菩薩善戒經卷第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩善戒經卷第三

宋罽賓三藏求那跋摩譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋罽賓三藏求那跋摩譯

菩薩地調伏品第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩地調伏品第七

「云何名為菩薩調伏？調伏者有六種：一者性調伏；二者眾生調伏；三者行調伏；四者方便調伏；五者熟調伏；六者熟印調伏。性調伏者，有善種子故修善法，修善法故壞二種障：一煩惱障；二智慧障。修善法故身心清淨，身心清淨故若遇善友諸佛菩薩若不值遇，能壞煩惱、智慧二障，如癰已熟若遇醫師及以不遇悉得除愈。譬如瓦器任用之時名之為熟，如菴羅果等任噉食時亦名為熟。一切眾生亦復如是，修集善道畢竟欲得阿耨多羅三藐三菩提時，是名為熟。是名性調伏。眾生調伏者有四種：一者有聲聞性得聲聞道；二者有緣覺性得緣覺道；三者有佛性得佛道；四者有人天性得人天樂，是名為四。是名眾生調伏。行調伏者有六種：一者根調伏；二者善根調伏；三者智慧調伏；四者下調伏；五者中調伏；六者上調伏。根調伏者，以調根因緣故，得長命好色種姓、自在大力、言音微妙、男子之身無能勝者。具足成就是報果者，任得阿耨多羅三藐三菩提，常為眾生修集苦行，其心初無憂愁悔恨，是名根調伏。善根調伏者，性不好樂造作惡業，五蓋輕微諸惡覺觀漸漸羸弱，樂受清淨純善之言，是名善根調伏。智慧調伏者，菩薩摩訶薩修集智慧故，心行曠大善能受持讀誦經典，解善惡義思惟分別廣為人說。以修集智慧故，任得阿耨多羅三藐三菩提。若能具足根調伏、善根調伏、智慧調伏者，能淨智障。若具根調伏能淨報障，若具善根、智慧調伏，能淨智障及煩惱障。下調伏者有二種：一者不於無量世中修集善法故；二者不樂推求善根智慧故，名下調伏。中調伏者，於無量世修集善法，得善根調伏不得智慧，名中調伏。上調伏者，具上三事，是名上調伏。方便調伏者，有二十二：一者界增長；二者現在因；三者入於出家；四者初發；五者非初發；六者遠淨；七者近淨；八者莊嚴；九者至心；十者施食；十一者施法；十二者為示神通生信心故；十三者為說法得生信心；十四者說深密藏廣分別法；十五者下莊嚴；十六者中莊嚴；十七者上莊嚴；十八者聽法；十九者思惟修集；二十者攝取；二十一者呵責；二十二者不待請說及待請說。界增長者，具善種子。具善種子故，他世善根復得增長，現在修集法種子故，他世法種子亦得增長，是名界增長。現在因者，現在世中說法不謬、聽法不謬如法受持，因先世因增現在因，因現在因增未來因，又現在因增現在因，是名現在因。入出家者，親近善友諸佛菩薩信心得生，得信心故捨離世法，受持修行出世之法。出世法者，謂菩薩戒。若不能受，名字沙門不名出家，斷欲法故乃名出家。不受如是菩薩戒者，不名畢 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為菩薩調伏？調伏者有六種：一者性調伏；二者眾生調伏；三者行調伏；四者方便調伏；五者熟調伏；六者熟印調伏。性調伏者，有善種子故修善法，修善法故壞二種障：一煩惱障；二智慧障。修善法故身心清淨，身心清淨故若遇善友諸佛菩薩若不值遇，能壞煩惱、智慧二障，如癰已熟若遇醫師及以不遇悉得除愈。譬如瓦器任用之時名之為熟，如菴羅果等任噉食時亦名為熟。一切眾生亦復如是，修集善道畢竟欲得阿耨多羅三藐三菩提時，是名為熟。是名性調伏。眾生調伏者有四種：一者有聲聞性得聲聞道；二者有緣覺性得緣覺道；三者有佛性得佛道；四者有人天性得人天樂，是名為四。是名眾生調伏。行調伏者有六種：一者根調伏；二者善根調伏；三者智慧調伏；四者下調伏；五者中調伏；六者上調伏。根調伏者，以調根因緣故，得長命好色種姓、自在大力、言音微妙、男子之身無能勝者。具足成就是報果者，任得阿耨多羅三藐三菩提，常為眾生修集苦行，其心初無憂愁悔恨，是名根調伏。善根調伏者，性不好樂造作惡業，五蓋輕微諸惡覺觀漸漸羸弱，樂受清淨純善之言，是名善根調伏。智慧調伏者，菩薩摩訶薩修集智慧故，心行曠大善能受持讀誦經典，解善惡義思惟分別廣為人說。以修集智慧故，任得阿耨多羅三藐三菩提。若能具足根調伏、善根調伏、智慧調伏者，能淨智障。若具根調伏能淨報障，若具善根、智慧調伏，能淨智障及煩惱障。下調伏者有二種：一者不於無量世中修集善法故；二者不樂推求善根智慧故，名下調伏。中調伏者，於無量世修集善法，得善根調伏不得智慧，名中調伏。上調伏者，具上三事，是名上調伏。方便調伏者，有二十二：一者界增長；二者現在因；三者入於出家；四者初發；五者非初發；六者遠淨；七者近淨；八者莊嚴；九者至心；十者施食；十一者施法；十二者為示神通生信心故；十三者為說法得生信心；十四者說深密藏廣分別法；十五者下莊嚴；十六者中莊嚴；十七者上莊嚴；十八者聽法；十九者思惟修集；二十者攝取；二十一者呵責；二十二者不待請說及待請說。界增長者，具善種子。具善種子故，他世善根復得增長，現在修集法種子故，他世法種子亦得增長，是名界增長。現在因者，現在世中說法不謬、聽法不謬如法受持，因先世因增現在因，因現在因增未來因，又現在因增現在因，是名現在因。入出家者，親近善友諸佛菩薩信心得生，得信心故捨離世法，受持修行出世之法。出世法者，謂菩薩戒。若不能受，名字沙門不名出家，斷欲法故乃名出家。不受如是菩薩戒者，不名畢

竟永斷欲法。斷一切愛名為出家、受畢竟樂名為出家、樂易行道名為出家、增長佛法名為出家、樂持禁戒名為出家，是名入出家。初發者，初發心時不樂生死，不樂生死故信心得生，修集於道增益佛法，是名初發。非初發者，發心已後親近諸佛及佛弟子，受持禁戒，讀誦書寫廣為人說，乃至增長上上善法，是名非初發。遠淨者，如不受持菩薩禁戒，不能讀誦書寫解說，不隨師教嬾墮懈怠，經無量劫不能得成阿耨多羅三藐三菩提，是名遠淨。近淨者，受持禁戒，讀誦書寫為人解說，隨順師教懃修精進，速疾能得阿耨多羅三藐三菩提，是名近淨。莊嚴者，至心懃求無上佛道，為菩提故持菩薩戒，為怖畏王師長和上，為名稱故持菩薩戒，是名莊嚴。至心者，於佛法中至心繫念，無有疑網不忍之心，護持正法，以菩薩藏菩薩摩夷教化眾生，於師和上耆舊長宿有德之人深生恭敬，懃供三寶無有休息，深信三寶常住不變，是名至心。施食者，菩薩摩訶薩見飢饉者施以飲食，隨前所須一切供給，是名施食。施法者，菩薩若以一句一偈乃至半偈一部一藏，廣為眾生演說其義，為菩提故教令行善，是名施法。為示神通生信心者，菩薩摩訶薩以大神通示諸眾生，為憐愍故、欲令眾生心清淨故、為知眾生信心淨故、為見眾生淨莊嚴故、為令眾生發阿耨多羅三藐三菩提心故，是名神通。說法生信心者，菩薩自知未有利益，為利他故而演說法，亦復知因利益他故能滅己罪而演說法，又復自知為他說法亦得增長已所修善，是名說法。說深密藏廣分別法者，菩薩摩訶薩以方便力，能為眾生開示如來甚深密藏，為令眾生解其義故、為有智者增善根者說深義故，是名說深密藏廣分別法。下莊嚴者，不能至心常行無上賢聖之行，是名下莊嚴。中莊嚴者，雖復至心修集聖行，不能常行，是名中莊嚴。上莊嚴者，亦常亦至心，是名上莊嚴。聽法者，若修無上佛法之時，至心聽採十二部經，受持書寫讀誦解說，是名聽法。思惟修集者，既聽法已身心寂靜，思惟其義破壞疑心，修集三想，謂定、慧、捨，是名思惟修集。攝取者，以無貪心為人說法，受畜弟子善為教誡，施其衣鉢病給醫藥，知煩惱起隨病說法，是名攝取。呵責者，若自知見所起煩惱呵責身心，起煩惱者不能自利及利益他，輕罪見中、中罪見重，如人亂心墮墜坑陷，已墮之後不宜復墮，煩惱若起應當調伏。若見弟子起微煩惱應當呵責，不應受其禮拜供養乃至楊枝澡水；若犯大罪應作擯出羯磨。若呵責者自利利他，是名呵責。不待請說者，為自利益受持讀誦解說深義，為破眾生所起煩惱、為增眾生所行善法故為說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 竟永斷欲法。斷一切愛名為出家、受畢竟樂名為出家、樂易行道名為出家、增長佛法名為出家、樂持禁戒名為出家，是名入出家。初發者，初發心時不樂生死，不樂生死故信心得生，修集於道增益佛法，是名初發。非初發者，發心已後親近諸佛及佛弟子，受持禁戒，讀誦書寫廣為人說，乃至增長上上善法，是名非初發。遠淨者，如不受持菩薩禁戒，不能讀誦書寫解說，不隨師教嬾墮懈怠，經無量劫不能得成阿耨多羅三藐三菩提，是名遠淨。近淨者，受持禁戒，讀誦書寫為人解說，隨順師教懃修精進，速疾能得阿耨多羅三藐三菩提，是名近淨。莊嚴者，至心懃求無上佛道，為菩提故持菩薩戒，為怖畏王師長和上，為名稱故持菩薩戒，是名莊嚴。至心者，於佛法中至心繫念，無有疑網不忍之心，護持正法，以菩薩藏菩薩摩夷教化眾生，於師和上耆舊長宿有德之人深生恭敬，懃供三寶無有休息，深信三寶常住不變，是名至心。施食者，菩薩摩訶薩見飢饉者施以飲食，隨前所須一切供給，是名施食。施法者，菩薩若以一句一偈乃至半偈一部一藏，廣為眾生演說其義，為菩提故教令行善，是名施法。為示神通生信心者，菩薩摩訶薩以大神通示諸眾生，為憐愍故、欲令眾生心清淨故、為知眾生信心淨故、為見眾生淨莊嚴故、為令眾生發阿耨多羅三藐三菩提心故，是名神通。說法生信心者，菩薩自知未有利益，為利他故而演說法，亦復知因利益他故能滅己罪而演說法，又復自知為他說法亦得增長已所修善，是名說法。說深密藏廣分別法者，菩薩摩訶薩以方便力，能為眾生開示如來甚深密藏，為令眾生解其義故、為有智者增善根者說深義故，是名說深密藏廣分別法。下莊嚴者，不能至心常行無上賢聖之行，是名下莊嚴。中莊嚴者，雖復至心修集聖行，不能常行，是名中莊嚴。上莊嚴者，亦常亦至心，是名上莊嚴。聽法者，若修無上佛法之時，至心聽採十二部經，受持書寫讀誦解說，是名聽法。思惟修集者，既聽法已身心寂靜，思惟其義破壞疑心，修集三想，謂定、慧、捨，是名思惟修集。攝取者，以無貪心為人說法，受畜弟子善為教誡，施其衣鉢病給醫藥，知煩惱起隨病說法，是名攝取。呵責者，若自知見所起煩惱呵責身心，起煩惱者不能自利及利益他，輕罪見中、中罪見重，如人亂心墮墜坑陷，已墮之後不宜復墮，煩惱若起應當調伏。若見弟子起微煩惱應當呵責，不應受其禮拜供養乃至楊枝澡水；若犯大罪應作擯出羯磨。若呵責者自利利他，是名呵責。不待請說者，為自利益受持讀誦解說深義，為破眾生所起煩惱、為增眾生所行善法故為說法。

如己所持如持而說如法而住。何以故？菩薩若不如法住者，眾生輕慢而作是言：『汝自不能如法而住，云何教他？汝今方應從他受法，云何反更為他說法？』是名不待請說。待請說者，如持禁戒懃修精進，具足善根樂處閑靜，常為一切之所恭敬，所可演說人皆信受，知義知辭善能說法。若有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷作如是言：『唯願大士！為調眾生開甘露門。』是名待請而說。如是等二十二事，誰調伏耶？謂六種菩薩住六地者，如是菩薩則能教化調伏眾生。何等六地？一者至心專念菩提行地；二者淨心為菩提道地；三者如法住地；四者定地；五者畢竟地；六者成就菩提道地。是名為六。為欲調伏無性眾生，說人天樂令得不退，為有性說令得調伏增長善法，是名熟調伏。熟調伏印者，聲聞之人於無量世修集善根，是名下熟調伏印。復有下熟調伏印，謂下軟心、下莊嚴、下善根，不能破壞三惡道報，現在不得四沙門果及以涅槃，是名下熟調伏印。云何中熟調伏印？若得中心、中莊嚴、中善根，破三惡道，現在不得四沙門果及以涅槃，是名中熟調伏印。上熟調伏印者，有上心、上莊嚴、上善根，破三惡道，現在能得四沙門果及以涅槃，是名上熟調伏印。緣覺亦如是有二事勝：一者修集道勝；二者無師得道勝。菩薩摩訶薩住此專念菩提行地，是名下熟調伏印。住第二地名為中熟。住第三地名為上熟。初地菩薩其心微軟，莊嚴亦爾，墮三惡道，修行已經初阿僧祇，初阿僧祇劫未能具足無動無上清淨三十七品。中熟調伏印者，菩薩中心、中莊嚴，不墮三惡，修行已經第二阿僧祇劫，雖得清淨不動轉善具三十七品，未得具足最大寂靜三十七品，是名中熟調伏印。上熟調伏印者，菩薩摩訶薩住上熟調伏印，上心、上莊嚴，不墮三惡，修行已經第三阿僧祇劫，具足清淨不動轉善，獲大寂靜三十七品，即是菩薩無上道故，名為大淨不動純善最大寂靜，是名上熟調伏印。下熟調伏印有三種：下下、下中、下上。中熟有三：中下、中中、中上。上熟有三：上下、上中、上上。菩薩摩訶薩具足如是等調伏者，則能增長無上佛法，教化眾生調伏諸根，智慧猛利能為眾生開示三乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如己所持如持而說如法而住。何以故？菩薩若不如法住者，眾生輕慢而作是言：『汝自不能如法而住，云何教他？汝今方應從他受法，云何反更為他說法？』是名不待請說。待請說者，如持禁戒懃修精進，具足善根樂處閑靜，常為一切之所恭敬，所可演說人皆信受，知義知辭善能說法。若有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷作如是言：『唯願大士！為調眾生開甘露門。』是名待請而說。如是等二十二事，誰調伏耶？謂六種菩薩住六地者，如是菩薩則能教化調伏眾生。何等六地？一者至心專念菩提行地；二者淨心為菩提道地；三者如法住地；四者定地；五者畢竟地；六者成就菩提道地。是名為六。為欲調伏無性眾生，說人天樂令得不退，為有性說令得調伏增長善法，是名熟調伏。熟調伏印者，聲聞之人於無量世修集善根，是名下熟調伏印。復有下熟調伏印，謂下軟心、下莊嚴、下善根，不能破壞三惡道報，現在不得四沙門果及以涅槃，是名下熟調伏印。云何中熟調伏印？若得中心、中莊嚴、中善根，破三惡道，現在不得四沙門果及以涅槃，是名中熟調伏印。上熟調伏印者，有上心、上莊嚴、上善根，破三惡道，現在能得四沙門果及以涅槃，是名上熟調伏印。緣覺亦如是有二事勝：一者修集道勝；二者無師得道勝。菩薩摩訶薩住此專念菩提行地，是名下熟調伏印。住第二地名為中熟。住第三地名為上熟。初地菩薩其心微軟，莊嚴亦爾，墮三惡道，修行已經初阿僧祇，初阿僧祇劫未能具足無動無上清淨三十七品。中熟調伏印者，菩薩中心、中莊嚴，不墮三惡，修行已經第二阿僧祇劫，雖得清淨不動轉善具三十七品，未得具足最大寂靜三十七品，是名中熟調伏印。上熟調伏印者，菩薩摩訶薩住上熟調伏印，上心、上莊嚴，不墮三惡，修行已經第三阿僧祇劫，具足清淨不動轉善，獲大寂靜三十七品，即是菩薩無上道故，名為大淨不動純善最大寂靜，是名上熟調伏印。下熟調伏印有三種：下下、下中、下上。中熟有三：中下、中中、中上。上熟有三：上下、上中、上上。菩薩摩訶薩具足如是等調伏者，則能增長無上佛法，教化眾生調伏諸根，智慧猛利能為眾生開示三乘。

菩薩地菩提品第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩地菩提品第八

「云何名菩提？菩提者，謂二種解脫、二種智慧。二解脫者，一煩惱障解脫；二智障解脫。智慧二者，一者能壞煩惱障；二者能壞智慧障。又復無上菩提者，所謂淨智、無礙智、一切智，斷一切習、斷除一切無記無明。淨智者，斷一切習，知一切界、一切法、一切行、一切世間、一切時、一切對治。界有二種：一者世界；二者眾生界。法亦二種：一者有為；二者無為。行亦二種：一者壞煩惱障；二者壞智慧障。世間二種：一者智；二者愚。時有三種：過去、現在、未來。對治三種：不淨觀、慈觀、十二因緣觀。是名淨智。無礙智者，不假莊嚴思惟入定，而能通達一切界、一切法、一切行、一切世間、一切時、一切對治，是名無礙智。復有無礙智，謂百四十不共法。如來所有無諍三昧、願智、四無礙智，是名無礙智，名為菩提。云何名為百四十不共之法？謂三十二相、八十種好、四淨行、十力、四無所畏、三念處、三不護、大悲、不忘、斷一切習一切行無勝智，是名百四十不共法，後〈住品〉中當廣說。云何名為無上菩提？具七無上，故名無上菩提。一者身無上；二者受持無上；三者具足無上；四者智慧無上；五者不可思議無上；六者解脫無上；七者行無上。身無上者，三十二相莊嚴身故。受持無上者，諸佛菩薩自利利他，能施眾生人天樂故。具足無上者，諸佛菩薩有四具足故，所謂壽命具足、見具足、戒具足、行具足。智慧無上者，謂四無礙。不可思議無上者，所謂具足六波羅蜜。解脫無上者，如來能壞二種障故。行無上者，所謂聖行、天行、梵行。聖行者，謂三三昧空無相願、滅盡定。天行者，謂四禪四無色定。梵行者，謂四無量心。是三種行出佛四行，常樂修集。云何為四聖行？有二：一者空三昧；二者滅盡定。天行有一，謂第四禪。梵行亦一，所謂大悲。如來以是大悲因緣，晝夜六時常觀眾生，誰無善根當施種子、誰種善根當令增長，乃至誰未發阿耨多羅三藐三菩提心，我當令發阿耨多羅三藐三菩提心。如來以是無上身故名大丈夫，受持無上故名為大悲，具足無上故名到彼岸，智慧無上故名一切智，不可思議無上故名阿羅呵，解脫無上故名大涅槃，行無上故名三藐三佛陀。以是義故，如來具足十種名號，所謂如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士調御丈夫、天人師、佛、世尊。無虛妄故，名為如來。良福田故，名為應供。知法界故，名正遍知。具三明故，名明行足。不來還故，名為善逝。知二世間故，名世間解：一者國土世間；二者眾生世間。能調伏眾生身心惡故，名無上士調御丈夫，能為眾生作眼目故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩提？菩提者，謂二種解脫、二種智慧。二解脫者，一煩惱障解脫；二智障解脫。智慧二者，一者能壞煩惱障；二者能壞智慧障。又復無上菩提者，所謂淨智、無礙智、一切智，斷一切習、斷除一切無記無明。淨智者，斷一切習，知一切界、一切法、一切行、一切世間、一切時、一切對治。界有二種：一者世界；二者眾生界。法亦二種：一者有為；二者無為。行亦二種：一者壞煩惱障；二者壞智慧障。世間二種：一者智；二者愚。時有三種：過去、現在、未來。對治三種：不淨觀、慈觀、十二因緣觀。是名淨智。無礙智者，不假莊嚴思惟入定，而能通達一切界、一切法、一切行、一切世間、一切時、一切對治，是名無礙智。復有無礙智，謂百四十不共法。如來所有無諍三昧、願智、四無礙智，是名無礙智，名為菩提。云何名為百四十不共之法？謂三十二相、八十種好、四淨行、十力、四無所畏、三念處、三不護、大悲、不忘、斷一切習一切行無勝智，是名百四十不共法，後〈住品〉中當廣說。云何名為無上菩提？具七無上，故名無上菩提。一者身無上；二者受持無上；三者具足無上；四者智慧無上；五者不可思議無上；六者解脫無上；七者行無上。身無上者，三十二相莊嚴身故。受持無上者，諸佛菩薩自利利他，能施眾生人天樂故。具足無上者，諸佛菩薩有四具足故，所謂壽命具足、見具足、戒具足、行具足。智慧無上者，謂四無礙。不可思議無上者，所謂具足六波羅蜜。解脫無上者，如來能壞二種障故。行無上者，所謂聖行、天行、梵行。聖行者，謂三三昧空無相願、滅盡定。天行者，謂四禪四無色定。梵行者，謂四無量心。是三種行出佛四行，常樂修集。云何為四聖行？有二：一者空三昧；二者滅盡定。天行有一，謂第四禪。梵行亦一，所謂大悲。如來以是大悲因緣，晝夜六時常觀眾生，誰無善根當施種子、誰種善根當令增長，乃至誰未發阿耨多羅三藐三菩提心，我當令發阿耨多羅三藐三菩提心。如來以是無上身故名大丈夫，受持無上故名為大悲，具足無上故名到彼岸，智慧無上故名一切智，不可思議無上故名阿羅呵，解脫無上故名大涅槃，行無上故名三藐三佛陀。以是義故，如來具足十種名號，所謂如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士調御丈夫、天人師、佛、世尊。無虛妄故，名為如來。良福田故，名為應供。知法界故，名正遍知。具三明故，名明行足。不來還故，名為善逝。知二世間故，名世間解：一者國土世間；二者眾生世間。能調伏眾生身心惡故，名無上士調御丈夫，能為眾生作眼目故。

能令眾生正知正法正義正歸，為諸眾生廣說義故、能壞一切煩惱苦故、能破眾生疑網心故、開示諸法甚深義故、一切善法根本故，是故名為天人之師。知善法聚、不善法聚、非善非不善法聚，是名為佛壞。魔波旬故、能得難得如來身故，名婆伽婆。無量劫中乃至無有一佛出世，是故難得。無量世界有無量佛，十方世界有無量菩薩，同時同願修集莊嚴，同時俱發菩提之心，一時一日一月一歲同施同戒同忍同進同禪同智，以是義故，十方世界應有無量無邊佛土。一土之中終無二佛一時出世，若無十方無量世界，如是無量無邊菩薩同修善行可無果耶？以是故知有十方無量無邊諸佛世界。何以故？一土之中無二佛故。菩薩摩訶薩初發心時，作如是言：『唯我一人能令無量無邊眾生斷煩惱苦入於涅槃。』以是願力獲得果報，如來能為三千大千無量世界說法教化調伏眾生，是故一土無二佛出。若一土中有二佛出者，眾生不能樂修善法、不生恭敬難遭之想；若見一佛，則得生於不思議心：『佛或涅槃。我等當共及時修善，懃行精進轉離生死。』生難遭想恭敬之心，修檀波羅蜜乃至修集般若波羅蜜，是故一土無二佛出。十方諸佛唯除四事，其餘一切平等無二：一者壽；二者姓；三者名；四者身。菩薩終不以女人身得阿耨多羅三藐三菩提。何以故？菩薩摩訶薩初阿僧祇劫已斷女身。女人之身貪欲多故、二指智故，如是惡智不能得阿耨多羅三藐三菩提。菩提者不可思議。何以故？一切聲聞辟支佛等所不得故。是故無上菩提，無量功德之所成就(二指者謂女人和合智也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能令眾生正知正法正義正歸，為諸眾生廣說義故、能壞一切煩惱苦故、能破眾生疑網心故、開示諸法甚深義故、一切善法根本故，是故名為天人之師。知善法聚、不善法聚、非善非不善法聚，是名為佛壞。魔波旬故、能得難得如來身故，名婆伽婆。無量劫中乃至無有一佛出世，是故難得。無量世界有無量佛，十方世界有無量菩薩，同時同願修集莊嚴，同時俱發菩提之心，一時一日一月一歲同施同戒同忍同進同禪同智，以是義故，十方世界應有無量無邊佛土。一土之中終無二佛一時出世，若無十方無量世界，如是無量無邊菩薩同修善行可無果耶？以是故知有十方無量無邊諸佛世界。何以故？一土之中無二佛故。菩薩摩訶薩初發心時，作如是言：『唯我一人能令無量無邊眾生斷煩惱苦入於涅槃。』以是願力獲得果報，如來能為三千大千無量世界說法教化調伏眾生，是故一土無二佛出。若一土中有二佛出者，眾生不能樂修善法、不生恭敬難遭之想；若見一佛，則得生於不思議心：『佛或涅槃。我等當共及時修善，懃行精進轉離生死。』生難遭想恭敬之心，修檀波羅蜜乃至修集般若波羅蜜，是故一土無二佛出。十方諸佛唯除四事，其餘一切平等無二：一者壽；二者姓；三者名；四者身。菩薩終不以女人身得阿耨多羅三藐三菩提。何以故？菩薩摩訶薩初阿僧祇劫已斷女身。女人之身貪欲多故、二指智故，如是惡智不能得阿耨多羅三藐三菩提。菩提者不可思議。何以故？一切聲聞辟支佛等所不得故。是故無上菩提，無量功德之所成就(二指者謂女人和合智也)。

菩薩地菩提力性品第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩地菩提力性品第九

「菩薩摩訶薩欲學菩薩戒者，當修信解，常樂求法、常樂說法，見持法者深生供養，如法而住，教誨弟子住正法中，善知身口意業方便。云何菩薩修集信解？明信三寶及其功德，信佛菩薩不可思議，信真實義信有因果，信諸眾生有種種業種種業果，知善方便及非方便，自信必得阿耨多羅三藐三菩提。自知得義，義者所謂無上菩提、智菩提、方便菩提。方便者，謂菩薩戒乃至三十七品。菩薩戒者，聞說法時心忍信受。所謂十二部經，是名菩薩戒。學菩薩戒者當修二事：一者慈心；二者信心，菩薩修集如是二法得信解心。求法者，求何事？云何求？何故求？求者，謂菩薩藏、聲聞藏、一切世論、一切世事。菩薩藏者，謂毘佛略；餘十一部名聲聞藏。世論者有三種：一者因論；二者聲論；三者醫方論。一切世事者，如金寶工匠一切方術。方術有五：一者內術；二者因術；三者聲術；四者知病因治病術；五者知一切作事。菩薩摩訶薩常求如是五種方術。內術者，謂十二部經。菩薩摩訶薩為二事故求十二部經：一者知因果；二者作業不失、不作不受。求因論者為二事故，一者為知外道過故；二者為壞外道諸論師故。求聲論者亦為二事，一者為解一切法界義故；二者為正一切言辭音聲故。求治病術為四事故，一者為知病相貌故；二者為知病因緣故；三者為知病除愈故；四者為知病愈之後更不起故。求十二部經為知因果者，一切法有十種因，說真因相攝一切因，若生死若解脫、若善若不善、若內若外、若眾生若非眾生。何等為十？一者流布因；二者從因；三者作因；四者攝因；五者增長因；六者轉因；七者不共因；八者共因；九者害因；十者不害因。流布因者，所謂諸法因名得其體相，得體相故故可宣說，是名流布因。如因手取、因足涉路、因身而有去來坐臥，是名從因。如從子得果，是名作因。離子從餘而得果者，是名攝因。子滅芽生、從芽得果，名增長因。如從子生穀、因穀生子，是名轉因。隨種得果，名不共因。如地水火風，名為共因。犯四重禁怨害善法，是名害因。若不犯者，是名不害因。害因有五：一者聲害；二者生害；三者不共住害；四者怨害；五者定害。聲害者，猶如世論，初說善好後說不善。又復害者，如說諸法一切無常猶如虛空，說一切常謂生老死，是名聲害。生害者，如說無因而能生果、有因無果。不共住害者，猶如明闇貪恚苦樂。怨害者，如蛇鼠狼馬與水牛、如狸與鼠。定害者，如不淨觀除貪、慈心除瞋、悲除害心、八聖道分除一切結。復有二因：一者真實因；二者方便因。真實因者，所謂種子。方便因者，如餘外緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩欲學菩薩戒者，當修信解，常樂求法、常樂說法，見持法者深生供養，如法而住，教誨弟子住正法中，善知身口意業方便。云何菩薩修集信解？明信三寶及其功德，信佛菩薩不可思議，信真實義信有因果，信諸眾生有種種業種種業果，知善方便及非方便，自信必得阿耨多羅三藐三菩提。自知得義，義者所謂無上菩提、智菩提、方便菩提。方便者，謂菩薩戒乃至三十七品。菩薩戒者，聞說法時心忍信受。所謂十二部經，是名菩薩戒。學菩薩戒者當修二事：一者慈心；二者信心，菩薩修集如是二法得信解心。求法者，求何事？云何求？何故求？求者，謂菩薩藏、聲聞藏、一切世論、一切世事。菩薩藏者，謂毘佛略；餘十一部名聲聞藏。世論者有三種：一者因論；二者聲論；三者醫方論。一切世事者，如金寶工匠一切方術。方術有五：一者內術；二者因術；三者聲術；四者知病因治病術；五者知一切作事。菩薩摩訶薩常求如是五種方術。內術者，謂十二部經。菩薩摩訶薩為二事故求十二部經：一者知因果；二者作業不失、不作不受。求因論者為二事故，一者為知外道過故；二者為壞外道諸論師故。求聲論者亦為二事，一者為解一切法界義故；二者為正一切言辭音聲故。求治病術為四事故，一者為知病相貌故；二者為知病因緣故；三者為知病除愈故；四者為知病愈之後更不起故。求十二部經為知因果者，一切法有十種因，說真因相攝一切因，若生死若解脫、若善若不善、若內若外、若眾生若非眾生。何等為十？一者流布因；二者從因；三者作因；四者攝因；五者增長因；六者轉因；七者不共因；八者共因；九者害因；十者不害因。流布因者，所謂諸法因名得其體相，得體相故故可宣說，是名流布因。如因手取、因足涉路、因身而有去來坐臥，是名從因。如從子得果，是名作因。離子從餘而得果者，是名攝因。子滅芽生、從芽得果，名增長因。如從子生穀、因穀生子，是名轉因。隨種得果，名不共因。如地水火風，名為共因。犯四重禁怨害善法，是名害因。若不犯者，是名不害因。害因有五：一者聲害；二者生害；三者不共住害；四者怨害；五者定害。聲害者，猶如世論，初說善好後說不善。又復害者，如說諸法一切無常猶如虛空，說一切常謂生老死，是名聲害。生害者，如說無因而能生果、有因無果。不共住害者，猶如明闇貪恚苦樂。怨害者，如蛇鼠狼馬與水牛、如狸與鼠。定害者，如不淨觀除貪、慈心除瞋、悲除害心、八聖道分除一切結。復有二因：一者真實因；二者方便因。真實因者，所謂種子。方便因者，如餘外緣。

方便因者有四種緣：一者因緣；二者次第緣；三者緣緣；四者增上緣。因緣者，諸法生因。增上緣者，謂方便因。次第緣、緣緣者，謂心心數法。是名四緣。如是十因，云何出生一切世法及出世法？云何斷生死？云何不斷生死？如世間中種種穀子，為增長命有種種名，所謂大麥小麥、大豆小豆、粳糧胡麻等，是名流布因。因於飢渴無氣力故，為除是患身得力故，求大小麥乃至胡麻。因於美食心生貪著，生貪著心故方便求索，是名從因。如彼種子生相似果，是名作因。如彼地水火風糞土人工等，是名攝因。從子增長乃至於果，是名增長因。如子生果、從果復生因，是名轉因。如麥生麥、豆自生豆，是名不共因。如離子已從餘生果，是名共因。如子遇雹火燒鳥食，是名害因。離雹火鳥，名不害因。以是義故，是十種因出生世法及出世法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 方便因者有四種緣：一者因緣；二者次第緣；三者緣緣；四者增上緣。因緣者，諸法生因。增上緣者，謂方便因。次第緣、緣緣者，謂心心數法。是名四緣。如是十因，云何出生一切世法及出世法？云何斷生死？云何不斷生死？如世間中種種穀子，為增長命有種種名，所謂大麥小麥、大豆小豆、粳糧胡麻等，是名流布因。因於飢渴無氣力故，為除是患身得力故，求大小麥乃至胡麻。因於美食心生貪著，生貪著心故方便求索，是名從因。如彼種子生相似果，是名作因。如彼地水火風糞土人工等，是名攝因。從子增長乃至於果，是名增長因。如子生果、從果復生因，是名轉因。如麥生麥、豆自生豆，是名不共因。如離子已從餘生果，是名共因。如子遇雹火燒鳥食，是名害因。離雹火鳥，名不害因。以是義故，是十種因出生世法及出世法。

「又復演說十二因緣所有名相，謂無明因緣行、行因緣識、識因緣名色、名色因緣六入、六入因緣觸、觸因緣受、受因緣愛、愛因緣取、取因緣有、有因緣生、生因緣老死憂悲愁惱大苦聚集，是名流布因。無明緣行乃至生緣老死，為貪恚故不斷十二因緣，是名從因。現在愛取未來無明，是名作因。現在有、未來行，是名作因。現在識、未來生，是名作因。現在名色六入觸受、未來生老死，是名作因。不近善友、不樂聽法、不思惟義、不如法住，以此四事攝取無明乃至生老死，是名攝因。因惡業故，增長無明乃至老死，是名增長因。無明三種，謂下、中、上，下為中因、中為上因，乃至老死，是名轉因。有無明墮地獄、有無明墮畜生、有無明墮餓鬼，是名不共因。一切眾生平等共有十二因緣，是名共因。無明因緣故無具足性，不與如來共生一國，遠離善友、不得聞法、不思惟義、不如法住，不得修集三十七品，是名害因。除無明故性得具足，性具足故得與如來共生一國，親近善友、得聞正法、思惟正義、如法而住，修集三十七品，是名不害因。以是義故，是十種因出生世法。云何十因生出世法？若說三十七品名相、菩提名相乃至涅槃名相，名流布因。因四念處得四正懃，因四正懃得如意足，因如意足得五根，因五根得五力，因五力得七覺分，因七覺分得八聖道，因八聖道得涅槃，是名從因。無明滅故諸行滅、行滅故識滅、識滅故名色滅、名色滅故六入滅、六入滅故觸滅、觸滅故受滅、受滅故愛滅、愛滅故取滅、取滅故有滅、有滅故生滅、生滅故老死滅、老死滅故得涅槃，是名從因。性具足故修三十七品，修三十七品故得涅槃，是名從因。性具足故乃至三十七品能生菩提，是名作因。親近善友、至心聞法、思惟其義、如法而住，調伏諸根修八聖道，是名攝因。三十七品能為二種涅槃之因，是名轉因。具聲聞性得聲聞果、具緣覺性得緣覺果、具佛性故得無上道，是名不共因。如是三人悉共修集三十七品，是名共因。性不具足、生處八難、不聞正法，是名害因。壞害因故得聞正法，名不害因。修集八聖道因緣故，得聲聞菩提、辟支佛菩提、得佛菩提，是增長因。是十種因，出生世法出世之法。如是二法各有三世，所謂過去、未來、現在。若有說言離是十因更有因者，無有是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復演說十二因緣所有名相，謂無明因緣行、行因緣識、識因緣名色、名色因緣六入、六入因緣觸、觸因緣受、受因緣愛、愛因緣取、取因緣有、有因緣生、生因緣老死憂悲愁惱大苦聚集，是名流布因。無明緣行乃至生緣老死，為貪恚故不斷十二因緣，是名從因。現在愛取未來無明，是名作因。現在有、未來行，是名作因。現在識、未來生，是名作因。現在名色六入觸受、未來生老死，是名作因。不近善友、不樂聽法、不思惟義、不如法住，以此四事攝取無明乃至生老死，是名攝因。因惡業故，增長無明乃至老死，是名增長因。無明三種，謂下、中、上，下為中因、中為上因，乃至老死，是名轉因。有無明墮地獄、有無明墮畜生、有無明墮餓鬼，是名不共因。一切眾生平等共有十二因緣，是名共因。無明因緣故無具足性，不與如來共生一國，遠離善友、不得聞法、不思惟義、不如法住，不得修集三十七品，是名害因。除無明故性得具足，性具足故得與如來共生一國，親近善友、得聞正法、思惟正義、如法而住，修集三十七品，是名不害因。以是義故，是十種因出生世法。云何十因生出世法？若說三十七品名相、菩提名相乃至涅槃名相，名流布因。因四念處得四正懃，因四正懃得如意足，因如意足得五根，因五根得五力，因五力得七覺分，因七覺分得八聖道，因八聖道得涅槃，是名從因。無明滅故諸行滅、行滅故識滅、識滅故名色滅、名色滅故六入滅、六入滅故觸滅、觸滅故受滅、受滅故愛滅、愛滅故取滅、取滅故有滅、有滅故生滅、生滅故老死滅、老死滅故得涅槃，是名從因。性具足故修三十七品，修三十七品故得涅槃，是名從因。性具足故乃至三十七品能生菩提，是名作因。親近善友、至心聞法、思惟其義、如法而住，調伏諸根修八聖道，是名攝因。三十七品能為二種涅槃之因，是名轉因。具聲聞性得聲聞果、具緣覺性得緣覺果、具佛性故得無上道，是名不共因。如是三人悉共修集三十七品，是名共因。性不具足、生處八難、不聞正法，是名害因。壞害因故得聞正法，名不害因。修集八聖道因緣故，得聲聞菩提、辟支佛菩提、得佛菩提，是增長因。是十種因，出生世法出世之法。如是二法各有三世，所謂過去、未來、現在。若有說言離是十因更有因者，無有是處。

「云何名果？果有五種：一者報果；二者餘果；三者解脫果；四者現作果；五者增上果。不善之法得三惡報，有漏善法得人天果，是名報果。以造惡故樂為惡業，以修善故樂修善業，是名餘果。修八聖道遠離煩惱，名解脫果。凡夫修道，雖離煩惱，不名解脫果。何以故？非畢竟故。若人現世種種方便役力得財，是名現作果。眼根眼識乃至意法意識，名增上果。菩薩摩訶薩以知因果，增長作力修集於道，知不作不受、作不失果。菩薩摩訶薩知因果故求十二部經，受持讀誦書寫解說，得第二業力。若有菩薩不信眾生業因果者，終不能得菩薩禁戒。菩薩何故求十二部經？菩薩至心念菩薩戒懃求佛法，乃至一句一偈一義。若見說者心生恭敬歡喜樂聞，不輕於說法者，己身於說法者不求其過，至心奉敬如從佛聞。若說法者悋法不施，應以錢財乃至身命供事奉獻。若有菩薩能如是者，名義菩薩。菩薩若能至心聽受，乃至一句一偈一義，三界煩惱皆悉萎悴。具菩薩戒菩薩至心求佛語時，渴法情重不惜身命，設蹈熱鐵猛火之地不以為患。菩薩摩訶薩以一偈故尚不惜身，況十二部經！為一偈故尚不惜命，況餘財物！以聞法利身得安樂，深生信心得柔軟心，直心正見，見說法者，如見父母心無憍慢。為眾生故至心聽法終不為己，為增眾生所有善根聽受正法不為利養，為眾生故受菩薩戒不為自利，為正法故不畏王難飢渴寒熱虎狼惡獸盜賊等事，先自調伏煩惱諸根，然後聽法，非時不聽。至心聽法，恭敬說者、尊重於法，是名菩薩具菩薩戒。云何菩薩至心聽法？聽法有四：一者至心；二者一心；三者一切心；四者善心。是名菩薩懃求十二部經。菩薩何故求十二部經？為欲流布諸佛正法故、為欲增長諸佛法故、為令世間信佛法故、為令一切無量眾生悉得阿耨多羅三藐三菩提故，是故菩薩求十二部經。菩薩何故求於因論？為知因論諸過罪故、為破外道惡邪論故、為知方便調眾生故、為欲分別如來語義世語義故，是故菩薩求於因論。菩薩何故求於聲論？為令言辭淨莊嚴故、不淨之言不能宣說明了義故、為欲解知一切義故、壞不正語憍慢心破邪見故、為知方便調眾生故，是故菩薩求於聲論。菩薩何故求諸醫方？為令眾生離四百四病故、為憐愍故、為調伏眾生故、為生信心故、生喜心故，是故菩薩求諸醫方。菩薩何故求世方術？為易得財利眾生故、為諸眾生生信心故、為知世事破憍慢故、調伏眾生故、破一切法諸闇障故。若有菩薩不能如是求五事者，終不能得阿耨多羅三藐三菩提成一切智，為得阿耨多羅三藐三菩提故求於五事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名果？果有五種：一者報果；二者餘果；三者解脫果；四者現作果；五者增上果。不善之法得三惡報，有漏善法得人天果，是名報果。以造惡故樂為惡業，以修善故樂修善業，是名餘果。修八聖道遠離煩惱，名解脫果。凡夫修道，雖離煩惱，不名解脫果。何以故？非畢竟故。若人現世種種方便役力得財，是名現作果。眼根眼識乃至意法意識，名增上果。菩薩摩訶薩以知因果，增長作力修集於道，知不作不受、作不失果。菩薩摩訶薩知因果故求十二部經，受持讀誦書寫解說，得第二業力。若有菩薩不信眾生業因果者，終不能得菩薩禁戒。菩薩何故求十二部經？菩薩至心念菩薩戒懃求佛法，乃至一句一偈一義。若見說者心生恭敬歡喜樂聞，不輕於說法者，己身於說法者不求其過，至心奉敬如從佛聞。若說法者悋法不施，應以錢財乃至身命供事奉獻。若有菩薩能如是者，名義菩薩。菩薩若能至心聽受，乃至一句一偈一義，三界煩惱皆悉萎悴。具菩薩戒菩薩至心求佛語時，渴法情重不惜身命，設蹈熱鐵猛火之地不以為患。菩薩摩訶薩以一偈故尚不惜身，況十二部經！為一偈故尚不惜命，況餘財物！以聞法利身得安樂，深生信心得柔軟心，直心正見，見說法者，如見父母心無憍慢。為眾生故至心聽法終不為己，為增眾生所有善根聽受正法不為利養，為眾生故受菩薩戒不為自利，為正法故不畏王難飢渴寒熱虎狼惡獸盜賊等事，先自調伏煩惱諸根，然後聽法，非時不聽。至心聽法，恭敬說者、尊重於法，是名菩薩具菩薩戒。云何菩薩至心聽法？聽法有四：一者至心；二者一心；三者一切心；四者善心。是名菩薩懃求十二部經。菩薩何故求十二部經？為欲流布諸佛正法故、為欲增長諸佛法故、為令世間信佛法故、為令一切無量眾生悉得阿耨多羅三藐三菩提故，是故菩薩求十二部經。菩薩何故求於因論？為知因論諸過罪故、為破外道惡邪論故、為知方便調眾生故、為欲分別如來語義世語義故，是故菩薩求於因論。菩薩何故求於聲論？為令言辭淨莊嚴故、不淨之言不能宣說明了義故、為欲解知一切義故、壞不正語憍慢心破邪見故、為知方便調眾生故，是故菩薩求於聲論。菩薩何故求諸醫方？為令眾生離四百四病故、為憐愍故、為調伏眾生故、為生信心故、生喜心故，是故菩薩求諸醫方。菩薩何故求世方術？為易得財利眾生故、為諸眾生生信心故、為知世事破憍慢故、調伏眾生故、破一切法諸闇障故。若有菩薩不能如是求五事者，終不能得阿耨多羅三藐三菩提成一切智，為得阿耨多羅三藐三菩提故求於五事。

「菩薩成就菩薩戒者，為眾生說。說何事？云何說？何故說？說何事者，謂十二部經。云何說者，成就五事。何故說者，為得成就阿耨多羅三藐三菩提故。說有二事：一者次第說；二者清淨說。次第說者，初說惠施，次說禁戒，次說天樂，次說三昧，次說受持十二部經、思惟其義、如法而住，是名次第說。清淨說者，人在高處己身處下不應說法，除為病患。心不信者不應為說，不厭生死者不應為說，人在已前不應為說，人覆頭者不應為說，求過失者不應為說，其餘皆如波羅提木叉修多羅中說。何以故？諸佛菩薩恭敬法故。若說法者尊重於法，聽法之人亦生宗敬，至心聽受不生輕慢，是名清淨說。次第說者，一切說。一切說一切說，壞悋法心，無有憍慢。若一句一偈乃至半偈，若辭若義、若法說義說及法義說，示教利喜，或時呵責、或時直說、或時喻說，隨所應說，或淺近說、為易入說、隨所樂說，是名菩薩次第說也。清淨說者，菩薩摩訶薩於怨憎中修集慈心，得慈心已於惡眾生及放逸人，以諸方便而為說法，乃至受樂其心憍恣及貧窮人，方便開示而為說法，不為讚己、毀辱他人、飲食利養名譽故說，是名菩薩清淨說法。如法住者，身口意業修集善法正思惟義，是名如法而住。云何菩薩思惟於義？菩薩調伏身口意業樂處閑靜，若自受持若從他聞，思惟正義不思非義，至心思惟真實之義，為菩提道繫心思惟依於實義，不依文字思惟分別此是佛語此非佛語，捨非思惟懼心亂故，隨所聞聲隨聲思義不隨他語，雖不解義終不言非。何以故？此是諸佛之境界故。菩薩摩訶薩依義不依字，能知如來甚深之義，知法非法無能動轉。如是菩薩未得忍者今已得忍，未得三昧今得三昧，是名菩薩如法而住。云何名修集？修集有四：一者舍摩他；二者毘婆舍那；三者愛樂修集；四者隨所修集樂在中住。舍摩他者，菩薩摩訶薩修集四禪四無色定，專心緣定能破五蓋，因住定故解真實行，能離一切諸惡覺觀其心不亂，能思內外法界之義隨順法相，心心數法安住一緣，是名舍摩他。毘婆舍那者，修舍摩他能觀法界分別法相，求於善法遠離惡法，智慧正見不顛倒見善解於義，是名毘婆舍那。愛樂修集者，至心修集如上二法。至心修者，常不放逸，是名愛樂修集。樂住修集者，修舍摩他、毘婆舍那時，不假方便，隨意而住，是名樂住修集。菩薩摩訶薩常修二法，亦名樂住、亦名清淨、亦名身心寂靜、亦名廣智。菩薩摩訶薩修是二法，即是得阿耨多羅三藐三菩提根本。菩薩成就菩薩戒者得是二法，是名修集。云何為教？教有八種。菩薩摩訶薩成就三昧，欲教眾生先當入 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩成就菩薩戒者，為眾生說。說何事？云何說？何故說？說何事者，謂十二部經。云何說者，成就五事。何故說者，為得成就阿耨多羅三藐三菩提故。說有二事：一者次第說；二者清淨說。次第說者，初說惠施，次說禁戒，次說天樂，次說三昧，次說受持十二部經、思惟其義、如法而住，是名次第說。清淨說者，人在高處己身處下不應說法，除為病患。心不信者不應為說，不厭生死者不應為說，人在已前不應為說，人覆頭者不應為說，求過失者不應為說，其餘皆如波羅提木叉修多羅中說。何以故？諸佛菩薩恭敬法故。若說法者尊重於法，聽法之人亦生宗敬，至心聽受不生輕慢，是名清淨說。次第說者，一切說。一切說一切說，壞悋法心，無有憍慢。若一句一偈乃至半偈，若辭若義、若法說義說及法義說，示教利喜，或時呵責、或時直說、或時喻說，隨所應說，或淺近說、為易入說、隨所樂說，是名菩薩次第說也。清淨說者，菩薩摩訶薩於怨憎中修集慈心，得慈心已於惡眾生及放逸人，以諸方便而為說法，乃至受樂其心憍恣及貧窮人，方便開示而為說法，不為讚己、毀辱他人、飲食利養名譽故說，是名菩薩清淨說法。如法住者，身口意業修集善法正思惟義，是名如法而住。云何菩薩思惟於義？菩薩調伏身口意業樂處閑靜，若自受持若從他聞，思惟正義不思非義，至心思惟真實之義，為菩提道繫心思惟依於實義，不依文字思惟分別此是佛語此非佛語，捨非思惟懼心亂故，隨所聞聲隨聲思義不隨他語，雖不解義終不言非。何以故？此是諸佛之境界故。菩薩摩訶薩依義不依字，能知如來甚深之義，知法非法無能動轉。如是菩薩未得忍者今已得忍，未得三昧今得三昧，是名菩薩如法而住。云何名修集？修集有四：一者舍摩他；二者毘婆舍那；三者愛樂修集；四者隨所修集樂在中住。舍摩他者，菩薩摩訶薩修集四禪四無色定，專心緣定能破五蓋，因住定故解真實行，能離一切諸惡覺觀其心不亂，能思內外法界之義隨順法相，心心數法安住一緣，是名舍摩他。毘婆舍那者，修舍摩他能觀法界分別法相，求於善法遠離惡法，智慧正見不顛倒見善解於義，是名毘婆舍那。愛樂修集者，至心修集如上二法。至心修者，常不放逸，是名愛樂修集。樂住修集者，修舍摩他、毘婆舍那時，不假方便，隨意而住，是名樂住修集。菩薩摩訶薩常修二法，亦名樂住、亦名清淨、亦名身心寂靜、亦名廣智。菩薩摩訶薩修是二法，即是得阿耨多羅三藐三菩提根本。菩薩成就菩薩戒者得是二法，是名修集。云何為教？教有八種。菩薩摩訶薩成就三昧，欲教眾生先當入

定，或與共住，然後能以八事教化。何等為八？一者知心；二者知根；三者善根；四者煩惱；五者對治，對治者，有貪心者教觀不淨、有恚心者教修慈心、有癡心者教觀因緣、惡覺觀者教令數息。是名為八。以如是等諸善方便教化眾生，破斷常心說於中道，實無作相而作作相，真實不得而作得想，真實無觸而作觸想，真實無證而作證想，是八種事能破如是妄想憍慢。復有三事：一者心若不住能令住緣；二者住已能觀正法；三者知善方便。若知善方便、若知眾生心根、善根及以煩惱，以是四事能令散心住於緣中，破斷常見而說法者，是名能觀正法。破貪心故說觀不淨、破瞋恚心說慈心觀、破愚癡故說因緣觀、破惡覺觀說於數息，是名知善方便。若菩薩摩訶薩自於佛所若菩薩所學是八事，復以是法教化眾生，是名菩薩摩訶薩淨八種力。何等為八？一者知諸禪定解脫力；二者知根力；三者解力；四者世界力；五者知至處道力；六者宿命智力；七者生死智力；八者漏盡智力。是名為八。又復教者復有五種：一者教令遠惡；二者教修善法；三者教犯戒者發露懺悔；四者教作憶念羯磨；五者教不受語者作擯出羯磨。菩薩摩訶薩以是五事教化眾生，以憐愍心故、清淨心故。菩薩摩訶薩若以瞋心教化眾生，則不能得菩薩禁戒。若受教者如法而受，應當恭敬至心瞻視供養尊重，如父如母如佛菩薩。何以故？以如法受教故則能疾得聲聞菩提緣覺菩提、得阿耨多羅三藐三菩提，是名菩薩教也。善方便者，菩薩摩訶薩一切所有身口意業，悉為調伏一切眾生，是名善方便。善方便者有四種：一者惠施；二者軟語；三者利益；四者同義。菩薩摩訶薩能施眾生衣服飲食房舍臥具病瘦醫藥，受施之人既受施已，於菩薩所生愛念心，至心聽說聞已受持，以受持故菩薩則以軟語讚歎，以讚歎故受者歡喜，以歡喜故能壞惡心受持善法。壞惡心故，菩薩復言：『我已具信、戒、聞、施、慧，汝亦當具。』菩薩若不具足五事，則不能教一切眾生。眾生亦言：『汝自不具，云何教他令具足耶？』是故菩薩具足五事，是名菩薩以善方便教化眾生。方便者，所謂善調伏。善調伏者，所謂不棄不轉不退，是名善方便。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 定，或與共住，然後能以八事教化。何等為八？一者知心；二者知根；三者善根；四者煩惱；五者對治，對治者，有貪心者教觀不淨、有恚心者教修慈心、有癡心者教觀因緣、惡覺觀者教令數息。是名為八。以如是等諸善方便教化眾生，破斷常心說於中道，實無作相而作作相，真實不得而作得想，真實無觸而作觸想，真實無證而作證想，是八種事能破如是妄想憍慢。復有三事：一者心若不住能令住緣；二者住已能觀正法；三者知善方便。若知善方便、若知眾生心根、善根及以煩惱，以是四事能令散心住於緣中，破斷常見而說法者，是名能觀正法。破貪心故說觀不淨、破瞋恚心說慈心觀、破愚癡故說因緣觀、破惡覺觀說於數息，是名知善方便。若菩薩摩訶薩自於佛所若菩薩所學是八事，復以是法教化眾生，是名菩薩摩訶薩淨八種力。何等為八？一者知諸禪定解脫力；二者知根力；三者解力；四者世界力；五者知至處道力；六者宿命智力；七者生死智力；八者漏盡智力。是名為八。又復教者復有五種：一者教令遠惡；二者教修善法；三者教犯戒者發露懺悔；四者教作憶念羯磨；五者教不受語者作擯出羯磨。菩薩摩訶薩以是五事教化眾生，以憐愍心故、清淨心故。菩薩摩訶薩若以瞋心教化眾生，則不能得菩薩禁戒。若受教者如法而受，應當恭敬至心瞻視供養尊重，如父如母如佛菩薩。何以故？以如法受教故則能疾得聲聞菩提緣覺菩提、得阿耨多羅三藐三菩提，是名菩薩教也。善方便者，菩薩摩訶薩一切所有身口意業，悉為調伏一切眾生，是名善方便。善方便者有四種：一者惠施；二者軟語；三者利益；四者同義。菩薩摩訶薩能施眾生衣服飲食房舍臥具病瘦醫藥，受施之人既受施已，於菩薩所生愛念心，至心聽說聞已受持，以受持故菩薩則以軟語讚歎，以讚歎故受者歡喜，以歡喜故能壞惡心受持善法。壞惡心故，菩薩復言：『我已具信、戒、聞、施、慧，汝亦當具。』菩薩若不具足五事，則不能教一切眾生。眾生亦言：『汝自不具，云何教他令具足耶？』是故菩薩具足五事，是名菩薩以善方便教化眾生。方便者，所謂善調伏。善調伏者，所謂不棄不轉不退，是名善方便。」