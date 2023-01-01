菩薩善戒經卷第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩善戒經卷第九

宋罽賓三藏求那跋摩譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋罽賓三藏求那跋摩譯

畢竟地攝取品第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 畢竟地攝取品第二

「菩薩摩訶薩修一切行時，有六事善攝眾生：一者至心攝取；二者增益攝取；三者取攝取；四者究竟攝取；五者不畢竟攝取；六者後攝取。菩薩摩訶薩初發心時，攝取眾生如父母兄弟妻子眷屬，至心繫念方便攝取，『云何能施眾生安樂？』作是願時隨力施與，是名菩薩至心攝取。菩薩摩訶薩雖於父母兄弟妻子眷屬中勝，心無憍慢，倍增供養。若為國王於說眷屬，亦復如是。增益者，破壞惡法教以善法，隨時禮拜讚歎供養，施以衣食所須之物，知恩報恩瞻病授藥，於諸僕使不作賤想如兄弟想，若見有罪堪忍含受，言常柔軟無有麁獷。若為國主於諸眷屬不加苦痛、不斷其命，遠離刑罰正法治國。隨本種姓所有分界，於他國土不生貪奪，任力養民作一子想，所有之物與眷屬共，所言誠實柔軟不麁離於慳貪，是名菩薩增益攝取。菩薩摩訶薩攝取諸眾生有二因緣：一者財施；二者法施。以財施故破於貧窮，以法施故破於邪見。於諸眾生其心平等，不作法慳、不作師相憍慢之想、不求恩報不求供養，若有求福來供養者亦不遮止，為令福德莊嚴增長故。若有修集善法持戒精進之者，瞻視供養親為執使。不解義者為解說義，已解義者說令增長，若有疑網為說深義能令除斷，苦樂同彼心無增減。有犯罪者以善方便教令懺悔，有時呵責有時讚歎。見病苦者瞻視不捨，善以方便為除所患。若有眾生下色下進下念下智，心不輕慢，隨時為說正心因緣。見愁苦者說法慰喻。善自思惟，不信他語，無能動者。若得所施與眾同等。修集悲心具足成就。或見正命先意問訊，遠離惡心常修善法，終不放逸遠離懈怠。常作是願：『云何當令我之福德等與一切？』菩薩摩訶薩非一切時行取攝取，有利之時爾乃攝取，是名菩薩取攝取。若諸眾生諸根闇鈍、善根難熟，則久遠攝取。何以故？究竟當有清淨心故。若中根中熟則不久遠。何以故？以不久遠得淨心故。若有利根易熟上熟易淨易調，是名菩薩後有攝取。是名菩薩六攝取正法攝取。菩薩摩訶薩以此六攝攝取三世一切眾生，過去未來現在菩薩攝取眾生，悉皆不離如是六攝。菩薩摩訶薩攝眾生時有十二難事。菩薩摩訶薩知無我無我所、無有眾生，而為眾生修集苦行，是名一難。為調他故而行呵責，亦自護戒不令毀傷，是名二難。所有物少乞者甚多，是名三難。菩薩一身繫屬多人趨走給使，是名四難。放逸諸天同彼受身，而其內心初無放逸，是名五難。常為一切眾生作使，自於禁戒無所毀失，是名六難。常與貪欲恚癡慳悋諂曲奸偽惡人共住，不隨彼行，是名七難。了知生死多諸過患而不捨之，是名八難。一切煩惱生死多過，捨 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩修一切行時，有六事善攝眾生：一者至心攝取；二者增益攝取；三者取攝取；四者究竟攝取；五者不畢竟攝取；六者後攝取。菩薩摩訶薩初發心時，攝取眾生如父母兄弟妻子眷屬，至心繫念方便攝取，『云何能施眾生安樂？』作是願時隨力施與，是名菩薩至心攝取。菩薩摩訶薩雖於父母兄弟妻子眷屬中勝，心無憍慢，倍增供養。若為國王於說眷屬，亦復如是。增益者，破壞惡法教以善法，隨時禮拜讚歎供養，施以衣食所須之物，知恩報恩瞻病授藥，於諸僕使不作賤想如兄弟想，若見有罪堪忍含受，言常柔軟無有麁獷。若為國主於諸眷屬不加苦痛、不斷其命，遠離刑罰正法治國。隨本種姓所有分界，於他國土不生貪奪，任力養民作一子想，所有之物與眷屬共，所言誠實柔軟不麁離於慳貪，是名菩薩增益攝取。菩薩摩訶薩攝取諸眾生有二因緣：一者財施；二者法施。以財施故破於貧窮，以法施故破於邪見。於諸眾生其心平等，不作法慳、不作師相憍慢之想、不求恩報不求供養，若有求福來供養者亦不遮止，為令福德莊嚴增長故。若有修集善法持戒精進之者，瞻視供養親為執使。不解義者為解說義，已解義者說令增長，若有疑網為說深義能令除斷，苦樂同彼心無增減。有犯罪者以善方便教令懺悔，有時呵責有時讚歎。見病苦者瞻視不捨，善以方便為除所患。若有眾生下色下進下念下智，心不輕慢，隨時為說正心因緣。見愁苦者說法慰喻。善自思惟，不信他語，無能動者。若得所施與眾同等。修集悲心具足成就。或見正命先意問訊，遠離惡心常修善法，終不放逸遠離懈怠。常作是願：『云何當令我之福德等與一切？』菩薩摩訶薩非一切時行取攝取，有利之時爾乃攝取，是名菩薩取攝取。若諸眾生諸根闇鈍、善根難熟，則久遠攝取。何以故？究竟當有清淨心故。若中根中熟則不久遠。何以故？以不久遠得淨心故。若有利根易熟上熟易淨易調，是名菩薩後有攝取。是名菩薩六攝取正法攝取。菩薩摩訶薩以此六攝攝取三世一切眾生，過去未來現在菩薩攝取眾生，悉皆不離如是六攝。菩薩摩訶薩攝眾生時有十二難事。菩薩摩訶薩知無我無我所、無有眾生，而為眾生修集苦行，是名一難。為調他故而行呵責，亦自護戒不令毀傷，是名二難。所有物少乞者甚多，是名三難。菩薩一身繫屬多人趨走給使，是名四難。放逸諸天同彼受身，而其內心初無放逸，是名五難。常為一切眾生作使，自於禁戒無所毀失，是名六難。常與貪欲恚癡慳悋諂曲奸偽惡人共住，不隨彼行，是名七難。了知生死多諸過患而不捨之，是名八難。一切煩惱生死多過，捨

命之時心未清淨，雖未清淨不失正念，是名九難。未得淨心，能以己身所愛之物妻子眷屬而以施人，是名十難。眾生異心境界不同，或時軟語或時行捨，是名十一難。終不放逸不斷煩惱，名十二難。菩薩摩訶薩於諸眾生不作輕重，或時作輕、或時作重，或觀境界、或作健心、或時立願、或不放逸、或修智慧、或修柔軟、或行呵責、或時行捨、或懃精進、或時懈怠、或作方便。菩薩摩訶薩作如是學，於十二難處心不憂悔，既能自護又能利他。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 命之時心未清淨，雖未清淨不失正念，是名九難。未得淨心，能以己身所愛之物妻子眷屬而以施人，是名十難。眾生異心境界不同，或時軟語或時行捨，是名十一難。終不放逸不斷煩惱，名十二難。菩薩摩訶薩於諸眾生不作輕重，或時作輕、或時作重，或觀境界、或作健心、或時立願、或不放逸、或修智慧、或修柔軟、或行呵責、或時行捨、或懃精進、或時懈怠、或作方便。菩薩摩訶薩作如是學，於十二難處心不憂悔，既能自護又能利他。

畢竟地畢竟品第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 畢竟地畢竟品第三

「菩薩摩訶薩修十二行有七地，六是菩薩地，餘一地聲聞菩薩共。一者性地；二者解地；三者淨心地；四者持地；五者定地；六者定行地；七者畢竟地，是名七地。性行、解行各為一地，喜行名為淨心地，戒行、慧行、無相行合為持地，無行無相行名為定地，無礙智行名為定行地，如來行名畢竟地，畢竟地後當廣說。菩薩從下地入淨心地時，云何能斷三惡道苦？菩薩修集世俗漏禪，修漏禪已得世淨禪，修淨禪已即得解地。莊嚴菩提修集一百一十種悲，以修悲故於眾生中即得悲心，得悲心故樂三惡道如己舍宅。菩薩自觀住三惡道莊嚴菩提，時為眾生故受大苦惱，『若我淨心有勢力者，願令眾生所有苦惱悉集我身。』善立大願，以善願力世淨禪故，遠離身心煩惱習氣，離習氣故轉四大身，四大既轉因世淨禪故不到三惡，是故菩薩斷三惡道苦。過解地已入於淨地，餘功德如〈行品〉中十淨心說。此十淨法有十對治，不作心、不發心、不受菩薩戒、不信心、惡心、不修集悲、瞋心、憂悔心、不慈心、放逸心，所言麁獷、貪惜身命，不隨世間嬾墮懈怠無慚無愧，苦惱逼身疑網怯弱，不能供養佛法僧寶。如是等對治不淨。是十淨中，初三法者清淨其心，後七法者淨於莊嚴。菩薩摩訶薩信於菩提及菩提道，信菩提道故見苦眾生生大慈心，生慈心故即作是願：『願我救濟如是等苦。』以憐愍故捨身惠施無所貪惜，為利眾生心無憂悔，心不悔故知世方術，知世方術故善知時節隨眾生心，以知時故名知世間，以智力故客煩惱來深生慚愧，以慚愧故令彼煩惱不得自在是名勇健，以勇健故無有放逸，不放逸故修集善法，集善法故受菩薩戒，受菩薩戒故供養三寶，供養三寶故其心清淨，是名淨地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩修十二行有七地，六是菩薩地，餘一地聲聞菩薩共。一者性地；二者解地；三者淨心地；四者持地；五者定地；六者定行地；七者畢竟地，是名七地。性行、解行各為一地，喜行名為淨心地，戒行、慧行、無相行合為持地，無行無相行名為定地，無礙智行名為定行地，如來行名畢竟地，畢竟地後當廣說。菩薩從下地入淨心地時，云何能斷三惡道苦？菩薩修集世俗漏禪，修漏禪已得世淨禪，修淨禪已即得解地。莊嚴菩提修集一百一十種悲，以修悲故於眾生中即得悲心，得悲心故樂三惡道如己舍宅。菩薩自觀住三惡道莊嚴菩提，時為眾生故受大苦惱，『若我淨心有勢力者，願令眾生所有苦惱悉集我身。』善立大願，以善願力世淨禪故，遠離身心煩惱習氣，離習氣故轉四大身，四大既轉因世淨禪故不到三惡，是故菩薩斷三惡道苦。過解地已入於淨地，餘功德如〈行品〉中十淨心說。此十淨法有十對治，不作心、不發心、不受菩薩戒、不信心、惡心、不修集悲、瞋心、憂悔心、不慈心、放逸心，所言麁獷、貪惜身命，不隨世間嬾墮懈怠無慚無愧，苦惱逼身疑網怯弱，不能供養佛法僧寶。如是等對治不淨。是十淨中，初三法者清淨其心，後七法者淨於莊嚴。菩薩摩訶薩信於菩提及菩提道，信菩提道故見苦眾生生大慈心，生慈心故即作是願：『願我救濟如是等苦。』以憐愍故捨身惠施無所貪惜，為利眾生心無憂悔，心不悔故知世方術，知世方術故善知時節隨眾生心，以知時故名知世間，以智力故客煩惱來深生慚愧，以慚愧故令彼煩惱不得自在是名勇健，以勇健故無有放逸，不放逸故修集善法，集善法故受菩薩戒，受菩薩戒故供養三寶，供養三寶故其心清淨，是名淨地。

畢竟地行品第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 畢竟地行品第四

「菩薩摩訶薩住於解地乃至菩薩地有四行：一者波羅蜜行；二者菩提行；三者神通行；四者熟眾生行。波羅蜜行者，六波羅蜜如先說，方便波羅蜜、願波羅蜜、力波羅蜜、智波羅蜜，是十波羅蜜是名波羅蜜行。善方便有十二種，如先說，是名方便波羅蜜。願有五種，如先說，是名願波羅蜜。十力莊嚴淨，是名力波羅蜜。知一切法是處非處，名智波羅蜜。知世諦故名智波羅蜜，知第一義諦名般若波羅蜜。復次無量智者名方便波羅蜜，求勝勝智名願波羅蜜，不為四魔之所障故名力波羅蜜，能知諸法真實性故名智波羅蜜。四念處乃至八正道分、四求、四真智，如先說，是名菩提行。神通，如〈不可思議品〉說。六通，如先說，是名神通行。二無量，調伏無量、方便無量，如先說，是名熟行。菩薩摩訶薩如是四行攝一切行。菩薩摩訶薩無量阿僧祇，究竟具足淨諸善法，勝諸聲聞辟支佛等，畢竟攝取菩提道果，畢竟能得阿耨多羅三藐三菩提故，是名十波羅蜜。若說次第則有三事：一者對治故；二者生故；三者得果故。對於善法有六事：一者慳貪；二者惡業；三者恚心；四者懈怠；五者亂心；六者愚癡。以是六法因緣故，不得阿耨多羅三藐三菩提。為壞六法故，說六波羅蜜，檀波羅蜜乃至般若波羅蜜。六波羅蜜則攝四波羅蜜，是名對治。生者，菩薩摩訶薩捨於一切世俗之物出家學道，是名檀波羅蜜。既出家已受菩薩戒，是名尸羅波羅蜜。以護戒故雖有罵打默受不報，是名羼提波羅蜜。戒既清淨懃修善法，是名毘梨耶波羅蜜。以精進故五根調伏，是名禪波羅蜜。五根既調知真法界，是名般若波羅蜜。是名為生。果報者，菩薩現在修施等善法，若捨身已外得大財內得五具足。五具足者，生人天中得壽、色、力、安樂、辯才，是名施果。以施因緣，修集善法，心無嫉妬忍眾罪過，是名具足第二果報。以施因緣，若作世事及出世事心無厭悔，是名第三果報。以施因緣，其心柔軟無有錯亂，是名第四果報。以施因緣，了了能知此是福田此非福田，知是可施是不可施，善知方便求財取財，是名第五果報。四波羅蜜攝六波羅蜜有三戒：一者隨戒戒；二者隨心戒；三者隨智戒。菩薩尸波羅蜜，名為隨戒戒。禪波羅蜜，名隨心戒。般若波羅蜜，名隨智戒。離是三戒無菩薩戒，菩薩三戒攝一切戒。菩薩有四事能利眾生。何等為四？一者為於菩提修集善法；二者先以真智知諸法義；三者增長善法；四者熟眾生根。如是四事，菩薩能大利益眾生。若有說言，離是四事能利眾生者，無有是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩住於解地乃至菩薩地有四行：一者波羅蜜行；二者菩提行；三者神通行；四者熟眾生行。波羅蜜行者，六波羅蜜如先說，方便波羅蜜、願波羅蜜、力波羅蜜、智波羅蜜，是十波羅蜜是名波羅蜜行。善方便有十二種，如先說，是名方便波羅蜜。願有五種，如先說，是名願波羅蜜。十力莊嚴淨，是名力波羅蜜。知一切法是處非處，名智波羅蜜。知世諦故名智波羅蜜，知第一義諦名般若波羅蜜。復次無量智者名方便波羅蜜，求勝勝智名願波羅蜜，不為四魔之所障故名力波羅蜜，能知諸法真實性故名智波羅蜜。四念處乃至八正道分、四求、四真智，如先說，是名菩提行。神通，如〈不可思議品〉說。六通，如先說，是名神通行。二無量，調伏無量、方便無量，如先說，是名熟行。菩薩摩訶薩如是四行攝一切行。菩薩摩訶薩無量阿僧祇，究竟具足淨諸善法，勝諸聲聞辟支佛等，畢竟攝取菩提道果，畢竟能得阿耨多羅三藐三菩提故，是名十波羅蜜。若說次第則有三事：一者對治故；二者生故；三者得果故。對於善法有六事：一者慳貪；二者惡業；三者恚心；四者懈怠；五者亂心；六者愚癡。以是六法因緣故，不得阿耨多羅三藐三菩提。為壞六法故，說六波羅蜜，檀波羅蜜乃至般若波羅蜜。六波羅蜜則攝四波羅蜜，是名對治。生者，菩薩摩訶薩捨於一切世俗之物出家學道，是名檀波羅蜜。既出家已受菩薩戒，是名尸羅波羅蜜。以護戒故雖有罵打默受不報，是名羼提波羅蜜。戒既清淨懃修善法，是名毘梨耶波羅蜜。以精進故五根調伏，是名禪波羅蜜。五根既調知真法界，是名般若波羅蜜。是名為生。果報者，菩薩現在修施等善法，若捨身已外得大財內得五具足。五具足者，生人天中得壽、色、力、安樂、辯才，是名施果。以施因緣，修集善法，心無嫉妬忍眾罪過，是名具足第二果報。以施因緣，若作世事及出世事心無厭悔，是名第三果報。以施因緣，其心柔軟無有錯亂，是名第四果報。以施因緣，了了能知此是福田此非福田，知是可施是不可施，善知方便求財取財，是名第五果報。四波羅蜜攝六波羅蜜有三戒：一者隨戒戒；二者隨心戒；三者隨智戒。菩薩尸波羅蜜，名為隨戒戒。禪波羅蜜，名隨心戒。般若波羅蜜，名隨智戒。離是三戒無菩薩戒，菩薩三戒攝一切戒。菩薩有四事能利眾生。何等為四？一者為於菩提修集善法；二者先以真智知諸法義；三者增長善法；四者熟眾生根。如是四事，菩薩能大利益眾生。若有說言，離是四事能利眾生者，無有是處。

畢竟地三十二相八十種好品第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 畢竟地三十二相八十種好品第五

「十三如來行者，名為畢竟佛地。畢竟佛地者，有百四十不共之法。所謂三十二相、八十種好、四一切行淨、十力、四無所畏、三念處、三不護、大悲、常不忘失、斷煩惱習、一切智，是名百四十不共法。三十二相者，一者足下平；二者足下千輻輪；三者指纖長；四者足跟𦟛滿；五者指網縵；六者手足柔軟；七者𦟛𨄔腸如伊尼延鹿王；八者踝骨不現；九者平住手摩膝；十者藏相如象馬王；十一者身圓滿足如尼拘陀樹；十二者身毛上靡；十三者一一毛右旋；十四者身真金色；十五者常光面各一尋；十六者皮膚細軟塵垢不著；十七者七處滿；十八者上身如師子；十九者臂肘𦟛圓；二十者缺骨平滿；二十一者得身𦟛相；二十二者口四十齒；二十三者齒密不疎；二十四者齒色白；二十五者頰車方如師子；二十六者味中得上味；二十七者肉髻相；二十八者廣長舌；二十九者梵音聲；三十者目紺青色；三十一者眼如牛王；三十二者眉間白毫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十三如來行者，名為畢竟佛地。畢竟佛地者，有百四十不共之法。所謂三十二相、八十種好、四一切行淨、十力、四無所畏、三念處、三不護、大悲、常不忘失、斷煩惱習、一切智，是名百四十不共法。三十二相者，一者足下平；二者足下千輻輪；三者指纖長；四者足跟𦟛滿；五者指網縵；六者手足柔軟；七者𦟛𨄔腸如伊尼延鹿王；八者踝骨不現；九者平住手摩膝；十者藏相如象馬王；十一者身圓滿足如尼拘陀樹；十二者身毛上靡；十三者一一毛右旋；十四者身真金色；十五者常光面各一尋；十六者皮膚細軟塵垢不著；十七者七處滿；十八者上身如師子；十九者臂肘𦟛圓；二十者缺骨平滿；二十一者得身𦟛相；二十二者口四十齒；二十三者齒密不疎；二十四者齒色白；二十五者頰車方如師子；二十六者味中得上味；二十七者肉髻相；二十八者廣長舌；二十九者梵音聲；三十者目紺青色；三十一者眼如牛王；三十二者眉間白毫。

「八十種好者，二十指是名二十好，手足表裏八處平滿，踝膝䏶六處妙好，手有三聚，肩肘腕六處滿，腰奇中是名二好，臗及二尻是名三好，馬藏二膊是三好，腰臍兩脅兩腋兩乳是名為八，腹胸脊項是名六十。上下牙齒、上下脣齶、兩頰兩鬢、兩目兩肩、及鼻二孔、額上兩肞、兩耳頭圓足，是名八十。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「八十種好者，二十指是名二十好，手足表裏八處平滿，踝膝䏶六處妙好，手有三聚，肩肘腕六處滿，腰奇中是名二好，臗及二尻是名三好，馬藏二膊是三好，腰臍兩脅兩腋兩乳是名為八，腹胸脊項是名六十。上下牙齒、上下脣齶、兩頰兩鬢、兩目兩肩、及鼻二孔、額上兩肞、兩耳頭圓足，是名八十。

「菩薩摩訶薩住淨地已，以業力故雖得如是八十種好，未大明淨，道樹起時乃得明淨，不明淨時謂菩薩地行。莊嚴菩提有二種：一近；二遠。遠者，未得三十二相八十種好果報；若得名近。說三十二相八十種好，為令眾生作善業故。眾生造作種種惡業，以惡業故得種種惡果，是故如來說三十二相八十種好，種種善業種種善果。眾生聞已，即得除破種種惡業。菩薩至心修持淨戒，故得足下平。供養父母和上師長有德之人，以是因緣得足下輪相。於諸眾生不生害心無劫盜想，若見父母和上師長有德之人，遠出奉迎安施床坐，恭敬禮拜破除憍慢，以是因緣得纖長指。具上三行，得足跟𦟛滿。以四攝法攝取眾生，以是因緣得指網縵。以好蘇油摩洗父母和上師長有德之人，以是因緣得手足柔軟。修集善法不知厭足，以是因緣得𦟛腨腸。聞法歡喜樂為人說為法走使，以是因緣得踝骨不現相。三業清淨瞻病施藥，破除憍慢飲食知足，以是因緣得平立手摩膝相。見分離者善言和合，自修慚愧亦教人修，以是因緣得馬藏相。自淨三業亦教人淨，若有眾生四大不調能為療治，以是因緣得身圓相。聞法歡喜樂為人說，以是因緣得身毛上靡相。思惟諸法甚深之義樂修善法，供養父母和上師長有德之人，若行道路佛塔僧坊除去塼石荊𧀃不淨，以是因緣得身毛相。若以飲食瓔珞施人除去瞋心，以是因緣獲得二相：一者金色；二者常光。以何業緣得一一毛相？即此業緣得身細軟塵垢不著。常施眾生所須之物，以是因緣得七處滿相。自破憍慢調柔其性，隨眾生心如法而行，為除不善教以善法，以是因緣得上身如師子相、得肩圓相、缺骨平滿相。以何業緣得纖指相？即此業緣得身𦟛相。遠離兩舌和合鬪諍，以是因緣得四十齒相齒密不疎相、齒齊平相。修欲界慈，以是因緣得白齒相。見有求者歡喜迎送，以是因緣得方頰車相。等視眾生猶如一子，以是因緣得上味相。常施眾生無上法味，見有忘者施其憶念，自持五戒轉以教人，修集悲心能大法施，以是因緣得肉髻相、廣長舌相。實語、喜語、法語、軟語、非時不語，以是因緣得梵音聲相。修集悲心視諸眾生猶如父母，以是因緣獲得二相：一者目紺青色；二者眼如牛王。見有德者稱實讚歎，以是因緣得白毫相。三十二相雖復各各說其因緣，真因緣者持戒精進。何以故？若不持戒能修精進，尚不得人身，況得三十二相。無見頂相及肉髻相，等無差別。復次凡所作事定心不悔，以是因緣得足下平相。若至心作，以是因緣得千輻輪相、第二第三指網縵相、七處滿相，細軟肩圓、缺骨滿、身直、廣長舌相。若常作者，以是 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩住淨地已，以業力故雖得如是八十種好，未大明淨，道樹起時乃得明淨，不明淨時謂菩薩地行。莊嚴菩提有二種：一近；二遠。遠者，未得三十二相八十種好果報；若得名近。說三十二相八十種好，為令眾生作善業故。眾生造作種種惡業，以惡業故得種種惡果，是故如來說三十二相八十種好，種種善業種種善果。眾生聞已，即得除破種種惡業。菩薩至心修持淨戒，故得足下平。供養父母和上師長有德之人，以是因緣得足下輪相。於諸眾生不生害心無劫盜想，若見父母和上師長有德之人，遠出奉迎安施床坐，恭敬禮拜破除憍慢，以是因緣得纖長指。具上三行，得足跟𦟛滿。以四攝法攝取眾生，以是因緣得指網縵。以好蘇油摩洗父母和上師長有德之人，以是因緣得手足柔軟。修集善法不知厭足，以是因緣得𦟛腨腸。聞法歡喜樂為人說為法走使，以是因緣得踝骨不現相。三業清淨瞻病施藥，破除憍慢飲食知足，以是因緣得平立手摩膝相。見分離者善言和合，自修慚愧亦教人修，以是因緣得馬藏相。自淨三業亦教人淨，若有眾生四大不調能為療治，以是因緣得身圓相。聞法歡喜樂為人說，以是因緣得身毛上靡相。思惟諸法甚深之義樂修善法，供養父母和上師長有德之人，若行道路佛塔僧坊除去塼石荊𧀃不淨，以是因緣得身毛相。若以飲食瓔珞施人除去瞋心，以是因緣獲得二相：一者金色；二者常光。以何業緣得一一毛相？即此業緣得身細軟塵垢不著。常施眾生所須之物，以是因緣得七處滿相。自破憍慢調柔其性，隨眾生心如法而行，為除不善教以善法，以是因緣得上身如師子相、得肩圓相、缺骨平滿相。以何業緣得纖指相？即此業緣得身𦟛相。遠離兩舌和合鬪諍，以是因緣得四十齒相齒密不疎相、齒齊平相。修欲界慈，以是因緣得白齒相。見有求者歡喜迎送，以是因緣得方頰車相。等視眾生猶如一子，以是因緣得上味相。常施眾生無上法味，見有忘者施其憶念，自持五戒轉以教人，修集悲心能大法施，以是因緣得肉髻相、廣長舌相。實語、喜語、法語、軟語、非時不語，以是因緣得梵音聲相。修集悲心視諸眾生猶如父母，以是因緣獲得二相：一者目紺青色；二者眼如牛王。見有德者稱實讚歎，以是因緣得白毫相。三十二相雖復各各說其因緣，真因緣者持戒精進。何以故？若不持戒能修精進，尚不得人身，況得三十二相。無見頂相及肉髻相，等無差別。復次凡所作事定心不悔，以是因緣得足下平相。若至心作，以是因緣得千輻輪相、第二第三指網縵相、七處滿相，細軟肩圓、缺骨滿、身直、廣長舌相。若常作者，以是

因緣得長指相、平住摩膝相、常光一尋相、齒密不疎相。若淨作者，以是因緣獲得餘相。復次若於眾生生淳善心，以是因緣得手足柔軟膚體細滑塵垢不著。次第修集時節修集，以是因緣得第二第三第四相。憙修善法心無悔退，以是因緣得金色身、常光、齒白、眉間毫相。若聞讚歎不生憍慢，覆藏善法不令人知，以是因緣得馬藏相。所修善法迴向菩提，以是因緣得一一孔一毛相、身毛上靡、口四十齒、最上味相。懃精進故，以是因緣得方頰車、上身如師子相。至心愛念一切眾生如視一子，以是因緣得齒齊平、紺青目、牛王眼相。修集善法不知厭足，以是因緣獲得餘相。菩薩摩訶薩住性行時，修三十二相業，住淨行時雖有如是三十二相，相不具足未得明淨，住十三行爾乃了了，明顯具足一切佛法。雖無量相眾生不同，有下中上不可思議，是故佛說三十二相。一切眾生所有功德和合集聚，正與如來一毛相等。一切毛孔所有功德和合集聚，乃成一好。合集眾好所有功德，增至百倍乃成一相，唯除白毫、無見頂相。合集其餘一切諸相，增至千倍成是二相。和合集聚三十二相八十種好所有功德，增至千萬億倍，乃成如來深遠䗍音，其聲聞于無量無邊諸佛世界。如來成就如是等無量無邊功德，以是義故，如來世尊名為無上，所行之法名無上行。三十二相八十種好有三種無量：一者三劫無量；二者修善無量；三者利益眾生無量。是故說言如來成就無量功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因緣得長指相、平住摩膝相、常光一尋相、齒密不疎相。若淨作者，以是因緣獲得餘相。復次若於眾生生淳善心，以是因緣得手足柔軟膚體細滑塵垢不著。次第修集時節修集，以是因緣得第二第三第四相。憙修善法心無悔退，以是因緣得金色身、常光、齒白、眉間毫相。若聞讚歎不生憍慢，覆藏善法不令人知，以是因緣得馬藏相。所修善法迴向菩提，以是因緣得一一孔一毛相、身毛上靡、口四十齒、最上味相。懃精進故，以是因緣得方頰車、上身如師子相。至心愛念一切眾生如視一子，以是因緣得齒齊平、紺青目、牛王眼相。修集善法不知厭足，以是因緣獲得餘相。菩薩摩訶薩住性行時，修三十二相業，住淨行時雖有如是三十二相，相不具足未得明淨，住十三行爾乃了了，明顯具足一切佛法。雖無量相眾生不同，有下中上不可思議，是故佛說三十二相。一切眾生所有功德和合集聚，正與如來一毛相等。一切毛孔所有功德和合集聚，乃成一好。合集眾好所有功德，增至百倍乃成一相，唯除白毫、無見頂相。合集其餘一切諸相，增至千倍成是二相。和合集聚三十二相八十種好所有功德，增至千萬億倍，乃成如來深遠䗍音，其聲聞于無量無邊諸佛世界。如來成就如是等無量無邊功德，以是義故，如來世尊名為無上，所行之法名無上行。三十二相八十種好有三種無量：一者三劫無量；二者修善無量；三者利益眾生無量。是故說言如來成就無量功德。

畢竟地住品第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 畢竟地住品第六

「菩薩四淨者，一者身淨；二者緣淨；三者心淨；四者智淨。永斷習氣得清淨器，成阿耨多羅三藐三菩提，身得自在生滅自由，是名身淨。神通自在，名為緣淨。修集善法心離煩惱，是名心淨。知一切法無有罣礙，得自在智知一切法行，是名智淨。菩薩以是四清淨法獲得十力。何等為十？一者知是處非處力；二者知諸業力；三者知諸禪定解脫力；四者知諸根利鈍力；五者知諸眾生解力；六者知眾生界力；七者知至處道力；八者知過去世力；九者天眼力；十者漏盡力。如來所說真實無二，是故名為多陀阿伽度。若說善果及不善果真實因緣、真實體、真實性、真實住、真實生，是名是處，善不善果、非因作因，是名非處。破憍慢智，名真實智、名一切智、名無礙智、名為淨智、名離慢智。數次第故，名第一力。無有上故，名一切行。利益眾生破壞諸魔，故名為力。真實莊嚴得自在故，名為具足。能破一切諸恐怖故，名為涅槃。因八正道因破諸苦故，名為無上。如法住故，名為真實。自得淨法憐愍眾生而為演說，故名為梵輪。梵輪者名為如來，如來者名為清涼，清涼者名之為戒。受持淨戒如戒而說，是名清淨正說、實說、利益而說、廣大說、無礙說、一切說、畢竟說、無上說、無漏說、無為說、外說、現前說，是故名為大師子吼。說善力方便說真實因，以真實因緣得真實果，所謂人天及無上果，無上果故名為無上。若作業已增長得果，名為過去。有作業已未受果報，亦名過去。未作業欲作、未得果欲得，是名未來。已作之業未得果報、受果之業已滅過去，是名現在。去來現在業有三種，謂身、口、意果。身口意果，何處造作身口意善業、是處得果？何處造作身口意惡業、是處得果，是名是處。純善之業不得惡果，是名非處。不善惡業不得善果，是名非處。人業不受地獄果報，是名非處。地獄之業不受人報，是名非處。唯除能修身戒心慧，令地獄報人中輕受，以相似故名地獄報，人中輕受故名人果。是名是處非處。四禪八解脫，如是等法自在修得，以自在故，是故如來常在三昧。說法之時，梵天王等唯聞音聲不見形貌。如是等禪定解脫有二種煩惱，謂未得欲得憂、已得退失憂。如來已斷如是二憂得大自在。知諸眾生一切心想，雖得了知心不貪著不生歡樂，修集具足欲得便得、大得易得、得已不退，是名第三禪定解脫力。知信等五根有上中下，從聞生者、正思惟生者，是名根力。知上中下欲，是名解力。知種種性，聲聞性、緣覺性、如來性，眾生貪性乃至八萬四千煩惱性，是名第五力。知因煩惱獲得種種世界之身，是名第六力。知諸煩惱各 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩四淨者，一者身淨；二者緣淨；三者心淨；四者智淨。永斷習氣得清淨器，成阿耨多羅三藐三菩提，身得自在生滅自由，是名身淨。神通自在，名為緣淨。修集善法心離煩惱，是名心淨。知一切法無有罣礙，得自在智知一切法行，是名智淨。菩薩以是四清淨法獲得十力。何等為十？一者知是處非處力；二者知諸業力；三者知諸禪定解脫力；四者知諸根利鈍力；五者知諸眾生解力；六者知眾生界力；七者知至處道力；八者知過去世力；九者天眼力；十者漏盡力。如來所說真實無二，是故名為多陀阿伽度。若說善果及不善果真實因緣、真實體、真實性、真實住、真實生，是名是處，善不善果、非因作因，是名非處。破憍慢智，名真實智、名一切智、名無礙智、名為淨智、名離慢智。數次第故，名第一力。無有上故，名一切行。利益眾生破壞諸魔，故名為力。真實莊嚴得自在故，名為具足。能破一切諸恐怖故，名為涅槃。因八正道因破諸苦故，名為無上。如法住故，名為真實。自得淨法憐愍眾生而為演說，故名為梵輪。梵輪者名為如來，如來者名為清涼，清涼者名之為戒。受持淨戒如戒而說，是名清淨正說、實說、利益而說、廣大說、無礙說、一切說、畢竟說、無上說、無漏說、無為說、外說、現前說，是故名為大師子吼。說善力方便說真實因，以真實因緣得真實果，所謂人天及無上果，無上果故名為無上。若作業已增長得果，名為過去。有作業已未受果報，亦名過去。未作業欲作、未得果欲得，是名未來。已作之業未得果報、受果之業已滅過去，是名現在。去來現在業有三種，謂身、口、意果。身口意果，何處造作身口意善業、是處得果？何處造作身口意惡業、是處得果，是名是處。純善之業不得惡果，是名非處。不善惡業不得善果，是名非處。人業不受地獄果報，是名非處。地獄之業不受人報，是名非處。唯除能修身戒心慧，令地獄報人中輕受，以相似故名地獄報，人中輕受故名人果。是名是處非處。四禪八解脫，如是等法自在修得，以自在故，是故如來常在三昧。說法之時，梵天王等唯聞音聲不見形貌。如是等禪定解脫有二種煩惱，謂未得欲得憂、已得退失憂。如來已斷如是二憂得大自在。知諸眾生一切心想，雖得了知心不貪著不生歡樂，修集具足欲得便得、大得易得、得已不退，是名第三禪定解脫力。知信等五根有上中下，從聞生者、正思惟生者，是名根力。知上中下欲，是名解力。知種種性，聲聞性、緣覺性、如來性，眾生貪性乃至八萬四千煩惱性，是名第五力。知因煩惱獲得種種世界之身，是名第六力。知諸煩惱各

有對治，知一切有亦各有對，知破一切惡邪見對，是名至處道力。了知四方種種眾生種種名字，過去眾生念八事：一名；二生；三姓；四食；五受苦樂；六壽；七住；八者命終。復念六事：一者名字；二者剎利等姓；三者親族父母；四者飲食；五者貧富；六者壽夭。是名第八力。天行名為四禪，得四禪果故名為天眼，具足獲得淳善果故名為清淨，明不同故名過人眼。有欲界天眼，雖復名同，以不淨故不名天眼。天眼知者，見眾生墮，墮者名天。復有墮者名為人死。生名中陰。中陰有二種：一者善；二者不善。不善中陰色如黑𣯫褐，夜闇之時淨眼乃見，清淨天眼見中陰色亦復如是。善中陰色如婆羅㮈女衣，明月之時淨眼乃見，清淨天眼見中陰色亦復如是。黑色者名下行眾生，白色者名上行眾生。身口意惡業因緣故名為下行，身口意善業因緣故名為上行。惡業者名為邪見。邪見有二：一者可轉；二不可轉。誹謗因果言無聖人，名不可轉。非因見因、非果見果，是名可轉。是故惡業名為邪見，善業者名為正見。不謗四諦、信善惡業真實果報，是故善業名為正見。惡業因緣死過地獄，不樂受果故名地獄，放逸惡業共為翅羽必至地獄。明見因果故為天眼。善業因緣過於惡死，樂受果報受人天身，以正見故得生善有，生善有者名為人天，明見了了故名天眼。云何善有？以善因緣獲得善果是名善有。是名第九力。以修身戒心慧因緣斷一切漏，以斷漏故獲得無漏身戒心慧。無漏身戒心慧有二種：見道、修道。以二道故，心得解脫、慧得解脫。得心慧解脫故，能示神通教化眾生，是名第十力。十力菩薩知性、知分別、知自相共相不共相、知平等、知業、知次第、知勝不勝。菩薩能知如是七事。知性者，十力性即五根性，以慧多故名為智性，是故說言知處非處，不言信處非處。乃至漏盡亦復如是。分別者有三種：一者分別時；二者分別行；三者分別自相共相。十力能知一切時，所謂過去、未來、現在，是名分別時。十力能知一切十方世界無量煩惱對治，是名分別行。十力能知一切色相，是名自相。知色無常乃至一切法無常，是名共相。是名分別自相共相。不共者，十力不共一切聲聞緣覺。十方諸佛同得十力，是名平等。知業者，處非處力。因實知因、果實知果，是第二力。如來了知自業果報，亦知眾生所有業果，因禪定解脫力故，如來得三種示現能調眾生。因知根力了知眾生下中上根，以知根故隨根說法；因解力故，如來了知一切眾生善性惡性，為除惡性教以善性；因知世界力故，如來常行世間之法，不為世法之所染污。知世界故知眾生界，知眾生 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有對治，知一切有亦各有對，知破一切惡邪見對，是名至處道力。了知四方種種眾生種種名字，過去眾生念八事：一名；二生；三姓；四食；五受苦樂；六壽；七住；八者命終。復念六事：一者名字；二者剎利等姓；三者親族父母；四者飲食；五者貧富；六者壽夭。是名第八力。天行名為四禪，得四禪果故名為天眼，具足獲得淳善果故名為清淨，明不同故名過人眼。有欲界天眼，雖復名同，以不淨故不名天眼。天眼知者，見眾生墮，墮者名天。復有墮者名為人死。生名中陰。中陰有二種：一者善；二者不善。不善中陰色如黑𣯫褐，夜闇之時淨眼乃見，清淨天眼見中陰色亦復如是。善中陰色如婆羅㮈女衣，明月之時淨眼乃見，清淨天眼見中陰色亦復如是。黑色者名下行眾生，白色者名上行眾生。身口意惡業因緣故名為下行，身口意善業因緣故名為上行。惡業者名為邪見。邪見有二：一者可轉；二不可轉。誹謗因果言無聖人，名不可轉。非因見因、非果見果，是名可轉。是故惡業名為邪見，善業者名為正見。不謗四諦、信善惡業真實果報，是故善業名為正見。惡業因緣死過地獄，不樂受果故名地獄，放逸惡業共為翅羽必至地獄。明見因果故為天眼。善業因緣過於惡死，樂受果報受人天身，以正見故得生善有，生善有者名為人天，明見了了故名天眼。云何善有？以善因緣獲得善果是名善有。是名第九力。以修身戒心慧因緣斷一切漏，以斷漏故獲得無漏身戒心慧。無漏身戒心慧有二種：見道、修道。以二道故，心得解脫、慧得解脫。得心慧解脫故，能示神通教化眾生，是名第十力。十力菩薩知性、知分別、知自相共相不共相、知平等、知業、知次第、知勝不勝。菩薩能知如是七事。知性者，十力性即五根性，以慧多故名為智性，是故說言知處非處，不言信處非處。乃至漏盡亦復如是。分別者有三種：一者分別時；二者分別行；三者分別自相共相。十力能知一切時，所謂過去、未來、現在，是名分別時。十力能知一切十方世界無量煩惱對治，是名分別行。十力能知一切色相，是名自相。知色無常乃至一切法無常，是名共相。是名分別自相共相。不共者，十力不共一切聲聞緣覺。十方諸佛同得十力，是名平等。知業者，處非處力。因實知因、果實知果，是第二力。如來了知自業果報，亦知眾生所有業果，因禪定解脫力故，如來得三種示現能調眾生。因知根力了知眾生下中上根，以知根故隨根說法；因解力故，如來了知一切眾生善性惡性，為除惡性教以善性；因知世界力故，如來常行世間之法，不為世法之所染污。知世界故知眾生界，知眾生

界故隨根隨心隨其煩惱而為說法。云何如來初教眾生令入佛法？如來若教聲聞菩薩初入佛法，作如是言：『善男子！汝應修集深樂寂靜空閑獨處。汝初生時父母為汝所立名字，乃至諸師和上所立名字，當至心觀。如我此字，父母諸師和上所作，於內外六入有耶無耶？善男子！汝若離於內外諸入不見有者，汝於爾時得真實智，知是名字虛假不真。法亦不真、名亦不真。以名字法不真實故，云何於是而生憍慢？善男子！汝於爾時復應觀眼及眼名字。眼有二種：一者名字；二者流布。眼名非眼、眼相非眼。若有一物名為眼者，是物亦無。若實有眼，名亦應實。若真實者，眾生生時自應識知不須教誨；未見不教而能知者。以是義故，知名亦不實、物亦不實。如眼，識亦如是。作是觀時，除斷內外諸入貪著，以斷內外貪故斷一切法相，以斷一切法相，真實知於一切法性。一切法性者，謂不真實無有相貌。善男子！作是觀時若欲得一切智，欲得大慈大悲，欲得初禪乃至非想非非想，欲得性行乃至如來行，欲得菩薩地六通乃至阿耨多羅三藐三菩提悉能得之。』是名第六力。因至處道力，知真實道不真實道，壞不真道示以真道。因宿命力故知受眾苦，知己不樂生死，亦教眾生不樂生死壞於常見。因天眼力授人記莂，斷於斷見。因漏盡力，如來自知已得解脫，能壞眾生見非如來謂真如來，見非沙門言實沙門，非婆羅門言實婆羅門。如來得阿耨多羅三藐三菩提時，得是十力一時而得。云何而說有次第耶？如來得阿耨多羅三藐三菩提時初觀因果，是故初名處非處力。如是因果誰所受作？是名業力。以破業故修集禪定，為知眾生誰能修集誰不修集，故觀諸根。根有三種，謂下中上。是名眾生性，是名第五力。以知性故知心淨不淨，是名世界。欲知淨心及不淨心因緣故，知至處道，如是道者斷常斷見，是名宿命天眼力。二見斷故諸漏永盡，名漏盡力。是名次第。復有次第，如來得阿耨多羅三藐三菩提時，最初先觀是處非處，次觀世業，破世業故觀禪解脫，及觀眾生能修集道不能修集故，次天眼見諸眾生諸根利鈍，為欲知故，餘如先說。復有次第，如來得阿耨多羅三藐三菩提時，觀十二因緣是處非處；十二因緣由何而出，是故觀業；眾生諸業，或有受報或不受報故，天眼觀何等，為眾生故觀法界，是名為解。法界世界無有差別，欲知難調易調故知宿命；為知受教不受教故知根利鈍；知已為說八正道分，名至處道；以道力故斷諸煩惱，名漏盡力。處非處力及以業力有何差別？善業惡業了知善果及以惡果，是名是處非處力。作者定受、不作不受，是名知業力。為欲 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 界故隨根隨心隨其煩惱而為說法。云何如來初教眾生令入佛法？如來若教聲聞菩薩初入佛法，作如是言：『善男子！汝應修集深樂寂靜空閑獨處。汝初生時父母為汝所立名字，乃至諸師和上所立名字，當至心觀。如我此字，父母諸師和上所作，於內外六入有耶無耶？善男子！汝若離於內外諸入不見有者，汝於爾時得真實智，知是名字虛假不真。法亦不真、名亦不真。以名字法不真實故，云何於是而生憍慢？善男子！汝於爾時復應觀眼及眼名字。眼有二種：一者名字；二者流布。眼名非眼、眼相非眼。若有一物名為眼者，是物亦無。若實有眼，名亦應實。若真實者，眾生生時自應識知不須教誨；未見不教而能知者。以是義故，知名亦不實、物亦不實。如眼，識亦如是。作是觀時，除斷內外諸入貪著，以斷內外貪故斷一切法相，以斷一切法相，真實知於一切法性。一切法性者，謂不真實無有相貌。善男子！作是觀時若欲得一切智，欲得大慈大悲，欲得初禪乃至非想非非想，欲得性行乃至如來行，欲得菩薩地六通乃至阿耨多羅三藐三菩提悉能得之。』是名第六力。因至處道力，知真實道不真實道，壞不真道示以真道。因宿命力故知受眾苦，知己不樂生死，亦教眾生不樂生死壞於常見。因天眼力授人記莂，斷於斷見。因漏盡力，如來自知已得解脫，能壞眾生見非如來謂真如來，見非沙門言實沙門，非婆羅門言實婆羅門。如來得阿耨多羅三藐三菩提時，得是十力一時而得。云何而說有次第耶？如來得阿耨多羅三藐三菩提時初觀因果，是故初名處非處力。如是因果誰所受作？是名業力。以破業故修集禪定，為知眾生誰能修集誰不修集，故觀諸根。根有三種，謂下中上。是名眾生性，是名第五力。以知性故知心淨不淨，是名世界。欲知淨心及不淨心因緣故，知至處道，如是道者斷常斷見，是名宿命天眼力。二見斷故諸漏永盡，名漏盡力。是名次第。復有次第，如來得阿耨多羅三藐三菩提時，最初先觀是處非處，次觀世業，破世業故觀禪解脫，及觀眾生能修集道不能修集故，次天眼見諸眾生諸根利鈍，為欲知故，餘如先說。復有次第，如來得阿耨多羅三藐三菩提時，觀十二因緣是處非處；十二因緣由何而出，是故觀業；眾生諸業，或有受報或不受報故，天眼觀何等，為眾生故觀法界，是名為解。法界世界無有差別，欲知難調易調故知宿命；為知受教不受教故知根利鈍；知已為說八正道分，名至處道；以道力故斷諸煩惱，名漏盡力。處非處力及以業力有何差別？善業惡業了知善果及以惡果，是名是處非處力。作者定受、不作不受，是名知業力。為欲

調伏不善業故修集禪定。調伏有二種：一者信；二者不信，是故觀根。信心有二種：一者信三寶；二者信摩醯首羅，是名為解脫。有三種，謂下中上，是名世界力。知世界已，說於世道、聲聞道、緣覺道、菩薩道、佛道，是名至處道力。觀諸眾生善因惡因重業輕業，是名宿命力。因是知故斷常斷見，是名天眼。真實見故諸漏永盡，是名漏盡力。十力之性悉是智性無有差別，以境界緣故說有差別。四無所畏如常說。如來為眾生說於四事：一者聲聞不共法解脫；二者聲聞共解脫；三者眾生苦解脫；四者為眾生斷苦得解脫說於對治。聲聞不共者，我所覺知，若言有法汝不知者，我亦不見沙門婆羅門若人若天若魔若梵如法而言不知不見，以不見故不生羞畏。我漏已盡，若言不盡，不見沙門乃至魔梵如實而言汝漏未盡，以不見故不生羞畏。我已得道，若言是道非畢竟者，我亦不見有諸沙門乃至魔梵如實而言，汝未得道是非畢竟，以不見故不生羞畏。我說障道，若言不障，我亦不見有諸沙門乃至魔梵如實而言說障非障，以不見故不生羞畏。佛所說道，為諸菩薩及諸聲聞，佛涅槃後集結藏時，聲聞藏中除菩薩名，菩薩藏中安菩薩名，是故方等名菩薩藏。不共聲聞者，謂如來三念處。如來說法至心聽受，心得歡喜受諸安樂，如法而住不違佛教，佛亦不喜，修集捨心不失正念亦不放逸；如來說法有不信受違反所說，佛亦不瞋無有愁惱，修集捨心不失正念亦不放逸；如來說法或有聽者有不聽者，聽者不喜、不聽不愁，修集捨心不失正念亦不放逸。是名三念處。復有不與聲聞共者，謂三不護。如來不護身、口、命。有阿羅漢無記業起，失念心故。無記業者，名突吉羅。如來已斷一切無記業。何以故？常修正念故。是故如來隨心而說、呵責眷屬，所謂驅擯麁言加之心無畏難。何以故？身口命淨故。復有不與聲聞共，所謂大悲，如先說。如來作何事？何處作？何因緣作？云何作？何時作？如是諸事能如實知，是名念心。如來知何事者，謂一切行。何處者，一切世界。何因緣者，為調伏眾生。云何作者，謂善方便。何時作者，謂一切時。以是故，如來常修正念之心。如來世尊若動若眴、若語若行、若住若作，一切時中無煩惱習，是故說言如來永斷煩惱習氣，阿羅漢等則不如是，是故不與聲聞共也。如來覺知三種法聚：一者得利益義聚；二者非利益義聚；三者非利益非不利益義聚。如來了了知是三聚，是故說言如來得一切智。如是等一百四十不共之法，不與聲聞辟支佛共，是故名為聲聞不共。菩薩行時得三十二相八十種好，然不明淨，坐道樹下無師修集三十七品 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 調伏不善業故修集禪定。調伏有二種：一者信；二者不信，是故觀根。信心有二種：一者信三寶；二者信摩醯首羅，是名為解脫。有三種，謂下中上，是名世界力。知世界已，說於世道、聲聞道、緣覺道、菩薩道、佛道，是名至處道力。觀諸眾生善因惡因重業輕業，是名宿命力。因是知故斷常斷見，是名天眼。真實見故諸漏永盡，是名漏盡力。十力之性悉是智性無有差別，以境界緣故說有差別。四無所畏如常說。如來為眾生說於四事：一者聲聞不共法解脫；二者聲聞共解脫；三者眾生苦解脫；四者為眾生斷苦得解脫說於對治。聲聞不共者，我所覺知，若言有法汝不知者，我亦不見沙門婆羅門若人若天若魔若梵如法而言不知不見，以不見故不生羞畏。我漏已盡，若言不盡，不見沙門乃至魔梵如實而言汝漏未盡，以不見故不生羞畏。我已得道，若言是道非畢竟者，我亦不見有諸沙門乃至魔梵如實而言，汝未得道是非畢竟，以不見故不生羞畏。我說障道，若言不障，我亦不見有諸沙門乃至魔梵如實而言說障非障，以不見故不生羞畏。佛所說道，為諸菩薩及諸聲聞，佛涅槃後集結藏時，聲聞藏中除菩薩名，菩薩藏中安菩薩名，是故方等名菩薩藏。不共聲聞者，謂如來三念處。如來說法至心聽受，心得歡喜受諸安樂，如法而住不違佛教，佛亦不喜，修集捨心不失正念亦不放逸；如來說法有不信受違反所說，佛亦不瞋無有愁惱，修集捨心不失正念亦不放逸；如來說法或有聽者有不聽者，聽者不喜、不聽不愁，修集捨心不失正念亦不放逸。是名三念處。復有不與聲聞共者，謂三不護。如來不護身、口、命。有阿羅漢無記業起，失念心故。無記業者，名突吉羅。如來已斷一切無記業。何以故？常修正念故。是故如來隨心而說、呵責眷屬，所謂驅擯麁言加之心無畏難。何以故？身口命淨故。復有不與聲聞共，所謂大悲，如先說。如來作何事？何處作？何因緣作？云何作？何時作？如是諸事能如實知，是名念心。如來知何事者，謂一切行。何處者，一切世界。何因緣者，為調伏眾生。云何作者，謂善方便。何時作者，謂一切時。以是故，如來常修正念之心。如來世尊若動若眴、若語若行、若住若作，一切時中無煩惱習，是故說言如來永斷煩惱習氣，阿羅漢等則不如是，是故不與聲聞共也。如來覺知三種法聚：一者得利益義聚；二者非利益義聚；三者非利益非不利益義聚。如來了了知是三聚，是故說言如來得一切智。如是等一百四十不共之法，不與聲聞辟支佛共，是故名為聲聞不共。菩薩行時得三十二相八十種好，然不明淨，坐道樹下無師修集三十七品

乃得明淨。學地菩薩得金剛三昧已，次第二念得十力、一切佛法乃至一切淨智悉以得故，名一切智、無礙智、無障智、淨智、寂靜智、清淨智、具足智，是名畢竟地，過一切菩薩行、一切菩薩地，入如來地、如來行，得無上身、轉菩薩身，永斷習氣，住畢竟地。菩薩摩訶薩覩見佛法如羅縠中視，如來世尊都無斯事，是故名淨。住畢竟地菩薩見於佛法如遠見色，諸佛見法如近見色。畢竟菩薩見於佛法如闇見色，諸佛見法如晝見色。畢竟菩薩如未出胎，諸佛世尊如已出者。畢竟菩薩如夢所見，諸佛世尊如覺見物。畢竟菩薩如燈不明，諸佛世尊如盛明燈。菩薩得阿耨多羅三藐三菩提已，能於一切諸佛世界施作佛事。作佛事者有九種，一一佛事能大饒益無量眾生。何等為九？一者自為大丈夫事，能令眾生信丈夫事。二者以三十二相八十種好莊嚴其身，為利眾生破其疑網。三者如來具足十力，具足十力故能利眾生。若有問言云何為力？則能善解破其疑心，調伏眾生壞破邪見。四者如來具足四無所畏，為信三寶、為調伏眾生、為破邪見、為大師子吼。五者如來具足三念處，如說而行、如行而說破諸煩惱，能畜徒眾能化眾生。六者如來具足三不護法，為利眾生、為調眾生，晝夜常以佛眼觀察諸眾生。七者如來具足大悲，為具足羼提波羅蜜，為令眾生離諸苦故、為施安樂故。八者如來具足無錯謬不失念心，是故無師如法而行、如法而住，為利眾生令調伏故、為壞眾生諸放逸故。九者如來永斷煩惱習氣，知義法、非義法、非義非非義法，是故如來說於義法，離非義法、非義非非義法。如來具足一百四十不共之法，如是九事能作佛事，是名如來行、是名如來地、是名如來畢竟地。何以故？為如來行、如來地、如來畢竟地，於無量億那由他劫受菩薩戒修菩提行。畢竟菩薩能教無量無邊眾生住畢竟地，如來一切佛法悉為眾生不自為己。聲聞緣覺所有之法，但為自利少利於他。是故二乘無不共法，無上佛法終無似於聲聞辟支佛法。大悲不錯謬斷習氣，一切智五智三昧，如來具足一切不共之法，是故名為無上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃得明淨。學地菩薩得金剛三昧已，次第二念得十力、一切佛法乃至一切淨智悉以得故，名一切智、無礙智、無障智、淨智、寂靜智、清淨智、具足智，是名畢竟地，過一切菩薩行、一切菩薩地，入如來地、如來行，得無上身、轉菩薩身，永斷習氣，住畢竟地。菩薩摩訶薩覩見佛法如羅縠中視，如來世尊都無斯事，是故名淨。住畢竟地菩薩見於佛法如遠見色，諸佛見法如近見色。畢竟菩薩見於佛法如闇見色，諸佛見法如晝見色。畢竟菩薩如未出胎，諸佛世尊如已出者。畢竟菩薩如夢所見，諸佛世尊如覺見物。畢竟菩薩如燈不明，諸佛世尊如盛明燈。菩薩得阿耨多羅三藐三菩提已，能於一切諸佛世界施作佛事。作佛事者有九種，一一佛事能大饒益無量眾生。何等為九？一者自為大丈夫事，能令眾生信丈夫事。二者以三十二相八十種好莊嚴其身，為利眾生破其疑網。三者如來具足十力，具足十力故能利眾生。若有問言云何為力？則能善解破其疑心，調伏眾生壞破邪見。四者如來具足四無所畏，為信三寶、為調伏眾生、為破邪見、為大師子吼。五者如來具足三念處，如說而行、如行而說破諸煩惱，能畜徒眾能化眾生。六者如來具足三不護法，為利眾生、為調眾生，晝夜常以佛眼觀察諸眾生。七者如來具足大悲，為具足羼提波羅蜜，為令眾生離諸苦故、為施安樂故。八者如來具足無錯謬不失念心，是故無師如法而行、如法而住，為利眾生令調伏故、為壞眾生諸放逸故。九者如來永斷煩惱習氣，知義法、非義法、非義非非義法，是故如來說於義法，離非義法、非義非非義法。如來具足一百四十不共之法，如是九事能作佛事，是名如來行、是名如來地、是名如來畢竟地。何以故？為如來行、如來地、如來畢竟地，於無量億那由他劫受菩薩戒修菩提行。畢竟菩薩能教無量無邊眾生住畢竟地，如來一切佛法悉為眾生不自為己。聲聞緣覺所有之法，但為自利少利於他。是故二乘無不共法，無上佛法終無似於聲聞辟支佛法。大悲不錯謬斷習氣，一切智五智三昧，如來具足一切不共之法，是故名為無上。

「此經演說菩薩禁戒、菩薩道、菩薩戒果、一切菩薩行、一切菩薩戒果行，是故名為菩薩地，名菩薩藏、菩薩摩夷，攝取一切大乘經典無礙智經。若天若人若沙門若婆羅門，信是經典受持聽說讀誦書寫，廣說修集分別其義，見有持者供養恭敬尊重讚歎，燈燭香花伎樂供養，當知是人常為十方諸佛之所護念稱說其名，得無量功德聚。何以故？菩薩戒因緣得阿耨多羅三藐三菩提，受持讀誦書寫解說菩薩戒故，如來正法久住不滅，諸惡比丘漸就損減。若無菩薩戒者，諸惡比丘漸漸熾盛，如來正法不久則滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此經演說菩薩禁戒、菩薩道、菩薩戒果、一切菩薩行、一切菩薩戒果行，是故名為菩薩地，名菩薩藏、菩薩摩夷，攝取一切大乘經典無礙智經。若天若人若沙門若婆羅門，信是經典受持聽說讀誦書寫，廣說修集分別其義，見有持者供養恭敬尊重讚歎，燈燭香花伎樂供養，當知是人常為十方諸佛之所護念稱說其名，得無量功德聚。何以故？菩薩戒因緣得阿耨多羅三藐三菩提，受持讀誦書寫解說菩薩戒故，如來正法久住不滅，諸惡比丘漸就損減。若無菩薩戒者，諸惡比丘漸漸熾盛，如來正法不久則滅。」

爾時優波離白佛言：「世尊！此經當名何經？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時優波離白佛言：「世尊！此經當名何經？」

「優波離！是名『善戒』、名『菩薩地』、名『菩薩毘尼摩夷』、名『如來藏』、名為『一切善法根本』、名『安樂因』、名『諸波羅蜜聚』。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「優波離！是名『善戒』、名『菩薩地』、名『菩薩毘尼摩夷』、名『如來藏』、名為『一切善法根本』、名『安樂因』、名『諸波羅蜜聚』。」

爾時優波離聞佛所說，歡喜禮拜，右遶而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時優波離聞佛所說，歡喜禮拜，右遶而去。