大乘阿毘達磨雜集論卷第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘阿毘達磨雜集論卷第五

安慧菩薩糅 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安慧菩薩糅

大唐三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐三藏法師玄奘奉 詔譯

本事分中三法品第一之五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本事分中三法品第一之五

等無間緣者，謂中無間隔等無間故、同分異分心心法生等無間故，是等無間緣義。中無間隔等無間者，不必剎那中無間隔，雖隔剎那但於中間無異心隔，亦名中無間隔。若不爾，入無心定心望出定心，應非等無間緣。然是彼緣，是故於一相續中前心望後心，中間無餘心隔故，是等無間緣。如心望心，當知心法亦爾。同分異分心心法生等無間者，謂善心心法望同分善、異分不善無記，無間生心心法，為等無間緣。如是不善、無記心心法望同分異分，無間生心心法亦爾。又欲界心心法望欲色無色界及無漏，無間生心心法為等無間緣。如是色界等心心法各各別望色界等及欲界等，無間生心心法，如其所應盡當知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 等無間緣者，謂中無間隔等無間故、同分異分心心法生等無間故，是等無間緣義。中無間隔等無間者，不必剎那中無間隔，雖隔剎那但於中間無異心隔，亦名中無間隔。若不爾，入無心定心望出定心，應非等無間緣。然是彼緣，是故於一相續中前心望後心，中間無餘心隔故，是等無間緣。如心望心，當知心法亦爾。同分異分心心法生等無間者，謂善心心法望同分善、異分不善無記，無間生心心法，為等無間緣。如是不善、無記心心法望同分異分，無間生心心法亦爾。又欲界心心法望欲色無色界及無漏，無間生心心法為等無間緣。如是色界等心心法各各別望色界等及欲界等，無間生心心法，如其所應盡當知。

問：為一切心無間一切心生耶？為有各別決定耶？答有。今於此中若廣別說如是心無間如是心生者，便生無量言論，是故唯應略總建立心生起相。謂諸心生起由十種力：一由串習力、二由樂欲力、三由方便力、四由等至力、五由引發力、六由因力、七由境界力、八由憶念力、九由作意力、十由相續力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：為一切心無間一切心生耶？為有各別決定耶？答有。今於此中若廣別說如是心無間如是心生者，便生無量言論，是故唯應略總建立心生起相。謂諸心生起由十種力：一由串習力、二由樂欲力、三由方便力、四由等至力、五由引發力、六由因力、七由境界力、八由憶念力、九由作意力、十由相續力。

串習力者復有三種，謂下中上品。若於諸定入住出相未了達故，是下品。雖已了達，未善串習故，是中品。既了達已復善習故，是上品。若有下品串習力者，於諸靜慮，諸無色定唯能次第入。若有中品串習力者，亦能超越入，唯能方便超越一間。若有上品串習力者，隨其所欲或超一切，若順若逆入諸等至。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 串習力者復有三種，謂下中上品。若於諸定入住出相未了達故，是下品。雖已了達，未善串習故，是中品。既了達已復善習故，是上品。若有下品串習力者，於諸靜慮，諸無色定唯能次第入。若有中品串習力者，亦能超越入，唯能方便超越一間。若有上品串習力者，隨其所欲或超一切，若順若逆入諸等至。

樂欲力者，謂已得第二靜慮者入初靜慮已，若欲以第二靜慮地心出，或欲以欲界善及無覆無記心出，即能現前而出於定。如是廣說，餘一切地如理當知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樂欲力者，謂已得第二靜慮者入初靜慮已，若欲以第二靜慮地心出，或欲以欲界善及無覆無記心出，即能現前而出於定。如是廣說，餘一切地如理當知。

方便力者，謂初修行者唯欲界善心無間色界心生，未至定善心無間初根本靜慮心生，初根本靜慮善心無間第二靜慮地心生，如是廣說，乃至有頂皆如理知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 方便力者，謂初修行者唯欲界善心無間色界心生，未至定善心無間初根本靜慮心生，初根本靜慮善心無間第二靜慮地心生，如是廣說，乃至有頂皆如理知。

等至力者，謂已入清淨三摩鉢底，或時還生清淨等至、或時生染。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 等至力者，謂已入清淨三摩鉢底，或時還生清淨等至、或時生染。

引發力者，謂從三摩地起乃至現行定地心，與不定剎那心間雜隨轉，乃至由彼相違煩惱現行故即便退失。此相違煩惱相應心，復由因等四力方得現行。因力者，謂先以積習能退障故決定應退。境界力者，謂淨相勢力增上境界現前故，能隨順生貪等煩惱。憶念力者，謂憶念分別過去境界而生戲論。作意力者，謂由觀察作意思惟種種淨妙相貌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 引發力者，謂從三摩地起乃至現行定地心，與不定剎那心間雜隨轉，乃至由彼相違煩惱現行故即便退失。此相違煩惱相應心，復由因等四力方得現行。因力者，謂先以積習能退障故決定應退。境界力者，謂淨相勢力增上境界現前故，能隨順生貪等煩惱。憶念力者，謂憶念分別過去境界而生戲論。作意力者，謂由觀察作意思惟種種淨妙相貌。

相續力者，有九種命終心與自體愛相應，於三界中各令欲色無色界生相續。謂從欲界沒還生欲界者，即以欲界自體愛相應命終心結生相續。若生色無色界者，即以色無色界自體愛相應命終心結生相續。如是從色無色界沒，若即生彼若生餘處，有六種心，如其所應盡當知。又此自體愛唯是俱生，不了所緣境，有覆無記性攝，而能分別我自體生差別境界。由此勢力，諸異生輩令無間中有相續。未離欲聖者亦爾，臨命終時乃至未至不明了想位，其中能起此愛現行，然能了別，以對治力之所攝伏。已離欲聖者，對治力強故，雖未永斷，然此愛不復現行，彼由隨眠勢力令生相續中有。初相續剎那唯無覆無記，以是異熟攝故。從此已後，或善或不善或無記，隨其所應，除彼沒心，以中有沒心常是染污。猶如死有，生有相續心剎那，亦唯無覆無記。若諸菩薩願力受生者，命終等心當知一切一向是善。已說因論生論等無間緣義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相續力者，有九種命終心與自體愛相應，於三界中各令欲色無色界生相續。謂從欲界沒還生欲界者，即以欲界自體愛相應命終心結生相續。若生色無色界者，即以色無色界自體愛相應命終心結生相續。如是從色無色界沒，若即生彼若生餘處，有六種心，如其所應盡當知。又此自體愛唯是俱生，不了所緣境，有覆無記性攝，而能分別我自體生差別境界。由此勢力，諸異生輩令無間中有相續。未離欲聖者亦爾，臨命終時乃至未至不明了想位，其中能起此愛現行，然能了別，以對治力之所攝伏。已離欲聖者，對治力強故，雖未永斷，然此愛不復現行，彼由隨眠勢力令生相續中有。初相續剎那唯無覆無記，以是異熟攝故。從此已後，或善或不善或無記，隨其所應，除彼沒心，以中有沒心常是染污。猶如死有，生有相續心剎那，亦唯無覆無記。若諸菩薩願力受生者，命終等心當知一切一向是善。已說因論生論等無間緣義。

所緣緣者，謂有分齊境所緣故、無分齊境所緣故、無異行相境所緣故、有異行相境所緣故、有事境所緣故、無事境所緣故、事所緣故、分別所緣故、有顛倒所緣故、無顛倒所緣故、有礙所緣故、無礙所緣故，是所緣緣義。有分齊境所緣者，謂五識身所緣境界，由五識身各別境界故。無分齊境所緣者，謂意識所緣境界，以意識身緣一切法為境界故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所緣緣者，謂有分齊境所緣故、無分齊境所緣故、無異行相境所緣故、有異行相境所緣故、有事境所緣故、無事境所緣故、事所緣故、分別所緣故、有顛倒所緣故、無顛倒所緣故、有礙所緣故、無礙所緣故，是所緣緣義。有分齊境所緣者，謂五識身所緣境界，由五識身各別境界故。無分齊境所緣者，謂意識所緣境界，以意識身緣一切法為境界故。

無異行相境所緣者，謂不能了別名想眾生意識所緣境界，由彼於境不能作名字故。有異行相境所緣者，謂與此相違。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無異行相境所緣者，謂不能了別名想眾生意識所緣境界，由彼於境不能作名字故。有異行相境所緣者，謂與此相違。

有事境所緣者，謂除見慢及此相應法，餘所緣境界。無事境所緣者，謂前所除所緣境界，由彼於我處起故。事所緣者，謂除無漏緣不同分界地遍行於事不決了及未來所緣，餘所緣境界。分別所緣者，謂前所除所緣境界，由彼唯緣自所分別為境界故。有顛倒所緣者，謂常等行所緣境界。無顛倒所緣者，謂無常等行所緣境界。有礙所緣者，謂未斷所知障者所緣境界。無礙所緣者，謂已斷所知障者所緣境界。復次若欲決擇所緣緣義，應以相故、差別故、安立故、遍知故、斷故建立所緣相者，謂若義是似此顯現心心法生因，彼既生已還能執著，顯了內證此義是所緣相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有事境所緣者，謂除見慢及此相應法，餘所緣境界。無事境所緣者，謂前所除所緣境界，由彼於我處起故。事所緣者，謂除無漏緣不同分界地遍行於事不決了及未來所緣，餘所緣境界。分別所緣者，謂前所除所緣境界，由彼唯緣自所分別為境界故。有顛倒所緣者，謂常等行所緣境界。無顛倒所緣者，謂無常等行所緣境界。有礙所緣者，謂未斷所知障者所緣境界。無礙所緣者，謂已斷所知障者所緣境界。復次若欲決擇所緣緣義，應以相故、差別故、安立故、遍知故、斷故建立所緣相者，謂若義是似此顯現心心法生因，彼既生已還能執著，顯了內證此義是所緣相。

差別者有二十九種：一非有所緣，謂顛倒心心法及緣過去未來夢影幻等所緣境界。二有所緣，謂餘所緣境界。三無所緣所緣，謂色心不相應行無為。四有所緣所緣，謂心心法。五正性所緣，謂善法。六邪性所緣，謂染污法。七非正性非邪性所緣，謂無覆無記法。八如理所緣，謂善心心法。九不如理所緣，謂染污心心法。十非如理非不如理所緣，謂異此心心法。十一同類所緣，謂善等緣善等、自地緣自地、有漏緣有漏、無漏緣無漏如是等。十二異類所緣，謂善等緣不善等、餘地緣餘地、有漏無漏緣無漏有漏如是等。十三異性所緣，謂有尋有伺心心法所緣。十四一性所緣，謂無尋無伺心心法所緣。十五威勢所緣，謂無想及彼方便心心法所緣境界，及空識無邊處所緣境界。此中前二句能除想故名威勢，所餘性大故名威勢。十六略細所緣，謂無所有處所緣境界。十七極細所緣，謂非想非非想所緣，過此更無極細性故。十八煩惱所緣，謂即此能有所緣故，如經中說斷滅所緣。十九法所緣，謂聖教名句文身。二十義所緣，謂依此法義。二十一狹小所緣，謂聲聞乘等。二十二廣大所緣，謂大乘。二十三相所緣，謂止舉捨相。二十四無相所緣，謂涅槃及第一有。二十五真實所緣，謂真如及十六行所緣諸諦。二十六安住所緣，謂滅盡定及定方便心心法所緣。二十七自在所緣，謂解脫等乃至一切種智諸功德所緣。二十八須臾所緣，謂無學所緣唯此生故。二十九隨轉所緣，謂佛菩薩所緣境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 差別者有二十九種：一非有所緣，謂顛倒心心法及緣過去未來夢影幻等所緣境界。二有所緣，謂餘所緣境界。三無所緣所緣，謂色心不相應行無為。四有所緣所緣，謂心心法。五正性所緣，謂善法。六邪性所緣，謂染污法。七非正性非邪性所緣，謂無覆無記法。八如理所緣，謂善心心法。九不如理所緣，謂染污心心法。十非如理非不如理所緣，謂異此心心法。十一同類所緣，謂善等緣善等、自地緣自地、有漏緣有漏、無漏緣無漏如是等。十二異類所緣，謂善等緣不善等、餘地緣餘地、有漏無漏緣無漏有漏如是等。十三異性所緣，謂有尋有伺心心法所緣。十四一性所緣，謂無尋無伺心心法所緣。十五威勢所緣，謂無想及彼方便心心法所緣境界，及空識無邊處所緣境界。此中前二句能除想故名威勢，所餘性大故名威勢。十六略細所緣，謂無所有處所緣境界。十七極細所緣，謂非想非非想所緣，過此更無極細性故。十八煩惱所緣，謂即此能有所緣故，如經中說斷滅所緣。十九法所緣，謂聖教名句文身。二十義所緣，謂依此法義。二十一狹小所緣，謂聲聞乘等。二十二廣大所緣，謂大乘。二十三相所緣，謂止舉捨相。二十四無相所緣，謂涅槃及第一有。二十五真實所緣，謂真如及十六行所緣諸諦。二十六安住所緣，謂滅盡定及定方便心心法所緣。二十七自在所緣，謂解脫等乃至一切種智諸功德所緣。二十八須臾所緣，謂無學所緣唯此生故。二十九隨轉所緣，謂佛菩薩所緣境界。

安立者，謂所緣境體非真實，唯安立故。由四種因知所緣境體非真實，謂相違識相故、無所緣境識可得故、不由功用應無倒故、隨三智轉故。由此道理能取體性亦非真實。三智者，謂自在智、觀察智無、分別智。為顯四因，乃說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安立者，謂所緣境體非真實，唯安立故。由四種因知所緣境體非真實，謂相違識相故、無所緣境識可得故、不由功用應無倒故、隨三智轉故。由此道理能取體性亦非真實。三智者，謂自在智、觀察智無、分別智。為顯四因，乃說頌曰：

鬼傍生人天， 各隨其所應， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鬼傍生人天， 各隨其所應，

等事心異故， 許義非真實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 等事心異故， 許義非真實。

於過去事等， 夢像二影中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於過去事等， 夢像二影中，

雖所緣非實， 而境相成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖所緣非實， 而境相成就。

若義義性成， 無無分別智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若義義性成， 無無分別智，

此若無佛果， 證得不應理。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此若無佛果， 證得不應理。

得自在菩薩， 由願解力故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得自在菩薩， 由願解力故，

如欲地等成， 得定者亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如欲地等成， 得定者亦爾。

成就簡擇者， 有智得定者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就簡擇者， 有智得定者，

思惟一切法， 如義皆顯現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 思惟一切法， 如義皆顯現。

無分別智行， 諸義皆不現， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無分別智行， 諸義皆不現，

當知無有義， 由此亦無識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當知無有義， 由此亦無識。

遍知者，謂如實知相差別安立所緣境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍知者，謂如實知相差別安立所緣境界。

斷者，謂聲聞等及與大乘所得轉依。聲聞乘等所得轉依，雖於蘊界處所緣得解脫，然於彼不得自在。大乘所得轉依，具得二種。已說所緣緣，隨文決擇義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷者，謂聲聞等及與大乘所得轉依。聲聞乘等所得轉依，雖於蘊界處所緣得解脫，然於彼不得自在。大乘所得轉依，具得二種。已說所緣緣，隨文決擇義。

增上緣者，謂任持增上故、引發增上故、俱有增上故、境界增上故、產生增上故、住持增上故、受用果增上故、世間清淨離欲增上故、出世清淨離欲增上故，是增上緣義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 增上緣者，謂任持增上故、引發增上故、俱有增上故、境界增上故、產生增上故、住持增上故、受用果增上故、世間清淨離欲增上故、出世清淨離欲增上故，是增上緣義。

任持增上者，謂風輪等於水輪等，器世間於有情世間、大種於所造、諸根於諸識，如是等。引發增上者，謂一切有情共業於器世間故，有漏業於異熟果，如是等。俱有增上者，謂心於心法、作意於心、觸於受，如是等。此後增上依二十二根建立。境界增上者，謂眼耳鼻舌身意根，由此增上力色等生故。產生增上者，謂男女根，由此增上力得入胎故。住持增上者，謂命根，由此增上力眾同分得住故。受用果增上者，謂苦樂憂喜捨根，依此能受愛非愛異熟故。世間清淨離欲增上者，謂信勤念定慧根，由此制伏諸煩惱故。出世清淨離欲增上者，謂所建立未知欲知根、已知根、具知根，由此永害諸隨眠故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 任持增上者，謂風輪等於水輪等，器世間於有情世間、大種於所造、諸根於諸識，如是等。引發增上者，謂一切有情共業於器世間故，有漏業於異熟果，如是等。俱有增上者，謂心於心法、作意於心、觸於受，如是等。此後增上依二十二根建立。境界增上者，謂眼耳鼻舌身意根，由此增上力色等生故。產生增上者，謂男女根，由此增上力得入胎故。住持增上者，謂命根，由此增上力眾同分得住故。受用果增上者，謂苦樂憂喜捨根，依此能受愛非愛異熟故。世間清淨離欲增上者，謂信勤念定慧根，由此制伏諸煩惱故。出世清淨離欲增上者，謂所建立未知欲知根、已知根、具知根，由此永害諸隨眠故。

云何同分彼同分？幾是同分彼同分？為何義故觀同分彼同分耶？謂不離識彼相似根於境相續生故，離識自相似相續生故，是同分彼同分義。初是同分，諸根與識俱識相似，於諸境界相續生故。由根與識相似轉義，說名同分。第二是彼同分，諸根離識自類相似相續生故。由根不與識合，唯自體相似相續生根相相似義，說名彼同分。色蘊一分眼等五有色界處一分，是同分彼同分。為捨執著與識相應不相應我故觀察同分彼同分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何同分彼同分？幾是同分彼同分？為何義故觀同分彼同分耶？謂不離識彼相似根於境相續生故，離識自相似相續生故，是同分彼同分義。初是同分，諸根與識俱識相似，於諸境界相續生故。由根與識相似轉義，說名同分。第二是彼同分，諸根離識自類相似相續生故。由根不與識合，唯自體相似相續生根相相似義，說名彼同分。色蘊一分眼等五有色界處一分，是同分彼同分。為捨執著與識相應不相應我故觀察同分彼同分。

云何執受？幾是執受？為何義故觀執受耶？謂受生所依色故，是執受義。若依此色受得生，是名執受。色蘊一分、五有色界處全及四一分，是執受。色蘊一分者，謂根根居處所攝。五有色界處全者，謂眼等。四一分者，謂不離根色香味觸。為捨執著身自在轉我故觀察執受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何執受？幾是執受？為何義故觀執受耶？謂受生所依色故，是執受義。若依此色受得生，是名執受。色蘊一分、五有色界處全及四一分，是執受。色蘊一分者，謂根根居處所攝。五有色界處全者，謂眼等。四一分者，謂不離根色香味觸。為捨執著身自在轉我故觀察執受。

云何根？幾是根？為何義故觀根耶？謂取境增上故、種族不斷增上故、眾同分住增上故、受用淨不淨業果增上故、世間離欲增上故、出世離欲增上故，是根義。取境增上者，謂眼等六，由此增上力於色等境心心法轉故。種族不斷增上者，謂男女根，由此增上力子孫等胤流轉不絕故。餘如增上緣中說。受識蘊全、色行蘊一分、十二界六處全、法界法處一分是根。色蘊一分者，謂眼耳鼻舌身男女根。行蘊一分者，謂命信勤念定慧根。十二界全者，謂六根六識界。六處全者，謂內六處。法界法處一分者，謂命及樂等信等五根。為捨執著增上我故觀察根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何根？幾是根？為何義故觀根耶？謂取境增上故、種族不斷增上故、眾同分住增上故、受用淨不淨業果增上故、世間離欲增上故、出世離欲增上故，是根義。取境增上者，謂眼等六，由此增上力於色等境心心法轉故。種族不斷增上者，謂男女根，由此增上力子孫等胤流轉不絕故。餘如增上緣中說。受識蘊全、色行蘊一分、十二界六處全、法界法處一分是根。色蘊一分者，謂眼耳鼻舌身男女根。行蘊一分者，謂命信勤念定慧根。十二界全者，謂六根六識界。六處全者，謂內六處。法界法處一分者，謂命及樂等信等五根。為捨執著增上我故觀察根。

云何苦苦性？幾是苦苦性？為何義故觀苦苦性耶？謂苦受自相故、隨順苦受法自相故，是苦苦性義。苦受自相者，謂苦受，即用苦體為自相故，名苦苦性。隨順苦受法自相者，謂能生此受根境及相應法隨順苦受故，名苦苦性。一切一分是苦苦性。為捨執著有苦我故觀察苦苦性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何苦苦性？幾是苦苦性？為何義故觀苦苦性耶？謂苦受自相故、隨順苦受法自相故，是苦苦性義。苦受自相者，謂苦受，即用苦體為自相故，名苦苦性。隨順苦受法自相者，謂能生此受根境及相應法隨順苦受故，名苦苦性。一切一分是苦苦性。為捨執著有苦我故觀察苦苦性。

云何壞苦性？幾是壞苦性？為何義故觀壞苦性耶？謂樂受變壞自相故、隨順樂受法變壞自相故、於彼愛心變壞故，是壞苦性義。此中樂受及隨順樂受法，於變壞位能生憂惱，故此變壞是壞苦性。又由愛故令心變壞，亦是壞苦。如經中說：入變壞心。一切一分是壞苦性。為捨執著有樂我故觀察壞苦性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何壞苦性？幾是壞苦性？為何義故觀壞苦性耶？謂樂受變壞自相故、隨順樂受法變壞自相故、於彼愛心變壞故，是壞苦性義。此中樂受及隨順樂受法，於變壞位能生憂惱，故此變壞是壞苦性。又由愛故令心變壞，亦是壞苦。如經中說：入變壞心。一切一分是壞苦性。為捨執著有樂我故觀察壞苦性。

云何行苦性？幾是行苦性？為何義故觀行苦性耶？謂不苦不樂受自相故、隨順不苦不樂受法自相故、彼二麁重所攝受故、不離二無常所隨不安隱故，是行苦性義。不苦不樂受者，謂阿賴耶識相應受。隨順不苦不樂受法者，謂順此受諸行。彼二麁重所攝受者，謂苦壞二苦麁重所隨故。不離二無常所隨不安隱者，謂不解脫二苦故，或於一時墮在苦位、或於一時墮在樂位，非一切時唯不苦不樂位，是故無常所隨不安隱義，是行苦性。除三界二處諸蘊一分，一切是行苦性。三界者，謂意界法界意識界。二處者，謂意處法處。一分者，謂除無漏相。為捨執著有不苦不樂我故觀察行苦性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何行苦性？幾是行苦性？為何義故觀行苦性耶？謂不苦不樂受自相故、隨順不苦不樂受法自相故、彼二麁重所攝受故、不離二無常所隨不安隱故，是行苦性義。不苦不樂受者，謂阿賴耶識相應受。隨順不苦不樂受法者，謂順此受諸行。彼二麁重所攝受者，謂苦壞二苦麁重所隨故。不離二無常所隨不安隱者，謂不解脫二苦故，或於一時墮在苦位、或於一時墮在樂位，非一切時唯不苦不樂位，是故無常所隨不安隱義，是行苦性。除三界二處諸蘊一分，一切是行苦性。三界者，謂意界法界意識界。二處者，謂意處法處。一分者，謂除無漏相。為捨執著有不苦不樂我故觀察行苦性。

云何有異熟？幾是有異熟？為何義故觀有異熟耶？謂不善及善有漏，是有異熟。由不善及有漏善法，能有當來阿賴耶識及相應異熟，由彼異熟，故此二種名有異熟。十界四處諸蘊一分，是有異熟。十界者，謂七識色聲法界。四處者，謂色聲意法處。一分者，謂除無記無漏。為捨執著能捨能續諸蘊我故觀察有異熟。又異熟者，唯阿賴耶識及相應法，餘但異熟生非異熟。餘者，謂眼耳等及苦樂等是阿賴耶識餘，此唯得名異熟生，從異熟生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何有異熟？幾是有異熟？為何義故觀有異熟耶？謂不善及善有漏，是有異熟。由不善及有漏善法，能有當來阿賴耶識及相應異熟，由彼異熟，故此二種名有異熟。十界四處諸蘊一分，是有異熟。十界者，謂七識色聲法界。四處者，謂色聲意法處。一分者，謂除無記無漏。為捨執著能捨能續諸蘊我故觀察有異熟。又異熟者，唯阿賴耶識及相應法，餘但異熟生非異熟。餘者，謂眼耳等及苦樂等是阿賴耶識餘，此唯得名異熟生，從異熟生故。

云何食？幾是食？為何義故觀食耶？謂變壞故有變壞者、境界故有境界者、悕望故有悕望者、取故有取者，是食義。初是段食，由變壞時長養根大故。二是觸食，由依可愛境觸攝益所依故。三是意思食，由繫意悕望可愛事力攝益所依故。四是識食，由阿賴耶識執持力身得住故。所以者何？若離此識，所依止身便爛壞故。三蘊十一界五處一分是食。為捨執著由食住我故觀察食。又此四食差別建立略有四種：一不淨依止住食，謂欲界異生，由具縛故。二淨不淨依止住食，謂有學及色無色界異生，有餘縛故。三清淨依止住食，謂阿羅漢等，解脫一切縛故。四示現住食，謂諸佛及已證大威德菩薩，由唯示現食力住故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何食？幾是食？為何義故觀食耶？謂變壞故有變壞者、境界故有境界者、悕望故有悕望者、取故有取者，是食義。初是段食，由變壞時長養根大故。二是觸食，由依可愛境觸攝益所依故。三是意思食，由繫意悕望可愛事力攝益所依故。四是識食，由阿賴耶識執持力身得住故。所以者何？若離此識，所依止身便爛壞故。三蘊十一界五處一分是食。為捨執著由食住我故觀察食。又此四食差別建立略有四種：一不淨依止住食，謂欲界異生，由具縛故。二淨不淨依止住食，謂有學及色無色界異生，有餘縛故。三清淨依止住食，謂阿羅漢等，解脫一切縛故。四示現住食，謂諸佛及已證大威德菩薩，由唯示現食力住故。

云何有上？幾是有上？為何義故觀有上耶？謂一切有為故、無為一分故，是有上義。除法界法處一分，一切是有上，以一切法中涅槃及清淨真如是最勝相故。為捨執著下劣事我故觀察有上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何有上？幾是有上？為何義故觀有上耶？謂一切有為故、無為一分故，是有上義。除法界法處一分，一切是有上，以一切法中涅槃及清淨真如是最勝相故。為捨執著下劣事我故觀察有上。

云何無上？幾是無上？為何義故觀無上耶？謂無為一分故，是無上義。法界法處一分，如前所說是無上。為捨執著最勝事我故觀察無上。由此所說差別道理，餘無量門可類觀察。復次蘊界處差別略有三種，謂遍計所執相差別、所分別相差別、法性相差別。遍計所執相差別者，謂於蘊界處中遍計所執。我，有情，命者，生者，養者，數取趣者，意生者，摩納婆等，於蘊等中實無我等自性，但是遍計所執相故。所分別相差別者，謂即蘊界處法，由於此處我有情等虛妄分別轉故。法性相差別者，謂即於蘊界處中我等無性、無我有性，由離有無相，真如用蘊等中我等無性、無我有性為相故。當知此中依三自性及多分依數取趣無我理說三種相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何無上？幾是無上？為何義故觀無上耶？謂無為一分故，是無上義。法界法處一分，如前所說是無上。為捨執著最勝事我故觀察無上。由此所說差別道理，餘無量門可類觀察。復次蘊界處差別略有三種，謂遍計所執相差別、所分別相差別、法性相差別。遍計所執相差別者，謂於蘊界處中遍計所執。我，有情，命者，生者，養者，數取趣者，意生者，摩納婆等，於蘊等中實無我等自性，但是遍計所執相故。所分別相差別者，謂即蘊界處法，由於此處我有情等虛妄分別轉故。法性相差別者，謂即於蘊界處中我等無性、無我有性，由離有無相，真如用蘊等中我等無性、無我有性為相故。當知此中依三自性及多分依數取趣無我理說三種相。

復有四種差別，謂相差別、分別差別、依止差別、相續差別。相差別者，謂蘊界處一一自相差別，如色受等。分別差別者，謂即於蘊界處中，實有假有、世俗有勝義有、有色無色、有見無見，如是等無量差別。分別如前說。依止差別者，謂乃至有情依止差別有爾所，當知蘊界處亦爾，由依各別內身蘊等諸法種種異故。相續差別者，謂一一剎那蘊界處轉，於一身中蘊等諸法一一剎那性變異故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有四種差別，謂相差別、分別差別、依止差別、相續差別。相差別者，謂蘊界處一一自相差別，如色受等。分別差別者，謂即於蘊界處中，實有假有、世俗有勝義有、有色無色、有見無見，如是等無量差別。分別如前說。依止差別者，謂乃至有情依止差別有爾所，當知蘊界處亦爾，由依各別內身蘊等諸法種種異故。相續差別者，謂一一剎那蘊界處轉，於一身中蘊等諸法一一剎那性變異故。

問：於相差別善巧為何所了知耶？答：了知我執過患。問：於分別差別善巧為何所了知耶？答：了知聚想過患。問：於依止差別善巧為何所了知耶？答：了知不作而得、雖作而失想過患。問：於相續差別善巧為何所了知耶？答：了知安住想過患。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：於相差別善巧為何所了知耶？答：了知我執過患。問：於分別差別善巧為何所了知耶？答：了知聚想過患。問：於依止差別善巧為何所了知耶？答：了知不作而得、雖作而失想過患。問：於相續差別善巧為何所了知耶？答：了知安住想過患。

又蘊界處有六種差別，謂外門差別、內門差別、長時差別、分限差別、暫時差別、顯示差別。外門差別者，謂多分欲界差別。多分言為簡等流法為因聞思所生慧。內門差別者，謂一切定地。長時差別者，謂諸異生。分限差別者，謂諸有學，及除最後剎那蘊界處所餘無學。暫時差別者，謂諸無學最後剎那蘊界處。顯示差別者，謂諸佛及已得究竟菩薩摩訶薩所示現諸蘊界處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又蘊界處有六種差別，謂外門差別、內門差別、長時差別、分限差別、暫時差別、顯示差別。外門差別者，謂多分欲界差別。多分言為簡等流法為因聞思所生慧。內門差別者，謂一切定地。長時差別者，謂諸異生。分限差別者，謂諸有學，及除最後剎那蘊界處所餘無學。暫時差別者，謂諸無學最後剎那蘊界處。顯示差別者，謂諸佛及已得究竟菩薩摩訶薩所示現諸蘊界處。

大乘阿毘達磨雜集論本事分中攝品第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘阿毘達磨雜集論本事分中攝品第二

復次若略說攝有十一種，謂相攝、界攝、種類攝、分位攝、伴攝、方攝、時攝、一分攝、具分攝、更互攝、勝義攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次若略說攝有十一種，謂相攝、界攝、種類攝、分位攝、伴攝、方攝、時攝、一分攝、具分攝、更互攝、勝義攝。

相攝者，謂蘊界處一一自相即體自攝。如色蘊攝色蘊，廣說乃至法處攝法處。界攝者，謂蘊界處所有種子阿賴耶識能攝彼界，由彼種子此中有故。種類攝者，謂蘊界處其相雖異，蘊義界義處義等故展轉相攝。蘊義等者，謂色受等皆有聚義，雖相各異，一切相攝，更互相望，同一類故。界義等者，謂眼耳等皆有能持受用義，故一切相攝。處義等者，謂眼耳等皆生長門義，相應故一切相攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相攝者，謂蘊界處一一自相即體自攝。如色蘊攝色蘊，廣說乃至法處攝法處。界攝者，謂蘊界處所有種子阿賴耶識能攝彼界，由彼種子此中有故。種類攝者，謂蘊界處其相雖異，蘊義界義處義等故展轉相攝。蘊義等者，謂色受等皆有聚義，雖相各異，一切相攝，更互相望，同一類故。界義等者，謂眼耳等皆有能持受用義，故一切相攝。處義等者，謂眼耳等皆生長門義，相應故一切相攝。

分位攝者，謂樂位蘊界處即自相攝，苦位不苦不樂位亦爾，分位等故。如色受等雖同蘊類，然苦樂等分位差別，樂位還攝樂位非苦等位。如是苦位、不苦不樂位還自相攝。如蘊，界處亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分位攝者，謂樂位蘊界處即自相攝，苦位不苦不樂位亦爾，分位等故。如色受等雖同蘊類，然苦樂等分位差別，樂位還攝樂位非苦等位。如是苦位、不苦不樂位還自相攝。如蘊，界處亦爾。

伴攝者，謂色蘊與餘蘊互為伴故，即攝助伴。餘蘊界處亦爾。如色蘊與餘受等互為助伴能攝五蘊，如是受等一一助伴各攝五蘊。如蘊，界處亦爾，互為伴故，一一皆攝一切界處。方攝者，謂依東方諸蘊界處還自相攝，餘方蘊界處亦爾。時攝者，謂過去世諸蘊界處還自相攝，未來現在諸蘊界處亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 伴攝者，謂色蘊與餘蘊互為伴故，即攝助伴。餘蘊界處亦爾。如色蘊與餘受等互為助伴能攝五蘊，如是受等一一助伴各攝五蘊。如蘊，界處亦爾，互為伴故，一一皆攝一切界處。方攝者，謂依東方諸蘊界處還自相攝，餘方蘊界處亦爾。時攝者，謂過去世諸蘊界處還自相攝，未來現在諸蘊界處亦爾。

一分攝者，謂所有法蘊界處所攝，但攝一分非餘。如戒蘊但攝色蘊等一分，定慧蘊等但攝行蘊一分，欲恚害界但攝法界一分，空無邊處等但攝意法處一分，如是等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一分攝者，謂所有法蘊界處所攝，但攝一分非餘。如戒蘊但攝色蘊等一分，定慧蘊等但攝行蘊一分，欲恚害界但攝法界一分，空無邊處等但攝意法處一分，如是等。

具分攝者，謂所有法蘊界處所攝，能攝全分。如苦蘊攝五取蘊，欲界攝十八界，無想有情處攝十處除香味。由此道理，於餘經中諸蘊界處所攝一切法能攝全分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具分攝者，謂所有法蘊界處所攝，能攝全分。如苦蘊攝五取蘊，欲界攝十八界，無想有情處攝十處除香味。由此道理，於餘經中諸蘊界處所攝一切法能攝全分。

更互攝者，色蘊攝幾界幾處？十全一少分。受蘊攝幾界幾處？一少分。如受蘊，想行蘊亦爾。識蘊攝幾界幾處？七界一處。眼界攝幾蘊幾處？色蘊少分一處全。如眼界，耳鼻舌身色聲香味觸界亦爾。意界攝幾蘊幾處？一蘊一處。法界攝幾蘊幾處？三蘊全色蘊少分一處全。眼識界攝幾蘊幾處？識蘊意處少分。如眼識，耳鼻舌身意識界亦爾。眼處攝幾蘊幾界？色蘊少分一界全。如眼處，耳鼻舌身色聲香味觸處亦爾。意處攝幾蘊幾界？一蘊七界。法處攝幾蘊幾界？三蘊全一少分一界全。如是諸餘法以蘊界處名說，及餘非蘊界處名說。如實有、假有、世俗有、勝義有、所知所識所達、有色無色、有見無見，如是等如前所顯，隨其所應，與蘊界處更互相攝盡當知。隨其所應者，如蘊一一攝諸界處，界一一攝諸蘊處，處一一攝諸蘊界，如是廣說當思了知。勝義攝者，謂蘊界處真如所攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 更互攝者，色蘊攝幾界幾處？十全一少分。受蘊攝幾界幾處？一少分。如受蘊，想行蘊亦爾。識蘊攝幾界幾處？七界一處。眼界攝幾蘊幾處？色蘊少分一處全。如眼界，耳鼻舌身色聲香味觸界亦爾。意界攝幾蘊幾處？一蘊一處。法界攝幾蘊幾處？三蘊全色蘊少分一處全。眼識界攝幾蘊幾處？識蘊意處少分。如眼識，耳鼻舌身意識界亦爾。眼處攝幾蘊幾界？色蘊少分一界全。如眼處，耳鼻舌身色聲香味觸處亦爾。意處攝幾蘊幾界？一蘊七界。法處攝幾蘊幾界？三蘊全一少分一界全。如是諸餘法以蘊界處名說，及餘非蘊界處名說。如實有、假有、世俗有、勝義有、所知所識所達、有色無色、有見無見，如是等如前所顯，隨其所應，與蘊界處更互相攝盡當知。隨其所應者，如蘊一一攝諸界處，界一一攝諸蘊處，處一一攝諸蘊界，如是廣說當思了知。勝義攝者，謂蘊界處真如所攝。

如是攝相，隨諸世間共所成立。相攝道理復有六種：一依處攝，如世間說贍部洲攝於人、阿練若攝於鹿，當知此中眼等諸根攝眼等識亦爾。二任持攝，如世間說繩等攝薪束等，當知此中身根攝眼等根亦爾。三同事攝，如世間說眾人同事共相保信更互相攝，當知此中同一緣轉諸相應法更互相攝亦爾。四攝受攝，如世間說主能攝錄自僕使等，當知此中阿賴耶識攝受自身亦爾。五不流散攝，如世間說瓶攝持水，當知此中諸三摩地攝餘心心法亦爾。六略集攝，如世間說海攝眾流，當知此中色受蘊等攝眼耳等亦爾。如前所說十一種攝，皆依此中略集攝說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是攝相，隨諸世間共所成立。相攝道理復有六種：一依處攝，如世間說贍部洲攝於人、阿練若攝於鹿，當知此中眼等諸根攝眼等識亦爾。二任持攝，如世間說繩等攝薪束等，當知此中身根攝眼等根亦爾。三同事攝，如世間說眾人同事共相保信更互相攝，當知此中同一緣轉諸相應法更互相攝亦爾。四攝受攝，如世間說主能攝錄自僕使等，當知此中阿賴耶識攝受自身亦爾。五不流散攝，如世間說瓶攝持水，當知此中諸三摩地攝餘心心法亦爾。六略集攝，如世間說海攝眾流，當知此中色受蘊等攝眼耳等亦爾。如前所說十一種攝，皆依此中略集攝說。

問：於攝善巧得何勝利？答：得於所緣略集勝利，隨彼彼境略聚其心，如是如是善根增勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：於攝善巧得何勝利？答：得於所緣略集勝利，隨彼彼境略聚其心，如是如是善根增勝。

大乘阿毘達磨雜集論本事分中相應品第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘阿毘達磨雜集論本事分中相應品第三

復次略說相應有六種，謂不相離相應、和合相應、聚集相應、俱有相應、作事相應、同行相應。不相離相應者，謂一切有方分色與極微處互不相離，由諸色等極微所攝同一處所不相離故。和合相應者，謂極微已上一切有方分色更互和合，如濁水中地水極微更互和合。聚集相應者，謂方分聚色展轉集會，如二埿團相擊成聚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次略說相應有六種，謂不相離相應、和合相應、聚集相應、俱有相應、作事相應、同行相應。不相離相應者，謂一切有方分色與極微處互不相離，由諸色等極微所攝同一處所不相離故。和合相應者，謂極微已上一切有方分色更互和合，如濁水中地水極微更互和合。聚集相應者，謂方分聚色展轉集會，如二埿團相擊成聚。

俱有相應者，謂一身中諸蘊界處俱時流轉同生住滅。作事相應者，謂於一所作事展轉相攝，如二苾芻隨一所作更互相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 俱有相應者，謂一身中諸蘊界處俱時流轉同生住滅。作事相應者，謂於一所作事展轉相攝，如二苾芻隨一所作更互相應。

同行相應者，謂心心法於一所緣展轉同行。此同行相應復有多義，謂他性相應非己性，如心不與餘心相應、受不與餘受相應，如是等。又不相違相應非相違，如貪瞋不相應、善不善不相應，如是等。又同時相應非異時，如現在去來不相應。又同分界地相應非異分界地，如欲界色無色界不相應、初靜慮第二靜慮不相應，如是等。又有一切遍行同行相應，謂受想思觸作意及識，由此六法於一切位決定相應，隨無一法餘亦無故。又有染污遍行同行相應，謂於染污意四種煩惱，由此四法於一切時恒相應故。又有非一切時同行相應，謂依止心或時起信等善法、或時起貪等煩惱隨煩惱法。又有分位同行相應，謂與樂受諸相應法、與苦受不苦不樂受諸相應法。又有無間同行相應，謂在有心位。又有有間同行相應，謂無心定所間。又有外門同行相應，謂多分欲界繫心心法。又有內門同行相應，謂諸定地所有心心法。又有曾習同行相應，謂諸異生所有心心法，及有學無學者一分心心法。一分言謂攝一向世間善不善無記法，如其所應。又有未曾習同行相應，謂出世間諸心心法，及初後時出世後所得諸心心法。初後時言為顯非先種類初念已去及第二念等已去出世心心法是未曾習性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 同行相應者，謂心心法於一所緣展轉同行。此同行相應復有多義，謂他性相應非己性，如心不與餘心相應、受不與餘受相應，如是等。又不相違相應非相違，如貪瞋不相應、善不善不相應，如是等。又同時相應非異時，如現在去來不相應。又同分界地相應非異分界地，如欲界色無色界不相應、初靜慮第二靜慮不相應，如是等。又有一切遍行同行相應，謂受想思觸作意及識，由此六法於一切位決定相應，隨無一法餘亦無故。又有染污遍行同行相應，謂於染污意四種煩惱，由此四法於一切時恒相應故。又有非一切時同行相應，謂依止心或時起信等善法、或時起貪等煩惱隨煩惱法。又有分位同行相應，謂與樂受諸相應法、與苦受不苦不樂受諸相應法。又有無間同行相應，謂在有心位。又有有間同行相應，謂無心定所間。又有外門同行相應，謂多分欲界繫心心法。又有內門同行相應，謂諸定地所有心心法。又有曾習同行相應，謂諸異生所有心心法，及有學無學者一分心心法。一分言謂攝一向世間善不善無記法，如其所應。又有未曾習同行相應，謂出世間諸心心法，及初後時出世後所得諸心心法。初後時言為顯非先種類初念已去及第二念等已去出世心心法是未曾習性。

問：於相應善巧得何勝利？答：能善了悟唯依止心有受想等染淨諸法相應不相應義。由此了悟，即能捨離計我能受能想能思能念染淨執著，又能善巧速入無我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：於相應善巧得何勝利？答：能善了悟唯依止心有受想等染淨諸法相應不相應義。由此了悟，即能捨離計我能受能想能思能念染淨執著，又能善巧速入無我。

大乘阿毘達磨雜集論本事分中成就品第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘阿毘達磨雜集論本事分中成就品第四

復次成就相如前已說，謂於善不善無記法，若增若減假立獲得成就。此差別有三種，謂種子成就、自在成就、現行成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次成就相如前已說，謂於善不善無記法，若增若減假立獲得成就。此差別有三種，謂種子成就、自在成就、現行成就。

種子成就者，謂若生欲界，欲色無色界繫煩惱隨煩惱由種子成就故成就。及生得善生欲界，三界煩惱隨煩惱成就者，依未離欲異生說。若已離欲或生上地，隨所離欲地，即此地煩惱隨煩惱亦成就亦不成就，未永害隨眠故、對治道所損故，如其次第。及生得善者，隨所生地即此地成就。若生色界，欲界繫煩惱隨煩惱由種子成就故成就，亦名不成就。色無色界繫煩惱隨煩惱，由種子成就故成就。及生得善，若生無色界，欲色界繫煩惱隨煩惱由種子成就故成就，亦名不成就。無色界繫煩惱隨煩惱，由種子成就故成就。及生得善，若已得三界對治道，隨如是如是品類對治已生，如此如此品類種子成就得不成就。隨如是如是品類對治未生，如此如此品類由種子成就故成就。已得三界對治道者，謂已得出世聖道。隨如是如是品類對治已生者，謂修道所斷上品等煩惱對治已生。如此如此種類種子成就得不成就者，謂已永害隨眠故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種子成就者，謂若生欲界，欲色無色界繫煩惱隨煩惱由種子成就故成就。及生得善生欲界，三界煩惱隨煩惱成就者，依未離欲異生說。若已離欲或生上地，隨所離欲地，即此地煩惱隨煩惱亦成就亦不成就，未永害隨眠故、對治道所損故，如其次第。及生得善者，隨所生地即此地成就。若生色界，欲界繫煩惱隨煩惱由種子成就故成就，亦名不成就。色無色界繫煩惱隨煩惱，由種子成就故成就。及生得善，若生無色界，欲色界繫煩惱隨煩惱由種子成就故成就，亦名不成就。無色界繫煩惱隨煩惱，由種子成就故成就。及生得善，若已得三界對治道，隨如是如是品類對治已生，如此如此品類種子成就得不成就。隨如是如是品類對治未生，如此如此品類由種子成就故成就。已得三界對治道者，謂已得出世聖道。隨如是如是品類對治已生者，謂修道所斷上品等煩惱對治已生。如此如此種類種子成就得不成就者，謂已永害隨眠故。

自在成就者，謂諸方便善法，若世出世靜慮、解脫、三摩地、三摩鉢底等功德，及一分無記法，由自在成就故成就。方便善法者，謂聞所生慧等，雖先有種子，若離今生數習增長，終不能起現前故。一分無記法者，謂工巧處、變化心等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自在成就者，謂諸方便善法，若世出世靜慮、解脫、三摩地、三摩鉢底等功德，及一分無記法，由自在成就故成就。方便善法者，謂聞所生慧等，雖先有種子，若離今生數習增長，終不能起現前故。一分無記法者，謂工巧處、變化心等。

現行成就者，謂諸蘊界處法，隨所現前若善若不善若無記，彼由現行成就故成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現行成就者，謂諸蘊界處法，隨所現前若善若不善若無記，彼由現行成就故成就。

若已斷善根者，所有善法由種子成就故成就，亦名不成就。若非涅槃法，一闡底迦究竟成就雜染諸法。由闕解脫因，亦名阿顛底迦，以彼解脫得因畢竟不成就故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若已斷善根者，所有善法由種子成就故成就，亦名不成就。若非涅槃法，一闡底迦究竟成就雜染諸法。由闕解脫因，亦名阿顛底迦，以彼解脫得因畢竟不成就故。

問：何等名為解脫得因？答：若於真如，先以集起煩惱麁重，若遇隨順得對治緣，便能永害此堪任性，名解脫得因。若與此相違，名無解脫因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何等名為解脫得因？答：若於真如，先以集起煩惱麁重，若遇隨順得對治緣，便能永害此堪任性，名解脫得因。若與此相違，名無解脫因。

問：於成就善巧得何勝利？答：能善了知諸法增減。知增減故，於世興衰離決定想，乃至能斷若愛若恚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：於成就善巧得何勝利？答：能善了知諸法增減。知增減故，於世興衰離決定想，乃至能斷若愛若恚。