佛說立世阿毘曇論卷第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說立世阿毘曇論卷第四

陳西印度三藏真諦譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陳西印度三藏真諦譯

提頭賴吒城品第十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 提頭賴吒城品第十四

「須彌山王凡有四頂，東、西、南、北，其東頂者真金所成，其西頂者白銀所成，其北頂者琉璃所成，其南頂者頗梨所成。復有一切眾寶所成，復多七性。是四頂者，上廣下狹，譬如蓮芙，其最狹處周圍一千五百由旬，其最大處逕七百由旬，周圍二千一百由旬。是四頂處多有諸獸，復有眾鳥、師子虎豹，並悉化生，一切皆食天須陀味，不相殘害。有金剛手，一切諸天依此中住。有四由乾陀山：一東、二西、三北、四南。東由乾陀山，山有兩頂；西、北、南亦復如是。東二頂者真金所成，西二頂者白銀所成，北二頂者琉璃所成，南二頂者頗梨所成。復有一切眾寶所成，復有七性。上廣下狹，狀如蓮芙，其最狹處逕三百五十由旬，周圍一千五十由旬，其最大處逕五百由旬，周圍一千五百由旬。是八頂處多有諸獸，復有眾鳥、師子虎豹，並悉化生，皆食天須陀味，不相殘害。有金剛手，諸天依此中住。如是山山其頂兩倍，迺至第七尼民陀山，則有五百一十二頂。是七山頂，高廣向外次第半減。東由乾陀山二頂中間，有一國土名提頭賴吒，周圍一千由旬，金城圍遶，高一由旬，埤堄高半由旬，城門高二由旬，門樓一由旬半。十十由旬有一一門，九十九門復一小門，足一百門。是諸門者眾寶所成，摩尼妙寶之所莊嚴，譬如妙好𣰽毺種種雕鏤。是門又有四軍防衛，並如上說；外七重寶柵，亦如上說。七重多羅樹林之所圍遶，亦如上說。其樹中間有諸寶池，相去百弓，種種莊嚴，亦如上說。五種寶花，亦如上說。及四寶船，亦如上說。池岸五種寶樹，亦如上說，乃至四寶堂殿，諸男女天之所住處。其城外邊三重寶塹，餘如上說。一一塹者廣二由旬，深一由旬半，形如壺口，下廣上狹，天水盈滿，並如上說。是塹間地，有諸婇女宮殿羅列。三重塹外，七寶樹林之所圍繞，亦如上說。時外林中，一切諸花開敷鮮榮，諸女天等奏諸音樂，時諸天子從大城出觀聽音樂，諸女天等從大城出觀聽音樂，以是因緣受諸戲樂。提頭賴吒城西南角，是提頭賴吒天王之所住處，周圍二百五十由旬，金城圍遶高一由旬，埤堄高半由旬，城門高二由旬，門樓一由旬半。十十由旬有一一門，二十四大門復一小門，足二十五門。是諸門者眾寶所成，摩尼妙寶之所莊嚴，譬如妙好𣰽毺，種種雕鏤。是門又有四軍防衛，並如上說；外七重寶柵，亦如上說。七重多羅樹林之所圍繞，亦如上說。其樹中間有諸寶池，相去百弓，種種莊嚴，亦如上說；五種寶花，亦如上說。及四寶船，亦如上說。池岸五種寶樹，亦如上說，乃至四寶堂殿，諸男女天之所住處。其城外邊三重寶塹，餘如 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須彌山王凡有四頂，東、西、南、北，其東頂者真金所成，其西頂者白銀所成，其北頂者琉璃所成，其南頂者頗梨所成。復有一切眾寶所成，復多七性。是四頂者，上廣下狹，譬如蓮芙，其最狹處周圍一千五百由旬，其最大處逕七百由旬，周圍二千一百由旬。是四頂處多有諸獸，復有眾鳥、師子虎豹，並悉化生，一切皆食天須陀味，不相殘害。有金剛手，一切諸天依此中住。有四由乾陀山：一東、二西、三北、四南。東由乾陀山，山有兩頂；西、北、南亦復如是。東二頂者真金所成，西二頂者白銀所成，北二頂者琉璃所成，南二頂者頗梨所成。復有一切眾寶所成，復有七性。上廣下狹，狀如蓮芙，其最狹處逕三百五十由旬，周圍一千五十由旬，其最大處逕五百由旬，周圍一千五百由旬。是八頂處多有諸獸，復有眾鳥、師子虎豹，並悉化生，皆食天須陀味，不相殘害。有金剛手，諸天依此中住。如是山山其頂兩倍，迺至第七尼民陀山，則有五百一十二頂。是七山頂，高廣向外次第半減。東由乾陀山二頂中間，有一國土名提頭賴吒，周圍一千由旬，金城圍遶，高一由旬，埤堄高半由旬，城門高二由旬，門樓一由旬半。十十由旬有一一門，九十九門復一小門，足一百門。是諸門者眾寶所成，摩尼妙寶之所莊嚴，譬如妙好𣰽毺種種雕鏤。是門又有四軍防衛，並如上說；外七重寶柵，亦如上說。七重多羅樹林之所圍遶，亦如上說。其樹中間有諸寶池，相去百弓，種種莊嚴，亦如上說。五種寶花，亦如上說。及四寶船，亦如上說。池岸五種寶樹，亦如上說，乃至四寶堂殿，諸男女天之所住處。其城外邊三重寶塹，餘如上說。一一塹者廣二由旬，深一由旬半，形如壺口，下廣上狹，天水盈滿，並如上說。是塹間地，有諸婇女宮殿羅列。三重塹外，七寶樹林之所圍繞，亦如上說。時外林中，一切諸花開敷鮮榮，諸女天等奏諸音樂，時諸天子從大城出觀聽音樂，諸女天等從大城出觀聽音樂，以是因緣受諸戲樂。提頭賴吒城西南角，是提頭賴吒天王之所住處，周圍二百五十由旬，金城圍遶高一由旬，埤堄高半由旬，城門高二由旬，門樓一由旬半。十十由旬有一一門，二十四大門復一小門，足二十五門。是諸門者眾寶所成，摩尼妙寶之所莊嚴，譬如妙好𣰽毺，種種雕鏤。是門又有四軍防衛，並如上說；外七重寶柵，亦如上說。七重多羅樹林之所圍繞，亦如上說。其樹中間有諸寶池，相去百弓，種種莊嚴，亦如上說；五種寶花，亦如上說。及四寶船，亦如上說。池岸五種寶樹，亦如上說，乃至四寶堂殿，諸男女天之所住處。其城外邊三重寶塹，餘如

上說。一一塹者廣二由旬，深一由旬半，形如壺口，下廣上狹，天水盈滿，並如上說。是塹間地，有諸婇女宮殿羅列。三重塹外，七寶樹林之所圍繞，亦如上說。時外林中一切諸花開敷鮮榮，諸女天等奏諸音樂，時諸天子從城中出觀聽音樂，諸女天等從城中出觀聽音樂，以是因緣受諸戲樂。是大城內四邊住處、衢巷市鄽並皆調直。是諸天城，或有住處四相應舍、或有住處重層尖屋、或有住處多層高樓、或有住處臺觀雲聳、或有住處四周却敵，隨其福德，眾寶所成，平正端直。是天城路，其數五十，四陌相通，行列分明，皆如棊道，四門通達，東西相見。巷巷市鄽，寶貨盈滿——一穀米市、二衣服市、三眾香市、四飲食市、五花鬘市、六工巧市、七婬女市——處處並有市官。是諸市中，天子天女往來貿易、商量貴賤、求索增減、稱量料數，具市鄽法。雖作是事，以為戲樂，無取無與、無我所心，脫欲所須，便可提去；若業相應，隨意而取；業不相應，便作是言：『此物奇貴，非我所須。』當四衢道，象馬車兵之所莊嚴。及諸天子止住其中，或為守護、或為戲樂、或為莊嚴。市中間路，一切琉璃，軟滑可愛，眾寶莊嚴，亦如北地妙好𣰽毺，龍獸花草，皆如前說。乃至燒香散花、懸諸天衣，亦復如是。復於處處竪立幡幢。天大城內，如是等聲恒無斷絕，所謂象聲、馬聲、車聲、螺聲、波那婆聲、鼓聲、牟澄伽聲、笳聲、音樂聲。又有聲言：『善來善來。願食願飲，我今供養。』是提頭賴吒大城，是天子住處，復有天州、天郡、天縣、天村，周匝遍布此大城中，提頭賴吒天王依此中住。王領所極，從由乾陀山東至鐵圍山乾闥婆天，是王所領。」如是義者是佛所說。如是我聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上說。一一塹者廣二由旬，深一由旬半，形如壺口，下廣上狹，天水盈滿，並如上說。是塹間地，有諸婇女宮殿羅列。三重塹外，七寶樹林之所圍繞，亦如上說。時外林中一切諸花開敷鮮榮，諸女天等奏諸音樂，時諸天子從城中出觀聽音樂，諸女天等從城中出觀聽音樂，以是因緣受諸戲樂。是大城內四邊住處、衢巷市鄽並皆調直。是諸天城，或有住處四相應舍、或有住處重層尖屋、或有住處多層高樓、或有住處臺觀雲聳、或有住處四周却敵，隨其福德，眾寶所成，平正端直。是天城路，其數五十，四陌相通，行列分明，皆如棊道，四門通達，東西相見。巷巷市鄽，寶貨盈滿——一穀米市、二衣服市、三眾香市、四飲食市、五花鬘市、六工巧市、七婬女市——處處並有市官。是諸市中，天子天女往來貿易、商量貴賤、求索增減、稱量料數，具市鄽法。雖作是事，以為戲樂，無取無與、無我所心，脫欲所須，便可提去；若業相應，隨意而取；業不相應，便作是言：『此物奇貴，非我所須。』當四衢道，象馬車兵之所莊嚴。及諸天子止住其中，或為守護、或為戲樂、或為莊嚴。市中間路，一切琉璃，軟滑可愛，眾寶莊嚴，亦如北地妙好𣰽毺，龍獸花草，皆如前說。乃至燒香散花、懸諸天衣，亦復如是。復於處處竪立幡幢。天大城內，如是等聲恒無斷絕，所謂象聲、馬聲、車聲、螺聲、波那婆聲、鼓聲、牟澄伽聲、笳聲、音樂聲。又有聲言：『善來善來。願食願飲，我今供養。』是提頭賴吒大城，是天子住處，復有天州、天郡、天縣、天村，周匝遍布此大城中，提頭賴吒天王依此中住。王領所極，從由乾陀山東至鐵圍山乾闥婆天，是王所領。」如是義者是佛所說。如是我聞。

毘留勒叉城品第十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘留勒叉城品第十五

「南由乾陀山二頂中間有一國土名毘留勒叉，周圍一千由旬。金城圍繞，高一由旬，埤堄高半由旬，城門高二由旬，門樓一由旬半。十十由旬有一一門，九十九門復一小門，足一百門。是諸門者，眾寶所成，摩尼妙寶之所莊嚴，譬如妙好𣰽毺種種雕鏤。是門又有四軍防衛，並如上說。外七重寶柵，亦如上說。七重多羅樹林之所圍繞，亦如上說。其樹中間有諸寶池，相去百弓，種種莊嚴，亦如上說；五種寶花，亦如上說，及四寶船，亦如上說。池岸五種寶樹，亦如上說。乃至四寶堂殿，諸男女天之所住處。其城外邊三重寶塹，餘如上說。一一塹者廣二由旬，深一由旬半，形如壺口，下廣上狹，天水盈滿，並如上說。是塹間地，有諸婇女宮殿羅列。三重塹外，七寶樹林之所圍繞，亦如上說。時外林中，一切諸花開敷鮮榮，諸女天等奏諸音樂，時諸天子從大城出觀聽音樂，諸女天等從大城出觀聽音樂，以是因緣受諸戲樂。毘留勒叉城西南角，是毘留勒叉天王之所住處，周圍二百五十由旬。金城圍繞，高一由旬，埤堄高半由旬，城門高二由旬，門樓一由旬半。十十由旬有一一門，二十四大門復一小門，足二十五門。是諸門者眾寶所成，摩尼妙寶之所莊嚴，譬如妙好𣰽毺種種雕鏤。是門又有四軍防衛，並如上說。外七重寶柵，亦如上說。七重多羅樹林之所圍繞，亦如上說。其樹中間有諸寶池，相去百弓，種種莊嚴，亦如上說；五種寶花，亦如上說，及四寶船，亦如上說。池岸五種寶樹，亦如上說，乃至四寶堂殿，諸男女天之所住處。其城外邊三重寶塹，餘如上說。一一寶塹廣二由旬，深一由旬半，形如壺口，下廣上狹，天水盈滿，並如上說。是塹間地，有諸婇女宮殿羅列。三重塹外，七寶樹林之所圍繞，亦如上說。時外林中，一切諸花開敷鮮榮，諸女天等奏諸音樂，時諸天子從城中出觀聽音樂，諸女天等從城中出觀聽音樂，以是因緣受諸戲樂。是大城內四邊住處、衢巷市鄽並皆調直。是諸天城，或有住處四相應舍、或有住處重層尖屋、或有住處多層高樓、或有住處臺觀雲聳、或有住處四周却敵，隨其福德，眾寶所成，平正端直。是天城路其數五十，四陌相通，行列分明，皆如棊道，四門通達，東西相見。巷巷市鄽寶貨盈滿——一穀米市、二衣服市、三眾香市、四飲食市、五花鬘市、六工巧市、七婬女市——處處並有市官。是諸市中天子天女，往來貿易、商量貴賤、求索增減、稱量料數，具市鄽法。雖作是事，以為戲樂，無取無與、無我所心，脫欲所須，便可提去；若業相應，隨意而取；業不相應，便作是言：『此物奇貴，非我所須。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南由乾陀山二頂中間有一國土名毘留勒叉，周圍一千由旬。金城圍繞，高一由旬，埤堄高半由旬，城門高二由旬，門樓一由旬半。十十由旬有一一門，九十九門復一小門，足一百門。是諸門者，眾寶所成，摩尼妙寶之所莊嚴，譬如妙好𣰽毺種種雕鏤。是門又有四軍防衛，並如上說。外七重寶柵，亦如上說。七重多羅樹林之所圍繞，亦如上說。其樹中間有諸寶池，相去百弓，種種莊嚴，亦如上說；五種寶花，亦如上說，及四寶船，亦如上說。池岸五種寶樹，亦如上說。乃至四寶堂殿，諸男女天之所住處。其城外邊三重寶塹，餘如上說。一一塹者廣二由旬，深一由旬半，形如壺口，下廣上狹，天水盈滿，並如上說。是塹間地，有諸婇女宮殿羅列。三重塹外，七寶樹林之所圍繞，亦如上說。時外林中，一切諸花開敷鮮榮，諸女天等奏諸音樂，時諸天子從大城出觀聽音樂，諸女天等從大城出觀聽音樂，以是因緣受諸戲樂。毘留勒叉城西南角，是毘留勒叉天王之所住處，周圍二百五十由旬。金城圍繞，高一由旬，埤堄高半由旬，城門高二由旬，門樓一由旬半。十十由旬有一一門，二十四大門復一小門，足二十五門。是諸門者眾寶所成，摩尼妙寶之所莊嚴，譬如妙好𣰽毺種種雕鏤。是門又有四軍防衛，並如上說。外七重寶柵，亦如上說。七重多羅樹林之所圍繞，亦如上說。其樹中間有諸寶池，相去百弓，種種莊嚴，亦如上說；五種寶花，亦如上說，及四寶船，亦如上說。池岸五種寶樹，亦如上說，乃至四寶堂殿，諸男女天之所住處。其城外邊三重寶塹，餘如上說。一一寶塹廣二由旬，深一由旬半，形如壺口，下廣上狹，天水盈滿，並如上說。是塹間地，有諸婇女宮殿羅列。三重塹外，七寶樹林之所圍繞，亦如上說。時外林中，一切諸花開敷鮮榮，諸女天等奏諸音樂，時諸天子從城中出觀聽音樂，諸女天等從城中出觀聽音樂，以是因緣受諸戲樂。是大城內四邊住處、衢巷市鄽並皆調直。是諸天城，或有住處四相應舍、或有住處重層尖屋、或有住處多層高樓、或有住處臺觀雲聳、或有住處四周却敵，隨其福德，眾寶所成，平正端直。是天城路其數五十，四陌相通，行列分明，皆如棊道，四門通達，東西相見。巷巷市鄽寶貨盈滿——一穀米市、二衣服市、三眾香市、四飲食市、五花鬘市、六工巧市、七婬女市——處處並有市官。是諸市中天子天女，往來貿易、商量貴賤、求索增減、稱量料數，具市鄽法。雖作是事，以為戲樂，無取無與、無我所心，脫欲所須，便可提去；若業相應，隨意而取；業不相應，便作是言：『此物奇貴，非我所須。』

當四衢道，象馬車兵之所莊嚴。及諸天子止住其中，或為守護、或為戲樂、或為莊嚴。市中間路，一切琉璃，軟滑可愛，眾寶莊嚴，亦如北地妙好𣰽毺，龍獸花草，皆如前說。乃至燒香散花、懸諸天衣，亦復如是。復於處處竪立幡幢。天大城內，如是等聲恒無斷絕，所謂象聲、馬聲、車聲、螺聲、波那婆聲、鼓聲、牟澄伽聲、笳聲、音樂聲。又有聲言：『善來善來。願食願飲，我今供養。』是毘留勒叉大城，是天子住處，復有天州、天郡、天縣、天村，周匝遍布此大城中。毘樓勒叉天王依此中住。王領所極，從由乾陀山南至鐵圍山拘槃荼神，是王所領。」如是義者佛世尊說。如是我聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當四衢道，象馬車兵之所莊嚴。及諸天子止住其中，或為守護、或為戲樂、或為莊嚴。市中間路，一切琉璃，軟滑可愛，眾寶莊嚴，亦如北地妙好𣰽毺，龍獸花草，皆如前說。乃至燒香散花、懸諸天衣，亦復如是。復於處處竪立幡幢。天大城內，如是等聲恒無斷絕，所謂象聲、馬聲、車聲、螺聲、波那婆聲、鼓聲、牟澄伽聲、笳聲、音樂聲。又有聲言：『善來善來。願食願飲，我今供養。』是毘留勒叉大城，是天子住處，復有天州、天郡、天縣、天村，周匝遍布此大城中。毘樓勒叉天王依此中住。王領所極，從由乾陀山南至鐵圍山拘槃荼神，是王所領。」如是義者佛世尊說。如是我聞。

毘留博叉城品第十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘留博叉城品第十六

「西由乾陀山有二頂，中間有國名毘留博叉，周圍一千由旬。金城圍遶，高一由旬，埤堄高半由旬，城門高二由旬，門樓一由旬半。十十由旬有一一門，九十九門復一小門，足一百門。是諸門者眾寶所成，摩尼妙寶之所莊嚴，譬如妙好𣰽毺種種雕鏤。是門又有四軍防衛，並如上說；外七重寶柵，七重多羅樹之所圍繞。其林中間有諸寶池，相去百弓，種種莊嚴。五種寶花，及四寶船。池岸五種寶樹，乃至四寶堂殿，諸男女天之所住處，皆如上說。其城外邊有三重寶塹，其一一塹廣二由旬，深一由旬半，形如壺口，下廣上狹，天水盈滿，並如上說。是塹間地，有諸婇女堂殿羅列。三重塹外，七寶樹林之所圍繞，亦如上說。時外林中一切諸花開敷鮮榮，諸女天等奏諸音樂，時諸天子從大城出觀聽音樂，諸女天等從大城出觀聽音樂，以是因緣受諸戲樂。城西南角，是毘留博叉天王之所住處，周圍二百五十由旬。金城圍繞，高一由旬，埤堄高半由旬，城門高二由旬，門樓一由旬半。十十由旬有一一門，二十四大門復一小門，足二十五門。如是諸門皆眾寶所成，摩尼妙寶之所莊嚴，譬如妙好𣰽毺種種雕鏤。是門又有四軍防衛，外有七重寶柵，七重寶多羅林之所圍繞。其樹中間有諸寶池，相去百弓，種種莊嚴；五種寶花，及四寶船。池岸五種寶樹，乃至四寶堂殿，諸男女天之所住處，皆如上說。其城外有三重寶塹，其一一塹廣二由旬，深一由旬半，形如壺口，下廣上狹，天水盈滿，並如上說。是塹間地，有諸婇女堂殿羅列。三重塹外，七寶樹林之所圍繞，皆如上說。是外林中，一切諸花開敷鮮榮，諸女天等奏諸音樂，時諸天子從城中出，并諸女天並共觀聽，以是因緣受諸戲樂。是大城內，四邊住處、衢巷市鄽並皆調直。是諸天城，或有住處四相應舍、或有住處重層尖屋、或有住處多層高樓、或有住處臺觀雲聳、或有住處四周却敵，隨其福德，眾寶所成，平正端直。是天城路其數五十，四陌相通，行列分明，皆如棊道，四門通達，東西相見。巷巷市鄽寶貨盈滿——一穀米市、二衣服市、三眾香市、四飲食市、五花鬘市、六工巧市、七婬女市——處處並有市官。是諸市中，天子天女往來貿易，商量貴賤、求索增減、稱量料數，具市鄽法。雖作此事，以為戲樂，無取無與、無我所心，脫欲所須，便可提去；若業相應，隨意而取；業不相應，便作是言：『此物奇貴，非我所須。』當四衢道，象馬車兵之所莊嚴。及諸天子止住其中，或為守護、或為戲樂、或為莊嚴。市中間路，一切琉璃，軟滑可愛，眾寶莊嚴，亦如北地妙好𣰽毺，龍獸花草，皆如前 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「西由乾陀山有二頂，中間有國名毘留博叉，周圍一千由旬。金城圍遶，高一由旬，埤堄高半由旬，城門高二由旬，門樓一由旬半。十十由旬有一一門，九十九門復一小門，足一百門。是諸門者眾寶所成，摩尼妙寶之所莊嚴，譬如妙好𣰽毺種種雕鏤。是門又有四軍防衛，並如上說；外七重寶柵，七重多羅樹之所圍繞。其林中間有諸寶池，相去百弓，種種莊嚴。五種寶花，及四寶船。池岸五種寶樹，乃至四寶堂殿，諸男女天之所住處，皆如上說。其城外邊有三重寶塹，其一一塹廣二由旬，深一由旬半，形如壺口，下廣上狹，天水盈滿，並如上說。是塹間地，有諸婇女堂殿羅列。三重塹外，七寶樹林之所圍繞，亦如上說。時外林中一切諸花開敷鮮榮，諸女天等奏諸音樂，時諸天子從大城出觀聽音樂，諸女天等從大城出觀聽音樂，以是因緣受諸戲樂。城西南角，是毘留博叉天王之所住處，周圍二百五十由旬。金城圍繞，高一由旬，埤堄高半由旬，城門高二由旬，門樓一由旬半。十十由旬有一一門，二十四大門復一小門，足二十五門。如是諸門皆眾寶所成，摩尼妙寶之所莊嚴，譬如妙好𣰽毺種種雕鏤。是門又有四軍防衛，外有七重寶柵，七重寶多羅林之所圍繞。其樹中間有諸寶池，相去百弓，種種莊嚴；五種寶花，及四寶船。池岸五種寶樹，乃至四寶堂殿，諸男女天之所住處，皆如上說。其城外有三重寶塹，其一一塹廣二由旬，深一由旬半，形如壺口，下廣上狹，天水盈滿，並如上說。是塹間地，有諸婇女堂殿羅列。三重塹外，七寶樹林之所圍繞，皆如上說。是外林中，一切諸花開敷鮮榮，諸女天等奏諸音樂，時諸天子從城中出，并諸女天並共觀聽，以是因緣受諸戲樂。是大城內，四邊住處、衢巷市鄽並皆調直。是諸天城，或有住處四相應舍、或有住處重層尖屋、或有住處多層高樓、或有住處臺觀雲聳、或有住處四周却敵，隨其福德，眾寶所成，平正端直。是天城路其數五十，四陌相通，行列分明，皆如棊道，四門通達，東西相見。巷巷市鄽寶貨盈滿——一穀米市、二衣服市、三眾香市、四飲食市、五花鬘市、六工巧市、七婬女市——處處並有市官。是諸市中，天子天女往來貿易，商量貴賤、求索增減、稱量料數，具市鄽法。雖作此事，以為戲樂，無取無與、無我所心，脫欲所須，便可提去；若業相應，隨意而取；業不相應，便作是言：『此物奇貴，非我所須。』當四衢道，象馬車兵之所莊嚴。及諸天子止住其中，或為守護、或為戲樂、或為莊嚴。市中間路，一切琉璃，軟滑可愛，眾寶莊嚴，亦如北地妙好𣰽毺，龍獸花草，皆如前

說。乃至燒香散花、懸諸天衣，亦復如是。復於處處竪立幡幢。天大城內，如是等聲恒無斷絕，所謂象聲、馬聲、車聲、螺聲、波那婆聲、鼓聲、牟澄伽聲、笳聲、音樂聲。又有聲言：『善來善來。願食願飲，我今供養。』是毘留博叉大城，是天子住處，復有天州、天郡、天縣、天村，周匝遍布此大城中，毘留博叉天王依此中住。王領所極，從由乾陀山西至鐵圍邊一切諸龍、伽樓羅鳥，是王所領。」如是義者佛世尊說。如是我聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說。乃至燒香散花、懸諸天衣，亦復如是。復於處處竪立幡幢。天大城內，如是等聲恒無斷絕，所謂象聲、馬聲、車聲、螺聲、波那婆聲、鼓聲、牟澄伽聲、笳聲、音樂聲。又有聲言：『善來善來。願食願飲，我今供養。』是毘留博叉大城，是天子住處，復有天州、天郡、天縣、天村，周匝遍布此大城中，毘留博叉天王依此中住。王領所極，從由乾陀山西至鐵圍邊一切諸龍、伽樓羅鳥，是王所領。」如是義者佛世尊說。如是我聞。

毘沙門城品第十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘沙門城品第十七

「北由乾陀山有二頂，中間有國名毘沙門，周圍一千由旬。金城圍繞，高一由旬，埤堄高半由旬，城門高二由旬，門樓一由旬半。十十由旬有一一門，九十九門復一小門，足一百門。是諸門者眾寶所成，摩尼妙寶之所莊嚴，譬如妙好𣰽毺種種雕鏤。是門又有四軍防衛，外有七重寶柵，七重多羅樹之所圍繞。其林中間有諸寶池，相去百弓，種種莊嚴，五種寶花，及四寶船。池岸五種寶樹，乃至四寶堂殿，諸男女天之所住處，並如上說。其城外邊有三重寶塹，其一一塹廣二由旬，深一由旬半，形如壺口，下廣上狹，天水盈滿，並如上說。是塹間地，有諸婇女堂殿羅列。三重塹外，七寶樹林之所圍繞，皆如上說。是時外林，一切諸花開敷鮮榮，諸女天等奏諸音樂，時諸天子從大城出觀聽音樂，諸女天等從大城出亦聽音樂，以是因緣受諸戲樂。城西南角，是毘沙門天王之所住處，周圍二百五十由旬。金城圍繞，高一由旬，埤堄高半由旬，城門高二由旬，門樓一由旬半。十十由旬有一一門，二十四大門復一小門，足二十五門。是諸門者眾寶所成，摩尼妙寶之所莊嚴，譬如妙好𣰽毺種種雕鏤。是門又有四軍防衛。外有七重寶柵，七重寶多羅樹林之所圍繞。其林中間有諸寶池，相去百弓，種種莊嚴，五種寶花，及四寶船。池岸五種寶樹，四寶堂殿，諸男女天之所住處，皆如上說。其城外有三重寶塹，其一一塹廣二由旬，深一由旬半，天水盈滿，並如上說。是塹間地，有諸婇女堂殿羅列。三重塹外，七寶樹林之所圍繞，皆如上說。時外林中，一切諸花開敷鮮榮，諸女天等奏諸音樂，時諸天子從城中出，并諸女天並共觀聽，以是因緣受諸戲樂。是大城內，四邊住處、衢巷市鄽並皆調直。是諸天城，或有住處四相應舍、或有重層尖屋、或有多層高樓、或有臺觀雲聳、或有四周却敵，隨其福德業，眾寶所成，平正端直。是天城路其數五十，四陌相通，行列分明，皆如棊道，四門通達，東西相見。巷巷市鄽寶貨盈滿——一穀米市、二衣服市、三眾香市、四飲食市、五花鬘市、六工巧市、七婬女市——處處並有市官。是諸市中天子天女，往來貿易、商量貴賤、求索增減、稱量料數，具市鄽法。雖作此事，以為戲樂，無取無與、無我所心，脫欲所須，便可提去；若業相應，隨意而取；業不相應，便作是言：『此物奇貴，非我所須。』當四衢道，象馬車兵之所莊嚴。及諸天子止住此處，或為守護、戲樂、莊嚴。市中間路，一切琉璃，軟滑可愛，眾寶莊嚴，亦如北地妙好𣰽毺，龍獸花草，皆如上說。燒香散華、懸諸天衣，亦復如是。復於處處竪立幡幢。天大 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「北由乾陀山有二頂，中間有國名毘沙門，周圍一千由旬。金城圍繞，高一由旬，埤堄高半由旬，城門高二由旬，門樓一由旬半。十十由旬有一一門，九十九門復一小門，足一百門。是諸門者眾寶所成，摩尼妙寶之所莊嚴，譬如妙好𣰽毺種種雕鏤。是門又有四軍防衛，外有七重寶柵，七重多羅樹之所圍繞。其林中間有諸寶池，相去百弓，種種莊嚴，五種寶花，及四寶船。池岸五種寶樹，乃至四寶堂殿，諸男女天之所住處，並如上說。其城外邊有三重寶塹，其一一塹廣二由旬，深一由旬半，形如壺口，下廣上狹，天水盈滿，並如上說。是塹間地，有諸婇女堂殿羅列。三重塹外，七寶樹林之所圍繞，皆如上說。是時外林，一切諸花開敷鮮榮，諸女天等奏諸音樂，時諸天子從大城出觀聽音樂，諸女天等從大城出亦聽音樂，以是因緣受諸戲樂。城西南角，是毘沙門天王之所住處，周圍二百五十由旬。金城圍繞，高一由旬，埤堄高半由旬，城門高二由旬，門樓一由旬半。十十由旬有一一門，二十四大門復一小門，足二十五門。是諸門者眾寶所成，摩尼妙寶之所莊嚴，譬如妙好𣰽毺種種雕鏤。是門又有四軍防衛。外有七重寶柵，七重寶多羅樹林之所圍繞。其林中間有諸寶池，相去百弓，種種莊嚴，五種寶花，及四寶船。池岸五種寶樹，四寶堂殿，諸男女天之所住處，皆如上說。其城外有三重寶塹，其一一塹廣二由旬，深一由旬半，天水盈滿，並如上說。是塹間地，有諸婇女堂殿羅列。三重塹外，七寶樹林之所圍繞，皆如上說。時外林中，一切諸花開敷鮮榮，諸女天等奏諸音樂，時諸天子從城中出，并諸女天並共觀聽，以是因緣受諸戲樂。是大城內，四邊住處、衢巷市鄽並皆調直。是諸天城，或有住處四相應舍、或有重層尖屋、或有多層高樓、或有臺觀雲聳、或有四周却敵，隨其福德業，眾寶所成，平正端直。是天城路其數五十，四陌相通，行列分明，皆如棊道，四門通達，東西相見。巷巷市鄽寶貨盈滿——一穀米市、二衣服市、三眾香市、四飲食市、五花鬘市、六工巧市、七婬女市——處處並有市官。是諸市中天子天女，往來貿易、商量貴賤、求索增減、稱量料數，具市鄽法。雖作此事，以為戲樂，無取無與、無我所心，脫欲所須，便可提去；若業相應，隨意而取；業不相應，便作是言：『此物奇貴，非我所須。』當四衢道，象馬車兵之所莊嚴。及諸天子止住此處，或為守護、戲樂、莊嚴。市中間路，一切琉璃，軟滑可愛，眾寶莊嚴，亦如北地妙好𣰽毺，龍獸花草，皆如上說。燒香散華、懸諸天衣，亦復如是。復於處處竪立幡幢。天大

城內，如是等聲恒無斷絕，所謂象、馬、車、螺等聲、波那婆聲、鼓聲、牟澄伽聲、笳聲、音樂聲。又有聲言：『善來善來。願飲願食，我今供養。』是毘沙門大城，是天子住處，復有天洲、天郡、天縣、天村，周匝遍布。此大城中，毘沙門天王之所住處。王領所極，從由乾陀北至鐵圍邊一切夜叉神，是王所領。是毘沙門城，最饒多佉陀尼、蒲闍尼飲食，是故亦名阿羅珂漫陀。」如是義者佛世尊說。如是我聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 城內，如是等聲恒無斷絕，所謂象、馬、車、螺等聲、波那婆聲、鼓聲、牟澄伽聲、笳聲、音樂聲。又有聲言：『善來善來。願飲願食，我今供養。』是毘沙門大城，是天子住處，復有天洲、天郡、天縣、天村，周匝遍布。此大城中，毘沙門天王之所住處。王領所極，從由乾陀北至鐵圍邊一切夜叉神，是王所領。是毘沙門城，最饒多佉陀尼、蒲闍尼飲食，是故亦名阿羅珂漫陀。」如是義者佛世尊說。如是我聞。