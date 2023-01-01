大乘阿毘達磨雜集論
安慧菩薩糅 唐 玄奘譯16卷CBETA T1606大于一万字 18 h
向佛经 GPT 提问
第 9 卷
大乘阿毘達磨雜集論卷第九
大乘阿毘達磨雜集論卷第九
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
安慧菩薩糅
安慧菩薩糅
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
大唐三藏法師玄奘奉 詔譯
大唐三藏法師玄奘奉 詔譯
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
決擇分中諦品第一之四
決擇分中諦品第一之四
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
云何見道？若總說，謂世第一法無間無所得三摩地鉢羅若及彼相應等法。由無分別奢摩他、毘鉢舍那等為體相故。
云何見道？若總說，謂世第一法無間無所得三摩地鉢羅若及彼相應等法。由無分別奢摩他、毘鉢舍那等為體相故。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
又所緣能緣平等平等智為其相，由此通達所取能取無性真如故。
又所緣能緣平等平等智為其相，由此通達所取能取無性真如故。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
又遣各別有情假、法假，遍遣二假所緣法智為相。云何遣各別有情假所緣法智為相？由此智於自相續中不分別我相故。不分別者，是除遣義。云何遣各別法假所緣法智為相？由此智於自相續中不分別色等法相故。云何遍遣二假所緣法智為相？由此智於一切處無有差別，不分別我及法相故。
又遣各別有情假、法假，遍遣二假所緣法智為相。云何遣各別有情假所緣法智為相？由此智於自相續中不分別我相故。不分別者，是除遣義。云何遣各別法假所緣法智為相？由此智於自相續中不分別色等法相故。云何遍遣二假所緣法智為相？由此智於一切處無有差別，不分別我及法相故。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
復次若別說見道差別，謂世第一法無間苦法智忍、苦法智、苦類智忍、苦類智，集法智忍、集法智、集類智忍、集類智，滅法智忍、滅法智、滅類智忍、滅類智，道法智忍、道法智、道類智忍、道類智，如是十六種。於諸聖諦中法類智忍及法類智是見道差別相。苦者，謂苦諦。苦法者，謂苦諦增上所起教法。法智者，謂於方便道中觀察諦增上法智。智忍者，謂先觀察增上力故，於各別苦諦中起現證無漏慧，由此慧故永捨見苦所斷一切煩惱。今於此中所說義者，謂於方便道中觀察依止苦諦所起契經等法，如理作意所攝智增上力故，於自相續苦諦中現證彼真如，出世間慧正見體生，由此慧故永捨一切見苦所斷三界所繫二十八隨眠，是故名為苦法智忍。
復次若別說見道差別，謂世第一法無間苦法智忍、苦法智、苦類智忍、苦類智，集法智忍、集法智、集類智忍、集類智，滅法智忍、滅法智、滅類智忍、滅類智，道法智忍、道法智、道類智忍、道類智，如是十六種。於諸聖諦中法類智忍及法類智是見道差別相。苦者，謂苦諦。苦法者，謂苦諦增上所起教法。法智者，謂於方便道中觀察諦增上法智。智忍者，謂先觀察增上力故，於各別苦諦中起現證無漏慧，由此慧故永捨見苦所斷一切煩惱。今於此中所說義者，謂於方便道中觀察依止苦諦所起契經等法，如理作意所攝智增上力故，於自相續苦諦中現證彼真如，出世間慧正見體生，由此慧故永捨一切見苦所斷三界所繫二十八隨眠，是故名為苦法智忍。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
苦法智者，謂忍無間由此智故於前所斷煩惱解脫而得作證。所以者何？先由忍故永斷一切見苦所斷煩惱，令所依轉從此無間由如是智生證得轉依，是名苦法智。
苦法智者，謂忍無間由此智故於前所斷煩惱解脫而得作證。所以者何？先由忍故永斷一切見苦所斷煩惱，令所依轉從此無間由如是智生證得轉依，是名苦法智。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
苦類智忍者，謂苦法智無間無漏慧生於苦法智忍及苦法智。各別內證，言後諸聖法皆是此種類。所以者何？由初二種若忍若智，是後一切學與無學聖法種類，從此彼得生故。是故無漏慧生各別內證。緣此為境，言後諸聖法皆是此種類，是故名為苦類智忍。
苦類智忍者，謂苦法智無間無漏慧生於苦法智忍及苦法智。各別內證，言後諸聖法皆是此種類。所以者何？由初二種若忍若智，是後一切學與無學聖法種類，從此彼得生故。是故無漏慧生各別內證。緣此為境，言後諸聖法皆是此種類，是故名為苦類智忍。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
苦類智者，謂此無間無漏智生，審定印可苦類智忍。所以者何？由苦類智忍無間無漏智生，於苦類智忍內證印可，故名苦類智。
苦類智者，謂此無間無漏智生，審定印可苦類智忍。所以者何？由苦類智忍無間無漏智生，於苦類智忍內證印可，故名苦類智。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
如是於餘諦中隨其所應諸忍諸智，盡當知於此位中由法忍法智覺悟所取，由類忍類智覺悟能取。所以者何？出世間道有二境界，謂真如及正智，法智品道真如為境、類智品道正智為境，由此諸忍智如實了知故。又於此一切忍智位中說名安住無相觀者，如薄伽梵說第六無相住補特伽羅者，即現住此忍智位中者是也，於此位中一切相皆不可得故。又無相住有六種，謂空、無相、無願、滅定、有頂、見道。如是十六心剎那說名見道。所以者何？由如是忍智所攝十六心剎那，於曾所未見四聖諦境各以四剎那見故，名為見道。又心剎那者，謂於所知境智生究竟名一剎那，非唯於本無今有生時名心剎那。何以故？乃至於所知境能知智生所作究竟名一剎那故。如說苦應遍知是一心剎那，如是集應永斷等亦爾。又如上說見道差別，皆假建立非真實爾。何以故？出世位中各別內證絕戲論故。
如是於餘諦中隨其所應諸忍諸智，盡當知於此位中由法忍法智覺悟所取，由類忍類智覺悟能取。所以者何？出世間道有二境界，謂真如及正智，法智品道真如為境、類智品道正智為境，由此諸忍智如實了知故。又於此一切忍智位中說名安住無相觀者，如薄伽梵說第六無相住補特伽羅者，即現住此忍智位中者是也，於此位中一切相皆不可得故。又無相住有六種，謂空、無相、無願、滅定、有頂、見道。如是十六心剎那說名見道。所以者何？由如是忍智所攝十六心剎那，於曾所未見四聖諦境各以四剎那見故，名為見道。又心剎那者，謂於所知境智生究竟名一剎那，非唯於本無今有生時名心剎那。何以故？乃至於所知境能知智生所作究竟名一剎那故。如說苦應遍知是一心剎那，如是集應永斷等亦爾。又如上說見道差別，皆假建立非真實爾。何以故？出世位中各別內證絕戲論故。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
復次一切道諦由四種相應隨覺了，謂安立故、思惟故、證受故、圓滿故。安立者，謂聲聞等隨自所證已得究竟，為欲令他亦了知故，由後得智以無量種名句文身安立道諦，謂於諸諦中有如是如是忍、如是如是智，如是等。思惟者，謂正修習現觀方便，以世間智如所安立思惟數習。證受者，謂如是數習已，自內證受最初見道，正出世間無戲論位。圓滿者，謂此位後圓滿轉依乃至證得究竟。彼既證得究竟位已，復由後得智以名句文身安立道諦。如是四相，真實道輪數數展轉，相依而轉無有斷絕。如經言，遠塵離垢於諸法中正法眼生者，此依見道說。諸法忍能遠塵、諸法智能離垢，由彼最初於諸諦中妙聖慧眼為自性故。法忍能遠塵者，由諸法忍永斷一切煩惱塵故。法智能離垢者，由諸法智已斷障垢依得生故。又於此忍智兩位如其次第，遍智故、永斷故，道得清淨，依此而說遠塵離垢。又經言，見法、得法、極通達法、究竟堅法，越度一切希望疑惑，不假他緣，於大師教餘不能引，於諸法中得無所畏者，此亦依見道說。於所化有情，聖諦現觀無間說故。見法者，謂諸法忍，由彼通達真實法故。得法者，謂諸法智，彼於轉依能作證故。極通達法者，謂諸類忍。通達諸聖法，是此二類故。究竟堅法者，謂諸類智。於諸所知已究竟故，越度一切希望者，由諸忍智出世間道，證得長夜所希聖果，於自所證無希慮故。越度一切疑惑者，於此位中於他所證無有猶豫，謂餘亦能證此勝位故。不假他緣者，於所修道中雖無他導引自然善巧故。於大師教餘不能引者，於佛聖教已得證淨，雖轉餘生不為邪道所化引故。於諸法中得無所畏者，於依所證問記法中，如惡欲增上慢者怯劣心永無有故。
復次一切道諦由四種相應隨覺了，謂安立故、思惟故、證受故、圓滿故。安立者，謂聲聞等隨自所證已得究竟，為欲令他亦了知故，由後得智以無量種名句文身安立道諦，謂於諸諦中有如是如是忍、如是如是智，如是等。思惟者，謂正修習現觀方便，以世間智如所安立思惟數習。證受者，謂如是數習已，自內證受最初見道，正出世間無戲論位。圓滿者，謂此位後圓滿轉依乃至證得究竟。彼既證得究竟位已，復由後得智以名句文身安立道諦。如是四相，真實道輪數數展轉，相依而轉無有斷絕。如經言，遠塵離垢於諸法中正法眼生者，此依見道說。諸法忍能遠塵、諸法智能離垢，由彼最初於諸諦中妙聖慧眼為自性故。法忍能遠塵者，由諸法忍永斷一切煩惱塵故。法智能離垢者，由諸法智已斷障垢依得生故。又於此忍智兩位如其次第，遍智故、永斷故，道得清淨，依此而說遠塵離垢。又經言，見法、得法、極通達法、究竟堅法，越度一切希望疑惑，不假他緣，於大師教餘不能引，於諸法中得無所畏者，此亦依見道說。於所化有情，聖諦現觀無間說故。見法者，謂諸法忍，由彼通達真實法故。得法者，謂諸法智，彼於轉依能作證故。極通達法者，謂諸類忍。通達諸聖法，是此二類故。究竟堅法者，謂諸類智。於諸所知已究竟故，越度一切希望者，由諸忍智出世間道，證得長夜所希聖果，於自所證無希慮故。越度一切疑惑者，於此位中於他所證無有猶豫，謂餘亦能證此勝位故。不假他緣者，於所修道中雖無他導引自然善巧故。於大師教餘不能引者，於佛聖教已得證淨，雖轉餘生不為邪道所化引故。於諸法中得無所畏者，於依所證問記法中，如惡欲增上慢者怯劣心永無有故。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
云何修道？謂見道上所有世間道出世間道、軟道中道上道、方便道、無間道、解脫道、勝進道等，皆名修道。所以者何？諸佛聖弟子已得諦現觀，從此已上為斷餘結，方便數習世間道等，是名修道。
云何修道？謂見道上所有世間道出世間道、軟道中道上道、方便道、無間道、解脫道、勝進道等，皆名修道。所以者何？諸佛聖弟子已得諦現觀，從此已上為斷餘結，方便數習世間道等，是名修道。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
世間道者，謂世間初靜慮、第二靜慮、第三靜慮、第四靜慮，空無邊處、識無邊處、無所有處、非想非非想處。如是靜慮無色，由四種相應廣分別，謂雜染故、清白故、建立故、清淨故。
世間道者，謂世間初靜慮、第二靜慮、第三靜慮、第四靜慮，空無邊處、識無邊處、無所有處、非想非非想處。如是靜慮無色，由四種相應廣分別，謂雜染故、清白故、建立故、清淨故。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
雜染者，謂四無記根：一愛、二見、三慢、四無明。由此四惑染污其心，於諸染污靜慮定門令色無色界一切有覆無記，煩惱隨煩惱生長不絕。所以者何？由有愛故，味上靜慮雜染所染，貪味淨定輕安樂故。由有見故，見上靜慮雜染所染，依止靜慮發起計度先際等見故。由有慢故，慢上靜慮雜染所染，依證勝定起高慢故。由無明故，疑上靜慮雜染所染，求解脫者由未通達真實道理，於勝品所證常生疑惑，為解脫耶不解脫耶。如是煩惱恒染其心，令色無色大小二惑相續流轉。
雜染者，謂四無記根：一愛、二見、三慢、四無明。由此四惑染污其心，於諸染污靜慮定門令色無色界一切有覆無記，煩惱隨煩惱生長不絕。所以者何？由有愛故，味上靜慮雜染所染，貪味淨定輕安樂故。由有見故，見上靜慮雜染所染，依止靜慮發起計度先際等見故。由有慢故，慢上靜慮雜染所染，依證勝定起高慢故。由無明故，疑上靜慮雜染所染，求解脫者由未通達真實道理，於勝品所證常生疑惑，為解脫耶不解脫耶。如是煩惱恒染其心，令色無色大小二惑相續流轉。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
清白者，謂淨靜慮無色，由性善故說名清白。雖是世間，離纏垢故亦名為淨。
清白者，謂淨靜慮無色，由性善故說名清白。雖是世間，離纏垢故亦名為淨。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
建立者，有四種建立，謂支分建立、等至建立、品類建立、名想建立。於諸靜慮具四建立；諸無色中唯有三種，除支分。
建立者，有四種建立，謂支分建立、等至建立、品類建立、名想建立。於諸靜慮具四建立；諸無色中唯有三種，除支分。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
支分建立者，謂初靜慮有五支。何等為五？一尋、二伺、三喜、四樂、五心一境性。第二靜慮有四支。何等為四？一內等淨、二喜、三樂、四心一境性。第三靜慮有五支。何等為五？一捨、二念、三正智、四樂、五心一境性。第四靜慮有四支。何等為四？一捨清淨、二念清淨、三不苦不樂受、四心一境性。問：法有無量，何故唯立尋等為支？答：對治支故、利益支故、彼二所依自性支故。由此三種支分滿足，不待餘故。初靜慮中尋伺二種是對治支，能斷欲界欲恚害等尋伺故。喜樂二種是利益支，由尋伺支治所治已得離生喜樂故。心一境性是彼二所依自性支，依止定力尋等轉故。第二靜慮中內等淨是對治支，由此能治尋伺故。喜樂是利益支。心一境性是彼二所依自性支，義如前說。第三靜慮中捨念正知是對治支，由此三能治喜故。樂是利益支。心一境性是彼二所依自性支，義如前說。第四靜慮中捨清淨念清淨是對治支，由此二能治樂故。不苦不樂受是利益支。心一境性是彼二所依自性支。諸無色中不立支分，以奢摩他一味性故。
支分建立者，謂初靜慮有五支。何等為五？一尋、二伺、三喜、四樂、五心一境性。第二靜慮有四支。何等為四？一內等淨、二喜、三樂、四心一境性。第三靜慮有五支。何等為五？一捨、二念、三正智、四樂、五心一境性。第四靜慮有四支。何等為四？一捨清淨、二念清淨、三不苦不樂受、四心一境性。問：法有無量，何故唯立尋等為支？答：對治支故、利益支故、彼二所依自性支故。由此三種支分滿足，不待餘故。初靜慮中尋伺二種是對治支，能斷欲界欲恚害等尋伺故。喜樂二種是利益支，由尋伺支治所治已得離生喜樂故。心一境性是彼二所依自性支，依止定力尋等轉故。第二靜慮中內等淨是對治支，由此能治尋伺故。喜樂是利益支。心一境性是彼二所依自性支，義如前說。第三靜慮中捨念正知是對治支，由此三能治喜故。樂是利益支。心一境性是彼二所依自性支，義如前說。第四靜慮中捨清淨念清淨是對治支，由此二能治樂故。不苦不樂受是利益支。心一境性是彼二所依自性支。諸無色中不立支分，以奢摩他一味性故。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
云何等至建立者？謂由七種作意證入初靜慮，如是乃至非想非非想處。何等名為七種作意？謂了相作意、勝解作意、遠離作意、攝樂作意、觀察作意、方便究竟作意、方便究竟果作意。此廣分別，如〈聲聞地〉後瑜伽處。云何證入初靜慮時由七作意？謂由定地作意，見欲界中過患等故，了達麁相。初靜慮中此相無故，名為靜相。是名了相作意。如是作意猶為聞思之所間雜，從此已上超越聞思一向修相，緣麁靜相以為境界，修奢摩他、毘鉢舍那，數數思惟如所尋思麁靜性相，是名勝解作意。由修習此故，最初斷道生彼俱行作意，名遠離作意，由此能斷上品煩惱故，及能遠離彼品麁重故。此觀行者復欣樂上斷見上斷功德，已觸少分遠離喜樂，為欲除去惛沈睡眠，時時修習淨妙作意以悅其心，是名攝樂作意。如是正修行者方便善品所資持故，令欲界繫煩惱纏垢不復現行，因此為欲審察煩惱斷與未斷，復更作意觀察彼生隨順淨相，是名觀察作意。如是行者數數觀察進修對治，為令欲界一切煩惱於暫時間得離繫故，此對治道相應作意，是初靜慮最後方便故，名方便究竟作意。從此無間證得根本最初靜慮俱行作意，是名方便究竟果作意。又由了相作意發希願心，為正了知所應斷所應得，為斷故、為得故，由勝解作意為所求義發正方便，由遠離作意捨上品惑，由攝樂作意捨中品惑，由觀察作意安心於所證、遠離增上慢，由方便究竟作意捨下品惑，由方便究竟果作意領彼所修作意修果。如為證入初靜慮定修七作意，如是乃至為證入非想非非想處定，如應當知。又麁相者，謂於一切下地，從欲界乃至無所有處，如是麁相略有二種：一住於重苦，不寂靜住故；二命行微少，壽命短促故。靜相者，謂於一切上地，從初靜慮乃至非想非非想處，與麁相相違故。
云何等至建立者？謂由七種作意證入初靜慮，如是乃至非想非非想處。何等名為七種作意？謂了相作意、勝解作意、遠離作意、攝樂作意、觀察作意、方便究竟作意、方便究竟果作意。此廣分別，如〈聲聞地〉後瑜伽處。云何證入初靜慮時由七作意？謂由定地作意，見欲界中過患等故，了達麁相。初靜慮中此相無故，名為靜相。是名了相作意。如是作意猶為聞思之所間雜，從此已上超越聞思一向修相，緣麁靜相以為境界，修奢摩他、毘鉢舍那，數數思惟如所尋思麁靜性相，是名勝解作意。由修習此故，最初斷道生彼俱行作意，名遠離作意，由此能斷上品煩惱故，及能遠離彼品麁重故。此觀行者復欣樂上斷見上斷功德，已觸少分遠離喜樂，為欲除去惛沈睡眠，時時修習淨妙作意以悅其心，是名攝樂作意。如是正修行者方便善品所資持故，令欲界繫煩惱纏垢不復現行，因此為欲審察煩惱斷與未斷，復更作意觀察彼生隨順淨相，是名觀察作意。如是行者數數觀察進修對治，為令欲界一切煩惱於暫時間得離繫故，此對治道相應作意，是初靜慮最後方便故，名方便究竟作意。從此無間證得根本最初靜慮俱行作意，是名方便究竟果作意。又由了相作意發希願心，為正了知所應斷所應得，為斷故、為得故，由勝解作意為所求義發正方便，由遠離作意捨上品惑，由攝樂作意捨中品惑，由觀察作意安心於所證、遠離增上慢，由方便究竟作意捨下品惑，由方便究竟果作意領彼所修作意修果。如為證入初靜慮定修七作意，如是乃至為證入非想非非想處定，如應當知。又麁相者，謂於一切下地，從欲界乃至無所有處，如是麁相略有二種：一住於重苦，不寂靜住故；二命行微少，壽命短促故。靜相者，謂於一切上地，從初靜慮乃至非想非非想處，與麁相相違故。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
品類建立者，於初靜慮定具三品熏修，謂軟、中、上。如初靜慮，餘靜慮及無色，三品熏修亦爾。由軟中上品熏修初靜慮故，於初靜慮中還生三異熟。如初靜慮，於餘靜慮中若熏修若生果各三品亦爾。諸靜慮中三品熏修生三果者，謂梵眾天、梵輔天、大梵天如是等，廣說如前。於無色界中無別處所故，不立生果差別。所以者何？於無色界無有安堵宮殿等處故，不建立生果差別。然由三品熏修無色定故，彼異熟生時有高有下、有劣有勝。彼異熟生時有高有下者，由壽命等有差別故。有劣勝者，染污不染污、多分少分有差別故。
品類建立者，於初靜慮定具三品熏修，謂軟、中、上。如初靜慮，餘靜慮及無色，三品熏修亦爾。由軟中上品熏修初靜慮故，於初靜慮中還生三異熟。如初靜慮，於餘靜慮中若熏修若生果各三品亦爾。諸靜慮中三品熏修生三果者，謂梵眾天、梵輔天、大梵天如是等，廣說如前。於無色界中無別處所故，不立生果差別。所以者何？於無色界無有安堵宮殿等處故，不建立生果差別。然由三品熏修無色定故，彼異熟生時有高有下、有劣有勝。彼異熟生時有高有下者，由壽命等有差別故。有劣勝者，染污不染污、多分少分有差別故。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
名想建立者，謂於四靜慮中三摩地差別，無量名字、不可算數、不可思議。何以故？於初靜慮所攝定中，諸佛世尊及得究竟大威德菩薩摩訶薩所入三摩地，彼三摩地一切聲聞及獨覺等尚不了其名，豈能知數，況復證入。如《般若波羅蜜多經》中說三摩地其數過百。如是於餘大乘經中說三摩地其數無量。如於初靜慮所攝定，於餘靜慮無色所攝定亦爾。如是所說皆依靜慮波羅蜜多。
名想建立者，謂於四靜慮中三摩地差別，無量名字、不可算數、不可思議。何以故？於初靜慮所攝定中，諸佛世尊及得究竟大威德菩薩摩訶薩所入三摩地，彼三摩地一切聲聞及獨覺等尚不了其名，豈能知數，況復證入。如《般若波羅蜜多經》中說三摩地其數過百。如是於餘大乘經中說三摩地其數無量。如於初靜慮所攝定，於餘靜慮無色所攝定亦爾。如是所說皆依靜慮波羅蜜多。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
清淨者，謂初靜慮中邊際定，乃至非想非非想處邊際定，是名清淨靜慮。無色邊際定者，為欲引發勝品功德得自在等，修堪任定到究竟處故。
清淨者，謂初靜慮中邊際定，乃至非想非非想處邊際定，是名清淨靜慮。無色邊際定者，為欲引發勝品功德得自在等，修堪任定到究竟處故。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
出世間道者，謂於修道中法智類智品所攝苦智集智滅智道智。如是八智相於見道中已廣說。及彼相應三摩地等，或未至定所攝，或初靜慮乃至無所有處所攝。非想非非想處唯是世間，不明了想恒現行故。由不明了想恒現在前，非極明了現行聖道之所依止，是故一向世間所攝。由此道理，彼想羸劣不能猛利取所緣相，故名無相。復云何知非想非非想處無有聖道？由世尊說：乃至有想三摩鉢底，方能如實照了通達。滅盡三摩鉢底是出世間，由聖道後所證得故，要於人趣方能引發。言引發者，是初起義。或於人趣或於色界能現在前，先已生起後重現前故。或於人趣者，謂即於此生。或於色界者，謂後生彼。云何聖弟子已得無色定已離色界，欲復生色界耶？不必永離色界欲方入無色定，是故此中應作四句。若已離色界欲者，一切皆能入無色界寂靜解脫定耶？設能入無色界寂靜解脫定者，一切已離色界欲耶？答：此初句者，謂依未至定已離色界欲，而不能得入無色界寂靜解脫定。第二句者，謂諸聖者已得第四靜慮，不求生無色界而起厭背，第四靜慮行恒現在前。捨斷結道依勝進道，漸次能入無色界寂靜解脫定。第三句者，謂即此行者勤求離欲，依斷結道漸次能入無色界寂靜解脫定。第四句者，謂除上爾所相。問：無色界中何故滅定不起現前？答：生無色界此滅盡定多分不起現前，由住寂靜解脫異熟者於此滅定多不發起勤方便故。所以者何？諸聖弟子為欲安住寂靜住故，於人趣等引此滅定令現在前。若已生無色界者，不由功用自然安住第一寂靜解脫異熟住，不復發起方便功用求此滅定令現在前。
出世間道者，謂於修道中法智類智品所攝苦智集智滅智道智。如是八智相於見道中已廣說。及彼相應三摩地等，或未至定所攝，或初靜慮乃至無所有處所攝。非想非非想處唯是世間，不明了想恒現行故。由不明了想恒現在前，非極明了現行聖道之所依止，是故一向世間所攝。由此道理，彼想羸劣不能猛利取所緣相，故名無相。復云何知非想非非想處無有聖道？由世尊說：乃至有想三摩鉢底，方能如實照了通達。滅盡三摩鉢底是出世間，由聖道後所證得故，要於人趣方能引發。言引發者，是初起義。或於人趣或於色界能現在前，先已生起後重現前故。或於人趣者，謂即於此生。或於色界者，謂後生彼。云何聖弟子已得無色定已離色界，欲復生色界耶？不必永離色界欲方入無色定，是故此中應作四句。若已離色界欲者，一切皆能入無色界寂靜解脫定耶？設能入無色界寂靜解脫定者，一切已離色界欲耶？答：此初句者，謂依未至定已離色界欲，而不能得入無色界寂靜解脫定。第二句者，謂諸聖者已得第四靜慮，不求生無色界而起厭背，第四靜慮行恒現在前。捨斷結道依勝進道，漸次能入無色界寂靜解脫定。第三句者，謂即此行者勤求離欲，依斷結道漸次能入無色界寂靜解脫定。第四句者，謂除上爾所相。問：無色界中何故滅定不起現前？答：生無色界此滅盡定多分不起現前，由住寂靜解脫異熟者於此滅定多不發起勤方便故。所以者何？諸聖弟子為欲安住寂靜住故，於人趣等引此滅定令現在前。若已生無色界者，不由功用自然安住第一寂靜解脫異熟住，不復發起方便功用求此滅定令現在前。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
軟道者，謂軟軟、軟中、軟上品道。由此道故，能捨三界所繫地地中上上、上中、上下三品煩惱。中道者，謂中軟、中中、中上品道。由此道故，能捨三界所繫地地中中上、中中、中軟三品煩惱。
軟道者，謂軟軟、軟中、軟上品道。由此道故，能捨三界所繫地地中上上、上中、上下三品煩惱。中道者，謂中軟、中中、中上品道。由此道故，能捨三界所繫地地中中上、中中、中軟三品煩惱。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
上道者，謂上軟、上中、上上三品道。由此道故，能捨三界所繫地地中軟上、軟中、軟軟三品煩惱。
上道者，謂上軟、上中、上上三品道。由此道故，能捨三界所繫地地中軟上、軟中、軟軟三品煩惱。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
如是軟中上品道，復各別分為軟等三，建立九品，為顯修道所斷煩惱漸次斷故。復何因緣軟軟品道能斷上上品煩惱？由此煩惱於極猛利毀滅慚愧無羞恥者身中麁重現行，易可覺了易可分別，是故此上品煩惱猶如麁垢，微少對治即能除遣。若下下品煩惱在與上相違者身中微隱現行，難可覺了難可分別，如微隱垢大力對治方能除遣。由此道理，當知所餘能治所治相翻建立亦爾。
如是軟中上品道，復各別分為軟等三，建立九品，為顯修道所斷煩惱漸次斷故。復何因緣軟軟品道能斷上上品煩惱？由此煩惱於極猛利毀滅慚愧無羞恥者身中麁重現行，易可覺了易可分別，是故此上品煩惱猶如麁垢，微少對治即能除遣。若下下品煩惱在與上相違者身中微隱現行，難可覺了難可分別，如微隱垢大力對治方能除遣。由此道理，當知所餘能治所治相翻建立亦爾。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
方便道者，謂由此道能捨煩惱。所以者何？由正修如是道時，能漸捨離各別上品等煩惱所生品類麁重一分，漸得轉依，是名修道中方便道。
方便道者，謂由此道能捨煩惱。所以者何？由正修如是道時，能漸捨離各別上品等煩惱所生品類麁重一分，漸得轉依，是名修道中方便道。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
無間道者，謂由此道無間永斷煩惱，令無所餘。所以者何？由此道無間能永除遣此品煩惱所生品類麁重，令無有餘。又轉麁重依得無麁重，是名修道中無間道。
無間道者，謂由此道無間永斷煩惱，令無所餘。所以者何？由此道無間能永除遣此品煩惱所生品類麁重，令無有餘。又轉麁重依得無麁重，是名修道中無間道。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解脫道者，謂由此道證斷煩惱所得解脫。所以者何？由此道能證煩惱永斷所得轉依故。勝進道者，謂為斷餘品煩惱，所有方便無間解脫道，是名勝進道。所以者何？為斷此品後餘煩惱所有方便無間解脫道，望此品是勝進，故名勝進道。又復棄捨斷煩惱方便，或勤方便思惟諸法、或勤方便安住諸法、或進修餘三摩鉢底諸所有道，名勝進道。又復者，為顯餘義。捨斷煩惱諸方便道，但正思惟契經等法，或復於先所思所證法中安住觀察，或復進入餘勝品定，諸如是等名勝進道。又為引發勝品功德，或復安住諸所有道，名勝進道。所以者何？若為引發神通無量等諸勝品功德，或彼生已現前安住，如是等道名勝進道。如是已廣說修道相差別，今乘義勢更辯諸道修之差別。
解脫道者，謂由此道證斷煩惱所得解脫。所以者何？由此道能證煩惱永斷所得轉依故。勝進道者，謂為斷餘品煩惱，所有方便無間解脫道，是名勝進道。所以者何？為斷此品後餘煩惱所有方便無間解脫道，望此品是勝進，故名勝進道。又復棄捨斷煩惱方便，或勤方便思惟諸法、或勤方便安住諸法、或進修餘三摩鉢底諸所有道，名勝進道。又復者，為顯餘義。捨斷煩惱諸方便道，但正思惟契經等法，或復於先所思所證法中安住觀察，或復進入餘勝品定，諸如是等名勝進道。又為引發勝品功德，或復安住諸所有道，名勝進道。所以者何？若為引發神通無量等諸勝品功德，或彼生已現前安住，如是等道名勝進道。如是已廣說修道相差別，今乘義勢更辯諸道修之差別。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
修云何？略說有四種，謂得修、習修、除去修、對治修。得修者，謂未生善法修習令生。習修者，謂已生善法修令堅住不忘倍復增廣。除去修者，謂已生惡不善法修令永斷。對治修者，謂未生惡不善法修令不生。如是四種修差別相，隨其所應依四正斷說。為得故修名為得修，由此修力得所未得諸善法故。習即是修名為習修，由此修力數習已得諸善法故。為除故修名除去修，由此修力除去現行位諸不善法故。修習對治名對治修，對治未來諸不善法令成不生法故。又道生時能安立自習氣，是名得修，從此種類展轉增盛相續生故。又即此道現前修習，是名習修，由即此道現前行故。又即此道現在前時能捨自障，是名除去修，由此能滅自所對治麁重障故。又即此道既捨自障，又令彼未來住不生法中，是名對治修，由已得轉依於未來世安置彼障令住不生法故。又由具四種對治故，名對治修，謂厭壞對治、斷對治、持對治、遠分對治。厭壞對治者，於有漏諸行見多過患，謂以如病如癰等行厭壞五取蘊故。斷對治者，謂方便及無間道，由彼能斷諸煩惱故。持對治者，謂解脫道，由彼任持斷得故。遠分對治者，謂此後諸道，由彼令先所斷煩惱轉遠離故。如是四種對治差別，是前對治修差別義。
修云何？略說有四種，謂得修、習修、除去修、對治修。得修者，謂未生善法修習令生。習修者，謂已生善法修令堅住不忘倍復增廣。除去修者，謂已生惡不善法修令永斷。對治修者，謂未生惡不善法修令不生。如是四種修差別相，隨其所應依四正斷說。為得故修名為得修，由此修力得所未得諸善法故。習即是修名為習修，由此修力數習已得諸善法故。為除故修名除去修，由此修力除去現行位諸不善法故。修習對治名對治修，對治未來諸不善法令成不生法故。又道生時能安立自習氣，是名得修，從此種類展轉增盛相續生故。又即此道現前修習，是名習修，由即此道現前行故。又即此道現在前時能捨自障，是名除去修，由此能滅自所對治麁重障故。又即此道既捨自障，又令彼未來住不生法中，是名對治修，由已得轉依於未來世安置彼障令住不生法故。又由具四種對治故，名對治修，謂厭壞對治、斷對治、持對治、遠分對治。厭壞對治者，於有漏諸行見多過患，謂以如病如癰等行厭壞五取蘊故。斷對治者，謂方便及無間道，由彼能斷諸煩惱故。持對治者，謂解脫道，由彼任持斷得故。遠分對治者，謂此後諸道，由彼令先所斷煩惱轉遠離故。如是四種對治差別，是前對治修差別義。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
復次道差別有十一種，謂觀察事道、勤功用道、修治定道、現觀方便道、親近現觀道、現觀道、清淨出離道、依根差別道、淨修三學道、發諸功德道、遍攝諸道道。當知此中由覺分等差別故，建立十一種道，如其次第，謂三十七菩提分法、四種正行、四種法迹、奢摩他、毘鉢舍那、三無漏根。觀察事道者，謂四念住，由此最初以不淨等行觀察一切身受心法事故。勤功用道者，謂四正斷，由遍觀察一切事已，為斷諸障發勤精進故。修治定道者，謂四神足。如是淨除一切障已，復由欲勤心觀門修三摩地，令成調順堪任性故。現觀方便道者，謂信等五根。如是修治三摩地已，為欲證得無漏聖道，勤修增上緣煖頂方便故。親近現觀道者，謂信等五力。如是已得增上緣者，為欲無間通達諦理，修習摧伏不信等障，忍第一法近方便故。現觀道者，謂七覺支，由此最初各別內證覺真理故。清淨出離道者，謂聖八支道，由從此後為令修道所斷煩惱永得清淨修出離道故。由此道理，菩提分法如是次第。依根差別道者，謂四正行。由依近分根本等地差別及利鈍根差別故。苦正行者，依止未至及無色定，如其次第，止觀劣故。樂正行者，依止根本靜慮，雙道轉故。二遲通者，謂鈍根依苦樂。二速通者，謂利根依苦樂。淨修三學道者，謂四法迹，由此淨修增上戒等三學故。無貪無恚，能淨修治增上戒學，終不於貪欲瞋恚門毀犯所學處故。正念能淨修治增上心學，由不忘所緣持心令定故。正定能淨修治增上慧學，由心得定能證如實智故。發諸功德道者，謂奢摩他、毘鉢舍那，由此能成辦一切功德故。攝諸道道者，謂三無漏根，由此能攝初中究竟一切道故。未知欲知根，攝方便道及見道。已知根，攝修道。具知根，攝究竟道。
復次道差別有十一種，謂觀察事道、勤功用道、修治定道、現觀方便道、親近現觀道、現觀道、清淨出離道、依根差別道、淨修三學道、發諸功德道、遍攝諸道道。當知此中由覺分等差別故，建立十一種道，如其次第，謂三十七菩提分法、四種正行、四種法迹、奢摩他、毘鉢舍那、三無漏根。觀察事道者，謂四念住，由此最初以不淨等行觀察一切身受心法事故。勤功用道者，謂四正斷，由遍觀察一切事已，為斷諸障發勤精進故。修治定道者，謂四神足。如是淨除一切障已，復由欲勤心觀門修三摩地，令成調順堪任性故。現觀方便道者，謂信等五根。如是修治三摩地已，為欲證得無漏聖道，勤修增上緣煖頂方便故。親近現觀道者，謂信等五力。如是已得增上緣者，為欲無間通達諦理，修習摧伏不信等障，忍第一法近方便故。現觀道者，謂七覺支，由此最初各別內證覺真理故。清淨出離道者，謂聖八支道，由從此後為令修道所斷煩惱永得清淨修出離道故。由此道理，菩提分法如是次第。依根差別道者，謂四正行。由依近分根本等地差別及利鈍根差別故。苦正行者，依止未至及無色定，如其次第，止觀劣故。樂正行者，依止根本靜慮，雙道轉故。二遲通者，謂鈍根依苦樂。二速通者，謂利根依苦樂。淨修三學道者，謂四法迹，由此淨修增上戒等三學故。無貪無恚，能淨修治增上戒學，終不於貪欲瞋恚門毀犯所學處故。正念能淨修治增上心學，由不忘所緣持心令定故。正定能淨修治增上慧學，由心得定能證如實智故。發諸功德道者，謂奢摩他、毘鉢舍那，由此能成辦一切功德故。攝諸道道者，謂三無漏根，由此能攝初中究竟一切道故。未知欲知根，攝方便道及見道。已知根，攝修道。具知根，攝究竟道。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
大乘阿毘達磨雜集論卷第九
大乘阿毘達磨雜集論卷第九
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话