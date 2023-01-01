菩薩善戒經卷第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩善戒經卷第七

宋罽賓三藏求那跋摩譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋罽賓三藏求那跋摩譯

菩薩地助菩提數法餘品第十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩地助菩提數法餘品第十九

「云何菩薩摩訶薩陀羅尼？陀羅尼有四種：一者法陀羅尼；二者義陀羅尼；三者辭陀羅尼；四者忍陀羅尼。法陀羅尼者，菩薩心得憶念，以念力故得大智慧，大智力故知諸法界，言辭字句堅心受持，經無量世無有忘失。義陀羅尼者，如法陀羅尼隨順解義，於無量世受持不忘。辭陀羅尼者，菩薩摩訶薩為破眾生種種惡故，受持神呪讀誦通利利益眾生，為呪術故受持五法：一者不食肉；二者不飲酒；三者不食五辛；四者不婬；五者不淨之家不在中食。菩薩具足如是五法，能大利益無量眾生，諸惡鬼神諸毒諸病無不能治。忍陀羅尼者，菩薩摩訶薩智慧力故，心樂寂靜不與人居，默然不語獨處無伴，於食知足食一種食，坐禪思惟夜不眠寐。時佛即以陀羅尼呪教之令誦： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩摩訶薩陀羅尼？陀羅尼有四種：一者法陀羅尼；二者義陀羅尼；三者辭陀羅尼；四者忍陀羅尼。法陀羅尼者，菩薩心得憶念，以念力故得大智慧，大智力故知諸法界，言辭字句堅心受持，經無量世無有忘失。義陀羅尼者，如法陀羅尼隨順解義，於無量世受持不忘。辭陀羅尼者，菩薩摩訶薩為破眾生種種惡故，受持神呪讀誦通利利益眾生，為呪術故受持五法：一者不食肉；二者不飲酒；三者不食五辛；四者不婬；五者不淨之家不在中食。菩薩具足如是五法，能大利益無量眾生，諸惡鬼神諸毒諸病無不能治。忍陀羅尼者，菩薩摩訶薩智慧力故，心樂寂靜不與人居，默然不語獨處無伴，於食知足食一種食，坐禪思惟夜不眠寐。時佛即以陀羅尼呪教之令誦：

「『乙致 蜜致 䩭致毘 羼提 般檀那 莎呵』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『乙致 蜜致 䩭致毘 羼提 般檀那 莎呵』

「菩薩爾時從佛受已，深心觀察知字無義，以無義故無有義語，若無義語辭亦無義、法亦無義，以無義故一切諸法悉不可說。義者，一切諸法無義義也。以忍力故了了能知四陀羅尼，以了知故則得具足忍陀羅尼，以能具足忍陀羅尼故不久得成阿耨多羅三藐三菩提。菩薩摩訶薩初阿僧祇劫修集行時，得是法、義二陀羅尼，因此法義二陀羅尼修集三昧，因修三昧發誓願故復得辭、忍二陀羅尼。菩薩若能具足四事，得四陀羅尼。一者不貪五欲；二者於眾生中無嫉妬心；三者能施施已無悔；四者樂聞正法受持讀誦書寫解說菩薩法藏、菩薩摩夷。云何菩薩發大誓願？有五種：一者發心發願；二者有發願；三者行發願；四者善發願；五者大發願。初發菩提心時名發心發願；為利眾生生人天故名有發願；為眾生故修無量心名行發願；修集一切菩薩善法名善發願；不惜身命護持正法名大發願。菩薩若以十種供養佛法僧寶護持正法，見持法者供養恭敬，是名大發願。菩薩摩訶薩生兜率天乃至大涅槃，是名大發願。菩薩摩訶薩從初發心乃至得阿耨多羅三藐三菩提，是名大發願。菩薩摩訶薩為度眾生遍在諸有隨而受身，是名大發願。菩薩摩訶薩常以大乘菩薩法藏、菩薩摩夷教化眾生，是名大發願。菩薩摩訶薩凡所演說無不利益，無善根者令生善芽，是名大發願。云何名為菩薩摩訶薩修空三昧？菩薩深觀一切諸法有可說性，是可說性不可說性中無，故名空三昧。云何無願三昧？菩薩摩訶薩以一切法可宣說故有我有我所，有我有我所故則名為苦。菩薩摩訶薩破邪想故，知一切法不可宣說，是故不著我及我所。無我無我所故更不願求，是名無願三昧。云何無相三昧？菩薩摩訶薩知一切法不可宣說，以不可說故悉無一切煩惱之相，以無相故名為寂靜，修寂靜故是名無相三昧。如來何故說三三昧？一切諸法凡有二種：一者有為有；二者無為有。有為有者謂我我所，無為有者所謂涅槃。有為有者，菩薩摩訶薩觀一切苦不生願求，是名無願三昧。無為有者所謂涅槃，菩薩摩訶薩於涅槃中不生樂想，是名無想。無為者亦有亦無，是故菩薩非願非不願。菩薩摩訶薩見有有、見無無，有中無無、無中無有，是名為空。菩薩爾時修空三昧得真實智，如是三昧聲聞緣覺亦修亦學而不能說。一切諸法不可宣說，諸佛菩薩為令眾生得寂靜故說是四法，一切有為法無常、苦、無我、涅槃寂靜。諸佛菩薩為諸眾生說是四法，當知已說一切法界諸法根本，是名優陀那。優陀那者，過去無量一切諸佛亦如是說。能作上者名優陀那，增長善法名優陀那。云何菩薩見有為法悉是無常？菩薩摩訶薩知 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩爾時從佛受已，深心觀察知字無義，以無義故無有義語，若無義語辭亦無義、法亦無義，以無義故一切諸法悉不可說。義者，一切諸法無義義也。以忍力故了了能知四陀羅尼，以了知故則得具足忍陀羅尼，以能具足忍陀羅尼故不久得成阿耨多羅三藐三菩提。菩薩摩訶薩初阿僧祇劫修集行時，得是法、義二陀羅尼，因此法義二陀羅尼修集三昧，因修三昧發誓願故復得辭、忍二陀羅尼。菩薩若能具足四事，得四陀羅尼。一者不貪五欲；二者於眾生中無嫉妬心；三者能施施已無悔；四者樂聞正法受持讀誦書寫解說菩薩法藏、菩薩摩夷。云何菩薩發大誓願？有五種：一者發心發願；二者有發願；三者行發願；四者善發願；五者大發願。初發菩提心時名發心發願；為利眾生生人天故名有發願；為眾生故修無量心名行發願；修集一切菩薩善法名善發願；不惜身命護持正法名大發願。菩薩若以十種供養佛法僧寶護持正法，見持法者供養恭敬，是名大發願。菩薩摩訶薩生兜率天乃至大涅槃，是名大發願。菩薩摩訶薩從初發心乃至得阿耨多羅三藐三菩提，是名大發願。菩薩摩訶薩為度眾生遍在諸有隨而受身，是名大發願。菩薩摩訶薩常以大乘菩薩法藏、菩薩摩夷教化眾生，是名大發願。菩薩摩訶薩凡所演說無不利益，無善根者令生善芽，是名大發願。云何名為菩薩摩訶薩修空三昧？菩薩深觀一切諸法有可說性，是可說性不可說性中無，故名空三昧。云何無願三昧？菩薩摩訶薩以一切法可宣說故有我有我所，有我有我所故則名為苦。菩薩摩訶薩破邪想故，知一切法不可宣說，是故不著我及我所。無我無我所故更不願求，是名無願三昧。云何無相三昧？菩薩摩訶薩知一切法不可宣說，以不可說故悉無一切煩惱之相，以無相故名為寂靜，修寂靜故是名無相三昧。如來何故說三三昧？一切諸法凡有二種：一者有為有；二者無為有。有為有者謂我我所，無為有者所謂涅槃。有為有者，菩薩摩訶薩觀一切苦不生願求，是名無願三昧。無為有者所謂涅槃，菩薩摩訶薩於涅槃中不生樂想，是名無想。無為者亦有亦無，是故菩薩非願非不願。菩薩摩訶薩見有有、見無無，有中無無、無中無有，是名為空。菩薩爾時修空三昧得真實智，如是三昧聲聞緣覺亦修亦學而不能說。一切諸法不可宣說，諸佛菩薩為令眾生得寂靜故說是四法，一切有為法無常、苦、無我、涅槃寂靜。諸佛菩薩為諸眾生說是四法，當知已說一切法界諸法根本，是名優陀那。優陀那者，過去無量一切諸佛亦如是說。能作上者名優陀那，增長善法名優陀那。云何菩薩見有為法悉是無常？菩薩摩訶薩知

有為法可說無常，是故一切有為無常。知諸法性真實義中無因果故不可宣說，是故作相言一切法悉是生滅。以是過去有為亦生亦滅，是故過去之法不見有因、不見有性。以不見因性故，說過去法悉是無常。現在法知生而不知滅，現在之法不見其因，見果見性不滅，故知性不知因。未來有為法不見生滅，是故知因、不知果不知性，以未生故，是故菩薩知因不知性。爾時觀三世一一念有三相，若過一念則有四相。先滅法已次第生相似法，是名為生。生已作事，是名為住。先滅法相滅法已見相似，是名為老。生已不住至於二念，是名為壞。菩薩見有為法相一種，如生，住老亦如是，唯壞相異。何以故？不共三相住故。如是四相見有二種：一者有；二者無。有者三相，無者第四相。菩薩見有為法，不見生、不見住、不見老、不見壞。何以故？生住老壞無真性故。菩薩摩訶薩見色法生、色法住、色法老、色法壞，不見生住老壞。菩薩摩訶薩以方便觀，不見四相。方便觀者，菩薩觀。若離色法別有生者，色法生時生亦應生。若爾者，一切諸法皆應二生：一者色生；二者生生。如是二生，若即法若離法。若不離者則無生生。若言離法別有生者，是義不然。若不離者，爾時色無有生。生因緣故，生住老壞亦如是。若壞自性有者，當知是壞亦生亦壞。若壞生者，當知一切有為之法悉無有滅，入滅定時心心數法常應還生，色法滅時亦應還生。何以故？是壞生故。是故諸法悉應是常。是故菩薩離色法已不見四相，知有為法性無常故，亦常宣說有為無常。菩薩觀見有為之法有三種苦：苦苦、行苦、壞苦。是故如來說有為法一切是苦。云何菩薩見有為法無我？無我者有二種：一者眾生無我；二者法無我。眾生無我者，眾生非是有法、非是無法、非是離有無法，是名眾生無我。法無我者，一切諸法可說，可說性無故，是名法無我。有如是等二種無我，是故如來說有為法一切無我。如是有為斷現在因、障未來因，是名涅槃。無煩惱結，故名寂靜。若是菩薩以不淨心觀於涅槃、聲聞未得道果觀於涅槃，俱亦未實知涅槃性，亦是涅槃相。譬如大王為子息故刻木造作象馬鹿兔，王子亦於非真實象馬作真實想。是王或時讚歎象馬，諸子各謂讚己象馬，其後出舍見真象馬即生慚愧：『我等云何於非象馬生象馬想？云何於此同名同相生真實想？』如來亦說，菩薩心不清淨、聲聞之人未證道果住生死舍，如來為說涅槃寂靜。菩薩聲聞聞已亦生真涅槃想，實不能知真涅槃也。聞佛說時，生心作想言是涅槃。其後修集八正道已，得淨智慧出生死舍，爾乃真實知涅槃性，方生慚愧：『 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有為法可說無常，是故一切有為無常。知諸法性真實義中無因果故不可宣說，是故作相言一切法悉是生滅。以是過去有為亦生亦滅，是故過去之法不見有因、不見有性。以不見因性故，說過去法悉是無常。現在法知生而不知滅，現在之法不見其因，見果見性不滅，故知性不知因。未來有為法不見生滅，是故知因、不知果不知性，以未生故，是故菩薩知因不知性。爾時觀三世一一念有三相，若過一念則有四相。先滅法已次第生相似法，是名為生。生已作事，是名為住。先滅法相滅法已見相似，是名為老。生已不住至於二念，是名為壞。菩薩見有為法相一種，如生，住老亦如是，唯壞相異。何以故？不共三相住故。如是四相見有二種：一者有；二者無。有者三相，無者第四相。菩薩見有為法，不見生、不見住、不見老、不見壞。何以故？生住老壞無真性故。菩薩摩訶薩見色法生、色法住、色法老、色法壞，不見生住老壞。菩薩摩訶薩以方便觀，不見四相。方便觀者，菩薩觀。若離色法別有生者，色法生時生亦應生。若爾者，一切諸法皆應二生：一者色生；二者生生。如是二生，若即法若離法。若不離者則無生生。若言離法別有生者，是義不然。若不離者，爾時色無有生。生因緣故，生住老壞亦如是。若壞自性有者，當知是壞亦生亦壞。若壞生者，當知一切有為之法悉無有滅，入滅定時心心數法常應還生，色法滅時亦應還生。何以故？是壞生故。是故諸法悉應是常。是故菩薩離色法已不見四相，知有為法性無常故，亦常宣說有為無常。菩薩觀見有為之法有三種苦：苦苦、行苦、壞苦。是故如來說有為法一切是苦。云何菩薩見有為法無我？無我者有二種：一者眾生無我；二者法無我。眾生無我者，眾生非是有法、非是無法、非是離有無法，是名眾生無我。法無我者，一切諸法可說，可說性無故，是名法無我。有如是等二種無我，是故如來說有為法一切無我。如是有為斷現在因、障未來因，是名涅槃。無煩惱結，故名寂靜。若是菩薩以不淨心觀於涅槃、聲聞未得道果觀於涅槃，俱亦未實知涅槃性，亦是涅槃相。譬如大王為子息故刻木造作象馬鹿兔，王子亦於非真實象馬作真實想。是王或時讚歎象馬，諸子各謂讚己象馬，其後出舍見真象馬即生慚愧：『我等云何於非象馬生象馬想？云何於此同名同相生真實想？』如來亦說，菩薩心不清淨、聲聞之人未證道果住生死舍，如來為說涅槃寂靜。菩薩聲聞聞已亦生真涅槃想，實不能知真涅槃也。聞佛說時，生心作想言是涅槃。其後修集八正道已，得淨智慧出生死舍，爾乃真實知涅槃性，方生慚愧：『

我等云何於非涅槃生涅槃想？』譬如病人往良醫所，爾時良醫為破病故隨病授藥，病者得已心生歡喜，作真藥想即便服之。既服藥已，所患雖除，更發餘病。爾時良醫斷先所服更與餘藥，病者復言：『大師！先藥佳良，力能治病。』非是藥能。良醫雖說如是藥好，而此病者猶故不信。爾時病者服藥病差，方乃信藥生慚愧心。佛說法時亦復如是，眾生聞已壞小煩惱，即便生於真實之想。更起煩惱，言佛無常。如來復為說甚深法，雖復聞之猶不生信以本為實。菩薩若得清淨之道，爾時方生慚愧之心：『如來實常。我云何言如來無常？』是故如來說有為法一切無常、苦、無我等，涅槃寂靜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等云何於非涅槃生涅槃想？』譬如病人往良醫所，爾時良醫為破病故隨病授藥，病者得已心生歡喜，作真藥想即便服之。既服藥已，所患雖除，更發餘病。爾時良醫斷先所服更與餘藥，病者復言：『大師！先藥佳良，力能治病。』非是藥能。良醫雖說如是藥好，而此病者猶故不信。爾時病者服藥病差，方乃信藥生慚愧心。佛說法時亦復如是，眾生聞已壞小煩惱，即便生於真實之想。更起煩惱，言佛無常。如來復為說甚深法，雖復聞之猶不生信以本為實。菩薩若得清淨之道，爾時方生慚愧之心：『如來實常。我云何言如來無常？』是故如來說有為法一切無常、苦、無我等，涅槃寂靜。

菩薩地功德品第二十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩地功德品第二十

「菩薩摩訶薩修菩提行，有五事不可思議。一者憐愍一切眾生；二者為利眾生受生死苦；三者以善方便調伏眾生；四者發心欲知甚深難義；五者欲知不可思議神足。如是五法不與一切眾生共之，是故得名不可思議。菩薩摩訶薩復有五事不可思議。菩薩摩訶薩為利眾生受於苦因，以受苦因故得受安樂，以受樂故具足成就不思議法。復次菩薩觀生死過、涅槃寂靜，為眾生故不樂涅槃，流轉生死是名受樂，以受樂故具足成就不思議法。復次菩薩樂於空閑寂靜默然，為諸眾生演說正法是名受樂，以受樂故具足成就不思議法。復次菩薩摩訶薩為眾生故行六波羅蜜，亦復不求六波羅蜜果是名受樂，以受樂故具足成就不思議法。復次菩薩摩訶薩營他事業如造已務，甘心喜樂不辭懃苦是名受樂，以受樂故具足成就不思議法。是名菩薩五事不可思議法。菩薩復有五事，於諸眾生其心平等。一者初發菩提心時，普為一切非為一人，是名平等。二者菩薩修大悲時，普為一切非為一人，是名平等。三者菩薩修集一子地時，普為一切非為一人，是名平等。四者菩薩普觀十二因緣一切等有，是名平等。五者菩薩求阿耨多羅三藐三菩提時，普為一切非為一人，是名平等。菩薩摩訶薩復有五事為利眾生：一者教修正命；二者教習世事方便；三者見貧窮者方便教令破貧窮苦；四者為上善者說正實道；五者為三乘故說三乘法，是名五事利益。眾生有五事法報菩薩恩：一者受持善法一切禁戒；二者貧者受已如教修行破於貧窮；三者供養三寶；四者於菩薩所聞法受持讀誦書寫分別解說轉以教他；五者見持法者恭敬供養。菩薩摩訶薩行菩提道，至心立願常求五事：一者常願世間有佛興出；二者常願具足六波羅蜜；三者常願求覓菩薩法藏菩薩摩夷；四者常願當得解脫；五者常願眷屬成就，是名為五。菩薩復有五事利益眾生，如〈自利利他品〉中說。菩薩復有五事疾得阿耨多羅三藐三菩提：一者護法；二者修行善行；三者智慧力；四者專心寂靜；五者定得菩薩性，是名為五。護法者，菩薩具足護陀羅尼，從他聞法速得解了。復次菩薩具足護念，以護念故受法不忘。復次菩薩具護智慧，以護智故分別法界。復次菩薩具足護心，調諸根故。復次菩薩具護他心，隨他行故。是名護法。修行善行者，菩薩於法順解順說，常修善法四無量心，願向阿耨多羅三藐三菩提，是名善行。智慧力者，菩薩摩訶薩從初發心，乃至得阿耨多羅三藐三菩提，是名智慧力。專心寂靜者，菩薩摩訶薩以十淨法供養如來，如上所說，是名寂靜。定得菩薩性者，所謂菩薩住一子地、不退轉地，是名菩薩定得菩薩性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩修菩提行，有五事不可思議。一者憐愍一切眾生；二者為利眾生受生死苦；三者以善方便調伏眾生；四者發心欲知甚深難義；五者欲知不可思議神足。如是五法不與一切眾生共之，是故得名不可思議。菩薩摩訶薩復有五事不可思議。菩薩摩訶薩為利眾生受於苦因，以受苦因故得受安樂，以受樂故具足成就不思議法。復次菩薩觀生死過、涅槃寂靜，為眾生故不樂涅槃，流轉生死是名受樂，以受樂故具足成就不思議法。復次菩薩樂於空閑寂靜默然，為諸眾生演說正法是名受樂，以受樂故具足成就不思議法。復次菩薩摩訶薩為眾生故行六波羅蜜，亦復不求六波羅蜜果是名受樂，以受樂故具足成就不思議法。復次菩薩摩訶薩營他事業如造已務，甘心喜樂不辭懃苦是名受樂，以受樂故具足成就不思議法。是名菩薩五事不可思議法。菩薩復有五事，於諸眾生其心平等。一者初發菩提心時，普為一切非為一人，是名平等。二者菩薩修大悲時，普為一切非為一人，是名平等。三者菩薩修集一子地時，普為一切非為一人，是名平等。四者菩薩普觀十二因緣一切等有，是名平等。五者菩薩求阿耨多羅三藐三菩提時，普為一切非為一人，是名平等。菩薩摩訶薩復有五事為利眾生：一者教修正命；二者教習世事方便；三者見貧窮者方便教令破貧窮苦；四者為上善者說正實道；五者為三乘故說三乘法，是名五事利益。眾生有五事法報菩薩恩：一者受持善法一切禁戒；二者貧者受已如教修行破於貧窮；三者供養三寶；四者於菩薩所聞法受持讀誦書寫分別解說轉以教他；五者見持法者恭敬供養。菩薩摩訶薩行菩提道，至心立願常求五事：一者常願世間有佛興出；二者常願具足六波羅蜜；三者常願求覓菩薩法藏菩薩摩夷；四者常願當得解脫；五者常願眷屬成就，是名為五。菩薩復有五事利益眾生，如〈自利利他品〉中說。菩薩復有五事疾得阿耨多羅三藐三菩提：一者護法；二者修行善行；三者智慧力；四者專心寂靜；五者定得菩薩性，是名為五。護法者，菩薩具足護陀羅尼，從他聞法速得解了。復次菩薩具足護念，以護念故受法不忘。復次菩薩具護智慧，以護智故分別法界。復次菩薩具足護心，調諸根故。復次菩薩具護他心，隨他行故。是名護法。修行善行者，菩薩於法順解順說，常修善法四無量心，願向阿耨多羅三藐三菩提，是名善行。智慧力者，菩薩摩訶薩從初發心，乃至得阿耨多羅三藐三菩提，是名智慧力。專心寂靜者，菩薩摩訶薩以十淨法供養如來，如上所說，是名寂靜。定得菩薩性者，所謂菩薩住一子地、不退轉地，是名菩薩定得菩薩性。

菩薩摩訶薩有五事善法損減：一者不能供養於法及說法者；二者放逸懈怠；三者樂起煩惱心掉不息；四者於同菩薩心生憍慢；五者於菩薩藏顛倒解義。菩薩有五法善法增長：一者供養於法及說法者；二者攝心精進；三者所起煩惱心樂除滅；四者於同菩薩心生恭敬；五者於菩薩藏隨順解義。有五事實非菩薩假名菩薩、實非沙門假名沙門、非婆羅門假名婆羅門，不得菩薩戒、不中同止。一者惡性；二者護毀禁者；三者不得禪定示得禪相；四者邪命自活；五者見有智者生嫉誹謗。有五事真名菩薩、真名沙門、真名婆羅門，得菩薩戒、得與同止。一者善性調和；二者治毀禁者；三者實得禪定不示其相；四者正命自活；五者見有智者生喜讚歎。菩薩摩訶薩教化眾生有十種：一者為破惡法故；二者為知法界故；三者不作犯故；四者犯已慚愧悔故；五者調伏諸根故；六者不放逸故；七者遠離惡知識故；八者住寂靜處故；九者遠離煩惱故；十者得解脫故，是名為十。授菩薩記有六事：一者定有菩薩性未發阿耨多羅三藐三菩提心；二者未有菩薩性而發阿耨多羅三藐三菩提心；三者有菩薩性亦發阿耨多羅三藐三菩提心；四者於無量世為菩提故修行善行；五者定得阿耨多羅三藐三菩提，不說時定；六者定得阿耨多羅三藐三菩提亦說時定，是名為六。有三事菩薩定得阿耨多羅三藐三菩提：一者定有性；二者得不退心；三者凡所作事悉為眾生生善法芽。菩薩以是三定為佛所記。菩薩摩訶薩不具五事不得阿耨多羅三藐三菩提：一者不發菩提之心；二者不得憐愍之心；三者不懃精進；四者不敬重戒；五者不知一切世事。菩薩若不具足如是五事，不得阿耨多羅三藐三菩提。若有說言，離是五法得阿耨多羅三藐三菩提者，無有是處。有五事菩薩常所修集：一者不放逸；二者為破眾生貧窮困苦；三者供養三寶；四者至心持戒有犯尋覺；五者所作善事悉以迴向阿耨多羅三藐三菩提。菩薩摩訶薩有十法勝一切法：一者菩薩性勝一切性；二者初發菩提心勝於一切世間出世間發心；三者毘梨耶波羅蜜、般若波羅蜜勝於一切諸波羅蜜；四者軟語攝法勝於諸攝；五者如來勝於一切眾生；六者悲心勝於一切無量心；七者所修四禪勝一切禪；八者空三昧勝一切三昧；九者滅盡定勝一切滅定；十者淨方便勝一切方便，是為十法。有四事唯佛菩薩獨能流布，非餘沙門婆羅門天魔梵等所能流布，若從佛聞則能流布。一者法流布；二者實流布；三者方便流布；四者乘流布。法流布者，次第演說十二部經。實流布者有一種，謂不妄語。復有二種，謂世諦、第一義諦。復有三種：相實、口實、行實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩摩訶薩有五事善法損減：一者不能供養於法及說法者；二者放逸懈怠；三者樂起煩惱心掉不息；四者於同菩薩心生憍慢；五者於菩薩藏顛倒解義。菩薩有五法善法增長：一者供養於法及說法者；二者攝心精進；三者所起煩惱心樂除滅；四者於同菩薩心生恭敬；五者於菩薩藏隨順解義。有五事實非菩薩假名菩薩、實非沙門假名沙門、非婆羅門假名婆羅門，不得菩薩戒、不中同止。一者惡性；二者護毀禁者；三者不得禪定示得禪相；四者邪命自活；五者見有智者生嫉誹謗。有五事真名菩薩、真名沙門、真名婆羅門，得菩薩戒、得與同止。一者善性調和；二者治毀禁者；三者實得禪定不示其相；四者正命自活；五者見有智者生喜讚歎。菩薩摩訶薩教化眾生有十種：一者為破惡法故；二者為知法界故；三者不作犯故；四者犯已慚愧悔故；五者調伏諸根故；六者不放逸故；七者遠離惡知識故；八者住寂靜處故；九者遠離煩惱故；十者得解脫故，是名為十。授菩薩記有六事：一者定有菩薩性未發阿耨多羅三藐三菩提心；二者未有菩薩性而發阿耨多羅三藐三菩提心；三者有菩薩性亦發阿耨多羅三藐三菩提心；四者於無量世為菩提故修行善行；五者定得阿耨多羅三藐三菩提，不說時定；六者定得阿耨多羅三藐三菩提亦說時定，是名為六。有三事菩薩定得阿耨多羅三藐三菩提：一者定有性；二者得不退心；三者凡所作事悉為眾生生善法芽。菩薩以是三定為佛所記。菩薩摩訶薩不具五事不得阿耨多羅三藐三菩提：一者不發菩提之心；二者不得憐愍之心；三者不懃精進；四者不敬重戒；五者不知一切世事。菩薩若不具足如是五事，不得阿耨多羅三藐三菩提。若有說言，離是五法得阿耨多羅三藐三菩提者，無有是處。有五事菩薩常所修集：一者不放逸；二者為破眾生貧窮困苦；三者供養三寶；四者至心持戒有犯尋覺；五者所作善事悉以迴向阿耨多羅三藐三菩提。菩薩摩訶薩有十法勝一切法：一者菩薩性勝一切性；二者初發菩提心勝於一切世間出世間發心；三者毘梨耶波羅蜜、般若波羅蜜勝於一切諸波羅蜜；四者軟語攝法勝於諸攝；五者如來勝於一切眾生；六者悲心勝於一切無量心；七者所修四禪勝一切禪；八者空三昧勝一切三昧；九者滅盡定勝一切滅定；十者淨方便勝一切方便，是為十法。有四事唯佛菩薩獨能流布，非餘沙門婆羅門天魔梵等所能流布，若從佛聞則能流布。一者法流布；二者實流布；三者方便流布；四者乘流布。法流布者，次第演說十二部經。實流布者有一種，謂不妄語。復有二種，謂世諦、第一義諦。復有三種：相實、口實、行實。

復有四種，謂苦、集、滅、道。復有五種：一者因實；二者果實；三者智實；四者知境界實；五者無上實。復有六種：一者實實；二者虛妄實；三者智實；四者遠離實；五者證實；六者修實。復有七種：一者愛實；二者苦實；三者解脫實；四者法實；五者解實；六者聖實；七者非聖實。復有八種：一者行苦實；二者苦苦實；三者生苦實；四者滅實；五者煩惱實；六者解脫實；七者善行實；八者善果實。復有九種：一者無常實；二者苦實；三者不淨實；四者空實；五者無我實；六者有愛實；七者斷愛實；八者斷二愛方便實；九者有餘涅槃實。復有十種：一者非分強作苦實；二者貧窮苦實；三者四大不調苦實；四者愛別離苦實；五者怨憎會苦實；六者業實；七者果報實；八者煩惱實；九者善思惟實；十者正見實。是為十法名實流布。方便流布者，如〈方便品〉說。乘流布者，所謂聲聞乘、辟支佛乘、佛乘。是名為四。菩薩摩訶薩觀一切方便有五無量：一者眾生界無量；二者世界無量；三者法界無量；四者調伏界無量；五者調伏方便無量。眾生界者，有六十一種。住喜地菩薩，觀眾生界轉為無量。世界無量者，有無量名故，如此世界名為娑婆，是故梵天名娑婆主。法無量者，善、不善、無記轉為無量。調伏無量者有一種，謂調伏故。復有二種，具足煩惱、不具煩惱。復有三種：上、中、下根。復有四種：婆羅門、剎利、毘舍、首陀。復有五種：多貪、多瞋、多癡、多慢、多惡覺觀。復有六種：出家、在家、未熟、已熟、未得解脫、已得解脫。復有七種：一者聞已便解；二者以譬喻得解；三者一句一句解；四者一字一字解；五者現在熟；六者他世熟；七者隨因緣熟。復有八種，所謂八眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有四種，謂苦、集、滅、道。復有五種：一者因實；二者果實；三者智實；四者知境界實；五者無上實。復有六種：一者實實；二者虛妄實；三者智實；四者遠離實；五者證實；六者修實。復有七種：一者愛實；二者苦實；三者解脫實；四者法實；五者解實；六者聖實；七者非聖實。復有八種：一者行苦實；二者苦苦實；三者生苦實；四者滅實；五者煩惱實；六者解脫實；七者善行實；八者善果實。復有九種：一者無常實；二者苦實；三者不淨實；四者空實；五者無我實；六者有愛實；七者斷愛實；八者斷二愛方便實；九者有餘涅槃實。復有十種：一者非分強作苦實；二者貧窮苦實；三者四大不調苦實；四者愛別離苦實；五者怨憎會苦實；六者業實；七者果報實；八者煩惱實；九者善思惟實；十者正見實。是為十法名實流布。方便流布者，如〈方便品〉說。乘流布者，所謂聲聞乘、辟支佛乘、佛乘。是名為四。菩薩摩訶薩觀一切方便有五無量：一者眾生界無量；二者世界無量；三者法界無量；四者調伏界無量；五者調伏方便無量。眾生界者，有六十一種。住喜地菩薩，觀眾生界轉為無量。世界無量者，有無量名故，如此世界名為娑婆，是故梵天名娑婆主。法無量者，善、不善、無記轉為無量。調伏無量者有一種，謂調伏故。復有二種，具足煩惱、不具煩惱。復有三種：上、中、下根。復有四種：婆羅門、剎利、毘舍、首陀。復有五種：多貪、多瞋、多癡、多慢、多惡覺觀。復有六種：出家、在家、未熟、已熟、未得解脫、已得解脫。復有七種：一者聞已便解；二者以譬喻得解；三者一句一句解；四者一字一字解；五者現在熟；六者他世熟；七者隨因緣熟。復有八種，所謂八眾。

「復有九種：一名如來調伏；二聲聞調伏；三緣覺調伏；四菩薩調伏；五難調伏；六易調伏；七軟語調伏；八呵嘖調伏；九軟語呵嘖調伏。復有十種：一者地獄；二者畜生；三者餓鬼；四者欲界人天；五者中陰；六者色；七者非色；八者想；九者無想；十者非想非非想，是名十種。是五十五種觀作無量。眾生界、調伏界有何差別？眾生界者，都不分別有性無性；調伏界者，分別有性無性。調伏方便無量者，如初品中說，是故菩薩五種無量攝取一切方便。菩薩摩訶薩欲知真實當求四事：一者推物；二者推名；三者推性；四者推分別，如是四事亦如前說。諸佛菩薩為眾生說法有五事：一者說時即悟四諦；二者說時即得解脫；三者說時即發阿耨多羅三藐三菩提心；四者說時得菩薩羼提；五者眾生聞已受持讀誦書寫解說護持正法，是名諸佛菩薩為眾生說法得大功德不可思議。云何名大乘？有七事大，故名大乘。一者法大。法大者，菩薩法藏於十二部經最大最上，故名毘佛略。二者心大。心大者，謂發阿耨多羅三藐三菩提心。三者解大。解大者，解菩薩藏毘佛略經。四者淨大。淨大者，菩薩發心已其心清淨，乃至得阿耨多羅三藐三菩提。五者莊嚴大。莊嚴大者，菩薩具足功德莊嚴、智慧莊嚴，得阿耨多羅三藐三菩提。六者時大。時大者，菩薩摩訶薩為阿耨多羅三藐三菩提故，三阿僧祇劫修行苦行。七者具足大。具足大者，菩薩具足三十二相八十種好以自莊嚴，得阿耨多羅三藐三菩提。法大、心大、解大、淨大、莊嚴大、時大，如是六大名之為因；具足大者名之為果。有八法能攝一切大乘：一者演說菩薩法藏。說菩薩藏義，說菩薩藏中諸佛菩薩不可思議，思惟其義，修集其義，得具足義，得修集果，解甚深義，是名為八。菩薩摩訶薩如是學者，得阿耨多羅三藐三菩提。菩薩修學菩薩菩提有十種：一者性住；二者入；三者不淨心；四者淨心；五者不熟；六者熟；七者不定；八者定；九者一生得；十者現身得定性淨心學諸法，是名為住發阿耨多羅三藐三菩提心，是名為入。入者，未得淨地名為不淨；得淨地已是名為淨。淨者，未入畢竟地時名為未熟；入畢竟地名之為熟。熟者，未入定地名為不定；已入定地名之為定。熟有二種：一者一生得阿耨多羅三藐三菩提；二者現身得阿耨多羅三藐三菩提。如是十種菩薩摩訶薩，能受菩薩戒、行菩薩戒。是十種菩薩攝一切菩薩。若能至心受持修行菩薩戒者，是名菩薩、是名摩訶薩、是名智者、是名勇健、是名上仙、是名佛子、是名佛持、是名大勝、是名佛戒、是名無畏、是名大聖、是名商主、是名船師、是名 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有九種：一名如來調伏；二聲聞調伏；三緣覺調伏；四菩薩調伏；五難調伏；六易調伏；七軟語調伏；八呵嘖調伏；九軟語呵嘖調伏。復有十種：一者地獄；二者畜生；三者餓鬼；四者欲界人天；五者中陰；六者色；七者非色；八者想；九者無想；十者非想非非想，是名十種。是五十五種觀作無量。眾生界、調伏界有何差別？眾生界者，都不分別有性無性；調伏界者，分別有性無性。調伏方便無量者，如初品中說，是故菩薩五種無量攝取一切方便。菩薩摩訶薩欲知真實當求四事：一者推物；二者推名；三者推性；四者推分別，如是四事亦如前說。諸佛菩薩為眾生說法有五事：一者說時即悟四諦；二者說時即得解脫；三者說時即發阿耨多羅三藐三菩提心；四者說時得菩薩羼提；五者眾生聞已受持讀誦書寫解說護持正法，是名諸佛菩薩為眾生說法得大功德不可思議。云何名大乘？有七事大，故名大乘。一者法大。法大者，菩薩法藏於十二部經最大最上，故名毘佛略。二者心大。心大者，謂發阿耨多羅三藐三菩提心。三者解大。解大者，解菩薩藏毘佛略經。四者淨大。淨大者，菩薩發心已其心清淨，乃至得阿耨多羅三藐三菩提。五者莊嚴大。莊嚴大者，菩薩具足功德莊嚴、智慧莊嚴，得阿耨多羅三藐三菩提。六者時大。時大者，菩薩摩訶薩為阿耨多羅三藐三菩提故，三阿僧祇劫修行苦行。七者具足大。具足大者，菩薩具足三十二相八十種好以自莊嚴，得阿耨多羅三藐三菩提。法大、心大、解大、淨大、莊嚴大、時大，如是六大名之為因；具足大者名之為果。有八法能攝一切大乘：一者演說菩薩法藏。說菩薩藏義，說菩薩藏中諸佛菩薩不可思議，思惟其義，修集其義，得具足義，得修集果，解甚深義，是名為八。菩薩摩訶薩如是學者，得阿耨多羅三藐三菩提。菩薩修學菩薩菩提有十種：一者性住；二者入；三者不淨心；四者淨心；五者不熟；六者熟；七者不定；八者定；九者一生得；十者現身得定性淨心學諸法，是名為住發阿耨多羅三藐三菩提心，是名為入。入者，未得淨地名為不淨；得淨地已是名為淨。淨者，未入畢竟地時名為未熟；入畢竟地名之為熟。熟者，未入定地名為不定；已入定地名之為定。熟有二種：一者一生得阿耨多羅三藐三菩提；二者現身得阿耨多羅三藐三菩提。如是十種菩薩摩訶薩，能受菩薩戒、行菩薩戒。是十種菩薩攝一切菩薩。若能至心受持修行菩薩戒者，是名菩薩、是名摩訶薩、是名智者、是名勇健、是名上仙、是名佛子、是名佛持、是名大勝、是名佛戒、是名無畏、是名大聖、是名商主、是名船師、是名

大名稱、是名憐愍、是名大功德、是名自在、是名法持、是名不可思議、是名能知十方無量世界如觀掌中阿摩勒果。若有人言：『我是菩薩。』不受菩薩戒，不能至心行菩薩戒，然生信心，當知是菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提。若有人言：『我是菩薩。』不能至心受持菩薩戒，心不生信，是名名字菩薩，久久乃得阿耨多羅三藐三菩提。若有人言：『我是菩薩。』受持菩薩戒，至心修行信菩薩戒，是名入十種菩薩中，不久定得阿耨多羅三藐三菩提。若有人言：『我是菩薩。』受菩薩戒，不能至心護持禁戒，毀破所受心不生信，是名菩薩栴陀羅，不名名菩薩、不名義菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大名稱、是名憐愍、是名大功德、是名自在、是名法持、是名不可思議、是名能知十方無量世界如觀掌中阿摩勒果。若有人言：『我是菩薩。』不受菩薩戒，不能至心行菩薩戒，然生信心，當知是菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提。若有人言：『我是菩薩。』不能至心受持菩薩戒，心不生信，是名名字菩薩，久久乃得阿耨多羅三藐三菩提。若有人言：『我是菩薩。』受持菩薩戒，至心修行信菩薩戒，是名入十種菩薩中，不久定得阿耨多羅三藐三菩提。若有人言：『我是菩薩。』受菩薩戒，不能至心護持禁戒，毀破所受心不生信，是名菩薩栴陀羅，不名名菩薩、不名義菩薩。

如法住菩薩相品第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如法住菩薩相品第一

「真實菩薩有五種相，菩薩具足五種相故名真實菩薩。一者憐愍心；二者柔軟語；三者勇健；四者不貪；五者解說深義。如是五法有五種智：一者性；二者因緣；三者功德果；四者次第；五者攝取。憐愍性者有二種：一者至心；二者如法。至心者，施眾安隱，是名為性。如法者，菩薩摩訶薩如已樂事以施眾生，是名如法。柔軟性者，先意語、歡喜語、遠惡語、利益語，是名柔軟性。勇健性者，心無所畏猛健果敢，能破眾生畏懼之想，是名健性。不貪性者，一切施一切施，一切施清淨施，施已無悔，是名不貪性。解說深義性者，四無礙智是名解說深義性。憐愍者有五因緣：一者受苦眾生；二者行惡眾生；三者放逸眾生；四者邪見眾生；五者樂煩惱眾生。受苦眾生者，常受苦惱乃至無有一念之樂，是名受苦。又有眾生雖不受苦，造身口意十惡業道，如十六惡律儀，是名行惡眾生。復有眾生不行惡業、不受苦惱，貪著五欲耽樂嬉戲，貪愛己身不修善法，是名放逸。復有眾生不受苦惱、不行惡業亦不放逸，為求解脫非因見因、非果見果，是名邪見，如外道等。復有眾生不受苦惱、不行惡業亦不放逸亦不邪見，具煩惱繫，煩惱障故不修善法，是名憐愍因緣。以是因緣，憐愍之心遂得增長。柔軟因緣者有五種：一者善先語；二者善喜語；三者善無畏語；四者善淨語；五者善教語。此五因緣是名柔軟語，如〈四攝品〉中說。勇健因緣者有五種，如上〈三十七助菩提品〉中說。不貪者有五因緣：一者不分別施；二者喜施；三者至心施；四者淨施；五者如法得財施，是名不貪五因緣，如〈施品〉說。說甚深義有五因緣：一者說修多羅甚深之義，解說空義，三世中陰退不退我我所、佛性菩薩性、如來、涅槃、三乘、色造色、十二因緣，是名修多羅義。二者能說毘尼義，是犯是非犯、是可悔是不可悔、是輕是重、是性重是遮重，是名說毘尼甚深義。三者說摩夷義，佛爾時為眾生故說名為犯，為他故說輕作重、說重作輕，為令一人得懺悔故乃至大眾中得懺悔故，是名說摩夷甚深義。四者能自解說正義。五者能知諸法名字。憐愍功德果者，菩薩慈心為諸眾生，壞惡心故修集慈心，能利眾生心無悔恨，常修集故得現世樂。是故如來說慈功果，毒不能害刀不能傷，眠無惡夢諸天擁護，捨此身已得生初禪，是名憐愍功德果。柔軟語功德果者，菩薩摩訶薩修柔軟語，能破現在口四惡過。是柔軟語自利利他，能令眾生愛樂喜聞，是名柔軟語功德果。勇健功德果者，菩薩現在能破懈怠，受歡喜樂樂於寂靜，護持禁戒心無悔恨，自修忍辱教人行忍，修諸苦行莊嚴菩提心無退 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「真實菩薩有五種相，菩薩具足五種相故名真實菩薩。一者憐愍心；二者柔軟語；三者勇健；四者不貪；五者解說深義。如是五法有五種智：一者性；二者因緣；三者功德果；四者次第；五者攝取。憐愍性者有二種：一者至心；二者如法。至心者，施眾安隱，是名為性。如法者，菩薩摩訶薩如已樂事以施眾生，是名如法。柔軟性者，先意語、歡喜語、遠惡語、利益語，是名柔軟性。勇健性者，心無所畏猛健果敢，能破眾生畏懼之想，是名健性。不貪性者，一切施一切施，一切施清淨施，施已無悔，是名不貪性。解說深義性者，四無礙智是名解說深義性。憐愍者有五因緣：一者受苦眾生；二者行惡眾生；三者放逸眾生；四者邪見眾生；五者樂煩惱眾生。受苦眾生者，常受苦惱乃至無有一念之樂，是名受苦。又有眾生雖不受苦，造身口意十惡業道，如十六惡律儀，是名行惡眾生。復有眾生不行惡業、不受苦惱，貪著五欲耽樂嬉戲，貪愛己身不修善法，是名放逸。復有眾生不受苦惱、不行惡業亦不放逸，為求解脫非因見因、非果見果，是名邪見，如外道等。復有眾生不受苦惱、不行惡業亦不放逸亦不邪見，具煩惱繫，煩惱障故不修善法，是名憐愍因緣。以是因緣，憐愍之心遂得增長。柔軟因緣者有五種：一者善先語；二者善喜語；三者善無畏語；四者善淨語；五者善教語。此五因緣是名柔軟語，如〈四攝品〉中說。勇健因緣者有五種，如上〈三十七助菩提品〉中說。不貪者有五因緣：一者不分別施；二者喜施；三者至心施；四者淨施；五者如法得財施，是名不貪五因緣，如〈施品〉說。說甚深義有五因緣：一者說修多羅甚深之義，解說空義，三世中陰退不退我我所、佛性菩薩性、如來、涅槃、三乘、色造色、十二因緣，是名修多羅義。二者能說毘尼義，是犯是非犯、是可悔是不可悔、是輕是重、是性重是遮重，是名說毘尼甚深義。三者說摩夷義，佛爾時為眾生故說名為犯，為他故說輕作重、說重作輕，為令一人得懺悔故乃至大眾中得懺悔故，是名說摩夷甚深義。四者能自解說正義。五者能知諸法名字。憐愍功德果者，菩薩慈心為諸眾生，壞惡心故修集慈心，能利眾生心無悔恨，常修集故得現世樂。是故如來說慈功果，毒不能害刀不能傷，眠無惡夢諸天擁護，捨此身已得生初禪，是名憐愍功德果。柔軟語功德果者，菩薩摩訶薩修柔軟語，能破現在口四惡過。是柔軟語自利利他，能令眾生愛樂喜聞，是名柔軟語功德果。勇健功德果者，菩薩現在能破懈怠，受歡喜樂樂於寂靜，護持禁戒心無悔恨，自修忍辱教人行忍，修諸苦行莊嚴菩提心無退

轉，是名勇健功德果。不貪、解說深義二功德果，如上所說。次第者，菩薩摩訶薩先修慈心，為調眾生故，次說軟語；為破惡業故，見諸眾生受惡業者，心不怖畏，生救護故，名為勇健；為調眾生故行惠施，次說不貪及以深義。菩薩摩訶薩隨是五相攝六波羅蜜。憐愍相者攝禪波羅蜜，柔軟語者攝尸波羅蜜、般若波羅蜜，勇健相者攝毘梨耶波羅蜜、羼提波羅蜜、般若波羅蜜，不貪者攝檀波羅蜜，說甚深義攝般若波羅蜜、檀波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 轉，是名勇健功德果。不貪、解說深義二功德果，如上所說。次第者，菩薩摩訶薩先修慈心，為調眾生故，次說軟語；為破惡業故，見諸眾生受惡業者，心不怖畏，生救護故，名為勇健；為調眾生故行惠施，次說不貪及以深義。菩薩摩訶薩隨是五相攝六波羅蜜。憐愍相者攝禪波羅蜜，柔軟語者攝尸波羅蜜、般若波羅蜜，勇健相者攝毘梨耶波羅蜜、羼提波羅蜜、般若波羅蜜，不貪者攝檀波羅蜜，說甚深義攝般若波羅蜜、檀波羅蜜。

如法住禪品第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如法住禪品第二

「菩薩摩訶薩若在家、若出家俱有四法，有能修學即得阿耨多羅三藐三菩提行，善業方便憐愍眾生。善業方便者，為施波羅蜜故修善行、專心行、常行、淨行。善行者，菩薩若有財物施乞者時，不觀有恩不觀無恩、不觀福田及非福田，雖有人天沙門婆羅門不能沮壞菩薩施心，是名善行。專心行者，菩薩施時有來求者，捨內外物一切施與心無貪悋，是名專心施。常行者，菩薩施時有來乞者，不觀時與非時隨得隨施，是名常行。淨行者，菩薩施時有來乞者，不以名譽故施，非為天樂故施，如〈施品〉中說，是名淨行。如施四事，尸波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜亦復如是。云何菩薩善方便？若有生心欲破佛法，為調伏故行善方便。欲令中人入佛法故行善方便。雖入未熟為令熟故行善方便，入已既熟令得解脫故行善方便。菩薩為說世間醫方技術諸論行善方便。為欲至心受菩薩戒堅持不毀故，行善方便、善願方便、聲聞乘方便、辟支佛乘方便、大乘方便。此十方便能作五事，初四方便為利益眾生行，世術方便為破邪論。菩薩受持菩薩禁戒終不毀犯，設犯隨懺。善發願方便，隨所欲事即能得之。菩薩三乘方便隨根說法，是故菩薩如是十種方便能作五事，以五事故具足必定能得世間一切之事，若現在、若他世。云何菩薩利益於他？如〈四攝品〉中說。云何菩薩善發願？菩薩所作一切善業，若過去未來現在，不求餘果，唯求無上菩提道果，是名善發願。如來若為出家、在家說戒，一切攝取如是四事。若出家、在家菩薩，若過去、未來、現在受持菩薩戒，悉得阿耨多羅三藐三菩提。出家菩薩勝於在家。何以故？出家菩薩獲得一切菩薩禁戒，在家菩薩不得菩薩一切禁戒。出家菩薩能行寂靜清淨梵行，在家菩薩不能修行寂靜梵行。出家菩薩能行三十七品，在家菩薩不能修行三十七品。出家菩薩解脫一切世間之事，在家菩薩為世間事之所繫縛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩若在家、若出家俱有四法，有能修學即得阿耨多羅三藐三菩提行，善業方便憐愍眾生。善業方便者，為施波羅蜜故修善行、專心行、常行、淨行。善行者，菩薩若有財物施乞者時，不觀有恩不觀無恩、不觀福田及非福田，雖有人天沙門婆羅門不能沮壞菩薩施心，是名善行。專心行者，菩薩施時有來求者，捨內外物一切施與心無貪悋，是名專心施。常行者，菩薩施時有來乞者，不觀時與非時隨得隨施，是名常行。淨行者，菩薩施時有來乞者，不以名譽故施，非為天樂故施，如〈施品〉中說，是名淨行。如施四事，尸波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜亦復如是。云何菩薩善方便？若有生心欲破佛法，為調伏故行善方便。欲令中人入佛法故行善方便。雖入未熟為令熟故行善方便，入已既熟令得解脫故行善方便。菩薩為說世間醫方技術諸論行善方便。為欲至心受菩薩戒堅持不毀故，行善方便、善願方便、聲聞乘方便、辟支佛乘方便、大乘方便。此十方便能作五事，初四方便為利益眾生行，世術方便為破邪論。菩薩受持菩薩禁戒終不毀犯，設犯隨懺。善發願方便，隨所欲事即能得之。菩薩三乘方便隨根說法，是故菩薩如是十種方便能作五事，以五事故具足必定能得世間一切之事，若現在、若他世。云何菩薩利益於他？如〈四攝品〉中說。云何菩薩善發願？菩薩所作一切善業，若過去未來現在，不求餘果，唯求無上菩提道果，是名善發願。如來若為出家、在家說戒，一切攝取如是四事。若出家、在家菩薩，若過去、未來、現在受持菩薩戒，悉得阿耨多羅三藐三菩提。出家菩薩勝於在家。何以故？出家菩薩獲得一切菩薩禁戒，在家菩薩不得菩薩一切禁戒。出家菩薩能行寂靜清淨梵行，在家菩薩不能修行寂靜梵行。出家菩薩能行三十七品，在家菩薩不能修行三十七品。出家菩薩解脫一切世間之事，在家菩薩為世間事之所繫縛。」