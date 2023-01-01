大乘阿毘達磨雜集論
安慧菩薩糅 唐 玄奘譯16卷CBETA T1606大于一万字 18 h
向佛经 GPT 提问
第 12 卷
大乘阿毘達磨雜集論卷第十二
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安慧菩薩糅釋上集論
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大唐三藏法師玄奘奉 詔譯
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決擇分中法品第二之二
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云何修？略有五種，謂依止任持修、依止作意修、依止意樂修、依止方便修、依止自在修。
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依止任持修復有四種：一依止因修，謂由種性力於波羅蜜多修習正行。二依止報修，謂由勝自體力於波羅蜜多修習正行。三依止願修，謂由本願力於波羅蜜多修習正行。四依止簡擇力修，謂由慧力於波羅蜜多修習正行。
依止任持修復有四種：一依止因修，謂由種性力於波羅蜜多修習正行。二依止報修，謂由勝自體力於波羅蜜多修習正行。三依止願修，謂由本願力於波羅蜜多修習正行。四依止簡擇力修，謂由慧力於波羅蜜多修習正行。
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依止作意修亦有四種：一依止勝解作意修，謂於一切波羅蜜多相應經教起增上勝解。二依止愛味作意修，謂於已得波羅蜜多見勝功德起深愛味。三依止隨喜作意修，謂於一切世界一切有情所行施等深生隨喜。四依止憙樂作意修，謂於自他當來勝品波羅蜜多深生願樂。
依止作意修亦有四種：一依止勝解作意修，謂於一切波羅蜜多相應經教起增上勝解。二依止愛味作意修，謂於已得波羅蜜多見勝功德起深愛味。三依止隨喜作意修，謂於一切世界一切有情所行施等深生隨喜。四依止憙樂作意修，謂於自他當來勝品波羅蜜多深生願樂。
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依止意樂修復有六種，謂由無厭意樂、廣大意樂、歡喜意樂、恩德意樂、無染意樂、善好意樂故，修諸波羅蜜多。此中菩薩於施波羅蜜多無厭意樂者，謂諸菩薩於一有情一剎那頃，假使殑伽沙等世界滿中七寶以用布施，又以殑伽沙等身命布施，如是布施經殑伽沙等大劫。如於一有情所，如是乃至於一切有情界如是施時，皆令彼於阿耨多羅三藐三菩提速得成熟。修行如是差別施時，菩薩意樂由不厭足。如是意樂，是名菩薩於施波羅蜜多無厭意樂。又諸菩薩修行如是施波羅蜜多時，展轉相續無一剎那有退有斷，乃至究竟坐菩提座。如是意樂，是名菩薩於施波羅蜜多廣大意樂。又諸菩薩修行如是施波羅蜜多時，於施所攝諸有情所生大歡喜，是諸有情施所攝受，雖生歡喜猶不能及。如是意樂，是名菩薩於施波羅蜜多歡喜意樂。又諸菩薩修行如是施波羅蜜多時，觀施所攝一切有情於我己身有大恩德，不見己身於彼有恩，由資助我阿耨多羅三藐三菩提故。如是意樂，是名菩薩於施波羅蜜多恩德意樂。又諸菩薩修行如是施波羅蜜多時，雖於無量諸有情所興大施福，而不希報恩當來果報。如是意樂，是名菩薩於施波羅蜜多無染意樂。又諸菩薩修行如是施波羅蜜多時，以所修行廣大施聚所得果報，施諸有情不自為己，又以此福共諸有情迴向阿耨多羅三藐三菩提。如是意樂，是名菩薩於施波羅蜜多善好意樂。又諸菩薩修行戒波羅蜜多乃至慧波羅蜜多時無厭意樂者，謂諸菩薩假使經於殑伽沙等生，是一一生殑伽沙等大劫壽量，於此長時諸資生具常所匱乏，三千大千世界滿中熾火，恒在其中行住坐臥，唯能修習一剎那戒波羅蜜多，或乃至慧波羅蜜多如是展轉差別修習，所有戒聚乃至慧聚究竟滿足，現能證得阿耨多羅三藐三菩提。是諸菩薩修行如是戒波羅蜜多乃至慧波羅蜜多時，於此戒聚乃至慧聚修習意樂猶不滿足。如是意樂，是名菩薩於所修習戒波羅蜜多乃至慧波羅蜜多無厭意樂。又諸菩薩修行如是戒波羅蜜多乃至慧波羅蜜多時，展轉相續無一剎那有退有斷，乃至究竟坐菩提座。如是意樂，是名菩薩於所修行戒波羅蜜多乃至慧波羅蜜多廣大意樂。又諸菩薩修行如是戒波羅蜜多乃至慧波羅蜜多時，於此所攝諸有情所生大歡喜，是諸有情由此所攝雖生歡喜，猶不能及。如是意樂，是名菩薩於所修行戒波羅蜜多乃至慧波羅蜜多歡喜意樂。又諸菩薩修行如是戒波羅蜜多乃至慧波羅蜜多時，觀此所攝一切有情於我己身有大恩德，不見己身於彼有恩，由資助我阿耨多羅三藐三菩提故。如是意樂，是名菩薩於所修行戒波羅蜜多乃至慧波羅蜜多恩德意樂。又諸菩薩修行如是
依止意樂修復有六種，謂由無厭意樂、廣大意樂、歡喜意樂、恩德意樂、無染意樂、善好意樂故，修諸波羅蜜多。此中菩薩於施波羅蜜多無厭意樂者，謂諸菩薩於一有情一剎那頃，假使殑伽沙等世界滿中七寶以用布施，又以殑伽沙等身命布施，如是布施經殑伽沙等大劫。如於一有情所，如是乃至於一切有情界如是施時，皆令彼於阿耨多羅三藐三菩提速得成熟。修行如是差別施時，菩薩意樂由不厭足。如是意樂，是名菩薩於施波羅蜜多無厭意樂。又諸菩薩修行如是施波羅蜜多時，展轉相續無一剎那有退有斷，乃至究竟坐菩提座。如是意樂，是名菩薩於施波羅蜜多廣大意樂。又諸菩薩修行如是施波羅蜜多時，於施所攝諸有情所生大歡喜，是諸有情施所攝受，雖生歡喜猶不能及。如是意樂，是名菩薩於施波羅蜜多歡喜意樂。又諸菩薩修行如是施波羅蜜多時，觀施所攝一切有情於我己身有大恩德，不見己身於彼有恩，由資助我阿耨多羅三藐三菩提故。如是意樂，是名菩薩於施波羅蜜多恩德意樂。又諸菩薩修行如是施波羅蜜多時，雖於無量諸有情所興大施福，而不希報恩當來果報。如是意樂，是名菩薩於施波羅蜜多無染意樂。又諸菩薩修行如是施波羅蜜多時，以所修行廣大施聚所得果報，施諸有情不自為己，又以此福共諸有情迴向阿耨多羅三藐三菩提。如是意樂，是名菩薩於施波羅蜜多善好意樂。又諸菩薩修行戒波羅蜜多乃至慧波羅蜜多時無厭意樂者，謂諸菩薩假使經於殑伽沙等生，是一一生殑伽沙等大劫壽量，於此長時諸資生具常所匱乏，三千大千世界滿中熾火，恒在其中行住坐臥，唯能修習一剎那戒波羅蜜多，或乃至慧波羅蜜多如是展轉差別修習，所有戒聚乃至慧聚究竟滿足，現能證得阿耨多羅三藐三菩提。是諸菩薩修行如是戒波羅蜜多乃至慧波羅蜜多時，於此戒聚乃至慧聚修習意樂猶不滿足。如是意樂，是名菩薩於所修習戒波羅蜜多乃至慧波羅蜜多無厭意樂。又諸菩薩修行如是戒波羅蜜多乃至慧波羅蜜多時，展轉相續無一剎那有退有斷，乃至究竟坐菩提座。如是意樂，是名菩薩於所修行戒波羅蜜多乃至慧波羅蜜多廣大意樂。又諸菩薩修行如是戒波羅蜜多乃至慧波羅蜜多時，於此所攝諸有情所生大歡喜，是諸有情由此所攝雖生歡喜，猶不能及。如是意樂，是名菩薩於所修行戒波羅蜜多乃至慧波羅蜜多歡喜意樂。又諸菩薩修行如是戒波羅蜜多乃至慧波羅蜜多時，觀此所攝一切有情於我己身有大恩德，不見己身於彼有恩，由資助我阿耨多羅三藐三菩提故。如是意樂，是名菩薩於所修行戒波羅蜜多乃至慧波羅蜜多恩德意樂。又諸菩薩修行如是
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戒波羅蜜多乃至慧波羅蜜多時，雖於無量諸有情所興大戒福乃至慧福，而不希報恩當來果報。如是意樂，是名菩薩於所修行戒波羅蜜多乃至慧波羅蜜多無染意樂。又諸菩薩修行如是戒波羅蜜多乃至慧波羅蜜多時，以所修行廣大戒聚乃至慧聚所得果報，施諸有情不自為己，又以此福共諸有情迴向阿耨多羅三藐三菩提。如是意樂，是名菩薩於所修行戒波羅蜜多乃至慧波羅蜜多善好意樂。
戒波羅蜜多乃至慧波羅蜜多時，雖於無量諸有情所興大戒福乃至慧福，而不希報恩當來果報。如是意樂，是名菩薩於所修行戒波羅蜜多乃至慧波羅蜜多無染意樂。又諸菩薩修行如是戒波羅蜜多乃至慧波羅蜜多時，以所修行廣大戒聚乃至慧聚所得果報，施諸有情不自為己，又以此福共諸有情迴向阿耨多羅三藐三菩提。如是意樂，是名菩薩於所修行戒波羅蜜多乃至慧波羅蜜多善好意樂。
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依止方便修復有三種，謂由無分別智觀察三輪皆清淨故。所以者何？由此方便，一切作意所修諸行速成滿故。依止自在修亦有三種，謂身自在故、行自在故、說自在故。身自在者，謂諸如來自性受用。二身行自在者，謂諸如來變化身，由此能示現一切有情一切種同法行故。說自在者，謂能宣說六波羅蜜多一切種差別無有滯礙故。差別云何？謂由十八種任持以顯六波羅蜜多差別。何等十八？謂身任持、心任持、善法任持、善任持、菩提任持、悲任持、不捨有情任持、捨下劣心任持、無生法忍任持、善根方便任持、善根圓證任持、善根無盡任持、無厭倦任持、諸所思事成滿任持、御眾業任持、證入大地任持、引發佛性任持、建立佛事任持。施等六種各三差別，如其次第三三所攝。施三種者，謂財施、無畏施、法施。戒三種者，謂律儀戒、攝善法戒、饒益有情戒。忍三種者，謂耐怨害忍、安受苦忍、諦察法忍。精進三種者，謂被甲精進、方便精進、饒益有情精進。靜慮三種者，謂現法樂住靜慮、引發神通靜慮、饒益有情靜慮。慧三種者，謂緣世俗慧、緣勝義慧、緣有情慧。當知財施能任持身，由飲食等諸資生具攝益受者所依身故。無畏施能任持心，安慰他心離憂怖故。如是餘句，隨義應思。下劣心者，謂諸菩薩厭生死苦同二乘心，由安受苦忍所任持故方捨此心。善根無盡者，謂窮生死際恒作一切有情利益安樂事，乃至於無餘涅槃界亦不棄捨，由饒益有情精進所任持故。御眾業者，謂依止內證故，教授教誡所化有情，心未定者令其得定、心已定者令其解脫，由饒益有情靜慮所任持故。證入大地者，謂先信解甚深教法，資糧圓滿速能證入初極喜地，由緣世俗慧所任持故。所餘易了故不重釋。
依止方便修復有三種，謂由無分別智觀察三輪皆清淨故。所以者何？由此方便，一切作意所修諸行速成滿故。依止自在修亦有三種，謂身自在故、行自在故、說自在故。身自在者，謂諸如來自性受用。二身行自在者，謂諸如來變化身，由此能示現一切有情一切種同法行故。說自在者，謂能宣說六波羅蜜多一切種差別無有滯礙故。差別云何？謂由十八種任持以顯六波羅蜜多差別。何等十八？謂身任持、心任持、善法任持、善任持、菩提任持、悲任持、不捨有情任持、捨下劣心任持、無生法忍任持、善根方便任持、善根圓證任持、善根無盡任持、無厭倦任持、諸所思事成滿任持、御眾業任持、證入大地任持、引發佛性任持、建立佛事任持。施等六種各三差別，如其次第三三所攝。施三種者，謂財施、無畏施、法施。戒三種者，謂律儀戒、攝善法戒、饒益有情戒。忍三種者，謂耐怨害忍、安受苦忍、諦察法忍。精進三種者，謂被甲精進、方便精進、饒益有情精進。靜慮三種者，謂現法樂住靜慮、引發神通靜慮、饒益有情靜慮。慧三種者，謂緣世俗慧、緣勝義慧、緣有情慧。當知財施能任持身，由飲食等諸資生具攝益受者所依身故。無畏施能任持心，安慰他心離憂怖故。如是餘句，隨義應思。下劣心者，謂諸菩薩厭生死苦同二乘心，由安受苦忍所任持故方捨此心。善根無盡者，謂窮生死際恒作一切有情利益安樂事，乃至於無餘涅槃界亦不棄捨，由饒益有情精進所任持故。御眾業者，謂依止內證故，教授教誡所化有情，心未定者令其得定、心已定者令其解脫，由饒益有情靜慮所任持故。證入大地者，謂先信解甚深教法，資糧圓滿速能證入初極喜地，由緣世俗慧所任持故。所餘易了故不重釋。
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又差別者，謂施有七種：一根本施，謂種性位菩薩所有施波羅蜜多，依止種性而行施故。二弘誓施，謂發心位菩薩所有施波羅蜜多，依受大願而行施故。三攝受施，謂自他利行位菩薩所有施波羅蜜多。四無執受施，謂觀真實義位菩薩所有施波羅蜜多，以無施者等分別執受故。五無攝受施，謂威德位菩薩所有施波羅蜜多，雖不攝受外資生具，但由虛空藏等三摩地力，舉手麾空隨欲皆雨珍寶等物。六隨所應施，謂成熟位菩薩所有施波羅蜜多，隨所化宜而行施故。七廣大施，謂最勝菩提位所有施波羅蜜多，以無上故。如施有七種，乃至慧亦爾，隨其所應。
又差別者，謂施有七種：一根本施，謂種性位菩薩所有施波羅蜜多，依止種性而行施故。二弘誓施，謂發心位菩薩所有施波羅蜜多，依受大願而行施故。三攝受施，謂自他利行位菩薩所有施波羅蜜多。四無執受施，謂觀真實義位菩薩所有施波羅蜜多，以無施者等分別執受故。五無攝受施，謂威德位菩薩所有施波羅蜜多，雖不攝受外資生具，但由虛空藏等三摩地力，舉手麾空隨欲皆雨珍寶等物。六隨所應施，謂成熟位菩薩所有施波羅蜜多，隨所化宜而行施故。七廣大施，謂最勝菩提位所有施波羅蜜多，以無上故。如施有七種，乃至慧亦爾，隨其所應。
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攝云何？謂為攝菩薩地故，於中略說施等波羅蜜多。此攝略有四種：一種性攝，謂施波羅蜜多等種性相應隨順知。二發心攝，謂差別發心所攝故。發心有二種，謂無差別、差別。無差別者，謂願我當證阿耨多羅三藐三菩提。差別者，謂願我施波羅蜜多速得圓滿，乃至慧波羅蜜多速得圓滿。當知此中由差別發心攝諸波羅蜜多，此是彼因故。三自他利攝，謂由施攝故攝受一切富樂自在，是名自利攝。由此施故引攝財物為饒益他，是名他利攝。如是所餘攝相，隨義應知。四勝義攝，此復多種，謂或依法界說，以真如是施等共相故。或依智資糧說，以能成辦一切智器故。或依智攝受說，以能成滿一切智故。或依知隨轉說，以五波羅蜜多隨慧波羅蜜多轉故。或依智相說，以慧波羅蜜多是正智自體故。如是勝義以真如及正智為體故，能攝施等。由此略說，所餘攝義如理應思。
攝云何？謂為攝菩薩地故，於中略說施等波羅蜜多。此攝略有四種：一種性攝，謂施波羅蜜多等種性相應隨順知。二發心攝，謂差別發心所攝故。發心有二種，謂無差別、差別。無差別者，謂願我當證阿耨多羅三藐三菩提。差別者，謂願我施波羅蜜多速得圓滿，乃至慧波羅蜜多速得圓滿。當知此中由差別發心攝諸波羅蜜多，此是彼因故。三自他利攝，謂由施攝故攝受一切富樂自在，是名自利攝。由此施故引攝財物為饒益他，是名他利攝。如是所餘攝相，隨義應知。四勝義攝，此復多種，謂或依法界說，以真如是施等共相故。或依智資糧說，以能成辦一切智器故。或依智攝受說，以能成滿一切智故。或依知隨轉說，以五波羅蜜多隨慧波羅蜜多轉故。或依智相說，以慧波羅蜜多是正智自體故。如是勝義以真如及正智為體故，能攝施等。由此略說，所餘攝義如理應思。
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所治者，謂施等六如其次第，以慳悋、犯戒、忿恚、懈怠、散亂、惡慧為所治。復次乃至一切波羅蜜多所攝善法，彼所對治及所知障皆是波羅蜜多所治。
所治者，謂施等六如其次第，以慳悋、犯戒、忿恚、懈怠、散亂、惡慧為所治。復次乃至一切波羅蜜多所攝善法，彼所對治及所知障皆是波羅蜜多所治。
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功德者，謂依五果無量無邊稱讚勝利皆名功德。謂能永斷自所對治，是諸波羅蜜多離繫果。於現法中由此施等攝受自他，是士用果。於當來世後後增勝展轉生起，是等流果。大菩提是增上果。感大財富往生善趣，無怨無壞多諸喜樂，有情中尊身無損害，廣大宗族隨其次第，是施等波羅蜜多異熟果。更互決擇者略有三種：一方便、二差別、三差別顯示。方便者，謂施方便中一切可得。如捨內外一切身財，是施方便；此方便中若捨一切，是施波羅蜜多。即於此中若慈悲心遮防一切損害逼迫惱亂他性，是戒波羅蜜多。即於此中忍受遮礙損害疲倦，是忍波羅蜜多。即於此中數數發起勇勵施心，是精進波羅蜜多。即於此中其心純善，繫心一境不外流散，是靜慮波羅蜜多。即於此中善取施行如實因果不取異見，是慧波羅蜜多。如是乃至慧波羅蜜多方便中，隨其所應當善建立。由無畏施，一切處有施故。
功德者，謂依五果無量無邊稱讚勝利皆名功德。謂能永斷自所對治，是諸波羅蜜多離繫果。於現法中由此施等攝受自他，是士用果。於當來世後後增勝展轉生起，是等流果。大菩提是增上果。感大財富往生善趣，無怨無壞多諸喜樂，有情中尊身無損害，廣大宗族隨其次第，是施等波羅蜜多異熟果。更互決擇者略有三種：一方便、二差別、三差別顯示。方便者，謂施方便中一切可得。如捨內外一切身財，是施方便；此方便中若捨一切，是施波羅蜜多。即於此中若慈悲心遮防一切損害逼迫惱亂他性，是戒波羅蜜多。即於此中忍受遮礙損害疲倦，是忍波羅蜜多。即於此中數數發起勇勵施心，是精進波羅蜜多。即於此中其心純善，繫心一境不外流散，是靜慮波羅蜜多。即於此中善取施行如實因果不取異見，是慧波羅蜜多。如是乃至慧波羅蜜多方便中，隨其所應當善建立。由無畏施，一切處有施故。
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差別者略有四種：一自體差別、二助伴差別、三勸讚差別、四種殖差別。施等波羅蜜多自體差別者，如其次第，以棄捨防護堪耐策勤心住決擇為體。助伴差別者，謂施等方便中餘波羅蜜多悉皆隨轉，如前廣說。勸讚差別者，謂於施等勸勵讚美隨喜慶悅。種殖差別者，謂於他相續中建立施等波羅蜜多。此中施波羅蜜多是財施，餘五波羅蜜多是無畏施，一切六是法施，皆於他相續中種殖故。差別顯示者，謂由一行等差別顯示施等波羅蜜多。如有問言：若施波羅蜜多亦戒波羅蜜多耶？設戒波羅蜜多亦施波羅蜜多耶？為答此問應作順後句，謂所有戒波羅蜜多皆是施波羅蜜多，或有施波羅蜜多非戒波羅蜜多。謂戒波羅蜜多所不攝施波羅蜜多，如是乃至以慧波羅蜜多對施波羅蜜多，皆應作順後句。餘互相望，亦如理應思。此中依始業地漸次修者，說後必待前、前不待後，是故皆作順後句。若已串習六種頓修皆互相攝，如〈菩薩地〉說。攝善法戒者，謂六波羅蜜多若依純雜相資助說，應作四句。復次諸所有施皆波羅蜜多耶？設波羅蜜多皆是施耶？為答此問應作三句。或有是施非波羅蜜多，謂所行施不迴向大菩提。或有亦施亦波羅蜜多，謂所行施等迴向大菩提。或有非施非波羅蜜多，謂除上所說法。如是乃至依慧波羅蜜多，一一皆應作四句，如理當思。復次一切行施皆能生施波羅蜜多種類福耶？此應作四句。初句，謂所行施不迴向大菩提。第二句，謂於施波羅蜜多勸勵讚美隨喜慶悅。第三句，謂所行施迴向大菩提。第四句，謂除上爾所相。如是乃至依慧波羅蜜多，各作四句，如理應思。
差別者略有四種：一自體差別、二助伴差別、三勸讚差別、四種殖差別。施等波羅蜜多自體差別者，如其次第，以棄捨防護堪耐策勤心住決擇為體。助伴差別者，謂施等方便中餘波羅蜜多悉皆隨轉，如前廣說。勸讚差別者，謂於施等勸勵讚美隨喜慶悅。種殖差別者，謂於他相續中建立施等波羅蜜多。此中施波羅蜜多是財施，餘五波羅蜜多是無畏施，一切六是法施，皆於他相續中種殖故。差別顯示者，謂由一行等差別顯示施等波羅蜜多。如有問言：若施波羅蜜多亦戒波羅蜜多耶？設戒波羅蜜多亦施波羅蜜多耶？為答此問應作順後句，謂所有戒波羅蜜多皆是施波羅蜜多，或有施波羅蜜多非戒波羅蜜多。謂戒波羅蜜多所不攝施波羅蜜多，如是乃至以慧波羅蜜多對施波羅蜜多，皆應作順後句。餘互相望，亦如理應思。此中依始業地漸次修者，說後必待前、前不待後，是故皆作順後句。若已串習六種頓修皆互相攝，如〈菩薩地〉說。攝善法戒者，謂六波羅蜜多若依純雜相資助說，應作四句。復次諸所有施皆波羅蜜多耶？設波羅蜜多皆是施耶？為答此問應作三句。或有是施非波羅蜜多，謂所行施不迴向大菩提。或有亦施亦波羅蜜多，謂所行施等迴向大菩提。或有非施非波羅蜜多，謂除上所說法。如是乃至依慧波羅蜜多，一一皆應作四句，如理當思。復次一切行施皆能生施波羅蜜多種類福耶？此應作四句。初句，謂所行施不迴向大菩提。第二句，謂於施波羅蜜多勸勵讚美隨喜慶悅。第三句，謂所行施迴向大菩提。第四句，謂除上爾所相。如是乃至依慧波羅蜜多，各作四句，如理應思。
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復次何緣說方廣分為廣大甚深耶？由一切種智性廣大甚深故。謂此所得一切種智性果最廣大甚深故，因受果名，是故別說方廣分為廣大甚深。
復次何緣說方廣分為廣大甚深耶？由一切種智性廣大甚深故。謂此所得一切種智性果最廣大甚深故，因受果名，是故別說方廣分為廣大甚深。
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復次何緣一分眾生於方廣分廣大甚深不生勝解，反懷怖畏耶？由遠離法性故、未種善根故、惡友所攝故。法性者，謂菩薩種性是彼自體故。由一分眾生無菩薩種性故，心性下劣，於廣大甚深教不能勝解，是故怖畏。又一分眾生雖有菩薩種性，而於大菩提未種正願等諸善根故，於此不能勝解，是故怖畏。又一分眾生雖已種善根，而為誹謗大乘眾生惡友所攝故，於此不能勝解，是故怖畏。復次何緣一分眾生於方廣分廣大甚深雖生勝解，而不得出離耶？由深安住自見取故、常堅執著如言義故。深安住自見取者，更不進求了義經故。常堅執著如言義者，恒堅封執不了義經故。如聞一切法畢竟無自性言故，便撥一切諸法性相皆無所有，如是於餘不了義經堅執如言義亦爾。是故雖信大乘而不得出離。以大乘經由種種意說故，依此密意薄伽梵於《大法鏡經》中說如是言：若諸菩薩隨言取義，不如正理思擇法故，便生二十八不正見。何等名為二十八不正見耶？謂相見、損減施設見、損減分別見、損減真實見、攝受見、轉變見、無罪見、出離見、輕毀見、憤發見、顛倒見、出生見、不立宗見、矯亂見、敬事見、堅固愚癡見、根本見、於見無見見、捨方便見、不出離見、障增益見、生非福見、無功果見、受辱見、誹謗見、不可與言見、廣大見、增上慢見。相見者，謂聞大乘經中所說一切諸法皆無自性、無生無滅、本來寂靜、自性涅槃等言，不善密意，但隨此言義便生勝解，謂佛所說一切諸法定無自性、定無生等。執著如是無性等相，是名相見。彼執著如是無性等相時，便謗三自性，謂遍計所執自性、依他起自性、圓成實自性。遍計所執自性者，謂諸愚夫於色等相周遍計度起增益執，謂此是色乃至此是涅槃。此所執義無實無體，唯有名言之所施設。依他起自性者，謂即此色等唯是虛妄分別自體，又因果性或異不異。圓成實自性者，謂一切法真如實性。於此三性起誹謗行，即次三見，謂損減施設見、損減分別見、損減真實見。彼如是誹謗一切種一切法時，為欲成立此邪見故，便復攝受少分道理。又於所有開示離言諸法實性了義契經，廣設方便皆悉轉變令順己見。如是二種，即次二見，謂攝受見、轉變見。彼又起如是見：若依此見行善不善，定皆無罪無有過失；一切所行皆歸妙善，先所積習一切障垢皆得出離。如是二種，即次二見，謂無罪見、出離見。彼如是執自見已，便於此見相違安立蘊等諸法聲聞藏中妄生輕毀，又於不信如是邪見聲聞人等深生憎嫉。如是二種，即次二見，輕毀見、憤發見。彼又隨順自惡邪見，謂我當建立如實空無相無願，於非彼相起彼
復次何緣一分眾生於方廣分廣大甚深不生勝解，反懷怖畏耶？由遠離法性故、未種善根故、惡友所攝故。法性者，謂菩薩種性是彼自體故。由一分眾生無菩薩種性故，心性下劣，於廣大甚深教不能勝解，是故怖畏。又一分眾生雖有菩薩種性，而於大菩提未種正願等諸善根故，於此不能勝解，是故怖畏。又一分眾生雖已種善根，而為誹謗大乘眾生惡友所攝故，於此不能勝解，是故怖畏。復次何緣一分眾生於方廣分廣大甚深雖生勝解，而不得出離耶？由深安住自見取故、常堅執著如言義故。深安住自見取者，更不進求了義經故。常堅執著如言義者，恒堅封執不了義經故。如聞一切法畢竟無自性言故，便撥一切諸法性相皆無所有，如是於餘不了義經堅執如言義亦爾。是故雖信大乘而不得出離。以大乘經由種種意說故，依此密意薄伽梵於《大法鏡經》中說如是言：若諸菩薩隨言取義，不如正理思擇法故，便生二十八不正見。何等名為二十八不正見耶？謂相見、損減施設見、損減分別見、損減真實見、攝受見、轉變見、無罪見、出離見、輕毀見、憤發見、顛倒見、出生見、不立宗見、矯亂見、敬事見、堅固愚癡見、根本見、於見無見見、捨方便見、不出離見、障增益見、生非福見、無功果見、受辱見、誹謗見、不可與言見、廣大見、增上慢見。相見者，謂聞大乘經中所說一切諸法皆無自性、無生無滅、本來寂靜、自性涅槃等言，不善密意，但隨此言義便生勝解，謂佛所說一切諸法定無自性、定無生等。執著如是無性等相，是名相見。彼執著如是無性等相時，便謗三自性，謂遍計所執自性、依他起自性、圓成實自性。遍計所執自性者，謂諸愚夫於色等相周遍計度起增益執，謂此是色乃至此是涅槃。此所執義無實無體，唯有名言之所施設。依他起自性者，謂即此色等唯是虛妄分別自體，又因果性或異不異。圓成實自性者，謂一切法真如實性。於此三性起誹謗行，即次三見，謂損減施設見、損減分別見、損減真實見。彼如是誹謗一切種一切法時，為欲成立此邪見故，便復攝受少分道理。又於所有開示離言諸法實性了義契經，廣設方便皆悉轉變令順己見。如是二種，即次二見，謂攝受見、轉變見。彼又起如是見：若依此見行善不善，定皆無罪無有過失；一切所行皆歸妙善，先所積習一切障垢皆得出離。如是二種，即次二見，謂無罪見、出離見。彼如是執自見已，便於此見相違安立蘊等諸法聲聞藏中妄生輕毀，又於不信如是邪見聲聞人等深生憎嫉。如是二種，即次二見，輕毀見、憤發見。彼又隨順自惡邪見，謂我當建立如實空無相無願，於非彼相起彼
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相想，而於彼相顛倒建立。又作是思惟：若能悟入如是法性，或令他入，一切皆生無量功德。如是二種，即次二見，謂顛倒見、出生見。若他於彼所起惡見如理詰責，彼於爾時竟不樂欲建立自宗，反以譏弄妄理詰責於他。如是二種，即次二見，謂不立宗見、矯亂見。彼又起如是增上慢，謂若能如是修行，是真供養恭敬諸佛世尊。如是見者，名敬事見。諸有善達無倒法性者，為令捨離彼惡見故，雖以種種真實成立道理方便開悟，堅守愚見曾無捨心，謂唯此真餘並邪妄。如是見者，名堅固愚癡見。如上所說諸見，所有習氣麁重，是名根本見。為欲開示如上所說十七種見諸過失門，復說餘見，謂即相見名於見無見見。此實堅執無性等相而起，不執一切相想故，即損減施設見、損減分別見、損減真實見，名捨方便見。由彼誹謗一切法性，於勤精進起無用想故，即攝受見、轉變見，名不出離見。非方便修學不能證果故，即無罪見、出離見，名障增益見。所行邪僻無容盡障故，即輕毀見、憤發見，名生非福見。由於正法同梵行所起邪行門，便能引發大衰損故，即顛倒見、出生見，名無功果見。由所安立非正法性授者受者俱不能證勝進果故，即不立宗見、矯亂見，名受辱見。非理興論無宜得勝故，即敬事見，名誹謗見。所不應說強增益故，即堅固愚癡見，名不可與言見。邪執空者不應與言，徒設多詞終無所益故，即根本見，名廣大見。由此當來諸惡見類轉增廣故。即上所說二十七見，皆名增上慢見，並能發起虛妄無實增上慢故。此云何知？由彼經中即次後說，如是諸見十七即十、十即十七，二十七即一、一即二十七故。
相想，而於彼相顛倒建立。又作是思惟：若能悟入如是法性，或令他入，一切皆生無量功德。如是二種，即次二見，謂顛倒見、出生見。若他於彼所起惡見如理詰責，彼於爾時竟不樂欲建立自宗，反以譏弄妄理詰責於他。如是二種，即次二見，謂不立宗見、矯亂見。彼又起如是增上慢，謂若能如是修行，是真供養恭敬諸佛世尊。如是見者，名敬事見。諸有善達無倒法性者，為令捨離彼惡見故，雖以種種真實成立道理方便開悟，堅守愚見曾無捨心，謂唯此真餘並邪妄。如是見者，名堅固愚癡見。如上所說諸見，所有習氣麁重，是名根本見。為欲開示如上所說十七種見諸過失門，復說餘見，謂即相見名於見無見見。此實堅執無性等相而起，不執一切相想故，即損減施設見、損減分別見、損減真實見，名捨方便見。由彼誹謗一切法性，於勤精進起無用想故，即攝受見、轉變見，名不出離見。非方便修學不能證果故，即無罪見、出離見，名障增益見。所行邪僻無容盡障故，即輕毀見、憤發見，名生非福見。由於正法同梵行所起邪行門，便能引發大衰損故，即顛倒見、出生見，名無功果見。由所安立非正法性授者受者俱不能證勝進果故，即不立宗見、矯亂見，名受辱見。非理興論無宜得勝故，即敬事見，名誹謗見。所不應說強增益故，即堅固愚癡見，名不可與言見。邪執空者不應與言，徒設多詞終無所益故，即根本見，名廣大見。由此當來諸惡見類轉增廣故。即上所說二十七見，皆名增上慢見，並能發起虛妄無實增上慢故。此云何知？由彼經中即次後說，如是諸見十七即十、十即十七，二十七即一、一即二十七故。
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復次如方廣分說，一切諸法皆無自性。此言依何密意說？謂無自然性故、無自體性故。無住自體故、無如愚夫所取相性故。無自然性者，由無自然性故說無自性，不遮待緣性故說無自性。無自體性者，由此自體曾所經有，即此自體不可復有故，說為無性。無住自體者，體雖現在未至壞相，次必當滅。體無住義，故說無性。無如愚夫所取相性者，如諸愚夫未見諦者，依止名言戲論熏習門，妄取諸法性相。遠離如是所取自性，故說無性。
復次如方廣分說，一切諸法皆無自性。此言依何密意說？謂無自然性故、無自體性故。無住自體故、無如愚夫所取相性故。無自然性者，由無自然性故說無自性，不遮待緣性故說無自性。無自體性者，由此自體曾所經有，即此自體不可復有故，說為無性。無住自體者，體雖現在未至壞相，次必當滅。體無住義，故說無性。無如愚夫所取相性者，如諸愚夫未見諦者，依止名言戲論熏習門，妄取諸法性相。遠離如是所取自性，故說無性。
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復次於遍計所執自性，相無性故；於依他起自性，生無性故；於圓成實自性，勝義無性故，更依異門顯無性義故言。復次一切法者，即三自性，謂遍計所執自性、依他起自性、圓成實自性。遍計所執自性定無自相，自相無故名相無性，相無性故名為無性。依他起自性待眾緣故非自然生，無自然生性故名生無性，生無性故名為無性。圓成實自性清淨所緣故，於依他起中無遍計所執相所顯自體故，勝義為自體故、無性所顯故，名勝義無性，勝義無性故名為無性。由此道理，是故如來說一切法皆無自性。非一切種性相俱無說為無性。
復次於遍計所執自性，相無性故；於依他起自性，生無性故；於圓成實自性，勝義無性故，更依異門顯無性義故言。復次一切法者，即三自性，謂遍計所執自性、依他起自性、圓成實自性。遍計所執自性定無自相，自相無故名相無性，相無性故名為無性。依他起自性待眾緣故非自然生，無自然生性故名生無性，生無性故名為無性。圓成實自性清淨所緣故，於依他起中無遍計所執相所顯自體故，勝義為自體故、無性所顯故，名勝義無性，勝義無性故名為無性。由此道理，是故如來說一切法皆無自性。非一切種性相俱無說為無性。
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又彼說言：一切諸法無生無滅、本來寂靜、自性涅槃。此依何密意說？如無自性，無生亦爾。如無生，無滅亦爾。如無生無滅，本來寂靜亦爾。如本來寂靜，自性涅槃亦爾。
又彼說言：一切諸法無生無滅、本來寂靜、自性涅槃。此依何密意說？如無自性，無生亦爾。如無生，無滅亦爾。如無生無滅，本來寂靜亦爾。如本來寂靜，自性涅槃亦爾。
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復次有四種意趣，由此意趣故，方廣分中一切如來所有意趣應隨決了。何等為四？謂平等意趣、別時意趣、別義意趣、眾生意樂意趣。平等意趣者，如說我於爾時曾名勝觀如來、應、正等覺，與彼法身無差別故。別時意趣者，如說若有願生極樂世界皆得往生；若暫得聞無垢月光如來名者，即於阿耨多羅三藐三菩提決不退轉。如是等言，意在別時故。別義意趣者，如說一切諸法皆無自性，如是等言不可如文便取義故。眾生意樂意趣者，謂於一善根，或時稱讚，為令歡喜勇猛修故；或時毀呰，為遮得少善生喜足故。為貪行者稱讚佛土富樂莊嚴，為慢行者稱讚諸佛或有增勝。為恒悔惱障修善者說如是言，於佛菩薩雖行輕毀，然彼眾生亦生天趣。為不定種性者，捨離聲聞下劣意樂故，記大聲聞當得作佛，又說一乘更無第二。復次有四種祕密，由此祕密故，於方廣分中一切如來所有祕密應隨決了。何等為四？謂令入祕密、相祕密、對治祕密、轉變祕密。如是四種，於大乘中略攝如來一切所說祕密道理。令入祕密者，謂於聲聞乘說色等諸法皆有自性，為令無怖畏漸入聖教故。相祕密者，謂於三自性說一切法皆無自性、無生無滅等。對治祕密者，謂為調伏諸過失者，如來宣說種種密教，如為對治八種障故說最上乘。何等為八？謂輕佛法、懈怠、少善、生喜足、貪慢行、惡作、不定性、差別。廣說指事，隨其所應，如四意趣說。轉變祕密者，謂經所說隱密名言。如說：於不堅堅覺，深住於顛倒，極煩惱所惱，得最上菩提。此中密意者，謂於不散動起堅固勝覺。所以者何？堅有二義：一貞實、二散動。由此散動令心剛逸，故亦名堅。深住於顛倒者，謂翻常樂我淨四倒為無常等，故名顛倒。於此不退，故名深住。極煩惱所惱者，謂於長時精勤苦行，極為勞倦所逼惱故。得最上菩提者，若具如上所說三事，定速當證無上菩提。復次方廣分中於法三摩地善巧菩薩相云何可知？謂由五種因故。一剎那剎那消除一切麁重所依、二出離種種想得樂法樂、三了知無量無分別相大法光明、四順清淨分無分別相恒現在前、五能攝受轉上轉勝圓滿成就佛法身因。如是五種，依諸菩薩三種稱讚功德說，謂奢摩他稱讚功德、毘鉢舍那稱讚功德、此二俱分稱讚功德。奢摩他稱讚功德復有二種：一剎那剎那勝進輕安無有間缺，遍所依故，剎那剎那消除一切麁重所依。二勝解諦觀一切教法無有差別，同一味故。遠離種種蘊界處等諸義相想，得契經等憙樂法樂。毘鉢舍那稱讚功德亦有二種：一隨所擇法無有間缺，不忘失故，由憶念門於無量無分別相契經等法，以慧照了。二轉依前所有
復次有四種意趣，由此意趣故，方廣分中一切如來所有意趣應隨決了。何等為四？謂平等意趣、別時意趣、別義意趣、眾生意樂意趣。平等意趣者，如說我於爾時曾名勝觀如來、應、正等覺，與彼法身無差別故。別時意趣者，如說若有願生極樂世界皆得往生；若暫得聞無垢月光如來名者，即於阿耨多羅三藐三菩提決不退轉。如是等言，意在別時故。別義意趣者，如說一切諸法皆無自性，如是等言不可如文便取義故。眾生意樂意趣者，謂於一善根，或時稱讚，為令歡喜勇猛修故；或時毀呰，為遮得少善生喜足故。為貪行者稱讚佛土富樂莊嚴，為慢行者稱讚諸佛或有增勝。為恒悔惱障修善者說如是言，於佛菩薩雖行輕毀，然彼眾生亦生天趣。為不定種性者，捨離聲聞下劣意樂故，記大聲聞當得作佛，又說一乘更無第二。復次有四種祕密，由此祕密故，於方廣分中一切如來所有祕密應隨決了。何等為四？謂令入祕密、相祕密、對治祕密、轉變祕密。如是四種，於大乘中略攝如來一切所說祕密道理。令入祕密者，謂於聲聞乘說色等諸法皆有自性，為令無怖畏漸入聖教故。相祕密者，謂於三自性說一切法皆無自性、無生無滅等。對治祕密者，謂為調伏諸過失者，如來宣說種種密教，如為對治八種障故說最上乘。何等為八？謂輕佛法、懈怠、少善、生喜足、貪慢行、惡作、不定性、差別。廣說指事，隨其所應，如四意趣說。轉變祕密者，謂經所說隱密名言。如說：於不堅堅覺，深住於顛倒，極煩惱所惱，得最上菩提。此中密意者，謂於不散動起堅固勝覺。所以者何？堅有二義：一貞實、二散動。由此散動令心剛逸，故亦名堅。深住於顛倒者，謂翻常樂我淨四倒為無常等，故名顛倒。於此不退，故名深住。極煩惱所惱者，謂於長時精勤苦行，極為勞倦所逼惱故。得最上菩提者，若具如上所說三事，定速當證無上菩提。復次方廣分中於法三摩地善巧菩薩相云何可知？謂由五種因故。一剎那剎那消除一切麁重所依、二出離種種想得樂法樂、三了知無量無分別相大法光明、四順清淨分無分別相恒現在前、五能攝受轉上轉勝圓滿成就佛法身因。如是五種，依諸菩薩三種稱讚功德說，謂奢摩他稱讚功德、毘鉢舍那稱讚功德、此二俱分稱讚功德。奢摩他稱讚功德復有二種：一剎那剎那勝進輕安無有間缺，遍所依故，剎那剎那消除一切麁重所依。二勝解諦觀一切教法無有差別，同一味故。遠離種種蘊界處等諸義相想，得契經等憙樂法樂。毘鉢舍那稱讚功德亦有二種：一隨所擇法無有間缺，不忘失故，由憶念門於無量無分別相契經等法，以慧照了。二轉依前所有
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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色像，無分別無加行相恒現在前。第五一種，是此二俱分稱讚功德法身者，謂所知障永斷轉依所攝。此於第十地名圓滿，於如來地名成就。為令法身速得圓滿成就故，引殖轉上轉勝等流習氣，故名攝受。彼因如是五種，即顯五修能得五果。何等為五？謂息相修、和合修、無相修、無功用修、轉相修。
色像，無分別無加行相恒現在前。第五一種，是此二俱分稱讚功德法身者，謂所知障永斷轉依所攝。此於第十地名圓滿，於如來地名成就。為令法身速得圓滿成就故，引殖轉上轉勝等流習氣，故名攝受。彼因如是五種，即顯五修能得五果。何等為五？謂息相修、和合修、無相修、無功用修、轉相修。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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問：聲聞藏法、菩薩藏法，等從法身所流。何故眾生以香鬘等供養菩薩藏法，便生廣大無邊福聚，非聲聞藏法耶？答：以菩薩藏法是一切眾生利益安樂所依處故、能建大義故、無上無量大功德聚所生處故。
問：聲聞藏法、菩薩藏法，等從法身所流。何故眾生以香鬘等供養菩薩藏法，便生廣大無邊福聚，非聲聞藏法耶？答：以菩薩藏法是一切眾生利益安樂所依處故、能建大義故、無上無量大功德聚所生處故。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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大乘阿毘達磨雜集論卷第十二
大乘阿毘達磨雜集論卷第十二
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