佛說立世阿毘曇論卷第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說立世阿毘曇論卷第三

陳西印度三藏真諦譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陳西印度三藏真諦譯

歡喜園品第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歡喜園品第九

「善見大城北門之外二十由旬，諸忉利天，有大園林名曰歡喜。此中有池亦名歡喜，方百由旬，深亦如是，天水盈滿，四寶為塼壘其底岸，餘如前說；四邊寶階，亦如前說，五種寶花，亦如前說。四種寶船及八種戲，隨心遲速。是中諸天須彼花時，應念來至，善果報故，雨眾寶花灑散諸天。復有別風吹諸花鬘，隨其身分所須莊嚴，身臂首足自然隨著。是其池岸，五種寶樹羅列遍滿，餘如前說。其樹中間及眾寶堂殿，諸男女天居止遍滿，具如上說。園中有樹名曰歡喜，樹所生花名曼陀羅，其形大小如天車輪，其色相貌如火光焰，其花輕重如人中花。歡喜樹者，此園中有，餘處皆無。此園周迴一千由旬，逕三百三十三由旬三分之一，金城之所圍遶。是城高一由旬，埤堄一半由旬，城門高二由旬，門樓一由旬半。十十由旬有一一門，九十九門復一小門，足一百門。是諸門者，眾寶所成，摩尼妙寶之所莊嚴，譬如北地妙好𣰽毺，種種雕鏤。是門又有四軍防衛；並如上說。外七重寶柵，亦如上說。七重多羅樹林之所圍繞，亦如上說。其樹中間有諸寶池，相去百弓，種種莊嚴，亦如上說；五種寶花，亦如上說，及四寶船，亦如上說。池岸五種寶樹，亦如上說，乃至四寶堂殿，諸男女天之所住處。是城外邊，三重寶塹，餘如上說。其一一塹，廣二由旬，深一由旬半，形如壺口，下廣上狹，天水盈滿，並如上說。是塹間地，有諸婇女宮殿羅列。三重塹外，七寶樹林之所圍遶，亦如上說。是時外林中，一切諸花開敷鮮榮，諸女天等音樂謳歌，時諸天子從歡喜園出林觀聽；諸天子等於外林中音樂謳歌，園內女天亦出觀聽。園內女天又奏音樂，外諸天子入園觀聽；園內天子亦奏音樂，園外女天亦入園聽。以此因緣，受諸戲樂。從善見大城北門至歡喜園南門，其中間路二十由旬，廣十由旬，並琉璃為地，平滑柔軟眾寶莊嚴，譬如北地妙好𣰽毺，人非人像、鳥獸花草種種具足，亦如耳璫眾寶合成；其路形相亦復如是。脚履即沒、舉足便起，如兜羅綿及以木綿，其路柔軟亦復如是。三種皮持之所嚴飾，一一皮持四寶所成。一一皮持三層寶鈴之所圍繞，一一寶鈴四寶所成，微風吹動出妙音聲，能令諸天起五欲縛。是路兩邊夾二江水，名曰長形，亦長二十由旬，廣十由旬，八功德水自然盈滿。其江兩邊，並四寶塼之所搆成，餘如前說。其江四邊四寶階道，亦如前說。是江水中有五種寶花，亦如前說；四種寶船汎漾其內，八種水戲之具，乘船遊觀遲速任心，並如前說。是中諸天須彼花來，隨念即至，善果報故，雨眾寶花，灑散諸天。復有別風吹諸花鬘，隨其身分 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善見大城北門之外二十由旬，諸忉利天，有大園林名曰歡喜。此中有池亦名歡喜，方百由旬，深亦如是，天水盈滿，四寶為塼壘其底岸，餘如前說；四邊寶階，亦如前說，五種寶花，亦如前說。四種寶船及八種戲，隨心遲速。是中諸天須彼花時，應念來至，善果報故，雨眾寶花灑散諸天。復有別風吹諸花鬘，隨其身分所須莊嚴，身臂首足自然隨著。是其池岸，五種寶樹羅列遍滿，餘如前說。其樹中間及眾寶堂殿，諸男女天居止遍滿，具如上說。園中有樹名曰歡喜，樹所生花名曼陀羅，其形大小如天車輪，其色相貌如火光焰，其花輕重如人中花。歡喜樹者，此園中有，餘處皆無。此園周迴一千由旬，逕三百三十三由旬三分之一，金城之所圍遶。是城高一由旬，埤堄一半由旬，城門高二由旬，門樓一由旬半。十十由旬有一一門，九十九門復一小門，足一百門。是諸門者，眾寶所成，摩尼妙寶之所莊嚴，譬如北地妙好𣰽毺，種種雕鏤。是門又有四軍防衛；並如上說。外七重寶柵，亦如上說。七重多羅樹林之所圍繞，亦如上說。其樹中間有諸寶池，相去百弓，種種莊嚴，亦如上說；五種寶花，亦如上說，及四寶船，亦如上說。池岸五種寶樹，亦如上說，乃至四寶堂殿，諸男女天之所住處。是城外邊，三重寶塹，餘如上說。其一一塹，廣二由旬，深一由旬半，形如壺口，下廣上狹，天水盈滿，並如上說。是塹間地，有諸婇女宮殿羅列。三重塹外，七寶樹林之所圍遶，亦如上說。是時外林中，一切諸花開敷鮮榮，諸女天等音樂謳歌，時諸天子從歡喜園出林觀聽；諸天子等於外林中音樂謳歌，園內女天亦出觀聽。園內女天又奏音樂，外諸天子入園觀聽；園內天子亦奏音樂，園外女天亦入園聽。以此因緣，受諸戲樂。從善見大城北門至歡喜園南門，其中間路二十由旬，廣十由旬，並琉璃為地，平滑柔軟眾寶莊嚴，譬如北地妙好𣰽毺，人非人像、鳥獸花草種種具足，亦如耳璫眾寶合成；其路形相亦復如是。脚履即沒、舉足便起，如兜羅綿及以木綿，其路柔軟亦復如是。三種皮持之所嚴飾，一一皮持四寶所成。一一皮持三層寶鈴之所圍繞，一一寶鈴四寶所成，微風吹動出妙音聲，能令諸天起五欲縛。是路兩邊夾二江水，名曰長形，亦長二十由旬，廣十由旬，八功德水自然盈滿。其江兩邊，並四寶塼之所搆成，餘如前說。其江四邊四寶階道，亦如前說。是江水中有五種寶花，亦如前說；四種寶船汎漾其內，八種水戲之具，乘船遊觀遲速任心，並如前說。是中諸天須彼花來，隨念即至，善果報故，雨眾寶花，灑散諸天。復有別風吹諸花鬘，隨其身分

所須莊嚴，身臂首足自然隨著。二江外岸，五種寶樹羅列遍滿，餘如前說。其樹中間有諸寶池及寶殿堂，諸男女天並於中住，無量天眾充滿國土。云何此園名為歡喜？此園大池名曰歡喜，其園有樹亦名歡喜，其花名曼陀羅，是三物者唯此園有，餘園則無。復何因緣名曰歡喜？爾時忉利諸天欲入此園，生大歡喜，最受戲樂，極相嬉樂，故曰歡喜。」是義佛世尊說。如是我聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所須莊嚴，身臂首足自然隨著。二江外岸，五種寶樹羅列遍滿，餘如前說。其樹中間有諸寶池及寶殿堂，諸男女天並於中住，無量天眾充滿國土。云何此園名為歡喜？此園大池名曰歡喜，其園有樹亦名歡喜，其花名曼陀羅，是三物者唯此園有，餘園則無。復何因緣名曰歡喜？爾時忉利諸天欲入此園，生大歡喜，最受戲樂，極相嬉樂，故曰歡喜。」是義佛世尊說。如是我聞。

眾車園品第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾車園品第十

「善見大城東門閫外去二十由旬，諸忉利天有園名曰眾車。園中大池名質多羅，方百由旬，深亦如是，天水盈滿，四寶為塼壘其底岸，餘如上說；四寶階道，五種寶花，亦如上說。四種寶船及八水戲。是中諸天須彼花時，應念來至，善果報故，雨眾寶花，灑散諸天。復有別風吹諸花鬘，隨其身分所須莊嚴，身臂首足自然隨著。是其池岸，五種寶樹羅列遍滿，餘如前說。其樹中間及眾寶堂殿，諸男女天居止遍滿，具如上說。是園周迴一千由旬，逕三分之一，金城之所圍繞。是城高一由旬，埤堄一半由旬，城門高二由旬，門樓一由旬半。十十由旬有一一門，九十九門復一小門，足一百門。是諸門者，眾寶所成，摩尼妙寶之所莊嚴，譬如北地妙好𣰽毺，種種雕鏤。是門又有四軍防衛，並如上說；外七重寶柵，亦如上說。七重多羅樹林之所圍繞，亦如上說。其樹中間有諸寶池，相去百弓，種種莊嚴，亦如上說。五種寶華，亦如上說。及四寶船，亦如上說。池岸五種寶樹，亦如上說。及四寶堂殿，諸男女天之所住處。是城外邊三重寶塹，餘如上說。其一一塹，廣二由旬，深一由旬半，形如壺口，下廣上狹，天水盈滿，並如上說。是塹間地，有諸婇女宮殿羅列。三重塹外，七寶樹林之所圍繞，亦如上說。是外林中，一切諸花開敷鮮榮，諸女天等音樂謳歌，時諸天子從眾車園出林觀聽；諸天子等於外林中音樂謳歌，園內女天亦出觀聽。園內女天又奏音樂，外諸天子入園觀聽；園內天子亦奏音樂，園外女天亦入園聽。以此因緣，受諸戲樂。從善見大城東門至眾車園西門，其中間路二十由旬，廣十由旬，並琉璃為地，平滑柔軟，眾寶莊嚴，譬如北地妙好𣰽毺，人非人像、鳥獸花草種種具足，亦如耳璫眾寶合成；其路形相亦復如是。脚履即沒、舉足便起，如兜羅綿及以木綿，其路柔軟亦復如是。三種皮持之所嚴飾，一一皮持四寶所成。一一皮持三層寶鈴之所圍繞，一一寶鈴四寶所成，微風吹動出妙音聲，能令諸天起五欲縛。是路兩邊夾二江水，名曰長形，亦長二十由旬，廣十由旬，八功德水自然盈滿。其江兩邊，並四寶塼之所搆成，餘如前說。其江四邊四寶階道，亦如前說。是江水中有五種寶花，亦如前說；四種寶船汎漾其內，八種水戲之具，乘船遊觀遲速任心，並如前說。是中諸天須彼花來，隨念即至，善果報故，雨眾寶華，灑散諸天。復有別風吹諸華鬘，隨其身分所須莊嚴，身臂首足自然隨著。二江外岸，五種寶樹羅列遍滿，餘如前說。其樹中間，有諸寶池及寶殿堂，諸男女天並於中住，無量天眾充滿國土。云何此園名曰眾車？此中有大池名 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善見大城東門閫外去二十由旬，諸忉利天有園名曰眾車。園中大池名質多羅，方百由旬，深亦如是，天水盈滿，四寶為塼壘其底岸，餘如上說；四寶階道，五種寶花，亦如上說。四種寶船及八水戲。是中諸天須彼花時，應念來至，善果報故，雨眾寶花，灑散諸天。復有別風吹諸花鬘，隨其身分所須莊嚴，身臂首足自然隨著。是其池岸，五種寶樹羅列遍滿，餘如前說。其樹中間及眾寶堂殿，諸男女天居止遍滿，具如上說。是園周迴一千由旬，逕三分之一，金城之所圍繞。是城高一由旬，埤堄一半由旬，城門高二由旬，門樓一由旬半。十十由旬有一一門，九十九門復一小門，足一百門。是諸門者，眾寶所成，摩尼妙寶之所莊嚴，譬如北地妙好𣰽毺，種種雕鏤。是門又有四軍防衛，並如上說；外七重寶柵，亦如上說。七重多羅樹林之所圍繞，亦如上說。其樹中間有諸寶池，相去百弓，種種莊嚴，亦如上說。五種寶華，亦如上說。及四寶船，亦如上說。池岸五種寶樹，亦如上說。及四寶堂殿，諸男女天之所住處。是城外邊三重寶塹，餘如上說。其一一塹，廣二由旬，深一由旬半，形如壺口，下廣上狹，天水盈滿，並如上說。是塹間地，有諸婇女宮殿羅列。三重塹外，七寶樹林之所圍繞，亦如上說。是外林中，一切諸花開敷鮮榮，諸女天等音樂謳歌，時諸天子從眾車園出林觀聽；諸天子等於外林中音樂謳歌，園內女天亦出觀聽。園內女天又奏音樂，外諸天子入園觀聽；園內天子亦奏音樂，園外女天亦入園聽。以此因緣，受諸戲樂。從善見大城東門至眾車園西門，其中間路二十由旬，廣十由旬，並琉璃為地，平滑柔軟，眾寶莊嚴，譬如北地妙好𣰽毺，人非人像、鳥獸花草種種具足，亦如耳璫眾寶合成；其路形相亦復如是。脚履即沒、舉足便起，如兜羅綿及以木綿，其路柔軟亦復如是。三種皮持之所嚴飾，一一皮持四寶所成。一一皮持三層寶鈴之所圍繞，一一寶鈴四寶所成，微風吹動出妙音聲，能令諸天起五欲縛。是路兩邊夾二江水，名曰長形，亦長二十由旬，廣十由旬，八功德水自然盈滿。其江兩邊，並四寶塼之所搆成，餘如前說。其江四邊四寶階道，亦如前說。是江水中有五種寶花，亦如前說；四種寶船汎漾其內，八種水戲之具，乘船遊觀遲速任心，並如前說。是中諸天須彼花來，隨念即至，善果報故，雨眾寶華，灑散諸天。復有別風吹諸華鬘，隨其身分所須莊嚴，身臂首足自然隨著。二江外岸，五種寶樹羅列遍滿，餘如前說。其樹中間，有諸寶池及寶殿堂，諸男女天並於中住，無量天眾充滿國土。云何此園名曰眾車？此中有大池名

質多羅，其中有樹亦名質多羅，此樹生種種花。唯此園有，餘園則無。復有因緣名質多羅。是時忉利諸天欲入此園中，著種種寶物莊嚴其身，微妙最極；著種種仗器，如臨戰時，乘種種乘入此園林。在其園內及欲出時，取質多羅樹種種妙花莊嚴車乘，轅軛轂輞具足嚴飾，一切諸乘並皆如是。此質多羅樹花，及天身瓔珞、諸寶車乘所出光明，互相映發。以是因緣，此妙園中，種種光明聚集其內。由此義故，名眾車園；復有自然名眾車園。」是義佛世尊說。如是我聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 質多羅，其中有樹亦名質多羅，此樹生種種花。唯此園有，餘園則無。復有因緣名質多羅。是時忉利諸天欲入此園中，著種種寶物莊嚴其身，微妙最極；著種種仗器，如臨戰時，乘種種乘入此園林。在其園內及欲出時，取質多羅樹種種妙花莊嚴車乘，轅軛轂輞具足嚴飾，一切諸乘並皆如是。此質多羅樹花，及天身瓔珞、諸寶車乘所出光明，互相映發。以是因緣，此妙園中，種種光明聚集其內。由此義故，名眾車園；復有自然名眾車園。」是義佛世尊說。如是我聞。

惡口園品第十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惡口園品第十一

「善見大城南門閫外二十由旬，諸忉利天有園名曰惡口。園中大池名曰惡口，方百由旬，深亦如是，天水盈滿，四寶為塼壘其底岸，餘如上說；四寶階道，五種寶花，亦如上說。四種寶船及八水戲。是中諸天須彼花時，應念來至，善果報故，雨眾寶花，灑散諸天。復有別風吹諸花鬘，隨其身分所須莊嚴，身臂首足自然隨著。是其池岸，五種寶樹羅列遍滿，餘如上說。其樹中間及眾寶堂殿，諸男女天居止遍滿，具如上說。是園周迴一千由旬，逕三分之一，金城之所圍繞。是城高一由旬，埤堄一半由旬，城門高二由旬，門樓一由旬半。十十由旬有一一門，九十九門復一小門，足一百門。是諸門者，眾寶所成，摩尼妙寶之所莊嚴，譬如北地妙好𣰽毺，種種雕鏤。是門又有四軍防衛，並如上說。外七重寶柵，亦如上說。七重多羅樹林之所圍繞，亦如上說。其樹中間有諸寶池，相去百弓，種種莊嚴，亦如上說；五種寶花，亦如上說。及四寶船，亦如上說。池岸五種寶樹，亦如上說，乃至四寶堂殿，諸男女天之所住處。是城外邊三重寶塹，餘如上說。其一一塹者廣二由旬，深一由旬半，形如壺口，下廣上狹，天水盈滿，並如上說。是塹間地，有諸婇女宮殿羅列。三重塹外，七寶樹林之所圍繞，亦如上說。時外林中，一切諸花開敷鮮榮，諸女天等音樂謳歌，時諸天子從惡口園出林觀聽；諸天子等於外林中音樂謳歌，園內女天亦出觀聽。園內女天又奏音樂，外諸天子入園觀聽；園內天子亦奏音樂，園外女天亦入園聽。以此因緣，受諸戲樂。從善見大城南門至惡口園北門，其中間路二十由旬，廣十由旬，並琉璃為地，平滑柔軟，眾寶莊嚴，譬如北地妙好𣰽毺，人非人像、鳥獸花草種種具足，亦如耳璫眾寶合成；其路形相亦復如是。脚履即沒、舉足便起，如兜羅綿及以木綿，其路柔軟亦復如是。三種皮持之所嚴飾，一一皮持四寶所成。一一皮持三層寶鈴之所圍繞，一一寶鈴四寶所成，微風吹動出妙音聲，能令諸天起五欲縛。是路兩邊夾二江水，名曰長形，亦長二十由旬，廣十由旬，八功德水自然盈滿。其江兩邊並四寶塼之所搆治，餘如前說。其江四邊四寶階道，亦如前說。是江水中有五種寶花，亦如前說；四種寶船汎漾其內，八種水戲之具，乘船遊觀遲速任心，並如前說。是中諸天須彼花來，隨念即至，善果報故。雨眾寶花，灑散諸天。復有別風吹諸花鬘，隨其身分所須莊嚴，身臂首足自然隨著。二江外岸，五種寶樹羅列遍滿，餘如前說。其樹中間，有諸寶池及寶殿堂，諸男女天並於中住，無量大眾充滿國土。云何此園名為惡口？園有大池名曰惡 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善見大城南門閫外二十由旬，諸忉利天有園名曰惡口。園中大池名曰惡口，方百由旬，深亦如是，天水盈滿，四寶為塼壘其底岸，餘如上說；四寶階道，五種寶花，亦如上說。四種寶船及八水戲。是中諸天須彼花時，應念來至，善果報故，雨眾寶花，灑散諸天。復有別風吹諸花鬘，隨其身分所須莊嚴，身臂首足自然隨著。是其池岸，五種寶樹羅列遍滿，餘如上說。其樹中間及眾寶堂殿，諸男女天居止遍滿，具如上說。是園周迴一千由旬，逕三分之一，金城之所圍繞。是城高一由旬，埤堄一半由旬，城門高二由旬，門樓一由旬半。十十由旬有一一門，九十九門復一小門，足一百門。是諸門者，眾寶所成，摩尼妙寶之所莊嚴，譬如北地妙好𣰽毺，種種雕鏤。是門又有四軍防衛，並如上說。外七重寶柵，亦如上說。七重多羅樹林之所圍繞，亦如上說。其樹中間有諸寶池，相去百弓，種種莊嚴，亦如上說；五種寶花，亦如上說。及四寶船，亦如上說。池岸五種寶樹，亦如上說，乃至四寶堂殿，諸男女天之所住處。是城外邊三重寶塹，餘如上說。其一一塹者廣二由旬，深一由旬半，形如壺口，下廣上狹，天水盈滿，並如上說。是塹間地，有諸婇女宮殿羅列。三重塹外，七寶樹林之所圍繞，亦如上說。時外林中，一切諸花開敷鮮榮，諸女天等音樂謳歌，時諸天子從惡口園出林觀聽；諸天子等於外林中音樂謳歌，園內女天亦出觀聽。園內女天又奏音樂，外諸天子入園觀聽；園內天子亦奏音樂，園外女天亦入園聽。以此因緣，受諸戲樂。從善見大城南門至惡口園北門，其中間路二十由旬，廣十由旬，並琉璃為地，平滑柔軟，眾寶莊嚴，譬如北地妙好𣰽毺，人非人像、鳥獸花草種種具足，亦如耳璫眾寶合成；其路形相亦復如是。脚履即沒、舉足便起，如兜羅綿及以木綿，其路柔軟亦復如是。三種皮持之所嚴飾，一一皮持四寶所成。一一皮持三層寶鈴之所圍繞，一一寶鈴四寶所成，微風吹動出妙音聲，能令諸天起五欲縛。是路兩邊夾二江水，名曰長形，亦長二十由旬，廣十由旬，八功德水自然盈滿。其江兩邊並四寶塼之所搆治，餘如前說。其江四邊四寶階道，亦如前說。是江水中有五種寶花，亦如前說；四種寶船汎漾其內，八種水戲之具，乘船遊觀遲速任心，並如前說。是中諸天須彼花來，隨念即至，善果報故。雨眾寶花，灑散諸天。復有別風吹諸花鬘，隨其身分所須莊嚴，身臂首足自然隨著。二江外岸，五種寶樹羅列遍滿，餘如前說。其樹中間，有諸寶池及寶殿堂，諸男女天並於中住，無量大眾充滿國土。云何此園名為惡口？園有大池名曰惡

口，其中有樹亦名惡口，其樹有花亦名惡口。唯此園有，餘處則無。復有因緣名為惡口。是時忉利諸天欲入此園，作是鬪諍，覺觀思惟：『我等今者往彼攻擊鬪戰脩羅。』復有彼此互相嫉妬，貪著五欲，諍其前後，因是事故，說諸惡言，是故此地名惡口園。復有自然名為惡口。」是義佛世尊說。如是我聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 口，其中有樹亦名惡口，其樹有花亦名惡口。唯此園有，餘處則無。復有因緣名為惡口。是時忉利諸天欲入此園，作是鬪諍，覺觀思惟：『我等今者往彼攻擊鬪戰脩羅。』復有彼此互相嫉妬，貪著五欲，諍其前後，因是事故，說諸惡言，是故此地名惡口園。復有自然名為惡口。」是義佛世尊說。如是我聞。

雜園品第十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雜園品第十二

「善見大城西門閫外至雜園東門，其中間路長二十由旬。是諸忉利天園中有方池，名曰雜池，面百由旬，深亦如是，天水盈滿，四寶為塼壘其底岸，餘如上說；四寶階道，五種寶花，亦如上說。四種寶船，及八水戲。是中諸天須彼花時，應念來至，善果報故，雨眾寶花，灑散諸天。復有別風吹諸花鬘，隨其身分所須莊嚴，身臂首足自然隨著。是其池岸，五種寶樹羅列遍滿，餘如前說。其樹中間及眾寶堂殿，諸男女天居止遍滿，具如上說。是園周迴一千由旬，徑三分之一，金城之所圍繞。是城高一由旬，埤堄高半由旬，城門高二由旬，門樓一由旬半。十十由旬有一一門，九十九門復一小門，足一百門。是諸門者眾寶所成，摩尼妙寶之所莊嚴，譬如北地妙好𣰽毺，種種雕鏤。是門又有四軍防衛，並如上說。外十重寶柵，亦如上說。七重多羅樹林之所圍繞，亦如上說。其樹中間有諸寶池，相去百弓，種種莊嚴，亦如上說。五種寶花及四寶船，八水戲等。池岸五種寶樹，亦如上說，乃至四寶堂殿，諸男女天之所住處。是城外邊，三重寶塹餘如上說。其一一塹廣二由旬，深一由旬半，形如壺口，下廣上狹，天水盈滿，並如前說。是塹間地，有諸婇女宮殿羅列。三重塹外，七寶樹林之所圍繞，亦如上說。是時外林，一切諸花開敷鮮榮，諸女天等音樂謳歌，時諸天子從雜園中出林觀聽；諸天子等於外林中音樂謳歌，園內女天亦出觀聽。園內女天又奏音樂，外諸天子入園觀聽；園內天子亦奏音樂，園外女天亦入園聽。以此因緣，受諸戲樂。從善見大城西門至雜園東門，其路二十由旬，廣十由旬，並琉璃為地，平滑柔軟，眾寶莊嚴，譬如北地妙好𣰽毺，人非人像、鳥獸花草種種具足，亦如耳璫眾寶合成；其路形相亦復如是。脚履即沒、舉足便起，如兜羅綿及以木綿，其路柔軟亦復如是。三種皮持之所嚴飾，一一皮持四寶所成。一一皮持三層寶鈴之所圍繞，一一寶鈴四寶所成，微風吹動出妙音聲，能令諸天起五欲縛。是路兩邊夾二江水，名曰長形，亦長二十由旬，廣十由旬，八功德水自然盈滿。其江兩邊，並四寶塼之所搆治，餘如前說。其江四邊四寶階道，亦如前說。是江水中有五種寶花，亦如前說；四種寶船汎漾其內，八種水戲之具，乘船遊觀遲速任心，並如上說。是中諸天須彼花來，隨念即至，善果報故，雨眾寶花，灑散諸天。復有別風吹諸花鬘，隨其身分所須莊嚴，身臂首足自然隨著。二江外岸，五種寶樹羅列遍滿，餘如上說。其樹中間，有諸寶池及眾寶殿堂，諸男女天並於中住，無量天眾充滿國土。云何此園名為雜園？因是園中有一大池 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善見大城西門閫外至雜園東門，其中間路長二十由旬。是諸忉利天園中有方池，名曰雜池，面百由旬，深亦如是，天水盈滿，四寶為塼壘其底岸，餘如上說；四寶階道，五種寶花，亦如上說。四種寶船，及八水戲。是中諸天須彼花時，應念來至，善果報故，雨眾寶花，灑散諸天。復有別風吹諸花鬘，隨其身分所須莊嚴，身臂首足自然隨著。是其池岸，五種寶樹羅列遍滿，餘如前說。其樹中間及眾寶堂殿，諸男女天居止遍滿，具如上說。是園周迴一千由旬，徑三分之一，金城之所圍繞。是城高一由旬，埤堄高半由旬，城門高二由旬，門樓一由旬半。十十由旬有一一門，九十九門復一小門，足一百門。是諸門者眾寶所成，摩尼妙寶之所莊嚴，譬如北地妙好𣰽毺，種種雕鏤。是門又有四軍防衛，並如上說。外十重寶柵，亦如上說。七重多羅樹林之所圍繞，亦如上說。其樹中間有諸寶池，相去百弓，種種莊嚴，亦如上說。五種寶花及四寶船，八水戲等。池岸五種寶樹，亦如上說，乃至四寶堂殿，諸男女天之所住處。是城外邊，三重寶塹餘如上說。其一一塹廣二由旬，深一由旬半，形如壺口，下廣上狹，天水盈滿，並如前說。是塹間地，有諸婇女宮殿羅列。三重塹外，七寶樹林之所圍繞，亦如上說。是時外林，一切諸花開敷鮮榮，諸女天等音樂謳歌，時諸天子從雜園中出林觀聽；諸天子等於外林中音樂謳歌，園內女天亦出觀聽。園內女天又奏音樂，外諸天子入園觀聽；園內天子亦奏音樂，園外女天亦入園聽。以此因緣，受諸戲樂。從善見大城西門至雜園東門，其路二十由旬，廣十由旬，並琉璃為地，平滑柔軟，眾寶莊嚴，譬如北地妙好𣰽毺，人非人像、鳥獸花草種種具足，亦如耳璫眾寶合成；其路形相亦復如是。脚履即沒、舉足便起，如兜羅綿及以木綿，其路柔軟亦復如是。三種皮持之所嚴飾，一一皮持四寶所成。一一皮持三層寶鈴之所圍繞，一一寶鈴四寶所成，微風吹動出妙音聲，能令諸天起五欲縛。是路兩邊夾二江水，名曰長形，亦長二十由旬，廣十由旬，八功德水自然盈滿。其江兩邊，並四寶塼之所搆治，餘如前說。其江四邊四寶階道，亦如前說。是江水中有五種寶花，亦如前說；四種寶船汎漾其內，八種水戲之具，乘船遊觀遲速任心，並如上說。是中諸天須彼花來，隨念即至，善果報故，雨眾寶花，灑散諸天。復有別風吹諸花鬘，隨其身分所須莊嚴，身臂首足自然隨著。二江外岸，五種寶樹羅列遍滿，餘如上說。其樹中間，有諸寶池及眾寶殿堂，諸男女天並於中住，無量天眾充滿國土。云何此園名為雜園？因是園中有一大池

名曰雜池，亦有雜樹及諸雜花，唯此園有，餘處則無。復有因緣名為雜園。是時忉利諸男女天，來入此園最為雜聚，歌舞音樂及眾遊戲，並相糅雜。餘園集時，一切外邊諸天並不得入，悉被禁斷；此園集時，無有隔礙，大城諸天及諸外天入園遊戲，相雜受樂，是故名曰雜園。復有自然名為雜園。」是義佛世尊說。如是我聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名曰雜池，亦有雜樹及諸雜花，唯此園有，餘處則無。復有因緣名為雜園。是時忉利諸男女天，來入此園最為雜聚，歌舞音樂及眾遊戲，並相糅雜。餘園集時，一切外邊諸天並不得入，悉被禁斷；此園集時，無有隔礙，大城諸天及諸外天入園遊戲，相雜受樂，是故名曰雜園。復有自然名為雜園。」是義佛世尊說。如是我聞。

波利夜多園品第十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 波利夜多園品第十三

「善見大城東北角門之外二十由旬，諸忉利天，有大園林名波利夜多。此園有方池，亦名波利夜多，面百由旬，深亦如是，天水盈滿，四寶為塼壘其底岸，餘如前說；四邊寶階，亦如前說，五種寶花，亦如前說。四種寶船及八種戲，隨心遲速。是中諸天須彼花時，應念來至，善果報故，雨眾寶花，灑散諸天。復有別風吹諸花鬘，隨其身分所須莊嚴，身臂首足自然隨著。其池岸上，五種寶樹羅列遍滿，餘如前說。其樹中間及眾寶堂殿，諸男女天居止遍滿，具如上說。園中有樹名波利夜多，亦名拘毘陀羅。是樹生長具足，形容可愛，枝葉相覆，密厚多葉，久住不凋，一切風雨不能侵入；譬如裝花鬘師裝飾花鬘及以耳璫，其樹形相可愛如是，上如傘蓋，次第相覆，高百由旬，下本洪直，都無瘤節，五十由旬方有枝條。樹身徑刺廣五由旬，圍十五由旬，其一一枝橫出五十由旬，間中亘度一百由旬，周迴三百由旬。下有寶石名曰班紂劍婆羅，長五十由旬，廣十由旬，皆琉璃所成，軟滑可愛，眾寶莊嚴。譬如北地妙好𣰽毺，種種雕鏤，人非人像、鳥獸花草種種具足，亦如耳璫眾寶合成；是班紂劍婆羅亦復如是。脚履即沒、舉足便起，如兜羅綿及以木綿，是班紂劍婆羅其體柔軟亦復如是。三種皮持之所嚴飾，一一皮持四寶所成。一一皮持三層寶鈴之所圍繞，一一寶鈴四寶所成，微風吹動出妙音聲，能令諸天起五欲縛，餘如上說。四邊階道，金、銀、琉璃、頗梨所成。園中處處有池，亦如上說；乃至四寶堂殿，諸男女天之所住處，亦如上說。是園周迴一千由旬，逕度三分之一，金城所繞。是城高一由旬，埤堄一半由旬，城門高二由旬，門樓一由旬半。十十由旬有一一門，九十九門復一小門，足一百門。是諸門者眾寶所成，摩尼妙寶之所莊嚴，譬如北地妙好𣰽毺，種種雕鏤。是門又有四軍防衛，並如上說。外七重寶柵，亦如上說。七重多羅樹林之所圍繞，亦如上說。其樹中間有諸寶池，相去百弓，種種莊嚴，亦如上說，五種寶花，亦如上說；有四寶船，亦如上說。其池岸上五種寶樹，亦如上說，乃至四寶堂殿，諸男女天之所住處。是城外邊三重寶塹，餘如上說。一一塹者廣二由旬，深一由旬半，形如壺口，下廣上狹，天水盈滿，並如上說。是塹間地，有諸婇女宮殿羅列。三重塹外，七寶樹林之所圍繞，亦如上說。時外林中，一切諸花開敷鮮榮，諸女天等音樂謳歌，時諸天子從波利夜多園出林觀聽；諸天子等於外林中音樂謳歌，園內女天亦出觀聽。園內女天又奏音樂，外諸天子入園觀聽；園內天子亦奏音樂，園外女天亦入園聽。以此因緣，受諸戲 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善見大城東北角門之外二十由旬，諸忉利天，有大園林名波利夜多。此園有方池，亦名波利夜多，面百由旬，深亦如是，天水盈滿，四寶為塼壘其底岸，餘如前說；四邊寶階，亦如前說，五種寶花，亦如前說。四種寶船及八種戲，隨心遲速。是中諸天須彼花時，應念來至，善果報故，雨眾寶花，灑散諸天。復有別風吹諸花鬘，隨其身分所須莊嚴，身臂首足自然隨著。其池岸上，五種寶樹羅列遍滿，餘如前說。其樹中間及眾寶堂殿，諸男女天居止遍滿，具如上說。園中有樹名波利夜多，亦名拘毘陀羅。是樹生長具足，形容可愛，枝葉相覆，密厚多葉，久住不凋，一切風雨不能侵入；譬如裝花鬘師裝飾花鬘及以耳璫，其樹形相可愛如是，上如傘蓋，次第相覆，高百由旬，下本洪直，都無瘤節，五十由旬方有枝條。樹身徑刺廣五由旬，圍十五由旬，其一一枝橫出五十由旬，間中亘度一百由旬，周迴三百由旬。下有寶石名曰班紂劍婆羅，長五十由旬，廣十由旬，皆琉璃所成，軟滑可愛，眾寶莊嚴。譬如北地妙好𣰽毺，種種雕鏤，人非人像、鳥獸花草種種具足，亦如耳璫眾寶合成；是班紂劍婆羅亦復如是。脚履即沒、舉足便起，如兜羅綿及以木綿，是班紂劍婆羅其體柔軟亦復如是。三種皮持之所嚴飾，一一皮持四寶所成。一一皮持三層寶鈴之所圍繞，一一寶鈴四寶所成，微風吹動出妙音聲，能令諸天起五欲縛，餘如上說。四邊階道，金、銀、琉璃、頗梨所成。園中處處有池，亦如上說；乃至四寶堂殿，諸男女天之所住處，亦如上說。是園周迴一千由旬，逕度三分之一，金城所繞。是城高一由旬，埤堄一半由旬，城門高二由旬，門樓一由旬半。十十由旬有一一門，九十九門復一小門，足一百門。是諸門者眾寶所成，摩尼妙寶之所莊嚴，譬如北地妙好𣰽毺，種種雕鏤。是門又有四軍防衛，並如上說。外七重寶柵，亦如上說。七重多羅樹林之所圍繞，亦如上說。其樹中間有諸寶池，相去百弓，種種莊嚴，亦如上說，五種寶花，亦如上說；有四寶船，亦如上說。其池岸上五種寶樹，亦如上說，乃至四寶堂殿，諸男女天之所住處。是城外邊三重寶塹，餘如上說。一一塹者廣二由旬，深一由旬半，形如壺口，下廣上狹，天水盈滿，並如上說。是塹間地，有諸婇女宮殿羅列。三重塹外，七寶樹林之所圍繞，亦如上說。時外林中，一切諸花開敷鮮榮，諸女天等音樂謳歌，時諸天子從波利夜多園出林觀聽；諸天子等於外林中音樂謳歌，園內女天亦出觀聽。園內女天又奏音樂，外諸天子入園觀聽；園內天子亦奏音樂，園外女天亦入園聽。以此因緣，受諸戲

樂。從善見大城東北角門至園西南角門，其中間路二十由旬，廣十由旬，並琉璃為地，平滑柔軟，眾寶莊嚴。譬如北地妙好𣰽毺，人非人像、鳥獸花草種種具足，亦如耳璫眾寶合成，其路形相亦復如是。脚履即沒、舉足便起，如兜羅綿及以木綿，其路柔軟亦復如是。三種皮持之所嚴飾，一一皮持四寶所成。一一皮持三層寶鈴之所圍繞，一一寶鈴四寶所成，微風吹動出妙音聲，能令諸天起五欲縛。是路兩邊夾二江水，名曰長形，亦長二十由旬，廣十由旬，八功德水自然盈滿。其江兩邊，並四寶塼之所搆治，餘如前說。其江四邊四寶階道，亦如前說。是江水中有五種寶花，亦如前說；四種寶船汎漾其內，八種水戲之具，乘船遊觀遲速任心，並如前說。是中諸天須彼花來，隨念即至，善果報故，雨眾寶花，灑散諸天。復有別風吹諸花鬘，隨其身分所須莊嚴，身臂首足自然隨著。二江外岸，五種寶樹羅列遍滿，餘如前說。其樹中間，有諸寶池及寶殿堂，諸男女天並於中住，無量天眾充滿國土。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樂。從善見大城東北角門至園西南角門，其中間路二十由旬，廣十由旬，並琉璃為地，平滑柔軟，眾寶莊嚴。譬如北地妙好𣰽毺，人非人像、鳥獸花草種種具足，亦如耳璫眾寶合成，其路形相亦復如是。脚履即沒、舉足便起，如兜羅綿及以木綿，其路柔軟亦復如是。三種皮持之所嚴飾，一一皮持四寶所成。一一皮持三層寶鈴之所圍繞，一一寶鈴四寶所成，微風吹動出妙音聲，能令諸天起五欲縛。是路兩邊夾二江水，名曰長形，亦長二十由旬，廣十由旬，八功德水自然盈滿。其江兩邊，並四寶塼之所搆治，餘如前說。其江四邊四寶階道，亦如前說。是江水中有五種寶花，亦如前說；四種寶船汎漾其內，八種水戲之具，乘船遊觀遲速任心，並如前說。是中諸天須彼花來，隨念即至，善果報故，雨眾寶花，灑散諸天。復有別風吹諸花鬘，隨其身分所須莊嚴，身臂首足自然隨著。二江外岸，五種寶樹羅列遍滿，餘如前說。其樹中間，有諸寶池及寶殿堂，諸男女天並於中住，無量天眾充滿國土。」

如是佛世尊說：「比丘！爾時忉利天波利夜多拘毘陀羅樹，葉黃欲落，是時諸天踊躍歡喜，作如是言：『今時忉利天波利夜多樹，其葉轉黃，不久凋落。』比丘！是時忉利天波利夜多樹，其葉落已，是時諸天踊躍歡喜，作如是言：『諸天波利夜多樹葉已落，不久生萌。』比丘！是時忉利天波利夜多樹既生萌已，一切諸天踊躍歡喜，作如是言：『今時波利夜多樹既生萌已，不久微現縹色。』比丘！是時波利夜多樹現縹色已，諸天爾時歡喜踊躍，作如是言：『波利夜多樹，現縹色已，不久當出花莟。』比丘！是時波利夜多樹出花莟已，諸天爾時歡喜踊躍，作如是言：『波利夜多樹既出莟已，不久其花稍開。』既稍開已，諸天爾時歡喜踊躍，作如是言：『波利夜多樹既稍開已，不久當成一切開敷。』比丘！是時波利夜多樹既開敷已，花色遍照五十由旬，其花妙香亦薰五十由旬。若東風雨時，吹此樹花香，薰西方一百由旬。若西風雨時，吹此花香，薰於東方一百由旬。若南風雨時，吹此花香，薰於北方一百由旬。若北風雨時，吹此花香，薰於南方一百由旬。比丘！如是忉利天波利夜多樹，神力威德。比丘！若佛弟子，依如來所說正法律者，由信根故，離自居家，修無家道，為是事故起決定心。比丘！如是人者，譬如波利夜多樹其葉黃時。比丘！是時佛弟子，剃除鬚髮、被服法衣，離自居家，修無家道。比丘！如是人者，譬如波利夜多樹葉已落時。比丘！若佛弟子，離諸欲塵、離諸惡法，有覺有觀，有喜有樂，從離生起，修習初禪，入此中住。比丘！如是人者，譬如波利夜多樹初生萌時。比丘！是時覺觀已寂滅故，依內澄清心行一方便故，無覺無觀，從定生起有喜有樂，修習二禪，入此中住。比丘！如是人者，譬如波利夜多樹現縹色時。比丘！時佛弟子，離欲喜故，住於捨心，正念正智，其身受樂。是故聖師說如是教，若住於樂，有捨有念，修習三禪，入於中住。比丘！如是人者，譬如波利夜多樹生花莟時。比丘！若佛弟子，苦滅盡故、樂已過故、昔時憂喜已滅盡故，無苦無樂，捨念清淨，修習四禪，入於中住。如是人者，譬如波利夜多樹花稍開時。比丘！若佛弟子，諸漏盡故，無漏心解脫，及般若解脫，現世已證，入此中住，其生已盡、修道究竟、眾事已辦、無復有生，故得此智。比丘！如是人者，譬如波利夜多樹一切開時。比丘！是諸比丘諸漏已盡，修道究竟，正慧解脫，有結已盡，忉利等天說讚歎言：『善友！彼處是人，厶姓厶名及厶郡縣一切國土，離自居家，修無家道，厶名比丘。是出家弟子依止弟子諸漏盡故，無漏心解脫，及般 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是佛世尊說：「比丘！爾時忉利天波利夜多拘毘陀羅樹，葉黃欲落，是時諸天踊躍歡喜，作如是言：『今時忉利天波利夜多樹，其葉轉黃，不久凋落。』比丘！是時忉利天波利夜多樹，其葉落已，是時諸天踊躍歡喜，作如是言：『諸天波利夜多樹葉已落，不久生萌。』比丘！是時忉利天波利夜多樹既生萌已，一切諸天踊躍歡喜，作如是言：『今時波利夜多樹既生萌已，不久微現縹色。』比丘！是時波利夜多樹現縹色已，諸天爾時歡喜踊躍，作如是言：『波利夜多樹，現縹色已，不久當出花莟。』比丘！是時波利夜多樹出花莟已，諸天爾時歡喜踊躍，作如是言：『波利夜多樹既出莟已，不久其花稍開。』既稍開已，諸天爾時歡喜踊躍，作如是言：『波利夜多樹既稍開已，不久當成一切開敷。』比丘！是時波利夜多樹既開敷已，花色遍照五十由旬，其花妙香亦薰五十由旬。若東風雨時，吹此樹花香，薰西方一百由旬。若西風雨時，吹此花香，薰於東方一百由旬。若南風雨時，吹此花香，薰於北方一百由旬。若北風雨時，吹此花香，薰於南方一百由旬。比丘！如是忉利天波利夜多樹，神力威德。比丘！若佛弟子，依如來所說正法律者，由信根故，離自居家，修無家道，為是事故起決定心。比丘！如是人者，譬如波利夜多樹其葉黃時。比丘！是時佛弟子，剃除鬚髮、被服法衣，離自居家，修無家道。比丘！如是人者，譬如波利夜多樹葉已落時。比丘！若佛弟子，離諸欲塵、離諸惡法，有覺有觀，有喜有樂，從離生起，修習初禪，入此中住。比丘！如是人者，譬如波利夜多樹初生萌時。比丘！是時覺觀已寂滅故，依內澄清心行一方便故，無覺無觀，從定生起有喜有樂，修習二禪，入此中住。比丘！如是人者，譬如波利夜多樹現縹色時。比丘！時佛弟子，離欲喜故，住於捨心，正念正智，其身受樂。是故聖師說如是教，若住於樂，有捨有念，修習三禪，入於中住。比丘！如是人者，譬如波利夜多樹生花莟時。比丘！若佛弟子，苦滅盡故、樂已過故、昔時憂喜已滅盡故，無苦無樂，捨念清淨，修習四禪，入於中住。如是人者，譬如波利夜多樹花稍開時。比丘！若佛弟子，諸漏盡故，無漏心解脫，及般若解脫，現世已證，入此中住，其生已盡、修道究竟、眾事已辦、無復有生，故得此智。比丘！如是人者，譬如波利夜多樹一切開時。比丘！是諸比丘諸漏已盡，修道究竟，正慧解脫，有結已盡，忉利等天說讚歎言：『善友！彼處是人，厶姓厶名及厶郡縣一切國土，離自居家，修無家道，厶名比丘。是出家弟子依止弟子諸漏盡故，無漏心解脫，及般

若解脫，現世已證，入此中住，其生已盡、修道究竟、眾事已辦、無復有生，故得此智。是諸比丘，諸漏已盡、正智解脫、有法已盡，如是神力及是威德，譬如波利夜多樹。』是時忉利波利夜多樹一切開敷，復有諸天守護園者，往帝釋所，白帝釋言：『天主！波利夜多樹悉開敷已，是故天尊應知時節。』諸天復有象王名伊羅槃，行園所乘，其身長九由旬，高三由旬，其形相稱。爾時釋提桓因遣使報象言：『善友！波利夜多樹一切開已，諸天當往到彼，入園遊觀，是故汝今當自裝飾。』象聞使言，踊躍歡喜。譬如諸人初求婚時及迎婦時，一切吉祥希有之事，象王歡喜亦復如是。爾時象王即化其頭為三十三，其一一頭各有六牙，其一一牙有七寶池，其一一池各生七蓮，其一一蓮各生七花，其一一花各生七葉，其一一葉各七天女，如是妓女天有七七重數，圍遶蓮子，顯現可愛。以是因緣，眾花莊嚴皆悉具足。諸忉利天恭敬帝釋以為眾首，前昇象上依中頭坐，左右兩邊各十六天。一切諸天各自思惟：『我中頭坐。』若真實者，唯天帝釋獨居中坐。三十三天先登象已，其餘天眾次第並登。是天帝釋有二太子——一名旃檀、二名脩毘——為忉利天最大將軍，亦昇象上。諸妙女天有最勝者，一名阿嵐浮娑、二名蜜奢計尸、三名分陀利柯、四名尼羅、五名阿樓那、六名翳尼鉢婆、七名脩鉢婆、八名鉢陀羅、九名須跛陀羅、十名摩頭柯婆致，如是女等亦昇象上。復有男妙天，一名阿嵐浮、二名達頭樓眉、三名銳浮樓、四名尸棄，如是天等亦昇象上，並在象上歌奏音樂。一切諸天並昇象已，是時象王踊躍歡喜。譬如諸王受灌頂職，亦如少壯臨婚禮時，行正法竟，以諸妙花莊嚴身首；象王歡喜亦復如是。爾時象王作大雷聲，降霔甘雨，並散電光。象王化作花上妓女，歌舞作樂，種種姿態。諸天妓女及以伎男，歌舞作樂。是時象王作大雷聲，馳遊徐步，如結花鬘，如是三轉，至波利夜多園。時忉利天從上俱下，上班紂劍摩羅寶石。若不周坐，石便更長，諸天福故。是阿夷羅婆那象王，更變化身作天童子，著寶臂印及寶耳璫，種種嚴具，受五欲塵相應戲樂。有餘天子別乘象馬車輿樓閣，又有諸天乘眾寶船，從長形江隨心速疾入此園中。於其園內，歌人別處、舞人別處、絃管別處、大集別處。此中諸天，用天四月受五塵欲，具足相應遊戲快樂；若准人中日月，一萬二千年。天壽十年三分之一，園中用盡。忉利諸園此六最大，又有大小諸園布滿天上。」此義佛世尊說。如是我聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若解脫，現世已證，入此中住，其生已盡、修道究竟、眾事已辦、無復有生，故得此智。是諸比丘，諸漏已盡、正智解脫、有法已盡，如是神力及是威德，譬如波利夜多樹。』是時忉利波利夜多樹一切開敷，復有諸天守護園者，往帝釋所，白帝釋言：『天主！波利夜多樹悉開敷已，是故天尊應知時節。』諸天復有象王名伊羅槃，行園所乘，其身長九由旬，高三由旬，其形相稱。爾時釋提桓因遣使報象言：『善友！波利夜多樹一切開已，諸天當往到彼，入園遊觀，是故汝今當自裝飾。』象聞使言，踊躍歡喜。譬如諸人初求婚時及迎婦時，一切吉祥希有之事，象王歡喜亦復如是。爾時象王即化其頭為三十三，其一一頭各有六牙，其一一牙有七寶池，其一一池各生七蓮，其一一蓮各生七花，其一一花各生七葉，其一一葉各七天女，如是妓女天有七七重數，圍遶蓮子，顯現可愛。以是因緣，眾花莊嚴皆悉具足。諸忉利天恭敬帝釋以為眾首，前昇象上依中頭坐，左右兩邊各十六天。一切諸天各自思惟：『我中頭坐。』若真實者，唯天帝釋獨居中坐。三十三天先登象已，其餘天眾次第並登。是天帝釋有二太子——一名旃檀、二名脩毘——為忉利天最大將軍，亦昇象上。諸妙女天有最勝者，一名阿嵐浮娑、二名蜜奢計尸、三名分陀利柯、四名尼羅、五名阿樓那、六名翳尼鉢婆、七名脩鉢婆、八名鉢陀羅、九名須跛陀羅、十名摩頭柯婆致，如是女等亦昇象上。復有男妙天，一名阿嵐浮、二名達頭樓眉、三名銳浮樓、四名尸棄，如是天等亦昇象上，並在象上歌奏音樂。一切諸天並昇象已，是時象王踊躍歡喜。譬如諸王受灌頂職，亦如少壯臨婚禮時，行正法竟，以諸妙花莊嚴身首；象王歡喜亦復如是。爾時象王作大雷聲，降霔甘雨，並散電光。象王化作花上妓女，歌舞作樂，種種姿態。諸天妓女及以伎男，歌舞作樂。是時象王作大雷聲，馳遊徐步，如結花鬘，如是三轉，至波利夜多園。時忉利天從上俱下，上班紂劍摩羅寶石。若不周坐，石便更長，諸天福故。是阿夷羅婆那象王，更變化身作天童子，著寶臂印及寶耳璫，種種嚴具，受五欲塵相應戲樂。有餘天子別乘象馬車輿樓閣，又有諸天乘眾寶船，從長形江隨心速疾入此園中。於其園內，歌人別處、舞人別處、絃管別處、大集別處。此中諸天，用天四月受五塵欲，具足相應遊戲快樂；若准人中日月，一萬二千年。天壽十年三分之一，園中用盡。忉利諸園此六最大，又有大小諸園布滿天上。」此義佛世尊說。如是我聞。