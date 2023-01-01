究竟一乘寶性論
首卷试读 後魏 勒那摩提譯4卷CBETA T1611大于一万字 7 h
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
究竟一乘寶性論卷第一
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後魏中印度三藏勒那摩提譯
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教化品第一
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我今悉歸命， 一切無上尊，
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為開法王藏， 廣利諸群生。
為開法王藏， 廣利諸群生。
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諸佛勝妙法， 謗以為非法，
諸佛勝妙法， 謗以為非法，
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愚癡無智慧， 迷於邪正故。
愚癡無智慧， 迷於邪正故。
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具足智慧人， 善分別邪正，
具足智慧人， 善分別邪正，
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如是作論者， 不違於正法。
如是作論者， 不違於正法。
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順三乘菩提， 對三界煩惱，
順三乘菩提， 對三界煩惱，
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雖是弟子造， 正取邪則捨。
雖是弟子造， 正取邪則捨。
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善說名句義， 初中後功德，
善說名句義， 初中後功德，
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智者聞是義， 不取於餘法。
智者聞是義， 不取於餘法。
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如我知佛意， 堅住深正義，
如我知佛意， 堅住深正義，
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如實修行者， 取同於佛語。
如實修行者， 取同於佛語。
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雖無善巧言， 但有真實義，
雖無善巧言， 但有真實義，
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彼法應受持， 如取金捨石。
彼法應受持， 如取金捨石。
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妙義如真金， 巧語如瓦石，
妙義如真金， 巧語如瓦石，
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依名不依義， 彼人無明盲。
依名不依義， 彼人無明盲。
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依自罪業障， 謗諸佛妙法，
依自罪業障， 謗諸佛妙法，
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如是諸人等， 則為諸佛呵。
如是諸人等， 則為諸佛呵。
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或有取他心， 謗諸佛妙法，
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如是諸人等， 則為諸佛呵。
如是諸人等， 則為諸佛呵。
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為種種供養， 謗諸佛妙法，
為種種供養， 謗諸佛妙法，
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如是諸人等， 則為諸佛呵。
如是諸人等， 則為諸佛呵。
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愚癡及我慢， 樂行於小法，
愚癡及我慢， 樂行於小法，
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謗法及法師， 則為諸佛呵。
謗法及法師， 則為諸佛呵。
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外現威儀相， 不識如來教，
外現威儀相， 不識如來教，
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謗法及法師， 則為諸佛呵。
謗法及法師， 則為諸佛呵。
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為求名聞故， 起種種異說，
為求名聞故， 起種種異說，
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謗法及法師， 則為諸佛呵。
謗法及法師， 則為諸佛呵。
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說乖修多羅， 言是真實義，
說乖修多羅， 言是真實義，
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謗法及法師， 則為諸佛呵。
謗法及法師， 則為諸佛呵。
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求利養攝眾， 誑惑無智者，
求利養攝眾， 誑惑無智者，
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謗法及法師， 則為諸佛呵。
謗法及法師， 則為諸佛呵。
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佛觀如是等， 極惡罪眾生，
佛觀如是等， 極惡罪眾生，
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慈悲心自在， 為說法除苦。
慈悲心自在， 為說法除苦。
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深智大慈悲， 能如是利益，
深智大慈悲， 能如是利益，
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我說不求利， 為正法久住。
我說不求利， 為正法久住。
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究竟一乘寶性論佛寶品第二
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佛體無前際， 及無中間際，
佛體無前際， 及無中間際，
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亦復無後際， 寂靜自覺知。
亦復無後際， 寂靜自覺知。
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既自覺知已， 為欲令他知，
既自覺知已， 為欲令他知，
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是故為彼說， 無畏常恒道。
是故為彼說， 無畏常恒道。
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佛能執持彼， 智慧慈悲刀，
佛能執持彼， 智慧慈悲刀，
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及妙金剛杵， 割截諸苦芽，
及妙金剛杵， 割截諸苦芽，
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摧碎諸見山， 覆藏顛倒意，
摧碎諸見山， 覆藏顛倒意，
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及一切稠林， 故我今敬禮。
及一切稠林， 故我今敬禮。
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究竟一乘寶性論法寶品第三
究竟一乘寶性論法寶品第三
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非有亦非無， 亦復非有無，
非有亦非無， 亦復非有無，
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亦非即於彼， 亦復不離彼，
亦非即於彼， 亦復不離彼，
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不可得思量， 非聞慧境界，
不可得思量， 非聞慧境界，
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出離言語道， 內心知清涼。
出離言語道， 內心知清涼。
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彼真妙法日， 清淨無塵垢，
彼真妙法日， 清淨無塵垢，
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大智慧光明， 普照諸世間，
大智慧光明， 普照諸世間，
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能破諸曀障， 覺觀貪瞋癡，
能破諸曀障， 覺觀貪瞋癡，
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一切煩惱等， 故我今敬禮。
一切煩惱等， 故我今敬禮。
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究竟一乘寶性論僧寶品第四
究竟一乘寶性論僧寶品第四
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正覺正知者， 見一切眾生，
正覺正知者， 見一切眾生，
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清淨無有我， 寂靜真實際。
清淨無有我， 寂靜真實際。
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以能知於彼， 自性清淨心，
以能知於彼， 自性清淨心，
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見煩惱無實， 故離諸煩惱。
見煩惱無實， 故離諸煩惱。
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無障淨智者， 如實見眾生，
無障淨智者， 如實見眾生，
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自性清淨性， 佛法僧境界。
自性清淨性， 佛法僧境界。
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無閡淨智者， 見諸眾生性，
無閡淨智者， 見諸眾生性，
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遍無量境界， 故我今敬禮。
遍無量境界， 故我今敬禮。
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問曰：依何等法有此三寶？答曰：偈言：
問曰：依何等法有此三寶？答曰：偈言：
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真如有雜垢， 及遠離諸垢，
真如有雜垢， 及遠離諸垢，
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佛無量功德， 及佛所作業。
佛無量功德， 及佛所作業。
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如是妙境界， 是諸佛所知，
如是妙境界， 是諸佛所知，
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依此妙法身， 出生於三寶。
依此妙法身， 出生於三寶。
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究竟一乘寶性論一切眾生有如來藏品第五
究竟一乘寶性論一切眾生有如來藏品第五
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問曰：云何得知一切眾生有如來藏？答曰：偈言：
問曰：云何得知一切眾生有如來藏？答曰：偈言：
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一切眾生界， 不離諸佛智，
一切眾生界， 不離諸佛智，
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以彼淨無垢， 性體不二故。
以彼淨無垢， 性體不二故。
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依一切諸佛， 平等法性身，
依一切諸佛， 平等法性身，
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知一切眾生， 皆有如來藏。
知一切眾生， 皆有如來藏。
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又復略說偈言：
又復略說偈言：
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體及因果業， 相應及以行，
體及因果業， 相應及以行，
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時差別遍處， 不變無差別。
時差別遍處， 不變無差別。
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彼妙義次第， 第一真法性，
彼妙義次第， 第一真法性，
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我如是略說， 汝今應善知。
我如是略說， 汝今應善知。
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此偈明何義？偈曰：
此偈明何義？偈曰：
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自性常不染， 如寶空淨水，
自性常不染， 如寶空淨水，
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信法及般若， 三昧大悲等，
信法及般若， 三昧大悲等，
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淨我樂常等， 彼岸功德果，
淨我樂常等， 彼岸功德果，
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厭苦求涅槃， 欲願等諸業，
厭苦求涅槃， 欲願等諸業，
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大海器寶水， 無量不可盡，
大海器寶水， 無量不可盡，
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如燈明觸色， 性功德如是。
如燈明觸色， 性功德如是。
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見實者說言， 凡夫聖人佛，
見實者說言， 凡夫聖人佛，
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眾生如來藏， 真如無差別，
眾生如來藏， 真如無差別，
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有不淨雜淨， 及以善淨等。
有不淨雜淨， 及以善淨等。
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如是次第說， 眾生菩薩佛，
如是次第說， 眾生菩薩佛，
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如空遍一切， 而空無分別，
如空遍一切， 而空無分別，
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自性無垢心， 亦遍無分別。
自性無垢心， 亦遍無分別。
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如虛空遍至， 體細塵不染，
如虛空遍至， 體細塵不染，
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佛性遍眾生， 諸煩惱不染。
佛性遍眾生， 諸煩惱不染。
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如一切世間， 依虛空生滅，
如一切世間， 依虛空生滅，
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依於無漏界， 有諸根生滅。
依於無漏界， 有諸根生滅。
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火不燒虛空， 若燒無是處，
火不燒虛空， 若燒無是處，
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如是老病死， 不能燒佛性。
如是老病死， 不能燒佛性。
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地依於水住， 水復依於風，
地依於水住， 水復依於風，
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風依於虛空， 空不依地等。
風依於虛空， 空不依地等。
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如是陰界根， 住煩惱業中，
如是陰界根， 住煩惱業中，
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諸煩惱業等， 依不善思惟。
諸煩惱業等， 依不善思惟。
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不善思惟行， 住清淨心中，
不善思惟行， 住清淨心中，
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自性清淨心， 不住彼諸法。
自性清淨心， 不住彼諸法。
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陰入界如地， 煩惱業如水，
陰入界如地， 煩惱業如水，
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不正念如風， 淨心界如空。
不正念如風， 淨心界如空。
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依性起邪念， 念起煩惱業，
依性起邪念， 念起煩惱業，
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依因煩惱業， 能起陰界入。
依因煩惱業， 能起陰界入。
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依止於五陰， 界入等諸法，
依止於五陰， 界入等諸法，
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有諸根生滅， 如世界成壞。
有諸根生滅， 如世界成壞。
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淨心如虛空， 無因復無緣，
淨心如虛空， 無因復無緣，
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及無和合義， 亦無生住滅。
及無和合義， 亦無生住滅。
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如虛空淨心， 常明無轉變，
如虛空淨心， 常明無轉變，
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為虛妄分別， 客塵煩惱染。
為虛妄分別， 客塵煩惱染。
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菩薩摩訶薩， 如實知佛性，
菩薩摩訶薩， 如實知佛性，
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不生亦不滅， 又無老病等。
不生亦不滅， 又無老病等。
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菩薩如是知， 得離於生死，
菩薩如是知， 得離於生死，
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憐愍眾生故， 示現有生滅。
憐愍眾生故， 示現有生滅。
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佛身不變異， 以得無盡法，
佛身不變異， 以得無盡法，
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眾生所歸依， 以無邊際故。
眾生所歸依， 以無邊際故。
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常住不二法， 以離妄分別，
常住不二法， 以離妄分別，
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恒不執不作， 清淨心力故。
恒不執不作， 清淨心力故。
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法身及如來， 聖諦與涅槃，
法身及如來， 聖諦與涅槃，
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功德不相離， 如光不離日。
功德不相離， 如光不離日。
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究竟一乘寶性論無量煩惱所纏品第六
究竟一乘寶性論無量煩惱所纏品第六
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萎花中諸佛， 眾蜂中美蜜，
萎花中諸佛， 眾蜂中美蜜，
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皮糩等中實， 糞穢中真金，
皮糩等中實， 糞穢中真金，
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地中珍寶藏， 諸果子中芽，
地中珍寶藏， 諸果子中芽，
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朽故弊壞衣， 纏裹真金像，
朽故弊壞衣， 纏裹真金像，
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貧賤醜陋女， 懷轉輪聖王，
貧賤醜陋女， 懷轉輪聖王，
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焦黑泥模中， 有上妙寶像。
焦黑泥模中， 有上妙寶像。
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眾生貪瞋癡， 妄想煩惱等，
眾生貪瞋癡， 妄想煩惱等，
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塵勞諸垢中， 皆有如來藏。
塵勞諸垢中， 皆有如來藏。
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花蜂糩糞穢， 地果故弊衣，
花蜂糩糞穢， 地果故弊衣，
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貧賤女泥模， 煩惱垢相似。
貧賤女泥模， 煩惱垢相似。
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佛蜜實真金， 寶牙金像王，
佛蜜實真金， 寶牙金像王，
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上妙寶像等， 如來藏相似。
上妙寶像等， 如來藏相似。
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問曰：華佛譬喻為明何義？答曰：言萎華者，喻諸煩惱。言諸佛者，喻如來藏。偈曰：
問曰：華佛譬喻為明何義？答曰：言萎華者，喻諸煩惱。言諸佛者，喻如來藏。偈曰：
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功德莊嚴佛， 住於萎華中，
功德莊嚴佛， 住於萎華中，
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淨天眼者見， 去花顯諸佛。
淨天眼者見， 去花顯諸佛。
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佛眼觀自法， 遍一切眾生，
佛眼觀自法， 遍一切眾生，
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下至阿鼻獄， 具足如來藏。
下至阿鼻獄， 具足如來藏。
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自處常住際， 以慈悲方便，
自處常住際， 以慈悲方便，
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令一切眾生， 遠離諸障礙。
令一切眾生， 遠離諸障礙。
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如朽故華中， 有諸佛如來，
如朽故華中， 有諸佛如來，
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天眼者見知， 除去萎華葉。
天眼者見知， 除去萎華葉。
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如來亦如是， 見貪煩惱垢，
如來亦如是， 見貪煩惱垢，
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不淨眾生中， 具足如來藏。
不淨眾生中， 具足如來藏。
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以大慈悲心， 憐愍世間故，
以大慈悲心， 憐愍世間故，
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為一切眾生， 除煩惱花葉。
為一切眾生， 除煩惱花葉。
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問曰：蜂蜜譬喻為明何義？答曰：言群蜂者：喻諸煩惱。言美蜜者：喻如來藏。偈言：
問曰：蜂蜜譬喻為明何義？答曰：言群蜂者：喻諸煩惱。言美蜜者：喻如來藏。偈言：
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上妙美味蜜， 為群蜂圍遶，
上妙美味蜜， 為群蜂圍遶，
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須者設方便， 散蜂而取蜜。
須者設方便， 散蜂而取蜜。
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如來亦如是， 以一切智眼，
如來亦如是， 以一切智眼，
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見諸煩惱蜂， 圍遶佛性蜜，
見諸煩惱蜂， 圍遶佛性蜜，
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以大方便力， 散彼煩惱蜂，
以大方便力， 散彼煩惱蜂，
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顯出如來藏， 如取蜜受用。
顯出如來藏， 如取蜜受用。
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猶如百千億， 那由他諸虫，
猶如百千億， 那由他諸虫，
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遮障微妙蜜， 無有能近者。
遮障微妙蜜， 無有能近者。
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有智者須蜜， 殺害彼諸虫，
有智者須蜜， 殺害彼諸虫，
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取上味美蜜， 隨意而受用。
取上味美蜜， 隨意而受用。
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無漏智如蜜， 在眾生身中，
無漏智如蜜， 在眾生身中，
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煩惱如毒虫， 如來所殺害。
煩惱如毒虫， 如來所殺害。
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問曰：糩實譬喻為明何義？答曰：言皮糩者，喻諸煩惱。言內實者，喻如來藏。偈言：
問曰：糩實譬喻為明何義？答曰：言皮糩者，喻諸煩惱。言內實者，喻如來藏。偈言：
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穀實在糩中， 無人能受用，
穀實在糩中， 無人能受用，
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時有須用者， 方便除皮糩。
時有須用者， 方便除皮糩。
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佛見諸眾生， 身有如來性，
佛見諸眾生， 身有如來性，
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煩惱皮糩纏， 不能作佛事。
煩惱皮糩纏， 不能作佛事。
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以善方便力， 令三界眾生，
以善方便力， 令三界眾生，
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除煩惱皮糩， 隨意作佛事。
除煩惱皮糩， 隨意作佛事。
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如稻穀麥等， 不離諸皮糩，
如稻穀麥等， 不離諸皮糩，
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內實未淨治， 不任美食用。
內實未淨治， 不任美食用。
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如是如來藏， 不離煩惱糩，
如是如來藏， 不離煩惱糩，
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令一切眾生， 煩惱所飢渴。
令一切眾生， 煩惱所飢渴。
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佛自在法王， 在眾生身中，
佛自在法王， 在眾生身中，
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能示以愛味， 除彼飢渴苦。
能示以愛味， 除彼飢渴苦。
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問曰：糞金譬喻為明何義？答曰：糞穢譬喻者，諸煩惱相似。真金譬喻者，如來藏相似。偈言：
問曰：糞金譬喻為明何義？答曰：糞穢譬喻者，諸煩惱相似。真金譬喻者，如來藏相似。偈言：
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如人行遠路， 遺金糞穢中，
如人行遠路， 遺金糞穢中，
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經百千歲住， 如本不變異。
經百千歲住， 如本不變異。
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淨天眼見已， 遍告眾人言：
淨天眼見已， 遍告眾人言：
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此中有真金， 汝可取受用。
此中有真金， 汝可取受用。
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佛觀眾生性， 沒煩惱糞中，
佛觀眾生性， 沒煩惱糞中，
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為欲拔濟彼， 雨微妙法雨。
為欲拔濟彼， 雨微妙法雨。
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如於不淨地， 漏失真金寶，
如於不淨地， 漏失真金寶，
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諸天眼了見， 眾生不能知。
諸天眼了見， 眾生不能知。
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諸天既見已， 語眾悉令知，
諸天既見已， 語眾悉令知，
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教除垢方便， 得淨真金用。
教除垢方便， 得淨真金用。
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佛性金亦爾， 墮煩惱穢中，
佛性金亦爾， 墮煩惱穢中，
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如來觀察已， 為說清淨法。
如來觀察已， 為說清淨法。
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問曰：地寶譬喻為明何義？答曰：地譬喻者，諸煩惱相似。寶藏譬喻者，如來藏相似。偈言：
問曰：地寶譬喻為明何義？答曰：地譬喻者，諸煩惱相似。寶藏譬喻者，如來藏相似。偈言：
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譬如貧人舍， 地有珍寶藏，
譬如貧人舍， 地有珍寶藏，
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彼人不能知， 寶又不能言。
彼人不能知， 寶又不能言。
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眾生亦如是， 於自心舍中，
眾生亦如是， 於自心舍中，
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有不可思議， 無盡法寶藏。
有不可思議， 無盡法寶藏。
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雖有此寶藏， 不能自覺知，
雖有此寶藏， 不能自覺知，
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以不覺知故， 受生死貧苦。
以不覺知故， 受生死貧苦。
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譬如珍寶藏， 在彼貧人宅，
譬如珍寶藏， 在彼貧人宅，
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人不言我貧， 寶不言我此。
人不言我貧， 寶不言我此。
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如是法寶藏， 在眾生心中，
如是法寶藏， 在眾生心中，
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眾生如貧人， 佛性如寶藏。
眾生如貧人， 佛性如寶藏。
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為欲令眾生， 得此珍寶故，
為欲令眾生， 得此珍寶故，
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彼諸佛如來， 出現於世間。
彼諸佛如來， 出現於世間。
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問曰：果芽譬喻為明何義？答曰：果皮譬喻者，諸煩惱相似。子芽譬喻者，如來藏相似。偈言：
問曰：果芽譬喻為明何義？答曰：果皮譬喻者，諸煩惱相似。子芽譬喻者，如來藏相似。偈言：
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如種種果樹， 子芽不朽壞，
如種種果樹， 子芽不朽壞，
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種地中水灌， 生長成大樹。
種地中水灌， 生長成大樹。
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一切諸眾生， 種種煩惱中，
一切諸眾生， 種種煩惱中，
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皆有如來性， 無明皮所纏。
皆有如來性， 無明皮所纏。
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種諸善根地， 生彼菩提芽，
種諸善根地， 生彼菩提芽，
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次第漸增長， 成如來樹王。
次第漸增長， 成如來樹王。
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依地水火風， 空時日月緣，
依地水火風， 空時日月緣，
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多羅等種內， 出生大樹王。
多羅等種內， 出生大樹王。
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一切諸眾生， 皆亦復如是，
一切諸眾生， 皆亦復如是，
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煩惱果皮內， 有正覺子牙。
煩惱果皮內， 有正覺子牙。
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依白淨等法， 種種諸緣故，
依白淨等法， 種種諸緣故，
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次第漸增長， 成佛大法王。
次第漸增長， 成佛大法王。
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問曰：衣像譬喻為明何義？答曰：弊衣譬喻者，諸煩惱相似。金像譬喻者，如來藏相似。偈言：
問曰：衣像譬喻為明何義？答曰：弊衣譬喻者，諸煩惱相似。金像譬喻者，如來藏相似。偈言：
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弊衣纏金像， 在於道路中，
弊衣纏金像， 在於道路中，
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諸天為人說： 此中有金像。
諸天為人說： 此中有金像。
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種種煩惱垢， 纏裹如來藏，
種種煩惱垢， 纏裹如來藏，
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佛無障眼見， 下至阿鼻獄，
佛無障眼見， 下至阿鼻獄，
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皆有如來身。 為令彼得故，
皆有如來身。 為令彼得故，
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廣設諸方便， 說種種妙法。
廣設諸方便， 說種種妙法。
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金像弊衣纏， 墮在曠野路，
金像弊衣纏， 墮在曠野路，
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有天眼者見， 為淨示眾人。
有天眼者見， 為淨示眾人。
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眾生如來藏， 煩惱爛衣纏，
眾生如來藏， 煩惱爛衣纏，
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在世間險道， 而不自覺知。
在世間險道， 而不自覺知。
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佛眼觀眾生， 皆有如來藏，
佛眼觀眾生， 皆有如來藏，
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為說種種法， 令彼得解脫。
為說種種法， 令彼得解脫。
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問曰：女王譬喻為明何義？答曰：賤女譬喻者，諸煩惱相似。歌羅邏四大中有轉輪王身喻者，生死歌羅邏藏中有如來藏轉輪王相似。偈言：
問曰：女王譬喻為明何義？答曰：賤女譬喻者，諸煩惱相似。歌羅邏四大中有轉輪王身喻者，生死歌羅邏藏中有如來藏轉輪王相似。偈言：
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譬如孤獨女， 住在貧窮舍，
譬如孤獨女， 住在貧窮舍，
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身懷轉輪王， 而不自覺知。
身懷轉輪王， 而不自覺知。
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如彼貧窮舍， 三有亦如是，
如彼貧窮舍， 三有亦如是，
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懷胎女人者， 喻不淨眾生。
懷胎女人者， 喻不淨眾生。
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如彼藏中胎， 眾生性亦爾，
如彼藏中胎， 眾生性亦爾，
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內有無垢性， 名為不孤獨。
內有無垢性， 名為不孤獨。
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貧女垢衣纏， 極醜陋受苦，
貧女垢衣纏， 極醜陋受苦，
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處於孤獨舍， 懷妊王重擔。
處於孤獨舍， 懷妊王重擔。
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如是諸煩惱， 染污眾生性，
如是諸煩惱， 染污眾生性，
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受無量苦惱， 無有歸依處。
受無量苦惱， 無有歸依處。
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實有歸依處， 而無歸依心，
實有歸依處， 而無歸依心，
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不覺自身中， 有如來藏故。
不覺自身中， 有如來藏故。
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問曰：摸像譬喻為明何義？答曰：泥摸譬喻者，諸煩惱相似。寶像譬喻者，如來藏相似。偈言：
問曰：摸像譬喻為明何義？答曰：泥摸譬喻者，諸煩惱相似。寶像譬喻者，如來藏相似。偈言：
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如人融真金， 鑄在泥摸中，
如人融真金， 鑄在泥摸中，
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外有焦黑泥， 內有真寶像。
外有焦黑泥， 內有真寶像。
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彼人量已冷， 除去外泥障，
彼人量已冷， 除去外泥障，
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開摸令顯現， 取內真寶像。
開摸令顯現， 取內真寶像。
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佛性常明淨， 客垢所染污，
佛性常明淨， 客垢所染污，
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諸佛善觀察， 除障令顯現。
諸佛善觀察， 除障令顯現。
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離垢明淨像， 在於穢泥中，
離垢明淨像， 在於穢泥中，
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鑄師知無熱， 然後去泥障。
鑄師知無熱， 然後去泥障。
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如來亦如是， 見眾生佛性，
如來亦如是， 見眾生佛性，
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儼然處煩惱， 如像在摸中，
儼然處煩惱， 如像在摸中，
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能以巧方便， 善用說法椎，
能以巧方便， 善用說法椎，
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打破煩惱摸， 顯發如來藏。
打破煩惱摸， 顯發如來藏。
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究竟一乘寶性論為何義說品第七
究竟一乘寶性論為何義說品第七
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問曰：餘修多羅中皆說一切空，此中何故說有真如佛性？偈言：
問曰：餘修多羅中皆說一切空，此中何故說有真如佛性？偈言：
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處處經中說， 內外一切空，
處處經中說， 內外一切空，
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有為法如雲， 及如夢幻等。
有為法如雲， 及如夢幻等。
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此中何故說， 一切諸眾生，
此中何故說， 一切諸眾生，
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皆有真如性， 而不說空寂？
皆有真如性， 而不說空寂？
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答曰：偈言：
答曰：偈言：
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以有怯弱心， 輕慢諸眾生，
以有怯弱心， 輕慢諸眾生，
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執著虛妄法， 謗真如實性，
執著虛妄法， 謗真如實性，
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計身有神我， 為令如是等，
計身有神我， 為令如是等，
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遠離五種過， 故說有佛性。
遠離五種過， 故說有佛性。
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究竟一乘寶性論身轉清淨成菩提品第八
究竟一乘寶性論身轉清淨成菩提品第八
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淨得及遠離， 自他利相應，
淨得及遠離， 自他利相應，
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依止深快大， 如彼所為義。
依止深快大， 如彼所為義。
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初說佛菩提及得菩提方便。偈言：
初說佛菩提及得菩提方便。偈言：
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向說佛法身， 自性清淨體，
向說佛法身， 自性清淨體，
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為諸煩惱垢， 客塵所染污。
為諸煩惱垢， 客塵所染污。
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譬如虛空中， 離垢淨日月，
譬如虛空中， 離垢淨日月，
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為彼厚密雲， 羅網之所覆。
為彼厚密雲， 羅網之所覆。
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佛功德無垢， 常恒及不變，
佛功德無垢， 常恒及不變，
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不分別諸法， 得無漏真智。
不分別諸法， 得無漏真智。
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次說無垢清淨體。偈言：
次說無垢清淨體。偈言：
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如清淨池水， 無有諸塵濁，
如清淨池水， 無有諸塵濁，
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種種雜花樹， 周匝常圍遶。
種種雜花樹， 周匝常圍遶。
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如月離羅睺， 日無雲翳等，
如月離羅睺， 日無雲翳等，
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無垢功德具， 顯現即彼體。
無垢功德具， 顯現即彼體。
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蜂王美味蜜， 堅實淨真金，
蜂王美味蜜， 堅實淨真金，
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寶藏大果樹， 無垢真金像。
寶藏大果樹， 無垢真金像。
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轉輪聖王身， 妙寶如來像，
轉輪聖王身， 妙寶如來像，
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如是等諸法， 即是如來身。
如是等諸法， 即是如來身。
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次說成就自利利他。偈言：
次說成就自利利他。偈言：
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無漏及遍至， 不滅法與恒，
無漏及遍至， 不滅法與恒，
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清涼不變異， 不退寂靜處。
清涼不變異， 不退寂靜處。
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諸佛如來身， 如虛空無相，
諸佛如來身， 如虛空無相，
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為諸勝智者， 作六根境界，
為諸勝智者， 作六根境界，
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示現微妙色， 出乎妙音聲，
示現微妙色， 出乎妙音聲，
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令嗅佛戒香， 與佛妙法味，
令嗅佛戒香， 與佛妙法味，
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使覺三昧觸， 令知深妙法，
使覺三昧觸， 令知深妙法，
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細思惟稠林， 佛離虛空相。
細思惟稠林， 佛離虛空相。
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次說第一義相應。偈言：
次說第一義相應。偈言：
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如空不思議， 常恒及清涼，
如空不思議， 常恒及清涼，
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不變與寂靜， 遍離諸分別，
不變與寂靜， 遍離諸分別，
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一切處不著， 離閡麁澁觸，
一切處不著， 離閡麁澁觸，
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亦不可見取， 佛淨心無垢，
亦不可見取， 佛淨心無垢，
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次說佛法身。偈言：
次說佛法身。偈言：
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非初非中後， 不破壞不二，
非初非中後， 不破壞不二，
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遠離於三界， 無垢無分別。
遠離於三界， 無垢無分別。
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此甚深境界， 非二乘所知，
此甚深境界， 非二乘所知，
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具勝三昧慧， 如是人能見。
具勝三昧慧， 如是人能見。
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出過於恒沙， 不思議功德，
出過於恒沙， 不思議功德，
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唯如來成就， 不與餘人共。
唯如來成就， 不與餘人共。
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如來妙色身， 清淨無垢體，
如來妙色身， 清淨無垢體，
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遠離諸煩惱， 及一切習氣。
遠離諸煩惱， 及一切習氣。
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種種勝妙法， 光明以為體，
種種勝妙法， 光明以為體，
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令眾生解脫， 常無有休息。
令眾生解脫， 常無有休息。
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所作不思議， 如摩尼寶王，
所作不思議， 如摩尼寶王，
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能現種種形， 而彼體非實。
能現種種形， 而彼體非實。
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為世間說法， 示現寂靜處，
為世間說法， 示現寂靜處，
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教化使淳熟， 授記令入道。
教化使淳熟， 授記令入道。
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如來鏡像身， 而不離本體，
如來鏡像身， 而不離本體，
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猶如一切色， 不離於虛空。
猶如一切色， 不離於虛空。
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次說如來常住身。偈言：
次說如來常住身。偈言：
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世尊體常住， 以修無量因，
世尊體常住， 以修無量因，
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眾生界不盡， 慈悲心如意，
眾生界不盡， 慈悲心如意，
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智成就相應， 法中得自在，
智成就相應， 法中得自在，
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降伏諸魔怨， 體寂靜故常。
降伏諸魔怨， 體寂靜故常。
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次說不可思議體。偈言：
次說不可思議體。偈言：
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非言語所說， 第一義諦攝，
非言語所說， 第一義諦攝，
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離諸覺觀地， 無譬喻可說，
離諸覺觀地， 無譬喻可說，
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最上勝妙法， 不取有涅槃，
最上勝妙法， 不取有涅槃，
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非三乘所知， 唯是佛境界，
非三乘所知， 唯是佛境界，
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究竟一乘寶性論如來功德品第九
究竟一乘寶性論如來功德品第九
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自利亦利他， 第一義諦身，
自利亦利他， 第一義諦身，
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依彼真諦身， 有此世諦體。
依彼真諦身， 有此世諦體。
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果遠離淳熟， 此中具足有，
果遠離淳熟， 此中具足有，
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六十四種法， 諸功德差別。
六十四種法， 諸功德差別。
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略說偈言：
略說偈言：
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佛力金剛杵， 破無智者障，
佛力金剛杵， 破無智者障，
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如來無所畏， 處眾如師子，
如來無所畏， 處眾如師子，
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如來不共法， 清淨如虛空，
如來不共法， 清淨如虛空，
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如彼水中月， 眾生二種見。
如彼水中月， 眾生二種見。
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初說十力。偈言：
初說十力。偈言：
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處非處果報， 業及於諸根，
處非處果報， 業及於諸根，
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性信至處道， 離垢諸禪定，
性信至處道， 離垢諸禪定，
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憶念過去世， 天眼寂靜智，
憶念過去世， 天眼寂靜智，
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如是等諸句， 說名十種力。
如是等諸句， 說名十種力。
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如金剛杵者，偈言：
如金剛杵者，偈言：
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處非處業性， 眾生諸信根，
處非處業性， 眾生諸信根，
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種種隨修地， 過宿命差別。
種種隨修地， 過宿命差別。
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天眼漏盡等， 佛力金剛杵，
天眼漏盡等， 佛力金剛杵，
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能刺摧散破， 癡鎧山牆樹。
能刺摧散破， 癡鎧山牆樹。
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次說四無畏。偈言：
次說四無畏。偈言：
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如實覺諸法， 遮諸閡道障，
如實覺諸法， 遮諸閡道障，
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說道得無漏， 是四種無畏。
說道得無漏， 是四種無畏。
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於所知境界， 畢竟知自他，
於所知境界， 畢竟知自他，
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自知教他知， 此非遮障道。
自知教他知， 此非遮障道。
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能證勝妙果， 自得令他得，
能證勝妙果， 自得令他得，
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說自他利諦， 是諸處無畏。
說自他利諦， 是諸處無畏。
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如師子王者，偈言：
如師子王者，偈言：
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譬如師子王， 諸獸中自在，
譬如師子王， 諸獸中自在，
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常在於山林， 不怖畏諸獸。
常在於山林， 不怖畏諸獸。
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佛人王亦爾， 處於諸群眾，
佛人王亦爾， 處於諸群眾，
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不畏及善住， 堅固奮迅等。
不畏及善住， 堅固奮迅等。
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次說佛十八不共法。偈言：
次說佛十八不共法。偈言：
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佛無過無諍， 無妄念等失，
佛無過無諍， 無妄念等失，
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無不定散心， 無種種諸想，
無不定散心， 無種種諸想，
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無作意護心， 欲精進不退，
無作意護心， 欲精進不退，
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念慧及解脫， 知見等不退。
念慧及解脫， 知見等不退。
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諸業智為本， 知三世無障，
諸業智為本， 知三世無障，
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佛十八功德， 及餘不說者。
佛十八功德， 及餘不說者。
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佛身口無失， 若他來破壞，
佛身口無失， 若他來破壞，
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內心無動相， 非作心捨心。
內心無動相， 非作心捨心。
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世尊欲精進， 念淨智解脫，
世尊欲精進， 念淨智解脫，
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知見常不失， 示現可知境。
知見常不失， 示現可知境。
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一切諸業等， 智為本展轉，
一切諸業等， 智為本展轉，
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三世無障礙， 廣大智行常。
三世無障礙， 廣大智行常。
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是名如來體， 大智慧相應，
是名如來體， 大智慧相應，
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覺彼大菩提， 最上勝妙法。
覺彼大菩提， 最上勝妙法。
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為一切眾生， 轉於大法輪，
為一切眾生， 轉於大法輪，
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無畏勝妙法， 令彼得解脫。
無畏勝妙法， 令彼得解脫。
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次說虛空不相應義。偈言：
次說虛空不相應義。偈言：
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地水火風等， 彼法空中無，
地水火風等， 彼法空中無，
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諸色中亦無， 虛空無閡法。
諸色中亦無， 虛空無閡法。
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諸佛無閡障， 猶如虛空相，
諸佛無閡障， 猶如虛空相，
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如來在世間， 如地水火風。
如來在世間， 如地水火風。
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而諸佛如來， 所有諸功德，
而諸佛如來， 所有諸功德，
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乃至無一法， 共餘世間有。
乃至無一法， 共餘世間有。
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次說三十二大人相。偈言：
次說三十二大人相。偈言：
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足下相平滿， 具足千輻輪，
足下相平滿， 具足千輻輪，
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跟𦟛趺上隆， 伊尼鹿王踹，
跟𦟛趺上隆， 伊尼鹿王踹，
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手足悉柔軟， 諸指皆纖長，
手足悉柔軟， 諸指皆纖長，
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鵝王網縵指， 臂肘上下𦟛，
鵝王網縵指， 臂肘上下𦟛，
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兩肩前後平， 左右俱圓滿，
兩肩前後平， 左右俱圓滿，
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立能手過膝， 馬王陰藏相，
立能手過膝， 馬王陰藏相，
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身𦟛相洪雅， 如尼拘樹王，
身𦟛相洪雅， 如尼拘樹王，
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體相七處滿， 上半如師子，
體相七處滿， 上半如師子，
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威德勢堅固， 猶如那羅延，
威德勢堅固， 猶如那羅延，
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身色新淨妙， 柔軟金色皮，
身色新淨妙， 柔軟金色皮，
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淨軟細平密， 一孔一毛生，
淨軟細平密， 一孔一毛生，
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毛柔軟上靡， 微細輪右旋，
毛柔軟上靡， 微細輪右旋，
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身淨光圓匝， 頂上相高顯，
身淨光圓匝， 頂上相高顯，
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項如孔雀王， 頤方若師子，
項如孔雀王， 頤方若師子，
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髮淨金精色， 喻如因陀羅，
髮淨金精色， 喻如因陀羅，
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額上白毫相， 通面淨光明，
額上白毫相， 通面淨光明，
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口含四十齒， 二牙白踰雪，
口含四十齒， 二牙白踰雪，
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深密內外明， 上下齒平齊，
深密內外明， 上下齒平齊，
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迦陵頻伽聲， 妙音深遠聲，
迦陵頻伽聲， 妙音深遠聲，
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所食無完過， 得味中上味，
所食無完過， 得味中上味，
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細薄廣長舌， 二目淳紺色，
細薄廣長舌， 二目淳紺色，
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眼睫若牛王， 功德如蓮華。
眼睫若牛王， 功德如蓮華。
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如是說人尊， 妙相三十二，
如是說人尊， 妙相三十二，
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一一不雜亂， 普身不可嫌。
一一不雜亂， 普身不可嫌。
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次說如水中月。偈言：
次說如水中月。偈言：
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秋空無雲翳， 月在天及水，
秋空無雲翳， 月在天及水，
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一切世間人， 皆見月勢力。
一切世間人， 皆見月勢力。
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清淨佛輪中， 具功德勢力，
清淨佛輪中， 具功德勢力，
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佛子見如來， 功德身亦爾。
佛子見如來， 功德身亦爾。
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究竟一乘寶性論自然不休息佛業品第十
究竟一乘寶性論自然不休息佛業品第十
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於可化眾生， 以教化方便，
於可化眾生， 以教化方便，
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起化眾生業， 教化眾生界。
起化眾生業， 教化眾生界。
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諸佛自在人， 於可化眾生，
諸佛自在人， 於可化眾生，
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常待時待處， 自然作佛事。
常待時待處， 自然作佛事。
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遍覺知大乘， 最妙功德聚，
遍覺知大乘， 最妙功德聚，
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如大海水寶， 如來智亦爾。
如大海水寶， 如來智亦爾。
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菩提廣無邊， 猶如虛空界，
菩提廣無邊， 猶如虛空界，
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放無量功德， 大智慧日光，
放無量功德， 大智慧日光，
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遍照諸眾生， 有佛妙法身，
遍照諸眾生， 有佛妙法身，
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無垢功德藏， 如我身無異。
無垢功德藏， 如我身無異。
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煩惱障智障， 雲霧羅網覆，
煩惱障智障， 雲霧羅網覆，
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諸佛慈悲風， 吹令散滅盡。
諸佛慈悲風， 吹令散滅盡。
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次說大乘業喻。略說偈言：
次說大乘業喻。略說偈言：
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帝釋妙鼓雲， 梵天日摩尼，
帝釋妙鼓雲， 梵天日摩尼，
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響及虛空地， 如來身亦爾。
響及虛空地， 如來身亦爾。
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初說帝釋鏡像譬喻。偈言：
初說帝釋鏡像譬喻。偈言：
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如彼毘琉璃， 清淨大地中，
如彼毘琉璃， 清淨大地中，
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天主帝釋身， 於中鏡像現。
天主帝釋身， 於中鏡像現。
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如是眾生心， 清淨大地中，
如是眾生心， 清淨大地中，
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諸佛如來身， 於中鏡像現。
諸佛如來身， 於中鏡像現。
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帝釋現不現， 依地淨不淨，
帝釋現不現， 依地淨不淨，
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如是諸世間， 鏡像現不現。
如是諸世間， 鏡像現不現。
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如來有起滅， 依濁不濁心，
如來有起滅， 依濁不濁心，
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如是諸眾生， 鏡像現不現。
如是諸眾生， 鏡像現不現。
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天主帝釋身， 鏡像有生滅，
天主帝釋身， 鏡像有生滅，
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不可得說有， 不可得說無。
不可得說有， 不可得說無。
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如來身亦爾， 鏡像有生滅，
如來身亦爾， 鏡像有生滅，
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不可得說有， 不可得說無。
不可得說有， 不可得說無。
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如地普周遍， 遠離高下穢，
如地普周遍， 遠離高下穢，
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大琉璃明淨， 離垢功德平。
大琉璃明淨， 離垢功德平。
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以彼毘琉璃， 清淨無垢故，
以彼毘琉璃， 清淨無垢故，
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天主鏡像現， 及莊嚴具生。
天主鏡像現， 及莊嚴具生。
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若男若女等， 於中見天主，
若男若女等， 於中見天主，
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及妙莊嚴具， 作生彼處願。
及妙莊嚴具， 作生彼處願。
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眾生為生彼， 修行諸善行，
眾生為生彼， 修行諸善行，
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持戒及布施， 散花捨珍寶，
持戒及布施， 散花捨珍寶，
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後時功德盡， 地滅彼亦滅。
後時功德盡， 地滅彼亦滅。
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心琉璃地淨， 諸佛鏡像現，
心琉璃地淨， 諸佛鏡像現，
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諸佛子菩薩， 見佛心歡喜，
諸佛子菩薩， 見佛心歡喜，
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為求菩提故， 起願修諸行。
為求菩提故， 起願修諸行。
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不生不滅者即是如來。偈言：
不生不滅者即是如來。偈言：
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如毘琉璃滅， 彼鏡像亦滅，
如毘琉璃滅， 彼鏡像亦滅，
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無可化眾生， 如來不出世。
無可化眾生， 如來不出世。
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琉璃寶地淨， 示現佛妙像，
琉璃寶地淨， 示現佛妙像，
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彼淨心不壞， 信根芽增長。
彼淨心不壞， 信根芽增長。
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白淨法生滅， 佛像亦生滅，
白淨法生滅， 佛像亦生滅，
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如來不生滅， 猶如帝釋王。
如來不生滅， 猶如帝釋王。
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此業自然有， 見是等現前，
此業自然有， 見是等現前，
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法身不生滅， 盡諸際常住。
法身不生滅， 盡諸際常住。
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次說天中妙鼓譬喻。偈言：
次說天中妙鼓譬喻。偈言：
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天妙法鼓聲， 依自業而有，
天妙法鼓聲， 依自業而有，
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諸佛說法音， 眾生自業聞。
諸佛說法音， 眾生自業聞。
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如妙聲遠離， 功用處身心，
如妙聲遠離， 功用處身心，
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令一切諸天， 離怖得寂靜。
令一切諸天， 離怖得寂靜。
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佛聲亦如是， 離功用身心，
佛聲亦如是， 離功用身心，
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令一切眾生， 得證寂滅道。
令一切眾生， 得證寂滅道。
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於彼戰鬪時， 為破修羅力，
於彼戰鬪時， 為破修羅力，
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因鼓出畏聲， 令修羅退散。
因鼓出畏聲， 令修羅退散。
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如來為眾生， 滅諸煩惱苦，
如來為眾生， 滅諸煩惱苦，
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為世間說法， 示勝禪定道。
為世間說法， 示勝禪定道。
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一切世間人不覺自過失。偈言：
一切世間人不覺自過失。偈言：
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聾不聞細聲， 天耳聞不遍，
聾不聞細聲， 天耳聞不遍，
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唯智者境界， 以聞心不染。
唯智者境界， 以聞心不染。
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次說雲雨譬喻。偈言：
次說雲雨譬喻。偈言：
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知有起悲心， 遍滿世間處，
知有起悲心， 遍滿世間處，
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定持無垢藏， 佛雨淨穀因。
定持無垢藏， 佛雨淨穀因。
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世間依善業， 依風生雲雨，
世間依善業， 依風生雲雨，
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依悲等增長， 佛妙法雲雨。
依悲等增長， 佛妙法雲雨。
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依止器世間，雨水味變壞。偈言：
依止器世間，雨水味變壞。偈言：
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譬如虛空中， 雨八功德水，
譬如虛空中， 雨八功德水，
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到醎等住處， 生種種異味。
到醎等住處， 生種種異味。
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如來慈悲雲， 雨八聖道水，
如來慈悲雲， 雨八聖道水，
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到眾生心處， 生種種解味。
到眾生心處， 生種種解味。
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無差別心。偈言：
無差別心。偈言：
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信於妙大乘， 及中謗法者，
信於妙大乘， 及中謗法者，
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人遮多鳥鬼， 此三聚相似。
人遮多鳥鬼， 此三聚相似。
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正定聚眾生， 習氣不定聚，
正定聚眾生， 習氣不定聚，
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身見邪定聚， 邪見流生死。
身見邪定聚， 邪見流生死。
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秋天無雲雨， 人空鳥受苦，
秋天無雲雨， 人空鳥受苦，
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夏天多雨水， 燒鬼令受苦。
夏天多雨水， 燒鬼令受苦。
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佛現世不現， 悲雲雨法雨，
佛現世不現， 悲雲雨法雨，
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信法器能得， 謗法有不聞。
信法器能得， 謗法有不聞。
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不護眾生。偈言：
不護眾生。偈言：
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天雨如車軸， 澍下衝大地，
天雨如車軸， 澍下衝大地，
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雹及礔礰石， 金剛爆火等，
雹及礔礰石， 金剛爆火等，
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不護微細虫， 山林諸果樹，
不護微細虫， 山林諸果樹，
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草穀稻糧等， 行人故不雨。
草穀稻糧等， 行人故不雨。
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如來亦如是， 於麁細眾生，
如來亦如是， 於麁細眾生，
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相應諸方便， 般若悲雲雨，
相應諸方便， 般若悲雲雨，
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諸煩惱習氣， 我邪見眾生，
諸煩惱習氣， 我邪見眾生，
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如是種類等， 一切智不護。
如是種類等， 一切智不護。
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為滅苦火。偈言：
為滅苦火。偈言：
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知病離病因， 取無病修藥，
知病離病因， 取無病修藥，
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苦因彼滅道， 知離觸修等。
苦因彼滅道， 知離觸修等。
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無始世生死， 波流轉五道，
無始世生死， 波流轉五道，
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五道中受樂， 猶如臭爛糞。
五道中受樂， 猶如臭爛糞。
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寒熱惱等觸， 諸苦畢竟有，
寒熱惱等觸， 諸苦畢竟有，
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為令彼除滅， 降大妙法雨。
為令彼除滅， 降大妙法雨。
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知天中退苦， 人中追求苦，
知天中退苦， 人中追求苦，
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有智者不求， 人天自在樂。
有智者不求， 人天自在樂。
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慧者信佛語， 已信者知苦，
慧者信佛語， 已信者知苦，
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亦復知苦因， 觀滅及知道。
亦復知苦因， 觀滅及知道。
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次說梵天譬喻。偈言：
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梵天過去願， 依諸天淨業，
梵天過去願， 依諸天淨業，
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梵天自然現， 化佛身亦爾。
梵天自然現， 化佛身亦爾。
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梵宮中不動， 常現於欲界，
梵宮中不動， 常現於欲界，
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諸天見妙色， 失五欲境界。
諸天見妙色， 失五欲境界。
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佛法身不動， 而常現世間，
佛法身不動， 而常現世間，
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眾生見歡喜， 不樂諸有樂。
眾生見歡喜， 不樂諸有樂。
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有現不現。偈言：
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從天退入胎， 現生有父母，
從天退入胎， 現生有父母，
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在家示嬰兒， 習學諸伎藝，
在家示嬰兒， 習學諸伎藝，
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戲樂及遊行， 出家行苦行，
戲樂及遊行， 出家行苦行，
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現就外道學， 降伏於天魔，
現就外道學， 降伏於天魔，
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成佛轉法輪， 示道入涅槃，
成佛轉法輪， 示道入涅槃，
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諸薄福眾生， 不能見如來。
諸薄福眾生， 不能見如來。
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次說日譬喻。偈言。
次說日譬喻。偈言。
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如日光初出， 普照諸蓮華，
如日光初出， 普照諸蓮華，
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有同一時開， 亦有一時合。
有同一時開， 亦有一時合。
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佛日亦如是， 照一切眾生，
佛日亦如是， 照一切眾生，
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有智如華開， 有罪如華合。
有智如華開， 有罪如華合。
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如日照水華， 而日無分別，
如日照水華， 而日無分別，
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佛日亦如是， 照而無分別。
佛日亦如是， 照而無分別。
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次第。偈言：
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日初出世間， 千光次第照，
日初出世間， 千光次第照，
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先照高大山， 後照中下山。
先照高大山， 後照中下山。
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佛日亦如是， 次第照世間，
佛日亦如是， 次第照世間，
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先照諸菩薩， 後及餘眾生。
先照諸菩薩， 後及餘眾生。
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光明輪不同。偈言：
光明輪不同。偈言：
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色智身二法， 大悲身如空，
色智身二法， 大悲身如空，
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遍照諸世間， 故佛不同日。
遍照諸世間， 故佛不同日。
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日不能遍照， 諸國土虛空，
日不能遍照， 諸國土虛空，
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不破無明闇， 不示何知境。
不破無明闇， 不示何知境。
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放種種諸色， 光明雲羅網，
放種種諸色， 光明雲羅網，
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示大慈悲體， 真如妙境界。
示大慈悲體， 真如妙境界。
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佛入城聚落， 無眼者得眼，
佛入城聚落， 無眼者得眼，
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見佛得大利， 亦滅諸惡法。
見佛得大利， 亦滅諸惡法。
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無明沒諸有， 邪見黑闇障，
無明沒諸有， 邪見黑闇障，
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如來日光照， 見慧未見處。
如來日光照， 見慧未見處。
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次說摩尼珠譬喻。偈言：
次說摩尼珠譬喻。偈言：
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一時同處住， 滿足所求意，
一時同處住， 滿足所求意，
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摩尼寶無心， 而滿眾生願。
摩尼寶無心， 而滿眾生願。
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自在大法王， 同住於悲心，
自在大法王， 同住於悲心，
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眾生種種聞， 佛心無分別。
眾生種種聞， 佛心無分別。
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次說響譬喻。偈言：
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譬如諸響聲， 依他而得起，
譬如諸響聲， 依他而得起，
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自然無分別， 非內非外住。
自然無分別， 非內非外住。
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如來聲亦爾， 依他心而起，
如來聲亦爾， 依他心而起，
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自然無分別， 非內非外住。
自然無分別， 非內非外住。
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次說虛空譬喻。偈言：
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無物不可見， 無觀無依止，
無物不可見， 無觀無依止，
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過眼識境界， 無色不可見。
過眼識境界， 無色不可見。
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空中見高下， 而空不如是，
空中見高下， 而空不如是，
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佛中見一切， 其義亦如是。
佛中見一切， 其義亦如是。
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次說地譬喻。偈言：
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一切諸草木， 依止大地生，
一切諸草木， 依止大地生，
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地無分別心， 而增長成就。
地無分別心， 而增長成就。
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眾生心善根， 依止佛地生，
眾生心善根， 依止佛地生，
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佛無分別心， 而增廣成就。
佛無分別心， 而增廣成就。
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佛聲猶如響， 以無名字說，
佛聲猶如響， 以無名字說，
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佛身如虛空， 遍不可見常。
佛身如虛空， 遍不可見常。
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如依地諸法， 一切諸妙藥，
如依地諸法， 一切諸妙藥，
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遍為諸眾生， 不限於一人。
遍為諸眾生， 不限於一人。
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依佛地諸法， 白淨妙法藥，
依佛地諸法， 白淨妙法藥，
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遍為諸眾生， 不限於一人。
遍為諸眾生， 不限於一人。
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究竟一乘寶性論校量信功德品第十一
究竟一乘寶性論校量信功德品第十一
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佛性佛菩提， 佛法及佛業，
佛性佛菩提， 佛法及佛業，
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諸出世淨人， 所不能思議。
諸出世淨人， 所不能思議。
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此諸佛境界， 若有能信者，
此諸佛境界， 若有能信者，
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得無量功德， 勝一切眾生。
得無量功德， 勝一切眾生。
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以求佛菩提， 不思議果報，
以求佛菩提， 不思議果報，
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得無量功德， 故勝諸世間。
得無量功德， 故勝諸世間。
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若有人能捨， 魔尼諸珍寶，
若有人能捨， 魔尼諸珍寶，
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遍布十方界， 無量佛國土。
遍布十方界， 無量佛國土。
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為求佛菩提， 施與諸法王，
為求佛菩提， 施與諸法王，
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是人如是施， 無量恒沙劫。
是人如是施， 無量恒沙劫。
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若復有人聞， 妙境界一句，
若復有人聞， 妙境界一句，
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聞已復能信， 過施福無量。
聞已復能信， 過施福無量。
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若有智慧人， 奉持無上戒，
若有智慧人， 奉持無上戒，
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身口意業淨， 自然常護持。
身口意業淨， 自然常護持。
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為求佛菩提， 如是無量劫，
為求佛菩提， 如是無量劫，
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是人所得福， 不可得思議。
是人所得福， 不可得思議。
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若復有人聞， 妙境界一句，
若復有人聞， 妙境界一句，
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聞已復能言， 過戒福無量。
聞已復能言， 過戒福無量。
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若人入禪定， 焚三界煩惱，
若人入禪定， 焚三界煩惱，
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過天行彼岸， 無菩提方便。
過天行彼岸， 無菩提方便。
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若復有人聞， 妙境界一句，
若復有人聞， 妙境界一句，
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聞已復能信， 過禪福無量。
聞已復能信， 過禪福無量。
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無慧人能捨， 唯得富貴報，
無慧人能捨， 唯得富貴報，
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修持禁戒者， 得生人天中。
修持禁戒者， 得生人天中。
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修行斷諸障， 悲慧不能除，
修行斷諸障， 悲慧不能除，
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慧除煩惱障， 亦能除智障。
慧除煩惱障， 亦能除智障。
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聞法為慧因， 是故聞法勝，
聞法為慧因， 是故聞法勝，
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何況聞法已， 復能生信心。
何況聞法已， 復能生信心。
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我此所說法， 為自心清淨，
我此所說法， 為自心清淨，
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依諸如來教， 修多羅相應。
依諸如來教， 修多羅相應。
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若有智慧人， 聞能信受者，
若有智慧人， 聞能信受者，
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我此所說法， 亦為攝彼人。
我此所說法， 亦為攝彼人。
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依燈電摩尼， 日月等諸明，
依燈電摩尼， 日月等諸明，
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一切有眼者， 皆能見境界。
一切有眼者， 皆能見境界。
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依佛法光明， 慧眼者能見，
依佛法光明， 慧眼者能見，
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以法有是利， 故我說此法。
以法有是利， 故我說此法。
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若一切所說， 有義有法句，
若一切所說， 有義有法句，
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能令修行者， 遠離於三界。
能令修行者， 遠離於三界。
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及示寂靜法， 最勝無上道，
及示寂靜法， 最勝無上道，
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佛說是正經， 餘者顛倒說，
佛說是正經， 餘者顛倒說，
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雖說法句義， 斷三界煩惱。
雖說法句義， 斷三界煩惱。
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無明覆慧眼， 貪等垢所縛，
無明覆慧眼， 貪等垢所縛，
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又於佛法中， 取少分說者，
又於佛法中， 取少分說者，
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世典善言說， 彼三尚可受，
世典善言說， 彼三尚可受，
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何況諸如來， 遠離煩惱垢，
何況諸如來， 遠離煩惱垢，
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無漏智慧人， 所說修多羅。
無漏智慧人， 所說修多羅。
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以離於諸佛， 一切世間中，
以離於諸佛， 一切世間中，
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更無勝智慧， 如實知法者。
更無勝智慧， 如實知法者。
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如來說了義， 彼不可思議，
如來說了義， 彼不可思議，
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思者是謗法， 不識佛意故。
思者是謗法， 不識佛意故。
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謗聖及壞法， 此諸邪思惟，
謗聖及壞法， 此諸邪思惟，
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煩惱愚癡人， 妄見所計故。
煩惱愚癡人， 妄見所計故。
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故不應執著， 邪見諸垢法，
故不應執著， 邪見諸垢法，
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以淨衣受色， 垢膩不可染。
以淨衣受色， 垢膩不可染。
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問曰：以何因緣有此謗法？答曰：偈言：
問曰：以何因緣有此謗法？答曰：偈言：
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愚不信白法， 邪見及憍慢，
愚不信白法， 邪見及憍慢，
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過去謗法障， 執著不了義，
過去謗法障， 執著不了義，
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著供養恭敬， 唯見於邪法，
著供養恭敬， 唯見於邪法，
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遠離善知識， 親近謗法者，
遠離善知識， 親近謗法者，
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樂著小乘法， 如是等眾生，
樂著小乘法， 如是等眾生，
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不信於大乘， 故謗諸佛法。
不信於大乘， 故謗諸佛法。
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智者不應畏， 怨家蛇火毒，
智者不應畏， 怨家蛇火毒，
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因陀羅礔礰， 刀杖諸惡獸，
因陀羅礔礰， 刀杖諸惡獸，
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虎狼師子等， 彼但能斷命，
虎狼師子等， 彼但能斷命，
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不能令人入， 可畏阿鼻獄。
不能令人入， 可畏阿鼻獄。
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應畏謗深法， 及謗法知識，
應畏謗深法， 及謗法知識，
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決定令人入， 可畏阿鼻獄。
決定令人入， 可畏阿鼻獄。
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雖近惡知識， 惡心出佛血，
雖近惡知識， 惡心出佛血，
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及殺害父母， 斷諸聖人命，
及殺害父母， 斷諸聖人命，
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破壞和合僧， 及斷諸善根，
破壞和合僧， 及斷諸善根，
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以繫念正法， 能解脫彼處。
以繫念正法， 能解脫彼處。
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若復有餘人， 誹謗甚深法，
若復有餘人， 誹謗甚深法，
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彼人無量劫， 不可得解脫。
彼人無量劫， 不可得解脫。
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若人令眾生， 覺信如是法，
若人令眾生， 覺信如是法，
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彼是我父母， 亦是善知識。
彼是我父母， 亦是善知識。
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彼人是智者， 以如來滅後，
彼人是智者， 以如來滅後，
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迴邪見顛倒， 令入正道故。
迴邪見顛倒， 令入正道故。
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三寶清淨性， 菩提功德業，
三寶清淨性， 菩提功德業，
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我略說七種， 與佛經相應。
我略說七種， 與佛經相應。
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依此諸功德， 願於命終時，
依此諸功德， 願於命終時，
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見無量壽佛， 無邊功德身。
見無量壽佛， 無邊功德身。
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我及餘信者， 既見彼佛已，
我及餘信者， 既見彼佛已，
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願得離垢眼， 成無上菩提。
願得離垢眼， 成無上菩提。
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論曰：第一教化品，如向偈中已說應知。此論廣門有十一品，中則七品，略唯一品。初釋一品，具攝此論法義體相應知。偈言：
論曰：第一教化品，如向偈中已說應知。此論廣門有十一品，中則七品，略唯一品。初釋一品，具攝此論法義體相應知。偈言：
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佛法及眾僧， 性道功德業，
佛法及眾僧， 性道功德業，
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略說此論體， 七種金剛句。
略說此論體， 七種金剛句。
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此偈明何義？言金剛者，猶如金剛難可沮壞，所證之義亦復如是，故言金剛。所言句者，以此論句能與證義為根本故。此明何義？內身證法無言之體，以聞思智難可證得，猶如金剛。名字章句以能詮彼理中證智，隨順正道能作根本，故名為句。此復何義？有二義故。何謂二義？一難證義、二者因義，是名為義。金剛字句應如是知。
此偈明何義？言金剛者，猶如金剛難可沮壞，所證之義亦復如是，故言金剛。所言句者，以此論句能與證義為根本故。此明何義？內身證法無言之體，以聞思智難可證得，猶如金剛。名字章句以能詮彼理中證智，隨順正道能作根本，故名為句。此復何義？有二義故。何謂二義？一難證義、二者因義，是名為義。金剛字句應如是知。
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又何謂為義？何謂為字？義者，則有七種證義。何謂七義？一者佛義、二者法義、三者僧義、四者眾生義、五者菩提義、六者功德義、七者業義，是名為義。是故經言：又第一義諦者，所謂心緣尚不能知，何況名字章句故。所言字者，隨以何等名字、章句、言語、風聲、能表、能說、能明、能示，此七種義是名為字。是故經言：又世諦者，謂世間中所用之事，名字章句言語所說故。又此七種金剛句義，如諸經中廣說應知。應云何知？依佛義故，如來經中告阿難言：阿難！所言如來者，非可見法，是故眼識不能得見故。依法義故，如來經中告阿難言，阿難！所言法者，非可說事，以是故非耳識所聞故。依僧義故，如來經中告阿難言：阿難！所言僧者，名為無為，是故不可身心供養禮拜讚歎故。依眾生義故，如來經中告舍利弗言：舍利弗！言眾生者，乃是諸佛如來境界。一切聲聞辟支佛等，以正智慧不能觀察眾生之義，何況能證毛道凡夫。於此義中唯信如來。是故舍利弗！隨如來信此眾生義。舍利弗！言眾生者，即是第一義諦。舍利弗言：第一義諦者，即是眾生界。舍利弗言：眾生界者，即是如來藏。舍利弗言：如來藏者，即是法身故。依菩提義故，經中說言：世尊言阿耨多羅三藐三菩提者，名涅槃界。世尊言涅槃界者，即是法身故。依功德義故，如來經中告舍利弗言：舍利弗！如來所說法身義者，過於恒沙不離不脫不思議佛法如來智慧功德。舍利弗！如世間燈，明色及觸不離不脫；又如摩尼寶珠，明色形相不離不脫。舍利弗！法身之義亦復如是，過於恒沙不離不脫不思議佛法如來智慧功德故。依業義故，如來經中告文殊師利言：文殊師利！如來不分別不分別，無分別而自然無分別，如所作業自然行故。如是等名略說七種金剛字句。總攝此論體相應知。是故偈言：
又何謂為義？何謂為字？義者，則有七種證義。何謂七義？一者佛義、二者法義、三者僧義、四者眾生義、五者菩提義、六者功德義、七者業義，是名為義。是故經言：又第一義諦者，所謂心緣尚不能知，何況名字章句故。所言字者，隨以何等名字、章句、言語、風聲、能表、能說、能明、能示，此七種義是名為字。是故經言：又世諦者，謂世間中所用之事，名字章句言語所說故。又此七種金剛句義，如諸經中廣說應知。應云何知？依佛義故，如來經中告阿難言：阿難！所言如來者，非可見法，是故眼識不能得見故。依法義故，如來經中告阿難言，阿難！所言法者，非可說事，以是故非耳識所聞故。依僧義故，如來經中告阿難言：阿難！所言僧者，名為無為，是故不可身心供養禮拜讚歎故。依眾生義故，如來經中告舍利弗言：舍利弗！言眾生者，乃是諸佛如來境界。一切聲聞辟支佛等，以正智慧不能觀察眾生之義，何況能證毛道凡夫。於此義中唯信如來。是故舍利弗！隨如來信此眾生義。舍利弗！言眾生者，即是第一義諦。舍利弗言：第一義諦者，即是眾生界。舍利弗言：眾生界者，即是如來藏。舍利弗言：如來藏者，即是法身故。依菩提義故，經中說言：世尊言阿耨多羅三藐三菩提者，名涅槃界。世尊言涅槃界者，即是法身故。依功德義故，如來經中告舍利弗言：舍利弗！如來所說法身義者，過於恒沙不離不脫不思議佛法如來智慧功德。舍利弗！如世間燈，明色及觸不離不脫；又如摩尼寶珠，明色形相不離不脫。舍利弗！法身之義亦復如是，過於恒沙不離不脫不思議佛法如來智慧功德故。依業義故，如來經中告文殊師利言：文殊師利！如來不分別不分別，無分別而自然無分別，如所作業自然行故。如是等名略說七種金剛字句。總攝此論體相應知。是故偈言：
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七種相次第， 總持自在王，
七種相次第， 總持自在王，
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菩薩修多羅， 序分有三句，
菩薩修多羅， 序分有三句，
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餘殘四句者， 在菩薩如來，
餘殘四句者， 在菩薩如來，
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智慧差別分， 應當如是知。
智慧差別分， 應當如是知。
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此偈明何義？以是七種金剛字句總攝此論，一切佛法廣說其相。如《陀羅尼自在王經》序分中三句，餘四句在彼修多羅，菩薩如來法差別分應知。云何序分有初三句？彼修多羅序分中言：婆伽婆平等證一切法，善轉法輪、善能教化調伏無量諸弟子眾。如是三種根本字句，次第示現佛法僧寶，說彼三寶次第生起成就應知。餘四句者，說隨順三寶因、成就三寶因應知。此明何義？以諸菩薩於八地中，十自在為首，具足得一切自在。是故菩薩坐於道場勝妙之處，於一切法中皆得自在。是故經言：婆伽婆平等證一切法故。以諸菩薩住九地時，於一切法中得為無上最大法師，善知一切諸眾生心，到一切眾生根機第一彼岸，能斷一切眾生煩惱習氣，是故菩薩成大菩提。是故經言：善轉法輪故。以諸菩薩於第十地中，得住無上法王位，後能於一切佛所作業自然而行，常不休息。是故經言：善能教化調伏無量諸弟子眾故。彼善能教化調伏無量諸弟子眾，即彼經中次後示現。是故經言：與大比丘眾俱，如是乃至復有無量菩薩眾俱。如是次第，善能教化聲聞位地及佛菩提、善能調伏一切煩惱，如是畢竟有無量功德。又說聲聞菩薩諸功德已，次說諸佛如來不可思議三昧境界。又說諸佛如來三昧境界已，次說無垢大寶莊嚴寶殿成就。又說大寶莊嚴寶殿成就已，次說大眾雲集種種供養讚歎如來，雨種種衣、雨種種華、雨種種香，如是等示現佛寶不思議事應知。又復次說妙法莊嚴法座。又說妙法莊嚴法座已，次說法門名字及示現功德。此明法寶功德差別應如。又復次說諸菩薩摩訶薩迭共三昧行境界，示現種種功德。此明僧寶功德差別應知。又復次說如來放大光明，授諸菩薩摩訶薩太子法王位職。又復次說與大無畏不怯弱辯才，又復讚歎諸佛如來第一功德，又復次說最上第一大乘之法，示現如實修行彼大乘故，於法中證果。即彼三寶無上功德次第差別，序分中義大都已竟，應如是知。已說自在王菩薩修多羅序分中三寶，次說佛性義。有六十種法，清淨彼功德。何以故？以有彼清淨無量功德性。為清淨彼性，修六十種法。為此義故，《十地經》中數數說金以為譬喻，為清淨彼佛性義故。又復即於此《陀羅尼自在王經》中說如來業已，次說不清淨大毘琉璃摩尼寶喻。是故經言：善男子！譬如善巧摩尼寶師，善知清淨大摩尼寶，向大摩尼寶性山中取未清淨諸摩尼寶。既取彼寶，以嚴灰洗。嚴灰洗已，然後復持黑頭髮衣以用揩磨。不以為足，勤未休息，次以辛味飲食汁洗。食汁洗已，然後復持衣纏裹木以用揩磨。不以為足，勤未休息，次後復以大藥汁洗。藥汁洗已，次後
此偈明何義？以是七種金剛字句總攝此論，一切佛法廣說其相。如《陀羅尼自在王經》序分中三句，餘四句在彼修多羅，菩薩如來法差別分應知。云何序分有初三句？彼修多羅序分中言：婆伽婆平等證一切法，善轉法輪、善能教化調伏無量諸弟子眾。如是三種根本字句，次第示現佛法僧寶，說彼三寶次第生起成就應知。餘四句者，說隨順三寶因、成就三寶因應知。此明何義？以諸菩薩於八地中，十自在為首，具足得一切自在。是故菩薩坐於道場勝妙之處，於一切法中皆得自在。是故經言：婆伽婆平等證一切法故。以諸菩薩住九地時，於一切法中得為無上最大法師，善知一切諸眾生心，到一切眾生根機第一彼岸，能斷一切眾生煩惱習氣，是故菩薩成大菩提。是故經言：善轉法輪故。以諸菩薩於第十地中，得住無上法王位，後能於一切佛所作業自然而行，常不休息。是故經言：善能教化調伏無量諸弟子眾故。彼善能教化調伏無量諸弟子眾，即彼經中次後示現。是故經言：與大比丘眾俱，如是乃至復有無量菩薩眾俱。如是次第，善能教化聲聞位地及佛菩提、善能調伏一切煩惱，如是畢竟有無量功德。又說聲聞菩薩諸功德已，次說諸佛如來不可思議三昧境界。又說諸佛如來三昧境界已，次說無垢大寶莊嚴寶殿成就。又說大寶莊嚴寶殿成就已，次說大眾雲集種種供養讚歎如來，雨種種衣、雨種種華、雨種種香，如是等示現佛寶不思議事應知。又復次說妙法莊嚴法座。又說妙法莊嚴法座已，次說法門名字及示現功德。此明法寶功德差別應如。又復次說諸菩薩摩訶薩迭共三昧行境界，示現種種功德。此明僧寶功德差別應知。又復次說如來放大光明，授諸菩薩摩訶薩太子法王位職。又復次說與大無畏不怯弱辯才，又復讚歎諸佛如來第一功德，又復次說最上第一大乘之法，示現如實修行彼大乘故，於法中證果。即彼三寶無上功德次第差別，序分中義大都已竟，應如是知。已說自在王菩薩修多羅序分中三寶，次說佛性義。有六十種法，清淨彼功德。何以故？以有彼清淨無量功德性。為清淨彼性，修六十種法。為此義故，《十地經》中數數說金以為譬喻，為清淨彼佛性義故。又復即於此《陀羅尼自在王經》中說如來業已，次說不清淨大毘琉璃摩尼寶喻。是故經言：善男子！譬如善巧摩尼寶師，善知清淨大摩尼寶，向大摩尼寶性山中取未清淨諸摩尼寶。既取彼寶，以嚴灰洗。嚴灰洗已，然後復持黑頭髮衣以用揩磨。不以為足，勤未休息，次以辛味飲食汁洗。食汁洗已，然後復持衣纏裹木以用揩磨。不以為足，勤未休息，次後復以大藥汁洗。藥汁洗已，次後
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復更持細軟衣以用揩磨。以細軟衣用揩磨已，然後遠離銅鐵等鑛毘琉璃垢，方得說言大琉璃寶。善男子！諸佛如來亦復如是，善知不淨諸眾生性，知已乃為說無常苦無我不淨，為驚怖彼樂世眾生，令厭世間入聲聞法中。而佛如來不以為足，勤未休息，次為說空無相無願，令彼眾生少解如來所說法輪。而佛如來不以為足，勤未休息，次復為說不退法輪，次說清淨波羅蜜行，謂不見三事，令眾生入如來境界。如是依種種因、依種種性，入佛法中。入法中已，故名無上最大福田。又復依此自性清淨如來性故，經中偈言：
復更持細軟衣以用揩磨。以細軟衣用揩磨已，然後遠離銅鐵等鑛毘琉璃垢，方得說言大琉璃寶。善男子！諸佛如來亦復如是，善知不淨諸眾生性，知已乃為說無常苦無我不淨，為驚怖彼樂世眾生，令厭世間入聲聞法中。而佛如來不以為足，勤未休息，次為說空無相無願，令彼眾生少解如來所說法輪。而佛如來不以為足，勤未休息，次復為說不退法輪，次說清淨波羅蜜行，謂不見三事，令眾生入如來境界。如是依種種因、依種種性，入佛法中。入法中已，故名無上最大福田。又復依此自性清淨如來性故，經中偈言：
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「譬如石鑛中， 真金不可見，
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能清淨者見， 見佛亦如是。」
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向說佛性有六十種淨業功德。何謂六十？所謂四種菩薩莊嚴、八種菩薩光明、十六種菩薩摩訶薩大悲、三十二種諸菩薩業。
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已說佛性義，次說佛菩提，有十六種無上菩提大慈悲心。
已說佛性義，次說佛菩提，有十六種無上菩提大慈悲心。
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已說佛菩提，次說諸佛如來功德，所謂十力、四無所畏、十八不共法。
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已說功德，次說如來三十二種無上大業。如是七種金剛句義，彼修多羅廣說體相，如是應知。問曰：此七種句有何次第？答曰：偈言：
已說功德，次說如來三十二種無上大業。如是七種金剛句義，彼修多羅廣說體相，如是應知。問曰：此七種句有何次第？答曰：偈言：
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從佛次有法， 次法復有僧，
從佛次有法， 次法復有僧，
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僧次無礙性， 從性次有智。
僧次無礙性， 從性次有智。
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十力等功德， 為一切眾生，
十力等功德， 為一切眾生，
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而作利益業， 有如是次第。
而作利益業， 有如是次第。
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已說一品具攝此論法義體相，次說七品具攝此論法義體相，解釋偈義應知。歸敬三寶者，此明何義？所有如來教化眾生，彼諸眾生歸依於佛，尊敬如來歸依於法，尊敬如來歸依於僧。依於三寶，說十二偈。初明佛寶，故說四偈。
已說一品具攝此論法義體相，次說七品具攝此論法義體相，解釋偈義應知。歸敬三寶者，此明何義？所有如來教化眾生，彼諸眾生歸依於佛，尊敬如來歸依於法，尊敬如來歸依於僧。依於三寶，說十二偈。初明佛寶，故說四偈。
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究竟一乘寶性論卷第一
究竟一乘寶性論卷第一
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