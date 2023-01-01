大乘阿毘達磨雜集論
安慧菩薩糅 唐 玄奘譯16卷CBETA T1606大于一万字 18 h
向佛经 GPT 提问
第 4 卷
大乘阿毘達磨雜集論卷第四
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安慧菩薩糅
安慧菩薩糅
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大唐三藏法師玄奘奉 詔譯
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本事分中三法品第一之四
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云何不善？幾是不善？為何義故觀不善耶？謂自性故、相屬故、隨逐故、發起故、第一義故、生得故、方便故、現前供養故、損害故、引攝故、所治故、障礙故，是不善義。五蘊十界四處一分是不善。為捨執著非法合我故觀察不善。自性不善者，謂除染污意相應及色無色界煩惱等，所餘能發惡行煩惱隨煩惱。此復云何？謂欲界繫不任運起者是不善，若任運起能發惡行者亦是不善，所餘是有覆無記。相屬不善者，謂即此煩惱隨煩惱相應法。隨逐不善者，謂即彼習氣。發起不善者，謂彼所起身業語業。第一義不善者，謂一切流轉。生得不善者，謂由串習不善故感得如是異熟，由此自性即於不善任運樂住。方便不善者，謂依止親近不善丈夫故，聽聞不正法、不如理作意，行身語意惡行。現前供養不善者，謂想對歸依隨一天眾已，或殺害意為先、或邪惡見為先，建立祠廟興供養業，令無量眾廣樹非福。殺害意為先建立祠廟者，謂於是處害牛羊等以祭天神。邪惡見為先建立祠廟者，謂於是處受自餓等苦求福求願。損害不善者，謂於一切處起身語意種種邪行。引攝不善者，謂行身語意諸惡行已，於惡趣善趣引攝不愛果異熟或引或滿，於惡趣中具受引滿果異熟，於諸善趣唯受滿果，謂生彼已由惡行力受貧窮苦。所治不善者，謂諸對治所對治法。障礙不善者，謂能障礙諸善品法，如數與眾集等。
云何不善？幾是不善？為何義故觀不善耶？謂自性故、相屬故、隨逐故、發起故、第一義故、生得故、方便故、現前供養故、損害故、引攝故、所治故、障礙故，是不善義。五蘊十界四處一分是不善。為捨執著非法合我故觀察不善。自性不善者，謂除染污意相應及色無色界煩惱等，所餘能發惡行煩惱隨煩惱。此復云何？謂欲界繫不任運起者是不善，若任運起能發惡行者亦是不善，所餘是有覆無記。相屬不善者，謂即此煩惱隨煩惱相應法。隨逐不善者，謂即彼習氣。發起不善者，謂彼所起身業語業。第一義不善者，謂一切流轉。生得不善者，謂由串習不善故感得如是異熟，由此自性即於不善任運樂住。方便不善者，謂依止親近不善丈夫故，聽聞不正法、不如理作意，行身語意惡行。現前供養不善者，謂想對歸依隨一天眾已，或殺害意為先、或邪惡見為先，建立祠廟興供養業，令無量眾廣樹非福。殺害意為先建立祠廟者，謂於是處害牛羊等以祭天神。邪惡見為先建立祠廟者，謂於是處受自餓等苦求福求願。損害不善者，謂於一切處起身語意種種邪行。引攝不善者，謂行身語意諸惡行已，於惡趣善趣引攝不愛果異熟或引或滿，於惡趣中具受引滿果異熟，於諸善趣唯受滿果，謂生彼已由惡行力受貧窮苦。所治不善者，謂諸對治所對治法。障礙不善者，謂能障礙諸善品法，如數與眾集等。
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云何無記？幾是無記？為何義故觀無記耶？謂自性故、相屬故、隨逐故、發起故、第一義故、生得故、方便故、現前供養故、饒益故、受用故、引攝故、對治故、寂靜故、等流故，是無記義。八界八處全及餘蘊界處一分，是無記。八界者，謂五色根香味觸界，八處亦爾。為捨執著離法非法我故觀察無記。自性無記者，謂八色界處、意相應品，命根、眾同分、名句文身。相屬無記者，謂懷非穢非淨心者所有由名句文身所攝受心及心法。非穢非淨心者，顯善不善相違心。由名句文身所攝受者，顯彼行相義，以彼意言門轉故。隨逐無記者，謂即彼戲論習氣，以名身等熏習心故，由此習氣後戲論生。發起無記者，謂彼所攝諸心心法所發身業語業。此所攝者，謂懷非穢非淨心者所有名身等戲論行相所攝心心法。第一義無記者，謂虛空、非擇滅。生得無記者，謂諸不善有漏善法報。方便無記者，謂非染非善心者所有威儀路、工巧處法。非染非善心者，此顯若非染非善心所發威儀路等是無記性，所餘隨其所應或善或不善。現前供養無記者，謂如有一想對、歸依隨一天眾，遠離殺害意邪惡見而建立祠廟興供養業，令無量眾於如是處不生長福非福。饒益無記者，謂如有一於自僕使妻子等所，以非穢非淨心而行惠施。受用無記者，謂如有一以無簡擇無染污心受用資具。無簡擇心者為別善性，無染污心者為別不善性。引攝無記者，謂如有一於工巧處串習故，於當來世復引攝如是相身，由此身故習工巧處速疾究竟。對治無記者，謂如有一為治疾病得安樂故，以簡擇心好服醫藥。寂靜無記者，謂色無色界諸煩惱等，由奢摩他所藏伏故。等流無記者，謂變化心俱生品是證等流故，名等流無記。變化心相應共有等法名俱生品，此心心法謂嬉戲故發起變化是無記性，若為利益安樂有情當知是善。復有示現善不善無記法，此復云何？謂佛及得第一究竟菩薩摩訶薩，為欲饒益諸有情故有所示現，當知此中無有一法真實可得。有所示現者，謂佛菩薩由所化有情力故，示現種種善不善等。示現不善者，謂化作賊等示現斷其首足等事，怖餘有情令調伏故。
云何無記？幾是無記？為何義故觀無記耶？謂自性故、相屬故、隨逐故、發起故、第一義故、生得故、方便故、現前供養故、饒益故、受用故、引攝故、對治故、寂靜故、等流故，是無記義。八界八處全及餘蘊界處一分，是無記。八界者，謂五色根香味觸界，八處亦爾。為捨執著離法非法我故觀察無記。自性無記者，謂八色界處、意相應品，命根、眾同分、名句文身。相屬無記者，謂懷非穢非淨心者所有由名句文身所攝受心及心法。非穢非淨心者，顯善不善相違心。由名句文身所攝受者，顯彼行相義，以彼意言門轉故。隨逐無記者，謂即彼戲論習氣，以名身等熏習心故，由此習氣後戲論生。發起無記者，謂彼所攝諸心心法所發身業語業。此所攝者，謂懷非穢非淨心者所有名身等戲論行相所攝心心法。第一義無記者，謂虛空、非擇滅。生得無記者，謂諸不善有漏善法報。方便無記者，謂非染非善心者所有威儀路、工巧處法。非染非善心者，此顯若非染非善心所發威儀路等是無記性，所餘隨其所應或善或不善。現前供養無記者，謂如有一想對、歸依隨一天眾，遠離殺害意邪惡見而建立祠廟興供養業，令無量眾於如是處不生長福非福。饒益無記者，謂如有一於自僕使妻子等所，以非穢非淨心而行惠施。受用無記者，謂如有一以無簡擇無染污心受用資具。無簡擇心者為別善性，無染污心者為別不善性。引攝無記者，謂如有一於工巧處串習故，於當來世復引攝如是相身，由此身故習工巧處速疾究竟。對治無記者，謂如有一為治疾病得安樂故，以簡擇心好服醫藥。寂靜無記者，謂色無色界諸煩惱等，由奢摩他所藏伏故。等流無記者，謂變化心俱生品是證等流故，名等流無記。變化心相應共有等法名俱生品，此心心法謂嬉戲故發起變化是無記性，若為利益安樂有情當知是善。復有示現善不善無記法，此復云何？謂佛及得第一究竟菩薩摩訶薩，為欲饒益諸有情故有所示現，當知此中無有一法真實可得。有所示現者，謂佛菩薩由所化有情力故，示現種種善不善等。示現不善者，謂化作賊等示現斷其首足等事，怖餘有情令調伏故。
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云何欲界繫？幾是欲界繫？為何義故觀欲界繫耶？謂未離欲者所有善不善無記法，是欲界繫義。未離欲言，顯猶未離少分欲界欲，是未證得三摩地義。若異此者非至定法，亦應是欲界繫。所以者何？由彼已得三摩地故愛樂斷滅，以所治麁重少分斷故，亦得說有一分離欲。外諸色等是未離欲，業增上力所生故，亦名欲界繫。經言一切有情共有業增上力所生者，為顯生色無色界者亦有未離欲，業種隨逐故。四界二處全及餘蘊界處一分，是欲界繫。四界者，謂香味鼻舌識界。二處者，謂香味處。餘一分者，謂除色無色界繫及無漏法。為捨執著欲增上我故觀察欲界繫。
云何欲界繫？幾是欲界繫？為何義故觀欲界繫耶？謂未離欲者所有善不善無記法，是欲界繫義。未離欲言，顯猶未離少分欲界欲，是未證得三摩地義。若異此者非至定法，亦應是欲界繫。所以者何？由彼已得三摩地故愛樂斷滅，以所治麁重少分斷故，亦得說有一分離欲。外諸色等是未離欲，業增上力所生故，亦名欲界繫。經言一切有情共有業增上力所生者，為顯生色無色界者亦有未離欲，業種隨逐故。四界二處全及餘蘊界處一分，是欲界繫。四界者，謂香味鼻舌識界。二處者，謂香味處。餘一分者，謂除色無色界繫及無漏法。為捨執著欲增上我故觀察欲界繫。
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云何色界繫？幾是色界繫？為何義故觀色界繫耶？謂已離欲界欲、未離色界欲者所有善無記法，是色界繫義。除前所說四界二處，餘蘊界處一分是色界繫。一分者，謂除欲無色界繫及無漏法。為捨執著離欲界欲我故觀察色界繫。
云何色界繫？幾是色界繫？為何義故觀色界繫耶？謂已離欲界欲、未離色界欲者所有善無記法，是色界繫義。除前所說四界二處，餘蘊界處一分是色界繫。一分者，謂除欲無色界繫及無漏法。為捨執著離欲界欲我故觀察色界繫。
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云何無色界繫？幾是無色界繫？為何義故觀無色界繫耶？謂已離色界欲、未離無色界欲者所有善無記法，是無色界繫義。三界二處四蘊一分，是無色界繫。三界者，謂意界法界意識界。二處者，謂意處法處。四蘊者，謂受等。亦有三摩地所生色，少故不說。一分者，謂除欲色界繫及無漏法。為捨執著離色界欲我故觀察無色界繫。
云何無色界繫？幾是無色界繫？為何義故觀無色界繫耶？謂已離色界欲、未離無色界欲者所有善無記法，是無色界繫義。三界二處四蘊一分，是無色界繫。三界者，謂意界法界意識界。二處者，謂意處法處。四蘊者，謂受等。亦有三摩地所生色，少故不說。一分者，謂除欲色界繫及無漏法。為捨執著離色界欲我故觀察無色界繫。
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復次有一分離欲、具分離欲、通達離欲、損伏離欲、永害離欲。一分、具分離欲者，謂或依地離欲說，若於此地乃至能斷八品煩惱，是一分離欲；若已斷第九品，是具分離欲。或依薩迦耶離欲說，若有學位是一分離欲，若無學位是具分離欲。通達離欲者，謂由見道離欲。損伏離欲者，謂由世間道離欲。永害離欲者，謂由出世間道離欲。復有十種離欲，謂自性離欲、損害離欲、任持離欲、增上離欲、愚癡離欲、對治離欲、遍知離欲、永斷離欲、有上離欲、無上離欲。如是十種離欲，當知是違背義、不必斷義。由自性故離欲，名自性離欲。乃至由永斷故離欲，名永斷離欲。如是諸句義分別種類應知。自性離欲者，謂於苦受及順苦受處法生厭背性。損害離欲者，謂習欲者暢熱惱已生厭背性。任持離欲者，謂飽食已於諸美膳生厭背性。增上離欲者，謂得勝處已於下劣處生厭背性，猶如世間已得城主等勝位已，於村主等下劣位生厭背心。愚癡離欲者，謂諸愚夫於涅槃界生厭背性，以不了達寂靜性故，及堅實著薩迦耶故。對治離欲者，謂由世出世道斷諸煩惱。遍知離欲者，謂已得見道者於三界法生厭背性，由遍了知行苦性已，厭背一切有漏事故。永斷離欲者，謂永斷地地諸煩惱已生厭背性。有上離欲者，謂諸世間聲聞獨覺所有離欲。無上離欲者，謂佛菩薩所有離欲，為欲利樂諸有情故。
復次有一分離欲、具分離欲、通達離欲、損伏離欲、永害離欲。一分、具分離欲者，謂或依地離欲說，若於此地乃至能斷八品煩惱，是一分離欲；若已斷第九品，是具分離欲。或依薩迦耶離欲說，若有學位是一分離欲，若無學位是具分離欲。通達離欲者，謂由見道離欲。損伏離欲者，謂由世間道離欲。永害離欲者，謂由出世間道離欲。復有十種離欲，謂自性離欲、損害離欲、任持離欲、增上離欲、愚癡離欲、對治離欲、遍知離欲、永斷離欲、有上離欲、無上離欲。如是十種離欲，當知是違背義、不必斷義。由自性故離欲，名自性離欲。乃至由永斷故離欲，名永斷離欲。如是諸句義分別種類應知。自性離欲者，謂於苦受及順苦受處法生厭背性。損害離欲者，謂習欲者暢熱惱已生厭背性。任持離欲者，謂飽食已於諸美膳生厭背性。增上離欲者，謂得勝處已於下劣處生厭背性，猶如世間已得城主等勝位已，於村主等下劣位生厭背心。愚癡離欲者，謂諸愚夫於涅槃界生厭背性，以不了達寂靜性故，及堅實著薩迦耶故。對治離欲者，謂由世出世道斷諸煩惱。遍知離欲者，謂已得見道者於三界法生厭背性，由遍了知行苦性已，厭背一切有漏事故。永斷離欲者，謂永斷地地諸煩惱已生厭背性。有上離欲者，謂諸世間聲聞獨覺所有離欲。無上離欲者，謂佛菩薩所有離欲，為欲利樂諸有情故。
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云何有學？幾是有學？為何義故觀有學耶？謂求解脫者所有善法，是有學義。從積集資糧位已去名求解脫者。當知求證解脫分位，名積集資糧位。十界四處諸蘊一分是有學。十界者，謂七識色聲法界。四處者，謂色聲意法處。為捨執著求解脫我故觀察有學。
云何有學？幾是有學？為何義故觀有學耶？謂求解脫者所有善法，是有學義。從積集資糧位已去名求解脫者。當知求證解脫分位，名積集資糧位。十界四處諸蘊一分是有學。十界者，謂七識色聲法界。四處者，謂色聲意法處。為捨執著求解脫我故觀察有學。
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云何無學？幾是無學？為何義故觀無學耶？謂於諸學處已得究竟者所有善法，是無學義。以阿羅漢等於增上戒心慧學處已得究竟，故名無學。十界四處諸蘊一分是無學。為捨執著已脫我故觀察無學。
云何無學？幾是無學？為何義故觀無學耶？謂於諸學處已得究竟者所有善法，是無學義。以阿羅漢等於增上戒心慧學處已得究竟，故名無學。十界四處諸蘊一分是無學。為捨執著已脫我故觀察無學。
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云何非學非無學？幾是非學非無學？為何義故觀非學非無學耶？謂諸異生所有善不善無記法，及諸學者染污無記法，諸無學者無記法并無為法，是非學非無學義。諸異生者，謂除求解脫者，以彼於諸學處求修學故，即名有學。有學染污無記者，如其所應不善及有覆無記是染污，無覆無記是無記。八界八處全及餘蘊界處一分，是非學非無學。為捨執著不解脫我故觀察非學非無學。
云何非學非無學？幾是非學非無學？為何義故觀非學非無學耶？謂諸異生所有善不善無記法，及諸學者染污無記法，諸無學者無記法并無為法，是非學非無學義。諸異生者，謂除求解脫者，以彼於諸學處求修學故，即名有學。有學染污無記者，如其所應不善及有覆無記是染污，無覆無記是無記。八界八處全及餘蘊界處一分，是非學非無學。為捨執著不解脫我故觀察非學非無學。
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云何見所斷？幾是見所斷？為何義故觀見所斷耶？謂分別所起染污見疑、見處、疑處，及於見等所起邪行煩惱隨煩惱，及見等所發身語意業，并一切惡趣等蘊界處，是見所斷義。此中分別所起染污見疑者，謂聞不正法等為先，所起五見等。分別所起言，為簡俱生薩迦耶見及邊執見。問：何相邊執見？是俱生耶？答：謂斷見。已學現觀者起如是怖：今者我我為何所在？見處者，謂諸見相應共有法及彼種子。疑處亦爾。於見等所起邪行煩惱隨煩惱者，謂依見等門及緣見等所起貪等一切一分，是見所斷。一分者，除修所斷及無漏故。為捨執著見圓滿我故觀察見所斷。
云何見所斷？幾是見所斷？為何義故觀見所斷耶？謂分別所起染污見疑、見處、疑處，及於見等所起邪行煩惱隨煩惱，及見等所發身語意業，并一切惡趣等蘊界處，是見所斷義。此中分別所起染污見疑者，謂聞不正法等為先，所起五見等。分別所起言，為簡俱生薩迦耶見及邊執見。問：何相邊執見？是俱生耶？答：謂斷見。已學現觀者起如是怖：今者我我為何所在？見處者，謂諸見相應共有法及彼種子。疑處亦爾。於見等所起邪行煩惱隨煩惱者，謂依見等門及緣見等所起貪等一切一分，是見所斷。一分者，除修所斷及無漏故。為捨執著見圓滿我故觀察見所斷。
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云何修所斷？幾是修所斷？為何義故觀修所斷耶？謂得見道後見所斷相違諸有漏法，是修所斷義。見所斷相違者，謂除分別所起染污見等，餘有漏法。有漏法言亦攝隨順決擇分善，麁重所隨故。一切一分是修所斷。一分者，除見所斷及無漏法。為捨執著修圓滿我故觀察修所斷。
云何修所斷？幾是修所斷？為何義故觀修所斷耶？謂得見道後見所斷相違諸有漏法，是修所斷義。見所斷相違者，謂除分別所起染污見等，餘有漏法。有漏法言亦攝隨順決擇分善，麁重所隨故。一切一分是修所斷。一分者，除見所斷及無漏法。為捨執著修圓滿我故觀察修所斷。
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云何非所斷？幾是非所斷？為何義故觀非所斷耶？謂諸無漏法除決擇分善，是非所斷。無漏法者，謂出世聖道及後所得并無為法。十界四處諸蘊一分，是非所斷。問：何等色聲是非所斷？答：無學身中善身語業自性是非所斷。為捨執著成滿我故觀察非所斷。
云何非所斷？幾是非所斷？為何義故觀非所斷耶？謂諸無漏法除決擇分善，是非所斷。無漏法者，謂出世聖道及後所得并無為法。十界四處諸蘊一分，是非所斷。問：何等色聲是非所斷？答：無學身中善身語業自性是非所斷。為捨執著成滿我故觀察非所斷。
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云何緣生？幾是緣生？為何義故觀緣生耶？謂相故、分別支故、略攝支故、建立支緣故、建立支業故、支雜染攝故、義故、甚深故、差別故、順逆故，是緣生義。
云何緣生？幾是緣生？為何義故觀緣生耶？謂相故、分別支故、略攝支故、建立支緣故、建立支業故、支雜染攝故、義故、甚深故、差別故、順逆故，是緣生義。
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相者，謂無作緣生故、無常緣生故、勢用緣生故，是緣生相。由此相故，薄伽梵說：此有故彼有，此生故彼生，謂無明緣行乃至廣說。此有故彼有者，顯無作緣生義。唯由有緣故果法得有，非緣有實作用能生果法。此生故彼生者，顯無常緣生義。非無生法為因故，少所生法而得成立。無明緣行等者，顯勢用緣生義。雖復諸法無作無常，然不隨一法為緣故一切果生。所以者何？以諸法功能差別故。如從無明力故諸行得生，乃至生力故得有老死。
相者，謂無作緣生故、無常緣生故、勢用緣生故，是緣生相。由此相故，薄伽梵說：此有故彼有，此生故彼生，謂無明緣行乃至廣說。此有故彼有者，顯無作緣生義。唯由有緣故果法得有，非緣有實作用能生果法。此生故彼生者，顯無常緣生義。非無生法為因故，少所生法而得成立。無明緣行等者，顯勢用緣生義。雖復諸法無作無常，然不隨一法為緣故一切果生。所以者何？以諸法功能差別故。如從無明力故諸行得生，乃至生力故得有老死。
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分別支者，謂分別緣生為十二分，由十二支緣起差別故。何等十二？謂無明、行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生及老死。
分別支者，謂分別緣生為十二分，由十二支緣起差別故。何等十二？謂無明、行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生及老死。
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略攝支者，謂前所分別無明等十二支，今復略攝為四，謂能引支、所引支、能生支、所生支。唯由如是四種支故，略攝一切因果生起法盡。謂於因時有能引所引，於果時有能生所生。能引支者，謂無明、行、識。為起未來生故，於諸諦境無智為先，造諸行業熏習在心故。所引支者，謂名色、六處、觸、受。由心習氣力能令當來名色等前後相依次第生起種子得增長故。能生支者，謂愛、取、有。由未永斷欲等愛力，於欲等中愛樂妙行惡行差別為先發起貪欲。以有有取識故，於命終位將與異熟隨順貪欲，隨一業習氣現前有故。所生支者，謂生、老死。由如是業差別習氣現前有故，隨於一趣一生等差別眾同分中，如先所引名色等異熟生起故。生老死言，為顯依三有為相故。所以老死合立一支者，為顯離老得有死故。非於胎生身中離名色等得有六處等法，是故於彼各別立支。
略攝支者，謂前所分別無明等十二支，今復略攝為四，謂能引支、所引支、能生支、所生支。唯由如是四種支故，略攝一切因果生起法盡。謂於因時有能引所引，於果時有能生所生。能引支者，謂無明、行、識。為起未來生故，於諸諦境無智為先，造諸行業熏習在心故。所引支者，謂名色、六處、觸、受。由心習氣力能令當來名色等前後相依次第生起種子得增長故。能生支者，謂愛、取、有。由未永斷欲等愛力，於欲等中愛樂妙行惡行差別為先發起貪欲。以有有取識故，於命終位將與異熟隨順貪欲，隨一業習氣現前有故。所生支者，謂生、老死。由如是業差別習氣現前有故，隨於一趣一生等差別眾同分中，如先所引名色等異熟生起故。生老死言，為顯依三有為相故。所以老死合立一支者，為顯離老得有死故。非於胎生身中離名色等得有六處等法，是故於彼各別立支。
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建立支緣者，謂習氣故、引發故、思惟故、俱有故，建立支緣。隨其所應依四緣相建立支緣，且如無明望行，前生習氣故，得為因緣，由彼熏習相續所生諸業能造後有故，當於爾時現行無明能引發故。為等無間緣。由彼引發差別諸行流轉相續生故、思惟彼故。為所緣緣，以計最勝等不如理思惟緣愚癡位為境界故、彼俱有故。為增上緣，由彼增上力令相應思顛倒緣境而造作故。如是一切隨其所應盡當知。
建立支緣者，謂習氣故、引發故、思惟故、俱有故，建立支緣。隨其所應依四緣相建立支緣，且如無明望行，前生習氣故，得為因緣，由彼熏習相續所生諸業能造後有故，當於爾時現行無明能引發故。為等無間緣。由彼引發差別諸行流轉相續生故、思惟彼故。為所緣緣，以計最勝等不如理思惟緣愚癡位為境界故、彼俱有故。為增上緣，由彼增上力令相應思顛倒緣境而造作故。如是一切隨其所應盡當知。
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建立支業者，謂無明支有二種業：一令諸有情於有愚癡，二與行作緣。令諸有情於有愚癡者，謂由彼所覆於前中後際不如實知故。由此因緣起如是疑：我於過去世為有為無如是等。與行作緣者，由彼勢力令後有業得增長故。行有二種業：一令諸有情於諸趣中種種差別、二與識作緣。令諸有情於趣差別者，由業勢力令諸有情趣種種異趣故。與識作緣者，由習氣力能使當來名色等生起種子得增長故。識有二種業：一持諸有情所有業縛、二與名色作緣。持諸有情業縛者，與行所引習氣俱生滅故。與名色作緣者，由識入母胎名色得增長故。名色有二種業：一攝諸有情自體、二與六處作緣。攝有情自體者，由彼生已得預有情眾同分差別數故。與六處為緣者，由名色等前支為依止六處等後支得生起故。六處有二種業：一攝諸有情自體圓滿、二與觸作緣。攝諸有情體圓滿者，由彼生已餘根無缺故。觸有二種業：一令諸有情於所受用境界流轉、二與受作緣。令有情於境轉者，依此為門受用順樂受等三種境界故。受有二種業：一令諸有情於所受用生果流轉、二與愛作緣。令有情於受用生果流轉者，由此為依受用種種可愛等業異熟故。與愛為緣者，悕求與此和合等為門，諸愛生故。愛有二種業：一引諸有情流轉生死、二與取作緣。引諸有情流轉生死者，由彼勢力生死流轉無斷絕故。與取作緣者，愛味求欲為門，於欲等中貪欲轉故。取有二種業：一為取後有令諸有情發有取識、二與有作緣。為取後有發有取識者，為那落迦趣等差別後有相續不斷，令業習氣得決定故。與有作緣者，由此勢力諸行習氣得轉變故。有有二種業：一令諸有情後有現前、二與生作緣。令後有現前者，能引無間餘趣故。與生作緣者，由此勢力餘眾同分轉故。生有二種業：一令諸有情名色六處觸受次第生起、二與老死作緣。令名色等次第起者，能引後後位差別故。與老死作緣者，由有此生，彼相續變壞皆得有故。老死有二種業：一數令有情時分變異壞少盛故、二數令有情壽命變異壞壽命故。
建立支業者，謂無明支有二種業：一令諸有情於有愚癡，二與行作緣。令諸有情於有愚癡者，謂由彼所覆於前中後際不如實知故。由此因緣起如是疑：我於過去世為有為無如是等。與行作緣者，由彼勢力令後有業得增長故。行有二種業：一令諸有情於諸趣中種種差別、二與識作緣。令諸有情於趣差別者，由業勢力令諸有情趣種種異趣故。與識作緣者，由習氣力能使當來名色等生起種子得增長故。識有二種業：一持諸有情所有業縛、二與名色作緣。持諸有情業縛者，與行所引習氣俱生滅故。與名色作緣者，由識入母胎名色得增長故。名色有二種業：一攝諸有情自體、二與六處作緣。攝有情自體者，由彼生已得預有情眾同分差別數故。與六處為緣者，由名色等前支為依止六處等後支得生起故。六處有二種業：一攝諸有情自體圓滿、二與觸作緣。攝諸有情體圓滿者，由彼生已餘根無缺故。觸有二種業：一令諸有情於所受用境界流轉、二與受作緣。令有情於境轉者，依此為門受用順樂受等三種境界故。受有二種業：一令諸有情於所受用生果流轉、二與愛作緣。令有情於受用生果流轉者，由此為依受用種種可愛等業異熟故。與愛為緣者，悕求與此和合等為門，諸愛生故。愛有二種業：一引諸有情流轉生死、二與取作緣。引諸有情流轉生死者，由彼勢力生死流轉無斷絕故。與取作緣者，愛味求欲為門，於欲等中貪欲轉故。取有二種業：一為取後有令諸有情發有取識、二與有作緣。為取後有發有取識者，為那落迦趣等差別後有相續不斷，令業習氣得決定故。與有作緣者，由此勢力諸行習氣得轉變故。有有二種業：一令諸有情後有現前、二與生作緣。令後有現前者，能引無間餘趣故。與生作緣者，由此勢力餘眾同分轉故。生有二種業：一令諸有情名色六處觸受次第生起、二與老死作緣。令名色等次第起者，能引後後位差別故。與老死作緣者，由有此生，彼相續變壞皆得有故。老死有二種業：一數令有情時分變異壞少盛故、二數令有情壽命變異壞壽命故。
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支雜染攝者，若無明若愛若取，是煩惱雜染所攝；若行若識若有，是業雜染所攝；餘是生雜染所攝。問：何故識支業雜染攝耶？答：諸行習氣所顯故。義者，謂無作者義、有因義、離有情義、依他起義、無作用義、無常義、有剎那義、因果相續不斷義、因果相似攝受義、因果差別義、因果決定義，是緣起義。謂離自在天等作者故，是無作者義。以無明等為因故，是有因義。無自然我故，是離有情義。託眾緣生故，是依他起義。眾緣作用空故，是無作用義。以非恒故，是無常義。生時過已無暫住故，是有剎那義。因剎那滅果剎那生時分等故，是因果相續不斷義。不從一切一切生故，是因果相似攝受義。從非一一類因一非一類果生故，是因果差別義。於餘相續不受果故，是因果決定義。甚深者，因甚深故、相甚深故、生甚深故、住甚深故、轉甚深故，是甚深義。謂即由此無作者等義，顯緣起法五種甚深。由二種義顯因甚深，對治不平等因、無因論故。由一種義顯相甚深，是無我相故。由二種義顯生甚深，雖從眾緣果法得生，然非彼所作故。由二種義顯住甚深，實無安立顯現似住故。由四種義顯轉甚深，因果流轉難了知故。又諸緣起法雖剎那滅而住可得，雖無作用緣而有功能緣可得，雖離有情而有情可得，雖無作者而諸業果不壞可得，是故甚深。業果不壞者，雖內無作者，而有作業、受彼果報。又諸法不從自生、不從他生、不從共生、非不自作他作因生，是故甚深。不從自生者，謂一切法非自所作，彼未生時無自性故。不從他生者，謂彼諸緣，非作者故。不從共生者，謂即由此二種因故。非不自作他作因生者，緣望果生有功能故。又有差別，謂待眾緣生故非自作。雖有眾緣，無種子不生，故非他作。彼俱無作用，故非共作。種子及眾緣皆有功能，故非無因生。是故如是說：自種有故不從他，待眾緣故非自作，無作用故非共生，有功能故非無因。若緣起理，非自非他遣雙句者猶為甚深，況總忘四句，是故緣起最極甚深。
支雜染攝者，若無明若愛若取，是煩惱雜染所攝；若行若識若有，是業雜染所攝；餘是生雜染所攝。問：何故識支業雜染攝耶？答：諸行習氣所顯故。義者，謂無作者義、有因義、離有情義、依他起義、無作用義、無常義、有剎那義、因果相續不斷義、因果相似攝受義、因果差別義、因果決定義，是緣起義。謂離自在天等作者故，是無作者義。以無明等為因故，是有因義。無自然我故，是離有情義。託眾緣生故，是依他起義。眾緣作用空故，是無作用義。以非恒故，是無常義。生時過已無暫住故，是有剎那義。因剎那滅果剎那生時分等故，是因果相續不斷義。不從一切一切生故，是因果相似攝受義。從非一一類因一非一類果生故，是因果差別義。於餘相續不受果故，是因果決定義。甚深者，因甚深故、相甚深故、生甚深故、住甚深故、轉甚深故，是甚深義。謂即由此無作者等義，顯緣起法五種甚深。由二種義顯因甚深，對治不平等因、無因論故。由一種義顯相甚深，是無我相故。由二種義顯生甚深，雖從眾緣果法得生，然非彼所作故。由二種義顯住甚深，實無安立顯現似住故。由四種義顯轉甚深，因果流轉難了知故。又諸緣起法雖剎那滅而住可得，雖無作用緣而有功能緣可得，雖離有情而有情可得，雖無作者而諸業果不壞可得，是故甚深。業果不壞者，雖內無作者，而有作業、受彼果報。又諸法不從自生、不從他生、不從共生、非不自作他作因生，是故甚深。不從自生者，謂一切法非自所作，彼未生時無自性故。不從他生者，謂彼諸緣，非作者故。不從共生者，謂即由此二種因故。非不自作他作因生者，緣望果生有功能故。又有差別，謂待眾緣生故非自作。雖有眾緣，無種子不生，故非他作。彼俱無作用，故非共作。種子及眾緣皆有功能，故非無因生。是故如是說：自種有故不從他，待眾緣故非自作，無作用故非共生，有功能故非無因。若緣起理，非自非他遣雙句者猶為甚深，況總忘四句，是故緣起最極甚深。
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差別者，謂識生差別故、內死生差別故、外穀生差別故、成壞差別故、食持差別故、愛非愛趣分別差別故、清淨差別故、威德差別故，是差別義。識生差別者，謂眼色為緣，眼識得生，如是等。內死生差別者，依有情世間說，謂無明等為緣，能生行等。外穀生差別者，謂種緣芽、芽緣莖，如是展轉枝葉花果次第得生。成壞差別者，謂一切有情共業增上力為緣，大地等生故。食持差別者，謂四食為緣，三界有情相續住故。愛非愛趣分別差別者，謂妙行惡行為緣，往善惡趣故。清淨差別者，謂順解脫分善為緣，生順決擇分善，如是見道等漸次乃至得阿羅漢果等。或外從他聞音、內如理作意為緣，發生正見，次第乃至諸漏永盡。威德差別者，謂內證為緣，發神通等最勝功德。由此差別應隨廣說諸行緣起。
差別者，謂識生差別故、內死生差別故、外穀生差別故、成壞差別故、食持差別故、愛非愛趣分別差別故、清淨差別故、威德差別故，是差別義。識生差別者，謂眼色為緣，眼識得生，如是等。內死生差別者，依有情世間說，謂無明等為緣，能生行等。外穀生差別者，謂種緣芽、芽緣莖，如是展轉枝葉花果次第得生。成壞差別者，謂一切有情共業增上力為緣，大地等生故。食持差別者，謂四食為緣，三界有情相續住故。愛非愛趣分別差別者，謂妙行惡行為緣，往善惡趣故。清淨差別者，謂順解脫分善為緣，生順決擇分善，如是見道等漸次乃至得阿羅漢果等。或外從他聞音、內如理作意為緣，發生正見，次第乃至諸漏永盡。威德差別者，謂內證為緣，發神通等最勝功德。由此差別應隨廣說諸行緣起。
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順逆者，謂雜染順逆故、清淨順逆故，是說緣起順逆。雜染順逆者，或依流轉次第說，謂無明緣行，如是等順次第說。或依安立諦說，謂老死苦、老死集。老死滅、老死趣滅行，如是等逆次第說。清淨順逆者，謂無明滅故行滅，如是等順次第說。由誰無故老死無？由誰滅故老死滅？如是等逆次第說。應如是觀緣生起義。一切皆是緣生，唯除法界法處一分諸無為法。為捨執著無因不平等因我故觀察緣生。
順逆者，謂雜染順逆故、清淨順逆故，是說緣起順逆。雜染順逆者，或依流轉次第說，謂無明緣行，如是等順次第說。或依安立諦說，謂老死苦、老死集。老死滅、老死趣滅行，如是等逆次第說。清淨順逆者，謂無明滅故行滅，如是等順次第說。由誰無故老死無？由誰滅故老死滅？如是等逆次第說。應如是觀緣生起義。一切皆是緣生，唯除法界法處一分諸無為法。為捨執著無因不平等因我故觀察緣生。
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云何緣？幾是緣？為何義故觀緣耶？謂因故、等無間故、所緣故、增上故，是緣義。一切是緣。為捨執著我為因法故觀察緣。因緣者，謂阿賴耶識及善習氣，與有漏無漏諸法，如其次第為因緣故。阿賴耶識復有二種，謂成熟及加行。成熟者，是諸生得法因緣。加行者，是諸方便法及當來世餘阿賴耶識因緣。又加行阿賴耶識者，謂於此生中現行轉識等之所熏集。善習氣者，謂順解脫分習氣，由此習氣用出世間證等流法為緣生故，能與出世法作因緣。又自性故、差別故、助伴故、等行故、增益故、障礙故、攝受故，是因緣相。當知此中以自性等六種因相顯因緣義，謂自性差別兩句建立能作因，餘句如其次第建立俱有、相應、同類、遍行、異熟因。
云何緣？幾是緣？為何義故觀緣耶？謂因故、等無間故、所緣故、增上故，是緣義。一切是緣。為捨執著我為因法故觀察緣。因緣者，謂阿賴耶識及善習氣，與有漏無漏諸法，如其次第為因緣故。阿賴耶識復有二種，謂成熟及加行。成熟者，是諸生得法因緣。加行者，是諸方便法及當來世餘阿賴耶識因緣。又加行阿賴耶識者，謂於此生中現行轉識等之所熏集。善習氣者，謂順解脫分習氣，由此習氣用出世間證等流法為緣生故，能與出世法作因緣。又自性故、差別故、助伴故、等行故、增益故、障礙故、攝受故，是因緣相。當知此中以自性等六種因相顯因緣義，謂自性差別兩句建立能作因，餘句如其次第建立俱有、相應、同類、遍行、異熟因。
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自性者，謂能作因自性，依因自性建立能作因故。當知一切因皆能作因所攝，為顯差別義故，復別建立助伴等因。
自性者，謂能作因自性，依因自性建立能作因故。當知一切因皆能作因所攝，為顯差別義故，復別建立助伴等因。
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差別者，謂能作因差別略有二十種：一生能作，謂識和合望識，由此和合所作本無今有故。二住能作，謂食望已生及求生有情，由此勢力生已相續不斷故。三持能作，謂大地望有情，載令不墮故。四照能作，謂燈望諸色，了闇障故。五變壞能作，謂火望薪，令彼相續變異故。六分離能作，謂鎌望所斷，令連屬物成二分故。七轉變能作，謂工巧智等望金銀等物，轉彼方分成異相故。八信解能作，謂煙望火，由此比知不現見故。九顯了能作，謂宗因喻望所成義，由此得正決定故。十等至能作，謂聖道望涅槃，由此證彼故。十一隨說能作，謂名想見，由如名字取相執著隨起說故。十二觀待能作，謂觀待此故於彼求欲生，如待飢渴追求飲食，由此是彼欲生因故。十三招引能作，謂懸遠緣，如無明望老死，由此異位展轉招當有故。十四生起能作，謂隣近緣，如無明望行，由此無間生當有故。十五攝受能作，謂所餘緣，如田水糞等望穀生等，雖自種所生，然增彼力故。十六引發能作，謂隨順緣，如臣事王令王悅豫，由隨順引發故。十七定別能作，謂差別緣，如五趣緣望五趣果，由差別自性招別別果故。十八同事能作，謂和合緣，如根不壞、境界現前、作意正起望所生識，以成自所作必待餘能作故。十九相違能作，謂障礙緣，如雹望穀，能損彼故。二十不相違能作，謂無障礙，如穀無障，與上相違。於此能作因差別中唯說識和合等者，且舉綱要為諸智者依此一方，類思餘故。
差別者，謂能作因差別略有二十種：一生能作，謂識和合望識，由此和合所作本無今有故。二住能作，謂食望已生及求生有情，由此勢力生已相續不斷故。三持能作，謂大地望有情，載令不墮故。四照能作，謂燈望諸色，了闇障故。五變壞能作，謂火望薪，令彼相續變異故。六分離能作，謂鎌望所斷，令連屬物成二分故。七轉變能作，謂工巧智等望金銀等物，轉彼方分成異相故。八信解能作，謂煙望火，由此比知不現見故。九顯了能作，謂宗因喻望所成義，由此得正決定故。十等至能作，謂聖道望涅槃，由此證彼故。十一隨說能作，謂名想見，由如名字取相執著隨起說故。十二觀待能作，謂觀待此故於彼求欲生，如待飢渴追求飲食，由此是彼欲生因故。十三招引能作，謂懸遠緣，如無明望老死，由此異位展轉招當有故。十四生起能作，謂隣近緣，如無明望行，由此無間生當有故。十五攝受能作，謂所餘緣，如田水糞等望穀生等，雖自種所生，然增彼力故。十六引發能作，謂隨順緣，如臣事王令王悅豫，由隨順引發故。十七定別能作，謂差別緣，如五趣緣望五趣果，由差別自性招別別果故。十八同事能作，謂和合緣，如根不壞、境界現前、作意正起望所生識，以成自所作必待餘能作故。十九相違能作，謂障礙緣，如雹望穀，能損彼故。二十不相違能作，謂無障礙，如穀無障，與上相違。於此能作因差別中唯說識和合等者，且舉綱要為諸智者依此一方，類思餘故。
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助伴者，謂諸法共有而生，必無缺減，如四大種及所造色隨其所應，非一切聚定有四大及色等所造。若於是處有爾所量，此必俱生，互不相離。
助伴者，謂諸法共有而生，必無缺減，如四大種及所造色隨其所應，非一切聚定有四大及色等所造。若於是處有爾所量，此必俱生，互不相離。
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等行者，謂諸法共有等行所緣必無缺減，如心心法。前約助伴，決定建立俱有因中唯說大種及所造色者；此但略摽綱目，以心心法互不相離性決定故，亦助伴攝。若爾，不應別立相應因，諸心心法亦共有因所攝故。雖爾，然義有異，謂諸法共有等行所緣互不相離，此等行故立相應因，非唯共有義，如心心法。
等行者，謂諸法共有等行所緣必無缺減，如心心法。前約助伴，決定建立俱有因中唯說大種及所造色者；此但略摽綱目，以心心法互不相離性決定故，亦助伴攝。若爾，不應別立相應因，諸心心法亦共有因所攝故。雖爾，然義有異，謂諸法共有等行所緣互不相離，此等行故立相應因，非唯共有義，如心心法。
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增益者，謂前際修習善不善無記法故，能令後際善等諸法展轉增勝後後生起。前際修習者，謂先所數習現行義。後際展轉增勝後後生起者，謂由彼長養諸種子故，於未來世即彼種類增勝而生。如是諸法能為相似增長因，故立同類因。
增益者，謂前際修習善不善無記法故，能令後際善等諸法展轉增勝後後生起。前際修習者，謂先所數習現行義。後際展轉增勝後後生起者，謂由彼長養諸種子故，於未來世即彼種類增勝而生。如是諸法能為相似增長因，故立同類因。
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障礙者，謂隨所數習諸煩惱故，隨所有惑皆得相續增長堅固，乃令相續遠避涅槃。此遍行因，非唯令相似煩惱增長。所以者何？若有隨習貪等煩惱，皆令瞋等一切煩惱相續增長堅固，由此深重縛故障解脫得，是故建立遍行因。
障礙者，謂隨所數習諸煩惱故，隨所有惑皆得相續增長堅固，乃令相續遠避涅槃。此遍行因，非唯令相似煩惱增長。所以者何？若有隨習貪等煩惱，皆令瞋等一切煩惱相續增長堅固，由此深重縛故障解脫得，是故建立遍行因。
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攝受者，謂不善及善有漏法能攝受自體故，即是異熟因。由此能引攝當來一向不相似無覆無記自體所攝異熟果故，即攝受義建立異熟因。善有漏言為簡無漏，由違生死故不能感異熟果。
攝受者，謂不善及善有漏法能攝受自體故，即是異熟因。由此能引攝當來一向不相似無覆無記自體所攝異熟果故，即攝受義建立異熟因。善有漏言為簡無漏，由違生死故不能感異熟果。
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大乘阿毘達磨雜集論卷第四
大乘阿毘達磨雜集論卷第四
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