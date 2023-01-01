大乘阿毘達磨雜集論
安慧菩薩糅 唐 玄奘譯16卷CBETA T1606大于一万字 18 h
向佛经 GPT 提问
第 6 卷
大乘阿毘達磨雜集論卷第六
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安慧菩薩糅
安慧菩薩糅
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大唐三藏法師玄奘奉 詔譯
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決擇分中諦品第一之一
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復次略說決擇有四種，謂諦決擇、法決擇、得決擇、論議決擇。諦決擇復有四種，謂依苦集滅道四聖諦說。
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苦諦云何？謂有情生及生所依處，即有情世間、器世間，如其次第。若生若生處，俱說名苦諦。有情生者，謂諸有情生在地獄、畜生、餓鬼、人、天趣中。人謂東毘提訶、西瞿陀尼、南贍部洲、北俱盧洲。天謂四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天，梵眾天、梵輔天、大梵天、少光天、無量光天、極光淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天、無雲天、福生天、廣果天、無想有情天、無煩天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天，無邊空處天、無邊識處天、無所有處天、非想非非想處天。生所依處即器世界，謂水輪依風輪、地輪依水輪。依此地輪，有蘇迷盧山、七金山、四大洲、八小洲、內海外海。蘇迷盧山四外層級四大王眾天，三十三天所居處別。外輪圍山虛空宮殿，若夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天，及色界天所居處別，諸阿素洛所居處別。及諸那落迦所居處別，謂熱那落迦、寒那落迦、孤獨那落迦，及一分傍生餓鬼所居處別。乃至一日一月周遍流光所照方處名一世界。如是千世界中有千日千月、千蘇迷盧山王、千四大洲、千四大王眾天、千三十三天、千夜摩天、千覩史多天、千樂變化天、千他化自在天、千梵世天，如是總名小千世界。千小千界總名第二中千世界。千中千世界總名第三大千世界。如此三千大千世界，總有大輪圍山周匝圍繞。又此三千大千世界同壞同成，譬如天雨滴如車軸無間無斷從空下注。如是東方無間無斷無量世界，或有將壞、或有將成、或有正壞、或壞已住、或有正成、或成已住。如於東方乃至一切十方亦爾。如是若有情世間若器世間，業煩惱力所生故、業煩惱增上所起故，總名苦諦。業煩惱力所生、業煩惱增上所起者，此二句如其次第，顯有情世間及器世間俱是苦性。復有清淨世界非苦諦攝，非業煩惱力所生故、非業煩惱增上所起故，然由大願清淨善根增上所引。此所生處不可思議，唯佛所覺，尚非得靜慮者靜慮境界，況尋思者。
苦諦云何？謂有情生及生所依處，即有情世間、器世間，如其次第。若生若生處，俱說名苦諦。有情生者，謂諸有情生在地獄、畜生、餓鬼、人、天趣中。人謂東毘提訶、西瞿陀尼、南贍部洲、北俱盧洲。天謂四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天，梵眾天、梵輔天、大梵天、少光天、無量光天、極光淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天、無雲天、福生天、廣果天、無想有情天、無煩天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天，無邊空處天、無邊識處天、無所有處天、非想非非想處天。生所依處即器世界，謂水輪依風輪、地輪依水輪。依此地輪，有蘇迷盧山、七金山、四大洲、八小洲、內海外海。蘇迷盧山四外層級四大王眾天，三十三天所居處別。外輪圍山虛空宮殿，若夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天，及色界天所居處別，諸阿素洛所居處別。及諸那落迦所居處別，謂熱那落迦、寒那落迦、孤獨那落迦，及一分傍生餓鬼所居處別。乃至一日一月周遍流光所照方處名一世界。如是千世界中有千日千月、千蘇迷盧山王、千四大洲、千四大王眾天、千三十三天、千夜摩天、千覩史多天、千樂變化天、千他化自在天、千梵世天，如是總名小千世界。千小千界總名第二中千世界。千中千世界總名第三大千世界。如此三千大千世界，總有大輪圍山周匝圍繞。又此三千大千世界同壞同成，譬如天雨滴如車軸無間無斷從空下注。如是東方無間無斷無量世界，或有將壞、或有將成、或有正壞、或壞已住、或有正成、或成已住。如於東方乃至一切十方亦爾。如是若有情世間若器世間，業煩惱力所生故、業煩惱增上所起故，總名苦諦。業煩惱力所生、業煩惱增上所起者，此二句如其次第，顯有情世間及器世間俱是苦性。復有清淨世界非苦諦攝，非業煩惱力所生故、非業煩惱增上所起故，然由大願清淨善根增上所引。此所生處不可思議，唯佛所覺，尚非得靜慮者靜慮境界，況尋思者。
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復次已略辯苦諦相，今當廣顯諸經所說苦相差別，所謂生苦、老苦、病苦、死苦、怨憎會苦、愛別離苦、求不得苦，略攝一切五取蘊苦。生何因苦？眾苦所逼故、餘苦所依故。眾苦所逼者，謂曾於母胎生熟藏間具受種種極不淨物所逼迫苦，正出胎時復受支體逼切大苦。餘苦所依者，謂有生故老病死等眾苦隨逐。老何因苦？時分變壞苦故。病何因苦？大種變異苦故。死何因苦？壽命變壞苦故。怨憎會何因苦？合會生苦故。愛別離何因苦？別離生苦故。求不得何因苦？所希不果生苦故。略攝一切五取蘊何因苦？麁重苦故。如是八種略攝為六，謂逼迫苦、轉變苦、合會苦、別離苦、所希不果苦、麁重苦。如是六種廣開為八，轉變苦中分三種故。若六若八平等平等。問：如說三苦，此中八苦為三攝八、八攝三耶？答：展轉相攝。所謂生苦乃至怨憎會苦能顯苦苦，順苦受法苦自相義故。愛別離苦、求不得苦能顯壞苦，已得未得順樂受法壞自相義故。略攝一切五取蘊苦能顯行苦，不解脫二無常所隨不安隱義故。問：如說二苦，謂世俗諦苦、勝義諦苦。何者世俗苦？何者勝義苦？答：生苦乃至求不得苦，是世俗諦苦，世間智境界故。略攝一切五取蘊苦，是勝義諦苦，由安立真如門出世智境界故。
復次已略辯苦諦相，今當廣顯諸經所說苦相差別，所謂生苦、老苦、病苦、死苦、怨憎會苦、愛別離苦、求不得苦，略攝一切五取蘊苦。生何因苦？眾苦所逼故、餘苦所依故。眾苦所逼者，謂曾於母胎生熟藏間具受種種極不淨物所逼迫苦，正出胎時復受支體逼切大苦。餘苦所依者，謂有生故老病死等眾苦隨逐。老何因苦？時分變壞苦故。病何因苦？大種變異苦故。死何因苦？壽命變壞苦故。怨憎會何因苦？合會生苦故。愛別離何因苦？別離生苦故。求不得何因苦？所希不果生苦故。略攝一切五取蘊何因苦？麁重苦故。如是八種略攝為六，謂逼迫苦、轉變苦、合會苦、別離苦、所希不果苦、麁重苦。如是六種廣開為八，轉變苦中分三種故。若六若八平等平等。問：如說三苦，此中八苦為三攝八、八攝三耶？答：展轉相攝。所謂生苦乃至怨憎會苦能顯苦苦，順苦受法苦自相義故。愛別離苦、求不得苦能顯壞苦，已得未得順樂受法壞自相義故。略攝一切五取蘊苦能顯行苦，不解脫二無常所隨不安隱義故。問：如說二苦，謂世俗諦苦、勝義諦苦。何者世俗苦？何者勝義苦？答：生苦乃至求不得苦，是世俗諦苦，世間智境界故。略攝一切五取蘊苦，是勝義諦苦，由安立真如門出世智境界故。
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復次諸觀行者於苦聖諦以四種行觀察共相，謂無常相、苦相、空相、無我相。
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無常相者略有十二，謂非有相、壞滅相、變異相、別離相、現前相、法爾相、剎那相、相續相、病等相、種種心行轉相、資產興衰相、器世成壞相。非有相者，謂蘊界處於一切時我我所性常非有故。言無常者，是非有義，由苦聖諦恒無有我我所自性。無者，是除遣義。常者，是一切時義。以常無故，名曰無常。壞滅相者，謂諸行生已即滅、暫有還無故。變異相者，謂諸行異異生，由不相似相續轉故。別離相者，謂於諸行失增上力，或他所攝執為己有，以於資具等事或時自在失壞、或他陵奪為己有故。現前相者，謂正處無常，由因隨逐今受無常故。法爾相者，謂當來無常，由因隨逐定當受故，死無常性決定當受。剎那相者，謂諸行剎那後必不住，諸行念念劣得自體無間必壞故。相續相者，謂無始時來諸行生滅相續不斷，由無始生死展轉相乘輪迴不絕故。病等相者，謂四大時分壽命變異，由四大乖違齒髮疎落等，住時勢盡故。種種心行轉相者，謂於一時起有貪心、或於一時起離貪心，如是有瞋離瞋、有癡離癡，若合若散、若下若舉、若掉離掉、若不寂靜若寂靜、若定不定，如是等心行流轉，由住能治所治位差別故。資產興衰相者，謂諸興盛終歸衰變，由諸世間富貴榮盛不可愛樂非究竟故。器世成壞相者，謂火水風三種成壞，由火水風災令大地等數成壞故，能燒浸燥，如其次第。又有三災頂，謂第二第三第四靜慮，由火水風能壞世界安立處所，乃至第一第二第三靜慮邊際。次上所餘，名三災頂，如其次第第二第三第四靜慮處所差別。第四靜慮外宮殿等，雖無外災成壞，然彼諸天與宮殿等俱生俱滅，說有成壞。由彼有情初生時與宮殿等俱生、終沒時與彼俱滅，即說此為成壞故。又有三種中劫，所謂飢饉、疫病、刀兵，此小三災劫究竟滿方乃出現。謂世界成已一中劫初唯減，一中劫後唯增，十八中劫亦增亦減。一中劫初唯減者，謂劫成時第二十一劫。一中劫後唯增者，謂最後劫。十八中劫亦增亦減者，謂於中間十八。二十中劫世界正壞，二十中劫世界壞已住，二十中劫世界正成，二十中劫世界成已住，合此八十中劫為一大劫。由此劫數顯色無色界諸天壽量，如說以壽盡故、福盡故、業盡故，彼彼有情從彼彼處沒。云何壽盡？謂時死，此約時沒說，由所引壽時分究竟應時死故。云何福盡？謂非時死，即非福死，此約非時沒說。以彼有情貪著定味，福力減盡因此命終，由愛定味損害所修引壽業力非時死故。云何業盡？謂順生受業、順後受業俱盡故死，此約相續沒說，由於此處順生後受業受用斯盡，以無業故不復生此。
無常相者略有十二，謂非有相、壞滅相、變異相、別離相、現前相、法爾相、剎那相、相續相、病等相、種種心行轉相、資產興衰相、器世成壞相。非有相者，謂蘊界處於一切時我我所性常非有故。言無常者，是非有義，由苦聖諦恒無有我我所自性。無者，是除遣義。常者，是一切時義。以常無故，名曰無常。壞滅相者，謂諸行生已即滅、暫有還無故。變異相者，謂諸行異異生，由不相似相續轉故。別離相者，謂於諸行失增上力，或他所攝執為己有，以於資具等事或時自在失壞、或他陵奪為己有故。現前相者，謂正處無常，由因隨逐今受無常故。法爾相者，謂當來無常，由因隨逐定當受故，死無常性決定當受。剎那相者，謂諸行剎那後必不住，諸行念念劣得自體無間必壞故。相續相者，謂無始時來諸行生滅相續不斷，由無始生死展轉相乘輪迴不絕故。病等相者，謂四大時分壽命變異，由四大乖違齒髮疎落等，住時勢盡故。種種心行轉相者，謂於一時起有貪心、或於一時起離貪心，如是有瞋離瞋、有癡離癡，若合若散、若下若舉、若掉離掉、若不寂靜若寂靜、若定不定，如是等心行流轉，由住能治所治位差別故。資產興衰相者，謂諸興盛終歸衰變，由諸世間富貴榮盛不可愛樂非究竟故。器世成壞相者，謂火水風三種成壞，由火水風災令大地等數成壞故，能燒浸燥，如其次第。又有三災頂，謂第二第三第四靜慮，由火水風能壞世界安立處所，乃至第一第二第三靜慮邊際。次上所餘，名三災頂，如其次第第二第三第四靜慮處所差別。第四靜慮外宮殿等，雖無外災成壞，然彼諸天與宮殿等俱生俱滅，說有成壞。由彼有情初生時與宮殿等俱生、終沒時與彼俱滅，即說此為成壞故。又有三種中劫，所謂飢饉、疫病、刀兵，此小三災劫究竟滿方乃出現。謂世界成已一中劫初唯減，一中劫後唯增，十八中劫亦增亦減。一中劫初唯減者，謂劫成時第二十一劫。一中劫後唯增者，謂最後劫。十八中劫亦增亦減者，謂於中間十八。二十中劫世界正壞，二十中劫世界壞已住，二十中劫世界正成，二十中劫世界成已住，合此八十中劫為一大劫。由此劫數顯色無色界諸天壽量，如說以壽盡故、福盡故、業盡故，彼彼有情從彼彼處沒。云何壽盡？謂時死，此約時沒說，由所引壽時分究竟應時死故。云何福盡？謂非時死，即非福死，此約非時沒說。以彼有情貪著定味，福力減盡因此命終，由愛定味損害所修引壽業力非時死故。云何業盡？謂順生受業、順後受業俱盡故死，此約相續沒說，由於此處順生後受業受用斯盡，以無業故不復生此。
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苦相者，或三或八或六，廣說如前。何故經說若無常者即是苦耶？由三分無常為緣，苦相可了知故。謂生分無常、滅分無常、俱分無常。生分無常為緣故，苦苦性可了知。生分無常者，謂本無今有，苦品諸行體是逼迫，由此無常為緣，苦苦性可了知。滅分無常為緣，壞苦性可了知。滅分無常者，謂已有還無，樂品諸行不可愛樂，由此無常為緣，壞苦性可了知。俱分無常為緣，行苦性可了知。俱分無常者，謂麁重諸行相續流轉，若生若滅俱不可樂。由此俱分無常為緣，行苦性可了知。即依此義，薄伽梵說：諸行無常，諸行變壞。又依此義，言：諸所有受我說皆苦。當知此中於不苦不樂受及樂受，密意故說苦苦。受苦性，世間共了故，不復密意說。又於生滅二法所隨諸行中有生等八苦，性可了知故，佛說言：若無常者即是苦。又於無常諸行中有生等苦可了者，如來依此密意說言：由無常故苦，非一切行。若不爾，聖道無常故亦應是苦。
苦相者，或三或八或六，廣說如前。何故經說若無常者即是苦耶？由三分無常為緣，苦相可了知故。謂生分無常、滅分無常、俱分無常。生分無常為緣故，苦苦性可了知。生分無常者，謂本無今有，苦品諸行體是逼迫，由此無常為緣，苦苦性可了知。滅分無常為緣，壞苦性可了知。滅分無常者，謂已有還無，樂品諸行不可愛樂，由此無常為緣，壞苦性可了知。俱分無常為緣，行苦性可了知。俱分無常者，謂麁重諸行相續流轉，若生若滅俱不可樂。由此俱分無常為緣，行苦性可了知。即依此義，薄伽梵說：諸行無常，諸行變壞。又依此義，言：諸所有受我說皆苦。當知此中於不苦不樂受及樂受，密意故說苦苦。受苦性，世間共了故，不復密意說。又於生滅二法所隨諸行中有生等八苦，性可了知故，佛說言：若無常者即是苦。又於無常諸行中有生等苦可了者，如來依此密意說言：由無常故苦，非一切行。若不爾，聖道無常故亦應是苦。
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空相者，謂若於是處此非有，由此理正觀為空；若於是處餘是有，由此理如實知有。是名善入空性。如實知者，不顛倒義。問：於何處誰非有？答於蘊界處常恒凝住不變壞法我我所等非有，由此理彼皆是空。問：於是處誰餘有？答：即此處無我性。此我無性、無我有性，是謂空性。由彼諸行常等相我此中無故。諸行恒時離我性相，無我真性此中有故，非一向無，此俱名空性。故薄伽梵密意說言：有如實知有，無如實知無。又有三種空性，謂自性空性、如性空性、真性空性。初依遍計所執自性觀，由此自相定非有故。第二依依他起自性觀，由此如所計度皆非有故。第三依圓成實自性觀，由此即空真性故。
空相者，謂若於是處此非有，由此理正觀為空；若於是處餘是有，由此理如實知有。是名善入空性。如實知者，不顛倒義。問：於何處誰非有？答於蘊界處常恒凝住不變壞法我我所等非有，由此理彼皆是空。問：於是處誰餘有？答：即此處無我性。此我無性、無我有性，是謂空性。由彼諸行常等相我此中無故。諸行恒時離我性相，無我真性此中有故，非一向無，此俱名空性。故薄伽梵密意說言：有如實知有，無如實知無。又有三種空性，謂自性空性、如性空性、真性空性。初依遍計所執自性觀，由此自相定非有故。第二依依他起自性觀，由此如所計度皆非有故。第三依圓成實自性觀，由此即空真性故。
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無我相者，謂如我論者所立我相蘊界處非此相，由蘊界處我相無故，名無我相。我論外道計度諸行為我，彼諸行非此相故名無我。故薄伽梵密意說言：一切法皆無我。如世尊說：此一切非我所，此非我處、此非我我。於如是義，應以正慧如實觀察。此言何義？謂於外事密意說此一切非我所，於內事密意說此非我處、此非我我所。所以者何？以於外事唯計我所相，是故但遣我所。於內事通計我我所相，是故雙遣我我所。
無我相者，謂如我論者所立我相蘊界處非此相，由蘊界處我相無故，名無我相。我論外道計度諸行為我，彼諸行非此相故名無我。故薄伽梵密意說言：一切法皆無我。如世尊說：此一切非我所，此非我處、此非我我。於如是義，應以正慧如實觀察。此言何義？謂於外事密意說此一切非我所，於內事密意說此非我處、此非我我所。所以者何？以於外事唯計我所相，是故但遣我所。於內事通計我我所相，是故雙遣我我所。
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問：前說無常皆剎那相。此云何知？答：如心心法是剎那相，當知色等亦剎那相，由心執受故、等心安危故、隨心轉變故、是心所依故、心增上生故、心自在轉故。又於最後位變壞可得故、生已不待緣自然壞滅故，當觀色等亦念念滅。諸無常行壞滅等相、心心法剎那相，世間共了，更不重辯。諸色等法剎那滅相，世不共了，故今成立。由心執受者，謂色等身，由剎那心念念執受故剎那滅。等心安危者，謂色等身恒與識俱，識若捨離即便爛壞，由身與心安危等故，決定如心念念生滅。隨心轉變者，謂世間現見，心在苦樂貪瞋等位身隨轉變，隨剎那心而轉變故身念念滅。是心所依者，謂世間共知，心依止有根身。若法依此生，非此自無壞。能依有可見，如火芽等依薪種等。是故此身是剎那心所依止故，亦剎那滅。心增上生者，謂一切內外色皆心增上所生，能生因剎那滅故，所生果亦剎那滅。如世尊說：諸因諸緣能生於色，彼亦無常，無常因緣力所生故，色云何常？隨此經句義，身定剎那滅。心自在轉者，謂若證得勝威德心，於一切色如其所欲自在轉變，由隨剎那能變勝解轉變生故，色等剎那道理成就。於最後位變壞可得者，謂諸色等初離自性念念變壞，於最後位欻爾變壞不應道理；然此可得，故知色等從初已來念念變壞，自類相續漸增為因，能引最後麁相變壞，是故色等念念生滅。生已不待緣自然壞滅者，謂一切法從緣生已，不待壞緣自然壞滅，以不待餘緣自然壞滅故，最初生已決定壞滅。若言生已初無滅壞、後方有者，不然，無差別故。故知一切可滅壞法，初纔生已即便壞滅，是故諸法剎那義成。
問：前說無常皆剎那相。此云何知？答：如心心法是剎那相，當知色等亦剎那相，由心執受故、等心安危故、隨心轉變故、是心所依故、心增上生故、心自在轉故。又於最後位變壞可得故、生已不待緣自然壞滅故，當觀色等亦念念滅。諸無常行壞滅等相、心心法剎那相，世間共了，更不重辯。諸色等法剎那滅相，世不共了，故今成立。由心執受者，謂色等身，由剎那心念念執受故剎那滅。等心安危者，謂色等身恒與識俱，識若捨離即便爛壞，由身與心安危等故，決定如心念念生滅。隨心轉變者，謂世間現見，心在苦樂貪瞋等位身隨轉變，隨剎那心而轉變故身念念滅。是心所依者，謂世間共知，心依止有根身。若法依此生，非此自無壞。能依有可見，如火芽等依薪種等。是故此身是剎那心所依止故，亦剎那滅。心增上生者，謂一切內外色皆心增上所生，能生因剎那滅故，所生果亦剎那滅。如世尊說：諸因諸緣能生於色，彼亦無常，無常因緣力所生故，色云何常？隨此經句義，身定剎那滅。心自在轉者，謂若證得勝威德心，於一切色如其所欲自在轉變，由隨剎那能變勝解轉變生故，色等剎那道理成就。於最後位變壞可得者，謂諸色等初離自性念念變壞，於最後位欻爾變壞不應道理；然此可得，故知色等從初已來念念變壞，自類相續漸增為因，能引最後麁相變壞，是故色等念念生滅。生已不待緣自然壞滅者，謂一切法從緣生已，不待壞緣自然壞滅，以不待餘緣自然壞滅故，最初生已決定壞滅。若言生已初無滅壞、後方有者，不然，無差別故。故知一切可滅壞法，初纔生已即便壞滅，是故諸法剎那義成。
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問：如世尊說，諸所有色，彼一切若四大種若四大種所造。此依何意說？答：依容有意，說同在一處。依此而有，是造義。由所造色離大種處別自建立無功能故，若於此聚此大種可得，當知此聚唯有此大種非餘。或有聚唯一大種，如乾泥團等。或有二大種，謂即此濕。或有三大種，謂即此煖。或有一切大種，謂即此濕煖泥團等。於移轉位所造色亦爾。若於此聚此所造色可得，當知此聚唯此非餘。或有聚唯一所造色，如光等。或有二所造色，如有聲香風等。或有三所造色，如香煙等。由此香煙有色香觸差別所顯故。觸差別者，謂此中輕性。或有四所造色，如沙糖團等。或有五所造色，謂即此有聲時。又若於此聚大種造色隨分可得，當知此中有此非餘。此依麁物說非種子，一一聚中有一切種子故。
問：如世尊說，諸所有色，彼一切若四大種若四大種所造。此依何意說？答：依容有意，說同在一處。依此而有，是造義。由所造色離大種處別自建立無功能故，若於此聚此大種可得，當知此聚唯有此大種非餘。或有聚唯一大種，如乾泥團等。或有二大種，謂即此濕。或有三大種，謂即此煖。或有一切大種，謂即此濕煖泥團等。於移轉位所造色亦爾。若於此聚此所造色可得，當知此聚唯此非餘。或有聚唯一所造色，如光等。或有二所造色，如有聲香風等。或有三所造色，如香煙等。由此香煙有色香觸差別所顯故。觸差別者，謂此中輕性。或有四所造色，如沙糖團等。或有五所造色，謂即此有聲時。又若於此聚大種造色隨分可得，當知此中有此非餘。此依麁物說非種子，一一聚中有一切種子故。
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又說麁聚色極微集所成者，當知此中極微無體無實無性，唯假建立，展轉分析無限量故。但由覺慧漸漸分析，細分損減乃至可析邊際，即約此際建立極微。問：若諸極微無實體性，何故建立？答：為遣一合想故。若以覺慧分分分析所有諸色，爾時妄執一切諸色為一合想即便捨離，由此順入數取趣無我性故。又為悟入諸所有色非真實故。若以覺慧如是分析所有諸色至無所有，爾時便能悟入諸色皆非真實，因此悟入唯識道理，由此順入諸法無我性故。
又說麁聚色極微集所成者，當知此中極微無體無實無性，唯假建立，展轉分析無限量故。但由覺慧漸漸分析，細分損減乃至可析邊際，即約此際建立極微。問：若諸極微無實體性，何故建立？答：為遣一合想故。若以覺慧分分分析所有諸色，爾時妄執一切諸色為一合想即便捨離，由此順入數取趣無我性故。又為悟入諸所有色非真實故。若以覺慧如是分析所有諸色至無所有，爾時便能悟入諸色皆非真實，因此悟入唯識道理，由此順入諸法無我性故。
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復次苦法略有八種差別，謂有廣大不寂靜苦、有寂靜苦、有寂靜不寂靜苦、有中不寂靜苦、有微薄不寂靜苦、有微薄寂靜苦、有極微薄寂靜苦、有非苦似苦住大寂靜。云何廣大不寂靜苦？謂生欲界未曾積集諸善根者，由欲界一切生趣苦具足所顯故、未集善根不能遮止往諸趣故，如其次第名廣大不寂靜苦。云何寂靜苦？謂即此已生順解脫分善根者，決定趣向般涅槃故。云何寂靜不寂靜苦？謂即此為世間道離欲已種善根者，由即此欲界苦為世間道離欲已種善根者決定超越苦苦等故，然非畢竟故，如其次第。如是中不寂靜苦等隨所應當釋。云何中不寂靜苦？謂生色界遠離順解脫分者。云何微薄不寂靜苦？謂生無色界遠離順解脫分者。云何微薄寂靜苦？謂諸有學。云何極微薄寂靜苦？謂諸無學命根住緣六處。云何非苦似苦住大寂靜？謂已得究竟菩薩摩訶薩等，乘大悲願力故生諸有中，由能除滅無量眾生相續大苦故，名住大寂靜。
復次苦法略有八種差別，謂有廣大不寂靜苦、有寂靜苦、有寂靜不寂靜苦、有中不寂靜苦、有微薄不寂靜苦、有微薄寂靜苦、有極微薄寂靜苦、有非苦似苦住大寂靜。云何廣大不寂靜苦？謂生欲界未曾積集諸善根者，由欲界一切生趣苦具足所顯故、未集善根不能遮止往諸趣故，如其次第名廣大不寂靜苦。云何寂靜苦？謂即此已生順解脫分善根者，決定趣向般涅槃故。云何寂靜不寂靜苦？謂即此為世間道離欲已種善根者，由即此欲界苦為世間道離欲已種善根者決定超越苦苦等故，然非畢竟故，如其次第。如是中不寂靜苦等隨所應當釋。云何中不寂靜苦？謂生色界遠離順解脫分者。云何微薄不寂靜苦？謂生無色界遠離順解脫分者。云何微薄寂靜苦？謂諸有學。云何極微薄寂靜苦？謂諸無學命根住緣六處。云何非苦似苦住大寂靜？謂已得究竟菩薩摩訶薩等，乘大悲願力故生諸有中，由能除滅無量眾生相續大苦故，名住大寂靜。
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復次前說死苦。死有三種，謂或善心死、或不善心死、或無記心死。善心死者，謂於明利心現行位，或由自善根力所持故、或由他所引攝故，發起善心趣命終位。不善心死者，謂亦於明利心現行位，或由自不善根力所持故、或由他所引攝故，起不善心趣命終位。無記心死者，謂若於明利心現行位、若於不明利心現行位，或由闕二緣故、或由加行無功能故，起無記心趣命終位。此中所言善等心死者，當知依我愛相應將命終心位前說。修淨行者臨命終位，於身下分先起冷觸。不淨行者臨命終位，於身上分先起冷觸。又不淨行者中有生時，其相顯現如黑羊羔光，或如陰闇夜分。修淨行者中有生時，其相顯現如白練光，或如晴明夜分。又此中有，在欲色界正受生位，亦從無色界命終後位，亦名意生健達縛等，極住七日，或有中夭，或時移轉。言意生者，謂受化生身，唯心為因故。香所引故，名健達縛，是隨逐於香往受生處義。極住七日或有中夭者，此約速得生緣者說。若過七日不得生緣，必定命終還生中有。如是展轉乃至七返，更不得過。或時移轉者，謂於此位往餘生處，強緣現前，如得第四靜慮起阿羅漢增上慢比丘，彼地中有生時，由謗解脫邪見故，轉生地獄中有。又住中有中亦能集諸業，先串習力所引善等思現行故。又能覩見同類有情，謂先所共行善不善者，如於夢中見己與彼現同遊戲。又中有形，似當生處如當生處前時有形而起故。又此中有所趣無礙，如具神通往來迅速，仍於生處有所拘礙。又此中有於所生處，如稱兩頭低昂道理，終沒結生時分亦爾。又住中有中，於所生處發起貪愛，亦用餘煩惱為緣助。此中有身與貪俱滅、羯邏藍身與識俱生，此唯是異熟。自此已後根漸生長，如緣起中說於四生類，或受卵生、或受胎生、或受濕生、或受化生。如緣起中說者，謂名色等前後次第，如說：
復次前說死苦。死有三種，謂或善心死、或不善心死、或無記心死。善心死者，謂於明利心現行位，或由自善根力所持故、或由他所引攝故，發起善心趣命終位。不善心死者，謂亦於明利心現行位，或由自不善根力所持故、或由他所引攝故，起不善心趣命終位。無記心死者，謂若於明利心現行位、若於不明利心現行位，或由闕二緣故、或由加行無功能故，起無記心趣命終位。此中所言善等心死者，當知依我愛相應將命終心位前說。修淨行者臨命終位，於身下分先起冷觸。不淨行者臨命終位，於身上分先起冷觸。又不淨行者中有生時，其相顯現如黑羊羔光，或如陰闇夜分。修淨行者中有生時，其相顯現如白練光，或如晴明夜分。又此中有，在欲色界正受生位，亦從無色界命終後位，亦名意生健達縛等，極住七日，或有中夭，或時移轉。言意生者，謂受化生身，唯心為因故。香所引故，名健達縛，是隨逐於香往受生處義。極住七日或有中夭者，此約速得生緣者說。若過七日不得生緣，必定命終還生中有。如是展轉乃至七返，更不得過。或時移轉者，謂於此位往餘生處，強緣現前，如得第四靜慮起阿羅漢增上慢比丘，彼地中有生時，由謗解脫邪見故，轉生地獄中有。又住中有中亦能集諸業，先串習力所引善等思現行故。又能覩見同類有情，謂先所共行善不善者，如於夢中見己與彼現同遊戲。又中有形，似當生處如當生處前時有形而起故。又此中有所趣無礙，如具神通往來迅速，仍於生處有所拘礙。又此中有於所生處，如稱兩頭低昂道理，終沒結生時分亦爾。又住中有中，於所生處發起貪愛，亦用餘煩惱為緣助。此中有身與貪俱滅、羯邏藍身與識俱生，此唯是異熟。自此已後根漸生長，如緣起中說於四生類，或受卵生、或受胎生、或受濕生、或受化生。如緣起中說者，謂名色等前後次第，如說：
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最初羯邏藍， 次生頞部曇，
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從此生閉尸， 閉尸生鍵南，
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次鉢羅奢佉， 後髮毛爪等，
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及色根形相， 漸漸而生長。
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云何集諦？謂諸煩惱及煩惱增上所生諸業，俱說名集諦，由此集起生死苦故。煩惱增上所生業者，謂有漏業。若爾，何故世尊唯說愛為集諦？由最勝故。謂薄伽梵隨勝而說，若愛、若後有愛、若貪喜俱行愛、若彼彼希樂愛，是名集諦。言最勝者，是遍行義，由愛具有六遍行義，是故最勝。何等為六？一、事遍行，謂於一切已得未得自身境界事遍行故。於已得自身起愛，於未得自身起後有愛，於已得境界起貪喜俱行愛，於未得境界起彼彼希樂愛。二、位遍行，謂於苦苦性等三位諸行中遍隨行故。於已得苦苦性位起別離愛，於未得苦苦性位起不和合愛，於壞苦性位起不別離愛及和合愛，已得未得差別故。於行苦性位起愚癡愛，由煩惱麁重所顯故，及不苦不樂受所顯故。唯阿賴耶識是最勝行苦位，依止此位因我癡門貪愛轉故。三、世遍行，謂於三世中遍隨行故。於過去世起追憶行遍隨行愛，於未來世起希樂行遍隨行愛，於現在世起耽著行遍隨行愛。四、界遍行，謂欲色無色三愛次第遍三界故。五、求遍行，謂由貪愛遍求欲有邪梵行故。由欲求力，不脫欲界，招欲界苦。由有求力，不脫二界，招色無色界苦。由邪梵行求力，不脫生死，彼彼流轉故。六種遍行，謂有無有愛遍行，斷常一切種故。
云何集諦？謂諸煩惱及煩惱增上所生諸業，俱說名集諦，由此集起生死苦故。煩惱增上所生業者，謂有漏業。若爾，何故世尊唯說愛為集諦？由最勝故。謂薄伽梵隨勝而說，若愛、若後有愛、若貪喜俱行愛、若彼彼希樂愛，是名集諦。言最勝者，是遍行義，由愛具有六遍行義，是故最勝。何等為六？一、事遍行，謂於一切已得未得自身境界事遍行故。於已得自身起愛，於未得自身起後有愛，於已得境界起貪喜俱行愛，於未得境界起彼彼希樂愛。二、位遍行，謂於苦苦性等三位諸行中遍隨行故。於已得苦苦性位起別離愛，於未得苦苦性位起不和合愛，於壞苦性位起不別離愛及和合愛，已得未得差別故。於行苦性位起愚癡愛，由煩惱麁重所顯故，及不苦不樂受所顯故。唯阿賴耶識是最勝行苦位，依止此位因我癡門貪愛轉故。三、世遍行，謂於三世中遍隨行故。於過去世起追憶行遍隨行愛，於未來世起希樂行遍隨行愛，於現在世起耽著行遍隨行愛。四、界遍行，謂欲色無色三愛次第遍三界故。五、求遍行，謂由貪愛遍求欲有邪梵行故。由欲求力，不脫欲界，招欲界苦。由有求力，不脫二界，招色無色界苦。由邪梵行求力，不脫生死，彼彼流轉故。六種遍行，謂有無有愛遍行，斷常一切種故。
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煩惱者，謂由數故、相故、緣起故、境界故、相應故、差別故、邪行故、界故、眾故、斷故，觀諸煩惱。數者，謂或六或十。六謂貪、瞋、慢、無明、疑、見。十謂前五見又分五，謂薩迦耶見、邊執見、邪見、見取、戒禁取。
煩惱者，謂由數故、相故、緣起故、境界故、相應故、差別故、邪行故、界故、眾故、斷故，觀諸煩惱。數者，謂或六或十。六謂貪、瞋、慢、無明、疑、見。十謂前五見又分五，謂薩迦耶見、邊執見、邪見、見取、戒禁取。
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相者，若法生時相不寂靜，由此生故身心相續不寂靜轉，是煩惱相。不寂靜性是諸煩惱共相，此復有六，謂散亂不寂靜性、顛倒不寂靜性、掉舉不寂靜性、惛沈不寂靜性、放逸不寂靜性、無恥不寂靜性。
相者，若法生時相不寂靜，由此生故身心相續不寂靜轉，是煩惱相。不寂靜性是諸煩惱共相，此復有六，謂散亂不寂靜性、顛倒不寂靜性、掉舉不寂靜性、惛沈不寂靜性、放逸不寂靜性、無恥不寂靜性。
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緣起者，謂煩惱隨眠未永斷故、順煩惱法現在前故、不正思惟現前起故，如是煩惱方乃得生。煩惱隨眠未永斷者，彼品麁重未永拔故。順煩惱法現在前者，現前會遇可愛等境故。不正思惟現前起者，於彼境界取淨等相，能隨順生貪瞋等故。
緣起者，謂煩惱隨眠未永斷故、順煩惱法現在前故、不正思惟現前起故，如是煩惱方乃得生。煩惱隨眠未永斷者，彼品麁重未永拔故。順煩惱法現在前者，現前會遇可愛等境故。不正思惟現前起者，於彼境界取淨等相，能隨順生貪瞋等故。
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境界者，謂一切煩惱還用一切煩惱為所緣境，及緣諸煩惱事。又欲界煩惱，除無明、見、疑，餘不能緣上地為境。此無明等雖亦有能緣上地者，然彼不能親緣上地如緣自地。由依彼門起分別故，立彼為所緣。所言無明緣上地者，謂與見等相應見者，除薩迦耶見，不見世間，緣他地諸行執為我故。上地諸煩惱不緣下地為境，已離彼地欲故。又緣滅道諦諸煩惱，不能親緣滅道為境，由滅道諦出世間智及後得智內所證故。唯由依彼妄起分別說為所緣，分別所計境不離分別故。又煩惱有二種，謂緣無事及緣有事。緣無事者，謂見及見相應法，見謂薩迦耶見及邊執見。所餘煩惱，名緣有事。
境界者，謂一切煩惱還用一切煩惱為所緣境，及緣諸煩惱事。又欲界煩惱，除無明、見、疑，餘不能緣上地為境。此無明等雖亦有能緣上地者，然彼不能親緣上地如緣自地。由依彼門起分別故，立彼為所緣。所言無明緣上地者，謂與見等相應見者，除薩迦耶見，不見世間，緣他地諸行執為我故。上地諸煩惱不緣下地為境，已離彼地欲故。又緣滅道諦諸煩惱，不能親緣滅道為境，由滅道諦出世間智及後得智內所證故。唯由依彼妄起分別說為所緣，分別所計境不離分別故。又煩惱有二種，謂緣無事及緣有事。緣無事者，謂見及見相應法，見謂薩迦耶見及邊執見。所餘煩惱，名緣有事。
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相應者，謂貪不與瞋相應，如瞋疑亦爾，餘皆得相應。何故貪不與瞋相應？一向相違法，必不俱轉故。又貪不與疑相應者，由慧於境不決定必無染著故。餘得相應者，與餘慢等不相違故。如貪瞋亦爾，謂瞋不與貪慢見相應。若於此事起憎恚，即不於此生於高舉及能推求。與餘相應，如理應知，慢不與瞋疑相應。無明有二：一一切煩惱相應無明、二不共無明。不共無明者，謂於諦無智。見不與瞋疑相應。疑不與貪慢見相應。忿等隨煩惱更互不相應，展轉相違法必不相應故。如貪分與瞋分若不相違，猶如煩惱展轉相應。無慚無愧於一切不善品中恒共相應，若離不顧自他不善現行無是處故。惛沈、掉舉、不信、懈怠、放逸，於一切染污品中恒共相應，若離無堪任性等染污性成無是處故。
相應者，謂貪不與瞋相應，如瞋疑亦爾，餘皆得相應。何故貪不與瞋相應？一向相違法，必不俱轉故。又貪不與疑相應者，由慧於境不決定必無染著故。餘得相應者，與餘慢等不相違故。如貪瞋亦爾，謂瞋不與貪慢見相應。若於此事起憎恚，即不於此生於高舉及能推求。與餘相應，如理應知，慢不與瞋疑相應。無明有二：一一切煩惱相應無明、二不共無明。不共無明者，謂於諦無智。見不與瞋疑相應。疑不與貪慢見相應。忿等隨煩惱更互不相應，展轉相違法必不相應故。如貪分與瞋分若不相違，猶如煩惱展轉相應。無慚無愧於一切不善品中恒共相應，若離不顧自他不善現行無是處故。惛沈、掉舉、不信、懈怠、放逸，於一切染污品中恒共相應，若離無堪任性等染污性成無是處故。
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差別者，謂諸煩惱依種種義立種種門差別。所謂結、縛、隨眠、隨煩惱、纏、瀑流、軛、取、繫、蓋、株杌、垢、燒害、箭、所有、惡行、漏、匱、熱、惱、諍、熾然、稠林、拘礙等。
差別者，謂諸煩惱依種種義立種種門差別。所謂結、縛、隨眠、隨煩惱、纏、瀑流、軛、取、繫、蓋、株杌、垢、燒害、箭、所有、惡行、漏、匱、熱、惱、諍、熾然、稠林、拘礙等。
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問：結有幾種？云何結？何處結耶？答：結有九種，謂愛結、恚結、慢結、無明結、見結、取結、疑結、嫉結、慳結。
問：結有幾種？云何結？何處結耶？答：結有九種，謂愛結、恚結、慢結、無明結、見結、取結、疑結、嫉結、慳結。
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愛結者，謂三界貪愛，結所繫故不厭三界，由不厭故廣行不善、不行諸善，由此能招未來世苦與苦相應。當知此中宣說諸結若相若用若位，辯結差別。且如愛結，何等是結？謂三界貪是結自性。云何為結？謂有此者不厭三界，由此展轉不善現行、善不現行。於何位結？謂於後世苦果生位。如是恚結等並如理應知。
愛結者，謂三界貪愛，結所繫故不厭三界，由不厭故廣行不善、不行諸善，由此能招未來世苦與苦相應。當知此中宣說諸結若相若用若位，辯結差別。且如愛結，何等是結？謂三界貪是結自性。云何為結？謂有此者不厭三界，由此展轉不善現行、善不現行。於何位結？謂於後世苦果生位。如是恚結等並如理應知。
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恚結者，謂於有情苦及順苦法心有損害，恚結所繫故。於恚境相心不棄捨，不棄捨故廣行不善、不行諸善，由此能招未來世苦與苦相應。
恚結者，謂於有情苦及順苦法心有損害，恚結所繫故。於恚境相心不棄捨，不棄捨故廣行不善、不行諸善，由此能招未來世苦與苦相應。
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慢結者，即七慢，謂慢、過慢、慢過慢、我慢、增上慢、下劣慢、邪慢。慢者，謂於下劣計己為勝、或於相似計己相似，心舉為性。過慢者，謂於相似計己為勝、或復於勝計己相似，心舉為性。慢過慢者，謂於勝己計己為勝，心舉為性。我慢者，於五取蘊觀我我所，心舉為性。增上慢者，謂於未得上勝證法計己已得上勝證法，心舉為性。下劣慢者，謂於多分勝計己少分劣，心舉為性。邪慢者，謂實無德計己有德，心舉為性。慢結所繫故，於我我所不能了知，不了知故執我我所，廣行不善、不行諸善，由此能招未來世苦與苦相應。
慢結者，即七慢，謂慢、過慢、慢過慢、我慢、增上慢、下劣慢、邪慢。慢者，謂於下劣計己為勝、或於相似計己相似，心舉為性。過慢者，謂於相似計己為勝、或復於勝計己相似，心舉為性。慢過慢者，謂於勝己計己為勝，心舉為性。我慢者，於五取蘊觀我我所，心舉為性。增上慢者，謂於未得上勝證法計己已得上勝證法，心舉為性。下劣慢者，謂於多分勝計己少分劣，心舉為性。邪慢者，謂實無德計己有德，心舉為性。慢結所繫故，於我我所不能了知，不了知故執我我所，廣行不善、不行諸善，由此能招未來世苦與苦相應。
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無明結者，謂三界無智。無明結所繫故，於苦法集法不能解了，不解了故廣行不善、不行諸善，由此能招未來世苦與苦相應。於苦集法不解了者，謂於果性因性有漏諸行所有過患不了知故。
無明結者，謂三界無智。無明結所繫故，於苦法集法不能解了，不解了故廣行不善、不行諸善，由此能招未來世苦與苦相應。於苦集法不解了者，謂於果性因性有漏諸行所有過患不了知故。
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見結者，即三見，謂薩迦耶見、邊執見、邪見。見結所繫故，於邪出離妄計追求，謂我當解脫我所解脫，既解脫已我當常住、或當斷滅，又謂佛法中定無解脫。如是執著邪出離已，廣行不善、不行諸善，由此能招未來世苦與苦相應。
見結者，即三見，謂薩迦耶見、邊執見、邪見。見結所繫故，於邪出離妄計追求，謂我當解脫我所解脫，既解脫已我當常住、或當斷滅，又謂佛法中定無解脫。如是執著邪出離已，廣行不善、不行諸善，由此能招未來世苦與苦相應。
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取結者，謂見取、戒禁取。取結所繫故，於邪出離方便妄計執著，棄捨八聖支道，妄執薩迦耶見等，及彼為先若戒若禁為清淨道。以妄執著邪出離方便故，廣行不善、不行諸善，由此能招未來世苦與苦相應。
取結者，謂見取、戒禁取。取結所繫故，於邪出離方便妄計執著，棄捨八聖支道，妄執薩迦耶見等，及彼為先若戒若禁為清淨道。以妄執著邪出離方便故，廣行不善、不行諸善，由此能招未來世苦與苦相應。
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疑結者，謂於諦猶豫。疑結所繫故，於佛法僧寶妄生疑惑，以疑惑故於三寶所不修正行。以於三寶所不修正行故，廣行不善、不行諸善，由此能招未來世苦與苦相應。
疑結者，謂於諦猶豫。疑結所繫故，於佛法僧寶妄生疑惑，以疑惑故於三寶所不修正行。以於三寶所不修正行故，廣行不善、不行諸善，由此能招未來世苦與苦相應。
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嫉結者，謂耽著利養，不耐他榮，發起心妬。嫉結所繫故，愛重利養、不尊敬法。重利養故，廣行不善、不行諸善，由此能招未來世苦與苦相應。
嫉結者，謂耽著利養，不耐他榮，發起心妬。嫉結所繫故，愛重利養、不尊敬法。重利養故，廣行不善、不行諸善，由此能招未來世苦與苦相應。
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慳結者，耽著利養，於資生具其心悋惜。慳結所繫故，愛重畜積不尊遠離。重畜積故，廣行不善、不行諸善，由此能招未來世苦與苦相應。
慳結者，耽著利養，於資生具其心悋惜。慳結所繫故，愛重畜積不尊遠離。重畜積故，廣行不善、不行諸善，由此能招未來世苦與苦相應。
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縛有三種，謂貪縛、瞋縛、癡縛。由貪縛故，縛諸眾生令處壞苦。由瞋縛故，縛諸眾生令處苦苦。由癡縛故，縛諸眾生令處行苦。由貪等縛縛處壞苦等者，以貪瞋癡於樂等受常隨眠故。又依貪瞋癡故，於善方便不得自在，故名為縛。猶如外縛縛諸眾生，令於二事不得自在：一者不得隨意遊行、二者於所住處不得隨意所作。當知內法貪瞋癡縛亦復如是。
縛有三種，謂貪縛、瞋縛、癡縛。由貪縛故，縛諸眾生令處壞苦。由瞋縛故，縛諸眾生令處苦苦。由癡縛故，縛諸眾生令處行苦。由貪等縛縛處壞苦等者，以貪瞋癡於樂等受常隨眠故。又依貪瞋癡故，於善方便不得自在，故名為縛。猶如外縛縛諸眾生，令於二事不得自在：一者不得隨意遊行、二者於所住處不得隨意所作。當知內法貪瞋癡縛亦復如是。
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隨眠有七種，謂欲愛隨眠、瞋恚隨眠、有愛隨眠、慢隨眠、無明隨眠、見隨眠、疑隨眠。欲愛隨眠者，謂欲貪品麁重。瞋恚隨眠者，謂瞋恚品麁重。有愛隨眠者，謂色無色貪品麁重。慢隨眠者，謂慢品麁重。無明隨眠者，謂無明品麁重。見隨眠者，謂見品麁重。疑隨眠者，謂疑品麁重。若未離欲求者，由欲愛瞋恚隨眠之所隨眠，由依彼門此二增長故。未離有求者，由有愛隨眠之所隨眠。未離邪梵行求者，由慢無明見疑隨眠之所隨眠。由彼眾生得少對治，便生憍慢、愚於聖諦、虛妄計度外邪解脫解脫方便，隨其次第。三見二取，如結中說，於佛聖教正法毘柰耶中猶豫疑惑。
隨眠有七種，謂欲愛隨眠、瞋恚隨眠、有愛隨眠、慢隨眠、無明隨眠、見隨眠、疑隨眠。欲愛隨眠者，謂欲貪品麁重。瞋恚隨眠者，謂瞋恚品麁重。有愛隨眠者，謂色無色貪品麁重。慢隨眠者，謂慢品麁重。無明隨眠者，謂無明品麁重。見隨眠者，謂見品麁重。疑隨眠者，謂疑品麁重。若未離欲求者，由欲愛瞋恚隨眠之所隨眠，由依彼門此二增長故。未離有求者，由有愛隨眠之所隨眠。未離邪梵行求者，由慢無明見疑隨眠之所隨眠。由彼眾生得少對治，便生憍慢、愚於聖諦、虛妄計度外邪解脫解脫方便，隨其次第。三見二取，如結中說，於佛聖教正法毘柰耶中猶豫疑惑。
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大乘阿毘達磨雜集論卷第六
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