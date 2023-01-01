菩薩善戒經卷第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩善戒經卷第五

宋罽賓三藏求那跋摩譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋罽賓三藏求那跋摩譯

菩薩地忍品第十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩地忍品第十二

「云何菩薩摩訶薩性忍？智慧力故能堪種種苦惱等事，一切忍一切忍。一切忍，有憐愍故、得慈心故。性忍有二種：一者出家；二者在家。在家、出家俱有三種：一者能忍眾生打罵等事；二者能自堪忍一切諸苦；三者忍樂善法。能忍眾生打罵等者，菩薩摩訶薩若為眾生所打罵時，作是思惟：『緣我是身造作惡業今自受報，云何於彼而生瞋恚？我亦不求是苦煩惱，今若不忍後復增多。不忍辱者是則名為苦煩惱因。我所受身及諸煩惱，非眾生過，自是我咎。若有惡事，實不樂受。今若不忍便是自作，若自作者復當自受生死性苦。身若受苦云何不忍？聲聞緣覺為自利益尚修忍辱，何況我今為欲利益一切眾生而當不忍？我若不忍，不得具足菩薩禁戒修八正道得無上道。』菩薩摩訶薩作是觀時修五種忍：一者於怨、於親、非怨親中修行於忍；二者於上、中、下人修集於忍；三者於受苦、受樂、不苦不樂人中修集於忍；四者於有福德、無福德、非有福德非無福德人中修集於忍；五者於一切惡人中修集於忍。菩薩成就如是五忍，修集五想：一者眾生想；二者法想；三者無常想；四者苦想；五者無我我所想。菩薩為彼惡人所打，云何而能作親友想？菩薩諦觀，過去世時流轉生死，無有眾生非我父母師長和上、眷屬親族所可恭敬供養之者。作是觀時，怨憎想滅、親友想生，親想生故能修於忍，是時成就眾生之想。法想者，菩薩諦觀，眾生者名為法界、名有為法、名有漏法。若是法界還對法界，誰打誰瞋？無我無我所壽命士夫。以智慧力作是觀時，滅眾生想、成就法想。無常想者，菩薩思惟，一切眾生一切有為有漏之法皆悉無常，以無常故誰有罵者誰有受者？若使罵者及以受者暫時停住，則不得言諸法無常。若使常者，誰罵誰受？常無常中俱無是二、俱無作受，尚不應生微惡之心，何有打罵，是故菩薩破於常想修無常想，以能修集無常想故成就忍心，成忍心故修菩提道，乃至得阿耨多羅三藐三菩提。云何菩薩修集苦想？菩薩摩訶薩作是觀察，若欲界眾生得大自在，饒財巨富如轉輪王尚有三苦，況復餘人。三苦者，謂復變苦、生死苦、苦苦。作是觀時，若使眾生有此三苦，我不應瞋。我若瞋者，云何當能救彼眾生是三苦耶？我若瞋者，則為增長眾生三苦。作是觀時，樂想滅、苦想生。以能修集苦想因緣故，修八正道得阿耨多羅三藐三菩提。云何菩薩修無我無我所想？菩薩諦觀，有諸外道說我是常。我若常者，眾生無我。何以故？眾生者即是五陰，五陰無常，若無我者何有我所？是故無我無我所。菩薩復作是觀，我者即是菩提之心。菩薩初發菩提心時，於 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩摩訶薩性忍？智慧力故能堪種種苦惱等事，一切忍一切忍。一切忍，有憐愍故、得慈心故。性忍有二種：一者出家；二者在家。在家、出家俱有三種：一者能忍眾生打罵等事；二者能自堪忍一切諸苦；三者忍樂善法。能忍眾生打罵等者，菩薩摩訶薩若為眾生所打罵時，作是思惟：『緣我是身造作惡業今自受報，云何於彼而生瞋恚？我亦不求是苦煩惱，今若不忍後復增多。不忍辱者是則名為苦煩惱因。我所受身及諸煩惱，非眾生過，自是我咎。若有惡事，實不樂受。今若不忍便是自作，若自作者復當自受生死性苦。身若受苦云何不忍？聲聞緣覺為自利益尚修忍辱，何況我今為欲利益一切眾生而當不忍？我若不忍，不得具足菩薩禁戒修八正道得無上道。』菩薩摩訶薩作是觀時修五種忍：一者於怨、於親、非怨親中修行於忍；二者於上、中、下人修集於忍；三者於受苦、受樂、不苦不樂人中修集於忍；四者於有福德、無福德、非有福德非無福德人中修集於忍；五者於一切惡人中修集於忍。菩薩成就如是五忍，修集五想：一者眾生想；二者法想；三者無常想；四者苦想；五者無我我所想。菩薩為彼惡人所打，云何而能作親友想？菩薩諦觀，過去世時流轉生死，無有眾生非我父母師長和上、眷屬親族所可恭敬供養之者。作是觀時，怨憎想滅、親友想生，親想生故能修於忍，是時成就眾生之想。法想者，菩薩諦觀，眾生者名為法界、名有為法、名有漏法。若是法界還對法界，誰打誰瞋？無我無我所壽命士夫。以智慧力作是觀時，滅眾生想、成就法想。無常想者，菩薩思惟，一切眾生一切有為有漏之法皆悉無常，以無常故誰有罵者誰有受者？若使罵者及以受者暫時停住，則不得言諸法無常。若使常者，誰罵誰受？常無常中俱無是二、俱無作受，尚不應生微惡之心，何有打罵，是故菩薩破於常想修無常想，以能修集無常想故成就忍心，成忍心故修菩提道，乃至得阿耨多羅三藐三菩提。云何菩薩修集苦想？菩薩摩訶薩作是觀察，若欲界眾生得大自在，饒財巨富如轉輪王尚有三苦，況復餘人。三苦者，謂復變苦、生死苦、苦苦。作是觀時，若使眾生有此三苦，我不應瞋。我若瞋者，云何當能救彼眾生是三苦耶？我若瞋者，則為增長眾生三苦。作是觀時，樂想滅、苦想生。以能修集苦想因緣故，修八正道得阿耨多羅三藐三菩提。云何菩薩修無我無我所想？菩薩諦觀，有諸外道說我是常。我若常者，眾生無我。何以故？眾生者即是五陰，五陰無常，若無我者何有我所？是故無我無我所。菩薩復作是觀，我者即是菩提之心。菩薩初發菩提心時，於

眾生中得一子心，是名我所。若我於彼有瞋心者，云何得名有我有我所？我若增長瞋恚心者，不能度脫一切眾生。作是觀時，成就於忍，增長無我無我所心，得無我想，以是因緣修八正道得阿耨多羅三藐三菩提。云何菩薩能忍眾生打罵等苦？菩薩爾時復作是觀，我於過去為五欲故備受眾苦，在家作務耕田種殖受種種苦，親近國主市買販易多受眾苦，我於爾時雖受如是種種大苦不得利益；若我今為度眾生故，受諸苦惱當得利益。我若當得大利益者，應受無量不可計苦。作是願時，菩薩則能堪忍眾苦。受苦者名一切苦，一切苦者有八種：一者依苦；二者世法苦；三者威儀苦；四者攝法苦；五者乞食苦；六者精進苦；七者為利眾生苦；八者營事苦。依苦者，名四依苦。若比丘受四依已，得出家受戒，得名具足比丘。若得少衣少食臥具病藥，不生愁苦心無悔恨，以能修集壞苦心故，修八正道得阿耨多羅三藐三菩提，是名依苦。世法苦者有九種：一者求不得苦；二者惡聲苦；三者現對惡法苦；四者苦苦；五者亡失苦；六者物盡苦；七者老苦；八者病苦；九者死苦，是名世法苦。菩薩受是九種苦時，不生愁惱心不悔恨，不廢無上菩提之心，以不悔故菩提增長，菩提增長故得阿耨多羅三藐三菩提。威儀苦者，名身四威儀：一者行；二者住；三者坐；四者臥。菩薩若行若坐，晝夜常調惡業之心忍行坐苦，非時不臥、非時不住。所住內外，若床若地若草若葉，於是四處常念供養佛法僧寶，讚歎經法受持禁戒，持無上法廣為人說，正思惟義如法而住，分別法界修舍摩他、毘婆舍那。菩薩修集如是法時，設有諸苦堪樂忍受，是名威儀苦。攝法苦者有七種：一者身捨飾好；二者剃除鬚髮；三者著割截衣；四者一切世事不得自在命屬於他；五者乞求活命；六者遠離生業少欲知足；七者捨離親族五欲之樂。是名攝法苦。乞求苦者，供身之物，衣服飲食房舍臥具病瘦醫藥，一切仰他，不得不嫌、得時知足，乃至盡壽障受五欲伎樂戲笑，忍如是苦，是名乞食苦。精懃苦者，菩薩精懃供養三寶，受持讀誦菩薩藏經，書寫解說思惟其義，晝夜不廢懃加精進修集聖道，以精進故堪忍眾苦，是名精進苦。為利眾生苦者，如上利內外十一事中說，是名利眾生苦。營事苦者，熏鉢縫衣染作浣濯，眾僧使役供給師長，若為供養塗掃佛塔，為善法故終不休息，為阿耨多羅三藐三菩提故忍種種苦，是名營事苦。忍樂善法苦者，有八種忍：受三寶所有功德忍；佛菩薩不可思議忍；因忍；果忍；善方便忍。佛菩薩性復有二忍：一者究竟忍；二者淨智慧忍，是名法忍。云何菩薩難忍？難忍有 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生中得一子心，是名我所。若我於彼有瞋心者，云何得名有我有我所？我若增長瞋恚心者，不能度脫一切眾生。作是觀時，成就於忍，增長無我無我所心，得無我想，以是因緣修八正道得阿耨多羅三藐三菩提。云何菩薩能忍眾生打罵等苦？菩薩爾時復作是觀，我於過去為五欲故備受眾苦，在家作務耕田種殖受種種苦，親近國主市買販易多受眾苦，我於爾時雖受如是種種大苦不得利益；若我今為度眾生故，受諸苦惱當得利益。我若當得大利益者，應受無量不可計苦。作是願時，菩薩則能堪忍眾苦。受苦者名一切苦，一切苦者有八種：一者依苦；二者世法苦；三者威儀苦；四者攝法苦；五者乞食苦；六者精進苦；七者為利眾生苦；八者營事苦。依苦者，名四依苦。若比丘受四依已，得出家受戒，得名具足比丘。若得少衣少食臥具病藥，不生愁苦心無悔恨，以能修集壞苦心故，修八正道得阿耨多羅三藐三菩提，是名依苦。世法苦者有九種：一者求不得苦；二者惡聲苦；三者現對惡法苦；四者苦苦；五者亡失苦；六者物盡苦；七者老苦；八者病苦；九者死苦，是名世法苦。菩薩受是九種苦時，不生愁惱心不悔恨，不廢無上菩提之心，以不悔故菩提增長，菩提增長故得阿耨多羅三藐三菩提。威儀苦者，名身四威儀：一者行；二者住；三者坐；四者臥。菩薩若行若坐，晝夜常調惡業之心忍行坐苦，非時不臥、非時不住。所住內外，若床若地若草若葉，於是四處常念供養佛法僧寶，讚歎經法受持禁戒，持無上法廣為人說，正思惟義如法而住，分別法界修舍摩他、毘婆舍那。菩薩修集如是法時，設有諸苦堪樂忍受，是名威儀苦。攝法苦者有七種：一者身捨飾好；二者剃除鬚髮；三者著割截衣；四者一切世事不得自在命屬於他；五者乞求活命；六者遠離生業少欲知足；七者捨離親族五欲之樂。是名攝法苦。乞求苦者，供身之物，衣服飲食房舍臥具病瘦醫藥，一切仰他，不得不嫌、得時知足，乃至盡壽障受五欲伎樂戲笑，忍如是苦，是名乞食苦。精懃苦者，菩薩精懃供養三寶，受持讀誦菩薩藏經，書寫解說思惟其義，晝夜不廢懃加精進修集聖道，以精進故堪忍眾苦，是名精進苦。為利眾生苦者，如上利內外十一事中說，是名利眾生苦。營事苦者，熏鉢縫衣染作浣濯，眾僧使役供給師長，若為供養塗掃佛塔，為善法故終不休息，為阿耨多羅三藐三菩提故忍種種苦，是名營事苦。忍樂善法苦者，有八種忍：受三寶所有功德忍；佛菩薩不可思議忍；因忍；果忍；善方便忍。佛菩薩性復有二忍：一者究竟忍；二者淨智慧忍，是名法忍。云何菩薩難忍？難忍有

三種：一者有無量眾生打罵菩薩，菩薩能忍；二者菩薩有自在力，能打能罵忍受不報；三者菩薩處在種族豪貴，能忍卑下。云何一切自忍？菩薩摩訶薩於怨親中非怨親中忍，下忍中忍上忍，是名一切自忍。善人忍者，有五種知忍功德：一者不著惡心瞋心；二者心難沮壞；三者心無愁惱；四者死時無悔；五者死已受天人樂。菩薩觀忍有如是功德，教化眾生令行於忍，自所修忍亦得增長，讚歎忍辱，見行忍者恭敬尊重讚歎禮拜，是名善人忍。一切行忍者，菩薩摩訶薩觀不忍者所有過惡。云何名惡果報？能得三惡道故。畏惡道故應修行忍、憐愍故忍、為修慈故忍、為軟心故忍、為愛眾生故忍、至心為阿耨多羅三藐三菩提故忍、具足羼提波羅蜜故忍、為出家故忍、為受戒故忍、為具足性故忍、為欲修集無量世忍故忍、為得忍性故忍、為得無愛無瞋故忍、為見法界故忍、為見眾生界故忍、一切時忍、一切國忍、一切心忍，是名一切行忍。除忍者，若有貧窮之人數從菩薩乞索所須，復有惡人亦來從乞，復有破戒之人亦來從乞，破壞惡心修集忍心，為破苦故施以樂事，是名除忍。自利利他忍者，菩薩忍於飢渴寒熱風雨惡獸終不放逸，生死受苦憐愍眾生。菩薩摩訶薩得如是等忍，增長現在一切善法遠離煩惱，他世獲得無量善果；悉能調伏眾生惡心，惡心調故一切煩惱不得其便，現在安樂後獲善果，是名自利利他忍。寂靜忍者，菩薩若為諸惡眾生之所打罵，於彼終不生於惡心，不作怨想、作善友想：『若無如是諸惡人者，我之善法云何增長？』見有罵者軟語慰喻，修慈悲心能壞欲界所有煩惱。具足如是十忍菩薩，能修八正道得阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三種：一者有無量眾生打罵菩薩，菩薩能忍；二者菩薩有自在力，能打能罵忍受不報；三者菩薩處在種族豪貴，能忍卑下。云何一切自忍？菩薩摩訶薩於怨親中非怨親中忍，下忍中忍上忍，是名一切自忍。善人忍者，有五種知忍功德：一者不著惡心瞋心；二者心難沮壞；三者心無愁惱；四者死時無悔；五者死已受天人樂。菩薩觀忍有如是功德，教化眾生令行於忍，自所修忍亦得增長，讚歎忍辱，見行忍者恭敬尊重讚歎禮拜，是名善人忍。一切行忍者，菩薩摩訶薩觀不忍者所有過惡。云何名惡果報？能得三惡道故。畏惡道故應修行忍、憐愍故忍、為修慈故忍、為軟心故忍、為愛眾生故忍、至心為阿耨多羅三藐三菩提故忍、具足羼提波羅蜜故忍、為出家故忍、為受戒故忍、為具足性故忍、為欲修集無量世忍故忍、為得忍性故忍、為得無愛無瞋故忍、為見法界故忍、為見眾生界故忍、一切時忍、一切國忍、一切心忍，是名一切行忍。除忍者，若有貧窮之人數從菩薩乞索所須，復有惡人亦來從乞，復有破戒之人亦來從乞，破壞惡心修集忍心，為破苦故施以樂事，是名除忍。自利利他忍者，菩薩忍於飢渴寒熱風雨惡獸終不放逸，生死受苦憐愍眾生。菩薩摩訶薩得如是等忍，增長現在一切善法遠離煩惱，他世獲得無量善果；悉能調伏眾生惡心，惡心調故一切煩惱不得其便，現在安樂後獲善果，是名自利利他忍。寂靜忍者，菩薩若為諸惡眾生之所打罵，於彼終不生於惡心，不作怨想、作善友想：『若無如是諸惡人者，我之善法云何增長？』見有罵者軟語慰喻，修慈悲心能壞欲界所有煩惱。具足如是十忍菩薩，能修八正道得阿耨多羅三藐三菩提。

菩薩地精進品第十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩地精進品第十三

「云何菩薩性精進？性精進者，心懃精進，為攝善法故、為利眾生故、為令眾生得無上道故、為破顛倒故，以性精進故得身口意業善，是名性精進。一切精進者有二種：一者世；二者出世。復有二種：一者在家；二者出家。復有三種：一者莊嚴；二者攝取善法；三者為利眾生。莊嚴者，菩薩摩訶薩初發心時懃精進莊嚴，若我能令一人解脫，於無量劫在地獄中受大苦惱，受大苦惱已然後得阿耨多羅三藐三菩提，得菩提已乃至能令一人解脫，亦當受於地獄之苦心不休息，是名莊嚴。菩薩具足莊嚴精進，勝於一切聲聞緣覺所得功德不可稱計。何以故？為欲利益一切眾生受大苦故。若為一人受大苦惱，尚得無量無邊功德，何況乃為一切眾生，是名菩薩莊嚴精進。攝取善法懃精進者，若為修行檀波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜懃精進者，名為不動，一切煩惱、一切惡業、一切邪見、一切苦惱不傾動故；亦名堅固，健莊嚴故；復名一切，知世方術及出世法故；復名具足方便，真實因緣修集道故；復名真實，得真實義故；復名為廣，一切時中無休息故；復名調伏，懃修精進不生憍慢故。如是七事增長善法，是名攝取善法精進。以懃精進故，具足六波羅蜜懃精進法，於諸趣向菩提法中是近因緣無上無勝，是故如來於經中說：『阿難！懃精進者疾得阿耨多羅三藐三菩提。』為利眾生懃精進者有十一種，如戒中說。難精進者，菩薩摩訶薩不作衣想、不作食想、不作臥具想、不作我想、不作我所想、不作法想、不作道想、不作菩提想，亦為菩提懃修精進，是名難精進。於一切時一切國一切心懃修精進，是亦名難。不急不緩處中而行，是名難精進。難精進有二種因：一者悲；二者慧。一切自精進者有四種：一者離惡法；二者增長善法；三者瑩磨善法；四者增長智慧。離惡法者，名菩薩摩訶薩懃修精進，未生惡法懃作方便令不生故。增長善法者，已生善法方便令增廣故。瑩磨善法者，懃修身口意業因緣，至心繫念受持善法故。增長智慧者，若菩薩懃修精進，多聞修定增長智慧故，是名一切自精進。善人精進者，菩薩為善法故懃精進時，設燒身首不以為熱。菩薩修善法時懃行精進，尚自不覺地獄火熱，況世間火。菩薩精進不多不少平等而行，增長精進善調御故。所以者何？心清淨故、不休不息心不悔故、得大利益不顛倒故、畢竟能得阿耨多羅三藐三菩提故，是名善人精進。一切行精進者，常懃精進、至心精進、智慧精進、不斷精進、莊嚴精進、忍苦精進、不動精進、不時精進、不知足精進，菩薩成就一切行精進名為大力。常懃精進， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩性精進？性精進者，心懃精進，為攝善法故、為利眾生故、為令眾生得無上道故、為破顛倒故，以性精進故得身口意業善，是名性精進。一切精進者有二種：一者世；二者出世。復有二種：一者在家；二者出家。復有三種：一者莊嚴；二者攝取善法；三者為利眾生。莊嚴者，菩薩摩訶薩初發心時懃精進莊嚴，若我能令一人解脫，於無量劫在地獄中受大苦惱，受大苦惱已然後得阿耨多羅三藐三菩提，得菩提已乃至能令一人解脫，亦當受於地獄之苦心不休息，是名莊嚴。菩薩具足莊嚴精進，勝於一切聲聞緣覺所得功德不可稱計。何以故？為欲利益一切眾生受大苦故。若為一人受大苦惱，尚得無量無邊功德，何況乃為一切眾生，是名菩薩莊嚴精進。攝取善法懃精進者，若為修行檀波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜懃精進者，名為不動，一切煩惱、一切惡業、一切邪見、一切苦惱不傾動故；亦名堅固，健莊嚴故；復名一切，知世方術及出世法故；復名具足方便，真實因緣修集道故；復名真實，得真實義故；復名為廣，一切時中無休息故；復名調伏，懃修精進不生憍慢故。如是七事增長善法，是名攝取善法精進。以懃精進故，具足六波羅蜜懃精進法，於諸趣向菩提法中是近因緣無上無勝，是故如來於經中說：『阿難！懃精進者疾得阿耨多羅三藐三菩提。』為利眾生懃精進者有十一種，如戒中說。難精進者，菩薩摩訶薩不作衣想、不作食想、不作臥具想、不作我想、不作我所想、不作法想、不作道想、不作菩提想，亦為菩提懃修精進，是名難精進。於一切時一切國一切心懃修精進，是亦名難。不急不緩處中而行，是名難精進。難精進有二種因：一者悲；二者慧。一切自精進者有四種：一者離惡法；二者增長善法；三者瑩磨善法；四者增長智慧。離惡法者，名菩薩摩訶薩懃修精進，未生惡法懃作方便令不生故。增長善法者，已生善法方便令增廣故。瑩磨善法者，懃修身口意業因緣，至心繫念受持善法故。增長智慧者，若菩薩懃修精進，多聞修定增長智慧故，是名一切自精進。善人精進者，菩薩為善法故懃精進時，設燒身首不以為熱。菩薩修善法時懃行精進，尚自不覺地獄火熱，況世間火。菩薩精進不多不少平等而行，增長精進善調御故。所以者何？心清淨故、不休不息心不悔故、得大利益不顛倒故、畢竟能得阿耨多羅三藐三菩提故，是名善人精進。一切行精進者，常懃精進、至心精進、智慧精進、不斷精進、莊嚴精進、忍苦精進、不動精進、不時精進、不知足精進，菩薩成就一切行精進名為大力。常懃精進，

安住善處堅固莊嚴，不休不息得於善法。欲心精進菩薩摩訶薩，求阿耨多羅三藐三菩提故。至心欲精進菩薩摩訶薩，增長菩提心故。方便心精進菩薩摩訶薩，諸煩惱垢不污其心，以身為器成阿耨多羅三藐三菩提故。勝精進菩薩摩訶薩，為於善法不救身首火故。如是菩薩勝於一切聲聞緣覺。求精進菩薩摩訶薩，求於世法及出世法諸方術故。學精進菩薩摩訶薩，速得世法及出世法故。利他精進菩薩摩訶薩有十一種，如戒中說，不作犯意犯已懺悔；除精進及自利利他，如忍中說。寂靜精進者有十種：一者宜；二者修集；三者非動；四者堅持；五者一切時；六者緣三相；七者捨；八者不散；九者調御；十者趣向菩提。菩薩若起一切煩惱，為除病故隨對治之，如貪欲起觀不淨相，瞋恚起時修於慈心，愚癡心起觀十二因緣，思覺起時觀阿那波那，破憍慢故觀眾生界，是名宜精進。菩薩精進非始非終，無量世中常得成就，是名修集精進。菩薩精進常懃修集亦如初得，是名非動精進。一切時中懃精進故，是名非動。菩薩摩訶薩常能親近諸師長宿有德之人修學多聞，若修三昧思惟其義，懃行精進隨順聽受，是名堅持精進。菩薩摩訶薩心不顛倒，宜修舍摩他時修舍摩他，宜修毘婆舍那時修毘婆舍那，宜修捨時修行於捨，是名一切時精進。菩薩善知定、慧、捨，時時修集三相，入相、住相、起相，不失正念至心精懃，是名緣三相精進。菩薩若聞諸佛菩薩懃精進故不可思議，聞已其心不自輕、不愁惱、不知足，是名捨精進。菩薩摩訶薩時時調伏諸根諸入，飲食知足，初夜後夜減損睡眠，至心不亂無有放逸，推求莊嚴發懃精進，修真實義心無顛倒隨順修道，是名不散精進。菩薩精進不急不緩，所作事業處中而行，是名調御精進。菩薩一切精進悉以迴向阿耨多羅三藐三菩提，菩薩摩訶薩修性精進乃至寂靜精進，悉為阿耨多羅三藐三菩提故，是名一切精進。悉以迴向阿耨多羅三藐三菩提，過去世諸菩薩所持精進，悉為阿耨多羅三藐三菩提；未來世諸菩薩所持精進，亦為阿耨多羅三藐三菩提；現在世諸菩薩至心不放逸所持精進，亦為阿耨多羅三藐三菩提，是名趣向菩提精進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安住善處堅固莊嚴，不休不息得於善法。欲心精進菩薩摩訶薩，求阿耨多羅三藐三菩提故。至心欲精進菩薩摩訶薩，增長菩提心故。方便心精進菩薩摩訶薩，諸煩惱垢不污其心，以身為器成阿耨多羅三藐三菩提故。勝精進菩薩摩訶薩，為於善法不救身首火故。如是菩薩勝於一切聲聞緣覺。求精進菩薩摩訶薩，求於世法及出世法諸方術故。學精進菩薩摩訶薩，速得世法及出世法故。利他精進菩薩摩訶薩有十一種，如戒中說，不作犯意犯已懺悔；除精進及自利利他，如忍中說。寂靜精進者有十種：一者宜；二者修集；三者非動；四者堅持；五者一切時；六者緣三相；七者捨；八者不散；九者調御；十者趣向菩提。菩薩若起一切煩惱，為除病故隨對治之，如貪欲起觀不淨相，瞋恚起時修於慈心，愚癡心起觀十二因緣，思覺起時觀阿那波那，破憍慢故觀眾生界，是名宜精進。菩薩精進非始非終，無量世中常得成就，是名修集精進。菩薩精進常懃修集亦如初得，是名非動精進。一切時中懃精進故，是名非動。菩薩摩訶薩常能親近諸師長宿有德之人修學多聞，若修三昧思惟其義，懃行精進隨順聽受，是名堅持精進。菩薩摩訶薩心不顛倒，宜修舍摩他時修舍摩他，宜修毘婆舍那時修毘婆舍那，宜修捨時修行於捨，是名一切時精進。菩薩善知定、慧、捨，時時修集三相，入相、住相、起相，不失正念至心精懃，是名緣三相精進。菩薩若聞諸佛菩薩懃精進故不可思議，聞已其心不自輕、不愁惱、不知足，是名捨精進。菩薩摩訶薩時時調伏諸根諸入，飲食知足，初夜後夜減損睡眠，至心不亂無有放逸，推求莊嚴發懃精進，修真實義心無顛倒隨順修道，是名不散精進。菩薩精進不急不緩，所作事業處中而行，是名調御精進。菩薩一切精進悉以迴向阿耨多羅三藐三菩提，菩薩摩訶薩修性精進乃至寂靜精進，悉為阿耨多羅三藐三菩提故，是名一切精進。悉以迴向阿耨多羅三藐三菩提，過去世諸菩薩所持精進，悉為阿耨多羅三藐三菩提；未來世諸菩薩所持精進，亦為阿耨多羅三藐三菩提；現在世諸菩薩至心不放逸所持精進，亦為阿耨多羅三藐三菩提，是名趣向菩提精進。

菩薩地禪品第十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩地禪品第十四

「云何菩薩摩訶薩性禪？菩薩若聞菩薩法藏、若思惟義、若世間禪出世間禪，繫心一處定智分等修集於道，是名性禪。一切禪者有二種：一者世間；二者出世間。是二種復有三種：一者入禪現在受樂；二者入禪增長菩提；三者入禪利益眾生。現在受樂者，菩薩摩訶薩破諸疑網身心寂靜，受遠離樂壞諸憍慢，不貪著味離一切相，是名入禪現在受樂。入禪增長菩提者，菩薩摩訶薩禪定有種種緣，不可思惟、不可稱計、無有限量，攝十力性得種種三昧，如是三昧一切聲聞辟支佛等尚不識名，況能修集。復有共法，所謂八勝處、十一切處、四無礙智、願智無諍智頂智，增長如是共有法故，是名入禪增長菩提。入禪利益眾生者，有十一種，如戒中說。菩薩摩訶薩修具如是十一種禪，能化眾生破苦煩惱，修集善法種種智慧，知恩報恩，能救眾生種種苦惱，能施一切所須之物，善知方便能畜弟子，能使弟子隨意受行，如是等禪名一切禪。難禪者有三種：一者菩薩摩訶薩入禪定時所受快樂，勝於一切世間之樂及出世樂，為眾生故捨禪定樂受欲界身。二者菩薩摩訶薩修集禪定，無量無邊阿僧祇等不可思議不可稱計修集三昧，一切聲聞辟支佛等不能知其所入境界。三者菩薩摩訶薩禪因緣故，得阿耨多羅三藐三菩提，是名難禪。一切自禪者有四種：一者共覺觀；二者共喜；三者共樂；四者共捨，是名一切自禪。善人禪者有五種：一者無愛；二者共慈；三者共悲；四者共喜；五者共捨，是名善人禪。一切行禪者有十三種：一者善無記；二者神足；三者趣舍摩他；四者趣毘婆舍那；五者自利；六者利他；七者得五神通功德禪；八者辭因緣；九者義因緣；十者舍摩他相因緣；十一者毘婆舍那相因緣；十二者捨相因緣；十三者現在受樂行因緣，是名一切行禪。除禪者有八種：一者菩薩入三昧時，能除眾生種種苦毒，所謂暴風雹雨熱病鬼病，是名為禪。二者若入三昧，能治眾生身中四大不調適苦，是名為禪。三者若入三昧，能於亢旱飢饉之世施降甘雨，是名為禪。四者若入三昧，能令眾生離種種怖，所謂人怖鬼怖水怖陸怖，是名為禪。五者若入三昧，能施曠野飢乏眾生水漿飲食所須之物，是名為禪。六者若入三昧，能施貧窮困苦之人種種所須，是名為禪。七者若入三昧，能破十方眾生放逸，是名為禪。八者若入三昧，能破眾生種種疑網，是名為禪。是名除禪。自利利他禪者有九種：一者入禪因神足故調伏眾生；二者入禪因他心智故調伏眾生；三者入禪因真實說故調伏眾生；四者入禪為惡眾生示地獄苦；五者入禪令失瘖者語；六者入禪令失念者念；七者入禪隨順解說 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩摩訶薩性禪？菩薩若聞菩薩法藏、若思惟義、若世間禪出世間禪，繫心一處定智分等修集於道，是名性禪。一切禪者有二種：一者世間；二者出世間。是二種復有三種：一者入禪現在受樂；二者入禪增長菩提；三者入禪利益眾生。現在受樂者，菩薩摩訶薩破諸疑網身心寂靜，受遠離樂壞諸憍慢，不貪著味離一切相，是名入禪現在受樂。入禪增長菩提者，菩薩摩訶薩禪定有種種緣，不可思惟、不可稱計、無有限量，攝十力性得種種三昧，如是三昧一切聲聞辟支佛等尚不識名，況能修集。復有共法，所謂八勝處、十一切處、四無礙智、願智無諍智頂智，增長如是共有法故，是名入禪增長菩提。入禪利益眾生者，有十一種，如戒中說。菩薩摩訶薩修具如是十一種禪，能化眾生破苦煩惱，修集善法種種智慧，知恩報恩，能救眾生種種苦惱，能施一切所須之物，善知方便能畜弟子，能使弟子隨意受行，如是等禪名一切禪。難禪者有三種：一者菩薩摩訶薩入禪定時所受快樂，勝於一切世間之樂及出世樂，為眾生故捨禪定樂受欲界身。二者菩薩摩訶薩修集禪定，無量無邊阿僧祇等不可思議不可稱計修集三昧，一切聲聞辟支佛等不能知其所入境界。三者菩薩摩訶薩禪因緣故，得阿耨多羅三藐三菩提，是名難禪。一切自禪者有四種：一者共覺觀；二者共喜；三者共樂；四者共捨，是名一切自禪。善人禪者有五種：一者無愛；二者共慈；三者共悲；四者共喜；五者共捨，是名善人禪。一切行禪者有十三種：一者善無記；二者神足；三者趣舍摩他；四者趣毘婆舍那；五者自利；六者利他；七者得五神通功德禪；八者辭因緣；九者義因緣；十者舍摩他相因緣；十一者毘婆舍那相因緣；十二者捨相因緣；十三者現在受樂行因緣，是名一切行禪。除禪者有八種：一者菩薩入三昧時，能除眾生種種苦毒，所謂暴風雹雨熱病鬼病，是名為禪。二者若入三昧，能治眾生身中四大不調適苦，是名為禪。三者若入三昧，能於亢旱飢饉之世施降甘雨，是名為禪。四者若入三昧，能令眾生離種種怖，所謂人怖鬼怖水怖陸怖，是名為禪。五者若入三昧，能施曠野飢乏眾生水漿飲食所須之物，是名為禪。六者若入三昧，能施貧窮困苦之人種種所須，是名為禪。七者若入三昧，能破十方眾生放逸，是名為禪。八者若入三昧，能破眾生種種疑網，是名為禪。是名除禪。自利利他禪者有九種：一者入禪因神足故調伏眾生；二者入禪因他心智故調伏眾生；三者入禪因真實說故調伏眾生；四者入禪為惡眾生示地獄苦；五者入禪令失瘖者語；六者入禪令失念者念；七者入禪隨順解說

十二部經、菩薩法藏、菩薩摩夷，為法久住；八者入禪能教眾生種種世事，書疏算數讀誦書印金木瓦匠；九者入禪為施大光明破三惡眾生苦惱。是名自利利他禪。寂靜禪者有十種：一者世法寂靜淨；二者出世法寂靜淨；三者方便寂靜淨；四者根本寂靜淨；五者上寂靜淨；六者入寂靜淨；七者住寂靜淨；八者起寂靜淨；九者自在寂靜淨；十者煩惱智慧二障寂靜淨。如是十種寂靜淨，名為淨禪。菩薩修集如是十種，成就無量無邊功德，為得無上菩提果故。過去未來現在菩薩皆修是禪，得阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十二部經、菩薩法藏、菩薩摩夷，為法久住；八者入禪能教眾生種種世事，書疏算數讀誦書印金木瓦匠；九者入禪為施大光明破三惡眾生苦惱。是名自利利他禪。寂靜禪者有十種：一者世法寂靜淨；二者出世法寂靜淨；三者方便寂靜淨；四者根本寂靜淨；五者上寂靜淨；六者入寂靜淨；七者住寂靜淨；八者起寂靜淨；九者自在寂靜淨；十者煩惱智慧二障寂靜淨。如是十種寂靜淨，名為淨禪。菩薩修集如是十種，成就無量無邊功德，為得無上菩提果故。過去未來現在菩薩皆修是禪，得阿耨多羅三藐三菩提。

菩薩地慧品第十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩地慧品第十五

「云何菩薩性慧？為一切智故分別法界，是名性慧。又復善學五種方術，所謂內方術、因論、聲論、醫方、一切世事，是名性慧。一切慧者有二種：一者世間；二者出世間。是二種復有三種：一者知如實，如實知五種術、知三聚眾生、知利益眾生方便、知法界不可說、知四真諦無我無我所，於諸法界無有覺觀，觀諸法界其心平等，不捨不著不常不斷說於中道，是名智慧。二者知世間事及出世法，為阿耨多羅三藐三菩提故，是名智慧。三者觀深法界分別演說，為利益眾生故，是名智慧。是名一切慧。難慧者有十一種，如戒中說。為調眾生故善知其心，是名難慧。知一切法界無有障礙，是名難慧。為諸眾生說深法界，是名難慧。善知無我及無我所，是名難慧。一切自慧者，若能受持讀誦解說聲聞法藏、菩薩藏故則得修智，因修智故得智慧力，智慧力故知可修不可修、可作不可作，至心觀無量事，是名一切自慧。善人慧者有五種：一者因聞正法故得；二者因思惟正法故得；三者因自利利他故得；四者因不顛倒見法處所故得；五者因破煩惱故得。復有五種：一者能知微細甚深義故；二者修集禪定知法界故；三者共慧莊嚴得智慧故；四者從佛菩薩來故；五者具足獲得寂靜之心乃至畢竟心故，是名善人慧。一切行慧者有十三種：一者苦智；二者集智；三者滅智；四者道智；五者盡智；六者無生智；七者法智；八者比智；九者世智；十者通智；十一者因智；十二者力智；十三者初心智，是名一切行慧。除慧者，謂四無礙智世智出世智，破一切闇故，是名除慧。自利利他慧者，如初五術中說，以是五術因緣故，得阿耨多羅三藐三菩提，是名自利利他慧。寂靜慧者，為真實故修集、為眾生故修集、為得義故修集、為知因果故修集、為破顛倒故修集、為善知方便故修集、為知作不作事故修集、為知煩惱故修集、為畢竟得故修集，是名寂靜慧。菩薩具足如是十慧，名智名慧、亦名畢竟、亦名真實、亦名無量慧。以是無量慧因緣故菩薩具足般若波羅蜜，具足般若波羅蜜故得阿耨多羅三藐三菩提。如佛經中，有具足般若、有不具足，當知十種，性乃至寂靜。或說一波羅蜜、或說二三四五六，若說一則攝於六，乃至說六亦攝於六。若有眾生聞一一中十種名字，信受奉持讀誦書寫，分別廣說教化眾生，畢竟當得具足成就六波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩性慧？為一切智故分別法界，是名性慧。又復善學五種方術，所謂內方術、因論、聲論、醫方、一切世事，是名性慧。一切慧者有二種：一者世間；二者出世間。是二種復有三種：一者知如實，如實知五種術、知三聚眾生、知利益眾生方便、知法界不可說、知四真諦無我無我所，於諸法界無有覺觀，觀諸法界其心平等，不捨不著不常不斷說於中道，是名智慧。二者知世間事及出世法，為阿耨多羅三藐三菩提故，是名智慧。三者觀深法界分別演說，為利益眾生故，是名智慧。是名一切慧。難慧者有十一種，如戒中說。為調眾生故善知其心，是名難慧。知一切法界無有障礙，是名難慧。為諸眾生說深法界，是名難慧。善知無我及無我所，是名難慧。一切自慧者，若能受持讀誦解說聲聞法藏、菩薩藏故則得修智，因修智故得智慧力，智慧力故知可修不可修、可作不可作，至心觀無量事，是名一切自慧。善人慧者有五種：一者因聞正法故得；二者因思惟正法故得；三者因自利利他故得；四者因不顛倒見法處所故得；五者因破煩惱故得。復有五種：一者能知微細甚深義故；二者修集禪定知法界故；三者共慧莊嚴得智慧故；四者從佛菩薩來故；五者具足獲得寂靜之心乃至畢竟心故，是名善人慧。一切行慧者有十三種：一者苦智；二者集智；三者滅智；四者道智；五者盡智；六者無生智；七者法智；八者比智；九者世智；十者通智；十一者因智；十二者力智；十三者初心智，是名一切行慧。除慧者，謂四無礙智世智出世智，破一切闇故，是名除慧。自利利他慧者，如初五術中說，以是五術因緣故，得阿耨多羅三藐三菩提，是名自利利他慧。寂靜慧者，為真實故修集、為眾生故修集、為得義故修集、為知因果故修集、為破顛倒故修集、為善知方便故修集、為知作不作事故修集、為知煩惱故修集、為畢竟得故修集，是名寂靜慧。菩薩具足如是十慧，名智名慧、亦名畢竟、亦名真實、亦名無量慧。以是無量慧因緣故菩薩具足般若波羅蜜，具足般若波羅蜜故得阿耨多羅三藐三菩提。如佛經中，有具足般若、有不具足，當知十種，性乃至寂靜。或說一波羅蜜、或說二三四五六，若說一則攝於六，乃至說六亦攝於六。若有眾生聞一一中十種名字，信受奉持讀誦書寫，分別廣說教化眾生，畢竟當得具足成就六波羅蜜。

菩薩地軟語品第十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩地軟語品第十六

「云何菩薩性軟語？菩薩摩訶薩歡喜語、樂聞語、實語、法語、義語、利眾生語，是名性軟語。一切軟語者，菩薩摩訶薩若見有人初未相識，見已軟語先意共談，若見前人端正有德勝於己者，不懷妬心破於憍慢敬意問訊：『四大安不？道路疲極不？苦惱不？善來相見。』為施床座、給施漿水，為行世法故、隨眾生意故。菩薩終不為諸眾生說麁惡語，所謂死殺破壞劫奪失物，唯說善語，所謂汝兒息長大今已娉娶，財物滋息穀米豐熟，智慧成就，信戒施進廣博多聞。菩薩具足如是法語為利眾生，是名一切軟語。解析軟語者有二種：一者隨世；二者隨出世。世者有二：一者下世；二者上世。出世有二種：一者正法自利出世；二者正法利他出世。菩薩摩訶薩為下上世法軟語、為自利利他出世軟語，是名解析軟語。難軟語者，若有眾生來害菩薩，菩薩於彼生於子想，至心軟語謂打者罵者劫者。又難軟語，菩薩摩訶薩常為癡人軟語說法，身口意業多受眾苦；雖受大苦續復教喻，汝好懃學後當如我或復見勝，是名難軟語。復次菩薩見有瞋人妬人慳人，不受師教、欺誑師長父母宿德，惡害邪見賊栴陀羅，與共軟語不生惡心，是名難軟語。一切自軟語者有四種：一者為破煩惱因緣故軟語；二者為生人天因緣故軟語；三者為增長善法因緣故軟語；四者為說莊嚴菩提因緣故軟語。復有四種：一者說四真諦令彼解故；二者破四倒故；三者破放逸故；四者破疑心故。是名一切自軟語。善人軟語者，菩薩摩訶薩教化眾生時，有因緣故說法，所謂為解說因緣故說法、為莊嚴菩提因緣故說法、為神足因緣故說法、為持戒因緣故說法，是故諸法從緣故生、從緣故滅，是名善人軟語。一切行軟語者，若說法時有可聽者、有可遮者，以柔軟語隨順法性說字不倒，有恐怖者能以軟語令除恐怖，有求乞者亦以軟語許之施與，是名一切行軟語。除軟語者，離口四惡妄語兩舌惡口無義語，見則言見、聞則言聞、知則言知、識則言識，不見不聞不識不知亦復如是，是名除軟語。自利利他軟語者，若見受苦之人為說軟語，若以軟語教化眾生，或以軟語教誡眾生，或以軟語教令正見，或以軟語教令行施，或以軟語教令正命，或以軟語說於正法，是名自利利他軟語。寂靜軟語者有二十種，如初〈性力品〉中說。性利他者，若菩薩摩訶薩為教誡他分別戒義、說如法住義，憐愍眾生修集悲心，至心教化調伏眾生，是名性利他。一切利他者，未熟眾生令解脫故，得現世樂及他世樂教出家者，是名他世樂。說法教令破欲界結，是名現在他世樂。以破欲界諸煩惱故身心寂靜，身心寂靜故受安樂，是名 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩性軟語？菩薩摩訶薩歡喜語、樂聞語、實語、法語、義語、利眾生語，是名性軟語。一切軟語者，菩薩摩訶薩若見有人初未相識，見已軟語先意共談，若見前人端正有德勝於己者，不懷妬心破於憍慢敬意問訊：『四大安不？道路疲極不？苦惱不？善來相見。』為施床座、給施漿水，為行世法故、隨眾生意故。菩薩終不為諸眾生說麁惡語，所謂死殺破壞劫奪失物，唯說善語，所謂汝兒息長大今已娉娶，財物滋息穀米豐熟，智慧成就，信戒施進廣博多聞。菩薩具足如是法語為利眾生，是名一切軟語。解析軟語者有二種：一者隨世；二者隨出世。世者有二：一者下世；二者上世。出世有二種：一者正法自利出世；二者正法利他出世。菩薩摩訶薩為下上世法軟語、為自利利他出世軟語，是名解析軟語。難軟語者，若有眾生來害菩薩，菩薩於彼生於子想，至心軟語謂打者罵者劫者。又難軟語，菩薩摩訶薩常為癡人軟語說法，身口意業多受眾苦；雖受大苦續復教喻，汝好懃學後當如我或復見勝，是名難軟語。復次菩薩見有瞋人妬人慳人，不受師教、欺誑師長父母宿德，惡害邪見賊栴陀羅，與共軟語不生惡心，是名難軟語。一切自軟語者有四種：一者為破煩惱因緣故軟語；二者為生人天因緣故軟語；三者為增長善法因緣故軟語；四者為說莊嚴菩提因緣故軟語。復有四種：一者說四真諦令彼解故；二者破四倒故；三者破放逸故；四者破疑心故。是名一切自軟語。善人軟語者，菩薩摩訶薩教化眾生時，有因緣故說法，所謂為解說因緣故說法、為莊嚴菩提因緣故說法、為神足因緣故說法、為持戒因緣故說法，是故諸法從緣故生、從緣故滅，是名善人軟語。一切行軟語者，若說法時有可聽者、有可遮者，以柔軟語隨順法性說字不倒，有恐怖者能以軟語令除恐怖，有求乞者亦以軟語許之施與，是名一切行軟語。除軟語者，離口四惡妄語兩舌惡口無義語，見則言見、聞則言聞、知則言知、識則言識，不見不聞不識不知亦復如是，是名除軟語。自利利他軟語者，若見受苦之人為說軟語，若以軟語教化眾生，或以軟語教誡眾生，或以軟語教令正見，或以軟語教令行施，或以軟語教令正命，或以軟語說於正法，是名自利利他軟語。寂靜軟語者有二十種，如初〈性力品〉中說。性利他者，若菩薩摩訶薩為教誡他分別戒義、說如法住義，憐愍眾生修集悲心，至心教化調伏眾生，是名性利他。一切利他者，未熟眾生令解脫故，得現世樂及他世樂教出家者，是名他世樂。說法教令破欲界結，是名現在他世樂。以破欲界諸煩惱故身心寂靜，身心寂靜故受安樂，是名

一切利他。難利他者有三種：一者若有眾生未種善根、未有善因難教化者，是名難利他。二者若有眾生多饒財寶勢力自在，貪心慳悋難可教化。何以故？放逸故。是名難利他。三者若有外道邪見難可教化。何以故？癡狂故。能化如是等得利益故，是名難利他。一切自利利他者有四種：一者未有信者教令生信；二者未有戒者教令持戒；三者慳貪之人教令修施；四者愚癡之人教令得慧，是名一切自利利他。善人利他者，菩薩摩訶薩教化眾生，令知真實、知時知義、知柔軟語，教化修慈，是名善人利他。一切行利他者，菩薩摩訶薩見諸眾生可讚歎者則以美言讚歎，可呵責者則以苦言呵責。若有眾生於佛正法破信心者則能調伏，未入佛法者教令得入，已得入者為說正法，令彼善根得增長故，調伏安置於三乘中。根已熟者為說解脫，樂聲聞者教令發阿耨多羅三藐三菩提心，未有善莊嚴者教令莊嚴，無定性者教定性心。是名一切行利他。除利他者，若有眾生無慚愧者教令慚愧，麁獷之人教令修心，為妬嫉者除壞妬心，為慳貪者除斷慳心，為疑心者除破疑網，是名除利他。自利利他者，菩薩摩訶薩常以十善教化眾生，是名自利利他。寂靜利他者有十種善，內寂靜有五種，外寂靜亦有五種。內五種者：一者淨；二者不轉；三者次第；四者遍有；五者隨順善法。淨者，菩薩不以惡法不淨法不善法用教眾生，是名為淨。不轉者，菩薩於解脫中不說非解脫，清淨法中不說不淨，不顛倒中不說顛倒，是名不轉。於非解脫不說解脫，不淨法中不說清淨，顛倒法中不說非倒，是名不轉。次第者，菩薩見有癡者說淺易義而調伏之，中根之人為說中法，利根之人為說上法。先說惠施、次說持戒、後說智慧，是名次第。遍有者，菩薩說法之時不觀眾生種姓貧富，隨力隨智而為說法，令彼眾生得安樂故，是名遍有。隨順善法者，觀諸眾生應得下中上法隨為說之，是名隨順善法。外寂靜五事者：一者菩薩摩訶薩修集無量慈心為眾生故；二者受無量苦為眾生故；三者得大喜見諸眾生得利益故；四者得大自在猶屬眾生如僮僕故；五者有菩薩具大威德，猶故謙卑如栴陀羅子故。是名內外寂靜利他。云何名菩薩摩訶薩同利？菩薩摩訶薩既自成就具足善法，復以此法轉勸眾生，是名菩薩同利。菩薩摩訶薩為同行故教化眾生，眾生受已善法心堅難可傾動。何以故？眾生諦知菩薩成就是善法已轉以勸我，為欲令我得安樂故。若修善法得惡事者，菩薩摩訶薩終不自修以勸於我。菩薩勸化無量眾生同己利時，無有一人能說菩薩自不成就而勸於人，亦無有言：『汝自不善，云何勸他令行善法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切利他。難利他者有三種：一者若有眾生未種善根、未有善因難教化者，是名難利他。二者若有眾生多饒財寶勢力自在，貪心慳悋難可教化。何以故？放逸故。是名難利他。三者若有外道邪見難可教化。何以故？癡狂故。能化如是等得利益故，是名難利他。一切自利利他者有四種：一者未有信者教令生信；二者未有戒者教令持戒；三者慳貪之人教令修施；四者愚癡之人教令得慧，是名一切自利利他。善人利他者，菩薩摩訶薩教化眾生，令知真實、知時知義、知柔軟語，教化修慈，是名善人利他。一切行利他者，菩薩摩訶薩見諸眾生可讚歎者則以美言讚歎，可呵責者則以苦言呵責。若有眾生於佛正法破信心者則能調伏，未入佛法者教令得入，已得入者為說正法，令彼善根得增長故，調伏安置於三乘中。根已熟者為說解脫，樂聲聞者教令發阿耨多羅三藐三菩提心，未有善莊嚴者教令莊嚴，無定性者教定性心。是名一切行利他。除利他者，若有眾生無慚愧者教令慚愧，麁獷之人教令修心，為妬嫉者除壞妬心，為慳貪者除斷慳心，為疑心者除破疑網，是名除利他。自利利他者，菩薩摩訶薩常以十善教化眾生，是名自利利他。寂靜利他者有十種善，內寂靜有五種，外寂靜亦有五種。內五種者：一者淨；二者不轉；三者次第；四者遍有；五者隨順善法。淨者，菩薩不以惡法不淨法不善法用教眾生，是名為淨。不轉者，菩薩於解脫中不說非解脫，清淨法中不說不淨，不顛倒中不說顛倒，是名不轉。於非解脫不說解脫，不淨法中不說清淨，顛倒法中不說非倒，是名不轉。次第者，菩薩見有癡者說淺易義而調伏之，中根之人為說中法，利根之人為說上法。先說惠施、次說持戒、後說智慧，是名次第。遍有者，菩薩說法之時不觀眾生種姓貧富，隨力隨智而為說法，令彼眾生得安樂故，是名遍有。隨順善法者，觀諸眾生應得下中上法隨為說之，是名隨順善法。外寂靜五事者：一者菩薩摩訶薩修集無量慈心為眾生故；二者受無量苦為眾生故；三者得大喜見諸眾生得利益故；四者得大自在猶屬眾生如僮僕故；五者有菩薩具大威德，猶故謙卑如栴陀羅子故。是名內外寂靜利他。云何名菩薩摩訶薩同利？菩薩摩訶薩既自成就具足善法，復以此法轉勸眾生，是名菩薩同利。菩薩摩訶薩為同行故教化眾生，眾生受已善法心堅難可傾動。何以故？眾生諦知菩薩成就是善法已轉以勸我，為欲令我得安樂故。若修善法得惡事者，菩薩摩訶薩終不自修以勸於我。菩薩勸化無量眾生同己利時，無有一人能說菩薩自不成就而勸於人，亦無有言：『汝自不善，云何勸他令行善法？

』復次菩薩有自成就不能勸他、有自不成而能勸他、有自成就能勸於他、有自不成亦不勸他。自成就不勸他者，同師同學同法同德不顯己功，是名自成不勸於他。自不成就而能勸他者，菩薩若見諸惡眾生行於惡法，栴陀羅人乃至畜生，為調伏故同彼受身同於事業，破惡業故，是名自不成就而能勸他。有自成就能勸他者，菩薩摩訶薩自成善法，亦勸他人令成善法，破於憍慢輕心轉心，是名自成能勸於他。有自不成不勸他者，若菩薩自放逸故，不能教化調伏眾生，菩薩摩訶薩以六波羅蜜自莊嚴身、以四攝法莊嚴眾生，菩薩摩訶薩以六波羅蜜自調其心、以四攝法調眾生心，身口意淨故菩提數法淨，自身淨故眾生心淨，成就善身心故，名為無上無勝無共。以此無上無勝無共教化眾生，是名同利。菩薩摩訶薩於諸眾生於時於物悉無分別。於眾生中無分別者，菩薩為眾生故行檀波羅蜜乃至般若波羅蜜求諸善法。於時無分別者，菩薩摩訶薩於一切時為眾生故，懃心精進求於善法。於物無分別者，菩薩摩訶薩為眾生故受畜雜物，然於此物心無貪著。以是三無分別因緣故，得阿耨多羅三藐三菩提。菩薩摩訶薩甘樂修集一切善行心無悔退，以修集因緣故，能壞眾生邪法邪見、自所修學善根增長，至心觀察善行功德，一切邪見不能沮壞，終不求於轉輪王身、釋身、魔身及以梵身，不求恩報利養名譽長壽身樂。菩薩修集如是等法，則得具足檀波羅蜜乃至般若波羅蜜，是名同利。菩薩摩訶薩修同利時心不動壞，清淨寂靜大明無翳。菩薩摩訶薩住淨心地，具足成就無上善法光明善法。光明善法者，菩薩摩訶薩所行善法，一切無有能呰毀者。菩薩摩訶薩心不動者，所修善法無有動轉，日夜增長如初生月。寂靜善法者，菩薩所得三昧寂靜同於如來，垂近阿耨多羅三藐三菩提。菩薩摩訶薩一切施戒一切四攝因緣故，得金剛身、得法身果。菩薩摩訶薩難施難戒因緣故，獲得如來不可思議功德妙果。一切自施戒因緣故，得諸人天所奉供養果。善人施戒因緣故，於眾生中為無有上。一切行施戒因緣故，獲得如來三十二相八十種好。除施除戒因緣故，得坐道場菩提樹下，魔王眷屬不能傾動。自利利他施戒因緣故，獲得如來常樂解脫。寂靜施戒因緣故得四寂靜果，所謂身寂靜、緣寂靜、心寂靜、智寂靜，十力、四無所畏、大悲、三念處、五智、三昧，為眾生故數有十八不共之法，利智慧故乃有無量不共法數。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 』復次菩薩有自成就不能勸他、有自不成而能勸他、有自成就能勸於他、有自不成亦不勸他。自成就不勸他者，同師同學同法同德不顯己功，是名自成不勸於他。自不成就而能勸他者，菩薩若見諸惡眾生行於惡法，栴陀羅人乃至畜生，為調伏故同彼受身同於事業，破惡業故，是名自不成就而能勸他。有自成就能勸他者，菩薩摩訶薩自成善法，亦勸他人令成善法，破於憍慢輕心轉心，是名自成能勸於他。有自不成不勸他者，若菩薩自放逸故，不能教化調伏眾生，菩薩摩訶薩以六波羅蜜自莊嚴身、以四攝法莊嚴眾生，菩薩摩訶薩以六波羅蜜自調其心、以四攝法調眾生心，身口意淨故菩提數法淨，自身淨故眾生心淨，成就善身心故，名為無上無勝無共。以此無上無勝無共教化眾生，是名同利。菩薩摩訶薩於諸眾生於時於物悉無分別。於眾生中無分別者，菩薩為眾生故行檀波羅蜜乃至般若波羅蜜求諸善法。於時無分別者，菩薩摩訶薩於一切時為眾生故，懃心精進求於善法。於物無分別者，菩薩摩訶薩為眾生故受畜雜物，然於此物心無貪著。以是三無分別因緣故，得阿耨多羅三藐三菩提。菩薩摩訶薩甘樂修集一切善行心無悔退，以修集因緣故，能壞眾生邪法邪見、自所修學善根增長，至心觀察善行功德，一切邪見不能沮壞，終不求於轉輪王身、釋身、魔身及以梵身，不求恩報利養名譽長壽身樂。菩薩修集如是等法，則得具足檀波羅蜜乃至般若波羅蜜，是名同利。菩薩摩訶薩修同利時心不動壞，清淨寂靜大明無翳。菩薩摩訶薩住淨心地，具足成就無上善法光明善法。光明善法者，菩薩摩訶薩所行善法，一切無有能呰毀者。菩薩摩訶薩心不動者，所修善法無有動轉，日夜增長如初生月。寂靜善法者，菩薩所得三昧寂靜同於如來，垂近阿耨多羅三藐三菩提。菩薩摩訶薩一切施戒一切四攝因緣故，得金剛身、得法身果。菩薩摩訶薩難施難戒因緣故，獲得如來不可思議功德妙果。一切自施戒因緣故，得諸人天所奉供養果。善人施戒因緣故，於眾生中為無有上。一切行施戒因緣故，獲得如來三十二相八十種好。除施除戒因緣故，得坐道場菩提樹下，魔王眷屬不能傾動。自利利他施戒因緣故，獲得如來常樂解脫。寂靜施戒因緣故得四寂靜果，所謂身寂靜、緣寂靜、心寂靜、智寂靜，十力、四無所畏、大悲、三念處、五智、三昧，為眾生故數有十八不共之法，利智慧故乃有無量不共法數。」