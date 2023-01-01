大乘阿毘達磨雜集論卷第十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘阿毘達磨雜集論卷第十四

安慧菩薩糅釋上集論 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安慧菩薩糅釋上集論

大唐三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐三藏法師玄奘奉 詔譯

決擇分中得品第三之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 決擇分中得品第三之二

復次無諍者，謂依止靜慮，於防護他所應起煩惱住具足中，若定若慧，及彼相應諸心心法。所以者何？住無諍者若欲往詣一切有情所應見處，先於自所住處以願智力觀彼有情為於我身當來煩惱現前行不？如是觀已，若知於我所當起愛恚慳嫉等煩惱即便不往，若不當起乃往其所。以能護他諸煩惱諍令不當起，故名無諍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次無諍者，謂依止靜慮，於防護他所應起煩惱住具足中，若定若慧，及彼相應諸心心法。所以者何？住無諍者若欲往詣一切有情所應見處，先於自所住處以願智力觀彼有情為於我身當來煩惱現前行不？如是觀已，若知於我所當起愛恚慳嫉等煩惱即便不往，若不當起乃往其所。以能護他諸煩惱諍令不當起，故名無諍。

願智者，謂依止靜慮，於為了所知願具足中，若定若慧，餘如前說。所以者何？由得願智者為欲了知所有三世等所應知事，先於彼彼事發正願心，願我如實了知如是如是，次入增上靜慮。從彼起已所願成滿，謂能了知所應知故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願智者，謂依止靜慮，於為了所知願具足中，若定若慧，餘如前說。所以者何？由得願智者為欲了知所有三世等所應知事，先於彼彼事發正願心，願我如實了知如是如是，次入增上靜慮。從彼起已所願成滿，謂能了知所應知故。

無礙解者，謂四無礙：一法無礙解、二義無礙解、三訓詞無礙解、四辯才無礙解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無礙解者，謂四無礙：一法無礙解、二義無礙解、三訓詞無礙解、四辯才無礙解。

法無礙解者，謂依止靜慮，於一切法名差別無礙具足中，若定若慧，餘如前說。名差別者，謂依無明等於無智無見不現觀等差別名中無礙具足，若定若慧乃至廣說，名法無礙解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法無礙解者，謂依止靜慮，於一切法名差別無礙具足中，若定若慧，餘如前說。名差別者，謂依無明等於無智無見不現觀等差別名中無礙具足，若定若慧乃至廣說，名法無礙解。

義無礙解者，謂於諸相及意趣無礙具足中，若定若慧，餘如前說。相者，謂諸法自相、共相。意趣者，謂別義等。若於此中通達無礙具足，名義無礙解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 義無礙解者，謂於諸相及意趣無礙具足中，若定若慧，餘如前說。相者，謂諸法自相、共相。意趣者，謂別義等。若於此中通達無礙具足，名義無礙解。

訓詞無礙解者，謂於諸方言音及訓釋諸法言詞無礙具足中，若定若慧，餘如前說。諸方言音者，謂無量國邑各隨自想，所起種種言音差別。訓釋諸法言詞者，謂可破壞故名世間，可變壞故名色，如是等。若於是中通達無礙，名訓詞無礙解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 訓詞無礙解者，謂於諸方言音及訓釋諸法言詞無礙具足中，若定若慧，餘如前說。諸方言音者，謂無量國邑各隨自想，所起種種言音差別。訓釋諸法言詞者，謂可破壞故名世間，可變壞故名色，如是等。若於是中通達無礙，名訓詞無礙解。

辯才無礙解者，謂於諸法差別無礙具足中，若定若慧，餘如前說。諸法差別者，謂實有、假有、世俗有、勝義有，如是等。若於此中通達無礙，名辯才無礙解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辯才無礙解者，謂於諸法差別無礙具足中，若定若慧，餘如前說。諸法差別者，謂實有、假有、世俗有、勝義有，如是等。若於此中通達無礙，名辯才無礙解。

神通者，謂六神通：一神境通、二天耳通、三心差別通、四宿住隨念通、五死生通、六漏盡通。神境通者，謂依止靜慮，於種種神變威德具足中，若定若慧，及彼相應諸心心法。種種神變威德具足者，謂變一為多等種種神變自在具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 神通者，謂六神通：一神境通、二天耳通、三心差別通、四宿住隨念通、五死生通、六漏盡通。神境通者，謂依止靜慮，於種種神變威德具足中，若定若慧，及彼相應諸心心法。種種神變威德具足者，謂變一為多等種種神變自在具足。

天耳通者，謂依止靜慮，於隨聞種種音聲威德具足中，若定若慧，餘如前說。種種聲者，謂人天等聲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天耳通者，謂依止靜慮，於隨聞種種音聲威德具足中，若定若慧，餘如前說。種種聲者，謂人天等聲。

心差別通者，謂依止靜慮，於入他有情心行差別威德具足中，若定若慧，餘如前說。入他有情心行差別者，謂如實知有貪等心行差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心差別通者，謂依止靜慮，於入他有情心行差別威德具足中，若定若慧，餘如前說。入他有情心行差別者，謂如實知有貪等心行差別。

宿住隨念通者，謂依止靜慮，於隨念前際所行威德具足中，若定若慧，餘如前說。隨念前際所行者，謂隨念過去生名字種族等展轉差別事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宿住隨念通者，謂依止靜慮，於隨念前際所行威德具足中，若定若慧，餘如前說。隨念前際所行者，謂隨念過去生名字種族等展轉差別事。

死生通者，謂依止靜慮，於觀有情死生差別威德具足中，若定若慧，餘如前說。觀諸有情死生差別者，謂以天眼觀諸有情死時生時好色惡色，當往善趣當往惡趣後際差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 死生通者，謂依止靜慮，於觀有情死生差別威德具足中，若定若慧，餘如前說。觀諸有情死生差別者，謂以天眼觀諸有情死時生時好色惡色，當往善趣當往惡趣後際差別。

漏盡通者，謂依止靜慮，於漏盡智威德具足中，若定若慧，及彼相應諸心心法。漏盡智者，謂由此智通達一切漏盡方便，及諸漏盡威德具足者，此智成滿故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 漏盡通者，謂依止靜慮，於漏盡智威德具足中，若定若慧，及彼相應諸心心法。漏盡智者，謂由此智通達一切漏盡方便，及諸漏盡威德具足者，此智成滿故。

相隨好者，謂依止靜慮，於相隨好莊嚴所依示現具足中，若定若慧，及彼相應諸心心法，并彼所起異熟果。所以者何？謂佛世尊由定慧增上力，為欲化度諸有情故，示現三十二大丈夫相及八十種隨好相莊嚴色身。然佛世尊非彼自體，以法身所顯故。若諸菩薩能如是示現者，當知定慧為其自性。若所餘於大集會中生者，用彼所起異熟果為自性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相隨好者，謂依止靜慮，於相隨好莊嚴所依示現具足中，若定若慧，及彼相應諸心心法，并彼所起異熟果。所以者何？謂佛世尊由定慧增上力，為欲化度諸有情故，示現三十二大丈夫相及八十種隨好相莊嚴色身。然佛世尊非彼自體，以法身所顯故。若諸菩薩能如是示現者，當知定慧為其自性。若所餘於大集會中生者，用彼所起異熟果為自性。

清淨者，謂四清淨：一依止清淨、二境界清淨、三心清淨、四智清淨。如是四種一切相清淨，唯佛世尊及已得大神通菩薩摩訶薩所得。依止清淨者，謂依止靜慮，於隨所欲依止取住捨具足中，若定若慧，及彼相應諸心心法。取住捨具足者，謂隨所欲生即便能取；既生彼已，隨其所欲壽行分量，即能留住；若欲捨諸壽行，即便能捨。如其次第，三種具足。境界清淨者，謂於隨所欲境界變化智具足中，若定若慧乃至廣說。變化智具足者，謂先無今有色等名化，轉先已生色等令成金銀等名變，悟一切種境相差別名智。如其次第，三種具足。心清淨者，謂於如所欲三摩地門自在具足中，若定若慧，餘如前說。由隨所欲剎那剎那能入無量三摩地差別故。智清淨者，謂依止靜慮，於隨所欲陀羅尼門任持具足中，若定若慧，餘如前說。陀羅尼門任持具足者，謂於四十二字中隨思惟一字，以此為先，便能證得一切法差別名言善巧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨者，謂四清淨：一依止清淨、二境界清淨、三心清淨、四智清淨。如是四種一切相清淨，唯佛世尊及已得大神通菩薩摩訶薩所得。依止清淨者，謂依止靜慮，於隨所欲依止取住捨具足中，若定若慧，及彼相應諸心心法。取住捨具足者，謂隨所欲生即便能取；既生彼已，隨其所欲壽行分量，即能留住；若欲捨諸壽行，即便能捨。如其次第，三種具足。境界清淨者，謂於隨所欲境界變化智具足中，若定若慧乃至廣說。變化智具足者，謂先無今有色等名化，轉先已生色等令成金銀等名變，悟一切種境相差別名智。如其次第，三種具足。心清淨者，謂於如所欲三摩地門自在具足中，若定若慧，餘如前說。由隨所欲剎那剎那能入無量三摩地差別故。智清淨者，謂依止靜慮，於隨所欲陀羅尼門任持具足中，若定若慧，餘如前說。陀羅尼門任持具足者，謂於四十二字中隨思惟一字，以此為先，便能證得一切法差別名言善巧。

力者，謂如來十力：一處非處智力、二自業智力、三靜慮解脫三摩地三摩鉢底智力、四根上下智力、五種種勝解智力、六種種界智力、七遍趣行智力、八宿住隨念智力、九死生智力、十漏盡智力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 力者，謂如來十力：一處非處智力、二自業智力、三靜慮解脫三摩地三摩鉢底智力、四根上下智力、五種種勝解智力、六種種界智力、七遍趣行智力、八宿住隨念智力、九死生智力、十漏盡智力。

處非處智力者，謂依止靜慮，於一切種處非處智具足中，若定若慧，及彼相應諸心心法。一切種處非處智具足者，謂於一切種因非因智無著無礙現行中所有三摩地等。自業智力者，謂於一切種自業智具足中，若定若慧，餘如前說。以於一切種自業智無著無礙現行中所有三摩地等。如是餘力，隨其所應當正建立。云何隨其所應？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 處非處智力者，謂依止靜慮，於一切種處非處智具足中，若定若慧，及彼相應諸心心法。一切種處非處智具足者，謂於一切種因非因智無著無礙現行中所有三摩地等。自業智力者，謂於一切種自業智具足中，若定若慧，餘如前說。以於一切種自業智無著無礙現行中所有三摩地等。如是餘力，隨其所應當正建立。云何隨其所應？

靜慮解脫三摩地三摩鉢底智力者，謂於一切種靜慮、解脫、等持、等至智具足中，若定若慧，餘如前說。由於一切種靜慮解脫等持等至智無著無礙現行中，所有三摩地等為體故。如是根上下智力者，謂於一切種根上下智無著無礙現行中所有三摩地等。種種勝解智力者，謂於一切種差別勝解智無著無礙現行中所有三摩地等。種種界智力者，謂於一切種差別界智無著無礙現行中所有三摩地等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 靜慮解脫三摩地三摩鉢底智力者，謂於一切種靜慮、解脫、等持、等至智具足中，若定若慧，餘如前說。由於一切種靜慮解脫等持等至智無著無礙現行中，所有三摩地等為體故。如是根上下智力者，謂於一切種根上下智無著無礙現行中所有三摩地等。種種勝解智力者，謂於一切種差別勝解智無著無礙現行中所有三摩地等。種種界智力者，謂於一切種差別界智無著無礙現行中所有三摩地等。

遍趣行智力者，謂於一切種遍趣行智無著無礙現行中所有三摩地等。宿住隨念智力者，謂於一切種宿住隨念智無著無礙現行中所有三摩地等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍趣行智力者，謂於一切種遍趣行智無著無礙現行中所有三摩地等。宿住隨念智力者，謂於一切種宿住隨念智無著無礙現行中所有三摩地等。

死生智力者，謂於一切種死生智無著無礙現行中所有三摩地等。漏盡智力者，謂於一切種漏盡智無著無礙現行中所有三摩地等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 死生智力者，謂於一切種死生智無著無礙現行中所有三摩地等。漏盡智力者，謂於一切種漏盡智無著無礙現行中所有三摩地等。

無畏者，謂四無畏：一正等覺無畏、二漏盡無畏、三障法無畏、四出苦道無畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無畏者，謂四無畏：一正等覺無畏、二漏盡無畏、三障法無畏、四出苦道無畏。

正等覺無畏者，謂依止靜慮，由自利門，於一切種所知境界正等覺自稱德號建立具足中，若定若慧，及彼相應諸心心法。如經言：我是正等覺者，設有世間沙門婆羅門若天魔梵，依法立難或令憶念，言於是法非正等覺。我於是事正見無緣。以於此事正見無由故，得安隱住無怖無畏，自稱我處大仙尊位，於大眾中正師子吼轉大梵輪，一切世間沙門婆羅門若天魔梵所不能轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正等覺無畏者，謂依止靜慮，由自利門，於一切種所知境界正等覺自稱德號建立具足中，若定若慧，及彼相應諸心心法。如經言：我是正等覺者，設有世間沙門婆羅門若天魔梵，依法立難或令憶念，言於是法非正等覺。我於是事正見無緣。以於此事正見無由故，得安隱住無怖無畏，自稱我處大仙尊位，於大眾中正師子吼轉大梵輪，一切世間沙門婆羅門若天魔梵所不能轉。

漏盡無畏者，謂依止靜慮，由自利門，於一切種漏盡自稱德號建立具足中，若定若慧，餘如前說。如經言：我諸漏永盡，如是等，廣說如前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 漏盡無畏者，謂依止靜慮，由自利門，於一切種漏盡自稱德號建立具足中，若定若慧，餘如前說。如經言：我諸漏永盡，如是等，廣說如前。

障法無畏者，謂依止靜慮，由利他門，於一切種說障礙法自稱德號建立具足中，若定若慧，餘如前說。如經言：又我為諸弟子說障礙法，染必為障，乃至廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 障法無畏者，謂依止靜慮，由利他門，於一切種說障礙法自稱德號建立具足中，若定若慧，餘如前說。如經言：又我為諸弟子說障礙法，染必為障，乃至廣說。

出苦道無畏者，謂依止靜慮，由利他門，於一切種說出離道法自稱德號建立具足中，若定若慧，餘如前說。如經言：又我為諸弟子說出離道，諸聖修習決定出離決定通達。設有世間沙門婆羅門若天魔梵，依法立難或令憶念，言修此道非正出離，不正盡苦及證苦邊。我於是事正見無緣，乃至廣說。如是四無畏，略說有二，謂自利、利他。前二是自利，由智斷差別故；後二是利他，由遠離所治法修習能治法故。以正等覺無畏，由內智自利門言。我於一切種所知境界差別邊際皆正等覺，於一切世間前自稱德號立正無難具足中所有定慧，乃至廣說。當知餘無畏如應亦爾。一切種漏盡者，謂諸煩惱并習氣永盡。一切種障礙法者，謂一切雜染所對治法。一切種出離道者，謂從方便道乃至究竟道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出苦道無畏者，謂依止靜慮，由利他門，於一切種說出離道法自稱德號建立具足中，若定若慧，餘如前說。如經言：又我為諸弟子說出離道，諸聖修習決定出離決定通達。設有世間沙門婆羅門若天魔梵，依法立難或令憶念，言修此道非正出離，不正盡苦及證苦邊。我於是事正見無緣，乃至廣說。如是四無畏，略說有二，謂自利、利他。前二是自利，由智斷差別故；後二是利他，由遠離所治法修習能治法故。以正等覺無畏，由內智自利門言。我於一切種所知境界差別邊際皆正等覺，於一切世間前自稱德號立正無難具足中所有定慧，乃至廣說。當知餘無畏如應亦爾。一切種漏盡者，謂諸煩惱并習氣永盡。一切種障礙法者，謂一切雜染所對治法。一切種出離道者，謂從方便道乃至究竟道。

念住者，即諸如來三不共念住，謂御大眾時於一切種煩惱不現行具足中，若定若慧，廣說如前。何等為三念住？所謂大師哀愍一切欲求義利，起大悲心，為諸弟子宣說法要，告諸比丘：汝等當知，此能利益、此能安樂、此能利益安樂。爾時若有諸弟子眾恭敬聽聞，聞已諦受住奉教心，精進修行法隨法行。如來於彼不生歡喜心不踊躍，但起大捨住念正知，隨諸聖眾所應修習教誡教授。是名初不共念住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念住者，即諸如來三不共念住，謂御大眾時於一切種煩惱不現行具足中，若定若慧，廣說如前。何等為三念住？所謂大師哀愍一切欲求義利，起大悲心，為諸弟子宣說法要，告諸比丘：汝等當知，此能利益、此能安樂、此能利益安樂。爾時若有諸弟子眾恭敬聽聞，聞已諦受住奉教心，精進修行法隨法行。如來於彼不生歡喜心不踊躍，但起大捨住念正知，隨諸聖眾所應修習教誡教授。是名初不共念住。

又復大師哀愍一切欲求義利，起大悲心，為諸弟子宣說法要，乃至此能利益安樂。爾時若有諸弟子眾不恭敬聽聞，乃至不精進修行法隨法行。如來於彼不生恚恨，不捨保任心無悵恨，但起大捨，乃至廣說。是名第二不共念住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復大師哀愍一切欲求義利，起大悲心，為諸弟子宣說法要，乃至此能利益安樂。爾時若有諸弟子眾不恭敬聽聞，乃至不精進修行法隨法行。如來於彼不生恚恨，不捨保任心無悵恨，但起大捨，乃至廣說。是名第二不共念住。

又復大師哀愍一切欲求義利，起大悲心，為諸弟子宣說法要，乃至此能利益安樂。爾時一分弟子恭敬聽聞，乃至精進修行法隨法行；一分弟子不恭敬聽聞，乃至不精進修行法隨法行。如來於彼不生歡喜，乃至心不悵恨。如是三念住，顯大師御眾時隨其次第，於一切種愛恚俱煩惱并習氣不現行具足中，所有定慧等為體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復大師哀愍一切欲求義利，起大悲心，為諸弟子宣說法要，乃至此能利益安樂。爾時一分弟子恭敬聽聞，乃至精進修行法隨法行；一分弟子不恭敬聽聞，乃至不精進修行法隨法行。如來於彼不生歡喜，乃至心不悵恨。如是三念住，顯大師御眾時隨其次第，於一切種愛恚俱煩惱并習氣不現行具足中，所有定慧等為體。

不護者，即三不護。謂大師御眾時，於隨所欲教授教誡方便具足中，若定若慧，乃至廣說。何等為三？如經言：如來身業清淨現行，無不清淨現行身業可須覆藏，謂勿他知我之所有語業意業，現行亦爾。由彼大師心無懼慮，善御所化一切大眾隨其所欲，自然強力折伏攝受教誡教授方便具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不護者，即三不護。謂大師御眾時，於隨所欲教授教誡方便具足中，若定若慧，乃至廣說。何等為三？如經言：如來身業清淨現行，無不清淨現行身業可須覆藏，謂勿他知我之所有語業意業，現行亦爾。由彼大師心無懼慮，善御所化一切大眾隨其所欲，自然強力折伏攝受教誡教授方便具足。

無忘失法者，謂於一切種隨其所作所說明記具足中，若定若慧，乃至廣說。此中顯示依化事門，於隨所作等念具足中所有三摩地等，是無忘失法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無忘失法者，謂於一切種隨其所作所說明記具足中，若定若慧，乃至廣說。此中顯示依化事門，於隨所作等念具足中所有三摩地等，是無忘失法。

永斷習氣者，謂一切智者於非一切智所作不現行具足中，若定若慧，乃至廣說。此中顯示一切智者於所有能表有餘煩惱所知障身語所作不現行具足中所有三摩地等，是永斷習氣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永斷習氣者，謂一切智者於非一切智所作不現行具足中，若定若慧，乃至廣說。此中顯示一切智者於所有能表有餘煩惱所知障身語所作不現行具足中所有三摩地等，是永斷習氣。

大悲者，謂於緣無間苦境大悲住具足中，若定若慧，乃至廣說。此中顯示於緣一切三界有情無間一切種苦境大悲住具足中所有三摩地等，是名大悲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大悲者，謂於緣無間苦境大悲住具足中，若定若慧，乃至廣說。此中顯示於緣一切三界有情無間一切種苦境大悲住具足中所有三摩地等，是名大悲。

不共佛法者，即十八不共佛法。彼復云何？謂於不共身語意業清淨具足中，於所依及果根未得不退具足中，於不共業現行具足中，於不共智住具足中，若定若慧，乃至廣說。何等十八？如經言：如來無有誤失、無卒暴音、無忘失念、無不定心、無種種想、無不擇捨、志欲無退、精進無退、念無退、定無退、慧無退、解脫無退、一切身業智為前導隨智而轉、一切語業智為前導隨智而轉、一切意業智為前導隨智而轉、知過去世無著無礙、知未來世無著無礙、知現在世無著無礙。建立彼相，如經廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不共佛法者，即十八不共佛法。彼復云何？謂於不共身語意業清淨具足中，於所依及果根未得不退具足中，於不共業現行具足中，於不共智住具足中，若定若慧，乃至廣說。何等十八？如經言：如來無有誤失、無卒暴音、無忘失念、無不定心、無種種想、無不擇捨、志欲無退、精進無退、念無退、定無退、慧無退、解脫無退、一切身業智為前導隨智而轉、一切語業智為前導隨智而轉、一切意業智為前導隨智而轉、知過去世無著無礙、知未來世無著無礙、知現在世無著無礙。建立彼相，如經廣說。

如來無有誤失者，謂阿羅漢比丘雖漏已盡，為乞食故出遊城邑，或於一時與惡象惡馬惡牛惡狗等共為遊止，或於一時踐躡叢刺齊足越坑，或於一時入女人家不依正理而作語言，或於林野捨棄正道而行邪徑，或與盜賊猛惡獸等共為遊止。如是等誤失事阿羅漢猶有，如來永無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來無有誤失者，謂阿羅漢比丘雖漏已盡，為乞食故出遊城邑，或於一時與惡象惡馬惡牛惡狗等共為遊止，或於一時踐躡叢刺齊足越坑，或於一時入女人家不依正理而作語言，或於林野捨棄正道而行邪徑，或與盜賊猛惡獸等共為遊止。如是等誤失事阿羅漢猶有，如來永無。

無卒暴音者，謂阿羅漢或於一時遊行林野迷失道路，或入空宅揚聲叫喚發大暴音，因不染污習氣過失聚露脣齒而現大笑。如是等卒暴音，阿羅漢猶有，如來永無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無卒暴音者，謂阿羅漢或於一時遊行林野迷失道路，或入空宅揚聲叫喚發大暴音，因不染污習氣過失聚露脣齒而現大笑。如是等卒暴音，阿羅漢猶有，如來永無。

無忘失念者，謂阿羅漢猶有不染污，久遠所作久遠所說忘失憶念，如來永無。無不定心者，謂阿羅漢斂心方定，出即不定，如來於一切位無不定。心無種種想者，謂阿羅漢於有餘生死起違逆想，於無餘涅槃起寂靜想，如來於生死涅槃無差別想，由住第一大捨故。無不擇捨者，謂阿羅漢不以智慧簡擇，棄捨有情利益事，如來無此等事故，無不擇捨。又阿羅漢於所知障淨有未得退，謂志欲退、精進退、念退、定退、慧退、解脫退，如是六退如來永無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無忘失念者，謂阿羅漢猶有不染污，久遠所作久遠所說忘失憶念，如來永無。無不定心者，謂阿羅漢斂心方定，出即不定，如來於一切位無不定。心無種種想者，謂阿羅漢於有餘生死起違逆想，於無餘涅槃起寂靜想，如來於生死涅槃無差別想，由住第一大捨故。無不擇捨者，謂阿羅漢不以智慧簡擇，棄捨有情利益事，如來無此等事故，無不擇捨。又阿羅漢於所知障淨有未得退，謂志欲退、精進退、念退、定退、慧退、解脫退，如是六退如來永無。

又阿羅漢或於一時善身業轉，或於一時無記身業轉，語業意業亦爾；如來三業智為前導故、隨智而轉故，無有無記。智為前導者，智所等起故。隨智而轉者，與智俱行故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又阿羅漢或於一時善身業轉，或於一時無記身業轉，語業意業亦爾；如來三業智為前導故、隨智而轉故，無有無記。智為前導者，智所等起故。隨智而轉者，與智俱行故。

又阿羅漢比丘於三世所知事，不能起心即解故，智見有著，不能一切悉解故，智見有礙；如來於三世境暫起心時即遍知一切，是故智見無著無礙。十八中前六於不共身語意業清淨具足中所有三摩地等為體。無有誤失，依身清淨說。無卒暴音，依語業清淨說。無忘失念、無不定心、無種種想、無不擇捨，此四依意業清淨說。志欲無退乃至解脫無退，此六於所依及果根未得不退具足中所有三摩地等為體，所依謂志欲，果謂解脫，根謂精進等。一切身語意業智為前導隨智而轉，此三於不共業現行具足中所有三摩地等為體。知去來今無著無礙，此三於不共智住具足中所有三摩地等為體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又阿羅漢比丘於三世所知事，不能起心即解故，智見有著，不能一切悉解故，智見有礙；如來於三世境暫起心時即遍知一切，是故智見無著無礙。十八中前六於不共身語意業清淨具足中所有三摩地等為體。無有誤失，依身清淨說。無卒暴音，依語業清淨說。無忘失念、無不定心、無種種想、無不擇捨，此四依意業清淨說。志欲無退乃至解脫無退，此六於所依及果根未得不退具足中所有三摩地等為體，所依謂志欲，果謂解脫，根謂精進等。一切身語意業智為前導隨智而轉，此三於不共業現行具足中所有三摩地等為體。知去來今無著無礙，此三於不共智住具足中所有三摩地等為體。

一切種妙智者，謂於蘊界處一切種妙智性具足中，若定若慧，及彼相應諸心心法。云何於蘊界處一切種妙智性具足？謂於蘊等自性差別相通達一切差別，邊際智成滿故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切種妙智者，謂於蘊界處一切種妙智性具足中，若定若慧，及彼相應諸心心法。云何於蘊界處一切種妙智性具足？謂於蘊等自性差別相通達一切差別，邊際智成滿故。

云何引發如是等功德？謂依止清淨四靜慮。若外道若聲聞若菩薩等，引發四無量、五神通，多分依止邊際第四靜慮，若聲聞若菩薩若如來等引發所餘功德。何因引發如是功德？謂依止靜慮數數思惟，隨所建立法故。此中顯示如是等功德引發所依止，能引發補特伽羅能引發方便。云何能引發方便？謂於隨所建立教法，以眾多作意定心起數數思惟行相。如欲引發無量時，依止靜慮，於慈俱心無恨無怨等教法，以修慧相應作意數數思惟。欲引發神通等時，依止靜慮，於變一為多等教法，以修慧相應作意數數思惟。如是於一切處數數思惟，如所建立隨相應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何引發如是等功德？謂依止清淨四靜慮。若外道若聲聞若菩薩等，引發四無量、五神通，多分依止邊際第四靜慮，若聲聞若菩薩若如來等引發所餘功德。何因引發如是功德？謂依止靜慮數數思惟，隨所建立法故。此中顯示如是等功德引發所依止，能引發補特伽羅能引發方便。云何能引發方便？謂於隨所建立教法，以眾多作意定心起數數思惟行相。如欲引發無量時，依止靜慮，於慈俱心無恨無怨等教法，以修慧相應作意數數思惟。欲引發神通等時，依止靜慮，於變一為多等教法，以修慧相應作意數數思惟。如是於一切處數數思惟，如所建立隨相應知。

又如是等功德，略有二種：一現前發起自所作用、二安住自性。若現前發起自所作用，以出世間後所得世俗智為體。若安住自性，用出世間智為體。又現前發起自所作用者，謂諸聖者隨其所應發起斷所治障等種種作業。安住自性者，謂最勝寂靜無分別智所攝無緣無量等現法樂住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又如是等功德，略有二種：一現前發起自所作用、二安住自性。若現前發起自所作用，以出世間後所得世俗智為體。若安住自性，用出世間智為體。又現前發起自所作用者，謂諸聖者隨其所應發起斷所治障等種種作業。安住自性者，謂最勝寂靜無分別智所攝無緣無量等現法樂住。

復次無量作何業？謂捨所治障哀愍住故，能速圓滿福德資糧，成熟有情心無懈倦。捨所治障者，謂如其次第，四無量能捨瞋、害、不樂、愛恚故。哀愍住者，謂四無量於利益有情事隨順轉住。由於一切有情哀愍住故，能速圓滿福德資糧。成熟有情心無懈倦者，由愍諸有情，不顧自身故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次無量作何業？謂捨所治障哀愍住故，能速圓滿福德資糧，成熟有情心無懈倦。捨所治障者，謂如其次第，四無量能捨瞋、害、不樂、愛恚故。哀愍住者，謂四無量於利益有情事隨順轉住。由於一切有情哀愍住故，能速圓滿福德資糧。成熟有情心無懈倦者，由愍諸有情，不顧自身故。

解脫作何業？謂引發變化事，於淨不淨變化無有艱難。於寂靜解脫無有滯礙，能住第一寂靜聖住，由勝解思惟故。此中顯初二解脫能引發變化事。由第三解脫，於淨不淨變化無有艱難。由四無色解脫，於寂靜解脫無有滯礙。由最後解脫，能住第一寂靜聖住。由勝解思惟故者，顯如是如是勝解義是解脫義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解脫作何業？謂引發變化事，於淨不淨變化無有艱難。於寂靜解脫無有滯礙，能住第一寂靜聖住，由勝解思惟故。此中顯初二解脫能引發變化事。由第三解脫，於淨不淨變化無有艱難。由四無色解脫，於寂靜解脫無有滯礙。由最後解脫，能住第一寂靜聖住。由勝解思惟故者，顯如是如是勝解義是解脫義。

勝處作何業？謂能令前三解脫所緣境界自在而轉，由勝伏所緣故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝處作何業？謂能令前三解脫所緣境界自在而轉，由勝伏所緣故。

遍處作何業？謂善能成辦解脫所緣，遍滿流布故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍處作何業？謂善能成辦解脫所緣，遍滿流布故。

無諍作何業？謂所發語言聞皆信伏，愛護他心最為勝故，如其所應發語言故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無諍作何業？謂所發語言聞皆信伏，愛護他心最為勝故，如其所應發語言故。

願智作何業？謂能善記別三世等事，一切世間咸所恭敬，由達一切眾所歸仰故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願智作何業？謂能善記別三世等事，一切世間咸所恭敬，由達一切眾所歸仰故。

無礙解作何業？謂善說法要悅眾生心，能絕一切諸疑網故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無礙解作何業？謂善說法要悅眾生心，能絕一切諸疑網故。

神通作何業？謂以身業語業記心，化導有情令入聖教。善知有情一切心行及過未已，如應教授令永出離。此中顯示神境、天耳乃至漏盡通，如其次第能起身業化導等用，由天耳通解了一切言音差別能引語業故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 神通作何業？謂以身業語業記心，化導有情令入聖教。善知有情一切心行及過未已，如應教授令永出離。此中顯示神境、天耳乃至漏盡通，如其次第能起身業化導等用，由天耳通解了一切言音差別能引語業故。

相及隨好作何業？謂能令暫見謂大丈夫，心生淨信。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相及隨好作何業？謂能令暫見謂大丈夫，心生淨信。

清淨作何業？謂由此勢力故取生有，隨其樂欲，或住一劫、或復劫餘、或捨壽行、或於諸法自在而轉、或於諸定自在而轉、或復任持諸佛正法。此中顯示由所依清淨，隨其所樂於所依身取住捨自在。即攝三句，謂故取生有等，由境界清淨於諸法中得自在轉，由心清淨於三摩地得自在轉，由智清淨任持如來無上正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨作何業？謂由此勢力故取生有，隨其樂欲，或住一劫、或復劫餘、或捨壽行、或於諸法自在而轉、或於諸定自在而轉、或復任持諸佛正法。此中顯示由所依清淨，隨其所樂於所依身取住捨自在。即攝三句，謂故取生有等，由境界清淨於諸法中得自在轉，由心清淨於三摩地得自在轉，由智清淨任持如來無上正法。

力作何業？謂為除捨無因惡因論、不作而得論，無倒宣說增上生道，悟入一切有情心行，正說法器、意樂、隨眠、境界、資糧，當能出離。隨其所應，宣說決定勝道，降伏諸魔。善能記別一切問論。此中顯初二力能說增上生道，餘八力能說決定勝道。如是二種具足，顯示諸佛所作。所以者何？世尊由處非處智力折伏一切世間無因論者惡因論者，宣說無倒增上生道。諸外道等於增上生，或謂無因，或謂自性、自在等為因故，名無因惡因論。由自業智力折伏一切世間不作而得論者，無倒宣說善趣正道。諸外道等謂不作業自然得報，故名不作而得論。由靜慮解脫等持等至智力，悟入一切有情心行。心所修行，故名心行。由根上下智力，悟入一切正說法器，以信等根若善成熟能為法器故。由種種勝解智力，悟入一切勝劣意樂。由種種界智力，悟入一切可破隨眠諸煩惱性。由遍趣行智力，悟入一切大小乘教法所攝境界。由宿住隨念智力，悟入一切資糧。前生所集聖道因緣，是名資糧。由死生智力，悟入一切當來功能性。由漏盡智力，悟入一切三界出離。由如是悟入已，隨其所應宣說解脫出世聖道。此十名力者，善能降伏諸魔故、善能記別一切問論故。降伏諸魔者，由此十力能降伏蘊魔、煩惱魔、天魔、死魔，為最勝故。雖斷所知障亦不能為礙，故名最勝。記別一切問論者，謂於處非處乃至漏盡一切處，所有問論記別無滯故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 力作何業？謂為除捨無因惡因論、不作而得論，無倒宣說增上生道，悟入一切有情心行，正說法器、意樂、隨眠、境界、資糧，當能出離。隨其所應，宣說決定勝道，降伏諸魔。善能記別一切問論。此中顯初二力能說增上生道，餘八力能說決定勝道。如是二種具足，顯示諸佛所作。所以者何？世尊由處非處智力折伏一切世間無因論者惡因論者，宣說無倒增上生道。諸外道等於增上生，或謂無因，或謂自性、自在等為因故，名無因惡因論。由自業智力折伏一切世間不作而得論者，無倒宣說善趣正道。諸外道等謂不作業自然得報，故名不作而得論。由靜慮解脫等持等至智力，悟入一切有情心行。心所修行，故名心行。由根上下智力，悟入一切正說法器，以信等根若善成熟能為法器故。由種種勝解智力，悟入一切勝劣意樂。由種種界智力，悟入一切可破隨眠諸煩惱性。由遍趣行智力，悟入一切大小乘教法所攝境界。由宿住隨念智力，悟入一切資糧。前生所集聖道因緣，是名資糧。由死生智力，悟入一切當來功能性。由漏盡智力，悟入一切三界出離。由如是悟入已，隨其所應宣說解脫出世聖道。此十名力者，善能降伏諸魔故、善能記別一切問論故。降伏諸魔者，由此十力能降伏蘊魔、煩惱魔、天魔、死魔，為最勝故。雖斷所知障亦不能為礙，故名最勝。記別一切問論者，謂於處非處乃至漏盡一切處，所有問論記別無滯故。

無畏作何業？謂處大眾中自正建立我為大師，摧伏一切邪難外道。大師者，自利利他眾德圓滿故。摧伏邪難外道者，謂能摧伏於如來所說成等正覺永斷諸漏障道法中邪難外道故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無畏作何業？謂處大眾中自正建立我為大師，摧伏一切邪難外道。大師者，自利利他眾德圓滿故。摧伏邪難外道者，謂能摧伏於如來所說成等正覺永斷諸漏障道法中邪難外道故。

念住作何業？謂能不染污攝御大眾，由於恭敬聽聞等，無愛恚等諸煩惱故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念住作何業？謂能不染污攝御大眾，由於恭敬聽聞等，無愛恚等諸煩惱故。

不護作何業？謂能無間斷教授教誡所化徒眾，由無藏護自過慮顯彰故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不護作何業？謂能無間斷教授教誡所化徒眾，由無藏護自過慮顯彰故。

無忘失法作何業？謂能不捨離一切佛事。所以者何？由此於諸有情現前應利益事，能無放逸不越一剎那故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無忘失法作何業？謂能不捨離一切佛事。所以者何？由此於諸有情現前應利益事，能無放逸不越一剎那故。

永斷習氣作何業？謂離諸煩惱亦不顯現似諸煩惱所作事業，非如阿羅漢比丘猶現誤失等事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永斷習氣作何業？謂離諸煩惱亦不顯現似諸煩惱所作事業，非如阿羅漢比丘猶現誤失等事。

大悲作何業？謂日夜六時遍觀世間，誰減誰退誰增誰進，如是等種種觀察。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大悲作何業？謂日夜六時遍觀世間，誰減誰退誰增誰進，如是等種種觀察。

不共佛法作何業？謂由身語意業清淨，以得不退，若行若住映蔽一切聲聞獨覺。如此諸句，依前所說，於不共三業清淨具足等相，如應配釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不共佛法作何業？謂由身語意業清淨，以得不退，若行若住映蔽一切聲聞獨覺。如此諸句，依前所說，於不共三業清淨具足等相，如應配釋。

一切種妙智作何業？謂能絕一切有情一切疑網，令正法眼長時得住。由此有情未成熟者令成熟，已成熟者令解脫。絕疑網者，於一切處智無礙故。令正法眼得久住者，於彼彼時方，為斷所化有情疑惑，宣說種種法門差別。諸結集者，次第結集，令不滅故。依此法眼，未成熟有情令速成熟，已成熟者速令解脫。復次於諸現觀位證得後後勝品道時，捨前所得下劣品道。如證得此果所攝道時，即捨此向所攝道，以不復現前故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切種妙智作何業？謂能絕一切有情一切疑網，令正法眼長時得住。由此有情未成熟者令成熟，已成熟者令解脫。絕疑網者，於一切處智無礙故。令正法眼得久住者，於彼彼時方，為斷所化有情疑惑，宣說種種法門差別。諸結集者，次第結集，令不滅故。依此法眼，未成熟有情令速成熟，已成熟者速令解脫。復次於諸現觀位證得後後勝品道時，捨前所得下劣品道。如證得此果所攝道時，即捨此向所攝道，以不復現前故。

又即此時集斷作證，由得果時永斷此所治種類煩惱品麁重令無餘故、證得勝品轉依故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又即此時集斷作證，由得果時永斷此所治種類煩惱品麁重令無餘故、證得勝品轉依故。

復次於無餘涅槃界，聲聞獨覺一切聖道由頓捨所捨，非諸菩薩，是故唯說諸菩薩為無盡善根者、無盡功德者。頓捨所捨者，是究竟不現行捨義。非諸菩薩所得聖道有如是捨，為欲利益一切有情皆得涅槃故。由此因緣，《無盡慧經》等說諸菩薩為無盡善根者、無盡功德者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次於無餘涅槃界，聲聞獨覺一切聖道由頓捨所捨，非諸菩薩，是故唯說諸菩薩為無盡善根者、無盡功德者。頓捨所捨者，是究竟不現行捨義。非諸菩薩所得聖道有如是捨，為欲利益一切有情皆得涅槃故。由此因緣，《無盡慧經》等說諸菩薩為無盡善根者、無盡功德者。

復次何故建立諸無記事？由彼所問不如理故。何故所問不如理耶？遠離因果染淨所應思處故。此中顯示如來於諸外道所問世間常無常等事中建立十四不可記事，由彼所問不如正理，能引無義利故。何等問論能引義利？謂依四聖諦所有問論，由此問論因果染淨應思處所攝故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次何故建立諸無記事？由彼所問不如理故。何故所問不如理耶？遠離因果染淨所應思處故。此中顯示如來於諸外道所問世間常無常等事中建立十四不可記事，由彼所問不如正理，能引無義利故。何等問論能引義利？謂依四聖諦所有問論，由此問論因果染淨應思處所攝故。

復次何緣菩薩已入菩薩超昇離生位，而非預流耶？由得不住道，一向預流行不成就故。何緣亦非一來耶？故受諸有，無量生故。何緣亦非不還耶？安住靜慮，還生欲界故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次何緣菩薩已入菩薩超昇離生位，而非預流耶？由得不住道，一向預流行不成就故。何緣亦非一來耶？故受諸有，無量生故。何緣亦非不還耶？安住靜慮，還生欲界故。

又諸菩薩已得諦現觀，於十地修道位唯修所知障對治道，非煩惱障對治道。若得菩提時頓斷煩惱障及所知障，頓成阿羅漢及如來。此諸菩薩雖未永斷煩惱，然此煩惱猶如呪藥所伏諸毒，不起一切煩惱過失，一切地中如阿羅漢已斷煩惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又諸菩薩已得諦現觀，於十地修道位唯修所知障對治道，非煩惱障對治道。若得菩提時頓斷煩惱障及所知障，頓成阿羅漢及如來。此諸菩薩雖未永斷煩惱，然此煩惱猶如呪藥所伏諸毒，不起一切煩惱過失，一切地中如阿羅漢已斷煩惱。

復次諸菩薩於所知境應修善巧，於諸方便應修善巧，於虛妄分別應修善巧，於無分別應修善巧，於時時中應修練根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次諸菩薩於所知境應修善巧，於諸方便應修善巧，於虛妄分別應修善巧，於無分別應修善巧，於時時中應修練根。

所知境者，略有六種：一迷亂、二迷亂所依、三不迷亂所依、四迷亂不迷亂、五不迷亂、六不迷亂等流。迷亂者，謂能取所取執。迷亂所依者，謂聖智所行，唯有行相虛妄分別為體，由有此故一切愚夫迷亂執轉。不迷亂所依者，謂真如是無分別智所依處故。迷亂不迷亂者，謂隨順出世智所有聞慧等諸善法，分別所知境故、隨順無分別智故。不迷亂者，謂無分別智。不迷亂等流者，謂聖道後所得善法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所知境者，略有六種：一迷亂、二迷亂所依、三不迷亂所依、四迷亂不迷亂、五不迷亂、六不迷亂等流。迷亂者，謂能取所取執。迷亂所依者，謂聖智所行，唯有行相虛妄分別為體，由有此故一切愚夫迷亂執轉。不迷亂所依者，謂真如是無分別智所依處故。迷亂不迷亂者，謂隨順出世智所有聞慧等諸善法，分別所知境故、隨順無分別智故。不迷亂者，謂無分別智。不迷亂等流者，謂聖道後所得善法。

方便善巧者，略有四種：一成熟有情善巧、二圓滿佛法善巧、三速證神通善巧、四道無斷善巧。成熟有情善巧者，謂四攝事，由攝受彼令處善法故。圓滿佛法善巧者，謂慧波羅蜜多。如經言：若菩薩摩訶薩欲得圓滿施波羅蜜多乃至一切種妙智性，當學般若波羅蜜多故。速證神通善巧者，謂日夜六時發露諸惡、隨喜功德、勸請諸佛、迴向善根等，廣說如聖者彌勒所問經。道無斷善巧者，謂無住處涅槃。由此數數究竟無斷，周遍十方一切世界，隨所應化示現一切佛菩薩行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 方便善巧者，略有四種：一成熟有情善巧、二圓滿佛法善巧、三速證神通善巧、四道無斷善巧。成熟有情善巧者，謂四攝事，由攝受彼令處善法故。圓滿佛法善巧者，謂慧波羅蜜多。如經言：若菩薩摩訶薩欲得圓滿施波羅蜜多乃至一切種妙智性，當學般若波羅蜜多故。速證神通善巧者，謂日夜六時發露諸惡、隨喜功德、勸請諸佛、迴向善根等，廣說如聖者彌勒所問經。道無斷善巧者，謂無住處涅槃。由此數數究竟無斷，周遍十方一切世界，隨所應化示現一切佛菩薩行。

虛妄分別者，略有十種，謂根本分別、相分別、相顯現分別、相變異分別、相顯現變異分別、他引分別、不如理分別、如理分別、執著分別、散亂分別。根本分別者，謂阿賴耶識，是一切分別種子故。相分別者，謂身所居處所受用識，是所取相故。彼復如其次第，以諸色根器世界色等境界為相。相顯現分別者，謂六識身及意，如前所說所取相而顯現故。相變異分別者，謂如前所說身等相變異生起。相顯現變異分別者，謂如前所說眼識等相顯現，於苦樂等位差別生起。他引分別者，謂教法所攝名句文身相。此復二種：一惡說法律為體、二善說法律為體。由此增上力，如其次第引二作意所攝，謂不如理分別、如理分別。執著分別者，謂不如理分別所起六十二見所攝所有分別。散亂分別者，謂如理分別所起無性等執為相所有分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛妄分別者，略有十種，謂根本分別、相分別、相顯現分別、相變異分別、相顯現變異分別、他引分別、不如理分別、如理分別、執著分別、散亂分別。根本分別者，謂阿賴耶識，是一切分別種子故。相分別者，謂身所居處所受用識，是所取相故。彼復如其次第，以諸色根器世界色等境界為相。相顯現分別者，謂六識身及意，如前所說所取相而顯現故。相變異分別者，謂如前所說身等相變異生起。相顯現變異分別者，謂如前所說眼識等相顯現，於苦樂等位差別生起。他引分別者，謂教法所攝名句文身相。此復二種：一惡說法律為體、二善說法律為體。由此增上力，如其次第引二作意所攝，謂不如理分別、如理分別。執著分別者，謂不如理分別所起六十二見所攝所有分別。散亂分別者，謂如理分別所起無性等執為相所有分別。

此復十種，謂無性分別、有性分別、增益分別、損減分別、一性分別、異性分別、自性分別、差別分別、隨名義分別、隨義名分別。如是十種分別，依般若波羅蜜多初分宣說。如經言：舍利子！是菩薩實有菩薩，正不隨觀菩薩。正不隨觀菩薩名正不隨觀般若波羅蜜多、正不隨觀菩提、正不隨觀行、正不隨觀不行。所以者何？名自性空非空性、色自性空非空性，乃至識自性空非空性。何以故？此色空性非即色，亦不離色別有空性。色即是空性、空性即是色，乃至識亦爾。何以故？此唯有名，所謂此是菩薩名。此是菩薩、此是般若波羅蜜多、此是菩提、此是色乃至此是識。由彼自性無生無滅無染無淨，菩薩行般若波羅蜜多時正不隨觀生，乃至正不隨觀淨。何以故？於所計度彼彼諸法假立客名，由隨客名而起言說，隨如是如是言說起如是如是執著。菩薩於如是一切名正不隨觀，正不隨觀故不生執著。於此經中，為對治無性分別故說如是言：是菩薩實有菩薩，如是等。由實有言，是有性義故。為對治有性分別故，說如是言：正不隨觀菩薩，乃至正不隨觀不行。由遣補特伽羅及法二性故。為對治增益分別故，說如是言：所以者何？名自性空。由遣不實遍計所執自性故。為對治損減分別故，說如是言：非空性。由於此名，遍計所執自性遠離，性一切時有故。為對治一性分別故，說如是言：此色空性非即色，乃至此識空性非即識。由自性異故。所以者何？色等是遍計所執自性，空性是圓成實自性故。為對治異性分別故，說如是言：亦不離色別有空性，乃至空性即是識。由遍計所執自性無相故，離彼彼無性不可得故。為對治自性分別故，說如是言：此唯有名，所謂此是色，乃至此是識等。由離能詮無有決定所詮自性故。為對治差別分別故，說如是言：由彼自性無生，乃至正不隨觀淨。由遣生等差別相故。為對治隨名義分別故，說如是言：於所計度彼彼諸法假立客名，由隨客名而起言說如是等。為對治隨義名分別故，說如是言：菩薩於如是一切名正不隨觀，正不隨觀故不生執著。由隨義於名不見不執故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此復十種，謂無性分別、有性分別、增益分別、損減分別、一性分別、異性分別、自性分別、差別分別、隨名義分別、隨義名分別。如是十種分別，依般若波羅蜜多初分宣說。如經言：舍利子！是菩薩實有菩薩，正不隨觀菩薩。正不隨觀菩薩名正不隨觀般若波羅蜜多、正不隨觀菩提、正不隨觀行、正不隨觀不行。所以者何？名自性空非空性、色自性空非空性，乃至識自性空非空性。何以故？此色空性非即色，亦不離色別有空性。色即是空性、空性即是色，乃至識亦爾。何以故？此唯有名，所謂此是菩薩名。此是菩薩、此是般若波羅蜜多、此是菩提、此是色乃至此是識。由彼自性無生無滅無染無淨，菩薩行般若波羅蜜多時正不隨觀生，乃至正不隨觀淨。何以故？於所計度彼彼諸法假立客名，由隨客名而起言說，隨如是如是言說起如是如是執著。菩薩於如是一切名正不隨觀，正不隨觀故不生執著。於此經中，為對治無性分別故說如是言：是菩薩實有菩薩，如是等。由實有言，是有性義故。為對治有性分別故，說如是言：正不隨觀菩薩，乃至正不隨觀不行。由遣補特伽羅及法二性故。為對治增益分別故，說如是言：所以者何？名自性空。由遣不實遍計所執自性故。為對治損減分別故，說如是言：非空性。由於此名，遍計所執自性遠離，性一切時有故。為對治一性分別故，說如是言：此色空性非即色，乃至此識空性非即識。由自性異故。所以者何？色等是遍計所執自性，空性是圓成實自性故。為對治異性分別故，說如是言：亦不離色別有空性，乃至空性即是識。由遍計所執自性無相故，離彼彼無性不可得故。為對治自性分別故，說如是言：此唯有名，所謂此是色，乃至此是識等。由離能詮無有決定所詮自性故。為對治差別分別故，說如是言：由彼自性無生，乃至正不隨觀淨。由遣生等差別相故。為對治隨名義分別故，說如是言：於所計度彼彼諸法假立客名，由隨客名而起言說如是等。為對治隨義名分別故，說如是言：菩薩於如是一切名正不隨觀，正不隨觀故不生執著。由隨義於名不見不執故。

無分別者，略有三種：一知足無分別、二無顛倒無分別、三無戲論無分別。如此三種，異生、聲聞、菩薩，如次第應知。由諸異生隨於一無常等法性，究竟思已便生喜足。謂是事必然，更無異望，是名知足無分別，爾時一切尋思分別皆止息故。由諸聲聞於諸蘊中為對治常等顛倒故，如理觀察唯有色等法時，便得出世間智通達無我性，是名無顛倒無分別。由諸菩薩知色等法唯戲論已，遂能除泯一切法相，得最極寂靜出世間智，通達遍滿真如，是名無戲論無分別。此無分別智復離五相，謂非無作意故、非超過故、非寂止故、非自性故、非於所緣作加行故，名無分別。所以者何？若無作意故名無分別，熟眠醉等應是無分別智，由彼不思惟諸法相故。若超過故名無分別，從第二靜慮已上一切地應是無分別智，由彼超過尋伺故。若爾，三界心心法是分別體言，即為相違。若寂止故名無分別，滅受想定應是無分別智，分別心心法於彼寂止故。若爾，智亦應無。若自性故名無分別，色等應是無分別智，彼非分別自性故。若於所緣作加行故名無分別，即分別性應是無分別智。若謂此是無分別，此加行相即分別相故。是故無分別智非彼五相。若爾，當云何觀無戲論無分別相？謂於所緣不起加行。此復云何？若諸菩薩過隨順教觀察諸法，若性若相皆不真實。由此觀察串習力所持故，不由加行，於如實無戲論界一切法真如中內心寂定，如是乃名無戲論無分別智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無分別者，略有三種：一知足無分別、二無顛倒無分別、三無戲論無分別。如此三種，異生、聲聞、菩薩，如次第應知。由諸異生隨於一無常等法性，究竟思已便生喜足。謂是事必然，更無異望，是名知足無分別，爾時一切尋思分別皆止息故。由諸聲聞於諸蘊中為對治常等顛倒故，如理觀察唯有色等法時，便得出世間智通達無我性，是名無顛倒無分別。由諸菩薩知色等法唯戲論已，遂能除泯一切法相，得最極寂靜出世間智，通達遍滿真如，是名無戲論無分別。此無分別智復離五相，謂非無作意故、非超過故、非寂止故、非自性故、非於所緣作加行故，名無分別。所以者何？若無作意故名無分別，熟眠醉等應是無分別智，由彼不思惟諸法相故。若超過故名無分別，從第二靜慮已上一切地應是無分別智，由彼超過尋伺故。若爾，三界心心法是分別體言，即為相違。若寂止故名無分別，滅受想定應是無分別智，分別心心法於彼寂止故。若爾，智亦應無。若自性故名無分別，色等應是無分別智，彼非分別自性故。若於所緣作加行故名無分別，即分別性應是無分別智。若謂此是無分別，此加行相即分別相故。是故無分別智非彼五相。若爾，當云何觀無戲論無分別相？謂於所緣不起加行。此復云何？若諸菩薩過隨順教觀察諸法，若性若相皆不真實。由此觀察串習力所持故，不由加行，於如實無戲論界一切法真如中內心寂定，如是乃名無戲論無分別智。

復次若諸菩薩性是利根，云何復令修練根耶？謂令依利軟根引發利中根，復依利中根引發利利根故。前已說一切菩薩性是利根，而復說於時時中應修練根者，由於自種類復有軟等三品後後相引發故，說名練根。若異此者，諸利根種性補特伽羅應根唯一品，諸菩薩等根品差別應不可得。然有可得，是故利根復有差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次若諸菩薩性是利根，云何復令修練根耶？謂令依利軟根引發利中根，復依利中根引發利利根故。前已說一切菩薩性是利根，而復說於時時中應修練根者，由於自種類復有軟等三品後後相引發故，說名練根。若異此者，諸利根種性補特伽羅應根唯一品，諸菩薩等根品差別應不可得。然有可得，是故利根復有差別。