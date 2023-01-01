菩薩地持經卷第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩地持經卷第九

北涼中印度三藏曇無讖於姑臧譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北涼中印度三藏曇無讖於姑臧譯

菩薩地持次法方便處淨心品第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩地持次法方便處淨心品第三

菩薩於諸眾生有七種憐愍，名第一真實。一者無畏；二者巧便；三者不厭；四者不求；五者不貪；六者廣大；七者平等。菩薩不以畏故，於諸眾生起憐愍心，修身口意業安樂眾生，是名無畏。菩薩以巧便慧，於諸眾生起憐愍心，非法非律非真諦不教非處，是名巧便。菩薩於諸眾生，一切方便而不疲厭，是名不厭。菩薩於諸眾生起憐愍心，無所怖求，是名不求。菩薩於諸眾生起憐愍心，不求恩報，是名不貪。菩薩於諸眾生起憐愍心，不限眾生，於眾生所得饒益、不饒益悉不棄捨，是名廣大。菩薩於諸眾生起憐愍心，等眾生界無有方限，是名平等。菩薩成就如是七種憐愍，是名第一真實。菩薩於佛法僧方便觀察得決定解，是名淨心。略說有十五種：一者無上心；二者戒心；三者波羅蜜心；四者真實義心；五者神力心；六者安心；七者樂心；八者解脫心；九者堅固心；十者不虛心；十一者不淨心；十二者淨心；十三者快淨心；十四者調伏心；十五者俱生心。專樂佛法僧寶淨心，是名無上。受菩薩戒律淨心，是名為戒。行施忍精進禪定智慧淨心，是名波羅蜜。人無我法無我、人法無我第一義法甚深淨心，是名真實義。諸佛菩薩不思議神通力俱生力淨心，是名神力。於諸眾生欲，以善法饒益，是名為安。於諸眾生欲，以攝取饒益，是名為樂。於諸眾生離於貪心及與受報，是名解脫。於無上菩提其心堅固，是名堅固。利眾生方便、開覺方便，不顛倒智俱解脫，是名不虛。解行地菩薩心，是名不淨。淨心地乃至決定行地菩薩心，是名為淨。究竟地菩薩心，是名快淨。彼不淨心，是名調伏。淨心、快淨心思惟，是名俱生。性自真實，身心清淨，故名俱生。是名十五淨心。此十五淨心，隨一切地略說作十事。無上心，淨修三寶惠一切種行，修一切菩提具第一真實。戒心，受菩薩戒律乃至捨命終不毀犯，若有所犯即能除滅。波羅蜜心，諸善根法常勤修習不放逸住。真實義心，以不染心為眾生故，受於生死不捨涅槃解脫淨心。神力心，淳厚淨信開覺，及修生死想念，多住聞思知量知足。安心、樂心、解脫心，一切種利益眾生而不疲厭。堅固心，熾然精進、廣大精進，平等方便、不緩方便、不斷方便。不虛心，疾得神通彼彼善法，不以少心下心而生足想。調伏心，生俱生心。俱生心，疾得阿耨多羅三藐三菩提，利益安樂諸天世人。調伏心攝不淨心。俱生心攝淨心、快淨心。若世尊說菩薩淨心，施設顯示一切，皆是十五淨心所攝。過去未來現在菩薩得無上菩提，已得當得今得，一切皆是十五淨心無餘無上。如是十五淨心，有大果福利，依是得無上菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩於諸眾生有七種憐愍，名第一真實。一者無畏；二者巧便；三者不厭；四者不求；五者不貪；六者廣大；七者平等。菩薩不以畏故，於諸眾生起憐愍心，修身口意業安樂眾生，是名無畏。菩薩以巧便慧，於諸眾生起憐愍心，非法非律非真諦不教非處，是名巧便。菩薩於諸眾生，一切方便而不疲厭，是名不厭。菩薩於諸眾生起憐愍心，無所怖求，是名不求。菩薩於諸眾生起憐愍心，不求恩報，是名不貪。菩薩於諸眾生起憐愍心，不限眾生，於眾生所得饒益、不饒益悉不棄捨，是名廣大。菩薩於諸眾生起憐愍心，等眾生界無有方限，是名平等。菩薩成就如是七種憐愍，是名第一真實。菩薩於佛法僧方便觀察得決定解，是名淨心。略說有十五種：一者無上心；二者戒心；三者波羅蜜心；四者真實義心；五者神力心；六者安心；七者樂心；八者解脫心；九者堅固心；十者不虛心；十一者不淨心；十二者淨心；十三者快淨心；十四者調伏心；十五者俱生心。專樂佛法僧寶淨心，是名無上。受菩薩戒律淨心，是名為戒。行施忍精進禪定智慧淨心，是名波羅蜜。人無我法無我、人法無我第一義法甚深淨心，是名真實義。諸佛菩薩不思議神通力俱生力淨心，是名神力。於諸眾生欲，以善法饒益，是名為安。於諸眾生欲，以攝取饒益，是名為樂。於諸眾生離於貪心及與受報，是名解脫。於無上菩提其心堅固，是名堅固。利眾生方便、開覺方便，不顛倒智俱解脫，是名不虛。解行地菩薩心，是名不淨。淨心地乃至決定行地菩薩心，是名為淨。究竟地菩薩心，是名快淨。彼不淨心，是名調伏。淨心、快淨心思惟，是名俱生。性自真實，身心清淨，故名俱生。是名十五淨心。此十五淨心，隨一切地略說作十事。無上心，淨修三寶惠一切種行，修一切菩提具第一真實。戒心，受菩薩戒律乃至捨命終不毀犯，若有所犯即能除滅。波羅蜜心，諸善根法常勤修習不放逸住。真實義心，以不染心為眾生故，受於生死不捨涅槃解脫淨心。神力心，淳厚淨信開覺，及修生死想念，多住聞思知量知足。安心、樂心、解脫心，一切種利益眾生而不疲厭。堅固心，熾然精進、廣大精進，平等方便、不緩方便、不斷方便。不虛心，疾得神通彼彼善法，不以少心下心而生足想。調伏心，生俱生心。俱生心，疾得阿耨多羅三藐三菩提，利益安樂諸天世人。調伏心攝不淨心。俱生心攝淨心、快淨心。若世尊說菩薩淨心，施設顯示一切，皆是十五淨心所攝。過去未來現在菩薩得無上菩提，已得當得今得，一切皆是十五淨心無餘無上。如是十五淨心，有大果福利，依是得無上菩提。

菩薩地持次法方便處住品第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩地持次法方便處住品第四

已說菩薩種性乃至菩薩所學，而學菩薩相、菩薩翼、菩薩淨心，今當略說。菩薩十二住攝一切住一切菩薩行，第十三如來住無上住。云何菩薩十二住？一者種性住；二者解行住；三者歡喜住；四者增上戒住；五者增上意住；六者增上慧住。增上慧住有三種：一者菩提分法相應；二者諦相應；三者緣起生滅相應。菩薩真實觀真實智，謂知眾生、生苦、滅苦，是故菩薩於三門三種慧三種住。九者有行有開發無相住；十者無行無開發無相住；十一者無礙住；十二者最上菩薩住。如是十二住攝一切住一切菩薩行。如來住者，過一切菩薩住。阿惟三佛住如來住，後安立品廣說。十二住菩薩所建立，今當說。云何種性住？是菩薩性自賢善，性自能行功德善法。性賢善故率意方便，諸善法生不待思惟然後能得。種性菩薩是一切佛法種子，一切佛法種子在於身中離麁煩惱。種性住菩薩雖起上煩惱纏，終不能行五無間業及斷善根。種性義如種性品說，是名種性住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已說菩薩種性乃至菩薩所學，而學菩薩相、菩薩翼、菩薩淨心，今當略說。菩薩十二住攝一切住一切菩薩行，第十三如來住無上住。云何菩薩十二住？一者種性住；二者解行住；三者歡喜住；四者增上戒住；五者增上意住；六者增上慧住。增上慧住有三種：一者菩提分法相應；二者諦相應；三者緣起生滅相應。菩薩真實觀真實智，謂知眾生、生苦、滅苦，是故菩薩於三門三種慧三種住。九者有行有開發無相住；十者無行無開發無相住；十一者無礙住；十二者最上菩薩住。如是十二住攝一切住一切菩薩行。如來住者，過一切菩薩住。阿惟三佛住如來住，後安立品廣說。十二住菩薩所建立，今當說。云何種性住？是菩薩性自賢善，性自能行功德善法。性賢善故率意方便，諸善法生不待思惟然後能得。種性菩薩是一切佛法種子，一切佛法種子在於身中離麁煩惱。種性住菩薩雖起上煩惱纏，終不能行五無間業及斷善根。種性義如種性品說，是名種性住。

云何解行住？是菩薩初發心未得淨心地，未得淨心地菩薩所有諸行，是名解行住。種性住菩薩於餘菩薩住及如來住，生因攝因非方便，亦非得亦非清淨，何況如來住。解行住菩薩於餘菩薩住及如來住，是方便而非得亦非清淨，唯得解行及清淨向。解行住菩薩淨修歡喜住，得前方便及清淨向。歡喜住菩薩淨修增上戒住，得前方便及清淨向。如是廣說乃至最上菩薩住當如是知。最上菩薩住，次第淨修如來住前方便，如來住頓得及清淨，是為菩薩住如來住差別。云何歡喜住？菩薩淨心住，是名歡喜住。云何增上戒住？菩薩因淨心性戒具足住。云何增上意住？菩薩因增上戒淨世俗禪三昧正受住。云何菩提分法相應慧住？菩薩因世俗淨智真實三昧真諦覺，正念處等三十七菩提分法觀察住。云何諦相應慧住？菩薩因菩提分法觀察真諦慧住。云何緣起生滅相應慧住？菩薩真諦覺為增上已，有因緣苦生、有因緣苦滅，觀察性住。云何有行有開發無相住？菩薩三種增上慧為增上已，有行有開發不斷無間，一切法如，離諸妄想修慧俱住。云何無行無開發無相住？即此無相住多修淳至不斷，無間增長道隨順住。云何無礙住？菩薩依快淨不動智慧三昧，於佛所說無上方廣章句義辭分別觀察住。云何最上菩薩住？菩薩住究竟菩薩道，得阿耨多羅三藐三菩提，大法灌頂一生相續。若最後身於此住，次第得無上菩提，作一切佛事住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何解行住？是菩薩初發心未得淨心地，未得淨心地菩薩所有諸行，是名解行住。種性住菩薩於餘菩薩住及如來住，生因攝因非方便，亦非得亦非清淨，何況如來住。解行住菩薩於餘菩薩住及如來住，是方便而非得亦非清淨，唯得解行及清淨向。解行住菩薩淨修歡喜住，得前方便及清淨向。歡喜住菩薩淨修增上戒住，得前方便及清淨向。如是廣說乃至最上菩薩住當如是知。最上菩薩住，次第淨修如來住前方便，如來住頓得及清淨，是為菩薩住如來住差別。云何歡喜住？菩薩淨心住，是名歡喜住。云何增上戒住？菩薩因淨心性戒具足住。云何增上意住？菩薩因增上戒淨世俗禪三昧正受住。云何菩提分法相應慧住？菩薩因世俗淨智真實三昧真諦覺，正念處等三十七菩提分法觀察住。云何諦相應慧住？菩薩因菩提分法觀察真諦慧住。云何緣起生滅相應慧住？菩薩真諦覺為增上已，有因緣苦生、有因緣苦滅，觀察性住。云何有行有開發無相住？菩薩三種增上慧為增上已，有行有開發不斷無間，一切法如，離諸妄想修慧俱住。云何無行無開發無相住？即此無相住多修淳至不斷，無間增長道隨順住。云何無礙住？菩薩依快淨不動智慧三昧，於佛所說無上方廣章句義辭分別觀察住。云何最上菩薩住？菩薩住究竟菩薩道，得阿耨多羅三藐三菩提，大法灌頂一生相續。若最後身於此住，次第得無上菩提，作一切佛事住。

解行住菩薩，修少行、斷行、不定行，所得有退轉。歡喜住乃至三種慧住菩薩，修廣行、不斷行、決定行，所得不退轉。有行有開發無相住乃至最上菩薩住菩薩，修無量行、不斷行、決定行，所得不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解行住菩薩，修少行、斷行、不定行，所得有退轉。歡喜住乃至三種慧住菩薩，修廣行、不斷行、決定行，所得不退轉。有行有開發無相住乃至最上菩薩住菩薩，修無量行、不斷行、決定行，所得不退轉。

解行住菩薩，無相修方便；歡喜住乃至增上慧住菩薩，得無相修；第一無相住、第二無相住菩薩，無相修淨；無礙住、最上菩薩住菩薩，無相修果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解行住菩薩，無相修方便；歡喜住乃至增上慧住菩薩，得無相修；第一無相住、第二無相住菩薩，無相修淨；無礙住、最上菩薩住菩薩，無相修果。

解行住菩薩行解行時有何行相？解行住菩薩行解行時，以思惟力，菩薩所作方便思惟修習，不能性自真實堅固不退，不得菩薩不退轉修如修，如是修果種種無礙神通解脫三昧正受悉皆不得，亦未離五恐畏，所謂不活畏、惡名畏、死畏、惡道畏、大眾畏。思惟修習利益眾生，不能自性哀愍，或時起邪身口意業，有時貪著五欲境界、有時慳惜所有眾具。由佛菩薩生於淨信，不能自起真實智慧，所謂三寶功德真實義、諸佛菩薩神通力、若因若果、若得義若得方便若境界，少聞少思，智慧成就不能無量，或時忘失成就菩薩遲苦之道，不能專精行大菩提熾然方便深樂淨信。於可喜不可喜色聲香味觸法或顛倒受，生二身中間，或時受誦持法久作久修。於此三事忘失正念，或時黠慧受持正法善解其義，或時不解或不善知隨順調伏，或復不知自生佛法，率意說法教授教誡，以率意故不如實知。或時虛說，如闇中射或中不中。或時退捨大菩提心，或時受菩薩戒還復毀犯，或時能作利益眾生方便或時厭惓，是故於方便退，樂於自樂，或時思惟知樂眾生。缺減而不能斷，或有除斷而數數缺減，或時能說菩薩法藏，或時聞說深妙之法而生恐怖動搖疑問。於一切眾生遠離大悲，少能安樂不能廣大。不能如上所說學菩薩所學，滿足菩薩相菩薩翼菩薩淨心，去阿耨多羅三藐三菩提遠，不能淨心深樂涅槃，捨離生死不動善根，菩提分法悉不成就。如是等是名解行住菩薩行相。解行住菩薩行下忍時，如上所說行相增。行中忍時中，行上忍時下，如是行上忍時斷此行相，次第入歡喜住，方便得歡喜住，彼一切法悉無復有住。解行住所說相違一切不染污分法成就，名淨心住。解行住菩薩有軟中上方便，展轉淨解脫，非無罪清淨。何以故？彼解脫有種種煩惱上纏生故。歡喜住菩薩解脫煩惱上纏，斷離煩惱清淨解脫生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解行住菩薩行解行時有何行相？解行住菩薩行解行時，以思惟力，菩薩所作方便思惟修習，不能性自真實堅固不退，不得菩薩不退轉修如修，如是修果種種無礙神通解脫三昧正受悉皆不得，亦未離五恐畏，所謂不活畏、惡名畏、死畏、惡道畏、大眾畏。思惟修習利益眾生，不能自性哀愍，或時起邪身口意業，有時貪著五欲境界、有時慳惜所有眾具。由佛菩薩生於淨信，不能自起真實智慧，所謂三寶功德真實義、諸佛菩薩神通力、若因若果、若得義若得方便若境界，少聞少思，智慧成就不能無量，或時忘失成就菩薩遲苦之道，不能專精行大菩提熾然方便深樂淨信。於可喜不可喜色聲香味觸法或顛倒受，生二身中間，或時受誦持法久作久修。於此三事忘失正念，或時黠慧受持正法善解其義，或時不解或不善知隨順調伏，或復不知自生佛法，率意說法教授教誡，以率意故不如實知。或時虛說，如闇中射或中不中。或時退捨大菩提心，或時受菩薩戒還復毀犯，或時能作利益眾生方便或時厭惓，是故於方便退，樂於自樂，或時思惟知樂眾生。缺減而不能斷，或有除斷而數數缺減，或時能說菩薩法藏，或時聞說深妙之法而生恐怖動搖疑問。於一切眾生遠離大悲，少能安樂不能廣大。不能如上所說學菩薩所學，滿足菩薩相菩薩翼菩薩淨心，去阿耨多羅三藐三菩提遠，不能淨心深樂涅槃，捨離生死不動善根，菩提分法悉不成就。如是等是名解行住菩薩行相。解行住菩薩行下忍時，如上所說行相增。行中忍時中，行上忍時下，如是行上忍時斷此行相，次第入歡喜住，方便得歡喜住，彼一切法悉無復有住。解行住所說相違一切不染污分法成就，名淨心住。解行住菩薩有軟中上方便，展轉淨解脫，非無罪清淨。何以故？彼解脫有種種煩惱上纏生故。歡喜住菩薩解脫煩惱上纏，斷離煩惱清淨解脫生。

云何歡喜住菩薩行相？是菩薩於解行住入歡喜住，先善入無上菩提願、善入菩提方便修習決定。決定有六種：一者能自修習起菩提願，超餘一切淨願。二者無等不共果，超餘一切世間境界。三者隨度諸眾生苦，不共一切聲聞緣覺。四者發一念願，性自然樂無量淨法及無厭行。五者得無盡願，常不退轉。六者增長勝分究竟大菩提，是名真願。真願菩薩有四事：一者何等人發心？二者緣何發心？三者發心有何相？四者發心有何福利？解行住菩薩修習一切種善根，出生菩提正行而發心，是名略說人發心。於未來世疾滿足一切種菩提具，滿足菩薩利益眾生事，滿足無上菩提一切行，滿足一切佛事而發心，是名略說緣發心。菩薩發心疾滿足一切種菩提具、菩薩利益眾生事、無上菩提一切行一切佛事，過凡夫地入菩薩位生如來家，名為佛子。決定究竟無上菩提，得不壞淨生歡喜心，離非律儀貪恚等心，一切種利益眾生、一切種菩提具、佛法佛事神力滿足。淨心攀緣意解次第，自見彼法疾行隨順，生歡喜心持諸善根，出家饒益平等離欲，身心攝受歡喜熾然，善法成就。近無上菩提清淨淨心，於大菩提生歡喜心、菩薩決定心，生離五恐畏，修無我智我想不生，云何當有我愛、眾具愛？是故離不活畏。不於他人有所求欲，常欲饒益一切眾生，是故離惡名畏。離於我見我想不生，是故離死畏。此身命終於未來世，必與諸佛菩薩共會，是故離惡道畏。觀於世間無與等者，況復過上，是故離大眾畏。如是離五恐畏已，亦得遠離聞深法畏。憍慢貢高、他不饒益、恚恨貪喜皆悉遠離，不染污不雜行一切善法，一切種精進方便淨信現在修行，於未來事生十大願。十大願如前菩提分品說。此歡喜住淨修生：一者以清淨心常願供養一切諸佛；二者受持守護諸佛正法；三者勸請諸佛轉未曾有法；四者順行菩薩正行；五者一切器具足成熟；六者一切世界悉能現生；七者自淨佛土；八者一切菩薩同一方便以大乘化；九者利益眾生一切不空；十者一切世界得阿耨多羅三藐三菩提作一切佛事。如是大願能生無量百千大願，不離眾生界、不離順世間。此諸大願，生生常行終不忘失，現法方便精進修淨，住十法歡喜住淨修生：一者一切佛法不壞信；二者方便觀緣起苦陰眾生生大悲心；三者觀苦眾生令得解脫生大慈心；四者以大慈悲欲度一切受苦眾生，自捨己身不捨眾生，捨內外物而行布施；五者為度眾生故；勤求世間出世間法心不厭惓；六者心不厭惓故知一切論；七者知一切論故，知軟中上眾生，隨其所應知世間；八者隨所應已，知時知量生慚愧心；九者如是方便得勇健力；十者得 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何歡喜住菩薩行相？是菩薩於解行住入歡喜住，先善入無上菩提願、善入菩提方便修習決定。決定有六種：一者能自修習起菩提願，超餘一切淨願。二者無等不共果，超餘一切世間境界。三者隨度諸眾生苦，不共一切聲聞緣覺。四者發一念願，性自然樂無量淨法及無厭行。五者得無盡願，常不退轉。六者增長勝分究竟大菩提，是名真願。真願菩薩有四事：一者何等人發心？二者緣何發心？三者發心有何相？四者發心有何福利？解行住菩薩修習一切種善根，出生菩提正行而發心，是名略說人發心。於未來世疾滿足一切種菩提具，滿足菩薩利益眾生事，滿足無上菩提一切行，滿足一切佛事而發心，是名略說緣發心。菩薩發心疾滿足一切種菩提具、菩薩利益眾生事、無上菩提一切行一切佛事，過凡夫地入菩薩位生如來家，名為佛子。決定究竟無上菩提，得不壞淨生歡喜心，離非律儀貪恚等心，一切種利益眾生、一切種菩提具、佛法佛事神力滿足。淨心攀緣意解次第，自見彼法疾行隨順，生歡喜心持諸善根，出家饒益平等離欲，身心攝受歡喜熾然，善法成就。近無上菩提清淨淨心，於大菩提生歡喜心、菩薩決定心，生離五恐畏，修無我智我想不生，云何當有我愛、眾具愛？是故離不活畏。不於他人有所求欲，常欲饒益一切眾生，是故離惡名畏。離於我見我想不生，是故離死畏。此身命終於未來世，必與諸佛菩薩共會，是故離惡道畏。觀於世間無與等者，況復過上，是故離大眾畏。如是離五恐畏已，亦得遠離聞深法畏。憍慢貢高、他不饒益、恚恨貪喜皆悉遠離，不染污不雜行一切善法，一切種精進方便淨信現在修行，於未來事生十大願。十大願如前菩提分品說。此歡喜住淨修生：一者以清淨心常願供養一切諸佛；二者受持守護諸佛正法；三者勸請諸佛轉未曾有法；四者順行菩薩正行；五者一切器具足成熟；六者一切世界悉能現生；七者自淨佛土；八者一切菩薩同一方便以大乘化；九者利益眾生一切不空；十者一切世界得阿耨多羅三藐三菩提作一切佛事。如是大願能生無量百千大願，不離眾生界、不離順世間。此諸大願，生生常行終不忘失，現法方便精進修淨，住十法歡喜住淨修生：一者一切佛法不壞信；二者方便觀緣起苦陰眾生生大悲心；三者觀苦眾生令得解脫生大慈心；四者以大慈悲欲度一切受苦眾生，自捨己身不捨眾生，捨內外物而行布施；五者為度眾生故；勤求世間出世間法心不厭惓；六者心不厭惓故知一切論；七者知一切論故，知軟中上眾生，隨其所應知世間；八者隨所應已，知時知量生慚愧心；九者如是方便得勇健力；十者得

世財利供養如來。如是十法淨歡喜住，所謂信悲慈施不厭，知論知世間慚愧勇健，供養如來。菩薩修此十法，於餘九住增上戒住等，觀察一切種道功德過惡，求佛菩薩所有神通樂不壞道，善攝行得依過一切住，得大菩提為大導師，度脫生死曠野眾生，教令入行，入行已得，得已果福利成，名為依住。此住者有二因緣，見無量佛、聞菩薩藏說，則能解知。知十方無量世界種種佛名，名麁淨信見。乃至得真實見，是名一因緣。復作是願，彼佛出世我當生彼。隨願往生。如是麁淨信見以願力故，見諸如來一切種供養樂具饒益，隨其所能隨其力供養法僧。於如來所聽受正法，聞已受持法次法向，以四攝事成熟眾生，一切善根迴向菩提。以三種清淨故，彼諸善根轉復清淨。如來法僧供養攝受，以四攝事成熟眾生，一切善根迴向菩提。無量億百千劫淨於身心，譬如真金如是如是著於火中，工師鍊治轉增明淨。菩薩善根轉增清淨亦復如是。若更受生為轉輪王，王閻浮提隨意自在，遠離慳貪亦化眾生離於慳垢，以四攝事攝取眾生，普令眾生得第一義。若欲精進捨家財物，於佛正法出家學道，於一念頃能具菩薩百三昧，能以三昧見百佛世界，以神通智力能動百佛世界。身亦能過光明，普遍能化一身為百，成熟眾生能。住壽百劫。能知過去百劫事、能知陰界入各百法門。化百菩薩以為眷屬，若以願力神力所作，則有無量億百千劫不可數知。是名略說歡喜住。所謂決定四事，大願出生、方便精進出生，修淨住法彼彼住淨修，見佛善根受生神力，廣說如修多羅十地歡喜地說。修多羅說十地，即此菩薩藏摩得勒伽說十住。攝受眾生故說地，自受行住故說住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世財利供養如來。如是十法淨歡喜住，所謂信悲慈施不厭，知論知世間慚愧勇健，供養如來。菩薩修此十法，於餘九住增上戒住等，觀察一切種道功德過惡，求佛菩薩所有神通樂不壞道，善攝行得依過一切住，得大菩提為大導師，度脫生死曠野眾生，教令入行，入行已得，得已果福利成，名為依住。此住者有二因緣，見無量佛、聞菩薩藏說，則能解知。知十方無量世界種種佛名，名麁淨信見。乃至得真實見，是名一因緣。復作是願，彼佛出世我當生彼。隨願往生。如是麁淨信見以願力故，見諸如來一切種供養樂具饒益，隨其所能隨其力供養法僧。於如來所聽受正法，聞已受持法次法向，以四攝事成熟眾生，一切善根迴向菩提。以三種清淨故，彼諸善根轉復清淨。如來法僧供養攝受，以四攝事成熟眾生，一切善根迴向菩提。無量億百千劫淨於身心，譬如真金如是如是著於火中，工師鍊治轉增明淨。菩薩善根轉增清淨亦復如是。若更受生為轉輪王，王閻浮提隨意自在，遠離慳貪亦化眾生離於慳垢，以四攝事攝取眾生，普令眾生得第一義。若欲精進捨家財物，於佛正法出家學道，於一念頃能具菩薩百三昧，能以三昧見百佛世界，以神通智力能動百佛世界。身亦能過光明，普遍能化一身為百，成熟眾生能。住壽百劫。能知過去百劫事、能知陰界入各百法門。化百菩薩以為眷屬，若以願力神力所作，則有無量億百千劫不可數知。是名略說歡喜住。所謂決定四事，大願出生、方便精進出生，修淨住法彼彼住淨修，見佛善根受生神力，廣說如修多羅十地歡喜地說。修多羅說十地，即此菩薩藏摩得勒伽說十住。攝受眾生故說地，自受行住故說住。

云何增上戒住菩薩行相？是菩薩於歡喜住得十種淨心：一者一切種供養尊重福田先語問訊心；二者同法菩薩親近樂住心；三者勝一切煩惱諸纏魔業心；四者見一切行過惡心；五者見涅槃福利心；六者常修菩提分法善根心；七者隨順修菩提空閑淨處心；八者不念世間貪愛貢高利養心；九者離聲聞乘向大乘心；十者一切種利益眾生心。如是十種心生，名得淨心。如是淨心滿足，次第入增上戒住。入增上戒住已，性戒具足，轉邪業迹所攝惡戒一切不行，況復中上。如是性戒具足染污不染污業、善趣惡趣業迹、因處果處如實知，報果依果及彼業如實知，自斷十惡行十善業，復以此法教授眾生。毒業過患惡眾生界等無差別，善業惡業第一義苦種種眾難，得廣大哀愍，見佛善根，清淨如前說。譬如真金得加私藥，著於火中轉增明淨。菩薩善根清淨亦復如是。此住清淨心成就受生，作轉輪王王四天下，以自在力令諸眾生離諸惡戒行善業迹，神力十事如修多羅說。是名略說增上戒住。所謂淨心性戒具足，離一切惡戒離一切業迹，一切因果如實知，分別四種業教授眾生，眾生界善惡業生苦眾難，得廣大哀愍，見佛善根，清淨受生神力，廣說如修多羅十地離垢地說。離惡戒垢故名離垢，彼離垢地即是增上戒住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何增上戒住菩薩行相？是菩薩於歡喜住得十種淨心：一者一切種供養尊重福田先語問訊心；二者同法菩薩親近樂住心；三者勝一切煩惱諸纏魔業心；四者見一切行過惡心；五者見涅槃福利心；六者常修菩提分法善根心；七者隨順修菩提空閑淨處心；八者不念世間貪愛貢高利養心；九者離聲聞乘向大乘心；十者一切種利益眾生心。如是十種心生，名得淨心。如是淨心滿足，次第入增上戒住。入增上戒住已，性戒具足，轉邪業迹所攝惡戒一切不行，況復中上。如是性戒具足染污不染污業、善趣惡趣業迹、因處果處如實知，報果依果及彼業如實知，自斷十惡行十善業，復以此法教授眾生。毒業過患惡眾生界等無差別，善業惡業第一義苦種種眾難，得廣大哀愍，見佛善根，清淨如前說。譬如真金得加私藥，著於火中轉增明淨。菩薩善根清淨亦復如是。此住清淨心成就受生，作轉輪王王四天下，以自在力令諸眾生離諸惡戒行善業迹，神力十事如修多羅說。是名略說增上戒住。所謂淨心性戒具足，離一切惡戒離一切業迹，一切因果如實知，分別四種業教授眾生，眾生界善惡業生苦眾難，得廣大哀愍，見佛善根，清淨受生神力，廣說如修多羅十地離垢地說。離惡戒垢故名離垢，彼離垢地即是增上戒住。

云何增上意住菩薩行相？是菩薩於增上戒住得十種思惟。十種思惟滿具足已，過增上戒住入增上意住。一者淨十種淨心；二者離十種不淨心；三者一切有漏法能生厭離；四者知修對治法；五者修對治法不退轉；六者堅固對治勝一切有漏一切魔業；七者於諸佛法無有退弱；八者於諸苦行不以為難；九者信解大乘不樂小乘；十者一切種利益眾生。增上意住菩薩，觀一切行無量過惡生於厭離，觀佛智慧功德福利，生於正念淳淨信心。觀眾生界種種苦行，悲念眾生而依於義，於有為行不為放逸，於大菩提熾然精進。於諸眾生生大悲心，令諸眾生究竟脫苦。觀察一切煩惱障礙解脫正智，觀察法界一切妄想煩惱所起對治智慧，成就智慧三昧等觀。聞菩薩藏以為方便，因聞方便勤修精進。聞正法故不惜身命，無內外物而不布施。無有尊重而不恭敬，無有正教而不奉行，無有身苦而不求法。以愛念心聞一四句偈，勝於愛念三千大千世界大珍寶聚。若聞一偈正向佛道，淨修菩薩行勝得一切轉輪聖王、護世、帝釋、魔梵諸王。若有人言：「我有此法正向佛道，淨修菩薩行，若能投大火坑受大苦者，當為汝說。」菩薩聞已歡喜樂受作是念：「若聞正法正向佛道淨修菩薩行，正使三千大千世界大火熾然乃至梵天，尚入其中，況復小火。經地獄苦尚求佛法，況復小苦。」如是精進方便思惟求法，如法次法向隨順佛法，不以文字音聲清淨。作是念已，因聞正緣法相，離欲惡不善法，得世俗四禪、四無色、四無量、五神通，捨諸禪三昧正受，以願力故來生欲界，觀彼眾生能滿菩提分法者而生彼處。離欲故，欲縛斷；捨諸禪正受故，有縛斷。解行住先如是法，如解脫見縛斷耶，貪恚癡畢竟不行，見佛善根清淨如前說。譬如真金數被鍊治離垢明淨，菩薩善根轉增清淨亦復如是。若更受生得帝釋身，以離欲善法調伏眾生，神力勝前諸住百千萬倍。是名略說增上意住。所謂十種思惟成就入一切行，眾生界大菩提正分別真實苦解脫方便，正求大恭敬求法，法次法向巧便出生諸禪三昧，正受神通捨於諸禪，以願力故隨所欲生，見佛善根清淨受生神力，廣說如修多羅十地明地說。聞行法，行法明照，三昧明照故名明地，內心清淨故名增上意住。彼明地即此增上意住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何增上意住菩薩行相？是菩薩於增上戒住得十種思惟。十種思惟滿具足已，過增上戒住入增上意住。一者淨十種淨心；二者離十種不淨心；三者一切有漏法能生厭離；四者知修對治法；五者修對治法不退轉；六者堅固對治勝一切有漏一切魔業；七者於諸佛法無有退弱；八者於諸苦行不以為難；九者信解大乘不樂小乘；十者一切種利益眾生。增上意住菩薩，觀一切行無量過惡生於厭離，觀佛智慧功德福利，生於正念淳淨信心。觀眾生界種種苦行，悲念眾生而依於義，於有為行不為放逸，於大菩提熾然精進。於諸眾生生大悲心，令諸眾生究竟脫苦。觀察一切煩惱障礙解脫正智，觀察法界一切妄想煩惱所起對治智慧，成就智慧三昧等觀。聞菩薩藏以為方便，因聞方便勤修精進。聞正法故不惜身命，無內外物而不布施。無有尊重而不恭敬，無有正教而不奉行，無有身苦而不求法。以愛念心聞一四句偈，勝於愛念三千大千世界大珍寶聚。若聞一偈正向佛道，淨修菩薩行勝得一切轉輪聖王、護世、帝釋、魔梵諸王。若有人言：「我有此法正向佛道，淨修菩薩行，若能投大火坑受大苦者，當為汝說。」菩薩聞已歡喜樂受作是念：「若聞正法正向佛道淨修菩薩行，正使三千大千世界大火熾然乃至梵天，尚入其中，況復小火。經地獄苦尚求佛法，況復小苦。」如是精進方便思惟求法，如法次法向隨順佛法，不以文字音聲清淨。作是念已，因聞正緣法相，離欲惡不善法，得世俗四禪、四無色、四無量、五神通，捨諸禪三昧正受，以願力故來生欲界，觀彼眾生能滿菩提分法者而生彼處。離欲故，欲縛斷；捨諸禪正受故，有縛斷。解行住先如是法，如解脫見縛斷耶，貪恚癡畢竟不行，見佛善根清淨如前說。譬如真金數被鍊治離垢明淨，菩薩善根轉增清淨亦復如是。若更受生得帝釋身，以離欲善法調伏眾生，神力勝前諸住百千萬倍。是名略說增上意住。所謂十種思惟成就入一切行，眾生界大菩提正分別真實苦解脫方便，正求大恭敬求法，法次法向巧便出生諸禪三昧，正受神通捨於諸禪，以願力故隨所欲生，見佛善根清淨受生神力，廣說如修多羅十地明地說。聞行法，行法明照，三昧明照故名明地，內心清淨故名增上意住。彼明地即此增上意住。

云何菩薩菩提分法相應增上慧住？是菩薩於增上意住，得十法明增上滿足已，入初增上慧住。十法明如修多羅說。謂平等第一義，若煩惱惱若清淨淨、煩惱繫惱無上清淨淨。是名略說法明義。住此住者，十智成熟，不壞淨為首，如修多羅說。十智成熟生如來家，逮得自在十智觀察。為增上已，修念處等三十七菩提分法，如修多羅說。修集彼法，故身見等離陰界入，微細愛著畢竟不生。如來不稱歎業一切不行，所稱歎者一切隨順。如如真實心轉柔和，修種種行其心快淨，知恩報恩隨順功德，種種淨法皆悉成就。修上地業得大精進，因彼精進淨心深心信解滿足，因彼正法外道魔怨不能傾動。見佛善根清淨如前說。譬如真金為莊嚴具，餘金不及；菩薩善根亦復如是，勝餘下地菩薩功德。如育多摩尼光明清淨，餘珠不及，一切風雨所不能滅。如是菩薩，下地菩薩聲聞緣覺智慧光明所不能及，魔怨煩惱皆不能壞。若更受生作焰摩天王，以諸善法教化眾生破身見等，神通力勝於前住百千萬倍。是名略說菩提分法增上慧住。所謂十法明成就，入十種成熟修菩提分法身見等，一切著斷制業聽業若離若修。因彼心轉柔和，隨順功德皆悉成就，修上地業得大精進。因彼精進淨心深心信解清淨，因彼正法魔怨不動，見佛善根清淨受生神力，廣說如修多羅十地焰地說。彼地菩提分法智焰種，正說法智明照世間，是故彼地名為焰。彼焰地即此菩提分法相應增上慧住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何菩薩菩提分法相應增上慧住？是菩薩於增上意住，得十法明增上滿足已，入初增上慧住。十法明如修多羅說。謂平等第一義，若煩惱惱若清淨淨、煩惱繫惱無上清淨淨。是名略說法明義。住此住者，十智成熟，不壞淨為首，如修多羅說。十智成熟生如來家，逮得自在十智觀察。為增上已，修念處等三十七菩提分法，如修多羅說。修集彼法，故身見等離陰界入，微細愛著畢竟不生。如來不稱歎業一切不行，所稱歎者一切隨順。如如真實心轉柔和，修種種行其心快淨，知恩報恩隨順功德，種種淨法皆悉成就。修上地業得大精進，因彼精進淨心深心信解滿足，因彼正法外道魔怨不能傾動。見佛善根清淨如前說。譬如真金為莊嚴具，餘金不及；菩薩善根亦復如是，勝餘下地菩薩功德。如育多摩尼光明清淨，餘珠不及，一切風雨所不能滅。如是菩薩，下地菩薩聲聞緣覺智慧光明所不能及，魔怨煩惱皆不能壞。若更受生作焰摩天王，以諸善法教化眾生破身見等，神通力勝於前住百千萬倍。是名略說菩提分法增上慧住。所謂十法明成就，入十種成熟修菩提分法身見等，一切著斷制業聽業若離若修。因彼心轉柔和，隨順功德皆悉成就，修上地業得大精進。因彼精進淨心深心信解清淨，因彼正法魔怨不動，見佛善根清淨受生神力，廣說如修多羅十地焰地說。彼地菩提分法智焰種，正說法智明照世間，是故彼地名為焰。彼焰地即此菩提分法相應增上慧住。

云何菩薩諦相應增上慧住？是菩薩於初增上慧住，得十平等淨心。增上滿足已，入第二增上慧住。十平等淨心，如修多羅說。謂無等等覺，超餘眾生，於法如等，是名略說平等淨心義。住此住者智慧增進，於四聖諦有十種如實知，如修多羅說。若緣他、若自知、若俱知，如修多羅、毘尼摩得勒伽說。現在苦、苦因、苦因滅、苦因滅方便道，是名略說十種四聖諦。知是諦方便，破壞一切有為行，於諸眾生大悲增長。前際後際於四真諦愚惑邪向，令入解脫功德智慧眾具。成熟修行正願正念正智正說等種種真實功德，增長無餘，思惟一切種，成熟方便成熟眾生。攝眾生故修世俗書論，如修多羅說。以工巧業一切，出生悲心，誘進安立菩提，隨順世間方便惠施。四大錯亂非人所持令得休息，無罪戲樂眾具饒益，因此饒益引令樂法，以住止眾具而為饒益。王賊所惱度令安隱，處非處方便若聽若制吉非吉事惠施成就，現法展轉清淨饒益，諸顛倒者為說正道。是名攝受眾生世俗工巧平等義。見佛善根清淨如前說。譬如真金眾寶廁填，光明清淨勝於餘金。如是菩薩智慧方便，勝餘菩薩聲聞緣覺。譬如日月宮殿，一切風輪不能令失。如是菩薩智慧方便，不為世法之所毀壞。若更受生為兜率天王，以諸善法破壞一切外道邪法，神通力勝於前住億百千倍。是名略說諦相應增上慧住。所謂平等淨心成就，入諦觀增長破壞諸行，於諸眾生大悲增長，功德智慧眾具成熟，正願正念正智正說等功德增長無餘，思惟一切種成熟方便，成就眾生工巧出生，見佛善根清淨受生神力，廣說如修多羅十地難勝地說。決定智慧難勝，是故彼地名為難勝。彼難勝地即此諦相應增上慧住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何菩薩諦相應增上慧住？是菩薩於初增上慧住，得十平等淨心。增上滿足已，入第二增上慧住。十平等淨心，如修多羅說。謂無等等覺，超餘眾生，於法如等，是名略說平等淨心義。住此住者智慧增進，於四聖諦有十種如實知，如修多羅說。若緣他、若自知、若俱知，如修多羅、毘尼摩得勒伽說。現在苦、苦因、苦因滅、苦因滅方便道，是名略說十種四聖諦。知是諦方便，破壞一切有為行，於諸眾生大悲增長。前際後際於四真諦愚惑邪向，令入解脫功德智慧眾具。成熟修行正願正念正智正說等種種真實功德，增長無餘，思惟一切種，成熟方便成熟眾生。攝眾生故修世俗書論，如修多羅說。以工巧業一切，出生悲心，誘進安立菩提，隨順世間方便惠施。四大錯亂非人所持令得休息，無罪戲樂眾具饒益，因此饒益引令樂法，以住止眾具而為饒益。王賊所惱度令安隱，處非處方便若聽若制吉非吉事惠施成就，現法展轉清淨饒益，諸顛倒者為說正道。是名攝受眾生世俗工巧平等義。見佛善根清淨如前說。譬如真金眾寶廁填，光明清淨勝於餘金。如是菩薩智慧方便，勝餘菩薩聲聞緣覺。譬如日月宮殿，一切風輪不能令失。如是菩薩智慧方便，不為世法之所毀壞。若更受生為兜率天王，以諸善法破壞一切外道邪法，神通力勝於前住億百千倍。是名略說諦相應增上慧住。所謂平等淨心成就，入諦觀增長破壞諸行，於諸眾生大悲增長，功德智慧眾具成熟，正願正念正智正說等功德增長無餘，思惟一切種成熟方便，成就眾生工巧出生，見佛善根清淨受生神力，廣說如修多羅十地難勝地說。決定智慧難勝，是故彼地名為難勝。彼難勝地即此諦相應增上慧住。

云何菩薩緣起相應增上慧住？是菩薩於諦相應增上慧住，得十平等法。增上滿足已，入第六住。一者一切法第一義自性平等；二者無言說行無相平等；三者無生平等；四者因緣不起平等；五者畢竟寂滅平等；六者離諸虛偽平等；七者一切行無取無捨平等；八者一切法離平等；九者妄想境界如幻如化平等；十者妄想境界有無無二平等。是名略說十平等法。住此住者，於諸眾生大悲增長，專樂菩提，知諸世間合散生滅緣起正行，了知依緣出生智慧，及三解脫門空無相無願，依三三昧離我我所，知者作者有性無性相。如是第一義方便，思惟眾生煩惱結縛，因緣和合有為危脆，著我我所生諸過惡，離煩惱結縛因緣。和合自護故，不滅一切有為。攝眾生故，如是智慧慈悲隨順，住無障礙解脫般若波羅蜜。住無礙智解脫已，於一切世間行無礙，如是住者名第七地菩薩。方便行忍隨順忍所攝，住無障礙解脫般若波羅蜜，修菩提因緣不退轉，世俗有為一切不住，亦不住彼休息寂滅。如是方便智慧隨順入空三昧門，百萬空三昧門現在前。如空三昧，無相、無願三昧門亦如是。此諸三昧門現前已得不壞心，一切種佛法殊勝，外道魔怨所不能壞，餘如前說。譬如真金眾寶廁填勝於餘金。如是菩薩善根清淨勝於一切。譬如月光除眾生惱，一切風輪不能障蔽。菩薩智慧光明為諸眾生息煩惱火，一切魔怨不能斷絕。若更受生為善化自在天王，常以善法滅除眾生一切憍慢，神通力勝前億百千倍。是名略說緣起相應增上慧住。所謂平等法成就入，覺諸緣起生解脫門，離諸邪想方便攝受，住無障礙解脫般若波羅蜜，得無量三昧得不壞心，佛法殊勝，見佛善根清淨受生神力，廣說如修多羅十地現前地說。無礙智現前，是故彼地名為現前。即此地名為緣起相應增上慧住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何菩薩緣起相應增上慧住？是菩薩於諦相應增上慧住，得十平等法。增上滿足已，入第六住。一者一切法第一義自性平等；二者無言說行無相平等；三者無生平等；四者因緣不起平等；五者畢竟寂滅平等；六者離諸虛偽平等；七者一切行無取無捨平等；八者一切法離平等；九者妄想境界如幻如化平等；十者妄想境界有無無二平等。是名略說十平等法。住此住者，於諸眾生大悲增長，專樂菩提，知諸世間合散生滅緣起正行，了知依緣出生智慧，及三解脫門空無相無願，依三三昧離我我所，知者作者有性無性相。如是第一義方便，思惟眾生煩惱結縛，因緣和合有為危脆，著我我所生諸過惡，離煩惱結縛因緣。和合自護故，不滅一切有為。攝眾生故，如是智慧慈悲隨順，住無障礙解脫般若波羅蜜。住無礙智解脫已，於一切世間行無礙，如是住者名第七地菩薩。方便行忍隨順忍所攝，住無障礙解脫般若波羅蜜，修菩提因緣不退轉，世俗有為一切不住，亦不住彼休息寂滅。如是方便智慧隨順入空三昧門，百萬空三昧門現在前。如空三昧，無相、無願三昧門亦如是。此諸三昧門現前已得不壞心，一切種佛法殊勝，外道魔怨所不能壞，餘如前說。譬如真金眾寶廁填勝於餘金。如是菩薩善根清淨勝於一切。譬如月光除眾生惱，一切風輪不能障蔽。菩薩智慧光明為諸眾生息煩惱火，一切魔怨不能斷絕。若更受生為善化自在天王，常以善法滅除眾生一切憍慢，神通力勝前億百千倍。是名略說緣起相應增上慧住。所謂平等法成就入，覺諸緣起生解脫門，離諸邪想方便攝受，住無障礙解脫般若波羅蜜，得無量三昧得不壞心，佛法殊勝，見佛善根清淨受生神力，廣說如修多羅十地現前地說。無礙智現前，是故彼地名為現前。即此地名為緣起相應增上慧住。

云何菩薩有行有開發無相住？是菩薩於緣起相應增上慧住，具足十方便慧，次第出生世間共不共勝進道。增上滿足已，入第七住。十方便慧如修多羅說。謂出生世間善法，攝受福德安樂眾生，福德眾具菩提分法悉得增長，不共一切聲聞緣覺。知眾生界、法界、世界、如來身口意，是名略說方便慧出生道。如是功德次第勝進，入無量無數如來境界所起處無開發無相想，見無量佛境界所起處無間無斷修習一切威儀，行住思惟不離一切處道，於念念中具足十波羅蜜及一切菩提分法，非如餘住。第一歡喜住修習正願，第二住離惡戒垢，第三住願轉增長得法光明，第四住入道，第五住入世間所作，第六住入甚深法門；此第七住起一切佛法滿足助菩提法。是菩薩方便行滿攝受住智神通清淨行，菩薩於此住，次第入清淨第八住。住第八住者一向清淨，第七住雜淨方便。入不染污名不染污行，此第七住貪等煩惱斷故，不名有煩惱。不得佛智慧，如實心清淨故。不名離煩惱，此第七住成就無量身口意業，如佛所歎業，如前說五住所得。世間工業智自然滿足，為三千大千世界大師，唯除上地菩薩及如來，餘無及者。一切禪定菩提分法，皆現前修而不受報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何菩薩有行有開發無相住？是菩薩於緣起相應增上慧住，具足十方便慧，次第出生世間共不共勝進道。增上滿足已，入第七住。十方便慧如修多羅說。謂出生世間善法，攝受福德安樂眾生，福德眾具菩提分法悉得增長，不共一切聲聞緣覺。知眾生界、法界、世界、如來身口意，是名略說方便慧出生道。如是功德次第勝進，入無量無數如來境界所起處無開發無相想，見無量佛境界所起處無間無斷修習一切威儀，行住思惟不離一切處道，於念念中具足十波羅蜜及一切菩提分法，非如餘住。第一歡喜住修習正願，第二住離惡戒垢，第三住願轉增長得法光明，第四住入道，第五住入世間所作，第六住入甚深法門；此第七住起一切佛法滿足助菩提法。是菩薩方便行滿攝受住智神通清淨行，菩薩於此住，次第入清淨第八住。住第八住者一向清淨，第七住雜淨方便。入不染污名不染污行，此第七住貪等煩惱斷故，不名有煩惱。不得佛智慧，如實心清淨故。不名離煩惱，此第七住成就無量身口意業，如佛所歎業，如前說五住所得。世間工業智自然滿足，為三千大千世界大師，唯除上地菩薩及如來，餘無及者。一切禪定菩提分法，皆現前修而不受報。

菩薩於此住，思惟方便入善伏三昧，生百萬三昧，超過一切聲聞緣覺三昧境界，遠離煩惱諸妄想行，隨順甚深身口意業，不捨方便勝進之道，顧念眾生滿足菩提，離一切相，無量身口意業生淨修無生法忍。於此住超過自覺境界，餘六住佛法攀緣。第六住菩薩能入寂滅，今住此地念念寂滅而不證寂滅，得未曾有身口意業不思議實際而不證實際。如是方便智生為增上已，行共一切眾生行，照明世間，餘如修多羅說。取要言之，為功德事親屬想攝受，修習勝進住三解脫，求下乘者方便調伏，受五欲者求殊勝欲，轉諸邪見隨順正念，於諸大會皆悉隨順，餘如前說。譬如真金一切摩尼眾寶廁填，勝閻浮檀金；菩薩善根清淨，勝於一切聲聞緣覺及餘離垢菩薩。譬如日光照閻浮提，一切濕穢皆令乾消，勝於餘光；是菩薩智慧光明，能令眾生煩惱乾消，勝於一切聲聞緣覺及餘菩薩智慧光明。若更受生，作他化自在天王，以智慧饒益，一切神力勝前億百千倍。是名略說有行有開發無相住。所謂方便慧勝進道成就入，入如來境界所起處，無間方便於念念中具菩提分法，染污不染污建立方便行，滿足攝受淨身口意業，一切世間工巧業滿足，得無量三昧，不共一切聲聞緣覺，念念寂滅行於一切共世間行，見佛善根清淨受生神力，廣說如修多羅十地遠行地說。方便行滿足，是故彼地名為遠行。即此地名為有行有開發無相住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩於此住，思惟方便入善伏三昧，生百萬三昧，超過一切聲聞緣覺三昧境界，遠離煩惱諸妄想行，隨順甚深身口意業，不捨方便勝進之道，顧念眾生滿足菩提，離一切相，無量身口意業生淨修無生法忍。於此住超過自覺境界，餘六住佛法攀緣。第六住菩薩能入寂滅，今住此地念念寂滅而不證寂滅，得未曾有身口意業不思議實際而不證實際。如是方便智生為增上已，行共一切眾生行，照明世間，餘如修多羅說。取要言之，為功德事親屬想攝受，修習勝進住三解脫，求下乘者方便調伏，受五欲者求殊勝欲，轉諸邪見隨順正念，於諸大會皆悉隨順，餘如前說。譬如真金一切摩尼眾寶廁填，勝閻浮檀金；菩薩善根清淨，勝於一切聲聞緣覺及餘離垢菩薩。譬如日光照閻浮提，一切濕穢皆令乾消，勝於餘光；是菩薩智慧光明，能令眾生煩惱乾消，勝於一切聲聞緣覺及餘菩薩智慧光明。若更受生，作他化自在天王，以智慧饒益，一切神力勝前億百千倍。是名略說有行有開發無相住。所謂方便慧勝進道成就入，入如來境界所起處，無間方便於念念中具菩提分法，染污不染污建立方便行，滿足攝受淨身口意業，一切世間工巧業滿足，得無量三昧，不共一切聲聞緣覺，念念寂滅行於一切共世間行，見佛善根清淨受生神力，廣說如修多羅十地遠行地說。方便行滿足，是故彼地名為遠行。即此地名為有行有開發無相住。

云何菩薩無行無開發無相住？是菩薩於初無相住，得十種入一切法第一義智，如修多羅說。謂三世法如所應，無生無起無相無成，第一義離言說自性，不知言說行自性相生無智邪見計著，知離言說事，初中後一切時煩惱平等入離妄想平等，一切煩惱悉皆遠離，是名略說入第一義智。此十種智增上滿足已，入第八清淨住，是名得快淨第一無生法忍菩薩。復有四種求求一切法，四種如實知知一切法。以求知故離一切妄想計著，現法一切煩惱不起，來世一切究竟不生妄想計著。四種求、四種如實知，如前真實品說。從解行住乃至有行有開發無相住，未得快淨；於此住乃得快淨，是故名第一無生法忍。得無生法忍已，得甚深行，離初無相住四種惱患：一者有行有開發；二者淨地勤方便；三者一切眾生利益堪能勤方便；四者微細想行，是故此住名為快淨。於甚深法門法流水中，如來勸發出生無量門智慧神通諸業饒益。以勸發故，無量尊身智慧出生，得十自在，如修多羅說。得自在故，欲久近住隨意即能，諸禪解脫、隨意所欲資生眾具、世工巧業悉得隨意，一切生處一切受生隨意往生，一切神力一切誓願隨意能得，變一切物成於金寶隨意能成，欲知法界名身句身味身於一切法建立巧便即能知之。如是自在力果報福利，如修多羅說。於念念中常等見佛，善根清淨受生神力金光明喻，如修多羅說。是名略說無行無開發無相住。所謂第一義智成就，入得不起法忍，惱亂悉離，得快淨住甚深法門。諸佛勸發出生無量智慧神通諸業饒益，無量尊身智慧出生，得大勢力得大自在力，福利果報善根清淨受生神力，廣說如修多羅十地不動地說。離有行有開發乘不動勝進道，是故彼地名為不動。即此地名為無行無開發無相住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何菩薩無行無開發無相住？是菩薩於初無相住，得十種入一切法第一義智，如修多羅說。謂三世法如所應，無生無起無相無成，第一義離言說自性，不知言說行自性相生無智邪見計著，知離言說事，初中後一切時煩惱平等入離妄想平等，一切煩惱悉皆遠離，是名略說入第一義智。此十種智增上滿足已，入第八清淨住，是名得快淨第一無生法忍菩薩。復有四種求求一切法，四種如實知知一切法。以求知故離一切妄想計著，現法一切煩惱不起，來世一切究竟不生妄想計著。四種求、四種如實知，如前真實品說。從解行住乃至有行有開發無相住，未得快淨；於此住乃得快淨，是故名第一無生法忍。得無生法忍已，得甚深行，離初無相住四種惱患：一者有行有開發；二者淨地勤方便；三者一切眾生利益堪能勤方便；四者微細想行，是故此住名為快淨。於甚深法門法流水中，如來勸發出生無量門智慧神通諸業饒益。以勸發故，無量尊身智慧出生，得十自在，如修多羅說。得自在故，欲久近住隨意即能，諸禪解脫、隨意所欲資生眾具、世工巧業悉得隨意，一切生處一切受生隨意往生，一切神力一切誓願隨意能得，變一切物成於金寶隨意能成，欲知法界名身句身味身於一切法建立巧便即能知之。如是自在力果報福利，如修多羅說。於念念中常等見佛，善根清淨受生神力金光明喻，如修多羅說。是名略說無行無開發無相住。所謂第一義智成就，入得不起法忍，惱亂悉離，得快淨住甚深法門。諸佛勸發出生無量智慧神通諸業饒益，無量尊身智慧出生，得大勢力得大自在力，福利果報善根清淨受生神力，廣說如修多羅十地不動地說。離有行有開發乘不動勝進道，是故彼地名為不動。即此地名為無行無開發無相住。

云何菩薩無礙住？是菩薩樂深解脫上勝進智，知佛法藏、菩薩一切種行，為人廣說。於所說法所可為說悉如實知，所可說法煩惱清淨、誰惱誰淨悉如實知。如是善說法，名大法師。得無量陀羅尼，善諸音聲辯才無盡法陀羅尼攝受堪能成就。乃至出生菩薩無礙智，坐於法座，所可說法眾生樂受堪能成熟，如修多羅說。善根清淨受生神力，如修多羅說。是名略說菩薩無礙住。所謂樂深解脫說法行智不思議大法師，善根清淨受生神力，廣說如修多羅十地善慧地說。安樂一切眾生，淨修菩薩無礙廣說大法，是故彼地名為善慧。即此地名為無礙住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何菩薩無礙住？是菩薩樂深解脫上勝進智，知佛法藏、菩薩一切種行，為人廣說。於所說法所可為說悉如實知，所可說法煩惱清淨、誰惱誰淨悉如實知。如是善說法，名大法師。得無量陀羅尼，善諸音聲辯才無盡法陀羅尼攝受堪能成就。乃至出生菩薩無礙智，坐於法座，所可說法眾生樂受堪能成熟，如修多羅說。善根清淨受生神力，如修多羅說。是名略說菩薩無礙住。所謂樂深解脫說法行智不思議大法師，善根清淨受生神力，廣說如修多羅十地善慧地說。安樂一切眾生，淨修菩薩無礙廣說大法，是故彼地名為善慧。即此地名為無礙住。

云何最上菩薩住？是菩薩於無礙住，淨修一切種法王所應灌頂法，得離垢等無量三昧，作所應作，最後益一切智灌頂三昧現在前，得一切佛同坐身，蓮華眷屬光明普照，得一切種一切智灌頂，一切剛強悉調伏。得解脫方便佛所住智，無量解脫總持神通，得大念智言辭部分及大神通，善根清淨受生神力。是名略說最上菩薩住，廣說如修多羅十地法雲地說。法雲地菩薩滿足菩薩道，滿足菩提眾具，得菩薩勝慧興大法雲，以正覺自覺雨諸眾生，煩惱垢穢悉令休息，種種善根增長成熟，是故彼地名為法雲。即此地名為最上菩薩住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何最上菩薩住？是菩薩於無礙住，淨修一切種法王所應灌頂法，得離垢等無量三昧，作所應作，最後益一切智灌頂三昧現在前，得一切佛同坐身，蓮華眷屬光明普照，得一切種一切智灌頂，一切剛強悉調伏。得解脫方便佛所住智，無量解脫總持神通，得大念智言辭部分及大神通，善根清淨受生神力。是名略說最上菩薩住，廣說如修多羅十地法雲地說。法雲地菩薩滿足菩薩道，滿足菩提眾具，得菩薩勝慧興大法雲，以正覺自覺雨諸眾生，煩惱垢穢悉令休息，種種善根增長成熟，是故彼地名為法雲。即此地名為最上菩薩住。

如上說展轉上功德，前地所無。彼一一住，若中上根者，一一經億百千大劫，多有成就軟根者不在數中。彼一切住，要經三阿僧祇大劫。初阿僧祇大劫解行住過得歡喜住，五行勝進第二阿僧祇大劫歡喜住，乃至有開發無相住過得無開發無相住，此即決定淨心菩薩決定勝進。第三阿僧祇大劫，無開發無相住及無礙智住過，得最上菩薩住。劫有二種：一者日月晝夜時節歲數無量，故名阿僧祇。二者大劫無量，故名阿僧祇。彼歲數阿僧祇劫，是前阿僧祇菩薩所過；後三阿僧祇大劫無有過。若菩薩增上精進，能轉中劫，不能轉大劫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如上說展轉上功德，前地所無。彼一一住，若中上根者，一一經億百千大劫，多有成就軟根者不在數中。彼一切住，要經三阿僧祇大劫。初阿僧祇大劫解行住過得歡喜住，五行勝進第二阿僧祇大劫歡喜住，乃至有開發無相住過得無開發無相住，此即決定淨心菩薩決定勝進。第三阿僧祇大劫，無開發無相住及無礙智住過，得最上菩薩住。劫有二種：一者日月晝夜時節歲數無量，故名阿僧祇。二者大劫無量，故名阿僧祇。彼歲數阿僧祇劫，是前阿僧祇菩薩所過；後三阿僧祇大劫無有過。若菩薩增上精進，能轉中劫，不能轉大劫。

如是十二住菩薩，三阿僧祇大劫，煩惱障分染污、智障分染污斷；彼三住，煩惱障分染污斷：歡喜住，惡趣煩惱分斷，增上中煩惱分一切不行。無開發無相住，無生法忍清淨相續，煩惱染污分一切不行。最上菩薩住，一切煩惱習使障斷，入如來住。智障染污分有三種：一者皮；二者膚；三者骨。歡喜住斷皮障，無開發無相住斷膚障，如來住斷骨障，一切障清淨。於此三住智障斷，餘住隨其次第真實莊嚴。如是十三住，有十一種淨：第一種性淨；第二解行淨；第三淨心淨；第四戒淨；第五意淨；第六、第七、第八正見淨；第九方便行滿足淨；第十真實智神通出生淨；第十一正義無盡說無礙淨；第十二隨順一切種一切所知智淨；第十三如來住一切煩惱障習使智障習使淨。如前菩薩功德品說八法攝，一切摩訶衍菩薩藏所攝。此十三住，攝第一第二住信心生解行住，於菩薩藏得聞慧思慧；第三住得淨心及初修慧行；第四住乃至第九有行有開發無相住修惠廣；第十第十一第十二住，淨修慧行所攝修慧果，成如來住畢竟出離。聲聞住法亦有十二，如菩薩次第當知。一者聲聞自種性住；二者入正未越次取證方便住；三者越次取證住；四者得不壞淨未聖戒轉上漏盡住；五者依增上戒增上意學出生住；第六、第七、第八得真諦智增上慧學住；九者觀察生死無相三昧方便住；十者究竟無相住；十一者解脫覺處住；十二者一切種阿羅漢住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是十二住菩薩，三阿僧祇大劫，煩惱障分染污、智障分染污斷；彼三住，煩惱障分染污斷：歡喜住，惡趣煩惱分斷，增上中煩惱分一切不行。無開發無相住，無生法忍清淨相續，煩惱染污分一切不行。最上菩薩住，一切煩惱習使障斷，入如來住。智障染污分有三種：一者皮；二者膚；三者骨。歡喜住斷皮障，無開發無相住斷膚障，如來住斷骨障，一切障清淨。於此三住智障斷，餘住隨其次第真實莊嚴。如是十三住，有十一種淨：第一種性淨；第二解行淨；第三淨心淨；第四戒淨；第五意淨；第六、第七、第八正見淨；第九方便行滿足淨；第十真實智神通出生淨；第十一正義無盡說無礙淨；第十二隨順一切種一切所知智淨；第十三如來住一切煩惱障習使智障習使淨。如前菩薩功德品說八法攝，一切摩訶衍菩薩藏所攝。此十三住，攝第一第二住信心生解行住，於菩薩藏得聞慧思慧；第三住得淨心及初修慧行；第四住乃至第九有行有開發無相住修惠廣；第十第十一第十二住，淨修慧行所攝修慧果，成如來住畢竟出離。聲聞住法亦有十二，如菩薩次第當知。一者聲聞自種性住；二者入正未越次取證方便住；三者越次取證住；四者得不壞淨未聖戒轉上漏盡住；五者依增上戒增上意學出生住；第六、第七、第八得真諦智增上慧學住；九者觀察生死無相三昧方便住；十者究竟無相住；十一者解脫覺處住；十二者一切種阿羅漢住。

菩薩地持經卷第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩地持經卷第九

次法方便處淨心品第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次法方便處淨心品第三

菩薩有七種愛念眾生，若成就此愛念者，名真實心、第一真實心。一者無畏；二者巧便；三者不厭；四者不求；五者不貪；六者廣大；七者平等。菩薩未曾恐畏故，於諸眾生起愛念心，身口意業隨順行愛念安樂，是名無畏。菩薩未曾無巧便而行愛念，所謂非法非律非真諦行、教授非處，是名巧便。菩薩愛念為諸眾生，一切所作而不疲厭，是名不厭。菩薩無請而愛念眾生，是名無求。菩薩以無貪心而行愛念，不求恩報及未來愛果，是名無貪愛念。菩薩於諸眾生廣大愛念，不限眾生，於眾生所得饒益不饒益悉不棄捨，寧自苦身不苦眾生，是名廣大。又彼相成就愛念眾生，是名平等愛念；不限眾生界，是名平等愛念。菩薩成就如是七種愛念，是名真實心、第一真實心。菩薩方便觀佛法僧，若意解正向決定，是名極淨心。又彼極淨心，略說有十五種：一者無上心；二者隨轉心；三者波羅蜜心；四者真實義心；五者神力心；六者安心；七者樂心；八者解脫心；九者堅固心；十者不虛偽心；十一者不淨心；十二者淨心；十三者快淨心；十四者調伏心；十五者俱生心。菩薩於佛法僧寶極淨心，是名無上心。受菩薩戒，於受持律儀極淨心，是名隨轉心。於行施忍精進禪定智慧極淨心，是名波羅蜜心。人法無我第一義真實甚深極淨心，是名真實義心。於諸佛菩薩不思議神通力俱生力極淨心，是名神力心。於諸眾生欲以善法饒益，是名安心。於諸眾生欲以攝取饒益，是名樂心。於諸眾生捨離貪心及與受報，是名解脫心。於無上菩提起一向心，是名堅固心。利眾生方便、菩提方便，不顛倒智俱生解脫，是名不虛偽心。一切解行地菩薩極淨心，是名不淨心；從淨心地乃至決定行地菩薩極淨心，是名淨心。究竟地菩薩極淨心，是名快淨心；彼不淨心，是名調伏心。思量計數，是名降伏心；淨心、快淨心、極淨心，是名俱生心。性自清淨於身安立，故名俱生心。是名十五極淨心，是名十五真實淨心。隨一切地略說作十事，謂無上心，一切種供養三寶，一切菩提眾具無上真實。隨轉心，受菩薩戒律儀，乃至捨命終不故犯，若有所犯即能除滅。波羅蜜心，勤修善根，住不放逸真實義心，以不染污心為眾生故，久住生死終不悕望涅槃。解脫神力心，顯示正教，令起淨信及得修慧，多住生死想，非少聞思知足。安心、樂心、解脫心，一切種種利益眾生而不疲厭。堅固心，熾然精進，廣大精進，平等方便，不緩方便、不斷方便。不虛偽心，疾得神通，生彼彼善根，不以少心下心勝劣善根而生足想。降伏心起俱生心，俱生心疾得阿耨多羅三藐三菩提，利益安樂諸天世人。降 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩有七種愛念眾生，若成就此愛念者，名真實心、第一真實心。一者無畏；二者巧便；三者不厭；四者不求；五者不貪；六者廣大；七者平等。菩薩未曾恐畏故，於諸眾生起愛念心，身口意業隨順行愛念安樂，是名無畏。菩薩未曾無巧便而行愛念，所謂非法非律非真諦行、教授非處，是名巧便。菩薩愛念為諸眾生，一切所作而不疲厭，是名不厭。菩薩無請而愛念眾生，是名無求。菩薩以無貪心而行愛念，不求恩報及未來愛果，是名無貪愛念。菩薩於諸眾生廣大愛念，不限眾生，於眾生所得饒益不饒益悉不棄捨，寧自苦身不苦眾生，是名廣大。又彼相成就愛念眾生，是名平等愛念；不限眾生界，是名平等愛念。菩薩成就如是七種愛念，是名真實心、第一真實心。菩薩方便觀佛法僧，若意解正向決定，是名極淨心。又彼極淨心，略說有十五種：一者無上心；二者隨轉心；三者波羅蜜心；四者真實義心；五者神力心；六者安心；七者樂心；八者解脫心；九者堅固心；十者不虛偽心；十一者不淨心；十二者淨心；十三者快淨心；十四者調伏心；十五者俱生心。菩薩於佛法僧寶極淨心，是名無上心。受菩薩戒，於受持律儀極淨心，是名隨轉心。於行施忍精進禪定智慧極淨心，是名波羅蜜心。人法無我第一義真實甚深極淨心，是名真實義心。於諸佛菩薩不思議神通力俱生力極淨心，是名神力心。於諸眾生欲以善法饒益，是名安心。於諸眾生欲以攝取饒益，是名樂心。於諸眾生捨離貪心及與受報，是名解脫心。於無上菩提起一向心，是名堅固心。利眾生方便、菩提方便，不顛倒智俱生解脫，是名不虛偽心。一切解行地菩薩極淨心，是名不淨心；從淨心地乃至決定行地菩薩極淨心，是名淨心。究竟地菩薩極淨心，是名快淨心；彼不淨心，是名調伏心。思量計數，是名降伏心；淨心、快淨心、極淨心，是名俱生心。性自清淨於身安立，故名俱生心。是名十五極淨心，是名十五真實淨心。隨一切地略說作十事，謂無上心，一切種供養三寶，一切菩提眾具無上真實。隨轉心，受菩薩戒律儀，乃至捨命終不故犯，若有所犯即能除滅。波羅蜜心，勤修善根，住不放逸真實義心，以不染污心為眾生故，久住生死終不悕望涅槃。解脫神力心，顯示正教，令起淨信及得修慧，多住生死想，非少聞思知足。安心、樂心、解脫心，一切種種利益眾生而不疲厭。堅固心，熾然精進，廣大精進，平等方便，不緩方便、不斷方便。不虛偽心，疾得神通，生彼彼善根，不以少心下心勝劣善根而生足想。降伏心起俱生心，俱生心疾得阿耨多羅三藐三菩提，利益安樂諸天世人。降

伏心攝不淨心，俱生心攝淨心快淨心。若世尊說菩薩淨心，施設顯示，一切皆是十五淨心所攝。是故過去未來現在菩薩得無上菩提，已得當得今得，一切皆是十五淨心，無餘無上。如是十五淨心有大果福利，依是得無上菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 伏心攝不淨心，俱生心攝淨心快淨心。若世尊說菩薩淨心，施設顯示，一切皆是十五淨心所攝。是故過去未來現在菩薩得無上菩提，已得當得今得，一切皆是十五淨心，無餘無上。如是十五淨心有大果福利，依是得無上菩提。

次法方便處住品第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次法方便處住品第四

如是從種性起，如所說菩薩學、菩薩相現、菩薩翼、方便成就、菩薩極悕望淨。今當略說菩薩十二住，此菩薩住攝一切菩薩行，第十三是阿耨多羅三藐三菩提無上住。云何菩薩十二住？一者種性住；二者解行住；三者歡喜住；四者增上戒住；五者增上意住；六者菩提分法相應增上慧住；七者諦相應增上慧住；八者緣起生滅相應增上慧住，若菩薩真實觀觀真實，若不觀真實則眾苦增，若觀真實則眾苦滅。菩薩於三門行智慧，為三增上慧住；九者有行有開發不斷道向無相住；十者無行無開發道向無相住；十一者無礙住；十二者最上究竟住。如是十二住，攝一切菩薩住一切菩薩行。如來住者，過一切菩薩住，阿惟三佛菩提住彼最後如來住，建立品廣說菩薩十二住。隨其建立，今當說。云何種性住？謂菩薩種性住者，菩薩功德、菩薩所應善法成就及行，性賢善故，率意方便諸善法生，不待思惟率然自得。種性住為一切佛法種子，持一切佛法種子悉在身中，離麁煩惱。種性住菩薩，終不復起煩惱上纏行五無間業及斷善根。種性義如前種性品廣說、是名種性住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是從種性起，如所說菩薩學、菩薩相現、菩薩翼、方便成就、菩薩極悕望淨。今當略說菩薩十二住，此菩薩住攝一切菩薩行，第十三是阿耨多羅三藐三菩提無上住。云何菩薩十二住？一者種性住；二者解行住；三者歡喜住；四者增上戒住；五者增上意住；六者菩提分法相應增上慧住；七者諦相應增上慧住；八者緣起生滅相應增上慧住，若菩薩真實觀觀真實，若不觀真實則眾苦增，若觀真實則眾苦滅。菩薩於三門行智慧，為三增上慧住；九者有行有開發不斷道向無相住；十者無行無開發道向無相住；十一者無礙住；十二者最上究竟住。如是十二住，攝一切菩薩住一切菩薩行。如來住者，過一切菩薩住，阿惟三佛菩提住彼最後如來住，建立品廣說菩薩十二住。隨其建立，今當說。云何種性住？謂菩薩種性住者，菩薩功德、菩薩所應善法成就及行，性賢善故，率意方便諸善法生，不待思惟率然自得。種性住為一切佛法種子，持一切佛法種子悉在身中，離麁煩惱。種性住菩薩，終不復起煩惱上纏行五無間業及斷善根。種性義如前種性品廣說、是名種性住。

云何解行住？謂菩薩從初發心，不淨心及淨心菩薩所行，是名解行住。種性住菩薩，於餘一切菩薩十一住及如來住，為因轉、為因攝受，於餘菩薩非方便亦非得亦非淨，彼何況如來住。解行住菩薩，於一切菩薩住及如來住，是方便而非得亦非清淨，唯得解行住及清淨向。解行住淨已，得歡喜住前方便及即彼淨向，歡喜住淨已得增上戒住前方便及即彼淨向，如是廣說，乃至最上菩薩住當如是知。最上菩薩住淨已，次第得如來住前方便頓得及淨，是為菩薩住如來住差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何解行住？謂菩薩從初發心，不淨心及淨心菩薩所行，是名解行住。種性住菩薩，於餘一切菩薩十一住及如來住，為因轉、為因攝受，於餘菩薩非方便亦非得亦非淨，彼何況如來住。解行住菩薩，於一切菩薩住及如來住，是方便而非得亦非清淨，唯得解行住及清淨向。解行住淨已，得歡喜住前方便及即彼淨向，歡喜住淨已得增上戒住前方便及即彼淨向，如是廣說，乃至最上菩薩住當如是知。最上菩薩住淨已，次第得如來住前方便頓得及淨，是為菩薩住如來住差別。

云何歡喜住，菩薩極淨心住，是名歡喜住。云何增上戒住？菩薩因極淨心性戒具足住。云何增上意住，菩薩因增上戒淨，得世俗禪三昧正受住。云何菩提分法相應增上慧住？菩薩依世俗禪三摩提淨覺了真諦，正念處等三十七菩提分法觀察住。云何諦相應增上慧住？菩薩因依菩提分觀察，如實覺了真諦住。云何緣起生滅相應增上慧住？菩薩以真諦覺為增上已，以智觀察有因苦、有因苦滅智住。云何有行有開發無相住？菩薩以三種增上慧為增上已，有行有開發不斷無間，一切法如，離諸妄想修慧俱住。云何無行無開發無相住？即此無相住，多修淳至不斷無間，升進道隨順住。云何無礙住？菩薩即依彼快淨不動智慧三昧，得智慧增廣，為人說法無上方便，於法義辭分別觀住。云何最上菩薩住？菩薩住彼究竟菩薩道阿耨多羅三藐三菩提，大法灌頂，一生相續。若最後身於此住，次第得無上菩提，作一切佛事。住解行住菩薩，於菩薩修少行、斷行、不決定修行，所得有退轉。歡喜住乃至三種增上慧住，於菩薩修廣行、不斷行、決定行，所得不退轉。有行有開發無相住乃至最上菩薩住，於菩薩修無量行、不斷行、決定行，所得不退轉。解行住菩薩，無相修方便。歡喜住乃至增上慧住菩薩行無相，修第一無相住，升進第二無相住菩薩無相修淨無礙住。最上菩薩住菩薩，無相修果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何歡喜住，菩薩極淨心住，是名歡喜住。云何增上戒住？菩薩因極淨心性戒具足住。云何增上意住，菩薩因增上戒淨，得世俗禪三昧正受住。云何菩提分法相應增上慧住？菩薩依世俗禪三摩提淨覺了真諦，正念處等三十七菩提分法觀察住。云何諦相應增上慧住？菩薩因依菩提分觀察，如實覺了真諦住。云何緣起生滅相應增上慧住？菩薩以真諦覺為增上已，以智觀察有因苦、有因苦滅智住。云何有行有開發無相住？菩薩以三種增上慧為增上已，有行有開發不斷無間，一切法如，離諸妄想修慧俱住。云何無行無開發無相住？即此無相住，多修淳至不斷無間，升進道隨順住。云何無礙住？菩薩即依彼快淨不動智慧三昧，得智慧增廣，為人說法無上方便，於法義辭分別觀住。云何最上菩薩住？菩薩住彼究竟菩薩道阿耨多羅三藐三菩提，大法灌頂，一生相續。若最後身於此住，次第得無上菩提，作一切佛事。住解行住菩薩，於菩薩修少行、斷行、不決定修行，所得有退轉。歡喜住乃至三種增上慧住，於菩薩修廣行、不斷行、決定行，所得不退轉。有行有開發無相住乃至最上菩薩住，於菩薩修無量行、不斷行、決定行，所得不退轉。解行住菩薩，無相修方便。歡喜住乃至增上慧住菩薩行無相，修第一無相住，升進第二無相住菩薩無相修淨無礙住。最上菩薩住菩薩，無相修果。

解行住菩薩行解行時，有何行？何狀貌？何相？解行住菩薩行解行時，以思惟力，菩薩所作方便思惟慧修習，不能性自真實堅固不動不退，不得菩薩不退轉修。如修，如是修果，種種無礙神通解脫、三昧正受，悉皆不得，亦未離五恐畏，所謂不活畏、惡名畏、死畏、惡道畏、大眾畏。思惟修習利益眾生，不能性自哀愍，或時起邪身口意業、有時貪著五欲境界、有時慳惜所有眾具。由佛菩薩生於淨信，不能自起真實智慧，所謂三寶功德真實義、諸佛菩薩神通力、若因若果、若得義、若得方便、若境界，少聞少思，智慧成就不能無量。或時失念成就菩薩遲喜之道，不能專心求大菩提熾然精進深樂淨信。或於三處忘失正念，所謂於可喜不可喜色聲香味觸法或時顛倒受生，彼身中間，或受誦持法久作久說，以此因緣忘失正念。或時黠慧受持正法善解其義，或時不爾。或不善知隨宜調伏方便，或復不知自生佛法方便，率意說法教授教誡。以率意故，不如實知。或時虛說，不時不中，如暗中射或中不中。或時退捨大菩提心，或時起菩提心而復退捨，或時受菩薩戒而復還捨。或時能作利益眾生成就而復厭倦，是故利益方便退。常樂自樂，思惟然後欲樂眾生。自知缺減，而不能斷令無有餘，更數缺減。或時於菩薩法藏信受他語，或時聞說深妙之法而生恐怖動搖疑問，或時於一切眾生遠離大悲，少能安樂利益眾生不能廣大。不能如上所說學菩薩所學，不能滿足菩薩相、菩薩翼方便、菩薩真淨，去阿耨多羅三藐三菩提遠。不能淨心深樂涅槃捨離生死，不動善根菩提分法悉不成就。如是等行相，名解行住菩薩行相。解行住菩薩行下忍時，如上所說行相增，行中忍時中，行上忍時下。如是行上忍時斷此行相，次第入歡喜住，方便得歡喜住，彼一切法悉無復有住解行住所說相違，一切不染污分法成就，名淨心住。解行住菩薩有軟中上方便展轉淨解脫，非無罪清淨。何以故？彼解脫有種種上煩惱生故。歡喜菩薩，解脫上煩惱、斷離煩惱，清淨解脫生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解行住菩薩行解行時，有何行？何狀貌？何相？解行住菩薩行解行時，以思惟力，菩薩所作方便思惟慧修習，不能性自真實堅固不動不退，不得菩薩不退轉修。如修，如是修果，種種無礙神通解脫、三昧正受，悉皆不得，亦未離五恐畏，所謂不活畏、惡名畏、死畏、惡道畏、大眾畏。思惟修習利益眾生，不能性自哀愍，或時起邪身口意業、有時貪著五欲境界、有時慳惜所有眾具。由佛菩薩生於淨信，不能自起真實智慧，所謂三寶功德真實義、諸佛菩薩神通力、若因若果、若得義、若得方便、若境界，少聞少思，智慧成就不能無量。或時失念成就菩薩遲喜之道，不能專心求大菩提熾然精進深樂淨信。或於三處忘失正念，所謂於可喜不可喜色聲香味觸法或時顛倒受生，彼身中間，或受誦持法久作久說，以此因緣忘失正念。或時黠慧受持正法善解其義，或時不爾。或不善知隨宜調伏方便，或復不知自生佛法方便，率意說法教授教誡。以率意故，不如實知。或時虛說，不時不中，如暗中射或中不中。或時退捨大菩提心，或時起菩提心而復退捨，或時受菩薩戒而復還捨。或時能作利益眾生成就而復厭倦，是故利益方便退。常樂自樂，思惟然後欲樂眾生。自知缺減，而不能斷令無有餘，更數缺減。或時於菩薩法藏信受他語，或時聞說深妙之法而生恐怖動搖疑問，或時於一切眾生遠離大悲，少能安樂利益眾生不能廣大。不能如上所說學菩薩所學，不能滿足菩薩相、菩薩翼方便、菩薩真淨，去阿耨多羅三藐三菩提遠。不能淨心深樂涅槃捨離生死，不動善根菩提分法悉不成就。如是等行相，名解行住菩薩行相。解行住菩薩行下忍時，如上所說行相增，行中忍時中，行上忍時下。如是行上忍時斷此行相，次第入歡喜住，方便得歡喜住，彼一切法悉無復有住解行住所說相違，一切不染污分法成就，名淨心住。解行住菩薩有軟中上方便展轉淨解脫，非無罪清淨。何以故？彼解脫有種種上煩惱生故。歡喜菩薩，解脫上煩惱、斷離煩惱，清淨解脫生。

云何歡喜住菩薩行相？是菩薩於解行住當入歡喜住，是菩薩先善入無上菩提願，善入菩提方便修習決定。若復緣他而進捨不決定，未習得六種善決定。緣自力修慧菩薩願生。一者超餘一切淨願無等不共；二者亦是世間亦出世間一切境界；三者隨度諸眾生苦，不共一切聲聞緣覺；四者發一念願，法性自然無量淨果不動轉；五者不變異無盡願，終無能令退轉變異；六者勝進分究竟大菩提願，是名菩薩決定願。又彼菩薩發心當知四種：初何等眾生發心？緣何發心？發心有何相？發心有何福利。此四種發心當知。彼解行住菩薩，一切種善修習善根，略說正菩提行出生而發心，是名略說眾生發心。於未來世等速疾菩提眾具滿足，一切菩薩所作滿足，無上菩提一切佛法滿足，所作佛事滿足，是名略說。緣發心正速疾一切種一切菩提眾具隨順，菩薩於眾生、一切種菩薩所作隨順，無上菩提得自覺知隨順，一切佛事隨順而發心。彼發心過一切億眾菩薩及凡夫地，入菩薩超昇離生，生如來家，為如來子，決定向無上菩提，決定紹如來種，得如來不壞淨。常多歡喜心，不多瞋暴。一切種菩薩所作、一切種菩提具、佛法佛事神力皆悉滿足。淨心攀緣意解增進，自見得法生歡喜心，遵習善根到于出離遠離貪著，無比無等攝養身心，歡喜熾然善法成就，近無上菩提。「我於大菩提悕望清淨。我已遠離一切恐畏。」作如是念生歡喜心。謂彼菩薩決定心生，離五恐畏；善根無我智，我想不生，云何當有我愛眾具愛？是故離不活畏。不於他人有所求欲，常欲饒益一切眾生，是故離惡名畏。離於我見我想不生，是故離死畏。此身命終於未來世，必與諸佛菩薩共會，是故離惡道畏。觀於世間無與等者，況復過上，是故離大眾畏。如是離五恐畏已，亦得遠離聞深法畏，憍慢貢高、他不饒益、恚恨貪喜皆悉遠離。不染污故無垢，熾然精進故無凡悕望，於現法中一切種菩薩精進，方便修習上信前行。於未來事生十大願，十大願如前菩提分品說，於此歡喜住生。一者以清淨心常願供養一切諸佛；二者受持守護諸佛正法；三者勸請諸佛轉未曾有法；四者順行菩薩正行；五者為成熟眾生器；六者遊諸佛剎見諸如來親近聞法；七者自淨佛土；八者一切菩薩同一方便以大乘化；九者利益眾生一切不空；十者一切世界得阿耨多羅三藐三菩提作一切佛事。如是大願及餘求親眾生界無有斷絕，此諸大願生生常行終不忘失。如是建立，前願在前、後願在後，是名為願。菩薩如是大願作門已，能生無量百千諸願。如是未來諸願現法方便，精進十住淨修法歡喜住淨修生。一者一切佛法不壞信緣起方便 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何歡喜住菩薩行相？是菩薩於解行住當入歡喜住，是菩薩先善入無上菩提願，善入菩提方便修習決定。若復緣他而進捨不決定，未習得六種善決定。緣自力修慧菩薩願生。一者超餘一切淨願無等不共；二者亦是世間亦出世間一切境界；三者隨度諸眾生苦，不共一切聲聞緣覺；四者發一念願，法性自然無量淨果不動轉；五者不變異無盡願，終無能令退轉變異；六者勝進分究竟大菩提願，是名菩薩決定願。又彼菩薩發心當知四種：初何等眾生發心？緣何發心？發心有何相？發心有何福利。此四種發心當知。彼解行住菩薩，一切種善修習善根，略說正菩提行出生而發心，是名略說眾生發心。於未來世等速疾菩提眾具滿足，一切菩薩所作滿足，無上菩提一切佛法滿足，所作佛事滿足，是名略說。緣發心正速疾一切種一切菩提眾具隨順，菩薩於眾生、一切種菩薩所作隨順，無上菩提得自覺知隨順，一切佛事隨順而發心。彼發心過一切億眾菩薩及凡夫地，入菩薩超昇離生，生如來家，為如來子，決定向無上菩提，決定紹如來種，得如來不壞淨。常多歡喜心，不多瞋暴。一切種菩薩所作、一切種菩提具、佛法佛事神力皆悉滿足。淨心攀緣意解增進，自見得法生歡喜心，遵習善根到于出離遠離貪著，無比無等攝養身心，歡喜熾然善法成就，近無上菩提。「我於大菩提悕望清淨。我已遠離一切恐畏。」作如是念生歡喜心。謂彼菩薩決定心生，離五恐畏；善根無我智，我想不生，云何當有我愛眾具愛？是故離不活畏。不於他人有所求欲，常欲饒益一切眾生，是故離惡名畏。離於我見我想不生，是故離死畏。此身命終於未來世，必與諸佛菩薩共會，是故離惡道畏。觀於世間無與等者，況復過上，是故離大眾畏。如是離五恐畏已，亦得遠離聞深法畏，憍慢貢高、他不饒益、恚恨貪喜皆悉遠離。不染污故無垢，熾然精進故無凡悕望，於現法中一切種菩薩精進，方便修習上信前行。於未來事生十大願，十大願如前菩提分品說，於此歡喜住生。一者以清淨心常願供養一切諸佛；二者受持守護諸佛正法；三者勸請諸佛轉未曾有法；四者順行菩薩正行；五者為成熟眾生器；六者遊諸佛剎見諸如來親近聞法；七者自淨佛土；八者一切菩薩同一方便以大乘化；九者利益眾生一切不空；十者一切世界得阿耨多羅三藐三菩提作一切佛事。如是大願及餘求親眾生界無有斷絕，此諸大願生生常行終不忘失。如是建立，前願在前、後願在後，是名為願。菩薩如是大願作門已，能生無量百千諸願。如是未來諸願現法方便，精進十住淨修法歡喜住淨修生。一者一切佛法不壞信緣起方便

；二者觀純苦眾生是悲心；三者我當度眾生苦陰是慈心；四者欲度一切苦不顧自身，不顧自身已捨內外物而行布施；五者為度眾生故，勤求世間出世間法心不厭倦；六者心不厭倦故知一切論；七者知一切論故，知軟中上眾生，隨其所應；八者隨所應已，知時知量生慚愧心；九者如是方便得勇健力；十者得世財利供養如來。如是十法淨歡喜住，所謂信、悲、慈、施、不厭、知論、隨眾生、慚愧、勇健、供養如來。菩薩修此十法，於餘九住增上戒住等，觀察一切種道功德過惡，求佛菩薩所有神通樂不壞道，善攝行得依相過一切住，得大菩提為大導師，度生死曠野教令入行。入行已得，得已果福利成，名為依住。此住者有二因緣：見無量佛、聞菩薩藏說，則能解知十方無量世界名、種種佛名，麁淨信必俱見，乃至得真實見，是名一因緣。復作是願：「彼佛出世我當生彼。」隨願往生，如是麁淨信見及願力故，見諸如來，一切種共養樂具饒益，隨其所能隨其力供養法僧，於如來所聽受正法，聞已受持起法次法向，以四攝事成熟眾生，以一切善根迴向菩提。以三種清淨故，彼諸善根轉復清淨，謂如來法僧供養攝受，以四攝事成熟眾生，一切善根迴向菩提，無量億百千劫淨於身心。譬如真金如是如是著於火中，工師鍊治轉增明淨；菩薩善根轉增清淨亦復如是。若更受生，為轉輪王，王閻浮提，隨意自在遠離慳貪，亦化眾生離於慳垢，以四攝事攝取眾生，普令眾生得第一義。若欲精進捨家財物，於佛正法出家學道，於一念頃能入百三昧，能以天眼見百佛世界，神通智力能動百世界，身亦能過，光明普遍能示他人，能化一身為百，成熟眾生，能住壽百劫，能知過去百劫事，能知陰界入各百法門，化百菩薩以為眷屬，若以願力神力所作，則有無量億百千劫不可數知，是名略說歡喜住。所謂決定四種發心正願方便精進，出生修淨住法，彼彼住淨修，見佛善根受生神力，廣說如修多羅十地歡喜地說。修多羅說十地，即此菩薩藏摩德勒伽說十住，攝受眾生故說地，自受行住故說住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ；二者觀純苦眾生是悲心；三者我當度眾生苦陰是慈心；四者欲度一切苦不顧自身，不顧自身已捨內外物而行布施；五者為度眾生故，勤求世間出世間法心不厭倦；六者心不厭倦故知一切論；七者知一切論故，知軟中上眾生，隨其所應；八者隨所應已，知時知量生慚愧心；九者如是方便得勇健力；十者得世財利供養如來。如是十法淨歡喜住，所謂信、悲、慈、施、不厭、知論、隨眾生、慚愧、勇健、供養如來。菩薩修此十法，於餘九住增上戒住等，觀察一切種道功德過惡，求佛菩薩所有神通樂不壞道，善攝行得依相過一切住，得大菩提為大導師，度生死曠野教令入行。入行已得，得已果福利成，名為依住。此住者有二因緣：見無量佛、聞菩薩藏說，則能解知十方無量世界名、種種佛名，麁淨信必俱見，乃至得真實見，是名一因緣。復作是願：「彼佛出世我當生彼。」隨願往生，如是麁淨信見及願力故，見諸如來，一切種共養樂具饒益，隨其所能隨其力供養法僧，於如來所聽受正法，聞已受持起法次法向，以四攝事成熟眾生，以一切善根迴向菩提。以三種清淨故，彼諸善根轉復清淨，謂如來法僧供養攝受，以四攝事成熟眾生，一切善根迴向菩提，無量億百千劫淨於身心。譬如真金如是如是著於火中，工師鍊治轉增明淨；菩薩善根轉增清淨亦復如是。若更受生，為轉輪王，王閻浮提，隨意自在遠離慳貪，亦化眾生離於慳垢，以四攝事攝取眾生，普令眾生得第一義。若欲精進捨家財物，於佛正法出家學道，於一念頃能入百三昧，能以天眼見百佛世界，神通智力能動百世界，身亦能過，光明普遍能示他人，能化一身為百，成熟眾生，能住壽百劫，能知過去百劫事，能知陰界入各百法門，化百菩薩以為眷屬，若以願力神力所作，則有無量億百千劫不可數知，是名略說歡喜住。所謂決定四種發心正願方便精進，出生修淨住法，彼彼住淨修，見佛善根受生神力，廣說如修多羅十地歡喜地說。修多羅說十地，即此菩薩藏摩德勒伽說十住，攝受眾生故說地，自受行住故說住。

云何增上戒住菩薩行相？是菩薩於歡喜住得十種淨心：一者一切種供養尊重福田先語問訊心；二者同法菩薩親近樂住心；三者勝一切煩惱煩惱魔業自在心；四者見一切行過惡心；五者見涅槃福利心；六者常修菩提分法善根心；七者隨順修菩提空閑靜處心；八者不念世間貪愛貢高利養心；九者離下劣乘專向大乘心；十者一切種利益眾生心。如是十種正心生，名得淨心。如是淨心增上滿足，次第入增上戒住。入增上戒住已，性戒具足，軟邪業迹所攝惡戒一切不行，況復中上十業迹。滿足性戒，成就如是自性戒慧，染污不染污業迹、善趣惡趣道業行、因處果處如實知，報果依果及彼業如實知，自斷十惡行十善業。復以此法教授眾生，毒業過患惡眾生界等無差別，善業惡業第一義苦種種眾難，得廣大哀愍。於此增上戒住見佛善根清淨如前說。譬如真金得迦私藥，著於火中轉增明淨；菩薩善根清淨亦復如是。於此住入清淨心悕望成就，受生作轉輪王，王四天下，以自在力令諸眾生離諸惡戒行善業迹，神力十倍勝前。是名略說增上戒住。所謂淨心性戒具足，離一切種惡戒垢，一切業迹一切因果如實知，分別四種業教授眾生，得廣大哀愍，觀眾生界業生苦種種眾難，見佛善根清淨受生神力，廣說如修多羅十地離垢地說。離惡戒垢故名離垢，彼離垢地即此增上戒住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何增上戒住菩薩行相？是菩薩於歡喜住得十種淨心：一者一切種供養尊重福田先語問訊心；二者同法菩薩親近樂住心；三者勝一切煩惱煩惱魔業自在心；四者見一切行過惡心；五者見涅槃福利心；六者常修菩提分法善根心；七者隨順修菩提空閑靜處心；八者不念世間貪愛貢高利養心；九者離下劣乘專向大乘心；十者一切種利益眾生心。如是十種正心生，名得淨心。如是淨心增上滿足，次第入增上戒住。入增上戒住已，性戒具足，軟邪業迹所攝惡戒一切不行，況復中上十業迹。滿足性戒，成就如是自性戒慧，染污不染污業迹、善趣惡趣道業行、因處果處如實知，報果依果及彼業如實知，自斷十惡行十善業。復以此法教授眾生，毒業過患惡眾生界等無差別，善業惡業第一義苦種種眾難，得廣大哀愍。於此增上戒住見佛善根清淨如前說。譬如真金得迦私藥，著於火中轉增明淨；菩薩善根清淨亦復如是。於此住入清淨心悕望成就，受生作轉輪王，王四天下，以自在力令諸眾生離諸惡戒行善業迹，神力十倍勝前。是名略說增上戒住。所謂淨心性戒具足，離一切種惡戒垢，一切業迹一切因果如實知，分別四種業教授眾生，得廣大哀愍，觀眾生界業生苦種種眾難，見佛善根清淨受生神力，廣說如修多羅十地離垢地說。離惡戒垢故名離垢，彼離垢地即此增上戒住。

云何增上意住菩薩行相？是諸菩薩先於增上戒住得十種淨悕望思惟具足已，復有十種心悕望思惟增上滿足已，過增上戒住入增上意住。一者思惟我尸淨十種心悕望；二者思惟我於此十種淨悕望終不復退；三者思惟我於一切漏有漏法心終不著厭離心住；四者思惟我於彼對治修識住；五者思惟我於彼對治法終不退轉；六者思惟我於堅固對治終不為一切魔所勝；七者思惟我於諸佛法終不生懈倦；八者思惟我於諸苦行終不畏難；九者思惟我一向信解大乘不樂小乘；十者思惟我常樂一切眾生一切種利益。是為入十種心悕望增上意住。菩薩於一切行以患厭行種種對治，觀佛智慧功德福利種種福利行而生愛樂淳厚心。欲觀眾生果苦種種苦行顧念眾生，心依於義於一切有為行不為放逸，於大菩提熾然精進，於諸眾生廣生大悲心：「云何令此眾生究竟脫苦？」即時觀察知住無礙解脫智者乃可得。此是無礙智，不離通達法界如實智慧，是如實智慧，不離禪定解脫三昧正受，是諸禪定不離多聞決定智慧。復作是念：「無礙解脫一切佛法以何為本？不離聞為本。」作是念已，轉加精進求法無厭，為聞正法故不惜身命，無內外物而不布施，無有尊重而不求法。以愛念心聞一四句偈，勝於愛念三千大千世界大珍寶聚。若聞一偈如來所說正向佛道淨修菩薩行，勝得一切轉輪聖王、護世、帝釋、魔梵諸王。若有人言：「我有此法如來所說，正向佛道淨修菩薩行。若能投大火坑受大苦者，當為汝說。」菩薩聞已歡喜樂受，作是念：「若聞正法正向佛道淨修菩薩行，正使三千大千世界大火熾然乃至梵天，尚入其中，況復小火。經地獄苦尚求佛法，況復小苦。」如是精進方便思惟求法如法次法向隨順佛法，不以文字音聲清淨。作是念已，依於聞法正緣法相，離欲惡不善法，得世俗四禪、四無色、四無量、五神通，捨諸禪三昧正受。以願力故觀察欲界，彼眾生能滿菩提分法者而生彼處，離欲故欲縛斷，捨諸禪正受故有縛。如是解行住先如是法，如解見所起縛斷，邪貪恚癡畢竟不行。見佛善根清淨如前說。譬如真金數被鍊治盡諸垢穢，稱量不減離垢明淨；菩薩善根轉增清淨亦復如是。若更受生，得帝釋身，以離欲善法調伏眾生，神力如前住千倍，是中諸住百千萬倍。是名略說增上意住。所謂心思惟成就入一切行眾生界，大菩提正分別真實苦解脫方便，正求、大恭敬求法法次法向，巧便出生諸禪三昧正受神通，捨於諸禪以願力故隨所欲生，見佛善根清淨受生神力，廣說如修多羅十地明地說。聞行法行法明照、三昧明照修習，是故此地故名明地，內心清淨故名增上意住。彼明地即 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何增上意住菩薩行相？是諸菩薩先於增上戒住得十種淨悕望思惟具足已，復有十種心悕望思惟增上滿足已，過增上戒住入增上意住。一者思惟我尸淨十種心悕望；二者思惟我於此十種淨悕望終不復退；三者思惟我於一切漏有漏法心終不著厭離心住；四者思惟我於彼對治修識住；五者思惟我於彼對治法終不退轉；六者思惟我於堅固對治終不為一切魔所勝；七者思惟我於諸佛法終不生懈倦；八者思惟我於諸苦行終不畏難；九者思惟我一向信解大乘不樂小乘；十者思惟我常樂一切眾生一切種利益。是為入十種心悕望增上意住。菩薩於一切行以患厭行種種對治，觀佛智慧功德福利種種福利行而生愛樂淳厚心。欲觀眾生果苦種種苦行顧念眾生，心依於義於一切有為行不為放逸，於大菩提熾然精進，於諸眾生廣生大悲心：「云何令此眾生究竟脫苦？」即時觀察知住無礙解脫智者乃可得。此是無礙智，不離通達法界如實智慧，是如實智慧，不離禪定解脫三昧正受，是諸禪定不離多聞決定智慧。復作是念：「無礙解脫一切佛法以何為本？不離聞為本。」作是念已，轉加精進求法無厭，為聞正法故不惜身命，無內外物而不布施，無有尊重而不求法。以愛念心聞一四句偈，勝於愛念三千大千世界大珍寶聚。若聞一偈如來所說正向佛道淨修菩薩行，勝得一切轉輪聖王、護世、帝釋、魔梵諸王。若有人言：「我有此法如來所說，正向佛道淨修菩薩行。若能投大火坑受大苦者，當為汝說。」菩薩聞已歡喜樂受，作是念：「若聞正法正向佛道淨修菩薩行，正使三千大千世界大火熾然乃至梵天，尚入其中，況復小火。經地獄苦尚求佛法，況復小苦。」如是精進方便思惟求法如法次法向隨順佛法，不以文字音聲清淨。作是念已，依於聞法正緣法相，離欲惡不善法，得世俗四禪、四無色、四無量、五神通，捨諸禪三昧正受。以願力故觀察欲界，彼眾生能滿菩提分法者而生彼處，離欲故欲縛斷，捨諸禪正受故有縛。如是解行住先如是法，如解見所起縛斷，邪貪恚癡畢竟不行。見佛善根清淨如前說。譬如真金數被鍊治盡諸垢穢，稱量不減離垢明淨；菩薩善根轉增清淨亦復如是。若更受生，得帝釋身，以離欲善法調伏眾生，神力如前住千倍，是中諸住百千萬倍。是名略說增上意住。所謂心思惟成就入一切行眾生界，大菩提正分別真實苦解脫方便，正求、大恭敬求法法次法向，巧便出生諸禪三昧正受神通，捨於諸禪以願力故隨所欲生，見佛善根清淨受生神力，廣說如修多羅十地明地說。聞行法行法明照、三昧明照修習，是故此地故名明地，內心清淨故名增上意住。彼明地即

此增上意住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此增上意住。

云何菩薩菩提分法相應增上慧住行相？是菩薩先於增上意住得入十種法明，求多聞為增上滿足已，過增上意住入初增上慧住，彼入十種法明如修多羅說，謂所可建立建立建立處第一義等，若煩惱若清淨淨、煩惱繫惱無上清淨淨，是名略說法明義住。此住者，不懷悕望為首，如修多羅說十智成熟法成就生如來家，逮得自法，一切種觀為增上已，修念處等三十七菩提分法，如修多羅說。修集彼法故，離身見等隨界入，微細愛著畢竟不行，如來不稱歎業一切不行，所稱歎者一切隨順如如真實。心轉柔軟修種種行，其心快淨，知恩報恩等隨順功德種種淨法皆悉成就，求淨上地業得大精進，因彼精進淨心深心信解滿足。因彼正法，外道魔怨不能傾動。見佛善根清淨如前說。譬如真金為莊嚴具，餘金不及；菩薩善根亦復如是，勝餘下地菩薩功德。如育多摩尼光明清淨餘珠不及，一切風雨所不能滅；如是菩薩，下地菩薩聲聞緣覺智慧光明所不能及，魔怨煩惱皆不能壞。若更受生，作焰摩天王，以諸善法教化眾生，破身見等，神通力勝於前住百千萬倍、此住億倍。是名略說菩提分法增上慧住。所謂入法明智成熟修菩提分法，身見等一切著斷，制業聽業若離若修，因彼心轉柔和隨順功德皆悉成就，求淨上地業得大精進，因彼精進淨心深心信解清淨，因彼正法魔怨不動，見佛善根清淨受生神力。此則略說，廣說如修多羅十地焰地說。彼地菩提分法彼地智焰種平等說法，以智慧光照明世間，是故彼地名為焰。彼焰地即此菩提分法相應增上慧住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何菩薩菩提分法相應增上慧住行相？是菩薩先於增上意住得入十種法明，求多聞為增上滿足已，過增上意住入初增上慧住，彼入十種法明如修多羅說，謂所可建立建立建立處第一義等，若煩惱若清淨淨、煩惱繫惱無上清淨淨，是名略說法明義住。此住者，不懷悕望為首，如修多羅說十智成熟法成就生如來家，逮得自法，一切種觀為增上已，修念處等三十七菩提分法，如修多羅說。修集彼法故，離身見等隨界入，微細愛著畢竟不行，如來不稱歎業一切不行，所稱歎者一切隨順如如真實。心轉柔軟修種種行，其心快淨，知恩報恩等隨順功德種種淨法皆悉成就，求淨上地業得大精進，因彼精進淨心深心信解滿足。因彼正法，外道魔怨不能傾動。見佛善根清淨如前說。譬如真金為莊嚴具，餘金不及；菩薩善根亦復如是，勝餘下地菩薩功德。如育多摩尼光明清淨餘珠不及，一切風雨所不能滅；如是菩薩，下地菩薩聲聞緣覺智慧光明所不能及，魔怨煩惱皆不能壞。若更受生，作焰摩天王，以諸善法教化眾生，破身見等，神通力勝於前住百千萬倍、此住億倍。是名略說菩提分法增上慧住。所謂入法明智成熟修菩提分法，身見等一切著斷，制業聽業若離若修，因彼心轉柔和隨順功德皆悉成就，求淨上地業得大精進，因彼精進淨心深心信解清淨，因彼正法魔怨不動，見佛善根清淨受生神力。此則略說，廣說如修多羅十地焰地說。彼地菩提分法彼地智焰種平等說法，以智慧光照明世間，是故彼地名為焰。彼焰地即此菩提分法相應增上慧住。

云何菩薩諦相應第二增上慧住行相？是菩薩先於初增上慧住得十平等淨心，增上滿足已入第二增上慧住十平等心，如修多羅說。謂無等覺，覺無等，超餘一切眾生界法如等，是名略說心平等義住。此住者更求智慧勝進智慧時，於四聖諦有十種如實知，如修多羅說。若教他、若自知、若俱知，若說修多羅、毘尼、摩德勒伽方便，若說現在苦因生、未來苦因滅、彼滅不起、彼滅方便勝進，是名略說十種四聖諦。當知如是真諦，善以智慧壞一切有為，行於眾生界大悲增長，前際後際愚惑四諦起於邪趣，菩薩正知解脫彼故，攝功德智慧眾具具足，攝持彼悕望度，起正念正智精進為首等，種種真實功德增長，無餘思惟成熟方便成熟眾生。攝眾生故，修習一切世俗書論，如修多羅說。如是功巧業一切出生，悲念眾生漸次誘進安立菩提，隨順世俗必定善方便破諸貧窮，四大錯亂非人所惱令得休息，無罪戲樂眾具饒益。因此饒益引樂令法，以住止眾具而為饒益。王賊所惱度令安隱，處非處方便若聽若制吉非吉物，應施不施令得所宜。現法展轉無有違諍，乃至後世亦無怨結。諸顛倒者為說正道。是名攝受眾生世俗工巧及平等義。見佛善根清淨如前說。譬如成鍊真金瑩以硨磲，光明清淨勝於餘金；如是菩薩智慧方便，勝餘菩薩聲聞緣覺。譬如日月宮殿，一切風輪不能令失；如是菩薩智慧方便，不為一切世法所勝。若更受生，為兜率天王，以諸善法破壞一切外道邪法，神通力勝於前住百億倍。是名略說諦相應增上慧住。所謂淨心平等成就，入諦觀增長破壞諸行，於諸眾生大悲增長，功德智慧眾具成熟，正願方便正念正智正說等功德增長，無餘思惟，一切種成熟、方便成熟，眾生世俗工巧出生，善根清淨受生神力，廣說如修多羅十地難勝地說。於真諦決定智慧難勝，是故彼地名為難勝。彼難勝地即此義名為諦相應增上慧住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何菩薩諦相應第二增上慧住行相？是菩薩先於初增上慧住得十平等淨心，增上滿足已入第二增上慧住十平等心，如修多羅說。謂無等覺，覺無等，超餘一切眾生界法如等，是名略說心平等義住。此住者更求智慧勝進智慧時，於四聖諦有十種如實知，如修多羅說。若教他、若自知、若俱知，若說修多羅、毘尼、摩德勒伽方便，若說現在苦因生、未來苦因滅、彼滅不起、彼滅方便勝進，是名略說十種四聖諦。當知如是真諦，善以智慧壞一切有為，行於眾生界大悲增長，前際後際愚惑四諦起於邪趣，菩薩正知解脫彼故，攝功德智慧眾具具足，攝持彼悕望度，起正念正智精進為首等，種種真實功德增長，無餘思惟成熟方便成熟眾生。攝眾生故，修習一切世俗書論，如修多羅說。如是功巧業一切出生，悲念眾生漸次誘進安立菩提，隨順世俗必定善方便破諸貧窮，四大錯亂非人所惱令得休息，無罪戲樂眾具饒益。因此饒益引樂令法，以住止眾具而為饒益。王賊所惱度令安隱，處非處方便若聽若制吉非吉物，應施不施令得所宜。現法展轉無有違諍，乃至後世亦無怨結。諸顛倒者為說正道。是名攝受眾生世俗工巧及平等義。見佛善根清淨如前說。譬如成鍊真金瑩以硨磲，光明清淨勝於餘金；如是菩薩智慧方便，勝餘菩薩聲聞緣覺。譬如日月宮殿，一切風輪不能令失；如是菩薩智慧方便，不為一切世法所勝。若更受生，為兜率天王，以諸善法破壞一切外道邪法，神通力勝於前住百億倍。是名略說諦相應增上慧住。所謂淨心平等成就，入諦觀增長破壞諸行，於諸眾生大悲增長，功德智慧眾具成熟，正願方便正念正智正說等功德增長，無餘思惟，一切種成熟、方便成熟，眾生世俗工巧出生，善根清淨受生神力，廣說如修多羅十地難勝地說。於真諦決定智慧難勝，是故彼地名為難勝。彼難勝地即此義名為諦相應增上慧住。

云何菩薩緣起相應增上慧住行相？是菩薩先於諦相應增上慧住，得十平等法，如修多羅說。彼增上滿足已入於此住，一切法第一義自性無相平等，無言說行照曜無相平等，即彼無相故自無生平等，因不起平等，自因不起故畢竟寂滅平等，離攝受虛偽平等，無取無捨離行平等，妄想爾焰自性如幻如化平等，離妄想智境界自性有無無二平等。是名略說十平等分別義。住此住者，於諸眾生大悲增長，於大菩提殷勤欲樂，知諸世間若生若滅一切種緣起，正觀了知因緣起智，入三解脫門知空無相無願，依彼故離我我所若有若無想。如是第一義善思惟，眾生煩惱結縛因緣和合有為性劣，離我我所生諸過惡，非離煩惱因緣和合。我當斷彼煩惱因緣和合，自護故；不滅一切有為，護眾生故。如是智悲隨行於此住，名向無礙智般若波羅蜜住現在前，一切世間所不能染。如是住者若利第七地，方便行究竟菩薩忍，彼隨順忍所攝，是向無礙智般若波羅蜜。修集具足取菩提因緣，不住世俗有為，示現寂滅而不住寂滅，如是方便智慧隨順，入空三昧門，向百萬三昧門。如空三昧，無相無願三昧門亦如是。如是向諸三昧已，名為不壞心，一切種佛法轉增殊勝，外道魔怨所不能壞，餘如前說。譬如真金以瑠璃莊嚴勝於餘金；如是菩薩善根清淨勝於一切。譬如月光除眾生惱，四方風輪不能障蔽；菩薩智慧光明亦復如是，為諸眾生息煩惱火，一切魔怨不能斷絕。若更受生，為善化自在天王，常以諸善法滅除眾生一切憍慢，神力勝前億千倍。是名略說緣起相應增上慧住。所謂平等法成就入，覺諸緣起生解脫門，離諸邪想方便攝受住，向無礙智般若波羅蜜，得向無量三昧，得不壞心，佛法殊勝，善根清淨受生神力，廣說如修多羅十地現前地說。無礙智向，是故彼地名為現前。即此義名為緣起相應增上慧住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何菩薩緣起相應增上慧住行相？是菩薩先於諦相應增上慧住，得十平等法，如修多羅說。彼增上滿足已入於此住，一切法第一義自性無相平等，無言說行照曜無相平等，即彼無相故自無生平等，因不起平等，自因不起故畢竟寂滅平等，離攝受虛偽平等，無取無捨離行平等，妄想爾焰自性如幻如化平等，離妄想智境界自性有無無二平等。是名略說十平等分別義。住此住者，於諸眾生大悲增長，於大菩提殷勤欲樂，知諸世間若生若滅一切種緣起，正觀了知因緣起智，入三解脫門知空無相無願，依彼故離我我所若有若無想。如是第一義善思惟，眾生煩惱結縛因緣和合有為性劣，離我我所生諸過惡，非離煩惱因緣和合。我當斷彼煩惱因緣和合，自護故；不滅一切有為，護眾生故。如是智悲隨行於此住，名向無礙智般若波羅蜜住現在前，一切世間所不能染。如是住者若利第七地，方便行究竟菩薩忍，彼隨順忍所攝，是向無礙智般若波羅蜜。修集具足取菩提因緣，不住世俗有為，示現寂滅而不住寂滅，如是方便智慧隨順，入空三昧門，向百萬三昧門。如空三昧，無相無願三昧門亦如是。如是向諸三昧已，名為不壞心，一切種佛法轉增殊勝，外道魔怨所不能壞，餘如前說。譬如真金以瑠璃莊嚴勝於餘金；如是菩薩善根清淨勝於一切。譬如月光除眾生惱，四方風輪不能障蔽；菩薩智慧光明亦復如是，為諸眾生息煩惱火，一切魔怨不能斷絕。若更受生，為善化自在天王，常以諸善法滅除眾生一切憍慢，神力勝前億千倍。是名略說緣起相應增上慧住。所謂平等法成就入，覺諸緣起生解脫門，離諸邪想方便攝受住，向無礙智般若波羅蜜，得向無量三昧，得不壞心，佛法殊勝，善根清淨受生神力，廣說如修多羅十地現前地說。無礙智向，是故彼地名為現前。即此義名為緣起相應增上慧住。

云何菩薩有行有開發無相住行相？是菩薩於緣起相應增上慧住，次第十方便慧生，一切眾生不共世俗及得一切世間不共道方便昇進增上滿足已入第七住。彼諸方便慧，如修多羅說。謂出生世間善法，攝受功德故，於諸眾生安心樂心。福德眾具菩提分法漸次增進故，不共聲聞故、不共緣覺故、知眾生法界故、知世界故、知如來身口意故。如是等方便慧生道，次第方便昇進義故，略說當知。如是具足無量無數如來境界各別智，彼起無開發無相想無想，觀無量佛境界起處不斷無開轉，修習一切威儀行住思惟，於彼一切處終不離道，於念念中具足十波羅蜜及一切菩提分法，非如餘住。第一歡喜住修習正願，第二住離惡戒垢，第三住願轉增長得法光明，第四住入道，第五住入世間所作，第六住入甚深法門；此第七住起一切佛法滿足菩提分，菩薩方便行滿足攝受，於此住智慧神通行清淨入第八住。住第八住者，一向清淨；此第七住雜清淨，住前行故得不染污，名不染污行。此第七住一切貪等煩惱斷故，不名有煩惱不名離；煩惱不行，亦樂佛法如實心清淨故，不名離煩惱。此第七住成就無量清淨身口意業，如佛所歎業如前說。五住所得世間工業智自然滿足，為三千大千世界大師，唯除上地菩薩及如來，餘無及者。一切禪定菩提分法，皆現前修而不受報。菩薩於此住思惟方便入善擇三昧門，生百萬三昧，超過一切聲聞緣覺三昧境界。遠離煩惱諸妄想行，隨順甚深身口意業，不捨方便勝進之道，顧念眾生滿足菩提，離一切相無量身口意業，生淨修無生法忍。於此住超過自覺境界，餘六住佛法攀緣。第六住菩薩能入寂滅；今住此地念念寂滅，得未曾有身口意業不思議，雖行實際而不證實際。如是方便智生為增上已，行共一切眾生行照明世間，餘如修多羅說。取要言之，為功德事親屬想攝受，方便勝進住三解脫。求下乘者方便調伏；受五欲者令求勝欲，轉諸邪見；隨順他心，於諸大會皆悉隨順，餘如前說。譬如成鍊真金以摩尼珠寶莊嚴，勝閻浮檀金；菩薩善根清淨，勝於一切聲聞緣覺及餘離垢菩薩。譬如日光照閻浮提，一切泥水皆悉乾消，勝於餘光；是菩薩智慧光明能令眾生煩惱乾消，勝於一切聲聞緣覺及餘菩薩智慧光明。若更受生，作他化自在天王，以智慧饒益聲聞緣覺，一切神力勝前億百千倍。是名略說有行有開發無相住。所謂方便慧生道方便勝進，入知如來境界所起處，無間方便於念念中集菩提分，染污不染污處方便行滿足，攝受淨心業生故一切世間工巧業滿足，得無量三昧，不共一切聲聞緣覺，念念寂滅行於一切共世間行，善根清淨受生神力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何菩薩有行有開發無相住行相？是菩薩於緣起相應增上慧住，次第十方便慧生，一切眾生不共世俗及得一切世間不共道方便昇進增上滿足已入第七住。彼諸方便慧，如修多羅說。謂出生世間善法，攝受功德故，於諸眾生安心樂心。福德眾具菩提分法漸次增進故，不共聲聞故、不共緣覺故、知眾生法界故、知世界故、知如來身口意故。如是等方便慧生道，次第方便昇進義故，略說當知。如是具足無量無數如來境界各別智，彼起無開發無相想無想，觀無量佛境界起處不斷無開轉，修習一切威儀行住思惟，於彼一切處終不離道，於念念中具足十波羅蜜及一切菩提分法，非如餘住。第一歡喜住修習正願，第二住離惡戒垢，第三住願轉增長得法光明，第四住入道，第五住入世間所作，第六住入甚深法門；此第七住起一切佛法滿足菩提分，菩薩方便行滿足攝受，於此住智慧神通行清淨入第八住。住第八住者，一向清淨；此第七住雜清淨，住前行故得不染污，名不染污行。此第七住一切貪等煩惱斷故，不名有煩惱不名離；煩惱不行，亦樂佛法如實心清淨故，不名離煩惱。此第七住成就無量清淨身口意業，如佛所歎業如前說。五住所得世間工業智自然滿足，為三千大千世界大師，唯除上地菩薩及如來，餘無及者。一切禪定菩提分法，皆現前修而不受報。菩薩於此住思惟方便入善擇三昧門，生百萬三昧，超過一切聲聞緣覺三昧境界。遠離煩惱諸妄想行，隨順甚深身口意業，不捨方便勝進之道，顧念眾生滿足菩提，離一切相無量身口意業，生淨修無生法忍。於此住超過自覺境界，餘六住佛法攀緣。第六住菩薩能入寂滅；今住此地念念寂滅，得未曾有身口意業不思議，雖行實際而不證實際。如是方便智生為增上已，行共一切眾生行照明世間，餘如修多羅說。取要言之，為功德事親屬想攝受，方便勝進住三解脫。求下乘者方便調伏；受五欲者令求勝欲，轉諸邪見；隨順他心，於諸大會皆悉隨順，餘如前說。譬如成鍊真金以摩尼珠寶莊嚴，勝閻浮檀金；菩薩善根清淨，勝於一切聲聞緣覺及餘離垢菩薩。譬如日光照閻浮提，一切泥水皆悉乾消，勝於餘光；是菩薩智慧光明能令眾生煩惱乾消，勝於一切聲聞緣覺及餘菩薩智慧光明。若更受生，作他化自在天王，以智慧饒益聲聞緣覺，一切神力勝前億百千倍。是名略說有行有開發無相住。所謂方便慧生道方便勝進，入知如來境界所起處，無間方便於念念中集菩提分，染污不染污處方便行滿足，攝受淨心業生故一切世間工巧業滿足，得無量三昧，不共一切聲聞緣覺，念念寂滅行於一切共世間行，善根清淨受生神力，

廣說如修多羅十地遠行地說。方便行滿足，是故彼地名為遠行。即此義名為有行有開發無相住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣說如修多羅十地遠行地說。方便行滿足，是故彼地名為遠行。即此義名為有行有開發無相住。

云何菩薩無行無開發無相住行相？是菩薩於初無相住次第得十種入一切法第一義智，如修多羅說，謂三世如所應本來不起不生，無相故，無餘因性故，第一義離言說自性事言說行，顯示自性相因性無有，彼如是不生故，於彼無知邪計著因、於彼無所有事離言說初中後一切時煩惱等，入正離妄想平等，斷彼煩惱故，十種智增上滿足，滿足已入第八清淨住，於彼不起法得快淨第一無生法忍。彼云何謂四種求求一切法？四種如實知知一切法？以求知故，離一切妄想計著，一切法現法中一切煩惱無生，隨順觀來世一切無餘無生。觀如等前妄想計著因起法，四種求四種如實知，如前真實品說。從解行住起乃至有行有開發無相住，未得快淨；於此住乃得快淨，是故名第一無生法忍。得無生法忍已得甚深法，離初無相住四種過患：一者有行有開發；二者上地勤求；三者一切種利益眾生堪能勤求；四者微細想行，是故此住名為快淨。於甚深法門法流水中，如來勸發出生無量門智慧神通諸業饒益。以勸發故，出生無量尊身變化智慧得十自在，如修多羅說。得自在故，欲久近住隨意即能，諸禪解脫隨意所欲，資生眾具世工巧業悉得隨意，一切住處一切受生隨意往生，一切神力一切誓願隨意能得，變一切物成於金寶隨意能成，欲知法界名身句身味身，於一切法建立巧便即能知之。如是自在力果報福利，如修多羅說。於念念中常等見佛，善根清淨受生神力金光明喻，如修多羅說。是名略說無行無開發無相住。所謂入第一義智成就，入得不起法忍，過患悉離得快淨住甚深法門，諸佛勸發出生無量智慧神通諸業饒益，無量尊身出生、智慧出生，得大勢力、得大自在力，福利果報善根清淨受生神力，廣說如修多羅十地不動地說。離有行有開發，乘不動勝進道，是故彼地名為不動。即此地名為無行無開發無相住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何菩薩無行無開發無相住行相？是菩薩於初無相住次第得十種入一切法第一義智，如修多羅說，謂三世如所應本來不起不生，無相故，無餘因性故，第一義離言說自性事言說行，顯示自性相因性無有，彼如是不生故，於彼無知邪計著因、於彼無所有事離言說初中後一切時煩惱等，入正離妄想平等，斷彼煩惱故，十種智增上滿足，滿足已入第八清淨住，於彼不起法得快淨第一無生法忍。彼云何謂四種求求一切法？四種如實知知一切法？以求知故，離一切妄想計著，一切法現法中一切煩惱無生，隨順觀來世一切無餘無生。觀如等前妄想計著因起法，四種求四種如實知，如前真實品說。從解行住起乃至有行有開發無相住，未得快淨；於此住乃得快淨，是故名第一無生法忍。得無生法忍已得甚深法，離初無相住四種過患：一者有行有開發；二者上地勤求；三者一切種利益眾生堪能勤求；四者微細想行，是故此住名為快淨。於甚深法門法流水中，如來勸發出生無量門智慧神通諸業饒益。以勸發故，出生無量尊身變化智慧得十自在，如修多羅說。得自在故，欲久近住隨意即能，諸禪解脫隨意所欲，資生眾具世工巧業悉得隨意，一切住處一切受生隨意往生，一切神力一切誓願隨意能得，變一切物成於金寶隨意能成，欲知法界名身句身味身，於一切法建立巧便即能知之。如是自在力果報福利，如修多羅說。於念念中常等見佛，善根清淨受生神力金光明喻，如修多羅說。是名略說無行無開發無相住。所謂入第一義智成就，入得不起法忍，過患悉離得快淨住甚深法門，諸佛勸發出生無量智慧神通諸業饒益，無量尊身出生、智慧出生，得大勢力、得大自在力，福利果報善根清淨受生神力，廣說如修多羅十地不動地說。離有行有開發，乘不動勝進道，是故彼地名為不動。即此地名為無行無開發無相住。

云何菩薩無礙住行相？是菩薩於此甚深住不以為足，勤修隨順上地勝進，知法之行一切種為人廣說，隨所應說悉如實知，所可說法煩惱清淨、誰惱誰淨悉如實知。如是善說法，名大法師。得無量陀羅尼，善諸音聲辯才無盡，法陀羅尼如所持法攝受成就。以菩薩無礙智出生言說，坐於法座如應說法，隨其法示喜成，如修多羅說。善根清淨受生神力勝進，如修多羅說。是名略說菩薩無礙住。所謂樂深解脫說法行智不思議大法師，善根清淨受生神力，廣說如修多羅十地善慧地說。安樂一切眾生，淨修菩薩無礙，廣說大法，是故彼地名為善慧。即此義名為無礙住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何菩薩無礙住行相？是菩薩於此甚深住不以為足，勤修隨順上地勝進，知法之行一切種為人廣說，隨所應說悉如實知，所可說法煩惱清淨、誰惱誰淨悉如實知。如是善說法，名大法師。得無量陀羅尼，善諸音聲辯才無盡，法陀羅尼如所持法攝受成就。以菩薩無礙智出生言說，坐於法座如應說法，隨其法示喜成，如修多羅說。善根清淨受生神力勝進，如修多羅說。是名略說菩薩無礙住。所謂樂深解脫說法行智不思議大法師，善根清淨受生神力，廣說如修多羅十地善慧地說。安樂一切眾生，淨修菩薩無礙，廣說大法，是故彼地名為善慧。即此義名為無礙住。

云何最上菩薩住行相？是菩薩於無礙住，淨修一切種淨法王所應灌頂正受，得離垢等無量三昧。作所應作已，一切智殊勝灌頂最後三昧現前，得一切佛同坐身，蓮華眷屬光明所照，得一切種一切智灌頂已，受調伏解脫方便知一切佛事，得無量解脫總持神通。彼增上故，大念智慧生、辯才建立、大神通出生，善根清淨受正神力勝進。是名略說最上菩薩住，廣說如修多羅十地法雲地說。法雲地菩薩滿足菩薩道、滿足菩提眾具，得菩薩勝慧，興大法雲，以正覺自覺，而諸眾生煩惱垢穢悉令休息，種種善根增長成熟，是故彼地名為法雲。即此義名為最上菩薩住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何最上菩薩住行相？是菩薩於無礙住，淨修一切種淨法王所應灌頂正受，得離垢等無量三昧。作所應作已，一切智殊勝灌頂最後三昧現前，得一切佛同坐身，蓮華眷屬光明所照，得一切種一切智灌頂已，受調伏解脫方便知一切佛事，得無量解脫總持神通。彼增上故，大念智慧生、辯才建立、大神通出生，善根清淨受正神力勝進。是名略說最上菩薩住，廣說如修多羅十地法雲地說。法雲地菩薩滿足菩薩道、滿足菩提眾具，得菩薩勝慧，興大法雲，以正覺自覺，而諸眾生煩惱垢穢悉令休息，種種善根增長成熟，是故彼地名為法雲。即此義名為最上菩薩住。

如上說展轉上功德，前地所無，以軟根者不在數。諸中上者，上地所得具足建立，彼一一住經億百千大劫或復無量，然後具足。彼一切住，經三阿僧祇大劫，然後得初阿僧祇大劫解行住過，得歡喜住。五行勝進，第二阿僧祇大劫，從歡喜住乃至有開發無相住過，得無開發無相住。彼即此決定，謂淨心菩薩決定勝進。第三阿僧祇大劫無開發無相住及無礙智住過，得最上菩薩住。有二阿僧祇劫：若大劫晝夜月分數成時無量故，名阿僧祇；若彼諸大劫數成一劫數過數，名阿僧祇。前阿僧祇劫菩提，非少劫阿僧祇得；後三阿僧祇大劫不增。若彼上上精進方便能成超眾多中劫，或復超大劫，無超阿僧祇者。如是十二住菩薩，三阿僧祇煩惱障分染污及智障分染污斷。彼三住煩惱障分染污斷，歡喜住惡趣煩惱分增，上中煩惱分一切不行。無開發無相住無生法忍清淨相續，煩惱分一切染污斷，不行一切煩惱。最上菩薩住，一切煩惱習使障斷，入如來住。智障分染污有三種：一者皮；二者膚；三者骨。歡喜住，皮障斷；無開發無相住，膚障斷；如來住；骨障斷；一切障清淨。於此三住智障斷，餘住隨其次第真實眾具。如是十三住，有十一種淨：第一種性淨；第二解行淨；第三淨心淨；第四戒淨；第五意淨；第六、第七、第八正智方便淨；第九方便行滿足淨；第十真實智神通出生淨；第十一說正義無礙淨；第十二隨順入一切種一切所知智淨；第十三如來住習氣一切煩惱智障淨。如前菩薩功德品說，八法攝一切摩訶衍菩薩藏所說。此十三住攝初第一住信心生解，於菩薩藏得聞慧思慧；第三住淨心及初修慧行；第四住乃至第九有行有開發無相住修慧廣；第十、第十一、第十二住淨修慧行所攝修慧果成如來住，畢竟出離聲聞住所有法。此等十二菩薩住，次第當知。一者如聲聞自種性住，此亦當知，如超昇離生方便住。第二住亦如是，如超昇離生信。第三住亦如是，如得不壞淨聖愛增上戒住上漏盡。第四住亦如是，如依增上戒增上意學出生住。第五住亦如是，如得真諦智增上慧學住。第六、第七、第八住亦如是，如善觀察住無相三昧方便。第九住亦如是，如究竟無相住。第十住亦如是，如禪定起解脫覺住。第十一住亦如是，如一切種阿羅漢住。第十二住亦如是(起解脫入住者，起謂從定覺也。五解脫入，如雜心說)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如上說展轉上功德，前地所無，以軟根者不在數。諸中上者，上地所得具足建立，彼一一住經億百千大劫或復無量，然後具足。彼一切住，經三阿僧祇大劫，然後得初阿僧祇大劫解行住過，得歡喜住。五行勝進，第二阿僧祇大劫，從歡喜住乃至有開發無相住過，得無開發無相住。彼即此決定，謂淨心菩薩決定勝進。第三阿僧祇大劫無開發無相住及無礙智住過，得最上菩薩住。有二阿僧祇劫：若大劫晝夜月分數成時無量故，名阿僧祇；若彼諸大劫數成一劫數過數，名阿僧祇。前阿僧祇劫菩提，非少劫阿僧祇得；後三阿僧祇大劫不增。若彼上上精進方便能成超眾多中劫，或復超大劫，無超阿僧祇者。如是十二住菩薩，三阿僧祇煩惱障分染污及智障分染污斷。彼三住煩惱障分染污斷，歡喜住惡趣煩惱分增，上中煩惱分一切不行。無開發無相住無生法忍清淨相續，煩惱分一切染污斷，不行一切煩惱。最上菩薩住，一切煩惱習使障斷，入如來住。智障分染污有三種：一者皮；二者膚；三者骨。歡喜住，皮障斷；無開發無相住，膚障斷；如來住；骨障斷；一切障清淨。於此三住智障斷，餘住隨其次第真實眾具。如是十三住，有十一種淨：第一種性淨；第二解行淨；第三淨心淨；第四戒淨；第五意淨；第六、第七、第八正智方便淨；第九方便行滿足淨；第十真實智神通出生淨；第十一說正義無礙淨；第十二隨順入一切種一切所知智淨；第十三如來住習氣一切煩惱智障淨。如前菩薩功德品說，八法攝一切摩訶衍菩薩藏所說。此十三住攝初第一住信心生解，於菩薩藏得聞慧思慧；第三住淨心及初修慧行；第四住乃至第九有行有開發無相住修慧廣；第十、第十一、第十二住淨修慧行所攝修慧果成如來住，畢竟出離聲聞住所有法。此等十二菩薩住，次第當知。一者如聲聞自種性住，此亦當知，如超昇離生方便住。第二住亦如是，如超昇離生信。第三住亦如是，如得不壞淨聖愛增上戒住上漏盡。第四住亦如是，如依增上戒增上意學出生住。第五住亦如是，如得真諦智增上慧學住。第六、第七、第八住亦如是，如善觀察住無相三昧方便。第九住亦如是，如究竟無相住。第十住亦如是，如禪定起解脫覺住。第十一住亦如是，如一切種阿羅漢住。第十二住亦如是(起解脫入住者，起謂從定覺也。五解脫入，如雜心說)。