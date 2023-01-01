菩薩地持經卷第八北涼中印度三藏曇無讖於姑臧譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩地持經卷第八北涼中印度三藏曇無讖於姑臧譯

菩薩地持菩提分品之餘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩地持菩提分品之餘

云何菩薩壞佛法者除其暴害，處中者令入，已入者令熟，已熟者令解脫。是菩薩於此四種成就眾生，當知略說六種巧方便：一者隨順；二者立要；三者異相；四者逼迫；五者報恩；六者清淨。菩薩隨順巧方便者，是菩薩欲為眾生說法，先如是柔軟身口行，以施將順自捨恚恨。除恚恨已，彼生愛敬樂欲聞法，然後乃為如應說法，易入易解。時說次第諦不顛倒，以義饒益而為說法忍，諸問答調伏眾生，第一利益哀愍成就。若以神力示現他心而為說法，或請餘人，令種種現化調伏眾生。若有略說義饒益論，廣為分別；若廣大論能為略說。授彼令誦自恣問難，彼受誦已廣為說義。以一切緣三昧度門隨順教授，隨順教誡攝取眾生令其行義。彼諸眾生於如來說甚深微妙空相應經，如其旨趣，彼經中說離自性法及離諸事不起不滅，如虛空如幻如夢。不知義者聞則驚怖，謗彼深經言非佛說；菩薩為彼眾生隨順巧便，於彼深經如來旨趣，隨順其義分別解說而攝取之。如是隨順為彼說言，彼經不說一切都無所有，但言說我自性空無所有，是名離自性、離言說，有事依言事轉，是故言說有自性，亦非第一義有彼自性，是故說言離一切事。言說自性從本已來一切都無所有，云何有生有滅？是故說言不生不滅。譬如虛空，有種種色及諸色業，悉容受彼為作依處，謂虛空行住去來屈申俯仰。又如除彼色及色業已，謂無色自性分，名清淨虛空。如虛空處色等業轉離言說事，種種施設言說妄想虛偽隨轉亦復如是。又如虛空容色等業，離言說法容受妄想亦復如是。若菩薩以智慧，除一切言說所起、邪惑妄想諸虛偽轉，是菩薩以第一聖智離言說事，一切言說自性非性。如虛空清淨，亦非彼展轉有餘自性。是故一切諸法譬如虛空譬如幻，不如事有，亦非一切都無幻事。如是一切法不如言說，愚癡計有亦非一切都無所有。第一義離言說自性，如是方便入非有亦非無，是故知如幻故說如幻。如是菩薩於一切法界，不取不捨不增不減亦無所壞，如實了知。如其所知為人顯示，是名菩薩隨順巧方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何菩薩壞佛法者除其暴害，處中者令入，已入者令熟，已熟者令解脫。是菩薩於此四種成就眾生，當知略說六種巧方便：一者隨順；二者立要；三者異相；四者逼迫；五者報恩；六者清淨。菩薩隨順巧方便者，是菩薩欲為眾生說法，先如是柔軟身口行，以施將順自捨恚恨。除恚恨已，彼生愛敬樂欲聞法，然後乃為如應說法，易入易解。時說次第諦不顛倒，以義饒益而為說法忍，諸問答調伏眾生，第一利益哀愍成就。若以神力示現他心而為說法，或請餘人，令種種現化調伏眾生。若有略說義饒益論，廣為分別；若廣大論能為略說。授彼令誦自恣問難，彼受誦已廣為說義。以一切緣三昧度門隨順教授，隨順教誡攝取眾生令其行義。彼諸眾生於如來說甚深微妙空相應經，如其旨趣，彼經中說離自性法及離諸事不起不滅，如虛空如幻如夢。不知義者聞則驚怖，謗彼深經言非佛說；菩薩為彼眾生隨順巧便，於彼深經如來旨趣，隨順其義分別解說而攝取之。如是隨順為彼說言，彼經不說一切都無所有，但言說我自性空無所有，是名離自性、離言說，有事依言事轉，是故言說有自性，亦非第一義有彼自性，是故說言離一切事。言說自性從本已來一切都無所有，云何有生有滅？是故說言不生不滅。譬如虛空，有種種色及諸色業，悉容受彼為作依處，謂虛空行住去來屈申俯仰。又如除彼色及色業已，謂無色自性分，名清淨虛空。如虛空處色等業轉離言說事，種種施設言說妄想虛偽隨轉亦復如是。又如虛空容色等業，離言說法容受妄想亦復如是。若菩薩以智慧，除一切言說所起、邪惑妄想諸虛偽轉，是菩薩以第一聖智離言說事，一切言說自性非性。如虛空清淨，亦非彼展轉有餘自性。是故一切諸法譬如虛空譬如幻，不如事有，亦非一切都無幻事。如是一切法不如言說，愚癡計有亦非一切都無所有。第一義離言說自性，如是方便入非有亦非無，是故知如幻故說如幻。如是菩薩於一切法界，不取不捨不增不減亦無所壞，如實了知。如其所知為人顯示，是名菩薩隨順巧方便。

云何菩薩立要巧方便？若有眾生來從菩薩求索十種資生眾具，為立要言：「汝能供養父母沙門婆羅門，廣說如上乃至受戒。若能如是，我當施汝。如其不能，則不施與。」所謂田宅市肆官爵國土錢財六畜工巧醫方，若結婚姻、若食不食，所作同事。爾時菩薩為立要言：「汝能供養父母乃至受戒，我當施汝飲食乃至同事。」復次菩薩，若有眾生犯罪謀逆作不饒益事，為他殺縛斷截捶打、毀辱呵責驅出質債、為他所執。爾時菩薩為立要言：「汝能供養父母乃至受戒，我當救汝令脫眾難。」復次若有眾生，王賊水火人及非人不活惡名諸恐怖等，爾時菩薩為立要言：「汝能供養父母乃至受戒，我當救汝令脫恐怖。」若有眾生欲恩愛集會遠離怨憎，爾時菩薩為立要言：「汝能供養父母乃至受戒，我當方便從汝所願。」復次若有眾生疾病困厄，爾時菩薩為立要言：「汝能供養父母乃至受戒，我當令汝病苦得除。」菩薩如是立要已，彼諸眾生疾修善法，遠離諸惡得隨所欲，是名菩薩立要巧方便。若菩薩與眾生立要已，彼諸眾生不隨要者，如上所許亦不施之，為度彼故非不欲與。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何菩薩立要巧方便？若有眾生來從菩薩求索十種資生眾具，為立要言：「汝能供養父母沙門婆羅門，廣說如上乃至受戒。若能如是，我當施汝。如其不能，則不施與。」所謂田宅市肆官爵國土錢財六畜工巧醫方，若結婚姻、若食不食，所作同事。爾時菩薩為立要言：「汝能供養父母乃至受戒，我當施汝飲食乃至同事。」復次菩薩，若有眾生犯罪謀逆作不饒益事，為他殺縛斷截捶打、毀辱呵責驅出質債、為他所執。爾時菩薩為立要言：「汝能供養父母乃至受戒，我當救汝令脫眾難。」復次若有眾生，王賊水火人及非人不活惡名諸恐怖等，爾時菩薩為立要言：「汝能供養父母乃至受戒，我當救汝令脫恐怖。」若有眾生欲恩愛集會遠離怨憎，爾時菩薩為立要言：「汝能供養父母乃至受戒，我當方便從汝所願。」復次若有眾生疾病困厄，爾時菩薩為立要言：「汝能供養父母乃至受戒，我當令汝病苦得除。」菩薩如是立要已，彼諸眾生疾修善法，遠離諸惡得隨所欲，是名菩薩立要巧方便。若菩薩與眾生立要已，彼諸眾生不隨要者，如上所許亦不施之，為度彼故非不欲與。

諸難恐怖及諸病苦、愛念和合、不愛別離，為度彼故一切放捨。示作如是決定之相，非其實心有放捨念，漸漸要令斷不善法建立善法。若復眾生無所須欲亦無眾難，乃至無病，而與菩薩先為親厚，隨宜勸導令修善法，所謂供養父母乃至持戒。若彼眾生不隨其教，爾時菩薩現瞋責相，為度彼故，心無恚恨；於諸所作悉現乖異，為度彼故，非實違背；或現加彼不饒益事，欲度彼故，非其實心。菩薩方便現此異相，欲令眾生修諸善法斷不善法，是名菩薩異相巧方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸難恐怖及諸病苦、愛念和合、不愛別離，為度彼故一切放捨。示作如是決定之相，非其實心有放捨念，漸漸要令斷不善法建立善法。若復眾生無所須欲亦無眾難，乃至無病，而與菩薩先為親厚，隨宜勸導令修善法，所謂供養父母乃至持戒。若彼眾生不隨其教，爾時菩薩現瞋責相，為度彼故，心無恚恨；於諸所作悉現乖異，為度彼故，非實違背；或現加彼不饒益事，欲度彼故，非其實心。菩薩方便現此異相，欲令眾生修諸善法斷不善法，是名菩薩異相巧方便。

云何菩薩現逼迫巧方便？若菩薩為主為王，於自眷屬作如是教：「若我眷屬有不供養父母乃至犯戒者，我當斷其供給，或加謫罰或至驅擯。」立一士夫常令伺察，彼諸眾生以恐怖故，勤修善法斷不善法。彼雖不樂，強逼令修，是名菩薩逼迫巧方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何菩薩現逼迫巧方便？若菩薩為主為王，於自眷屬作如是教：「若我眷屬有不供養父母乃至犯戒者，我當斷其供給，或加謫罰或至驅擯。」立一士夫常令伺察，彼諸眾生以恐怖故，勤修善法斷不善法。彼雖不樂，強逼令修，是名菩薩逼迫巧方便。

云何菩薩報恩巧方便？若菩薩先於眾生施諸恩分，若施財物、若度眾難、若度恐怖，和其所念、離所不念，救療眾病令得安樂。眾生知恩欲報德者，爾時菩薩勸令修善，不須世間財利酬報；報之大者，當供養父母乃至持戒。求報恩者令其行善，是名菩薩報恩巧方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何菩薩報恩巧方便？若菩薩先於眾生施諸恩分，若施財物、若度眾難、若度恐怖，和其所念、離所不念，救療眾病令得安樂。眾生知恩欲報德者，爾時菩薩勸令修善，不須世間財利酬報；報之大者，當供養父母乃至持戒。求報恩者令其行善，是名菩薩報恩巧方便。

云何菩薩清淨巧方便？住究竟地菩薩，淨菩薩道生兜率天。眾生念言：「某菩薩生兜率天，不久當下生閻浮提，當成如來無上等覺。令我愛樂，莫令不樂。彼所生處，我亦隨生。」無量眾生樂修是願。又復菩薩，從兜率天來生世間，若生王宮若婆羅門家，捨上妙樂出家學道，令諸眾生捨離憍慢。又於樹下苦行六年，令餘眾生信苦行者斷其信樂。又復既成無上菩提，令餘眾生堅固信樂同求佛道。又成佛已，默然待請，為令眾生敬重法故，梵天勸請然後乃說。又以佛眼觀察世間，莫令眾生作是謗言：「但以梵天勸請力故，非是如來大悲故說。」為除眾生邪攝受故，轉正法輪，諸餘世間所未曾轉，及制戒律。是名菩薩清淨巧方便。如是巧方便無餘無上，是名菩薩六種巧方便略說廣說。壞法眾生除其暴害，處中者令入佛法，入者令熟熟令解脫，無餘無上，是名菩薩巧方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何菩薩清淨巧方便？住究竟地菩薩，淨菩薩道生兜率天。眾生念言：「某菩薩生兜率天，不久當下生閻浮提，當成如來無上等覺。令我愛樂，莫令不樂。彼所生處，我亦隨生。」無量眾生樂修是願。又復菩薩，從兜率天來生世間，若生王宮若婆羅門家，捨上妙樂出家學道，令諸眾生捨離憍慢。又於樹下苦行六年，令餘眾生信苦行者斷其信樂。又復既成無上菩提，令餘眾生堅固信樂同求佛道。又成佛已，默然待請，為令眾生敬重法故，梵天勸請然後乃說。又以佛眼觀察世間，莫令眾生作是謗言：「但以梵天勸請力故，非是如來大悲故說。」為除眾生邪攝受故，轉正法輪，諸餘世間所未曾轉，及制戒律。是名菩薩清淨巧方便。如是巧方便無餘無上，是名菩薩六種巧方便略說廣說。壞法眾生除其暴害，處中者令入佛法，入者令熟熟令解脫，無餘無上，是名菩薩巧方便。

云何菩薩陀羅尼？略說四種：一者法陀羅尼；二者義陀羅尼；三者呪術陀羅尼；四者得菩薩忍陀羅尼。云何法陀羅尼？菩薩得如是憶念智慧力，於未曾所聞未曾修習名句味身，次第莊嚴次第所應無量章句，經無量劫憶持不忘。云何義陀羅尼？如前所說，於此諸法無量義趣，未曾讀誦未曾修習，經無量劫憶持不忘。云何呪術陀羅尼？菩薩得如是三昧力，以呪術章句為眾除患第一神驗，種種災患悉令消滅。云何得菩薩忍陀羅尼？菩薩精勤修習因起智慧，獨一靜處燕默少言亦不遊行，知量而食不雜種食、常一坐食，思惟禪定，少睡眠多覺悟，於如來所說得菩薩忍呪術。所謂： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何菩薩陀羅尼？略說四種：一者法陀羅尼；二者義陀羅尼；三者呪術陀羅尼；四者得菩薩忍陀羅尼。云何法陀羅尼？菩薩得如是憶念智慧力，於未曾所聞未曾修習名句味身，次第莊嚴次第所應無量章句，經無量劫憶持不忘。云何義陀羅尼？如前所說，於此諸法無量義趣，未曾讀誦未曾修習，經無量劫憶持不忘。云何呪術陀羅尼？菩薩得如是三昧力，以呪術章句為眾除患第一神驗，種種災患悉令消滅。云何得菩薩忍陀羅尼？菩薩精勤修習因起智慧，獨一靜處燕默少言亦不遊行，知量而食不雜種食、常一坐食，思惟禪定，少睡眠多覺悟，於如來所說得菩薩忍呪術。所謂：

伊致 密致 吉胝鼻 羼提跛大㗩波呵(㗩音，穌急反) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 伊致 密致 吉胝鼻 羼提跛大㗩波呵(㗩音，穌急反)

於此諸呪術章句義思量觀察：「如是呪術章句，如是正思惟，如此義尚不自聞，何有所得？如呪術章句義不可得，是則無義。如是諸義，所謂無義，是故亦無餘義可求。」如是名為善解呪術句義。善解呪術句義者，以如是義，比知一切諸法義，皆悉善知，不從他聞。又知一切言說、一切法自性義不可得。以此等無言說自性義，則知一切諸法自性義，是名第一義最勝義，得最上歡喜。是菩薩得此陀羅尼呪術處，名得菩薩忍。得此忍者，不久當得淨心增上解行地忍，是名菩薩得菩薩忍陀羅尼。彼法陀羅尼、義陀羅尼，菩薩是度初阿僧祇劫入淨心地所得，必定不動最勝最妙。若中間所得，或因願力、或禪定力，不定不任亦不勝妙。如法義陀羅尼，呪術陀羅尼亦如是。得菩薩忍陀羅尼，如前所說。如是一切陀羅尼具四功德者，乃能得之，非不具足。云何為四？一者不習愛欲；二者不嫉彼勝；三者一切所求等施無悔；四者樂法深樂菩薩藏及摩得勒伽藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此諸呪術章句義思量觀察：「如是呪術章句，如是正思惟，如此義尚不自聞，何有所得？如呪術章句義不可得，是則無義。如是諸義，所謂無義，是故亦無餘義可求。」如是名為善解呪術句義。善解呪術句義者，以如是義，比知一切諸法義，皆悉善知，不從他聞。又知一切言說、一切法自性義不可得。以此等無言說自性義，則知一切諸法自性義，是名第一義最勝義，得最上歡喜。是菩薩得此陀羅尼呪術處，名得菩薩忍。得此忍者，不久當得淨心增上解行地忍，是名菩薩得菩薩忍陀羅尼。彼法陀羅尼、義陀羅尼，菩薩是度初阿僧祇劫入淨心地所得，必定不動最勝最妙。若中間所得，或因願力、或禪定力，不定不任亦不勝妙。如法義陀羅尼，呪術陀羅尼亦如是。得菩薩忍陀羅尼，如前所說。如是一切陀羅尼具四功德者，乃能得之，非不具足。云何為四？一者不習愛欲；二者不嫉彼勝；三者一切所求等施無悔；四者樂法深樂菩薩藏及摩得勒伽藏。

云何為菩薩願？略說五種：一者發心願；二者生願；三者境界願；四者平等願；五者大願。彼菩薩初發無上菩提心，是名發心願。願未來世為眾生故隨善趣生，是名生願。願正觀諸法無量，等諸善根思惟境界，是名境界願。願未來世一切菩薩善攝事，是名菩薩平等願。大願者，即平等願。又說十種大願：一者願一切種供養無量諸佛；二者願護持一切諸佛正法；三者願通達諸佛正法；四者願生兜率天乃至般涅槃；五者願行菩薩一切種正行；六者願成熟一切眾生；七者願一切世界悉能現化；八者願一切菩薩一心方便以大乘度；九者願一切正方便無礙；十者願成無上正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何為菩薩願？略說五種：一者發心願；二者生願；三者境界願；四者平等願；五者大願。彼菩薩初發無上菩提心，是名發心願。願未來世為眾生故隨善趣生，是名生願。願正觀諸法無量，等諸善根思惟境界，是名境界願。願未來世一切菩薩善攝事，是名菩薩平等願。大願者，即平等願。又說十種大願：一者願一切種供養無量諸佛；二者願護持一切諸佛正法；三者願通達諸佛正法；四者願生兜率天乃至般涅槃；五者願行菩薩一切種正行；六者願成熟一切眾生；七者願一切世界悉能現化；八者願一切菩薩一心方便以大乘度；九者願一切正方便無礙；十者願成無上正覺。

云何菩薩空三昧？菩薩離一切言說自性，觀無言說自性心住，是名空三昧。云何無願三昧？菩薩於無言說自性事，邪見妄想所起煩惱苦，常見其過，於未來世不願心住，是名無願三昧。云何無相三昧？菩薩於無言說自性事，離一切妄想、虛偽相滅，觀察如實寂靜心住，是名無相三昧。以何等故說三三昧，不增不減？有二種：有及無有。有為、無為名為有，無我我所名無有。於有為有，不願不隨故，立無願三昧。於無為涅槃，願樂攝受故，立無相三昧。又於此諸事非願非不願，然於有不有見，以是見故，立空三昧。菩薩修此三三昧，如是建立如實知。若有餘行，悉入三三昧門，所謂聲聞所學所行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何菩薩空三昧？菩薩離一切言說自性，觀無言說自性心住，是名空三昧。云何無願三昧？菩薩於無言說自性事，邪見妄想所起煩惱苦，常見其過，於未來世不願心住，是名無願三昧。云何無相三昧？菩薩於無言說自性事，離一切妄想、虛偽相滅，觀察如實寂靜心住，是名無相三昧。以何等故說三三昧，不增不減？有二種：有及無有。有為、無為名為有，無我我所名無有。於有為有，不願不隨故，立無願三昧。於無為涅槃，願樂攝受故，立無相三昧。又於此諸事非願非不願，然於有不有見，以是見故，立空三昧。菩薩修此三三昧，如是建立如實知。若有餘行，悉入三三昧門，所謂聲聞所學所行。

有四憂檀那法，諸佛菩薩為令眾生清淨故說。云何為四？一切行無常是憂檀那法；一切行苦是憂檀那法；一切法無我是憂檀那法；涅槃寂滅是憂檀那法。諸佛菩薩具足此法，復以此法傳授眾生，是名憂檀那。過去寂默諸牟尼尊展轉相傳，是名憂檀那。增上勇出乃至具足出第一有，是名憂檀那。云何菩薩觀一切行無常？菩薩觀一切行，言說自性常不可得。若復不知真實無言說事故有生有滅，若彼觀無言說自性一切行無常，觀過去行無生無滅，彼亦無因亦無自性可得，是故亦無因亦無自性。觀現在行無生無滅，彼因不得而與果，故自性可得，是故觀彼自性而無因。觀未來行無生無滅，彼因可得而不與果，故無自性，是故觀因而無自性。如是見三世分段諸行相續轉時，一一行剎那有三有為有為相，於剎那後有四有為相。彼前諸行相自性壞，次未曾行相自性起名為生；起已未壞名為住；顧念前滅行相自性彼起異，異名為老，是故生剎那後；即彼起行相自性壞名為滅。若觀起自性行相，即彼自性生住老相，無餘自性，是故剎那後如是行相自性滅。如是諸生等行相如實觀。此四有為相，略說二種：有性及無性。如來以起故立一有為相，以自性故立第二有為相，諸行住老故立第三有為相。彼菩薩觀有為行分齊，非生非住非老非壞，一切時別有事起。何以故？諸行分齊起時，更無別生別住別老別壞。諸行分齊住老壞時，亦無別生別住別老別壞(一念頃名為一剎那)。菩薩如實觀者，不別有生等事可得。若可得者，離色等諸行應別有生。如色等行自性起，彼亦應起。若然者，應有二生：行生及生生。若有行生及生生者，或一或異。若一而謂別有生者，彼空無義。若別有生者，此事不然。若異者，彼行生非相生所為。行生相生所為者，此事不然。如生，住老亦如是。若壞有法自性者，彼應生滅。若壞生時，一切行應即滅。如入滅盡正受，以少方便心心數法滅。若壞滅時，彼一切行應生。以壞無有故，言壞有生滅者此事不然。彼善男子善女人，一切時常有自性者，不應有厭離。離欲解脫，異者應爾。以此事故，菩薩於一切諸行無常如實知。復次菩薩於一切諸行無常相續轉時，觀三苦相：行苦、變易苦、苦苦，如是菩薩於一切行苦如實知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有四憂檀那法，諸佛菩薩為令眾生清淨故說。云何為四？一切行無常是憂檀那法；一切行苦是憂檀那法；一切法無我是憂檀那法；涅槃寂滅是憂檀那法。諸佛菩薩具足此法，復以此法傳授眾生，是名憂檀那。過去寂默諸牟尼尊展轉相傳，是名憂檀那。增上勇出乃至具足出第一有，是名憂檀那。云何菩薩觀一切行無常？菩薩觀一切行，言說自性常不可得。若復不知真實無言說事故有生有滅，若彼觀無言說自性一切行無常，觀過去行無生無滅，彼亦無因亦無自性可得，是故亦無因亦無自性。觀現在行無生無滅，彼因不得而與果，故自性可得，是故觀彼自性而無因。觀未來行無生無滅，彼因可得而不與果，故無自性，是故觀因而無自性。如是見三世分段諸行相續轉時，一一行剎那有三有為有為相，於剎那後有四有為相。彼前諸行相自性壞，次未曾行相自性起名為生；起已未壞名為住；顧念前滅行相自性彼起異，異名為老，是故生剎那後；即彼起行相自性壞名為滅。若觀起自性行相，即彼自性生住老相，無餘自性，是故剎那後如是行相自性滅。如是諸生等行相如實觀。此四有為相，略說二種：有性及無性。如來以起故立一有為相，以自性故立第二有為相，諸行住老故立第三有為相。彼菩薩觀有為行分齊，非生非住非老非壞，一切時別有事起。何以故？諸行分齊起時，更無別生別住別老別壞。諸行分齊住老壞時，亦無別生別住別老別壞(一念頃名為一剎那)。菩薩如實觀者，不別有生等事可得。若可得者，離色等諸行應別有生。如色等行自性起，彼亦應起。若然者，應有二生：行生及生生。若有行生及生生者，或一或異。若一而謂別有生者，彼空無義。若別有生者，此事不然。若異者，彼行生非相生所為。行生相生所為者，此事不然。如生，住老亦如是。若壞有法自性者，彼應生滅。若壞生時，一切行應即滅。如入滅盡正受，以少方便心心數法滅。若壞滅時，彼一切行應生。以壞無有故，言壞有生滅者此事不然。彼善男子善女人，一切時常有自性者，不應有厭離。離欲解脫，異者應爾。以此事故，菩薩於一切諸行無常如實知。復次菩薩於一切諸行無常相續轉時，觀三苦相：行苦、變易苦、苦苦，如是菩薩於一切行苦如實知。

復次菩薩於一切法有為無為、無我我所，如實知眾生無我及法無我。彼眾生無我者，有法非眾生，離有法亦非眾生。法無我者，一切言說事，亦無言說自性法。如是菩薩於一切法無我如實知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次菩薩於一切法有為無為、無我我所，如實知眾生無我及法無我。彼眾生無我者，有法非眾生，離有法亦非眾生。法無我者，一切言說事，亦無言說自性法。如是菩薩於一切法無我如實知。

復次一切行起因斷，無餘諸餘畢竟滅名般涅槃，煩惱寂滅眾苦永息。未入淨心地菩薩、未見諦聲聞，於涅槃作意解想，說言寂滅涅槃。當知是等不得真實涅槃知見，唯有正思惟。譬如國王長者巨富無量，為諸子故造作戲具，鹿車、牛車、馬車、象車。彼諸子等歡喜愛樂，作真鹿馬象車等想。其父知子漸已長大，為說真實牛鹿象馬，諸子謂父歎己象馬。父於後時知子轉大，將出宅外示真象馬。彼見實已乃知其真，定知其父常所歎說非是我等先所翫好，先所翫好非真象馬。如是諸行以為屋宅，未住淨心地菩薩、未見諦聲聞如彼童子，諸佛如來及入大地菩薩明見涅槃，為彼菩薩及諸聲聞歎說涅槃，彼既聞已隨說意解。若彼漸學道品具足，入淨心地及見諦聲聞，彼於涅槃生現知見：如是諸佛菩薩所歎說者，非如我等愚癡智慧意想所解，我等所想相似非實。於彼所解生慚愧心，依後知見。譬如病人遇得良醫，為治病故說隨病藥。彼諸病者常習此藥，便作信解樂著此藥，緣是病差。更起餘病應服餘藥，良醫教彼棄捨前藥，更服餘藥。彼諸病者信前藥故，不肯棄捨，良醫方便令服後藥。如是菩薩住淨心地、見諦聲聞，諸煩惱病，諸佛如來、住大地菩薩為彼說法上法上上法、深法上深法上上深法、勝法上勝法上上勝法，教授教誡。入淨心地菩薩、見諦聲聞，聞佛所說信受不疑，乘如來所說具足法乘，善能調御遊平等道，疾疾正向無餘涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次一切行起因斷，無餘諸餘畢竟滅名般涅槃，煩惱寂滅眾苦永息。未入淨心地菩薩、未見諦聲聞，於涅槃作意解想，說言寂滅涅槃。當知是等不得真實涅槃知見，唯有正思惟。譬如國王長者巨富無量，為諸子故造作戲具，鹿車、牛車、馬車、象車。彼諸子等歡喜愛樂，作真鹿馬象車等想。其父知子漸已長大，為說真實牛鹿象馬，諸子謂父歎己象馬。父於後時知子轉大，將出宅外示真象馬。彼見實已乃知其真，定知其父常所歎說非是我等先所翫好，先所翫好非真象馬。如是諸行以為屋宅，未住淨心地菩薩、未見諦聲聞如彼童子，諸佛如來及入大地菩薩明見涅槃，為彼菩薩及諸聲聞歎說涅槃，彼既聞已隨說意解。若彼漸學道品具足，入淨心地及見諦聲聞，彼於涅槃生現知見：如是諸佛菩薩所歎說者，非如我等愚癡智慧意想所解，我等所想相似非實。於彼所解生慚愧心，依後知見。譬如病人遇得良醫，為治病故說隨病藥。彼諸病者常習此藥，便作信解樂著此藥，緣是病差。更起餘病應服餘藥，良醫教彼棄捨前藥，更服餘藥。彼諸病者信前藥故，不肯棄捨，良醫方便令服後藥。如是菩薩住淨心地、見諦聲聞，諸煩惱病，諸佛如來、住大地菩薩為彼說法上法上上法、深法上深法上上深法、勝法上勝法上上勝法，教授教誡。入淨心地菩薩、見諦聲聞，聞佛所說信受不疑，乘如來所說具足法乘，善能調御遊平等道，疾疾正向無餘涅槃。

菩薩地持方便處菩薩功德品第十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩地持方便處菩薩功德品第十八

菩薩學阿耨多羅三藐三菩提，有五奇特未曾有法。云何為五？一者於諸眾生無有因緣而起愛念；二者為諸眾生受無量苦；三者煩惱熾盛難化眾生方便調伏；四者入第一難解真實之義；五者入不可思議神通之力。如是奇特未曾有法，不與一切諸眾生共。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩學阿耨多羅三藐三菩提，有五奇特未曾有法。云何為五？一者於諸眾生無有因緣而起愛念；二者為諸眾生受無量苦；三者煩惱熾盛難化眾生方便調伏；四者入第一難解真實之義；五者入不可思議神通之力。如是奇特未曾有法，不與一切諸眾生共。

菩薩有五事非奇特，能成奇特未曾有法。一者為安眾生故受於苦因，受苦因故得受安樂。二者知生死過惡涅槃功德，有淨眾生念不自受樂、為淨眾生故受諸生死。三者修靜默樂、有淨眾生念不自受樂、為淨眾生故演說正法。四者修六波羅蜜善根、有淨眾生念不自受樂、為淨眾生故不捨一切眾生、亦不捨果報。五者他事己事如是一切利益眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩有五事非奇特，能成奇特未曾有法。一者為安眾生故受於苦因，受苦因故得受安樂。二者知生死過惡涅槃功德，有淨眾生念不自受樂、為淨眾生故受諸生死。三者修靜默樂、有淨眾生念不自受樂、為淨眾生故演說正法。四者修六波羅蜜善根、有淨眾生念不自受樂、為淨眾生故不捨一切眾生、亦不捨果報。五者他事己事如是一切利益眾生。

菩薩有五事，於一切眾生其心平等。一者初發心願，為一切眾生其心平等。二者修習大悲心，與哀愍俱其心平等。三者於一切眾生作一子想，與愛念俱其心平等。四者觀一切眾生諸行緣起，一眾生法即是一切諸眾生法，隨順一切眾生其心平等。五者如為一眾生行，如是一切眾生，利益心俱其心平等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩有五事，於一切眾生其心平等。一者初發心願，為一切眾生其心平等。二者修習大悲心，與哀愍俱其心平等。三者於一切眾生作一子想，與愛念俱其心平等。四者觀一切眾生諸行緣起，一眾生法即是一切諸眾生法，隨順一切眾生其心平等。五者如為一眾生行，如是一切眾生，利益心俱其心平等。

菩薩有五事饒益一切眾生：一者說正命饒益；二者不隨順者說隨順法饒益；三者孤獨辛苦貧乞無依者為作依怙饒益；四者向善趣者說道饒益；五者為三乘人說三乘饒益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩有五事饒益一切眾生：一者說正命饒益；二者不隨順者說隨順法饒益；三者孤獨辛苦貧乞無依者為作依怙饒益；四者向善趣者說道饒益；五者為三乘人說三乘饒益。

菩薩有五事報眾生恩：一者自成功德；二者勸他令成；三者孤獨辛苦貧乞無依為作依怙；四者供養如來；五者佛所說法，若讀誦若書持若供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩有五事報眾生恩：一者自成功德；二者勸他令成；三者孤獨辛苦貧乞無依為作依怙；四者供養如來；五者佛所說法，若讀誦若書持若供養。

菩薩行菩提道常求五事：一者常願諸佛出興於世；二者於諸佛所聽六波羅蜜及菩薩藏；三者堪能一切種成熟眾生；四者堪能無上成熟眾生；五者得阿耨多羅三藐三菩提、阿惟三菩提、聲聞菩提，和合聲聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩行菩提道常求五事：一者常願諸佛出興於世；二者於諸佛所聽六波羅蜜及菩薩藏；三者堪能一切種成熟眾生；四者堪能無上成熟眾生；五者得阿耨多羅三藐三菩提、阿惟三菩提、聲聞菩提，和合聲聞。

菩薩有五事利益眾生真實方便。是菩薩先欲安樂眾生，於彼安樂如實知不顛倒覺，如前供養習近無量品說。菩薩有五種方便攝一切正方便：一者隨護方便；二者無罪方便；三者思惟力方便；四者淨心方便；五者決定方便。隨護方便有五種：一者黠護，得俱生智能疾受法。二者念護，念持於法。三者智護，得堅固智觀察法義，以黠念智護離於退分修勝進分。四者自心護，守護根門。五者他心護，隨順他心。無罪方便者，於諸善法不顛倒，熾然無量常修迴向菩提。思惟力方便者，是解行地。淨心方便者，是淨心地具足行地。決定方便者，是決定地、決定行地、究竟地。是名五種方便攝一切正方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩有五事利益眾生真實方便。是菩薩先欲安樂眾生，於彼安樂如實知不顛倒覺，如前供養習近無量品說。菩薩有五種方便攝一切正方便：一者隨護方便；二者無罪方便；三者思惟力方便；四者淨心方便；五者決定方便。隨護方便有五種：一者黠護，得俱生智能疾受法。二者念護，念持於法。三者智護，得堅固智觀察法義，以黠念智護離於退分修勝進分。四者自心護，守護根門。五者他心護，隨順他心。無罪方便者，於諸善法不顛倒，熾然無量常修迴向菩提。思惟力方便者，是解行地。淨心方便者，是淨心地具足行地。決定方便者，是決定地、決定行地、究竟地。是名五種方便攝一切正方便。

菩薩退分有五事：一者不恭敬法及說法者；二者放逸懈怠；三者習眾煩惱及諸惡行；四者稱量同己及餘菩薩起增上慢；五者於法顛倒起增上慢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩退分有五事：一者不恭敬法及說法者；二者放逸懈怠；三者習眾煩惱及諸惡行；四者稱量同己及餘菩薩起增上慢；五者於法顛倒起增上慢。

菩薩勝分有五事，與上退分五事次第相違者，是名勝分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩勝分有五事，與上退分五事次第相違者，是名勝分。

菩薩有五事菩薩似功德過：一者於諸凶惡及犯戒者作非慈饒益；二者現諂曲威儀；三者說世俗諸外道經論，得生智慧能自思惟；四者行於有罪施等善根；五者演說建立似功德法。菩薩有五事菩薩真實功德：一者於諸凶惡及犯戒者起勝悲心；二者具足成就真實威儀；三者於如來說得生智慧能自思惟；四者行於無罪施等善根；五者演說正教毀相似法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩有五事菩薩似功德過：一者於諸凶惡及犯戒者作非慈饒益；二者現諂曲威儀；三者說世俗諸外道經論，得生智慧能自思惟；四者行於有罪施等善根；五者演說建立似功德法。菩薩有五事菩薩真實功德：一者於諸凶惡及犯戒者起勝悲心；二者具足成就真實威儀；三者於如來說得生智慧能自思惟；四者行於無罪施等善根；五者演說正教毀相似法。

菩薩調伏眾生有十種，名正調伏。云何為十？離諸纏、離煩惱分惡戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩調伏眾生有十種，名正調伏。云何為十？離諸纏、離煩惱分惡戒。

菩薩有六事，為如來授無上菩提記。一者種性未發心；二者已發心；三者現前；四者不現前；五者時量時定得無上菩提；六者時無量時不定受記。菩薩有三種決定：一者種性名為決定。何以故？堪能為緣，有障決定阿耨多羅三藐三菩提。二者決定發無上菩提心，不能乃至不退乃至無上菩提。三者得力，利益眾生，如所欲、如所作、如足不虛，彼最後決定故，如來受決定記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩有六事，為如來授無上菩提記。一者種性未發心；二者已發心；三者現前；四者不現前；五者時量時定得無上菩提；六者時無量時不定受記。菩薩有三種決定：一者種性名為決定。何以故？堪能為緣，有障決定阿耨多羅三藐三菩提。二者決定發無上菩提心，不能乃至不退乃至無上菩提。三者得力，利益眾生，如所欲、如所作、如足不虛，彼最後決定故，如來受決定記。

菩薩不作五種力故，不得阿耨多羅三藐三菩提。一者初發心；二者哀愍眾生；三者熾然；四者精進；五者於一切明處方便不厭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩不作五種力故，不得阿耨多羅三藐三菩提。一者初發心；二者哀愍眾生；三者熾然；四者精進；五者於一切明處方便不厭。

菩薩有五事常所修集：一者常不放逸；二者孤獨辛苦貧乞無依為作依怙；三者供養如來；四者持戒，有犯即覺；五者所作所行所可憶念，一切迴向無上菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩有五事常所修集：一者常不放逸；二者孤獨辛苦貧乞無依為作依怙；三者供養如來；四者持戒，有犯即覺；五者所作所行所可憶念，一切迴向無上菩提。

菩薩有十法，菩薩等法第一最勝。一者菩薩種性勝餘種性；二者初發心勝一切正願；三者精進智慧勝餘波羅蜜；四者軟語勝餘攝事；五者如來勝餘眾生；六者大悲勝餘無量；七者第四禪勝於餘禪；八者空三昧勝餘三昧；九者滅盡正受勝餘正受；十者清淨巧方便勝餘巧方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩有十法，菩薩等法第一最勝。一者菩薩種性勝餘種性；二者初發心勝一切正願；三者精進智慧勝餘波羅蜜；四者軟語勝餘攝事；五者如來勝餘眾生；六者大悲勝餘無量；七者第四禪勝於餘禪；八者空三昧勝餘三昧；九者滅盡正受勝餘正受；十者清淨巧方便勝餘巧方便。

菩薩有四種正施設，如是正施設是如來說，非餘若天若人、沙門婆羅門如是聞。一者法施設；二者諦施設；三者方便施設；四者乘施設。法施設者，十二部經修多羅等，次第演說次第建立。諦施設者，有一種，謂如實義諦。復有二種：世諦、第一義諦。復有三種：相諦、說諦、作諦。復有四種：苦諦、集諦、滅諦、道諦。復有五種：因諦、果諦、智諦、智境界諦、無上諦。復有六種：實諦、虛妄諦、知諦、斷諦、證諦、修諦。復有七種：味諦、患諦、離諦、法諦、解諦、聖諦、非聖諦。復有八種：行苦諦、苦苦諦、壞苦諦、生諦、滅諦、穢污諦、清淨諦、正方便諦。復有九種：無常諦、苦諦、空諦、非我諦、有愛諦、無有愛諦、斷方便諦、有餘涅槃諦、無餘涅槃諦。復有十種：自作苦諦、貧窮苦諦、四大增損苦諦、愛戀苦諦、污辱苦諦、業苦諦、煩惱諦、正思惟諦、正見諦、正見果諦、四種方便名方便施設，如前力種性品說。乘施設者，聲聞乘、緣覺乘、大乘。一一乘七種施設四聖諦慧。如是慧，若依、若緣、伴、業、眾具，如是慧若果，此七種名聲聞乘施設。如聲聞乘施設，緣覺乘亦如是。離言說境界，一切法如離諸妄想平等慧。如是慧，若依、若緣、伴、業、眾具，如是慧若果，此七種名大乘施設。過去未來現在，一切菩薩正施設，已作當作，一切四種無餘無上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩有四種正施設，如是正施設是如來說，非餘若天若人、沙門婆羅門如是聞。一者法施設；二者諦施設；三者方便施設；四者乘施設。法施設者，十二部經修多羅等，次第演說次第建立。諦施設者，有一種，謂如實義諦。復有二種：世諦、第一義諦。復有三種：相諦、說諦、作諦。復有四種：苦諦、集諦、滅諦、道諦。復有五種：因諦、果諦、智諦、智境界諦、無上諦。復有六種：實諦、虛妄諦、知諦、斷諦、證諦、修諦。復有七種：味諦、患諦、離諦、法諦、解諦、聖諦、非聖諦。復有八種：行苦諦、苦苦諦、壞苦諦、生諦、滅諦、穢污諦、清淨諦、正方便諦。復有九種：無常諦、苦諦、空諦、非我諦、有愛諦、無有愛諦、斷方便諦、有餘涅槃諦、無餘涅槃諦。復有十種：自作苦諦、貧窮苦諦、四大增損苦諦、愛戀苦諦、污辱苦諦、業苦諦、煩惱諦、正思惟諦、正見諦、正見果諦、四種方便名方便施設，如前力種性品說。乘施設者，聲聞乘、緣覺乘、大乘。一一乘七種施設四聖諦慧。如是慧，若依、若緣、伴、業、眾具，如是慧若果，此七種名聲聞乘施設。如聲聞乘施設，緣覺乘亦如是。離言說境界，一切法如離諸妄想平等慧。如是慧，若依、若緣、伴、業、眾具，如是慧若果，此七種名大乘施設。過去未來現在，一切菩薩正施設，已作當作，一切四種無餘無上。

菩薩有五種無量，生一切巧便行。一者眾生界無量；二者世界無量；三者法界無量；四者調伏界無量；五者調伏方便無量。六十一種眾生名眾生界，如意地身，分別則有無量。十方無量世界無量名，如娑婆世界名娑婆主。善不善無記法，分別則有無量。調伏有一種，謂一切眾生調伏。復有二種：具縛、不具縛。復有三種：軟、中、上根。復有四種：剎利、婆羅門、毘舍、首陀。復有五種：貪欲、瞋恚、愚癡、憍慢、覺觀。復有六種：在家、出家、未熟、已熟、未解脫、已解脫。復有七種：惡人、中人、小智人、大智人、現在調伏、未來調伏、隨緣調伏，若得緣如是，如是迴向。復有八種：謂八眾剎利，乃至婆羅門。復有九種：一者如來調伏；二者聲聞緣覺調伏；三者菩薩調伏；四者難調伏；五者易調伏；六者軟語調伏；七者呵責調伏；八者遠調伏；九者近調伏。復有十種：一者地獄；二者畜生；三者餓鬼；四者欲界人天；五者中陰；六者色；七者無色；八者想；九者無想；十者非想非非想。是五十五種，分別則為無量。眾生界、調伏界有何差別？眾生界者，不分別一切眾生種性處。調伏界者，彼種性處如是彼彼處轉調伏方便無量，如前成熟品說，彼亦無量種分別。如是次第說五種無量。何以故？是菩薩為眾生修行，是故說初無量。眾生彼處可得，是故說第二無量。眾生於彼彼世界煩惱清淨法可得，是故說第三無量。觀彼彼眾生隨所堪能脫苦，是故說第四無量。乃至方便脫眾生苦，是故說第五無量。是故說五種無量，生菩薩一切巧便行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩有五種無量，生一切巧便行。一者眾生界無量；二者世界無量；三者法界無量；四者調伏界無量；五者調伏方便無量。六十一種眾生名眾生界，如意地身，分別則有無量。十方無量世界無量名，如娑婆世界名娑婆主。善不善無記法，分別則有無量。調伏有一種，謂一切眾生調伏。復有二種：具縛、不具縛。復有三種：軟、中、上根。復有四種：剎利、婆羅門、毘舍、首陀。復有五種：貪欲、瞋恚、愚癡、憍慢、覺觀。復有六種：在家、出家、未熟、已熟、未解脫、已解脫。復有七種：惡人、中人、小智人、大智人、現在調伏、未來調伏、隨緣調伏，若得緣如是，如是迴向。復有八種：謂八眾剎利，乃至婆羅門。復有九種：一者如來調伏；二者聲聞緣覺調伏；三者菩薩調伏；四者難調伏；五者易調伏；六者軟語調伏；七者呵責調伏；八者遠調伏；九者近調伏。復有十種：一者地獄；二者畜生；三者餓鬼；四者欲界人天；五者中陰；六者色；七者無色；八者想；九者無想；十者非想非非想。是五十五種，分別則為無量。眾生界、調伏界有何差別？眾生界者，不分別一切眾生種性處。調伏界者，彼種性處如是彼彼處轉調伏方便無量，如前成熟品說，彼亦無量種分別。如是次第說五種無量。何以故？是菩薩為眾生修行，是故說初無量。眾生彼處可得，是故說第二無量。眾生於彼彼世界煩惱清淨法可得，是故說第三無量。觀彼彼眾生隨所堪能脫苦，是故說第四無量。乃至方便脫眾生苦，是故說第五無量。是故說五種無量，生菩薩一切巧便行。

菩薩有四求，於一切法如實知。一者名求；二者事求；三者自性施設求；四者差別施設求，如前真實品說。菩薩有四事，於一切法如實知：隨名求如實知、隨事求如實知、隨自性施設求如實知、隨差別施設求如實知，如前真實品說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩有四求，於一切法如實知。一者名求；二者事求；三者自性施設求；四者差別施設求，如前真實品說。菩薩有四事，於一切法如實知：隨名求如實知、隨事求如實知、隨自性施設求如實知、隨差別施設求如實知，如前真實品說。

諸佛菩薩有五事，為眾生說法得大果福利。一者為眾生說法生離垢法眼；二者為眾生說法得諸漏盡；三者為眾生說法發無上菩提心；四者為眾生說法得第一菩薩忍；五者為眾生說法，聞已受誦，具足修習令法久住。是名五種說法得大果福利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛菩薩有五事，為眾生說法得大果福利。一者為眾生說法生離垢法眼；二者為眾生說法得諸漏盡；三者為眾生說法發無上菩提心；四者為眾生說法得第一菩薩忍；五者為眾生說法，聞已受誦，具足修習令法久住。是名五種說法得大果福利。

云何名大乘？有七種大故名為大乘。一者法大，謂十二部經，菩薩方廣藏最上最大。二者心大，謂發阿耨多羅三藐三菩提心。三者解大，謂解菩薩方廣藏。四者淨心大，謂過解行地入淨心地。五者眾具大，謂福德眾具、智慧眾具得無上菩提。六者時大，謂三阿僧祇劫得無上菩提。七者得大，謂得無上菩提身，無與等者，況復過上。彼法大、心大、解大、淨心大、眾具大、時大，此六大謂因種得大謂果處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何名大乘？有七種大故名為大乘。一者法大，謂十二部經，菩薩方廣藏最上最大。二者心大，謂發阿耨多羅三藐三菩提心。三者解大，謂解菩薩方廣藏。四者淨心大，謂過解行地入淨心地。五者眾具大，謂福德眾具、智慧眾具得無上菩提。六者時大，謂三阿僧祇劫得無上菩提。七者得大，謂得無上菩提身，無與等者，況復過上。彼法大、心大、解大、淨心大、眾具大、時大，此六大謂因種得大謂果處。

菩薩有八法，攝一切摩訶衍菩薩藏所說，謂信菩薩藏，顯示一切法真實義、顯示一切諸佛菩薩不可思議第一勝妙神力，得聞慧思慧思惟，依聞慧思慧思惟方便得淨心，得淨心方便入修慧行，入修慧行方便修慧果成，如是修慧果成畢竟出離，菩薩如是學得無上菩提。菩薩如是學得無上菩提，略說十種：一者種性；二者入；三者未淨；四者淨；五者未熟；六者熟；七者未定；八者定；九者一生；十者最後身。種性者，名未得淨心。發心修學名為入。已入未入淨心地名為未淨；入淨心地名為淨。淨者未入畢竟地名為未熟；入畢竟地名為熟。熟者未入定地名為未定；已入定地名為定。又熟有二種：一者一生，次第得無上菩提；二者最後身，即此生得。如是從種性乃至最後身得無上菩提，此十種菩薩所學而學，於上更無所學。菩薩如所學而學，於上更無菩薩學。菩薩如所學而學，得一切功德名，所謂菩薩摩訶薩、勇猛無上、佛子、佛持、大師、大聖、大商主、大名稱、大功德、大自在。如是十方無量世界、無量菩薩、無量因緣，自想施設。當知若有言我是菩薩，不善學菩薩所學者，當知是名字菩薩非實菩薩。若言我是菩薩，善學菩薩所學者，當知是實菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩有八法，攝一切摩訶衍菩薩藏所說，謂信菩薩藏，顯示一切法真實義、顯示一切諸佛菩薩不可思議第一勝妙神力，得聞慧思慧思惟，依聞慧思慧思惟方便得淨心，得淨心方便入修慧行，入修慧行方便修慧果成，如是修慧果成畢竟出離，菩薩如是學得無上菩提。菩薩如是學得無上菩提，略說十種：一者種性；二者入；三者未淨；四者淨；五者未熟；六者熟；七者未定；八者定；九者一生；十者最後身。種性者，名未得淨心。發心修學名為入。已入未入淨心地名為未淨；入淨心地名為淨。淨者未入畢竟地名為未熟；入畢竟地名為熟。熟者未入定地名為未定；已入定地名為定。又熟有二種：一者一生，次第得無上菩提；二者最後身，即此生得。如是從種性乃至最後身得無上菩提，此十種菩薩所學而學，於上更無所學。菩薩如所學而學，於上更無菩薩學。菩薩如所學而學，得一切功德名，所謂菩薩摩訶薩、勇猛無上、佛子、佛持、大師、大聖、大商主、大名稱、大功德、大自在。如是十方無量世界、無量菩薩、無量因緣，自想施設。當知若有言我是菩薩，不善學菩薩所學者，當知是名字菩薩非實菩薩。若言我是菩薩，善學菩薩所學者，當知是實菩薩。

菩薩地持次法方便處菩薩相品第一(第二段有四品) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩地持次法方便處菩薩相品第一(第二段有四品)

菩薩成就五種真實相，得入諸菩薩數。一者哀愍；二者愛語；三者勇猛；四者惠施；五者說深法義。此五相，各五種分別：一者自性；二者境界；三者果報；四者次第；五者攝受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩成就五種真實相，得入諸菩薩數。一者哀愍；二者愛語；三者勇猛；四者惠施；五者說深法義。此五相，各五種分別：一者自性；二者境界；三者果報；四者次第；五者攝受。

哀愍自性有二種：一者至心；二者具足。至心者，安心樂心。具足者，菩薩至心於諸眾生，隨其所能隨其力身口饒益。愛語自性者，先語安慰，如前攝品說。勇猛自性者，於諸眾生志強有力。惠施自性者，勝妙施、無煩惱施。說深法義自性者，四無礙智出生正方便智。哀愍境界有五種：一者受苦眾生；二者惡行眾生；三者放逸眾生；四者邪趣眾生；五者煩惱所使眾生。從地獄乃至一切苦受相續，是名受苦。雖不受苦而多造作身口意惡行，所謂十二惡律儀，是名惡行。雖不受苦造諸惡行，而樂著五欲歌舞戲笑，是名放逸。雖不受苦造諸惡行、樂著五欲，而依邪見求苦解脫，是名邪趣。捨離五欲於法出家，不受諸苦乃至邪趣，而具煩惱或有不具，謂正方便。真實凡夫及諸學人，是名煩惱所使。菩薩於此境界，哀愍心生無餘無上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 哀愍自性有二種：一者至心；二者具足。至心者，安心樂心。具足者，菩薩至心於諸眾生，隨其所能隨其力身口饒益。愛語自性者，先語安慰，如前攝品說。勇猛自性者，於諸眾生志強有力。惠施自性者，勝妙施、無煩惱施。說深法義自性者，四無礙智出生正方便智。哀愍境界有五種：一者受苦眾生；二者惡行眾生；三者放逸眾生；四者邪趣眾生；五者煩惱所使眾生。從地獄乃至一切苦受相續，是名受苦。雖不受苦而多造作身口意惡行，所謂十二惡律儀，是名惡行。雖不受苦造諸惡行，而樂著五欲歌舞戲笑，是名放逸。雖不受苦造諸惡行、樂著五欲，而依邪見求苦解脫，是名邪趣。捨離五欲於法出家，不受諸苦乃至邪趣，而具煩惱或有不具，謂正方便。真實凡夫及諸學人，是名煩惱所使。菩薩於此境界，哀愍心生無餘無上。

愛語境界有五種：一者正實語；二者正喜語；三者正饒益語；四者正如法語；五者方便說法語，如前攝品說。菩薩於此境界，愛語心生無餘無上。勇猛境界有五種，如前菩提分品說。菩薩於此境界，勇猛心生無餘無上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愛語境界有五種：一者正實語；二者正喜語；三者正饒益語；四者正如法語；五者方便說法語，如前攝品說。菩薩於此境界，愛語心生無餘無上。勇猛境界有五種，如前菩提分品說。菩薩於此境界，勇猛心生無餘無上。

惠施境界有五種：一者不分別施；二者歡喜施；三者頓施；四者不染污施；五者無依施，如前施品說。菩薩於此境界，惠施心生無餘無上。說深法義境界有五種：一者於如來所說修多羅，甚深空相應緣起隨順。二者於諸戒律，善知犯不犯及與出犯。三者於摩德勒伽藏，不顛倒建立法相。四者於深法義以想分別。五者於一切法法義，種種言辭種種分別。菩薩於此境界，說深法義心生無餘無上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惠施境界有五種：一者不分別施；二者歡喜施；三者頓施；四者不染污施；五者無依施，如前施品說。菩薩於此境界，惠施心生無餘無上。說深法義境界有五種：一者於如來所說修多羅，甚深空相應緣起隨順。二者於諸戒律，善知犯不犯及與出犯。三者於摩德勒伽藏，不顛倒建立法相。四者於深法義以想分別。五者於一切法法義，種種言辭種種分別。菩薩於此境界，說深法義心生無餘無上。

菩薩哀愍於諸眾生修習慈心，利益親厚方便不厭，多住無罪現法樂攝取眾生。如世尊說，慈心福利，身常不被刀杖等害。此中應廣說，是名哀愍果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩哀愍於諸眾生修習慈心，利益親厚方便不厭，多住無罪現法樂攝取眾生。如世尊說，慈心福利，身常不被刀杖等害。此中應廣說，是名哀愍果。

菩薩愛語，於現法中離口四過：兩舌、惡口、妄言、綺語。以此愛語自攝攝他，於未來世成就正語，言輒信用，是名愛語果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩愛語，於現法中離口四過：兩舌、惡口、妄言、綺語。以此愛語自攝攝他，於未來世成就正語，言輒信用，是名愛語果。

菩薩勇猛，於現法中離諸懈怠心常歡喜，受持菩薩律儀戒不毀不犯，以堪忍心攝受自他，於未來世菩薩所作悉能修學，學已堅固，是名勇猛果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩勇猛，於現法中離諸懈怠心常歡喜，受持菩薩律儀戒不毀不犯，以堪忍心攝受自他，於未來世菩薩所作悉能修學，學已堅固，是名勇猛果。

菩薩惠施及說深法義果，如前力品、檀波羅蜜、般若波羅蜜說，是名惠施說深法義果。次第者，菩薩先修哀愍攝取眾生，為令眾生出不善法安立善法，為具足說教授攝受，是故次說愛語。眾生造惡種種煩惱堪能不息，是故次說勇猛。或有眾生以財攝受、或有眾生以法攝受、或俱攝受，是故次說惠施、說深法義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩惠施及說深法義果，如前力品、檀波羅蜜、般若波羅蜜說，是名惠施說深法義果。次第者，菩薩先修哀愍攝取眾生，為令眾生出不善法安立善法，為具足說教授攝受，是故次說愛語。眾生造惡種種煩惱堪能不息，是故次說勇猛。或有眾生以財攝受、或有眾生以法攝受、或俱攝受，是故次說惠施、說深法義。

菩薩有五種相攝六波羅蜜。此六波羅蜜何相所攝？哀愍相攝禪波羅蜜，愛語相攝尸波羅蜜、般若波羅蜜，勇猛相攝羼提波羅蜜、毘離耶波羅蜜、般若波羅蜜，惠施相攝檀波羅蜜，說深法義相攝禪波羅蜜、般若波羅蜜。是名菩薩五種相五種分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩有五種相攝六波羅蜜。此六波羅蜜何相所攝？哀愍相攝禪波羅蜜，愛語相攝尸波羅蜜、般若波羅蜜，勇猛相攝羼提波羅蜜、毘離耶波羅蜜、般若波羅蜜，惠施相攝檀波羅蜜，說深法義相攝禪波羅蜜、般若波羅蜜。是名菩薩五種相五種分別。

菩薩地持次法方便處翼品第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩地持次法方便處翼品第二

在家出家菩薩翼有四法，菩薩修學疾得阿耨多羅三藐三菩提。一者善修業；二者巧便；三者攝取眾生；四者迴向。云何善修業？菩薩於六波羅蜜，決定修、專心修、常修、無罪修。云何決定修檀波羅蜜？是菩薩於來求者，饒益不饒益、有德有過，要當施與。於諸惠施心不傾動，若人非人、沙門婆羅門、世間同法所不能壞。云何專心修？是菩薩於求來者，捨內外物一切施與，無有悋惜。云何常修？是菩薩施無厭惓，一切時平等隨得隨施。云何無罪修？如施品說離煩惱施。是名菩薩善修檀波羅蜜。如施，如是戒、忍、精進、禪定、智慧亦如是，隨其所應當知。云何巧便？略說有十種。壞法眾生為除惱害方便巧便，中住者令入、已入者令熟、已熟者令解脫方便巧便，世論巧便、菩薩戒律若持若毀觀察巧便、正願巧便、聲聞乘巧便、緣覺乘巧便、大乘巧便。如是一切巧便，隨所應彼彼菩薩地，分別當知。此十巧便為五種事：初四巧便，為利眾生。世論巧便，為伏異論。菩薩戒律若持若毀觀察巧便，為不起犯戒，已犯者令如法悔，受持清淨律儀。正願巧便，菩薩於未來世一切所欲悉皆得之。三乘巧便，菩薩隨種性根解譬喻，隨順說法具足說法。如是十種巧便為五種事。此五種事，一切所作皆悉具足，現法後世利益方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 在家出家菩薩翼有四法，菩薩修學疾得阿耨多羅三藐三菩提。一者善修業；二者巧便；三者攝取眾生；四者迴向。云何善修業？菩薩於六波羅蜜，決定修、專心修、常修、無罪修。云何決定修檀波羅蜜？是菩薩於來求者，饒益不饒益、有德有過，要當施與。於諸惠施心不傾動，若人非人、沙門婆羅門、世間同法所不能壞。云何專心修？是菩薩於求來者，捨內外物一切施與，無有悋惜。云何常修？是菩薩施無厭惓，一切時平等隨得隨施。云何無罪修？如施品說離煩惱施。是名菩薩善修檀波羅蜜。如施，如是戒、忍、精進、禪定、智慧亦如是，隨其所應當知。云何巧便？略說有十種。壞法眾生為除惱害方便巧便，中住者令入、已入者令熟、已熟者令解脫方便巧便，世論巧便、菩薩戒律若持若毀觀察巧便、正願巧便、聲聞乘巧便、緣覺乘巧便、大乘巧便。如是一切巧便，隨所應彼彼菩薩地，分別當知。此十巧便為五種事：初四巧便，為利眾生。世論巧便，為伏異論。菩薩戒律若持若毀觀察巧便，為不起犯戒，已犯者令如法悔，受持清淨律儀。正願巧便，菩薩於未來世一切所欲悉皆得之。三乘巧便，菩薩隨種性根解譬喻，隨順說法具足說法。如是十種巧便為五種事。此五種事，一切所作皆悉具足，現法後世利益方便。

云何菩薩攝取眾生？是菩薩依四攝法：布施、愛語、利益、同事。或有眾生，以安饒益、以樂饒益、以安樂饒益，廣說如前自他利品。云何菩薩迴向？菩薩三門修習善根，謂善修業巧便；攝取眾生；彼一切過去未來現在淳淨心，迴向阿耨多羅三藐三菩提，不以善根求餘果報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何菩薩攝取眾生？是菩薩依四攝法：布施、愛語、利益、同事。或有眾生，以安饒益、以樂饒益、以安樂饒益，廣說如前自他利品。云何菩薩迴向？菩薩三門修習善根，謂善修業巧便；攝取眾生；彼一切過去未來現在淳淨心，迴向阿耨多羅三藐三菩提，不以善根求餘果報。

若世尊說，在家出家菩薩所學法，當知一切皆是善修業巧便，攝取迴向四法所攝。菩薩善修業巧便，攝取集聚迴向，當知近菩提座。過去未來現在，一切菩薩在家出家，學阿耨多羅三藐三菩提，已學當學今學，如是四法無餘無上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若世尊說，在家出家菩薩所學法，當知一切皆是善修業巧便，攝取迴向四法所攝。菩薩善修業巧便，攝取集聚迴向，當知近菩提座。過去未來現在，一切菩薩在家出家，學阿耨多羅三藐三菩提，已學當學今學，如是四法無餘無上。

如是四法，在家出家菩薩成就，然彼出家於在家者大有差別。出家菩薩，解脫攝受父母妻子眷屬等過。出家菩薩，解脫攝受田種治生王家等苦。出家菩薩，具修梵行一切菩提分法疾得神通，若修善法疾得究竟。出家菩薩凡所說法，人所信受。是名在家出家之大差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是四法，在家出家菩薩成就，然彼出家於在家者大有差別。出家菩薩，解脫攝受父母妻子眷屬等過。出家菩薩，解脫攝受田種治生王家等苦。出家菩薩，具修梵行一切菩提分法疾得神通，若修善法疾得究竟。出家菩薩凡所說法，人所信受。是名在家出家之大差別。