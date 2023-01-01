大乘阿毘達磨雜集論
安慧菩薩糅 唐 玄奘譯16卷CBETA T1606大于一万字 18 h
向佛经 GPT 提问
第 11 卷
大乘阿毘達磨雜集論卷第十一
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安慧菩薩糅釋上集論
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大唐三藏法師玄奘奉 詔譯
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決擇分中法品第二之一
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云何法決擇？法者，謂十二分聖教。何者十二？一契經、二應頌、三記別、四諷頌、五自說、六緣起、七譬喻、八本事、九本生、十方廣、十一希法、十二論議。
云何法決擇？法者，謂十二分聖教。何者十二？一契經、二應頌、三記別、四諷頌、五自說、六緣起、七譬喻、八本事、九本生、十方廣、十一希法、十二論議。
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契經者，謂以長行綴緝略說所應說義。問：何故如來不廣開演所應說義耶？答：如來觀察十種勝利，略說諸法，謂易可建立、易可宣說、易可受持、恭敬法故、菩提資糧速得圓滿、速能通達諸法實性、於諸佛所得證淨信、於法僧所得證淨信、觸證第一現法樂住、談論決擇悅智者心、得預聰明英叡者數。云何名為易可建立？諸說法者以無量門安立開示所應說義，今以略言，易建立故。云何名為易可宣說？能以少言詞，廣顯大義故。如說能令心住等住，如是廣說。易可受持者，令能聞者易受持故、恭敬法故。菩提資糧速得圓滿者，了知佛法深慧所證，即於是法深生敬愛，由敬愛門，信等資糧速圓滿故。速能通達諸法實性者，即由敬法方便力故，令其智慧轉復猛利，漸能通達諸法實性。於三寶所得證淨信者，由悟聖教妙善建立，於說者等淨信生故。觸證第一現法樂住者，於諸如來密意深義，猛利加行正思量已，獲得增上證歡喜故。談論決擇悅智者心者，善能開發深隱義故。得預聰明英叡者數者，廣大美稱流布十方故。當知後二種，合為一勝利。
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應頌者，即諸經中或中或後以頌重頌。又不了義經應更頌釋，故名應頌。
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記別者，謂於是處聖弟子等謝往過去，記別德失、生處差別。又了義經說名記別，記別開示深密意故。
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諷頌者，謂諸經中以句宣說，或以二句或三或四或五或六。
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自說者，謂諸經中或時如來悅意自說，如伽他曰：若於如是法，發勇猛精進，靜慮諦思惟，爾時名梵志。
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緣起者，謂因請而說。隨依如是補特伽羅，起如是說故。又有因緣制立學處，亦名緣起。謂依如是因緣、依如是事，乃至廣說。
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譬喻者，謂諸經中有比況說，為令本義得明了故，說諸譬喻。
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本事者，所謂宣說聖弟子等前世相應事。
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本生者，所謂宣說諸菩薩行本相應事。
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方廣者，謂菩薩藏相應言說。如名方廣，亦名廣破，亦名無比。為何義故名為方廣？一切有情利益安樂所依處故、宣說廣大甚深法故。為何義故名為廣破？以能廣破一切障故。為何義故名為無比？無有諸法能比類故。此方廣等皆是大乘義差別名。由與七種大性相應，故名大乘。何等名為七種大性？一境大性，以菩薩道緣百千等無量諸經廣大教法為境界故。二行大性，正行一切自利利他廣大行故。三智大性，了知廣大補特伽羅法無我故。四精進大性，於三大劫阿僧企耶方便勤修無量百千難行行故。五方便善巧大性，不住生死及涅槃故。六證得大性，證得如來諸力、無畏、不共佛法等無量無數大功德故。七業大性，窮生死際示現一切成菩提等，建立廣大諸佛事故。
方廣者，謂菩薩藏相應言說。如名方廣，亦名廣破，亦名無比。為何義故名為方廣？一切有情利益安樂所依處故、宣說廣大甚深法故。為何義故名為廣破？以能廣破一切障故。為何義故名為無比？無有諸法能比類故。此方廣等皆是大乘義差別名。由與七種大性相應，故名大乘。何等名為七種大性？一境大性，以菩薩道緣百千等無量諸經廣大教法為境界故。二行大性，正行一切自利利他廣大行故。三智大性，了知廣大補特伽羅法無我故。四精進大性，於三大劫阿僧企耶方便勤修無量百千難行行故。五方便善巧大性，不住生死及涅槃故。六證得大性，證得如來諸力、無畏、不共佛法等無量無數大功德故。七業大性，窮生死際示現一切成菩提等，建立廣大諸佛事故。
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希法者，若於是處宣說聲聞、諸大菩薩及如來等最極希有甚奇特法。
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論議者，若於是處無有顛倒解釋一切深隱法相，以無顛倒一切法相論議經等深隱義故。
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如是契經等十二分聖教，三藏所攝。何等為三？一素怛纜藏、二毘奈耶藏、三阿毘達磨藏。此復有二：一聲聞藏、二菩薩藏。契經、應頌、記別、諷頌、自說此五，聲聞藏中素怛纜藏攝。緣起、譬喻、本事、本生此四，二藏中毘奈耶藏并眷屬攝。緣起者，宣說有因緣建立諸學處，是正毘奈耶藏攝，譬喻等三是彼眷屬攝。方廣、希法此二，菩薩藏中素怛纜藏攝。方廣者，文義廣博，正菩薩藏攝。希法，差別難思廣大威德最勝相應，是故亦是菩薩藏攝。論議一種，聲聞、菩薩二藏中阿毘達磨藏攝。問：何故如來建立三藏？答：為欲對治疑隨煩惱故，建立素怛纜藏。為欲斷除所化有情於種種法發起疑惑，宣說契經應頌等故。為欲對治受用二邊隨煩惱故，建立毘柰耶藏。二邊者，謂欲樂行邊、自苦行邊。對治受用者，遮彼受用畜積等故，開彼受用百千如法衣服等故。為欲對治自見取執隨煩惱故，建立阿毘達磨藏，處處廣釋諸法差別如實相故。復次為欲開示三種學故，建立素怛纜藏。所以者何？要依此藏所化有情解了三學，由此藏中廣開三種所修學故。為欲成立增上戒學、增上心學故，建立毘柰耶藏。要依此藏二增上學方得成立。所以者何？廣釋別解脫律儀，學道聖教為所依止，方能修治淨尸羅故。依淨尸羅生無悔等，漸次修學心得定故。為欲成立增上慧學故，建立阿毘達磨藏。要依此藏增上慧學方得成立。所以者何？由此藏中能廣開示簡擇諸法巧方便故。復次為欲開示正法義故，建立素怛纜藏，依止此藏文義易了故。為顯法義作證安足處故，建立毘柰耶藏，依止此藏能修二種作證學行故。毘柰耶是法義作證安足處。安足處者，是所依義。為令智者論議決擇受用法樂住故，建立阿毘達磨藏。依止此藏，諸有智者更相問答，論議決擇受法樂住，由此藏中以無量門開示諸法自相共相等真實法性故。如是三藏具有八萬四千法蘊，謂依聲聞乘尊者阿難常所受持。問：一一法蘊其量云何？答：十百之數是法蘊量。十百者，千數義。若爾，何故不直說是千數耶？為顯建立一一法蘊千數因故。所以者何？初一數增以成十數，十數復增以成百數，千等數量因十百數方得成立，謂十百名千，百千名百千，百百千名俱胝。如是等一切後後數位決定用此十百二數隨一為因，是故此中唯總取十百兩數，以用建立一一法蘊。由此數量總計八萬四千法蘊，成八俱胝四十洛叉。問：如是三藏所攝法為誰所行境耶？答：是聞思修所生諸心心法所行境界。所行者，是所緣義。
如是契經等十二分聖教，三藏所攝。何等為三？一素怛纜藏、二毘奈耶藏、三阿毘達磨藏。此復有二：一聲聞藏、二菩薩藏。契經、應頌、記別、諷頌、自說此五，聲聞藏中素怛纜藏攝。緣起、譬喻、本事、本生此四，二藏中毘奈耶藏并眷屬攝。緣起者，宣說有因緣建立諸學處，是正毘奈耶藏攝，譬喻等三是彼眷屬攝。方廣、希法此二，菩薩藏中素怛纜藏攝。方廣者，文義廣博，正菩薩藏攝。希法，差別難思廣大威德最勝相應，是故亦是菩薩藏攝。論議一種，聲聞、菩薩二藏中阿毘達磨藏攝。問：何故如來建立三藏？答：為欲對治疑隨煩惱故，建立素怛纜藏。為欲斷除所化有情於種種法發起疑惑，宣說契經應頌等故。為欲對治受用二邊隨煩惱故，建立毘柰耶藏。二邊者，謂欲樂行邊、自苦行邊。對治受用者，遮彼受用畜積等故，開彼受用百千如法衣服等故。為欲對治自見取執隨煩惱故，建立阿毘達磨藏，處處廣釋諸法差別如實相故。復次為欲開示三種學故，建立素怛纜藏。所以者何？要依此藏所化有情解了三學，由此藏中廣開三種所修學故。為欲成立增上戒學、增上心學故，建立毘柰耶藏。要依此藏二增上學方得成立。所以者何？廣釋別解脫律儀，學道聖教為所依止，方能修治淨尸羅故。依淨尸羅生無悔等，漸次修學心得定故。為欲成立增上慧學故，建立阿毘達磨藏。要依此藏增上慧學方得成立。所以者何？由此藏中能廣開示簡擇諸法巧方便故。復次為欲開示正法義故，建立素怛纜藏，依止此藏文義易了故。為顯法義作證安足處故，建立毘柰耶藏，依止此藏能修二種作證學行故。毘柰耶是法義作證安足處。安足處者，是所依義。為令智者論議決擇受用法樂住故，建立阿毘達磨藏。依止此藏，諸有智者更相問答，論議決擇受法樂住，由此藏中以無量門開示諸法自相共相等真實法性故。如是三藏具有八萬四千法蘊，謂依聲聞乘尊者阿難常所受持。問：一一法蘊其量云何？答：十百之數是法蘊量。十百者，千數義。若爾，何故不直說是千數耶？為顯建立一一法蘊千數因故。所以者何？初一數增以成十數，十數復增以成百數，千等數量因十百數方得成立，謂十百名千，百千名百千，百百千名俱胝。如是等一切後後數位決定用此十百二數隨一為因，是故此中唯總取十百兩數，以用建立一一法蘊。由此數量總計八萬四千法蘊，成八俱胝四十洛叉。問：如是三藏所攝法為誰所行境耶？答：是聞思修所生諸心心法所行境界。所行者，是所緣義。
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復次因此所緣相，依心心法建立有緣等義。如經中說：諸心心法，有緣、有行、有依、相應。彼於此法為何所緣？謂契經等。此顯名身句身文身所攝契經等教法為所緣境。作何等行？謂蘊等相應義。此顯依蘊等義所起言教法，彼心心法作此行相。何所依止？謂他表了憶念習氣。此顯正說法時，用他表了為所依止，如說從他言音故。次此後時憶念為所依止，如所聞已隨念數習故。復此後時習氣為所依止，由後串習習氣力強，雖離憶念而似彼顯現故。何等相應？謂互為助伴，於所緣行平等解了。由心心法互為助伴，於契經等所緣境界，以蘊等相應義行平等解了故。
復次因此所緣相，依心心法建立有緣等義。如經中說：諸心心法，有緣、有行、有依、相應。彼於此法為何所緣？謂契經等。此顯名身句身文身所攝契經等教法為所緣境。作何等行？謂蘊等相應義。此顯依蘊等義所起言教法，彼心心法作此行相。何所依止？謂他表了憶念習氣。此顯正說法時，用他表了為所依止，如說從他言音故。次此後時憶念為所依止，如所聞已隨念數習故。復此後時習氣為所依止，由後串習習氣力強，雖離憶念而似彼顯現故。何等相應？謂互為助伴，於所緣行平等解了。由心心法互為助伴，於契經等所緣境界，以蘊等相應義行平等解了故。
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云何於法所緣差別？若略說有四種，謂遍滿所緣、治行所緣、善巧所緣、淨惑所緣。遍滿所緣復有四種，謂有分別影像所緣、無分別影像所緣、事邊際所緣、所作成就所緣。有分別影像所緣者，謂由勝解作意所有奢摩他、毘鉢舍那所緣境。勝解作意者，一向世間作意。無分別影像所緣者，謂由真實作意所有止觀所緣境。真實作意者，一向出世間，及此後所得作意。事邊際所緣者，謂一切法盡所有性、如所有性。盡所有性者，謂蘊界處。為顯所知諸法體事唯有爾所分量邊際，是故建立蘊界處三。如所有性者，謂四聖諦十六行真如。一切行無常、一切行苦、一切法無我、涅槃寂靜、空無願無相，由如是等義差別門了所知境故，名如所有性。或以諦門了所知境，謂即前所說諸蘊界處，隨其所應了知是苦乃至是道。或以行門了所知境，謂一一諦各由四行，及一切法無有差別，皆真如行。或以諸法鄔柁南門了所知境，謂諸行無常乃至涅槃寂靜。或以解脫門了所知境，謂空無願無相，如是等。所作成就所緣者，謂轉依。已得轉依者，無有顛倒所緣，顯現故。如是轉依不可思議。前說如所有性中有十六行及三解脫門，如是二種更互相攝。問：空攝幾行：答：二，謂空行、無我行。問：無願攝幾行？答：六，謂無常行、苦行、因行、集行、生行、緣行，由彼於三界無所願求故。問：無相攝幾行？答：八，謂滅道八行，由彼不能行諸相故。治行所緣者，略說有五種，謂多貪行者緣不淨境，多瞋行者緣修慈境，多癡行者緣眾緣性諸緣起境，憍慢行者緣界差別境，尋思行者緣入出息念境。何故多貪行者等緣不淨等修治行所緣境耶？由此能息除增上貪等故。善巧所緣者，略有五種，謂蘊善巧、界善巧、處善巧、緣起善巧、處非處善巧。處非處善巧應云何觀？應如緣起善巧觀。問：緣起善巧、處非處善巧有何差別？答：若以諸法流潤諸法，令離無因不平等因生故，是緣起善巧。謂以無明等諸法流潤行等諸法，非彼諸法無因而生，亦非自在天等不平等因生，如是觀智名緣起善巧。因果相稱攝受生起故，是處非處善巧。謂雖唯有法為因，然由攝受相稱因，方能生起相稱果。如善行感可愛異熟、惡行感不可愛異熟，如是比。如是觀智，名處非處善巧。淨惑所緣者，謂下地麁性上地靜性，真如及四聖諦。下地麁性上地靜性者，依世間道說，由此制伏諸纏故。真如及四聖諦者，依出世道說。略故真如，廣故四聖諦，由此永害諸隨眠故。
云何於法所緣差別？若略說有四種，謂遍滿所緣、治行所緣、善巧所緣、淨惑所緣。遍滿所緣復有四種，謂有分別影像所緣、無分別影像所緣、事邊際所緣、所作成就所緣。有分別影像所緣者，謂由勝解作意所有奢摩他、毘鉢舍那所緣境。勝解作意者，一向世間作意。無分別影像所緣者，謂由真實作意所有止觀所緣境。真實作意者，一向出世間，及此後所得作意。事邊際所緣者，謂一切法盡所有性、如所有性。盡所有性者，謂蘊界處。為顯所知諸法體事唯有爾所分量邊際，是故建立蘊界處三。如所有性者，謂四聖諦十六行真如。一切行無常、一切行苦、一切法無我、涅槃寂靜、空無願無相，由如是等義差別門了所知境故，名如所有性。或以諦門了所知境，謂即前所說諸蘊界處，隨其所應了知是苦乃至是道。或以行門了所知境，謂一一諦各由四行，及一切法無有差別，皆真如行。或以諸法鄔柁南門了所知境，謂諸行無常乃至涅槃寂靜。或以解脫門了所知境，謂空無願無相，如是等。所作成就所緣者，謂轉依。已得轉依者，無有顛倒所緣，顯現故。如是轉依不可思議。前說如所有性中有十六行及三解脫門，如是二種更互相攝。問：空攝幾行：答：二，謂空行、無我行。問：無願攝幾行？答：六，謂無常行、苦行、因行、集行、生行、緣行，由彼於三界無所願求故。問：無相攝幾行？答：八，謂滅道八行，由彼不能行諸相故。治行所緣者，略說有五種，謂多貪行者緣不淨境，多瞋行者緣修慈境，多癡行者緣眾緣性諸緣起境，憍慢行者緣界差別境，尋思行者緣入出息念境。何故多貪行者等緣不淨等修治行所緣境耶？由此能息除增上貪等故。善巧所緣者，略有五種，謂蘊善巧、界善巧、處善巧、緣起善巧、處非處善巧。處非處善巧應云何觀？應如緣起善巧觀。問：緣起善巧、處非處善巧有何差別？答：若以諸法流潤諸法，令離無因不平等因生故，是緣起善巧。謂以無明等諸法流潤行等諸法，非彼諸法無因而生，亦非自在天等不平等因生，如是觀智名緣起善巧。因果相稱攝受生起故，是處非處善巧。謂雖唯有法為因，然由攝受相稱因，方能生起相稱果。如善行感可愛異熟、惡行感不可愛異熟，如是比。如是觀智，名處非處善巧。淨惑所緣者，謂下地麁性上地靜性，真如及四聖諦。下地麁性上地靜性者，依世間道說，由此制伏諸纏故。真如及四聖諦者，依出世道說。略故真如，廣故四聖諦，由此永害諸隨眠故。
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復次因辯觀察契經等法，應當解釋諸法道理，由依此道理能觀彼法故。問：若欲於諸法正勤審觀察，由幾種道理能正觀察耶？答：由四種道理，謂觀待道理、作用道理、證成道理、法爾道理。觀待道理者，謂諸行生時要待眾緣，如芽生時要待種子時節水田等緣，諸識生時要待根境作意等緣，如是等。作用道理者，謂異相諸法各別作用，如眼根等為眼識等所依作用，色等境界為眼識等所緣作用，眼等諸識了別色等；金銀匠等善修造金銀等物，如是比。證成道理者，謂為證成所應成義，宣說諸量不相違語。所應成義者，謂自體差別所攝所應成義。諸量不相違語者，謂現量等不相違立宗等言。法爾道理者，謂無始時來於自相共相所住法中所有成就法性法爾。如火能燒、水能爛，如是等諸法成就法性法爾。如經言：眼雖圓淨，空、無有常乃至無我。所以者何？其性法爾。復次於諸法中正勤觀察四道理已，云何而起尋思？謂起四種尋思：一名尋思、二事尋思、三自體假立尋思、四差別假立尋思。名尋思者，謂推求諸法名身句身文身自相皆不成實。由名身等是假有故，觀彼自相皆不成實。事尋思者，謂推求諸法蘊界處相皆不成實。由諸蘊等如名身等，所宣說事皆不成實，是故觀彼相不成實。推求者，是觀察義。自體假立尋思者，謂於諸法能詮所詮相應中推求自體，唯是假立言說因性。能詮所詮相應者，謂此二互為領解因性。所以者何？善名言者但聞能詮，由憶念門便於所詮得生領解。或但得所詮，由憶念門便於能詮得生領解。於如是種類共立相應中，眼等自相唯是假立，但於肉團等名言因中起此名言故。若如是觀察，是名自體假立尋思。差別假立尋思者，謂於諸法能詮所詮相應中推求差別，唯是假立名言因性。所以者何？以於能詮所詮相應中推求若常無常、有上無上、有色無色、有見無見等差別相，唯是假立名言因性。如是觀察，是名差別假立尋思。
復次因辯觀察契經等法，應當解釋諸法道理，由依此道理能觀彼法故。問：若欲於諸法正勤審觀察，由幾種道理能正觀察耶？答：由四種道理，謂觀待道理、作用道理、證成道理、法爾道理。觀待道理者，謂諸行生時要待眾緣，如芽生時要待種子時節水田等緣，諸識生時要待根境作意等緣，如是等。作用道理者，謂異相諸法各別作用，如眼根等為眼識等所依作用，色等境界為眼識等所緣作用，眼等諸識了別色等；金銀匠等善修造金銀等物，如是比。證成道理者，謂為證成所應成義，宣說諸量不相違語。所應成義者，謂自體差別所攝所應成義。諸量不相違語者，謂現量等不相違立宗等言。法爾道理者，謂無始時來於自相共相所住法中所有成就法性法爾。如火能燒、水能爛，如是等諸法成就法性法爾。如經言：眼雖圓淨，空、無有常乃至無我。所以者何？其性法爾。復次於諸法中正勤觀察四道理已，云何而起尋思？謂起四種尋思：一名尋思、二事尋思、三自體假立尋思、四差別假立尋思。名尋思者，謂推求諸法名身句身文身自相皆不成實。由名身等是假有故，觀彼自相皆不成實。事尋思者，謂推求諸法蘊界處相皆不成實。由諸蘊等如名身等，所宣說事皆不成實，是故觀彼相不成實。推求者，是觀察義。自體假立尋思者，謂於諸法能詮所詮相應中推求自體，唯是假立言說因性。能詮所詮相應者，謂此二互為領解因性。所以者何？善名言者但聞能詮，由憶念門便於所詮得生領解。或但得所詮，由憶念門便於能詮得生領解。於如是種類共立相應中，眼等自相唯是假立，但於肉團等名言因中起此名言故。若如是觀察，是名自體假立尋思。差別假立尋思者，謂於諸法能詮所詮相應中推求差別，唯是假立名言因性。所以者何？以於能詮所詮相應中推求若常無常、有上無上、有色無色、有見無見等差別相，唯是假立名言因性。如是觀察，是名差別假立尋思。
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復次於法正勤修尋思已，必於諸法得如實智。云何而起如實智耶？謂起四如實智：一名尋思所引如實智、二事尋思所引如實智、三自體假立尋思所引如實智、四差別假立尋思所引如實智。名尋思所引如實智者，謂如實知名不可得智。事尋思所引如實智者，謂如實知事相亦不可得智。自體假立尋思所引如實智者，謂如實知實有自性不可得智。差別假立尋思所引如實智者，謂如實知實有差別不可得智。此四如實智，如前所尋思，了知名等如實皆不可得。
復次於法正勤修尋思已，必於諸法得如實智。云何而起如實智耶？謂起四如實智：一名尋思所引如實智、二事尋思所引如實智、三自體假立尋思所引如實智、四差別假立尋思所引如實智。名尋思所引如實智者，謂如實知名不可得智。事尋思所引如實智者，謂如實知事相亦不可得智。自體假立尋思所引如實智者，謂如實知實有自性不可得智。差別假立尋思所引如實智者，謂如實知實有差別不可得智。此四如實智，如前所尋思，了知名等如實皆不可得。
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復次依法修三摩地者，瑜伽地云何當知？此地略有五種，謂持、任、鏡、明、依。持者，謂已積集菩提資糧，於煖等位依諸聖諦所有多聞，如所多聞安立止觀所緣境故，說名為持。又已積集菩提資糧者，為求諦現觀，聽受契經等法，故名多聞。任者，謂緣此境如理作意，由此作意依所多聞無倒思惟，所聞義相任持心故。鏡者，謂緣此境有相三摩地，此三摩地即緣多聞，為境與定相俱，故名有相，由此三摩地猶帶所知事同分影像相故。又此三摩地能審照察所知事質，故譬於鏡。明者，謂能取所取無所得智，由此智見道所攝現觀轉故。云何菩薩依瑜伽地方便修學證無所得？謂諸菩薩已善積集福德智慧二種資糧，已過第一無數大劫，已聞隨順通達真如契經等法，如理作意發三摩地，依止定心思惟定中所知影像，觀此影像不異定心，依此影像捨外境想，唯定觀察自想影像。爾時菩薩了知諸法唯自心故，內住其心，知一切種所取境界皆無所有。所取無故，一切能取亦非真實，故次了知能取非有。次復於內捨離所得二種自性，證無所得。依此道理，佛薄伽梵妙善宣說：菩薩於定位，觀影唯是心，義想既滅除，審觀唯自想。知所住內心，知所取非有，次能取亦無，後觸無所得。依者，謂轉依，捨離一切麁重得清淨轉依故。當知此中以因果兩位釋瑜伽地，由持等四種釋此地因，最後一種釋此地果。
復次依法修三摩地者，瑜伽地云何當知？此地略有五種，謂持、任、鏡、明、依。持者，謂已積集菩提資糧，於煖等位依諸聖諦所有多聞，如所多聞安立止觀所緣境故，說名為持。又已積集菩提資糧者，為求諦現觀，聽受契經等法，故名多聞。任者，謂緣此境如理作意，由此作意依所多聞無倒思惟，所聞義相任持心故。鏡者，謂緣此境有相三摩地，此三摩地即緣多聞，為境與定相俱，故名有相，由此三摩地猶帶所知事同分影像相故。又此三摩地能審照察所知事質，故譬於鏡。明者，謂能取所取無所得智，由此智見道所攝現觀轉故。云何菩薩依瑜伽地方便修學證無所得？謂諸菩薩已善積集福德智慧二種資糧，已過第一無數大劫，已聞隨順通達真如契經等法，如理作意發三摩地，依止定心思惟定中所知影像，觀此影像不異定心，依此影像捨外境想，唯定觀察自想影像。爾時菩薩了知諸法唯自心故，內住其心，知一切種所取境界皆無所有。所取無故，一切能取亦非真實，故次了知能取非有。次復於內捨離所得二種自性，證無所得。依此道理，佛薄伽梵妙善宣說：菩薩於定位，觀影唯是心，義想既滅除，審觀唯自想。知所住內心，知所取非有，次能取亦無，後觸無所得。依者，謂轉依，捨離一切麁重得清淨轉依故。當知此中以因果兩位釋瑜伽地，由持等四種釋此地因，最後一種釋此地果。
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復次云何於諸法中法善巧？云何義善巧？云何文善巧？云何詞善巧？云何前際後際密意善巧？如是五問，隨順經中所說諸句。如尊者阿難告舍利子：長老當知，若諸比丘成就五法，即能速受、多受、善受、受已不失。於此經中即由五法如其所應成速受等四種句義。云何法善巧？謂多聞故，於法善巧便能速受，由具多聞者多分能速受文句差別故。云何義善巧？謂於阿毘達磨、毘奈耶中善知其相故，於義善巧便能多受。若善了知阿毘達磨等相，乃於蘊界處等所說事中便能攝集眾多文故。云何文善巧？謂善知訓釋文詞故。云何詞善巧？謂能善知我我所等世俗言詞，不深執著，隨順說故。若於文詞俱得善巧，便能妙善領受所說。善知訓釋文詞故，善知我我所等世俗言詞。不深執著隨順說故，即能無倒領受文義。云何前際後際密意善巧？謂能善知於前際領受、於後際出離故。若於前際後際密意善巧，便能受已而不失壞，依止前際所受法，後能證得出離故。由善了知如來密意，便能證取聖教堅實。云何於諸法中安住於法？若不得修慧，唯勤方便修習聞思，不得名為安住於法。若不得聞思，唯勤方便修習修慧，亦不得名安住於法。若俱得二種方便安住，如是乃名安住於法。如經言：大德當知，若諸比丘如是住法，乃可名為住法比丘。於此經中世尊顯示，若能具依聞思修住，方名住法；非隨住一方便修習得名住法。若唯於法受持讀誦為他宣說等，是名聞思所生慧。如說若於是處多究其文，讀誦宣說又多尋思，唯修聞思慧、不修習修慧，捨離瑜伽等，不可建立為住法。若修三摩地方便不知足，是名修所生慧。如說若有不得聞思唯修修慧，亦不可立為住法。是故世尊因住法比丘說如是言：若比丘於法究竟，所謂契經應頌，乃至廣說。已後復說言不捨瑜伽，如是等應如理知。若有具得聞思修慧，依二種住，是名住法不捨瑜伽。如是等者，謂修三摩地方便不知足，顯示修所生慧。三摩地方便者，謂無間殷重方便，及無顛倒方便。此則顯示二種方便：一無間殷重方便所攝，如說不捨瑜伽故。二無顛倒方便所攝，如說不捨作意故。不知足者，謂不生味著修上奢摩他方便，如說不捨內心奢摩他故。此則顯示不生味著故，及修上奢摩他方便故，名為不捨。
復次云何於諸法中法善巧？云何義善巧？云何文善巧？云何詞善巧？云何前際後際密意善巧？如是五問，隨順經中所說諸句。如尊者阿難告舍利子：長老當知，若諸比丘成就五法，即能速受、多受、善受、受已不失。於此經中即由五法如其所應成速受等四種句義。云何法善巧？謂多聞故，於法善巧便能速受，由具多聞者多分能速受文句差別故。云何義善巧？謂於阿毘達磨、毘奈耶中善知其相故，於義善巧便能多受。若善了知阿毘達磨等相，乃於蘊界處等所說事中便能攝集眾多文故。云何文善巧？謂善知訓釋文詞故。云何詞善巧？謂能善知我我所等世俗言詞，不深執著，隨順說故。若於文詞俱得善巧，便能妙善領受所說。善知訓釋文詞故，善知我我所等世俗言詞。不深執著隨順說故，即能無倒領受文義。云何前際後際密意善巧？謂能善知於前際領受、於後際出離故。若於前際後際密意善巧，便能受已而不失壞，依止前際所受法，後能證得出離故。由善了知如來密意，便能證取聖教堅實。云何於諸法中安住於法？若不得修慧，唯勤方便修習聞思，不得名為安住於法。若不得聞思，唯勤方便修習修慧，亦不得名安住於法。若俱得二種方便安住，如是乃名安住於法。如經言：大德當知，若諸比丘如是住法，乃可名為住法比丘。於此經中世尊顯示，若能具依聞思修住，方名住法；非隨住一方便修習得名住法。若唯於法受持讀誦為他宣說等，是名聞思所生慧。如說若於是處多究其文，讀誦宣說又多尋思，唯修聞思慧、不修習修慧，捨離瑜伽等，不可建立為住法。若修三摩地方便不知足，是名修所生慧。如說若有不得聞思唯修修慧，亦不可立為住法。是故世尊因住法比丘說如是言：若比丘於法究竟，所謂契經應頌，乃至廣說。已後復說言不捨瑜伽，如是等應如理知。若有具得聞思修慧，依二種住，是名住法不捨瑜伽。如是等者，謂修三摩地方便不知足，顯示修所生慧。三摩地方便者，謂無間殷重方便，及無顛倒方便。此則顯示二種方便：一無間殷重方便所攝，如說不捨瑜伽故。二無顛倒方便所攝，如說不捨作意故。不知足者，謂不生味著修上奢摩他方便，如說不捨內心奢摩他故。此則顯示不生味著故，及修上奢摩他方便故，名為不捨。
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復次何因緣故，十二分聖教中方廣分名菩薩波羅蜜多藏耶？由此分中廣說一切波羅蜜多數故、相故、次第故、釋詞故、修故、差別故、攝故、所治故、功德故、更互決擇故。問：於何處說？答：如經中說，大乘者即是菩薩波羅蜜多藏。云何宣說波羅蜜多數相次第，乃至更互決擇？數有二種：一計算數、二決定數。計算數者，謂六波羅蜜多。決定數者，謂波羅蜜多數唯有六，不增不減。何以故？一切菩薩道略有二種：一增上生道、二決定勝道。如其次第三三攝故。所以者何？增上生有三種：一大資財、二大自體、三大眷屬。施波羅蜜多感大資財果。戒波羅蜜多感大自體果，由持淨戒生善趣中得尊貴身故。忍波羅蜜多感大眷屬果，能行忍者一切眾生咸所歸附故。決定勝道有三種：一伏諸煩惱修習善品方便、二成熟有情方便、三成熟佛法方便。如是三中隨闕一種，菩薩決定勝道必不成就。成熟有情方便者，謂靜慮波羅蜜多，依此發神通成熟有情故。復次波羅蜜多是無住處涅槃方便故，其數唯六。所以者何？由諸菩薩為翻住涅槃故，於生死中攝增上生；為翻住生死故，即於生死而不染污。是故前三是得增上生方便，後三是不染污方便，隨其所應如前應知。不染污方便者，由精進故修習對治，由靜慮故伏諸煩惱，由智慧故永害一切煩惱隨眠。復次為攝益一切有情故、對治一切煩惱故，波羅蜜多唯有六種。所以者何？菩薩摩訶薩由布施故引攝資財，方便攝益一切有情。由持戒故不起侵損逼迫惱亂，方便攝益一切有情，如其次第不毀壞他財身心故。由忍辱故堪受侵損逼迫惱亂，方便攝益一切有情，由堪忍他侵損己財等故。由此三種，善能攝益一切有情。由精進故雖未永伏一切煩惱，而依善品修彼對治。由靜慮故永伏煩惱。由智慧故永害隨眠。由此三種，善能對治一切煩惱。相者，謂諸菩薩波羅蜜多相。云何施波羅蜜多相？謂諸菩薩安住菩薩法性，菩提心為依止，以悲導心，捨一切時所有身語意業。如是由種性故、願故、意樂故、事故、自體故，顯施波羅蜜多相。種性者，謂菩薩法性。願者，謂菩提心。意樂者，謂悲導心。事者，謂捨諸所有。自體者，謂身語意業。云何戒波羅蜜多相？謂諸菩薩安住菩薩法性，菩提心為依止，以悲導心，受持一切菩薩戒時所有身語意業。云何忍波羅蜜多相？謂諸菩薩安住菩薩法性，菩提心為依止，以悲導心，堪忍安受諸怨苦時所有身語意業。云何精進波羅蜜多相？謂諸菩薩安住菩薩法性，菩提心為依止，以悲導心，引發一切勝善法時所有身語意業。云何靜慮波羅蜜多相？謂諸菩薩安住菩薩法性，菩提心為依止，以
復次何因緣故，十二分聖教中方廣分名菩薩波羅蜜多藏耶？由此分中廣說一切波羅蜜多數故、相故、次第故、釋詞故、修故、差別故、攝故、所治故、功德故、更互決擇故。問：於何處說？答：如經中說，大乘者即是菩薩波羅蜜多藏。云何宣說波羅蜜多數相次第，乃至更互決擇？數有二種：一計算數、二決定數。計算數者，謂六波羅蜜多。決定數者，謂波羅蜜多數唯有六，不增不減。何以故？一切菩薩道略有二種：一增上生道、二決定勝道。如其次第三三攝故。所以者何？增上生有三種：一大資財、二大自體、三大眷屬。施波羅蜜多感大資財果。戒波羅蜜多感大自體果，由持淨戒生善趣中得尊貴身故。忍波羅蜜多感大眷屬果，能行忍者一切眾生咸所歸附故。決定勝道有三種：一伏諸煩惱修習善品方便、二成熟有情方便、三成熟佛法方便。如是三中隨闕一種，菩薩決定勝道必不成就。成熟有情方便者，謂靜慮波羅蜜多，依此發神通成熟有情故。復次波羅蜜多是無住處涅槃方便故，其數唯六。所以者何？由諸菩薩為翻住涅槃故，於生死中攝增上生；為翻住生死故，即於生死而不染污。是故前三是得增上生方便，後三是不染污方便，隨其所應如前應知。不染污方便者，由精進故修習對治，由靜慮故伏諸煩惱，由智慧故永害一切煩惱隨眠。復次為攝益一切有情故、對治一切煩惱故，波羅蜜多唯有六種。所以者何？菩薩摩訶薩由布施故引攝資財，方便攝益一切有情。由持戒故不起侵損逼迫惱亂，方便攝益一切有情，如其次第不毀壞他財身心故。由忍辱故堪受侵損逼迫惱亂，方便攝益一切有情，由堪忍他侵損己財等故。由此三種，善能攝益一切有情。由精進故雖未永伏一切煩惱，而依善品修彼對治。由靜慮故永伏煩惱。由智慧故永害隨眠。由此三種，善能對治一切煩惱。相者，謂諸菩薩波羅蜜多相。云何施波羅蜜多相？謂諸菩薩安住菩薩法性，菩提心為依止，以悲導心，捨一切時所有身語意業。如是由種性故、願故、意樂故、事故、自體故，顯施波羅蜜多相。種性者，謂菩薩法性。願者，謂菩提心。意樂者，謂悲導心。事者，謂捨諸所有。自體者，謂身語意業。云何戒波羅蜜多相？謂諸菩薩安住菩薩法性，菩提心為依止，以悲導心，受持一切菩薩戒時所有身語意業。云何忍波羅蜜多相？謂諸菩薩安住菩薩法性，菩提心為依止，以悲導心，堪忍安受諸怨苦時所有身語意業。云何精進波羅蜜多相？謂諸菩薩安住菩薩法性，菩提心為依止，以悲導心，引發一切勝善法時所有身語意業。云何靜慮波羅蜜多相？謂諸菩薩安住菩薩法性，菩提心為依止，以
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悲導心，起一切種身語意業自在用時，所有一切心恒安住。云何慧波羅蜜多相？謂諸菩薩安住菩薩法性，菩提心為依止，以悲導心，起一切種身語意業自在用時，所有一切諸法簡擇。復次若所行施，依止薩伐若性、能感薩伐若性、攝受薩伐若性、能為一切薩伐若事，是名施波羅蜜多相。如是四句隨其次第，由發起故、習氣故、自體故、等流故，顯波羅蜜多相。發起者，謂依止一切智性，凡所生起一切施行，皆迴向薩伐若性故。習氣者，謂能感一切智性。即所行施熏修相續，於當來世能感薩伐若性故。自體者，謂攝受一切智性。即所行施究竟圓滿，爾時能辦佛法身故。等流者，謂能為一切一切智事。從此後時由受用變化身等流門，發起一切薩伐若事故。如施波羅蜜多相，乃至慧波羅蜜多相，皆應如是說。
悲導心，起一切種身語意業自在用時，所有一切心恒安住。云何慧波羅蜜多相？謂諸菩薩安住菩薩法性，菩提心為依止，以悲導心，起一切種身語意業自在用時，所有一切諸法簡擇。復次若所行施，依止薩伐若性、能感薩伐若性、攝受薩伐若性、能為一切薩伐若事，是名施波羅蜜多相。如是四句隨其次第，由發起故、習氣故、自體故、等流故，顯波羅蜜多相。發起者，謂依止一切智性，凡所生起一切施行，皆迴向薩伐若性故。習氣者，謂能感一切智性。即所行施熏修相續，於當來世能感薩伐若性故。自體者，謂攝受一切智性。即所行施究竟圓滿，爾時能辦佛法身故。等流者，謂能為一切一切智事。從此後時由受用變化身等流門，發起一切薩伐若事故。如施波羅蜜多相，乃至慧波羅蜜多相，皆應如是說。
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次第者，謂前前波羅蜜多，能為後後所依止故。所以者何？菩薩摩訶薩由施波羅蜜多串習捨施內外事故，不顧身命、棄大寶藏、受持禁戒。由護戒故，他所毀罵終不反報。由如是等遂能堪忍，以能堪忍寒熱等苦，雖遭此緣加行不息發勤精進。精進方便證究竟果，成滿靜慮。靜慮滿已，由淨定心如實知故，證得出世究竟大慧。復次前前波羅蜜多，後後所持故。謂戒能持施，乃至慧能持靜慮。由具尸羅施得清淨。何以故？由行布施攝益有情，由具尸羅不為惱害。是故菩薩於受施者，以離惱害，善能施與清淨樂具，故由淨戒力施得清淨。如是由忍力故戒得清淨。何以故？由能忍受他不饒益，終不毀犯所學處故。由精進故忍得清淨。何以故？由勇猛力故，久處生死不以為難，能受眾生違逆等苦。由靜慮故精進清淨。何以故？由喜樂俱，能勤修習一切善法無休息故。由具慧故靜慮清淨。何以故？若由無量門數數觀諸法，能證內寂靜，增長三摩地。又伽他說：無有靜慮而不因慧。復次由麁細故，波羅蜜多前後次第。所以者何？於諸行中施行最麁，故先建立。於忍等行，戒復為麁，故次建立。乃至於慧，靜慮為麁，一切行中慧為最細，故最後立。
次第者，謂前前波羅蜜多，能為後後所依止故。所以者何？菩薩摩訶薩由施波羅蜜多串習捨施內外事故，不顧身命、棄大寶藏、受持禁戒。由護戒故，他所毀罵終不反報。由如是等遂能堪忍，以能堪忍寒熱等苦，雖遭此緣加行不息發勤精進。精進方便證究竟果，成滿靜慮。靜慮滿已，由淨定心如實知故，證得出世究竟大慧。復次前前波羅蜜多，後後所持故。謂戒能持施，乃至慧能持靜慮。由具尸羅施得清淨。何以故？由行布施攝益有情，由具尸羅不為惱害。是故菩薩於受施者，以離惱害，善能施與清淨樂具，故由淨戒力施得清淨。如是由忍力故戒得清淨。何以故？由能忍受他不饒益，終不毀犯所學處故。由精進故忍得清淨。何以故？由勇猛力故，久處生死不以為難，能受眾生違逆等苦。由靜慮故精進清淨。何以故？由喜樂俱，能勤修習一切善法無休息故。由具慧故靜慮清淨。何以故？若由無量門數數觀諸法，能證內寂靜，增長三摩地。又伽他說：無有靜慮而不因慧。復次由麁細故，波羅蜜多前後次第。所以者何？於諸行中施行最麁，故先建立。於忍等行，戒復為麁，故次建立。乃至於慧，靜慮為麁，一切行中慧為最細，故最後立。
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釋詞者，謂諸菩薩所行布施所以名施波羅蜜多者，謂由大施故、離過故、離垢故，名施波羅蜜多。大施者，盡捨一切內外事故、長時施故。離過者，遠離不平等追求等過故。離垢者，永斷一切所治慳故。如《無盡慧經》施無盡中說：云何離垢？永斷所治并習氣故。如是三句，顯波羅蜜多三種最勝。何等為三？一自體最勝并積習、二方便最勝、三果最勝。積習者，謂長時施故。如施波羅蜜多有三種，乃至慧波羅蜜多亦爾。戒等離過者，謂遠離我增益等，隨其所應，如《無盡慧經》廣說。復次由與十二種最勝相應故，名波羅蜜多。何等名為十二最勝？一廣大最勝，不求一切世間樂故，又最上故。二長時最勝，經三大劫阿僧企耶所積習故。三所為最勝，為利益安樂一切有情故。四無盡最勝，由迴向大菩提究竟無盡故。五無間最勝，由得自他平等勝解，令諸有情於施等波羅蜜多速圓滿故。六無難最勝，唯由隨喜他所行施等，令波羅蜜多速圓滿故。七大自在最勝，由得虛空藏等諸三摩地，令布施等波羅蜜多速圓滿故。八攝受最勝，無分別智所攝受故。九發起最勝，謂解行地中上品忍位所行施等波羅蜜多。十證得最勝，謂初地中所得施等波羅蜜多。十一等流最勝，謂餘八地中所行施等波羅蜜多。十二圓滿最勝，謂第十地及如來地所有施等波羅蜜多，如其次第，菩薩圓滿故、佛圓滿故。復次最勝所作故、最勝所至故，名波羅蜜多，一切佛菩薩所為所到故。復次到所知彼岸故，名波羅蜜多，安住佛性故。復次濟度自他最極災橫故，名波羅蜜多，能令自他越度生死大苦海故。共詞已釋，不共今當說。能捨施者當來貧苦，能捨受者現在熱惱，故名為施。能令諸根永寂靜故、能趣清淨諸善趣故、能為清涼所依處故，說名為戒。隨其次第，能引守護諸根門故、是往清淨善趣因故、能為無悔等漸次乃至涅槃所依故。遠離一切忿熱灰故、遠離不捨怨害心故、顯發損者常安隱故，說名為忍。怨害心者，謂起報怨心。不捨者，謂不棄此心。能壞怨心，名為損者。顯此無畏，故名顯發損者常安隱故。損害生長作用相應，故名精進。損害作用相應者，謂前二正斷，以能損害不善法故。生長作用相應者，謂後二正斷，以能生長諸善法故。能持、能息、能靜、能調，又能引發，故名靜慮。能持者，謂於境繫心。能息者，謂息諸散亂。能靜者，謂令心寂靜。能調者，謂制伏諸纏。能引發者，謂能引發自在作用。他所發智故、內證智故、種別智故、得寂靜智故、勝德智故，名為慧。他所發智者，謂從他言音所生慧，及如理作意相應慧。內證智者，謂出世間慧。種別智者，謂出世
釋詞者，謂諸菩薩所行布施所以名施波羅蜜多者，謂由大施故、離過故、離垢故，名施波羅蜜多。大施者，盡捨一切內外事故、長時施故。離過者，遠離不平等追求等過故。離垢者，永斷一切所治慳故。如《無盡慧經》施無盡中說：云何離垢？永斷所治并習氣故。如是三句，顯波羅蜜多三種最勝。何等為三？一自體最勝并積習、二方便最勝、三果最勝。積習者，謂長時施故。如施波羅蜜多有三種，乃至慧波羅蜜多亦爾。戒等離過者，謂遠離我增益等，隨其所應，如《無盡慧經》廣說。復次由與十二種最勝相應故，名波羅蜜多。何等名為十二最勝？一廣大最勝，不求一切世間樂故，又最上故。二長時最勝，經三大劫阿僧企耶所積習故。三所為最勝，為利益安樂一切有情故。四無盡最勝，由迴向大菩提究竟無盡故。五無間最勝，由得自他平等勝解，令諸有情於施等波羅蜜多速圓滿故。六無難最勝，唯由隨喜他所行施等，令波羅蜜多速圓滿故。七大自在最勝，由得虛空藏等諸三摩地，令布施等波羅蜜多速圓滿故。八攝受最勝，無分別智所攝受故。九發起最勝，謂解行地中上品忍位所行施等波羅蜜多。十證得最勝，謂初地中所得施等波羅蜜多。十一等流最勝，謂餘八地中所行施等波羅蜜多。十二圓滿最勝，謂第十地及如來地所有施等波羅蜜多，如其次第，菩薩圓滿故、佛圓滿故。復次最勝所作故、最勝所至故，名波羅蜜多，一切佛菩薩所為所到故。復次到所知彼岸故，名波羅蜜多，安住佛性故。復次濟度自他最極災橫故，名波羅蜜多，能令自他越度生死大苦海故。共詞已釋，不共今當說。能捨施者當來貧苦，能捨受者現在熱惱，故名為施。能令諸根永寂靜故、能趣清淨諸善趣故、能為清涼所依處故，說名為戒。隨其次第，能引守護諸根門故、是往清淨善趣因故、能為無悔等漸次乃至涅槃所依故。遠離一切忿熱灰故、遠離不捨怨害心故、顯發損者常安隱故，說名為忍。怨害心者，謂起報怨心。不捨者，謂不棄此心。能壞怨心，名為損者。顯此無畏，故名顯發損者常安隱故。損害生長作用相應，故名精進。損害作用相應者，謂前二正斷，以能損害不善法故。生長作用相應者，謂後二正斷，以能生長諸善法故。能持、能息、能靜、能調，又能引發，故名靜慮。能持者，謂於境繫心。能息者，謂息諸散亂。能靜者，謂令心寂靜。能調者，謂制伏諸纏。能引發者，謂能引發自在作用。他所發智故、內證智故、種別智故、得寂靜智故、勝德智故，名為慧。他所發智者，謂從他言音所生慧，及如理作意相應慧。內證智者，謂出世間慧。種別智者，謂出世
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間後所得慧。得寂靜智者，謂修道中治煩惱慧。勝德智者，謂能引發勝功德慧。
間後所得慧。得寂靜智者，謂修道中治煩惱慧。勝德智者，謂能引發勝功德慧。
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大乘阿毘達磨雜集論卷第十一
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