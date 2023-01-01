攝大乘論釋卷第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 攝大乘論釋卷第十

世親菩薩造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世親菩薩造

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

彼果智分第十一之餘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼果智分第十一之餘

論曰：復次諸佛法身甚深最甚深，此甚深相云何可見？此中有多頌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：復次諸佛法身甚深最甚深，此甚深相云何可見？此中有多頌。

釋曰：於大乘中諸佛法身如甚深相，今當顯示。以十二頌，顯示十二甚深之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：於大乘中諸佛法身如甚深相，今當顯示。以十二頌，顯示十二甚深之相。

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

佛無生為生， 亦無住為住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛無生為生， 亦無住為住，

諸事無功用， 第四食為食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸事無功用， 第四食為食。

釋曰：此中一頌顯示生住、業住甚深。佛無生為生者，顯生甚深。以諸如來無業煩惱同諸凡愚所造作生，故名無生。然有與此相違之生，其相難了，名生甚深。亦無住為住者，顯住甚深。無住涅槃以為住處，如是涅槃名住甚深。諸事無功用者，顯業甚深，以諸如來無功用業，一切等故名業甚深。第四食為食者，顯住甚深，以佛所食是不清淨依止住等四種食中第四食故。四種食者，一、不清淨依止住食，謂段等四食，令欲纏有情不淨依止而得住故。二、淨不淨依止住食，謂觸等三食，令色無色纏有情淨不淨依止而得住故。由此依止已離下地諸煩惱故說名為淨，未離上地諸煩惱故說名不淨，是故名淨不淨依止。如是依止由觸意思識食而住，除其段食。三、一向淨依止住食，謂段等四食，令聲聞等清淨依止而得住故。四、唯示現依止住食，謂即四食，諸佛示現受之得住。是故諸佛食此第四示現住食，為令能施諸有情類淨信為因福德增長，雖現受食不作食事，如來食時諸天受取。施佛意許諸餘有情，由此因故，彼有情類速證菩提。如是一切，應知總說為一甚深。又由十因，應知諸佛生無生相，一與愚癡不同法故、二與差別不同法故、三於攝受得自在故、四於住持得自在故、五於棄捨得自在故、六無二相故、七唯似光影故、八同幻化故、九住無住故、十成大事故。復由十因，應知如來不住生死及以涅槃，一非遍知故、二非永斷故、三非修習故、四知非有性故、五無所得無分別故、六遠離心故、七心證得故、八平等心故、九事不可得故、十可證得故。復由十因，應知諸佛無功用事而得成立，一妙斷離故、二無所依故、三所作無功用故、四作者無功用故、五作業無功用故、六無所有無功用故、七本來無差別故、八所作已辦故、九所作未辦故、十純熟修習一切法中得自在故。復由十因，應知諸佛實無所食而現受食，一示現以食住持身故、二令諸有情福增長故、三為欲示現有同法故、四為令隨學正受用故、五為令隨學廉儉行故、六為令發起精進行故、七為令成熟諸善根故、八為顯自身無染著故、九為恭敬業助任持故、十為欲圓滿本願生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此中一頌顯示生住、業住甚深。佛無生為生者，顯生甚深。以諸如來無業煩惱同諸凡愚所造作生，故名無生。然有與此相違之生，其相難了，名生甚深。亦無住為住者，顯住甚深。無住涅槃以為住處，如是涅槃名住甚深。諸事無功用者，顯業甚深，以諸如來無功用業，一切等故名業甚深。第四食為食者，顯住甚深，以佛所食是不清淨依止住等四種食中第四食故。四種食者，一、不清淨依止住食，謂段等四食，令欲纏有情不淨依止而得住故。二、淨不淨依止住食，謂觸等三食，令色無色纏有情淨不淨依止而得住故。由此依止已離下地諸煩惱故說名為淨，未離上地諸煩惱故說名不淨，是故名淨不淨依止。如是依止由觸意思識食而住，除其段食。三、一向淨依止住食，謂段等四食，令聲聞等清淨依止而得住故。四、唯示現依止住食，謂即四食，諸佛示現受之得住。是故諸佛食此第四示現住食，為令能施諸有情類淨信為因福德增長，雖現受食不作食事，如來食時諸天受取。施佛意許諸餘有情，由此因故，彼有情類速證菩提。如是一切，應知總說為一甚深。又由十因，應知諸佛生無生相，一與愚癡不同法故、二與差別不同法故、三於攝受得自在故、四於住持得自在故、五於棄捨得自在故、六無二相故、七唯似光影故、八同幻化故、九住無住故、十成大事故。復由十因，應知如來不住生死及以涅槃，一非遍知故、二非永斷故、三非修習故、四知非有性故、五無所得無分別故、六遠離心故、七心證得故、八平等心故、九事不可得故、十可證得故。復由十因，應知諸佛無功用事而得成立，一妙斷離故、二無所依故、三所作無功用故、四作者無功用故、五作業無功用故、六無所有無功用故、七本來無差別故、八所作已辦故、九所作未辦故、十純熟修習一切法中得自在故。復由十因，應知諸佛實無所食而現受食，一示現以食住持身故、二令諸有情福增長故、三為欲示現有同法故、四為令隨學正受用故、五為令隨學廉儉行故、六為令發起精進行故、七為令成熟諸善根故、八為顯自身無染著故、九為恭敬業助任持故、十為欲圓滿本願生故。

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

無異亦無量， 無數量一業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無異亦無量， 無數量一業，

不堅業堅業， 諸佛具三身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不堅業堅業， 諸佛具三身。

釋曰：此頌顯示安立數業甚深。無異亦無量者，顯安立甚深。諸佛法身無差別故說名無異，無量依止現等覺故說名無量。無數量一業者，顯數甚深。佛雖無量而同一業，是故甚深。不堅業堅業諸佛具三身者，謂諸如來三身相應，其受用身事業堅住，其變化身業不堅住，如是事業名為甚深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此頌顯示安立數業甚深。無異亦無量者，顯安立甚深。諸佛法身無差別故說名無異，無量依止現等覺故說名無量。無數量一業者，顯數甚深。佛雖無量而同一業，是故甚深。不堅業堅業諸佛具三身者，謂諸如來三身相應，其受用身事業堅住，其變化身業不堅住，如是事業名為甚深。

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

現等覺非有， 一切覺非無， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現等覺非有， 一切覺非無，

一一念無量， 有非有所顯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一念無量， 有非有所顯。

釋曰：此頌顯示現等覺甚深。現等覺非有者，補特伽羅法非有故。一切覺非無者，由假名理說一切佛現等覺故。云何知佛現等正覺？謂一一念無量佛故，此即顯示一一念中有無量佛現等正覺。有非有所顯者，此顯真如是有非有，諸佛是此真如所顯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此頌顯示現等覺甚深。現等覺非有者，補特伽羅法非有故。一切覺非無者，由假名理說一切佛現等覺故。云何知佛現等正覺？謂一一念無量佛故，此即顯示一一念中有無量佛現等正覺。有非有所顯者，此顯真如是有非有，諸佛是此真如所顯。

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

非染非離染， 由欲得出離， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非染非離染， 由欲得出離，

了知欲無欲， 悟入欲法性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了知欲無欲， 悟入欲法性。

釋曰：此頌顯示離欲甚深。非染非離染者，貪欲無故說名非染，以無染故離染亦無。所以者何？貪染若有可有離染，染既是無故無離染。由欲得出離者，由伏斷貪纏留貪隨眠故，得究竟出離；若不留隨眠，應同聲聞等入般涅槃故。了知欲無欲悟入欲法性者，了知遍計所執貪欲無貪欲性，即能悟入欲法真如。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此頌顯示離欲甚深。非染非離染者，貪欲無故說名非染，以無染故離染亦無。所以者何？貪染若有可有離染，染既是無故無離染。由欲得出離者，由伏斷貪纏留貪隨眠故，得究竟出離；若不留隨眠，應同聲聞等入般涅槃故。了知欲無欲悟入欲法性者，了知遍計所執貪欲無貪欲性，即能悟入欲法真如。

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

諸佛過諸蘊， 安住諸蘊中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛過諸蘊， 安住諸蘊中，

與彼非一異， 不捨而善寂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 與彼非一異， 不捨而善寂。

釋曰：此頌顯示斷蘊甚深，諸佛過諸蘊。安住諸蘊中者，謂諸如來超過色等五種取蘊，住無所得法性蘊中。與彼非一異者，雖已捨遍計所執諸蘊，而與彼非異，以即安住彼法性故。亦復不一，若是一者，遍計所執應同法性成清淨境。不捨而善寂者，謂不棄捨圓成實蘊，即是妙善涅槃體故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此頌顯示斷蘊甚深，諸佛過諸蘊。安住諸蘊中者，謂諸如來超過色等五種取蘊，住無所得法性蘊中。與彼非一異者，雖已捨遍計所執諸蘊，而與彼非異，以即安住彼法性故。亦復不一，若是一者，遍計所執應同法性成清淨境。不捨而善寂者，謂不棄捨圓成實蘊，即是妙善涅槃體故。

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

諸佛事相雜， 猶如大海水， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛事相雜， 猶如大海水，

我已現當作， 他利無是思。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我已現當作， 他利無是思。

釋曰：此頌顯示成熟甚深。諸佛事相雜者，謂諸如來成熟有情一切事業，悉皆平等。其喻云何？猶如大海水者，譬如大海眾流所入，其水相雜，為魚鱉等同所受用。諸佛亦爾，同入法界，所作事業和合無二，等為成熟有情受用。我已現當作者，於三時中隨一時作。他利無是思者，不作是思：我於他利已現當作。然無功用能作一切利益安樂諸有情事，譬如世間末尼、天樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此頌顯示成熟甚深。諸佛事相雜者，謂諸如來成熟有情一切事業，悉皆平等。其喻云何？猶如大海水者，譬如大海眾流所入，其水相雜，為魚鱉等同所受用。諸佛亦爾，同入法界，所作事業和合無二，等為成熟有情受用。我已現當作者，於三時中隨一時作。他利無是思者，不作是思：我於他利已現當作。然無功用能作一切利益安樂諸有情事，譬如世間末尼、天樂。

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

眾生罪不現， 如月於破器； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生罪不現， 如月於破器；

遍滿諸世間， 由法光如日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍滿諸世間， 由法光如日。

釋曰：此頌顯示顯現甚深。若諸世間不見諸佛，而說諸佛其身常住，佛身既常，何故不見？眾生罪不現如月於破器者，如破器中水不得住，水不住故月則不現如是。有情身中無有奢摩他水，佛月不現。水喻等持，體清潤故。遍滿諸世間由法光如日者，謂今世間佛雖不現，然遍一切施作佛事。由說契經應頌等法，譬如日光遍滿世間，作諸佛事成熟有情。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此頌顯示顯現甚深。若諸世間不見諸佛，而說諸佛其身常住，佛身既常，何故不見？眾生罪不現如月於破器者，如破器中水不得住，水不住故月則不現如是。有情身中無有奢摩他水，佛月不現。水喻等持，體清潤故。遍滿諸世間由法光如日者，謂今世間佛雖不現，然遍一切施作佛事。由說契經應頌等法，譬如日光遍滿世間，作諸佛事成熟有情。

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

或現等正覺， 或涅槃如火， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或現等正覺， 或涅槃如火，

此未曾非有， 諸佛身常故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此未曾非有， 諸佛身常故。

釋曰：此頌顯示示現等覺涅槃甚深。或現等正覺或涅槃如火者，謂諸如來或現成佛、或現涅槃，其事如火，或時燒然、或時息滅。諸佛亦爾，或於未熟諸有情類現般涅槃，或於已熟諸有情類現成佛果，為欲令彼得解脫故。譬如一火性無差別，法身亦爾，應知唯一。餘半頌文其義易了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此頌顯示示現等覺涅槃甚深。或現等正覺或涅槃如火者，謂諸如來或現成佛、或現涅槃，其事如火，或時燒然、或時息滅。諸佛亦爾，或於未熟諸有情類現般涅槃，或於已熟諸有情類現成佛果，為欲令彼得解脫故。譬如一火性無差別，法身亦爾，應知唯一。餘半頌文其義易了。

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

佛於非聖法， 人趣及惡趣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛於非聖法， 人趣及惡趣，

非梵行法中， 最勝自體住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非梵行法中， 最勝自體住。

釋曰：此頌顯示住甚深。佛於非聖法中、人趣惡趣中、非梵行法中，由最勝自體住最勝住，由聖住等而安住故。此中聖住者，謂空等住。天住者，謂諸靜慮住。梵住者，謂慈等無量住。非聖法者，謂不善法。佛於其中住空等住，由此空等聖所住故，名為聖住。人趣及惡趣者，謂緣彼有情住諸靜慮，所住靜慮名為天住。非梵行法者，謂於彼法住慈悲等四種梵住。最勝自體住者，謂由如是最勝自體住最勝住，此顯諸佛於諸住中安住最勝自體諸住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此頌顯示住甚深。佛於非聖法中、人趣惡趣中、非梵行法中，由最勝自體住最勝住，由聖住等而安住故。此中聖住者，謂空等住。天住者，謂諸靜慮住。梵住者，謂慈等無量住。非聖法者，謂不善法。佛於其中住空等住，由此空等聖所住故，名為聖住。人趣及惡趣者，謂緣彼有情住諸靜慮，所住靜慮名為天住。非梵行法者，謂於彼法住慈悲等四種梵住。最勝自體住者，謂由如是最勝自體住最勝住，此顯諸佛於諸住中安住最勝自體諸住。

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

佛一切處行， 亦不行一處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛一切處行， 亦不行一處，

於一切身現， 非六根所行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一切身現， 非六根所行。

釋曰：此頌顯示自體甚深。佛一切處行亦不行一處者，謂後得智於善不善無記等中分別而轉，無分別智不行一處。第二義者謂變化身一切處行，其餘二身不行一處。於一切身現者，即變化身遍於一切處處可見。非六根所行者，即變化身。為欲化彼那落迦等，現於彼生。那落迦等受生有情見化身時，不如實見、不能了知，但謂即是那落迦等，是故化身決定非彼那落迦等六根所行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此頌顯示自體甚深。佛一切處行亦不行一處者，謂後得智於善不善無記等中分別而轉，無分別智不行一處。第二義者謂變化身一切處行，其餘二身不行一處。於一切身現者，即變化身遍於一切處處可見。非六根所行者，即變化身。為欲化彼那落迦等，現於彼生。那落迦等受生有情見化身時，不如實見、不能了知，但謂即是那落迦等，是故化身決定非彼那落迦等六根所行。

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

煩惱伏不滅， 如毒呪所害， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 煩惱伏不滅， 如毒呪所害，

留惑至惑盡， 證佛一切智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 留惑至惑盡， 證佛一切智。

釋曰：此頌顯示斷煩惱甚深。煩惱伏不滅如毒呪所害者，菩薩位中伏煩惱纏、未滅煩惱，有隨眠故。譬如眾毒呪力所害，體雖猶在而不為害。煩惱亦爾，智了知故，體雖猶在而不為害。留惑至惑盡者，以留隨眠諸煩惱故，不如聲聞速般涅槃得至究竟諸煩惱盡。證佛一切智者，煩惱盡時得一切智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此頌顯示斷煩惱甚深。煩惱伏不滅如毒呪所害者，菩薩位中伏煩惱纏、未滅煩惱，有隨眠故。譬如眾毒呪力所害，體雖猶在而不為害。煩惱亦爾，智了知故，體雖猶在而不為害。留惑至惑盡者，以留隨眠諸煩惱故，不如聲聞速般涅槃得至究竟諸煩惱盡。證佛一切智者，煩惱盡時得一切智。

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

煩惱成覺分， 生死為涅槃， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 煩惱成覺分， 生死為涅槃，

具大方便故， 諸佛不思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具大方便故， 諸佛不思議。

釋曰：此頌顯示不可思議甚深。謂諸菩薩具大方便，煩惱集諦轉成覺分，生死苦諦即為涅槃。如是一切諸佛聖教，如前所說三因緣故不可思議，謂自內證故等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此頌顯示不可思議甚深。謂諸菩薩具大方便，煩惱集諦轉成覺分，生死苦諦即為涅槃。如是一切諸佛聖教，如前所說三因緣故不可思議，謂自內證故等。

論曰：應知如是所說甚深有十二種，謂生住業住甚深、安立數業甚深、現等覺甚深、離欲甚深、斷蘊甚深、成熟甚深、顯現甚深、示現等覺涅槃甚深、住甚深、顯示自體甚深、斷煩惱甚深、不可思議甚深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：應知如是所說甚深有十二種，謂生住業住甚深、安立數業甚深、現等覺甚深、離欲甚深、斷蘊甚深、成熟甚深、顯現甚深、示現等覺涅槃甚深、住甚深、顯示自體甚深、斷煩惱甚深、不可思議甚深。

釋曰：此十二種皆難覺了，故名甚深。一一別相如前已說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此十二種皆難覺了，故名甚深。一一別相如前已說。

論曰：若諸菩薩念佛法身，由幾種念應修此念？略說菩薩念佛法身，由七種念應修此念。一者諸佛於一切法得自在轉，應修此念，於一切世界得無礙通故。此中有頌： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：若諸菩薩念佛法身，由幾種念應修此念？略說菩薩念佛法身，由七種念應修此念。一者諸佛於一切法得自在轉，應修此念，於一切世界得無礙通故。此中有頌：

有情界周遍， 具障而闕因， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有情界周遍， 具障而闕因，

二種決定轉， 諸佛無自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二種決定轉， 諸佛無自在。

二者如來其身常住，應修此念，真如無間解脫垢故。三者如來最勝無罪，應修此念，一切煩惱及所知障並離繫故。四者如來無有功用，應修此念，不作功用一切佛事無休息故。五者如來受大富樂，應修此念，清淨佛土大富樂故。六者如來離諸染污，應修此念，生在世間一切世法不能染故。七者如來能成大事，應修此念，示現等覺般涅槃等，一切有情未成熟者能令成熟，已成熟者令解脫故。此中有二頌： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二者如來其身常住，應修此念，真如無間解脫垢故。三者如來最勝無罪，應修此念，一切煩惱及所知障並離繫故。四者如來無有功用，應修此念，不作功用一切佛事無休息故。五者如來受大富樂，應修此念，清淨佛土大富樂故。六者如來離諸染污，應修此念，生在世間一切世法不能染故。七者如來能成大事，應修此念，示現等覺般涅槃等，一切有情未成熟者能令成熟，已成熟者令解脫故。此中有二頌：

圓滿屬自心， 具常住清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 圓滿屬自心， 具常住清淨，

無功用能施， 有情大法樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無功用能施， 有情大法樂。

遍行無依止， 平等利多生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍行無依止， 平等利多生，

一切佛智者， 應修一切念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切佛智者， 應修一切念。

釋曰：今當顯示若諸菩薩念佛法身，由七種念應修其念。於一切法得自在轉者，由得神通，於一切法自在而轉。以諸如來於一切世界得無礙神通，非如聲聞等猶有障礙故。若諸如來於一切法自在而轉，何故一切有情之類不得涅槃？故今一頌顯由此因，諸有情類不能證得究竟涅槃。有情界周遍具障而闕因者，謂諸有情有業等障，名為具障。由具障故，雖無量佛出現於世，不能令彼得般涅槃，諸佛於彼無有自在。若諸有情無涅槃法，名為闕因。此意說彼無涅槃因，無種性故，諸佛於彼無有自在。二種決定轉者，決定有二種：一作業決定、二受異熟決定，當知此中說名決定。諸佛於此二決定中無有自在。頑愚等身名異熟障決定，當墮那落迦等名受異熟決定，應知此中二種差別。如來身常住真如無間解脫垢故者，謂真如理無間解脫一切障垢顯成法身，是故如來其身常住。如來受大富樂者，應知如來清淨佛土名大富樂。如來能成大事者，謂諸如來現等正覺般涅槃等，成大義利，已成熟者令得解脫，未成熟者令其成熟。餘修念佛其義易了。復以二頌顯釋如是七種念佛。於此頌中宣說諸佛七種圓滿令修念佛，謂諸菩薩初念如來隨屬自心圓滿；次念如來其身常住圓滿；次念如來具足清善圓滿，即是最勝無罪；次念如來無功用圓滿，謂作佛事無功用故；次念如來施大法樂圓滿，應知即於清淨佛土受大法樂；次念如來離諸染污圓滿，即是遍行無所依止。若有所依而遍行者即有苦難，由無所依而遍行故佛常無苦離染遍行。後念如來平等多利圓滿，即是念佛能成大事，成熟解脫諸有情故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：今當顯示若諸菩薩念佛法身，由七種念應修其念。於一切法得自在轉者，由得神通，於一切法自在而轉。以諸如來於一切世界得無礙神通，非如聲聞等猶有障礙故。若諸如來於一切法自在而轉，何故一切有情之類不得涅槃？故今一頌顯由此因，諸有情類不能證得究竟涅槃。有情界周遍具障而闕因者，謂諸有情有業等障，名為具障。由具障故，雖無量佛出現於世，不能令彼得般涅槃，諸佛於彼無有自在。若諸有情無涅槃法，名為闕因。此意說彼無涅槃因，無種性故，諸佛於彼無有自在。二種決定轉者，決定有二種：一作業決定、二受異熟決定，當知此中說名決定。諸佛於此二決定中無有自在。頑愚等身名異熟障決定，當墮那落迦等名受異熟決定，應知此中二種差別。如來身常住真如無間解脫垢故者，謂真如理無間解脫一切障垢顯成法身，是故如來其身常住。如來受大富樂者，應知如來清淨佛土名大富樂。如來能成大事者，謂諸如來現等正覺般涅槃等，成大義利，已成熟者令得解脫，未成熟者令其成熟。餘修念佛其義易了。復以二頌顯釋如是七種念佛。於此頌中宣說諸佛七種圓滿令修念佛，謂諸菩薩初念如來隨屬自心圓滿；次念如來其身常住圓滿；次念如來具足清善圓滿，即是最勝無罪；次念如來無功用圓滿，謂作佛事無功用故；次念如來施大法樂圓滿，應知即於清淨佛土受大法樂；次念如來離諸染污圓滿，即是遍行無所依止。若有所依而遍行者即有苦難，由無所依而遍行故佛常無苦離染遍行。後念如來平等多利圓滿，即是念佛能成大事，成熟解脫諸有情故。

論曰：復次諸佛清淨佛土相云何？應知如菩薩藏百千契經序品中說，謂薄伽梵住最勝光曜七寶莊嚴放大光明普照一切無邊世界，無量方所妙飾間列，周圓無際其量難測，超過三界所行之處，勝出世間善根所起，最極自在淨識為相，如來所都，諸大菩薩眾所雲集，無量天、龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路荼、緊捺洛、莫呼洛伽、人非人等常所翼從，廣大法味喜樂所持，作諸眾生一切義利，蠲除一切煩惱災橫，遠離眾魔，過諸莊嚴如來莊嚴之所依處，大念慧行以為遊路，大止妙觀以為所乘，大空無相無願解脫為所入門，無量功德眾所莊嚴，大寶花王之所建立大宮殿中。如是現示清淨佛土，顯色圓滿、形色圓滿、分量圓滿、方所圓滿、因圓滿、果圓滿、主圓滿、輔翼圓滿、眷屬圓滿、任持圓滿、事業圓滿、攝益圓滿、無畏圓滿、住處圓滿、路圓滿、乘圓滿、門圓滿、依持圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：復次諸佛清淨佛土相云何？應知如菩薩藏百千契經序品中說，謂薄伽梵住最勝光曜七寶莊嚴放大光明普照一切無邊世界，無量方所妙飾間列，周圓無際其量難測，超過三界所行之處，勝出世間善根所起，最極自在淨識為相，如來所都，諸大菩薩眾所雲集，無量天、龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路荼、緊捺洛、莫呼洛伽、人非人等常所翼從，廣大法味喜樂所持，作諸眾生一切義利，蠲除一切煩惱災橫，遠離眾魔，過諸莊嚴如來莊嚴之所依處，大念慧行以為遊路，大止妙觀以為所乘，大空無相無願解脫為所入門，無量功德眾所莊嚴，大寶花王之所建立大宮殿中。如是現示清淨佛土，顯色圓滿、形色圓滿、分量圓滿、方所圓滿、因圓滿、果圓滿、主圓滿、輔翼圓滿、眷屬圓滿、任持圓滿、事業圓滿、攝益圓滿、無畏圓滿、住處圓滿、路圓滿、乘圓滿、門圓滿、依持圓滿。

復次受用如是清淨佛土，一向淨妙、一向安樂、一向無罪、一向自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次受用如是清淨佛土，一向淨妙、一向安樂、一向無罪、一向自在。

釋曰：如菩薩藏百千頌經序品中說清淨佛土，此淨佛土顯示何等殊勝功德？謂初二句顯淨佛土顯色圓滿。言七寶者，一金；二銀；三琉璃；四牟娑洛寶；五遏濕摩揭婆寶，舉此應知即舉末囉羯多等寶；六赤真珠寶，此赤真珠赤蟲中出，一切寶中最為殊勝；七羯雞怛諾迦寶。放大光明普照一切無邊世界者，謂次前說七寶所放諸大光明。此上二句皆同顯示顯色圓滿，次有一句顯形色圓滿，次有一句顯分量圓滿，次有一句顯方所圓滿，次有一句顯因圓滿。此何所因？謂出世間無分別智及後得智，此後得智說名為勝，此後得故從此二種善根所起，即此善根名因圓滿。次有一句顯果圓滿，謂淨佛土以極自在淨識為相。次有一句顯主圓滿，次有一句顯輔翼圓滿。次有一句顯眷屬圓滿，前已舉龍，今此復舉莫呼洛伽為攝大蟒。次有一句顯任持圓滿，即是飲食。次有一句顯事業圓滿，謂食此食已辦諸眾生一切義利。次有一句顯攝益圓滿，於淨土中離諸煩惱，無諸苦故。次有一句顯無畏圓滿，若處無怨即無怖畏。怨謂四魔，此淨土中諸煩惱魔、蘊魔、死魔及以天魔悉皆無有，是故無畏。次有一句顯住處圓滿。次有一句顯路圓滿。此淨佛土由何路入？謂大乘中聞思修慧。如其次第，大念慧行為遊入路。次有一句顯乘圓滿，乘奢摩他、毘鉢舍那而遊趣故。次有一句顯門圓滿，謂此淨土由何門入？謂大乘中大空、無相、無願解脫為所入門。次有一句顯依持圓滿，如大地等依風輪住。此淨佛土何所依持？無量功德眾所莊嚴，大紅蓮華之所建立。受用如是清淨佛土一向清淨妙者，謂淨土中無有不淨糞穢等事。一向安樂者，謂淨土中唯有樂受，無有苦受、無無記受。一向無罪者，謂淨土中無有不善，亦無無記。一向自在者，謂淨土中不待外緣，一切所欲隨自心故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：如菩薩藏百千頌經序品中說清淨佛土，此淨佛土顯示何等殊勝功德？謂初二句顯淨佛土顯色圓滿。言七寶者，一金；二銀；三琉璃；四牟娑洛寶；五遏濕摩揭婆寶，舉此應知即舉末囉羯多等寶；六赤真珠寶，此赤真珠赤蟲中出，一切寶中最為殊勝；七羯雞怛諾迦寶。放大光明普照一切無邊世界者，謂次前說七寶所放諸大光明。此上二句皆同顯示顯色圓滿，次有一句顯形色圓滿，次有一句顯分量圓滿，次有一句顯方所圓滿，次有一句顯因圓滿。此何所因？謂出世間無分別智及後得智，此後得智說名為勝，此後得故從此二種善根所起，即此善根名因圓滿。次有一句顯果圓滿，謂淨佛土以極自在淨識為相。次有一句顯主圓滿，次有一句顯輔翼圓滿。次有一句顯眷屬圓滿，前已舉龍，今此復舉莫呼洛伽為攝大蟒。次有一句顯任持圓滿，即是飲食。次有一句顯事業圓滿，謂食此食已辦諸眾生一切義利。次有一句顯攝益圓滿，於淨土中離諸煩惱，無諸苦故。次有一句顯無畏圓滿，若處無怨即無怖畏。怨謂四魔，此淨土中諸煩惱魔、蘊魔、死魔及以天魔悉皆無有，是故無畏。次有一句顯住處圓滿。次有一句顯路圓滿。此淨佛土由何路入？謂大乘中聞思修慧。如其次第，大念慧行為遊入路。次有一句顯乘圓滿，乘奢摩他、毘鉢舍那而遊趣故。次有一句顯門圓滿，謂此淨土由何門入？謂大乘中大空、無相、無願解脫為所入門。次有一句顯依持圓滿，如大地等依風輪住。此淨佛土何所依持？無量功德眾所莊嚴，大紅蓮華之所建立。受用如是清淨佛土一向清淨妙者，謂淨土中無有不淨糞穢等事。一向安樂者，謂淨土中唯有樂受，無有苦受、無無記受。一向無罪者，謂淨土中無有不善，亦無無記。一向自在者，謂淨土中不待外緣，一切所欲隨自心故。

論曰：復次應知，如是諸佛法界，於一切時能作五業：一者救濟一切有情災橫為業，於暫見時便能救濟盲聾狂等諸災橫故。二者救濟惡趣為業，拔諸有情出不善處置善處故。三者救濟非方便為業，令諸外道捨非方便求解脫行，置於如來聖教中故。四者救濟薩迦耶為業，授與能超三界道故。五者救濟乘為業，拯拔欲趣餘乘菩薩，及不定種性諸聲聞等，安處令修大乘行故。於此五業，應知諸佛業用平等。此中有頌： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：復次應知，如是諸佛法界，於一切時能作五業：一者救濟一切有情災橫為業，於暫見時便能救濟盲聾狂等諸災橫故。二者救濟惡趣為業，拔諸有情出不善處置善處故。三者救濟非方便為業，令諸外道捨非方便求解脫行，置於如來聖教中故。四者救濟薩迦耶為業，授與能超三界道故。五者救濟乘為業，拯拔欲趣餘乘菩薩，及不定種性諸聲聞等，安處令修大乘行故。於此五業，應知諸佛業用平等。此中有頌：

因依事性行， 別故許業異， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因依事性行， 別故許業異，

世間此力別， 無故非導師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間此力別， 無故非導師。

釋曰：應知如是諸佛法界於一切時能作五業者，謂佛法身恒作五業。救濟一切有情災橫為業等者，謂盲聾等暫見佛時便得眼等。救濟惡趣為業等者，謂拔惡處置於善處，名救惡趣。救濟薩迦耶為業等者，謂為世間說能超出三界聖道，即說三界為薩迦耶。所餘二句其義可知。於此五業應知諸佛諸業平等，於此義中復說一頌。謂因依等，由是因緣一切如來諸業平等，一切世間業不平等，以一伽他總略顯示世間因別。故許業異者，謂諸世間由別因故生那落迦，別因生天，別因生人乃至餓鬼，由因別故許業有異。世間依別故許業異者，依謂身體，由依別故許業有異。世間事別故許業異者，謂諸世間商賈事別、營農事別，此等事務有差別故許業有異。世間性別故許業異者，性謂意趣，意趣別故許業有異。世間行別故許業異者，由作行業有差別故許業有異。諸佛作業皆無功用，一切因等差別力無，是故導師非有業異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：應知如是諸佛法界於一切時能作五業者，謂佛法身恒作五業。救濟一切有情災橫為業等者，謂盲聾等暫見佛時便得眼等。救濟惡趣為業等者，謂拔惡處置於善處，名救惡趣。救濟薩迦耶為業等者，謂為世間說能超出三界聖道，即說三界為薩迦耶。所餘二句其義可知。於此五業應知諸佛諸業平等，於此義中復說一頌。謂因依等，由是因緣一切如來諸業平等，一切世間業不平等，以一伽他總略顯示世間因別。故許業異者，謂諸世間由別因故生那落迦，別因生天，別因生人乃至餓鬼，由因別故許業有異。世間依別故許業異者，依謂身體，由依別故許業有異。世間事別故許業異者，謂諸世間商賈事別、營農事別，此等事務有差別故許業有異。世間性別故許業異者，性謂意趣，意趣別故許業有異。世間行別故許業異者，由作行業有差別故許業有異。諸佛作業皆無功用，一切因等差別力無，是故導師非有業異。

論曰：若此功德圓滿相應，諸佛法身不與聲聞獨覺乘共，以何意趣佛說一乘？此中有二頌： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：若此功德圓滿相應，諸佛法身不與聲聞獨覺乘共，以何意趣佛說一乘？此中有二頌：

為引攝一類， 及任持所餘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為引攝一類， 及任持所餘，

由不定種性， 諸佛說一乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由不定種性， 諸佛說一乘。

法無我解脫， 等故性不同， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法無我解脫， 等故性不同，

得二意樂化， 究竟說一乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得二意樂化， 究竟說一乘。

釋曰：此中二頌辯諸佛說一乘意趣。為引攝一類者，謂為引攝不定種性諸聲聞等令趣大乘，云何當令不定種性諸聲聞等皆由大乘而般涅槃。及任持所餘者，謂為任持不定種性諸菩薩眾令住大乘，云何當令不定種性諸菩薩眾不捨大乘，勿聲聞乘而般涅槃。為此義故，佛說一乘。由不定等句義已說法無我解脫，乃至廣說，此中復由別意趣力唯說一乘。何別意趣？謂法等故等。法等故者，法謂真如，諸聲聞等同所歸趣，所趣平等故說一乘。無我等故者，謂聲聞等補特伽羅，我皆無有。由無我故，此是聲聞、此是菩薩，不應道理。由此無我平等意趣，故說一乘。解脫等故者，謂聲聞等於煩惱障同得解脫，故說一乘。如世尊言：解脫解脫無有差別。性不同故者，種性差別故，以不定性諸聲聞等亦當成佛。由此意趣故說一乘。得二意樂故者，得二種意樂故。一攝取平等意樂，由此攝取一切有情，言彼即是我、我即是彼。如是取已，自既成佛彼亦成佛。由此意趣故說一乘。二法性平等意樂，謂諸聲聞法華會上蒙佛授記，得佛法性平等意樂，未得法身。由得如是平等意樂，作是思惟：諸佛法性即我法性。復有別義，謂彼眾中有諸菩薩，與彼名同，蒙佛授記。由此法如平等意樂，故說一乘。言化故者，謂佛化作聲聞乘等。如世尊言：我憶往昔無量百返依聲聞乘而般涅槃。由此意趣故說一乘。以聲聞乘所化有情由見此故得般涅槃，故現此化。究竟故者，唯此一乘最為究竟，過此更無餘勝乘故。聲聞乘等有餘勝乘，所謂佛乘。由此意趣，諸佛世尊宣說一乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此中二頌辯諸佛說一乘意趣。為引攝一類者，謂為引攝不定種性諸聲聞等令趣大乘，云何當令不定種性諸聲聞等皆由大乘而般涅槃。及任持所餘者，謂為任持不定種性諸菩薩眾令住大乘，云何當令不定種性諸菩薩眾不捨大乘，勿聲聞乘而般涅槃。為此義故，佛說一乘。由不定等句義已說法無我解脫，乃至廣說，此中復由別意趣力唯說一乘。何別意趣？謂法等故等。法等故者，法謂真如，諸聲聞等同所歸趣，所趣平等故說一乘。無我等故者，謂聲聞等補特伽羅，我皆無有。由無我故，此是聲聞、此是菩薩，不應道理。由此無我平等意趣，故說一乘。解脫等故者，謂聲聞等於煩惱障同得解脫，故說一乘。如世尊言：解脫解脫無有差別。性不同故者，種性差別故，以不定性諸聲聞等亦當成佛。由此意趣故說一乘。得二意樂故者，得二種意樂故。一攝取平等意樂，由此攝取一切有情，言彼即是我、我即是彼。如是取已，自既成佛彼亦成佛。由此意趣故說一乘。二法性平等意樂，謂諸聲聞法華會上蒙佛授記，得佛法性平等意樂，未得法身。由得如是平等意樂，作是思惟：諸佛法性即我法性。復有別義，謂彼眾中有諸菩薩，與彼名同，蒙佛授記。由此法如平等意樂，故說一乘。言化故者，謂佛化作聲聞乘等。如世尊言：我憶往昔無量百返依聲聞乘而般涅槃。由此意趣故說一乘。以聲聞乘所化有情由見此故得般涅槃，故現此化。究竟故者，唯此一乘最為究竟，過此更無餘勝乘故。聲聞乘等有餘勝乘，所謂佛乘。由此意趣，諸佛世尊宣說一乘。

論曰：如是諸佛同一法身而佛有多，何緣可見？此中有頌： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：如是諸佛同一法身而佛有多，何緣可見？此中有頌：

一界中無二， 同時無量圓， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一界中無二， 同時無量圓，

次第轉非理， 故成有多佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次第轉非理， 故成有多佛。

釋曰：今當顯示，由此因緣應知諸佛雖同法身，而或成一或復成多。應知一者，法界同故，諸佛皆同法界為體，法界一故應知一佛。又一佛者，以於一時一世界中無二佛現，故知一佛。又伽他中顯示諸佛或一或多。一界中無二者，此句顯示唯有一佛。一世界中無有二佛俱時出現，是故說言唯有一佛。餘句顯示諸佛有多。同時無量圓者，無量菩薩同一時中資糧圓滿。若諸菩薩福智資糧同時圓滿不得成佛，如是資糧應空無果；眾多菩薩修集資糧同時圓滿，是故應知一時多佛。次第轉非理者，無有次第轉成佛義。若諸菩薩修資糧時觀待次第前後成滿，可得佛時前後次第；然諸菩薩修資糧時，不待次第前後成滿，故得佛時亦無次第前後成義。是故同時有眾多佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：今當顯示，由此因緣應知諸佛雖同法身，而或成一或復成多。應知一者，法界同故，諸佛皆同法界為體，法界一故應知一佛。又一佛者，以於一時一世界中無二佛現，故知一佛。又伽他中顯示諸佛或一或多。一界中無二者，此句顯示唯有一佛。一世界中無有二佛俱時出現，是故說言唯有一佛。餘句顯示諸佛有多。同時無量圓者，無量菩薩同一時中資糧圓滿。若諸菩薩福智資糧同時圓滿不得成佛，如是資糧應空無果；眾多菩薩修集資糧同時圓滿，是故應知一時多佛。次第轉非理者，無有次第轉成佛義。若諸菩薩修資糧時觀待次第前後成滿，可得佛時前後次第；然諸菩薩修資糧時，不待次第前後成滿，故得佛時亦無次第前後成義。是故同時有眾多佛。

論曰：云何應知於法身中佛非畢竟入於涅槃，亦非畢竟不入涅槃？此中有頌： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：云何應知於法身中佛非畢竟入於涅槃，亦非畢竟不入涅槃？此中有頌：

一切障脫故， 所作無竟故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切障脫故， 所作無竟故，

佛畢竟涅槃， 畢竟不涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛畢竟涅槃， 畢竟不涅槃。

釋曰：有餘部說諸佛無有畢竟涅槃，復有別部聲聞乘人說諸佛有畢竟涅槃故，此頌中顯二意趣。一切障脫故者，由佛解脫一切煩惱所知障故，依此意趣說言諸佛畢竟涅槃。所作無竟故者，由佛普於一切有情，未成熟者欲令成熟、已成熟者欲令解脫，是所應作，此事無有究竟之期，故佛畢竟不入涅槃。若異此者，應如聲聞畢竟涅槃，是則本願應空無果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：有餘部說諸佛無有畢竟涅槃，復有別部聲聞乘人說諸佛有畢竟涅槃故，此頌中顯二意趣。一切障脫故者，由佛解脫一切煩惱所知障故，依此意趣說言諸佛畢竟涅槃。所作無竟故者，由佛普於一切有情，未成熟者欲令成熟、已成熟者欲令解脫，是所應作，此事無有究竟之期，故佛畢竟不入涅槃。若異此者，應如聲聞畢竟涅槃，是則本願應空無果。

論曰：何故受用身非即自性身？由六因故，一色身可見故、二無量佛眾會差別可見故、三隨勝解見自性不定可見故、四別別而見自性變動可見故、五菩薩聲聞及諸天等種種眾會間雜可見故、六阿賴耶識與諸轉識轉依非理可見故，佛受用身即自性身不應道理。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：何故受用身非即自性身？由六因故，一色身可見故、二無量佛眾會差別可見故、三隨勝解見自性不定可見故、四別別而見自性變動可見故、五菩薩聲聞及諸天等種種眾會間雜可見故、六阿賴耶識與諸轉識轉依非理可見故，佛受用身即自性身不應道理。

釋曰：今當顯示佛受用身即自性身不應正理。色身可見故者，佛受用身色身可見，非佛法身，由此非理故受用身非即法身。又受用身有佛眾會差別可得，法身無有如是差別。由此非理，故受用身非自性身。又受用身隨勝解見，如契經說：或見佛身唯有黃色，或見佛身唯有青色，如是廣說。若受用身即自性身，此自性身應不決定，體不決定名自性身，不應正理。由此非理，故受用身非自性身。又受用身，一類有情先見別異，即此後時復見別異，非佛法身自性變動。由此非理，故受用身非自性身。又受用身有諸天等種種眾會常相間雜，非自性身有此間雜。由此非理，故受用身非自性身。又轉阿賴耶識得自性身，若受用身即自性身，轉諸轉識復得何身？由此非理，故受用身非自性身。由此六因不應理故，二不成一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：今當顯示佛受用身即自性身不應正理。色身可見故者，佛受用身色身可見，非佛法身，由此非理故受用身非即法身。又受用身有佛眾會差別可得，法身無有如是差別。由此非理，故受用身非自性身。又受用身隨勝解見，如契經說：或見佛身唯有黃色，或見佛身唯有青色，如是廣說。若受用身即自性身，此自性身應不決定，體不決定名自性身，不應正理。由此非理，故受用身非自性身。又受用身，一類有情先見別異，即此後時復見別異，非佛法身自性變動。由此非理，故受用身非自性身。又受用身有諸天等種種眾會常相間雜，非自性身有此間雜。由此非理，故受用身非自性身。又轉阿賴耶識得自性身，若受用身即自性身，轉諸轉識復得何身？由此非理，故受用身非自性身。由此六因不應理故，二不成一。

論曰：何因變化身非即自性身？由八因故，謂諸菩薩從久遠來得不退定，於覩史多及人中生，不應道理。又諸菩薩從久遠來常憶宿住，書算數印工巧論中及於受用欲塵行中不能正知，不應道理。又諸菩薩從久遠來，已知惡說善說法教，往外道所不應道理。又諸菩薩從久遠來，已能善知三乘正道，修邪苦行不應道理。又諸菩薩捨百拘胝諸贍部洲，但於一處成等正覺轉正法輪不應道理。若離示現成等正覺，唯以化身於所餘處施作佛事，即應但於覩史多天成等正覺，何不施設遍於一切贍部洲中同時佛出？既不施設，無教無理。雖有多化，而不違彼無二如來出現世言，由一四洲攝世界故，如二輪王不同出世。此中有頌： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：何因變化身非即自性身？由八因故，謂諸菩薩從久遠來得不退定，於覩史多及人中生，不應道理。又諸菩薩從久遠來常憶宿住，書算數印工巧論中及於受用欲塵行中不能正知，不應道理。又諸菩薩從久遠來，已知惡說善說法教，往外道所不應道理。又諸菩薩從久遠來，已能善知三乘正道，修邪苦行不應道理。又諸菩薩捨百拘胝諸贍部洲，但於一處成等正覺轉正法輪不應道理。若離示現成等正覺，唯以化身於所餘處施作佛事，即應但於覩史多天成等正覺，何不施設遍於一切贍部洲中同時佛出？既不施設，無教無理。雖有多化，而不違彼無二如來出現世言，由一四洲攝世界故，如二輪王不同出世。此中有頌：

佛微細化身， 多處胎平等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛微細化身， 多處胎平等，

為顯一切種， 成等覺而轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為顯一切種， 成等覺而轉。

為欲利樂一切有情，發願修行證大菩提，畢竟涅槃不應道理，願行無果成過失故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為欲利樂一切有情，發願修行證大菩提，畢竟涅槃不應道理，願行無果成過失故。

釋曰：今當顯示佛變化身即自性身不應正理，由八因故。此中最初不應理者，謂諸菩薩從久遠來，已無量劫得不退定，尚不應生覩史多天，況於人中。然此世間現受生者，是變化身非自性身。又諸菩薩從久遠來常憶宿住，於書算等不能正知不應道理，但為調伏諸有情故化為此事。又諸菩薩三無數劫勤修福慧，不能正知惡說善說邪苦行事，於最後身證菩提時何能頓悟？由此道理是變化身非自性身。又諸菩薩捨百拘胝諸贍部洲，但於一處成等正覺轉正法輪，不應道理；若變化身遍一切處同時現化，應正道理。故變化身非自性身。若諸異部作如是執，佛唯一處真證等覺，餘方現化施作佛事。若爾，何故不許但住覩史多天真證等覺，遍於一切四大洲渚示現化身施作佛事？又於一切四大洲中不現等覺，無教無理，故不應說此佛土中有四洲渚不現成佛。若有說言縱有是事，便違契經故，經中說無二如來俱時出現。應知此經同轉輪王，如說輪王無二並出，依一四洲非一佛土。無二如來俱時出現，當知亦爾，此中意說一四大洲名一世界。今復以頌顯示諸佛化現等覺。佛微細化身等者，此中義說，若於爾時佛現安住覩史多天，示從彼沒入母胎等，即於彼時化作尊者舍利子等無量眷屬，亦現入胎出生等事。安立如是變化眷屬，當知為顯一切種覺殊勝佛事。今當顯示如來畢竟入般涅槃不應道理。謂為化度一切有情，先發大願及修大行，常自誓言：我當利樂一切有情勤修正行。若始成佛已便般涅槃，即所修願行空無有果。由此非理，是變化身非自性身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：今當顯示佛變化身即自性身不應正理，由八因故。此中最初不應理者，謂諸菩薩從久遠來，已無量劫得不退定，尚不應生覩史多天，況於人中。然此世間現受生者，是變化身非自性身。又諸菩薩從久遠來常憶宿住，於書算等不能正知不應道理，但為調伏諸有情故化為此事。又諸菩薩三無數劫勤修福慧，不能正知惡說善說邪苦行事，於最後身證菩提時何能頓悟？由此道理是變化身非自性身。又諸菩薩捨百拘胝諸贍部洲，但於一處成等正覺轉正法輪，不應道理；若變化身遍一切處同時現化，應正道理。故變化身非自性身。若諸異部作如是執，佛唯一處真證等覺，餘方現化施作佛事。若爾，何故不許但住覩史多天真證等覺，遍於一切四大洲渚示現化身施作佛事？又於一切四大洲中不現等覺，無教無理，故不應說此佛土中有四洲渚不現成佛。若有說言縱有是事，便違契經故，經中說無二如來俱時出現。應知此經同轉輪王，如說輪王無二並出，依一四洲非一佛土。無二如來俱時出現，當知亦爾，此中意說一四大洲名一世界。今復以頌顯示諸佛化現等覺。佛微細化身等者，此中義說，若於爾時佛現安住覩史多天，示從彼沒入母胎等，即於彼時化作尊者舍利子等無量眷屬，亦現入胎出生等事。安立如是變化眷屬，當知為顯一切種覺殊勝佛事。今當顯示如來畢竟入般涅槃不應道理。謂為化度一切有情，先發大願及修大行，常自誓言：我當利樂一切有情勤修正行。若始成佛已便般涅槃，即所修願行空無有果。由此非理，是變化身非自性身。

論曰：佛受用身及變化身既是無常，云何經說如來身常？此二所依法身常故。又等流身及變化身，以恒受用無休廢故、數數現化不永絕故，如常受樂、如常施食。如來身常，應知亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：佛受用身及變化身既是無常，云何經說如來身常？此二所依法身常故。又等流身及變化身，以恒受用無休廢故、數數現化不永絕故，如常受樂、如常施食。如來身常，應知亦爾。

釋曰：經說如來其身常住，佛受用身及變化身皆是無常，云何身常？故次成立二身常義。謂此二身依法身住，法身常故亦說為常。又受用身，受用無廢故說為常。其變化身，恒現等覺般涅槃等相續不斷，故亦名常。復以譬喻顯此二身是常住義。猶如世間言常受樂，雖所受樂非唯無間，而得說言此常受樂。又如世間言常施食，非此施食恒無間斷，而得說言此常施食。應知二身常義亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：經說如來其身常住，佛受用身及變化身皆是無常，云何身常？故次成立二身常義。謂此二身依法身住，法身常故亦說為常。又受用身，受用無廢故說為常。其變化身，恒現等覺般涅槃等相續不斷，故亦名常。復以譬喻顯此二身是常住義。猶如世間言常受樂，雖所受樂非唯無間，而得說言此常受樂。又如世間言常施食，非此施食恒無間斷，而得說言此常施食。應知二身常義亦爾。

論曰：由六因故，諸佛世尊所現化身非畢竟住。一所作究竟，成熟有情已解脫故。二為令捨離不樂涅槃，為求如來常住身故。三為令捨離輕毀諸佛，令悟甚深正法教故。四為令於佛深生渴仰，恐數見者生厭怠故。五令於自身發勤精進，知正說者難可得故。六為諸有情極速成熟，令自精進不捨軛故。此中有二頌： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：由六因故，諸佛世尊所現化身非畢竟住。一所作究竟，成熟有情已解脫故。二為令捨離不樂涅槃，為求如來常住身故。三為令捨離輕毀諸佛，令悟甚深正法教故。四為令於佛深生渴仰，恐數見者生厭怠故。五令於自身發勤精進，知正說者難可得故。六為諸有情極速成熟，令自精進不捨軛故。此中有二頌：

由所作究竟， 捨不樂涅槃， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由所作究竟， 捨不樂涅槃，

離輕毀諸佛， 深生於渴仰， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離輕毀諸佛， 深生於渴仰，

內自發正勤， 為極速成熟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 內自發正勤， 為極速成熟，

故許佛化身， 而非畢竟住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故許佛化身， 而非畢竟住。

釋曰：如是六因直說及頌，證佛化身非畢竟住。其文易了故不煩釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：如是六因直說及頌，證佛化身非畢竟住。其文易了故不煩釋。

論曰：諸佛法身無始時來無別無量，不應為得更作功用。此中有頌： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：諸佛法身無始時來無別無量，不應為得更作功用。此中有頌：

佛得無別無量因， 有情若捨勤功用， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛得無別無量因， 有情若捨勤功用，

證得恒時不成因， 斷如是因不應理。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 證得恒時不成因， 斷如是因不應理。

釋曰：此中有難：若佛法身無始時來無別無量作證得因，能辦有情諸利樂事，為證佛果不應更作正勤功用。為釋此難，以頌顯示，諸佛證得無始時來無別無量，若是有情為求佛果捨精進因，可有此難，諸佛證得於得佛果無始時來不成因故。然佛證得無始時來無別無量，恒與有情作得佛果勤精進因，故不應難。諸佛法身無始時來無別無量作證得因，為證佛果不應更作正勤功用，是故諸佛證得法身，非是有情為求佛果捨精進因。又佛證得無始時來無別無量，作求佛果勤精進因。若諸有情捨勤功用，如是證得恒不成因故。又斷此因不應道理，謂諸菩薩悲願纏心，於諸有情愍如一子，諸有情類處大牢獄具受艱辛，是故菩薩於諸有情利益安樂。若作是心：餘既能作，我當不作。不應道理。恒作是心：餘於此事若作不作，我定當作。是故不應斷如是因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此中有難：若佛法身無始時來無別無量作證得因，能辦有情諸利樂事，為證佛果不應更作正勤功用。為釋此難，以頌顯示，諸佛證得無始時來無別無量，若是有情為求佛果捨精進因，可有此難，諸佛證得於得佛果無始時來不成因故。然佛證得無始時來無別無量，恒與有情作得佛果勤精進因，故不應難。諸佛法身無始時來無別無量作證得因，為證佛果不應更作正勤功用，是故諸佛證得法身，非是有情為求佛果捨精進因。又佛證得無始時來無別無量，作求佛果勤精進因。若諸有情捨勤功用，如是證得恒不成因故。又斷此因不應道理，謂諸菩薩悲願纏心，於諸有情愍如一子，諸有情類處大牢獄具受艱辛，是故菩薩於諸有情利益安樂。若作是心：餘既能作，我當不作。不應道理。恒作是心：餘於此事若作不作，我定當作。是故不應斷如是因。

論曰：阿毘達磨大乘經中攝大乘品，我阿僧伽略釋究竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：阿毘達磨大乘經中攝大乘品，我阿僧伽略釋究竟。

釋曰：正趣大乘制造無量殊勝，論者軌範世親略釋究竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：正趣大乘制造無量殊勝，論者軌範世親略釋究竟。