菩薩地持經卷第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩地持經卷第十

北涼中印度三藏曇無讖於姑臧譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北涼中印度三藏曇無讖於姑臧譯

菩薩地持畢竟方便處生品第一(第三段有五品) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩地持畢竟方便處生品第一(第三段有五品)

菩薩生，略說有五種，一切住一切行菩薩以無罪安樂一切眾生：一者息苦生；二者隨類生；三者勝生；四者增上生；五者最後生。菩薩以願力、自在力，於飢饉世受大魚等身，以肉救濟一切眾生。於疾病世為大醫王，救治眾病。於刀兵世為大力王，以善方便誠信之言等心救濟，息於戰諍；繫縛鞭打逼迫之處，為息惱故生於王家，以法正化邪見眾生。奉事天神造諸惡行，以願力、自在力生彼天處，斷彼邪見及諸惡行。如是無量生處皆悉往生，是名息苦生。菩薩以願力、自在力，於種種眾生天龍鬼神阿修羅等迭相惱亂，及諸外道起諸邪見惡不善行，悉生其中為其導首，引令入正。彼所作者菩薩不為，彼不修者菩薩為之，又以善法廣為宣說。如是隨類受生乃至無量，是名隨類生。菩薩以性受生，勝於世間壽色等報，如自他利品說。如是受生亦復無量，是名勝生。菩薩從淨心住乃至最上菩薩住在所受生，如前住品說，於閻浮提自在生乃至大自在，未過究竟地一切受生處於中奇特，是名增上生。最上菩薩住受生，調伏業、菩提眾具增上滿足，生剎利、婆羅門家，得阿耨多羅三藐三菩提，作一切佛事，是名最後生。過去未來現在一切菩薩，皆以此五種受生，無餘無上。菩薩因此五種受生，疾得阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩生，略說有五種，一切住一切行菩薩以無罪安樂一切眾生：一者息苦生；二者隨類生；三者勝生；四者增上生；五者最後生。菩薩以願力、自在力，於飢饉世受大魚等身，以肉救濟一切眾生。於疾病世為大醫王，救治眾病。於刀兵世為大力王，以善方便誠信之言等心救濟，息於戰諍；繫縛鞭打逼迫之處，為息惱故生於王家，以法正化邪見眾生。奉事天神造諸惡行，以願力、自在力生彼天處，斷彼邪見及諸惡行。如是無量生處皆悉往生，是名息苦生。菩薩以願力、自在力，於種種眾生天龍鬼神阿修羅等迭相惱亂，及諸外道起諸邪見惡不善行，悉生其中為其導首，引令入正。彼所作者菩薩不為，彼不修者菩薩為之，又以善法廣為宣說。如是隨類受生乃至無量，是名隨類生。菩薩以性受生，勝於世間壽色等報，如自他利品說。如是受生亦復無量，是名勝生。菩薩從淨心住乃至最上菩薩住在所受生，如前住品說，於閻浮提自在生乃至大自在，未過究竟地一切受生處於中奇特，是名增上生。最上菩薩住受生，調伏業、菩提眾具增上滿足，生剎利、婆羅門家，得阿耨多羅三藐三菩提，作一切佛事，是名最後生。過去未來現在一切菩薩，皆以此五種受生，無餘無上。菩薩因此五種受生，疾得阿耨多羅三藐三菩提。

菩薩地持畢竟方便處攝品第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩地持畢竟方便處攝品第二

菩薩一切住一切行等攝眾生，略說有六種：一者頓攝；二者增上攝；三者取攝；四者久攝；五者不久攝；六者後攝。菩薩初發心於一切眾生作父母想，隨力所能以一切種安樂饒益，是名頓攝。菩薩為主，於父母尊重，種種方便勸修善法，隨時供養知恩報恩；妻子眷屬瞻視教授，所犯堪忍疾病救療，教修善法令其勝進；奴婢作使等心料理，不生賤想。菩薩為王攝受人民，如法正化不加非罰，以財以法而為饒益，自守境界不侵他土，隨其力能教諸眾生令修善法。菩薩為父，於他眾生尚無偏黨，況自眷屬而不平等？言常柔軟真實不虛，一切殺縛逼迫苦切皆悉遠離，是名增上攝。有二因緣等攝徒眾：一者捨於貪心，以財饒益離於貧窮；二者教修正義，以法饒益拔惡邪見。等心攝受不隨偏黨，不為法慳、不作師倦，不於彼所求於供養。彼樂修者亦不遮止，為令增長福德眾具故，未解義令起、已解義令增，疑者為決、悔者令覺，隨時為說甚深要義，同其苦樂心無增減。有犯罪者等心教誡，有時呵責有時讚歎，疾病救療為除憂患。於下念、下精進、下智慧不起輕想，隨宜為說繫念境界，隨時教授堪忍不惱。於等於勝修勝供養，修習悲心不掉不動，成就戒見威儀正命，和顏平視先語問訊，常修善業不為放逸，以如是法教於徒眾亦自修行。菩薩不於一切時攝取徒眾，亦非不取亦不趣爾取，是名取攝。軟成熟眾生久久乃淨，是名久攝；中成熟眾生不久得淨，是名不久攝；上成熟眾生於此生堪能清淨，是名後攝。是名六種等攝眾生。過去未來現在菩薩，已攝當攝今攝，皆此六種，無餘無上。菩薩如是等攝眾生，有十二難：一者能善觀察犯戒眾生若教若捨；二者為調眾生苦方便行自護煩惱；三者財物至少而求者多；四者唯有一身多求同事；五者以清淨業生放逸人天，而其內心初無放逸；六者悲念眾生利益同事；七者愚癡諂曲支節殘毀，若教若捨；八者見生死過而不捨生死；九者未得淨心，命終之時不失正念；十者未得淨心，極所愛重眾生來求，而以惠施；十一者種種異心、種種異解來有所求，若作若捨；十二者畢竟不放逸而不斷煩惱。菩薩於諸眾生不觀輕重而為方便，或察於人而行於悲、或勇猛方便為造因緣、或修正願或淨信心、或專心思惟觀察不惓、或時柔軟、或時行捨、或時精進、或時巧方便，菩薩如是正對治巧方便，於十二難能自開解心不退沒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩一切住一切行等攝眾生，略說有六種：一者頓攝；二者增上攝；三者取攝；四者久攝；五者不久攝；六者後攝。菩薩初發心於一切眾生作父母想，隨力所能以一切種安樂饒益，是名頓攝。菩薩為主，於父母尊重，種種方便勸修善法，隨時供養知恩報恩；妻子眷屬瞻視教授，所犯堪忍疾病救療，教修善法令其勝進；奴婢作使等心料理，不生賤想。菩薩為王攝受人民，如法正化不加非罰，以財以法而為饒益，自守境界不侵他土，隨其力能教諸眾生令修善法。菩薩為父，於他眾生尚無偏黨，況自眷屬而不平等？言常柔軟真實不虛，一切殺縛逼迫苦切皆悉遠離，是名增上攝。有二因緣等攝徒眾：一者捨於貪心，以財饒益離於貧窮；二者教修正義，以法饒益拔惡邪見。等心攝受不隨偏黨，不為法慳、不作師倦，不於彼所求於供養。彼樂修者亦不遮止，為令增長福德眾具故，未解義令起、已解義令增，疑者為決、悔者令覺，隨時為說甚深要義，同其苦樂心無增減。有犯罪者等心教誡，有時呵責有時讚歎，疾病救療為除憂患。於下念、下精進、下智慧不起輕想，隨宜為說繫念境界，隨時教授堪忍不惱。於等於勝修勝供養，修習悲心不掉不動，成就戒見威儀正命，和顏平視先語問訊，常修善業不為放逸，以如是法教於徒眾亦自修行。菩薩不於一切時攝取徒眾，亦非不取亦不趣爾取，是名取攝。軟成熟眾生久久乃淨，是名久攝；中成熟眾生不久得淨，是名不久攝；上成熟眾生於此生堪能清淨，是名後攝。是名六種等攝眾生。過去未來現在菩薩，已攝當攝今攝，皆此六種，無餘無上。菩薩如是等攝眾生，有十二難：一者能善觀察犯戒眾生若教若捨；二者為調眾生苦方便行自護煩惱；三者財物至少而求者多；四者唯有一身多求同事；五者以清淨業生放逸人天，而其內心初無放逸；六者悲念眾生利益同事；七者愚癡諂曲支節殘毀，若教若捨；八者見生死過而不捨生死；九者未得淨心，命終之時不失正念；十者未得淨心，極所愛重眾生來求，而以惠施；十一者種種異心、種種異解來有所求，若作若捨；十二者畢竟不放逸而不斷煩惱。菩薩於諸眾生不觀輕重而為方便，或察於人而行於悲、或勇猛方便為造因緣、或修正願或淨信心、或專心思惟觀察不惓、或時柔軟、或時行捨、或時精進、或時巧方便，菩薩如是正對治巧方便，於十二難能自開解心不退沒。

菩薩地持畢竟方便處地品第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩地持畢竟方便處地品第三

如上所說十三住，次第為七地，六是菩薩地、一是菩薩如來共地。一者種性地；二者解行地；三者淨心地；四者行迹地；五者決定地；六者決定行地；七者畢竟地。種性住名種性地，解行住名解行地，淨心住名淨心地，增上戒住、增上意住、三種增上慧住、有開發無相住名行迹地，無開發無相住名決定地，於三決定是初決定；無礙智住名決定行地，最上菩薩住、如來住名畢竟地。如來住地，後建立品廣說。菩薩於解行地入歡喜地，云何離惡趣報？是菩薩於解行地，依世俗淨禪集菩提具，於百一十苦眾生修悲愍心，為惡趣眾生久處惡道如己舍宅，於此學無上菩提故堪忍，能為一切眾生作除苦因，一切眾生三惡道業，以清淨心願悉代受，畢竟修行一切善業修習正願。以世俗淨禪正願力故，惡道煩惱染污受身不久得斷。菩薩轉惡道身，諸惡道業一切不行，是名菩薩離諸惡趣。過解行地入淨心地，前住品說。淨歡喜住信等十法，於此地淨對治所治及次第建立。云何對治？一者放逸不受菩薩戒，違信菩提，是故以信對治。二者於諸眾生有殺害心，違於大悲，是故悲心對治。三者於諸眾生有瞋恚心，違於大慈，是故慈心對治。四者顧念命財，違於惠施，是故惠施對治。五者於諸眾生多求眾具，違於不惓，是故不惓對治。六者無方便智，違於知論，是故知論對治。七者不善隨順，違隨順他，是故知世間對治。八者於修善法放逸懈怠，違於慚愧，是故慚愧對治。九者長夜生死受無間苦其心怯劣，違於勇猛，是故勇猛對治。十者於佛疑惑，違於供養，是故供養對治。如是十種對治所治，略說有二種：一者心淨；二者方便淨。前三種心淨，餘者方便淨。云何次第？菩薩信於菩提，於苦眾生而起悲心，起悲心故欲度眾生而起慈心，起慈心故而為惠施，為惠施故修習正義無有厭惓，無有厭惓故知諸經論，知經論故善知世間隨順世間，隨順世間故若煩惱起而生慚愧，以慚愧故不隨煩惱得勇猛力，得勇猛力故修正方便善法增長，多得勝利供養如來，如是十法淨一切地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如上所說十三住，次第為七地，六是菩薩地、一是菩薩如來共地。一者種性地；二者解行地；三者淨心地；四者行迹地；五者決定地；六者決定行地；七者畢竟地。種性住名種性地，解行住名解行地，淨心住名淨心地，增上戒住、增上意住、三種增上慧住、有開發無相住名行迹地，無開發無相住名決定地，於三決定是初決定；無礙智住名決定行地，最上菩薩住、如來住名畢竟地。如來住地，後建立品廣說。菩薩於解行地入歡喜地，云何離惡趣報？是菩薩於解行地，依世俗淨禪集菩提具，於百一十苦眾生修悲愍心，為惡趣眾生久處惡道如己舍宅，於此學無上菩提故堪忍，能為一切眾生作除苦因，一切眾生三惡道業，以清淨心願悉代受，畢竟修行一切善業修習正願。以世俗淨禪正願力故，惡道煩惱染污受身不久得斷。菩薩轉惡道身，諸惡道業一切不行，是名菩薩離諸惡趣。過解行地入淨心地，前住品說。淨歡喜住信等十法，於此地淨對治所治及次第建立。云何對治？一者放逸不受菩薩戒，違信菩提，是故以信對治。二者於諸眾生有殺害心，違於大悲，是故悲心對治。三者於諸眾生有瞋恚心，違於大慈，是故慈心對治。四者顧念命財，違於惠施，是故惠施對治。五者於諸眾生多求眾具，違於不惓，是故不惓對治。六者無方便智，違於知論，是故知論對治。七者不善隨順，違隨順他，是故知世間對治。八者於修善法放逸懈怠，違於慚愧，是故慚愧對治。九者長夜生死受無間苦其心怯劣，違於勇猛，是故勇猛對治。十者於佛疑惑，違於供養，是故供養對治。如是十種對治所治，略說有二種：一者心淨；二者方便淨。前三種心淨，餘者方便淨。云何次第？菩薩信於菩提，於苦眾生而起悲心，起悲心故欲度眾生而起慈心，起慈心故而為惠施，為惠施故修習正義無有厭惓，無有厭惓故知諸經論，知經論故善知世間隨順世間，隨順世間故若煩惱起而生慚愧，以慚愧故不隨煩惱得勇猛力，得勇猛力故修正方便善法增長，多得勝利供養如來，如是十法淨一切地。

菩薩地持畢竟方便處行品第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩地持畢竟方便處行品第四

菩薩從解行住乃至最上菩薩住，略說有四行：一者波羅蜜；二者菩提分法；三者神力；四者成熟眾生。如前說六波羅蜜，巧方便波羅蜜、願波羅蜜、力波羅蜜、智波羅蜜，是名波羅蜜行。如前說十二巧方便，是名巧方便波羅蜜。如前說五種願，是名願波羅蜜。十力方便清淨，是名力波羅蜜。一切法部分知，是名智波羅蜜。知第一義諦故，名般若波羅蜜。知世諦故，名智波羅蜜。又無量智名巧方便波羅蜜，求增進智故名願波羅蜜，一切魔道不能壞故名力波羅蜜，智開覺故名智波羅蜜。如前說念處等三十七菩提分法，四種求四種如實知，是名菩提分法。如前說六神通是名神力。如前說二無量，調伏界無量、調伏方便無量，是名成熟眾生。如是四行攝一切菩薩行，三阿僧祇劫長夜修行，自性清淨勝餘世間聲聞緣覺，攝大菩提果。施等十法，時度、自性清淨度、果度，是故名波羅蜜。諸波羅蜜次第建立有三種：一者對治；二者因起；三者報果。慳貪、惡業、瞋恚、懈怠、亂意、愚癡，如是六法障礙菩提，六度對治隨其所應，餘波羅蜜六波羅蜜所攝，是名對治建立。是菩薩始不顧財捨離出家，既出家已受菩薩戒，以護戒故修習忍辱，不怖眾生忍力清淨，不怖眾生故修習無間善法方便以修精進，無放逸故善一其心，心已善一得如實智，是名因起建立。是菩薩現法修習惠施善法，於未來世外得大財，內得壽命、色、力、安樂、辯才五種果報。戒等波羅蜜五種具足者生善趣中，於諸眾生壽等奇特，是名初具足。彼俱生善方便無有疲厭，忍他侵犯不惱眾生，是名第二具足。彼俱生一切方便堅固堪能，是名第三具足。彼俱生少諸塵穢，自心堪能知一切義、得諸神通，是名第四具足。彼俱生智慧增廣，是名第五具足。是名報果建立。彼四波羅蜜眾具自性眷屬無盡，是名增上戒學；禪波羅蜜是名增上意學；般若波羅蜜是名增上慧學。此三學得菩薩上進學道，此三學攝六波羅蜜無餘無上。略說菩薩有四種行攝一切事：一者先習菩提善根；二者利益眾生；三者增長善法；四者成熟眾生。如是四種行次第建立，是名最上建立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩從解行住乃至最上菩薩住，略說有四行：一者波羅蜜；二者菩提分法；三者神力；四者成熟眾生。如前說六波羅蜜，巧方便波羅蜜、願波羅蜜、力波羅蜜、智波羅蜜，是名波羅蜜行。如前說十二巧方便，是名巧方便波羅蜜。如前說五種願，是名願波羅蜜。十力方便清淨，是名力波羅蜜。一切法部分知，是名智波羅蜜。知第一義諦故，名般若波羅蜜。知世諦故，名智波羅蜜。又無量智名巧方便波羅蜜，求增進智故名願波羅蜜，一切魔道不能壞故名力波羅蜜，智開覺故名智波羅蜜。如前說念處等三十七菩提分法，四種求四種如實知，是名菩提分法。如前說六神通是名神力。如前說二無量，調伏界無量、調伏方便無量，是名成熟眾生。如是四行攝一切菩薩行，三阿僧祇劫長夜修行，自性清淨勝餘世間聲聞緣覺，攝大菩提果。施等十法，時度、自性清淨度、果度，是故名波羅蜜。諸波羅蜜次第建立有三種：一者對治；二者因起；三者報果。慳貪、惡業、瞋恚、懈怠、亂意、愚癡，如是六法障礙菩提，六度對治隨其所應，餘波羅蜜六波羅蜜所攝，是名對治建立。是菩薩始不顧財捨離出家，既出家已受菩薩戒，以護戒故修習忍辱，不怖眾生忍力清淨，不怖眾生故修習無間善法方便以修精進，無放逸故善一其心，心已善一得如實智，是名因起建立。是菩薩現法修習惠施善法，於未來世外得大財，內得壽命、色、力、安樂、辯才五種果報。戒等波羅蜜五種具足者生善趣中，於諸眾生壽等奇特，是名初具足。彼俱生善方便無有疲厭，忍他侵犯不惱眾生，是名第二具足。彼俱生一切方便堅固堪能，是名第三具足。彼俱生少諸塵穢，自心堪能知一切義、得諸神通，是名第四具足。彼俱生智慧增廣，是名第五具足。是名報果建立。彼四波羅蜜眾具自性眷屬無盡，是名增上戒學；禪波羅蜜是名增上意學；般若波羅蜜是名增上慧學。此三學得菩薩上進學道，此三學攝六波羅蜜無餘無上。略說菩薩有四種行攝一切事：一者先習菩提善根；二者利益眾生；三者增長善法；四者成熟眾生。如是四種行次第建立，是名最上建立。

菩薩地持畢竟方便處建立品第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩地持畢竟方便處建立品第五

十三如來住，名為究竟地。諸佛世尊有百四十不共法，所謂三十二大人相、八十種隨形好、四一切種清淨、如來十力、四無所畏、三念處、三不護、大悲、不忘法、斷除諸習、一切種妙智。云何三十二大人相？一者足下安平；二者足下千輻輪；三者纖長指；四者𦟛足跟；五者手足網縵；六者手足柔軟；七者𦟛腨腸如伊尼延鹿王；八者踝骨不現；九者平立手摩膝；十者陰藏如馬王；十一者身圓滿如尼拘類樹；十二者身毛上靡；十三者一一毛右旋；十四者身金色；十五者圓光一尋；十六者皮膚細軟塵垢不著；十七者兩手兩足兩肩及頸七處滿；十八者上身如師子；十九者臂肘𦟛圓；二十者缺骨滿；二十一者身𦟛直；二十二者四十齒；二十三者齒齊密；二十四者齒白淨；二十五者頰車方如師子；二十六者次第得上味；二十七者肉髻；二十八者廣長舌；二十九者梵音聲；三十者目紺色；三十一者眼上下瞬如牛王；三十二者眉間白毫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十三如來住，名為究竟地。諸佛世尊有百四十不共法，所謂三十二大人相、八十種隨形好、四一切種清淨、如來十力、四無所畏、三念處、三不護、大悲、不忘法、斷除諸習、一切種妙智。云何三十二大人相？一者足下安平；二者足下千輻輪；三者纖長指；四者𦟛足跟；五者手足網縵；六者手足柔軟；七者𦟛腨腸如伊尼延鹿王；八者踝骨不現；九者平立手摩膝；十者陰藏如馬王；十一者身圓滿如尼拘類樹；十二者身毛上靡；十三者一一毛右旋；十四者身金色；十五者圓光一尋；十六者皮膚細軟塵垢不著；十七者兩手兩足兩肩及頸七處滿；十八者上身如師子；十九者臂肘𦟛圓；二十者缺骨滿；二十一者身𦟛直；二十二者四十齒；二十三者齒齊密；二十四者齒白淨；二十五者頰車方如師子；二十六者次第得上味；二十七者肉髻；二十八者廣長舌；二十九者梵音聲；三十者目紺色；三十一者眼上下瞬如牛王；三十二者眉間白毫。

八十隨形好者，手足二十爪指手足八處表裏平滿、兩踝兩膝兩髀兩肩兩肘。兩腕兩股兩臀藏相、兩圓兩腨兩脇兩腋兩乳腰背心臍咽腹悉皆妙好，是名咽已下六十種好。上下牙齒兩脣兩齗兩頰兩鬢兩眼兩耳兩眉鼻兩孔額兩角，是名咽已上二十種好。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八十隨形好者，手足二十爪指手足八處表裏平滿、兩踝兩膝兩髀兩肩兩肘。兩腕兩股兩臀藏相、兩圓兩腨兩脇兩腋兩乳腰背心臍咽腹悉皆妙好，是名咽已下六十種好。上下牙齒兩脣兩齗兩頰兩鬢兩眼兩耳兩眉鼻兩孔額兩角，是名咽已上二十種好。

此相好，淨心地菩薩始得，後一切地漸勝清淨，至菩提座乃得快淨。餘四一切種清淨等不共法，快淨滿足時得，下者前菩薩地成就。從淨心地起一切勝進菩薩，一切相好生。又種種菩提眾具有遠有近，遠者未得相好、近者已得。造種種業得種種報，世尊教化力故說。何以故？眾生行種種惡業，得種種惡報。為真實對治故，說種種相好業，令得種種相好果報，眾生聞已樂修善法離諸惡業，如相好修多羅說。菩薩持戒忍辱惠施故，得足下安平相。供養父母苦惱眾生為作救護故，得足下輪相。不害眾生無劫盜想，於所尊重先語問訊合掌恭敬，以愛念財而為供養，破諸憍慢故，得纖長指相。即上得三相業，得𦟛足跟相。以四攝事攝取眾生故，得手足網縵相。為所尊重塗身洗浴故，得手足柔軟相。修諸善法轉進無厭故，得𦟛腨腸相。自受正法廣為人說，為法走使故，得踝骨不現相。次第修行三業清淨，瞻病施藥離諸我慢修習知足故，得平立手摩膝相。見分離者以法和合，修習慚愧，施人衣服故，得馬藏相。淨修三業亦教人修，飲食知量，病者施藥，攝受難業、集聚難財，四大增損能令隨順故，得身圓滿相。即上得𦟛腨腸相業，得身毛上靡相。自修善法智慧明達，思惟諸法微細之義，於所尊重樂修供養，於同住者以善友攝教令入義故，得一一毛右旋相。以上妙衣食車輿瓔珞等嚴身之具施於一切，不起瞋恚故，得身金色、圓光一尋二相。即上得一一毛右旋相業，得皮膚柔軟相。等施眾生供設大會故，得七處滿相。已起未起為作導首，離於我慢柔和其性，為除不善教以善法故，得上身如師子相。即上得纖長指相業，得臂肘𦟛圓、缺骨滿、身𦟛直三相。遠離兩舌、壞者和合故，得四十齒齒、齊密二相。修欲界慈思惟法義故，得齒白淨相。隨眾生求歡喜施與故，得頰車方相。施勝法味，壞諸味者為淨其味故，得次第得上味相。受持五戒轉以授人，常行悲心迴向大法故，得肉髻、廣長舌二相。此肉髻相、無見頂相，即是一相。常修實語、愛語、時語、如法語，方便說法故，得梵音聲相。普於眾生等行慈心猶如父母故，得目紺色、眼上下瞬二相。見實德者稱揚讚美故，得眉間白毫相。三十二相無差別因，皆是持戒。何以故？若犯戒者不得下賤人身，況大人相。如是廣說一一所得，隨種種業各別建立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此相好，淨心地菩薩始得，後一切地漸勝清淨，至菩提座乃得快淨。餘四一切種清淨等不共法，快淨滿足時得，下者前菩薩地成就。從淨心地起一切勝進菩薩，一切相好生。又種種菩提眾具有遠有近，遠者未得相好、近者已得。造種種業得種種報，世尊教化力故說。何以故？眾生行種種惡業，得種種惡報。為真實對治故，說種種相好業，令得種種相好果報，眾生聞已樂修善法離諸惡業，如相好修多羅說。菩薩持戒忍辱惠施故，得足下安平相。供養父母苦惱眾生為作救護故，得足下輪相。不害眾生無劫盜想，於所尊重先語問訊合掌恭敬，以愛念財而為供養，破諸憍慢故，得纖長指相。即上得三相業，得𦟛足跟相。以四攝事攝取眾生故，得手足網縵相。為所尊重塗身洗浴故，得手足柔軟相。修諸善法轉進無厭故，得𦟛腨腸相。自受正法廣為人說，為法走使故，得踝骨不現相。次第修行三業清淨，瞻病施藥離諸我慢修習知足故，得平立手摩膝相。見分離者以法和合，修習慚愧，施人衣服故，得馬藏相。淨修三業亦教人修，飲食知量，病者施藥，攝受難業、集聚難財，四大增損能令隨順故，得身圓滿相。即上得𦟛腨腸相業，得身毛上靡相。自修善法智慧明達，思惟諸法微細之義，於所尊重樂修供養，於同住者以善友攝教令入義故，得一一毛右旋相。以上妙衣食車輿瓔珞等嚴身之具施於一切，不起瞋恚故，得身金色、圓光一尋二相。即上得一一毛右旋相業，得皮膚柔軟相。等施眾生供設大會故，得七處滿相。已起未起為作導首，離於我慢柔和其性，為除不善教以善法故，得上身如師子相。即上得纖長指相業，得臂肘𦟛圓、缺骨滿、身𦟛直三相。遠離兩舌、壞者和合故，得四十齒齒、齊密二相。修欲界慈思惟法義故，得齒白淨相。隨眾生求歡喜施與故，得頰車方相。施勝法味，壞諸味者為淨其味故，得次第得上味相。受持五戒轉以授人，常行悲心迴向大法故，得肉髻、廣長舌二相。此肉髻相、無見頂相，即是一相。常修實語、愛語、時語、如法語，方便說法故，得梵音聲相。普於眾生等行慈心猶如父母故，得目紺色、眼上下瞬二相。見實德者稱揚讚美故，得眉間白毫相。三十二相無差別因，皆是持戒。何以故？若犯戒者不得下賤人身，況大人相。如是廣說一一所得，隨種種業各別建立。

復次在家出家菩薩翼四種善修業，得一切大人相。決定修者，得足下安平相。專心修者，得足下千輻輪、𦟛腨腸、手足網縵、手足柔軟、七處滿、缺骨滿、臂肘𦟛圓、身𦟛直、廣長舌九相。常修者得纖長指𦟛、足跟平立、手摩膝、身圓滿、齒齊密五相。無罪修者得餘諸相。於諸眾生無忿恚者，得手足柔軟、皮膚細軟二相。次第修時得𦟛腨腸相。歡喜、光明、音聲善心行，得圓光一尋、身金色、齒白淨、眉間白毫四相。聞譽不喜，覆藏功德，得馬藏相。所修善根迴向菩提，得毛上靡、四十齒、次第得上味、肉髻四相。勤修精進，得師子上身、方頰車二相。安眾生心如視一子，得齒齊密、紺眼、𥇒如牛王三相。修善無厭，獲得餘相。是名四種善修業得三十二大人相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次在家出家菩薩翼四種善修業，得一切大人相。決定修者，得足下安平相。專心修者，得足下千輻輪、𦟛腨腸、手足網縵、手足柔軟、七處滿、缺骨滿、臂肘𦟛圓、身𦟛直、廣長舌九相。常修者得纖長指𦟛、足跟平立、手摩膝、身圓滿、齒齊密五相。無罪修者得餘諸相。於諸眾生無忿恚者，得手足柔軟、皮膚細軟二相。次第修時得𦟛腨腸相。歡喜、光明、音聲善心行，得圓光一尋、身金色、齒白淨、眉間白毫四相。聞譽不喜，覆藏功德，得馬藏相。所修善根迴向菩提，得毛上靡、四十齒、次第得上味、肉髻四相。勤修精進，得師子上身、方頰車二相。安眾生心如視一子，得齒齊密、紺眼、𥇒如牛王三相。修善無厭，獲得餘相。是名四種善修業得三十二大人相。

種性地菩薩相好種子處，解行地菩薩修集方便，淨心地菩薩得，餘地菩薩漸勝清淨，如來畢竟地快淨無上。此略說諸相，為軟中上眾生，餘一切佛法皆是大人相。此及餘百四十相，於身妙好故說隨形好。略說一切眾生福德積聚等一毛相，一切毛相福德積聚等一隨形好，一切隨形好福德積聚增至百倍乃得一相，除白毫、肉髻；餘一切相功德增至千倍乃得白毫相，白毫相功德增至百千倍乃得肉髻無見頂相，白毫相功德增至億百千倍乃得如來法䗍音相。如來隨意發聲清淨梵音乃至十方無量世界，如是如來無量功德積聚不可思議。復次相好善業三種無量：三阿僧祇劫修習，名劫無量；安樂一切眾生，名心無量；種種善業，名行無量。是無量福德眾具修習，出如來相好。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種性地菩薩相好種子處，解行地菩薩修集方便，淨心地菩薩得，餘地菩薩漸勝清淨，如來畢竟地快淨無上。此略說諸相，為軟中上眾生，餘一切佛法皆是大人相。此及餘百四十相，於身妙好故說隨形好。略說一切眾生福德積聚等一毛相，一切毛相福德積聚等一隨形好，一切隨形好福德積聚增至百倍乃得一相，除白毫、肉髻；餘一切相功德增至千倍乃得白毫相，白毫相功德增至百千倍乃得肉髻無見頂相，白毫相功德增至億百千倍乃得如來法䗍音相。如來隨意發聲清淨梵音乃至十方無量世界，如是如來無量功德積聚不可思議。復次相好善業三種無量：三阿僧祇劫修習，名劫無量；安樂一切眾生，名心無量；種種善業，名行無量。是無量福德眾具修習，出如來相好。

四一切種清淨者，一者身淨；二者境界淨；三者心淨；四者智淨。煩惱習身捨離無餘，得最上身生滅自在，是名身淨。種種現化及所言說，一切境界自在無礙，是名境界淨。煩惱悉離善根成熟，是名心淨。捨離一切無明穢污，一切所知無礙自在，是名智淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四一切種清淨者，一者身淨；二者境界淨；三者心淨；四者智淨。煩惱習身捨離無餘，得最上身生滅自在，是名身淨。種種現化及所言說，一切境界自在無礙，是名境界淨。煩惱悉離善根成熟，是名心淨。捨離一切無明穢污，一切所知無礙自在，是名智淨。

如來十力者，一者處非處智力；二者自業智力；三者禪解脫三昧正受智力；四者諸根利鈍智力；五者種種解智力；六者種種界智力；七者至處道智力；八者宿命智力；九者生死智力；十者漏盡智力。此十力，如十力修多羅廣說。言語所說不乖於如，是故名多陀阿伽馱。淨不淨果依差別因，是名是處。淨不淨果差別因相違，是名非處。離增上慢智，是名如實智。如前無上菩提品說。一切智無礙智清淨智，是名離增上慢智。堪能一切種利益眾生，一切魔怨捨離得勝，是名為力。修習攝受隨欲自在，是名成就。無上涅槃，是名勝妙。得八聖道離一切惱亂恐怖，是名安隱。自知所得，名為自知。自所得法，以哀愍心為人廣說，是名轉梵輪。何以故？如來於此種種惱亂清淨寂滅清涼真實，初轉令一切眾生皆得清淨，是名梵輪。得最上教，攝無上大師說，自所得破壞異道，於諸異論不生怯弱，一切諸論勝妙無上，為四眾說，是名師子吼。略說自安、安彼、彼我俱安，開發顯示教授宣說。又復略說得義、得方便。若天若人諸有所求悉於我得，是名得方便。如病得差除惱安隱，復為人治，是名轉法輪。能令一切虛妄邪師得諸對治諸病得差，是名師子吼。若所作業成就已滅，是名過去。若未作未滅而是當作，是名未來。若所作業非作已滅而是所作，是名現在。以行分別，復有三種，謂身、口、意業。以受法分別，復有四種，有受法得現世樂他世苦報，廣說如前自他利品。現法後世若安不安，隨其所應說法利益，是名處方便。若眾生數以非眾生數為境界而有所作，是名眾生。善根所作，是名為因。愛與不愛禍福果成，是名為報。略說一切時、一切行、一切處方便、一切眾生、一切境界、一切因、一切禍一切福，如是一切如來悉知無餘無上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來十力者，一者處非處智力；二者自業智力；三者禪解脫三昧正受智力；四者諸根利鈍智力；五者種種解智力；六者種種界智力；七者至處道智力；八者宿命智力；九者生死智力；十者漏盡智力。此十力，如十力修多羅廣說。言語所說不乖於如，是故名多陀阿伽馱。淨不淨果依差別因，是名是處。淨不淨果差別因相違，是名非處。離增上慢智，是名如實智。如前無上菩提品說。一切智無礙智清淨智，是名離增上慢智。堪能一切種利益眾生，一切魔怨捨離得勝，是名為力。修習攝受隨欲自在，是名成就。無上涅槃，是名勝妙。得八聖道離一切惱亂恐怖，是名安隱。自知所得，名為自知。自所得法，以哀愍心為人廣說，是名轉梵輪。何以故？如來於此種種惱亂清淨寂滅清涼真實，初轉令一切眾生皆得清淨，是名梵輪。得最上教，攝無上大師說，自所得破壞異道，於諸異論不生怯弱，一切諸論勝妙無上，為四眾說，是名師子吼。略說自安、安彼、彼我俱安，開發顯示教授宣說。又復略說得義、得方便。若天若人諸有所求悉於我得，是名得方便。如病得差除惱安隱，復為人治，是名轉法輪。能令一切虛妄邪師得諸對治諸病得差，是名師子吼。若所作業成就已滅，是名過去。若未作未滅而是當作，是名未來。若所作業非作已滅而是所作，是名現在。以行分別，復有三種，謂身、口、意業。以受法分別，復有四種，有受法得現世樂他世苦報，廣說如前自他利品。現法後世若安不安，隨其所應說法利益，是名處方便。若眾生數以非眾生數為境界而有所作，是名眾生。善根所作，是名為因。愛與不愛禍福果成，是名為報。略說一切時、一切行、一切處方便、一切眾生、一切境界、一切因、一切禍一切福，如是一切如來悉知無餘無上。

四禪八解脫，於禪解脫心得自在，彼彼色像隨意悉成，是名禪解脫三昧正受。如說世尊三昧正受，如其正受光照梵天，妙音說法但聞其聲不見其形，以是義故如來入共世間、不共世間像類三昧能速成辦，於禪解脫心得自在隨意悉成，是故說禪解脫三昧正受。復次於諸禪等有二種煩惱：一者未方便修煩惱障礙令不得修；二者已得自地煩惱諸纏所使違勝進道。如來以種種世俗言教，隨其色像隨其所應，令得禪等修慧滿足離惱清淨，若得未得、若劣若勝悉如實知，是故名諸禪解脫三昧正受如實知。向成熟信等五根有軟中上，是名諸根利鈍。從他生信及自思惟為方便，起軟中上欲，是名種種解。種種種性建立，謂三乘種性、眾生貪欲等性，乃至八萬四千行，是名種種界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四禪八解脫，於禪解脫心得自在，彼彼色像隨意悉成，是名禪解脫三昧正受。如說世尊三昧正受，如其正受光照梵天，妙音說法但聞其聲不見其形，以是義故如來入共世間、不共世間像類三昧能速成辦，於禪解脫心得自在隨意悉成，是故說禪解脫三昧正受。復次於諸禪等有二種煩惱：一者未方便修煩惱障礙令不得修；二者已得自地煩惱諸纏所使違勝進道。如來以種種世俗言教，隨其色像隨其所應，令得禪等修慧滿足離惱清淨，若得未得、若劣若勝悉如實知，是故名諸禪解脫三昧正受如實知。向成熟信等五根有軟中上，是名諸根利鈍。從他生信及自思惟為方便，起軟中上欲，是名種種解。種種種性建立，謂三乘種性、眾生貪欲等性，乃至八萬四千行，是名種種界。

知諸度門隨順對治，貪欲觀不淨，廣說如聲聞地，是名一切至處道。又種種黨類各相違背，起異見欲常共諍論，如外道沙門婆羅門。一切種向此世他世，亦名至處道智力，如時修多羅廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知諸度門隨順對治，貪欲觀不淨，廣說如聲聞地，是名一切至處道。又種種黨類各相違背，起異見欲常共諍論，如外道沙門婆羅門。一切種向此世他世，亦名至處道智力，如時修多羅廣說。

知四方眾生俗數建立種種名字，謂過去八種事、六種同行，如是種種悉能了知。八種者，如是名、如是生、如是種性、如是食、如是苦樂、如是長壽、如是久住、如是壽限。六種同行者，俗數名字、剎利等色、父母、飲食、善惡、壽命。八種事、六種同行，他及自身作如是說：「此是我名。我為剎利、婆羅門、毘舍、首陀。是我父母。我食如是食。我作如是善惡。若少年中年長年。」如是六種同行，以宿命智皆如實知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知四方眾生俗數建立種種名字，謂過去八種事、六種同行，如是種種悉能了知。八種者，如是名、如是生、如是種性、如是食、如是苦樂、如是長壽、如是久住、如是壽限。六種同行者，俗數名字、剎利等色、父母、飲食、善惡、壽命。八種事、六種同行，他及自身作如是說：「此是我名。我為剎利、婆羅門、毘舍、首陀。是我父母。我食如是食。我作如是善惡。若少年中年長年。」如是六種同行，以宿命智皆如實知。

一切禪名為天住。依禪得眼，故名天眼淨。果滿足故名快淨。人中無此，故言過人。雖欲界天有報天眼，人中亦無。眾生臨死名為死時。黑闇二種：如是像類乘中陰生，如夜黑闇黑羊毛光，故名惡色。白淨有二種：如是像類乘中陰生，如明月光波羅㮏衣，故名好色。起於惡戒是名惡戒。身口意惡、行種種邪見，惡行成就，誹謗賢聖，是名惡見誹謗。計著邪見邪因邪果，緣是造作一切邪業。造邪業已，受現世樂未來苦報，成現世苦未來苦報，是名受邪法因成就。種種惡法生惡道中，是名因彼。名色分離，是名身壞。生分都盡，是名命終。非法惡行，是名為惡。受極苦觸長夜無間，是名惡趣。墮極下處，背大悲等，是名為墮。增上可厭，是名泥犁。與上相違，是名淨分。乘善行生，是名善趣。所受自然，是名為天。一切漏無餘斷，一切使對治，無漏心、無漏智第一增上意增上慧。有漏盡，名為心解脫慧解脫，依見道修道心得解脫、慧得解脫，是名後有。得六神通，自如實知、能為他說，故說自知作證，我生已盡梵行已立，如是廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切禪名為天住。依禪得眼，故名天眼淨。果滿足故名快淨。人中無此，故言過人。雖欲界天有報天眼，人中亦無。眾生臨死名為死時。黑闇二種：如是像類乘中陰生，如夜黑闇黑羊毛光，故名惡色。白淨有二種：如是像類乘中陰生，如明月光波羅㮏衣，故名好色。起於惡戒是名惡戒。身口意惡、行種種邪見，惡行成就，誹謗賢聖，是名惡見誹謗。計著邪見邪因邪果，緣是造作一切邪業。造邪業已，受現世樂未來苦報，成現世苦未來苦報，是名受邪法因成就。種種惡法生惡道中，是名因彼。名色分離，是名身壞。生分都盡，是名命終。非法惡行，是名為惡。受極苦觸長夜無間，是名惡趣。墮極下處，背大悲等，是名為墮。增上可厭，是名泥犁。與上相違，是名淨分。乘善行生，是名善趣。所受自然，是名為天。一切漏無餘斷，一切使對治，無漏心、無漏智第一增上意增上慧。有漏盡，名為心解脫慧解脫，依見道修道心得解脫、慧得解脫，是名後有。得六神通，自如實知、能為他說，故說自知作證，我生已盡梵行已立，如是廣說。

如來十力有七種：一者自性；二者分別；三者不共；四者等；五者造業；六者次第；七者差別。自性者，有說五根自性，有說智慧自性。智慧自性者，說處非處智力，不說處非處信等力。如處非處智力，餘力亦如是。分別者，略說有三種：一者時分別，過去未來現在入一切智；二者種分別，一切有為法自相共相入一切種；三者眾生分別，一切眾生界入一切利益。如是三種分別，廣說則有無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來十力有七種：一者自性；二者分別；三者不共；四者等；五者造業；六者次第；七者差別。自性者，有說五根自性，有說智慧自性。智慧自性者，說處非處智力，不說處非處信等力。如處非處智力，餘力亦如是。分別者，略說有三種：一者時分別，過去未來現在入一切智；二者種分別，一切有為法自相共相入一切種；三者眾生分別，一切眾生界入一切利益。如是三種分別，廣說則有無量。

不共者，如來十力不與聲聞辟支佛共等者，一切如來十力平等，無軟中上造業者，處非處智力，真實因果如實知，伏因果諍論沙門婆羅門。自業智力，自所作業，此業受果如實知，伏施福諍論沙門婆羅門。禪解脫三昧正受智力，三種示現調伏教授伏，對治相違諍論沙門婆羅門。諸根利鈍智力，於諸眾生軟中上根如實知，如其所應、如其方便而為說法。種種解智力，於諸眾生軟中上解淨不淨解如實知，教修淨解離不淨解。種種界智力，於諸眾生下中上界如實知，如其心、如其根、如其欲、如其使，彼彼度門教授利益。至處道智力，如來為諸眾生種種度門種種教授，如聲聞地次第開發顯示教授宣說。云何如來教授初業菩薩三昧眾具攝受住心？如來為無諂曲者教令修學，作如是言：「善男子！汝當獨處，深樂寂靜，思惟父母師長所制名字。如此名字，內外六入及兩中間，一切悉無，自性亦無，但是名想施設。如是思惟，法不可得，不於未來起當來想。善男子！於現在眼作眼名、眼想、眼施設，當自觀察，我眼尚不可得，況復名想施設言是眼也。」如是名想施設一切悉無，名想施設都無真實，彼眼自性亦無。何以故？非彼眼名眼想眼施設眼覺生，但名字言說而生眼覺。非彼眼性可聞可知，於名於事而生眼覺。是故思惟本來眼名眼想眼施設，當來諸法悉不可得。如眼，如是耳鼻舌身乃至見聞覺知，若求若得若覺若觀，如是一切法想乃至當來想。如是壞我想方便道攝受，乃至壞一切法想方便道攝受。如是一切所知善觀察，一切法想當來想，一切虛偽無想無思無相，於一切義無所攝受，當得如來清淨智慧三昧種性。彼諸菩薩得不淨觀，行於慈心觀察緣起，分別諸界、入出息念，逮得初禪乃至非想非非想處。菩薩無量三昧正受思惟，漸次乃至得阿耨多羅三藐三菩提，是名菩薩至處道。過去如來為初業菩薩如是教授，未來諸佛當如是教，現在諸佛亦如是教。聲聞乘如是思惟，疾得神通無礙智。一切至處道智力，出一切苦道如實知，離不出道出道饒益。宿命智力觀察宿命，於善於惡若厭心若淨心，調伏說法，伏常論沙門婆羅門。生死智力，說眾生生死所往生處，伏斷滅論沙門婆羅門。漏盡智力，伏疑惑解脫沙門婆羅門。次第者，如來得阿耨多羅三藐三菩提頓得，十力後次第現在前。阿惟三佛法部分因果故，以處非處智力，觀察因果部分。欲界差別故，以自業智力，觀察自業而為說法，令離惡業修行善業。為世俗道離欲故，以禪解脫三昧正受智力，教諸眾生。復為出世離欲故，以禪解脫三昧正受智力，先教眾生以世俗道離欲，後得出世間道離欲。欲令眾 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不共者，如來十力不與聲聞辟支佛共等者，一切如來十力平等，無軟中上造業者，處非處智力，真實因果如實知，伏因果諍論沙門婆羅門。自業智力，自所作業，此業受果如實知，伏施福諍論沙門婆羅門。禪解脫三昧正受智力，三種示現調伏教授伏，對治相違諍論沙門婆羅門。諸根利鈍智力，於諸眾生軟中上根如實知，如其所應、如其方便而為說法。種種解智力，於諸眾生軟中上解淨不淨解如實知，教修淨解離不淨解。種種界智力，於諸眾生下中上界如實知，如其心、如其根、如其欲、如其使，彼彼度門教授利益。至處道智力，如來為諸眾生種種度門種種教授，如聲聞地次第開發顯示教授宣說。云何如來教授初業菩薩三昧眾具攝受住心？如來為無諂曲者教令修學，作如是言：「善男子！汝當獨處，深樂寂靜，思惟父母師長所制名字。如此名字，內外六入及兩中間，一切悉無，自性亦無，但是名想施設。如是思惟，法不可得，不於未來起當來想。善男子！於現在眼作眼名、眼想、眼施設，當自觀察，我眼尚不可得，況復名想施設言是眼也。」如是名想施設一切悉無，名想施設都無真實，彼眼自性亦無。何以故？非彼眼名眼想眼施設眼覺生，但名字言說而生眼覺。非彼眼性可聞可知，於名於事而生眼覺。是故思惟本來眼名眼想眼施設，當來諸法悉不可得。如眼，如是耳鼻舌身乃至見聞覺知，若求若得若覺若觀，如是一切法想乃至當來想。如是壞我想方便道攝受，乃至壞一切法想方便道攝受。如是一切所知善觀察，一切法想當來想，一切虛偽無想無思無相，於一切義無所攝受，當得如來清淨智慧三昧種性。彼諸菩薩得不淨觀，行於慈心觀察緣起，分別諸界、入出息念，逮得初禪乃至非想非非想處。菩薩無量三昧正受思惟，漸次乃至得阿耨多羅三藐三菩提，是名菩薩至處道。過去如來為初業菩薩如是教授，未來諸佛當如是教，現在諸佛亦如是教。聲聞乘如是思惟，疾得神通無礙智。一切至處道智力，出一切苦道如實知，離不出道出道饒益。宿命智力觀察宿命，於善於惡若厭心若淨心，調伏說法，伏常論沙門婆羅門。生死智力，說眾生生死所往生處，伏斷滅論沙門婆羅門。漏盡智力，伏疑惑解脫沙門婆羅門。次第者，如來得阿耨多羅三藐三菩提頓得，十力後次第現在前。阿惟三佛法部分因果故，以處非處智力，觀察因果部分。欲界差別故，以自業智力，觀察自業而為說法，令離惡業修行善業。為世俗道離欲故，以禪解脫三昧正受智力，教諸眾生。復為出世離欲故，以禪解脫三昧正受智力，先教眾生以世俗道離欲，後得出世間道離欲。欲令眾

生得出世間離欲故，以諸根利鈍智力，觀察諸根。知諸根已，欲知悕望故，以種種解智力觀其悕望。觀悕望已，以種種界智力，觀察根使，隨其方便境界度門而度脫之。以一切至處道智力，於境界度門方便心住攝受心住，行清淨已離身見斷常等見，為說中道。離一切煩惱故，入宿命智力及生死智力。為止所縛不斷煩惱，起增上慢教令離故，入漏盡智力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生得出世間離欲故，以諸根利鈍智力，觀察諸根。知諸根已，欲知悕望故，以種種解智力觀其悕望。觀悕望已，以種種界智力，觀察根使，隨其方便境界度門而度脫之。以一切至處道智力，於境界度門方便心住攝受心住，行清淨已離身見斷常等見，為說中道。離一切煩惱故，入宿命智力及生死智力。為止所縛不斷煩惱，起增上慢教令離故，入漏盡智力。

又次第者，阿惟三佛法得阿耨多羅三藐三菩提已，先以處非處智力，觀察緣起第一義法住。依第一義法住智已，以自業智力，觀在家分種種業。觀在家分種種業已，以禪解脫三昧正受智力，觀出家分。云何令此出家分於苦解脫，當為說道起大悲心佛眼觀察。以諸根利鈍智力，觀察軟中上根而為說法。餘種種解智力等，次第如前說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又次第者，阿惟三佛法得阿耨多羅三藐三菩提已，先以處非處智力，觀察緣起第一義法住。依第一義法住智已，以自業智力，觀在家分種種業。觀在家分種種業已，以禪解脫三昧正受智力，觀出家分。云何令此出家分於苦解脫，當為說道起大悲心佛眼觀察。以諸根利鈍智力，觀察軟中上根而為說法。餘種種解智力等，次第如前說。

又次第者，阿惟三佛法以處非處智力觀察緣起法界，以自業智力觀眾生界，如此眾生作如是業、受如是果。觀法界、眾生界已，以禪解脫三昧正受智力為苦眾生三種示現而教授之。餘根利鈍智力等，以道度脫一切眾生，令脫眾苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又次第者，阿惟三佛法以處非處智力觀察緣起法界，以自業智力觀眾生界，如此眾生作如是業、受如是果。觀法界、眾生界已，以禪解脫三昧正受智力為苦眾生三種示現而教授之。餘根利鈍智力等，以道度脫一切眾生，令脫眾苦。

差別者，知善不善業、得愛不愛果，是名處非處智力。知善不善業、得愛不愛果，不作不受乃至禪解脫等，此業非彼業，是名自業智力。知禪解脫等三種示現教授，乃至知淨等俱生相應心，是名禪解脫三昧正受智力。知軟中上根，是名諸根利鈍智力。乃至知諸根方便生彼悕望，亦名諸根利鈍智力。知種種悕望，是名種種解智力。解有六種：一者不出解，謂悕望摩醯首羅、那羅延、梵世等解。二者出解，謂悕望三乘解。三者遠淨解，謂悕望軟、中成熟解。四者近淨解，謂悕望上成熟解。五者現法得涅槃解，謂悕望聲聞乘得涅槃解。六者將來得涅槃解，謂悕望大乘得涅槃解。乃至知解所起作種子喻，亦名種種解智力。界分別有四種，如性種子，是名種種解智力。知種種分別種子，是名種種界智力。乃至知涅槃法及順界道迹，亦名種種界智力。知一切種道迹種種煩惱、種種清淨，是名至處道智力。乃至知宿命一切趣因，亦名至處道智力。知過去六種言說，是名宿命智力。乃至知過去眾生生死，亦名宿命智力。知未來生死，是名生死智力。乃至知未究竟自義眾生未來生死，亦名生死智力。知究竟自義現法得涅槃，是名漏盡智力。如是十種智力各各差別。四無畏，如修多羅說。如來以此四事，於大眾中自證而無所畏。智障解脫，一切法平等覺不共聲聞，是第一無畏。煩惱障解脫共聲聞，是第二無畏。說出苦道，是第三無畏。障道法是第四無畏。如來於是四義自如實知，若有誹謗言不知者無有是處。無是處故得無所畏，無怯弱、不疑惑，決定自知，堪為大師自安安彼。前二處滿，是自安道；後二處滿，是安彼道。一切法平等覺，為向大乘諸菩薩故；煩惱障解脫，為向聲聞緣覺乘故；出苦道及障道法，二俱為故。如來為諸菩薩聲聞緣覺，行出苦道說修多羅。結集經藏者，以說菩薩行立菩薩藏，說聲聞緣覺行立聲聞藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 差別者，知善不善業、得愛不愛果，是名處非處智力。知善不善業、得愛不愛果，不作不受乃至禪解脫等，此業非彼業，是名自業智力。知禪解脫等三種示現教授，乃至知淨等俱生相應心，是名禪解脫三昧正受智力。知軟中上根，是名諸根利鈍智力。乃至知諸根方便生彼悕望，亦名諸根利鈍智力。知種種悕望，是名種種解智力。解有六種：一者不出解，謂悕望摩醯首羅、那羅延、梵世等解。二者出解，謂悕望三乘解。三者遠淨解，謂悕望軟、中成熟解。四者近淨解，謂悕望上成熟解。五者現法得涅槃解，謂悕望聲聞乘得涅槃解。六者將來得涅槃解，謂悕望大乘得涅槃解。乃至知解所起作種子喻，亦名種種解智力。界分別有四種，如性種子，是名種種解智力。知種種分別種子，是名種種界智力。乃至知涅槃法及順界道迹，亦名種種界智力。知一切種道迹種種煩惱、種種清淨，是名至處道智力。乃至知宿命一切趣因，亦名至處道智力。知過去六種言說，是名宿命智力。乃至知過去眾生生死，亦名宿命智力。知未來生死，是名生死智力。乃至知未究竟自義眾生未來生死，亦名生死智力。知究竟自義現法得涅槃，是名漏盡智力。如是十種智力各各差別。四無畏，如修多羅說。如來以此四事，於大眾中自證而無所畏。智障解脫，一切法平等覺不共聲聞，是第一無畏。煩惱障解脫共聲聞，是第二無畏。說出苦道，是第三無畏。障道法是第四無畏。如來於是四義自如實知，若有誹謗言不知者無有是處。無是處故得無所畏，無怯弱、不疑惑，決定自知，堪為大師自安安彼。前二處滿，是自安道；後二處滿，是安彼道。一切法平等覺，為向大乘諸菩薩故；煩惱障解脫，為向聲聞緣覺乘故；出苦道及障道法，二俱為故。如來為諸菩薩聲聞緣覺，行出苦道說修多羅。結集經藏者，以說菩薩行立菩薩藏，說聲聞緣覺行立聲聞藏。

三念處，如修多羅說。如來長夜作如是念：「我善法律為大法主，於受不受不起惱心。」略說三種眾：一者正趣；二者邪趣；三者非正非邪。於此三眾，以正念心而無增減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三念處，如修多羅說。如來長夜作如是念：「我善法律為大法主，於受不受不起惱心。」略說三種眾：一者正趣；二者邪趣；三者非正非邪。於此三眾，以正念心而無增減。

三不護，如修多羅說。略說一切所作覆藏悉斷，是故如來顯示三不護。阿羅漢猶有無記突吉羅，或時忘誤；唯有如來一切悉無、一切真實。阿羅漢或時論議畏墮負處，或時不悅、或時慧性，是故自護，不令習氣起不淨身口意業；如是一切，如來悉無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三不護，如修多羅說。略說一切所作覆藏悉斷，是故如來顯示三不護。阿羅漢猶有無記突吉羅，或時忘誤；唯有如來一切悉無、一切真實。阿羅漢或時論議畏墮負處，或時不悅、或時慧性，是故自護，不令習氣起不淨身口意業；如是一切，如來悉無。

大悲，如前供養習近無量品說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大悲，如前供養習近無量品說。

不忘法者，謂如來所可作事常隨憶念，一切作、一切說、一切巧方便、一切時，於此諸事常念不忘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不忘法者，謂如來所可作事常隨憶念，一切作、一切說、一切巧方便、一切時，於此諸事常念不忘。

斷除諸習者，謂如來動止視瞻言說行住，離煩惱所起相似餘習。諸阿羅漢動止視瞻言說行住，有煩惱所起相似餘習；如來永斷，是故名為斷除諸習。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷除諸習者，謂如來動止視瞻言說行住，離煩惱所起相似餘習。諸阿羅漢動止視瞻言說行住，有煩惱所起相似餘習；如來永斷，是故名為斷除諸習。

一切種妙智者，如來知三種法：義饒益、非義饒益、非義非非義饒益。知非義饒益、非義非非義饒益一切法智，是名一切種智。知義饒益，一切法智，是名妙智。一切種智及妙智，總說名一切種妙智。是名略說百四十不共法一切相好。菩薩最後身得快淨菩提分法，菩提樹下乃得滿足菩薩最後身，修三十七菩提分法得眾相，離障三昧金剛三昧所攝，次第二心頓得十力，乃至一切種妙智快淨無上。一切所知無礙無障，快淨離垢平等開覺，過一切菩薩行，行如來行，得無上身究竟地。菩薩智、如來智有何差別？究竟地菩薩智如羅縠中視，如來智如去羅縠。菩薩智如遠見色，如來智如近見色。菩薩智如微瞖視，如來智如淨眼見。菩薩智如處胎視，如來智如出生見。菩薩智如夢中視，如來智如覺時見。是為如來、究竟地菩薩智慧差別。諸佛如來於十方世界，施作佛事利益眾生，略說有九種。云何為九？一者欲令眾生信心清淨故，受丈夫身，起諸相好。二者為欲利益一切眾生斷一切疑故，起如來十力。三者以佛十力起一切義，開發如來一切知見，答一切問、伏諸邪論、建立正論故，起如來四無所畏。四者如來智慧若住不住，隨彼調伏、離諸煩惱故，起三念處。五者如前說，如是作故，起三不護。六者常以佛眼晝夜觀察一切世間故，起大悲心。七者於一切眾生一切所作已作故，起不忘法。八者如來所行隨順於如無有餘故，起斷除諸習。九者非義饒益、非義非非義饒益法一切遠離，義饒益法分別顯示故，起一切種妙智。如來於此百四十不共法作九種佛事，廣說則有無量，是名如來住，是名建立。何以故？依菩薩學所學，建立一切利眾生事，是故名為建立。自利利他，非如聲聞緣覺，故名不共。一切佛法大悲不忘，斷除諸習，一切種妙智，聲聞緣覺所不能得，餘一切種亦不滿足，故名不共。於此顯示滿足菩薩學道及學道果，一切菩薩學道及學道果，一切種真實說處，是故名為菩薩地、名為菩薩藏摩得勒伽、名摩訶衍攝、名不壞顯示、名無障礙清淨智根本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切種妙智者，如來知三種法：義饒益、非義饒益、非義非非義饒益。知非義饒益、非義非非義饒益一切法智，是名一切種智。知義饒益，一切法智，是名妙智。一切種智及妙智，總說名一切種妙智。是名略說百四十不共法一切相好。菩薩最後身得快淨菩提分法，菩提樹下乃得滿足菩薩最後身，修三十七菩提分法得眾相，離障三昧金剛三昧所攝，次第二心頓得十力，乃至一切種妙智快淨無上。一切所知無礙無障，快淨離垢平等開覺，過一切菩薩行，行如來行，得無上身究竟地。菩薩智、如來智有何差別？究竟地菩薩智如羅縠中視，如來智如去羅縠。菩薩智如遠見色，如來智如近見色。菩薩智如微瞖視，如來智如淨眼見。菩薩智如處胎視，如來智如出生見。菩薩智如夢中視，如來智如覺時見。是為如來、究竟地菩薩智慧差別。諸佛如來於十方世界，施作佛事利益眾生，略說有九種。云何為九？一者欲令眾生信心清淨故，受丈夫身，起諸相好。二者為欲利益一切眾生斷一切疑故，起如來十力。三者以佛十力起一切義，開發如來一切知見，答一切問、伏諸邪論、建立正論故，起如來四無所畏。四者如來智慧若住不住，隨彼調伏、離諸煩惱故，起三念處。五者如前說，如是作故，起三不護。六者常以佛眼晝夜觀察一切世間故，起大悲心。七者於一切眾生一切所作已作故，起不忘法。八者如來所行隨順於如無有餘故，起斷除諸習。九者非義饒益、非義非非義饒益法一切遠離，義饒益法分別顯示故，起一切種妙智。如來於此百四十不共法作九種佛事，廣說則有無量，是名如來住，是名建立。何以故？依菩薩學所學，建立一切利眾生事，是故名為建立。自利利他，非如聲聞緣覺，故名不共。一切佛法大悲不忘，斷除諸習，一切種妙智，聲聞緣覺所不能得，餘一切種亦不滿足，故名不共。於此顯示滿足菩薩學道及學道果，一切菩薩學道及學道果，一切種真實說處，是故名為菩薩地、名為菩薩藏摩得勒伽、名摩訶衍攝、名不壞顯示、名無障礙清淨智根本。

若有天、人、阿修羅、人非人、沙門婆羅門，於菩薩地起堅固信解，聽受修習廣為人說，書寫經卷種種供養，所得功德與世尊於菩薩藏為初業菩薩開發顯示教授宣說所有功德等無有異。何以故？此菩薩地菩薩藏，顯示菩薩法律，令多眾生受持思惟，建立法次法向，漸轉增廣，不起像法法滅盡相，能令像法實義熾然，能令正法永不滅盡。是故於菩薩地起堅固信解，聽受修習，廣為人說，書寫供養，所得功德無量無邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有天、人、阿修羅、人非人、沙門婆羅門，於菩薩地起堅固信解，聽受修習廣為人說，書寫經卷種種供養，所得功德與世尊於菩薩藏為初業菩薩開發顯示教授宣說所有功德等無有異。何以故？此菩薩地菩薩藏，顯示菩薩法律，令多眾生受持思惟，建立法次法向，漸轉增廣，不起像法法滅盡相，能令像法實義熾然，能令正法永不滅盡。是故於菩薩地起堅固信解，聽受修習，廣為人說，書寫供養，所得功德無量無邊。