佛說立世阿毘曇論卷第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說立世阿毘曇論卷第五

陳西印度三藏真諦譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陳西印度三藏真諦譯

天非天鬪戰品第十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天非天鬪戰品第十八

「須彌山王上頂平地，琉璃所成，軟滑可愛，眾寶莊嚴，譬如北地妙好𣰽毺種種雕鏤，亦如耳璫眾寶莊飾。脚踐便沒、舉足即起，如兜羅綿，其地柔軟亦復如是。金城圍遶，高一由旬，埤堄高半由旬，城門高二由旬，門樓一由旬半。十十由旬有一一門，三萬二千門。是諸城門眾寶所成，種種摩尼之所嚴飾。譬如北地妙好𣰽毺，人非人等、龍獸草木，及諸雜花莫不必備，亦如耳璫，眾寶莊嚴填滿具足；是諸城門亦復如是。諸門邊，象馬車軍之所莊嚴，是諸天子莊嚴鎧仗聚集其中，為護國土、遊戲、莊嚴。處處寶池天水盈滿，四寶為塼壘其底岸，餘如上說。乃至諸天男女遍滿其中，亦復如是。須彌山王從其上頂向下二萬由旬，是第一層。是層四出並五十由旬，周迴增本四百由旬。金城圍繞，高一由旬，埤堄一由旬半，城門高二由旬，門樓一由旬半。十十由旬有一一門，無數千門眾寶所成，種種摩尼之所嚴飾。譬如北地妙好𣰽毺，人非人等、龍獸草木，及諸雜花莫不必備，亦如耳璫眾寶具足；是諸城門亦復如是。諸城門邊，象馬四軍之所防衛，為護國土、遊戲、莊嚴。其城外邊有諸寶池，四寶為塼壘其底岸。乃至天子天女遍滿國土，亦復如是。有諸天子名曰持鬘，於此中住。是須彌山本周圍數更增四百由旬，合本八百由旬，從頂向下四萬由旬，是第二層，四出並廣上層五十由旬。金城圍繞，高一由旬，埤堄一由旬半，城門高二由旬，門樓一由旬半。十十由旬有一一門，無數千門眾寶所成，種種摩尼之所嚴飾。譬如北地妙好𣰽毺，人非人等、龍獸草木，及諸雜花莫不必備，亦如耳璫眾寶具足；是諸城門亦復如是。諸城門邊，象馬四軍之所防衛，為護國土、遊戲、莊嚴。有諸寶池，四寶為塼壘其底岸。乃至諸天子等遍滿國土，亦復如是。有諸天子名曰常勝，於此中住。須彌山王本周圍數更增八百由旬，合本一千二百由旬，從頂向下六萬由旬，是第三層，四出並廣二層五十由旬。金城圍繞，高一由旬，埤堄一由旬半，城門高二由旬，門樓一由旬半。十十由旬有一一門，無數千門眾寶所成，種種摩尼之所嚴飾。譬如北地妙好𣰽毺，人非人等、龍獸草木，及諸雜花莫不必備，亦如耳璫眾寶具足；是諸城門亦復如是。諸城門邊，象馬四軍之所防衛，亦護國土、遊戲、莊嚴。有諸寶池，四寶為塼壘其底岸，乃至諸天子等遍滿國土，亦復如是。有諸天子名手持寶器，於此中住。金城圍繞，種種莊嚴，亦如上說。乃至諸天子等遍滿國土，亦復如是。須彌山王本周圍數更增四百由旬，合本一千六百由旬，是第四層，廣上三層四出並五十由旬，從海 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須彌山王上頂平地，琉璃所成，軟滑可愛，眾寶莊嚴，譬如北地妙好𣰽毺種種雕鏤，亦如耳璫眾寶莊飾。脚踐便沒、舉足即起，如兜羅綿，其地柔軟亦復如是。金城圍遶，高一由旬，埤堄高半由旬，城門高二由旬，門樓一由旬半。十十由旬有一一門，三萬二千門。是諸城門眾寶所成，種種摩尼之所嚴飾。譬如北地妙好𣰽毺，人非人等、龍獸草木，及諸雜花莫不必備，亦如耳璫，眾寶莊嚴填滿具足；是諸城門亦復如是。諸門邊，象馬車軍之所莊嚴，是諸天子莊嚴鎧仗聚集其中，為護國土、遊戲、莊嚴。處處寶池天水盈滿，四寶為塼壘其底岸，餘如上說。乃至諸天男女遍滿其中，亦復如是。須彌山王從其上頂向下二萬由旬，是第一層。是層四出並五十由旬，周迴增本四百由旬。金城圍繞，高一由旬，埤堄一由旬半，城門高二由旬，門樓一由旬半。十十由旬有一一門，無數千門眾寶所成，種種摩尼之所嚴飾。譬如北地妙好𣰽毺，人非人等、龍獸草木，及諸雜花莫不必備，亦如耳璫眾寶具足；是諸城門亦復如是。諸城門邊，象馬四軍之所防衛，為護國土、遊戲、莊嚴。其城外邊有諸寶池，四寶為塼壘其底岸。乃至天子天女遍滿國土，亦復如是。有諸天子名曰持鬘，於此中住。是須彌山本周圍數更增四百由旬，合本八百由旬，從頂向下四萬由旬，是第二層，四出並廣上層五十由旬。金城圍繞，高一由旬，埤堄一由旬半，城門高二由旬，門樓一由旬半。十十由旬有一一門，無數千門眾寶所成，種種摩尼之所嚴飾。譬如北地妙好𣰽毺，人非人等、龍獸草木，及諸雜花莫不必備，亦如耳璫眾寶具足；是諸城門亦復如是。諸城門邊，象馬四軍之所防衛，為護國土、遊戲、莊嚴。有諸寶池，四寶為塼壘其底岸。乃至諸天子等遍滿國土，亦復如是。有諸天子名曰常勝，於此中住。須彌山王本周圍數更增八百由旬，合本一千二百由旬，從頂向下六萬由旬，是第三層，四出並廣二層五十由旬。金城圍繞，高一由旬，埤堄一由旬半，城門高二由旬，門樓一由旬半。十十由旬有一一門，無數千門眾寶所成，種種摩尼之所嚴飾。譬如北地妙好𣰽毺，人非人等、龍獸草木，及諸雜花莫不必備，亦如耳璫眾寶具足；是諸城門亦復如是。諸城門邊，象馬四軍之所防衛，亦護國土、遊戲、莊嚴。有諸寶池，四寶為塼壘其底岸，乃至諸天子等遍滿國土，亦復如是。有諸天子名手持寶器，於此中住。金城圍繞，種種莊嚴，亦如上說。乃至諸天子等遍滿國土，亦復如是。須彌山王本周圍數更增四百由旬，合本一千六百由旬，是第四層，廣上三層四出並五十由旬，從海

水際向上五十由旬，是須彌山王第四層，廣第三層五十由旬，厚亦如此。金城圍繞，高一由旬，埤堄一由旬半，城門高二由旬，門樓一由旬半。十十由旬有一一門，無數千門眾寶所成，種種摩尼之所嚴飾。譬如北地妙好𣰽毺，人非人等、龍獸草木，及諸雜華莫不必備，亦如耳璫眾寶具足；是諸城門亦復如是。諸城門邊，象馬四軍之所防衛，為護國土、遊戲、莊嚴。有諸寶池，四寶為塼壘其底岸。乃至諸天子等遍滿國土，亦復如是。此第四層，四天王軍之所住處。是層之外，又出四百五十由旬，周迴一千八百由旬，有諸龍及金翅鳥之所住處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 水際向上五十由旬，是須彌山王第四層，廣第三層五十由旬，厚亦如此。金城圍繞，高一由旬，埤堄一由旬半，城門高二由旬，門樓一由旬半。十十由旬有一一門，無數千門眾寶所成，種種摩尼之所嚴飾。譬如北地妙好𣰽毺，人非人等、龍獸草木，及諸雜華莫不必備，亦如耳璫眾寶具足；是諸城門亦復如是。諸城門邊，象馬四軍之所防衛，為護國土、遊戲、莊嚴。有諸寶池，四寶為塼壘其底岸。乃至諸天子等遍滿國土，亦復如是。此第四層，四天王軍之所住處。是層之外，又出四百五十由旬，周迴一千八百由旬，有諸龍及金翅鳥之所住處。

「須彌山王上下諸層，並厚五十由旬。其海中諸層，悉是脩羅住處。此阿脩羅為得諸天五事因緣，故往攻伐。何者為五？一天須陀味、二諸天平地、三諸天園林、四諸天國邑、五諸天童女。為是五事，往擊諸天。諸天亦欲得彼五事，往擊脩羅。何者為五？一阿脩羅須陀味、二脩羅平地、三脩羅園林、四脩羅國邑、五脩羅童女。為是五事，往擊脩羅。是時脩羅來擊諸天，先於水際與龍鳥鬪，若不如時便退還本；若戰勝時，登最下層，共四王軍及諸龍鳥亦登此層一時共鬪。脩羅不如，更退還本。若戰勝時，登下二層，與四王軍及持寶器天、諸龍鳥等一時共鬪。若不如時，便退還本；若戰勝者，登下三層，與常勝天及持寶器，并四王軍、諸龍鳥等一時共鬪。若不如時，便退還本；若戰勝時，登下四層，與持鬘天及下諸天并四王軍、諸龍鳥等一時共鬪。若不如者，從此還本；若戰勝時，登須彌上頂。是持鬘諸天往帝釋所，報如是事：『善尊！阿脩羅已來。』是時帝釋以一千馬駕其一車，以阿羅漢衣為其幡幟，象馬四兵不相參雜，眾軍圍繞出往戰所。時三十二天王，亦各皆有四部軍眾之所圍繞，亦到戰所。王二太子栴檀、須毘，亦有四軍之所圍遶，同往戰所。時四天王，亦有四軍之所圍繞，同往戰所。日月天子，亦有四軍之所圍繞，同往戰所。如是諸天並前車將軍，於是處所，與脩羅起大鬪戰。其象軍者與象軍鬪，車馬步軍例皆如是。若鬪戰時，其先來者必自前退，是事法然。」如是事者佛世尊說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須彌山王上下諸層，並厚五十由旬。其海中諸層，悉是脩羅住處。此阿脩羅為得諸天五事因緣，故往攻伐。何者為五？一天須陀味、二諸天平地、三諸天園林、四諸天國邑、五諸天童女。為是五事，往擊諸天。諸天亦欲得彼五事，往擊脩羅。何者為五？一阿脩羅須陀味、二脩羅平地、三脩羅園林、四脩羅國邑、五脩羅童女。為是五事，往擊脩羅。是時脩羅來擊諸天，先於水際與龍鳥鬪，若不如時便退還本；若戰勝時，登最下層，共四王軍及諸龍鳥亦登此層一時共鬪。脩羅不如，更退還本。若戰勝時，登下二層，與四王軍及持寶器天、諸龍鳥等一時共鬪。若不如時，便退還本；若戰勝者，登下三層，與常勝天及持寶器，并四王軍、諸龍鳥等一時共鬪。若不如時，便退還本；若戰勝時，登下四層，與持鬘天及下諸天并四王軍、諸龍鳥等一時共鬪。若不如者，從此還本；若戰勝時，登須彌上頂。是持鬘諸天往帝釋所，報如是事：『善尊！阿脩羅已來。』是時帝釋以一千馬駕其一車，以阿羅漢衣為其幡幟，象馬四兵不相參雜，眾軍圍繞出往戰所。時三十二天王，亦各皆有四部軍眾之所圍繞，亦到戰所。王二太子栴檀、須毘，亦有四軍之所圍遶，同往戰所。時四天王，亦有四軍之所圍繞，同往戰所。日月天子，亦有四軍之所圍繞，同往戰所。如是諸天並前車將軍，於是處所，與脩羅起大鬪戰。其象軍者與象軍鬪，車馬步軍例皆如是。若鬪戰時，其先來者必自前退，是事法然。」如是事者佛世尊說。

「比丘！往昔諸天共攻脩羅，正鬪戰時，兩軍交刃，諸天軍勝，脩羅退散。比丘！脩羅退時，面向南走，還其本住，諸天逐退。比丘！爾時脩羅作是思惟：『諸天大勝，我等退散。諸天逐退必急，我軍尚可須更決戰。』第二戰時，諸天大勝，脩羅又退。是時脩羅面向南走，還其本住，諸天逐退。比丘！是時脩羅更復思惟：『諸天大勝，我等退散。諸天逐退必急，我今軍眾未盡，必須更決。』比丘！第三戰時，諸天又勝。脩羅退散，還至本城，閉門而住。比丘！是時脩羅更復思惟：『我已入城，諸天雖來，不能攻我。』比丘！諸天亦作是念：『諸阿脩羅既入其城，不可復攻。』是時諸天周匝圍遶，令其境界止在城內。諸天遂得食脩羅須陀之味，據其平地及諸園林，并其國邑諸童女等悉皆繫錄，取其財寶，男女戶口收縛無遺。若諸天作意欲入彼城：『我與脩羅同共飲食，既為親戚，應往訊覲，隨意往返、飲食、言談。』既入城已，若作不相應心，以是心故自然還出。云何如是？此城是阿脩羅無畏處故。諸天如意住此國土，脩羅童女既被縛錄，若欲去時將還天上。時諸脩羅裹須陀味，往贖家口，入諸天城，處處訪問。若見眷屬，與諸天等論價貴賤，若贖得，相隨還本；若諸天退敗被執縛時，亦復如是。忉利天上善見大城，釋提桓因之所住處。阿脩羅城，是阿脩羅王之所住處。如忉利天伊羅槃行園象王，如是阿脩羅亦有象王，名跋陀婆呵，乘行園林。如忉利天善柱象王鬪戰所乘，如是阿脩羅鴉羅婆象王鬪戰所乘。如忉利天州、郡、縣等，脩羅境界亦復如是。如忉利天衣服飲食、種種莊嚴，脩羅亦爾。除善法堂及皮禪延多重閣。」如是義者佛世尊說。如是我聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「比丘！往昔諸天共攻脩羅，正鬪戰時，兩軍交刃，諸天軍勝，脩羅退散。比丘！脩羅退時，面向南走，還其本住，諸天逐退。比丘！爾時脩羅作是思惟：『諸天大勝，我等退散。諸天逐退必急，我軍尚可須更決戰。』第二戰時，諸天大勝，脩羅又退。是時脩羅面向南走，還其本住，諸天逐退。比丘！是時脩羅更復思惟：『諸天大勝，我等退散。諸天逐退必急，我今軍眾未盡，必須更決。』比丘！第三戰時，諸天又勝。脩羅退散，還至本城，閉門而住。比丘！是時脩羅更復思惟：『我已入城，諸天雖來，不能攻我。』比丘！諸天亦作是念：『諸阿脩羅既入其城，不可復攻。』是時諸天周匝圍遶，令其境界止在城內。諸天遂得食脩羅須陀之味，據其平地及諸園林，并其國邑諸童女等悉皆繫錄，取其財寶，男女戶口收縛無遺。若諸天作意欲入彼城：『我與脩羅同共飲食，既為親戚，應往訊覲，隨意往返、飲食、言談。』既入城已，若作不相應心，以是心故自然還出。云何如是？此城是阿脩羅無畏處故。諸天如意住此國土，脩羅童女既被縛錄，若欲去時將還天上。時諸脩羅裹須陀味，往贖家口，入諸天城，處處訪問。若見眷屬，與諸天等論價貴賤，若贖得，相隨還本；若諸天退敗被執縛時，亦復如是。忉利天上善見大城，釋提桓因之所住處。阿脩羅城，是阿脩羅王之所住處。如忉利天伊羅槃行園象王，如是阿脩羅亦有象王，名跋陀婆呵，乘行園林。如忉利天善柱象王鬪戰所乘，如是阿脩羅鴉羅婆象王鬪戰所乘。如忉利天州、郡、縣等，脩羅境界亦復如是。如忉利天衣服飲食、種種莊嚴，脩羅亦爾。除善法堂及皮禪延多重閣。」如是義者佛世尊說。如是我聞。

日月行品第十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 日月行品第十九

「從剡浮提地高四萬由旬，是處日月行半須彌山等遊乾陀山。是日月宮殿團圓如鼓。是月宮者，厚五十由旬，廣五十由旬，周迴一百五十由旬。是月宮殿，琉璃所成，白銀所覆，水大分多，下際水分復為最多，其下際光亦為最勝。是其上際，金城圍繞，城高一由旬，埤堄高半由旬，城門二由旬，門樓一由旬半。十十由旬有一一門，凡十四門并一小門。是諸城門眾寶所成，種種摩尼之所嚴飾。譬如北地妙好𣰽毺，人非人等、龍獸草木，及諸雜花莫不必備，亦如耳璫，眾寶莊嚴填滿具足；是諸城門亦復如是。是城門邊，象車四軍之所莊嚴，是諸天子莊嚴鎧仗聚集其中，為護國土及遊戲、莊嚴。處處寶池天水盈滿，四寶為塼壘其底岸，餘如上說。乃至諸天男女遍滿其中，亦復如是。是宮殿者，說名栴檀，是月天子於其中住；亦名栴檀，宮殿天子悉名栴檀。如是宮殿住四十餘劫，已眾生業增上緣故，恒行光照。天子在時宮殿恒行，天若不在宮殿亦行。天子還時，隨宮所在即下其中。是日宮者，厚五十一由旬，廣五十一由旬，周迴一百五十三由旬。是日宮殿，頗梨所成，赤金所覆，火大分多，下際火分復為最多，其下際光亦為最勝。是其上際，金城圍繞，城高一由旬，埤堄高半由旬，城門二由旬，門樓一由旬半。十十由旬有一一門，有十四門并一小門。是諸城門眾寶所成，種種摩尼之所嚴飾。譬如北地妙好𣰽毺，人非人等、龍獸草木，及諸雜花莫不必備，亦如耳璫，眾寶莊嚴填滿具足；是諸城門亦復如是。是城門邊，象車四軍之所防衛，為護國土及莊嚴、遊戲。處處寶池天水盈滿，四寶為塼壘其底岸，餘如上說。乃至諸天男女遍滿其中，亦復如是。是宮殿說名脩野，是日天子於其中住；亦名脩野，宮殿天子悉名脩野。是宮殿住四十餘劫，以眾生業增上緣故，恒行光照。天子在時宮殿恒行，天若不在宮殿亦行。天子還時，隨宮所在即下其中。其星宮殿極最小者，逕半俱盧舍，周迴廣一俱盧舍半。其星大者，逕十六由旬，周迴四十八由旬。日月之前有行樂天子，是天子者，若遊行時則受戲樂。以眾生業增上緣故，故有風輪恒吹迴轉。以風吹故，日月等宮迴轉不息。日宮殿者行一百八十路，月宮殿者行十五路，日十二路是月一路。若日出入時，十二日所行路。月出入時，一日行之得度。從極南路至極北路，二百九十由旬，日月於是中行，無有減長。日復有兩路：一者外路、二者內路。內路者，從剡浮路內至北欝單越內路，相去四億八萬八百由旬，周迴十四億四萬二千四百由旬。其外路者，相去四億八萬一千三百八十由旬，周迴十四億四萬四千 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「從剡浮提地高四萬由旬，是處日月行半須彌山等遊乾陀山。是日月宮殿團圓如鼓。是月宮者，厚五十由旬，廣五十由旬，周迴一百五十由旬。是月宮殿，琉璃所成，白銀所覆，水大分多，下際水分復為最多，其下際光亦為最勝。是其上際，金城圍繞，城高一由旬，埤堄高半由旬，城門二由旬，門樓一由旬半。十十由旬有一一門，凡十四門并一小門。是諸城門眾寶所成，種種摩尼之所嚴飾。譬如北地妙好𣰽毺，人非人等、龍獸草木，及諸雜花莫不必備，亦如耳璫，眾寶莊嚴填滿具足；是諸城門亦復如是。是城門邊，象車四軍之所莊嚴，是諸天子莊嚴鎧仗聚集其中，為護國土及遊戲、莊嚴。處處寶池天水盈滿，四寶為塼壘其底岸，餘如上說。乃至諸天男女遍滿其中，亦復如是。是宮殿者，說名栴檀，是月天子於其中住；亦名栴檀，宮殿天子悉名栴檀。如是宮殿住四十餘劫，已眾生業增上緣故，恒行光照。天子在時宮殿恒行，天若不在宮殿亦行。天子還時，隨宮所在即下其中。是日宮者，厚五十一由旬，廣五十一由旬，周迴一百五十三由旬。是日宮殿，頗梨所成，赤金所覆，火大分多，下際火分復為最多，其下際光亦為最勝。是其上際，金城圍繞，城高一由旬，埤堄高半由旬，城門二由旬，門樓一由旬半。十十由旬有一一門，有十四門并一小門。是諸城門眾寶所成，種種摩尼之所嚴飾。譬如北地妙好𣰽毺，人非人等、龍獸草木，及諸雜花莫不必備，亦如耳璫，眾寶莊嚴填滿具足；是諸城門亦復如是。是城門邊，象車四軍之所防衛，為護國土及莊嚴、遊戲。處處寶池天水盈滿，四寶為塼壘其底岸，餘如上說。乃至諸天男女遍滿其中，亦復如是。是宮殿說名脩野，是日天子於其中住；亦名脩野，宮殿天子悉名脩野。是宮殿住四十餘劫，以眾生業增上緣故，恒行光照。天子在時宮殿恒行，天若不在宮殿亦行。天子還時，隨宮所在即下其中。其星宮殿極最小者，逕半俱盧舍，周迴廣一俱盧舍半。其星大者，逕十六由旬，周迴四十八由旬。日月之前有行樂天子，是天子者，若遊行時則受戲樂。以眾生業增上緣故，故有風輪恒吹迴轉。以風吹故，日月等宮迴轉不息。日宮殿者行一百八十路，月宮殿者行十五路，日十二路是月一路。若日出入時，十二日所行路。月出入時，一日行之得度。從極南路至極北路，二百九十由旬，日月於是中行，無有減長。日復有兩路：一者外路、二者內路。內路者，從剡浮路內至北欝單越內路，相去四億八萬八百由旬，周迴十四億四萬二千四百由旬。其外路者，相去四億八萬一千三百八十由旬，周迴十四億四萬四千

一百四十由旬。其月行者，傍行則疾，周行則遲。其日行者，周行則疾，傍行則遲。日行與月，或合或離。一一日中，日行四萬八千八十由旬，合離皆爾。若稍合時，日日覆月三由旬又一由旬三分之一，以是方便故，十五日一切被覆，月光不現。若稍離時，日日日行四萬八千八十由旬。是日離月三由旬又一由旬三分之一，以是方便故，十五日月大圓明。如是數量，日行周圍，疾速於月四萬八千八十由旬。」爾時世尊重宣此義而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一百四十由旬。其月行者，傍行則疾，周行則遲。其日行者，周行則疾，傍行則遲。日行與月，或合或離。一一日中，日行四萬八千八十由旬，合離皆爾。若稍合時，日日覆月三由旬又一由旬三分之一，以是方便故，十五日一切被覆，月光不現。若稍離時，日日日行四萬八千八十由旬。是日離月三由旬又一由旬三分之一，以是方便故，十五日月大圓明。如是數量，日行周圍，疾速於月四萬八千八十由旬。」爾時世尊重宣此義而說偈言：

「四萬有八千， 八十諸由旬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四萬有八千， 八十諸由旬，

日逐月行爾， 離月量亦然。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 日逐月行爾， 離月量亦然。」

「日恒行一由旬半又一由旬九分之一。其一一日出時如是，入亦如是。六月日中從內路出，至於外路。六月日從外路入，至內路。月恒行十九由旬又一由旬三分之一。其一一日出亦如是，入亦如是。十五日從內路至外路，十五日從外路至內路。日若行東弗婆提內路，取東弗婆提地南際，相去六百八十三由旬又一由旬三分之一，是中日行內路。日若行剡浮提內路，取剡浮提地南際，相去三百五十由旬，是中日行內路。日若行西瞿耶尼內路，取西瞿耶尼地南際，相去六百八十三由旬又一由旬三分之一，是中日行內路。日若行北欝單越內路，取北欝單越地南際，相去三百五十由旬，是中日行內路。日若行東弗婆提外路，從地南際取日外路，三百九十三由旬又一由旬三分之一，日於中行。若日行剡浮提外路，從地南際至日外路，六十由旬，是中日行外路。若日行西瞿耶尼外路，取地南際至日外路，三百九十三由旬又一由旬三分之一，是中日行。若日行北欝單越外路，取地南際六十由旬，是中日行。若日行東弗婆提內路，則行西瞿耶尼外路，則行南剡浮提、北欝單越中路，是時東弗婆提日最長，十八牟休多，是時夜最短，十二牟休多；西瞿耶尼夜最長，十八牟休多，日最短十二牟休多；剡浮提、北欝單越日夜等分，並十五牟休多，其六牟休多恒動，二十四牟休多不動。若日行東弗婆提外路，則行西瞿耶尼內路，則行南剡浮提、北欝單越中路。是時東弗婆提夜最長，十八牟休多，日最短十二牟休多；西瞿耶尼日最長，十八牟休多，夜最短十二牟休多；南剡浮提、北欝單越等分，日夜並十五牟休多。若日行剡浮提內路，則行北欝單越外路，則行東弗婆提、西瞿耶尼中路。是剡浮提日最長，十八牟休多，夜最短十二牟休多；北欝單越夜最長，十八牟休多，日最短十二牟休多；東弗婆提、西瞿耶尼日夜等分，並十五牟休多。日若行南剡浮提外路，則行北欝單越內路，則行東弗婆提、西瞿耶尼中路。是時剡浮提夜最長，十八牟休多，日最短十二牟休多；北欝單越日最長，十八牟休多，夜最短十二牟休多；東弗婆提、西瞿耶尼日夜等分，並十五牟休多。西瞿耶尼、北欝單越並如是說。若世間中三十牟休多，決定恒為一日夜。其一牟休多有三十分，是一一分名曰羅婆。日若增時，日一羅婆，日若減，亦一羅婆；夜亦如是。若日減時，夜增一羅婆；若夜減時，日增一羅婆。若日最長十八牟休多，是時夜則最短十二牟休多。若夜最長十八牟休多，是時日則最短十二牟休多。若日夜等時，日十五牟休多，夜十五牟休多。若五月十五日正圓滿，西國始結夏時，漢地 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「日恒行一由旬半又一由旬九分之一。其一一日出時如是，入亦如是。六月日中從內路出，至於外路。六月日從外路入，至內路。月恒行十九由旬又一由旬三分之一。其一一日出亦如是，入亦如是。十五日從內路至外路，十五日從外路至內路。日若行東弗婆提內路，取東弗婆提地南際，相去六百八十三由旬又一由旬三分之一，是中日行內路。日若行剡浮提內路，取剡浮提地南際，相去三百五十由旬，是中日行內路。日若行西瞿耶尼內路，取西瞿耶尼地南際，相去六百八十三由旬又一由旬三分之一，是中日行內路。日若行北欝單越內路，取北欝單越地南際，相去三百五十由旬，是中日行內路。日若行東弗婆提外路，從地南際取日外路，三百九十三由旬又一由旬三分之一，日於中行。若日行剡浮提外路，從地南際至日外路，六十由旬，是中日行外路。若日行西瞿耶尼外路，取地南際至日外路，三百九十三由旬又一由旬三分之一，是中日行。若日行北欝單越外路，取地南際六十由旬，是中日行。若日行東弗婆提內路，則行西瞿耶尼外路，則行南剡浮提、北欝單越中路，是時東弗婆提日最長，十八牟休多，是時夜最短，十二牟休多；西瞿耶尼夜最長，十八牟休多，日最短十二牟休多；剡浮提、北欝單越日夜等分，並十五牟休多，其六牟休多恒動，二十四牟休多不動。若日行東弗婆提外路，則行西瞿耶尼內路，則行南剡浮提、北欝單越中路。是時東弗婆提夜最長，十八牟休多，日最短十二牟休多；西瞿耶尼日最長，十八牟休多，夜最短十二牟休多；南剡浮提、北欝單越等分，日夜並十五牟休多。若日行剡浮提內路，則行北欝單越外路，則行東弗婆提、西瞿耶尼中路。是剡浮提日最長，十八牟休多，夜最短十二牟休多；北欝單越夜最長，十八牟休多，日最短十二牟休多；東弗婆提、西瞿耶尼日夜等分，並十五牟休多。日若行南剡浮提外路，則行北欝單越內路，則行東弗婆提、西瞿耶尼中路。是時剡浮提夜最長，十八牟休多，日最短十二牟休多；北欝單越日最長，十八牟休多，夜最短十二牟休多；東弗婆提、西瞿耶尼日夜等分，並十五牟休多。西瞿耶尼、北欝單越並如是說。若世間中三十牟休多，決定恒為一日夜。其一牟休多有三十分，是一一分名曰羅婆。日若增時，日一羅婆，日若減，亦一羅婆；夜亦如是。若日減時，夜增一羅婆；若夜減時，日增一羅婆。若日最長十八牟休多，是時夜則最短十二牟休多。若夜最長十八牟休多，是時日則最短十二牟休多。若日夜等時，日十五牟休多，夜十五牟休多。若五月十五日正圓滿，西國始結夏時，漢地

安居已滿一月，是時日則最長十八牟休多，夜則最短十二牟休多。從十六日減一羅婆，月減一牟休多，第二月又減一牟休多，第三月又減一牟休多，至八月十五日西國自恣時，漢地受迦絺那衣時，日夜平等，各十五牟休多。又從十六日乃至一月，復減一牟休多，第二月又減一牟休多，第三月又減一牟休多，至十一月十五日，其夜最長十八牟休多，其日最短十二牟休多。是夜從此時，日減一羅婆，一月日則夜減一牟休多，第二月又減一牟休多，第三月又減一牟休多，至二月十五日夜平等，各十五牟休多。又從十六日乃至一月，復減一牟休多，第二月復減一牟休多，第三月復減一牟林多，至五月十五日，其日最長十八牟休多，其夜最短十二牟休多。復有別時，若西國夏分，第一月月中第二半第九日，是為六月九日，是時日最長十八牟休多，夜最短十二牟休多。至九月九日，日夜平等各十五牟休多。十一月九日，是夜最長十八牟休多，日最短十二牟休多。三月九日，日夜平等，各十五牟休多。如此迴轉，具足五年，有一遊伽，即兩閏月。其一從月、其二從日。五年中間十二日、又九日、又六日、又三日、又十五日，此中日夜是其長短。月者分別三用：一者分別月、二分別十五日、三分別圓滿。日者分別夜日、分別夏、冬、秋節，分別年。是三用從日得成。閏月有兩者，一從月、二從日。是閏月者，從月所作。四月日應作兩小月：一小月者是第三半中，第二小月是第七半中。一年之中應六小月，五年足少三十日。此三十日，應補五年中。若不作小月，則月圓不當時。是小月者從日所作，依世間說，以三十牟休多決定是一日夜，分三十牟休多為六十分，日行疾故五十九分便周，長餘一分。因是事故，二月則長一日，又二月復長一日，乃至一年足長六日。如是五年，則長一月。用是一月，補五年中，是為日家閏月。若不作閏者，時節及年差壞不當。復次五年應兩閏月，第一者在第三年，第二者在第五年。若月在剡浮提中，更三月日至西瞿耶尼，若北欝單越則六月日，東弗婆提則九月日，若周一年還至剡浮提。一天下中，恒有夏、冬、春三時，夏者為春所隨，冬者為夏所隨，春者為冬所隨。東弗婆提八月十五日自恣時，剡浮提是五月十五結夏時，西瞿耶尼二月十五，北欝單越十一月十五日。東弗婆提夏分三月已出，在東弗婆提、南剡浮提二洲中間。西瞿耶尼春分三月未出，在剡浮提、瞿耶尼二洲中間。瞿耶尼春一月已出，欝單越冬分二月未出，是為三月在瞿耶尼、欝單越二洲中間。欝單越冬分二月已出，弗婆提夏分一月未入，是為三月在欝單越 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安居已滿一月，是時日則最長十八牟休多，夜則最短十二牟休多。從十六日減一羅婆，月減一牟休多，第二月又減一牟休多，第三月又減一牟休多，至八月十五日西國自恣時，漢地受迦絺那衣時，日夜平等，各十五牟休多。又從十六日乃至一月，復減一牟休多，第二月又減一牟休多，第三月又減一牟休多，至十一月十五日，其夜最長十八牟休多，其日最短十二牟休多。是夜從此時，日減一羅婆，一月日則夜減一牟休多，第二月又減一牟休多，第三月又減一牟休多，至二月十五日夜平等，各十五牟休多。又從十六日乃至一月，復減一牟休多，第二月復減一牟休多，第三月復減一牟林多，至五月十五日，其日最長十八牟休多，其夜最短十二牟休多。復有別時，若西國夏分，第一月月中第二半第九日，是為六月九日，是時日最長十八牟休多，夜最短十二牟休多。至九月九日，日夜平等各十五牟休多。十一月九日，是夜最長十八牟休多，日最短十二牟休多。三月九日，日夜平等，各十五牟休多。如此迴轉，具足五年，有一遊伽，即兩閏月。其一從月、其二從日。五年中間十二日、又九日、又六日、又三日、又十五日，此中日夜是其長短。月者分別三用：一者分別月、二分別十五日、三分別圓滿。日者分別夜日、分別夏、冬、秋節，分別年。是三用從日得成。閏月有兩者，一從月、二從日。是閏月者，從月所作。四月日應作兩小月：一小月者是第三半中，第二小月是第七半中。一年之中應六小月，五年足少三十日。此三十日，應補五年中。若不作小月，則月圓不當時。是小月者從日所作，依世間說，以三十牟休多決定是一日夜，分三十牟休多為六十分，日行疾故五十九分便周，長餘一分。因是事故，二月則長一日，又二月復長一日，乃至一年足長六日。如是五年，則長一月。用是一月，補五年中，是為日家閏月。若不作閏者，時節及年差壞不當。復次五年應兩閏月，第一者在第三年，第二者在第五年。若月在剡浮提中，更三月日至西瞿耶尼，若北欝單越則六月日，東弗婆提則九月日，若周一年還至剡浮提。一天下中，恒有夏、冬、春三時，夏者為春所隨，冬者為夏所隨，春者為冬所隨。東弗婆提八月十五日自恣時，剡浮提是五月十五結夏時，西瞿耶尼二月十五，北欝單越十一月十五日。東弗婆提夏分三月已出，在東弗婆提、南剡浮提二洲中間。西瞿耶尼春分三月未出，在剡浮提、瞿耶尼二洲中間。瞿耶尼春一月已出，欝單越冬分二月未出，是為三月在瞿耶尼、欝單越二洲中間。欝單越冬分二月已出，弗婆提夏分一月未入，是為三月在欝單越

、弗婆提二洲中間。須彌山王在四天下之中央，云何須彌山在四天下北邊？所謂隨日行分判。東弗婆提東方是剡浮提北方，東弗婆提西方是南剡浮提南方，東弗婆提北方是剡浮提西方，東弗婆提南方是剡浮提東方；北欝單越、西瞿耶尼亦復如是。南剡浮提、北欝單越正對，東弗婆提、西瞿耶尼正對。是時最初日月下生世間，相去甚遠。日下東弗婆提中央，月下西瞿耶尼中央，爾時光明遍照滿四天下，日照一半、月照一半。若日已過東弗婆提中央，北欝單越日已沒，南剡浮提日已出。若月已過西瞿耶尼中央，剡浮提已沒，欝單越已出。若滿月夜已至，欝單越月正中時，南剡浮提日則正中。日過剡浮提中，東弗婆提已沒，西瞿耶尼已出。若月過北欝單越中央，東弗婆提已出，西瞿耶尼已沒。東弗婆提若滿月夜月正中時，西瞿耶尼日則正中。日過西瞿耶尼中央，剡浮提已沒，欝單越已出。若月過東弗婆提中央，欝單越已沒，剡浮提已出。剡浮提滿月夜月正中時，北欝單越日則正中。云何日月合在一處？謂日恒逐月行。一一日相近四萬八千八十由旬，日日相離亦復如是。若相近時，日日月圓被覆三由旬又一由旬三分之一。以是事故，十五日月被覆則盡，是名黑半滿。日日離月亦四萬八千八十由旬，月日日開覆三由旬又一由旬三分之一，以是事故，十五日月則開淨圓滿，世間則名白半滿。日月若最相離行，是時月圓，世間則說白半圓滿。日月若共一處是合行，世間則曰黑半圓滿。日光經度七億二萬一千二百由旬，周迴二十一億六萬三千六百由旬。剡浮提日出時，欝單越日沒時，東弗婆提正中，西瞿耶尼正夜。是一天下四時，由日得成。」如是義者佛世尊說。如是我聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 、弗婆提二洲中間。須彌山王在四天下之中央，云何須彌山在四天下北邊？所謂隨日行分判。東弗婆提東方是剡浮提北方，東弗婆提西方是南剡浮提南方，東弗婆提北方是剡浮提西方，東弗婆提南方是剡浮提東方；北欝單越、西瞿耶尼亦復如是。南剡浮提、北欝單越正對，東弗婆提、西瞿耶尼正對。是時最初日月下生世間，相去甚遠。日下東弗婆提中央，月下西瞿耶尼中央，爾時光明遍照滿四天下，日照一半、月照一半。若日已過東弗婆提中央，北欝單越日已沒，南剡浮提日已出。若月已過西瞿耶尼中央，剡浮提已沒，欝單越已出。若滿月夜已至，欝單越月正中時，南剡浮提日則正中。日過剡浮提中，東弗婆提已沒，西瞿耶尼已出。若月過北欝單越中央，東弗婆提已出，西瞿耶尼已沒。東弗婆提若滿月夜月正中時，西瞿耶尼日則正中。日過西瞿耶尼中央，剡浮提已沒，欝單越已出。若月過東弗婆提中央，欝單越已沒，剡浮提已出。剡浮提滿月夜月正中時，北欝單越日則正中。云何日月合在一處？謂日恒逐月行。一一日相近四萬八千八十由旬，日日相離亦復如是。若相近時，日日月圓被覆三由旬又一由旬三分之一。以是事故，十五日月被覆則盡，是名黑半滿。日日離月亦四萬八千八十由旬，月日日開覆三由旬又一由旬三分之一，以是事故，十五日月則開淨圓滿，世間則名白半滿。日月若最相離行，是時月圓，世間則說白半圓滿。日月若共一處是合行，世間則曰黑半圓滿。日光經度七億二萬一千二百由旬，周迴二十一億六萬三千六百由旬。剡浮提日出時，欝單越日沒時，東弗婆提正中，西瞿耶尼正夜。是一天下四時，由日得成。」如是義者佛世尊說。如是我聞。