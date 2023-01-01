大乘阿毘達磨雜集論卷第十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘阿毘達磨雜集論卷第十二

安慧菩薩糅釋上集論 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安慧菩薩糅釋上集論

大唐三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐三藏法師玄奘奉 詔譯

決擇分中法品第二之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 決擇分中法品第二之二

云何修？略有五種，謂依止任持修、依止作意修、依止意樂修、依止方便修、依止自在修。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何修？略有五種，謂依止任持修、依止作意修、依止意樂修、依止方便修、依止自在修。

依止任持修復有四種：一依止因修，謂由種性力於波羅蜜多修習正行。二依止報修，謂由勝自體力於波羅蜜多修習正行。三依止願修，謂由本願力於波羅蜜多修習正行。四依止簡擇力修，謂由慧力於波羅蜜多修習正行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依止任持修復有四種：一依止因修，謂由種性力於波羅蜜多修習正行。二依止報修，謂由勝自體力於波羅蜜多修習正行。三依止願修，謂由本願力於波羅蜜多修習正行。四依止簡擇力修，謂由慧力於波羅蜜多修習正行。

依止作意修亦有四種：一依止勝解作意修，謂於一切波羅蜜多相應經教起增上勝解。二依止愛味作意修，謂於已得波羅蜜多見勝功德起深愛味。三依止隨喜作意修，謂於一切世界一切有情所行施等深生隨喜。四依止憙樂作意修，謂於自他當來勝品波羅蜜多深生願樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依止作意修亦有四種：一依止勝解作意修，謂於一切波羅蜜多相應經教起增上勝解。二依止愛味作意修，謂於已得波羅蜜多見勝功德起深愛味。三依止隨喜作意修，謂於一切世界一切有情所行施等深生隨喜。四依止憙樂作意修，謂於自他當來勝品波羅蜜多深生願樂。

依止意樂修復有六種，謂由無厭意樂、廣大意樂、歡喜意樂、恩德意樂、無染意樂、善好意樂故，修諸波羅蜜多。此中菩薩於施波羅蜜多無厭意樂者，謂諸菩薩於一有情一剎那頃，假使殑伽沙等世界滿中七寶以用布施，又以殑伽沙等身命布施，如是布施經殑伽沙等大劫。如於一有情所，如是乃至於一切有情界如是施時，皆令彼於阿耨多羅三藐三菩提速得成熟。修行如是差別施時，菩薩意樂由不厭足。如是意樂，是名菩薩於施波羅蜜多無厭意樂。又諸菩薩修行如是施波羅蜜多時，展轉相續無一剎那有退有斷，乃至究竟坐菩提座。如是意樂，是名菩薩於施波羅蜜多廣大意樂。又諸菩薩修行如是施波羅蜜多時，於施所攝諸有情所生大歡喜，是諸有情施所攝受，雖生歡喜猶不能及。如是意樂，是名菩薩於施波羅蜜多歡喜意樂。又諸菩薩修行如是施波羅蜜多時，觀施所攝一切有情於我己身有大恩德，不見己身於彼有恩，由資助我阿耨多羅三藐三菩提故。如是意樂，是名菩薩於施波羅蜜多恩德意樂。又諸菩薩修行如是施波羅蜜多時，雖於無量諸有情所興大施福，而不希報恩當來果報。如是意樂，是名菩薩於施波羅蜜多無染意樂。又諸菩薩修行如是施波羅蜜多時，以所修行廣大施聚所得果報，施諸有情不自為己，又以此福共諸有情迴向阿耨多羅三藐三菩提。如是意樂，是名菩薩於施波羅蜜多善好意樂。又諸菩薩修行戒波羅蜜多乃至慧波羅蜜多時無厭意樂者，謂諸菩薩假使經於殑伽沙等生，是一一生殑伽沙等大劫壽量，於此長時諸資生具常所匱乏，三千大千世界滿中熾火，恒在其中行住坐臥，唯能修習一剎那戒波羅蜜多，或乃至慧波羅蜜多如是展轉差別修習，所有戒聚乃至慧聚究竟滿足，現能證得阿耨多羅三藐三菩提。是諸菩薩修行如是戒波羅蜜多乃至慧波羅蜜多時，於此戒聚乃至慧聚修習意樂猶不滿足。如是意樂，是名菩薩於所修習戒波羅蜜多乃至慧波羅蜜多無厭意樂。又諸菩薩修行如是戒波羅蜜多乃至慧波羅蜜多時，展轉相續無一剎那有退有斷，乃至究竟坐菩提座。如是意樂，是名菩薩於所修行戒波羅蜜多乃至慧波羅蜜多廣大意樂。又諸菩薩修行如是戒波羅蜜多乃至慧波羅蜜多時，於此所攝諸有情所生大歡喜，是諸有情由此所攝雖生歡喜，猶不能及。如是意樂，是名菩薩於所修行戒波羅蜜多乃至慧波羅蜜多歡喜意樂。又諸菩薩修行如是戒波羅蜜多乃至慧波羅蜜多時，觀此所攝一切有情於我己身有大恩德，不見己身於彼有恩，由資助我阿耨多羅三藐三菩提故。如是意樂，是名菩薩於所修行戒波羅蜜多乃至慧波羅蜜多恩德意樂。又諸菩薩修行如是 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依止意樂修復有六種，謂由無厭意樂、廣大意樂、歡喜意樂、恩德意樂、無染意樂、善好意樂故，修諸波羅蜜多。此中菩薩於施波羅蜜多無厭意樂者，謂諸菩薩於一有情一剎那頃，假使殑伽沙等世界滿中七寶以用布施，又以殑伽沙等身命布施，如是布施經殑伽沙等大劫。如於一有情所，如是乃至於一切有情界如是施時，皆令彼於阿耨多羅三藐三菩提速得成熟。修行如是差別施時，菩薩意樂由不厭足。如是意樂，是名菩薩於施波羅蜜多無厭意樂。又諸菩薩修行如是施波羅蜜多時，展轉相續無一剎那有退有斷，乃至究竟坐菩提座。如是意樂，是名菩薩於施波羅蜜多廣大意樂。又諸菩薩修行如是施波羅蜜多時，於施所攝諸有情所生大歡喜，是諸有情施所攝受，雖生歡喜猶不能及。如是意樂，是名菩薩於施波羅蜜多歡喜意樂。又諸菩薩修行如是施波羅蜜多時，觀施所攝一切有情於我己身有大恩德，不見己身於彼有恩，由資助我阿耨多羅三藐三菩提故。如是意樂，是名菩薩於施波羅蜜多恩德意樂。又諸菩薩修行如是施波羅蜜多時，雖於無量諸有情所興大施福，而不希報恩當來果報。如是意樂，是名菩薩於施波羅蜜多無染意樂。又諸菩薩修行如是施波羅蜜多時，以所修行廣大施聚所得果報，施諸有情不自為己，又以此福共諸有情迴向阿耨多羅三藐三菩提。如是意樂，是名菩薩於施波羅蜜多善好意樂。又諸菩薩修行戒波羅蜜多乃至慧波羅蜜多時無厭意樂者，謂諸菩薩假使經於殑伽沙等生，是一一生殑伽沙等大劫壽量，於此長時諸資生具常所匱乏，三千大千世界滿中熾火，恒在其中行住坐臥，唯能修習一剎那戒波羅蜜多，或乃至慧波羅蜜多如是展轉差別修習，所有戒聚乃至慧聚究竟滿足，現能證得阿耨多羅三藐三菩提。是諸菩薩修行如是戒波羅蜜多乃至慧波羅蜜多時，於此戒聚乃至慧聚修習意樂猶不滿足。如是意樂，是名菩薩於所修習戒波羅蜜多乃至慧波羅蜜多無厭意樂。又諸菩薩修行如是戒波羅蜜多乃至慧波羅蜜多時，展轉相續無一剎那有退有斷，乃至究竟坐菩提座。如是意樂，是名菩薩於所修行戒波羅蜜多乃至慧波羅蜜多廣大意樂。又諸菩薩修行如是戒波羅蜜多乃至慧波羅蜜多時，於此所攝諸有情所生大歡喜，是諸有情由此所攝雖生歡喜，猶不能及。如是意樂，是名菩薩於所修行戒波羅蜜多乃至慧波羅蜜多歡喜意樂。又諸菩薩修行如是戒波羅蜜多乃至慧波羅蜜多時，觀此所攝一切有情於我己身有大恩德，不見己身於彼有恩，由資助我阿耨多羅三藐三菩提故。如是意樂，是名菩薩於所修行戒波羅蜜多乃至慧波羅蜜多恩德意樂。又諸菩薩修行如是

戒波羅蜜多乃至慧波羅蜜多時，雖於無量諸有情所興大戒福乃至慧福，而不希報恩當來果報。如是意樂，是名菩薩於所修行戒波羅蜜多乃至慧波羅蜜多無染意樂。又諸菩薩修行如是戒波羅蜜多乃至慧波羅蜜多時，以所修行廣大戒聚乃至慧聚所得果報，施諸有情不自為己，又以此福共諸有情迴向阿耨多羅三藐三菩提。如是意樂，是名菩薩於所修行戒波羅蜜多乃至慧波羅蜜多善好意樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戒波羅蜜多乃至慧波羅蜜多時，雖於無量諸有情所興大戒福乃至慧福，而不希報恩當來果報。如是意樂，是名菩薩於所修行戒波羅蜜多乃至慧波羅蜜多無染意樂。又諸菩薩修行如是戒波羅蜜多乃至慧波羅蜜多時，以所修行廣大戒聚乃至慧聚所得果報，施諸有情不自為己，又以此福共諸有情迴向阿耨多羅三藐三菩提。如是意樂，是名菩薩於所修行戒波羅蜜多乃至慧波羅蜜多善好意樂。

依止方便修復有三種，謂由無分別智觀察三輪皆清淨故。所以者何？由此方便，一切作意所修諸行速成滿故。依止自在修亦有三種，謂身自在故、行自在故、說自在故。身自在者，謂諸如來自性受用。二身行自在者，謂諸如來變化身，由此能示現一切有情一切種同法行故。說自在者，謂能宣說六波羅蜜多一切種差別無有滯礙故。差別云何？謂由十八種任持以顯六波羅蜜多差別。何等十八？謂身任持、心任持、善法任持、善任持、菩提任持、悲任持、不捨有情任持、捨下劣心任持、無生法忍任持、善根方便任持、善根圓證任持、善根無盡任持、無厭倦任持、諸所思事成滿任持、御眾業任持、證入大地任持、引發佛性任持、建立佛事任持。施等六種各三差別，如其次第三三所攝。施三種者，謂財施、無畏施、法施。戒三種者，謂律儀戒、攝善法戒、饒益有情戒。忍三種者，謂耐怨害忍、安受苦忍、諦察法忍。精進三種者，謂被甲精進、方便精進、饒益有情精進。靜慮三種者，謂現法樂住靜慮、引發神通靜慮、饒益有情靜慮。慧三種者，謂緣世俗慧、緣勝義慧、緣有情慧。當知財施能任持身，由飲食等諸資生具攝益受者所依身故。無畏施能任持心，安慰他心離憂怖故。如是餘句，隨義應思。下劣心者，謂諸菩薩厭生死苦同二乘心，由安受苦忍所任持故方捨此心。善根無盡者，謂窮生死際恒作一切有情利益安樂事，乃至於無餘涅槃界亦不棄捨，由饒益有情精進所任持故。御眾業者，謂依止內證故，教授教誡所化有情，心未定者令其得定、心已定者令其解脫，由饒益有情靜慮所任持故。證入大地者，謂先信解甚深教法，資糧圓滿速能證入初極喜地，由緣世俗慧所任持故。所餘易了故不重釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依止方便修復有三種，謂由無分別智觀察三輪皆清淨故。所以者何？由此方便，一切作意所修諸行速成滿故。依止自在修亦有三種，謂身自在故、行自在故、說自在故。身自在者，謂諸如來自性受用。二身行自在者，謂諸如來變化身，由此能示現一切有情一切種同法行故。說自在者，謂能宣說六波羅蜜多一切種差別無有滯礙故。差別云何？謂由十八種任持以顯六波羅蜜多差別。何等十八？謂身任持、心任持、善法任持、善任持、菩提任持、悲任持、不捨有情任持、捨下劣心任持、無生法忍任持、善根方便任持、善根圓證任持、善根無盡任持、無厭倦任持、諸所思事成滿任持、御眾業任持、證入大地任持、引發佛性任持、建立佛事任持。施等六種各三差別，如其次第三三所攝。施三種者，謂財施、無畏施、法施。戒三種者，謂律儀戒、攝善法戒、饒益有情戒。忍三種者，謂耐怨害忍、安受苦忍、諦察法忍。精進三種者，謂被甲精進、方便精進、饒益有情精進。靜慮三種者，謂現法樂住靜慮、引發神通靜慮、饒益有情靜慮。慧三種者，謂緣世俗慧、緣勝義慧、緣有情慧。當知財施能任持身，由飲食等諸資生具攝益受者所依身故。無畏施能任持心，安慰他心離憂怖故。如是餘句，隨義應思。下劣心者，謂諸菩薩厭生死苦同二乘心，由安受苦忍所任持故方捨此心。善根無盡者，謂窮生死際恒作一切有情利益安樂事，乃至於無餘涅槃界亦不棄捨，由饒益有情精進所任持故。御眾業者，謂依止內證故，教授教誡所化有情，心未定者令其得定、心已定者令其解脫，由饒益有情靜慮所任持故。證入大地者，謂先信解甚深教法，資糧圓滿速能證入初極喜地，由緣世俗慧所任持故。所餘易了故不重釋。

又差別者，謂施有七種：一根本施，謂種性位菩薩所有施波羅蜜多，依止種性而行施故。二弘誓施，謂發心位菩薩所有施波羅蜜多，依受大願而行施故。三攝受施，謂自他利行位菩薩所有施波羅蜜多。四無執受施，謂觀真實義位菩薩所有施波羅蜜多，以無施者等分別執受故。五無攝受施，謂威德位菩薩所有施波羅蜜多，雖不攝受外資生具，但由虛空藏等三摩地力，舉手麾空隨欲皆雨珍寶等物。六隨所應施，謂成熟位菩薩所有施波羅蜜多，隨所化宜而行施故。七廣大施，謂最勝菩提位所有施波羅蜜多，以無上故。如施有七種，乃至慧亦爾，隨其所應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又差別者，謂施有七種：一根本施，謂種性位菩薩所有施波羅蜜多，依止種性而行施故。二弘誓施，謂發心位菩薩所有施波羅蜜多，依受大願而行施故。三攝受施，謂自他利行位菩薩所有施波羅蜜多。四無執受施，謂觀真實義位菩薩所有施波羅蜜多，以無施者等分別執受故。五無攝受施，謂威德位菩薩所有施波羅蜜多，雖不攝受外資生具，但由虛空藏等三摩地力，舉手麾空隨欲皆雨珍寶等物。六隨所應施，謂成熟位菩薩所有施波羅蜜多，隨所化宜而行施故。七廣大施，謂最勝菩提位所有施波羅蜜多，以無上故。如施有七種，乃至慧亦爾，隨其所應。

攝云何？謂為攝菩薩地故，於中略說施等波羅蜜多。此攝略有四種：一種性攝，謂施波羅蜜多等種性相應隨順知。二發心攝，謂差別發心所攝故。發心有二種，謂無差別、差別。無差別者，謂願我當證阿耨多羅三藐三菩提。差別者，謂願我施波羅蜜多速得圓滿，乃至慧波羅蜜多速得圓滿。當知此中由差別發心攝諸波羅蜜多，此是彼因故。三自他利攝，謂由施攝故攝受一切富樂自在，是名自利攝。由此施故引攝財物為饒益他，是名他利攝。如是所餘攝相，隨義應知。四勝義攝，此復多種，謂或依法界說，以真如是施等共相故。或依智資糧說，以能成辦一切智器故。或依智攝受說，以能成滿一切智故。或依知隨轉說，以五波羅蜜多隨慧波羅蜜多轉故。或依智相說，以慧波羅蜜多是正智自體故。如是勝義以真如及正智為體故，能攝施等。由此略說，所餘攝義如理應思。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 攝云何？謂為攝菩薩地故，於中略說施等波羅蜜多。此攝略有四種：一種性攝，謂施波羅蜜多等種性相應隨順知。二發心攝，謂差別發心所攝故。發心有二種，謂無差別、差別。無差別者，謂願我當證阿耨多羅三藐三菩提。差別者，謂願我施波羅蜜多速得圓滿，乃至慧波羅蜜多速得圓滿。當知此中由差別發心攝諸波羅蜜多，此是彼因故。三自他利攝，謂由施攝故攝受一切富樂自在，是名自利攝。由此施故引攝財物為饒益他，是名他利攝。如是所餘攝相，隨義應知。四勝義攝，此復多種，謂或依法界說，以真如是施等共相故。或依智資糧說，以能成辦一切智器故。或依智攝受說，以能成滿一切智故。或依知隨轉說，以五波羅蜜多隨慧波羅蜜多轉故。或依智相說，以慧波羅蜜多是正智自體故。如是勝義以真如及正智為體故，能攝施等。由此略說，所餘攝義如理應思。

所治者，謂施等六如其次第，以慳悋、犯戒、忿恚、懈怠、散亂、惡慧為所治。復次乃至一切波羅蜜多所攝善法，彼所對治及所知障皆是波羅蜜多所治。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所治者，謂施等六如其次第，以慳悋、犯戒、忿恚、懈怠、散亂、惡慧為所治。復次乃至一切波羅蜜多所攝善法，彼所對治及所知障皆是波羅蜜多所治。

功德者，謂依五果無量無邊稱讚勝利皆名功德。謂能永斷自所對治，是諸波羅蜜多離繫果。於現法中由此施等攝受自他，是士用果。於當來世後後增勝展轉生起，是等流果。大菩提是增上果。感大財富往生善趣，無怨無壞多諸喜樂，有情中尊身無損害，廣大宗族隨其次第，是施等波羅蜜多異熟果。更互決擇者略有三種：一方便、二差別、三差別顯示。方便者，謂施方便中一切可得。如捨內外一切身財，是施方便；此方便中若捨一切，是施波羅蜜多。即於此中若慈悲心遮防一切損害逼迫惱亂他性，是戒波羅蜜多。即於此中忍受遮礙損害疲倦，是忍波羅蜜多。即於此中數數發起勇勵施心，是精進波羅蜜多。即於此中其心純善，繫心一境不外流散，是靜慮波羅蜜多。即於此中善取施行如實因果不取異見，是慧波羅蜜多。如是乃至慧波羅蜜多方便中，隨其所應當善建立。由無畏施，一切處有施故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功德者，謂依五果無量無邊稱讚勝利皆名功德。謂能永斷自所對治，是諸波羅蜜多離繫果。於現法中由此施等攝受自他，是士用果。於當來世後後增勝展轉生起，是等流果。大菩提是增上果。感大財富往生善趣，無怨無壞多諸喜樂，有情中尊身無損害，廣大宗族隨其次第，是施等波羅蜜多異熟果。更互決擇者略有三種：一方便、二差別、三差別顯示。方便者，謂施方便中一切可得。如捨內外一切身財，是施方便；此方便中若捨一切，是施波羅蜜多。即於此中若慈悲心遮防一切損害逼迫惱亂他性，是戒波羅蜜多。即於此中忍受遮礙損害疲倦，是忍波羅蜜多。即於此中數數發起勇勵施心，是精進波羅蜜多。即於此中其心純善，繫心一境不外流散，是靜慮波羅蜜多。即於此中善取施行如實因果不取異見，是慧波羅蜜多。如是乃至慧波羅蜜多方便中，隨其所應當善建立。由無畏施，一切處有施故。

差別者略有四種：一自體差別、二助伴差別、三勸讚差別、四種殖差別。施等波羅蜜多自體差別者，如其次第，以棄捨防護堪耐策勤心住決擇為體。助伴差別者，謂施等方便中餘波羅蜜多悉皆隨轉，如前廣說。勸讚差別者，謂於施等勸勵讚美隨喜慶悅。種殖差別者，謂於他相續中建立施等波羅蜜多。此中施波羅蜜多是財施，餘五波羅蜜多是無畏施，一切六是法施，皆於他相續中種殖故。差別顯示者，謂由一行等差別顯示施等波羅蜜多。如有問言：若施波羅蜜多亦戒波羅蜜多耶？設戒波羅蜜多亦施波羅蜜多耶？為答此問應作順後句，謂所有戒波羅蜜多皆是施波羅蜜多，或有施波羅蜜多非戒波羅蜜多。謂戒波羅蜜多所不攝施波羅蜜多，如是乃至以慧波羅蜜多對施波羅蜜多，皆應作順後句。餘互相望，亦如理應思。此中依始業地漸次修者，說後必待前、前不待後，是故皆作順後句。若已串習六種頓修皆互相攝，如〈菩薩地〉說。攝善法戒者，謂六波羅蜜多若依純雜相資助說，應作四句。復次諸所有施皆波羅蜜多耶？設波羅蜜多皆是施耶？為答此問應作三句。或有是施非波羅蜜多，謂所行施不迴向大菩提。或有亦施亦波羅蜜多，謂所行施等迴向大菩提。或有非施非波羅蜜多，謂除上所說法。如是乃至依慧波羅蜜多，一一皆應作四句，如理當思。復次一切行施皆能生施波羅蜜多種類福耶？此應作四句。初句，謂所行施不迴向大菩提。第二句，謂於施波羅蜜多勸勵讚美隨喜慶悅。第三句，謂所行施迴向大菩提。第四句，謂除上爾所相。如是乃至依慧波羅蜜多，各作四句，如理應思。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 差別者略有四種：一自體差別、二助伴差別、三勸讚差別、四種殖差別。施等波羅蜜多自體差別者，如其次第，以棄捨防護堪耐策勤心住決擇為體。助伴差別者，謂施等方便中餘波羅蜜多悉皆隨轉，如前廣說。勸讚差別者，謂於施等勸勵讚美隨喜慶悅。種殖差別者，謂於他相續中建立施等波羅蜜多。此中施波羅蜜多是財施，餘五波羅蜜多是無畏施，一切六是法施，皆於他相續中種殖故。差別顯示者，謂由一行等差別顯示施等波羅蜜多。如有問言：若施波羅蜜多亦戒波羅蜜多耶？設戒波羅蜜多亦施波羅蜜多耶？為答此問應作順後句，謂所有戒波羅蜜多皆是施波羅蜜多，或有施波羅蜜多非戒波羅蜜多。謂戒波羅蜜多所不攝施波羅蜜多，如是乃至以慧波羅蜜多對施波羅蜜多，皆應作順後句。餘互相望，亦如理應思。此中依始業地漸次修者，說後必待前、前不待後，是故皆作順後句。若已串習六種頓修皆互相攝，如〈菩薩地〉說。攝善法戒者，謂六波羅蜜多若依純雜相資助說，應作四句。復次諸所有施皆波羅蜜多耶？設波羅蜜多皆是施耶？為答此問應作三句。或有是施非波羅蜜多，謂所行施不迴向大菩提。或有亦施亦波羅蜜多，謂所行施等迴向大菩提。或有非施非波羅蜜多，謂除上所說法。如是乃至依慧波羅蜜多，一一皆應作四句，如理當思。復次一切行施皆能生施波羅蜜多種類福耶？此應作四句。初句，謂所行施不迴向大菩提。第二句，謂於施波羅蜜多勸勵讚美隨喜慶悅。第三句，謂所行施迴向大菩提。第四句，謂除上爾所相。如是乃至依慧波羅蜜多，各作四句，如理應思。

復次何緣說方廣分為廣大甚深耶？由一切種智性廣大甚深故。謂此所得一切種智性果最廣大甚深故，因受果名，是故別說方廣分為廣大甚深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次何緣說方廣分為廣大甚深耶？由一切種智性廣大甚深故。謂此所得一切種智性果最廣大甚深故，因受果名，是故別說方廣分為廣大甚深。

復次何緣一分眾生於方廣分廣大甚深不生勝解，反懷怖畏耶？由遠離法性故、未種善根故、惡友所攝故。法性者，謂菩薩種性是彼自體故。由一分眾生無菩薩種性故，心性下劣，於廣大甚深教不能勝解，是故怖畏。又一分眾生雖有菩薩種性，而於大菩提未種正願等諸善根故，於此不能勝解，是故怖畏。又一分眾生雖已種善根，而為誹謗大乘眾生惡友所攝故，於此不能勝解，是故怖畏。復次何緣一分眾生於方廣分廣大甚深雖生勝解，而不得出離耶？由深安住自見取故、常堅執著如言義故。深安住自見取者，更不進求了義經故。常堅執著如言義者，恒堅封執不了義經故。如聞一切法畢竟無自性言故，便撥一切諸法性相皆無所有，如是於餘不了義經堅執如言義亦爾。是故雖信大乘而不得出離。以大乘經由種種意說故，依此密意薄伽梵於《大法鏡經》中說如是言：若諸菩薩隨言取義，不如正理思擇法故，便生二十八不正見。何等名為二十八不正見耶？謂相見、損減施設見、損減分別見、損減真實見、攝受見、轉變見、無罪見、出離見、輕毀見、憤發見、顛倒見、出生見、不立宗見、矯亂見、敬事見、堅固愚癡見、根本見、於見無見見、捨方便見、不出離見、障增益見、生非福見、無功果見、受辱見、誹謗見、不可與言見、廣大見、增上慢見。相見者，謂聞大乘經中所說一切諸法皆無自性、無生無滅、本來寂靜、自性涅槃等言，不善密意，但隨此言義便生勝解，謂佛所說一切諸法定無自性、定無生等。執著如是無性等相，是名相見。彼執著如是無性等相時，便謗三自性，謂遍計所執自性、依他起自性、圓成實自性。遍計所執自性者，謂諸愚夫於色等相周遍計度起增益執，謂此是色乃至此是涅槃。此所執義無實無體，唯有名言之所施設。依他起自性者，謂即此色等唯是虛妄分別自體，又因果性或異不異。圓成實自性者，謂一切法真如實性。於此三性起誹謗行，即次三見，謂損減施設見、損減分別見、損減真實見。彼如是誹謗一切種一切法時，為欲成立此邪見故，便復攝受少分道理。又於所有開示離言諸法實性了義契經，廣設方便皆悉轉變令順己見。如是二種，即次二見，謂攝受見、轉變見。彼又起如是見：若依此見行善不善，定皆無罪無有過失；一切所行皆歸妙善，先所積習一切障垢皆得出離。如是二種，即次二見，謂無罪見、出離見。彼如是執自見已，便於此見相違安立蘊等諸法聲聞藏中妄生輕毀，又於不信如是邪見聲聞人等深生憎嫉。如是二種，即次二見，輕毀見、憤發見。彼又隨順自惡邪見，謂我當建立如實空無相無願，於非彼相起彼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次何緣一分眾生於方廣分廣大甚深不生勝解，反懷怖畏耶？由遠離法性故、未種善根故、惡友所攝故。法性者，謂菩薩種性是彼自體故。由一分眾生無菩薩種性故，心性下劣，於廣大甚深教不能勝解，是故怖畏。又一分眾生雖有菩薩種性，而於大菩提未種正願等諸善根故，於此不能勝解，是故怖畏。又一分眾生雖已種善根，而為誹謗大乘眾生惡友所攝故，於此不能勝解，是故怖畏。復次何緣一分眾生於方廣分廣大甚深雖生勝解，而不得出離耶？由深安住自見取故、常堅執著如言義故。深安住自見取者，更不進求了義經故。常堅執著如言義者，恒堅封執不了義經故。如聞一切法畢竟無自性言故，便撥一切諸法性相皆無所有，如是於餘不了義經堅執如言義亦爾。是故雖信大乘而不得出離。以大乘經由種種意說故，依此密意薄伽梵於《大法鏡經》中說如是言：若諸菩薩隨言取義，不如正理思擇法故，便生二十八不正見。何等名為二十八不正見耶？謂相見、損減施設見、損減分別見、損減真實見、攝受見、轉變見、無罪見、出離見、輕毀見、憤發見、顛倒見、出生見、不立宗見、矯亂見、敬事見、堅固愚癡見、根本見、於見無見見、捨方便見、不出離見、障增益見、生非福見、無功果見、受辱見、誹謗見、不可與言見、廣大見、增上慢見。相見者，謂聞大乘經中所說一切諸法皆無自性、無生無滅、本來寂靜、自性涅槃等言，不善密意，但隨此言義便生勝解，謂佛所說一切諸法定無自性、定無生等。執著如是無性等相，是名相見。彼執著如是無性等相時，便謗三自性，謂遍計所執自性、依他起自性、圓成實自性。遍計所執自性者，謂諸愚夫於色等相周遍計度起增益執，謂此是色乃至此是涅槃。此所執義無實無體，唯有名言之所施設。依他起自性者，謂即此色等唯是虛妄分別自體，又因果性或異不異。圓成實自性者，謂一切法真如實性。於此三性起誹謗行，即次三見，謂損減施設見、損減分別見、損減真實見。彼如是誹謗一切種一切法時，為欲成立此邪見故，便復攝受少分道理。又於所有開示離言諸法實性了義契經，廣設方便皆悉轉變令順己見。如是二種，即次二見，謂攝受見、轉變見。彼又起如是見：若依此見行善不善，定皆無罪無有過失；一切所行皆歸妙善，先所積習一切障垢皆得出離。如是二種，即次二見，謂無罪見、出離見。彼如是執自見已，便於此見相違安立蘊等諸法聲聞藏中妄生輕毀，又於不信如是邪見聲聞人等深生憎嫉。如是二種，即次二見，輕毀見、憤發見。彼又隨順自惡邪見，謂我當建立如實空無相無願，於非彼相起彼

相想，而於彼相顛倒建立。又作是思惟：若能悟入如是法性，或令他入，一切皆生無量功德。如是二種，即次二見，謂顛倒見、出生見。若他於彼所起惡見如理詰責，彼於爾時竟不樂欲建立自宗，反以譏弄妄理詰責於他。如是二種，即次二見，謂不立宗見、矯亂見。彼又起如是增上慢，謂若能如是修行，是真供養恭敬諸佛世尊。如是見者，名敬事見。諸有善達無倒法性者，為令捨離彼惡見故，雖以種種真實成立道理方便開悟，堅守愚見曾無捨心，謂唯此真餘並邪妄。如是見者，名堅固愚癡見。如上所說諸見，所有習氣麁重，是名根本見。為欲開示如上所說十七種見諸過失門，復說餘見，謂即相見名於見無見見。此實堅執無性等相而起，不執一切相想故，即損減施設見、損減分別見、損減真實見，名捨方便見。由彼誹謗一切法性，於勤精進起無用想故，即攝受見、轉變見，名不出離見。非方便修學不能證果故，即無罪見、出離見，名障增益見。所行邪僻無容盡障故，即輕毀見、憤發見，名生非福見。由於正法同梵行所起邪行門，便能引發大衰損故，即顛倒見、出生見，名無功果見。由所安立非正法性授者受者俱不能證勝進果故，即不立宗見、矯亂見，名受辱見。非理興論無宜得勝故，即敬事見，名誹謗見。所不應說強增益故，即堅固愚癡見，名不可與言見。邪執空者不應與言，徒設多詞終無所益故，即根本見，名廣大見。由此當來諸惡見類轉增廣故。即上所說二十七見，皆名增上慢見，並能發起虛妄無實增上慢故。此云何知？由彼經中即次後說，如是諸見十七即十、十即十七，二十七即一、一即二十七故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相想，而於彼相顛倒建立。又作是思惟：若能悟入如是法性，或令他入，一切皆生無量功德。如是二種，即次二見，謂顛倒見、出生見。若他於彼所起惡見如理詰責，彼於爾時竟不樂欲建立自宗，反以譏弄妄理詰責於他。如是二種，即次二見，謂不立宗見、矯亂見。彼又起如是增上慢，謂若能如是修行，是真供養恭敬諸佛世尊。如是見者，名敬事見。諸有善達無倒法性者，為令捨離彼惡見故，雖以種種真實成立道理方便開悟，堅守愚見曾無捨心，謂唯此真餘並邪妄。如是見者，名堅固愚癡見。如上所說諸見，所有習氣麁重，是名根本見。為欲開示如上所說十七種見諸過失門，復說餘見，謂即相見名於見無見見。此實堅執無性等相而起，不執一切相想故，即損減施設見、損減分別見、損減真實見，名捨方便見。由彼誹謗一切法性，於勤精進起無用想故，即攝受見、轉變見，名不出離見。非方便修學不能證果故，即無罪見、出離見，名障增益見。所行邪僻無容盡障故，即輕毀見、憤發見，名生非福見。由於正法同梵行所起邪行門，便能引發大衰損故，即顛倒見、出生見，名無功果見。由所安立非正法性授者受者俱不能證勝進果故，即不立宗見、矯亂見，名受辱見。非理興論無宜得勝故，即敬事見，名誹謗見。所不應說強增益故，即堅固愚癡見，名不可與言見。邪執空者不應與言，徒設多詞終無所益故，即根本見，名廣大見。由此當來諸惡見類轉增廣故。即上所說二十七見，皆名增上慢見，並能發起虛妄無實增上慢故。此云何知？由彼經中即次後說，如是諸見十七即十、十即十七，二十七即一、一即二十七故。

復次如方廣分說，一切諸法皆無自性。此言依何密意說？謂無自然性故、無自體性故。無住自體故、無如愚夫所取相性故。無自然性者，由無自然性故說無自性，不遮待緣性故說無自性。無自體性者，由此自體曾所經有，即此自體不可復有故，說為無性。無住自體者，體雖現在未至壞相，次必當滅。體無住義，故說無性。無如愚夫所取相性者，如諸愚夫未見諦者，依止名言戲論熏習門，妄取諸法性相。遠離如是所取自性，故說無性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次如方廣分說，一切諸法皆無自性。此言依何密意說？謂無自然性故、無自體性故。無住自體故、無如愚夫所取相性故。無自然性者，由無自然性故說無自性，不遮待緣性故說無自性。無自體性者，由此自體曾所經有，即此自體不可復有故，說為無性。無住自體者，體雖現在未至壞相，次必當滅。體無住義，故說無性。無如愚夫所取相性者，如諸愚夫未見諦者，依止名言戲論熏習門，妄取諸法性相。遠離如是所取自性，故說無性。

復次於遍計所執自性，相無性故；於依他起自性，生無性故；於圓成實自性，勝義無性故，更依異門顯無性義故言。復次一切法者，即三自性，謂遍計所執自性、依他起自性、圓成實自性。遍計所執自性定無自相，自相無故名相無性，相無性故名為無性。依他起自性待眾緣故非自然生，無自然生性故名生無性，生無性故名為無性。圓成實自性清淨所緣故，於依他起中無遍計所執相所顯自體故，勝義為自體故、無性所顯故，名勝義無性，勝義無性故名為無性。由此道理，是故如來說一切法皆無自性。非一切種性相俱無說為無性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次於遍計所執自性，相無性故；於依他起自性，生無性故；於圓成實自性，勝義無性故，更依異門顯無性義故言。復次一切法者，即三自性，謂遍計所執自性、依他起自性、圓成實自性。遍計所執自性定無自相，自相無故名相無性，相無性故名為無性。依他起自性待眾緣故非自然生，無自然生性故名生無性，生無性故名為無性。圓成實自性清淨所緣故，於依他起中無遍計所執相所顯自體故，勝義為自體故、無性所顯故，名勝義無性，勝義無性故名為無性。由此道理，是故如來說一切法皆無自性。非一切種性相俱無說為無性。

又彼說言：一切諸法無生無滅、本來寂靜、自性涅槃。此依何密意說？如無自性，無生亦爾。如無生，無滅亦爾。如無生無滅，本來寂靜亦爾。如本來寂靜，自性涅槃亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又彼說言：一切諸法無生無滅、本來寂靜、自性涅槃。此依何密意說？如無自性，無生亦爾。如無生，無滅亦爾。如無生無滅，本來寂靜亦爾。如本來寂靜，自性涅槃亦爾。

復次有四種意趣，由此意趣故，方廣分中一切如來所有意趣應隨決了。何等為四？謂平等意趣、別時意趣、別義意趣、眾生意樂意趣。平等意趣者，如說我於爾時曾名勝觀如來、應、正等覺，與彼法身無差別故。別時意趣者，如說若有願生極樂世界皆得往生；若暫得聞無垢月光如來名者，即於阿耨多羅三藐三菩提決不退轉。如是等言，意在別時故。別義意趣者，如說一切諸法皆無自性，如是等言不可如文便取義故。眾生意樂意趣者，謂於一善根，或時稱讚，為令歡喜勇猛修故；或時毀呰，為遮得少善生喜足故。為貪行者稱讚佛土富樂莊嚴，為慢行者稱讚諸佛或有增勝。為恒悔惱障修善者說如是言，於佛菩薩雖行輕毀，然彼眾生亦生天趣。為不定種性者，捨離聲聞下劣意樂故，記大聲聞當得作佛，又說一乘更無第二。復次有四種祕密，由此祕密故，於方廣分中一切如來所有祕密應隨決了。何等為四？謂令入祕密、相祕密、對治祕密、轉變祕密。如是四種，於大乘中略攝如來一切所說祕密道理。令入祕密者，謂於聲聞乘說色等諸法皆有自性，為令無怖畏漸入聖教故。相祕密者，謂於三自性說一切法皆無自性、無生無滅等。對治祕密者，謂為調伏諸過失者，如來宣說種種密教，如為對治八種障故說最上乘。何等為八？謂輕佛法、懈怠、少善、生喜足、貪慢行、惡作、不定性、差別。廣說指事，隨其所應，如四意趣說。轉變祕密者，謂經所說隱密名言。如說：於不堅堅覺，深住於顛倒，極煩惱所惱，得最上菩提。此中密意者，謂於不散動起堅固勝覺。所以者何？堅有二義：一貞實、二散動。由此散動令心剛逸，故亦名堅。深住於顛倒者，謂翻常樂我淨四倒為無常等，故名顛倒。於此不退，故名深住。極煩惱所惱者，謂於長時精勤苦行，極為勞倦所逼惱故。得最上菩提者，若具如上所說三事，定速當證無上菩提。復次方廣分中於法三摩地善巧菩薩相云何可知？謂由五種因故。一剎那剎那消除一切麁重所依、二出離種種想得樂法樂、三了知無量無分別相大法光明、四順清淨分無分別相恒現在前、五能攝受轉上轉勝圓滿成就佛法身因。如是五種，依諸菩薩三種稱讚功德說，謂奢摩他稱讚功德、毘鉢舍那稱讚功德、此二俱分稱讚功德。奢摩他稱讚功德復有二種：一剎那剎那勝進輕安無有間缺，遍所依故，剎那剎那消除一切麁重所依。二勝解諦觀一切教法無有差別，同一味故。遠離種種蘊界處等諸義相想，得契經等憙樂法樂。毘鉢舍那稱讚功德亦有二種：一隨所擇法無有間缺，不忘失故，由憶念門於無量無分別相契經等法，以慧照了。二轉依前所有 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次有四種意趣，由此意趣故，方廣分中一切如來所有意趣應隨決了。何等為四？謂平等意趣、別時意趣、別義意趣、眾生意樂意趣。平等意趣者，如說我於爾時曾名勝觀如來、應、正等覺，與彼法身無差別故。別時意趣者，如說若有願生極樂世界皆得往生；若暫得聞無垢月光如來名者，即於阿耨多羅三藐三菩提決不退轉。如是等言，意在別時故。別義意趣者，如說一切諸法皆無自性，如是等言不可如文便取義故。眾生意樂意趣者，謂於一善根，或時稱讚，為令歡喜勇猛修故；或時毀呰，為遮得少善生喜足故。為貪行者稱讚佛土富樂莊嚴，為慢行者稱讚諸佛或有增勝。為恒悔惱障修善者說如是言，於佛菩薩雖行輕毀，然彼眾生亦生天趣。為不定種性者，捨離聲聞下劣意樂故，記大聲聞當得作佛，又說一乘更無第二。復次有四種祕密，由此祕密故，於方廣分中一切如來所有祕密應隨決了。何等為四？謂令入祕密、相祕密、對治祕密、轉變祕密。如是四種，於大乘中略攝如來一切所說祕密道理。令入祕密者，謂於聲聞乘說色等諸法皆有自性，為令無怖畏漸入聖教故。相祕密者，謂於三自性說一切法皆無自性、無生無滅等。對治祕密者，謂為調伏諸過失者，如來宣說種種密教，如為對治八種障故說最上乘。何等為八？謂輕佛法、懈怠、少善、生喜足、貪慢行、惡作、不定性、差別。廣說指事，隨其所應，如四意趣說。轉變祕密者，謂經所說隱密名言。如說：於不堅堅覺，深住於顛倒，極煩惱所惱，得最上菩提。此中密意者，謂於不散動起堅固勝覺。所以者何？堅有二義：一貞實、二散動。由此散動令心剛逸，故亦名堅。深住於顛倒者，謂翻常樂我淨四倒為無常等，故名顛倒。於此不退，故名深住。極煩惱所惱者，謂於長時精勤苦行，極為勞倦所逼惱故。得最上菩提者，若具如上所說三事，定速當證無上菩提。復次方廣分中於法三摩地善巧菩薩相云何可知？謂由五種因故。一剎那剎那消除一切麁重所依、二出離種種想得樂法樂、三了知無量無分別相大法光明、四順清淨分無分別相恒現在前、五能攝受轉上轉勝圓滿成就佛法身因。如是五種，依諸菩薩三種稱讚功德說，謂奢摩他稱讚功德、毘鉢舍那稱讚功德、此二俱分稱讚功德。奢摩他稱讚功德復有二種：一剎那剎那勝進輕安無有間缺，遍所依故，剎那剎那消除一切麁重所依。二勝解諦觀一切教法無有差別，同一味故。遠離種種蘊界處等諸義相想，得契經等憙樂法樂。毘鉢舍那稱讚功德亦有二種：一隨所擇法無有間缺，不忘失故，由憶念門於無量無分別相契經等法，以慧照了。二轉依前所有

色像，無分別無加行相恒現在前。第五一種，是此二俱分稱讚功德法身者，謂所知障永斷轉依所攝。此於第十地名圓滿，於如來地名成就。為令法身速得圓滿成就故，引殖轉上轉勝等流習氣，故名攝受。彼因如是五種，即顯五修能得五果。何等為五？謂息相修、和合修、無相修、無功用修、轉相修。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 色像，無分別無加行相恒現在前。第五一種，是此二俱分稱讚功德法身者，謂所知障永斷轉依所攝。此於第十地名圓滿，於如來地名成就。為令法身速得圓滿成就故，引殖轉上轉勝等流習氣，故名攝受。彼因如是五種，即顯五修能得五果。何等為五？謂息相修、和合修、無相修、無功用修、轉相修。

問：聲聞藏法、菩薩藏法，等從法身所流。何故眾生以香鬘等供養菩薩藏法，便生廣大無邊福聚，非聲聞藏法耶？答：以菩薩藏法是一切眾生利益安樂所依處故、能建大義故、無上無量大功德聚所生處故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：聲聞藏法、菩薩藏法，等從法身所流。何故眾生以香鬘等供養菩薩藏法，便生廣大無邊福聚，非聲聞藏法耶？答：以菩薩藏法是一切眾生利益安樂所依處故、能建大義故、無上無量大功德聚所生處故。