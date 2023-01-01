佛說立世阿毘曇論卷第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說立世阿毘曇論卷第二

陳西印度三藏真諦譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陳西印度三藏真諦譯

漏闍耆利象王品第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 漏闍耆利象王品第五

周羅迦羅山，高一伽浮多半，其廣亦爾，中間亦如是。摩訶迦羅山，高三伽浮多，廣亦如是，中間亦爾。瞿訶那山，高一由旬半，廣及中間亦復如是。脩羅婆訶山，高三由旬，廣及中間亦復如是。雞羅婆山，高六由旬，廣及中間亦復如是。乾馱摩馱山，高十二由旬，廣及中間亦復如是。脩槃那般娑山，高二十四由旬，廣及中間亦復如是。脩槃那般娑山，於秋月時，天晴不雨，最放光明。復有諸人近雪山住，四月高平地會，互相招呼，往觀天上。至摩訶迦羅山頂，仰觀北面，遙見彼山，光明照曜，因相謂曰：「是須彌山。我今已見天上。」是脩槃那般娑山北邊有最勝處，復有大池名曼陀基尼，長五十由旬，廣十由旬，其水清潔冷甜輕軟，其中蓮藕根莖具足。其池底岸皆以白銀、黃金、水精、琉璃四寶為塼，搆壘為池，銀最居外，次第圍遶。水所漬處，與寶同色。其池四邊有四階道，通至水底，並四寶成——池東南角直往至山，其山有巖，名曰難陀，長五十由旬，廣十由旬。其巖悉是琉璃，平滑可愛，有似宮室——寶色不同，種種相貌，自然彫畫，如北𣰽毺，人獸草木莫不畢備；是巖綵色亦復如是。如人耳璫七寶莊嚴，是地色相亦復如是。一切琉璃平滑可愛、種種寶色，若脚所踐即便陷沒，脚若起時還復如本，如細綿聚及兜羅綿，其地柔軟亦復如是。是難陀巖，蹈時沒足，舉足便起。是中殿堂其數不一，或有金堂，或有銀堂，頗梨、琉璃亦復如是，或四寶合成。是諸殿堂，皆象王等之所住處。巖池中間有最勝處，有樹匿瞿提王，名曰善立。根莖枝幹並皆具足，形相可愛。其葉繁密，久住不凋，風雨不侵。如世精巧裝飾花鬘及眾寶耳璫，亦如傘蓋高下相覆，其樹形相亦復如是。高一由旬，垂枝如柱，數滿八千，下皆入地，故名善立。池西南角外有最勝處，有娑羅王樹名曰善見，根莖枝幹並皆具足，形相可愛。其葉繁密，久住不凋，風雨不侵，如世精巧裝飾花鬘及眾寶耳璫，亦如傘蓋高下相覆，其樹形相亦復如是。高一由旬，下身洪直，一半由旬方有枝葉。此樹身量刺徑五尋，圍十五尋，橫枝四出各半由旬。又其樹外有娑羅樹林，高下相次，七重圍繞，枝葉相覆，外望如一。其裹重樹圍十三尋，如是次第各減一尋，其最外重樹圍七尋。內重最高，次外漸下。其樹形相，根莖枝幹並皆具足，其狀可愛，其葉繁密，久住不凋，風雨不侵，如世精巧裝飾花鬘及眾寶耳璫，亦如傘蓋高下相覆，其樹形相亦復如是。萎葉枯枝若墮落時，樹既繁密，溜墮林外。其林外邊四面突出，狀似門屋。其樹下之地，金沙所覆，香水散灑，燒眾名香，散諸雜花， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 周羅迦羅山，高一伽浮多半，其廣亦爾，中間亦如是。摩訶迦羅山，高三伽浮多，廣亦如是，中間亦爾。瞿訶那山，高一由旬半，廣及中間亦復如是。脩羅婆訶山，高三由旬，廣及中間亦復如是。雞羅婆山，高六由旬，廣及中間亦復如是。乾馱摩馱山，高十二由旬，廣及中間亦復如是。脩槃那般娑山，高二十四由旬，廣及中間亦復如是。脩槃那般娑山，於秋月時，天晴不雨，最放光明。復有諸人近雪山住，四月高平地會，互相招呼，往觀天上。至摩訶迦羅山頂，仰觀北面，遙見彼山，光明照曜，因相謂曰：「是須彌山。我今已見天上。」是脩槃那般娑山北邊有最勝處，復有大池名曼陀基尼，長五十由旬，廣十由旬，其水清潔冷甜輕軟，其中蓮藕根莖具足。其池底岸皆以白銀、黃金、水精、琉璃四寶為塼，搆壘為池，銀最居外，次第圍遶。水所漬處，與寶同色。其池四邊有四階道，通至水底，並四寶成——池東南角直往至山，其山有巖，名曰難陀，長五十由旬，廣十由旬。其巖悉是琉璃，平滑可愛，有似宮室——寶色不同，種種相貌，自然彫畫，如北𣰽毺，人獸草木莫不畢備；是巖綵色亦復如是。如人耳璫七寶莊嚴，是地色相亦復如是。一切琉璃平滑可愛、種種寶色，若脚所踐即便陷沒，脚若起時還復如本，如細綿聚及兜羅綿，其地柔軟亦復如是。是難陀巖，蹈時沒足，舉足便起。是中殿堂其數不一，或有金堂，或有銀堂，頗梨、琉璃亦復如是，或四寶合成。是諸殿堂，皆象王等之所住處。巖池中間有最勝處，有樹匿瞿提王，名曰善立。根莖枝幹並皆具足，形相可愛。其葉繁密，久住不凋，風雨不侵。如世精巧裝飾花鬘及眾寶耳璫，亦如傘蓋高下相覆，其樹形相亦復如是。高一由旬，垂枝如柱，數滿八千，下皆入地，故名善立。池西南角外有最勝處，有娑羅王樹名曰善見，根莖枝幹並皆具足，形相可愛。其葉繁密，久住不凋，風雨不侵，如世精巧裝飾花鬘及眾寶耳璫，亦如傘蓋高下相覆，其樹形相亦復如是。高一由旬，下身洪直，一半由旬方有枝葉。此樹身量刺徑五尋，圍十五尋，橫枝四出各半由旬。又其樹外有娑羅樹林，高下相次，七重圍繞，枝葉相覆，外望如一。其裹重樹圍十三尋，如是次第各減一尋，其最外重樹圍七尋。內重最高，次外漸下。其樹形相，根莖枝幹並皆具足，其狀可愛，其葉繁密，久住不凋，風雨不侵，如世精巧裝飾花鬘及眾寶耳璫，亦如傘蓋高下相覆，其樹形相亦復如是。萎葉枯枝若墮落時，樹既繁密，溜墮林外。其林外邊四面突出，狀似門屋。其樹下之地，金沙所覆，香水散灑，燒眾名香，散諸雜花，

懸眾寶衣於其樹下。是娑羅花與諸雜花，彌覆其地，甚可愛樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 懸眾寶衣於其樹下。是娑羅花與諸雜花，彌覆其地，甚可愛樂。

是婁闍耆利象王恒居其所，其身潔白，七支拄地，六牙具足，隨意變化，有大神通、有大威德。其一一重有八千象：一重白特象、次重白牸象、第三黃特象、第四黃牸象、第五赤特象、第六赤牸象、第七青特象、第八青牸象。其外黑特牸象不在圍數。如是象王，欲到曼陀基尼池自洗浴時，外諸黑象即率相往防持路渚。既防護已，是時象王眾象圍繞，往到池所。其白牸象圍繞象王入池洗浴，取此池水摩洗王身，或來洗面、或來洗耳，遍諸身分悉皆如是。當王浴時，是諸象等採眾雜花以為花鬘，奉獻於王，或為耳璫、或為瓔珞，種種異飾莊嚴王身。既洗浴已，從池登岸，往匿瞿提樹下，曬身令燥。過去是處，有一獵師射殺象王，因於是中廣說菩薩昔本生經。爾時諸象隨色次第並入池浴，既浴竟已，往到樹下圍繞象王。其黑象者最後入浴，拔取藕根刮洗令淨，還至樹下。其黑特象送與黑牸象，其黑牸象送與青特象，青特象送與青牸象，青牸象送與赤特象，赤特象送與赤牸象，赤牸象送與黃特象，黃特象送與黃牸象，黃牸象送與白特象，白特象送與白牸象，白牸象送與大象王，令象王食。象王食已，以其殘藕還依次第分與眾象，唯餘黑象。若食不足，更使黑象往池採之，令得充足。是黑象者，唯在池食。是諸象等食此藕已，成身七分。若食草木諸樹葉者，則成屎尿。是諸象等若出屎尿，悉與黑象，為其拼除；送食亦爾。是白象王，於其四月住難陀巖，春冬八月住娑羅王善見樹下。次後象王亦恒在此難陀巖住，晝則移住娑羅王善見樹下，浴已食時，皆在匿瞿提樹下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是婁闍耆利象王恒居其所，其身潔白，七支拄地，六牙具足，隨意變化，有大神通、有大威德。其一一重有八千象：一重白特象、次重白牸象、第三黃特象、第四黃牸象、第五赤特象、第六赤牸象、第七青特象、第八青牸象。其外黑特牸象不在圍數。如是象王，欲到曼陀基尼池自洗浴時，外諸黑象即率相往防持路渚。既防護已，是時象王眾象圍繞，往到池所。其白牸象圍繞象王入池洗浴，取此池水摩洗王身，或來洗面、或來洗耳，遍諸身分悉皆如是。當王浴時，是諸象等採眾雜花以為花鬘，奉獻於王，或為耳璫、或為瓔珞，種種異飾莊嚴王身。既洗浴已，從池登岸，往匿瞿提樹下，曬身令燥。過去是處，有一獵師射殺象王，因於是中廣說菩薩昔本生經。爾時諸象隨色次第並入池浴，既浴竟已，往到樹下圍繞象王。其黑象者最後入浴，拔取藕根刮洗令淨，還至樹下。其黑特象送與黑牸象，其黑牸象送與青特象，青特象送與青牸象，青牸象送與赤特象，赤特象送與赤牸象，赤牸象送與黃特象，黃特象送與黃牸象，黃牸象送與白特象，白特象送與白牸象，白牸象送與大象王，令象王食。象王食已，以其殘藕還依次第分與眾象，唯餘黑象。若食不足，更使黑象往池採之，令得充足。是黑象者，唯在池食。是諸象等食此藕已，成身七分。若食草木諸樹葉者，則成屎尿。是諸象等若出屎尿，悉與黑象，為其拼除；送食亦爾。是白象王，於其四月住難陀巖，春冬八月住娑羅王善見樹下。次後象王亦恒在此難陀巖住，晝則移住娑羅王善見樹下，浴已食時，皆在匿瞿提樹下。

云何知耶？昔時淨命大智舍利弗，身帶風病。醫師說言：「大德！此疾藕能治之。」時有淨命神通目連，於往昔時已見此藕。即此大德說如是言：「我往取此藕將來於是。」目連即以神通往金山邊，作是思惟：「此象王者，有大神通、有大威德、有憍慢心。」是故決令象王驚怖，即如象身高聳長大。目連化身為一大象，兩倍於彼，又復化為眾象眷屬，身形頭數亦復兩倍，具足圍遶當象王前，飛空而下。時白象王見是事已，心懷驚怖，身毛皆竪，作是思惟：「有別象王從別處來，神通威德、身形頭數悉皆勝我。今當擯我奪此住處。」是時淨命大目犍連知其驚怖，見其相異，即捨神通所現化事，仍於別處跏趺而坐。是白象王見斯事已，作是思惟：「非別象王，是大比丘。」爾時象王自化其身為天童子，以天金寶莊嚴臂手，天冠、耳璫眾寶瓔珞莊嚴其身。時目犍連端坐念時，天童子默念合掌，五體投地，敬禮大德。是時目連語象王言：「長老象王！汝大神通威德難及。」象王答言：「大德！我是畜生，有何神力？有何威德？聖師來此，欲何所為？」目連答言：「我欲得藕。」是時象王即勅黑象：「汝去取藕，如大德意。」是時黑象即入池中，取藕洒束，恣一象擔載象背上，隨大目連飛空而去。目連至已，時諸比丘即受此藕。從昔至今，故謂此處名象下支提，又復名曰送藕支提，亦復名為受藕支提。大德舍利弗食此藕已，病即消除。時舍利弗過是病已，至般涅槃身無病惱。其諸比丘並食此藕。如是藕者，其形可愛，味汁濃多，甜無辛苦，如細蜂蜜。方圓長短縱廣一尺，節節如是。其一節汁，滿下品鉢。有餘比丘神通往彼金邊山側，見如是事，還此間說，時佛世尊為諸比丘說此因緣，是故得知如是等事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何知耶？昔時淨命大智舍利弗，身帶風病。醫師說言：「大德！此疾藕能治之。」時有淨命神通目連，於往昔時已見此藕。即此大德說如是言：「我往取此藕將來於是。」目連即以神通往金山邊，作是思惟：「此象王者，有大神通、有大威德、有憍慢心。」是故決令象王驚怖，即如象身高聳長大。目連化身為一大象，兩倍於彼，又復化為眾象眷屬，身形頭數亦復兩倍，具足圍遶當象王前，飛空而下。時白象王見是事已，心懷驚怖，身毛皆竪，作是思惟：「有別象王從別處來，神通威德、身形頭數悉皆勝我。今當擯我奪此住處。」是時淨命大目犍連知其驚怖，見其相異，即捨神通所現化事，仍於別處跏趺而坐。是白象王見斯事已，作是思惟：「非別象王，是大比丘。」爾時象王自化其身為天童子，以天金寶莊嚴臂手，天冠、耳璫眾寶瓔珞莊嚴其身。時目犍連端坐念時，天童子默念合掌，五體投地，敬禮大德。是時目連語象王言：「長老象王！汝大神通威德難及。」象王答言：「大德！我是畜生，有何神力？有何威德？聖師來此，欲何所為？」目連答言：「我欲得藕。」是時象王即勅黑象：「汝去取藕，如大德意。」是時黑象即入池中，取藕洒束，恣一象擔載象背上，隨大目連飛空而去。目連至已，時諸比丘即受此藕。從昔至今，故謂此處名象下支提，又復名曰送藕支提，亦復名為受藕支提。大德舍利弗食此藕已，病即消除。時舍利弗過是病已，至般涅槃身無病惱。其諸比丘並食此藕。如是藕者，其形可愛，味汁濃多，甜無辛苦，如細蜂蜜。方圓長短縱廣一尺，節節如是。其一節汁，滿下品鉢。有餘比丘神通往彼金邊山側，見如是事，還此間說，時佛世尊為諸比丘說此因緣，是故得知如是等事。

四天下品第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四天下品第六

爾時佛說：「天下有四：一剡浮提、二者西瞿耶尼、三東弗于逮、四北欝單越。」爾時比丘白佛言：「世尊！此剡浮提其地若大？」佛告比丘：「剡浮提大，東邊地際二千由旬，西、北二邊亦各二千由旬，南邊地際但三由旬，周迴六千三由旬，其面如車。一切眾生生此地上，面似地形。是剡浮提具有江山，江山中間諸國間廁。」爾時比丘白佛言：「世尊！西瞿耶尼其形若大？」佛告比丘：「西瞿耶尼大，廣二千三百三十三由旬又一由旬三分之一，周迴七千由旬。地形團圓無山有江，其江中間立諸國土，人民富樂、無有賊盜，悉多賢善填滿其中。」是時比丘復白佛言：「世尊！東弗毘提地形若大？」佛告比丘：「東弗毘提大，廣二千三百三十三由旬又一由旬三分之一，周迴七千由旬。地形團圓，猶如滿月，多有諸山，唯有一江。是山中間安置諸國，人民富樂、無有賊盜，悉多賢善充滿其國。一切諸山並是金寶，耕梨鋘斧及諸器物，並是真金。其一江者名曰薩闍，其江浦岸並皆可愛，淨命賓頭盧於彼岸側起僧伽藍。云何得知如是等事？昔時波羅㮈國，有一比丘及一沙彌，皆具神通，從波羅㮈往東毘提下。時此沙彌取一石子，欲以磨針，即持此石還波羅㮈，安置寺中，即於是夜大放光明。是時比丘問沙彌言：『汝取彼物將還此不？』『大德！我將彼石子還來此中，欲以磨礪剃刀針等。』比丘即便語沙彌言：『汝取此石送還彼國。』是時沙彌從比丘言，即提此石投波羅㮈深江水中。是時此江大放光明，一切龜魚諸水類等，並皆顯現，其國人民爭往觀看，衢巷填滿無復門戶，皆謂是龍現大神力。是時比丘與此沙彌，於晨朝時入城乞食，見是人眾無量無數聚集河邊，城門阨塞還往難通，問沙彌言：『汝前此石擲置何處？』沙彌答言：『大德！我以此石擲河深處。』比丘復語沙彌：『汝取此石還送本處。』是時沙彌即從其語，於看眾前，入河深水而取此石，身衣不濕，踊出空中飛騰而去，送還本處。時諸比丘往還彼國其數無量，並說如是。」時佛世尊為諸比丘說此因緣，是故得知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛說：「天下有四：一剡浮提、二者西瞿耶尼、三東弗于逮、四北欝單越。」爾時比丘白佛言：「世尊！此剡浮提其地若大？」佛告比丘：「剡浮提大，東邊地際二千由旬，西、北二邊亦各二千由旬，南邊地際但三由旬，周迴六千三由旬，其面如車。一切眾生生此地上，面似地形。是剡浮提具有江山，江山中間諸國間廁。」爾時比丘白佛言：「世尊！西瞿耶尼其形若大？」佛告比丘：「西瞿耶尼大，廣二千三百三十三由旬又一由旬三分之一，周迴七千由旬。地形團圓無山有江，其江中間立諸國土，人民富樂、無有賊盜，悉多賢善填滿其中。」是時比丘復白佛言：「世尊！東弗毘提地形若大？」佛告比丘：「東弗毘提大，廣二千三百三十三由旬又一由旬三分之一，周迴七千由旬。地形團圓，猶如滿月，多有諸山，唯有一江。是山中間安置諸國，人民富樂、無有賊盜，悉多賢善充滿其國。一切諸山並是金寶，耕梨鋘斧及諸器物，並是真金。其一江者名曰薩闍，其江浦岸並皆可愛，淨命賓頭盧於彼岸側起僧伽藍。云何得知如是等事？昔時波羅㮈國，有一比丘及一沙彌，皆具神通，從波羅㮈往東毘提下。時此沙彌取一石子，欲以磨針，即持此石還波羅㮈，安置寺中，即於是夜大放光明。是時比丘問沙彌言：『汝取彼物將還此不？』『大德！我將彼石子還來此中，欲以磨礪剃刀針等。』比丘即便語沙彌言：『汝取此石送還彼國。』是時沙彌從比丘言，即提此石投波羅㮈深江水中。是時此江大放光明，一切龜魚諸水類等，並皆顯現，其國人民爭往觀看，衢巷填滿無復門戶，皆謂是龍現大神力。是時比丘與此沙彌，於晨朝時入城乞食，見是人眾無量無數聚集河邊，城門阨塞還往難通，問沙彌言：『汝前此石擲置何處？』沙彌答言：『大德！我以此石擲河深處。』比丘復語沙彌：『汝取此石還送本處。』是時沙彌即從其語，於看眾前，入河深水而取此石，身衣不濕，踊出空中飛騰而去，送還本處。時諸比丘往還彼國其數無量，並說如是。」時佛世尊為諸比丘說此因緣，是故得知。

爾時比丘白佛言：「世尊！北欝單越國土若大？」佛告比丘：「北欝單越大，東際長二千由旬，西際二千由旬，南北亦爾，四周八千由旬。以金山城之所圍遶，黃金為地，晝夜常明。是欝單越地有四種德：一者平等、二者寂靜、三者淨潔、四者無刺。謂平等者，彼國土中無有坑穽，亦無穴居，又不敧仄，無有高下，亦不泥滑，故名平等。其寂靜者，彼國土中，無有師子、虎豹、熊羆、毒蛇、蜂蠆能害人者，故名寂靜。其淨潔者，於彼國中，無有死屍、死蛇、死狗諸不淨物；若彼民人大小便利，地坼受之，受已還合，故名淨潔。其無刺者，彼國土中無利刺樹、無臭氣樹，故名無刺。彼中有草名曰車毘，其色紺青，形甚可愛如孔雀項，觸時柔軟如迦真隣衣。迦真隣衣者，不可染污，夏冷冬溫。又如阿時那衣，燒之不然，草觸柔軟，亦復如是。是車毘草遍覆其地，四時不凋，長唯四寸。其國諸江八功德水，岸渚及底並布金沙，其水恒流無有增減，金堤堅固，永無崩落。」佛說如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時比丘白佛言：「世尊！北欝單越國土若大？」佛告比丘：「北欝單越大，東際長二千由旬，西際二千由旬，南北亦爾，四周八千由旬。以金山城之所圍遶，黃金為地，晝夜常明。是欝單越地有四種德：一者平等、二者寂靜、三者淨潔、四者無刺。謂平等者，彼國土中無有坑穽，亦無穴居，又不敧仄，無有高下，亦不泥滑，故名平等。其寂靜者，彼國土中，無有師子、虎豹、熊羆、毒蛇、蜂蠆能害人者，故名寂靜。其淨潔者，於彼國中，無有死屍、死蛇、死狗諸不淨物；若彼民人大小便利，地坼受之，受已還合，故名淨潔。其無刺者，彼國土中無利刺樹、無臭氣樹，故名無刺。彼中有草名曰車毘，其色紺青，形甚可愛如孔雀項，觸時柔軟如迦真隣衣。迦真隣衣者，不可染污，夏冷冬溫。又如阿時那衣，燒之不然，草觸柔軟，亦復如是。是車毘草遍覆其地，四時不凋，長唯四寸。其國諸江八功德水，岸渚及底並布金沙，其水恒流無有增減，金堤堅固，永無崩落。」佛說如是。

爾時佛告比丘：「伽婁羅鳥所住四洲：其東弗毘提、南剡浮提二洲中間有伽婁羅洲，南剡浮提、西瞿耶尼二洲中間有伽婁羅洲，西瞿耶尼、北欝單越二洲中間有伽婁羅洲，北欝單越、東弗毘提二洲中間有伽婁羅洲。是鳥洲者，圍一千由旬，洲形團圓，一切皆是深浮留林。伽婁羅鳥住在林中，洲外水下並龍住處。龍居此地，猶如彼鳥聚蓄飲食，飢則便取。迦婁羅鳥凡有四種：一者化生、二者濕生、三者卵生、四者胎生。一切諸龍皆亦四生。化生迦婁羅，能食四種龍；濕生迦婁羅，除化生龍，能食三種；卵生迦婁羅，食後二種；胎生迦婁羅，食後一種。其鳥食時，兩翅扇水，水開五十由旬，因捉取龍還上樹食。鳥所食殘，猶如象骨，在地狼藉，是故四洲恒有臭氣。東弗毘提、南剡浮提兩洲中間，迦婁羅鳥所住之洲，有樹名曲深浮留，根莖枝幹並皆具足，形相可愛。其葉繁密，久住不凋，風雨不入，如世精巧裝飾花鬘，及眾寶耳璫，亦如傘蓋高下相覆，其樹形相亦復如是。高百由旬，下本洪直，五十由旬方有枝葉，枝葉四布逕百由旬。其樹下本徑五由旬，周圍十五由旬。迦婁羅王名鞞那低耶，居是樹上。其大龍王名摩那斯，欲共鳥王戲時，出浮顯現。是時鳥王捉取此龍，安樹枝上。而是龍王自性本大，更復變化能令身長。如是鳥王捉龍還樹，龍身隨長遍滿樹上，如是次第龍身滿樹，是龍重故，樹為摧曲。是時鳥王覺是事已，仍放此龍，作是思惟：『是摩那斯龍壞我住處。』時鞞那低耶鳥王起悔恨心，退一處住，默念憂惱：『是摩那斯龍遂能張我。』爾時，龍王又變作天童子，以天金寶莊嚴臂手，天冠、耳璫、眾寶瓔珞以飾其身，往鳥王所而作是言：『善友！汝有何事憂惱困苦，默然獨住，起不安心？』鳥王答曰：『我今被張，為摩那斯龍壞我住處。』童子答言：『善友！汝更取龍作飲食不？損汝住處尚復憂惱，龍失眷屬其苦云何？汝若更復取龍，住處決當不立。』於是龍鳥二王共立誓願，不相損害，永為朋友。為是因緣，故名此樹為曲深浮留。是四天下及四鳥洲，其地最大，是故今說。其一一洲，八洲圍繞：牛洲、羊洲、㭨子洲、寶洲、神洲、猴洲、象洲、女洲。其餘七洲亦復如是。」此義佛世尊說，如是我聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告比丘：「伽婁羅鳥所住四洲：其東弗毘提、南剡浮提二洲中間有伽婁羅洲，南剡浮提、西瞿耶尼二洲中間有伽婁羅洲，西瞿耶尼、北欝單越二洲中間有伽婁羅洲，北欝單越、東弗毘提二洲中間有伽婁羅洲。是鳥洲者，圍一千由旬，洲形團圓，一切皆是深浮留林。伽婁羅鳥住在林中，洲外水下並龍住處。龍居此地，猶如彼鳥聚蓄飲食，飢則便取。迦婁羅鳥凡有四種：一者化生、二者濕生、三者卵生、四者胎生。一切諸龍皆亦四生。化生迦婁羅，能食四種龍；濕生迦婁羅，除化生龍，能食三種；卵生迦婁羅，食後二種；胎生迦婁羅，食後一種。其鳥食時，兩翅扇水，水開五十由旬，因捉取龍還上樹食。鳥所食殘，猶如象骨，在地狼藉，是故四洲恒有臭氣。東弗毘提、南剡浮提兩洲中間，迦婁羅鳥所住之洲，有樹名曲深浮留，根莖枝幹並皆具足，形相可愛。其葉繁密，久住不凋，風雨不入，如世精巧裝飾花鬘，及眾寶耳璫，亦如傘蓋高下相覆，其樹形相亦復如是。高百由旬，下本洪直，五十由旬方有枝葉，枝葉四布逕百由旬。其樹下本徑五由旬，周圍十五由旬。迦婁羅王名鞞那低耶，居是樹上。其大龍王名摩那斯，欲共鳥王戲時，出浮顯現。是時鳥王捉取此龍，安樹枝上。而是龍王自性本大，更復變化能令身長。如是鳥王捉龍還樹，龍身隨長遍滿樹上，如是次第龍身滿樹，是龍重故，樹為摧曲。是時鳥王覺是事已，仍放此龍，作是思惟：『是摩那斯龍壞我住處。』時鞞那低耶鳥王起悔恨心，退一處住，默念憂惱：『是摩那斯龍遂能張我。』爾時，龍王又變作天童子，以天金寶莊嚴臂手，天冠、耳璫、眾寶瓔珞以飾其身，往鳥王所而作是言：『善友！汝有何事憂惱困苦，默然獨住，起不安心？』鳥王答曰：『我今被張，為摩那斯龍壞我住處。』童子答言：『善友！汝更取龍作飲食不？損汝住處尚復憂惱，龍失眷屬其苦云何？汝若更復取龍，住處決當不立。』於是龍鳥二王共立誓願，不相損害，永為朋友。為是因緣，故名此樹為曲深浮留。是四天下及四鳥洲，其地最大，是故今說。其一一洲，八洲圍繞：牛洲、羊洲、㭨子洲、寶洲、神洲、猴洲、象洲、女洲。其餘七洲亦復如是。」此義佛世尊說，如是我聞。

數量品第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 數量品第七

爾時佛告富婁那比丘：「是世界地，形相團圓，如銅燭盤，如陶家輪，是世界地亦復如是。猶如燭盤邊緣隆起，其鐵圍山亦復如是。譬如燭盤中央聳起，其世界中有須彌山王亦復如是。此須彌山七寶所成，色形可愛，四角端直。譬如工匠善用繩、墨，斫成板柱，其形方正，是須彌山亦復如是。半形入水八萬由旬，半形出水八萬由旬，其山四邊各八萬由旬，周迴三十二萬由旬。最裏大海名須彌海，深八萬由旬，廣四萬由旬，一邊長十六萬由旬，周迴六十四萬由旬。海外有山名由乾陀，此山入水四萬由旬，出水亦爾，廣亦如是四萬由旬。是山一邊長二十四萬由旬，周迴九十六萬由旬。此山外海，亦名由乾陀，深四萬由旬，廣亦如是，一邊長三十二萬由旬，周迴百二十八萬由旬。海外有山名伊沙陀，入水二萬由旬，出水亦然，廣亦如是，一邊長三十六萬由旬，周迴一百四十四萬由旬。山外有海，亦名伊沙陀，深二萬由旬，廣亦如是，一邊長四十萬由旬，周迴一百六十萬由旬。海外有山名訶羅置，入水一萬由旬，出水亦爾，其廣亦然，一邊四十四萬由旬，周迴一百七十六萬由旬。山外有海，亦名訶羅置，深一萬由旬，廣亦如是，一邊長四十六萬由旬，周迴一百八十四萬由旬。海外有山名脩騰娑，入水五千由旬，出上亦爾，其廣亦然，一邊長四十七萬由旬，周迴一百八十八萬由旬。山外有海，亦名脩騰娑，深五千由旬，廣亦如是，一邊長四十八萬由旬，周迴一百九十二萬由旬。海外有山名阿沙千那，入水二千五百由旬，出水亦然，廣亦如是，一邊長四十八萬五千由旬，周迴一百九十四萬由旬。山外有海，亦名阿沙千那，深二千五百由旬，廣亦如是，一邊長四十九萬由旬，周迴一百九十六萬由旬。海外有山名毘那多，入水一千二百五十由旬，出水亦然，廣亦如是，一邊長四十九萬二千五百由旬，周迴一百九十七萬由旬。山外有海，亦名毘那多，深一千二百五十由旬，廣亦如是，一邊長四十九萬五千由旬，周迴一百九十八萬由旬。海外有山名尼民陀，入水六百二十五由旬，出水亦然，廣亦如是，一邊長四十九萬六千二百五十由旬，周迴一百九十八萬五千由旬。山外有海，亦名尼民陀，深六百二十五由旬，廣亦復然，一邊長四十九萬七千五百由旬，周迴一百九十九萬由旬。醎海外有山名曰鐵圍，入水三百十二由旬半，出水亦然，廣亦如是，周迴三十六億一萬三百五十由旬。從尼民陀山際取鐵圍山際，三億六萬三千二百八十八由旬。從尼民陀海際取鐵圍山際，三億六萬二千六百六十三由旬。從剡浮提南際取鐵圍山，三億六萬六百六十三由旬。從剡浮 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告富婁那比丘：「是世界地，形相團圓，如銅燭盤，如陶家輪，是世界地亦復如是。猶如燭盤邊緣隆起，其鐵圍山亦復如是。譬如燭盤中央聳起，其世界中有須彌山王亦復如是。此須彌山七寶所成，色形可愛，四角端直。譬如工匠善用繩、墨，斫成板柱，其形方正，是須彌山亦復如是。半形入水八萬由旬，半形出水八萬由旬，其山四邊各八萬由旬，周迴三十二萬由旬。最裏大海名須彌海，深八萬由旬，廣四萬由旬，一邊長十六萬由旬，周迴六十四萬由旬。海外有山名由乾陀，此山入水四萬由旬，出水亦爾，廣亦如是四萬由旬。是山一邊長二十四萬由旬，周迴九十六萬由旬。此山外海，亦名由乾陀，深四萬由旬，廣亦如是，一邊長三十二萬由旬，周迴百二十八萬由旬。海外有山名伊沙陀，入水二萬由旬，出水亦然，廣亦如是，一邊長三十六萬由旬，周迴一百四十四萬由旬。山外有海，亦名伊沙陀，深二萬由旬，廣亦如是，一邊長四十萬由旬，周迴一百六十萬由旬。海外有山名訶羅置，入水一萬由旬，出水亦爾，其廣亦然，一邊四十四萬由旬，周迴一百七十六萬由旬。山外有海，亦名訶羅置，深一萬由旬，廣亦如是，一邊長四十六萬由旬，周迴一百八十四萬由旬。海外有山名脩騰娑，入水五千由旬，出上亦爾，其廣亦然，一邊長四十七萬由旬，周迴一百八十八萬由旬。山外有海，亦名脩騰娑，深五千由旬，廣亦如是，一邊長四十八萬由旬，周迴一百九十二萬由旬。海外有山名阿沙千那，入水二千五百由旬，出水亦然，廣亦如是，一邊長四十八萬五千由旬，周迴一百九十四萬由旬。山外有海，亦名阿沙千那，深二千五百由旬，廣亦如是，一邊長四十九萬由旬，周迴一百九十六萬由旬。海外有山名毘那多，入水一千二百五十由旬，出水亦然，廣亦如是，一邊長四十九萬二千五百由旬，周迴一百九十七萬由旬。山外有海，亦名毘那多，深一千二百五十由旬，廣亦如是，一邊長四十九萬五千由旬，周迴一百九十八萬由旬。海外有山名尼民陀，入水六百二十五由旬，出水亦然，廣亦如是，一邊長四十九萬六千二百五十由旬，周迴一百九十八萬五千由旬。山外有海，亦名尼民陀，深六百二十五由旬，廣亦復然，一邊長四十九萬七千五百由旬，周迴一百九十九萬由旬。醎海外有山名曰鐵圍，入水三百十二由旬半，出水亦然，廣亦如是，周迴三十六億一萬三百五十由旬。從尼民陀山際取鐵圍山際，三億六萬三千二百八十八由旬。從尼民陀海際取鐵圍山際，三億六萬二千六百六十三由旬。從剡浮提南際取鐵圍山，三億六萬六百六十三由旬。從剡浮

提中央取西瞿耶尼中央，三億六萬六千由旬。從南剡浮提北際取北欝單越北際，四億七萬七千五百由旬。從鐵圍山水際極西，鐵圍山水際逕度十二億二千八百二十五由旬，鐵圍山水際周迴四十六億八千四百七十五由旬。從此須彌山頂邊至彼須彌山頂邊，十二億三千四百五十由旬。從此須彌山中央至彼須彌山中央，十二億八萬三千四百五十由旬。從此須彌山根至彼須彌山根，十二億三千十五由旬。」如是義者，佛世尊說。如是我聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 提中央取西瞿耶尼中央，三億六萬六千由旬。從南剡浮提北際取北欝單越北際，四億七萬七千五百由旬。從鐵圍山水際極西，鐵圍山水際逕度十二億二千八百二十五由旬，鐵圍山水際周迴四十六億八千四百七十五由旬。從此須彌山頂邊至彼須彌山頂邊，十二億三千四百五十由旬。從此須彌山中央至彼須彌山中央，十二億八萬三千四百五十由旬。從此須彌山根至彼須彌山根，十二億三千十五由旬。」如是義者，佛世尊說。如是我聞。

天住處品第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天住處品第八

佛告比丘：「是須彌山王，東、西、南、北凡有四邊，其東邊真金所成、西邊白銀所成、北邊琉璃、南邊頗梨，其一切邊眾寶所成。是須彌山，七性最饒。山之極頂中央平正最勝處所，是忉利天善見大城，周圍四方十千由旬。純金為城之所圍繞，高一由旬，城上埤堄高半由旬，門高二由旬，其外重門高一由旬半，十十由旬有一一門。城之四面為千門樓。是諸城門眾寶所成，種種摩尼之所嚴飾，譬如北地妙好氍毺，人非人等、龍獸草木及諸雜花莫不必備，亦如耳璫眾寶莊嚴填滿具足；是諸城門亦復如是，或有一切諸眾生相、種種樹木及雜花相莊嚴其外。是城門邊，莊嚴象軍、莊嚴馬軍、莊嚴車軍住是城門。是諸天子莊嚴鎧仗聚集其中，護國土故、欲遊觀故、為莊嚴故。城外四邊，七重寶柵周匝圍繞，其最裏者真金所成、次用白銀、第三琉璃、四頗梨柯，其外三重雜寶所成。七重之外，諸多羅樹七重圍繞，其最裏樹真金為本、次是白銀、第三琉璃、四頗梨柯，其外三重眾寶為本。金多羅者，白銀、琉璃、頗梨眾寶為其花葉，子亦如是。銀多羅者，黃金、琉璃、頗梨柯寶為其花葉，子亦如是。琉璃多羅，金、銀、頗梨為花子葉。頗梨多羅，金、銀、琉璃為花子葉。其外三重花葉、菓子並眾寶成。是多羅樹，微風吹動出妙音聲，能令眾生起五繫縛：一者生愛、二者起縛、三起迷亂、四生執著、五不厭離。譬如五分音樂、如精妙樂師五音繁奏，能起眾生五種欲心，是樹音聲亦復如是。其七重樹間，處處皆有眾寶花池，縱廣一百天弓，天水盈滿，四寶為塼，搆壘底岸，金銀琉璃及頗梨柯之所成就。其池四邊，亦四寶甎以為階道。一一池中有無量花，五寶所成，謂金、銀、琉璃、頗梨柯、呵梨多。是諸池內，有四寶船泛漾其中，謂金、銀、琉璃、頗梨。復有八種水戲之具：一者跳入水樓、二者以七寶函注水灌身、三者擊水之具以為音樂、四者水濺以為嬉戲、五者水輪車、六者浮屋、七者寶輪鷿鶙、八者繩縷自縋旋迴擊蕩。其中男女諸天乘船遊戲，是時寶船隨心遲速。男女諸天若作是意：『願欲向彼。』船即到彼。是諸天等若作是意：『願取彼花來至我所。』花便自至。其中果報自然風起，吹眾名花遍散諸天。復有別風，吹諸花鬘莊嚴身首，或為寶冠、或為瓔珞、或為臂印乃至腰繩、或為足鉗。池岸四邊有五種寶樹：一金、二銀、三琉璃、四頗梨柯、五呵梨多。其樹行間有眾寶堂殿，五寶所成，諸男女天於其中住。是其城外，多有諸天遍滿國土。多羅樹外寶塹三重，其一一塹廣二由旬、深一由旬半，下廣於上，有如壺口。於其塹中天水盈滿，亦四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告比丘：「是須彌山王，東、西、南、北凡有四邊，其東邊真金所成、西邊白銀所成、北邊琉璃、南邊頗梨，其一切邊眾寶所成。是須彌山，七性最饒。山之極頂中央平正最勝處所，是忉利天善見大城，周圍四方十千由旬。純金為城之所圍繞，高一由旬，城上埤堄高半由旬，門高二由旬，其外重門高一由旬半，十十由旬有一一門。城之四面為千門樓。是諸城門眾寶所成，種種摩尼之所嚴飾，譬如北地妙好氍毺，人非人等、龍獸草木及諸雜花莫不必備，亦如耳璫眾寶莊嚴填滿具足；是諸城門亦復如是，或有一切諸眾生相、種種樹木及雜花相莊嚴其外。是城門邊，莊嚴象軍、莊嚴馬軍、莊嚴車軍住是城門。是諸天子莊嚴鎧仗聚集其中，護國土故、欲遊觀故、為莊嚴故。城外四邊，七重寶柵周匝圍繞，其最裏者真金所成、次用白銀、第三琉璃、四頗梨柯，其外三重雜寶所成。七重之外，諸多羅樹七重圍繞，其最裏樹真金為本、次是白銀、第三琉璃、四頗梨柯，其外三重眾寶為本。金多羅者，白銀、琉璃、頗梨眾寶為其花葉，子亦如是。銀多羅者，黃金、琉璃、頗梨柯寶為其花葉，子亦如是。琉璃多羅，金、銀、頗梨為花子葉。頗梨多羅，金、銀、琉璃為花子葉。其外三重花葉、菓子並眾寶成。是多羅樹，微風吹動出妙音聲，能令眾生起五繫縛：一者生愛、二者起縛、三起迷亂、四生執著、五不厭離。譬如五分音樂、如精妙樂師五音繁奏，能起眾生五種欲心，是樹音聲亦復如是。其七重樹間，處處皆有眾寶花池，縱廣一百天弓，天水盈滿，四寶為塼，搆壘底岸，金銀琉璃及頗梨柯之所成就。其池四邊，亦四寶甎以為階道。一一池中有無量花，五寶所成，謂金、銀、琉璃、頗梨柯、呵梨多。是諸池內，有四寶船泛漾其中，謂金、銀、琉璃、頗梨。復有八種水戲之具：一者跳入水樓、二者以七寶函注水灌身、三者擊水之具以為音樂、四者水濺以為嬉戲、五者水輪車、六者浮屋、七者寶輪鷿鶙、八者繩縷自縋旋迴擊蕩。其中男女諸天乘船遊戲，是時寶船隨心遲速。男女諸天若作是意：『願欲向彼。』船即到彼。是諸天等若作是意：『願取彼花來至我所。』花便自至。其中果報自然風起，吹眾名花遍散諸天。復有別風，吹諸花鬘莊嚴身首，或為寶冠、或為瓔珞、或為臂印乃至腰繩、或為足鉗。池岸四邊有五種寶樹：一金、二銀、三琉璃、四頗梨柯、五呵梨多。其樹行間有眾寶堂殿，五寶所成，諸男女天於其中住。是其城外，多有諸天遍滿國土。多羅樹外寶塹三重，其一一塹廣二由旬、深一由旬半，下廣於上，有如壺口。於其塹中天水盈滿，亦四

寶塼之所搆成，金、銀、琉璃及頗梨柯，其塹四邊亦四寶塼以為階道，一一塹中又有無量四寶諸花，有四寶船泛漾其中，金、銀、琉璃、頗梨等寶之所成就。復有八種水戲之具：一者跳入水樓、二者以七寶函注水灌身、三者擊水之具以為音樂、四者水濺以為嬉戲、五者水輪車、六者浮屋、七者寶輪鷿鶙、八者繩縷自縋旋迴擊蕩。其中男女諸天乘船遊戲，是諸寶船隨心遲速。男女諸天若作是意：『願欲往彼。』船即到彼；是諸天等若作是意：『願取彼花來至我所。』花便自至。其中果報自然起風，吹眾名花遍散諸天。復有別風，吹諸花鬘，莊嚴身首，或為寶冠、或為瓔珞、或為臂印，腰繩足鉗亦復如是。塹之中間眾寶堂殿，天諸婇女之所住處。於其堂間布置寶鑊，一一鑊中植諸花草，五色異相各為行列。其三重塹外有七寶樹之所圍繞，謂金、銀、琉璃、頗梨柯、蓮花色、寶螺石、呵梨多等。是樹林中，處處皆有七寶花池——天水盈滿，乃至寶船遊戲——及諸殿堂，男女天眾之所居止。多有諸天遍滿國土，亦如上說。是時塹外諸七寶樹，開七寶花，謂金、銀、琉璃、頗梨乃至呵梨多等。是其林中諸女天等謳歌作樂，無量天子從大城出入林觀聽；是其城中諸天子等謳歌作樂，外諸女天入城觀聽。因是方便往來戲樂，分於大城四分之一。中央金城，帝釋住處。十二由旬有一一門，四面四百九十九門，復有一小門，凡五百門。是城形相，亦衛四兵。柵、塹、樹、池雜林宮殿，作倡伎樂及諸外戲。種種莊嚴，皆如前說。是城中央釋提桓因所住之處，寶樓重閣名皮禪延多，長五百由旬，廣二百五十由旬，周迴一千五百由旬，柱高九由旬，四寶所成——一金、二銀、三琉璃、四頗梨柯——四種寶塼以為柱礎。其樓四方有四階道，一切諸壁並四寶成。三層皮持之所圍繞，第一層真金所成、二白銀、三琉璃。其一一層三重寶鈴，微風吹動出妙音聲，譬如五分音樂，如前所說多羅樹聲，能令眾生起五欲縛。其閣四邊却敵寶樓，東邊二十六，三面各二十五，凡一百一所。一一却敵方二由旬，周迴八由旬。其却敵上復有寶樓，高半由旬以為觀望。一一却敵有七女天，一一女天有七婇女。樓閣之內有七萬七百房室，一一房內有七天女，一一天女婇女亦七。其天女者，並帝釋正妃。其外却敵及內諸房，凡四億九萬四千九百。正妃三十四億六萬四千三百，婇女妃及婇女合有三十九億五萬九千二百。皮禪延多重閣最上當中央圓室，廣三十由旬，周迴九十由旬，高四十五由旬。釋提桓因所住之處，並是琉璃所成，地皆柔滑，眾寶填廁。譬如北地妙好氍毺，人非人等、龍 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶塼之所搆成，金、銀、琉璃及頗梨柯，其塹四邊亦四寶塼以為階道，一一塹中又有無量四寶諸花，有四寶船泛漾其中，金、銀、琉璃、頗梨等寶之所成就。復有八種水戲之具：一者跳入水樓、二者以七寶函注水灌身、三者擊水之具以為音樂、四者水濺以為嬉戲、五者水輪車、六者浮屋、七者寶輪鷿鶙、八者繩縷自縋旋迴擊蕩。其中男女諸天乘船遊戲，是諸寶船隨心遲速。男女諸天若作是意：『願欲往彼。』船即到彼；是諸天等若作是意：『願取彼花來至我所。』花便自至。其中果報自然起風，吹眾名花遍散諸天。復有別風，吹諸花鬘，莊嚴身首，或為寶冠、或為瓔珞、或為臂印，腰繩足鉗亦復如是。塹之中間眾寶堂殿，天諸婇女之所住處。於其堂間布置寶鑊，一一鑊中植諸花草，五色異相各為行列。其三重塹外有七寶樹之所圍繞，謂金、銀、琉璃、頗梨柯、蓮花色、寶螺石、呵梨多等。是樹林中，處處皆有七寶花池——天水盈滿，乃至寶船遊戲——及諸殿堂，男女天眾之所居止。多有諸天遍滿國土，亦如上說。是時塹外諸七寶樹，開七寶花，謂金、銀、琉璃、頗梨乃至呵梨多等。是其林中諸女天等謳歌作樂，無量天子從大城出入林觀聽；是其城中諸天子等謳歌作樂，外諸女天入城觀聽。因是方便往來戲樂，分於大城四分之一。中央金城，帝釋住處。十二由旬有一一門，四面四百九十九門，復有一小門，凡五百門。是城形相，亦衛四兵。柵、塹、樹、池雜林宮殿，作倡伎樂及諸外戲。種種莊嚴，皆如前說。是城中央釋提桓因所住之處，寶樓重閣名皮禪延多，長五百由旬，廣二百五十由旬，周迴一千五百由旬，柱高九由旬，四寶所成——一金、二銀、三琉璃、四頗梨柯——四種寶塼以為柱礎。其樓四方有四階道，一切諸壁並四寶成。三層皮持之所圍繞，第一層真金所成、二白銀、三琉璃。其一一層三重寶鈴，微風吹動出妙音聲，譬如五分音樂，如前所說多羅樹聲，能令眾生起五欲縛。其閣四邊却敵寶樓，東邊二十六，三面各二十五，凡一百一所。一一却敵方二由旬，周迴八由旬。其却敵上復有寶樓，高半由旬以為觀望。一一却敵有七女天，一一女天有七婇女。樓閣之內有七萬七百房室，一一房內有七天女，一一天女婇女亦七。其天女者，並帝釋正妃。其外却敵及內諸房，凡四億九萬四千九百。正妃三十四億六萬四千三百，婇女妃及婇女合有三十九億五萬九千二百。皮禪延多重閣最上當中央圓室，廣三十由旬，周迴九十由旬，高四十五由旬。釋提桓因所住之處，並是琉璃所成，地皆柔滑，眾寶填廁。譬如北地妙好氍毺，人非人等、龍

獸草木及諸雜花，莫不必備，亦如耳璫眾寶莊嚴、填滿具足；帝釋住處亦復如是，皆以琉璃所成、眾寶莊嚴。其地柔軟，脚所履踐即便陷沒，脚若起時還復如本，如細綿聚及兜羅綿；帝釋住處亦復如是，脚踐則沒，舉足便起。灑散雜花燒香芬馥，懸諸天衣及寶花鬘，如是處者，釋提桓因與阿脩羅女舍脂共住。帝釋化身與諸妃共住，一切諸妃作是思惟：『帝釋與我共住，帝釋真身與舍脂共住。』是其城內四邊住處，衢巷市鄽並皆調直。是諸天城，或有住處四相應舍、或有住處重層尖屋、或有住處多層高樓、或有住處臺館雲聳、或有住處四周却敵，隨其福德，眾寶所成，平正端直。是天城路，數有五百，四陌相通，行列分明皆如棊道，四門通達、東西相見。巷巷市鄽寶貨盈滿——第一穀米市、二衣服市、三眾香市、四飲食市、五花鬘市、六工巧市、七婬女市——處處並有市官。是諸市中，天子天女，往來貿易、商量貴賤、求索增減、稱量料數，具市鄽法。雖作是事，以為戲樂，無取無與、無我所心，脫欲所須，便可提去。若業相應，隨意而取；業不相應，便作是言：『此物奇貴，非我所須。』當四衢道，象馬車兵之所莊嚴，及諸天子止住其中，或為守護、或為戲樂、或為莊嚴。市中間路，一切琉璃，軟滑可愛，眾寶莊嚴。譬如北地妙好氍毺，龍獸花草皆如前說，乃至燒香散花、懸諸天衣，亦復如是。復於處處竪立幡幢。天大城內，如是等聲恒無斷絕，所謂象聲、馬聲、車聲、螺聲、波那婆聲、鼓聲、牟澄伽聲、笳聲、音樂聲。又有聲言：『善來善來。願食願飲，我今供養。』是善見大城，帝釋住處。復有天州、天郡、天縣、天村，周匝遍布須彌山上。善見大城其西北角，從門閫外二十由旬，忉利諸天有善法堂，逕三十由旬，周迴九十由旬，高四十五由旬，並琉璃所成，地皆柔滑，眾寶填廁。譬如北地妙好氍毺，人非人等、龍獸草木及諸雜花，莫不必備，亦如耳璫眾寶莊嚴、填滿具足；善法妙堂亦復如是，柔滑可愛，脚踐便沒、移足還起，種種莊嚴具如前說。有三皮持之所圍繞：一真金所成、二白銀、三琉璃。其一一層三重寶鈴，微風吹動出妙音聲，譬如五分音樂，如前所說多羅樹聲，能令眾生起五欲縛。是堂中央，眾寶大柱聳出堂上，其柱最頂覆金露盤，種種莊嚴並皆具足。是中央大柱圍一由旬，徑三分之一。其一椽桷有十六柱，其一一柱復十六柱之所圍遶，一一椽桷為二百七十二柱之所支持。其諸椽桷分為三分，一分有四千五十二周迴，三分一萬二千一百五十六，椽桷都有三十二億六千四百三十二柱。是柱下至地，上不至桷，如一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獸草木及諸雜花，莫不必備，亦如耳璫眾寶莊嚴、填滿具足；帝釋住處亦復如是，皆以琉璃所成、眾寶莊嚴。其地柔軟，脚所履踐即便陷沒，脚若起時還復如本，如細綿聚及兜羅綿；帝釋住處亦復如是，脚踐則沒，舉足便起。灑散雜花燒香芬馥，懸諸天衣及寶花鬘，如是處者，釋提桓因與阿脩羅女舍脂共住。帝釋化身與諸妃共住，一切諸妃作是思惟：『帝釋與我共住，帝釋真身與舍脂共住。』是其城內四邊住處，衢巷市鄽並皆調直。是諸天城，或有住處四相應舍、或有住處重層尖屋、或有住處多層高樓、或有住處臺館雲聳、或有住處四周却敵，隨其福德，眾寶所成，平正端直。是天城路，數有五百，四陌相通，行列分明皆如棊道，四門通達、東西相見。巷巷市鄽寶貨盈滿——第一穀米市、二衣服市、三眾香市、四飲食市、五花鬘市、六工巧市、七婬女市——處處並有市官。是諸市中，天子天女，往來貿易、商量貴賤、求索增減、稱量料數，具市鄽法。雖作是事，以為戲樂，無取無與、無我所心，脫欲所須，便可提去。若業相應，隨意而取；業不相應，便作是言：『此物奇貴，非我所須。』當四衢道，象馬車兵之所莊嚴，及諸天子止住其中，或為守護、或為戲樂、或為莊嚴。市中間路，一切琉璃，軟滑可愛，眾寶莊嚴。譬如北地妙好氍毺，龍獸花草皆如前說，乃至燒香散花、懸諸天衣，亦復如是。復於處處竪立幡幢。天大城內，如是等聲恒無斷絕，所謂象聲、馬聲、車聲、螺聲、波那婆聲、鼓聲、牟澄伽聲、笳聲、音樂聲。又有聲言：『善來善來。願食願飲，我今供養。』是善見大城，帝釋住處。復有天州、天郡、天縣、天村，周匝遍布須彌山上。善見大城其西北角，從門閫外二十由旬，忉利諸天有善法堂，逕三十由旬，周迴九十由旬，高四十五由旬，並琉璃所成，地皆柔滑，眾寶填廁。譬如北地妙好氍毺，人非人等、龍獸草木及諸雜花，莫不必備，亦如耳璫眾寶莊嚴、填滿具足；善法妙堂亦復如是，柔滑可愛，脚踐便沒、移足還起，種種莊嚴具如前說。有三皮持之所圍繞：一真金所成、二白銀、三琉璃。其一一層三重寶鈴，微風吹動出妙音聲，譬如五分音樂，如前所說多羅樹聲，能令眾生起五欲縛。是堂中央，眾寶大柱聳出堂上，其柱最頂覆金露盤，種種莊嚴並皆具足。是中央大柱圍一由旬，徑三分之一。其一椽桷有十六柱，其一一柱復十六柱之所圍遶，一一椽桷為二百七十二柱之所支持。其諸椽桷分為三分，一分有四千五十二周迴，三分一萬二千一百五十六，椽桷都有三十二億六千四百三十二柱。是柱下至地，上不至桷，如一

髮許。或有一柱，上至於桷，下不至地，如一髮許。以是義故，是善法堂住在空中，不可了覺。四方門屋：一者正東、二者正西、三者正南、四者正北。是善法堂外，處處有大寶池，天水盈滿，四寶為塼搆壘底岸，金、銀、琉璃及頗梨柯之所成就。其池四邊亦以寶塼為其階道。一一池中有無量花，五寶所成，謂金、銀、琉璃、頗梨柯、呵梨多。是諸池內，有四寶船泛漾其中。復有八種水戲之具：一者跳入水樓、二者以七寶函注水灌身、三者擊水之具以為音樂、四者水濺以為嬉戲、五水輪車、六者浮屋、七者寶輪鷿鶙、八者繩縷自縋旋迴擊蕩。其中男女諸天乘船遊戲，隨心遲速。空中諸花自然來集，莊嚴天身乃至多有諸天殿堂，皆悉遍滿，亦復如是。是善法堂外有大園林，金城圍遶，周迴一千由旬，城高一由旬，埤堄半由旬。其門高二由旬，十十由旬有一一門，九十九門又一小門。是諸門者，眾寶所成，摩尼妙寶之所莊嚴，譬如北地妙好氍毺，種種雕飾。是門又有四軍防衛，並如上說；外七重寶柵，亦如上說。七重多羅樹林之所圍繞，亦如上說。其樹中間有諸寶池，相去百弓，種種莊嚴，亦如上說。五種寶花，亦如上說，及四寶船，亦如上說。池岸五種寶樹，亦如上說。乃至四寶堂殿，諸男女天之所住處，是城外邊三重寶塹，餘如上說。一一塹者，廣二由旬，深一由旬半，形如壺口，下廣上狹，天水盈滿，並如上說。是塹間地，有諸婇女。堂殿羅列，三重塹外，七寶樹林之所圍繞，亦如上說。是時外林中，一切諸花開敷鮮榮，諸女天等音樂謳謌，時諸天子從法堂城出，入是園中相與觀聽。是中天子亦奏音樂，時諸女天從善法堂出園觀看。因如是事，男女諸天恒受戲樂。從其大城西北角門，取善法堂門二十由旬，廣十由旬，其地平滑，琉璃所成，可愛柔軟眾寶莊嚴。譬如北地妙好氍毺，人非人等、象、馬、花、樹種種具足，又如耳璫眾寶合成，其路亦爾。脚履即沒、舉足便起，如兜羅綿及以木綿，其路柔軟亦復如是。三種皮持之所莊嚴，一一皮持四寶所成，一一皮持三層寶鈴之所圍繞，一一寶鈴四寶所成，微風吹動出妙音聲，能令諸天起五欲縛。是路兩邊夾二江水，名曰長形，亦長二十由旬，廣十由旬，八功德水自然盈滿。其江兩邊並四寶塼之所搆治，餘如前說。其江四邊四寶階道，亦如前說。是江水中有五寶花，亦如前說。四寶船汎漾其內，八水戲具，乘船遊戲，遲速任心，並如前說。是中諸天須彼花來，隨念即至，善果報故，雨眾寶花灑散諸天。復有別風吹諸花鬘，隨其身分所須莊嚴，身臂首足自然隨著。二江外岸，五種寶樹羅 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 髮許。或有一柱，上至於桷，下不至地，如一髮許。以是義故，是善法堂住在空中，不可了覺。四方門屋：一者正東、二者正西、三者正南、四者正北。是善法堂外，處處有大寶池，天水盈滿，四寶為塼搆壘底岸，金、銀、琉璃及頗梨柯之所成就。其池四邊亦以寶塼為其階道。一一池中有無量花，五寶所成，謂金、銀、琉璃、頗梨柯、呵梨多。是諸池內，有四寶船泛漾其中。復有八種水戲之具：一者跳入水樓、二者以七寶函注水灌身、三者擊水之具以為音樂、四者水濺以為嬉戲、五水輪車、六者浮屋、七者寶輪鷿鶙、八者繩縷自縋旋迴擊蕩。其中男女諸天乘船遊戲，隨心遲速。空中諸花自然來集，莊嚴天身乃至多有諸天殿堂，皆悉遍滿，亦復如是。是善法堂外有大園林，金城圍遶，周迴一千由旬，城高一由旬，埤堄半由旬。其門高二由旬，十十由旬有一一門，九十九門又一小門。是諸門者，眾寶所成，摩尼妙寶之所莊嚴，譬如北地妙好氍毺，種種雕飾。是門又有四軍防衛，並如上說；外七重寶柵，亦如上說。七重多羅樹林之所圍繞，亦如上說。其樹中間有諸寶池，相去百弓，種種莊嚴，亦如上說。五種寶花，亦如上說，及四寶船，亦如上說。池岸五種寶樹，亦如上說。乃至四寶堂殿，諸男女天之所住處，是城外邊三重寶塹，餘如上說。一一塹者，廣二由旬，深一由旬半，形如壺口，下廣上狹，天水盈滿，並如上說。是塹間地，有諸婇女。堂殿羅列，三重塹外，七寶樹林之所圍繞，亦如上說。是時外林中，一切諸花開敷鮮榮，諸女天等音樂謳謌，時諸天子從法堂城出，入是園中相與觀聽。是中天子亦奏音樂，時諸女天從善法堂出園觀看。因如是事，男女諸天恒受戲樂。從其大城西北角門，取善法堂門二十由旬，廣十由旬，其地平滑，琉璃所成，可愛柔軟眾寶莊嚴。譬如北地妙好氍毺，人非人等、象、馬、花、樹種種具足，又如耳璫眾寶合成，其路亦爾。脚履即沒、舉足便起，如兜羅綿及以木綿，其路柔軟亦復如是。三種皮持之所莊嚴，一一皮持四寶所成，一一皮持三層寶鈴之所圍繞，一一寶鈴四寶所成，微風吹動出妙音聲，能令諸天起五欲縛。是路兩邊夾二江水，名曰長形，亦長二十由旬，廣十由旬，八功德水自然盈滿。其江兩邊並四寶塼之所搆治，餘如前說。其江四邊四寶階道，亦如前說。是江水中有五寶花，亦如前說。四寶船汎漾其內，八水戲具，乘船遊戲，遲速任心，並如前說。是中諸天須彼花來，隨念即至，善果報故，雨眾寶花灑散諸天。復有別風吹諸花鬘，隨其身分所須莊嚴，身臂首足自然隨著。二江外岸，五種寶樹羅

列遍滿，亦如前說。其樹中間，有諸寶池及寶殿堂，諸男女天並於中住，無量無數充滿其中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 列遍滿，亦如前說。其樹中間，有諸寶池及寶殿堂，諸男女天並於中住，無量無數充滿其中。

「是時忉利諸天欲入此園，其善法堂有風名曰合聚，聚集故花吹令出外，其地淨潔無復萎花。復有別風名曰剃刀，吹外園林及以池沼取諸新花，青、黃、赤、白雜色之花。既取花已，時合聚風聚集此花入善法堂內，遍布其地作諸形像，或現金銀杖形、或現蓮花形、或氍毺形、或羺羊形、或師子戲像、或現象馬車步兵等像、或現麞鹿獸像、或現迦樓龍馬之像，因此次第，周匝遍滿善法堂地，花厚至膝，莊嚴具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時忉利諸天欲入此園，其善法堂有風名曰合聚，聚集故花吹令出外，其地淨潔無復萎花。復有別風名曰剃刀，吹外園林及以池沼取諸新花，青、黃、赤、白雜色之花。既取花已，時合聚風聚集此花入善法堂內，遍布其地作諸形像，或現金銀杖形、或現蓮花形、或氍毺形、或羺羊形、或師子戲像、或現象馬車步兵等像、或現麞鹿獸像、或現迦樓龍馬之像，因此次第，周匝遍滿善法堂地，花厚至膝，莊嚴具足。

「是時諸天圍繞帝釋，恭敬為尊，入此園裹。善法堂內最中柱邊有師子座，釋提桓因昇座而坐。左右二邊，各十六天王行列而坐，其餘諸天隨其高下依次而坐。時天帝釋有二太子——一名栴檀、二名脩毘羅——是忉利天二大將軍，在三十三天左右而坐。時題頭賴吒天王依東門坐，共諸大臣及與軍眾，恭敬諸天，得入中坐。時毘留勒叉天王依南門坐，共諸大臣及與軍眾，恭敬諸天，得入中坐。時毘留博叉天王依西門坐，共諸大臣及與軍眾，恭敬諸天，得入中坐。時毘沙門天王依北門住，共諸大臣及與軍眾，恭敬諸天，得入中坐。是四天王於善法堂，世間善惡奏聞帝釋及忉利天。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時諸天圍繞帝釋，恭敬為尊，入此園裹。善法堂內最中柱邊有師子座，釋提桓因昇座而坐。左右二邊，各十六天王行列而坐，其餘諸天隨其高下依次而坐。時天帝釋有二太子——一名栴檀、二名脩毘羅——是忉利天二大將軍，在三十三天左右而坐。時題頭賴吒天王依東門坐，共諸大臣及與軍眾，恭敬諸天，得入中坐。時毘留勒叉天王依南門坐，共諸大臣及與軍眾，恭敬諸天，得入中坐。時毘留博叉天王依西門坐，共諸大臣及與軍眾，恭敬諸天，得入中坐。時毘沙門天王依北門住，共諸大臣及與軍眾，恭敬諸天，得入中坐。是四天王於善法堂，世間善惡奏聞帝釋及忉利天。」

時佛世尊說如是事：「比丘！是月八日，是四天王大臣遍行世間，次第觀察，當於今日，若多若少一切諸人受持八戒？若多若少皆行布施？若多若少修福德行？若多若少恭敬父母及沙門婆羅門、家內尊長？比丘！月十四日，是四天王太子遍行世間，次第觀察，當於今日，若多若少一切諸人受持八戒？若多若少皆行布施？若多若少修行福德？若多若少恭敬父母及沙門婆羅門、家內尊長？比丘！月十五日，時四天王自行世間，次第觀察，當於今日，若多若少一切諸人受持八戒？若多若少皆行布施？若多若少修行福德？若多若少恭敬父母及沙門婆羅門、家內尊長？黑半亦如是。比丘！是時若無多人受持八戒、若無多人修行布施、若無多人修福德行、若無多人恭敬父母、沙門婆羅門及家中尊長，比丘！時忉利天善法堂內政坐集時，爾時四王往法堂所，諮問帝釋，說世間事，白言：『善尊！無多諸人受持八戒、無多諸人修行布施、無多諸人恭敬父母、沙門婆羅門及家中尊長。』是時忉利諸天及釋提桓因聞此事已，生憂惱心，說如是言：『是事非善，是事非如法。若諸人等無多受八戒、無多行布施、無多修行福行、無多諸人恭敬父母沙門婆羅門及家中尊長，諸天眷屬方應減少，修羅伴侶日向增多。』比丘！若人多受持八戒、多修行布施、多修福行、多恭敬父母、沙門婆羅門及家中尊長，爾時四王往法堂所，諮問帝釋，說世間事，白言：『善尊！多有諸人受持八戒、多人修行布施、多人修行福行、多人恭敬父母、沙門婆羅門及家中尊長。』爾時忉利天聞四王言，心生歡喜，說如是言：『是事甚善，是事如法。若諸人等多受持八戒、多修行布施、多行福行、多恭敬父母沙門婆羅門及家中尊長，諸天眷屬日向滋多，脩羅伴侶稍就減少。』比丘！爾時釋提桓因自坐之處，是天坐處於中正坐，隨從天心令其歡喜，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時佛世尊說如是事：「比丘！是月八日，是四天王大臣遍行世間，次第觀察，當於今日，若多若少一切諸人受持八戒？若多若少皆行布施？若多若少修福德行？若多若少恭敬父母及沙門婆羅門、家內尊長？比丘！月十四日，是四天王太子遍行世間，次第觀察，當於今日，若多若少一切諸人受持八戒？若多若少皆行布施？若多若少修行福德？若多若少恭敬父母及沙門婆羅門、家內尊長？比丘！月十五日，時四天王自行世間，次第觀察，當於今日，若多若少一切諸人受持八戒？若多若少皆行布施？若多若少修行福德？若多若少恭敬父母及沙門婆羅門、家內尊長？黑半亦如是。比丘！是時若無多人受持八戒、若無多人修行布施、若無多人修福德行、若無多人恭敬父母、沙門婆羅門及家中尊長，比丘！時忉利天善法堂內政坐集時，爾時四王往法堂所，諮問帝釋，說世間事，白言：『善尊！無多諸人受持八戒、無多諸人修行布施、無多諸人恭敬父母、沙門婆羅門及家中尊長。』是時忉利諸天及釋提桓因聞此事已，生憂惱心，說如是言：『是事非善，是事非如法。若諸人等無多受八戒、無多行布施、無多修行福行、無多諸人恭敬父母沙門婆羅門及家中尊長，諸天眷屬方應減少，修羅伴侶日向增多。』比丘！若人多受持八戒、多修行布施、多修福行、多恭敬父母、沙門婆羅門及家中尊長，爾時四王往法堂所，諮問帝釋，說世間事，白言：『善尊！多有諸人受持八戒、多人修行布施、多人修行福行、多人恭敬父母、沙門婆羅門及家中尊長。』爾時忉利天聞四王言，心生歡喜，說如是言：『是事甚善，是事如法。若諸人等多受持八戒、多修行布施、多行福行、多恭敬父母沙門婆羅門及家中尊長，諸天眷屬日向滋多，脩羅伴侶稍就減少。』比丘！爾時釋提桓因自坐之處，是天坐處於中正坐，隨從天心令其歡喜，而說偈言：

「『是月初八日， 十四及十五， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『是月初八日， 十四及十五，

并月二十三， 下九及三十， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 并月二十三， 下九及三十，

三時十五齋， 受持八分戒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三時十五齋， 受持八分戒，

靜心所攝治， 若受持布薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 靜心所攝治， 若受持布薩，

是人修七法， 當來如我今。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是人修七法， 當來如我今。』

「比丘！是釋提桓因偈，是為邪歌，非是善歌，是為邪言，非是善言。云何如此？比丘！是釋提桓因未解脫生、未解脫老、未解脫死、未解脫憂、未解脫悲、未解脫苦、未解脫惱、未解脫五陰。比丘！若有比丘成阿羅呵，滅盡諸漏，修道究竟，正智解脫，盡諸有結，如是比丘，若說此偈，是說善言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「比丘！是釋提桓因偈，是為邪歌，非是善歌，是為邪言，非是善言。云何如此？比丘！是釋提桓因未解脫生、未解脫老、未解脫死、未解脫憂、未解脫悲、未解脫苦、未解脫惱、未解脫五陰。比丘！若有比丘成阿羅呵，滅盡諸漏，修道究竟，正智解脫，盡諸有結，如是比丘，若說此偈，是說善言。

「『是月初八日， 十四及十五， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『是月初八日， 十四及十五，

并月二十三， 下九及三十， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 并月二十三， 下九及三十，

三時十五齋， 受持八分戒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三時十五齋， 受持八分戒，

靜心所攝治， 若受持布薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 靜心所攝治， 若受持布薩，

是人修七法， 當來如我今。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是人修七法， 當來如我今。』

「比丘！是比丘偈，乃是善歌，非是邪歌，乃是善言，非是邪言。云何如此？是比丘已解脫生、已解脫老、已解脫死、已解脫憂、已解脫悲、已解脫苦、已解脫惱、已解脫五陰。」即說祇夜言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「比丘！是比丘偈，乃是善歌，非是邪歌，乃是善言，非是邪言。云何如此？是比丘已解脫生、已解脫老、已解脫死、已解脫憂、已解脫悲、已解脫苦、已解脫惱、已解脫五陰。」即說祇夜言：

「是四王大臣， 八日巡天下， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是四王大臣， 八日巡天下，

四天王太子， 十四觀世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四天王太子， 十四觀世間，

十五時最勝， 四王好名聞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十五時最勝， 四王好名聞，

故自行世間， 觀察諸善惡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故自行世間， 觀察諸善惡。

是時四天王， 上善法堂所， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時四天王， 上善法堂所，

諸天大集會， 奏聞諸善惡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天大集會， 奏聞諸善惡。

是世間人意， 與道法相應， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是世間人意， 與道法相應，

善尊有多人， 行施受布薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善尊有多人， 行施受布薩，

伏瞋能修道， 男女福增益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 伏瞋能修道， 男女福增益。

是時忉利天， 得信甚歡喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時忉利天， 得信甚歡喜，

數數生隨喜， 四大王善說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 數數生隨喜， 四大王善說，

諸天樂眷屬， 轉轉得增多， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天樂眷屬， 轉轉得增多，

願脩羅伴侶， 日日就損減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願脩羅伴侶， 日日就損減。

隨憶念正覺， 法正說聖眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨憶念正覺， 法正說聖眾，

諸天安樂住， 心常生歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天安樂住， 心常生歡喜。

世果出世果， 人道所能得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世果出世果， 人道所能得，

若依佛法僧， 住於三寶境。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若依佛法僧， 住於三寶境。

我今為汝等， 說三賢善道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今為汝等， 說三賢善道，

若人求真實， 捨惡修行善， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人求真實， 捨惡修行善，

無有如是貨， 由少能獲多， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有如是貨， 由少能獲多，

如諸忉利天， 行小善生天， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如諸忉利天， 行小善生天，

帝釋等諸天， 大福德名聞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帝釋等諸天， 大福德名聞，

聚集善法堂， 及諸餘住處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聚集善法堂， 及諸餘住處。

男女善行香， 四王所奏聞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 男女善行香， 四王所奏聞，

清淨天所愛， 薰習遍諸天。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨天所愛， 薰習遍諸天。」

「是諸天子形色不同，衣服亦異，眾寶莊嚴種種差別。善法堂內四色寶華，人華晃曜互相映發。譬如寶舍滿中眾寶，其善法堂可愛如是。云何此堂說為善法？是諸天等聚集其中，多讚嘆佛、多讚嘆法、多讚嘆僧，分別世間邪正之事，宣說種種出世之道。園等諸處無如是事，故名其地為善法堂。」是事佛世尊說。如是我聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是諸天子形色不同，衣服亦異，眾寶莊嚴種種差別。善法堂內四色寶華，人華晃曜互相映發。譬如寶舍滿中眾寶，其善法堂可愛如是。云何此堂說為善法？是諸天等聚集其中，多讚嘆佛、多讚嘆法、多讚嘆僧，分別世間邪正之事，宣說種種出世之道。園等諸處無如是事，故名其地為善法堂。」是事佛世尊說。如是我聞。