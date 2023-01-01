菩薩善戒經卷第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩善戒經卷第六

宋罽賓三藏求那跋摩譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋罽賓三藏求那跋摩譯

菩薩地供養三寶品第十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩地供養三寶品第十七

「云何名為菩薩摩訶薩供養如來？供養如來凡有十種：一者供養色身；二者供養塔；三者現見供養；四者不現見供養；五者自供養；六者他供養；七者利益供養；八者最勝供養；九者清淨供養；十者受持供養。供養色身者，菩薩摩訶薩若見佛色身而供養之，是名供養色身。供養塔者，若菩薩摩訶薩為如來故造作塔廟形像龕窟，修治已壞朽故之塔，若見新塔花香供養，是名供養塔。現見供養者，菩薩摩訶薩若現見如來形像時如見此佛，見十方佛亦復如是，是名現見供養。不現見供養者，菩薩摩訶薩若供養現在諸佛及佛塔廟得信解心：『我今現見作是供養，亦得供養過去未來佛。何以故？一切如來同一法性故，以是故則得供養去來諸佛。若我供養現在佛塔，亦得供養去來佛塔。何以故？如是諸塔同一法性故，若供養一佛則已供養十方諸佛，若供養一塔則已供養十方佛塔。』造作龕窟、補治故塔、供養塔時亦復如是，是名不現見供養。又復不現見供養者，若不見佛、不見佛塔，心想念言：『此是如來、此是佛塔。』一切佛、一切塔、一切窟、一切像亦復如是，是名不現見供養。復有不現見供養者，若菩薩佛涅槃後，為如來故建立塔廟造作龕窟，若一若二乃至無量隨力能作，是名不現見供養。如是無量福德果報，攝取無量梵福德果。菩薩摩訶薩以是因緣，於無量劫不墮惡趣，亦能莊嚴菩提之道。菩薩摩訶薩不現見三寶而設供養，勝於現見供養之者，不可稱量不可為比，所得果報不可宣說。愚癡之人現見之後而設供養，智慧之人雖不現見而能供養，是名不現見供養。自作供養者，菩薩摩訶薩若供養佛及供養塔，手自經理不令他作，是名自供養。他供養者，若佛若塔欲供養時，聚集多人和合共作非獨自作。多人者，所謂父母妻子宗親眷屬僮僕，若王大臣婆羅門長者，隣比知識內人外人男女貧富受苦受樂，若師和上若同師同和上，若同住同法同學同國同名同姓，乃至邪見及栴陀羅，是名他供養。復有他供養者，菩薩摩訶薩若財富自在，以慈悲心惠施眾生，臨施之時作是願言：『眾生貧苦尠於福德，今受施已，我當勸令供養三寶，以是供養三寶因緣破壞貧窮多獲福德。』作是願已惠施眾生，施眾生已教令供養佛法僧寶，是名他供養。利益供養者，菩薩若於佛及佛塔，奉施衣服飲食臥具醫藥房舍恭敬禮拜，復以種種雜華塗香末香散香伎樂幡蓋燈明供養，又歎如來無量功德，五體投地，右遶三匝至無量匝，兼復奉獻金銀琉璃、頗梨珂貝、車𤦲馬瑙及身瓔珞鍾鈴之屬，乃至一錢一線一米，是名菩薩利益供養。最勝供養者，菩薩若於佛及佛塔，所設供養 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為菩薩摩訶薩供養如來？供養如來凡有十種：一者供養色身；二者供養塔；三者現見供養；四者不現見供養；五者自供養；六者他供養；七者利益供養；八者最勝供養；九者清淨供養；十者受持供養。供養色身者，菩薩摩訶薩若見佛色身而供養之，是名供養色身。供養塔者，若菩薩摩訶薩為如來故造作塔廟形像龕窟，修治已壞朽故之塔，若見新塔花香供養，是名供養塔。現見供養者，菩薩摩訶薩若現見如來形像時如見此佛，見十方佛亦復如是，是名現見供養。不現見供養者，菩薩摩訶薩若供養現在諸佛及佛塔廟得信解心：『我今現見作是供養，亦得供養過去未來佛。何以故？一切如來同一法性故，以是故則得供養去來諸佛。若我供養現在佛塔，亦得供養去來佛塔。何以故？如是諸塔同一法性故，若供養一佛則已供養十方諸佛，若供養一塔則已供養十方佛塔。』造作龕窟、補治故塔、供養塔時亦復如是，是名不現見供養。又復不現見供養者，若不見佛、不見佛塔，心想念言：『此是如來、此是佛塔。』一切佛、一切塔、一切窟、一切像亦復如是，是名不現見供養。復有不現見供養者，若菩薩佛涅槃後，為如來故建立塔廟造作龕窟，若一若二乃至無量隨力能作，是名不現見供養。如是無量福德果報，攝取無量梵福德果。菩薩摩訶薩以是因緣，於無量劫不墮惡趣，亦能莊嚴菩提之道。菩薩摩訶薩不現見三寶而設供養，勝於現見供養之者，不可稱量不可為比，所得果報不可宣說。愚癡之人現見之後而設供養，智慧之人雖不現見而能供養，是名不現見供養。自作供養者，菩薩摩訶薩若供養佛及供養塔，手自經理不令他作，是名自供養。他供養者，若佛若塔欲供養時，聚集多人和合共作非獨自作。多人者，所謂父母妻子宗親眷屬僮僕，若王大臣婆羅門長者，隣比知識內人外人男女貧富受苦受樂，若師和上若同師同和上，若同住同法同學同國同名同姓，乃至邪見及栴陀羅，是名他供養。復有他供養者，菩薩摩訶薩若財富自在，以慈悲心惠施眾生，臨施之時作是願言：『眾生貧苦尠於福德，今受施已，我當勸令供養三寶，以是供養三寶因緣破壞貧窮多獲福德。』作是願已惠施眾生，施眾生已教令供養佛法僧寶，是名他供養。利益供養者，菩薩若於佛及佛塔，奉施衣服飲食臥具醫藥房舍恭敬禮拜，復以種種雜華塗香末香散香伎樂幡蓋燈明供養，又歎如來無量功德，五體投地，右遶三匝至無量匝，兼復奉獻金銀琉璃、頗梨珂貝、車𤦲馬瑙及身瓔珞鍾鈴之屬，乃至一錢一線一米，是名菩薩利益供養。最勝供養者，菩薩若於佛及佛塔，所設供養

、利益供養、常恒供養、好物供養、現見供養、不現見供養、自供養、他供養、至心供養、喜心供養、至心忍樂供養三寶，以如是等供養迴向阿耨多羅三藐三菩提，是名最勝供養。清淨供養者，菩薩若於佛及佛塔，手自供養，非以憍慢輕賤心故令他執作，無有放逸，懃心精進至心淨心，非為國主生信敬故，非以當得國王大臣長者居士所供養故，非以自顯己之功德而供養也，所作形像不以雌黃雞子羅差膠油酥等塗地，不燒膠香熏香供養，頗迦花等亦不供養，一切臭華雖有好色亦不供養，乃至種種臭穢之物不以供養。離如是等諸供養者，是名清淨供養。受持供養者，菩薩若於佛及佛塔，若自出財若從他求，若作像若作塔，若一若二若乃至百千無量萬億一一塔中一一像前恭敬禮拜，以好華香伎樂燈明瓔珞幡蓋而供養之，亦不以此供養因緣故求阿耨多羅三藐三菩提求於佛道。何以故？菩薩摩訶薩住不退地故。菩薩住是不退地已，於諸佛土受身無礙。菩薩摩訶薩不自出財不求他財，作是願言：『若閻浮提所有眾生，有能供養佛法僧寶，從四天下乃至三千大千世界十方無量無邊世界所有眾生，以上中下供養三寶，我當至心隨其歡喜。』復作是願：『以是因緣，令諸眾生悉得成就阿耨多羅三藐三菩提。』是名菩薩莊嚴無上菩提之道、是名如法作供養。菩薩摩訶薩修集慈心如𤛗牛頃，悲喜捨心亦復如是，一切有為無常無我無樂無淨，深觀涅槃功德微妙，念佛法僧施戒天等，乃至不見法界之中有微分相可得宣說，至心趣行六波羅蜜，以四攝法攝取眾生，是名如法作供養。若有比丘常樂喜見恭敬供養金塔金像、銀塔銀像、頗梨真珠車𤦲馬瑙璧玉塔像，不喜樂見供養恭敬泥木塔像，當知是人不名如法作供養。是如法作供養，名無上供養、無勝供養、最上供養。如是供養勝諸供養，能得無量無勝之果。菩薩摩訶薩供養三寶為六事故，一者福田無勝故；二者知恩報恩故；三者勝於一切一足二足多足無足故；四者難遇如優曇鉢花故；五者無師和上自然得成阿耨多羅三藐三菩提故；六者能令眾生獲得世樂出世樂因故。法僧亦爾。菩薩欲受菩薩戒時當觀和上，若具八法乃從受戒。一者具足優婆塞戒沙彌戒大比丘戒；二者能致供養；三者善能觀察持戒毀戒相貌；四者得舍摩他、毘婆舍那；五者慈心憐愍一切；六者能捨己樂以施眾生；七者無畏；八者不說非法不聽非法。說非法者呵責諫喻，能忍一切呰毀打罵惱害等苦，貪瞋癡等毀禁之人及懈怠者，處眾說法不辭疲勞，不謬解義亦不誤說。發言柔軟初不麁獷，常念眾生欲令安樂。有疑輒請不懷恥辱。善知方便教化眾 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 、利益供養、常恒供養、好物供養、現見供養、不現見供養、自供養、他供養、至心供養、喜心供養、至心忍樂供養三寶，以如是等供養迴向阿耨多羅三藐三菩提，是名最勝供養。清淨供養者，菩薩若於佛及佛塔，手自供養，非以憍慢輕賤心故令他執作，無有放逸，懃心精進至心淨心，非為國主生信敬故，非以當得國王大臣長者居士所供養故，非以自顯己之功德而供養也，所作形像不以雌黃雞子羅差膠油酥等塗地，不燒膠香熏香供養，頗迦花等亦不供養，一切臭華雖有好色亦不供養，乃至種種臭穢之物不以供養。離如是等諸供養者，是名清淨供養。受持供養者，菩薩若於佛及佛塔，若自出財若從他求，若作像若作塔，若一若二若乃至百千無量萬億一一塔中一一像前恭敬禮拜，以好華香伎樂燈明瓔珞幡蓋而供養之，亦不以此供養因緣故求阿耨多羅三藐三菩提求於佛道。何以故？菩薩摩訶薩住不退地故。菩薩住是不退地已，於諸佛土受身無礙。菩薩摩訶薩不自出財不求他財，作是願言：『若閻浮提所有眾生，有能供養佛法僧寶，從四天下乃至三千大千世界十方無量無邊世界所有眾生，以上中下供養三寶，我當至心隨其歡喜。』復作是願：『以是因緣，令諸眾生悉得成就阿耨多羅三藐三菩提。』是名菩薩莊嚴無上菩提之道、是名如法作供養。菩薩摩訶薩修集慈心如𤛗牛頃，悲喜捨心亦復如是，一切有為無常無我無樂無淨，深觀涅槃功德微妙，念佛法僧施戒天等，乃至不見法界之中有微分相可得宣說，至心趣行六波羅蜜，以四攝法攝取眾生，是名如法作供養。若有比丘常樂喜見恭敬供養金塔金像、銀塔銀像、頗梨真珠車𤦲馬瑙璧玉塔像，不喜樂見供養恭敬泥木塔像，當知是人不名如法作供養。是如法作供養，名無上供養、無勝供養、最上供養。如是供養勝諸供養，能得無量無勝之果。菩薩摩訶薩供養三寶為六事故，一者福田無勝故；二者知恩報恩故；三者勝於一切一足二足多足無足故；四者難遇如優曇鉢花故；五者無師和上自然得成阿耨多羅三藐三菩提故；六者能令眾生獲得世樂出世樂因故。法僧亦爾。菩薩欲受菩薩戒時當觀和上，若具八法乃從受戒。一者具足優婆塞戒沙彌戒大比丘戒；二者能致供養；三者善能觀察持戒毀戒相貌；四者得舍摩他、毘婆舍那；五者慈心憐愍一切；六者能捨己樂以施眾生；七者無畏；八者不說非法不聽非法。說非法者呵責諫喻，能忍一切呰毀打罵惱害等苦，貪瞋癡等毀禁之人及懈怠者，處眾說法不辭疲勞，不謬解義亦不誤說。發言柔軟初不麁獷，常念眾生欲令安樂。有疑輒請不懷恥辱。善知方便教化眾

生。知諸眾生煩惱對治，於諸眾生其心平等，無有貴賤尊卑之異。六根具足威儀庠序。不信讒言細行淨行，不自矜高輕蔑於人，不為利養外現諂曲。捨除貪妬慳悋之心，若自得利先推他人。其心常一無有放逸，見他得利歡喜如己。知足少欲唯畜六物，六物之外隨得隨施。恒勸前人隨犯發露，為示憶念善知悔法。善能瞻養病苦之人。終不宣說聲聞法藏菩薩藏過。若有具足如是法者任為和上。菩薩摩訶薩既受戒已，和上若病應為給使，若不病者應隨教作。應生虔重恭敬之心，迎逆禮拜立侍左右，奉施衣食臥具醫藥隨順法語，隨法而作無有動轉，隨所犯罪誠實而說。若聽法時作佛想法想比丘僧想、難想眼想、大智因想、大光明想、得大果報想、是大涅槃無上道因想、得常樂想、得舍摩他毘婆舍那想，如是想者即是真實法想，是名具足聽法功德。又聽法時應至心聽信心聽，不應念言我：『今不應從破戒者、斯下種姓根不具足不正語者弊性之人而問法也。』離如是念至心聽法。菩薩摩訶薩受菩薩戒有二種：一者智；二者愚。若作如上思惟觀者，是名愚癡，不增善法不得大智。菩薩修集四無量心慈悲喜捨。四無量心有三種：一者眾生緣；二者法緣；三者無緣。眾生緣者，菩薩摩訶薩修集慈心，諦觀一切三聚眾生，一者受樂、二者受苦、三者受不苦不樂。菩薩摩訶薩修集慈心，觀受樂者令其增長，觀苦眾生滅苦生樂，觀不苦不樂者斷除苦樂令得涅槃，是名眾生緣。法緣者，菩薩摩訶薩唯觀法相不作眾生相。若我修慈無眾生者，誰得離苦？誰得受樂？是名法緣。無緣者，捨眾生相及以法相增長慈心，是名無緣。如慈，餘三無量亦復如是。菩薩摩訶薩若因眾生修無量心，當知是心不異外道，亦與聲聞辟支佛共。菩薩摩訶薩四無量心合則為悲，是故菩薩名為大悲。菩薩觀察受苦眾生有百一十，為除是苦修集大悲。何等百一十？一種生苦。復有二種：一者求不得苦；二者得已失苦。復有三種：一者苦苦；二者行苦；三者壞苦。復有四種：一者愛別離苦；二者怨憎會苦；三者死苦；四者五陰不滅苦。復有五種：一者欲因緣苦；二者瞋因緣苦；三者睡眠因緣苦；四者掉悔因緣苦；五者疑因緣苦。復有六種：一者惡道因苦；二者惡道果苦；三者多求苦；四者守護苦；五者得無厭苦；六者失苦。復有七種：一者生苦；二者老苦；三者病苦；四者死苦；五者愛別離苦；六者怨憎會苦；七者求不得苦。復有八種：一者寒苦；二者熱苦；三者飢苦；四者渴苦；五者不得自在苦；六者自作苦，如尼揵子；七者他作苦，如王事等；八者久威儀苦。復有九種：一者身貧窮苦； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生。知諸眾生煩惱對治，於諸眾生其心平等，無有貴賤尊卑之異。六根具足威儀庠序。不信讒言細行淨行，不自矜高輕蔑於人，不為利養外現諂曲。捨除貪妬慳悋之心，若自得利先推他人。其心常一無有放逸，見他得利歡喜如己。知足少欲唯畜六物，六物之外隨得隨施。恒勸前人隨犯發露，為示憶念善知悔法。善能瞻養病苦之人。終不宣說聲聞法藏菩薩藏過。若有具足如是法者任為和上。菩薩摩訶薩既受戒已，和上若病應為給使，若不病者應隨教作。應生虔重恭敬之心，迎逆禮拜立侍左右，奉施衣食臥具醫藥隨順法語，隨法而作無有動轉，隨所犯罪誠實而說。若聽法時作佛想法想比丘僧想、難想眼想、大智因想、大光明想、得大果報想、是大涅槃無上道因想、得常樂想、得舍摩他毘婆舍那想，如是想者即是真實法想，是名具足聽法功德。又聽法時應至心聽信心聽，不應念言我：『今不應從破戒者、斯下種姓根不具足不正語者弊性之人而問法也。』離如是念至心聽法。菩薩摩訶薩受菩薩戒有二種：一者智；二者愚。若作如上思惟觀者，是名愚癡，不增善法不得大智。菩薩修集四無量心慈悲喜捨。四無量心有三種：一者眾生緣；二者法緣；三者無緣。眾生緣者，菩薩摩訶薩修集慈心，諦觀一切三聚眾生，一者受樂、二者受苦、三者受不苦不樂。菩薩摩訶薩修集慈心，觀受樂者令其增長，觀苦眾生滅苦生樂，觀不苦不樂者斷除苦樂令得涅槃，是名眾生緣。法緣者，菩薩摩訶薩唯觀法相不作眾生相。若我修慈無眾生者，誰得離苦？誰得受樂？是名法緣。無緣者，捨眾生相及以法相增長慈心，是名無緣。如慈，餘三無量亦復如是。菩薩摩訶薩若因眾生修無量心，當知是心不異外道，亦與聲聞辟支佛共。菩薩摩訶薩四無量心合則為悲，是故菩薩名為大悲。菩薩觀察受苦眾生有百一十，為除是苦修集大悲。何等百一十？一種生苦。復有二種：一者求不得苦；二者得已失苦。復有三種：一者苦苦；二者行苦；三者壞苦。復有四種：一者愛別離苦；二者怨憎會苦；三者死苦；四者五陰不滅苦。復有五種：一者欲因緣苦；二者瞋因緣苦；三者睡眠因緣苦；四者掉悔因緣苦；五者疑因緣苦。復有六種：一者惡道因苦；二者惡道果苦；三者多求苦；四者守護苦；五者得無厭苦；六者失苦。復有七種：一者生苦；二者老苦；三者病苦；四者死苦；五者愛別離苦；六者怨憎會苦；七者求不得苦。復有八種：一者寒苦；二者熱苦；三者飢苦；四者渴苦；五者不得自在苦；六者自作苦，如尼揵子；七者他作苦，如王事等；八者久威儀苦。復有九種：一者身貧窮苦；

二者他貧窮苦；三者親愛壞苦；四者失財物苦；五者病苦；六者破戒苦；七者邪見苦；八者現在苦；九者他世苦。復有十種：一者有食無器苦；二者步涉無乘苦；三者求諸瓔珞華香不得苦；四者求覓伎樂遨戲不得苦；五者求於光明不得苦；六者求給使人不得苦；七者求漿不得苦；八者求衣不得苦；九者得不用苦；十者見來求苦。復有九種：一者一切苦；二者大苦；三者一切自苦；四者不如法住苦；五者轉苦；六者不得自在苦；七者害苦；八者隨逐苦；九者一切行苦。一切苦者，由往昔因得現在苦。大苦者，如諸眾生無量世中受地獄苦。一切自苦者，如地獄畜生餓鬼人天中苦。不如法住苦者，如作謀議欲害於他，事不成就反受其禍，如貪飲食後受大苦，如念貪欲瞋恚癡苦，如因身口意惡業受苦，如因毀戒受於憂苦。轉苦者，如現在王身轉至他世為奴僕苦，如現父母兄弟妻子轉至他世為怨憎苦，如現在巨富轉至他世受貧窮苦。不得自在苦者，如欲得長命、欲得端正、欲得上族、欲得富貴、欲得身力、欲得智慧、欲除怨敵，不得如意苦。害苦者，如世中人求破貧窮不能破苦、出家之人求壞煩惱不能壞苦，如事難苦、兵革起苦、行曠路苦、截手脚苦、閉繫打縛苦、驅擯出外苦。一切行苦者，因苦受苦、離樂受苦，一切諸受未斷故苦、不能出家苦、不能寂靜苦、不得菩提苦、多生思覺苦、凡夫苦、四大苦、三界苦、煩惱苦。是名百一十苦。菩薩觀察如是等苦，增長大悲。如是大苦，因十八種而得增長。何等十八？一者愚癡苦；二者受果報苦；三者行苦；四者常苦；五者生苦；六者自作苦；七者他作苦；八者破戒苦；九者邪見苦；十者過世苦；十一者大苦；十二者地獄苦；十三者人天苦；十四者轉苦；十五者受苦；十六者不知苦；十七者增長苦；十八者懈怠苦。菩薩常以四事因緣名為大悲：一者諦觀眾生受苦因緣甚深難解；二者無量世中修集；三者至心修集；四者以至心故為於眾生不惜身命。以是四事因緣故，能為眾生勞謙忍苦受於苦身，是故菩薩名淨大悲，淨大悲者名如來地。菩薩摩訶薩觀是百一十事，一切菩薩皆悉修集，為眾生故增長大悲。如是菩薩能觀眾生及以法相生於大悲，不能觀察無緣之相生於大悲，是故不得名為大悲；如來能具如是三種故名大悲。菩薩修集大悲故，得身寂靜、得心寂靜，以是身心寂靜因緣故，能破眾生所有煩惱，住於淨地、一子之地，於諸眾生愛之如子。以大悲因緣故，為諸眾生懃行苦行心無悔退，如聲聞道悟四諦時受無漏樂，菩薩修悲亦復如是。菩薩修悲但為眾生，不為自身修悲因緣。菩薩乃至不惜身命及外 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二者他貧窮苦；三者親愛壞苦；四者失財物苦；五者病苦；六者破戒苦；七者邪見苦；八者現在苦；九者他世苦。復有十種：一者有食無器苦；二者步涉無乘苦；三者求諸瓔珞華香不得苦；四者求覓伎樂遨戲不得苦；五者求於光明不得苦；六者求給使人不得苦；七者求漿不得苦；八者求衣不得苦；九者得不用苦；十者見來求苦。復有九種：一者一切苦；二者大苦；三者一切自苦；四者不如法住苦；五者轉苦；六者不得自在苦；七者害苦；八者隨逐苦；九者一切行苦。一切苦者，由往昔因得現在苦。大苦者，如諸眾生無量世中受地獄苦。一切自苦者，如地獄畜生餓鬼人天中苦。不如法住苦者，如作謀議欲害於他，事不成就反受其禍，如貪飲食後受大苦，如念貪欲瞋恚癡苦，如因身口意惡業受苦，如因毀戒受於憂苦。轉苦者，如現在王身轉至他世為奴僕苦，如現父母兄弟妻子轉至他世為怨憎苦，如現在巨富轉至他世受貧窮苦。不得自在苦者，如欲得長命、欲得端正、欲得上族、欲得富貴、欲得身力、欲得智慧、欲除怨敵，不得如意苦。害苦者，如世中人求破貧窮不能破苦、出家之人求壞煩惱不能壞苦，如事難苦、兵革起苦、行曠路苦、截手脚苦、閉繫打縛苦、驅擯出外苦。一切行苦者，因苦受苦、離樂受苦，一切諸受未斷故苦、不能出家苦、不能寂靜苦、不得菩提苦、多生思覺苦、凡夫苦、四大苦、三界苦、煩惱苦。是名百一十苦。菩薩觀察如是等苦，增長大悲。如是大苦，因十八種而得增長。何等十八？一者愚癡苦；二者受果報苦；三者行苦；四者常苦；五者生苦；六者自作苦；七者他作苦；八者破戒苦；九者邪見苦；十者過世苦；十一者大苦；十二者地獄苦；十三者人天苦；十四者轉苦；十五者受苦；十六者不知苦；十七者增長苦；十八者懈怠苦。菩薩常以四事因緣名為大悲：一者諦觀眾生受苦因緣甚深難解；二者無量世中修集；三者至心修集；四者以至心故為於眾生不惜身命。以是四事因緣故，能為眾生勞謙忍苦受於苦身，是故菩薩名淨大悲，淨大悲者名如來地。菩薩摩訶薩觀是百一十事，一切菩薩皆悉修集，為眾生故增長大悲。如是菩薩能觀眾生及以法相生於大悲，不能觀察無緣之相生於大悲，是故不得名為大悲；如來能具如是三種故名大悲。菩薩修集大悲故，得身寂靜、得心寂靜，以是身心寂靜因緣故，能破眾生所有煩惱，住於淨地、一子之地，於諸眾生愛之如子。以大悲因緣故，為諸眾生懃行苦行心無悔退，如聲聞道悟四諦時受無漏樂，菩薩修悲亦復如是。菩薩修悲但為眾生，不為自身修悲因緣。菩薩乃至不惜身命及外

財物，修悲因緣捨身受身，終不毀失如來禁戒，難得三昧即能得之，難得智慧即能得之。是故如來於經中說：『菩薩阿耨多羅三藐三菩提住在何處？當言住於大悲。』無量無邊不可稱計，故名大悲。菩薩修集是無量心得現在樂，能令眾生遠離苦惱，得無量無上功德之聚，莊嚴阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 財物，修悲因緣捨身受身，終不毀失如來禁戒，難得三昧即能得之，難得智慧即能得之。是故如來於經中說：『菩薩阿耨多羅三藐三菩提住在何處？當言住於大悲。』無量無邊不可稱計，故名大悲。菩薩修集是無量心得現在樂，能令眾生遠離苦惱，得無量無上功德之聚，莊嚴阿耨多羅三藐三菩提。

菩薩地三十七助道品第十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩地三十七助道品第十八

「云何名為菩薩摩訶薩慚愧？慚愧有二種：一者性；二者因緣。性者，菩薩摩訶薩自知所作非法，怖畏惡報而生慚愧。因緣者，菩薩若於自所作惡，恐人知故而生慚愧。性慚愧者，非因緣得，如菩薩性。菩薩修慚愧者從因緣得，如八正道因緣。慚愧有四種：一者不應作而作生於慚愧；二者應作不作生於慚愧；三者心自生疑而生慚愧；四者於覆藏罪恐他知故而生慚愧。云何名為菩提薩埵？薩埵者，名為勇健無所畏懼。菩薩之性性有健力，以性健故能調煩惱不隨其心，能忍眾苦種種恐怖，雖有恐怖不能傾動菩薩所有善法莊嚴，是名性勇健力，是故名為菩提薩埵。菩薩性勇健力有五因緣：一者種種生死苦；二者眾生種種行諸惡業；三者於無量世利益眾生受無量苦；四者至心堅持菩薩禁戒；五者至心聽受深法。菩薩摩訶薩有五因緣，為諸眾生受大苦切心無愁惱。一者有大勇健力故；二者修集無愁故；三者懃善方便健精進故；四者智慧力健故；五者專念修悲心故。云何菩薩解世書籍？菩薩善知世間方術，知字知句知辭知義，心口和合專念受持，是名菩薩知法知義；知法知義故能為他說，以說因緣故法智義智而得增長，是名聞慧思慧；以是聞思慧因緣故，助菩提法而得增長。云何名為菩薩知世？世有二種：一者眾生世；二者器世。菩薩摩訶薩觀眾生世，是故經說：『世間苦行受於生死，不知生死不得解脫。』如來善知眾生世間，是故經說：『眾生有五濁：一者命濁；二者眾生濁；三者煩惱濁；四者見濁；五者劫濁。』如今人壽不滿百年，是名命濁。如今眾生不能孝養父母師長和上沙門婆羅門等，不隨義行，不畏現在及未來世，不樂惠施，不喜福德，不樂受齋持戒精進，是名眾生濁。如今眾生因煩惱故殺害父母，於母姊妹及餘親屬強作非法，為與眾生作惡因緣，受畜弓箭刀杖牟槊，多有眾生妄語兩舌惡口無義語，有如是等無量諸惡不善煩惱起時，是名煩惱濁。如今眾生非法見法法見非法、非法說法法說非法，以見說故破壞正法增長邪法，無量眾生修集邪見，是名見濁。如惡時惡眾生有三種內惡劫起：一者飢饉內劫；二者疫病內劫；三者刀兵內劫，是名劫濁。是名菩薩知眾生世間。復次菩薩知器世間，菩薩善知器世成壞因緣，是故經說：『迦栴延！如來善知世間，知世間因、知世間滅、知世間道、知世間味、知世間苦、知世間解脫。迦栴延！六入、五陰及四大等，名為人身。以人身故，隨世作相，名之為我、名為眾生、名為壽命、名為士夫、名為某甲。如是名字性無真實，因煩惱故眾生說言我見我聞我知，見聞知者亦無真實。流布如是名姓飲食受 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為菩薩摩訶薩慚愧？慚愧有二種：一者性；二者因緣。性者，菩薩摩訶薩自知所作非法，怖畏惡報而生慚愧。因緣者，菩薩若於自所作惡，恐人知故而生慚愧。性慚愧者，非因緣得，如菩薩性。菩薩修慚愧者從因緣得，如八正道因緣。慚愧有四種：一者不應作而作生於慚愧；二者應作不作生於慚愧；三者心自生疑而生慚愧；四者於覆藏罪恐他知故而生慚愧。云何名為菩提薩埵？薩埵者，名為勇健無所畏懼。菩薩之性性有健力，以性健故能調煩惱不隨其心，能忍眾苦種種恐怖，雖有恐怖不能傾動菩薩所有善法莊嚴，是名性勇健力，是故名為菩提薩埵。菩薩性勇健力有五因緣：一者種種生死苦；二者眾生種種行諸惡業；三者於無量世利益眾生受無量苦；四者至心堅持菩薩禁戒；五者至心聽受深法。菩薩摩訶薩有五因緣，為諸眾生受大苦切心無愁惱。一者有大勇健力故；二者修集無愁故；三者懃善方便健精進故；四者智慧力健故；五者專念修悲心故。云何菩薩解世書籍？菩薩善知世間方術，知字知句知辭知義，心口和合專念受持，是名菩薩知法知義；知法知義故能為他說，以說因緣故法智義智而得增長，是名聞慧思慧；以是聞思慧因緣故，助菩提法而得增長。云何名為菩薩知世？世有二種：一者眾生世；二者器世。菩薩摩訶薩觀眾生世，是故經說：『世間苦行受於生死，不知生死不得解脫。』如來善知眾生世間，是故經說：『眾生有五濁：一者命濁；二者眾生濁；三者煩惱濁；四者見濁；五者劫濁。』如今人壽不滿百年，是名命濁。如今眾生不能孝養父母師長和上沙門婆羅門等，不隨義行，不畏現在及未來世，不樂惠施，不喜福德，不樂受齋持戒精進，是名眾生濁。如今眾生因煩惱故殺害父母，於母姊妹及餘親屬強作非法，為與眾生作惡因緣，受畜弓箭刀杖牟槊，多有眾生妄語兩舌惡口無義語，有如是等無量諸惡不善煩惱起時，是名煩惱濁。如今眾生非法見法法見非法、非法說法法說非法，以見說故破壞正法增長邪法，無量眾生修集邪見，是名見濁。如惡時惡眾生有三種內惡劫起：一者飢饉內劫；二者疫病內劫；三者刀兵內劫，是名劫濁。是名菩薩知眾生世間。復次菩薩知器世間，菩薩善知器世成壞因緣，是故經說：『迦栴延！如來善知世間，知世間因、知世間滅、知世間道、知世間味、知世間苦、知世間解脫。迦栴延！六入、五陰及四大等，名為人身。以人身故，隨世作相，名之為我、名為眾生、名為壽命、名為士夫、名為某甲。如是名字性無真實，因煩惱故眾生說言我見我聞我知，見聞知者亦無真實。流布如是名姓飲食受

苦受樂長壽短壽，是名流布。流布者名為相，不名真實。如來善知眾生世間器世間故，名如來善知世間。』菩薩若見於已年長福德勝者，應起奉迎禮拜問訊安施床座；若見年德與己等者，先意問訊謙下軟語執手共坐，不生憍慢我勝於彼；若見年德於己少者，先意軟語勸以福德，教行善法心不輕慢，設其有罪終不譏刺，隨所須物任以給施。菩薩悉於上中下眾生，先意軟語善法教化，以食以法而攝取之，身口意業善思惟等悉向眾生。常作是念：『願我莫與一切眾生作惡因緣。』於諸眾生不作怨想，常生親想無瞋恚心。設有瞋者不以在意，若他瞋打當觀法界。身口意業常自凝重，具足十四事，所謂六方便、四惡知識、四善知識，如《善生經》說。常能利益今世後世，能求財物，得已能護，營生富足，能作福德不貪不慳，不作幻術誑惑世人，持戒慚愧，有人寄附不令生疑，眾生見者如見真實。常近善友，治國理民勸以十善，見則言見、聞則言聞、覺則言覺、知則言知。是故菩薩名知世間。云何名為菩薩學四依？菩薩依義不依於字，菩薩聽法不為依字唯為依義。菩薩摩訶薩依法不依人，知法非法，知如是法是佛所說、是長老說、是眾僧說。若是非法，雖聞佛說心不生信。復有是法非佛所說、非長老說、非眾僧說，雖非佛說長老僧說，是法相者聞則信受。菩薩摩訶薩依了義經不依不了義經。依了義者，不可動不可移，了義經者不生疑心。菩薩若於了義經中生疑心者則可移動。菩薩依智不依識。何以故？修智慧者名淨智故。是故菩薩解甚深義，雖於深義未得解了終不生謗。是名菩薩成就四依。菩薩成就如是四依，了了能知世道出世道。菩薩復有四道，以四道故知一切法界得無礙智。四道者即是四無礙智。知一切法界，名法無礙智。若知一切法性無礙智、無顛倒智，名義無礙智。菩薩若知一切諸法種種名字，名辭無礙智。菩薩若知一切法界、一切法名、一切法義，說不可盡，名樂說無礙智。菩薩具足四無礙智，知陰入界方便、十二因緣方便、是處非處方便。菩薩具足四無礙智，了了自知菩提之道，復能為人分別廣說。云何名為莊嚴菩提？莊嚴菩提有二種：一者功德莊嚴；二者智慧莊嚴，如〈自利利他品〉中說。菩薩若在初阿僧祇劫，修集如是二莊嚴者，名下莊嚴；在第二阿僧祇劫修，名中莊嚴；在第三阿僧祇劫修，名上莊嚴。云何菩薩修集三十七品，菩薩具足四無礙智得方便智，以方便智故修集三十七品，亦未得證阿耨多羅三藐三菩提，亦知二乘所修道品。知二乘者如初品說。云何名〈知菩薩所修三十七品〉？菩薩觀身循身觀，作是觀時不著身相 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 苦受樂長壽短壽，是名流布。流布者名為相，不名真實。如來善知眾生世間器世間故，名如來善知世間。』菩薩若見於已年長福德勝者，應起奉迎禮拜問訊安施床座；若見年德與己等者，先意問訊謙下軟語執手共坐，不生憍慢我勝於彼；若見年德於己少者，先意軟語勸以福德，教行善法心不輕慢，設其有罪終不譏刺，隨所須物任以給施。菩薩悉於上中下眾生，先意軟語善法教化，以食以法而攝取之，身口意業善思惟等悉向眾生。常作是念：『願我莫與一切眾生作惡因緣。』於諸眾生不作怨想，常生親想無瞋恚心。設有瞋者不以在意，若他瞋打當觀法界。身口意業常自凝重，具足十四事，所謂六方便、四惡知識、四善知識，如《善生經》說。常能利益今世後世，能求財物，得已能護，營生富足，能作福德不貪不慳，不作幻術誑惑世人，持戒慚愧，有人寄附不令生疑，眾生見者如見真實。常近善友，治國理民勸以十善，見則言見、聞則言聞、覺則言覺、知則言知。是故菩薩名知世間。云何名為菩薩學四依？菩薩依義不依於字，菩薩聽法不為依字唯為依義。菩薩摩訶薩依法不依人，知法非法，知如是法是佛所說、是長老說、是眾僧說。若是非法，雖聞佛說心不生信。復有是法非佛所說、非長老說、非眾僧說，雖非佛說長老僧說，是法相者聞則信受。菩薩摩訶薩依了義經不依不了義經。依了義者，不可動不可移，了義經者不生疑心。菩薩若於了義經中生疑心者則可移動。菩薩依智不依識。何以故？修智慧者名淨智故。是故菩薩解甚深義，雖於深義未得解了終不生謗。是名菩薩成就四依。菩薩成就如是四依，了了能知世道出世道。菩薩復有四道，以四道故知一切法界得無礙智。四道者即是四無礙智。知一切法界，名法無礙智。若知一切法性無礙智、無顛倒智，名義無礙智。菩薩若知一切諸法種種名字，名辭無礙智。菩薩若知一切法界、一切法名、一切法義，說不可盡，名樂說無礙智。菩薩具足四無礙智，知陰入界方便、十二因緣方便、是處非處方便。菩薩具足四無礙智，了了自知菩提之道，復能為人分別廣說。云何名為莊嚴菩提？莊嚴菩提有二種：一者功德莊嚴；二者智慧莊嚴，如〈自利利他品〉中說。菩薩若在初阿僧祇劫，修集如是二莊嚴者，名下莊嚴；在第二阿僧祇劫修，名中莊嚴；在第三阿僧祇劫修，名上莊嚴。云何菩薩修集三十七品，菩薩具足四無礙智得方便智，以方便智故修集三十七品，亦未得證阿耨多羅三藐三菩提，亦知二乘所修道品。知二乘者如初品說。云何名〈知菩薩所修三十七品〉？菩薩觀身循身觀，作是觀時不著身相

、不作空相，亦知是身不可宣說，是名觀身第一義。為流布故說名為身；如身，餘三十六品亦如是。菩薩摩訶薩觀是身時，不作苦、不作集、不作滅、不作滅因緣道。何以故？法界不可說故。菩薩若能如是知苦集滅道，是名第一義修集三十七品，為流布故說苦集滅道。菩薩若知不以覺觀觀三十七品，是名舍摩他。菩薩若知法界真實不可宣說，是名毘婆舍那。菩薩舍摩他有四種：一者第一義舍摩他；二者期舍摩他；三者真實舍摩他；四者離煩惱怨舍摩他。菩薩具足四舍摩他，知一切法界，為阿耨多羅三藐三菩提故。菩薩毘婆舍那有四種：一者共四種舍摩他行；二者遠離顛倒；三者分別無量法界；四者知法界無礙。菩薩修集是四種毘婆舍那，為阿耨多羅三藐三菩提故。云何名為菩薩摩訶薩善方便？善方便者有十二種，內六種、外六種。內六種者，菩薩常於一切眾生起大悲心，真實了知一切諸行，常樂繫念阿耨多羅三藐三菩提，樂為眾生轉於生死，真知煩惱不壞煩惱，為阿耨多羅三藐三菩提懃修精進，是名內方便。外六種者，能令少施得無量福，有功德者能令增長，壞佛法者能令生信，已有信者能令增長，未淳熟者能令淳熟，已淳熟者能令解脫，是名外方便。云何少施得無量福？若有眾生於菩薩所聞說法已，以一把食施於餓狗，施物既少福田又薄，以能迴向菩提道故，所得福報不可稱量。有德增長者，若有眾生先受八齋，菩薩復為分別解說，教令迴向無上菩提。若有眾生深著邪見，一月不食晝斷夜食，菩薩即為講宣正法破其邪心，教令受持八戒齋法。菩薩為破苦不善齋，教令受持善法齋戒。若有眾生欲求解脫不知方便，菩薩為說中道實義離於二邊。若有眾生欲得天身投淵赴火，菩薩為破如是現苦，為說持戒現世受樂、後受天身。若有眾生為寂靜故，讀誦解說四毘陀典，菩薩即以十二部經教令分別思惟其義。復次菩薩以世所有上妙香華供養三寶，亦教眾生復令供養。自向十方無量諸佛發願供養，亦教眾生向十方佛發願供養。復次菩薩常修念佛乃至念天，亦教眾生令修六念。復次菩薩身口善業，若多若少悉施眾生，亦以是法教化眾生。復次菩薩常作是願：『一切眾生所有苦事，悉集我身，莫令他受。』亦以此法轉教眾生。復次菩薩若有過去現在世罪，悉向十方諸佛懺悔，亦以此法教眾生行。復次菩薩自能修集四無量心，亦教眾生行四無量。有功德者能令增長，壞佛法人能令生信，已生信者能令增長，未淳熟者能令淳熟，已淳熟者令得解脫。菩薩摩訶薩為是四法修集六事：一者隨他；二者無障；三者不動；四者心相似；五者報恩；六者清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 、不作空相，亦知是身不可宣說，是名觀身第一義。為流布故說名為身；如身，餘三十六品亦如是。菩薩摩訶薩觀是身時，不作苦、不作集、不作滅、不作滅因緣道。何以故？法界不可說故。菩薩若能如是知苦集滅道，是名第一義修集三十七品，為流布故說苦集滅道。菩薩若知不以覺觀觀三十七品，是名舍摩他。菩薩若知法界真實不可宣說，是名毘婆舍那。菩薩舍摩他有四種：一者第一義舍摩他；二者期舍摩他；三者真實舍摩他；四者離煩惱怨舍摩他。菩薩具足四舍摩他，知一切法界，為阿耨多羅三藐三菩提故。菩薩毘婆舍那有四種：一者共四種舍摩他行；二者遠離顛倒；三者分別無量法界；四者知法界無礙。菩薩修集是四種毘婆舍那，為阿耨多羅三藐三菩提故。云何名為菩薩摩訶薩善方便？善方便者有十二種，內六種、外六種。內六種者，菩薩常於一切眾生起大悲心，真實了知一切諸行，常樂繫念阿耨多羅三藐三菩提，樂為眾生轉於生死，真知煩惱不壞煩惱，為阿耨多羅三藐三菩提懃修精進，是名內方便。外六種者，能令少施得無量福，有功德者能令增長，壞佛法者能令生信，已有信者能令增長，未淳熟者能令淳熟，已淳熟者能令解脫，是名外方便。云何少施得無量福？若有眾生於菩薩所聞說法已，以一把食施於餓狗，施物既少福田又薄，以能迴向菩提道故，所得福報不可稱量。有德增長者，若有眾生先受八齋，菩薩復為分別解說，教令迴向無上菩提。若有眾生深著邪見，一月不食晝斷夜食，菩薩即為講宣正法破其邪心，教令受持八戒齋法。菩薩為破苦不善齋，教令受持善法齋戒。若有眾生欲求解脫不知方便，菩薩為說中道實義離於二邊。若有眾生欲得天身投淵赴火，菩薩為破如是現苦，為說持戒現世受樂、後受天身。若有眾生為寂靜故，讀誦解說四毘陀典，菩薩即以十二部經教令分別思惟其義。復次菩薩以世所有上妙香華供養三寶，亦教眾生復令供養。自向十方無量諸佛發願供養，亦教眾生向十方佛發願供養。復次菩薩常修念佛乃至念天，亦教眾生令修六念。復次菩薩身口善業，若多若少悉施眾生，亦以是法教化眾生。復次菩薩常作是願：『一切眾生所有苦事，悉集我身，莫令他受。』亦以此法轉教眾生。復次菩薩若有過去現在世罪，悉向十方諸佛懺悔，亦以此法教眾生行。復次菩薩自能修集四無量心，亦教眾生行四無量。有功德者能令增長，壞佛法人能令生信，已生信者能令增長，未淳熟者能令淳熟，已淳熟者令得解脫。菩薩摩訶薩為是四法修集六事：一者隨他；二者無障；三者不動；四者心相似；五者報恩；六者清淨。

隨他者，菩薩若為眾生說法，先以軟語隨彼心語，隨身口意任力惠施，令彼恭敬生歡喜之心、樂法之心然後為說，隨諸眾生上中下根說易解法，時節說、次第說、不顛倒說、利益說、憐愍說。若須神通應感化度，為示神足。略能說廣、廣能說略，能破疑網，施其憶念，能廣分別出入定處。若有眾生不解如來甚深空義，即為開示分別演說。若有眾生誹謗方等大乘經典，即為說法令其調伏。若有眾生作如是言：『如來所說無一切法無一切物，一切諸法無生無滅，猶如虛空、如幻如夢、如熱時焰、乾闥婆城、如水中月、如呼聲響。』以是不解法性因緣故生於怖畏，生怖畏故而生誹謗，言非佛經是邪見說。菩薩摩訶薩善巧方便，漸漸為開修多羅義，隨意而言非一切法無，以一切法不可說故名為無法，以不可說性無所有故名為無物。若初無不可說無不可說性，云何可說有生有滅？是故說名無生無滅。若無生滅即名虛空。如虛空中有無量色有無量業，諸色諸業無有障礙，所謂行住屈申俯仰。若無如是諸色諸業名虛空者，是則虛空不可宣說。若因虛空有諸色諸業可宣說者，不得說言虛空之性不可宣說。若彼虛空不可說者，諸色諸業云何可說？菩薩摩訶薩得聖智已，乃知法界不可宣說。爾時菩薩破壞邪相，言一切法有、一切法可說。菩薩初以如是聖智教於眾生，眾生得已自見法性不可宣說猶如虛空，是故如來說一切法同於虛空，如幻性相非有非無，聖人亦說非有非無。幻若定有，以何因緣有時可見、有時不可見？若定無者，云何令人見種種相？實無之法不應生相，一切法界亦復如是。於諸凡夫說有名相，有名相故不得言無，第一義性不可說故不得言有，是故法界如幻無二。是故菩薩於諸法界，不取不捨不增不減，實則知實亦說是實，是名菩薩善隨方便。無障者，菩薩摩訶薩見來求者，作如是言：『善男子！汝今若能供養三寶父母師長沙門婆羅門者，所須之物，若衣若食床臥病藥、花香瓔珞幡蓋伎樂、田宅屋舍僕使乘用資生之物，悉當與汝。』若有眾生恐畏憂懼，菩薩語言：『汝今若能供養三寶乃至婆羅門者，我當給汝衣食所須乃至一切資生之具，亦當救汝憂懼之事。』若有病者，亦復語言：『汝今若能供養三寶乃至婆羅門者，我當為汝求覓良醫瞻病好藥衣食乃至資生之具，令汝病愈。』如是眾生若能信受菩薩語者，菩薩當作種種方便必令如意。若不受者，菩薩爾時則修捨心。若有信受，菩薩不為稱意作者得罪。菩薩先教供養三寶父母師長持戒精進，為調令得阿耨多羅三藐三菩提。若先受語後不受者，以憐愍故則現瞋呵非實惡心，若不施物、不為作 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨他者，菩薩若為眾生說法，先以軟語隨彼心語，隨身口意任力惠施，令彼恭敬生歡喜之心、樂法之心然後為說，隨諸眾生上中下根說易解法，時節說、次第說、不顛倒說、利益說、憐愍說。若須神通應感化度，為示神足。略能說廣、廣能說略，能破疑網，施其憶念，能廣分別出入定處。若有眾生不解如來甚深空義，即為開示分別演說。若有眾生誹謗方等大乘經典，即為說法令其調伏。若有眾生作如是言：『如來所說無一切法無一切物，一切諸法無生無滅，猶如虛空、如幻如夢、如熱時焰、乾闥婆城、如水中月、如呼聲響。』以是不解法性因緣故生於怖畏，生怖畏故而生誹謗，言非佛經是邪見說。菩薩摩訶薩善巧方便，漸漸為開修多羅義，隨意而言非一切法無，以一切法不可說故名為無法，以不可說性無所有故名為無物。若初無不可說無不可說性，云何可說有生有滅？是故說名無生無滅。若無生滅即名虛空。如虛空中有無量色有無量業，諸色諸業無有障礙，所謂行住屈申俯仰。若無如是諸色諸業名虛空者，是則虛空不可宣說。若因虛空有諸色諸業可宣說者，不得說言虛空之性不可宣說。若彼虛空不可說者，諸色諸業云何可說？菩薩摩訶薩得聖智已，乃知法界不可宣說。爾時菩薩破壞邪相，言一切法有、一切法可說。菩薩初以如是聖智教於眾生，眾生得已自見法性不可宣說猶如虛空，是故如來說一切法同於虛空，如幻性相非有非無，聖人亦說非有非無。幻若定有，以何因緣有時可見、有時不可見？若定無者，云何令人見種種相？實無之法不應生相，一切法界亦復如是。於諸凡夫說有名相，有名相故不得言無，第一義性不可說故不得言有，是故法界如幻無二。是故菩薩於諸法界，不取不捨不增不減，實則知實亦說是實，是名菩薩善隨方便。無障者，菩薩摩訶薩見來求者，作如是言：『善男子！汝今若能供養三寶父母師長沙門婆羅門者，所須之物，若衣若食床臥病藥、花香瓔珞幡蓋伎樂、田宅屋舍僕使乘用資生之物，悉當與汝。』若有眾生恐畏憂懼，菩薩語言：『汝今若能供養三寶乃至婆羅門者，我當給汝衣食所須乃至一切資生之具，亦當救汝憂懼之事。』若有病者，亦復語言：『汝今若能供養三寶乃至婆羅門者，我當為汝求覓良醫瞻病好藥衣食乃至資生之具，令汝病愈。』如是眾生若能信受菩薩語者，菩薩當作種種方便必令如意。若不受者，菩薩爾時則修捨心。若有信受，菩薩不為稱意作者得罪。菩薩先教供養三寶父母師長持戒精進，為調令得阿耨多羅三藐三菩提。若先受語後不受者，以憐愍故則現瞋呵非實惡心，若不施物、不為作

使，非實嫌恨，為調伏故。是名無障不動。心相似者，菩薩若得自在之身，若王大臣多有眷屬先唱是言：『若我境內及家中人，其有不能供養三寶父母師長沙門婆羅門毀戒懈怠，我當斷其衣服飲食，打罵繫縛閉之牢獄、若殺若擯。囑付大臣使令鑒察，知誰持戒、知誰毀戒，誰能供養父母三寶、誰不供養父母三寶。』爾時眾生以怖畏故，遠離諸惡修集善法似菩薩心，是名相似方便。報恩者，菩薩若受檀越衣服飲食臥具病藥房舍，若多若少，或遭恐怖有人救解，或遭病苦有療治者，或聞說法破壞疑心，菩薩摩訶薩以念恩故，悉教是等行於善法，是名報恩。菩薩說法眾生聞已，即能供養三寶父母師長沙門婆羅門等，持戒精進，是名報恩。寂靜者，菩薩摩訶薩安住畢竟菩提地中，修集寂靜菩提之道生兜術天，當知不久下閻浮提得阿耨多羅三藐三菩提。眾生聞已悉發願言：『如是菩薩成佛之時，我等當於是佛法中出家學道。』爾時菩薩下閻浮提，託生剎利婆羅門家，為眾生故捨五欲樂。出家學道修行苦行，為苦行者生於恭敬，破苦心故。修苦行已，得阿耨多羅三藐三菩提，壞聲聞緣覺菩提心故。既成道已默然而住，釋梵天王來勸請故。梵天啟請，為令眾生於正法中生尊重故。爾時世尊即以佛眼觀諸眾生然後說法。佛眼觀者，為破惡名故。所謂眾生說言：『如來但為梵王勸請，非為憐愍。』若以佛眼觀於眾生轉法輪者，為破眾生邪惡輪故。轉法輪已集眾制戒，為令眾生得解脫故。是名菩薩寂靜方便。為令眾生得信心故，未入佛法者令得入故，未熟眾生令得熟故，已熟眾生得解脫故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 使，非實嫌恨，為調伏故。是名無障不動。心相似者，菩薩若得自在之身，若王大臣多有眷屬先唱是言：『若我境內及家中人，其有不能供養三寶父母師長沙門婆羅門毀戒懈怠，我當斷其衣服飲食，打罵繫縛閉之牢獄、若殺若擯。囑付大臣使令鑒察，知誰持戒、知誰毀戒，誰能供養父母三寶、誰不供養父母三寶。』爾時眾生以怖畏故，遠離諸惡修集善法似菩薩心，是名相似方便。報恩者，菩薩若受檀越衣服飲食臥具病藥房舍，若多若少，或遭恐怖有人救解，或遭病苦有療治者，或聞說法破壞疑心，菩薩摩訶薩以念恩故，悉教是等行於善法，是名報恩。菩薩說法眾生聞已，即能供養三寶父母師長沙門婆羅門等，持戒精進，是名報恩。寂靜者，菩薩摩訶薩安住畢竟菩提地中，修集寂靜菩提之道生兜術天，當知不久下閻浮提得阿耨多羅三藐三菩提。眾生聞已悉發願言：『如是菩薩成佛之時，我等當於是佛法中出家學道。』爾時菩薩下閻浮提，託生剎利婆羅門家，為眾生故捨五欲樂。出家學道修行苦行，為苦行者生於恭敬，破苦心故。修苦行已，得阿耨多羅三藐三菩提，壞聲聞緣覺菩提心故。既成道已默然而住，釋梵天王來勸請故。梵天啟請，為令眾生於正法中生尊重故。爾時世尊即以佛眼觀諸眾生然後說法。佛眼觀者，為破惡名故。所謂眾生說言：『如來但為梵王勸請，非為憐愍。』若以佛眼觀於眾生轉法輪者，為破眾生邪惡輪故。轉法輪已集眾制戒，為令眾生得解脫故。是名菩薩寂靜方便。為令眾生得信心故，未入佛法者令得入故，未熟眾生令得熟故，已熟眾生得解脫故。」