菩薩善戒經卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩善戒經卷第一

宋罽賓三藏求那跋摩譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋罽賓三藏求那跋摩譯

菩薩地序品第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩地序品第一

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在舍衛國須達多精舍祇陀林中，與大比丘僧五百人俱，菩薩千人。爾時世尊即告無量諸菩薩言：「誰能於此後惡世時受持擁護阿耨多羅三藐三菩提？誰能護法？誰能教化一切眾生？」爾時彌勒菩薩即從座起，偏袒右肩右膝著地，長跪叉手白佛言：「世尊！我能於後惡世之中，受持擁護阿耨多羅三藐三菩提，能護正法，能化眾生。」師子菩薩復作是言：「世尊！我亦能以種種方便攝持眾生。」金剛菩薩言：「世尊！若有眾生當墮三惡道，我能遮持令不墮落。」文殊師利復作是言：「世尊！若有眾生，凡所求索我悉能令一切具足。」智幢菩薩復作是言：「我能惠施眾生大智。」法幢菩薩復作是言：「世尊！我能以法普施眾生。」日光菩薩言：「世尊！我能施於眾生安樂。」月光菩薩言：「世尊！我能教化一切眾生令修福德。」善護菩薩言：「世尊！我能教化一切眾生令不放逸。」無盡意菩薩言：「世尊！我能教化一切眾生，悉令知見無盡界義。」月子菩薩言：「世尊！我能惠施一切眾生無上安樂。」善月菩薩言：「世尊！我能施於一切眾生安樂之因。」觀世音菩薩言：「世尊！我能救護眾生怖畏。」得大勢菩薩言：「世尊！我能令彼未度者度。」眾善菩薩言：「世尊！我能令彼不調者調。」善意菩薩言：「世尊！若有眾生墮在畜生，我能教化令其調伏。」不樂菩薩言：「世尊！我能施於愚者智慧。」光聚菩薩言：「世尊！我能令彼下根之人令得上根。」不諦菩薩言：「世尊！我能示彼狂者正道。」樂見菩薩言：「世尊！我能施於無量眾生無量安樂。」釋幢菩薩言：「世尊！我能令彼受苦眾生常憶苦事。」不可思議解脫菩薩言：「世尊！我能令彼餓鬼眾生遠離飢苦。」聖光菩薩言：「世尊！我能令彼不調者調。」維摩詰菩薩言：「世尊！我能壞彼眾生疑心。」光明菩薩言：「世尊！我能閉塞三惡道門。」金剛功德菩薩言：「世尊！我能令彼異解眾生悉作一解。」無量行菩薩言：「世尊！我能施彼眾生無漏之道。」無所畏菩薩言：「世尊！我能壞彼種種怖畏。」寶功德菩薩言：「世尊！我能顯示一切眾生功德寶藏。」善意菩薩言：「世尊！我能以此微妙軟語調伏眾生。」淨光菩薩言：「世尊！我能以愛調諸眾生。」寶賢菩薩言：「世尊！我能令彼一切眾生憶過去世。」高貴德光菩薩言：「世尊！我能令彼懃修精進。」善功德菩薩言：「世尊！我能令彼苦惱眾生悉得解脫。」寶手菩薩言：「世尊！我能施彼無量眾生種種諸寶。」意珠菩薩言：「世尊！我能壞彼眾生貧窮。」破結菩薩言：「世尊：我能壞彼眾生煩惱。」金光明菩薩言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在舍衛國須達多精舍祇陀林中，與大比丘僧五百人俱，菩薩千人。爾時世尊即告無量諸菩薩言：「誰能於此後惡世時受持擁護阿耨多羅三藐三菩提？誰能護法？誰能教化一切眾生？」爾時彌勒菩薩即從座起，偏袒右肩右膝著地，長跪叉手白佛言：「世尊！我能於後惡世之中，受持擁護阿耨多羅三藐三菩提，能護正法，能化眾生。」師子菩薩復作是言：「世尊！我亦能以種種方便攝持眾生。」金剛菩薩言：「世尊！若有眾生當墮三惡道，我能遮持令不墮落。」文殊師利復作是言：「世尊！若有眾生，凡所求索我悉能令一切具足。」智幢菩薩復作是言：「我能惠施眾生大智。」法幢菩薩復作是言：「世尊！我能以法普施眾生。」日光菩薩言：「世尊！我能施於眾生安樂。」月光菩薩言：「世尊！我能教化一切眾生令修福德。」善護菩薩言：「世尊！我能教化一切眾生令不放逸。」無盡意菩薩言：「世尊！我能教化一切眾生，悉令知見無盡界義。」月子菩薩言：「世尊！我能惠施一切眾生無上安樂。」善月菩薩言：「世尊！我能施於一切眾生安樂之因。」觀世音菩薩言：「世尊！我能救護眾生怖畏。」得大勢菩薩言：「世尊！我能令彼未度者度。」眾善菩薩言：「世尊！我能令彼不調者調。」善意菩薩言：「世尊！若有眾生墮在畜生，我能教化令其調伏。」不樂菩薩言：「世尊！我能施於愚者智慧。」光聚菩薩言：「世尊！我能令彼下根之人令得上根。」不諦菩薩言：「世尊！我能示彼狂者正道。」樂見菩薩言：「世尊！我能施於無量眾生無量安樂。」釋幢菩薩言：「世尊！我能令彼受苦眾生常憶苦事。」不可思議解脫菩薩言：「世尊！我能令彼餓鬼眾生遠離飢苦。」聖光菩薩言：「世尊！我能令彼不調者調。」維摩詰菩薩言：「世尊！我能壞彼眾生疑心。」光明菩薩言：「世尊！我能閉塞三惡道門。」金剛功德菩薩言：「世尊！我能令彼異解眾生悉作一解。」無量行菩薩言：「世尊！我能施彼眾生無漏之道。」無所畏菩薩言：「世尊！我能壞彼種種怖畏。」寶功德菩薩言：「世尊！我能顯示一切眾生功德寶藏。」善意菩薩言：「世尊！我能以此微妙軟語調伏眾生。」淨光菩薩言：「世尊！我能以愛調諸眾生。」寶賢菩薩言：「世尊！我能令彼一切眾生憶過去世。」高貴德光菩薩言：「世尊！我能令彼懃修精進。」善功德菩薩言：「世尊！我能令彼苦惱眾生悉得解脫。」寶手菩薩言：「世尊！我能施彼無量眾生種種諸寶。」意珠菩薩言：「世尊！我能壞彼眾生貧窮。」破結菩薩言：「世尊：我能壞彼眾生煩惱。」金光明菩薩言：

「世尊！我能示彼邪偽眾生真實之道。」功德色菩薩言：「世尊！我能令彼諸乘眾生皆住一乘。」法意菩薩言：「世尊！我能令彼悉得法眼。」金剛子菩薩言：「世尊！我能壞彼眾生惡業。」法增菩薩言：「世尊！我能如法攝持眾生。」無名菩薩言：「世尊！我能令彼一切眾生遠離三毒。」月勝菩薩言：「世尊！我能示彼眾生善方便。」師子意菩薩言：「世尊！我能以法施於眾生。」師子吼菩薩言：「世尊！我能破壞眾生疑網。」香象王菩薩言：「世尊！我能於後惡世之中示眾生夢令壞煩惱。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我能示彼邪偽眾生真實之道。」功德色菩薩言：「世尊！我能令彼諸乘眾生皆住一乘。」法意菩薩言：「世尊！我能令彼悉得法眼。」金剛子菩薩言：「世尊！我能壞彼眾生惡業。」法增菩薩言：「世尊！我能如法攝持眾生。」無名菩薩言：「世尊！我能令彼一切眾生遠離三毒。」月勝菩薩言：「世尊！我能示彼眾生善方便。」師子意菩薩言：「世尊！我能以法施於眾生。」師子吼菩薩言：「世尊！我能破壞眾生疑網。」香象王菩薩言：「世尊！我能於後惡世之中示眾生夢令壞煩惱。」

爾時舍利弗作是思惟：「甚奇甚特，諸菩薩事不可思議。」復白佛言：「世尊！若有菩薩懃修精進具足方便而能種種利益眾生。世尊！如是等菩薩摩訶薩，眾生云何乃從是人乞索頭目髓腦血肉及諸所須？世尊！我今定知如是乞者即是菩薩摩訶薩也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時舍利弗作是思惟：「甚奇甚特，諸菩薩事不可思議。」復白佛言：「世尊！若有菩薩懃修精進具足方便而能種種利益眾生。世尊！如是等菩薩摩訶薩，眾生云何乃從是人乞索頭目髓腦血肉及諸所須？世尊！我今定知如是乞者即是菩薩摩訶薩也。」

佛言：「善哉善哉。舍利弗！實如所言。唯諸菩薩乃知菩薩，實非聲聞緣覺所及。舍利弗！菩薩摩訶薩雖復現佛種種神足，終不捨於菩薩之心。舍利弗！若有長者生憍慢心，菩薩現作長者之像，破彼慢故。若至那羅延及端正人有憍慢者，悉現其身壞其憍慢。若得聖法示以大乘。何以故？離一解脫更無異解脫故，是故名如來。舍利弗！在家菩薩修集二施：一者法施；二者財施。出家菩薩修集四施：一者筆施；二者墨施；三者經施；四者說法施。出家菩薩具足成就是四施已，能調其心，破壞憍慢、修集忍辱。舍利弗！出家菩薩具足忍辱，則能受持菩薩禁戒。又復具足三種惠施，乃能受持菩薩禁戒：一者施；二者大施；三者無上施。施者，於四天下尚不悋惜，況於小物，是名為施。大施者，能捨妻子。無上施者，頭目髓腦骨肉皮血。菩薩具足如是三施，乃具於忍。具是忍已，則能受持菩薩禁戒。舍利弗！菩薩欲受菩薩戒時，先當調伏柔軟諸根，於生欲處不生欲心、於生瞋處不生瞋心、於生癡處不生癡心、於生畏處不生畏心。若自知具如是四事，則為十方諸佛所知，其人亦能知十方佛。舍利弗！若知不具如是四事受菩薩戒者，是人亦不得菩薩戒，亦誑十方現在諸佛及諸菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉善哉。舍利弗！實如所言。唯諸菩薩乃知菩薩，實非聲聞緣覺所及。舍利弗！菩薩摩訶薩雖復現佛種種神足，終不捨於菩薩之心。舍利弗！若有長者生憍慢心，菩薩現作長者之像，破彼慢故。若至那羅延及端正人有憍慢者，悉現其身壞其憍慢。若得聖法示以大乘。何以故？離一解脫更無異解脫故，是故名如來。舍利弗！在家菩薩修集二施：一者法施；二者財施。出家菩薩修集四施：一者筆施；二者墨施；三者經施；四者說法施。出家菩薩具足成就是四施已，能調其心，破壞憍慢、修集忍辱。舍利弗！出家菩薩具足忍辱，則能受持菩薩禁戒。又復具足三種惠施，乃能受持菩薩禁戒：一者施；二者大施；三者無上施。施者，於四天下尚不悋惜，況於小物，是名為施。大施者，能捨妻子。無上施者，頭目髓腦骨肉皮血。菩薩具足如是三施，乃具於忍。具是忍已，則能受持菩薩禁戒。舍利弗！菩薩欲受菩薩戒時，先當調伏柔軟諸根，於生欲處不生欲心、於生瞋處不生瞋心、於生癡處不生癡心、於生畏處不生畏心。若自知具如是四事，則為十方諸佛所知，其人亦能知十方佛。舍利弗！若知不具如是四事受菩薩戒者，是人亦不得菩薩戒，亦誑十方現在諸佛及諸菩薩。

「舍利弗！菩薩有二種：一者從瞋因緣；二者從癡因緣。舍利弗！瞋者能作八大地獄因緣，癡者能為諸惡煩惱因緣。以是瞋癡二因緣故，能毀菩薩戒。舍利弗！若欲受持菩薩戒者，應先遠離欲癡瞋畏，六月晝夜獨處閑靜懺悔諸罪：『我某甲歸依佛、歸依法、歸依僧，歸依十方現在諸佛及菩薩僧，歸依釋迦牟尼如來。南無佛、南無法、南無僧，南無十方佛及菩薩僧。南無釋迦牟尼佛，南無金剛無壞身，南無寶光，南無無量自在王，南無無上林王，南無無上歡喜，南無寶火，南無寶月光，南無清淨，南無手懃精進，南無梵德，南無善功德，南無栴檀功德，南無光功德，南無阿叔伽功德，南無那羅延力，南無華功德，南無蓮華，南無財功德，南無念功德，南無善名，南無釋種王，南無無勝，南無無邊身光，南無無邊身，南無無動，南無大山王。如是等無量世間諸佛菩薩，常住在世宣說法化。唯願愍哀留心見念，若我過去無量世中及現在世所作眾罪不善惡業，若自作、若見他作心生隨喜；若取佛物法物僧物、招提僧物、現在僧物，若自取已、若見他取心生隨喜；若自造作五逆之罪，見他造作心生歡喜；若自造作十不善業，若見他作心生歡喜。以是不善業因緣故，當生畜生餓鬼地獄、若邊地人身、長壽天身，諸根不具、親近邪見、不值佛世。如是等罪今悉誠心求哀懺悔。如於現在釋迦佛前如來世尊真實知見，其智無礙淨眼無障，常為一切眾生證人。唯願觀我誠心懺悔，我從今日更不敢作。復次十方諸佛及諸菩薩至心諦聽！若我過去無量世中及現在世所修惠施乃至施於畜生一把，若我持戒乃至一念如是功德，悉以迴向無上菩提。如過去佛及諸菩薩發願迴向，如未來佛及諸菩薩發願迴向，亦如十方現在諸佛諸菩薩等發願迴向。』舍利弗！菩薩如是至心禮拜恭敬諸佛過六月已，若去若立若行若坐，十方諸佛示其身面，具足三十二相八十種好。雖示菩薩如是相好，而於法界初無動轉。何以故？如來真實知其心故。十方諸佛定知是人堪任受持菩薩禁戒修集慈悲，能壞魔眾轉正法輪，能調眾生宣說法界。以是義故，十方諸佛為是菩薩示現其身。舍利弗！如師子吼，猫狸能不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！菩薩有二種：一者從瞋因緣；二者從癡因緣。舍利弗！瞋者能作八大地獄因緣，癡者能為諸惡煩惱因緣。以是瞋癡二因緣故，能毀菩薩戒。舍利弗！若欲受持菩薩戒者，應先遠離欲癡瞋畏，六月晝夜獨處閑靜懺悔諸罪：『我某甲歸依佛、歸依法、歸依僧，歸依十方現在諸佛及菩薩僧，歸依釋迦牟尼如來。南無佛、南無法、南無僧，南無十方佛及菩薩僧。南無釋迦牟尼佛，南無金剛無壞身，南無寶光，南無無量自在王，南無無上林王，南無無上歡喜，南無寶火，南無寶月光，南無清淨，南無手懃精進，南無梵德，南無善功德，南無栴檀功德，南無光功德，南無阿叔伽功德，南無那羅延力，南無華功德，南無蓮華，南無財功德，南無念功德，南無善名，南無釋種王，南無無勝，南無無邊身光，南無無邊身，南無無動，南無大山王。如是等無量世間諸佛菩薩，常住在世宣說法化。唯願愍哀留心見念，若我過去無量世中及現在世所作眾罪不善惡業，若自作、若見他作心生隨喜；若取佛物法物僧物、招提僧物、現在僧物，若自取已、若見他取心生隨喜；若自造作五逆之罪，見他造作心生歡喜；若自造作十不善業，若見他作心生歡喜。以是不善業因緣故，當生畜生餓鬼地獄、若邊地人身、長壽天身，諸根不具、親近邪見、不值佛世。如是等罪今悉誠心求哀懺悔。如於現在釋迦佛前如來世尊真實知見，其智無礙淨眼無障，常為一切眾生證人。唯願觀我誠心懺悔，我從今日更不敢作。復次十方諸佛及諸菩薩至心諦聽！若我過去無量世中及現在世所修惠施乃至施於畜生一把，若我持戒乃至一念如是功德，悉以迴向無上菩提。如過去佛及諸菩薩發願迴向，如未來佛及諸菩薩發願迴向，亦如十方現在諸佛諸菩薩等發願迴向。』舍利弗！菩薩如是至心禮拜恭敬諸佛過六月已，若去若立若行若坐，十方諸佛示其身面，具足三十二相八十種好。雖示菩薩如是相好，而於法界初無動轉。何以故？如來真實知其心故。十方諸佛定知是人堪任受持菩薩禁戒修集慈悲，能壞魔眾轉正法輪，能調眾生宣說法界。以是義故，十方諸佛為是菩薩示現其身。舍利弗！如師子吼，猫狸能不？」

「不也。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也。世尊！」

「若有不於無量世中無量佛所殖諸德本，能得受持菩薩戒不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有不於無量世中無量佛所殖諸德本，能得受持菩薩戒不？」

「不也。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也。世尊！」

「舍利弗！如香象王之所負擔，驢能勝不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！如香象王之所負擔，驢能勝不？」

「不也。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也。世尊！」

「舍利弗！如日月光，螢火及不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！如日月光，螢火及不？」

「不也。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也。世尊！」

「舍利弗！如毘沙門所有財寶，貧者等不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！如毘沙門所有財寶，貧者等不？」

「不也。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也。世尊！」

「舍利弗！金翅鳥飛，烏能及不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！金翅鳥飛，烏能及不？」

「不也。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也。世尊！」

「舍利弗！若有能於無量世中無量佛所深殖德本，是人乃能受菩薩戒，了了見於十方諸佛。舍利弗！受菩薩戒已，若有客塵煩惱因緣犯可懺法，應當向諸佛懺。菩薩終不造五逆罪。若貪不息乃至生子，應於十方現在佛前滿足二年晝夜經常以慇重心求哀懺悔。若為貪心取佛物法物僧物，如本佛前二年懺悔。舍利弗！菩薩若以瞋恚因緣毀禁戒者，無有是處；以瞋因緣毀破禁戒得懺悔者，亦無是處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！若有能於無量世中無量佛所深殖德本，是人乃能受菩薩戒，了了見於十方諸佛。舍利弗！受菩薩戒已，若有客塵煩惱因緣犯可懺法，應當向諸佛懺。菩薩終不造五逆罪。若貪不息乃至生子，應於十方現在佛前滿足二年晝夜經常以慇重心求哀懺悔。若為貪心取佛物法物僧物，如本佛前二年懺悔。舍利弗！菩薩若以瞋恚因緣毀禁戒者，無有是處；以瞋因緣毀破禁戒得懺悔者，亦無是處。」

爾時優波離於其晨朝從禪定起，即詣佛所頭面作禮，右遶三匝却坐一面，白佛言：「世尊！如戒經中說，若我弟子有信者，於所受戒乃至失命終不毀犯。世尊現在若入涅槃，我當云何分別了知聲聞禁戒、緣覺禁戒、菩薩禁戒？世尊說我於持律中為最第一，我今不知毘尼方便，云何當說？今者多有大比丘僧、諸菩薩僧，唯願如來具示廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時優波離於其晨朝從禪定起，即詣佛所頭面作禮，右遶三匝却坐一面，白佛言：「世尊！如戒經中說，若我弟子有信者，於所受戒乃至失命終不毀犯。世尊現在若入涅槃，我當云何分別了知聲聞禁戒、緣覺禁戒、菩薩禁戒？世尊說我於持律中為最第一，我今不知毘尼方便，云何當說？今者多有大比丘僧、諸菩薩僧，唯願如來具示廣說。

「佛言！善哉善哉！優波離！至心諦聽，善思念之，當為汝說。優波離！聲聞戒因緣異，菩薩戒因緣異。聲聞戒心異，菩薩戒心異。聲聞戒莊嚴異，菩薩戒莊嚴異。聲聞戒方便異，菩薩戒方便異。優波離！聲聞戒淨非菩薩戒淨，菩薩戒淨非聲聞戒淨。聲聞之人乃至一念不求於有，名聲聞戒淨；菩薩若不求於有者，名大破戒，名不淨戒。聲聞求有，是名破戒，名不淨戒。優波離！菩薩摩訶薩於無量劫常處有中，心不生悔，名菩薩戒淨，非聲聞戒淨。以是義故，優波離！汝應宣說，聲聞戒急、菩薩戒緩；聲聞戒塞、菩薩戒開；聲聞戒中應說因緣，菩薩戒中則不應說。優波離！菩薩之人隨眾生心，非聲聞也，是故菩薩於戒小緩，聲聞護急。優波離！菩薩若於晨朝犯戒，猶故應念阿耨多羅三藐三菩提，自知罪過，晝夜三時皆應如是，是名菩薩戒。優波離！菩薩若時時犯，不名破戒；聲聞若時時犯，是名破戒、是名失戒、是名不得沙門道果。何以故？聲聞之人為壞煩惱懃行精進，不應毀犯。優波離！菩薩若於恒河沙等劫受五欲樂，亦不失於菩薩禁戒，不名破戒、不名失戒、不名不得菩提之果。優波離！菩薩不能於一世中盡諸煩惱，當以方便漸漸令盡。優波離！阿耨多羅三藐三菩提，要須無上大莊嚴力然後乃得，非一世得。是故如來不說菩薩於生死中而生悔心，亦不宣說永斷貪愛；為說喜法、甚深法、無疑法、空法，聞是法已樂於生死。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛言！善哉善哉！優波離！至心諦聽，善思念之，當為汝說。優波離！聲聞戒因緣異，菩薩戒因緣異。聲聞戒心異，菩薩戒心異。聲聞戒莊嚴異，菩薩戒莊嚴異。聲聞戒方便異，菩薩戒方便異。優波離！聲聞戒淨非菩薩戒淨，菩薩戒淨非聲聞戒淨。聲聞之人乃至一念不求於有，名聲聞戒淨；菩薩若不求於有者，名大破戒，名不淨戒。聲聞求有，是名破戒，名不淨戒。優波離！菩薩摩訶薩於無量劫常處有中，心不生悔，名菩薩戒淨，非聲聞戒淨。以是義故，優波離！汝應宣說，聲聞戒急、菩薩戒緩；聲聞戒塞、菩薩戒開；聲聞戒中應說因緣，菩薩戒中則不應說。優波離！菩薩之人隨眾生心，非聲聞也，是故菩薩於戒小緩，聲聞護急。優波離！菩薩若於晨朝犯戒，猶故應念阿耨多羅三藐三菩提，自知罪過，晝夜三時皆應如是，是名菩薩戒。優波離！菩薩若時時犯，不名破戒；聲聞若時時犯，是名破戒、是名失戒、是名不得沙門道果。何以故？聲聞之人為壞煩惱懃行精進，不應毀犯。優波離！菩薩若於恒河沙等劫受五欲樂，亦不失於菩薩禁戒，不名破戒、不名失戒、不名不得菩提之果。優波離！菩薩不能於一世中盡諸煩惱，當以方便漸漸令盡。優波離！阿耨多羅三藐三菩提，要須無上大莊嚴力然後乃得，非一世得。是故如來不說菩薩於生死中而生悔心，亦不宣說永斷貪愛；為說喜法、甚深法、無疑法、空法，聞是法已樂於生死。」

優波離言：「世尊！犯有三種：一者貪；二者瞋；三者癡。菩薩所犯，何者為重？何者為輕？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 優波離言：「世尊！犯有三種：一者貪；二者瞋；三者癡。菩薩所犯，何者為重？何者為輕？」

佛言：「優波離！若諸菩薩犯如恒河沙等貪，如是菩薩不名毀戒。若犯一瞋因緣毀戒，是名破戒。何以故？優波離！瞋恚之心能捨眾生，貪愛之心能護眾生。若愛眾生，不名煩惱；瞋捨眾生，名重煩惱。優波離！是故如來於經中說，貪結難斷不名為重，瞋恚易斷名之為重。優波離！難斷非重，菩薩常有；易斷重者，乃至夢中尚不為之。優波離！愚癡菩薩無有方便怖畏犯愛；菩薩有智善知方便，怖畏犯瞋不畏犯愛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「優波離！若諸菩薩犯如恒河沙等貪，如是菩薩不名毀戒。若犯一瞋因緣毀戒，是名破戒。何以故？優波離！瞋恚之心能捨眾生，貪愛之心能護眾生。若愛眾生，不名煩惱；瞋捨眾生，名重煩惱。優波離！是故如來於經中說，貪結難斷不名為重，瞋恚易斷名之為重。優波離！難斷非重，菩薩常有；易斷重者，乃至夢中尚不為之。優波離！愚癡菩薩無有方便怖畏犯愛；菩薩有智善知方便，怖畏犯瞋不畏犯愛。」

爾時文殊師利白佛言：「世尊！毘尼者名為調伏，一切法性畢竟是調。如來何故宣說毘尼？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時文殊師利白佛言：「世尊！毘尼者名為調伏，一切法性畢竟是調。如來何故宣說毘尼？」

「文殊師利！若凡夫人能知諸法畢竟調者，如來終不宣說毘尼；以凡夫人不知不解，是故如來為說毘尼。文殊師利！汝今何故不說毘尼？優波離欲得聞之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！若凡夫人能知諸法畢竟調者，如來終不宣說毘尼；以凡夫人不知不解，是故如來為說毘尼。文殊師利！汝今何故不說毘尼？優波離欲得聞之。」

時文殊師利語優波離：「優波離！一切諸法畢竟調伏，一切諸法性不可污，一切諸法性無顛倒，一切諸法其性清淨，一切諸法不可宣說，一切諸法無有取著，一切諸法不去不來，一切諸法不可思議，一切諸法無有障礙，一切諸法本無有性，一切諸法無行，一切諸法不出不滅，一切諸法無有三世，一切諸法無有疑網。如是等法，佛悉覺知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時文殊師利語優波離：「優波離！一切諸法畢竟調伏，一切諸法性不可污，一切諸法性無顛倒，一切諸法其性清淨，一切諸法不可宣說，一切諸法無有取著，一切諸法不去不來，一切諸法不可思議，一切諸法無有障礙，一切諸法本無有性，一切諸法無行，一切諸法不出不滅，一切諸法無有三世，一切諸法無有疑網。如是等法，佛悉覺知。」

優波離言：「世尊！如文殊師利所說，非了了說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 優波離言：「世尊！如文殊師利所說，非了了說。」

佛言：「優波離！文殊師利常樂宣說如是解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「優波離！文殊師利常樂宣說如是解脫。」

優波離言：「世尊！云何名憍慢？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 優波離言：「世尊！云何名憍慢？」

「若菩薩言：『我有菩提心。我為菩提行六波羅蜜。我為般若修造諸行。菩提行深、聲聞行淺。菩提行淨、聲聞行不淨。菩提行畢竟、聲聞行不畢竟。』若復分別是聲聞法、是緣覺法、是菩薩法、是諸佛法，此名為淨、此名不淨，是名為道、是名非道，是名菩薩憍慢。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩言：『我有菩提心。我為菩提行六波羅蜜。我為般若修造諸行。菩提行深、聲聞行淺。菩提行淨、聲聞行不淨。菩提行畢竟、聲聞行不畢竟。』若復分別是聲聞法、是緣覺法、是菩薩法、是諸佛法，此名為淨、此名不淨，是名為道、是名非道，是名菩薩憍慢。」

菩薩地善行性品第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩地善行性品第二

「菩薩摩訶薩修集聖行行於善果。菩提之道有十法，則能攝取一切善法。何等為十？一者支；二者翼；三者淨心；四者行；五者有；六者因；七者器；八者地；九者方便；十者住。云何名支？謂菩薩性。菩薩性者，謂初發心及三十七品。何以故？菩薩摩訶薩發菩提心，乃是一切善法根本，是故名支。因此發心得阿耨多羅三藐三菩提，是故名因。因初發心決定必得阿耨多羅三藐三菩提，是故名性。菩薩摩訶薩因初發心故，得修行檀波羅蜜、尸波羅蜜、羼提波羅蜜、毘離耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜。行六波羅蜜故，則得修行智慧莊嚴、福德莊嚴，修三十七助道之法，是故菩薩發菩提心名之為支。菩薩摩訶薩隨發心行具足，得阿耨多羅三藐三菩提，是故名支。菩薩摩訶薩若無菩薩性者，雖復發心懃修精進，終不能得阿耨多羅三藐三菩提。是故當知非因發心懃修精進有菩薩性，以是義故，菩薩性者名之為支。菩薩雖有菩薩之性，若不發心懃修精進，則不能疾成阿耨多羅三藐三菩提。有菩薩性，發菩提心懃修精進故，則能疾得阿耨多羅三藐三菩提，以是義故，菩薩性者名之為支。又復支者名因，亦名為梯、亦名增長、亦名莊嚴、亦名依憑、亦名次第、亦名進行、亦名室宅。以是義故，性名為支。云何名性？性有二種：一者本性；二者客性。言本性者，陰界六入次第相續無始無終法性自爾，是名本性。言客性者，謂所修集一切善法得菩薩性，是名客性。而此經中以是二種名之為性，是二性者名之為支。又復性者，亦名為子、亦名為界、亦名為性。復有二種：一細、二麁。所言細者，無因而得；無因得果，故名為細。所言麁者，有因而得；從因得果，故名為麁。菩薩摩訶薩具足如是二種性者，勝於一切聲聞緣覺，況諸外道。以是義故，菩薩摩訶薩得名為勝。何故名勝？以清淨故。清淨有二：一淨智障；二淨結障。聲聞緣覺淨結障故名為淨，非淨智障。菩薩摩訶薩具足二淨，以是義故，菩薩性者得名為勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩修集聖行行於善果。菩提之道有十法，則能攝取一切善法。何等為十？一者支；二者翼；三者淨心；四者行；五者有；六者因；七者器；八者地；九者方便；十者住。云何名支？謂菩薩性。菩薩性者，謂初發心及三十七品。何以故？菩薩摩訶薩發菩提心，乃是一切善法根本，是故名支。因此發心得阿耨多羅三藐三菩提，是故名因。因初發心決定必得阿耨多羅三藐三菩提，是故名性。菩薩摩訶薩因初發心故，得修行檀波羅蜜、尸波羅蜜、羼提波羅蜜、毘離耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜。行六波羅蜜故，則得修行智慧莊嚴、福德莊嚴，修三十七助道之法，是故菩薩發菩提心名之為支。菩薩摩訶薩隨發心行具足，得阿耨多羅三藐三菩提，是故名支。菩薩摩訶薩若無菩薩性者，雖復發心懃修精進，終不能得阿耨多羅三藐三菩提。是故當知非因發心懃修精進有菩薩性，以是義故，菩薩性者名之為支。菩薩雖有菩薩之性，若不發心懃修精進，則不能疾成阿耨多羅三藐三菩提。有菩薩性，發菩提心懃修精進故，則能疾得阿耨多羅三藐三菩提，以是義故，菩薩性者名之為支。又復支者名因，亦名為梯、亦名增長、亦名莊嚴、亦名依憑、亦名次第、亦名進行、亦名室宅。以是義故，性名為支。云何名性？性有二種：一者本性；二者客性。言本性者，陰界六入次第相續無始無終法性自爾，是名本性。言客性者，謂所修集一切善法得菩薩性，是名客性。而此經中以是二種名之為性，是二性者名之為支。又復性者，亦名為子、亦名為界、亦名為性。復有二種：一細、二麁。所言細者，無因而得；無因得果，故名為細。所言麁者，有因而得；從因得果，故名為麁。菩薩摩訶薩具足如是二種性者，勝於一切聲聞緣覺，況諸外道。以是義故，菩薩摩訶薩得名為勝。何故名勝？以清淨故。清淨有二：一淨智障；二淨結障。聲聞緣覺淨結障故名為淨，非淨智障。菩薩摩訶薩具足二淨，以是義故，菩薩性者得名為勝。

「菩薩摩訶薩復有四事勝於聲聞辟支佛等：一者根勝；二者行勝；三方便勝；四得果勝。言根勝者，菩薩摩訶薩本性猛利，緣覺性中、聲聞性鈍，是名根勝。言行勝者，聲聞緣覺為自度故修集善法；菩薩之人不自為己，但為眾生修集善法，施眾安樂大悲憐愍，是名行勝。方便勝者，聲聞緣覺唯能了知陰界諸入，不能了知十二因緣及處非處；菩薩方便則能善知一切諸法，是名方便勝。言果勝者，聲聞自得聲聞菩提，緣覺自得緣覺菩提，菩薩自得菩薩菩提，是名果勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩復有四事勝於聲聞辟支佛等：一者根勝；二者行勝；三方便勝；四得果勝。言根勝者，菩薩摩訶薩本性猛利，緣覺性中、聲聞性鈍，是名根勝。言行勝者，聲聞緣覺為自度故修集善法；菩薩之人不自為己，但為眾生修集善法，施眾安樂大悲憐愍，是名行勝。方便勝者，聲聞緣覺唯能了知陰界諸入，不能了知十二因緣及處非處；菩薩方便則能善知一切諸法，是名方便勝。言果勝者，聲聞自得聲聞菩提，緣覺自得緣覺菩提，菩薩自得菩薩菩提，是名果勝。

「菩薩性者有六種印，以是印故一切眾生則得識知此是菩薩。何等為六？所謂檀波羅蜜乃至般若波羅蜜。以何義故檀波羅蜜名菩薩性印？菩薩摩訶薩本性能得如是捨心，於諸財物若多若少心不貪著，欲施施時及行施已悉生歡喜，隨所施物若多若少心無疑悔，若少施時亦無羞愧，若無財時常讚歎施。見有慳者能破其心，見行施者心生欣慶，歡喜踊躍如見父母。見來求者深自慶幸，若無財物應以身業供給長老父母諸師，應以喜語、軟語、法語、實語、正語，除破眾生妄語、兩舌、惡口、無義語，若有人問猶不說人長短過失，況於無問而自說耶。若有眾生怖畏王賊水火之難能為救解，知恩念恩受恩能報。受他寄付不令他疑，若是重寶心不貪著。於己物中心無悋惜，能食能衣惠施於人。能調欲心、耽䤄之心、調戲等心、貪伎樂心，修集慚愧。雖獲大寶不生貪喜，是名檀波羅蜜菩薩性印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩性者有六種印，以是印故一切眾生則得識知此是菩薩。何等為六？所謂檀波羅蜜乃至般若波羅蜜。以何義故檀波羅蜜名菩薩性印？菩薩摩訶薩本性能得如是捨心，於諸財物若多若少心不貪著，欲施施時及行施已悉生歡喜，隨所施物若多若少心無疑悔，若少施時亦無羞愧，若無財時常讚歎施。見有慳者能破其心，見行施者心生欣慶，歡喜踊躍如見父母。見來求者深自慶幸，若無財物應以身業供給長老父母諸師，應以喜語、軟語、法語、實語、正語，除破眾生妄語、兩舌、惡口、無義語，若有人問猶不說人長短過失，況於無問而自說耶。若有眾生怖畏王賊水火之難能為救解，知恩念恩受恩能報。受他寄付不令他疑，若是重寶心不貪著。於己物中心無悋惜，能食能衣惠施於人。能調欲心、耽䤄之心、調戲等心、貪伎樂心，修集慚愧。雖獲大寶不生貪喜，是名檀波羅蜜菩薩性印。

「云何尸波羅蜜菩薩性印？菩薩摩訶薩身口意業性自淨軟，於眾生中不起惡心恚害之心。若因客塵諸煩惱等造作眾罪，作已心悔，深生慚愧發露懺悔。於諸眾生起憐愍心作一子想，終不以手若杖若石加於一切。心常求覓真善知識，志樂供養父母師長耆舊宿德。破壞憍慢先意問訊，知恩念恩。若有乞者軟語慰喻。不以幻術誑惑眾生，終不樂以非法活命。常憙修集一切功德，教諸眾生廣修福業。見諸眾生所受諸苦，斷其命根打縛閉繫飢渴寒熱，菩薩爾時觀彼受苦如己無異。護持佛戒乃至輕微尚不故毀，況餘重者。能以十善教化一切，不樂見聞諸惡眾生鬪諍罵詈。所有三業常為眾生，終不自為。若有眾生具戒忍慧，樂與同行得柔軟心。無有害心、無不忍心，心常敬重所有諸戒。不誑眾生，無有兩舌及無義語。雖無問者尚讚人善，況有問者而當不說。尊重宗敬正實之語。是名尸波羅蜜菩薩性印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何尸波羅蜜菩薩性印？菩薩摩訶薩身口意業性自淨軟，於眾生中不起惡心恚害之心。若因客塵諸煩惱等造作眾罪，作已心悔，深生慚愧發露懺悔。於諸眾生起憐愍心作一子想，終不以手若杖若石加於一切。心常求覓真善知識，志樂供養父母師長耆舊宿德。破壞憍慢先意問訊，知恩念恩。若有乞者軟語慰喻。不以幻術誑惑眾生，終不樂以非法活命。常憙修集一切功德，教諸眾生廣修福業。見諸眾生所受諸苦，斷其命根打縛閉繫飢渴寒熱，菩薩爾時觀彼受苦如己無異。護持佛戒乃至輕微尚不故毀，況餘重者。能以十善教化一切，不樂見聞諸惡眾生鬪諍罵詈。所有三業常為眾生，終不自為。若有眾生具戒忍慧，樂與同行得柔軟心。無有害心、無不忍心，心常敬重所有諸戒。不誑眾生，無有兩舌及無義語。雖無問者尚讚人善，況有問者而當不說。尊重宗敬正實之語。是名尸波羅蜜菩薩性印。

「云何羼提波羅蜜菩薩性印？菩薩摩訶薩觀諸眾生，若有來打我是身者，我則不應加惡報之。何以故？我身非身，所謂身者名為真實，真實之身則不可打。而我此身是和合身，和合身者所謂不淨，於和合中少分見打多無所損，多無所損何故不喜？瞋者少分有瞋多分不瞋，多不瞋故云何名瞋？若和合打和合受者，誰打誰受？譬如二物相觸出聲。若我瞋者應當自瞋。何以故？以業緣故而得此身，以是身故受是楚毒。譬如有的，箭則著之。我若增長是瞋心者，則不能觀善惡等法。若不能觀善惡法者，必定當墮三惡道中。以是義故，若打若罵不應於他生瞋恨心。如是觀已，是名羼提波羅蜜菩薩性印。復次若見有打罵者，應於是人生一子想心無怨恨，是名羼提波羅蜜菩薩性印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何羼提波羅蜜菩薩性印？菩薩摩訶薩觀諸眾生，若有來打我是身者，我則不應加惡報之。何以故？我身非身，所謂身者名為真實，真實之身則不可打。而我此身是和合身，和合身者所謂不淨，於和合中少分見打多無所損，多無所損何故不喜？瞋者少分有瞋多分不瞋，多不瞋故云何名瞋？若和合打和合受者，誰打誰受？譬如二物相觸出聲。若我瞋者應當自瞋。何以故？以業緣故而得此身，以是身故受是楚毒。譬如有的，箭則著之。我若增長是瞋心者，則不能觀善惡等法。若不能觀善惡法者，必定當墮三惡道中。以是義故，若打若罵不應於他生瞋恨心。如是觀已，是名羼提波羅蜜菩薩性印。復次若見有打罵者，應於是人生一子想心無怨恨，是名羼提波羅蜜菩薩性印。

「云何毘梨耶波羅蜜菩薩性印？菩薩摩訶薩懃修精進，晨起夜寐不樂眠臥，終不觀於寒熱飢渴恐怖歡喜。凡所造作若是世事及出世事，要令究竟終不中廢，事若未果終不中悔。雖得他人恭敬供養，於己所修不休不息。於自己身不起輕心，言不能得阿耨多羅三藐三菩提，雖見世間難為之事終不退縮。是名毘梨耶波羅蜜菩薩性印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何毘梨耶波羅蜜菩薩性印？菩薩摩訶薩懃修精進，晨起夜寐不樂眠臥，終不觀於寒熱飢渴恐怖歡喜。凡所造作若是世事及出世事，要令究竟終不中廢，事若未果終不中悔。雖得他人恭敬供養，於己所修不休不息。於自己身不起輕心，言不能得阿耨多羅三藐三菩提，雖見世間難為之事終不退縮。是名毘梨耶波羅蜜菩薩性印。

「云何禪波羅蜜菩薩性印？菩薩摩訶薩至心樂觀諸法實義，樂住寂靜及無人處，樂離惡人增長善法，見樂靜者歡喜恭敬。雖有煩惱本性輕微，所有善心終不為於諸惡覺觀之所破壞，修集慈心視怨如子。若見眾生受大苦惱，生於悲心，隨其己力而為除斷，願諸眾生悉令安隱。身設受苦不生憂惱，若失身命及以財物、若繫若縛若打若擯，能自曉喻不失正念生於憂苦。專心聽法書寫受持讀誦解說，若他忘失能為誨示。以如是等至心因緣，於後世中不忘法界，是名禪波羅蜜菩薩性印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何禪波羅蜜菩薩性印？菩薩摩訶薩至心樂觀諸法實義，樂住寂靜及無人處，樂離惡人增長善法，見樂靜者歡喜恭敬。雖有煩惱本性輕微，所有善心終不為於諸惡覺觀之所破壞，修集慈心視怨如子。若見眾生受大苦惱，生於悲心，隨其己力而為除斷，願諸眾生悉令安隱。身設受苦不生憂惱，若失身命及以財物、若繫若縛若打若擯，能自曉喻不失正念生於憂苦。專心聽法書寫受持讀誦解說，若他忘失能為誨示。以如是等至心因緣，於後世中不忘法界，是名禪波羅蜜菩薩性印。

「云何般若波羅蜜菩薩性印？菩薩摩訶薩了知一切世間之事，知諸方術及諸眾生所有言說。雖知此事，心不迷謬亦不放逸，不為外道之所誑惑，不隨邪見所說義理，是名般若波羅蜜菩薩性印。我今粗略說麁印相，後細印相諸佛所知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何般若波羅蜜菩薩性印？菩薩摩訶薩了知一切世間之事，知諸方術及諸眾生所有言說。雖知此事，心不迷謬亦不放逸，不為外道之所誑惑，不隨邪見所說義理，是名般若波羅蜜菩薩性印。我今粗略說麁印相，後細印相諸佛所知。

「菩薩性者不可思議，成就具足諸功德事，清淨真實具足淨法。是故名上，亦名不動，亦名阿耨多羅三藐三菩提印。菩薩摩訶薩若不覩見惡法過患，則不得修一切善法。菩薩摩訶薩修上善時，若以客塵煩惱因緣墮三惡道，猶故勝於惡道眾生。何以故？菩薩性故。若以客塵煩惱因緣墮惡道者，能速破壞疾得出離；如其不出，不同惡道受於重苦。若受苦時，於諸眾生猶生大悲，以性因緣故得悲心。是故菩薩勝於一切三惡眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩性者不可思議，成就具足諸功德事，清淨真實具足淨法。是故名上，亦名不動，亦名阿耨多羅三藐三菩提印。菩薩摩訶薩若不覩見惡法過患，則不得修一切善法。菩薩摩訶薩修上善時，若以客塵煩惱因緣墮三惡道，猶故勝於惡道眾生。何以故？菩薩性故。若以客塵煩惱因緣墮惡道者，能速破壞疾得出離；如其不出，不同惡道受於重苦。若受苦時，於諸眾生猶生大悲，以性因緣故得悲心。是故菩薩勝於一切三惡眾生。

「菩薩摩訶薩以四煩惱因緣故破壞淨法。何等為四？一者利重常恒；二者以是二結親近惡友；三者若於師所王主怨賊而生怖懼，故失善心起於煩惱；四者為身命故作諸惡法。以是四法，雖有菩薩摩訶薩性，終不能得阿耨多羅三藐三菩提。復有四事，雖有菩薩摩訶薩性，亦不能得阿耨多羅三藐三菩提。何等為四？一者不值善友佛及菩薩不謬說義者；二者雖值善友佛及菩薩，錯謬解義，不學菩薩所有禁戒；三者雖值善友佛及菩薩，隨順解義，不能學持菩薩禁戒；四者雖值善友佛及菩薩，隨順解義，學菩薩戒，善根未熟，未得具足莊嚴菩提，是故不得阿耨多羅三藐三菩提。菩薩雖有菩薩之性，若不具足如是四事，終不能得阿耨多羅三藐三菩提。雖復具足如是四事，無菩薩性而能得成阿耨多羅三藐三菩提者，無有是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩以四煩惱因緣故破壞淨法。何等為四？一者利重常恒；二者以是二結親近惡友；三者若於師所王主怨賊而生怖懼，故失善心起於煩惱；四者為身命故作諸惡法。以是四法，雖有菩薩摩訶薩性，終不能得阿耨多羅三藐三菩提。復有四事，雖有菩薩摩訶薩性，亦不能得阿耨多羅三藐三菩提。何等為四？一者不值善友佛及菩薩不謬說義者；二者雖值善友佛及菩薩，錯謬解義，不學菩薩所有禁戒；三者雖值善友佛及菩薩，隨順解義，不能學持菩薩禁戒；四者雖值善友佛及菩薩，隨順解義，學菩薩戒，善根未熟，未得具足莊嚴菩提，是故不得阿耨多羅三藐三菩提。菩薩雖有菩薩之性，若不具足如是四事，終不能得阿耨多羅三藐三菩提。雖復具足如是四事，無菩薩性而能得成阿耨多羅三藐三菩提者，無有是處。

菩薩地發菩提心品第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩地發菩提心品第三

「菩薩摩訶薩初發心時，立大正願，作如是言：『我得阿耨多羅三藐三菩提時，當大利益一切眾生，要當安置一切眾生大涅槃中，復當教化一切眾生悉令具足般若大智，是則名為自利利他。』是故初發菩提心者，則得名為菩提因緣，眾生緣因、正義緣因、三十七助道法緣因，攝取一切善法根本，是故菩薩名善大善、名實真實，亦名一切眾生善根，能破一切身口意等三業諸惡。一切世間所有誓願及出世願，無有能勝阿耨多羅三藐三菩提，如是誓願無勝無上。菩薩摩訶薩初發三菩提心有五事。何等為五？一者性；二者行；三者境界；四者功德；五者增長。是名為五。菩薩若能發菩提心，則得名為菩薩摩訶薩，定得阿耨多羅三藐三菩提修大乘行。是故初發菩提之心則能攝取一切善法。菩薩摩訶薩發菩提心，隨行漸得阿耨多羅三藐三菩提，若不發心終不能得，是故發心是阿耨多羅三藐三菩提根本。菩薩摩訶薩見苦眾生心生憐愍，是故菩薩因慈悲心發阿耨多羅三藐三菩提心，因菩提心修三十七品，因三十七品得阿耨多羅三藐三菩提。是故發心名之為支。發菩提心故行菩薩戒，是故發心為菩薩戒支。是故發心名根、名因、名攝、名果亦名為子。菩薩發心復有二種：一者畢竟；二者不畢竟。畢竟者乃至得阿耨多羅三藐三菩提終無退失，不畢竟者則有退失。退有二種：一畢竟退；二不畢竟退。畢竟退者，終不發阿耨多羅三藐三菩提心，不能推求修集其法。不畢竟者，求菩提心、修集其法。是菩提心有四種因。何等為四？一者若善男子善女人，若見若聞諸佛菩薩不可思議，爾時則生信敬之心，作是念言：『佛菩薩事不可思議。若佛菩薩不思議事是可得者，我亦當發阿耨多羅三藐三菩提心。』是故至心念於菩提發菩提心。二者復有不見諸佛菩薩不思議事，唯聞諸佛菩薩祕藏，聞已即生敬信之心。得信心故，為阿耨多羅三藐三菩提及大智故發菩提心。三者復有不見諸佛菩薩不思議事，亦不聞法見法滅時，便作是念：『無上佛法能滅眾生無量苦惱、作大利益，唯諸菩薩能令佛法久住不滅。我今亦當發菩提心，令諸眾生遠離煩惱諸大苦事，護持佛法久住於世。』為住世故發菩提心。四者復有不見佛法滅時，唯見惡世諸眾生等，具重煩惱貪恚癡等，無慚無愧慳悋嫉妬，愁憂苦惱不信懶惰。見是事已尋作是念：『大惡世時眾生大惡不能修善，如是惡時尚不能發二乘之心，況阿耨多羅三藐三菩提心。我今當發菩提之心，發是心已乃當教化一切眾生令發阿耨多羅三藐三菩提心。』是故菩薩於此惡世惡眾生中發菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩初發心時，立大正願，作如是言：『我得阿耨多羅三藐三菩提時，當大利益一切眾生，要當安置一切眾生大涅槃中，復當教化一切眾生悉令具足般若大智，是則名為自利利他。』是故初發菩提心者，則得名為菩提因緣，眾生緣因、正義緣因、三十七助道法緣因，攝取一切善法根本，是故菩薩名善大善、名實真實，亦名一切眾生善根，能破一切身口意等三業諸惡。一切世間所有誓願及出世願，無有能勝阿耨多羅三藐三菩提，如是誓願無勝無上。菩薩摩訶薩初發三菩提心有五事。何等為五？一者性；二者行；三者境界；四者功德；五者增長。是名為五。菩薩若能發菩提心，則得名為菩薩摩訶薩，定得阿耨多羅三藐三菩提修大乘行。是故初發菩提之心則能攝取一切善法。菩薩摩訶薩發菩提心，隨行漸得阿耨多羅三藐三菩提，若不發心終不能得，是故發心是阿耨多羅三藐三菩提根本。菩薩摩訶薩見苦眾生心生憐愍，是故菩薩因慈悲心發阿耨多羅三藐三菩提心，因菩提心修三十七品，因三十七品得阿耨多羅三藐三菩提。是故發心名之為支。發菩提心故行菩薩戒，是故發心為菩薩戒支。是故發心名根、名因、名攝、名果亦名為子。菩薩發心復有二種：一者畢竟；二者不畢竟。畢竟者乃至得阿耨多羅三藐三菩提終無退失，不畢竟者則有退失。退有二種：一畢竟退；二不畢竟退。畢竟退者，終不發阿耨多羅三藐三菩提心，不能推求修集其法。不畢竟者，求菩提心、修集其法。是菩提心有四種因。何等為四？一者若善男子善女人，若見若聞諸佛菩薩不可思議，爾時則生信敬之心，作是念言：『佛菩薩事不可思議。若佛菩薩不思議事是可得者，我亦當發阿耨多羅三藐三菩提心。』是故至心念於菩提發菩提心。二者復有不見諸佛菩薩不思議事，唯聞諸佛菩薩祕藏，聞已即生敬信之心。得信心故，為阿耨多羅三藐三菩提及大智故發菩提心。三者復有不見諸佛菩薩不思議事，亦不聞法見法滅時，便作是念：『無上佛法能滅眾生無量苦惱、作大利益，唯諸菩薩能令佛法久住不滅。我今亦當發菩提心，令諸眾生遠離煩惱諸大苦事，護持佛法久住於世。』為住世故發菩提心。四者復有不見佛法滅時，唯見惡世諸眾生等，具重煩惱貪恚癡等，無慚無愧慳悋嫉妬，愁憂苦惱不信懶惰。見是事已尋作是念：『大惡世時眾生大惡不能修善，如是惡時尚不能發二乘之心，況阿耨多羅三藐三菩提心。我今當發菩提之心，發是心已乃當教化一切眾生令發阿耨多羅三藐三菩提心。』是故菩薩於此惡世惡眾生中發菩提心。

「復有四因發菩提心。何等為四？一者性具足；二者善友具足；三者慈心具足；四者觀生死苦具足聖行，不畏菩提難行苦行。性具足者，菩薩性自具足、善友具足有四事。何等為四？一者善友諸根完具具大智慧，能示善惡不行邪道，是名善友具足。二者心不放逸，能破放逸、能閉惡道。三者自能具足菩薩禁戒轉以教他。四者不以下道轉他上道，不以小乘轉他大乘，不以修福轉他定慧。具足慈心復有四事。何等為四？一者或有世界有苦惱處，或有世界無有苦惱苦惱之處，菩薩發願往生其中，或見受苦若身自受，生於慈心為破其苦。二者生地獄中，或見受苦若身自受，亦生慈心為破其苦。三者生餓鬼中，或見受苦若身自受，亦生慈心為破其苦。四者生畜生中，或見受苦若身自受，亦生慈心為斷其苦。具足慈心復有三種，謂上中下。上者復有四事：一者觀生死苦；二者修慈悲心無有終始；三者性勇健心；四者得智慧心。復有四事。何等為四？一不放逸；二具足戒；三能忍辱；四者至心專念阿耨多羅三藐三菩提。復有四事。何等為四？一者等視眾生猶如一子；二者於怨親中無有分別；三者得堅信心；四者修行聖行。是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四因發菩提心。何等為四？一者性具足；二者善友具足；三者慈心具足；四者觀生死苦具足聖行，不畏菩提難行苦行。性具足者，菩薩性自具足、善友具足有四事。何等為四？一者善友諸根完具具大智慧，能示善惡不行邪道，是名善友具足。二者心不放逸，能破放逸、能閉惡道。三者自能具足菩薩禁戒轉以教他。四者不以下道轉他上道，不以小乘轉他大乘，不以修福轉他定慧。具足慈心復有四事。何等為四？一者或有世界有苦惱處，或有世界無有苦惱苦惱之處，菩薩發願往生其中，或見受苦若身自受，生於慈心為破其苦。二者生地獄中，或見受苦若身自受，亦生慈心為破其苦。三者生餓鬼中，或見受苦若身自受，亦生慈心為破其苦。四者生畜生中，或見受苦若身自受，亦生慈心為斷其苦。具足慈心復有三種，謂上中下。上者復有四事：一者觀生死苦；二者修慈悲心無有終始；三者性勇健心；四者得智慧心。復有四事。何等為四？一不放逸；二具足戒；三能忍辱；四者至心專念阿耨多羅三藐三菩提。復有四事。何等為四？一者等視眾生猶如一子；二者於怨親中無有分別；三者得堅信心；四者修行聖行。是為四。

「修集慈心有四種力。何等為四？一者內力；二者外力；三者因力；四者莊嚴力。菩薩摩訶薩至心專念阿耨多羅三藐三菩提，是名內力。為欲化度諸眾生故發阿耨多羅三藐三菩提心，是名外力。能於無量阿僧祇劫修集善行，師事諸佛及諸菩薩，是名因力。菩薩摩訶薩樂近善友、聽受正法、思惟其義、如說修行，是名莊嚴力。若菩薩摩訶薩以是二力發阿耨多羅三藐三菩提心，是名正心、不動心、不退心、不轉心，所謂內力、因力。若以外力及莊嚴力發菩提心，是名不正心、動心、退心、轉心。菩薩轉心有四因緣。何等為四？一者性不具足；二者惡友具足；三者於諸眾生不具悲心；四者不能觀察生死過患。菩薩摩訶薩初發菩提心有二事不可思議。何等為二？一者於諸眾生作眷屬想；二者無眾生想。菩薩常以智慧觀察，誰是眾生，眾生屬誰？是名為二因。是二心能令菩薩無有退轉。初發菩提有二種心。何等為二？一者為施眾生安隱；二者為施眾生快樂。以諸善法化諸眾生令離惡法，是名安隱。能以財物賑給眾生令離貧窮，所謂衣食房舍臥具病瘦醫藥，是名快樂。不退菩薩有二種心。何等為二？一者性莊嚴；二者專心受持莊嚴。常念欲令眾生安樂，是名性莊嚴。終不退轉菩提之心，因是至心能施一切眾生安樂，是名受持莊嚴。不退菩薩出生福德有二處。何等為二？一者菩提之心；二者眾生受苦。如是二事名大善法聚。初發堅心菩薩又有二事，勝於一切聲聞緣覺。何等為二？一者因勝；二者果勝。菩薩摩訶薩發菩提心所修善法，是名為因。因行善法得阿耨多羅三藐三菩提，是名為果。如是因果勝於一切聲聞緣覺。不退菩薩有二大事。何等為二？一者發是心已即為一切無量眾生而作福田，為作父母師長和上生大憐愍，以憐愍故行住坐臥若眠若寤，常為諸天之所守護，如轉輪王常為五百青衣鬼神之所守護。不退菩薩亦復如是，以憐愍故若更受身無有病苦。二者發心菩薩常為眾生之所樂見猶如父母，一切眾生於菩薩所身口意業柔軟無惡。是名為二。菩薩摩訶薩發菩提心不失正念，於諸眾生不起害心，不食肉、不欺誑，常以善法教化眾生，眾生不受不廢不愁，能自調伏亦能調他，隨其所化眾生之處，皆悉能令滋長福業。若以客塵煩惱因緣，墮三惡道能速得出。雖同受苦不生楚毒，見受苦者心生悲愍。菩薩初發菩提心者，成就如是無量功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「修集慈心有四種力。何等為四？一者內力；二者外力；三者因力；四者莊嚴力。菩薩摩訶薩至心專念阿耨多羅三藐三菩提，是名內力。為欲化度諸眾生故發阿耨多羅三藐三菩提心，是名外力。能於無量阿僧祇劫修集善行，師事諸佛及諸菩薩，是名因力。菩薩摩訶薩樂近善友、聽受正法、思惟其義、如說修行，是名莊嚴力。若菩薩摩訶薩以是二力發阿耨多羅三藐三菩提心，是名正心、不動心、不退心、不轉心，所謂內力、因力。若以外力及莊嚴力發菩提心，是名不正心、動心、退心、轉心。菩薩轉心有四因緣。何等為四？一者性不具足；二者惡友具足；三者於諸眾生不具悲心；四者不能觀察生死過患。菩薩摩訶薩初發菩提心有二事不可思議。何等為二？一者於諸眾生作眷屬想；二者無眾生想。菩薩常以智慧觀察，誰是眾生，眾生屬誰？是名為二因。是二心能令菩薩無有退轉。初發菩提有二種心。何等為二？一者為施眾生安隱；二者為施眾生快樂。以諸善法化諸眾生令離惡法，是名安隱。能以財物賑給眾生令離貧窮，所謂衣食房舍臥具病瘦醫藥，是名快樂。不退菩薩有二種心。何等為二？一者性莊嚴；二者專心受持莊嚴。常念欲令眾生安樂，是名性莊嚴。終不退轉菩提之心，因是至心能施一切眾生安樂，是名受持莊嚴。不退菩薩出生福德有二處。何等為二？一者菩提之心；二者眾生受苦。如是二事名大善法聚。初發堅心菩薩又有二事，勝於一切聲聞緣覺。何等為二？一者因勝；二者果勝。菩薩摩訶薩發菩提心所修善法，是名為因。因行善法得阿耨多羅三藐三菩提，是名為果。如是因果勝於一切聲聞緣覺。不退菩薩有二大事。何等為二？一者發是心已即為一切無量眾生而作福田，為作父母師長和上生大憐愍，以憐愍故行住坐臥若眠若寤，常為諸天之所守護，如轉輪王常為五百青衣鬼神之所守護。不退菩薩亦復如是，以憐愍故若更受身無有病苦。二者發心菩薩常為眾生之所樂見猶如父母，一切眾生於菩薩所身口意業柔軟無惡。是名為二。菩薩摩訶薩發菩提心不失正念，於諸眾生不起害心，不食肉、不欺誑，常以善法教化眾生，眾生不受不廢不愁，能自調伏亦能調他，隨其所化眾生之處，皆悉能令滋長福業。若以客塵煩惱因緣，墮三惡道能速得出。雖同受苦不生楚毒，見受苦者心生悲愍。菩薩初發菩提心者，成就如是無量功德。

菩薩地利益內外品第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩地利益內外品第四

「菩薩摩訶薩發菩提心，云何名為菩提之行？菩薩若於此彼之處，若學若教皆為阿耨多羅三藐三菩提，謂戒聞思惟是名菩提行。菩薩摩訶薩於何處學？學有七處。何等為七？一者內義；二者外義；三者真實義；四者不可思議義；五者調眾生義；六者自熟佛法義；七者得阿耨多羅三藐三菩提。是名為七。云何內義？內義有十。何等為十？一者真實義；二者為他義；三者調伏義；四者安隱義；五者快樂義；六者因義；七者果義；八者現在義；九者他世義；十者畢竟義。菩薩摩訶薩為他事故，是名內義。真實義者，知煩惱性及對治門，以己樂具施於眾生，志常修集無上正道；凡所求索以安眾生，既得財物心無貪悋，能以供養佛法眾僧父母師長；於千萬里求佛經典及菩薩藏，既得法已廣令流布不生祕悋；雖解深義不生高心，為生天上說持戒利、為轉輪王說布施德、為二乘道說修三昧、為得世間大果報故教令供養佛法僧寶廣修福業、為貪心者而說貪事、為欺誑者說欺誑事、為非法人而作僮僕。菩薩摩訶薩作是事已，是名真實義。菩薩摩訶薩所有自利悉為眾生，是名他義。菩薩摩訶薩凡所演說，悉為破壞眾邪異見，謂無因果破戒之人不見過故，為說種種毀禁之過，為破三惡而演說法；若有退禪及善法者，為不退故而為說法，為欲增長諸善法故而為說法；欲令眾生得自在故而為說法，欲令十方世界眾生得善神足而為說法，是名調伏義。內義者名為外義，外義者亦名內義；內外義者名調伏義，調伏義者亦名內外義。如來十力、四無所畏、十八不共法、大悲、三念處、五智、三昧，是名真實義。真實義者名內外義。內外義者有二種。何等為二？一者自調；二者調他。菩薩摩訶薩善知方便，是名調伏義。菩薩所行一切善行，名調伏義。云何復名內外義？內外義者有五事。何等為五？一者淨於他身；二者長他善法；三者現在利益；四者他世利益；五者壞他煩惱。若菩薩摩訶薩隨所修善若多若少，以教眾生同己所得，是名調伏義。菩薩摩訶薩既自安隱，復己安隱施於眾生，所謂若出世及以世間、若欲界若禪定，是名安隱義。安隱義者亦名內外義，亦名調伏義，亦名真實義。菩薩摩訶薩內外義者，有現在樂非他世樂、有他世樂非現在樂、有現在他世樂、有非現在非他世樂。內外義者復有四種，有人受法現世受樂他世受苦、有人受法現世受苦他世受樂、有人受法現世受樂他世亦樂、有人受法現在受苦他世亦苦。菩薩摩訶薩若說涅槃及大涅槃八聖道分三十七品，說世間道出世間道，是名安隱義。安隱義者名內外義，內外義者名為正義，正義者名無上義、無勝義、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩發菩提心，云何名為菩提之行？菩薩若於此彼之處，若學若教皆為阿耨多羅三藐三菩提，謂戒聞思惟是名菩提行。菩薩摩訶薩於何處學？學有七處。何等為七？一者內義；二者外義；三者真實義；四者不可思議義；五者調眾生義；六者自熟佛法義；七者得阿耨多羅三藐三菩提。是名為七。云何內義？內義有十。何等為十？一者真實義；二者為他義；三者調伏義；四者安隱義；五者快樂義；六者因義；七者果義；八者現在義；九者他世義；十者畢竟義。菩薩摩訶薩為他事故，是名內義。真實義者，知煩惱性及對治門，以己樂具施於眾生，志常修集無上正道；凡所求索以安眾生，既得財物心無貪悋，能以供養佛法眾僧父母師長；於千萬里求佛經典及菩薩藏，既得法已廣令流布不生祕悋；雖解深義不生高心，為生天上說持戒利、為轉輪王說布施德、為二乘道說修三昧、為得世間大果報故教令供養佛法僧寶廣修福業、為貪心者而說貪事、為欺誑者說欺誑事、為非法人而作僮僕。菩薩摩訶薩作是事已，是名真實義。菩薩摩訶薩所有自利悉為眾生，是名他義。菩薩摩訶薩凡所演說，悉為破壞眾邪異見，謂無因果破戒之人不見過故，為說種種毀禁之過，為破三惡而演說法；若有退禪及善法者，為不退故而為說法，為欲增長諸善法故而為說法；欲令眾生得自在故而為說法，欲令十方世界眾生得善神足而為說法，是名調伏義。內義者名為外義，外義者亦名內義；內外義者名調伏義，調伏義者亦名內外義。如來十力、四無所畏、十八不共法、大悲、三念處、五智、三昧，是名真實義。真實義者名內外義。內外義者有二種。何等為二？一者自調；二者調他。菩薩摩訶薩善知方便，是名調伏義。菩薩所行一切善行，名調伏義。云何復名內外義？內外義者有五事。何等為五？一者淨於他身；二者長他善法；三者現在利益；四者他世利益；五者壞他煩惱。若菩薩摩訶薩隨所修善若多若少，以教眾生同己所得，是名調伏義。菩薩摩訶薩既自安隱，復己安隱施於眾生，所謂若出世及以世間、若欲界若禪定，是名安隱義。安隱義者亦名內外義，亦名調伏義，亦名真實義。菩薩摩訶薩內外義者，有現在樂非他世樂、有他世樂非現在樂、有現在他世樂、有非現在非他世樂。內外義者復有四種，有人受法現世受樂他世受苦、有人受法現世受苦他世受樂、有人受法現世受樂他世亦樂、有人受法現在受苦他世亦苦。菩薩摩訶薩若說涅槃及大涅槃八聖道分三十七品，說世間道出世間道，是名安隱義。安隱義者名內外義，內外義者名為正義，正義者名無上義、無勝義、

安隱義、常樂義。菩薩摩訶薩受常樂者，能作內外義、正義、調義、安隱義。云何名快樂義？快樂義者有五種。何等為五？一者因樂；二者受樂；三者斷受樂；四者遠離樂；五者菩提樂。云何因樂？因內外觸，因觸因緣故有受樂，是名因樂。因行善法得他世樂，是名因樂。云何受樂？從因因緣，身得增長、心得安隱，是名受樂。受樂者有二種。何等為二？一者有漏；二者無漏。無漏有二種：一者學地；二者無學。有漏有三：欲界、色界、無色界。三有有內外入，故有六觸。六觸有二：一者身樂；二者心樂。五識共行名為身樂，意識共行名為心樂。修集聖道斷諸受故，道德增長無有諸受，名斷受樂。永離煩惱身心無患，名遠離樂。受常樂故，名菩提樂。或有說言：無想定者名為斷樂。是義不然。何以故？不斷受故。遠離樂者有四種：一者出家樂；二者寂靜樂；三者斷樂；四者菩提樂。世間之人多有憂苦，永斷是苦名出家樂。斷欲界貪名寂靜樂，永斷煩惱名為斷樂，受常樂故名菩提樂。菩薩常能施眾生樂，名菩提樂。菩薩摩訶薩自受常樂，轉施眾生，名菩提樂。何故名因樂？是樂因故名為因樂，不名受樂。受樂者，不名因樂，名為性樂。斷樂者，不名因樂、不名受樂，以斷多樂故名為斷樂。遠離樂者，不名因樂、不名受樂、不名斷樂，以觀生死眾過患故，名智慧樂。菩提樂者，不名因樂、不名受樂、不名斷樂、不名離樂，無邊常故名菩提樂、名無勝樂、名無邊樂、名無上樂，亦名常樂、名寂靜樂。菩薩摩訶薩能以如是五種之樂施於眾生，是名因義。菩薩摩訶薩常壞眾生諸惡之業示以正業，以正業故得無上道，是名因義。菩薩摩訶薩為眾生故受大苦惱，以受苦故能調眾生，是名因義。菩薩摩訶薩觀察善惡，能示眾生善惡之事，以開示故得大智慧，得智慧故能壞大惡，是名因義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安隱義、常樂義。菩薩摩訶薩受常樂者，能作內外義、正義、調義、安隱義。云何名快樂義？快樂義者有五種。何等為五？一者因樂；二者受樂；三者斷受樂；四者遠離樂；五者菩提樂。云何因樂？因內外觸，因觸因緣故有受樂，是名因樂。因行善法得他世樂，是名因樂。云何受樂？從因因緣，身得增長、心得安隱，是名受樂。受樂者有二種。何等為二？一者有漏；二者無漏。無漏有二種：一者學地；二者無學。有漏有三：欲界、色界、無色界。三有有內外入，故有六觸。六觸有二：一者身樂；二者心樂。五識共行名為身樂，意識共行名為心樂。修集聖道斷諸受故，道德增長無有諸受，名斷受樂。永離煩惱身心無患，名遠離樂。受常樂故，名菩提樂。或有說言：無想定者名為斷樂。是義不然。何以故？不斷受故。遠離樂者有四種：一者出家樂；二者寂靜樂；三者斷樂；四者菩提樂。世間之人多有憂苦，永斷是苦名出家樂。斷欲界貪名寂靜樂，永斷煩惱名為斷樂，受常樂故名菩提樂。菩薩常能施眾生樂，名菩提樂。菩薩摩訶薩自受常樂，轉施眾生，名菩提樂。何故名因樂？是樂因故名為因樂，不名受樂。受樂者，不名因樂，名為性樂。斷樂者，不名因樂、不名受樂，以斷多樂故名為斷樂。遠離樂者，不名因樂、不名受樂、不名斷樂，以觀生死眾過患故，名智慧樂。菩提樂者，不名因樂、不名受樂、不名斷樂、不名離樂，無邊常故名菩提樂、名無勝樂、名無邊樂、名無上樂，亦名常樂、名寂靜樂。菩薩摩訶薩能以如是五種之樂施於眾生，是名因義。菩薩摩訶薩常壞眾生諸惡之業示以正業，以正業故得無上道，是名因義。菩薩摩訶薩為眾生故受大苦惱，以受苦故能調眾生，是名因義。菩薩摩訶薩觀察善惡，能示眾生善惡之事，以開示故得大智慧，得智慧故能壞大惡，是名因義。

「菩薩摩訶薩因智慧故行六波羅蜜，乃至得阿耨多羅三藐三菩提，是名果義。菩薩摩訶薩以壞貪心，壞貪心故能施眾生五種之樂，而諸眾生得是樂故，名為果義。菩薩摩訶薩憐愍眾生，欲令一切同已受樂，是名內外義。內外義者有三種，因亦三種、果亦三種：報因報果；福因福果；智因智果。云何名報？報有八種。何等為八？一者長壽；二者受身完具；三者得上種姓；四者得自在；五者言語微妙；六者得男子身；七者得大力；八者無能勝者。是名為八。菩薩摩訶薩修集慈心故得長壽，是名因報。菩薩摩訶薩樂以衣食房舍臥具病瘦醫藥施於眾生，是故獲得具足之身。菩薩摩訶薩破憍慢心，供養恭敬父母師長有德之人，是故獲得上族種姓。菩薩摩訶薩隨法而行破於非法，是故獲得自在無礙。菩薩真實不欺眾生，是故獲得言語微妙。菩薩摩訶薩常呵五欲，是故獲得男子之身。菩薩摩訶薩常樂供養佛法僧寶，是故其身獲得大力。菩薩摩訶薩常能教化一切眾生供養三寶，是故能得無能勝者，是名果報。不害眾生，命得增長，是名報因。樂以衣食房舍臥具病瘦醫藥施於眾生，是故菩薩得具足身。能破眾生所有憍慢，故得上姓。能除眾生貧窮困苦，故得自在。能壞眾生妄語兩舌惡口無義語，故得妙語。讚歎男身呵責女身，以是二因得生人中受男子身。又復遠離非法欲故，得男子身。菩薩摩訶薩以清淨食施於眾生，見危懼者能為救解，是故其身獲得大力。受持正法讀誦解說，是故能得無能勝者。是為報有八種。如是八種，因三事故而得增長。何等為三？一者心淨；二者莊嚴淨；三者福田淨。菩薩摩訶薩至心專求阿耨多羅三藐三菩提，是名心淨。供養同學同法同師，是名心淨。若見若聞同學同法，心生歡喜，是名心淨。修集菩提助道之事，常樂受持書寫讀誦菩提法藏，復以此法轉化眾生；若有不受，心不憂悔亦不休息，是名莊嚴淨。以此二淨名福田淨。云何菩薩報果？菩薩長壽名為報果。菩薩何故求於長壽？菩薩得是壽命長故，經無量世修集善法為自利利他，是故菩薩求於長壽，是名報果。菩薩何故求身具足？菩薩得是身具足故，眾生樂見愛敬歡喜，以歡喜故易得受化，是故菩薩求具足身，是名報果。菩薩何故求上種姓？上種姓故常為眾生之所恭敬，以恭敬故信受其語，或為姓故、或為利故、或為畏故復受其語，是故菩薩求上種姓，是名報果。菩薩何故求於自在？得自在故則能教化無量眾生，具足成就檀波羅蜜，是故菩薩求於自在是名報果。菩薩何故求微妙語？妙語者，菩薩所出言辭眾生樂聞，同法同義同行同師，常能教化令其調伏，是名報果。菩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩因智慧故行六波羅蜜，乃至得阿耨多羅三藐三菩提，是名果義。菩薩摩訶薩以壞貪心，壞貪心故能施眾生五種之樂，而諸眾生得是樂故，名為果義。菩薩摩訶薩憐愍眾生，欲令一切同已受樂，是名內外義。內外義者有三種，因亦三種、果亦三種：報因報果；福因福果；智因智果。云何名報？報有八種。何等為八？一者長壽；二者受身完具；三者得上種姓；四者得自在；五者言語微妙；六者得男子身；七者得大力；八者無能勝者。是名為八。菩薩摩訶薩修集慈心故得長壽，是名因報。菩薩摩訶薩樂以衣食房舍臥具病瘦醫藥施於眾生，是故獲得具足之身。菩薩摩訶薩破憍慢心，供養恭敬父母師長有德之人，是故獲得上族種姓。菩薩摩訶薩隨法而行破於非法，是故獲得自在無礙。菩薩真實不欺眾生，是故獲得言語微妙。菩薩摩訶薩常呵五欲，是故獲得男子之身。菩薩摩訶薩常樂供養佛法僧寶，是故其身獲得大力。菩薩摩訶薩常能教化一切眾生供養三寶，是故能得無能勝者，是名果報。不害眾生，命得增長，是名報因。樂以衣食房舍臥具病瘦醫藥施於眾生，是故菩薩得具足身。能破眾生所有憍慢，故得上姓。能除眾生貧窮困苦，故得自在。能壞眾生妄語兩舌惡口無義語，故得妙語。讚歎男身呵責女身，以是二因得生人中受男子身。又復遠離非法欲故，得男子身。菩薩摩訶薩以清淨食施於眾生，見危懼者能為救解，是故其身獲得大力。受持正法讀誦解說，是故能得無能勝者。是為報有八種。如是八種，因三事故而得增長。何等為三？一者心淨；二者莊嚴淨；三者福田淨。菩薩摩訶薩至心專求阿耨多羅三藐三菩提，是名心淨。供養同學同法同師，是名心淨。若見若聞同學同法，心生歡喜，是名心淨。修集菩提助道之事，常樂受持書寫讀誦菩提法藏，復以此法轉化眾生；若有不受，心不憂悔亦不休息，是名莊嚴淨。以此二淨名福田淨。云何菩薩報果？菩薩長壽名為報果。菩薩何故求於長壽？菩薩得是壽命長故，經無量世修集善法為自利利他，是故菩薩求於長壽，是名報果。菩薩何故求身具足？菩薩得是身具足故，眾生樂見愛敬歡喜，以歡喜故易得受化，是故菩薩求具足身，是名報果。菩薩何故求上種姓？上種姓故常為眾生之所恭敬，以恭敬故信受其語，或為姓故、或為利故、或為畏故復受其語，是故菩薩求上種姓，是名報果。菩薩何故求於自在？得自在故則能教化無量眾生，具足成就檀波羅蜜，是故菩薩求於自在是名報果。菩薩何故求微妙語？妙語者，菩薩所出言辭眾生樂聞，同法同義同行同師，常能教化令其調伏，是名報果。菩

薩何故求於男子身？男子之身乃是一切善法之器，堪忍眾苦能觀法界，於四眾中無所畏難，於時於義能疾了知，隨有所至無所罣礙，是故菩薩求男子身，是名報果。菩薩何故求於大力？菩薩成就是大力者，則能修行一切善法，能懃精進救拔眾生煩惱諸苦，是故菩薩求於大力，是名報果。菩薩何故求於無勝？菩薩若得是無勝者，則能惠施一切眾生所須之物，以是因緣能令眾生樂見聞法信受其語，是故菩薩求於無勝，是名報果。是八報果菩薩具者，則能長養無上佛法、利益眾生，則見佛道如觀掌中菴摩勒果。菩薩雖復具足成就如是八果，若不能化無量眾生令調伏者，則不能得阿耨多羅三藐三菩提。雖復教化令其調伏，若不具足如是八果，亦不能得阿耨多羅三藐三菩提。菩薩摩訶薩成就具足如是八果，以三乘法教化眾生，自得阿耨多羅三藐三菩提。菩薩摩訶薩所以具足如是八果，為欲教化調伏眾生，名內外義；具八果者，名為果義。報因報果亦名果義。云何為福？云何為智？三波羅蜜，所謂檀那、尸羅、羼提，是名福德。般若波羅蜜，是名智慧。餘二波羅蜜，亦名福因亦名智因。若懃精進修集禪定，具足成就慈悲喜捨，以是四等因緣力故獲得自在，是名福因。若懃精進修集三昧，深觀五陰諸入諸界，觀苦實苦、觀集實集、觀滅實滅、觀道實道、觀實非實、觀善非善、觀法非法、觀上觀下、觀白觀黑、觀十二緣，是名智因。若懃精進修集一心，樂憙惠施、樂持禁戒、樂修忍辱，是名福因。若懃精進修集一心，樂聞受持書寫讀誦解說菩薩祕藏經典，以是多聞因緣力故得大智慧，而能分別法界，分別法界是名智果。菩薩福因亦因亦果，菩薩智因亦因亦果，菩薩福因亦福亦智，菩薩智因亦智亦福，是故菩薩福因有六、智因亦六。何等為六？謂六波羅蜜。云何名為福因智因？福因智因有三種。何等為三？一者信心；二者發心；三者親近善友。是為三福因。智因復有二種：一者善；二者不善。若近惡友修集邪道行施定慧，名不善福；破壞如是不善福慧，是名善福。若無信心及以發心，不親善友，終不能得福德智慧。若言遠離如是三事得福慧者，無有是處。是名福德因、智慧因。云何名為福果智果？菩薩摩訶薩成就如是具足福德，不為生死之所沾污，是名為果。菩薩成就具足智慧，遠離惡道、修集善道，是名為果。菩薩摩訶薩成就具足如是二事，教化眾生成阿耨多羅三藐三菩提，是名為果。四無量心亦是菩薩福果智果。菩薩摩訶薩若報因若報果，是名福德福德因福德果，亦名智慧智慧因智慧果。若有說言是二法中若離一法得阿耨多羅三藐三菩提者，無 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 薩何故求於男子身？男子之身乃是一切善法之器，堪忍眾苦能觀法界，於四眾中無所畏難，於時於義能疾了知，隨有所至無所罣礙，是故菩薩求男子身，是名報果。菩薩何故求於大力？菩薩成就是大力者，則能修行一切善法，能懃精進救拔眾生煩惱諸苦，是故菩薩求於大力，是名報果。菩薩何故求於無勝？菩薩若得是無勝者，則能惠施一切眾生所須之物，以是因緣能令眾生樂見聞法信受其語，是故菩薩求於無勝，是名報果。是八報果菩薩具者，則能長養無上佛法、利益眾生，則見佛道如觀掌中菴摩勒果。菩薩雖復具足成就如是八果，若不能化無量眾生令調伏者，則不能得阿耨多羅三藐三菩提。雖復教化令其調伏，若不具足如是八果，亦不能得阿耨多羅三藐三菩提。菩薩摩訶薩成就具足如是八果，以三乘法教化眾生，自得阿耨多羅三藐三菩提。菩薩摩訶薩所以具足如是八果，為欲教化調伏眾生，名內外義；具八果者，名為果義。報因報果亦名果義。云何為福？云何為智？三波羅蜜，所謂檀那、尸羅、羼提，是名福德。般若波羅蜜，是名智慧。餘二波羅蜜，亦名福因亦名智因。若懃精進修集禪定，具足成就慈悲喜捨，以是四等因緣力故獲得自在，是名福因。若懃精進修集三昧，深觀五陰諸入諸界，觀苦實苦、觀集實集、觀滅實滅、觀道實道、觀實非實、觀善非善、觀法非法、觀上觀下、觀白觀黑、觀十二緣，是名智因。若懃精進修集一心，樂憙惠施、樂持禁戒、樂修忍辱，是名福因。若懃精進修集一心，樂聞受持書寫讀誦解說菩薩祕藏經典，以是多聞因緣力故得大智慧，而能分別法界，分別法界是名智果。菩薩福因亦因亦果，菩薩智因亦因亦果，菩薩福因亦福亦智，菩薩智因亦智亦福，是故菩薩福因有六、智因亦六。何等為六？謂六波羅蜜。云何名為福因智因？福因智因有三種。何等為三？一者信心；二者發心；三者親近善友。是為三福因。智因復有二種：一者善；二者不善。若近惡友修集邪道行施定慧，名不善福；破壞如是不善福慧，是名善福。若無信心及以發心，不親善友，終不能得福德智慧。若言遠離如是三事得福慧者，無有是處。是名福德因、智慧因。云何名為福果智果？菩薩摩訶薩成就如是具足福德，不為生死之所沾污，是名為果。菩薩成就具足智慧，遠離惡道、修集善道，是名為果。菩薩摩訶薩成就具足如是二事，教化眾生成阿耨多羅三藐三菩提，是名為果。四無量心亦是菩薩福果智果。菩薩摩訶薩若報因若報果，是名福德福德因福德果，亦名智慧智慧因智慧果。若有說言是二法中若離一法得阿耨多羅三藐三菩提者，無

有是處，是名果義。果義者名內外義。云何現在義？若菩薩摩訶薩遍學一切世間諸事，以遍知故得大自在，得自在故能化眾生，眾生受已修集善法，是名現在義。若菩薩摩訶薩退失善法修集三昧，以修定故還得善法，是名現在義。若菩薩摩訶薩客塵煩惱故造作眾罪，作已深觀定當得果，即生悔心慚愧不作現壞惡業，是名現在義。若以惡業因緣力故，或為他罵或瞋恚打身受楚毒，名現在義。若菩薩摩訶薩修集禪定，以是因緣身受安樂，是名現在義。若菩薩摩訶薩身得自在常樂我淨，是名現在義。若菩薩摩訶薩修八聖道，以是因緣獲得涅槃，是名現在義。如菩薩，眾生亦爾。云何他世義？以現因緣受他世身，是名他世義。現在他世義是名內外義。云何為畢竟義？欲界福德非畢竟義，色無色界世間福德雖得自在非畢竟義。如諸菩薩修八聖道獲得涅槃，其身無礙無有邊際，善法無量名畢竟義。畢竟有三事。何等為三？一者性畢竟；二者退畢竟；三者報盡畢竟。不畢竟亦爾。性畢竟者是名涅槃性，不畢竟名有為法；退畢竟者名聲聞緣覺所修八道，不退畢竟者名阿毘跋致；報盡畢竟者世間所有福德果報，報不盡畢竟者謂無上道果。是名十義。菩薩摩訶薩常應修集教化眾生，如過去世諸菩薩學，現在未來亦復如是。若菩薩摩訶薩不能修學是十法者，則不能得菩薩禁戒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有是處，是名果義。果義者名內外義。云何現在義？若菩薩摩訶薩遍學一切世間諸事，以遍知故得大自在，得自在故能化眾生，眾生受已修集善法，是名現在義。若菩薩摩訶薩退失善法修集三昧，以修定故還得善法，是名現在義。若菩薩摩訶薩客塵煩惱故造作眾罪，作已深觀定當得果，即生悔心慚愧不作現壞惡業，是名現在義。若以惡業因緣力故，或為他罵或瞋恚打身受楚毒，名現在義。若菩薩摩訶薩修集禪定，以是因緣身受安樂，是名現在義。若菩薩摩訶薩身得自在常樂我淨，是名現在義。若菩薩摩訶薩修八聖道，以是因緣獲得涅槃，是名現在義。如菩薩，眾生亦爾。云何他世義？以現因緣受他世身，是名他世義。現在他世義是名內外義。云何為畢竟義？欲界福德非畢竟義，色無色界世間福德雖得自在非畢竟義。如諸菩薩修八聖道獲得涅槃，其身無礙無有邊際，善法無量名畢竟義。畢竟有三事。何等為三？一者性畢竟；二者退畢竟；三者報盡畢竟。不畢竟亦爾。性畢竟者是名涅槃性，不畢竟名有為法；退畢竟者名聲聞緣覺所修八道，不退畢竟者名阿毘跋致；報盡畢竟者世間所有福德果報，報不盡畢竟者謂無上道果。是名十義。菩薩摩訶薩常應修集教化眾生，如過去世諸菩薩學，現在未來亦復如是。若菩薩摩訶薩不能修學是十法者，則不能得菩薩禁戒。」