大乘阿毘達磨雜集論卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘阿毘達磨雜集論卷第一

安慧菩薩糅 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安慧菩薩糅

大唐三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐三藏法師玄奘奉 詔譯

本事分中三法品第一之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本事分中三法品第一之一

諸會真淨究竟理， 超聖行海昇彼岸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸會真淨究竟理， 超聖行海昇彼岸，

證得一切法自在， 善權化導不思議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 證得一切法自在， 善權化導不思議，

無量希有勝功德， 自他並利所依止， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量希有勝功德， 自他並利所依止，

敬禮如是大覺尊， 無等妙法諸聖眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 敬禮如是大覺尊， 無等妙法諸聖眾。

敬禮開演本論師， 親承聖旨分別者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 敬禮開演本論師， 親承聖旨分別者，

由悟契經及解釋， 爰發正勤乃參綜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由悟契經及解釋， 爰發正勤乃參綜。

今此頌中無倒稱讚最勝功德敬申頂禮，以供養三寶及造此論經釋二師隨其所應。所以者何？此論所依及能起故。佛薄伽梵是契經等一切教法平等所依，無師自悟諸法實性，一分教起所依處故。從此無間聖弟子眾依法隨學法為依者，法界所流故。經釋二師亦契如來所說正法，一分無倒聞思修行，為依止故隨而造論。初二頌顯示如來、應、正等覺勝德六義，所謂自性、因、果、業、相應、差別義。諸會真淨究竟理者，顯自性義，謂諸佛法身以一切種轉依真如為體性故。超聖行海昇彼岸者，顯因義，謂佛菩提從一切種極喜等十地聖行無量無數大劫，圓滿修習因所生故。證得一切法自在者，顯果義，謂永斷一切煩惱障所知障及彼餘習，證得無邊希有功德無上三菩提果，於一切法自在轉故。善權化導不思議者，顯業義，謂以超非一切智境，神通記說教誡變現等無量調伏方便，導引可化有情令心界清淨故。無量希有勝功德者，顯相應義，謂超尋思數量無邊種種難行苦行，所生無上大悲、力、無畏等功德法寶相應故。自他並利所依止者，顯差別義，謂如來受用、變化、自性身，如其次第自他並利所依故。所依者，身義、體義，無差別也。自他並利所依者，就勝而說。謂受用身自利最勝，處大會中能受第一廣大甚深法聖財故。變化身者，他利最勝，遍於十方一切世界能起無間，猶工巧業等諸變化事，建立有情所應作故。自性身者，謂諸善逝共有法身，最極微細一切障，轉依真如為體故，於自他利並為最勝，由證此身得餘身故。此三佛身是差別義。當知此中亦讚法、僧功德。法寶者，自性因果等義所攝故。僧寶者，隨此修學所生故。庶令學者無諸怖畏，方造論端建茲體性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今此頌中無倒稱讚最勝功德敬申頂禮，以供養三寶及造此論經釋二師隨其所應。所以者何？此論所依及能起故。佛薄伽梵是契經等一切教法平等所依，無師自悟諸法實性，一分教起所依處故。從此無間聖弟子眾依法隨學法為依者，法界所流故。經釋二師亦契如來所說正法，一分無倒聞思修行，為依止故隨而造論。初二頌顯示如來、應、正等覺勝德六義，所謂自性、因、果、業、相應、差別義。諸會真淨究竟理者，顯自性義，謂諸佛法身以一切種轉依真如為體性故。超聖行海昇彼岸者，顯因義，謂佛菩提從一切種極喜等十地聖行無量無數大劫，圓滿修習因所生故。證得一切法自在者，顯果義，謂永斷一切煩惱障所知障及彼餘習，證得無邊希有功德無上三菩提果，於一切法自在轉故。善權化導不思議者，顯業義，謂以超非一切智境，神通記說教誡變現等無量調伏方便，導引可化有情令心界清淨故。無量希有勝功德者，顯相應義，謂超尋思數量無邊種種難行苦行，所生無上大悲、力、無畏等功德法寶相應故。自他並利所依止者，顯差別義，謂如來受用、變化、自性身，如其次第自他並利所依故。所依者，身義、體義，無差別也。自他並利所依者，就勝而說。謂受用身自利最勝，處大會中能受第一廣大甚深法聖財故。變化身者，他利最勝，遍於十方一切世界能起無間，猶工巧業等諸變化事，建立有情所應作故。自性身者，謂諸善逝共有法身，最極微細一切障，轉依真如為體故，於自他利並為最勝，由證此身得餘身故。此三佛身是差別義。當知此中亦讚法、僧功德。法寶者，自性因果等義所攝故。僧寶者，隨此修學所生故。庶令學者無諸怖畏，方造論端建茲體性。

本事與決擇， 是各有四種， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本事與決擇， 是各有四種，

三法攝應成， 諦法得論議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三法攝應成， 諦法得論議。

幾何因取相， 建立與次第， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 幾何因取相， 建立與次第，

義喻廣分別， 集總頌應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 義喻廣分別， 集總頌應知。

問：何故論端先辯蘊等？答：欲令學者於幾何因等諸思擇處得善巧故。所以者何？由此善巧能得二種稱讚利益，所謂作意稱讚利益、論議決擇稱讚利益。作意稱讚利益者，謂善順增長奢摩他、毘鉢舍那故。善順增長奢摩他者，謂於如是諸思擇處已作善巧，得無疑故。隨其所樂於一境界正觀現前，心易定故。善順增長毘鉢舍那者，以無量門觀察一切所知境界，速令正慧究竟滿故。論議決擇稱讚利益者，由於如是諸思擇處善通達故，成就一切問答自在，於諸異論得無所畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何故論端先辯蘊等？答：欲令學者於幾何因等諸思擇處得善巧故。所以者何？由此善巧能得二種稱讚利益，所謂作意稱讚利益、論議決擇稱讚利益。作意稱讚利益者，謂善順增長奢摩他、毘鉢舍那故。善順增長奢摩他者，謂於如是諸思擇處已作善巧，得無疑故。隨其所樂於一境界正觀現前，心易定故。善順增長毘鉢舍那者，以無量門觀察一切所知境界，速令正慧究竟滿故。論議決擇稱讚利益者，由於如是諸思擇處善通達故，成就一切問答自在，於諸異論得無所畏。

問：蘊界處各有幾種？答：蘊有五種，謂色蘊、受蘊、想蘊、行蘊、識蘊。界有十八，謂眼界色界眼識界、耳界聲界耳識界、鼻界香界鼻識界、舌界味界舌識界、身界觸界身識界、意界法界意識界。處有十二，謂眼處色處、耳處聲處、鼻處香處、舌處味處、身處觸處、意處法處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：蘊界處各有幾種？答：蘊有五種，謂色蘊、受蘊、想蘊、行蘊、識蘊。界有十八，謂眼界色界眼識界、耳界聲界耳識界、鼻界香界鼻識界、舌界味界舌識界、身界觸界身識界、意界法界意識界。處有十二，謂眼處色處、耳處聲處、鼻處香處、舌處味處、身處觸處、意處法處。

問：何因蘊唯有五？答：為顯五種我事故，謂為顯身具我事、受用我事、言說我事、造作一切法非法我事、彼所依止我自體事。於此五中前四是我所事，第五即我相事。言身具者，謂內外色蘊所攝、受等諸蘊受用等義，相中當說。彼所依止我自體事者，謂識蘊是身具等所依我相事義。所以者何？世間有情多於識蘊計執為我，於餘蘊計執我所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何因蘊唯有五？答：為顯五種我事故，謂為顯身具我事、受用我事、言說我事、造作一切法非法我事、彼所依止我自體事。於此五中前四是我所事，第五即我相事。言身具者，謂內外色蘊所攝、受等諸蘊受用等義，相中當說。彼所依止我自體事者，謂識蘊是身具等所依我相事義。所以者何？世間有情多於識蘊計執為我，於餘蘊計執我所。

問：何因界唯十八？答：由身具等能持過現六行受用性故。身者，謂眼等六根。具者，謂色等六境。過現六行受用者，謂六識。能持者，謂六根六境能持六識，所依所緣故。過現六識能持受用者，不捨自相故。當知十八以能持義故說名界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何因界唯十八？答：由身具等能持過現六行受用性故。身者，謂眼等六根。具者，謂色等六境。過現六行受用者，謂六識。能持者，謂六根六境能持六識，所依所緣故。過現六識能持受用者，不捨自相故。當知十八以能持義故說名界。

問：何因處唯十二？答：唯身及具能與未來六行受用為生長門故。謂如過現六行受用相為眼等所持，未來六行受用相以根及義為生長門亦爾。所言唯者，謂唯依根境立十二處，不依六種受用相識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何因處唯十二？答：唯身及具能與未來六行受用為生長門故。謂如過現六行受用相為眼等所持，未來六行受用相以根及義為生長門亦爾。所言唯者，謂唯依根境立十二處，不依六種受用相識。

問：云何名取蘊？答：以取合故名為取蘊。取者，謂諸蘊中所有欲貪。何故欲貪說名為取？謂於未來現在諸蘊能引不捨故，希求未來染著現在欲貪名取。欲者希求相、貪者染著相，由欲希求未來自體為方便故，引取當蘊令起現前。由貪染著現在自體為方便故，執取現蘊令不捨離。是故此二說名為取。問：何故界處說有取法？答：應如蘊說。當知界處與取合故，名有取法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何名取蘊？答：以取合故名為取蘊。取者，謂諸蘊中所有欲貪。何故欲貪說名為取？謂於未來現在諸蘊能引不捨故，希求未來染著現在欲貪名取。欲者希求相、貪者染著相，由欲希求未來自體為方便故，引取當蘊令起現前。由貪染著現在自體為方便故，執取現蘊令不捨離。是故此二說名為取。問：何故界處說有取法？答：應如蘊說。當知界處與取合故，名有取法。

問：色蘊何相？答：變現相是色相。此有二種：一觸對變壞、二方所示現。觸對變壞者，謂由手足乃至蚊蛇所觸對時即便變壞。方所示現者，謂由方所可相示現如此如此色、如是如是色，或由定心或由不定尋思相應種種搆畫。方所者，謂現前處所。如此如此色者，謂骨鎖等所知事同類影像。如是如是色者，謂形顯差別。種種搆畫者，謂如相而想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：色蘊何相？答：變現相是色相。此有二種：一觸對變壞、二方所示現。觸對變壞者，謂由手足乃至蚊蛇所觸對時即便變壞。方所示現者，謂由方所可相示現如此如此色、如是如是色，或由定心或由不定尋思相應種種搆畫。方所者，謂現前處所。如此如此色者，謂骨鎖等所知事同類影像。如是如是色者，謂形顯差別。種種搆畫者，謂如相而想。

問：受蘊何相？答：領納相是受相。謂由受故領納種種淨不淨業所得異熟，若清淨業受樂異熟、不清淨業受苦異熟、淨不淨業受不苦不樂異熟。所以者何？由淨不淨業感得異熟阿賴耶識恒與捨受相應。唯此捨受是實異熟體，苦樂兩受從異熟生故，假說名異熟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：受蘊何相？答：領納相是受相。謂由受故領納種種淨不淨業所得異熟，若清淨業受樂異熟、不清淨業受苦異熟、淨不淨業受不苦不樂異熟。所以者何？由淨不淨業感得異熟阿賴耶識恒與捨受相應。唯此捨受是實異熟體，苦樂兩受從異熟生故，假說名異熟。

問：想蘊何相？答：搆了相是想相。由此想故搆畫種種諸法像類，隨所見聞覺知之義起諸言說。見聞覺知義者，眼所受是見義、耳所受是聞義。自然思搆應如是如是是覺義。自內所受是知義。諸言說者，謂詮辯義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：想蘊何相？答：搆了相是想相。由此想故搆畫種種諸法像類，隨所見聞覺知之義起諸言說。見聞覺知義者，眼所受是見義、耳所受是聞義。自然思搆應如是如是是覺義。自內所受是知義。諸言說者，謂詮辯義。

問：行蘊何相？答：造作相是行相。由此行故令心造作，謂於善、惡、無記品中驅役心故。又於種種苦樂等位驅役心故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：行蘊何相？答：造作相是行相。由此行故令心造作，謂於善、惡、無記品中驅役心故。又於種種苦樂等位驅役心故。

問：識蘊何相？答：了別相是識相。由此識故了別色聲香味觸法等種種境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：識蘊何相？答：了別相是識相。由此識故了別色聲香味觸法等種種境界。

問：眼界何相？答：謂眼曾、現見色，及此種子積集異熟阿賴耶識是眼界相。眼曾見色者，謂能持過去識受用義以顯界性。現見色者，謂能持現在識受用義以顯界性。及此種子積集異熟阿賴耶識者，謂眼種子。或唯積集，為引當來眼根故。或已成熟，為生現在眼根故。此二種名眼界者，眼生因故。如眼界相，耳鼻舌身意界相亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：眼界何相？答：謂眼曾、現見色，及此種子積集異熟阿賴耶識是眼界相。眼曾見色者，謂能持過去識受用義以顯界性。現見色者，謂能持現在識受用義以顯界性。及此種子積集異熟阿賴耶識者，謂眼種子。或唯積集，為引當來眼根故。或已成熟，為生現在眼根故。此二種名眼界者，眼生因故。如眼界相，耳鼻舌身意界相亦爾。

問：色界何相？答：諸色眼曾、現見，及眼界於此增上，是色界相。眼界於此增上者，謂依色根增上力外境生故。如色界相，聲香味觸法界相亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：色界何相？答：諸色眼曾、現見，及眼界於此增上，是色界相。眼界於此增上者，謂依色根增上力外境生故。如色界相，聲香味觸法界相亦爾。

問：眼識界何相？答：謂依眼緣色似色了別，及此種子積集異熟阿賴耶識，是眼識界相。如眼識界，耳鼻舌身意識界相亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：眼識界何相？答：謂依眼緣色似色了別，及此種子積集異熟阿賴耶識，是眼識界相。如眼識界，耳鼻舌身意識界相亦爾。

問：處何相？答：如界應知，隨其所應。謂眼當見色，及此種子等隨義應說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：處何相？答：如界應知，隨其所應。謂眼當見色，及此種子等隨義應說。

云何建立色蘊？謂諸所有色，若四大種及四大種所造。所造者，謂以四大種為生、依、立、持、養因義，即依五因說名為造。生因者，即是起因，謂離大種色不起故。依因者，即是轉因，謂捨大種諸所造色無有功能，據別處故。立因者，即隨轉因，由大變異能依造色隨變異故。持因者，即是住因，謂由大種諸所造色相似相續生，持令不絕故。養因者，即是長因，謂由大種養彼造色令增長故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何建立色蘊？謂諸所有色，若四大種及四大種所造。所造者，謂以四大種為生、依、立、持、養因義，即依五因說名為造。生因者，即是起因，謂離大種色不起故。依因者，即是轉因，謂捨大種諸所造色無有功能，據別處故。立因者，即隨轉因，由大變異能依造色隨變異故。持因者，即是住因，謂由大種諸所造色相似相續生，持令不絕故。養因者，即是長因，謂由大種養彼造色令增長故。

四大種者，謂地、水、火、風界。地界者，堅勁性。水界者，流濕性。火界者，溫熱性。風界者，輕動性。所造色者，謂眼等五根，色聲香味所觸一分，及法處所攝色。眼根者，謂四大種所造、眼識所依，清淨色為體。耳根者，謂四大種所造、耳識所依，清淨色為體。鼻根者，謂四大種所造、鼻識所依，清淨色為體。舌根者，謂四大種所造、舌識所依，清淨色為體。身根者，謂四大種所造、身識所依，清淨色為體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四大種者，謂地、水、火、風界。地界者，堅勁性。水界者，流濕性。火界者，溫熱性。風界者，輕動性。所造色者，謂眼等五根，色聲香味所觸一分，及法處所攝色。眼根者，謂四大種所造、眼識所依，清淨色為體。耳根者，謂四大種所造、耳識所依，清淨色為體。鼻根者，謂四大種所造、鼻識所依，清淨色為體。舌根者，謂四大種所造、舌識所依，清淨色為體。身根者，謂四大種所造、身識所依，清淨色為體。

色者，四大種所造眼根所行義，謂青、黃、赤、白、長、短、方、圓、麁、細、高、下、若正不正、光、影、明、闇、雲、煙、塵、霧、逈色、表色、空一顯色。此復三種，謂妙、不妙、俱相違色。此青等二十五色建立，由六種因，謂相故、安立故、損益故、作所依故、作相故、莊嚴故。如其次第四、十、八、一、一、一。逈色者，謂離餘礙觸方所可得。空一顯色者，謂上所見青等顯色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 色者，四大種所造眼根所行義，謂青、黃、赤、白、長、短、方、圓、麁、細、高、下、若正不正、光、影、明、闇、雲、煙、塵、霧、逈色、表色、空一顯色。此復三種，謂妙、不妙、俱相違色。此青等二十五色建立，由六種因，謂相故、安立故、損益故、作所依故、作相故、莊嚴故。如其次第四、十、八、一、一、一。逈色者，謂離餘礙觸方所可得。空一顯色者，謂上所見青等顯色。

聲者，四大種所造耳根所取義，若可意、若不可意、若俱相違、若因受大種、若因不受大種、若因俱大種、若世所共成、若成所引、若遍計所執、若聖言所攝、若非聖言所攝。如是十一種聲，由五種因所建立，謂相故、損益故、因差別故、說差別故、言差別故。相者，謂耳根所取義。說差別者，謂世所共成等三。餘如其所應。因受大種者，謂語等聲。因不受大種者，謂樹等聲。因俱者，謂手鼓等聲。世所共成者，謂世俗語所攝。成所引者，謂諸聖所說。遍計所執者，謂外道所說。聖非聖言所攝者，謂依見等八種言說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲者，四大種所造耳根所取義，若可意、若不可意、若俱相違、若因受大種、若因不受大種、若因俱大種、若世所共成、若成所引、若遍計所執、若聖言所攝、若非聖言所攝。如是十一種聲，由五種因所建立，謂相故、損益故、因差別故、說差別故、言差別故。相者，謂耳根所取義。說差別者，謂世所共成等三。餘如其所應。因受大種者，謂語等聲。因不受大種者，謂樹等聲。因俱者，謂手鼓等聲。世所共成者，謂世俗語所攝。成所引者，謂諸聖所說。遍計所執者，謂外道所說。聖非聖言所攝者，謂依見等八種言說。

香者，四大種所造鼻根所取義，謂好香、惡香、平等香、俱生香、和合香、變異香。當知此香三因建立，謂相故、損益故、差別故。俱生香者，旃彈那等。和合香者，謂和香等。變異香者，謂熟果等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 香者，四大種所造鼻根所取義，謂好香、惡香、平等香、俱生香、和合香、變異香。當知此香三因建立，謂相故、損益故、差別故。俱生香者，旃彈那等。和合香者，謂和香等。變異香者，謂熟果等。

味者，四大種所造舌根所取義，謂苦、酢、甘、辛、醎、淡，若可意、若不可意、若俱相違，若俱生、若和合、若變異。建立此味，應如香說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 味者，四大種所造舌根所取義，謂苦、酢、甘、辛、醎、淡，若可意、若不可意、若俱相違，若俱生、若和合、若變異。建立此味，應如香說。

所觸一分者，四大種所造身根所取義，謂滑、澁、輕、重、軟、緩、急、冷、飢、渴、飽、力、劣、悶、癢、黏、病、老、死、疲、息、勇。此所觸一分，由八因建立，謂相故、摩故、稱故、觸故、執故、雜故、界不平等故、界平等故。水風雜故冷，地水雜故黏。界平等故息、力、勇，勇者無畏。飽由二種。界不平等故，有飢等餘觸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所觸一分者，四大種所造身根所取義，謂滑、澁、輕、重、軟、緩、急、冷、飢、渴、飽、力、劣、悶、癢、黏、病、老、死、疲、息、勇。此所觸一分，由八因建立，謂相故、摩故、稱故、觸故、執故、雜故、界不平等故、界平等故。水風雜故冷，地水雜故黏。界平等故息、力、勇，勇者無畏。飽由二種。界不平等故，有飢等餘觸。

法處所攝色者，略有五種，謂極略色、極逈色、受所引色、遍計所起色、自在所生色。極略色者，謂極微色。極逈色者，謂即此離餘礙觸色。受所引色者，謂無表色。遍計所起色者，謂影像色。自在所生色者，謂解脫靜慮所行境色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法處所攝色者，略有五種，謂極略色、極逈色、受所引色、遍計所起色、自在所生色。極略色者，謂極微色。極逈色者，謂即此離餘礙觸色。受所引色者，謂無表色。遍計所起色者，謂影像色。自在所生色者，謂解脫靜慮所行境色。

云何建立受蘊？謂六受身，眼觸所生受乃至意觸所生受，若樂、若苦、若不苦不樂。復有樂身受、苦身受、不苦不樂身受。樂心受、苦心受、不苦不樂心受。復有樂有味受、苦有味受、不苦不樂有味受。樂無味受、苦無味受、不苦不樂無味受。復有樂依耽嗜受、苦依耽嗜受、不苦不樂依耽嗜受。樂依出離受、苦依出離受、不苦不樂依出離受。身受者，謂五識相應受。心受者，謂意識相應受。有味受者，謂自體愛相應受。無味受者，謂此愛不相應受。依耽嗜受者，謂妙五欲愛相應受。依出離受者，謂此愛不相應受。如是建立由四種因，謂所依故、自體故、集所依故、雜染清淨故。集色所依建立身受，集無色所依建立心受。由雜染故建立有味等，由清淨故建立無味等。此愛不相應者，謂離繫及隨順離繫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何建立受蘊？謂六受身，眼觸所生受乃至意觸所生受，若樂、若苦、若不苦不樂。復有樂身受、苦身受、不苦不樂身受。樂心受、苦心受、不苦不樂心受。復有樂有味受、苦有味受、不苦不樂有味受。樂無味受、苦無味受、不苦不樂無味受。復有樂依耽嗜受、苦依耽嗜受、不苦不樂依耽嗜受。樂依出離受、苦依出離受、不苦不樂依出離受。身受者，謂五識相應受。心受者，謂意識相應受。有味受者，謂自體愛相應受。無味受者，謂此愛不相應受。依耽嗜受者，謂妙五欲愛相應受。依出離受者，謂此愛不相應受。如是建立由四種因，謂所依故、自體故、集所依故、雜染清淨故。集色所依建立身受，集無色所依建立心受。由雜染故建立有味等，由清淨故建立無味等。此愛不相應者，謂離繫及隨順離繫。

云何建立想蘊？謂六想身，眼觸所生想乃至意觸所生想。由此想故，或了有相、或了無相、或了小大無量、或了無少所有無所有處。有相想者，謂除不善言說、無相界定及有頂定想所餘想。無相想者，謂前所除想。小想者，謂能了欲界想。大想者，謂能了色界想。無量想者，謂能了空無邊處、識無邊處想。無所有處想者，謂能了無所有處想。不善言說想者，謂未學語言故，雖於色起想而不能了此名為色故，名無相想。無相界定想者，謂離色等一切相無相，涅槃想故，名無相想。有頂定想者，謂彼想不明利，不能於境圖種種相故，名無相想。小者，謂欲界下劣故。大者，謂色界增上故。無量者，謂空無邊處、識無邊處無邊際故。是故緣彼諸想，亦名小大無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何建立想蘊？謂六想身，眼觸所生想乃至意觸所生想。由此想故，或了有相、或了無相、或了小大無量、或了無少所有無所有處。有相想者，謂除不善言說、無相界定及有頂定想所餘想。無相想者，謂前所除想。小想者，謂能了欲界想。大想者，謂能了色界想。無量想者，謂能了空無邊處、識無邊處想。無所有處想者，謂能了無所有處想。不善言說想者，謂未學語言故，雖於色起想而不能了此名為色故，名無相想。無相界定想者，謂離色等一切相無相，涅槃想故，名無相想。有頂定想者，謂彼想不明利，不能於境圖種種相故，名無相想。小者，謂欲界下劣故。大者，謂色界增上故。無量者，謂空無邊處、識無邊處無邊際故。是故緣彼諸想，亦名小大無量。

云何建立行蘊？謂六思身，眼觸所生思乃至意觸所生思。由此思故，思作諸善、思作雜染、思作分位差別。又即此思，除受及想，與餘心所有法并心不相應行，總名行蘊。雖除受想，一切心所有法及心不相應行皆行蘊相，然思最勝，與一切行為導首，是故偏說。為顯此義故，說由思造善法等。善者，謂當說信等。雜染者，謂當說貪等根本煩惱，及貪等煩惱分少分煩惱。分位差別者，謂於思所發種種行位，假設心不相應行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何建立行蘊？謂六思身，眼觸所生思乃至意觸所生思。由此思故，思作諸善、思作雜染、思作分位差別。又即此思，除受及想，與餘心所有法并心不相應行，總名行蘊。雖除受想，一切心所有法及心不相應行皆行蘊相，然思最勝，與一切行為導首，是故偏說。為顯此義故，說由思造善法等。善者，謂當說信等。雜染者，謂當說貪等根本煩惱，及貪等煩惱分少分煩惱。分位差別者，謂於思所發種種行位，假設心不相應行。

問：何等名餘心所有法？答：所謂作意、觸、欲、勝解、念、三摩地、慧、信、慚、愧、無貪、無瞋、無癡、勤、安、不放逸、捨、不害、貪、瞋、慢、無明、疑、薩迦耶見、邊執見、見取、戒禁取、邪見、忿、恨、覆、惱、嫉、慳、誑、諂、憍、害、無慚、無愧、惛沈、掉舉、不信、懈怠、放逸、忘念、不正知、散亂、睡眠、惡作、尋、伺。如是思等五十五法，若遍行、若別境、若善、若煩惱、若隨煩惱、若不定，如其次第，五、五、十一、十二、十四應知。又此諸心所有法，若相若業當廣分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何等名餘心所有法？答：所謂作意、觸、欲、勝解、念、三摩地、慧、信、慚、愧、無貪、無瞋、無癡、勤、安、不放逸、捨、不害、貪、瞋、慢、無明、疑、薩迦耶見、邊執見、見取、戒禁取、邪見、忿、恨、覆、惱、嫉、慳、誑、諂、憍、害、無慚、無愧、惛沈、掉舉、不信、懈怠、放逸、忘念、不正知、散亂、睡眠、惡作、尋、伺。如是思等五十五法，若遍行、若別境、若善、若煩惱、若隨煩惱、若不定，如其次第，五、五、十一、十二、十四應知。又此諸心所有法，若相若業當廣分別。

思者，於心造作意業為體，於善、不善、無記品中役心為業。於心造作意業為體者，此辯其相。於善等品中役心為業者，此辯其業。以於所作善等法中發起心故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 思者，於心造作意業為體，於善、不善、無記品中役心為業。於心造作意業為體者，此辯其相。於善等品中役心為業者，此辯其業。以於所作善等法中發起心故。

作意者，發動心為體，於所緣境持心為業。於所緣境持心者，謂即於此境數數引心，是故心得定者，名得作意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作意者，發動心為體，於所緣境持心為業。於所緣境持心者，謂即於此境數數引心，是故心得定者，名得作意。

觸者，依三和合諸根變異分別為體，受所依為業。謂識生時，所依諸根隨順生起苦樂等受變異行相，隨此行相分別觸生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觸者，依三和合諸根變異分別為體，受所依為業。謂識生時，所依諸根隨順生起苦樂等受變異行相，隨此行相分別觸生。

欲者，於所樂事彼彼引發所作希望為體，正勤所依為業。彼彼引發所作希望者，謂欲引攝見聞等一切作用故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲者，於所樂事彼彼引發所作希望為體，正勤所依為業。彼彼引發所作希望者，謂欲引攝見聞等一切作用故。

勝解者，於決定事隨所決定印持為體，不可引轉為業。隨所決定印持者，謂是事必爾，非餘決了勝解。由勝解故，所有勝緣不能引轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝解者，於決定事隨所決定印持為體，不可引轉為業。隨所決定印持者，謂是事必爾，非餘決了勝解。由勝解故，所有勝緣不能引轉。

念者，於串習事令心明記不忘為體，不散亂為業。串習事者，謂先所受。不散亂業者，由念於境明記憶故，令心不散。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念者，於串習事令心明記不忘為體，不散亂為業。串習事者，謂先所受。不散亂業者，由念於境明記憶故，令心不散。

三摩地者，於所觀事令心專一為體，智所依止為業。令心專一者，於一境界令心不散故。智所依者，心處靜定知如實故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三摩地者，於所觀事令心專一為體，智所依止為業。令心專一者，於一境界令心不散故。智所依者，心處靜定知如實故。

慧者，於所觀事擇法為體，斷疑為業。斷疑者，謂由慧擇法得決定故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧者，於所觀事擇法為體，斷疑為業。斷疑者，謂由慧擇法得決定故。

信者，於有體有德有能忍可清淨希望為體，樂欲所依為業。謂於實有體起忍可行信，於實有德起清淨行信，於實有能起希望行信，謂我有力能得能成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信者，於有體有德有能忍可清淨希望為體，樂欲所依為業。謂於實有體起忍可行信，於實有德起清淨行信，於實有能起希望行信，謂我有力能得能成。

慚者，於諸過惡自羞為體，惡行止息所依為業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慚者，於諸過惡自羞為體，惡行止息所依為業。

愧者，於諸過惡羞他為體，業如慚說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愧者，於諸過惡羞他為體，業如慚說。

無貪者，於有有具無著為體，惡行不轉所依為業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無貪者，於有有具無著為體，惡行不轉所依為業。

無瞋者，於諸有情苦及苦具無恚為體，惡行不轉所依為業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無瞋者，於諸有情苦及苦具無恚為體，惡行不轉所依為業。

無癡者，由報教證智決擇為體，惡行不轉所依為業。慚等易了，故不再釋。報教證智者，謂生得聞思修所生慧，如次應知。決擇者，謂慧勇勤俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無癡者，由報教證智決擇為體，惡行不轉所依為業。慚等易了，故不再釋。報教證智者，謂生得聞思修所生慧，如次應知。決擇者，謂慧勇勤俱。

勤者，被甲方便無下無退無足心勇為體，成滿善品為業。謂如經說：有勢有勤、有勇堅猛，不捨善軛。如其次第應配釋被甲心勇等諸句。滿善品者，謂能圓滿隨初所入根本靜慮。成善品者，謂即於此極善修治。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勤者，被甲方便無下無退無足心勇為體，成滿善品為業。謂如經說：有勢有勤、有勇堅猛，不捨善軛。如其次第應配釋被甲心勇等諸句。滿善品者，謂能圓滿隨初所入根本靜慮。成善品者，謂即於此極善修治。

安者，止息身心麁重、身心調暢為體，除遣一切障礙為業。除遣一切障礙者，謂由此勢力依止轉故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安者，止息身心麁重、身心調暢為體，除遣一切障礙為業。除遣一切障礙者，謂由此勢力依止轉故。

不放逸者，依止正勤、無貪瞋癡修諸善法，於心防護諸有漏法為體，成滿一切世出世福為業。謂由正勤等為先，能修一切善法及防有漏，是故依此四法假立不放逸體。有漏法者，謂諸漏及漏處所境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不放逸者，依止正勤、無貪瞋癡修諸善法，於心防護諸有漏法為體，成滿一切世出世福為業。謂由正勤等為先，能修一切善法及防有漏，是故依此四法假立不放逸體。有漏法者，謂諸漏及漏處所境界。

捨者，依止正勤、無貪瞋癡，與雜染住相違，心平等性、心正直性、心無功用住性為體，不容雜染所依為業。心平等性等者，謂以初中後位辯捨差別。所以者何？由捨與心相應，離沈沒等不平等性故，最初證得心平等性；由心平等遠離加行，自然相續故，次復證得心正直性；由心正直，於諸雜染無怯慮故，最後證得心無功用住性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨者，依止正勤、無貪瞋癡，與雜染住相違，心平等性、心正直性、心無功用住性為體，不容雜染所依為業。心平等性等者，謂以初中後位辯捨差別。所以者何？由捨與心相應，離沈沒等不平等性故，最初證得心平等性；由心平等遠離加行，自然相續故，次復證得心正直性；由心正直，於諸雜染無怯慮故，最後證得心無功用住性。

不害者，無瞋善根一分心悲愍為體，不損惱為業。當知不害不離無瞋，故亦是假。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不害者，無瞋善根一分心悲愍為體，不損惱為業。當知不害不離無瞋，故亦是假。

貪者，三界愛為體，生眾苦為業。生眾苦者，謂由愛力五取蘊生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貪者，三界愛為體，生眾苦為業。生眾苦者，謂由愛力五取蘊生故。

瞋者，於諸有情苦及苦具心憎恚為體，不安隱住惡行所依為業。不安隱住者，謂心懷憎恚多住苦故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瞋者，於諸有情苦及苦具心憎恚為體，不安隱住惡行所依為業。不安隱住者，謂心懷憎恚多住苦故。

慢者，依止薩迦耶見心高舉為體，不敬苦生所依為業。不敬者，謂於師長及有德所而生憍傲。苦生者，謂生後有故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慢者，依止薩迦耶見心高舉為體，不敬苦生所依為業。不敬者，謂於師長及有德所而生憍傲。苦生者，謂生後有故。

無明者，謂三界無智為體，於諸法中邪決定疑雜染生起所依為業。邪決定者，謂顛倒智。疑者，猶豫。雜染生起者，謂貪等煩惱現行。彼所依者，謂由愚癡起諸煩惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無明者，謂三界無智為體，於諸法中邪決定疑雜染生起所依為業。邪決定者，謂顛倒智。疑者，猶豫。雜染生起者，謂貪等煩惱現行。彼所依者，謂由愚癡起諸煩惱。

疑者，於諦猶豫為體，善品不生依止為業。於諦猶豫者，亦攝於實猶豫，如其所應滅道諦攝故。善品不生者，謂由不決不造修故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疑者，於諦猶豫為體，善品不生依止為業。於諦猶豫者，亦攝於實猶豫，如其所應滅道諦攝故。善品不生者，謂由不決不造修故。

薩迦耶見者，於五取蘊等隨觀執我及我所，諸忍欲覺觀見為體，一切見趣所依為業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 薩迦耶見者，於五取蘊等隨觀執我及我所，諸忍欲覺觀見為體，一切見趣所依為業。

邊執見者，於五取蘊等隨觀執若常若斷，諸忍欲覺觀見為體，障處中行出離為業。處中行者，謂離斷常緣起正智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 邊執見者，於五取蘊等隨觀執若常若斷，諸忍欲覺觀見為體，障處中行出離為業。處中行者，謂離斷常緣起正智。

見取者，謂於諸見及見所依五取蘊等，隨觀執為最為勝、為上為妙，諸忍欲覺觀見為體，執不正見所依為業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見取者，謂於諸見及見所依五取蘊等，隨觀執為最為勝、為上為妙，諸忍欲覺觀見為體，執不正見所依為業。

戒禁取者，於諸戒禁及戒禁所依五取蘊等，隨觀執為清淨、為解脫、為出離，諸忍欲覺觀見為體，勞而無果所依為業。戒禁者，謂惡見為先。勞無果者，由此不能得出離故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戒禁取者，於諸戒禁及戒禁所依五取蘊等，隨觀執為清淨、為解脫、為出離，諸忍欲覺觀見為體，勞而無果所依為業。戒禁者，謂惡見為先。勞無果者，由此不能得出離故。

邪見者，謗因謗果，或謗作用、或壞實事、或邪分別，諸忍欲覺觀見為體，斷善根為業，及不善根堅固所依為業、不善生起為業、善不生起為業。謗因者，謂無施與、無愛樂、無祠祀、無妙行、無惡行等。謗果者，謂無妙行及惡行業所招異熟等。謗作用者，謂無此世間無彼世間、無母無父、無化生有情等，誹謗異世往來作用故、誹謗任持種子作用故、誹謗相續作用故。壞實事者，謂無世間阿羅漢等。邪分別者，謂餘一切分別倒見。斷善根者，謂由增上邪見，非一切種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 邪見者，謗因謗果，或謗作用、或壞實事、或邪分別，諸忍欲覺觀見為體，斷善根為業，及不善根堅固所依為業、不善生起為業、善不生起為業。謗因者，謂無施與、無愛樂、無祠祀、無妙行、無惡行等。謗果者，謂無妙行及惡行業所招異熟等。謗作用者，謂無此世間無彼世間、無母無父、無化生有情等，誹謗異世往來作用故、誹謗任持種子作用故、誹謗相續作用故。壞實事者，謂無世間阿羅漢等。邪分別者，謂餘一切分別倒見。斷善根者，謂由增上邪見，非一切種。

問：如是五見，幾增益見？幾損減見？答：四是增益見，於所知境增益自性及差別故、於諸見中增益第一及清淨故。謂於五取蘊所知無我境，增益我我所自性，是薩迦耶見。增益我常無常差別，是邊執見。於諸惡見增益第一，是見取。即於此見增益清淨，是戒禁取。一多分是損減見。一多分者，由邪分別不必損減故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：如是五見，幾增益見？幾損減見？答：四是增益見，於所知境增益自性及差別故、於諸見中增益第一及清淨故。謂於五取蘊所知無我境，增益我我所自性，是薩迦耶見。增益我常無常差別，是邊執見。於諸惡見增益第一，是見取。即於此見增益清淨，是戒禁取。一多分是損減見。一多分者，由邪分別不必損減故。

問：計前後際所有諸見，彼於此五幾見所攝？答：或二或一切。問：於不可記事所有諸見，彼於此五幾見所攝？答：或二或一切。二者，謂邊執見及邪見自相故。一切者，謂五見眷屬故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：計前後際所有諸見，彼於此五幾見所攝？答：或二或一切。問：於不可記事所有諸見，彼於此五幾見所攝？答：或二或一切。二者，謂邊執見及邪見自相故。一切者，謂五見眷屬故。

問：薄伽梵觀何過失故，於蘊界處以五種相誹毀計我？答：觀彼攝受薩迦耶見者有五種過失故，謂異相過失、無常過失、不自在過失、無身過失、不由功用解脫過失。異相過失者，謂色蘊等非我體性，異我相故。無常過失者，謂非我處色蘊等中我應無常故。所以者何？非所依無、能依有故。不自在過失者，謂不應觀我有色等，我應不自在故。所以者何？我於色等不能自在轉故。無身過失者，謂非離色等異處有我，我應無身故。所以者何？離身計我不可得故。不由功用解脫過失者，設有如是分別我相亦不應理，無色等我不由功用應解脫故。所以者何？身縛若無，我應任運解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：薄伽梵觀何過失故，於蘊界處以五種相誹毀計我？答：觀彼攝受薩迦耶見者有五種過失故，謂異相過失、無常過失、不自在過失、無身過失、不由功用解脫過失。異相過失者，謂色蘊等非我體性，異我相故。無常過失者，謂非我處色蘊等中我應無常故。所以者何？非所依無、能依有故。不自在過失者，謂不應觀我有色等，我應不自在故。所以者何？我於色等不能自在轉故。無身過失者，謂非離色等異處有我，我應無身故。所以者何？離身計我不可得故。不由功用解脫過失者，設有如是分別我相亦不應理，無色等我不由功用應解脫故。所以者何？身縛若無，我應任運解脫。

問：於五取蘊有二十句薩迦耶見，謂計色是我、我有諸色，色屬於我、我在色中。如是計受想行識是我、我有識等，識等屬我、我在識等中。於此諸見，幾是我見？幾我所見？答：五是我見，十五是我所見。謂計色是我、計受想行識是我，此五是我見；餘十五是我所見。何因十五是我所見？相應我所故、隨轉我所故、不離我所故。相應我所者，謂我有色乃至我有識。所以者何？由我與彼相應，說有彼故。隨轉我所者，謂色屬我乃至識屬我。所以者何？若彼由此自在力轉，或捨或役，世間說彼是我所故。不離我所者，謂我在色中乃至我在識中。所以者何？彼計實我處在蘊中，遍體隨行故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：於五取蘊有二十句薩迦耶見，謂計色是我、我有諸色，色屬於我、我在色中。如是計受想行識是我、我有識等，識等屬我、我在識等中。於此諸見，幾是我見？幾我所見？答：五是我見，十五是我所見。謂計色是我、計受想行識是我，此五是我見；餘十五是我所見。何因十五是我所見？相應我所故、隨轉我所故、不離我所故。相應我所者，謂我有色乃至我有識。所以者何？由我與彼相應，說有彼故。隨轉我所者，謂色屬我乃至識屬我。所以者何？若彼由此自在力轉，或捨或役，世間說彼是我所故。不離我所者，謂我在色中乃至我在識中。所以者何？彼計實我處在蘊中，遍體隨行故。

問：薩迦耶見，當言於事了不了耶？答：當言於事不得決了，如於繩上妄起蛇解。於事不決了者，若能決了色等實相，必不應起虛妄我見。譬如有人欻爾見繩遂執為蛇，不了繩相而起蛇執。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：薩迦耶見，當言於事了不了耶？答：當言於事不得決了，如於繩上妄起蛇解。於事不決了者，若能決了色等實相，必不應起虛妄我見。譬如有人欻爾見繩遂執為蛇，不了繩相而起蛇執。

忿者，依止現前不饒益相，瞋之一分，心怒為體，執仗憤發所依為業。當知忿等是假建立，離瞋等外無別性故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 忿者，依止現前不饒益相，瞋之一分，心怒為體，執仗憤發所依為業。當知忿等是假建立，離瞋等外無別性故。

恨者，自此已後，即瞋一分，懷怨不捨為體，不忍所依為業。自此後者，謂從忿後。不忍者，謂不堪忍不饒益事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恨者，自此已後，即瞋一分，懷怨不捨為體，不忍所依為業。自此後者，謂從忿後。不忍者，謂不堪忍不饒益事。

覆者，於所作罪他正舉時，癡之一分，隱藏為體，悔不安住所依為業。法爾覆藏所作罪者心必憂悔，由此不得安隱而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覆者，於所作罪他正舉時，癡之一分，隱藏為體，悔不安住所依為業。法爾覆藏所作罪者心必憂悔，由此不得安隱而住。

惱者，忿恨居先，瞋之一分，心戾為體，高暴麁言所依為業、生起非福為業、不安隱住為業。高暴麁言者，謂語現凶踈切人心腑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惱者，忿恨居先，瞋之一分，心戾為體，高暴麁言所依為業、生起非福為業、不安隱住為業。高暴麁言者，謂語現凶踈切人心腑。

嫉者，耽著利養不耐他榮，瞋之一分，心妬為體，令心憂慼不安隱住為業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 嫉者，耽著利養不耐他榮，瞋之一分，心妬為體，令心憂慼不安隱住為業。

慳者，耽著利養於資生具，貪之一分，心悋為體，不捨所依為業。不捨者，由慳悋故，非所用具亦恒聚積。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慳者，耽著利養於資生具，貪之一分，心悋為體，不捨所依為業。不捨者，由慳悋故，非所用具亦恒聚積。

誑者，耽著利養，貪癡一分，詐現不實功德為體，邪命所依為業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誑者，耽著利養，貪癡一分，詐現不實功德為體，邪命所依為業。

諂者，耽著利養，貪癡一分，矯設方便隱實過惡為體，障正教授為業。矯設方便隱實過惡者，謂託餘事以避餘事。障正教授者，由不如實發露所犯，不任教授故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諂者，耽著利養，貪癡一分，矯設方便隱實過惡為體，障正教授為業。矯設方便隱實過惡者，謂託餘事以避餘事。障正教授者，由不如實發露所犯，不任教授故。

憍者，或依少年無病長壽之相、或得隨一有漏榮利之事，貪之一分，令心悅豫為體，一切煩惱及隨煩惱所依為業。長壽相者，謂不死覺為先分別此相，由此能生壽命憍逸。隨一有漏榮利事者，謂族姓、色力、聰叡、財富、自在等事。悅豫者，謂染喜差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 憍者，或依少年無病長壽之相、或得隨一有漏榮利之事，貪之一分，令心悅豫為體，一切煩惱及隨煩惱所依為業。長壽相者，謂不死覺為先分別此相，由此能生壽命憍逸。隨一有漏榮利事者，謂族姓、色力、聰叡、財富、自在等事。悅豫者，謂染喜差別。

害者，瞋之一分，無哀無悲無愍為體，損惱有情為業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 害者，瞋之一分，無哀無悲無愍為體，損惱有情為業。

無慚者，貪瞋癡分，於諸過惡不自恥為體，一切煩惱及隨煩惱助伴為業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無慚者，貪瞋癡分，於諸過惡不自恥為體，一切煩惱及隨煩惱助伴為業。

無愧者，貪瞋癡分，於諸過惡不羞他為體，業如無慚說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無愧者，貪瞋癡分，於諸過惡不羞他為體，業如無慚說。

惛沈者，謂愚癡分，心無堪任為體，障毘鉢舍那為業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惛沈者，謂愚癡分，心無堪任為體，障毘鉢舍那為業。

掉舉者，謂貪欲分，隨念淨相心不寂靜為體，障奢摩他為業。隨念淨相者，謂追憶往昔隨順貪欲戲笑等故，心不寂靜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 掉舉者，謂貪欲分，隨念淨相心不寂靜為體，障奢摩他為業。隨念淨相者，謂追憶往昔隨順貪欲戲笑等故，心不寂靜。

不信者，謂愚癡分，於諸善法心不忍可、心不清淨、心不悕望為體，懈怠所依為業。懈怠所依者，由不信故，無有方便加行樂欲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不信者，謂愚癡分，於諸善法心不忍可、心不清淨、心不悕望為體，懈怠所依為業。懈怠所依者，由不信故，無有方便加行樂欲。

懈怠者，謂愚癡分，依著睡眠倚臥為樂，心不策勵為體，障修方便善品為業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 懈怠者，謂愚癡分，依著睡眠倚臥為樂，心不策勵為體，障修方便善品為業。

放逸者，依止懈怠及貪瞋癡，不修善法，於有漏法心不防護為體，增惡損善所依為業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 放逸者，依止懈怠及貪瞋癡，不修善法，於有漏法心不防護為體，增惡損善所依為業。

忘念者，煩惱相應念為體，散亂所依為業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 忘念者，煩惱相應念為體，散亂所依為業。

不正知者，煩惱相應慧為體，由此慧故起不正知身語心行，毀犯所依為業。不正知身語心行者，謂於往來等事不正觀察，以不了知應作不應作故，多所毀犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不正知者，煩惱相應慧為體，由此慧故起不正知身語心行，毀犯所依為業。不正知身語心行者，謂於往來等事不正觀察，以不了知應作不應作故，多所毀犯。

散亂者，謂貪瞋癡分，心流散為體。此復六種，謂自性散亂、外散亂、內散亂、相散亂、麁重散亂、作意散亂。自性散亂者，謂五識身由彼自性於內靜定無功能故。外散亂者，正修善時於五妙欲其心馳散，謂方便修聞等善法，捨彼所緣，心外馳散處妙欲中。內散亂者，正修善時沈掉味著，謂修定者發起沈掉及味著故退失靜定。相散亂者，為他歸信矯示修善，謂欲令他信己有德故現此相，由此因緣所修善法漸更退失。麁重散亂者，依我我所執及我慢品麁重力故，修善法時於已生起所有諸受起我我所，及與我慢執受間雜取相。謂由我執等麁重力故，於已生起樂等受中，或執為我、或執我所、或起我慢，由此所修善品永不清淨。執受者，謂初執著。間雜者，從此已後由此間雜諸心相續。取相者，謂即於此受數執異相。作意散亂者，謂於餘乘餘定若依若入所有流散。謂依餘乘或入餘定，捨先所習發起散亂，當知能障離欲為業，謂依隨煩惱性散亂說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 散亂者，謂貪瞋癡分，心流散為體。此復六種，謂自性散亂、外散亂、內散亂、相散亂、麁重散亂、作意散亂。自性散亂者，謂五識身由彼自性於內靜定無功能故。外散亂者，正修善時於五妙欲其心馳散，謂方便修聞等善法，捨彼所緣，心外馳散處妙欲中。內散亂者，正修善時沈掉味著，謂修定者發起沈掉及味著故退失靜定。相散亂者，為他歸信矯示修善，謂欲令他信己有德故現此相，由此因緣所修善法漸更退失。麁重散亂者，依我我所執及我慢品麁重力故，修善法時於已生起所有諸受起我我所，及與我慢執受間雜取相。謂由我執等麁重力故，於已生起樂等受中，或執為我、或執我所、或起我慢，由此所修善品永不清淨。執受者，謂初執著。間雜者，從此已後由此間雜諸心相續。取相者，謂即於此受數執異相。作意散亂者，謂於餘乘餘定若依若入所有流散。謂依餘乘或入餘定，捨先所習發起散亂，當知能障離欲為業，謂依隨煩惱性散亂說。

睡眠者，依睡因緣，是愚癡分，心略為體，或善、或不善、或無記，或時，或非時，或應爾、或不應爾。越失所作依止為業。睡因緣者，謂羸瘦疲倦身分沈重，思惟闇相捨諸所作，曾數此時串習睡眠。或他呪術神力所引、或因動扇涼風吹等。愚癡分言，為別於定。又善等言，為顯此睡非定癡分。時者，謂夜中分。非時者，謂所餘分。應爾者，謂所許時設復非時，或因病患或為調適。不應爾者，謂所餘分。越失所作依止為業者，謂依隨煩惱性睡眠說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 睡眠者，依睡因緣，是愚癡分，心略為體，或善、或不善、或無記，或時，或非時，或應爾、或不應爾。越失所作依止為業。睡因緣者，謂羸瘦疲倦身分沈重，思惟闇相捨諸所作，曾數此時串習睡眠。或他呪術神力所引、或因動扇涼風吹等。愚癡分言，為別於定。又善等言，為顯此睡非定癡分。時者，謂夜中分。非時者，謂所餘分。應爾者，謂所許時設復非時，或因病患或為調適。不應爾者，謂所餘分。越失所作依止為業者，謂依隨煩惱性睡眠說。

惡作者，依樂作不樂作、應作不應作，是愚癡分，心追悔為體，或善或不善或無記、或時或非時、或應爾或不應爾，能障心住為業。樂作者，樂欲為先，造善惡行。不樂作者，由他勢力及諸煩惱之所驅逼，令有所作如其所應。愚癡分者，隨煩惱所攝。時者，乃至未出離。非時者，出離已後。應爾者，於是處。不應爾者，於非處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惡作者，依樂作不樂作、應作不應作，是愚癡分，心追悔為體，或善或不善或無記、或時或非時、或應爾或不應爾，能障心住為業。樂作者，樂欲為先，造善惡行。不樂作者，由他勢力及諸煩惱之所驅逼，令有所作如其所應。愚癡分者，隨煩惱所攝。時者，乃至未出離。非時者，出離已後。應爾者，於是處。不應爾者，於非處。

尋者，或依思或依慧尋求意言，令心麁為體。依思依慧者，於推度不推度位，如其次第追求行相意言分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尋者，或依思或依慧尋求意言，令心麁為體。依思依慧者，於推度不推度位，如其次第追求行相意言分別。

伺者，或依思或依慧伺察意言，令心細為體。依思依慧者，於推度不推度位，如其次第伺察行相意言分別。如是二種，安不安住所依為業。尋伺二種行相相類故，以麁細建立差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 伺者，或依思或依慧伺察意言，令心細為體。依思依慧者，於推度不推度位，如其次第伺察行相意言分別。如是二種，安不安住所依為業。尋伺二種行相相類故，以麁細建立差別。

復次諸善心法斷自所治為業，煩惱隨煩惱障自能治為業。如信慚等能斷不信及無慚等，貪等煩惱能障無貪對治等法，謂障礙彼令不生故。當知忿等諸隨煩惱能障慈等，各別對治亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次諸善心法斷自所治為業，煩惱隨煩惱障自能治為業。如信慚等能斷不信及無慚等，貪等煩惱能障無貪對治等法，謂障礙彼令不生故。當知忿等諸隨煩惱能障慈等，各別對治亦爾。