究竟一乘寶性論卷第一 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 究竟一乘寶性論卷第一

後魏中印度三藏勒那摩提譯 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後魏中印度三藏勒那摩提譯

教化品第一 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 教化品第一

我今悉歸命， 一切無上尊， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今悉歸命， 一切無上尊，

為開法王藏， 廣利諸群生。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為開法王藏， 廣利諸群生。

諸佛勝妙法， 謗以為非法， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛勝妙法， 謗以為非法，

愚癡無智慧， 迷於邪正故。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愚癡無智慧， 迷於邪正故。

具足智慧人， 善分別邪正， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足智慧人， 善分別邪正，

如是作論者， 不違於正法。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是作論者， 不違於正法。

順三乘菩提， 對三界煩惱， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 順三乘菩提， 對三界煩惱，

雖是弟子造， 正取邪則捨。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖是弟子造， 正取邪則捨。

善說名句義， 初中後功德， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善說名句義， 初中後功德，

智者聞是義， 不取於餘法。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智者聞是義， 不取於餘法。

如我知佛意， 堅住深正義， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如我知佛意， 堅住深正義，

如實修行者， 取同於佛語。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如實修行者， 取同於佛語。

雖無善巧言， 但有真實義， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖無善巧言， 但有真實義，

彼法應受持， 如取金捨石。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼法應受持， 如取金捨石。

妙義如真金， 巧語如瓦石， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙義如真金， 巧語如瓦石，

依名不依義， 彼人無明盲。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依名不依義， 彼人無明盲。

依自罪業障， 謗諸佛妙法， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依自罪業障， 謗諸佛妙法，

如是諸人等， 則為諸佛呵。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是諸人等， 則為諸佛呵。

或有取他心， 謗諸佛妙法， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有取他心， 謗諸佛妙法，

如是諸人等， 則為諸佛呵。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是諸人等， 則為諸佛呵。

為種種供養， 謗諸佛妙法， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為種種供養， 謗諸佛妙法，

如是諸人等， 則為諸佛呵。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是諸人等， 則為諸佛呵。

愚癡及我慢， 樂行於小法， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愚癡及我慢， 樂行於小法，

謗法及法師， 則為諸佛呵。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謗法及法師， 則為諸佛呵。

外現威儀相， 不識如來教， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 外現威儀相， 不識如來教，

謗法及法師， 則為諸佛呵。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謗法及法師， 則為諸佛呵。

為求名聞故， 起種種異說， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為求名聞故， 起種種異說，

謗法及法師， 則為諸佛呵。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謗法及法師， 則為諸佛呵。

說乖修多羅， 言是真實義， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說乖修多羅， 言是真實義，

謗法及法師， 則為諸佛呵。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謗法及法師， 則為諸佛呵。

求利養攝眾， 誑惑無智者， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 求利養攝眾， 誑惑無智者，

謗法及法師， 則為諸佛呵。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謗法及法師， 則為諸佛呵。

佛觀如是等， 極惡罪眾生， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛觀如是等， 極惡罪眾生，

慈悲心自在， 為說法除苦。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈悲心自在， 為說法除苦。

深智大慈悲， 能如是利益， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深智大慈悲， 能如是利益，

我說不求利， 為正法久住。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我說不求利， 為正法久住。

究竟一乘寶性論佛寶品第二 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 究竟一乘寶性論佛寶品第二

佛體無前際， 及無中間際， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛體無前際， 及無中間際，

亦復無後際， 寂靜自覺知。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦復無後際， 寂靜自覺知。

既自覺知已， 為欲令他知， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既自覺知已， 為欲令他知，

是故為彼說， 無畏常恒道。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故為彼說， 無畏常恒道。

佛能執持彼， 智慧慈悲刀， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛能執持彼， 智慧慈悲刀，

及妙金剛杵， 割截諸苦芽， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及妙金剛杵， 割截諸苦芽，

摧碎諸見山， 覆藏顛倒意， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摧碎諸見山， 覆藏顛倒意，

及一切稠林， 故我今敬禮。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及一切稠林， 故我今敬禮。

究竟一乘寶性論法寶品第三 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 究竟一乘寶性論法寶品第三

非有亦非無， 亦復非有無， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非有亦非無， 亦復非有無，

亦非即於彼， 亦復不離彼， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦非即於彼， 亦復不離彼，

不可得思量， 非聞慧境界， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不可得思量， 非聞慧境界，

出離言語道， 內心知清涼。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出離言語道， 內心知清涼。

彼真妙法日， 清淨無塵垢， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼真妙法日， 清淨無塵垢，

大智慧光明， 普照諸世間， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大智慧光明， 普照諸世間，

能破諸曀障， 覺觀貪瞋癡， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能破諸曀障， 覺觀貪瞋癡，

一切煩惱等， 故我今敬禮。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切煩惱等， 故我今敬禮。

究竟一乘寶性論僧寶品第四 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 究竟一乘寶性論僧寶品第四

正覺正知者， 見一切眾生， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正覺正知者， 見一切眾生，

清淨無有我， 寂靜真實際。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨無有我， 寂靜真實際。

以能知於彼， 自性清淨心， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以能知於彼， 自性清淨心，

見煩惱無實， 故離諸煩惱。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見煩惱無實， 故離諸煩惱。

無障淨智者， 如實見眾生， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無障淨智者， 如實見眾生，

自性清淨性， 佛法僧境界。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自性清淨性， 佛法僧境界。

無閡淨智者， 見諸眾生性， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無閡淨智者， 見諸眾生性，

遍無量境界， 故我今敬禮。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍無量境界， 故我今敬禮。

問曰：依何等法有此三寶？答曰：偈言： 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：依何等法有此三寶？答曰：偈言：

真如有雜垢， 及遠離諸垢， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真如有雜垢， 及遠離諸垢，

佛無量功德， 及佛所作業。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛無量功德， 及佛所作業。

如是妙境界， 是諸佛所知， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是妙境界， 是諸佛所知，

依此妙法身， 出生於三寶。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依此妙法身， 出生於三寶。

究竟一乘寶性論一切眾生有如來藏品第五 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 究竟一乘寶性論一切眾生有如來藏品第五

問曰：云何得知一切眾生有如來藏？答曰：偈言： 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：云何得知一切眾生有如來藏？答曰：偈言：

一切眾生界， 不離諸佛智， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生界， 不離諸佛智，

以彼淨無垢， 性體不二故。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以彼淨無垢， 性體不二故。

依一切諸佛， 平等法性身， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依一切諸佛， 平等法性身，

知一切眾生， 皆有如來藏。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知一切眾生， 皆有如來藏。

又復略說偈言： 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復略說偈言：

體及因果業， 相應及以行， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 體及因果業， 相應及以行，

時差別遍處， 不變無差別。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時差別遍處， 不變無差別。

彼妙義次第， 第一真法性， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼妙義次第， 第一真法性，

我如是略說， 汝今應善知。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我如是略說， 汝今應善知。

此偈明何義？偈曰： 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此偈明何義？偈曰：

自性常不染， 如寶空淨水， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自性常不染， 如寶空淨水，

信法及般若， 三昧大悲等， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信法及般若， 三昧大悲等，

淨我樂常等， 彼岸功德果， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨我樂常等， 彼岸功德果，

厭苦求涅槃， 欲願等諸業， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 厭苦求涅槃， 欲願等諸業，

大海器寶水， 無量不可盡， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大海器寶水， 無量不可盡，

如燈明觸色， 性功德如是。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如燈明觸色， 性功德如是。

見實者說言， 凡夫聖人佛， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見實者說言， 凡夫聖人佛，

眾生如來藏， 真如無差別， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生如來藏， 真如無差別，

有不淨雜淨， 及以善淨等。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有不淨雜淨， 及以善淨等。

如是次第說， 眾生菩薩佛， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是次第說， 眾生菩薩佛，

如空遍一切， 而空無分別， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如空遍一切， 而空無分別，

自性無垢心， 亦遍無分別。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自性無垢心， 亦遍無分別。

如虛空遍至， 體細塵不染， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如虛空遍至， 體細塵不染，

佛性遍眾生， 諸煩惱不染。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛性遍眾生， 諸煩惱不染。

如一切世間， 依虛空生滅， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如一切世間， 依虛空生滅，

依於無漏界， 有諸根生滅。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依於無漏界， 有諸根生滅。

火不燒虛空， 若燒無是處， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 火不燒虛空， 若燒無是處，

如是老病死， 不能燒佛性。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是老病死， 不能燒佛性。

地依於水住， 水復依於風， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地依於水住， 水復依於風，

風依於虛空， 空不依地等。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 風依於虛空， 空不依地等。

如是陰界根， 住煩惱業中， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是陰界根， 住煩惱業中，

諸煩惱業等， 依不善思惟。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸煩惱業等， 依不善思惟。

不善思惟行， 住清淨心中， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不善思惟行， 住清淨心中，

自性清淨心， 不住彼諸法。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自性清淨心， 不住彼諸法。

陰入界如地， 煩惱業如水， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陰入界如地， 煩惱業如水，

不正念如風， 淨心界如空。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不正念如風， 淨心界如空。

依性起邪念， 念起煩惱業， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依性起邪念， 念起煩惱業，

依因煩惱業， 能起陰界入。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依因煩惱業， 能起陰界入。

依止於五陰， 界入等諸法， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依止於五陰， 界入等諸法，

有諸根生滅， 如世界成壞。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有諸根生滅， 如世界成壞。

淨心如虛空， 無因復無緣， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨心如虛空， 無因復無緣，

及無和合義， 亦無生住滅。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及無和合義， 亦無生住滅。

如虛空淨心， 常明無轉變， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如虛空淨心， 常明無轉變，

為虛妄分別， 客塵煩惱染。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為虛妄分別， 客塵煩惱染。

菩薩摩訶薩， 如實知佛性， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩摩訶薩， 如實知佛性，

不生亦不滅， 又無老病等。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不生亦不滅， 又無老病等。

菩薩如是知， 得離於生死， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩如是知， 得離於生死，

憐愍眾生故， 示現有生滅。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 憐愍眾生故， 示現有生滅。

佛身不變異， 以得無盡法， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛身不變異， 以得無盡法，

眾生所歸依， 以無邊際故。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生所歸依， 以無邊際故。

常住不二法， 以離妄分別， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常住不二法， 以離妄分別，

恒不執不作， 清淨心力故。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒不執不作， 清淨心力故。

法身及如來， 聖諦與涅槃， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法身及如來， 聖諦與涅槃，

功德不相離， 如光不離日。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功德不相離， 如光不離日。

究竟一乘寶性論無量煩惱所纏品第六 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 究竟一乘寶性論無量煩惱所纏品第六

萎花中諸佛， 眾蜂中美蜜， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 萎花中諸佛， 眾蜂中美蜜，

皮糩等中實， 糞穢中真金， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皮糩等中實， 糞穢中真金，

地中珍寶藏， 諸果子中芽， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地中珍寶藏， 諸果子中芽，

朽故弊壞衣， 纏裹真金像， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 朽故弊壞衣， 纏裹真金像，

貧賤醜陋女， 懷轉輪聖王， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貧賤醜陋女， 懷轉輪聖王，

焦黑泥模中， 有上妙寶像。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 焦黑泥模中， 有上妙寶像。

眾生貪瞋癡， 妄想煩惱等， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生貪瞋癡， 妄想煩惱等，

塵勞諸垢中， 皆有如來藏。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 塵勞諸垢中， 皆有如來藏。

花蜂糩糞穢， 地果故弊衣， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 花蜂糩糞穢， 地果故弊衣，

貧賤女泥模， 煩惱垢相似。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貧賤女泥模， 煩惱垢相似。

佛蜜實真金， 寶牙金像王， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛蜜實真金， 寶牙金像王，

上妙寶像等， 如來藏相似。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上妙寶像等， 如來藏相似。

問曰：華佛譬喻為明何義？答曰：言萎華者，喻諸煩惱。言諸佛者，喻如來藏。偈曰： 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：華佛譬喻為明何義？答曰：言萎華者，喻諸煩惱。言諸佛者，喻如來藏。偈曰：

功德莊嚴佛， 住於萎華中， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功德莊嚴佛， 住於萎華中，

淨天眼者見， 去花顯諸佛。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨天眼者見， 去花顯諸佛。

佛眼觀自法， 遍一切眾生， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛眼觀自法， 遍一切眾生，

下至阿鼻獄， 具足如來藏。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 下至阿鼻獄， 具足如來藏。

自處常住際， 以慈悲方便， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自處常住際， 以慈悲方便，

令一切眾生， 遠離諸障礙。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令一切眾生， 遠離諸障礙。

如朽故華中， 有諸佛如來， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如朽故華中， 有諸佛如來，

天眼者見知， 除去萎華葉。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天眼者見知， 除去萎華葉。

如來亦如是， 見貪煩惱垢， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來亦如是， 見貪煩惱垢，

不淨眾生中， 具足如來藏。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不淨眾生中， 具足如來藏。

以大慈悲心， 憐愍世間故， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以大慈悲心， 憐愍世間故，

為一切眾生， 除煩惱花葉。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為一切眾生， 除煩惱花葉。

問曰：蜂蜜譬喻為明何義？答曰：言群蜂者：喻諸煩惱。言美蜜者：喻如來藏。偈言： 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：蜂蜜譬喻為明何義？答曰：言群蜂者：喻諸煩惱。言美蜜者：喻如來藏。偈言：

上妙美味蜜， 為群蜂圍遶， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上妙美味蜜， 為群蜂圍遶，

須者設方便， 散蜂而取蜜。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須者設方便， 散蜂而取蜜。

如來亦如是， 以一切智眼， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來亦如是， 以一切智眼，

見諸煩惱蜂， 圍遶佛性蜜， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見諸煩惱蜂， 圍遶佛性蜜，

以大方便力， 散彼煩惱蜂， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以大方便力， 散彼煩惱蜂，

顯出如來藏， 如取蜜受用。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 顯出如來藏， 如取蜜受用。

猶如百千億， 那由他諸虫， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如百千億， 那由他諸虫，

遮障微妙蜜， 無有能近者。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遮障微妙蜜， 無有能近者。

有智者須蜜， 殺害彼諸虫， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有智者須蜜， 殺害彼諸虫，

取上味美蜜， 隨意而受用。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 取上味美蜜， 隨意而受用。

無漏智如蜜， 在眾生身中， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無漏智如蜜， 在眾生身中，

煩惱如毒虫， 如來所殺害。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 煩惱如毒虫， 如來所殺害。

問曰：糩實譬喻為明何義？答曰：言皮糩者，喻諸煩惱。言內實者，喻如來藏。偈言： 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：糩實譬喻為明何義？答曰：言皮糩者，喻諸煩惱。言內實者，喻如來藏。偈言：

穀實在糩中， 無人能受用， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 穀實在糩中， 無人能受用，

時有須用者， 方便除皮糩。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時有須用者， 方便除皮糩。

佛見諸眾生， 身有如來性， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛見諸眾生， 身有如來性，

煩惱皮糩纏， 不能作佛事。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 煩惱皮糩纏， 不能作佛事。

以善方便力， 令三界眾生， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以善方便力， 令三界眾生，

除煩惱皮糩， 隨意作佛事。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除煩惱皮糩， 隨意作佛事。

如稻穀麥等， 不離諸皮糩， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如稻穀麥等， 不離諸皮糩，

內實未淨治， 不任美食用。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 內實未淨治， 不任美食用。

如是如來藏， 不離煩惱糩， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是如來藏， 不離煩惱糩，

令一切眾生， 煩惱所飢渴。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令一切眾生， 煩惱所飢渴。

佛自在法王， 在眾生身中， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛自在法王， 在眾生身中，

能示以愛味， 除彼飢渴苦。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能示以愛味， 除彼飢渴苦。

問曰：糞金譬喻為明何義？答曰：糞穢譬喻者，諸煩惱相似。真金譬喻者，如來藏相似。偈言： 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：糞金譬喻為明何義？答曰：糞穢譬喻者，諸煩惱相似。真金譬喻者，如來藏相似。偈言：

如人行遠路， 遺金糞穢中， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如人行遠路， 遺金糞穢中，

經百千歲住， 如本不變異。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經百千歲住， 如本不變異。

淨天眼見已， 遍告眾人言： 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨天眼見已， 遍告眾人言：

此中有真金， 汝可取受用。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中有真金， 汝可取受用。

佛觀眾生性， 沒煩惱糞中， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛觀眾生性， 沒煩惱糞中，

為欲拔濟彼， 雨微妙法雨。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為欲拔濟彼， 雨微妙法雨。

如於不淨地， 漏失真金寶， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如於不淨地， 漏失真金寶，

諸天眼了見， 眾生不能知。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天眼了見， 眾生不能知。

諸天既見已， 語眾悉令知， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天既見已， 語眾悉令知，

教除垢方便， 得淨真金用。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 教除垢方便， 得淨真金用。

佛性金亦爾， 墮煩惱穢中， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛性金亦爾， 墮煩惱穢中，

如來觀察已， 為說清淨法。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來觀察已， 為說清淨法。

問曰：地寶譬喻為明何義？答曰：地譬喻者，諸煩惱相似。寶藏譬喻者，如來藏相似。偈言： 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：地寶譬喻為明何義？答曰：地譬喻者，諸煩惱相似。寶藏譬喻者，如來藏相似。偈言：

譬如貧人舍， 地有珍寶藏， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如貧人舍， 地有珍寶藏，

彼人不能知， 寶又不能言。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼人不能知， 寶又不能言。

眾生亦如是， 於自心舍中， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生亦如是， 於自心舍中，

有不可思議， 無盡法寶藏。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有不可思議， 無盡法寶藏。

雖有此寶藏， 不能自覺知， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖有此寶藏， 不能自覺知，

以不覺知故， 受生死貧苦。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以不覺知故， 受生死貧苦。

譬如珍寶藏， 在彼貧人宅， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如珍寶藏， 在彼貧人宅，

人不言我貧， 寶不言我此。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人不言我貧， 寶不言我此。

如是法寶藏， 在眾生心中， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是法寶藏， 在眾生心中，

眾生如貧人， 佛性如寶藏。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生如貧人， 佛性如寶藏。

為欲令眾生， 得此珍寶故， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為欲令眾生， 得此珍寶故，

彼諸佛如來， 出現於世間。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸佛如來， 出現於世間。

問曰：果芽譬喻為明何義？答曰：果皮譬喻者，諸煩惱相似。子芽譬喻者，如來藏相似。偈言： 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：果芽譬喻為明何義？答曰：果皮譬喻者，諸煩惱相似。子芽譬喻者，如來藏相似。偈言：

如種種果樹， 子芽不朽壞， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如種種果樹， 子芽不朽壞，

種地中水灌， 生長成大樹。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種地中水灌， 生長成大樹。

一切諸眾生， 種種煩惱中， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸眾生， 種種煩惱中，

皆有如來性， 無明皮所纏。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆有如來性， 無明皮所纏。

種諸善根地， 生彼菩提芽， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種諸善根地， 生彼菩提芽，

次第漸增長， 成如來樹王。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次第漸增長， 成如來樹王。

依地水火風， 空時日月緣， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依地水火風， 空時日月緣，

多羅等種內， 出生大樹王。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多羅等種內， 出生大樹王。

一切諸眾生， 皆亦復如是， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸眾生， 皆亦復如是，

煩惱果皮內， 有正覺子牙。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 煩惱果皮內， 有正覺子牙。

依白淨等法， 種種諸緣故， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依白淨等法， 種種諸緣故，

次第漸增長， 成佛大法王。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次第漸增長， 成佛大法王。

問曰：衣像譬喻為明何義？答曰：弊衣譬喻者，諸煩惱相似。金像譬喻者，如來藏相似。偈言： 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：衣像譬喻為明何義？答曰：弊衣譬喻者，諸煩惱相似。金像譬喻者，如來藏相似。偈言：

弊衣纏金像， 在於道路中， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 弊衣纏金像， 在於道路中，

諸天為人說： 此中有金像。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天為人說： 此中有金像。

種種煩惱垢， 纏裹如來藏， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種煩惱垢， 纏裹如來藏，

佛無障眼見， 下至阿鼻獄， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛無障眼見， 下至阿鼻獄，

皆有如來身。 為令彼得故， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆有如來身。 為令彼得故，

廣設諸方便， 說種種妙法。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣設諸方便， 說種種妙法。

金像弊衣纏， 墮在曠野路， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金像弊衣纏， 墮在曠野路，

有天眼者見， 為淨示眾人。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有天眼者見， 為淨示眾人。

眾生如來藏， 煩惱爛衣纏， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生如來藏， 煩惱爛衣纏，

在世間險道， 而不自覺知。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 在世間險道， 而不自覺知。

佛眼觀眾生， 皆有如來藏， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛眼觀眾生， 皆有如來藏，

為說種種法， 令彼得解脫。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為說種種法， 令彼得解脫。

問曰：女王譬喻為明何義？答曰：賤女譬喻者，諸煩惱相似。歌羅邏四大中有轉輪王身喻者，生死歌羅邏藏中有如來藏轉輪王相似。偈言： 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：女王譬喻為明何義？答曰：賤女譬喻者，諸煩惱相似。歌羅邏四大中有轉輪王身喻者，生死歌羅邏藏中有如來藏轉輪王相似。偈言：

譬如孤獨女， 住在貧窮舍， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如孤獨女， 住在貧窮舍，

身懷轉輪王， 而不自覺知。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身懷轉輪王， 而不自覺知。

如彼貧窮舍， 三有亦如是， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如彼貧窮舍， 三有亦如是，

懷胎女人者， 喻不淨眾生。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 懷胎女人者， 喻不淨眾生。

如彼藏中胎， 眾生性亦爾， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如彼藏中胎， 眾生性亦爾，

內有無垢性， 名為不孤獨。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 內有無垢性， 名為不孤獨。

貧女垢衣纏， 極醜陋受苦， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貧女垢衣纏， 極醜陋受苦，

處於孤獨舍， 懷妊王重擔。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 處於孤獨舍， 懷妊王重擔。

如是諸煩惱， 染污眾生性， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是諸煩惱， 染污眾生性，

受無量苦惱， 無有歸依處。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受無量苦惱， 無有歸依處。

實有歸依處， 而無歸依心， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 實有歸依處， 而無歸依心，

不覺自身中， 有如來藏故。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不覺自身中， 有如來藏故。

問曰：摸像譬喻為明何義？答曰：泥摸譬喻者，諸煩惱相似。寶像譬喻者，如來藏相似。偈言： 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：摸像譬喻為明何義？答曰：泥摸譬喻者，諸煩惱相似。寶像譬喻者，如來藏相似。偈言：

如人融真金， 鑄在泥摸中， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如人融真金， 鑄在泥摸中，

外有焦黑泥， 內有真寶像。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 外有焦黑泥， 內有真寶像。

彼人量已冷， 除去外泥障， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼人量已冷， 除去外泥障，

開摸令顯現， 取內真寶像。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開摸令顯現， 取內真寶像。

佛性常明淨， 客垢所染污， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛性常明淨， 客垢所染污，

諸佛善觀察， 除障令顯現。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛善觀察， 除障令顯現。

離垢明淨像， 在於穢泥中， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離垢明淨像， 在於穢泥中，

鑄師知無熱， 然後去泥障。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鑄師知無熱， 然後去泥障。

如來亦如是， 見眾生佛性， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來亦如是， 見眾生佛性，

儼然處煩惱， 如像在摸中， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 儼然處煩惱， 如像在摸中，

能以巧方便， 善用說法椎， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能以巧方便， 善用說法椎，

打破煩惱摸， 顯發如來藏。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 打破煩惱摸， 顯發如來藏。

究竟一乘寶性論為何義說品第七 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 究竟一乘寶性論為何義說品第七

問曰：餘修多羅中皆說一切空，此中何故說有真如佛性？偈言： 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：餘修多羅中皆說一切空，此中何故說有真如佛性？偈言：

處處經中說， 內外一切空， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 處處經中說， 內外一切空，

有為法如雲， 及如夢幻等。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有為法如雲， 及如夢幻等。

此中何故說， 一切諸眾生， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中何故說， 一切諸眾生，

皆有真如性， 而不說空寂？ 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆有真如性， 而不說空寂？

答曰：偈言： 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：偈言：

以有怯弱心， 輕慢諸眾生， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以有怯弱心， 輕慢諸眾生，

執著虛妄法， 謗真如實性， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 執著虛妄法， 謗真如實性，

計身有神我， 為令如是等， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 計身有神我， 為令如是等，

遠離五種過， 故說有佛性。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離五種過， 故說有佛性。

究竟一乘寶性論身轉清淨成菩提品第八 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 究竟一乘寶性論身轉清淨成菩提品第八

淨得及遠離， 自他利相應， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨得及遠離， 自他利相應，

依止深快大， 如彼所為義。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依止深快大， 如彼所為義。

初說佛菩提及得菩提方便。偈言： 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初說佛菩提及得菩提方便。偈言：

向說佛法身， 自性清淨體， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 向說佛法身， 自性清淨體，

為諸煩惱垢， 客塵所染污。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為諸煩惱垢， 客塵所染污。

譬如虛空中， 離垢淨日月， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如虛空中， 離垢淨日月，

為彼厚密雲， 羅網之所覆。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為彼厚密雲， 羅網之所覆。

佛功德無垢， 常恒及不變， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛功德無垢， 常恒及不變，

不分別諸法， 得無漏真智。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不分別諸法， 得無漏真智。

次說無垢清淨體。偈言： 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次說無垢清淨體。偈言：

如清淨池水， 無有諸塵濁， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如清淨池水， 無有諸塵濁，

種種雜花樹， 周匝常圍遶。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種雜花樹， 周匝常圍遶。

如月離羅睺， 日無雲翳等， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如月離羅睺， 日無雲翳等，

無垢功德具， 顯現即彼體。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無垢功德具， 顯現即彼體。

蜂王美味蜜， 堅實淨真金， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蜂王美味蜜， 堅實淨真金，

寶藏大果樹， 無垢真金像。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶藏大果樹， 無垢真金像。

轉輪聖王身， 妙寶如來像， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 轉輪聖王身， 妙寶如來像，

如是等諸法， 即是如來身。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等諸法， 即是如來身。

次說成就自利利他。偈言： 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次說成就自利利他。偈言：

無漏及遍至， 不滅法與恒， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無漏及遍至， 不滅法與恒，

清涼不變異， 不退寂靜處。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清涼不變異， 不退寂靜處。

諸佛如來身， 如虛空無相， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛如來身， 如虛空無相，

為諸勝智者， 作六根境界， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為諸勝智者， 作六根境界，

示現微妙色， 出乎妙音聲， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示現微妙色， 出乎妙音聲，

令嗅佛戒香， 與佛妙法味， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令嗅佛戒香， 與佛妙法味，

使覺三昧觸， 令知深妙法， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 使覺三昧觸， 令知深妙法，

細思惟稠林， 佛離虛空相。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 細思惟稠林， 佛離虛空相。

次說第一義相應。偈言： 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次說第一義相應。偈言：

如空不思議， 常恒及清涼， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如空不思議， 常恒及清涼，

不變與寂靜， 遍離諸分別， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不變與寂靜， 遍離諸分別，

一切處不著， 離閡麁澁觸， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切處不著， 離閡麁澁觸，

亦不可見取， 佛淨心無垢， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦不可見取， 佛淨心無垢，

次說佛法身。偈言： 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次說佛法身。偈言：

非初非中後， 不破壞不二， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非初非中後， 不破壞不二，

遠離於三界， 無垢無分別。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離於三界， 無垢無分別。

此甚深境界， 非二乘所知， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此甚深境界， 非二乘所知，

具勝三昧慧， 如是人能見。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具勝三昧慧， 如是人能見。

出過於恒沙， 不思議功德， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出過於恒沙， 不思議功德，

唯如來成就， 不與餘人共。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯如來成就， 不與餘人共。

如來妙色身， 清淨無垢體， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來妙色身， 清淨無垢體，

遠離諸煩惱， 及一切習氣。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離諸煩惱， 及一切習氣。

種種勝妙法， 光明以為體， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種勝妙法， 光明以為體，

令眾生解脫， 常無有休息。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令眾生解脫， 常無有休息。

所作不思議， 如摩尼寶王， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所作不思議， 如摩尼寶王，

能現種種形， 而彼體非實。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能現種種形， 而彼體非實。

為世間說法， 示現寂靜處， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為世間說法， 示現寂靜處，

教化使淳熟， 授記令入道。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 教化使淳熟， 授記令入道。

如來鏡像身， 而不離本體， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來鏡像身， 而不離本體，

猶如一切色， 不離於虛空。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如一切色， 不離於虛空。

次說如來常住身。偈言： 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次說如來常住身。偈言：

世尊體常住， 以修無量因， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊體常住， 以修無量因，

眾生界不盡， 慈悲心如意， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生界不盡， 慈悲心如意，

智成就相應， 法中得自在， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智成就相應， 法中得自在，

降伏諸魔怨， 體寂靜故常。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 降伏諸魔怨， 體寂靜故常。

次說不可思議體。偈言： 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次說不可思議體。偈言：

非言語所說， 第一義諦攝， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非言語所說， 第一義諦攝，

離諸覺觀地， 無譬喻可說， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離諸覺觀地， 無譬喻可說，

最上勝妙法， 不取有涅槃， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最上勝妙法， 不取有涅槃，

非三乘所知， 唯是佛境界， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非三乘所知， 唯是佛境界，

究竟一乘寶性論如來功德品第九 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 究竟一乘寶性論如來功德品第九

自利亦利他， 第一義諦身， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自利亦利他， 第一義諦身，

依彼真諦身， 有此世諦體。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依彼真諦身， 有此世諦體。

果遠離淳熟， 此中具足有， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 果遠離淳熟， 此中具足有，

六十四種法， 諸功德差別。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六十四種法， 諸功德差別。

略說偈言： 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 略說偈言：

佛力金剛杵， 破無智者障， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛力金剛杵， 破無智者障，

如來無所畏， 處眾如師子， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來無所畏， 處眾如師子，

如來不共法， 清淨如虛空， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來不共法， 清淨如虛空，

如彼水中月， 眾生二種見。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如彼水中月， 眾生二種見。

初說十力。偈言： 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初說十力。偈言：

處非處果報， 業及於諸根， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 處非處果報， 業及於諸根，

性信至處道， 離垢諸禪定， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 性信至處道， 離垢諸禪定，

憶念過去世， 天眼寂靜智， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 憶念過去世， 天眼寂靜智，

如是等諸句， 說名十種力。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等諸句， 說名十種力。

如金剛杵者，偈言： 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如金剛杵者，偈言：

處非處業性， 眾生諸信根， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 處非處業性， 眾生諸信根，

種種隨修地， 過宿命差別。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種隨修地， 過宿命差別。

天眼漏盡等， 佛力金剛杵， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天眼漏盡等， 佛力金剛杵，

能刺摧散破， 癡鎧山牆樹。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能刺摧散破， 癡鎧山牆樹。

次說四無畏。偈言： 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次說四無畏。偈言：

如實覺諸法， 遮諸閡道障， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如實覺諸法， 遮諸閡道障，

說道得無漏， 是四種無畏。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說道得無漏， 是四種無畏。

於所知境界， 畢竟知自他， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於所知境界， 畢竟知自他，

自知教他知， 此非遮障道。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自知教他知， 此非遮障道。

能證勝妙果， 自得令他得， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能證勝妙果， 自得令他得，

說自他利諦， 是諸處無畏。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說自他利諦， 是諸處無畏。

如師子王者，偈言： 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如師子王者，偈言：

譬如師子王， 諸獸中自在， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如師子王， 諸獸中自在，

常在於山林， 不怖畏諸獸。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常在於山林， 不怖畏諸獸。

佛人王亦爾， 處於諸群眾， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛人王亦爾， 處於諸群眾，

不畏及善住， 堅固奮迅等。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不畏及善住， 堅固奮迅等。

次說佛十八不共法。偈言： 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次說佛十八不共法。偈言：

佛無過無諍， 無妄念等失， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛無過無諍， 無妄念等失，

無不定散心， 無種種諸想， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無不定散心， 無種種諸想，

無作意護心， 欲精進不退， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無作意護心， 欲精進不退，

念慧及解脫， 知見等不退。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念慧及解脫， 知見等不退。

諸業智為本， 知三世無障， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸業智為本， 知三世無障，

佛十八功德， 及餘不說者。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛十八功德， 及餘不說者。

佛身口無失， 若他來破壞， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛身口無失， 若他來破壞，

內心無動相， 非作心捨心。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 內心無動相， 非作心捨心。

世尊欲精進， 念淨智解脫， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊欲精進， 念淨智解脫，

知見常不失， 示現可知境。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知見常不失， 示現可知境。

一切諸業等， 智為本展轉， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸業等， 智為本展轉，

三世無障礙， 廣大智行常。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三世無障礙， 廣大智行常。

是名如來體， 大智慧相應， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名如來體， 大智慧相應，

覺彼大菩提， 最上勝妙法。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覺彼大菩提， 最上勝妙法。

為一切眾生， 轉於大法輪， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為一切眾生， 轉於大法輪，

無畏勝妙法， 令彼得解脫。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無畏勝妙法， 令彼得解脫。

次說虛空不相應義。偈言： 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次說虛空不相應義。偈言：

地水火風等， 彼法空中無， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地水火風等， 彼法空中無，

諸色中亦無， 虛空無閡法。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸色中亦無， 虛空無閡法。

諸佛無閡障， 猶如虛空相， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛無閡障， 猶如虛空相，

如來在世間， 如地水火風。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來在世間， 如地水火風。

而諸佛如來， 所有諸功德， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而諸佛如來， 所有諸功德，

乃至無一法， 共餘世間有。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至無一法， 共餘世間有。

次說三十二大人相。偈言： 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次說三十二大人相。偈言：

足下相平滿， 具足千輻輪， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 足下相平滿， 具足千輻輪，

跟𦟛趺上隆， 伊尼鹿王踹， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 跟𦟛趺上隆， 伊尼鹿王踹，

手足悉柔軟， 諸指皆纖長， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 手足悉柔軟， 諸指皆纖長，

鵝王網縵指， 臂肘上下𦟛， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鵝王網縵指， 臂肘上下𦟛，

兩肩前後平， 左右俱圓滿， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 兩肩前後平， 左右俱圓滿，

立能手過膝， 馬王陰藏相， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 立能手過膝， 馬王陰藏相，

身𦟛相洪雅， 如尼拘樹王， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身𦟛相洪雅， 如尼拘樹王，

體相七處滿， 上半如師子， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 體相七處滿， 上半如師子，

威德勢堅固， 猶如那羅延， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 威德勢堅固， 猶如那羅延，

身色新淨妙， 柔軟金色皮， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身色新淨妙， 柔軟金色皮，

淨軟細平密， 一孔一毛生， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨軟細平密， 一孔一毛生，

毛柔軟上靡， 微細輪右旋， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毛柔軟上靡， 微細輪右旋，

身淨光圓匝， 頂上相高顯， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身淨光圓匝， 頂上相高顯，

項如孔雀王， 頤方若師子， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 項如孔雀王， 頤方若師子，

髮淨金精色， 喻如因陀羅， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 髮淨金精色， 喻如因陀羅，

額上白毫相， 通面淨光明， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 額上白毫相， 通面淨光明，

口含四十齒， 二牙白踰雪， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 口含四十齒， 二牙白踰雪，

深密內外明， 上下齒平齊， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深密內外明， 上下齒平齊，

迦陵頻伽聲， 妙音深遠聲， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦陵頻伽聲， 妙音深遠聲，

所食無完過， 得味中上味， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所食無完過， 得味中上味，

細薄廣長舌， 二目淳紺色， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 細薄廣長舌， 二目淳紺色，

眼睫若牛王， 功德如蓮華。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眼睫若牛王， 功德如蓮華。

如是說人尊， 妙相三十二， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是說人尊， 妙相三十二，

一一不雜亂， 普身不可嫌。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一不雜亂， 普身不可嫌。

次說如水中月。偈言： 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次說如水中月。偈言：

秋空無雲翳， 月在天及水， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 秋空無雲翳， 月在天及水，

一切世間人， 皆見月勢力。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切世間人， 皆見月勢力。

清淨佛輪中， 具功德勢力， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨佛輪中， 具功德勢力，

佛子見如來， 功德身亦爾。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛子見如來， 功德身亦爾。

究竟一乘寶性論自然不休息佛業品第十 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 究竟一乘寶性論自然不休息佛業品第十

於可化眾生， 以教化方便， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於可化眾生， 以教化方便，

起化眾生業， 教化眾生界。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 起化眾生業， 教化眾生界。

諸佛自在人， 於可化眾生， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛自在人， 於可化眾生，

常待時待處， 自然作佛事。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常待時待處， 自然作佛事。

遍覺知大乘， 最妙功德聚， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍覺知大乘， 最妙功德聚，

如大海水寶， 如來智亦爾。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如大海水寶， 如來智亦爾。

菩提廣無邊， 猶如虛空界， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩提廣無邊， 猶如虛空界，

放無量功德， 大智慧日光， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 放無量功德， 大智慧日光，

遍照諸眾生， 有佛妙法身， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍照諸眾生， 有佛妙法身，

無垢功德藏， 如我身無異。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無垢功德藏， 如我身無異。

煩惱障智障， 雲霧羅網覆， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 煩惱障智障， 雲霧羅網覆，

諸佛慈悲風， 吹令散滅盡。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛慈悲風， 吹令散滅盡。

次說大乘業喻。略說偈言： 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次說大乘業喻。略說偈言：

帝釋妙鼓雲， 梵天日摩尼， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帝釋妙鼓雲， 梵天日摩尼，

響及虛空地， 如來身亦爾。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 響及虛空地， 如來身亦爾。

初說帝釋鏡像譬喻。偈言： 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初說帝釋鏡像譬喻。偈言：

如彼毘琉璃， 清淨大地中， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如彼毘琉璃， 清淨大地中，

天主帝釋身， 於中鏡像現。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天主帝釋身， 於中鏡像現。

如是眾生心， 清淨大地中， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是眾生心， 清淨大地中，

諸佛如來身， 於中鏡像現。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛如來身， 於中鏡像現。

帝釋現不現， 依地淨不淨， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帝釋現不現， 依地淨不淨，

如是諸世間， 鏡像現不現。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是諸世間， 鏡像現不現。

如來有起滅， 依濁不濁心， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來有起滅， 依濁不濁心，

如是諸眾生， 鏡像現不現。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是諸眾生， 鏡像現不現。

天主帝釋身， 鏡像有生滅， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天主帝釋身， 鏡像有生滅，

不可得說有， 不可得說無。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不可得說有， 不可得說無。

如來身亦爾， 鏡像有生滅， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來身亦爾， 鏡像有生滅，

不可得說有， 不可得說無。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不可得說有， 不可得說無。

如地普周遍， 遠離高下穢， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如地普周遍， 遠離高下穢，

大琉璃明淨， 離垢功德平。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大琉璃明淨， 離垢功德平。

以彼毘琉璃， 清淨無垢故， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以彼毘琉璃， 清淨無垢故，

天主鏡像現， 及莊嚴具生。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天主鏡像現， 及莊嚴具生。

若男若女等， 於中見天主， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若男若女等， 於中見天主，

及妙莊嚴具， 作生彼處願。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及妙莊嚴具， 作生彼處願。

眾生為生彼， 修行諸善行， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生為生彼， 修行諸善行，

持戒及布施， 散花捨珍寶， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持戒及布施， 散花捨珍寶，

後時功德盡， 地滅彼亦滅。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後時功德盡， 地滅彼亦滅。

心琉璃地淨， 諸佛鏡像現， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心琉璃地淨， 諸佛鏡像現，

諸佛子菩薩， 見佛心歡喜， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛子菩薩， 見佛心歡喜，

為求菩提故， 起願修諸行。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為求菩提故， 起願修諸行。

不生不滅者即是如來。偈言： 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不生不滅者即是如來。偈言：

如毘琉璃滅， 彼鏡像亦滅， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如毘琉璃滅， 彼鏡像亦滅，

無可化眾生， 如來不出世。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無可化眾生， 如來不出世。

琉璃寶地淨， 示現佛妙像， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 琉璃寶地淨， 示現佛妙像，

彼淨心不壞， 信根芽增長。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼淨心不壞， 信根芽增長。

白淨法生滅， 佛像亦生滅， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 白淨法生滅， 佛像亦生滅，

如來不生滅， 猶如帝釋王。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來不生滅， 猶如帝釋王。

此業自然有， 見是等現前， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此業自然有， 見是等現前，

法身不生滅， 盡諸際常住。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法身不生滅， 盡諸際常住。

次說天中妙鼓譬喻。偈言： 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次說天中妙鼓譬喻。偈言：

天妙法鼓聲， 依自業而有， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天妙法鼓聲， 依自業而有，

諸佛說法音， 眾生自業聞。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛說法音， 眾生自業聞。

如妙聲遠離， 功用處身心， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如妙聲遠離， 功用處身心，

令一切諸天， 離怖得寂靜。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令一切諸天， 離怖得寂靜。

佛聲亦如是， 離功用身心， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛聲亦如是， 離功用身心，

令一切眾生， 得證寂滅道。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令一切眾生， 得證寂滅道。

於彼戰鬪時， 為破修羅力， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼戰鬪時， 為破修羅力，

因鼓出畏聲， 令修羅退散。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因鼓出畏聲， 令修羅退散。

如來為眾生， 滅諸煩惱苦， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來為眾生， 滅諸煩惱苦，

為世間說法， 示勝禪定道。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為世間說法， 示勝禪定道。

一切世間人不覺自過失。偈言： 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切世間人不覺自過失。偈言：

聾不聞細聲， 天耳聞不遍， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聾不聞細聲， 天耳聞不遍，

唯智者境界， 以聞心不染。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯智者境界， 以聞心不染。

次說雲雨譬喻。偈言： 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次說雲雨譬喻。偈言：

知有起悲心， 遍滿世間處， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知有起悲心， 遍滿世間處，

定持無垢藏， 佛雨淨穀因。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 定持無垢藏， 佛雨淨穀因。

世間依善業， 依風生雲雨， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間依善業， 依風生雲雨，

依悲等增長， 佛妙法雲雨。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依悲等增長， 佛妙法雲雨。

依止器世間，雨水味變壞。偈言： 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依止器世間，雨水味變壞。偈言：

譬如虛空中， 雨八功德水， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如虛空中， 雨八功德水，

到醎等住處， 生種種異味。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 到醎等住處， 生種種異味。

如來慈悲雲， 雨八聖道水， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來慈悲雲， 雨八聖道水，

到眾生心處， 生種種解味。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 到眾生心處， 生種種解味。

無差別心。偈言： 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無差別心。偈言：

信於妙大乘， 及中謗法者， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信於妙大乘， 及中謗法者，

人遮多鳥鬼， 此三聚相似。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人遮多鳥鬼， 此三聚相似。

正定聚眾生， 習氣不定聚， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正定聚眾生， 習氣不定聚，

身見邪定聚， 邪見流生死。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身見邪定聚， 邪見流生死。

秋天無雲雨， 人空鳥受苦， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 秋天無雲雨， 人空鳥受苦，

夏天多雨水， 燒鬼令受苦。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夏天多雨水， 燒鬼令受苦。

佛現世不現， 悲雲雨法雨， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛現世不現， 悲雲雨法雨，

信法器能得， 謗法有不聞。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信法器能得， 謗法有不聞。

不護眾生。偈言： 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不護眾生。偈言：

天雨如車軸， 澍下衝大地， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天雨如車軸， 澍下衝大地，

雹及礔礰石， 金剛爆火等， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雹及礔礰石， 金剛爆火等，

不護微細虫， 山林諸果樹， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不護微細虫， 山林諸果樹，

草穀稻糧等， 行人故不雨。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 草穀稻糧等， 行人故不雨。

如來亦如是， 於麁細眾生， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來亦如是， 於麁細眾生，

相應諸方便， 般若悲雲雨， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相應諸方便， 般若悲雲雨，

諸煩惱習氣， 我邪見眾生， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸煩惱習氣， 我邪見眾生，

如是種類等， 一切智不護。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是種類等， 一切智不護。

為滅苦火。偈言： 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為滅苦火。偈言：

知病離病因， 取無病修藥， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知病離病因， 取無病修藥，

苦因彼滅道， 知離觸修等。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 苦因彼滅道， 知離觸修等。

無始世生死， 波流轉五道， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無始世生死， 波流轉五道，

五道中受樂， 猶如臭爛糞。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五道中受樂， 猶如臭爛糞。

寒熱惱等觸， 諸苦畢竟有， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寒熱惱等觸， 諸苦畢竟有，

為令彼除滅， 降大妙法雨。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為令彼除滅， 降大妙法雨。

知天中退苦， 人中追求苦， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知天中退苦， 人中追求苦，

有智者不求， 人天自在樂。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有智者不求， 人天自在樂。

慧者信佛語， 已信者知苦， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧者信佛語， 已信者知苦，

亦復知苦因， 觀滅及知道。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦復知苦因， 觀滅及知道。

次說梵天譬喻。偈言： 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次說梵天譬喻。偈言：

梵天過去願， 依諸天淨業， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天過去願， 依諸天淨業，

梵天自然現， 化佛身亦爾。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天自然現， 化佛身亦爾。

梵宮中不動， 常現於欲界， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵宮中不動， 常現於欲界，

諸天見妙色， 失五欲境界。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天見妙色， 失五欲境界。

佛法身不動， 而常現世間， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛法身不動， 而常現世間，

眾生見歡喜， 不樂諸有樂。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生見歡喜， 不樂諸有樂。

有現不現。偈言： 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有現不現。偈言：

從天退入胎， 現生有父母， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從天退入胎， 現生有父母，

在家示嬰兒， 習學諸伎藝， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 在家示嬰兒， 習學諸伎藝，

戲樂及遊行， 出家行苦行， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戲樂及遊行， 出家行苦行，

現就外道學， 降伏於天魔， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現就外道學， 降伏於天魔，

成佛轉法輪， 示道入涅槃， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成佛轉法輪， 示道入涅槃，

諸薄福眾生， 不能見如來。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸薄福眾生， 不能見如來。

次說日譬喻。偈言。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次說日譬喻。偈言。

如日光初出， 普照諸蓮華， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如日光初出， 普照諸蓮華，

有同一時開， 亦有一時合。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有同一時開， 亦有一時合。

佛日亦如是， 照一切眾生， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛日亦如是， 照一切眾生，

有智如華開， 有罪如華合。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有智如華開， 有罪如華合。

如日照水華， 而日無分別， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如日照水華， 而日無分別，

佛日亦如是， 照而無分別。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛日亦如是， 照而無分別。

次第。偈言： 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次第。偈言：

日初出世間， 千光次第照， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 日初出世間， 千光次第照，

先照高大山， 後照中下山。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先照高大山， 後照中下山。

佛日亦如是， 次第照世間， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛日亦如是， 次第照世間，

先照諸菩薩， 後及餘眾生。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先照諸菩薩， 後及餘眾生。

光明輪不同。偈言： 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光明輪不同。偈言：

色智身二法， 大悲身如空， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 色智身二法， 大悲身如空，

遍照諸世間， 故佛不同日。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍照諸世間， 故佛不同日。

日不能遍照， 諸國土虛空， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 日不能遍照， 諸國土虛空，

不破無明闇， 不示何知境。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不破無明闇， 不示何知境。

放種種諸色， 光明雲羅網， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 放種種諸色， 光明雲羅網，

示大慈悲體， 真如妙境界。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示大慈悲體， 真如妙境界。

佛入城聚落， 無眼者得眼， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛入城聚落， 無眼者得眼，

見佛得大利， 亦滅諸惡法。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見佛得大利， 亦滅諸惡法。

無明沒諸有， 邪見黑闇障， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無明沒諸有， 邪見黑闇障，

如來日光照， 見慧未見處。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來日光照， 見慧未見處。

次說摩尼珠譬喻。偈言： 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次說摩尼珠譬喻。偈言：

一時同處住， 滿足所求意， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時同處住， 滿足所求意，

摩尼寶無心， 而滿眾生願。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩尼寶無心， 而滿眾生願。

自在大法王， 同住於悲心， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自在大法王， 同住於悲心，

眾生種種聞， 佛心無分別。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生種種聞， 佛心無分別。

次說響譬喻。偈言： 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次說響譬喻。偈言：

譬如諸響聲， 依他而得起， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如諸響聲， 依他而得起，

自然無分別， 非內非外住。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自然無分別， 非內非外住。

如來聲亦爾， 依他心而起， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來聲亦爾， 依他心而起，

自然無分別， 非內非外住。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自然無分別， 非內非外住。

次說虛空譬喻。偈言： 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次說虛空譬喻。偈言：

無物不可見， 無觀無依止， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無物不可見， 無觀無依止，

過眼識境界， 無色不可見。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過眼識境界， 無色不可見。

空中見高下， 而空不如是， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 空中見高下， 而空不如是，

佛中見一切， 其義亦如是。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛中見一切， 其義亦如是。

次說地譬喻。偈言： 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次說地譬喻。偈言：

一切諸草木， 依止大地生， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸草木， 依止大地生，

地無分別心， 而增長成就。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地無分別心， 而增長成就。

眾生心善根， 依止佛地生， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生心善根， 依止佛地生，

佛無分別心， 而增廣成就。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛無分別心， 而增廣成就。

佛聲猶如響， 以無名字說， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛聲猶如響， 以無名字說，

佛身如虛空， 遍不可見常。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛身如虛空， 遍不可見常。

如依地諸法， 一切諸妙藥， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如依地諸法， 一切諸妙藥，

遍為諸眾生， 不限於一人。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍為諸眾生， 不限於一人。

依佛地諸法， 白淨妙法藥， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依佛地諸法， 白淨妙法藥，

遍為諸眾生， 不限於一人。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍為諸眾生， 不限於一人。

究竟一乘寶性論校量信功德品第十一 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 究竟一乘寶性論校量信功德品第十一

佛性佛菩提， 佛法及佛業， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛性佛菩提， 佛法及佛業，

諸出世淨人， 所不能思議。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸出世淨人， 所不能思議。

此諸佛境界， 若有能信者， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此諸佛境界， 若有能信者，

得無量功德， 勝一切眾生。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得無量功德， 勝一切眾生。

以求佛菩提， 不思議果報， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以求佛菩提， 不思議果報，

得無量功德， 故勝諸世間。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得無量功德， 故勝諸世間。

若有人能捨， 魔尼諸珍寶， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有人能捨， 魔尼諸珍寶，

遍布十方界， 無量佛國土。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍布十方界， 無量佛國土。

為求佛菩提， 施與諸法王， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為求佛菩提， 施與諸法王，

是人如是施， 無量恒沙劫。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是人如是施， 無量恒沙劫。

若復有人聞， 妙境界一句， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若復有人聞， 妙境界一句，

聞已復能信， 過施福無量。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞已復能信， 過施福無量。

若有智慧人， 奉持無上戒， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有智慧人， 奉持無上戒，

身口意業淨， 自然常護持。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身口意業淨， 自然常護持。

為求佛菩提， 如是無量劫， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為求佛菩提， 如是無量劫，

是人所得福， 不可得思議。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是人所得福， 不可得思議。

若復有人聞， 妙境界一句， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若復有人聞， 妙境界一句，

聞已復能言， 過戒福無量。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞已復能言， 過戒福無量。

若人入禪定， 焚三界煩惱， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人入禪定， 焚三界煩惱，

過天行彼岸， 無菩提方便。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過天行彼岸， 無菩提方便。

若復有人聞， 妙境界一句， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若復有人聞， 妙境界一句，

聞已復能信， 過禪福無量。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞已復能信， 過禪福無量。

無慧人能捨， 唯得富貴報， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無慧人能捨， 唯得富貴報，

修持禁戒者， 得生人天中。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修持禁戒者， 得生人天中。

修行斷諸障， 悲慧不能除， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修行斷諸障， 悲慧不能除，

慧除煩惱障， 亦能除智障。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧除煩惱障， 亦能除智障。

聞法為慧因， 是故聞法勝， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞法為慧因， 是故聞法勝，

何況聞法已， 復能生信心。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何況聞法已， 復能生信心。

我此所說法， 為自心清淨， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我此所說法， 為自心清淨，

依諸如來教， 修多羅相應。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依諸如來教， 修多羅相應。

若有智慧人， 聞能信受者， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有智慧人， 聞能信受者，

我此所說法， 亦為攝彼人。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我此所說法， 亦為攝彼人。

依燈電摩尼， 日月等諸明， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依燈電摩尼， 日月等諸明，

一切有眼者， 皆能見境界。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切有眼者， 皆能見境界。

依佛法光明， 慧眼者能見， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依佛法光明， 慧眼者能見，

以法有是利， 故我說此法。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以法有是利， 故我說此法。

若一切所說， 有義有法句， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若一切所說， 有義有法句，

能令修行者， 遠離於三界。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能令修行者， 遠離於三界。

及示寂靜法， 最勝無上道， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及示寂靜法， 最勝無上道，

佛說是正經， 餘者顛倒說， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是正經， 餘者顛倒說，

雖說法句義， 斷三界煩惱。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖說法句義， 斷三界煩惱。

無明覆慧眼， 貪等垢所縛， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無明覆慧眼， 貪等垢所縛，

又於佛法中， 取少分說者， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又於佛法中， 取少分說者，

世典善言說， 彼三尚可受， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世典善言說， 彼三尚可受，

何況諸如來， 遠離煩惱垢， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何況諸如來， 遠離煩惱垢，

無漏智慧人， 所說修多羅。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無漏智慧人， 所說修多羅。

以離於諸佛， 一切世間中， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以離於諸佛， 一切世間中，

更無勝智慧， 如實知法者。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 更無勝智慧， 如實知法者。

如來說了義， 彼不可思議， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來說了義， 彼不可思議，

思者是謗法， 不識佛意故。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 思者是謗法， 不識佛意故。

謗聖及壞法， 此諸邪思惟， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謗聖及壞法， 此諸邪思惟，

煩惱愚癡人， 妄見所計故。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 煩惱愚癡人， 妄見所計故。

故不應執著， 邪見諸垢法， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故不應執著， 邪見諸垢法，

以淨衣受色， 垢膩不可染。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以淨衣受色， 垢膩不可染。

問曰：以何因緣有此謗法？答曰：偈言： 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：以何因緣有此謗法？答曰：偈言：

愚不信白法， 邪見及憍慢， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愚不信白法， 邪見及憍慢，

過去謗法障， 執著不了義， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過去謗法障， 執著不了義，

著供養恭敬， 唯見於邪法， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 著供養恭敬， 唯見於邪法，

遠離善知識， 親近謗法者， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離善知識， 親近謗法者，

樂著小乘法， 如是等眾生， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樂著小乘法， 如是等眾生，

不信於大乘， 故謗諸佛法。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不信於大乘， 故謗諸佛法。

智者不應畏， 怨家蛇火毒， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智者不應畏， 怨家蛇火毒，

因陀羅礔礰， 刀杖諸惡獸， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因陀羅礔礰， 刀杖諸惡獸，

虎狼師子等， 彼但能斷命， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虎狼師子等， 彼但能斷命，

不能令人入， 可畏阿鼻獄。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不能令人入， 可畏阿鼻獄。

應畏謗深法， 及謗法知識， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應畏謗深法， 及謗法知識，

決定令人入， 可畏阿鼻獄。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 決定令人入， 可畏阿鼻獄。

雖近惡知識， 惡心出佛血， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖近惡知識， 惡心出佛血，

及殺害父母， 斷諸聖人命， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及殺害父母， 斷諸聖人命，

破壞和合僧， 及斷諸善根， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 破壞和合僧， 及斷諸善根，

以繫念正法， 能解脫彼處。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以繫念正法， 能解脫彼處。

若復有餘人， 誹謗甚深法， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若復有餘人， 誹謗甚深法，

彼人無量劫， 不可得解脫。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼人無量劫， 不可得解脫。

若人令眾生， 覺信如是法， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人令眾生， 覺信如是法，

彼是我父母， 亦是善知識。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼是我父母， 亦是善知識。

彼人是智者， 以如來滅後， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼人是智者， 以如來滅後，

迴邪見顛倒， 令入正道故。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迴邪見顛倒， 令入正道故。

三寶清淨性， 菩提功德業， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三寶清淨性， 菩提功德業，

我略說七種， 與佛經相應。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我略說七種， 與佛經相應。

依此諸功德， 願於命終時， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依此諸功德， 願於命終時，

見無量壽佛， 無邊功德身。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見無量壽佛， 無邊功德身。

我及餘信者， 既見彼佛已， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我及餘信者， 既見彼佛已，

願得離垢眼， 成無上菩提。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願得離垢眼， 成無上菩提。

論曰：第一教化品，如向偈中已說應知。此論廣門有十一品，中則七品，略唯一品。初釋一品，具攝此論法義體相應知。偈言： 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：第一教化品，如向偈中已說應知。此論廣門有十一品，中則七品，略唯一品。初釋一品，具攝此論法義體相應知。偈言：

佛法及眾僧， 性道功德業， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛法及眾僧， 性道功德業，

略說此論體， 七種金剛句。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 略說此論體， 七種金剛句。

此偈明何義？言金剛者，猶如金剛難可沮壞，所證之義亦復如是，故言金剛。所言句者，以此論句能與證義為根本故。此明何義？內身證法無言之體，以聞思智難可證得，猶如金剛。名字章句以能詮彼理中證智，隨順正道能作根本，故名為句。此復何義？有二義故。何謂二義？一難證義、二者因義，是名為義。金剛字句應如是知。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此偈明何義？言金剛者，猶如金剛難可沮壞，所證之義亦復如是，故言金剛。所言句者，以此論句能與證義為根本故。此明何義？內身證法無言之體，以聞思智難可證得，猶如金剛。名字章句以能詮彼理中證智，隨順正道能作根本，故名為句。此復何義？有二義故。何謂二義？一難證義、二者因義，是名為義。金剛字句應如是知。

又何謂為義？何謂為字？義者，則有七種證義。何謂七義？一者佛義、二者法義、三者僧義、四者眾生義、五者菩提義、六者功德義、七者業義，是名為義。是故經言：又第一義諦者，所謂心緣尚不能知，何況名字章句故。所言字者，隨以何等名字、章句、言語、風聲、能表、能說、能明、能示，此七種義是名為字。是故經言：又世諦者，謂世間中所用之事，名字章句言語所說故。又此七種金剛句義，如諸經中廣說應知。應云何知？依佛義故，如來經中告阿難言：阿難！所言如來者，非可見法，是故眼識不能得見故。依法義故，如來經中告阿難言，阿難！所言法者，非可說事，以是故非耳識所聞故。依僧義故，如來經中告阿難言：阿難！所言僧者，名為無為，是故不可身心供養禮拜讚歎故。依眾生義故，如來經中告舍利弗言：舍利弗！言眾生者，乃是諸佛如來境界。一切聲聞辟支佛等，以正智慧不能觀察眾生之義，何況能證毛道凡夫。於此義中唯信如來。是故舍利弗！隨如來信此眾生義。舍利弗！言眾生者，即是第一義諦。舍利弗言：第一義諦者，即是眾生界。舍利弗言：眾生界者，即是如來藏。舍利弗言：如來藏者，即是法身故。依菩提義故，經中說言：世尊言阿耨多羅三藐三菩提者，名涅槃界。世尊言涅槃界者，即是法身故。依功德義故，如來經中告舍利弗言：舍利弗！如來所說法身義者，過於恒沙不離不脫不思議佛法如來智慧功德。舍利弗！如世間燈，明色及觸不離不脫；又如摩尼寶珠，明色形相不離不脫。舍利弗！法身之義亦復如是，過於恒沙不離不脫不思議佛法如來智慧功德故。依業義故，如來經中告文殊師利言：文殊師利！如來不分別不分別，無分別而自然無分別，如所作業自然行故。如是等名略說七種金剛字句。總攝此論體相應知。是故偈言： 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又何謂為義？何謂為字？義者，則有七種證義。何謂七義？一者佛義、二者法義、三者僧義、四者眾生義、五者菩提義、六者功德義、七者業義，是名為義。是故經言：又第一義諦者，所謂心緣尚不能知，何況名字章句故。所言字者，隨以何等名字、章句、言語、風聲、能表、能說、能明、能示，此七種義是名為字。是故經言：又世諦者，謂世間中所用之事，名字章句言語所說故。又此七種金剛句義，如諸經中廣說應知。應云何知？依佛義故，如來經中告阿難言：阿難！所言如來者，非可見法，是故眼識不能得見故。依法義故，如來經中告阿難言，阿難！所言法者，非可說事，以是故非耳識所聞故。依僧義故，如來經中告阿難言：阿難！所言僧者，名為無為，是故不可身心供養禮拜讚歎故。依眾生義故，如來經中告舍利弗言：舍利弗！言眾生者，乃是諸佛如來境界。一切聲聞辟支佛等，以正智慧不能觀察眾生之義，何況能證毛道凡夫。於此義中唯信如來。是故舍利弗！隨如來信此眾生義。舍利弗！言眾生者，即是第一義諦。舍利弗言：第一義諦者，即是眾生界。舍利弗言：眾生界者，即是如來藏。舍利弗言：如來藏者，即是法身故。依菩提義故，經中說言：世尊言阿耨多羅三藐三菩提者，名涅槃界。世尊言涅槃界者，即是法身故。依功德義故，如來經中告舍利弗言：舍利弗！如來所說法身義者，過於恒沙不離不脫不思議佛法如來智慧功德。舍利弗！如世間燈，明色及觸不離不脫；又如摩尼寶珠，明色形相不離不脫。舍利弗！法身之義亦復如是，過於恒沙不離不脫不思議佛法如來智慧功德故。依業義故，如來經中告文殊師利言：文殊師利！如來不分別不分別，無分別而自然無分別，如所作業自然行故。如是等名略說七種金剛字句。總攝此論體相應知。是故偈言：

七種相次第， 總持自在王， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七種相次第， 總持自在王，

菩薩修多羅， 序分有三句， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩修多羅， 序分有三句，

餘殘四句者， 在菩薩如來， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘殘四句者， 在菩薩如來，

智慧差別分， 應當如是知。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧差別分， 應當如是知。

此偈明何義？以是七種金剛字句總攝此論，一切佛法廣說其相。如《陀羅尼自在王經》序分中三句，餘四句在彼修多羅，菩薩如來法差別分應知。云何序分有初三句？彼修多羅序分中言：婆伽婆平等證一切法，善轉法輪、善能教化調伏無量諸弟子眾。如是三種根本字句，次第示現佛法僧寶，說彼三寶次第生起成就應知。餘四句者，說隨順三寶因、成就三寶因應知。此明何義？以諸菩薩於八地中，十自在為首，具足得一切自在。是故菩薩坐於道場勝妙之處，於一切法中皆得自在。是故經言：婆伽婆平等證一切法故。以諸菩薩住九地時，於一切法中得為無上最大法師，善知一切諸眾生心，到一切眾生根機第一彼岸，能斷一切眾生煩惱習氣，是故菩薩成大菩提。是故經言：善轉法輪故。以諸菩薩於第十地中，得住無上法王位，後能於一切佛所作業自然而行，常不休息。是故經言：善能教化調伏無量諸弟子眾故。彼善能教化調伏無量諸弟子眾，即彼經中次後示現。是故經言：與大比丘眾俱，如是乃至復有無量菩薩眾俱。如是次第，善能教化聲聞位地及佛菩提、善能調伏一切煩惱，如是畢竟有無量功德。又說聲聞菩薩諸功德已，次說諸佛如來不可思議三昧境界。又說諸佛如來三昧境界已，次說無垢大寶莊嚴寶殿成就。又說大寶莊嚴寶殿成就已，次說大眾雲集種種供養讚歎如來，雨種種衣、雨種種華、雨種種香，如是等示現佛寶不思議事應知。又復次說妙法莊嚴法座。又說妙法莊嚴法座已，次說法門名字及示現功德。此明法寶功德差別應如。又復次說諸菩薩摩訶薩迭共三昧行境界，示現種種功德。此明僧寶功德差別應知。又復次說如來放大光明，授諸菩薩摩訶薩太子法王位職。又復次說與大無畏不怯弱辯才，又復讚歎諸佛如來第一功德，又復次說最上第一大乘之法，示現如實修行彼大乘故，於法中證果。即彼三寶無上功德次第差別，序分中義大都已竟，應如是知。已說自在王菩薩修多羅序分中三寶，次說佛性義。有六十種法，清淨彼功德。何以故？以有彼清淨無量功德性。為清淨彼性，修六十種法。為此義故，《十地經》中數數說金以為譬喻，為清淨彼佛性義故。又復即於此《陀羅尼自在王經》中說如來業已，次說不清淨大毘琉璃摩尼寶喻。是故經言：善男子！譬如善巧摩尼寶師，善知清淨大摩尼寶，向大摩尼寶性山中取未清淨諸摩尼寶。既取彼寶，以嚴灰洗。嚴灰洗已，然後復持黑頭髮衣以用揩磨。不以為足，勤未休息，次以辛味飲食汁洗。食汁洗已，然後復持衣纏裹木以用揩磨。不以為足，勤未休息，次後復以大藥汁洗。藥汁洗已，次後 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此偈明何義？以是七種金剛字句總攝此論，一切佛法廣說其相。如《陀羅尼自在王經》序分中三句，餘四句在彼修多羅，菩薩如來法差別分應知。云何序分有初三句？彼修多羅序分中言：婆伽婆平等證一切法，善轉法輪、善能教化調伏無量諸弟子眾。如是三種根本字句，次第示現佛法僧寶，說彼三寶次第生起成就應知。餘四句者，說隨順三寶因、成就三寶因應知。此明何義？以諸菩薩於八地中，十自在為首，具足得一切自在。是故菩薩坐於道場勝妙之處，於一切法中皆得自在。是故經言：婆伽婆平等證一切法故。以諸菩薩住九地時，於一切法中得為無上最大法師，善知一切諸眾生心，到一切眾生根機第一彼岸，能斷一切眾生煩惱習氣，是故菩薩成大菩提。是故經言：善轉法輪故。以諸菩薩於第十地中，得住無上法王位，後能於一切佛所作業自然而行，常不休息。是故經言：善能教化調伏無量諸弟子眾故。彼善能教化調伏無量諸弟子眾，即彼經中次後示現。是故經言：與大比丘眾俱，如是乃至復有無量菩薩眾俱。如是次第，善能教化聲聞位地及佛菩提、善能調伏一切煩惱，如是畢竟有無量功德。又說聲聞菩薩諸功德已，次說諸佛如來不可思議三昧境界。又說諸佛如來三昧境界已，次說無垢大寶莊嚴寶殿成就。又說大寶莊嚴寶殿成就已，次說大眾雲集種種供養讚歎如來，雨種種衣、雨種種華、雨種種香，如是等示現佛寶不思議事應知。又復次說妙法莊嚴法座。又說妙法莊嚴法座已，次說法門名字及示現功德。此明法寶功德差別應如。又復次說諸菩薩摩訶薩迭共三昧行境界，示現種種功德。此明僧寶功德差別應知。又復次說如來放大光明，授諸菩薩摩訶薩太子法王位職。又復次說與大無畏不怯弱辯才，又復讚歎諸佛如來第一功德，又復次說最上第一大乘之法，示現如實修行彼大乘故，於法中證果。即彼三寶無上功德次第差別，序分中義大都已竟，應如是知。已說自在王菩薩修多羅序分中三寶，次說佛性義。有六十種法，清淨彼功德。何以故？以有彼清淨無量功德性。為清淨彼性，修六十種法。為此義故，《十地經》中數數說金以為譬喻，為清淨彼佛性義故。又復即於此《陀羅尼自在王經》中說如來業已，次說不清淨大毘琉璃摩尼寶喻。是故經言：善男子！譬如善巧摩尼寶師，善知清淨大摩尼寶，向大摩尼寶性山中取未清淨諸摩尼寶。既取彼寶，以嚴灰洗。嚴灰洗已，然後復持黑頭髮衣以用揩磨。不以為足，勤未休息，次以辛味飲食汁洗。食汁洗已，然後復持衣纏裹木以用揩磨。不以為足，勤未休息，次後復以大藥汁洗。藥汁洗已，次後

復更持細軟衣以用揩磨。以細軟衣用揩磨已，然後遠離銅鐵等鑛毘琉璃垢，方得說言大琉璃寶。善男子！諸佛如來亦復如是，善知不淨諸眾生性，知已乃為說無常苦無我不淨，為驚怖彼樂世眾生，令厭世間入聲聞法中。而佛如來不以為足，勤未休息，次為說空無相無願，令彼眾生少解如來所說法輪。而佛如來不以為足，勤未休息，次復為說不退法輪，次說清淨波羅蜜行，謂不見三事，令眾生入如來境界。如是依種種因、依種種性，入佛法中。入法中已，故名無上最大福田。又復依此自性清淨如來性故，經中偈言： 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復更持細軟衣以用揩磨。以細軟衣用揩磨已，然後遠離銅鐵等鑛毘琉璃垢，方得說言大琉璃寶。善男子！諸佛如來亦復如是，善知不淨諸眾生性，知已乃為說無常苦無我不淨，為驚怖彼樂世眾生，令厭世間入聲聞法中。而佛如來不以為足，勤未休息，次為說空無相無願，令彼眾生少解如來所說法輪。而佛如來不以為足，勤未休息，次復為說不退法輪，次說清淨波羅蜜行，謂不見三事，令眾生入如來境界。如是依種種因、依種種性，入佛法中。入法中已，故名無上最大福田。又復依此自性清淨如來性故，經中偈言：

「譬如石鑛中， 真金不可見， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如石鑛中， 真金不可見，

能清淨者見， 見佛亦如是。」 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能清淨者見， 見佛亦如是。」

向說佛性有六十種淨業功德。何謂六十？所謂四種菩薩莊嚴、八種菩薩光明、十六種菩薩摩訶薩大悲、三十二種諸菩薩業。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 向說佛性有六十種淨業功德。何謂六十？所謂四種菩薩莊嚴、八種菩薩光明、十六種菩薩摩訶薩大悲、三十二種諸菩薩業。

已說佛性義，次說佛菩提，有十六種無上菩提大慈悲心。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已說佛性義，次說佛菩提，有十六種無上菩提大慈悲心。

已說佛菩提，次說諸佛如來功德，所謂十力、四無所畏、十八不共法。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已說佛菩提，次說諸佛如來功德，所謂十力、四無所畏、十八不共法。

已說功德，次說如來三十二種無上大業。如是七種金剛句義，彼修多羅廣說體相，如是應知。問曰：此七種句有何次第？答曰：偈言： 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已說功德，次說如來三十二種無上大業。如是七種金剛句義，彼修多羅廣說體相，如是應知。問曰：此七種句有何次第？答曰：偈言：

從佛次有法， 次法復有僧， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從佛次有法， 次法復有僧，

僧次無礙性， 從性次有智。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧次無礙性， 從性次有智。

十力等功德， 為一切眾生， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十力等功德， 為一切眾生，

而作利益業， 有如是次第。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而作利益業， 有如是次第。

已說一品具攝此論法義體相，次說七品具攝此論法義體相，解釋偈義應知。歸敬三寶者，此明何義？所有如來教化眾生，彼諸眾生歸依於佛，尊敬如來歸依於法，尊敬如來歸依於僧。依於三寶，說十二偈。初明佛寶，故說四偈。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已說一品具攝此論法義體相，次說七品具攝此論法義體相，解釋偈義應知。歸敬三寶者，此明何義？所有如來教化眾生，彼諸眾生歸依於佛，尊敬如來歸依於法，尊敬如來歸依於僧。依於三寶，說十二偈。初明佛寶，故說四偈。