菩薩善戒經卷第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩善戒經卷第八

宋罽賓三藏求那跋摩譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋罽賓三藏求那跋摩譯

如法住定心品第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如法住定心品第三

「菩薩摩訶薩憐愍眾生有七種。何等為七？一者無畏；二者真實；三者不愁；四者不求；五者不愛；六者廣大；七者平等。菩薩摩訶薩憐愍眾生，無所畏故；修三業善，為破眾生諸惡業故，是名無畏。菩薩摩訶薩憐愍眾生，非煩惱愛故，非法住、非毘尼住、非妄語、不教化於非處，是名真實。菩薩摩訶薩以憐愍故，為諸眾生懃修苦行心無憂悔，是名不愁。一切眾生不求菩薩，而諸菩薩自修慈心，是名不求。菩薩摩訶薩修憐愍時，於諸眾生無有貪心，無貪心者不求恩報及慈心果，是名不愛。菩薩修慈，設有眾生打罵惱害，終不捨於修慈之心，是名廣大。菩薩修慈不為一人，普為無量無邊眾生無量法界，是名平等。是為七法。菩薩具足如是七法，名為菩薩至心清淨。心清淨者有十五種：一者無上淨；二者如法淨；三者波羅蜜淨；四者真實義淨；五者不可思議淨；六者安隱淨；七者樂淨；八者不放淨；九者堅固淨；十者不誑淨；十一者不淨淨；十二者淨淨；十三者善淨；十四者調伏淨；十五者性淨。菩薩摩訶薩至心專念佛法僧寶，是名無上淨。菩薩受持菩薩戒已，至心擁護不令毀犯，是名如法淨。菩薩摩訶薩至心具足五波羅蜜，是名波羅蜜淨。菩薩至心了知法界無我無我所，為流布故名為士夫，了了通達十二部經甚深之義，甚深義者即第一義，第一義者名真實義淨。諸佛菩薩不可思議，從初出世乃至涅槃，是名不可思議淨。菩薩至心修集悲心者，普施一切眾生安樂，是名安隱淨。菩薩摩訶薩為苦眾生修集慈心令其得樂，是名樂淨。菩薩摩訶薩為諸眾生修集慈悲，不求，無食心、無果心、無恩報心，亦不放眾生行諸惡行，是名不放淨。菩薩摩訶薩為阿耨多羅三藐三菩提，其心堅固不可破壞，是名堅固淨。菩薩摩訶薩於無量世至心修集菩提善行，如是菩提及菩提道無有虛誑，是名不誑淨。菩薩摩訶薩未得解地，是名不淨淨。菩薩摩訶薩住於淨地乃至畢竟地，是名淨淨。菩薩摩訶薩住畢竟地修檀波羅蜜，是名善淨。菩薩摩訶薩為得淨地故調伏其心，是名調伏淨。菩薩摩訶薩住於淨地及畢竟地，名為性淨。性淨者，不假修集然後清淨，性本自爾身心淨故，名為性淨。菩薩具足是十五法，能作十事。菩薩因於無上淨故能供養三寶，供養三寶即是莊嚴一切菩提道之根本。菩薩因於受持淨故，即能受持菩薩禁戒，乃至捨身壽命終不毀犯，若失念犯者即時懺悔。菩薩因於波羅蜜淨，常能修集一切善法，成不放逸。菩薩因於真實義淨，雖有煩惱，為眾生故流轉生死，終不忘失涅槃之心。菩薩因不可思議淨，令無量眾生於佛法中得大信心修集道果。菩薩因安 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩憐愍眾生有七種。何等為七？一者無畏；二者真實；三者不愁；四者不求；五者不愛；六者廣大；七者平等。菩薩摩訶薩憐愍眾生，無所畏故；修三業善，為破眾生諸惡業故，是名無畏。菩薩摩訶薩憐愍眾生，非煩惱愛故，非法住、非毘尼住、非妄語、不教化於非處，是名真實。菩薩摩訶薩以憐愍故，為諸眾生懃修苦行心無憂悔，是名不愁。一切眾生不求菩薩，而諸菩薩自修慈心，是名不求。菩薩摩訶薩修憐愍時，於諸眾生無有貪心，無貪心者不求恩報及慈心果，是名不愛。菩薩修慈，設有眾生打罵惱害，終不捨於修慈之心，是名廣大。菩薩修慈不為一人，普為無量無邊眾生無量法界，是名平等。是為七法。菩薩具足如是七法，名為菩薩至心清淨。心清淨者有十五種：一者無上淨；二者如法淨；三者波羅蜜淨；四者真實義淨；五者不可思議淨；六者安隱淨；七者樂淨；八者不放淨；九者堅固淨；十者不誑淨；十一者不淨淨；十二者淨淨；十三者善淨；十四者調伏淨；十五者性淨。菩薩摩訶薩至心專念佛法僧寶，是名無上淨。菩薩受持菩薩戒已，至心擁護不令毀犯，是名如法淨。菩薩摩訶薩至心具足五波羅蜜，是名波羅蜜淨。菩薩至心了知法界無我無我所，為流布故名為士夫，了了通達十二部經甚深之義，甚深義者即第一義，第一義者名真實義淨。諸佛菩薩不可思議，從初出世乃至涅槃，是名不可思議淨。菩薩至心修集悲心者，普施一切眾生安樂，是名安隱淨。菩薩摩訶薩為苦眾生修集慈心令其得樂，是名樂淨。菩薩摩訶薩為諸眾生修集慈悲，不求，無食心、無果心、無恩報心，亦不放眾生行諸惡行，是名不放淨。菩薩摩訶薩為阿耨多羅三藐三菩提，其心堅固不可破壞，是名堅固淨。菩薩摩訶薩於無量世至心修集菩提善行，如是菩提及菩提道無有虛誑，是名不誑淨。菩薩摩訶薩未得解地，是名不淨淨。菩薩摩訶薩住於淨地乃至畢竟地，是名淨淨。菩薩摩訶薩住畢竟地修檀波羅蜜，是名善淨。菩薩摩訶薩為得淨地故調伏其心，是名調伏淨。菩薩摩訶薩住於淨地及畢竟地，名為性淨。性淨者，不假修集然後清淨，性本自爾身心淨故，名為性淨。菩薩具足是十五法，能作十事。菩薩因於無上淨故能供養三寶，供養三寶即是莊嚴一切菩提道之根本。菩薩因於受持淨故，即能受持菩薩禁戒，乃至捨身壽命終不毀犯，若失念犯者即時懺悔。菩薩因於波羅蜜淨，常能修集一切善法，成不放逸。菩薩因於真實義淨，雖有煩惱，為眾生故流轉生死，終不忘失涅槃之心。菩薩因不可思議淨，令無量眾生於佛法中得大信心修集道果。菩薩因安

隱淨、樂淨、不放淨，具足成就利益一切眾生之事，心不愁悔。菩薩因堅固淨，懃修精進破於懈怠，成不放逸。菩薩因不誑淨，即得阿耨多羅三藐三菩提，善法增長修行無厭。菩薩因調伏淨、性淨，能以阿耨多羅三藐三菩提教於眾生，能以安隱施於人天一切眾生。菩薩性淨攝於三淨，所謂不淨淨、淨淨、善淨。過去未來現在諸佛及諸菩薩，得阿耨多羅三藐三菩提，已得、當得、今得，無不由是十五淨得。若有說言，菩薩離是十五淨法得阿耨多羅三藐三菩提者，無有是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隱淨、樂淨、不放淨，具足成就利益一切眾生之事，心不愁悔。菩薩因堅固淨，懃修精進破於懈怠，成不放逸。菩薩因不誑淨，即得阿耨多羅三藐三菩提，善法增長修行無厭。菩薩因調伏淨、性淨，能以阿耨多羅三藐三菩提教於眾生，能以安隱施於人天一切眾生。菩薩性淨攝於三淨，所謂不淨淨、淨淨、善淨。過去未來現在諸佛及諸菩薩，得阿耨多羅三藐三菩提，已得、當得、今得，無不由是十五淨得。若有說言，菩薩離是十五淨法得阿耨多羅三藐三菩提者，無有是處。

如法住生菩提地品第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如法住生菩提地品第四

「菩薩摩訶薩性具足、戒具足、學菩薩戒具足、菩薩相具足、成就菩薩莊嚴具足，十五淨心，身口意業淨。菩薩有十二行，攝取一切菩薩所行；十三如來行，得阿耨多羅三藐三菩提已，名無勝行。何等名為菩薩十二行？一者性行；二者解行；三者喜行；四者戒行；五者慧行。慧行有三種：一者共助菩提行；二者共諦行；三者共十二因緣行。菩薩摩訶薩以如實見見如實法，若不如實見，流轉生死；若如實見則斷眾苦。是故菩薩智慧有三種，是名慧行。六者行行；七者無相行；八者不漏行；九者無行行；十者無礙行；十一者菩薩行；十二者具足行。是名十二行。菩薩若行是十二行，則能攝取一切諸行；如來之行勝一切行，是故名為無勝行。性行者，菩薩摩訶薩修集菩薩功德善法具足，修集諸善法故常樂善法，受持一切佛法種子，自知己身有佛種子壞麁煩惱，是名性行。菩薩具足是性行者，終不能起極重煩惱作五逆罪及一闡提，是名性行。解行者，菩薩摩訶薩發菩提心所修諸行，是名解行。性行菩薩行性行時，是菩薩行十二行及如來行因，雖是諸行因，亦未得異行，何況如來行，亦未得因、亦未得果、亦未得淨。若得一行，是名解行，是名行如來行。亦未得如來行、未淨如來行，名為得解行淨解行。以淨解行故得喜行淨喜行，喜行淨故得戒行淨戒行，如是乃至十二行是名菩薩行。具足菩薩行淨菩薩行已，得如來行淨如來行。喜行者，菩薩至心淨菩提心，是名喜行。戒行者，菩薩先淨性重不毀遮重，以戒淨故修集世禪，是名慧行。乘於世道入四真諦修三十七品，是名共助菩提行。修助菩提，實見四諦，是名共諦行。共十二因緣行者，若觀四諦見一切苦從因緣生、從因緣滅，是名共十二因緣行。行行者，為助菩提懃行精進，是名行行。無相行者，雖不見眾生相及菩提相，而修菩提不休不息，是名無相行。不漏行者，為助菩提堅持禁戒，無有毀犯不休不息，是名不漏行。無行行者，得阿耨多羅三藐三菩提已，為調伏眾生行，不為菩提行，是名無行行。菩提行者，修集無相行，是名菩提行。不分別法界行，名菩提行。無礙行者，修集無分別法界，為無量眾生演說正法，令修阿耨多羅三藐三菩提，若一生若現身，是名無上行。行無上行，次第得阿耨多羅三藐三菩提已，作一切佛事，是名如來行。具足性行菩薩摩訶薩定得十二行。具足解行菩薩摩訶薩斷漏麁相。具足喜行菩薩摩訶薩不退轉。如喜行，乃至菩薩行亦如是。菩薩摩訶薩行性行時，不見一切諸法相貌，乃至菩薩行亦復如是。菩薩行性行時，不求善法及善法果，乃至菩薩行亦復如是。菩薩摩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩性具足、戒具足、學菩薩戒具足、菩薩相具足、成就菩薩莊嚴具足，十五淨心，身口意業淨。菩薩有十二行，攝取一切菩薩所行；十三如來行，得阿耨多羅三藐三菩提已，名無勝行。何等名為菩薩十二行？一者性行；二者解行；三者喜行；四者戒行；五者慧行。慧行有三種：一者共助菩提行；二者共諦行；三者共十二因緣行。菩薩摩訶薩以如實見見如實法，若不如實見，流轉生死；若如實見則斷眾苦。是故菩薩智慧有三種，是名慧行。六者行行；七者無相行；八者不漏行；九者無行行；十者無礙行；十一者菩薩行；十二者具足行。是名十二行。菩薩若行是十二行，則能攝取一切諸行；如來之行勝一切行，是故名為無勝行。性行者，菩薩摩訶薩修集菩薩功德善法具足，修集諸善法故常樂善法，受持一切佛法種子，自知己身有佛種子壞麁煩惱，是名性行。菩薩具足是性行者，終不能起極重煩惱作五逆罪及一闡提，是名性行。解行者，菩薩摩訶薩發菩提心所修諸行，是名解行。性行菩薩行性行時，是菩薩行十二行及如來行因，雖是諸行因，亦未得異行，何況如來行，亦未得因、亦未得果、亦未得淨。若得一行，是名解行，是名行如來行。亦未得如來行、未淨如來行，名為得解行淨解行。以淨解行故得喜行淨喜行，喜行淨故得戒行淨戒行，如是乃至十二行是名菩薩行。具足菩薩行淨菩薩行已，得如來行淨如來行。喜行者，菩薩至心淨菩提心，是名喜行。戒行者，菩薩先淨性重不毀遮重，以戒淨故修集世禪，是名慧行。乘於世道入四真諦修三十七品，是名共助菩提行。修助菩提，實見四諦，是名共諦行。共十二因緣行者，若觀四諦見一切苦從因緣生、從因緣滅，是名共十二因緣行。行行者，為助菩提懃行精進，是名行行。無相行者，雖不見眾生相及菩提相，而修菩提不休不息，是名無相行。不漏行者，為助菩提堅持禁戒，無有毀犯不休不息，是名不漏行。無行行者，得阿耨多羅三藐三菩提已，為調伏眾生行，不為菩提行，是名無行行。菩提行者，修集無相行，是名菩提行。不分別法界行，名菩提行。無礙行者，修集無分別法界，為無量眾生演說正法，令修阿耨多羅三藐三菩提，若一生若現身，是名無上行。行無上行，次第得阿耨多羅三藐三菩提已，作一切佛事，是名如來行。具足性行菩薩摩訶薩定得十二行。具足解行菩薩摩訶薩斷漏麁相。具足喜行菩薩摩訶薩不退轉。如喜行，乃至菩薩行亦如是。菩薩摩訶薩行性行時，不見一切諸法相貌，乃至菩薩行亦復如是。菩薩行性行時，不求善法及善法果，乃至菩薩行亦復如是。菩薩摩

訶薩行性行時得大智力，乃至菩薩行亦復如是。菩薩摩訶薩行性行時斷五怖畏：一者不活畏；二者惡名畏；三者死畏；四者惡道畏；五者大眾畏。時時猶有身口意惡業，時時生貪念於五欲，於己有物時時慳惜，時時隨他不自決定，或時不能觀佛法僧、實與不實、諸佛菩薩不可思議，不求因不求果、不求多不求少，於得不得不生憂喜，行非方便行不行方便行，少有聞慧時時忘失，具足苦不利智，少念阿耨多羅三藐三菩提不懃精進，不得甚深信解之心，見色聲香味觸時心生顛倒，捨身他世忘失正念。或時得慧、或時失慧。不能善知隨宜方便調伏眾生，或說法時不能善解文字句義，聞者或受或有不受，如闇射人或中不中。發菩提心或退不退，或毀菩薩所受禁戒，或欲自樂不為眾生，或觀菩薩所有果報及福德果。聞深法時，或時驚怖、或時歡喜、或時深信、或時生疑，不能修集慈悲之心。少施他樂，生大歡喜知足之心。無菩薩相、無菩薩莊嚴，自見其身去無上道遠不能至，心念大涅槃不識助菩提法名，如是等相名性行菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 訶薩行性行時得大智力，乃至菩薩行亦復如是。菩薩摩訶薩行性行時斷五怖畏：一者不活畏；二者惡名畏；三者死畏；四者惡道畏；五者大眾畏。時時猶有身口意惡業，時時生貪念於五欲，於己有物時時慳惜，時時隨他不自決定，或時不能觀佛法僧、實與不實、諸佛菩薩不可思議，不求因不求果、不求多不求少，於得不得不生憂喜，行非方便行不行方便行，少有聞慧時時忘失，具足苦不利智，少念阿耨多羅三藐三菩提不懃精進，不得甚深信解之心，見色聲香味觸時心生顛倒，捨身他世忘失正念。或時得慧、或時失慧。不能善知隨宜方便調伏眾生，或說法時不能善解文字句義，聞者或受或有不受，如闇射人或中不中。發菩提心或退不退，或毀菩薩所受禁戒，或欲自樂不為眾生，或觀菩薩所有果報及福德果。聞深法時，或時驚怖、或時歡喜、或時深信、或時生疑，不能修集慈悲之心。少施他樂，生大歡喜知足之心。無菩薩相、無菩薩莊嚴，自見其身去無上道遠不能至，心念大涅槃不識助菩提法名，如是等相名性行菩薩。

「解行菩薩有三種忍，謂下、中、上。得下忍時如是等相上，得中忍時如是等相中，得上忍時如是等相下。得喜行時斷如是相，一向是善，具足如是善法故，是名淨心。解行菩薩雖有如是三忍，心不清淨。何以故？行三忍時有下中上，不清淨故。住喜行時悉斷諸惡，是故清淨。又住喜行時發阿耨多羅三藐三菩提心，隨順他語，又自思惟，以是二緣其心堅固，是名淨願。離於世法得出世果，破眾生苦，勝於聲聞緣覺發願。菩薩摩訶薩一念之願，能得無量無邊福德。如是願者無動無盡，不退不轉增長熾盛，畢竟能得阿耨多羅三藐三菩提，是名真願。真願菩薩有四事：一者誰發道心？二者因何發心？三者發心是何等性？四者發心有何功德？發心之時有是四觀。誰發道心者，成就解行具善功德，善行菩提道，如是眾生發菩提心。因何發心者，具足莊嚴菩提之道利益眾生，修阿耨多羅三藐三菩提無量之行，具足成就一切佛法一切佛行，是名因緣。以是因緣發菩提心，一切發心莊嚴菩提，一切修行菩提之事，隨一切智及一切佛事遠離凡夫。菩薩名字離凡夫地入決定地，生佛種性得名佛子，定得阿耨多羅三藐三菩提，得大喜心。遠離貪心妬心瞋心，為他演說菩提之道，具足莊嚴一切佛法佛事佛行，獲得喜心受寂靜樂，遠離煩惱身受安樂，成就具足清淨善法，近阿耨多羅三藐三菩提。至心淨心為向菩薩，離一切怖得大喜心。深發菩提心遠離五恐怖，修集無我相了知無我無我所，以觀無我無我所故不貪於身，是故得離不活怖畏。不求他物乃至一錢，常作是願：『云何當令是諸眾生得大利益？』是故得離惡名怖畏。遠離我見，離我見故不見有我，是故得離死畏。至心了知，我捨身已常與諸佛菩薩共行，是故得離惡道怖畏。我今至心求出世法，是故得離大眾怖畏。菩薩遠離如是畏已，亦得遠離聞深義畏。離一切慢惱害惡心，離世喜心得清淨心，得不壞心、得廣大心、得不共心，得如是等心故懃行精進，至心念阿耨多羅三藐三菩提故，以至心信故精懃修集助菩提法，是名喜行。以住喜行心得清淨，心清淨故至心常念供養如來，常念護法念增長法，至心專念調伏眾生，住佛世界親近諸佛，至心聽法淨佛國土，常念親近共佛菩薩善知識行，為利眾生得阿耨多羅三藐三菩提而作佛事。未得阿耨多羅三藐三菩提時常作是願，是名大願。如是等無量百千願，名為善願。作是願已於現在世懃修精進，為淨喜行故；修集十法，信一切佛法故。因十二因緣眾生受苦，為苦眾生得解脫故修集悲心。為施眾生安樂之事修集慈心，為破眾生苦惱事故不惜身命，不惜身命故捨內外物 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「解行菩薩有三種忍，謂下、中、上。得下忍時如是等相上，得中忍時如是等相中，得上忍時如是等相下。得喜行時斷如是相，一向是善，具足如是善法故，是名淨心。解行菩薩雖有如是三忍，心不清淨。何以故？行三忍時有下中上，不清淨故。住喜行時悉斷諸惡，是故清淨。又住喜行時發阿耨多羅三藐三菩提心，隨順他語，又自思惟，以是二緣其心堅固，是名淨願。離於世法得出世果，破眾生苦，勝於聲聞緣覺發願。菩薩摩訶薩一念之願，能得無量無邊福德。如是願者無動無盡，不退不轉增長熾盛，畢竟能得阿耨多羅三藐三菩提，是名真願。真願菩薩有四事：一者誰發道心？二者因何發心？三者發心是何等性？四者發心有何功德？發心之時有是四觀。誰發道心者，成就解行具善功德，善行菩提道，如是眾生發菩提心。因何發心者，具足莊嚴菩提之道利益眾生，修阿耨多羅三藐三菩提無量之行，具足成就一切佛法一切佛行，是名因緣。以是因緣發菩提心，一切發心莊嚴菩提，一切修行菩提之事，隨一切智及一切佛事遠離凡夫。菩薩名字離凡夫地入決定地，生佛種性得名佛子，定得阿耨多羅三藐三菩提，得大喜心。遠離貪心妬心瞋心，為他演說菩提之道，具足莊嚴一切佛法佛事佛行，獲得喜心受寂靜樂，遠離煩惱身受安樂，成就具足清淨善法，近阿耨多羅三藐三菩提。至心淨心為向菩薩，離一切怖得大喜心。深發菩提心遠離五恐怖，修集無我相了知無我無我所，以觀無我無我所故不貪於身，是故得離不活怖畏。不求他物乃至一錢，常作是願：『云何當令是諸眾生得大利益？』是故得離惡名怖畏。遠離我見，離我見故不見有我，是故得離死畏。至心了知，我捨身已常與諸佛菩薩共行，是故得離惡道怖畏。我今至心求出世法，是故得離大眾怖畏。菩薩遠離如是畏已，亦得遠離聞深義畏。離一切慢惱害惡心，離世喜心得清淨心，得不壞心、得廣大心、得不共心，得如是等心故懃行精進，至心念阿耨多羅三藐三菩提故，以至心信故精懃修集助菩提法，是名喜行。以住喜行心得清淨，心清淨故至心常念供養如來，常念護法念增長法，至心專念調伏眾生，住佛世界親近諸佛，至心聽法淨佛國土，常念親近共佛菩薩善知識行，為利眾生得阿耨多羅三藐三菩提而作佛事。未得阿耨多羅三藐三菩提時常作是願，是名大願。如是等無量百千願，名為善願。作是願已於現在世懃修精進，為淨喜行故；修集十法，信一切佛法故。因十二因緣眾生受苦，為苦眾生得解脫故修集悲心。為施眾生安樂之事修集慈心，為破眾生苦惱事故不惜身命，不惜身命故捨內外物

，為利眾生受苦不悔，心不悔故能知一切世典方術，知世典故能知眾生下中上異，隨下中上具足慚愧。修如是事其心不退，得勇健力受他財物，能以供養佛法僧寶。是名十法。十法者：一者信；二者悲；三者慈；四者施；五者不愁；六者了知世典；七者隨順世間；八者慚；九者愧；十者健。菩薩摩訶薩修是十法，為持戒故行於九法，觀察道果功德過患，知已則能修集於道，至心受持過一切行，得阿耨多羅三藐三菩提，能度眾生於生死海，能教眾生行諸善行。菩薩爾時住喜行時見無量佛，如菩薩藏所說見聞。復知十方無量世界有無量名、有無量佛，知已至心求見能見，是名善願。又復作願：『願我常生諸佛世界。』隨願往生，是名善願。以得往生諸佛世界，隨力供養佛法僧寶，聽法受持如法而住，所修善法一切迴向阿耨多羅三藐三菩提，以四攝法攝取眾生，是故善法增長熾盛。供養三寶攝取眾生，於無量劫淨於身心，如數鍊金其色倍明。菩薩之心亦復如是，其心淨故善法則淨。菩薩摩訶薩受人身時，作轉輪王王四天下，隨意自在遠離慳貪，亦破眾生所有慳貪，以四攝法攝取眾生，所作善法若多若少，悉以迴向阿耨多羅三藐三菩提，願令眾生一切悉得無上道利。爾時菩薩以懃精進捨家為道，於一念中能具百種三昧，一念中見百世界佛，亦知百佛所行之處，亦能振動百佛世界。其身能過百佛世界，光明遍滿百佛世界，神通能變一身為百，化百眾生了知去來各百劫事，入百法門陰入界門，各知百數能示百人，以為眷屬悉得神通。菩薩摩訶薩住喜行時，能作如是神通等事。以願力故，是故菩薩發願不可思議。喜行菩薩有六發心：一者發於善願懃精進故；二者行淨故；三者為得異行故；四者淨善根故；五者為善有故；六者不可思議故。喜行者，如十住中歡喜地說。利他故名地，自利故名行。戒行菩薩有何等相？喜行菩薩所有功德，戒行菩薩悉以具足。有十淨心：一者心淨，盡敬奉事諸師和上耆舊宿德不生欺誑；二者心淨，見同法菩薩先意軟語；三者心淨，勝於一切煩惱魔業；四者心淨，見一切行多諸過咎；五者心淨，見涅槃功德；六者心淨，修集一切助菩提法；七者心淨，為助菩提修集寂靜；八者心淨，不為世法之所染污；九者心淨，離聲聞乘樂念大乘；十者心淨，常念利益一切眾生。是名十種淨心。以具如是十淨心故，名戒地行。戒地行時具足性戒，共邪業戒不受不念不生歡喜，輕戒不毀況中上戒，具十善法知善不善，善業惡業、善有惡有、是乘非乘、若因若果，悉了了知。了了知故自行十善，復教眾生令行十善。若諸眾生惡業因緣受於苦 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，為利眾生受苦不悔，心不悔故能知一切世典方術，知世典故能知眾生下中上異，隨下中上具足慚愧。修如是事其心不退，得勇健力受他財物，能以供養佛法僧寶。是名十法。十法者：一者信；二者悲；三者慈；四者施；五者不愁；六者了知世典；七者隨順世間；八者慚；九者愧；十者健。菩薩摩訶薩修是十法，為持戒故行於九法，觀察道果功德過患，知已則能修集於道，至心受持過一切行，得阿耨多羅三藐三菩提，能度眾生於生死海，能教眾生行諸善行。菩薩爾時住喜行時見無量佛，如菩薩藏所說見聞。復知十方無量世界有無量名、有無量佛，知已至心求見能見，是名善願。又復作願：『願我常生諸佛世界。』隨願往生，是名善願。以得往生諸佛世界，隨力供養佛法僧寶，聽法受持如法而住，所修善法一切迴向阿耨多羅三藐三菩提，以四攝法攝取眾生，是故善法增長熾盛。供養三寶攝取眾生，於無量劫淨於身心，如數鍊金其色倍明。菩薩之心亦復如是，其心淨故善法則淨。菩薩摩訶薩受人身時，作轉輪王王四天下，隨意自在遠離慳貪，亦破眾生所有慳貪，以四攝法攝取眾生，所作善法若多若少，悉以迴向阿耨多羅三藐三菩提，願令眾生一切悉得無上道利。爾時菩薩以懃精進捨家為道，於一念中能具百種三昧，一念中見百世界佛，亦知百佛所行之處，亦能振動百佛世界。其身能過百佛世界，光明遍滿百佛世界，神通能變一身為百，化百眾生了知去來各百劫事，入百法門陰入界門，各知百數能示百人，以為眷屬悉得神通。菩薩摩訶薩住喜行時，能作如是神通等事。以願力故，是故菩薩發願不可思議。喜行菩薩有六發心：一者發於善願懃精進故；二者行淨故；三者為得異行故；四者淨善根故；五者為善有故；六者不可思議故。喜行者，如十住中歡喜地說。利他故名地，自利故名行。戒行菩薩有何等相？喜行菩薩所有功德，戒行菩薩悉以具足。有十淨心：一者心淨，盡敬奉事諸師和上耆舊宿德不生欺誑；二者心淨，見同法菩薩先意軟語；三者心淨，勝於一切煩惱魔業；四者心淨，見一切行多諸過咎；五者心淨，見涅槃功德；六者心淨，修集一切助菩提法；七者心淨，為助菩提修集寂靜；八者心淨，不為世法之所染污；九者心淨，離聲聞乘樂念大乘；十者心淨，常念利益一切眾生。是名十種淨心。以具如是十淨心故，名戒地行。戒地行時具足性戒，共邪業戒不受不念不生歡喜，輕戒不毀況中上戒，具十善法知善不善，善業惡業、善有惡有、是乘非乘、若因若果，悉了了知。了了知故自行十善，復教眾生令行十善。若諸眾生惡業因緣受於苦

行，心生憐愍修集大悲，為破眾生所受苦故。戒行菩薩身寂靜、心寂靜、身心寂靜，猶如真金得迦私婆藥入火則淨。菩薩善心所修善法亦復如是。菩薩摩訶薩住戒行時，若生世間，作轉輪王王四天下，能轉眾生毀戒惡業，安置眾生善法戒中，餘如初說，亦如十住離垢地說。遠離一切毀戒垢，故名離垢地。教菩薩戒，故名曰戒行。淨地、戒行義無差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行，心生憐愍修集大悲，為破眾生所受苦故。戒行菩薩身寂靜、心寂靜、身心寂靜，猶如真金得迦私婆藥入火則淨。菩薩善心所修善法亦復如是。菩薩摩訶薩住戒行時，若生世間，作轉輪王王四天下，能轉眾生毀戒惡業，安置眾生善法戒中，餘如初說，亦如十住離垢地說。遠離一切毀戒垢，故名離垢地。教菩薩戒，故名曰戒行。淨地、戒行義無差別。

「慧行菩薩有何等相？慧行菩薩得十淨心，作如是觀：『我十淨心不退不轉。我於一切有漏之法心不甘樂。我於漏法樂憙修集對治法門，於是對治不退不轉，一切有漏煩惱魔業悉不見勝，以修集故不生捨心。我甚甘樂佛菩薩行，為佛菩提修諸苦行不生厭悔。我今至心專念大乘，常欲利益一切眾生。』慧行菩薩觀一切行有無量苦行，作是觀已不染諸行。觀佛功德及以智慧無量福行，至心念佛所有功德得大信心。為破眾生苦惱事故，修集悲心善思方便。為令眾生得解脫故，為解脫故觀於對治，得對治故觀善三昧。樂聞菩薩法藏經典，既得聞已懃修精進，為聽法故不惜身命，內外財物供養父母和上師長耆舊有德，為諸眾生多受眾苦。若得受聞菩薩法藏一字一句一偈一義，其心歡喜，勝得三千大千世界滿中珍寶，勝得釋身魔梵天身轉輪王身。若聞說言：『我有一字一句一偈一義是佛所說。若能受苦投大火坑乃當與汝。』菩薩聞已歡喜樂受，即作是言：『假使三千大千世界滿中猛火，於無量劫尚以身處，況於小火。』菩薩爾時懃精進故，作是思惟：『若得真義則能利益。無上佛法非以字句能利益也。』為解真義故，修世四禪、四無色定、四無量心及五神通，以修定故願生欲界，修助菩提利益眾生。雖生欲界無欲界結，先斷貪欲瞋恚愚癡，猶如真金數被鍊治終無損減。修淨善根故得帝釋勝身，為樂欲者壞貪欲故，令得思惟諸善法故、為令眾生真實能知行界眾生界故、為苦眾生令得解脫知善方便故、為供養父母和上師長福德人故、為令眾生如法住故、為得禪定善三昧神通故。如十住明地中說。如十住明地，慧行亦爾，無有差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慧行菩薩有何等相？慧行菩薩得十淨心，作如是觀：『我十淨心不退不轉。我於一切有漏之法心不甘樂。我於漏法樂憙修集對治法門，於是對治不退不轉，一切有漏煩惱魔業悉不見勝，以修集故不生捨心。我甚甘樂佛菩薩行，為佛菩提修諸苦行不生厭悔。我今至心專念大乘，常欲利益一切眾生。』慧行菩薩觀一切行有無量苦行，作是觀已不染諸行。觀佛功德及以智慧無量福行，至心念佛所有功德得大信心。為破眾生苦惱事故，修集悲心善思方便。為令眾生得解脫故，為解脫故觀於對治，得對治故觀善三昧。樂聞菩薩法藏經典，既得聞已懃修精進，為聽法故不惜身命，內外財物供養父母和上師長耆舊有德，為諸眾生多受眾苦。若得受聞菩薩法藏一字一句一偈一義，其心歡喜，勝得三千大千世界滿中珍寶，勝得釋身魔梵天身轉輪王身。若聞說言：『我有一字一句一偈一義是佛所說。若能受苦投大火坑乃當與汝。』菩薩聞已歡喜樂受，即作是言：『假使三千大千世界滿中猛火，於無量劫尚以身處，況於小火。』菩薩爾時懃精進故，作是思惟：『若得真義則能利益。無上佛法非以字句能利益也。』為解真義故，修世四禪、四無色定、四無量心及五神通，以修定故願生欲界，修助菩提利益眾生。雖生欲界無欲界結，先斷貪欲瞋恚愚癡，猶如真金數被鍊治終無損減。修淨善根故得帝釋勝身，為樂欲者壞貪欲故，令得思惟諸善法故、為令眾生真實能知行界眾生界故、為苦眾生令得解脫知善方便故、為供養父母和上師長福德人故、為令眾生如法住故、為得禪定善三昧神通故。如十住明地中說。如十住明地，慧行亦爾，無有差別。

「助菩提行菩薩有何等相？慧行菩薩有十法如先說，住如是法心不可壞，修集智慧，能為眾生演說正法為令調熟，已得熟者為說解脫生佛種性。修三十七品及善方便故，遠離我見及以斷見斷諸煩惱，得忍心、軟心、善心淨、無量行心，知恩念恩，具足無量清淨善法，懃加精進修作上地一切善業，了知法界及眾生界。一切惡人魔及眷屬，不能移轉沮壞其心，餘如上說。猶如工匠作金瓔珞，為令眾生受歡喜樂。菩薩善法亦復如是，不為聲聞辟支佛等之所傾動，生夜摩天，破諸眾生所有我見，是名菩薩助菩提行。為欲修集利智慧故，修集三十七品，破一切見一切漏故、遮一切業故、增長善法故、令地清淨故。菩薩修集助菩提行，如十住中炎地所說，助菩提行亦復如是等無差別，自利名地，利他名行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「助菩提行菩薩有何等相？慧行菩薩有十法如先說，住如是法心不可壞，修集智慧，能為眾生演說正法為令調熟，已得熟者為說解脫生佛種性。修三十七品及善方便故，遠離我見及以斷見斷諸煩惱，得忍心、軟心、善心淨、無量行心，知恩念恩，具足無量清淨善法，懃加精進修作上地一切善業，了知法界及眾生界。一切惡人魔及眷屬，不能移轉沮壞其心，餘如上說。猶如工匠作金瓔珞，為令眾生受歡喜樂。菩薩善法亦復如是，不為聲聞辟支佛等之所傾動，生夜摩天，破諸眾生所有我見，是名菩薩助菩提行。為欲修集利智慧故，修集三十七品，破一切見一切漏故、遮一切業故、增長善法故、令地清淨故。菩薩修集助菩提行，如十住中炎地所說，助菩提行亦復如是等無差別，自利名地，利他名行。

「諦行菩薩先得十清淨法，以大淨故名共諦行。諦行菩薩見無量世界無量諸佛，觀四真諦有十行。若說苦，何故說？何因緣說？云何說？誰所說？如是等能真實知，集滅道亦如是。作是觀時知諦方便，觀一切苦一切諦過患功德，為諸眾生增長悲心。知諸眾生去來世業，了知世諦知受邪法，為邪法者說於解脫。知莊嚴事，具足念心、具足慧心，種種方便以調眾生。解了一切世間方術，為化眾生破種種苦，為得阿耨多羅三藐三菩提故，能施眾生所須之物，能破眾生貧窮困苦，知處非處，破邪祠祀，不受倒解，菩薩藏義說真實道，餘如上說。譬如真金，眾寶廁填價直無量。菩薩摩訶薩亦復如是，所有善法勝於聲聞辟支佛等、下地菩薩慧行菩薩，如日月光無能毀翳，毘嵐大風不能移動。菩薩摩訶薩所有智慧亦復如是，一切聲聞辟支佛等所不能動，不為世法之所破壞。捨身往生兜術天上，得大自在破壞邪法，成就無量億數福德具足。如是菩薩智慧為淨眾生故、為知真諦方便說故、為觀生死有大苦故、為欲增長大悲心故、為欲具足功德智慧二莊嚴故、為發善願故、為令念心施心慧心轉增長故、為欲思惟諸善法故、為欲調伏行眾生故、為教世法出世法方便故、為淨善根故，餘如上說。如十住中難勝地說，諦行亦爾無有差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諦行菩薩先得十清淨法，以大淨故名共諦行。諦行菩薩見無量世界無量諸佛，觀四真諦有十行。若說苦，何故說？何因緣說？云何說？誰所說？如是等能真實知，集滅道亦如是。作是觀時知諦方便，觀一切苦一切諦過患功德，為諸眾生增長悲心。知諸眾生去來世業，了知世諦知受邪法，為邪法者說於解脫。知莊嚴事，具足念心、具足慧心，種種方便以調眾生。解了一切世間方術，為化眾生破種種苦，為得阿耨多羅三藐三菩提故，能施眾生所須之物，能破眾生貧窮困苦，知處非處，破邪祠祀，不受倒解，菩薩藏義說真實道，餘如上說。譬如真金，眾寶廁填價直無量。菩薩摩訶薩亦復如是，所有善法勝於聲聞辟支佛等、下地菩薩慧行菩薩，如日月光無能毀翳，毘嵐大風不能移動。菩薩摩訶薩所有智慧亦復如是，一切聲聞辟支佛等所不能動，不為世法之所破壞。捨身往生兜術天上，得大自在破壞邪法，成就無量億數福德具足。如是菩薩智慧為淨眾生故、為知真諦方便說故、為觀生死有大苦故、為欲增長大悲心故、為欲具足功德智慧二莊嚴故、為發善願故、為令念心施心慧心轉增長故、為欲思惟諸善法故、為欲調伏行眾生故、為教世法出世法方便故、為淨善根故，餘如上說。如十住中難勝地說，諦行亦爾無有差別。

「共十二因緣行菩薩如先說。菩薩摩訶薩住共十二因緣行時，觀一切法第一義相。第一義相者，即諸法無相，一切諸法不可說故，名之無相。無相者無生滅相，是故諸法無生無滅。無生無滅故見無生平等、無始終平等、有無平等、無取無捨平等、如幻平等、無性平等、無有無無平等。菩薩住是諸平等已增長大悲，至心專念菩提之法，了知世間出滅之處，知十二因緣，知從緣生法，知從十二因緣出生三解脫門，所謂空無相願，修集三解脫門故，永斷我我所相、作相、受相，是名第一義。為眾生故真實思惟，煩惱和合因緣不牢，因緣不牢有為危脆，是故無我無我所，成就具足無量眾苦。我能壞散有為之法，雖能壞散不應永滅，我護有為為眾生故。作是觀時即得無礙慧行，以知無礙智慧行故於一切世中行無罣礙，以得無礙智慧行故是名攝取第七地忍，修助菩提共有為行，不樂永滅有為之法，雖不永滅亦不染著。菩薩爾時修是方便，即得萬空三昧門。如萬空門，無相無願亦復如是。以修三萬三昧門故，一切邪見外道、聲聞緣覺、諸魔眷屬，不能移轉傾動沮壞，餘如上說。猶如帝釋轉輪聖王，所著金冠雜寶廁填，諸天世人之所樂見。菩薩智慧亦復如是，亦為諸佛及諸菩薩之所樂見。如日月光諸明中勝，菩薩智慧亦復如是。菩薩摩訶薩住十二因緣行，為令眾生見法平等，為知十二因緣得解脫故、得三解脫門故、破壞一切諸邪相故、方便教化轉生死故、得無礙智慧故、得無礙智慧行故、得無量三昧門故、不破不動故、增長善法故、清淨諸有故，餘如十住現前地說。十住中說、此之所說等無差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「共十二因緣行菩薩如先說。菩薩摩訶薩住共十二因緣行時，觀一切法第一義相。第一義相者，即諸法無相，一切諸法不可說故，名之無相。無相者無生滅相，是故諸法無生無滅。無生無滅故見無生平等、無始終平等、有無平等、無取無捨平等、如幻平等、無性平等、無有無無平等。菩薩住是諸平等已增長大悲，至心專念菩提之法，了知世間出滅之處，知十二因緣，知從緣生法，知從十二因緣出生三解脫門，所謂空無相願，修集三解脫門故，永斷我我所相、作相、受相，是名第一義。為眾生故真實思惟，煩惱和合因緣不牢，因緣不牢有為危脆，是故無我無我所，成就具足無量眾苦。我能壞散有為之法，雖能壞散不應永滅，我護有為為眾生故。作是觀時即得無礙慧行，以知無礙智慧行故於一切世中行無罣礙，以得無礙智慧行故是名攝取第七地忍，修助菩提共有為行，不樂永滅有為之法，雖不永滅亦不染著。菩薩爾時修是方便，即得萬空三昧門。如萬空門，無相無願亦復如是。以修三萬三昧門故，一切邪見外道、聲聞緣覺、諸魔眷屬，不能移轉傾動沮壞，餘如上說。猶如帝釋轉輪聖王，所著金冠雜寶廁填，諸天世人之所樂見。菩薩智慧亦復如是，亦為諸佛及諸菩薩之所樂見。如日月光諸明中勝，菩薩智慧亦復如是。菩薩摩訶薩住十二因緣行，為令眾生見法平等，為知十二因緣得解脫故、得三解脫門故、破壞一切諸邪相故、方便教化轉生死故、得無礙智慧故、得無礙智慧行故、得無量三昧門故、不破不動故、增長善法故、清淨諸有故，餘如十住現前地說。十住中說、此之所說等無差別。

「行行菩薩有何等相？菩薩得助菩提行時，具足能得無量三昧，有共世間、不共世間，以具足故入第七行。菩薩爾時於世法中，得大自在至心念慈，功德莊嚴、菩提莊嚴悉得增長。菩薩所得助菩提法，不與聲聞辟支佛共，知法界、眾生界、世界界，知佛身心。爾時具足如是功德，知佛境界無相無業、無有覺知，見無量佛土。若行若住若坐若臥，於一切行不失道心。菩薩爾時一一念中增長一切十波羅蜜，具足成就助菩提法。菩薩住喜行時發願因緣，住第二行遠離一切毀戒因緣，住第三行善願增長得法光明，住第四行離一切障道因緣，住第五行離世學障，住第六行得入深義，令此七法增長趣向一切佛法，具足增長助菩提法，是故菩薩次第當得第八淨行。畢竟淨故名為淨行，七行雜故不名淨行。住此行時斷諸煩惱，亦不與俱又不名離，煩惱不起不得名俱、未得佛故不得名離。三業清淨，了知一切世術方便，能為三千大千世界人天之師，唯除八地。三千大千世界眾生心無與等，亦除八地。自在入出無量法門，永離聲聞辟支佛道，是名清淨身口意業，亦修集道無有厭足，能得阿耨多羅三藐三菩提。為眾生故說有為法，離身口意一切相貌，得深法忍不生不滅。行六行時入滅盡定，今此行中雖念念滅不取涅槃，是名不可思議。雖共一切眾生行菩提行，不為世法之所染污，餘如上說。修三解脫調伏眾生，不令住於聲聞緣覺，調伏眾生離五欲樂斷諸邪見。修集是時善法增長，無能破壞動轉其心。譬如真金廁填眾寶價直無量；菩薩功德亦復如是，無量無邊不可稱計。又如日光一切眾生不能思議；菩薩慧光亦復如是。菩薩摩訶薩修集此行，為令眾生得無量億諸三昧故、破壞一切取相心故、得善方便修集道故、見佛世界得解脫故、能入甚深諸法門故、具足得助菩提法故、永斷淨法不淨法故、具足莊嚴菩提道故、淨心業故、了知一切世方術故、得無量法門及諸三昧不與聲聞緣覺共故，餘如十住遠行地說。遠行地、行義無差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「行行菩薩有何等相？菩薩得助菩提行時，具足能得無量三昧，有共世間、不共世間，以具足故入第七行。菩薩爾時於世法中，得大自在至心念慈，功德莊嚴、菩提莊嚴悉得增長。菩薩所得助菩提法，不與聲聞辟支佛共，知法界、眾生界、世界界，知佛身心。爾時具足如是功德，知佛境界無相無業、無有覺知，見無量佛土。若行若住若坐若臥，於一切行不失道心。菩薩爾時一一念中增長一切十波羅蜜，具足成就助菩提法。菩薩住喜行時發願因緣，住第二行遠離一切毀戒因緣，住第三行善願增長得法光明，住第四行離一切障道因緣，住第五行離世學障，住第六行得入深義，令此七法增長趣向一切佛法，具足增長助菩提法，是故菩薩次第當得第八淨行。畢竟淨故名為淨行，七行雜故不名淨行。住此行時斷諸煩惱，亦不與俱又不名離，煩惱不起不得名俱、未得佛故不得名離。三業清淨，了知一切世術方便，能為三千大千世界人天之師，唯除八地。三千大千世界眾生心無與等，亦除八地。自在入出無量法門，永離聲聞辟支佛道，是名清淨身口意業，亦修集道無有厭足，能得阿耨多羅三藐三菩提。為眾生故說有為法，離身口意一切相貌，得深法忍不生不滅。行六行時入滅盡定，今此行中雖念念滅不取涅槃，是名不可思議。雖共一切眾生行菩提行，不為世法之所染污，餘如上說。修三解脫調伏眾生，不令住於聲聞緣覺，調伏眾生離五欲樂斷諸邪見。修集是時善法增長，無能破壞動轉其心。譬如真金廁填眾寶價直無量；菩薩功德亦復如是，無量無邊不可稱計。又如日光一切眾生不能思議；菩薩慧光亦復如是。菩薩摩訶薩修集此行，為令眾生得無量億諸三昧故、破壞一切取相心故、得善方便修集道故、見佛世界得解脫故、能入甚深諸法門故、具足得助菩提法故、永斷淨法不淨法故、具足莊嚴菩提道故、淨心業故、了知一切世方術故、得無量法門及諸三昧不與聲聞緣覺共故，餘如十住遠行地說。遠行地、行義無差別。

「無相行菩薩有何等相？菩薩摩訶薩住初行時，得十行法知諸法義，及知三世不出不滅，過去不出、未來不滅、現在無相，無因緣故不出不滅，是故第一義相不可宣說，不可說法可說流布，雖可流布實無有性，性無相故無因無果，然不可說性、不可說無。何以故？以可說故。若可說性是有相者，是名邪相；若是有物不可說者，是則無有初中後異。以是故一切時中煩惱不行，入正法界無有思惟，心得平等，離疑網故。具足如是十種智已入第八行。菩薩摩訶薩住此行時，即得寂靜無生法忍。復有四求求一切法，有四真智知一切法，以求知故能斷一切諸邪業等，斷邪業故見諸煩惱更不復生。何以故？過去故。又見一切煩惱不滅。何以故？無生因故。現在不起，諸結煩惱不集因故。四求如真實品說，四真實智如解行中說。此行名為寂靜法忍，是故菩薩得無生忍。得無生忍故得甚深菩薩行，住深行時行無相行，若有過患及微細相今悉遠離，是故此行名為寂靜。住深行已樂住法流，無量諸佛勸發慰喻，以勸發故起入法門，得法門故得十心自在，如上所說。得自在故，欲久近住隨意即能，欲入何定隨意即入，欲行何行隨意修行，於一念中隨所須物即能得之，若欲了知世間方便即能了知，欲生諸有隨意往生，欲示神足隨意能現，欲立誓願隨意能得，欲作解觀隨意成就，欲知法界即能知之，欲知文字、知辭、知句、知法處、非法處即能知之，是名自在八行功德。於念念中常見諸佛，餘如上說。金喻、日喻亦復如是。菩薩摩訶薩住此行時，為破眾生所著相故、為真實見第一義故、得真實慧故、得寂靜無生忍故、知甚深行故、住法流故、入佛法門故、入不可思議法門故、於佛法中心不可壞不傾動故、得無量神足故、得十種自在故、得十種自在功德故、寂靜善根故、於一切有自在往生故，餘法如十住中不動地說。不動地、此行無有差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無相行菩薩有何等相？菩薩摩訶薩住初行時，得十行法知諸法義，及知三世不出不滅，過去不出、未來不滅、現在無相，無因緣故不出不滅，是故第一義相不可宣說，不可說法可說流布，雖可流布實無有性，性無相故無因無果，然不可說性、不可說無。何以故？以可說故。若可說性是有相者，是名邪相；若是有物不可說者，是則無有初中後異。以是故一切時中煩惱不行，入正法界無有思惟，心得平等，離疑網故。具足如是十種智已入第八行。菩薩摩訶薩住此行時，即得寂靜無生法忍。復有四求求一切法，有四真智知一切法，以求知故能斷一切諸邪業等，斷邪業故見諸煩惱更不復生。何以故？過去故。又見一切煩惱不滅。何以故？無生因故。現在不起，諸結煩惱不集因故。四求如真實品說，四真實智如解行中說。此行名為寂靜法忍，是故菩薩得無生忍。得無生忍故得甚深菩薩行，住深行時行無相行，若有過患及微細相今悉遠離，是故此行名為寂靜。住深行已樂住法流，無量諸佛勸發慰喻，以勸發故起入法門，得法門故得十心自在，如上所說。得自在故，欲久近住隨意即能，欲入何定隨意即入，欲行何行隨意修行，於一念中隨所須物即能得之，若欲了知世間方便即能了知，欲生諸有隨意往生，欲示神足隨意能現，欲立誓願隨意能得，欲作解觀隨意成就，欲知法界即能知之，欲知文字、知辭、知句、知法處、非法處即能知之，是名自在八行功德。於念念中常見諸佛，餘如上說。金喻、日喻亦復如是。菩薩摩訶薩住此行時，為破眾生所著相故、為真實見第一義故、得真實慧故、得寂靜無生忍故、知甚深行故、住法流故、入佛法門故、入不可思議法門故、於佛法中心不可壞不傾動故、得無量神足故、得十種自在故、得十種自在功德故、寂靜善根故、於一切有自在往生故，餘法如十住中不動地說。不動地、此行無有差別。

「四無礙行菩薩有何等相？菩薩摩訶薩行甚深行無有厭足，修無上慧具足一切法，為眾生說了知法界。法界者，所謂煩惱垢淨，誰垢誰淨了了而知。說如是等法名大法師，名曰成就無量陀羅尼。知方便說辭義無盡，受法持法，隨眾生念而為說之，非時不說隨樂而說，是名菩薩四無礙智行，餘功德如先說。菩薩摩訶薩住於此行，為諸眾生入寂靜故、為諸眾生知法界故、為諸眾生不可思議大法師故、為增長善法故，廣說如十住中善慧地所說。為施眾生安隱樂故，菩薩摩訶薩住無礙行中，與善慧地義等無差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四無礙行菩薩有何等相？菩薩摩訶薩行甚深行無有厭足，修無上慧具足一切法，為眾生說了知法界。法界者，所謂煩惱垢淨，誰垢誰淨了了而知。說如是等法名大法師，名曰成就無量陀羅尼。知方便說辭義無盡，受法持法，隨眾生念而為說之，非時不說隨樂而說，是名菩薩四無礙智行，餘功德如先說。菩薩摩訶薩住於此行，為諸眾生入寂靜故、為諸眾生知法界故、為諸眾生不可思議大法師故、為增長善法故，廣說如十住中善慧地所說。為施眾生安隱樂故，菩薩摩訶薩住無礙行中，與善慧地義等無差別。

「住菩薩行菩薩有何等相？菩薩摩訶薩淨無礙行，欲為法王入淨三昧故，欲具一切智，最後所得三昧法門與諸佛共，同佛一坐行一切行知一切法，知解脫方便、知佛行處、知無量解脫陀羅尼門、知大憶念、知大神通善根寂靜、知淨諸有，餘如十住法雲地說。具足菩薩莊嚴菩提道菩薩行法雲地，與諸佛共得菩提已，施於眾生無量法雨。如是法雨能淹一切煩惱塵埃，生法種芽，善芽增長成熟善根，是故此地名為法雲。以是義故名菩薩行。若說後地功德，先地所無。修一一行要經無量那由他劫乃得，具足三阿僧祇大劫得一切行。初阿僧祇大劫得解行。過解行已，第二大阿僧祇劫得喜行，得喜行時亦行無相行。過無相行已，第三阿僧祇大劫得無行無相行，是名菩薩得決定行。過無行無相行得無礙智行，過無礙智行得菩薩行。阿僧祇有二種：一者大劫不可數名阿僧祇；二者中劫不可數名阿僧祇。菩薩修行即是大劫阿僧祇也。若有菩薩懃精進者，能轉無量中劫，不能轉大劫。菩薩摩訶薩修集如是行，能壞煩惱障及智慧障。無相行時斷一切煩惱相，後行時永斷習氣，是名如來行。智障有三：一者皮；二者膚；三者骨。得喜行時已斷皮障，得無相行能斷膚障，得如來行能斷骨障。具足如是等行得十一淨：初行得性淨，第二行得解淨，第三行得心淨，第四行得戒淨，第五行得願淨，第六第七第八行得智莊嚴淨，第九行具菩提莊嚴淨，第十行真實智淨，第十一無礙智淨，第十二一切智淨，第十三習氣淨。第一第二行聞菩薩藏便得信心，第三行至心立願修集餘行，第四第五第六行了知法相，第七乃至第十三寂靜一切行因果畢竟行。聲聞亦有十二種行，有聲聞性是名初行，若得世間第一法名第二行，得苦法忍名第三行，得四信心戒得清淨名第四行，若如戒住法得增長名第五行，若觀四諦名第六第七第八行，修集無相三昧名第九行，具足成就三三昧故名第十行，獲得解脫名十一行，阿羅漢果名十二行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「住菩薩行菩薩有何等相？菩薩摩訶薩淨無礙行，欲為法王入淨三昧故，欲具一切智，最後所得三昧法門與諸佛共，同佛一坐行一切行知一切法，知解脫方便、知佛行處、知無量解脫陀羅尼門、知大憶念、知大神通善根寂靜、知淨諸有，餘如十住法雲地說。具足菩薩莊嚴菩提道菩薩行法雲地，與諸佛共得菩提已，施於眾生無量法雨。如是法雨能淹一切煩惱塵埃，生法種芽，善芽增長成熟善根，是故此地名為法雲。以是義故名菩薩行。若說後地功德，先地所無。修一一行要經無量那由他劫乃得，具足三阿僧祇大劫得一切行。初阿僧祇大劫得解行。過解行已，第二大阿僧祇劫得喜行，得喜行時亦行無相行。過無相行已，第三阿僧祇大劫得無行無相行，是名菩薩得決定行。過無行無相行得無礙智行，過無礙智行得菩薩行。阿僧祇有二種：一者大劫不可數名阿僧祇；二者中劫不可數名阿僧祇。菩薩修行即是大劫阿僧祇也。若有菩薩懃精進者，能轉無量中劫，不能轉大劫。菩薩摩訶薩修集如是行，能壞煩惱障及智慧障。無相行時斷一切煩惱相，後行時永斷習氣，是名如來行。智障有三：一者皮；二者膚；三者骨。得喜行時已斷皮障，得無相行能斷膚障，得如來行能斷骨障。具足如是等行得十一淨：初行得性淨，第二行得解淨，第三行得心淨，第四行得戒淨，第五行得願淨，第六第七第八行得智莊嚴淨，第九行具菩提莊嚴淨，第十行真實智淨，第十一無礙智淨，第十二一切智淨，第十三習氣淨。第一第二行聞菩薩藏便得信心，第三行至心立願修集餘行，第四第五第六行了知法相，第七乃至第十三寂靜一切行因果畢竟行。聲聞亦有十二種行，有聲聞性是名初行，若得世間第一法名第二行，得苦法忍名第三行，得四信心戒得清淨名第四行，若如戒住法得增長名第五行，若觀四諦名第六第七第八行，修集無相三昧名第九行，具足成就三三昧故名第十行，獲得解脫名十一行，阿羅漢果名十二行。

畢竟地生品第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 畢竟地生品第一

「菩薩生有五種一切，一切行一切菩薩淨，為令眾生安隱樂故。一者為離苦有；二者隨心行有；三者勝有；四者自在有；五者菩薩後有。遠離苦有者，菩薩若見眾生飢渴苦惱遭荒穀貴，爾時菩薩以願力故，受大魚身無量由旬以施眾生，眾生食已飢渴得除，以願力故身轉增大。若有惡世一切眾生，四百四病同時發作，菩薩爾時以大願力作大醫王，能令眾生遠離病苦。若有惡世兵甲競起眾生恐怖，地主諍國不知厭足，菩薩爾時為大法王有大力勢，以善方便和合二敵，以軟語故壞其惡心，不打不罰不閉不繫，不斷其命劫其財寶，等視眾生猶如一子憐愍眾生。若有邪見為供養天造作邪業，菩薩為破如是邪見示受鬼身，現夢教言：『汝今不應殺羊祠祀。』是故菩薩為破眾生諸苦惱故示受諸有，是名離苦有。隨心行有者，菩薩摩訶薩以願力故，示受畜生種種諸身，為破畜生諸惡業故，作惡鬼身作惡人身，又作邪見婆羅門身，或復示作貪五欲身，先隨其心示受諸有，為令眾生離惡業故。雖受有身不作惡業，若彼作時自終不造，眾生見已亦效不作。以善方便破壞眾生所有惡業，是名隨心行有。勝有者，菩薩生時勝諸眾生，若姓若色若命若果報，果報如〈自利利他品〉說，是名勝有自在有者。修初喜行至十二行，菩薩爾時所示受身，名為自在，自在者即是願力。從性地乃至十二行，受轉輪王身、自在天身，乃至阿迦尼吒天身，及過阿迦尼吒一切諸有。於諸有中得無上身，以願力業力故，是名自在有。菩薩後有者，菩薩最後身名菩薩有。具足成就莊嚴菩提，若生婆羅門種、若生剎利種，得阿耨多羅三藐三菩提，作一切佛事，是名菩薩後有。過去菩薩摩訶薩亦受如是五有，現在未來諸菩薩等亦復如是，因是五有得阿耨多羅三藐三菩提果。若有菩薩修行示受是五有者，即得阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩生有五種一切，一切行一切菩薩淨，為令眾生安隱樂故。一者為離苦有；二者隨心行有；三者勝有；四者自在有；五者菩薩後有。遠離苦有者，菩薩若見眾生飢渴苦惱遭荒穀貴，爾時菩薩以願力故，受大魚身無量由旬以施眾生，眾生食已飢渴得除，以願力故身轉增大。若有惡世一切眾生，四百四病同時發作，菩薩爾時以大願力作大醫王，能令眾生遠離病苦。若有惡世兵甲競起眾生恐怖，地主諍國不知厭足，菩薩爾時為大法王有大力勢，以善方便和合二敵，以軟語故壞其惡心，不打不罰不閉不繫，不斷其命劫其財寶，等視眾生猶如一子憐愍眾生。若有邪見為供養天造作邪業，菩薩為破如是邪見示受鬼身，現夢教言：『汝今不應殺羊祠祀。』是故菩薩為破眾生諸苦惱故示受諸有，是名離苦有。隨心行有者，菩薩摩訶薩以願力故，示受畜生種種諸身，為破畜生諸惡業故，作惡鬼身作惡人身，又作邪見婆羅門身，或復示作貪五欲身，先隨其心示受諸有，為令眾生離惡業故。雖受有身不作惡業，若彼作時自終不造，眾生見已亦效不作。以善方便破壞眾生所有惡業，是名隨心行有。勝有者，菩薩生時勝諸眾生，若姓若色若命若果報，果報如〈自利利他品〉說，是名勝有自在有者。修初喜行至十二行，菩薩爾時所示受身，名為自在，自在者即是願力。從性地乃至十二行，受轉輪王身、自在天身，乃至阿迦尼吒天身，及過阿迦尼吒一切諸有。於諸有中得無上身，以願力業力故，是名自在有。菩薩後有者，菩薩最後身名菩薩有。具足成就莊嚴菩提，若生婆羅門種、若生剎利種，得阿耨多羅三藐三菩提，作一切佛事，是名菩薩後有。過去菩薩摩訶薩亦受如是五有，現在未來諸菩薩等亦復如是，因是五有得阿耨多羅三藐三菩提果。若有菩薩修行示受是五有者，即得阿耨多羅三藐三菩提。」