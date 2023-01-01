究竟一乘寶性論卷第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 究竟一乘寶性論卷第三

後魏中印度三藏勒那摩提譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後魏中印度三藏勒那摩提譯

一切眾生有如來藏品第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生有如來藏品第五

論曰：自此已後餘殘論偈，次第依彼四句廣差別說應知。此以何義？向前偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：自此已後餘殘論偈，次第依彼四句廣差別說應知。此以何義？向前偈言：

真如有雜垢， 及遠離諸垢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真如有雜垢， 及遠離諸垢，

佛無量功德， 及佛所作業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛無量功德， 及佛所作業，

如是妙境界， 是諸佛所知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是妙境界， 是諸佛所知，

依此妙法身， 出生於三寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依此妙法身， 出生於三寶。

此偈示現何義？如向所說，一切眾生有如來藏。彼依何義故如是說？偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此偈示現何義？如向所說，一切眾生有如來藏。彼依何義故如是說？偈言：

佛法身遍滿， 真如無差別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛法身遍滿， 真如無差別，

皆實有佛性， 是故說常有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆實有佛性， 是故說常有。

此偈明何義？有三種義，是故如來說一切時一切眾生有如來藏。何等為三？一者如來法身遍在一切諸眾生身，偈言：佛法身遍滿故。二者如來真如無差別，偈言：真如無差別故。三者一切眾生皆悉實有真如佛性，偈言：皆實有佛性故。此三句義，自此下論依如來藏修多羅我後時說應知。如偈本言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此偈明何義？有三種義，是故如來說一切時一切眾生有如來藏。何等為三？一者如來法身遍在一切諸眾生身，偈言：佛法身遍滿故。二者如來真如無差別，偈言：真如無差別故。三者一切眾生皆悉實有真如佛性，偈言：皆實有佛性故。此三句義，自此下論依如來藏修多羅我後時說應知。如偈本言：

一切眾生界， 不離諸佛智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生界， 不離諸佛智，

以彼淨無垢， 性體不二故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以彼淨無垢， 性體不二故。

依一切諸佛， 平等法性身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依一切諸佛， 平等法性身，

知一切眾生， 皆有如來藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知一切眾生， 皆有如來藏。

體及因果業， 相應及以行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 體及因果業， 相應及以行，

時差別遍處， 不變無差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時差別遍處， 不變無差別。

彼妙義次第， 第一真法性， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼妙義次第， 第一真法性，

我如是略說， 汝今應善知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我如是略說， 汝今應善知。

此偈示現何義？略說此偈有十種義，依此十種說第一義實智境界佛性差別應知。何等為十？一者體、二者因、三者果、四者業、五者相應、六者行、七者時差別、八者遍一切處、九者不變、十者無差別。初依體因故說一偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此偈示現何義？略說此偈有十種義，依此十種說第一義實智境界佛性差別應知。何等為十？一者體、二者因、三者果、四者業、五者相應、六者行、七者時差別、八者遍一切處、九者不變、十者無差別。初依體因故說一偈：

自性常不染， 如寶空淨水， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自性常不染， 如寶空淨水，

信法及般若， 三昧大悲等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信法及般若， 三昧大悲等。

此初半偈示現何義？偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此初半偈示現何義？偈言：

自在力不變， 思實體柔軟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自在力不變， 思實體柔軟，

寶空水功德， 相似相對法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶空水功德， 相似相對法。

此偈明何義？向說三種義，彼三種義次第依於自相同相。如來法身三種清淨功德，如如意寶珠、虛空、淨水相似相對法應知。此明何義？思者依如來法身，所思所修皆悉成就故。後半偈者示現何義？偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此偈明何義？向說三種義，彼三種義次第依於自相同相。如來法身三種清淨功德，如如意寶珠、虛空、淨水相似相對法應知。此明何義？思者依如來法身，所思所修皆悉成就故。後半偈者示現何義？偈言：

有四種障礙， 謗法及著我， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有四種障礙， 謗法及著我，

怖畏世間苦， 捨離諸眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 怖畏世間苦， 捨離諸眾生，

此偈明何義？偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此偈明何義？偈言：

闡提及外道， 聲聞及自覺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 闡提及外道， 聲聞及自覺，

信等四種法， 清淨因應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信等四種法， 清淨因應知。

此偈明何義？略說一切眾生界中有三種眾生。何等為三？一者求有、二者遠離求有、三者不求彼二。求有，有二種。何等為二？一者謗解脫道無涅槃性，常求住世間、不求證涅槃。二者於佛法中闡提同位，以謗大乘故。是故《不增不減經》言：舍利弗！若有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，若起一見、若起二見、諸佛如來非彼世尊，如是等人非我弟子。舍利弗！是人以起二見因緣，從闇入闇、從冥入冥，我說是等名一闡提故。偈言：謗法故、闡提故。遠離求有者，亦有二種。何等為二？一者無求道方便、二者有求道方便。無求道方便者，亦有二種。何等為二？一者多種外道種種邪計，謂僧佉、衛世師、尼揵陀若提子等，無求道方便。二者於佛法中同外道行，雖信佛法而顛倒取。彼何者是？謂犢子等見身中有我等，不信第一義諦、不信真如法空，佛說彼人無異外道。復有計空為有，以我相憍慢故。何以故？以如來為說空解脫門令得覺知，而彼人計唯空無實。為彼人故，《寶積經》中佛告迦葉：寧見計我如須彌山，而不用見憍慢眾生計空為有。迦葉！一切邪見解空得離。若見空為有，彼不可化令離世間故。偈言：及著我故：及外道故。有方便求道者，亦有二種。何等為二？一者聲聞，偈言：怖畏世間苦故、聲聞故。二者辟支佛，偈言：捨離諸眾生故及自覺故。不求彼二者，所謂第一利根眾生諸菩薩摩訶薩。何以故？以諸菩薩不求彼有如一闡提故，又亦不同無方便求道種種外道等故，又亦不同有方便求道聲聞辟支佛等故。何以故？以諸菩薩見世間涅槃道平等故。以不住涅槃心故、以世間法不能染故，而修行世間行，堅固慈悲涅槃心故，以善住根本清淨法中故。又彼求有眾生一闡提人，及佛法中同闡提位，名為邪定聚眾生。又遠離求有眾生中，墮無方便求道眾生，名為不定聚眾生。又遠離求有眾生中，求離世間方便求道聲聞辟支佛，及不求彼二平等道智菩薩摩訶薩，名為正定聚眾生。又除求於無障礙道大乘眾生，餘有四種眾生。何等為四？一者闡提、二者外道、三者聲聞、四者辟支佛。彼四眾生有四種障故、不能證故、不能會故，不能見如來之性。何等為四？一者謗大乘法一闡提障。此障對治，謂諸菩薩摩訶薩信大乘故。偈言：信法故。二者橫計身中有我諸外道障。此障對治，謂諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜故。偈言：及般若故。三者怖畏世間諸苦聲聞人障。此障對治，謂諸菩薩摩訶薩修行虛空藏首楞嚴等諸三昧故。偈言：三昧故。四者背捨利益一切眾生捨大悲心辟支佛障。此障對治，謂諸菩薩摩訶薩修行大悲，為利益眾生故。偈言：大 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此偈明何義？略說一切眾生界中有三種眾生。何等為三？一者求有、二者遠離求有、三者不求彼二。求有，有二種。何等為二？一者謗解脫道無涅槃性，常求住世間、不求證涅槃。二者於佛法中闡提同位，以謗大乘故。是故《不增不減經》言：舍利弗！若有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，若起一見、若起二見、諸佛如來非彼世尊，如是等人非我弟子。舍利弗！是人以起二見因緣，從闇入闇、從冥入冥，我說是等名一闡提故。偈言：謗法故、闡提故。遠離求有者，亦有二種。何等為二？一者無求道方便、二者有求道方便。無求道方便者，亦有二種。何等為二？一者多種外道種種邪計，謂僧佉、衛世師、尼揵陀若提子等，無求道方便。二者於佛法中同外道行，雖信佛法而顛倒取。彼何者是？謂犢子等見身中有我等，不信第一義諦、不信真如法空，佛說彼人無異外道。復有計空為有，以我相憍慢故。何以故？以如來為說空解脫門令得覺知，而彼人計唯空無實。為彼人故，《寶積經》中佛告迦葉：寧見計我如須彌山，而不用見憍慢眾生計空為有。迦葉！一切邪見解空得離。若見空為有，彼不可化令離世間故。偈言：及著我故：及外道故。有方便求道者，亦有二種。何等為二？一者聲聞，偈言：怖畏世間苦故、聲聞故。二者辟支佛，偈言：捨離諸眾生故及自覺故。不求彼二者，所謂第一利根眾生諸菩薩摩訶薩。何以故？以諸菩薩不求彼有如一闡提故，又亦不同無方便求道種種外道等故，又亦不同有方便求道聲聞辟支佛等故。何以故？以諸菩薩見世間涅槃道平等故。以不住涅槃心故、以世間法不能染故，而修行世間行，堅固慈悲涅槃心故，以善住根本清淨法中故。又彼求有眾生一闡提人，及佛法中同闡提位，名為邪定聚眾生。又遠離求有眾生中，墮無方便求道眾生，名為不定聚眾生。又遠離求有眾生中，求離世間方便求道聲聞辟支佛，及不求彼二平等道智菩薩摩訶薩，名為正定聚眾生。又除求於無障礙道大乘眾生，餘有四種眾生。何等為四？一者闡提、二者外道、三者聲聞、四者辟支佛。彼四眾生有四種障故、不能證故、不能會故，不能見如來之性。何等為四？一者謗大乘法一闡提障。此障對治，謂諸菩薩摩訶薩信大乘故。偈言：信法故。二者橫計身中有我諸外道障。此障對治，謂諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜故。偈言：及般若故。三者怖畏世間諸苦聲聞人障。此障對治，謂諸菩薩摩訶薩修行虛空藏首楞嚴等諸三昧故。偈言：三昧故。四者背捨利益一切眾生捨大悲心辟支佛障。此障對治，謂諸菩薩摩訶薩修行大悲，為利益眾生故。偈言：大

悲故。是名四種障，障四種眾生。為對治彼四種障故，諸菩薩摩訶薩信修行大乘等四種對治法，得無上清淨法身，到第一彼岸。何以故？依此四種清淨法界修習善法，此是諸佛隨順法子於佛家生。是故偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悲故。是名四種障，障四種眾生。為對治彼四種障故，諸菩薩摩訶薩信修行大乘等四種對治法，得無上清淨法身，到第一彼岸。何以故？依此四種清淨法界修習善法，此是諸佛隨順法子於佛家生。是故偈言：

大乘信為子， 般若以為母， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘信為子， 般若以為母，

禪胎大悲乳， 諸佛如實子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禪胎大悲乳， 諸佛如實子。

偈言：信等四種法，清淨因應知故。又依果業故，說一偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 偈言：信等四種法，清淨因應知故。又依果業故，說一偈：

淨我樂常等， 彼岸功德果， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨我樂常等， 彼岸功德果，

厭苦求涅槃， 欲願等諸業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 厭苦求涅槃， 欲願等諸業。

此初半偈示現何義？偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此初半偈示現何義？偈言：

略說四句義， 四種顛倒法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 略說四句義， 四種顛倒法，

於法身中倒， 修行對治法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於法身中倒， 修行對治法。

此偈明何義？彼信等四法，如來法身因此能清淨。彼向說四種法，彼次第略說對治四顛倒，如來法身四種功德波羅蜜果應知。偈言：略說四句義故。此明何義？謂於色等無常事中起於常想、於苦法中起於樂想、於無我中起於我想、於不淨中起於淨想，是等名為四種顛倒應知。偈言：四種顛倒法故。為對治此四種顛倒故，有四種非顛倒法應知。何等為四？謂於色等無常事中生無常想、苦想、無我想、不淨想等，是名四種不顛倒對治應知。偈言：修行對治法故。如是四種顛倒對治，依如來法身，復是顛倒應知。偈言：於法身中倒故。對治此倒，說有四種如來法身功德波羅蜜果。何等為四？所謂常波羅蜜、樂波羅蜜、我波羅蜜淨、波羅蜜應知。偈言：修行對治法故。是故《聖者勝鬘經》言：世尊！凡夫眾生於五陰法起顛倒想，謂無常常想、苦有樂想、無我我想、不淨淨想。世尊！一切阿羅漢辟支佛空智者，於一切智境界及如來法身本所不見。若有眾生信佛語故，於如來法身起常想樂想我想淨想，世尊！彼諸眾生非顛倒見，是名正見。何以故？唯如來法身是常波羅蜜、樂波羅蜜、我波羅蜜、淨波羅蜜。世尊！若有眾生於佛法身作是見者，是名正見。世尊！正見者是佛真子，從佛口生、從正法生、從法化生，得法餘財，如是等故。又此四種如來法身功德波羅蜜，從因向果次第而說淨我樂常應知。云何次第從因向果？謂誹謗大乘一闡提障，實無有淨而心樂著取世間淨。此障對治，謂諸菩薩摩訶薩信大乘修行證得第一淨波羅蜜果應知。於五陰中見有神我諸外道障，實無神我而樂著取我。此障對治，謂諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜，證得第一我波羅蜜果應知。此明何義？一切外道執著色等非真實事以為有我，而彼外道取著我相，無如是我相虛妄顛倒，一切時無我。以是義故，說言如來如實智知一切法無我到第一彼岸。而如來無彼我無我相。何以故？以一切時如實見知不虛妄故、非顛倒故。此以何義？以即無我名為有我。即無我者，無彼外道虛妄神我。名有我者，如來有彼得自在我。是故偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此偈明何義？彼信等四法，如來法身因此能清淨。彼向說四種法，彼次第略說對治四顛倒，如來法身四種功德波羅蜜果應知。偈言：略說四句義故。此明何義？謂於色等無常事中起於常想、於苦法中起於樂想、於無我中起於我想、於不淨中起於淨想，是等名為四種顛倒應知。偈言：四種顛倒法故。為對治此四種顛倒故，有四種非顛倒法應知。何等為四？謂於色等無常事中生無常想、苦想、無我想、不淨想等，是名四種不顛倒對治應知。偈言：修行對治法故。如是四種顛倒對治，依如來法身，復是顛倒應知。偈言：於法身中倒故。對治此倒，說有四種如來法身功德波羅蜜果。何等為四？所謂常波羅蜜、樂波羅蜜、我波羅蜜淨、波羅蜜應知。偈言：修行對治法故。是故《聖者勝鬘經》言：世尊！凡夫眾生於五陰法起顛倒想，謂無常常想、苦有樂想、無我我想、不淨淨想。世尊！一切阿羅漢辟支佛空智者，於一切智境界及如來法身本所不見。若有眾生信佛語故，於如來法身起常想樂想我想淨想，世尊！彼諸眾生非顛倒見，是名正見。何以故？唯如來法身是常波羅蜜、樂波羅蜜、我波羅蜜、淨波羅蜜。世尊！若有眾生於佛法身作是見者，是名正見。世尊！正見者是佛真子，從佛口生、從正法生、從法化生，得法餘財，如是等故。又此四種如來法身功德波羅蜜，從因向果次第而說淨我樂常應知。云何次第從因向果？謂誹謗大乘一闡提障，實無有淨而心樂著取世間淨。此障對治，謂諸菩薩摩訶薩信大乘修行證得第一淨波羅蜜果應知。於五陰中見有神我諸外道障，實無神我而樂著取我。此障對治，謂諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜，證得第一我波羅蜜果應知。此明何義？一切外道執著色等非真實事以為有我，而彼外道取著我相，無如是我相虛妄顛倒，一切時無我。以是義故，說言如來如實智知一切法無我到第一彼岸。而如來無彼我無我相。何以故？以一切時如實見知不虛妄故、非顛倒故。此以何義？以即無我名為有我。即無我者，無彼外道虛妄神我。名有我者，如來有彼得自在我。是故偈言：

如清淨真空， 得第一無我， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如清淨真空， 得第一無我，

諸佛得淨體， 是名得大身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛得淨體， 是名得大身。

此偈明何義？得大身者，謂如來得第一清淨真如法身。彼是諸佛如來實我，以得自在體、以得第一清淨身。偈言：諸佛得淨體故。以是義故，諸佛名得清淨自在。偈言：是名得大身故。以是義故，依於此義，諸佛如來於無漏界中得為第一最自在我。又復即依如是義故，如來法身不名為有，以無我相、無法相故，以是義故不得言有，以如彼相如是無故。又復即依如是義故，如來法身不名為無，以唯有彼真如我體，是故不得言無法身，以如彼相如是有故。依此義故，諸外道問：如來死後為有身耶、為無身耶？有如是等，是故如來不記不答。諸聲聞人畏世間苦，為對治彼畏世間苦，諸菩薩摩訶薩修行一切世間出世間諸三昧故，證得第一樂波羅蜜果應知。辟支佛人棄捨利益一切眾生樂住寂靜，為對治彼棄捨眾生，諸菩薩摩訶薩修行大悲，住無限齊世間常利益眾生，證得第一常波羅蜜果應知。是名諸菩薩摩訶薩信及般若、三昧、大悲四種修行，如是次第得如來身淨我樂常四種功德波羅蜜果應知。又復有義，依此四種如來法身名為廣大如法界、究竟如虛空，盡未來際。此明何義？信修行大乘，是故諸佛如來常得清淨法界到第一彼岸，是故說言廣大如法界；修行般若波羅蜜，是故諸佛如來成就虛空法身。以器世間究竟無我、以修行虛空藏等無量三昧，以是義故，於一切處一切法中皆得自在，是故說言究竟如虛空。以修行大悲，於一切眾生無限齊時得慈悲心平等，是故說言盡未來際。又此四種波羅蜜等住無漏界中。聲聞辟支佛得大力自在，菩薩為證如來功德法身第一彼岸，有四種障。何等為四？一者緣相、二者因相、三者生相、四者壞相。緣相者，謂無明住地，即此無明住地與行作緣，如無明緣行，無明住地緣亦如是故。因相者，謂無明住地緣行，即此無明住地緣行為因，如行緣識，無漏業緣亦如是故。生相者，謂無明住地緣依無漏業因生三種意生身，如四種取緣依有漏業因而生三界，三種意生身生亦如是故。壞相者，謂三種意生身緣不可思議變易死，如依生緣故有老死，三種意生身緣不可思議變易死亦如是故。又一切煩惱染皆依無明住地根本，以不離無明住地，聲聞、辟支佛、大力菩薩未得遠離無明住地垢，是故未得究竟無為淨波羅蜜。又即依彼無明住地緣，以細相戲論習未得永滅，是故未得究竟無為我波羅蜜。又即緣彼無明住地，有細相戲論集，因無漏業生於意陰未得永滅，是故未得究竟無為樂波羅蜜。以諸煩惱染業染生染未得永滅，是故未證究竟甘露如來法身。以未遠離不可思議變易生死常未究竟，是故未得不變異體。是故未得究竟無為常 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此偈明何義？得大身者，謂如來得第一清淨真如法身。彼是諸佛如來實我，以得自在體、以得第一清淨身。偈言：諸佛得淨體故。以是義故，諸佛名得清淨自在。偈言：是名得大身故。以是義故，依於此義，諸佛如來於無漏界中得為第一最自在我。又復即依如是義故，如來法身不名為有，以無我相、無法相故，以是義故不得言有，以如彼相如是無故。又復即依如是義故，如來法身不名為無，以唯有彼真如我體，是故不得言無法身，以如彼相如是有故。依此義故，諸外道問：如來死後為有身耶、為無身耶？有如是等，是故如來不記不答。諸聲聞人畏世間苦，為對治彼畏世間苦，諸菩薩摩訶薩修行一切世間出世間諸三昧故，證得第一樂波羅蜜果應知。辟支佛人棄捨利益一切眾生樂住寂靜，為對治彼棄捨眾生，諸菩薩摩訶薩修行大悲，住無限齊世間常利益眾生，證得第一常波羅蜜果應知。是名諸菩薩摩訶薩信及般若、三昧、大悲四種修行，如是次第得如來身淨我樂常四種功德波羅蜜果應知。又復有義，依此四種如來法身名為廣大如法界、究竟如虛空，盡未來際。此明何義？信修行大乘，是故諸佛如來常得清淨法界到第一彼岸，是故說言廣大如法界；修行般若波羅蜜，是故諸佛如來成就虛空法身。以器世間究竟無我、以修行虛空藏等無量三昧，以是義故，於一切處一切法中皆得自在，是故說言究竟如虛空。以修行大悲，於一切眾生無限齊時得慈悲心平等，是故說言盡未來際。又此四種波羅蜜等住無漏界中。聲聞辟支佛得大力自在，菩薩為證如來功德法身第一彼岸，有四種障。何等為四？一者緣相、二者因相、三者生相、四者壞相。緣相者，謂無明住地，即此無明住地與行作緣，如無明緣行，無明住地緣亦如是故。因相者，謂無明住地緣行，即此無明住地緣行為因，如行緣識，無漏業緣亦如是故。生相者，謂無明住地緣依無漏業因生三種意生身，如四種取緣依有漏業因而生三界，三種意生身生亦如是故。壞相者，謂三種意生身緣不可思議變易死，如依生緣故有老死，三種意生身緣不可思議變易死亦如是故。又一切煩惱染皆依無明住地根本，以不離無明住地，聲聞、辟支佛、大力菩薩未得遠離無明住地垢，是故未得究竟無為淨波羅蜜。又即依彼無明住地緣，以細相戲論習未得永滅，是故未得究竟無為我波羅蜜。又即緣彼無明住地，有細相戲論集，因無漏業生於意陰未得永滅，是故未得究竟無為樂波羅蜜。以諸煩惱染業染生染未得永滅，是故未證究竟甘露如來法身。以未遠離不可思議變易生死常未究竟，是故未得不變異體。是故未得究竟無為常

波羅蜜。又如煩惱染，無明住地亦如是。如業染，無漏業行亦如是。如生染，三種意生身及不可思議變易死亦如是。如《聖者勝鬘經》言：世尊！譬如取緣有漏業因而生三有。如是，世尊！依無明住地、緣無漏業因，生阿羅漢、辟支佛、大力菩薩三種意生身。世尊！此三乘地三種意生身生及無漏業生，依無明住地，有緣非無緣。如是等《勝鬘經》中廣說應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 波羅蜜。又如煩惱染，無明住地亦如是。如業染，無漏業行亦如是。如生染，三種意生身及不可思議變易死亦如是。如《聖者勝鬘經》言：世尊！譬如取緣有漏業因而生三有。如是，世尊！依無明住地、緣無漏業因，生阿羅漢、辟支佛、大力菩薩三種意生身。世尊！此三乘地三種意生身生及無漏業生，依無明住地，有緣非無緣。如是等《勝鬘經》中廣說應知。

復次以聲聞、辟支佛、大力菩薩三種意生身中無淨我樂常波羅蜜彼岸功德身，是故聖者《勝鬘經》言：唯如來法身是常波羅蜜、樂波羅蜜、我波羅蜜、淨波羅蜜。如是等故。此明何義？以如來法身自性清淨，離一切煩惱障、智障習氣，故名為淨，是故說言：唯如來法身是淨波羅蜜。以得寂靜第一自在我故，離無我戲論究竟寂靜，故名為我，是故說言：唯如來法身是我波羅蜜。以得遠離意生陰身因，故名為樂，是故說言：唯如來法身是樂波羅蜜。以世間涅槃平等證故，故名為常，是故說言：唯如來法身是常波羅蜜。又復略說有二種法，依此二法，如來法身有淨波羅蜜應知。何等為二？一者本來自性清淨，以因相故；二者離垢清淨，以勝相故。有二種法，依此二法，如來法身有我波羅蜜應知。何等為二？一者遠離諸外道邊，以離虛妄我戲論故；二者遠離諸聲聞邊，以離無我戲論故。有二種法，依此二法，如來法身有樂波羅蜜應知。何等為二？一者遠離一切苦、二者遠離一切煩惱習氣。此以何義？云何遠離一切苦？以滅一切種苦故、以滅一切意生身故。云何遠離煩惱習氣？以證一切法故。有二種法，依此二法，如來法身有常波羅蜜應知。何等為二？一者不滅一切諸有為行，以離斷見邊故；二者不取無為涅槃，以離常見邊故。以是義故，《聖者勝鬘經》中說言：世尊！見諸行無常，是斷見，非正見。見涅槃常，是常見，非正見。妄想見故，作如是見故。以是義故，依如是向說法界法門第一義諦，說即世間法名為涅槃。以此二法不分別故、以證不住世間涅槃故，是故偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次以聲聞、辟支佛、大力菩薩三種意生身中無淨我樂常波羅蜜彼岸功德身，是故聖者《勝鬘經》言：唯如來法身是常波羅蜜、樂波羅蜜、我波羅蜜、淨波羅蜜。如是等故。此明何義？以如來法身自性清淨，離一切煩惱障、智障習氣，故名為淨，是故說言：唯如來法身是淨波羅蜜。以得寂靜第一自在我故，離無我戲論究竟寂靜，故名為我，是故說言：唯如來法身是我波羅蜜。以得遠離意生陰身因，故名為樂，是故說言：唯如來法身是樂波羅蜜。以世間涅槃平等證故，故名為常，是故說言：唯如來法身是常波羅蜜。又復略說有二種法，依此二法，如來法身有淨波羅蜜應知。何等為二？一者本來自性清淨，以因相故；二者離垢清淨，以勝相故。有二種法，依此二法，如來法身有我波羅蜜應知。何等為二？一者遠離諸外道邊，以離虛妄我戲論故；二者遠離諸聲聞邊，以離無我戲論故。有二種法，依此二法，如來法身有樂波羅蜜應知。何等為二？一者遠離一切苦、二者遠離一切煩惱習氣。此以何義？云何遠離一切苦？以滅一切種苦故、以滅一切意生身故。云何遠離煩惱習氣？以證一切法故。有二種法，依此二法，如來法身有常波羅蜜應知。何等為二？一者不滅一切諸有為行，以離斷見邊故；二者不取無為涅槃，以離常見邊故。以是義故，《聖者勝鬘經》中說言：世尊！見諸行無常，是斷見，非正見。見涅槃常，是常見，非正見。妄想見故，作如是見故。以是義故，依如是向說法界法門第一義諦，說即世間法名為涅槃。以此二法不分別故、以證不住世間涅槃故，是故偈言：

無分別之人， 不分別世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無分別之人， 不分別世間，

不分別涅槃， 涅槃有平等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不分別涅槃， 涅槃有平等。

後半偈者示現何義？偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後半偈者示現何義？偈言：

若無佛性者， 不得厭諸苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若無佛性者， 不得厭諸苦，

不求涅槃樂， 亦不欲不願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不求涅槃樂， 亦不欲不願。

以是義故，《聖者勝鬘經》言：世尊！若無如來藏者，不得厭苦、樂求涅槃，亦無欲涅槃，亦不願求。如是等此明何義？略說佛性清淨正因，於不定聚眾生能作二種業。何等為二？一者依見世間種種苦惱，厭諸苦故，生心欲離諸世間中一切苦惱。偈言：若無佛性者，不得厭諸苦故。二者依見涅槃樂悕寂樂故，生求心欲心願心。偈言：若無佛性者，不求涅槃樂，亦不欲不願故。又欲者，求涅槃故。求者，悕涅槃故。悕者，於悕求法中不怯弱故。欲得者，於所求法中方便追求故。及諮問故。願者，所期法中。所期法者，心心相行。是故偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是義故，《聖者勝鬘經》言：世尊！若無如來藏者，不得厭苦、樂求涅槃，亦無欲涅槃，亦不願求。如是等此明何義？略說佛性清淨正因，於不定聚眾生能作二種業。何等為二？一者依見世間種種苦惱，厭諸苦故，生心欲離諸世間中一切苦惱。偈言：若無佛性者，不得厭諸苦故。二者依見涅槃樂悕寂樂故，生求心欲心願心。偈言：若無佛性者，不求涅槃樂，亦不欲不願故。又欲者，求涅槃故。求者，悕涅槃故。悕者，於悕求法中不怯弱故。欲得者，於所求法中方便追求故。及諮問故。願者，所期法中。所期法者，心心相行。是故偈言：

見苦果樂果， 此依性而有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見苦果樂果， 此依性而有，

若無佛性者， 不起如是心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若無佛性者， 不起如是心。

此偈明何義？凡所有見世間苦果者、凡所有見涅槃樂果者，此二種法，善根眾生有，一切依因真如佛性、非離佛性無因緣故起如是心。偈言：見苦果樂果，此依性而有故。若無因緣生如是心者，一闡提等無涅槃性，應發菩提心。偈言：若無佛性者，不起如是心故。以性未離一切客塵煩惱諸垢，於三乘中未曾修習一乘信心，又未親近善知識等，亦未修習親近善知識因緣，是故華嚴性起中言：次有乃至邪見聚等眾生身中，皆有如來日輪光照，作彼眾生利益、作未來因善根，增長諸白法故。向說一闡提常不入涅槃，無涅槃性者此義云何？為欲示現謗大乘因故。此明何義？為欲迴轉誹謗大乘心、不求大乘心故，依無量時故如是說。以彼實有清淨性故，不得說言彼常畢竟無清淨性。又依相應義故，說一偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此偈明何義？凡所有見世間苦果者、凡所有見涅槃樂果者，此二種法，善根眾生有，一切依因真如佛性、非離佛性無因緣故起如是心。偈言：見苦果樂果，此依性而有故。若無因緣生如是心者，一闡提等無涅槃性，應發菩提心。偈言：若無佛性者，不起如是心故。以性未離一切客塵煩惱諸垢，於三乘中未曾修習一乘信心，又未親近善知識等，亦未修習親近善知識因緣，是故華嚴性起中言：次有乃至邪見聚等眾生身中，皆有如來日輪光照，作彼眾生利益、作未來因善根，增長諸白法故。向說一闡提常不入涅槃，無涅槃性者此義云何？為欲示現謗大乘因故。此明何義？為欲迴轉誹謗大乘心、不求大乘心故，依無量時故如是說。以彼實有清淨性故，不得說言彼常畢竟無清淨性。又依相應義故，說一偈：

大海器寶水， 無量不可盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大海器寶水， 無量不可盡，

如燈明觸色， 性功德如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如燈明觸色， 性功德如是。

此初半偈示現何義？偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此初半偈示現何義？偈言：

佛法身慧定， 悲攝眾生性， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛法身慧定， 悲攝眾生性，

海珍寶水等， 相似相對法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 海珍寶水等， 相似相對法。

此偈明何義？以有三處故，次第有三種大海相似相對法，於如來性中依因畢竟成就相應義應知。何等三處？一者法身清淨因、二者集佛智因、三者得如來大悲因。法身清淨因者，信修行大乘器相似相對法，以彼無量不可盡故。偈言：佛法身故，海相似相對法故。集佛智因者，般若三昧珍寶相似相對法。偈言：慧定故，珍寶相似相對法故。得如來大悲因者，大慈悲心水相似相對法。偈言：悲攝眾生性故，水相似相對法故。又修行智慧三昧門寶相似相對法，以彼無分別不可思議有大勢力功德相應故。又修行菩薩大悲水相似相對法，以於一切眾生柔軟大悲得一味等味相行故。如是彼三種法，此三種因和合，畢竟不相捨離，故名相應。後半偈者，示現何義？偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此偈明何義？以有三處故，次第有三種大海相似相對法，於如來性中依因畢竟成就相應義應知。何等三處？一者法身清淨因、二者集佛智因、三者得如來大悲因。法身清淨因者，信修行大乘器相似相對法，以彼無量不可盡故。偈言：佛法身故，海相似相對法故。集佛智因者，般若三昧珍寶相似相對法。偈言：慧定故，珍寶相似相對法故。得如來大悲因者，大慈悲心水相似相對法。偈言：悲攝眾生性故，水相似相對法故。又修行智慧三昧門寶相似相對法，以彼無分別不可思議有大勢力功德相應故。又修行菩薩大悲水相似相對法，以於一切眾生柔軟大悲得一味等味相行故。如是彼三種法，此三種因和合，畢竟不相捨離，故名相應。後半偈者，示現何義？偈言：

通智及無垢， 不離於真如， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 通智及無垢， 不離於真如，

如燈明煖色， 無垢界相似。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如燈明煖色， 無垢界相似。

此偈明何義？有三處，次第三種燈相似相對法於如來法界中依果相應義應知。何等三處？一者通、二者知漏盡智、三者漏盡。此以何義？通者，有五通光明相似相對法，以受用事能散滅，彼與智相違，所治闇法能治相似相對法故。偈言：通故、明故。知漏盡智者，無漏智煖相似相對法，以能燒業煩惱無有餘殘，能燒相似相對法故。偈言：智故、煖故。漏盡者，轉身漏盡色相似相對法，以常無垢清淨光明具足相無垢相似相對法故。偈言：無垢故色故。又無垢者，以離煩惱障故。清淨者，以離智障故。光明者，如自性清淨體，彼二是客塵煩惱。如是略說六種無漏智，離煩惱無學身所攝法。於無漏法界中彼此迭共不相捨離，不差別法界平等畢竟，名相應義應知。又依行義故，說一偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此偈明何義？有三處，次第三種燈相似相對法於如來法界中依果相應義應知。何等三處？一者通、二者知漏盡智、三者漏盡。此以何義？通者，有五通光明相似相對法，以受用事能散滅，彼與智相違，所治闇法能治相似相對法故。偈言：通故、明故。知漏盡智者，無漏智煖相似相對法，以能燒業煩惱無有餘殘，能燒相似相對法故。偈言：智故、煖故。漏盡者，轉身漏盡色相似相對法，以常無垢清淨光明具足相無垢相似相對法故。偈言：無垢故色故。又無垢者，以離煩惱障故。清淨者，以離智障故。光明者，如自性清淨體，彼二是客塵煩惱。如是略說六種無漏智，離煩惱無學身所攝法。於無漏法界中彼此迭共不相捨離，不差別法界平等畢竟，名相應義應知。又依行義故，說一偈：

見實者說言， 凡夫聖人佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見實者說言， 凡夫聖人佛，

眾生如來藏， 真如無差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生如來藏， 真如無差別。

此偈示現何義？偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此偈示現何義？偈言：

凡夫心顛倒， 見實異於彼； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡夫心顛倒， 見實異於彼；

如實不顛倒， 諸佛離戲論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如實不顛倒， 諸佛離戲論。

此偈明何義？向明如來法界中一切法真如清淨明同相，依般若波羅蜜無分別智法門等，為諸菩薩摩訶薩說。此以何義？略明依三種人。何等為三？一者不實見凡夫、二者實見聖人、三者畢竟成就如來法身。是名三種行應知。應云何知？謂取顛倒、離顛倒、離戲論。如是次第，此以何義？取顛倒者，謂諸凡夫三種虛妄想心見故。偈言，凡夫心顛倒故。離顛倒者，以聖人遠離虛妄想心見故。偈言：見實異於彼故。離戲論者，正離顛倒及諸戲論，以煩惱障智障及煩惱習氣，諸佛如來根本永盡故。偈言：如實不顛倒，諸佛離戲論故。自此以下即依此行，餘四種義廣差別說應知。又復即依彼三種人，依時差別故，說一偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此偈明何義？向明如來法界中一切法真如清淨明同相，依般若波羅蜜無分別智法門等，為諸菩薩摩訶薩說。此以何義？略明依三種人。何等為三？一者不實見凡夫、二者實見聖人、三者畢竟成就如來法身。是名三種行應知。應云何知？謂取顛倒、離顛倒、離戲論。如是次第，此以何義？取顛倒者，謂諸凡夫三種虛妄想心見故。偈言，凡夫心顛倒故。離顛倒者，以聖人遠離虛妄想心見故。偈言：見實異於彼故。離戲論者，正離顛倒及諸戲論，以煩惱障智障及煩惱習氣，諸佛如來根本永盡故。偈言：如實不顛倒，諸佛離戲論故。自此以下即依此行，餘四種義廣差別說應知。又復即依彼三種人，依時差別故，說一偈：

有不淨有淨， 及以善淨等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有不淨有淨， 及以善淨等，

如是次第說， 眾生菩薩佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是次第說， 眾生菩薩佛。

此偈示現何義？偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此偈示現何義？偈言：

體等六句義， 略明法性體， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 體等六句義， 略明法性體，

次第三時中， 說三種名字。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次第三時中， 說三種名字。

此偈明何義？謂向所明無漏法性，如來廣說種種法門，彼諸法門略說依於六種句義，所謂攝、聚、體、因果、業相應及行。偈言：體等六句義，略明法性體故。於三時中次第依彼三種名字畢竟應知。偈言，次第三時中，說三種名字故。此以何義？謂不淨時名為眾生，偈言：有不淨故。不淨淨時名為菩薩，偈言：有淨故。於善淨時名為如來，偈言：及以善淨故。以是義故，《不增不減經》言：舍利弗！即此法身過於恒沙無量煩惱所纏，從無始來隨順世間生死濤波去來生退，名為眾生。舍利弗！即此法身厭離世間生死苦惱，捨一切欲，行十波羅蜜，攝八萬四千法門，修菩提行，名為菩薩。舍利弗！即此法身，得離一切煩惱使纏，過一切苦，離一切煩惱垢，得淨得清淨，得住彼岸清淨法中，到一切眾生所觀之地，於一切境界中更無勝者，離一切障離一切礙，於一切法中得自在力，名為如來，應，正遍知故。偈言：如是次第說，眾生、菩薩、佛故。自此以下，即依彼三時明如來法性遍一切處故，說一偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此偈明何義？謂向所明無漏法性，如來廣說種種法門，彼諸法門略說依於六種句義，所謂攝、聚、體、因果、業相應及行。偈言：體等六句義，略明法性體故。於三時中次第依彼三種名字畢竟應知。偈言，次第三時中，說三種名字故。此以何義？謂不淨時名為眾生，偈言：有不淨故。不淨淨時名為菩薩，偈言：有淨故。於善淨時名為如來，偈言：及以善淨故。以是義故，《不增不減經》言：舍利弗！即此法身過於恒沙無量煩惱所纏，從無始來隨順世間生死濤波去來生退，名為眾生。舍利弗！即此法身厭離世間生死苦惱，捨一切欲，行十波羅蜜，攝八萬四千法門，修菩提行，名為菩薩。舍利弗！即此法身，得離一切煩惱使纏，過一切苦，離一切煩惱垢，得淨得清淨，得住彼岸清淨法中，到一切眾生所觀之地，於一切境界中更無勝者，離一切障離一切礙，於一切法中得自在力，名為如來，應，正遍知故。偈言：如是次第說，眾生、菩薩、佛故。自此以下，即依彼三時明如來法性遍一切處故，說一偈：

如空遍一切， 而空無分別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如空遍一切， 而空無分別，

自性無垢心， 亦遍無分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自性無垢心， 亦遍無分別。

此偈示現何義？偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此偈示現何義？偈言：

過功德畢竟， 遍至及同相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過功德畢竟， 遍至及同相，

下中勝眾生， 如虛空中色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 下中勝眾生， 如虛空中色。

此偈明何義？所有凡夫、聖人、諸佛如來，自性清淨心平等無分別。彼清淨心於三時中，次第於過失時，於功德時，於功德清淨畢竟時，同相無差別。猶如虛空，在瓦，銀，金三種器中平等無異無差別一切時有。以是義故，經中說有三時次第。如《不增不減經》言：舍利弗！不離眾生界有法身，不離法身有眾生界。眾生界即法身，法身即眾生界。舍利弗！此二法者義一名異故。自此已下，即依此三時，明如來法性遍至一切處。依染淨時不變不異，有十五偈，此等諸偈略說要義應知。偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此偈明何義？所有凡夫、聖人、諸佛如來，自性清淨心平等無分別。彼清淨心於三時中，次第於過失時，於功德時，於功德清淨畢竟時，同相無差別。猶如虛空，在瓦，銀，金三種器中平等無異無差別一切時有。以是義故，經中說有三時次第。如《不增不減經》言：舍利弗！不離眾生界有法身，不離法身有眾生界。眾生界即法身，法身即眾生界。舍利弗！此二法者義一名異故。自此已下，即依此三時，明如來法性遍至一切處。依染淨時不變不異，有十五偈，此等諸偈略說要義應知。偈言：

諸過客塵來， 性功德相應， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸過客塵來， 性功德相應，

真法體不變， 如本後亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真法體不變， 如本後亦爾。

此偈明何義？偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此偈明何義？偈言：

十一偈及二， 次第不淨時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十一偈及二， 次第不淨時，

煩惱客塵過。 第十四十五， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 煩惱客塵過。 第十四十五，

於善淨時中， 過恒沙佛法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於善淨時中， 過恒沙佛法，

不離脫思議， 佛自性功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不離脫思議， 佛自性功德。

本際中間際， 及以後際等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本際中間際， 及以後際等，

如來真如性， 體不變不異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來真如性， 體不變不異。

初依不淨時不變不異十一偈者： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初依不淨時不變不異十一偈者：

如虛空遍至， 體細塵不染， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如虛空遍至， 體細塵不染，

佛性遍眾生， 諸煩惱不染。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛性遍眾生， 諸煩惱不染。

如一切世間， 依虛空生滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如一切世間， 依虛空生滅，

依於無漏界， 有諸根生滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依於無漏界， 有諸根生滅。

火不燒虛空， 若燒無是處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 火不燒虛空， 若燒無是處，

如是老病死， 不能燒佛性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是老病死， 不能燒佛性。

地依於水住， 水復依於風， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地依於水住， 水復依於風，

風依於虛空， 空不依地等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 風依於虛空， 空不依地等。

如是陰界根， 住煩惱業中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是陰界根， 住煩惱業中，

諸煩惱業等， 住不善思惟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸煩惱業等， 住不善思惟。

不善思惟行， 住清淨心中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不善思惟行， 住清淨心中，

自性清淨心， 不住彼諸法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自性清淨心， 不住彼諸法。

陰入界如地， 煩惱業如水， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陰入界如地， 煩惱業如水，

不正念如風， 淨心界如空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不正念如風， 淨心界如空。

依性起邪念， 念起煩惱業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依性起邪念， 念起煩惱業，

依因煩惱業， 能起陰入界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依因煩惱業， 能起陰入界。

依止於五陰， 界入等諸法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依止於五陰， 界入等諸法，

有諸根生滅， 如世界成壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有諸根生滅， 如世界成壞。

淨心如虛空， 無因復無緣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨心如虛空， 無因復無緣，

及無和合義， 亦無生住滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及無和合義， 亦無生住滅。

如虛空淨心， 常明元轉變， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如虛空淨心， 常明元轉變，

為虛妄分別， 客塵煩惱染。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為虛妄分別， 客塵煩惱染。

此虛空譬喻偈示現何義？明如來性依不淨時法體不變。偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此虛空譬喻偈示現何義？明如來性依不淨時法體不變。偈言：

不正思惟風， 諸業煩惱水， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不正思惟風， 諸業煩惱水，

自性心虛空， 不為彼二生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自性心虛空， 不為彼二生。

自性清淨心， 其相如虛空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自性清淨心， 其相如虛空，

邪念思惟風， 所不能散壞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 邪念思惟風， 所不能散壞，

諸業煩惱水， 所不能濕爛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸業煩惱水， 所不能濕爛，

老病死熾火， 所不能燒燃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 老病死熾火， 所不能燒燃。

此偈明何義？如依邪念風輪起業煩惱水聚，依業煩惱水聚生陰界入世間，而自性心虛空不生不起。偈言：不正思惟風，諸業煩惱水，自性心虛空，不為彼二生故。如是依邪念風災、業行煩惱水災、老病死等火災，吹浸燒壞陰入界世間，而自性清淨心虛空常住不壞。如是於不淨時中器世間相似相對法，諸煩惱染、業染、生染有集有滅，諸佛如來無為之性猶如虛空不生不滅，常不變易示現法體。此自性清淨法門虛空譬喻，如《陀羅尼自在王菩薩修多羅》中廣說應知。彼經中言：諸善男子！煩惱本無體，真性本明淨；一切煩惱羸薄，毘婆舍那有大勢力；一切煩惱客塵，自性清淨心根本；一切諸煩惱虛妄分別，自性清淨心如實不分別。諸佛子！譬如大地依水而住，水依風住，風依空住，而彼虛空無依住處。諸善男子！如是四大地大水大風大空大，此四大中唯虛空大以為最勝、以為大力、以為堅固、以為不動、以為不作、以為不散，不生不滅自然而住。諸善男子！彼三種大生滅相應，無實體性剎那不住。諸佛子！此三種大變異無常。諸佛子！而虛空界常不變異。諸佛子！如是陰界入依業煩惱住，諸煩惱業依不正思惟住，不正思惟依於佛性自性清淨心住。以是義故，經中說言：自性清淨心，客塵煩惱染。諸善男子！所有邪念、所有煩惱業、所有陰界入，如是諸法從於因緣和合而生，以諸因緣壞散而滅。諸善男子！彼自性清淨心無因無緣故無和合，不生不滅。諸善男子！如虛空界，自性清淨心亦復如是。如風大界，不正思惟亦復如是。如水大海，諸業煩惱亦復如是。如地大界，陰界入等亦復如是。是故說言：一切諸法皆無根本、皆無堅實。無住無住本，根本清淨，無根本故。已說不淨時中依無分別相自性清淨心虛空界相似相對法，已說依彼起不正念風界相似相對法，已說依不正念諸業煩惱因相水界相似相對法，已說依彼生陰界入果相轉變地相似相對法，未說彼焚燒死病老等諸過患相火相似相對法，是故次說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此偈明何義？如依邪念風輪起業煩惱水聚，依業煩惱水聚生陰界入世間，而自性心虛空不生不起。偈言：不正思惟風，諸業煩惱水，自性心虛空，不為彼二生故。如是依邪念風災、業行煩惱水災、老病死等火災，吹浸燒壞陰入界世間，而自性清淨心虛空常住不壞。如是於不淨時中器世間相似相對法，諸煩惱染、業染、生染有集有滅，諸佛如來無為之性猶如虛空不生不滅，常不變易示現法體。此自性清淨法門虛空譬喻，如《陀羅尼自在王菩薩修多羅》中廣說應知。彼經中言：諸善男子！煩惱本無體，真性本明淨；一切煩惱羸薄，毘婆舍那有大勢力；一切煩惱客塵，自性清淨心根本；一切諸煩惱虛妄分別，自性清淨心如實不分別。諸佛子！譬如大地依水而住，水依風住，風依空住，而彼虛空無依住處。諸善男子！如是四大地大水大風大空大，此四大中唯虛空大以為最勝、以為大力、以為堅固、以為不動、以為不作、以為不散，不生不滅自然而住。諸善男子！彼三種大生滅相應，無實體性剎那不住。諸佛子！此三種大變異無常。諸佛子！而虛空界常不變異。諸佛子！如是陰界入依業煩惱住，諸煩惱業依不正思惟住，不正思惟依於佛性自性清淨心住。以是義故，經中說言：自性清淨心，客塵煩惱染。諸善男子！所有邪念、所有煩惱業、所有陰界入，如是諸法從於因緣和合而生，以諸因緣壞散而滅。諸善男子！彼自性清淨心無因無緣故無和合，不生不滅。諸善男子！如虛空界，自性清淨心亦復如是。如風大界，不正思惟亦復如是。如水大海，諸業煩惱亦復如是。如地大界，陰界入等亦復如是。是故說言：一切諸法皆無根本、皆無堅實。無住無住本，根本清淨，無根本故。已說不淨時中依無分別相自性清淨心虛空界相似相對法，已說依彼起不正念風界相似相對法，已說依不正念諸業煩惱因相水界相似相對法，已說依彼生陰界入果相轉變地相似相對法，未說彼焚燒死病老等諸過患相火相似相對法，是故次說偈言：

有三火次第， 劫燒人地獄， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有三火次第， 劫燒人地獄，

能作種種苦， 能熟諸行根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能作種種苦， 能熟諸行根。

此偈明何義？明此三法老、病、死火，於不淨時中不能變異彼如來藏。是故《聖者勝鬘經》言：世尊！生死者，依世諦故說有生死。世尊！死者諸根壞。世尊！生者新諸根起。世尊！而如來藏不生不死不老不變。何以故？世尊！如來藏者，離有為相境界。世尊！如來藏者，常恒清涼不變故。已說依不淨時不變不異， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此偈明何義？明此三法老、病、死火，於不淨時中不能變異彼如來藏。是故《聖者勝鬘經》言：世尊！生死者，依世諦故說有生死。世尊！死者諸根壞。世尊！生者新諸根起。世尊！而如來藏不生不死不老不變。何以故？世尊！如來藏者，離有為相境界。世尊！如來藏者，常恒清涼不變故。已說依不淨時不變不異，

次說依淨不淨時不變不異故，說二偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次說依淨不淨時不變不異故，說二偈：

菩薩摩訶薩， 如實知佛性， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩摩訶薩， 如實知佛性，

不生亦不滅， 復無老病等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不生亦不滅， 復無老病等。

菩薩如是知， 得離於生死， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩如是知， 得離於生死，

憐愍眾生故， 示現有生滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 憐愍眾生故， 示現有生滅。

此偈示現何義？偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此偈示現何義？偈言：

老病死諸苦， 聖人永滅盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 老病死諸苦， 聖人永滅盡，

依業煩惱生， 諸菩薩無彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依業煩惱生， 諸菩薩無彼。

此偈明何義？明此老病死等苦火於不淨時依業煩惱本生，如世間火依薪本生，以諸菩薩得生意生身於淨不淨時畢竟永滅盡。以是義故，諸業煩惱等常不能燒燃，而依慈悲力故示現生老病死，而遠離生等，以見如實故。以是義故，諸菩薩摩訶薩依善根結使生，非依業煩惱結使生。以依心自在力生，依大悲力現於三界，示現生、示現老、示現病、示現死，而彼無有生老病死諸苦等法。以如實見真如佛性不生不滅，是名不淨淨時。如修多羅中依愛無漏業根本煩惱廣說應知。如如來於《大海慧菩薩經》中說言：大海慧！何者能住世間善根相應煩惱？所謂集諸善根無有厭足故，以心願生攝取諸有故、求見一切諸佛如來故、教化一切眾生心不疲惓故、攝取一切諸佛妙法故、於諸眾生常作利益故、常不捨離樂貪諸法結使故、常不捨離諸波羅蜜結使故。大海慧！是名諸菩薩摩訶薩世間善根相應煩惱。依此煩惱，諸菩薩摩訶薩生於三界受種種苦，不為三界煩惱過患之所染污。大海慧菩薩白佛言：世尊！此諸善根以何義故說名煩惱？佛告大海慧菩薩言：大海慧！如是煩惱，諸菩薩摩訶薩能生三界受種種苦。依此煩惱故有三界，非染煩惱三界中生。大海慧！菩薩以方便智力，依善根力故，心生三界。是故名為善根相應煩惱而生三界，非染心生。大海慧！譬如長者若居士等唯有一子，甚愛甚念見者歡喜。而彼一子依愚癡心因戲樂故，墮在極深糞廁井中。時彼父母及諸親屬，見彼一子墮在大廁深坑糞中，見已歔欷悲泣啼哭，而不能入彼極深廁糞屎器中而出其子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此偈明何義？明此老病死等苦火於不淨時依業煩惱本生，如世間火依薪本生，以諸菩薩得生意生身於淨不淨時畢竟永滅盡。以是義故，諸業煩惱等常不能燒燃，而依慈悲力故示現生老病死，而遠離生等，以見如實故。以是義故，諸菩薩摩訶薩依善根結使生，非依業煩惱結使生。以依心自在力生，依大悲力現於三界，示現生、示現老、示現病、示現死，而彼無有生老病死諸苦等法。以如實見真如佛性不生不滅，是名不淨淨時。如修多羅中依愛無漏業根本煩惱廣說應知。如如來於《大海慧菩薩經》中說言：大海慧！何者能住世間善根相應煩惱？所謂集諸善根無有厭足故，以心願生攝取諸有故、求見一切諸佛如來故、教化一切眾生心不疲惓故、攝取一切諸佛妙法故、於諸眾生常作利益故、常不捨離樂貪諸法結使故、常不捨離諸波羅蜜結使故。大海慧！是名諸菩薩摩訶薩世間善根相應煩惱。依此煩惱，諸菩薩摩訶薩生於三界受種種苦，不為三界煩惱過患之所染污。大海慧菩薩白佛言：世尊！此諸善根以何義故說名煩惱？佛告大海慧菩薩言：大海慧！如是煩惱，諸菩薩摩訶薩能生三界受種種苦。依此煩惱故有三界，非染煩惱三界中生。大海慧！菩薩以方便智力，依善根力故，心生三界。是故名為善根相應煩惱而生三界，非染心生。大海慧！譬如長者若居士等唯有一子，甚愛甚念見者歡喜。而彼一子依愚癡心因戲樂故，墮在極深糞廁井中。時彼父母及諸親屬，見彼一子墮在大廁深坑糞中，見已歔欷悲泣啼哭，而不能入彼極深廁糞屎器中而出其子。

爾時彼處眾中更有一長者子或一居士子，見彼小兒墮在深廁糞屎井中，見已疾疾生一子想，生愛念心不起惡心，即入深廁糞屎井中出彼一子。大海慧！為顯彼義說此譬喻。大海慧！何者彼義？大海慧！言極深井糞屎坑者，名為三界。大海慧！言一子者，一切眾生，諸菩薩等於一切眾生生一子想。大海慧！爾時父母及諸親者，名為聲聞辟支佛人，以二乘人見諸眾生墮在世間極大深坑糞屎井中，既見彼已悲泣啼哭，而不能拔彼諸眾生。大海慧！彼時更有一長者子一居士子者，名為菩薩摩訶薩，離諸煩惱清淨無垢，以離垢心現見無為真如法界，以自在心現生三界，為教化彼諸眾生故。大海慧！是名菩薩摩訶薩大悲，畢竟遠離諸有、畢竟遠離諸縛而迴生於三界有中。以依方便般若力故，諸煩惱火不能焚燒，欲令一切諸眾生等遠離諸縛而為說法。大海慧！我今說此修多羅句，依諸菩薩心，為利益一切眾生，得自在力而生三有，依諸善根慈悲心力，依於方便般若力故。是名示現淨不淨時。又菩薩摩訶薩以如實智知如來法身不生不滅故，得如是菩薩摩訶薩功德法體。此修多羅句向前已說，自下次說大毘琉璃摩尼寶喻。佛言：大海慧！譬如無價大毘琉璃摩尼寶珠，善治善淨善光明，墮在泥中住一千年。彼摩尼寶經千年後乃出彼泥，出已水洗，洗已極淨，極淨洗已然後極明，即不失本清淨無垢摩尼寶體。大海慧！菩薩摩訶薩亦復如是，如實知見一切眾生自性清淨光明淨心而為客塵煩惱所染。大海慧！諸菩薩等生如是心：彼諸煩惱不染眾生自性淨心，是諸煩惱客塵虛妄分別心起。而彼諸菩薩復生是心：我今畢竟令諸眾生遠離客塵諸煩惱垢，為之說法。如是菩薩不生怯弱心，轉於一切眾生生增上力，我要畢竟令得解脫。菩薩爾時復生是心：此諸煩惱無有少體。菩薩爾時復生是心：諸煩惱無體、諸煩惱羸薄，是諸煩惱無有住處。如是菩薩如實知諸煩惱虛妄分別而有、依邪見念而有，以正見者諸煩惱垢不能得起。菩薩爾時復生是心：我應如實觀諸煩惱更不復生，以不生煩惱故生諸善法。菩薩爾時復生是心：我若自起諸煩惱者，云何而得為諸煩惱所縛眾生說法令離諸煩惱縛？菩薩爾時復生是心：以我不著諸煩惱故，是故得為諸煩惱縛眾生說法。我應修行諸波羅蜜，結使煩惱相應善根，為欲教化諸眾生故。又復云何名為世間？以三界相似鏡像法故。此明何義？依無漏法界中有三種意生身應知。彼因無漏善根所作名為世間；以離有漏諸業煩惱所作世間法故，亦名涅槃。依此義故，《聖者勝鬘經》言：世尊！有有為世間，有無為世間。世尊！有有為涅槃，有無為涅槃 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時彼處眾中更有一長者子或一居士子，見彼小兒墮在深廁糞屎井中，見已疾疾生一子想，生愛念心不起惡心，即入深廁糞屎井中出彼一子。大海慧！為顯彼義說此譬喻。大海慧！何者彼義？大海慧！言極深井糞屎坑者，名為三界。大海慧！言一子者，一切眾生，諸菩薩等於一切眾生生一子想。大海慧！爾時父母及諸親者，名為聲聞辟支佛人，以二乘人見諸眾生墮在世間極大深坑糞屎井中，既見彼已悲泣啼哭，而不能拔彼諸眾生。大海慧！彼時更有一長者子一居士子者，名為菩薩摩訶薩，離諸煩惱清淨無垢，以離垢心現見無為真如法界，以自在心現生三界，為教化彼諸眾生故。大海慧！是名菩薩摩訶薩大悲，畢竟遠離諸有、畢竟遠離諸縛而迴生於三界有中。以依方便般若力故，諸煩惱火不能焚燒，欲令一切諸眾生等遠離諸縛而為說法。大海慧！我今說此修多羅句，依諸菩薩心，為利益一切眾生，得自在力而生三有，依諸善根慈悲心力，依於方便般若力故。是名示現淨不淨時。又菩薩摩訶薩以如實智知如來法身不生不滅故，得如是菩薩摩訶薩功德法體。此修多羅句向前已說，自下次說大毘琉璃摩尼寶喻。佛言：大海慧！譬如無價大毘琉璃摩尼寶珠，善治善淨善光明，墮在泥中住一千年。彼摩尼寶經千年後乃出彼泥，出已水洗，洗已極淨，極淨洗已然後極明，即不失本清淨無垢摩尼寶體。大海慧！菩薩摩訶薩亦復如是，如實知見一切眾生自性清淨光明淨心而為客塵煩惱所染。大海慧！諸菩薩等生如是心：彼諸煩惱不染眾生自性淨心，是諸煩惱客塵虛妄分別心起。而彼諸菩薩復生是心：我今畢竟令諸眾生遠離客塵諸煩惱垢，為之說法。如是菩薩不生怯弱心，轉於一切眾生生增上力，我要畢竟令得解脫。菩薩爾時復生是心：此諸煩惱無有少體。菩薩爾時復生是心：諸煩惱無體、諸煩惱羸薄，是諸煩惱無有住處。如是菩薩如實知諸煩惱虛妄分別而有、依邪見念而有，以正見者諸煩惱垢不能得起。菩薩爾時復生是心：我應如實觀諸煩惱更不復生，以不生煩惱故生諸善法。菩薩爾時復生是心：我若自起諸煩惱者，云何而得為諸煩惱所縛眾生說法令離諸煩惱縛？菩薩爾時復生是心：以我不著諸煩惱故，是故得為諸煩惱縛眾生說法。我應修行諸波羅蜜，結使煩惱相應善根，為欲教化諸眾生故。又復云何名為世間？以三界相似鏡像法故。此明何義？依無漏法界中有三種意生身應知。彼因無漏善根所作名為世間；以離有漏諸業煩惱所作世間法故，亦名涅槃。依此義故，《聖者勝鬘經》言：世尊！有有為世間，有無為世間。世尊！有有為涅槃，有無為涅槃

故。又有為無為心心數法相應法故，故說名為淨不淨時。此義於第六菩薩現前地說，彼諸漏盡無障礙般若波羅蜜解脫現前修行大悲，以為救護一切眾生故不取證。如《寶鬘經》中依漏盡故說入城喻。彼經中言：善男子！譬如有城，縱廣正等各一由旬，多有諸門，路嶮黑闇甚可怖畏，有人入者多受安樂。復有一人，唯有一子，愛念甚重，遙聞彼城如是快樂，即便捨子欲往入城。是人方便得過嶮道到彼城門，一足已入一足未舉，即念其子，尋作是念：我唯一子，來時云何竟不與俱？誰能養護令離眾苦？即捨樂城還至子所。善男子！菩薩摩訶薩亦復如是，為憐愍故修集五通，既修集已垂得盡漏而不取證。何以故？愍眾生故捨漏盡通，乃至行於凡夫地中。善男子！城者喻於大般涅槃。多諸門者，喻於八萬諸三昧門。路嶮難者，喻諸魔業。到城門者，喻於五通。一足入者，喻於智慧。一足未入者，喻諸菩薩未證解脫。言一子者，喻於五道一切眾生。顧念子者，喻大悲心。還子所者，喻調眾生。能得解脫而不證者，即是方便。善男子！菩薩摩訶薩大慈大悲不可思議。如是善男子！菩薩摩訶薩大方便力，發大精進、起堅固心，修行禪定得證五通。如是菩薩依禪通業善修心淨，無漏滅盡定現前，如是菩薩即得生於大悲之心，為救一切諸眾生故，現前無漏智通而迴轉不取寂滅涅槃，以為教化諸眾生故，迴取世間乃至示現凡夫人地。於第四菩薩焰地中，為自利益善起精進，為利益他善起堅固心漏盡現前。於第五菩薩難勝地中，依止五通自利利他，善熟心行無漏滅盡定現前。是故於第六菩薩地中，無障礙般若波羅蜜起漏盡現前。是故於第六菩薩現前地中得漏盡自在，說名清淨。是菩薩如是自身正修行，教化眾生令置彼處，得大慈悲心，於顛倒眾生生救護心，不著寂滅涅槃，善作彼方便現前世間門，為眾生故現前涅槃門。為菩提分滿足故，修行四禪迴生欲界，以為利益地獄畜生餓鬼凡夫種種眾生示現諸身，以得自在故。已說依不淨淨時不變不異，次說依善淨時不變不異故，說二偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故。又有為無為心心數法相應法故，故說名為淨不淨時。此義於第六菩薩現前地說，彼諸漏盡無障礙般若波羅蜜解脫現前修行大悲，以為救護一切眾生故不取證。如《寶鬘經》中依漏盡故說入城喻。彼經中言：善男子！譬如有城，縱廣正等各一由旬，多有諸門，路嶮黑闇甚可怖畏，有人入者多受安樂。復有一人，唯有一子，愛念甚重，遙聞彼城如是快樂，即便捨子欲往入城。是人方便得過嶮道到彼城門，一足已入一足未舉，即念其子，尋作是念：我唯一子，來時云何竟不與俱？誰能養護令離眾苦？即捨樂城還至子所。善男子！菩薩摩訶薩亦復如是，為憐愍故修集五通，既修集已垂得盡漏而不取證。何以故？愍眾生故捨漏盡通，乃至行於凡夫地中。善男子！城者喻於大般涅槃。多諸門者，喻於八萬諸三昧門。路嶮難者，喻諸魔業。到城門者，喻於五通。一足入者，喻於智慧。一足未入者，喻諸菩薩未證解脫。言一子者，喻於五道一切眾生。顧念子者，喻大悲心。還子所者，喻調眾生。能得解脫而不證者，即是方便。善男子！菩薩摩訶薩大慈大悲不可思議。如是善男子！菩薩摩訶薩大方便力，發大精進、起堅固心，修行禪定得證五通。如是菩薩依禪通業善修心淨，無漏滅盡定現前，如是菩薩即得生於大悲之心，為救一切諸眾生故，現前無漏智通而迴轉不取寂滅涅槃，以為教化諸眾生故，迴取世間乃至示現凡夫人地。於第四菩薩焰地中，為自利益善起精進，為利益他善起堅固心漏盡現前。於第五菩薩難勝地中，依止五通自利利他，善熟心行無漏滅盡定現前。是故於第六菩薩地中，無障礙般若波羅蜜起漏盡現前。是故於第六菩薩現前地中得漏盡自在，說名清淨。是菩薩如是自身正修行，教化眾生令置彼處，得大慈悲心，於顛倒眾生生救護心，不著寂滅涅槃，善作彼方便現前世間門，為眾生故現前涅槃門。為菩提分滿足故，修行四禪迴生欲界，以為利益地獄畜生餓鬼凡夫種種眾生示現諸身，以得自在故。已說依不淨淨時不變不異，次說依善淨時不變不異故，說二偈：

佛身不變異， 以得無盡法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛身不變異， 以得無盡法，

眾生所歸依， 以無邊際故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生所歸依， 以無邊際故。

常住不二法， 以離妄分別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常住不二法， 以離妄分別，

恒不熱不作， 清淨心力故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒不熱不作， 清淨心力故。

此偈示現何義？偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此偈示現何義？偈言：

不生及不死， 不病亦不老， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不生及不死， 不病亦不老，

以常恒清涼， 及不變等故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以常恒清涼， 及不變等故。

此偈明何義？偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此偈明何義？偈言：

以常故不生， 離意生身故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以常故不生， 離意生身故，

以恒故不死， 離不思議退， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以恒故不死， 離不思議退，

清涼故不病， 無煩惱習故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清涼故不病， 無煩惱習故，

不變故不老， 無無漏行故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不變故不老， 無無漏行故。

此偈明何義？明如來性於佛地時無垢清淨光明常住自性清淨。以本際來常故不生，以離意生身故。以未來際恒故不死，以離不可思議變易死故。以本後際來清涼故不病，以離無明住地所攝故。若如是者不墮三世彼則不變，是故不老，以離無漏業迴轉故。又復偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此偈明何義？明如來性於佛地時無垢清淨光明常住自性清淨。以本際來常故不生，以離意生身故。以未來際恒故不死，以離不可思議變易死故。以本後際來清涼故不病，以離無明住地所攝故。若如是者不墮三世彼則不變，是故不老，以離無漏業迴轉故。又復偈言：

有二復有二， 復有二二句， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有二復有二， 復有二二句，

次第如常等， 無漏境界中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次第如常等， 無漏境界中。

此偈明何義？常恒清涼及不變等此四種句，於無漏法界中次第一一句二二本，二二釋義差別。如《不增不減修多羅》中說言：舍利弗！如來法身常，以不異法故、以不盡法故。舍利弗！如來法身恒，以常可歸依故、以未來際平等故。舍利弗！如來法身清涼，以不二法故、以無分別法故。舍利弗！如來法身不變，以非滅法故、以非作法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此偈明何義？常恒清涼及不變等此四種句，於無漏法界中次第一一句二二本，二二釋義差別。如《不增不減修多羅》中說言：舍利弗！如來法身常，以不異法故、以不盡法故。舍利弗！如來法身恒，以常可歸依故、以未來際平等故。舍利弗！如來法身清涼，以不二法故、以無分別法故。舍利弗！如來法身不變，以非滅法故、以非作法故。

已說不變異，次說無差別。無差別者，即依此善淨時本際以來畢竟究竟自體相善淨如來藏無差別故，說一偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已說不變異，次說無差別。無差別者，即依此善淨時本際以來畢竟究竟自體相善淨如來藏無差別故，說一偈：

法身及如來， 聖諦與涅槃， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法身及如來， 聖諦與涅槃，

功德不相離， 如光不離日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功德不相離， 如光不離日。

此初半偈示現何義？偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此初半偈示現何義？偈言：

略明法身等， 義一而名異， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 略明法身等， 義一而名異，

依無漏界中， 四種義差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依無漏界中， 四種義差別。

此偈明何義？略說於無漏法界中依如來藏有四種義，依四種義有四種名應知。何等四義？偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此偈明何義？略說於無漏法界中依如來藏有四種義，依四種義有四種名應知。何等四義？偈言：

佛法不相離， 及彼真如性， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛法不相離， 及彼真如性，

法體不虛妄， 自性本來淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法體不虛妄， 自性本來淨。

此偈明何義？佛法不相離者，依此義故，聖者《勝鬘經》言：世尊！不空如來藏，過於恒沙不離不脫不思議佛法故。及彼真如性者，依此義故，《六根聚經》言：世尊！六根如是，從無始來畢竟究竟諸法體故。法體不虛妄者，依此義故，經中說言：世尊！又第一義諦者，謂不虛妄涅槃是也。何以故？世尊！彼性本際來常，以法體不變故。自性本來淨者，依此義故，經中佛告文殊師利：如來、應、正遍知本際以來入涅槃故。又復依此四義，次第有四種名。何等為四？一者法身、二者如來、三者第一義諦、四者涅槃。以是義故，《不增不減經》言：舍利弗言如來藏者即是法身故。又復《聖者勝鬘經》言：世尊！不離法身有如來藏。世尊！不離如來藏有法身。世尊！依一苦滅諦說名如來藏。世尊！如是說如來法身無量無邊功德。世尊言：涅槃者即是如來法身故。後半偈者，示現何義？偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此偈明何義？佛法不相離者，依此義故，聖者《勝鬘經》言：世尊！不空如來藏，過於恒沙不離不脫不思議佛法故。及彼真如性者，依此義故，《六根聚經》言：世尊！六根如是，從無始來畢竟究竟諸法體故。法體不虛妄者，依此義故，經中說言：世尊！又第一義諦者，謂不虛妄涅槃是也。何以故？世尊！彼性本際來常，以法體不變故。自性本來淨者，依此義故，經中佛告文殊師利：如來、應、正遍知本際以來入涅槃故。又復依此四義，次第有四種名。何等為四？一者法身、二者如來、三者第一義諦、四者涅槃。以是義故，《不增不減經》言：舍利弗言如來藏者即是法身故。又復《聖者勝鬘經》言：世尊！不離法身有如來藏。世尊！不離如來藏有法身。世尊！依一苦滅諦說名如來藏。世尊！如是說如來法身無量無邊功德。世尊言：涅槃者即是如來法身故。後半偈者，示現何義？偈言：

覺一切種智， 離一切習氣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覺一切種智， 離一切習氣，

佛及涅槃體， 不離第一義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛及涅槃體， 不離第一義。

此四種名，於如來法身無漏界中一味一義不相捨離，是故雖復有四種名，而彼四義不離一法門、不離一法體。此以何義？所證一切法、覺一切智，及離一切智障煩惱障習氣，此二種法，於無漏法界中不異不差別、不斷不相離。以是義故，《大般涅槃經》中偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此四種名，於如來法身無漏界中一味一義不相捨離，是故雖復有四種名，而彼四義不離一法門、不離一法體。此以何義？所證一切法、覺一切智，及離一切智障煩惱障習氣，此二種法，於無漏法界中不異不差別、不斷不相離。以是義故，《大般涅槃經》中偈言：

「無量種功德， 一切不思議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無量種功德， 一切不思議，

不差別解脫， 解脫即如來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不差別解脫， 解脫即如來。」

以是義故，《聖者勝鬘經》言：世尊！言聲聞辟支佛得涅槃者，是佛方便故。此明何義？言聲聞辟支佛有涅槃者，此是諸佛如來方便，見諸眾生於長道曠野遠行疲惓，恐有退轉，為止息故造作化城，如來如是於一切法中得大自在大方便故。故明如是義，世尊如來應正遍知證平等涅槃，一切功德無量無邊不可思議清淨畢竟究竟。此明何義？依四種義，畢竟功德諸佛如來無差別，涅槃相無上果中佛及涅槃一切功德不相捨離。若離佛地果中證智，更無餘人有涅槃法。示現如是義，依一切種智，於諸佛如來無漏法界中譬喻示現。此明何義？《寶鬘經》中畫師譬喻，示現具足一切功德應知。偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是義故，《聖者勝鬘經》言：世尊！言聲聞辟支佛得涅槃者，是佛方便故。此明何義？言聲聞辟支佛有涅槃者，此是諸佛如來方便，見諸眾生於長道曠野遠行疲惓，恐有退轉，為止息故造作化城，如來如是於一切法中得大自在大方便故。故明如是義，世尊如來應正遍知證平等涅槃，一切功德無量無邊不可思議清淨畢竟究竟。此明何義？依四種義，畢竟功德諸佛如來無差別，涅槃相無上果中佛及涅槃一切功德不相捨離。若離佛地果中證智，更無餘人有涅槃法。示現如是義，依一切種智，於諸佛如來無漏法界中譬喻示現。此明何義？《寶鬘經》中畫師譬喻，示現具足一切功德應知。偈言：

「如種種畫師， 所知各差別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如種種畫師， 所知各差別，

彼一人知分， 第二人不知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼一人知分， 第二人不知。

有自在國王， 勅諸畫師言， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有自在國王， 勅諸畫師言，

於彼摽畫處， 具足作我身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼摽畫處， 具足作我身。

國中諸畫師， 一切皆下手， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 國中諸畫師， 一切皆下手，

若不闕一人， 乃成國王像。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若不闕一人， 乃成國王像。

畫師受勅已， 畫作國王像， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 畫師受勅已， 畫作國王像，

彼諸畫師中， 一人行不在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸畫師中， 一人行不在。

由無彼一人， 國王像不成， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由無彼一人， 國王像不成，

以其不滿足， 一切身分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以其不滿足， 一切身分故。

所言畫師者， 喻檀戒等行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所言畫師者， 喻檀戒等行，

言國王像者， 示一切種智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言國王像者， 示一切種智，

一人不在者， 示現少一行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一人不在者， 示現少一行，

王像不成者， 空智不具足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王像不成者， 空智不具足。」

此偈明何義？以是義故，《寶鬘經》言：善男子！諦聽諦聽！我今為汝說此譬喻。善男子！譬如三千大千世界所有眾生悉善知畫，其中或有善能泥塗、或能磨彩、或曉畫身不曉手足、或曉手足不曉面目。時有國王，以一張疊與是諸人而告之言：凡能畫者皆悉聚集，於此疊上畫吾身像。爾時諸人悉來集聚，隨其所能而共作之。有一畫師，以緣事故竟不得來。諸人畫已持共上王。善男子！可言諸人悉集作不？不也。世尊！善男子！我說此喻其義未顯。善男子！一人不來，故不得言一切集作，亦不得言像已成就。佛法行者亦復如是，若有一行不成就者，則不名具足如來正法，是故要當具足諸行名為成就無上菩提故。又此檀等諸波羅蜜一一差別，唯是如來所知境界。如來知彼種種差別無量無邊應知，以彼算數自在力等不能思議故。以對治彼慳等諸垢，是故得成清淨檀等諸波羅蜜。又以修行一切種一切空智及種種三昧門，於第八菩薩不動地中不分別一切菩薩地，無間無隔自然依止道智修行得無生法忍，成就具足如來無漏戒、成就一切功德。於第九菩薩善慧地中，依阿僧祇三昧陀羅尼海門，攝取無量無邊諸佛之法依止，解一切眾生根智，成就無量無邊功德空智，得無生法忍。於第十菩薩法雲地中，依止一切如來現前蜜智智，成就無量無邊功德聚，得無生空法忍。次後得諸三昧，斷一切煩惱障智障。依止諸解脫門智，成就清淨彼岸功德，具足得一切種一切空智。以如是等四種地智中，非聲聞辟支佛地，以彼聲聞辟支佛等去之甚遠。以是義故，說彼四種成就不差別涅槃界。是故偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此偈明何義？以是義故，《寶鬘經》言：善男子！諦聽諦聽！我今為汝說此譬喻。善男子！譬如三千大千世界所有眾生悉善知畫，其中或有善能泥塗、或能磨彩、或曉畫身不曉手足、或曉手足不曉面目。時有國王，以一張疊與是諸人而告之言：凡能畫者皆悉聚集，於此疊上畫吾身像。爾時諸人悉來集聚，隨其所能而共作之。有一畫師，以緣事故竟不得來。諸人畫已持共上王。善男子！可言諸人悉集作不？不也。世尊！善男子！我說此喻其義未顯。善男子！一人不來，故不得言一切集作，亦不得言像已成就。佛法行者亦復如是，若有一行不成就者，則不名具足如來正法，是故要當具足諸行名為成就無上菩提故。又此檀等諸波羅蜜一一差別，唯是如來所知境界。如來知彼種種差別無量無邊應知，以彼算數自在力等不能思議故。以對治彼慳等諸垢，是故得成清淨檀等諸波羅蜜。又以修行一切種一切空智及種種三昧門，於第八菩薩不動地中不分別一切菩薩地，無間無隔自然依止道智修行得無生法忍，成就具足如來無漏戒、成就一切功德。於第九菩薩善慧地中，依阿僧祇三昧陀羅尼海門，攝取無量無邊諸佛之法依止，解一切眾生根智，成就無量無邊功德空智，得無生法忍。於第十菩薩法雲地中，依止一切如來現前蜜智智，成就無量無邊功德聚，得無生空法忍。次後得諸三昧，斷一切煩惱障智障。依止諸解脫門智，成就清淨彼岸功德，具足得一切種一切空智。以如是等四種地智中，非聲聞辟支佛地，以彼聲聞辟支佛等去之甚遠。以是義故，說彼四種成就不差別涅槃界。是故偈言：

慧智及解脫， 不離法界體， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧智及解脫， 不離法界體，

無差涅槃界， 日相似相對。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無差涅槃界， 日相似相對。

此偈明何義？以何等慧、以何等智、以何等解脫？彼三不離法界實體，明彼四種功德成就無差別涅槃界。偈言：無差別涅槃界故。為彼四種義次第故，有四種相似相對法應知。何等為四？一者佛法身中依出世間無分別慧，能破第一無明黑闇，彼光明照相似相對法應知。偈言：慧故，日相似相對故。二者依智故，得一切智智，知一切種、照一切事，放光明羅網相似相對法應知。偈言：智故，日相似相對故。三者依止彼二自性清淨心解脫，無垢離垢光明輪清淨相似相對法應知。偈言：解脫故，日相似相對法故。四者即此三種不離法界、不離實體，不相捨離相似相對法應知。偈言：不離法界體故，日相似相對故。是故偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此偈明何義？以何等慧、以何等智、以何等解脫？彼三不離法界實體，明彼四種功德成就無差別涅槃界。偈言：無差別涅槃界故。為彼四種義次第故，有四種相似相對法應知。何等為四？一者佛法身中依出世間無分別慧，能破第一無明黑闇，彼光明照相似相對法應知。偈言：慧故，日相似相對故。二者依智故，得一切智智，知一切種、照一切事，放光明羅網相似相對法應知。偈言：智故，日相似相對故。三者依止彼二自性清淨心解脫，無垢離垢光明輪清淨相似相對法應知。偈言：解脫故，日相似相對法故。四者即此三種不離法界、不離實體，不相捨離相似相對法應知。偈言：不離法界體故，日相似相對故。是故偈言：

不證諸佛身， 涅槃不可得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不證諸佛身， 涅槃不可得，

如棄捨光明， 日不可得見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如棄捨光明， 日不可得見。

此偈明何義？以如向說，無漏法界中無始世界來諸佛法身中無漏諸法一切功德不相捨離。以是義故，遠離如來無障無礙法身智慧離一切障，涅槃體相不可得見、不可得證，如離日光明無日輪可見。以是義故，《聖者勝鬘經》言：法無優劣故得涅槃，知諸法平等智故得涅槃。平等智故得涅槃、平等解脫故得涅槃、平等解脫知見故得涅槃，是故世尊說涅槃界一味等味，謂明解脫一味故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此偈明何義？以如向說，無漏法界中無始世界來諸佛法身中無漏諸法一切功德不相捨離。以是義故，遠離如來無障無礙法身智慧離一切障，涅槃體相不可得見、不可得證，如離日光明無日輪可見。以是義故，《聖者勝鬘經》言：法無優劣故得涅槃，知諸法平等智故得涅槃。平等智故得涅槃、平等解脫故得涅槃、平等解脫知見故得涅槃，是故世尊說涅槃界一味等味，謂明解脫一味故。