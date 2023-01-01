大乘阿毘達磨雜集論
安慧菩薩糅 唐 玄奘譯16卷CBETA T1606大于一万字 18 h
向佛经 GPT 提问
第 7 卷
大乘阿毘達磨雜集論卷第七
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安慧菩薩糅
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大唐三藏法師玄奘奉 詔譯
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決擇分中諦品第一之二
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隨煩惱者，謂所有諸煩惱皆是隨煩惱。有隨煩惱非煩惱，謂除煩惱，所餘染污行蘊所攝一切心法。此復云何？謂除貪等六煩惱，所餘染污行蘊所攝忿等諸心法。又貪瞋癡名隨煩惱心法，由此隨煩惱隨惱於心，令不離染、令不解脫、令不斷障故，名隨煩惱。如世尊說：汝等長夜為貪瞋癡隨所惱亂心恒染污。
隨煩惱者，謂所有諸煩惱皆是隨煩惱。有隨煩惱非煩惱，謂除煩惱，所餘染污行蘊所攝一切心法。此復云何？謂除貪等六煩惱，所餘染污行蘊所攝忿等諸心法。又貪瞋癡名隨煩惱心法，由此隨煩惱隨惱於心，令不離染、令不解脫、令不斷障故，名隨煩惱。如世尊說：汝等長夜為貪瞋癡隨所惱亂心恒染污。
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纏有八種，謂惛沈、睡眠、掉舉、惡作、嫉、慳、無慚、無愧，數數增盛纏繞於心，故名纏。由此諸纏數數增盛纏繞一切觀行者心，於修善品為障礙故。修善品者，謂隨修習止舉捨相及彼所依梵行等所攝淨尸羅時。此復云何？謂修止時惛沈、睡眠為障，於內引沈沒故。修舉時掉舉、惡作為障，於外引散亂故。修捨時嫉慳為障，由成就此於自他利悋妬門中數數搖動心故。修淨尸羅時無慚、無愧為障，由具此二犯諸學處無羞恥故。
纏有八種，謂惛沈、睡眠、掉舉、惡作、嫉、慳、無慚、無愧，數數增盛纏繞於心，故名纏。由此諸纏數數增盛纏繞一切觀行者心，於修善品為障礙故。修善品者，謂隨修習止舉捨相及彼所依梵行等所攝淨尸羅時。此復云何？謂修止時惛沈、睡眠為障，於內引沈沒故。修舉時掉舉、惡作為障，於外引散亂故。修捨時嫉慳為障，由成就此於自他利悋妬門中數數搖動心故。修淨尸羅時無慚、無愧為障，由具此二犯諸學處無羞恥故。
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暴流有四，謂欲暴流、有暴流、見暴流、無明暴流。隨流漂鼓是暴流義，隨順雜染故。初是習欲求者，第二是習有求者，後二是習邪梵行求者，能依所依相應道理故。見暴流是能依，無明暴流為所依，由有愚癡顛倒推求解脫及方便故。
暴流有四，謂欲暴流、有暴流、見暴流、無明暴流。隨流漂鼓是暴流義，隨順雜染故。初是習欲求者，第二是習有求者，後二是習邪梵行求者，能依所依相應道理故。見暴流是能依，無明暴流為所依，由有愚癡顛倒推求解脫及方便故。
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軛有四種，謂欲軛、有軛、見軛、無明軛。障礙離繫是軛義，違背清淨故。此亦隨其次第習三求者相應現行。
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取有四種，謂欲取、見取、戒禁取、我語取。執取諍根、執取後有，是取義。所以者何？由貪著欲繫縛耽染為因，諸在家者更相鬪諍，此諍根本是第一取。由貪著見繫縛耽染為因，諸出家者更相鬪諍，此諍根本是後三取。六十二見趣是見取。各別禁戒多分苦行是戒禁取。彼所依止薩迦耶見是我語取。由見取、戒禁取，諸外道輩更相諍論，以於是處見不一故。由我語取，諸外道輩互無諍論，於我有性皆同見故。然由此取，諸外道等與正法者互有諍論，由彼不信有無我故。如是執著諍論根本，復能引取後有苦異熟，故名為取。
取有四種，謂欲取、見取、戒禁取、我語取。執取諍根、執取後有，是取義。所以者何？由貪著欲繫縛耽染為因，諸在家者更相鬪諍，此諍根本是第一取。由貪著見繫縛耽染為因，諸出家者更相鬪諍，此諍根本是後三取。六十二見趣是見取。各別禁戒多分苦行是戒禁取。彼所依止薩迦耶見是我語取。由見取、戒禁取，諸外道輩更相諍論，以於是處見不一故。由我語取，諸外道輩互無諍論，於我有性皆同見故。然由此取，諸外道等與正法者互有諍論，由彼不信有無我故。如是執著諍論根本，復能引取後有苦異熟，故名為取。
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繫有四種，謂貪欲身繫、瞋恚身繫、戒禁取身繫、此實執取身繫。以能障礙定意性身，故名為繫。所以者何？由此能障定心自性之身故名繫，非障色身。何以故？能為四種心亂因故。謂由貪愛財物等因令心散亂，於鬪諍事不正行為因令心散亂，於難行戒禁苦惱為因令心散亂，不如正理推求境界為因令心散亂。由彼依止各別見故，於所知境不如正理種種推度妄生執著，謂唯此真餘並愚妄，由此為因令心散動。於何散動？謂於定心如實智見。
繫有四種，謂貪欲身繫、瞋恚身繫、戒禁取身繫、此實執取身繫。以能障礙定意性身，故名為繫。所以者何？由此能障定心自性之身故名繫，非障色身。何以故？能為四種心亂因故。謂由貪愛財物等因令心散亂，於鬪諍事不正行為因令心散亂，於難行戒禁苦惱為因令心散亂，不如正理推求境界為因令心散亂。由彼依止各別見故，於所知境不如正理種種推度妄生執著，謂唯此真餘並愚妄，由此為因令心散動。於何散動？謂於定心如實智見。
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蓋有五種，謂貪欲蓋、瞋恚蓋、惛沈睡眠蓋、掉舉惡作蓋、疑蓋。能令善品不得顯了是蓋義，覆蔽其心障諸善品令不轉故。問：於何等位障諸善法？答：於樂出家位、覺正行位、止舉捨位。於樂出家時貪欲蓋為障，希求受用外境界門，於彼不欣樂故。於覺正行時瞋恚蓋為障，於所犯學處同梵行者正發覺時，由心瞋恚不正學故。於止舉兩位，惛沈睡眠掉舉惡作蓋為障，如前所說能引沈沒及散亂故。於捨位，疑蓋為障，遠離決定不能捨故。
蓋有五種，謂貪欲蓋、瞋恚蓋、惛沈睡眠蓋、掉舉惡作蓋、疑蓋。能令善品不得顯了是蓋義，覆蔽其心障諸善品令不轉故。問：於何等位障諸善法？答：於樂出家位、覺正行位、止舉捨位。於樂出家時貪欲蓋為障，希求受用外境界門，於彼不欣樂故。於覺正行時瞋恚蓋為障，於所犯學處同梵行者正發覺時，由心瞋恚不正學故。於止舉兩位，惛沈睡眠掉舉惡作蓋為障，如前所說能引沈沒及散亂故。於捨位，疑蓋為障，遠離決定不能捨故。
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株杌有三，謂貪、瞋、癡。由依止貪瞋癡先所串習為方便故，成貪等行，心不調順、無所堪能、難可解脫。令諸眾生難斷此行，故名株杌。所以者何？對治道犁難可破壞，約此義故立為株杌。於無量生串習貪等以成其行，堅固難拔猶株杌故。
株杌有三，謂貪、瞋、癡。由依止貪瞋癡先所串習為方便故，成貪等行，心不調順、無所堪能、難可解脫。令諸眾生難斷此行，故名株杌。所以者何？對治道犁難可破壞，約此義故立為株杌。於無量生串習貪等以成其行，堅固難拔猶株杌故。
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垢有三種，謂貪、瞋、癡。由依止貪瞋癡故，毀犯如是尸羅學處。由此有智同梵行者，或於聚落或閑靜處見已，作如是言：此長老作如是事、行如是行，為聚落刺。點染不淨，說名為垢，以貪瞋癡能現犯戒不淨相故。
垢有三種，謂貪、瞋、癡。由依止貪瞋癡故，毀犯如是尸羅學處。由此有智同梵行者，或於聚落或閑靜處見已，作如是言：此長老作如是事、行如是行，為聚落刺。點染不淨，說名為垢，以貪瞋癡能現犯戒不淨相故。
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燒害有三，謂貪、瞋、癡。由依止貪瞋癡故，長時數受生死燒惱，故名燒害。由於無始生死流轉，因貪瞋癡數被生死苦燒害故。
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箭有三種，謂貪、瞋、癡。由依止貪瞋癡故，於有有具深起追求相續不絕，於佛法僧苦集滅道常生疑惑，故名為箭。於諸有財三寶四諦，隨愛疑門能射傷故。
箭有三種，謂貪、瞋、癡。由依止貪瞋癡故，於有有具深起追求相續不絕，於佛法僧苦集滅道常生疑惑，故名為箭。於諸有財三寶四諦，隨愛疑門能射傷故。
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所有有三，謂貪、瞋、癡。由依止貪瞋癡故，積畜財物有怖有怨，多住散亂，故名所有。由多積集所有資具，恒與怖等共相應故。
所有有三，謂貪、瞋、癡。由依止貪瞋癡故，積畜財物有怖有怨，多住散亂，故名所有。由多積集所有資具，恒與怖等共相應故。
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惡行有三，謂貪、瞋、癡。由依止貪瞋癡故，恒行身語意惡行，故名惡行，由貪瞋癡能引殺生等諸不善行故。又即依此貪瞋癡門，廣生無量惡不善行故，建立三不善根。所以者何？以諸有情，愛味世間，所有為因，行諸惡行，貪求財利行惡行故。分別世間，怨相為因，行諸惡行。由懷瞋恚不忍他過，多行惡故。執著世間，邪法為因，行諸惡行。由懷愚癡起顛倒見，因祠祀等行諸惡故。是故此貪瞋癡亦名惡行，亦名不善根。
惡行有三，謂貪、瞋、癡。由依止貪瞋癡故，恒行身語意惡行，故名惡行，由貪瞋癡能引殺生等諸不善行故。又即依此貪瞋癡門，廣生無量惡不善行故，建立三不善根。所以者何？以諸有情，愛味世間，所有為因，行諸惡行，貪求財利行惡行故。分別世間，怨相為因，行諸惡行。由懷瞋恚不忍他過，多行惡故。執著世間，邪法為因，行諸惡行。由懷愚癡起顛倒見，因祠祀等行諸惡故。是故此貪瞋癡亦名惡行，亦名不善根。
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漏有三種，謂欲漏、有漏、無明漏。令心連注流散不絕，故名為漏。此復云何？依外門流注故立欲漏，依內門流注故立有漏，依彼二所依門流注故立無明漏。令心連注流散不絕，是漏義。
漏有三種，謂欲漏、有漏、無明漏。令心連注流散不絕，故名為漏。此復云何？依外門流注故立欲漏，依內門流注故立有漏，依彼二所依門流注故立無明漏。令心連注流散不絕，是漏義。
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匱有三種，謂貪、瞋、癡。由依止貪瞋癡故，於有及資生具恒起追求無有厭足，常為貧乏眾苦所惱故，故名匱。以貪瞋癡能令身心恒乏短故。
匱有三種，謂貪、瞋、癡。由依止貪瞋癡故，於有及資生具恒起追求無有厭足，常為貧乏眾苦所惱故，故名匱。以貪瞋癡能令身心恒乏短故。
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熱有三種，謂貪、瞋、癡。由依止貪瞋癡故，不如正理執著諸相、執著隨好，由執著相及隨好故燒惱身心，故名為熱。不如正理妄執相好，燒身心故。
熱有三種，謂貪、瞋、癡。由依止貪瞋癡故，不如正理執著諸相、執著隨好，由執著相及隨好故燒惱身心，故名為熱。不如正理妄執相好，燒身心故。
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惱有三種，謂貪、瞋、癡。由依止貪瞋癡故，隨彼彼處愛樂耽著，彼若變壞便增愁歎，種種憂苦熱惱所觸，故名為惱。由於色等諸可樂事深愛著已，彼若變壞，是諸有情便為種種愁歎等苦所惱亂故。
惱有三種，謂貪、瞋、癡。由依止貪瞋癡故，隨彼彼處愛樂耽著，彼若變壞便增愁歎，種種憂苦熱惱所觸，故名為惱。由於色等諸可樂事深愛著已，彼若變壞，是諸有情便為種種愁歎等苦所惱亂故。
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諍有三種，謂貪、瞋、癡。由依止貪瞋癡故，執持刀杖興諸戰諍種種鬪訟，是故貪等說名為諍。
諍有三種，謂貪、瞋、癡。由依止貪瞋癡故，執持刀杖興諸戰諍種種鬪訟，是故貪等說名為諍。
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熾然有三，謂貪、瞋、癡。由依止貪瞋癡故，為非法貪大火所燒。非法貪者，謂隨貪著不善業道。又為不平等貪大火所燒。不平等貪者，謂非法非理貪求境界。又為邪法大火所燒。邪法者，謂諸外道惡說法律。以非法貪等能發身心熾然大火，如火熾然故名熾然。
熾然有三，謂貪、瞋、癡。由依止貪瞋癡故，為非法貪大火所燒。非法貪者，謂隨貪著不善業道。又為不平等貪大火所燒。不平等貪者，謂非法非理貪求境界。又為邪法大火所燒。邪法者，謂諸外道惡說法律。以非法貪等能發身心熾然大火，如火熾然故名熾然。
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稠林有三，謂貪、瞋、癡。由依止貪瞋癡故，於諸生死根本行中廣興染著，令諸有情感種種身流轉五趣，令諸有情處生死本，行大樹稠林難可出離，是故貪等說名稠林。
稠林有三，謂貪、瞋、癡。由依止貪瞋癡故，於諸生死根本行中廣興染著，令諸有情感種種身流轉五趣，令諸有情處生死本，行大樹稠林難可出離，是故貪等說名稠林。
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拘礙有三，謂貪，瞋，癡。由依止貪瞋癡故，顧戀身財無所覺了樂處憒閙，得少善法便生厭足，由此不能修諸善法，故名拘礙。依貪瞋癡顧身財等，拘礙有情不得自在修諸善故。又此顧戀身等，即依五種心拘礙說。何等為五？謂顧戀身、顧戀諸欲樂相雜住、闕於隨順教誡教授、於諸善品得少為足，拘礙心故名心拘礙。諸如是等煩惱義門差別無量。
拘礙有三，謂貪，瞋，癡。由依止貪瞋癡故，顧戀身財無所覺了樂處憒閙，得少善法便生厭足，由此不能修諸善法，故名拘礙。依貪瞋癡顧身財等，拘礙有情不得自在修諸善故。又此顧戀身等，即依五種心拘礙說。何等為五？謂顧戀身、顧戀諸欲樂相雜住、闕於隨順教誡教授、於諸善品得少為足，拘礙心故名心拘礙。諸如是等煩惱義門差別無量。
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邪行者，謂貪瞋二煩惱，迷境界及見起邪行。修道所斷、見道所斷，隨其次第。貪瞋二種緣少淨相及相違相為境界故，名迷境界。雖亦緣有情起於貪瞋，然依境界門起故，亦名迷境界。慢，迷有情及見起邪行，以於下劣等起計己勝等，行於有情門邪解轉故。薩迦耶見、邊執見、邪見，迷所知境起邪行，依增益損減門，如其所應。見取、戒禁取、迷諸見起邪行、由於諸見過失取為第一及戒禁清淨故。疑，迷對治起邪行，於諸諦中成二解故。無明，迷一切起邪行。又十煩惱皆迷苦集起諸邪行，是彼因緣所依處故。所以者何？苦集二諦皆是十種煩惱因緣，又為依處，是故一切迷此因緣依處起諸邪行。又十煩惱皆迷滅道起諸邪行，由此能生彼怖畏故。所以者何？由煩惱力樂著生死，於清淨法起懸崖想生大怖畏。又諸外道於滅道諦，妄起種種顛倒分別。是故十惑皆迷滅道起諸邪行。
邪行者，謂貪瞋二煩惱，迷境界及見起邪行。修道所斷、見道所斷，隨其次第。貪瞋二種緣少淨相及相違相為境界故，名迷境界。雖亦緣有情起於貪瞋，然依境界門起故，亦名迷境界。慢，迷有情及見起邪行，以於下劣等起計己勝等，行於有情門邪解轉故。薩迦耶見、邊執見、邪見，迷所知境起邪行，依增益損減門，如其所應。見取、戒禁取、迷諸見起邪行、由於諸見過失取為第一及戒禁清淨故。疑，迷對治起邪行，於諸諦中成二解故。無明，迷一切起邪行。又十煩惱皆迷苦集起諸邪行，是彼因緣所依處故。所以者何？苦集二諦皆是十種煩惱因緣，又為依處，是故一切迷此因緣依處起諸邪行。又十煩惱皆迷滅道起諸邪行，由此能生彼怖畏故。所以者何？由煩惱力樂著生死，於清淨法起懸崖想生大怖畏。又諸外道於滅道諦，妄起種種顛倒分別。是故十惑皆迷滅道起諸邪行。
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界云何？謂除瞋，餘一切通三界繫。瞋唯欲界繫，緣違損境生故。又貪，於欲界與樂喜捨相應。如於欲界，於初二靜慮亦爾。於第三靜慮與樂捨相應，已上唯與捨相應。貪於欲界與樂相應者，謂在五識身。與喜相應者，在意識身。與捨相應者，在一切處。於相續末位所以不與憂苦相應者，由此欣行轉故。瞋與苦憂捨相應。苦相應者，在五識身。憂相應者，在第六識。所以不與喜樂相應者，由此慼行轉故。瞋能逼惱，自相續故名慼行。與捨相應者，於一切處。如前說，慢於欲界與喜捨相應，於初二靜慮與樂喜捨相應，於第三靜慮與樂捨相應，已上唯捨相應。慢於欲界樂不相應者，以五識無故。若爾，於初二靜慮，云何與樂相應？與意地樂相應，故無過。云何於彼有意地樂？由說彼地有喜樂故。如經言：云何為喜？謂已轉依者依於轉識，心悅心踊心適心調心安適受受所攝。依於轉識者，即依意識，於三摩呬多位餘識無故。云何為樂？謂已轉依者依阿賴耶識攝受所依，所依怡悅安適受受所攝。此經意說樂受依初二靜慮生時，與如是心心法聚相應，由欣踊行還令此聚皆得踊悅，又令所依阿賴耶識自體安樂怡適。由此樂受作二事故，體雖是一，建立二種若喜若樂，是故說此相應。慢與樂喜相應。如慢，薩迦耶見、邊執見、見取、戒禁取亦爾。邪見於欲界與憂喜捨相應，於色無色界隨所有受皆與相應。云何邪見於欲界與憂喜相應？謂先造妙行惡行者，見此無果生欣慼故。所以不與苦樂相應者，由一切見皆在意地故。疑於欲界與憂捨相應，於色無色界隨所有受皆與相應。所以欲界非喜相應者，不決定心若未息滅，喜不生故。色界中疑疑上靜慮者，由喜樂定力所引持故亦得隨轉，是故於彼亦與喜樂相應。無明有二種，謂相應、不共。相應無明，一切煩惱相應故，若於是處隨所有受皆得相應。不共無明，於欲界與憂捨相應，於上界隨所有受皆得相應。喜樂相應不相應，理應如疑說。何故諸煩惱皆與捨相應？以一切煩惱墮中庸位方息沒故。所以者何？煩惱生起展轉相續漸漸微薄，勢力將盡墮處中位，於此位中必與捨受相應。
界云何？謂除瞋，餘一切通三界繫。瞋唯欲界繫，緣違損境生故。又貪，於欲界與樂喜捨相應。如於欲界，於初二靜慮亦爾。於第三靜慮與樂捨相應，已上唯與捨相應。貪於欲界與樂相應者，謂在五識身。與喜相應者，在意識身。與捨相應者，在一切處。於相續末位所以不與憂苦相應者，由此欣行轉故。瞋與苦憂捨相應。苦相應者，在五識身。憂相應者，在第六識。所以不與喜樂相應者，由此慼行轉故。瞋能逼惱，自相續故名慼行。與捨相應者，於一切處。如前說，慢於欲界與喜捨相應，於初二靜慮與樂喜捨相應，於第三靜慮與樂捨相應，已上唯捨相應。慢於欲界樂不相應者，以五識無故。若爾，於初二靜慮，云何與樂相應？與意地樂相應，故無過。云何於彼有意地樂？由說彼地有喜樂故。如經言：云何為喜？謂已轉依者依於轉識，心悅心踊心適心調心安適受受所攝。依於轉識者，即依意識，於三摩呬多位餘識無故。云何為樂？謂已轉依者依阿賴耶識攝受所依，所依怡悅安適受受所攝。此經意說樂受依初二靜慮生時，與如是心心法聚相應，由欣踊行還令此聚皆得踊悅，又令所依阿賴耶識自體安樂怡適。由此樂受作二事故，體雖是一，建立二種若喜若樂，是故說此相應。慢與樂喜相應。如慢，薩迦耶見、邊執見、見取、戒禁取亦爾。邪見於欲界與憂喜捨相應，於色無色界隨所有受皆與相應。云何邪見於欲界與憂喜相應？謂先造妙行惡行者，見此無果生欣慼故。所以不與苦樂相應者，由一切見皆在意地故。疑於欲界與憂捨相應，於色無色界隨所有受皆與相應。所以欲界非喜相應者，不決定心若未息滅，喜不生故。色界中疑疑上靜慮者，由喜樂定力所引持故亦得隨轉，是故於彼亦與喜樂相應。無明有二種，謂相應、不共。相應無明，一切煩惱相應故，若於是處隨所有受皆得相應。不共無明，於欲界與憂捨相應，於上界隨所有受皆得相應。喜樂相應不相應，理應如疑說。何故諸煩惱皆與捨相應？以一切煩惱墮中庸位方息沒故。所以者何？煩惱生起展轉相續漸漸微薄，勢力將盡墮處中位，於此位中必與捨受相應。
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又貪於欲界在六識身。如貪，瞋、無明亦爾。貪於色界在四識身，彼無鼻舌識故。於無色界唯在意識身。如貪，無明亦爾。慢、見疑於一切處唯在意識身，由彼於稱量等門轉故。又貪瞋慢於欲界緣一分事轉。如於欲界，於色無色界亦爾。慢緣一分事轉者，隨於一分高舉生故。所餘煩惱於一切處遍緣一切事轉。
又貪於欲界在六識身。如貪，瞋、無明亦爾。貪於色界在四識身，彼無鼻舌識故。於無色界唯在意識身。如貪，無明亦爾。慢、見疑於一切處唯在意識身，由彼於稱量等門轉故。又貪瞋慢於欲界緣一分事轉。如於欲界，於色無色界亦爾。慢緣一分事轉者，隨於一分高舉生故。所餘煩惱於一切處遍緣一切事轉。
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眾云何？謂二眾煩惱，見道所斷眾、修道所斷眾。欲界見苦所斷具十煩惱。如見苦所斷，見集滅道所斷亦爾。若迷此起邪行，即見此所斷。問：若緣此為境，即迷此起邪行耶？答：不必爾，緣無漏為境，煩惱唯於有漏事隨增故。若是處是彼因緣及所依處，彼迷此起邪行，是見苦所斷。如見苦所斷，見集滅道所斷亦爾，隨其所應。色界見四種所斷，各有九煩惱，除瞋。如色界，無色界亦爾。如是見道所斷煩惱眾，總有一百一十二。欲界修所斷有六煩惱，謂俱生薩迦耶見、邊執見，及貪、瞋、慢、無明。何等名為修所斷俱生薩迦耶見？謂聖弟子雖見道已生，而依止此故我慢現行。如經言：長老駄索迦當知，我於五取蘊不見我我所，然於五取蘊有我慢我欲我隨眠，未永斷、未遍知、未滅、未吐。猶如乳母有垢膩衣，雖以鹵土等水浣濯極令離垢，若未香熏，臭氣隨轉。復以種種香物熏坌，臭氣方盡。如是佛聖弟子，雖以見道永斷分別身見之垢，若未以修道熏習相續，無始串習虛妄執著習氣所引不分別事我見隨轉。復以隨道熏習相續，彼方永滅。俱生邊執見者，謂斷見所攝。由此見故於涅槃界其心退轉生大怖畏，謂我我今者何所在耶？貪等煩惱修道所斷者，謂除見品所攝。色界修道所斷有五，除瞋。如色界，無色界亦爾。如是修道所斷煩惱總有十六。
眾云何？謂二眾煩惱，見道所斷眾、修道所斷眾。欲界見苦所斷具十煩惱。如見苦所斷，見集滅道所斷亦爾。若迷此起邪行，即見此所斷。問：若緣此為境，即迷此起邪行耶？答：不必爾，緣無漏為境，煩惱唯於有漏事隨增故。若是處是彼因緣及所依處，彼迷此起邪行，是見苦所斷。如見苦所斷，見集滅道所斷亦爾，隨其所應。色界見四種所斷，各有九煩惱，除瞋。如色界，無色界亦爾。如是見道所斷煩惱眾，總有一百一十二。欲界修所斷有六煩惱，謂俱生薩迦耶見、邊執見，及貪、瞋、慢、無明。何等名為修所斷俱生薩迦耶見？謂聖弟子雖見道已生，而依止此故我慢現行。如經言：長老駄索迦當知，我於五取蘊不見我我所，然於五取蘊有我慢我欲我隨眠，未永斷、未遍知、未滅、未吐。猶如乳母有垢膩衣，雖以鹵土等水浣濯極令離垢，若未香熏，臭氣隨轉。復以種種香物熏坌，臭氣方盡。如是佛聖弟子，雖以見道永斷分別身見之垢，若未以修道熏習相續，無始串習虛妄執著習氣所引不分別事我見隨轉。復以隨道熏習相續，彼方永滅。俱生邊執見者，謂斷見所攝。由此見故於涅槃界其心退轉生大怖畏，謂我我今者何所在耶？貪等煩惱修道所斷者，謂除見品所攝。色界修道所斷有五，除瞋。如色界，無色界亦爾。如是修道所斷煩惱總有十六。
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斷云何？謂如此差別斷、由此作意斷、從此而得斷。如此差別斷者，謂遍知故、遠離故、得對治故。遍知者，謂彼因緣事遍智、自體遍智、過患遍智。彼因緣事遍智者，謂知煩惱隨眠未永斷故，如是等如前說。自體遍智者，謂知此煩惱生已極惱亂心性。過患遍智者，謂知此煩惱能引自害、能引害他、能引俱害，能生現法過、能生後法過、能生現法後法過，能令有情受此所生身心憂苦。遠離者，雖彼暫生而不堅執。由彼因緣事遍智等三種遍智，於彼已生一切煩惱，心不堅執方便遠離。得對治者，謂未生者令不生故、已生者令斷故。得對治道，為令未生已生煩惱不生永斷，修治道故。問：何等作意能斷耶？答：總緣作意，觀一切法皆無我性，能斷煩惱。總緣作意者，謂合緣一切法共相行作意。問：若唯總緣諸法無我智能斷煩惱者，何故顯示無常等行？答：非為斷煩惱故修習彼行，但為修治無我行故。由依無常行引得苦行，依止苦行引無我行。如經言：無常故苦，苦故無我。是故建立此無我行為無上。無上有三種，謂智無上、行無上、解脫無上。智無上者，謂無我智，得此智已更無所求故。行無上者，謂樂速通行，一切行中最第一故。解脫無上者，謂無學不動解脫，於一切解脫最為勝故。此三無上，如其次第依止見修無學道說。問：從何而得斷耶？答：不從過去已滅故、不從未來未生故、不從現在道不俱故，然從諸煩惱麁重而得斷。為斷如是如是品麁重，生如是如是品對治。若此品對治生，即此品麁重滅。平等平等，猶如世間明生暗滅。由此品離繫故，令未來煩惱住不生法中，是名為斷。
斷云何？謂如此差別斷、由此作意斷、從此而得斷。如此差別斷者，謂遍知故、遠離故、得對治故。遍知者，謂彼因緣事遍智、自體遍智、過患遍智。彼因緣事遍智者，謂知煩惱隨眠未永斷故，如是等如前說。自體遍智者，謂知此煩惱生已極惱亂心性。過患遍智者，謂知此煩惱能引自害、能引害他、能引俱害，能生現法過、能生後法過、能生現法後法過，能令有情受此所生身心憂苦。遠離者，雖彼暫生而不堅執。由彼因緣事遍智等三種遍智，於彼已生一切煩惱，心不堅執方便遠離。得對治者，謂未生者令不生故、已生者令斷故。得對治道，為令未生已生煩惱不生永斷，修治道故。問：何等作意能斷耶？答：總緣作意，觀一切法皆無我性，能斷煩惱。總緣作意者，謂合緣一切法共相行作意。問：若唯總緣諸法無我智能斷煩惱者，何故顯示無常等行？答：非為斷煩惱故修習彼行，但為修治無我行故。由依無常行引得苦行，依止苦行引無我行。如經言：無常故苦，苦故無我。是故建立此無我行為無上。無上有三種，謂智無上、行無上、解脫無上。智無上者，謂無我智，得此智已更無所求故。行無上者，謂樂速通行，一切行中最第一故。解脫無上者，謂無學不動解脫，於一切解脫最為勝故。此三無上，如其次第依止見修無學道說。問：從何而得斷耶？答：不從過去已滅故、不從未來未生故、不從現在道不俱故，然從諸煩惱麁重而得斷。為斷如是如是品麁重，生如是如是品對治。若此品對治生，即此品麁重滅。平等平等，猶如世間明生暗滅。由此品離繫故，令未來煩惱住不生法中，是名為斷。
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復次煩惱增上所生業云何？謂若思業、若思已業，總名業相。又業有五種，謂取受業、作用業、加行業、轉變業、證得業。取受業者，謂眼等能見色等。作用業者，謂地等能任持等。或復諸法自相所作，謂所有色質礙變壞如是等。加行業者，謂意解為先起身業等。轉變業者，謂金師等造莊嚴具等。證得業者，謂聖道等證涅槃等。今此義中意多分別加行業，頗亦兼有證得、作用二業。思業云何？謂福業、非福業、不動業。思已業云何？謂身業、語業、意業。又此身語意三業或善、或不善。不善者即十不善業道，謂殺生、不與取、欲邪行、妄語、離間語、麁惡語、綺語、貪欲、瞋恚、邪見。善者即十善業道，謂離殺生乃至離雜穢語、無貪、無瞋、正見。今於此中唯以業道顯身等業者，為隨順經就勝而說，彼方便等亦身等業所攝故。前三中四後三業道，隨其次第是身語意業相。又殺生等應以五門分別其相，謂事故、意樂故、方便故、煩惱故、究竟故殺生等。事者，謂有情數、非有情數，如其所應依此處所起殺生等。意樂者，謂於此事起此想意樂，及起當作此業道意樂。方便者，謂此作用，或自或他發身語意。煩惱者，謂貪瞋癡，如其所應或總或別。究竟者，由彼彼方便，如是如是業道圓滿，或於爾時或於後時。於此義中殺生事者，謂有情數。意樂者，謂此想及必害意。方便者，謂為害故，如刀杖等。煩惱者，謂貪等。究竟者，謂彼眾生由方便故，或無間死或後時死。不與取等，事及究竟，當廣分別，餘如理應思。不與取事者，謂他所攝，若有情數、非有情數。究竟者，謂取為己有。欲邪行事者，謂非所行女；或雖所行，非分、非處、非時、非量。及不應理一切男及不男。究竟者，謂兩兩交會。虛誑語事者，謂見聞覺知、不見不聞不覺不知。意樂者，謂別異想，欲別異說。究竟者，謂時眾，及對言者領解。離間語事者，謂諸有情若和合、若不和合。意樂者，謂即於彼起乖離及不和合意。究竟者，謂所破領解。麁惡語事者，謂諸有情能為損害。究竟者，謂發麁惡言。綺語事者，謂能引攝不饒益義。究竟者，謂正發此言。貪欲事者，謂他所攝資財。意樂者，謂起此想及愛樂。方便者，謂思量籌度欲為己有。究竟者，決定執為己有。瞋恚事者，謂諸有情能為損害。究竟者，謂決定加害等。邪見事者，謂實有義。意樂者，謂於實有起非有想及彼欲樂。究竟者，謂決定誹謗。如經言：故思造業。云何名為故思造業？略有五種，謂他所教勅故思造業、他所勸請故思造業、無所了知故思造業、根本執著故思造業、顛倒分別故思造業。他所教勅故思造業者
復次煩惱增上所生業云何？謂若思業、若思已業，總名業相。又業有五種，謂取受業、作用業、加行業、轉變業、證得業。取受業者，謂眼等能見色等。作用業者，謂地等能任持等。或復諸法自相所作，謂所有色質礙變壞如是等。加行業者，謂意解為先起身業等。轉變業者，謂金師等造莊嚴具等。證得業者，謂聖道等證涅槃等。今此義中意多分別加行業，頗亦兼有證得、作用二業。思業云何？謂福業、非福業、不動業。思已業云何？謂身業、語業、意業。又此身語意三業或善、或不善。不善者即十不善業道，謂殺生、不與取、欲邪行、妄語、離間語、麁惡語、綺語、貪欲、瞋恚、邪見。善者即十善業道，謂離殺生乃至離雜穢語、無貪、無瞋、正見。今於此中唯以業道顯身等業者，為隨順經就勝而說，彼方便等亦身等業所攝故。前三中四後三業道，隨其次第是身語意業相。又殺生等應以五門分別其相，謂事故、意樂故、方便故、煩惱故、究竟故殺生等。事者，謂有情數、非有情數，如其所應依此處所起殺生等。意樂者，謂於此事起此想意樂，及起當作此業道意樂。方便者，謂此作用，或自或他發身語意。煩惱者，謂貪瞋癡，如其所應或總或別。究竟者，由彼彼方便，如是如是業道圓滿，或於爾時或於後時。於此義中殺生事者，謂有情數。意樂者，謂此想及必害意。方便者，謂為害故，如刀杖等。煩惱者，謂貪等。究竟者，謂彼眾生由方便故，或無間死或後時死。不與取等，事及究竟，當廣分別，餘如理應思。不與取事者，謂他所攝，若有情數、非有情數。究竟者，謂取為己有。欲邪行事者，謂非所行女；或雖所行，非分、非處、非時、非量。及不應理一切男及不男。究竟者，謂兩兩交會。虛誑語事者，謂見聞覺知、不見不聞不覺不知。意樂者，謂別異想，欲別異說。究竟者，謂時眾，及對言者領解。離間語事者，謂諸有情若和合、若不和合。意樂者，謂即於彼起乖離及不和合意。究竟者，謂所破領解。麁惡語事者，謂諸有情能為損害。究竟者，謂發麁惡言。綺語事者，謂能引攝不饒益義。究竟者，謂正發此言。貪欲事者，謂他所攝資財。意樂者，謂起此想及愛樂。方便者，謂思量籌度欲為己有。究竟者，決定執為己有。瞋恚事者，謂諸有情能為損害。究竟者，謂決定加害等。邪見事者，謂實有義。意樂者，謂於實有起非有想及彼欲樂。究竟者，謂決定誹謗。如經言：故思造業。云何名為故思造業？略有五種，謂他所教勅故思造業、他所勸請故思造業、無所了知故思造業、根本執著故思造業、顛倒分別故思造業。他所教勅故思造業者
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，猶如有一雖不欲樂，因他強力之所教勅，發起故思行不善業。他所勸請故思造業者，猶如有一雖不欲樂，因他勸請、因他引導，執為利益，發起故思行不善業。無所了知故思造業者，猶如有一不了德失，無所執著隨欲所作，發起故思行不善業。根本執著故思造業者，猶如有一為貪瞋等諸不善根纏蔽其心，猛利執著，發起故思行不善業。顛倒分別故思造業者，猶如有一依不平等因見愛樂邪法，為求當來可愛異熟，發起故思行不善業。於此五中，根本執著故思造業、顛倒分別故思造業，此二種若作若增長非不受異熟。所以者何？前三故思作業，雖作不增長，輕故不必受異熟。後二故思作業，若作若增長，重故必定受異熟。作者，謂起造諸業令其現行。增長者，謂令習氣增益，於阿賴耶識中長養異熟種子故。如經言決定受業者，云何決定？謂作業決定、受異熟決定、分位決定。作業決定者，由宿業力感得決定異熟相續，於此生中必造此業。何以故應造此業？期限決定故，終不越限必造此業。乃至諸佛世尊大神通力，亦不能為障令其不造，隨因決定力果相續轉變故。受異熟決定者，如先所說故思造業。分位決定者，謂現法受等分位決定業。如由此業於現法中必定受異熟，由此業必受生異熟、由此業必受後異熟。又十不善業道異熟果者，於三惡趣中隨下中上品，受傍生、餓鬼、那落迦異熟。等流果者，各隨其相於人趣中感得自身眾具衰損。謂從惡趣沒後生人中，由殺盜等，各隨其相感得自身眾具衰損，所謂壽命短促、常貧窮等，如其所應。增上果者，各隨其相感得所有外事衰損。謂殺生等各隨其相，感稼穡等外事衰損。所謂外具乏少光澤，是殺生增上果，如是等。如經言：於一切十不善業道修習多修習故，生於那落迦、傍生、餓鬼，是彼異熟果。若得來此人同分中，由殺生故今得短壽，不與取故乏少財物，欲邪行故妻不貞良，由虛誑語故多被誹謗，離間語故親友乖離，麁惡語故恒聞不如意聲，由綺語故言不威肅，由貪欲故貪轉猛盛，由瞋恚故瞋轉猛盛，由邪見故癡轉猛盛，諸邪見者癡增上故，是彼等流果。由極修習殺生業故，一切外事乏少光澤，不與取故多遭霜雹，欲邪行故多諸塵坌，妄語故多諸臭穢，離間語故高下險阻，麁惡語故其地醎鹵磽确穢惡，綺語故時候乖變，貪欲故果實尠少，瞋恚故果味辛苦，邪見故果味辛苦或全無果，是彼增上果。又十善業道異熟果者，謂於人天趣中受人天異熟。等流果者，謂即於彼處各隨其相感得自身眾具興盛。增上果者，謂即於彼處各隨其相感得外事興盛。如不善業道建立異熟果等三種差別，如是有漏
，猶如有一雖不欲樂，因他強力之所教勅，發起故思行不善業。他所勸請故思造業者，猶如有一雖不欲樂，因他勸請、因他引導，執為利益，發起故思行不善業。無所了知故思造業者，猶如有一不了德失，無所執著隨欲所作，發起故思行不善業。根本執著故思造業者，猶如有一為貪瞋等諸不善根纏蔽其心，猛利執著，發起故思行不善業。顛倒分別故思造業者，猶如有一依不平等因見愛樂邪法，為求當來可愛異熟，發起故思行不善業。於此五中，根本執著故思造業、顛倒分別故思造業，此二種若作若增長非不受異熟。所以者何？前三故思作業，雖作不增長，輕故不必受異熟。後二故思作業，若作若增長，重故必定受異熟。作者，謂起造諸業令其現行。增長者，謂令習氣增益，於阿賴耶識中長養異熟種子故。如經言決定受業者，云何決定？謂作業決定、受異熟決定、分位決定。作業決定者，由宿業力感得決定異熟相續，於此生中必造此業。何以故應造此業？期限決定故，終不越限必造此業。乃至諸佛世尊大神通力，亦不能為障令其不造，隨因決定力果相續轉變故。受異熟決定者，如先所說故思造業。分位決定者，謂現法受等分位決定業。如由此業於現法中必定受異熟，由此業必受生異熟、由此業必受後異熟。又十不善業道異熟果者，於三惡趣中隨下中上品，受傍生、餓鬼、那落迦異熟。等流果者，各隨其相於人趣中感得自身眾具衰損。謂從惡趣沒後生人中，由殺盜等，各隨其相感得自身眾具衰損，所謂壽命短促、常貧窮等，如其所應。增上果者，各隨其相感得所有外事衰損。謂殺生等各隨其相，感稼穡等外事衰損。所謂外具乏少光澤，是殺生增上果，如是等。如經言：於一切十不善業道修習多修習故，生於那落迦、傍生、餓鬼，是彼異熟果。若得來此人同分中，由殺生故今得短壽，不與取故乏少財物，欲邪行故妻不貞良，由虛誑語故多被誹謗，離間語故親友乖離，麁惡語故恒聞不如意聲，由綺語故言不威肅，由貪欲故貪轉猛盛，由瞋恚故瞋轉猛盛，由邪見故癡轉猛盛，諸邪見者癡增上故，是彼等流果。由極修習殺生業故，一切外事乏少光澤，不與取故多遭霜雹，欲邪行故多諸塵坌，妄語故多諸臭穢，離間語故高下險阻，麁惡語故其地醎鹵磽确穢惡，綺語故時候乖變，貪欲故果實尠少，瞋恚故果味辛苦，邪見故果味辛苦或全無果，是彼增上果。又十善業道異熟果者，謂於人天趣中受人天異熟。等流果者，謂即於彼處各隨其相感得自身眾具興盛。增上果者，謂即於彼處各隨其相感得外事興盛。如不善業道建立異熟果等三種差別，如是有漏
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善業道於人天中三果差別，如其所應亦當建立。又善不善業於善趣惡趣中感生異熟時，有二種差別，謂招引業、圓滿業。招引業者，謂由此業能牽異熟果。圓滿業者，謂由此業生已領受愛不愛果。復次或有業由一業力牽得一身，謂由一業力長養一生異熟種子故。或有業由一業力牽得多身，謂由一業力長養多生異熟種子故。或有業由多業力牽得一身，謂由多業剎那數數長養一生異熟種子故。或有業由多業力牽得多身，謂多剎那業更相資待展轉長養多生異熟種子故。問：若一有情成就多業，云何次第受異熟果耶？答：於彼身中重者先熟，或將死時現在前者、或先所數習者、或最初所行者，彼異熟先熟。如經言：有三種業，謂福業、非福業、不動業。福業者，謂欲界繫善業。非福業者，謂不善業。不動業者，謂色無色界繫善業。問：何故色無色繫善業名不動耶？答：如欲界中餘趣圓滿善不善業，遇緣轉得餘趣異熟。非色無色繫業有如是事，所受異熟界地決定故。是故約與異熟不可移轉，名為不動。又定地攝故說為不動。問：如經中說無明緣行。若福非福及與不動：云何福及不動行緣無明生耶？答：有二種愚，一異熟愚、二真實義愚。由異熟愚故發非福行，由真實義愚故發福及不動行。由異熟愚發非福行者，由彼一向是染污性，無明合時必不容受信解，異熟行相正見故。由真實義愚發福不動行者，真實義即四聖諦，於彼愚癡名真實義愚。未見諦者雖起善心，由彼隨眠所隨縛故亦名愚癡。由彼勢力，於三界苦不如實知，便能發起後有因性福、不動行。非已見諦者能發此業，無真實義愚故。是故彼業說因此生。復次殺生業道，貪瞋癡為方便，由瞋究竟。如殺生，麁惡語、瞋恚業道亦爾。殺生貪為方便者，為皮肉等故。瞋為方便者，為除怨等故。癡為方便者，為祠祀等故。由瞋究竟者，離無慈悲必不殺害他有情故。麁惡語等如理應知。不與取業道，貪瞋癡為方便，由貪究竟。如不與取，欲邪行、貪欲亦爾。問：貪欲等云何用貪等為方便？答：前說貪欲業道於他資財決定執為己有為性，若即於此資財先起餘貪，加行追求欲為己有，即立此為貪方便。若先起瞋，餘勿有此，是瞋方便。若先起癡，謂於他物取為己有無有過失，是癡方便。如是所餘，如理應知。虛誑語業道，貪瞋癡為方便，於三種中隨由一究竟。如妄語，離間語、綺語亦爾。邪見業道，貪瞋癡為方便，由癡究竟。
善業道於人天中三果差別，如其所應亦當建立。又善不善業於善趣惡趣中感生異熟時，有二種差別，謂招引業、圓滿業。招引業者，謂由此業能牽異熟果。圓滿業者，謂由此業生已領受愛不愛果。復次或有業由一業力牽得一身，謂由一業力長養一生異熟種子故。或有業由一業力牽得多身，謂由一業力長養多生異熟種子故。或有業由多業力牽得一身，謂由多業剎那數數長養一生異熟種子故。或有業由多業力牽得多身，謂多剎那業更相資待展轉長養多生異熟種子故。問：若一有情成就多業，云何次第受異熟果耶？答：於彼身中重者先熟，或將死時現在前者、或先所數習者、或最初所行者，彼異熟先熟。如經言：有三種業，謂福業、非福業、不動業。福業者，謂欲界繫善業。非福業者，謂不善業。不動業者，謂色無色界繫善業。問：何故色無色繫善業名不動耶？答：如欲界中餘趣圓滿善不善業，遇緣轉得餘趣異熟。非色無色繫業有如是事，所受異熟界地決定故。是故約與異熟不可移轉，名為不動。又定地攝故說為不動。問：如經中說無明緣行。若福非福及與不動：云何福及不動行緣無明生耶？答：有二種愚，一異熟愚、二真實義愚。由異熟愚故發非福行，由真實義愚故發福及不動行。由異熟愚發非福行者，由彼一向是染污性，無明合時必不容受信解，異熟行相正見故。由真實義愚發福不動行者，真實義即四聖諦，於彼愚癡名真實義愚。未見諦者雖起善心，由彼隨眠所隨縛故亦名愚癡。由彼勢力，於三界苦不如實知，便能發起後有因性福、不動行。非已見諦者能發此業，無真實義愚故。是故彼業說因此生。復次殺生業道，貪瞋癡為方便，由瞋究竟。如殺生，麁惡語、瞋恚業道亦爾。殺生貪為方便者，為皮肉等故。瞋為方便者，為除怨等故。癡為方便者，為祠祀等故。由瞋究竟者，離無慈悲必不殺害他有情故。麁惡語等如理應知。不與取業道，貪瞋癡為方便，由貪究竟。如不與取，欲邪行、貪欲亦爾。問：貪欲等云何用貪等為方便？答：前說貪欲業道於他資財決定執為己有為性，若即於此資財先起餘貪，加行追求欲為己有，即立此為貪方便。若先起瞋，餘勿有此，是瞋方便。若先起癡，謂於他物取為己有無有過失，是癡方便。如是所餘，如理應知。虛誑語業道，貪瞋癡為方便，於三種中隨由一究竟。如妄語，離間語、綺語亦爾。邪見業道，貪瞋癡為方便，由癡究竟。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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復次如經言：有共業、有不共業，有強力業、有劣力業。云何共業？若業能令諸器世間種種差別。云何不共業，若業能令有情世間種種差別。或復有業令諸有情展轉增上，由此業力說諸有情更互相望為增上緣，以彼互有增上力故，亦名共業。由此勢力，諸有情類展轉互為諸心心法變異生因。是故經言：如是有情與餘有情互相見等，而不受用、不易可得。云何強力業？謂對治力強補特伽羅，故思所造諸不善業，由對治力所攝伏故，令當受那落迦業轉成現法受，應現法受業轉令不受。所以此業名強力者，由能對治業力強故。此能治業望所治業其力強勝，令彼所感諸苦異熟轉變滅故。又故思所造一切善業望不善業，對治力強皆名強力。依此業故，薄伽梵說：我聖弟子能以無量廣大之業善熏其心，諸所造作有量之業，此業不能牽引、不能留住，亦不能令墮在彼數。又對治力劣補特伽羅，故思所造諸不善業，望諸善業皆名強力。又故思造業異熟決定，不斷不知，名強力業。此中意說，一切善不善業無有差別，但異熟決定，諸聖道力所不斷者，皆名強力業。又欲界繫諸不善業性皆是強，眾多煩惱隨煩惱等為助伴故。又先所串習名強力業，以數熏習於相續故。又依強位名強力業，由處盛年所造諸業猛利執著淨信所發故。又不可治者所造諸業名強力業，由無涅槃法者所有諸業，非對治力所能伏故。又由田故發強力業，謂害母等業。又由心加行故發強力業，謂於無上菩提發強大願等。此所生業其力猛盛，名強力業。復次由九種因發強力業，謂田故、事故、自體故、所依故、作意故、意樂故、助伴故、多修習故、與多眾生共所行故，由此九因發強力業。田者，謂具大功德，堪為福田。事者，謂所施物多而精妙。自體者，謂戒勝於施、修勝於戒，如是等。所依者，謂已離欲者作諸福業。作意者，謂猛利淨信俱行作意。意樂者，謂希求涅槃所有意樂。助伴者，謂更廣修習餘福業事共相攝受。多修習者，謂數數修習或數數尋思。與多眾生共所行者，謂自作教他見作隨喜。與此相違，是劣力業。
復次如經言：有共業、有不共業，有強力業、有劣力業。云何共業？若業能令諸器世間種種差別。云何不共業，若業能令有情世間種種差別。或復有業令諸有情展轉增上，由此業力說諸有情更互相望為增上緣，以彼互有增上力故，亦名共業。由此勢力，諸有情類展轉互為諸心心法變異生因。是故經言：如是有情與餘有情互相見等，而不受用、不易可得。云何強力業？謂對治力強補特伽羅，故思所造諸不善業，由對治力所攝伏故，令當受那落迦業轉成現法受，應現法受業轉令不受。所以此業名強力者，由能對治業力強故。此能治業望所治業其力強勝，令彼所感諸苦異熟轉變滅故。又故思所造一切善業望不善業，對治力強皆名強力。依此業故，薄伽梵說：我聖弟子能以無量廣大之業善熏其心，諸所造作有量之業，此業不能牽引、不能留住，亦不能令墮在彼數。又對治力劣補特伽羅，故思所造諸不善業，望諸善業皆名強力。又故思造業異熟決定，不斷不知，名強力業。此中意說，一切善不善業無有差別，但異熟決定，諸聖道力所不斷者，皆名強力業。又欲界繫諸不善業性皆是強，眾多煩惱隨煩惱等為助伴故。又先所串習名強力業，以數熏習於相續故。又依強位名強力業，由處盛年所造諸業猛利執著淨信所發故。又不可治者所造諸業名強力業，由無涅槃法者所有諸業，非對治力所能伏故。又由田故發強力業，謂害母等業。又由心加行故發強力業，謂於無上菩提發強大願等。此所生業其力猛盛，名強力業。復次由九種因發強力業，謂田故、事故、自體故、所依故、作意故、意樂故、助伴故、多修習故、與多眾生共所行故，由此九因發強力業。田者，謂具大功德，堪為福田。事者，謂所施物多而精妙。自體者，謂戒勝於施、修勝於戒，如是等。所依者，謂已離欲者作諸福業。作意者，謂猛利淨信俱行作意。意樂者，謂希求涅槃所有意樂。助伴者，謂更廣修習餘福業事共相攝受。多修習者，謂數數修習或數數尋思。與多眾生共所行者，謂自作教他見作隨喜。與此相違，是劣力業。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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如世尊說：若有說言彼彼丈夫補特伽羅，隨如是如是業，若作若增長，還受如是如是異熟。若有是事，便不應修清淨梵行，亦不可知正盡諸苦作苦邊際。若有說言彼彼丈夫補特伽羅，隨如是如是順所受業，若作若增長，還受如是如是順所受異熟。若有是事，便應修習清淨梵行，又亦可知正盡諸苦作苦邊際。如是經言有何密意？此中佛意為欲遮止如是邪說，謂樂俱行業還能感得樂俱行異熟、苦俱行業還能感得苦俱行異熟、不苦不樂俱行業還能感得不苦不樂俱行異熟，故作是說。若有說言彼彼丈夫補特伽羅，隨如是如是業若作若增長，還受如是如是異熟。若有是事，便不應修清淨梵行，亦不可知正盡諸苦作苦邊際。何故便不應修清淨梵行？以諸煩惱極猛利者，要由智慧自勵自策，與憂苦俱護持禁戒。若於當來受彼異熟時，還與憂苦俱者護持禁戒，應無義利。又於他妻等與喜樂俱毀犯禁戒，若於當來受彼異熟時，還與喜樂俱者精勤遠離，即為唐捐。是故說言：若有是事，便不應修清淨梵行。何故亦不可知正盡諸苦作苦邊際？即由如是修習梵行招苦異熟故。是故世尊為遮如是外道邪說，樂俱行業還受樂異熟、苦俱行業還受苦異熟、不苦不樂俱行業還受不苦不樂異熟，異熟因異熟果決定相似，故說是經。又為開許如是正說，謂樂俱行業順樂受者還受樂異熟順、苦受者還受苦異熟、順不苦不樂受者還受不苦不樂異熟。苦俱行業順樂受者還受樂異熟、順苦受者還受苦異熟、順不苦不樂受者還受不苦不樂異熟。不苦不樂受俱行業順樂受者還受樂異熟、順苦受者還受苦異熟、順不苦不樂受者還受不苦不樂異熟。樂俱行業有二種，謂善、不善。隨其所應順當來世苦受、樂受、不苦不樂受，還能感得樂等異熟。如是苦俱行業、不苦不樂俱行業，各有二種隨順樂等感樂等異熟，隨其所應。如是名為此經密意。
如世尊說：若有說言彼彼丈夫補特伽羅，隨如是如是業，若作若增長，還受如是如是異熟。若有是事，便不應修清淨梵行，亦不可知正盡諸苦作苦邊際。若有說言彼彼丈夫補特伽羅，隨如是如是順所受業，若作若增長，還受如是如是順所受異熟。若有是事，便應修習清淨梵行，又亦可知正盡諸苦作苦邊際。如是經言有何密意？此中佛意為欲遮止如是邪說，謂樂俱行業還能感得樂俱行異熟、苦俱行業還能感得苦俱行異熟、不苦不樂俱行業還能感得不苦不樂俱行異熟，故作是說。若有說言彼彼丈夫補特伽羅，隨如是如是業若作若增長，還受如是如是異熟。若有是事，便不應修清淨梵行，亦不可知正盡諸苦作苦邊際。何故便不應修清淨梵行？以諸煩惱極猛利者，要由智慧自勵自策，與憂苦俱護持禁戒。若於當來受彼異熟時，還與憂苦俱者護持禁戒，應無義利。又於他妻等與喜樂俱毀犯禁戒，若於當來受彼異熟時，還與喜樂俱者精勤遠離，即為唐捐。是故說言：若有是事，便不應修清淨梵行。何故亦不可知正盡諸苦作苦邊際？即由如是修習梵行招苦異熟故。是故世尊為遮如是外道邪說，樂俱行業還受樂異熟、苦俱行業還受苦異熟、不苦不樂俱行業還受不苦不樂異熟，異熟因異熟果決定相似，故說是經。又為開許如是正說，謂樂俱行業順樂受者還受樂異熟順、苦受者還受苦異熟、順不苦不樂受者還受不苦不樂異熟。苦俱行業順樂受者還受樂異熟、順苦受者還受苦異熟、順不苦不樂受者還受不苦不樂異熟。不苦不樂受俱行業順樂受者還受樂異熟、順苦受者還受苦異熟、順不苦不樂受者還受不苦不樂異熟。樂俱行業有二種，謂善、不善。隨其所應順當來世苦受、樂受、不苦不樂受，還能感得樂等異熟。如是苦俱行業、不苦不樂俱行業，各有二種隨順樂等感樂等異熟，隨其所應。如是名為此經密意。
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大乘阿毘達磨雜集論卷第七
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