大乘阿毘達磨雜集論
安慧菩薩糅 唐 玄奘譯16卷CBETA T1606大于一万字 18 h
向佛经 GPT 提问
第 10 卷
大乘阿毘達磨雜集論卷第十
大乘阿毘達磨雜集論卷第十
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安慧菩薩糅
安慧菩薩糅
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大唐三藏法師玄奘奉 詔譯
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決擇分中諦品第一之五
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復次一切菩提分法無有差別，皆由五門而得建立，謂所緣故、自體故、助伴故、修習故、修果故。如初四念住有五門，所餘菩提分法亦爾。
復次一切菩提分法無有差別，皆由五門而得建立，謂所緣故、自體故、助伴故、修習故、修果故。如初四念住有五門，所餘菩提分法亦爾。
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四念住所緣境者，謂身、受、心、法。復有四事，謂我所依事、我受用事、我自體事、我染淨事。何故唯建立此為所緣境？由顛倒覺愚癡凡夫多分計我，依止有根身，受用苦樂等，取了境為相，由貪等染污，由信等清淨。是故最初為正觀察真實事相，是故建立此四種事為所緣境。
四念住所緣境者，謂身、受、心、法。復有四事，謂我所依事、我受用事、我自體事、我染淨事。何故唯建立此為所緣境？由顛倒覺愚癡凡夫多分計我，依止有根身，受用苦樂等，取了境為相，由貪等染污，由信等清淨。是故最初為正觀察真實事相，是故建立此四種事為所緣境。
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念住自體者，謂慧及念。由佛經中有於身等循觀言故，及有念住言故，如其次第。
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念住助伴者，謂彼相應心心法等。彼者，彼念慧二法。
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念住修習者，謂於內身等修循身等觀。如於內，於外、於內外亦爾。內身者，謂於此身中所有內色處。由自身中眼耳鼻舌身根內處所攝故、墮有情數故名內。外身者，謂外所有外色處。由外色聲香味觸等外處所攝故、非有情數故名外。內外身者，謂內處相應所有外處根所依止。由己身中眼等五處相應根所依住所有色等外處，墮有情數故、外處所攝故名內外。又於他身中所有內色處，約處建立、約身建立，說名內外。云何於身修循身觀？謂以分別影像身與本質身平等循觀，於身境循觀身相似性故，名於身循身觀。由循觀察分別影像身門，審諦觀察本質身故。內受者，謂因內身所生受。緣眼等處為境界故，依自身生故名內。外受者，謂因外身所生受。緣色等處為境界故，依他身生故名外。內外受者，謂因內外身所生受。緣自身中外處為境故，緣他身中內處為境故名內外。如受，心法亦爾。如於身修循身觀，如是於受等修循受等觀，如其所應。
念住修習者，謂於內身等修循身等觀。如於內，於外、於內外亦爾。內身者，謂於此身中所有內色處。由自身中眼耳鼻舌身根內處所攝故、墮有情數故名內。外身者，謂外所有外色處。由外色聲香味觸等外處所攝故、非有情數故名外。內外身者，謂內處相應所有外處根所依止。由己身中眼等五處相應根所依住所有色等外處，墮有情數故、外處所攝故名內外。又於他身中所有內色處，約處建立、約身建立，說名內外。云何於身修循身觀？謂以分別影像身與本質身平等循觀，於身境循觀身相似性故，名於身循身觀。由循觀察分別影像身門，審諦觀察本質身故。內受者，謂因內身所生受。緣眼等處為境界故，依自身生故名內。外受者，謂因外身所生受。緣色等處為境界故，依他身生故名外。內外受者，謂因內外身所生受。緣自身中外處為境故，緣他身中內處為境故名內外。如受，心法亦爾。如於身修循身觀，如是於受等修循受等觀，如其所應。
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又修習者，謂欲、勤、策、勵、勇猛、不息、正念、正知及不放逸，修習差別故。欲修習者，謂為對治不作意隨煩惱。勤修習者，謂為對治懈怠隨煩惱。策修習者，謂為對治沈掉隨煩惱。勵修習者，謂為對治心下劣性隨煩惱。心下劣性者，謂於勝品所證功德，由自輕蔑門心生怯弱性。勇猛修習者，謂為對治踈漏疲倦隨煩惱。踈漏疲倦者，謂能引蚊虻等處所生逼惱。不息修習者，謂為對治得少善法生知足喜隨煩惱。由得少善生知足喜故，止息所餘勝進善品。正念修習者，謂為對治忘失尊教隨煩惱。正知修習者，謂為對治毀犯追悔隨煩惱。毀犯追悔者，謂於往來等事不正知而行，先越學處後生悔惱。不放逸修習者，謂為對治捨諸善軛隨煩惱。捨善軛者，由放逸過失故，於所造修勝進善品捨勤方便不能究竟。念住修果者，謂斷四顛倒、趣入四諦、身等離繫，是名修果。斷四顛倒者，謂四念住隨其次第能斷淨樂常我四種顛倒，修不淨觀故、了知諸受皆是苦故、通達諸識依緣差別念念變異故、觀察染淨唯有諸法無作用者故。又此四種如其次第趣入四諦，亦名修果。由身念住趣入苦諦，所有色身皆行苦相，麁重所顯故。是故修觀行時能治，此輕安於身差別生故。由受念住趣入集諦，以樂等諸受是和合愛等所依處故。由心念住趣入滅諦，觀離我識當無所有，懼我斷門生涅槃怖永遠離故。由法念住趣入道諦，為斷所治法為修能治法故。又此四種，如其次第能證得身受心法離繫果，由此修習漸能遠離身等麁重故。四正斷所緣境者，謂已生未生、所治能治法。初正斷緣已生所治法為境，為斷已生惡不善法，樂欲生故。第二正斷緣未生所治法為境，第三正斷緣未生能治法為境，第四正斷緣已生能治法為境。如經所說，應廣配釋。
又修習者，謂欲、勤、策、勵、勇猛、不息、正念、正知及不放逸，修習差別故。欲修習者，謂為對治不作意隨煩惱。勤修習者，謂為對治懈怠隨煩惱。策修習者，謂為對治沈掉隨煩惱。勵修習者，謂為對治心下劣性隨煩惱。心下劣性者，謂於勝品所證功德，由自輕蔑門心生怯弱性。勇猛修習者，謂為對治踈漏疲倦隨煩惱。踈漏疲倦者，謂能引蚊虻等處所生逼惱。不息修習者，謂為對治得少善法生知足喜隨煩惱。由得少善生知足喜故，止息所餘勝進善品。正念修習者，謂為對治忘失尊教隨煩惱。正知修習者，謂為對治毀犯追悔隨煩惱。毀犯追悔者，謂於往來等事不正知而行，先越學處後生悔惱。不放逸修習者，謂為對治捨諸善軛隨煩惱。捨善軛者，由放逸過失故，於所造修勝進善品捨勤方便不能究竟。念住修果者，謂斷四顛倒、趣入四諦、身等離繫，是名修果。斷四顛倒者，謂四念住隨其次第能斷淨樂常我四種顛倒，修不淨觀故、了知諸受皆是苦故、通達諸識依緣差別念念變異故、觀察染淨唯有諸法無作用者故。又此四種如其次第趣入四諦，亦名修果。由身念住趣入苦諦，所有色身皆行苦相，麁重所顯故。是故修觀行時能治，此輕安於身差別生故。由受念住趣入集諦，以樂等諸受是和合愛等所依處故。由心念住趣入滅諦，觀離我識當無所有，懼我斷門生涅槃怖永遠離故。由法念住趣入道諦，為斷所治法為修能治法故。又此四種，如其次第能證得身受心法離繫果，由此修習漸能遠離身等麁重故。四正斷所緣境者，謂已生未生、所治能治法。初正斷緣已生所治法為境，為斷已生惡不善法，樂欲生故。第二正斷緣未生所治法為境，第三正斷緣未生能治法為境，第四正斷緣已生能治法為境。如經所說，應廣配釋。
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正斷自體者，謂精進。
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正斷助伴者，謂彼相應心心法等。
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正斷修習者，如經說生欲策勵，發起正勤策心持心。此中諸句顯修正勤及所依止。所依止者，謂欲，樂欲為先，發精進故。正勤者，謂策勵等。於止舉捨相作意等中，若由止等相作意，不顧戀所緣境，純修習對治，爾時名策勵。為欲損減沈沒掉舉發起正勤。所以者何？若沈沒隨煩惱生時，為損減彼故，以淨妙等作意策練其心。若掉舉隨煩惱生時，即以內證略攝門制持其心。爾時名為發起正勤。即為顯此損減沈掉善巧方便，故次說言策心持心。
正斷修習者，如經說生欲策勵，發起正勤策心持心。此中諸句顯修正勤及所依止。所依止者，謂欲，樂欲為先，發精進故。正勤者，謂策勵等。於止舉捨相作意等中，若由止等相作意，不顧戀所緣境，純修習對治，爾時名策勵。為欲損減沈沒掉舉發起正勤。所以者何？若沈沒隨煩惱生時，為損減彼故，以淨妙等作意策練其心。若掉舉隨煩惱生時，即以內證略攝門制持其心。爾時名為發起正勤。即為顯此損減沈掉善巧方便，故次說言策心持心。
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正斷修果者，謂盡棄捨一切所治，於能對治若得若增，是名修果。初二正斷盡捨一切所治，如其所應，斷捨一切已生未生惡不善法故。第三正斷得能對治，能生未生諸善法故。第四正斷增能對治，已生善法令增廣故。
正斷修果者，謂盡棄捨一切所治，於能對治若得若增，是名修果。初二正斷盡捨一切所治，如其所應，斷捨一切已生未生惡不善法故。第三正斷得能對治，能生未生諸善法故。第四正斷增能對治，已生善法令增廣故。
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四神足所緣境者，謂已成滿定所作事。此復云何？由已成滿三摩地力，發起種種神變等事，是所緣境。
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神足自體者，謂三摩地。
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神足助伴者，謂欲勤心觀及彼相應心心法等。欲三摩地者，謂由殷重方便證心一境性。殷重方便者，謂由猛利樂欲、猛利恭敬方便得三摩地。勤三摩地者，謂由無間方便觸心一境性。勤者，謂常精進無時暫間。心三摩地者，謂由先修定力觸心一境性。所以者何？由於前生數修定力，令彼種子功能增長，由種子力令心任運於三摩地隨順轉變，由此速證心一境性。觀三摩地者，謂由聞他教法內自簡擇觸心一境性。又欲三摩地者，謂由生欲觸心一境性。勤三摩地者，謂由策勵發起正勤觸心一境性。心三摩地者，謂由持心觸心一境性。觀三摩地者，謂由策心觸心一境性。為顯發生神足因性故，引修正斷中生欲策勵等諸句持心策心，是此次第。心三摩地者，由持心故得定持心，於內寂靜略攝速證定故。觀三摩地者，由策心故得定，依法觀門策練其心速得定故。
神足助伴者，謂欲勤心觀及彼相應心心法等。欲三摩地者，謂由殷重方便證心一境性。殷重方便者，謂由猛利樂欲、猛利恭敬方便得三摩地。勤三摩地者，謂由無間方便觸心一境性。勤者，謂常精進無時暫間。心三摩地者，謂由先修定力觸心一境性。所以者何？由於前生數修定力，令彼種子功能增長，由種子力令心任運於三摩地隨順轉變，由此速證心一境性。觀三摩地者，謂由聞他教法內自簡擇觸心一境性。又欲三摩地者，謂由生欲觸心一境性。勤三摩地者，謂由策勵發起正勤觸心一境性。心三摩地者，謂由持心觸心一境性。觀三摩地者，謂由策心觸心一境性。為顯發生神足因性故，引修正斷中生欲策勵等諸句持心策心，是此次第。心三摩地者，由持心故得定持心，於內寂靜略攝速證定故。觀三摩地者，由策心故得定，依法觀門策練其心速得定故。
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神足修習者，謂數修習八種斷行。何等為八？謂欲、精進、信、安、正念、正知、思、捨。如是八種略攝為四，謂加行、攝受、繼屬、對治。加行者，謂欲、精進、信。欲為精進依，信為欲因。所以者何？由欲求故為得此義發勤精進，如是欲求不離信受，有體等故。攝受者，謂安，由此輕安攝益身心故。繼屬者，謂正念、正知，由不忘所緣安心一境故。若有放逸生，如實了知故，隨其次第。對治者，謂思、捨。策心持心二加行力已生，沈掉能遠離故，又能引發離隨煩惱止等相故。
神足修習者，謂數修習八種斷行。何等為八？謂欲、精進、信、安、正念、正知、思、捨。如是八種略攝為四，謂加行、攝受、繼屬、對治。加行者，謂欲、精進、信。欲為精進依，信為欲因。所以者何？由欲求故為得此義發勤精進，如是欲求不離信受，有體等故。攝受者，謂安，由此輕安攝益身心故。繼屬者，謂正念、正知，由不忘所緣安心一境故。若有放逸生，如實了知故，隨其次第。對治者，謂思、捨。策心持心二加行力已生，沈掉能遠離故，又能引發離隨煩惱止等相故。
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復次欲勤心觀修有二種，謂并因緣聚散遠離修不劣不散，彼二所依隨順修，此中顯示欲等能遠離聚散及因緣等二種修義。聚因緣者，謂遠離毘鉢舍那故，由懈怠門所生沈沒。散因緣者，謂遠離不淨想故，由掉動門所生高舉。聚者，謂由惛沈睡眠門，於內踧踖。散者，謂由隨順淨妙相門，於外馳散。不劣隨順修者，謂依觀察相觀察諸法。不散隨順修者，謂依不淨想觀察髮毛等事。彼二所依隨順修者，謂修光明想。依如是次第，薄伽梵說：我之欲樂無有下劣亦無高舉，於內不聚於外不散，有前後想及上下想，開發其心遠離纏縛，與光明俱。自修其心，當令我心無諸闇蔽。神足修果者，謂已善修治三摩地故，隨所欲證所通達法，即能隨心通達變現。又於別別處所法中，證得堪能自在作用，如所願樂能辦種種神通等事，又能引發勝品功德。
復次欲勤心觀修有二種，謂并因緣聚散遠離修不劣不散，彼二所依隨順修，此中顯示欲等能遠離聚散及因緣等二種修義。聚因緣者，謂遠離毘鉢舍那故，由懈怠門所生沈沒。散因緣者，謂遠離不淨想故，由掉動門所生高舉。聚者，謂由惛沈睡眠門，於內踧踖。散者，謂由隨順淨妙相門，於外馳散。不劣隨順修者，謂依觀察相觀察諸法。不散隨順修者，謂依不淨想觀察髮毛等事。彼二所依隨順修者，謂修光明想。依如是次第，薄伽梵說：我之欲樂無有下劣亦無高舉，於內不聚於外不散，有前後想及上下想，開發其心遠離纏縛，與光明俱。自修其心，當令我心無諸闇蔽。神足修果者，謂已善修治三摩地故，隨所欲證所通達法，即能隨心通達變現。又於別別處所法中，證得堪能自在作用，如所願樂能辦種種神通等事，又能引發勝品功德。
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五根所緣境者，謂四聖諦。由諦現觀方便所攝，作此行故。
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五根自體者，謂信、精進、念、定、慧。
五根自體者，謂信、精進、念、定、慧。
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五根修習者，謂信根於諸諦起忍可行修習。精進根於諸諦生忍可已為覺悟故，起精進行修習。念根於諸諦發精進已，起不忘失行修習。定根於諸諦既繫念已，起心一境性行修習。慧根於諸諦心既得定，起簡擇行修習。五根修果者，謂能速發諦現觀，由此增上力不久能生見道故。又能修治煖、頂，引發忍、世第一法，即現此身已入順決擇分位故。
五根修習者，謂信根於諸諦起忍可行修習。精進根於諸諦生忍可已為覺悟故，起精進行修習。念根於諸諦發精進已，起不忘失行修習。定根於諸諦既繫念已，起心一境性行修習。慧根於諸諦心既得定，起簡擇行修習。五根修果者，謂能速發諦現觀，由此增上力不久能生見道故。又能修治煖、頂，引發忍、世第一法，即現此身已入順決擇分位故。
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如五根，五力亦爾。差別者，由此能損減所對治障，不可屈伏，故名為力。謂五力所緣境等與根相似，然果有差別。所以者何？如說果者，謂能損減不信等障故，勝過於前。雖與五根所緣境界自體等相似，然不可屈伏義有差別故，別立力分。
如五根，五力亦爾。差別者，由此能損減所對治障，不可屈伏，故名為力。謂五力所緣境等與根相似，然果有差別。所以者何？如說果者，謂能損減不信等障故，勝過於前。雖與五根所緣境界自體等相似，然不可屈伏義有差別故，別立力分。
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七覺支所緣境者，謂四聖諦如實性。如實性者，即是勝義清淨所緣故。
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覺支自體者，謂念、擇法、精進、喜、安、定、捨。如是七法是覺支自體。念者是所依支，由繫念故，令諸善法皆不忘失。擇法者是自體支，是覺自相故。精進者是出離支，由此勢力能到所到故。喜者是利益支，由此勢力身調適故。安、定、捨者是不染污支，由此不染污故、依此不染污故、體是不染污故。如其次第，由安故不染污，由此能除麁重過故。依定故不染污，依止於定得轉依故。捨是不染污體，永除貪憂，不染污位為自性故。
覺支自體者，謂念、擇法、精進、喜、安、定、捨。如是七法是覺支自體。念者是所依支，由繫念故，令諸善法皆不忘失。擇法者是自體支，是覺自相故。精進者是出離支，由此勢力能到所到故。喜者是利益支，由此勢力身調適故。安、定、捨者是不染污支，由此不染污故、依此不染污故、體是不染污故。如其次第，由安故不染污，由此能除麁重過故。依定故不染污，依止於定得轉依故。捨是不染污體，永除貪憂，不染污位為自性故。
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覺支修習者，謂依止遠離、依止無欲、依止寂滅，迴向棄捨修念覺支。如念覺支，乃至捨覺支亦爾。如是四句，隨其次第顯示緣四諦境修習覺支。所以者何？若緣苦體為惱苦時，於苦境界必求遠離故，名依止遠離。若緣愛相苦集為苦集時，於此境界必求離欲故，名依止離欲。若緣苦滅為苦滅時，於此境界必求作證故，名依止寂滅。棄捨者，謂趣苦滅行，由此勢力棄捨苦故。是故若緣此境時，於此境界必求修習故，名迴向棄捨。
覺支修習者，謂依止遠離、依止無欲、依止寂滅，迴向棄捨修念覺支。如念覺支，乃至捨覺支亦爾。如是四句，隨其次第顯示緣四諦境修習覺支。所以者何？若緣苦體為惱苦時，於苦境界必求遠離故，名依止遠離。若緣愛相苦集為苦集時，於此境界必求離欲故，名依止離欲。若緣苦滅為苦滅時，於此境界必求作證故，名依止寂滅。棄捨者，謂趣苦滅行，由此勢力棄捨苦故。是故若緣此境時，於此境界必求修習故，名迴向棄捨。
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覺支修果者，謂見道所斷煩惱永斷，由七覺支是見道自體故。
覺支修果者，謂見道所斷煩惱永斷，由七覺支是見道自體故。
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八聖道支所緣境者，謂即此後時四聖諦如實性。由見道後所緣境界，即先所見諸諦如實性為體故。
八聖道支所緣境者，謂即此後時四聖諦如實性。由見道後所緣境界，即先所見諸諦如實性為體故。
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道支自體者，謂正見、正思、惟正語、正業、正命、正精進、正念、正定，如是八法名道支自體。正見者，是分別支，如先所證真實簡擇故。正思惟者，是誨示他支，如其所證方便安立發語言故。正語、正業、正命者，是令他信支，如其次第令他於證理者決定信有見戒正命清淨性故。所以者何？由正語故，隨自所證，善能問答論議決擇，由此了知有見清淨。由正業故，往來進止正行具足，由此了知有戒清淨。由正命故，如法乞求佛所聽許衣鉢資具，由此了知有命清淨。正精進者，是淨煩惱障支，由此永斷一切結故。正念者，是淨隨煩惱障支，由此不忘失正止舉相等，永不容受沈掉等隨煩惱故。正定者，是能淨最勝功德障支，由此引發神通等無量勝功德故。
道支自體者，謂正見、正思、惟正語、正業、正命、正精進、正念、正定，如是八法名道支自體。正見者，是分別支，如先所證真實簡擇故。正思惟者，是誨示他支，如其所證方便安立發語言故。正語、正業、正命者，是令他信支，如其次第令他於證理者決定信有見戒正命清淨性故。所以者何？由正語故，隨自所證，善能問答論議決擇，由此了知有見清淨。由正業故，往來進止正行具足，由此了知有戒清淨。由正命故，如法乞求佛所聽許衣鉢資具，由此了知有命清淨。正精進者，是淨煩惱障支，由此永斷一切結故。正念者，是淨隨煩惱障支，由此不忘失正止舉相等，永不容受沈掉等隨煩惱故。正定者，是能淨最勝功德障支，由此引發神通等無量勝功德故。
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道支助伴者，謂彼相應心心法等。
道支助伴者，謂彼相應心心法等。
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道支修習者，如覺支說，謂依止遠離、依止無欲、依止寂滅，迴向棄捨修習正見，乃至廣說。如是諸句義，如前所說道理應隨順知。
道支修習者，如覺支說，謂依止遠離、依止無欲、依止寂滅，迴向棄捨修習正見，乃至廣說。如是諸句義，如前所說道理應隨順知。
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道支修果者，謂分別誨示他，令他信煩惱障淨、隨煩惱障淨、最勝功德障淨故。
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四正行者，謂苦遲通行、苦速通行、樂遲通行、樂速通行。初謂鈍根未得根本靜慮，第二謂利根未得根本靜慮，第三謂鈍根已得根本靜慮，第四謂利根已得根本靜慮。苦正行者，謂依未至及無色地，如其次第，奢摩他、毘鉢舍那微劣故。樂正行者，謂依靜慮雙道轉故。遲通者，謂鈍根依苦樂二地。速通者，謂利根依苦樂二地。
四正行者，謂苦遲通行、苦速通行、樂遲通行、樂速通行。初謂鈍根未得根本靜慮，第二謂利根未得根本靜慮，第三謂鈍根已得根本靜慮，第四謂利根已得根本靜慮。苦正行者，謂依未至及無色地，如其次第，奢摩他、毘鉢舍那微劣故。樂正行者，謂依靜慮雙道轉故。遲通者，謂鈍根依苦樂二地。速通者，謂利根依苦樂二地。
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四法迹者，謂無貪、無瞋、正念、正定。無貪無瞋能令增上戒學清淨，不因貪恚門毀犯學處故。正念能令增上心學清淨，由於所緣無有忘失，持心令定故。正定能令增上慧學清淨，由定心者能如實遍知故。
四法迹者，謂無貪、無瞋、正念、正定。無貪無瞋能令增上戒學清淨，不因貪恚門毀犯學處故。正念能令增上心學清淨，由於所緣無有忘失，持心令定故。正定能令增上慧學清淨，由定心者能如實遍知故。
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奢摩他者，謂於內攝心令住、等住、安住、近住、調順、寂靜、最極寂靜、專注一趣、平等攝持。如是九行令心安住，是奢摩他。令住者，攝外攀緣，內離散亂，最初繫心故。等住者，最初繫縛麁動心已，即於所緣相續繫念，微細漸略故。安住者，或時失念於外馳散，尋復斂攝故。近住者，從初已來為令其心於外不散，親近念住故。調順者，從先已來於散亂因色等法中起過患想，增上力故調伏其心令不流散故。寂靜者，於擾動心散亂惡覺隨煩惱中深見過患，攝伏其心令不流散故。最極寂靜者，或時失念散亂，覺等率爾現行，即便制伏令不更起故。專注一趣者，精勤加行無間無缺，相續安住勝三摩地故。平等攝持者，善修習故，不由加行遠離功用，定心相續離散亂轉故。毘鉢舍那者，謂簡擇諸法、最極簡擇、普遍尋思、周審觀察，為欲對治麁重相結故、為欲制伏諸顛倒故、令無倒心善安住故。此中諸句依正行所緣境說、或依善巧所緣境說、或依淨煩惱所緣境說。簡擇諸法者，盡所有故。最極簡擇者，如所有故。普遍尋思者，由有分別作意俱行慧建立諸法相故。周審觀察者，委具推求故。
奢摩他者，謂於內攝心令住、等住、安住、近住、調順、寂靜、最極寂靜、專注一趣、平等攝持。如是九行令心安住，是奢摩他。令住者，攝外攀緣，內離散亂，最初繫心故。等住者，最初繫縛麁動心已，即於所緣相續繫念，微細漸略故。安住者，或時失念於外馳散，尋復斂攝故。近住者，從初已來為令其心於外不散，親近念住故。調順者，從先已來於散亂因色等法中起過患想，增上力故調伏其心令不流散故。寂靜者，於擾動心散亂惡覺隨煩惱中深見過患，攝伏其心令不流散故。最極寂靜者，或時失念散亂，覺等率爾現行，即便制伏令不更起故。專注一趣者，精勤加行無間無缺，相續安住勝三摩地故。平等攝持者，善修習故，不由加行遠離功用，定心相續離散亂轉故。毘鉢舍那者，謂簡擇諸法、最極簡擇、普遍尋思、周審觀察，為欲對治麁重相結故、為欲制伏諸顛倒故、令無倒心善安住故。此中諸句依正行所緣境說、或依善巧所緣境說、或依淨煩惱所緣境說。簡擇諸法者，盡所有故。最極簡擇者，如所有故。普遍尋思者，由有分別作意俱行慧建立諸法相故。周審觀察者，委具推求故。
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又依奢摩他、毘鉢舍那立四種道。或有一類已得奢摩他非毘鉢舍那，此類依奢摩他進修毘鉢舍那。或有一類已得毘鉢舍那非奢摩他，此類依毘鉢舍那進修奢摩他。或有一類不得奢摩他亦非毘鉢舍那，此類專心制伏沈掉雙修二道。或有一類已得奢摩他及毘鉢舍那，此類奢摩他、毘鉢舍那二道和合平等雙轉。此中依於止觀說四種道。初已得止故宴坐住心乃至平等攝持，未得觀故還復宴坐，依三摩地簡擇諸法，乃至周審觀察。第二與此相違。第三二俱未得，雙進修習。云何修習？謂聽聞法，由受持門進修正觀，以此為先進修於止。第四已得二種，相應俱轉。
又依奢摩他、毘鉢舍那立四種道。或有一類已得奢摩他非毘鉢舍那，此類依奢摩他進修毘鉢舍那。或有一類已得毘鉢舍那非奢摩他，此類依毘鉢舍那進修奢摩他。或有一類不得奢摩他亦非毘鉢舍那，此類專心制伏沈掉雙修二道。或有一類已得奢摩他及毘鉢舍那，此類奢摩他、毘鉢舍那二道和合平等雙轉。此中依於止觀說四種道。初已得止故宴坐住心乃至平等攝持，未得觀故還復宴坐，依三摩地簡擇諸法，乃至周審觀察。第二與此相違。第三二俱未得，雙進修習。云何修習？謂聽聞法，由受持門進修正觀，以此為先進修於止。第四已得二種，相應俱轉。
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三根者，謂未知欲知根、已知根、具知根。未知欲知根者，謂於方便道及於見道十五心剎那中所有諸根。此中顯示順決擇分所攝方便道，及見道十五剎那所有諸根，是未知欲知根體。言諸根者，謂意根信等五根，由未至等地所依差別故。如其所應，有樂、喜、憂、捨根隨一。憂根者，謂方便道時順決擇分後，於上解脫希求欲證，愁慼所攝。如是十根先未知真，為欲得知，修習轉故，名未知欲知根。已知根者，從第十六見道心剎那已上，於一切有學道中所有諸根，是已知根體。所以者何？即前十根從第十六見道心剎那，乃至金剛喻定，於如是有學道中，未有所應知境曾所不知故，名已知根。具知根者，謂於無學道所有諸根。言諸根者，即前所說九根，除憂根，於無學道中說名具知根。具知者，謂阿羅漢等，此所有根，名具知根。無學身中無有憂根，所應學無故。
三根者，謂未知欲知根、已知根、具知根。未知欲知根者，謂於方便道及於見道十五心剎那中所有諸根。此中顯示順決擇分所攝方便道，及見道十五剎那所有諸根，是未知欲知根體。言諸根者，謂意根信等五根，由未至等地所依差別故。如其所應，有樂、喜、憂、捨根隨一。憂根者，謂方便道時順決擇分後，於上解脫希求欲證，愁慼所攝。如是十根先未知真，為欲得知，修習轉故，名未知欲知根。已知根者，從第十六見道心剎那已上，於一切有學道中所有諸根，是已知根體。所以者何？即前十根從第十六見道心剎那，乃至金剛喻定，於如是有學道中，未有所應知境曾所不知故，名已知根。具知根者，謂於無學道所有諸根。言諸根者，即前所說九根，除憂根，於無學道中說名具知根。具知者，謂阿羅漢等，此所有根，名具知根。無學身中無有憂根，所應學無故。
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復次依止修道分別修義，謂依初靜慮地現修道時，亦修欲界繫所有善根，於彼得自在故。如依初靜慮地修欲界善，如是依一切上地現修道時，皆能修習下界下地所有善根，於彼得自在故。當知此中所說義者，謂依止上地現前修習道時，下界下地所有善根雖不現前，亦皆修習。何以故？於彼得自在故。自在者，謂轉增勝現行自在故。
復次依止修道分別修義，謂依初靜慮地現修道時，亦修欲界繫所有善根，於彼得自在故。如依初靜慮地修欲界善，如是依一切上地現修道時，皆能修習下界下地所有善根，於彼得自在故。當知此中所說義者，謂依止上地現前修習道時，下界下地所有善根雖不現前，亦皆修習。何以故？於彼得自在故。自在者，謂轉增勝現行自在故。
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究竟道者，謂依金剛喻定，一切麁重永已息故、一切繫得永已斷故、永證一切離繫得故。從此次第無間轉依，證得盡智及無生智十無學法。何等為十？所謂無學正見乃至無學正定、無學正解脫、無學正智。如是等法名究竟道。
究竟道者，謂依金剛喻定，一切麁重永已息故、一切繫得永已斷故、永證一切離繫得故。從此次第無間轉依，證得盡智及無生智十無學法。何等為十？所謂無學正見乃至無學正定、無學正解脫、無學正智。如是等法名究竟道。
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云何名一切麁重？略說有二十四種，謂一切遍行戲論麁重、領受麁重、煩惱麁重、業麁重、異熟麁重、煩惱障麁重、業障麁重、異熟障麁重、蓋麁重、尋思麁重、飲食麁重、交會麁重、夢麁重、病麁重、老麁重、死麁重、勞倦麁重、堅固麁重、麁麁重、中麁重、細麁重、煩惱障麁重、定障麁重、所知障麁重。如是二十四種，略攝一切麁重。
云何名一切麁重？略說有二十四種，謂一切遍行戲論麁重、領受麁重、煩惱麁重、業麁重、異熟麁重、煩惱障麁重、業障麁重、異熟障麁重、蓋麁重、尋思麁重、飲食麁重、交會麁重、夢麁重、病麁重、老麁重、死麁重、勞倦麁重、堅固麁重、麁麁重、中麁重、細麁重、煩惱障麁重、定障麁重、所知障麁重。如是二十四種，略攝一切麁重。
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一切遍行戲論麁重者，謂執眼等諸法習氣，無始時來依附阿賴耶識相續不斷，即此名為戲論習氣。從此習氣，眼等諸法及名言執數數生起。領受麁重者，謂有漏諸受習氣。煩惱麁重者，謂煩惱隨眠。業麁重者，謂有漏業習氣。異熟麁重者，謂異熟無堪能性。煩惱障麁重者，謂猛利長時煩惱性。業障麁重者，謂能障道無間等業障性。異熟障麁重者，謂與諦現觀相違，地獄等自體得。蓋麁重者，謂能障礙善品方便盛貪欲等性。尋思麁重者，謂能障礙欣樂出家欲尋思等性。飲食麁重者，謂極多少食於方便行無堪任性。交會麁重者，謂兩兩形交身心疲損性。夢麁重者，謂睡眠所發身惛劣性。病麁重者，謂諸界互違所發不安隱性。老麁重者，謂大種衰變所起不隨轉性。死麁重者，謂臨命終時諸根亂性。勞倦麁重者，謂遠行等所作支體頓弊性。堅固麁重者，謂無涅槃法者，如其所應所有戲論麁重等性。麁、中、細麁重者，謂欲色無色所有麁重，如其次第。煩惱障麁重者，謂聲聞獨覺菩提所治。定障麁重者，謂九次第定所發功德所治。所知障麁重者，謂一切智性所治。如是隨其所應，一切麁重永已息故，名究竟道。如說如是行者，心解脫圓滿、慧解脫圓滿，身麁重永息，由成就念為因故。於最初門善調善護、善防善覆、極善修治，謂於眼所識色，乃至於意所識法亦爾。
一切遍行戲論麁重者，謂執眼等諸法習氣，無始時來依附阿賴耶識相續不斷，即此名為戲論習氣。從此習氣，眼等諸法及名言執數數生起。領受麁重者，謂有漏諸受習氣。煩惱麁重者，謂煩惱隨眠。業麁重者，謂有漏業習氣。異熟麁重者，謂異熟無堪能性。煩惱障麁重者，謂猛利長時煩惱性。業障麁重者，謂能障道無間等業障性。異熟障麁重者，謂與諦現觀相違，地獄等自體得。蓋麁重者，謂能障礙善品方便盛貪欲等性。尋思麁重者，謂能障礙欣樂出家欲尋思等性。飲食麁重者，謂極多少食於方便行無堪任性。交會麁重者，謂兩兩形交身心疲損性。夢麁重者，謂睡眠所發身惛劣性。病麁重者，謂諸界互違所發不安隱性。老麁重者，謂大種衰變所起不隨轉性。死麁重者，謂臨命終時諸根亂性。勞倦麁重者，謂遠行等所作支體頓弊性。堅固麁重者，謂無涅槃法者，如其所應所有戲論麁重等性。麁、中、細麁重者，謂欲色無色所有麁重，如其次第。煩惱障麁重者，謂聲聞獨覺菩提所治。定障麁重者，謂九次第定所發功德所治。所知障麁重者，謂一切智性所治。如是隨其所應，一切麁重永已息故，名究竟道。如說如是行者，心解脫圓滿、慧解脫圓滿，身麁重永息，由成就念為因故。於最初門善調善護、善防善覆、極善修治，謂於眼所識色，乃至於意所識法亦爾。
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繫得者，謂於麁重積集，假立繫得性。
繫得者，謂於麁重積集，假立繫得性。
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離繫得者，謂於麁重離散，假立離繫得性。金剛喻定者，謂居修道最後斷結道位所有三摩地。此復略有二種，謂方便道攝、無間道攝。方便道攝者，謂從此已去，不為一切障所礙，而能破一切障。無間道攝者，謂從此無間盡智、無生智生。又此三摩地，無間、堅固、一味、遍滿。云何此金剛喻定名無間、謂此相續流非世間行所間缺故。堅固者，非一切障所壞，能壞一切障，極堅猛故。一味者，無分別性，純一味故。遍滿者，緣一切所知法共相真如為境故。為顯此義，薄伽梵說：如大石山無缺無隙無穴一段，極善圓滿，十方猛風所不動轉。無間轉依者，謂已證得無學道者所有三種轉依。何等為三？謂心轉依、道轉依、麁重轉依。心轉依者，謂已得無學道，證得法性心自性清淨，永離一切客塵隨煩惱故，名為轉依，即是真如轉依義。道轉依者，謂昔世間道於現觀時，轉成出世，說名有學，餘有所作故。若永除一切所治、永離三界欲時，此道自體究竟圓滿，立為轉依。麁重轉依者，謂阿賴耶識一切煩惱隨眠永遠離故，名為轉依。
離繫得者，謂於麁重離散，假立離繫得性。金剛喻定者，謂居修道最後斷結道位所有三摩地。此復略有二種，謂方便道攝、無間道攝。方便道攝者，謂從此已去，不為一切障所礙，而能破一切障。無間道攝者，謂從此無間盡智、無生智生。又此三摩地，無間、堅固、一味、遍滿。云何此金剛喻定名無間、謂此相續流非世間行所間缺故。堅固者，非一切障所壞，能壞一切障，極堅猛故。一味者，無分別性，純一味故。遍滿者，緣一切所知法共相真如為境故。為顯此義，薄伽梵說：如大石山無缺無隙無穴一段，極善圓滿，十方猛風所不動轉。無間轉依者，謂已證得無學道者所有三種轉依。何等為三？謂心轉依、道轉依、麁重轉依。心轉依者，謂已得無學道，證得法性心自性清淨，永離一切客塵隨煩惱故，名為轉依，即是真如轉依義。道轉依者，謂昔世間道於現觀時，轉成出世，說名有學，餘有所作故。若永除一切所治、永離三界欲時，此道自體究竟圓滿，立為轉依。麁重轉依者，謂阿賴耶識一切煩惱隨眠永遠離故，名為轉依。
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盡智者，謂由因盡所得智，或緣盡為境。所以者何？由有盡故而起此智，名為盡智。或緣盡為境，故名盡智。此義意言，於此位中由永斷集令無有餘，所得智名盡智。或緣因盡為境，故名盡智。
盡智者，謂由因盡所得智，或緣盡為境。所以者何？由有盡故而起此智，名為盡智。或緣盡為境，故名盡智。此義意言，於此位中由永斷集令無有餘，所得智名盡智。或緣因盡為境，故名盡智。
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無生智者，謂由果斷所得智，或緣果不生為境。所以者何？由有無生故，所得智名無生智。或緣無生為境，名無生智。此義意言，由有當來一切苦果畢竟不生法性故而得此智，雖緣餘諦為境，亦名無生智。或緣苦諦無生為境故，名無生智。
無生智者，謂由果斷所得智，或緣果不生為境。所以者何？由有無生故，所得智名無生智。或緣無生為境，名無生智。此義意言，由有當來一切苦果畢竟不生法性故而得此智，雖緣餘諦為境，亦名無生智。或緣苦諦無生為境故，名無生智。
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又十無學法，當知依止無學戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊說。何以故？無學正語、正業、正命，是無學戒蘊。無學正念、正定，是無學定蘊。無學正見、正思惟、正精進，是無學慧蘊。無學正解脫，是無學解脫蘊。無學正智，是無學解脫智見蘊。
又十無學法，當知依止無學戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊說。何以故？無學正語、正業、正命，是無學戒蘊。無學正念、正定，是無學定蘊。無學正見、正思惟、正精進，是無學慧蘊。無學正解脫，是無學解脫蘊。無學正智，是無學解脫智見蘊。
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復次道諦有四行相，謂道相、如相、行相、出相。何故名道相？因此尋求真實義故。所以者何？由此聖道是諸聖者證真義路，是故名道。何故名如相？以能對治諸煩惱故。所以者何？一切煩惱皆不如理，道能除此，是故名如。何故名行相？善能成辦心，令不顛倒故。所以者何？心不覺悟真實道理，於無常等法起常等顛倒。善能修治此顛倒心，令離顛倒覺真實義，是故名行。何故名出相？趣真常迹故。所以者何？由此聖道能趣出離究竟常迹，是故名出。問：於諸諦中有十六行，皆通世間及出世間。世出世行有何差別？答：於所知境不善悟入、善悟入性差別故，有障、無障性差別故，有分別、無分別性差別故。所以者何？於諸諦中無常苦等十六，世間行於所知境界，不通達真如性故、煩惱所隨眠故、依名言門起戲論故，如其次第不善悟入、有障礙、有分別。出世間行與此相違，善悟入、無障礙、無分別。由此道理，世出世行互有差別。云何出世行無有分別，而善悟入所知境界？由彼諸行現在前時，雖復現證見無常義，然不依名言戲論門見此是無常義。如無常行於無常義，餘行於餘義隨其所應亦如是。
復次道諦有四行相，謂道相、如相、行相、出相。何故名道相？因此尋求真實義故。所以者何？由此聖道是諸聖者證真義路，是故名道。何故名如相？以能對治諸煩惱故。所以者何？一切煩惱皆不如理，道能除此，是故名如。何故名行相？善能成辦心，令不顛倒故。所以者何？心不覺悟真實道理，於無常等法起常等顛倒。善能修治此顛倒心，令離顛倒覺真實義，是故名行。何故名出相？趣真常迹故。所以者何？由此聖道能趣出離究竟常迹，是故名出。問：於諸諦中有十六行，皆通世間及出世間。世出世行有何差別？答：於所知境不善悟入、善悟入性差別故，有障、無障性差別故，有分別、無分別性差別故。所以者何？於諸諦中無常苦等十六，世間行於所知境界，不通達真如性故、煩惱所隨眠故、依名言門起戲論故，如其次第不善悟入、有障礙、有分別。出世間行與此相違，善悟入、無障礙、無分別。由此道理，世出世行互有差別。云何出世行無有分別，而善悟入所知境界？由彼諸行現在前時，雖復現證見無常義，然不依名言戲論門見此是無常義。如無常行於無常義，餘行於餘義隨其所應亦如是。
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大乘阿毘達磨雜集論卷第十
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