菩薩地持經卷第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩地持經卷第七

北涼中印度三藏曇無讖於姑臧譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北涼中印度三藏曇無讖於姑臧譯

菩薩地持方便處四攝品第十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩地持方便處四攝品第十五

云何菩薩愛語？略說有九種：一者自性愛語；二者一切愛語；三者難愛語；四者一切門愛語；五者善人愛語；六者一切行愛語；七者除惱愛語；八者此世他世樂愛語；九者清淨愛語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何菩薩愛語？略說有九種：一者自性愛語；二者一切愛語；三者難愛語；四者一切門愛語；五者善人愛語；六者一切行愛語；七者除惱愛語；八者此世他世樂愛語；九者清淨愛語。

云何菩薩自性愛語？是菩薩可喜真實如法義饒益語與眾生語，是名略說菩薩自性愛語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何菩薩自性愛語？是菩薩可喜真實如法義饒益語與眾生語，是名略說菩薩自性愛語。

云何菩薩一切愛語？略說有二種。菩薩慰問舒顏先語，平視和色正念在前，問言道路清泰、四大調適、臥覺安樂，歎言善來。如是等等心慰問，隨順世間巧便語言安慰問訊。或復呪願，令妻子眷屬錢財穀米增長具足。見功德具足者，歎其信戒施聞智慧令其歡喜。菩薩說一切種功德相應法安樂眾生，常說等說第一勝妙饒益言說，是名菩薩一切愛語。菩薩愛語二種分別：隨世間語及正說法語。慰問讚歎者是名隨世間語；第一勝妙饒益說者是名正說法語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何菩薩一切愛語？略說有二種。菩薩慰問舒顏先語，平視和色正念在前，問言道路清泰、四大調適、臥覺安樂，歎言善來。如是等等心慰問，隨順世間巧便語言安慰問訊。或復呪願，令妻子眷屬錢財穀米增長具足。見功德具足者，歎其信戒施聞智慧令其歡喜。菩薩說一切種功德相應法安樂眾生，常說等說第一勝妙饒益言說，是名菩薩一切愛語。菩薩愛語二種分別：隨世間語及正說法語。慰問讚歎者是名隨世間語；第一勝妙饒益說者是名正說法語。

云何菩薩難愛語？略說三種。菩薩於怨家所，以清淨心思惟慰喻，發喜饒益而共言說，是名第一難愛語。菩薩於增上愚癡鈍根眾生，以無厭心思惟籌量而為說法，忍諸疲勞以法攝取為具足說，是名第二難愛語。菩薩於諂曲幻偽眾生、欺和上阿闍梨及尊重福田、或背正向邪，以無害心方便慰喻，發喜饒益而為說法，是名第三難愛語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何菩薩難愛語？略說三種。菩薩於怨家所，以清淨心思惟慰喻，發喜饒益而共言說，是名第一難愛語。菩薩於增上愚癡鈍根眾生，以無厭心思惟籌量而為說法，忍諸疲勞以法攝取為具足說，是名第二難愛語。菩薩於諂曲幻偽眾生、欺和上阿闍梨及尊重福田、或背正向邪，以無害心方便慰喻，發喜饒益而為說法，是名第三難愛語。

云何菩薩一切門愛語？略說四種：一者斷除諸蓋向於善趣，說初所作法。二者斷除諸蓋實心增進，說應四真諦法。三者見放逸眾生在家出家，等心呵責令離放逸住不放逸。四者已起疑惑能為開解，若說法若決定論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何菩薩一切門愛語？略說四種：一者斷除諸蓋向於善趣，說初所作法。二者斷除諸蓋實心增進，說應四真諦法。三者見放逸眾生在家出家，等心呵責令離放逸住不放逸。四者已起疑惑能為開解，若說法若決定論。

云何菩薩善人愛語？略說五種：一者是菩薩說諸佛菩薩正因調伏法；二者正出；三者正依；四者正度；五者正示現。處所因緣制戒，是故此法名為正因。於所受戒有所毀犯教令還淨，是故此法名為正出。說四依所攝不顛倒法律至處道，是故此法名為正依。顯示出一切苦不退還道，是故此法名為正度。三種示現於一切說無礙，是故此法名為正示現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何菩薩善人愛語？略說五種：一者是菩薩說諸佛菩薩正因調伏法；二者正出；三者正依；四者正度；五者正示現。處所因緣制戒，是故此法名為正因。於所受戒有所毀犯教令還淨，是故此法名為正出。說四依所攝不顛倒法律至處道，是故此法名為正依。顯示出一切苦不退還道，是故此法名為正度。三種示現於一切說無礙，是故此法名為正示現。

云何菩薩一切行愛語？謂六種七種，略說十三種：聽所應聽法愛語、制所應制法愛語、現諸經法愛語、現諸法相愛語、現諸法名字不顛倒愛語、法句種種分別愛語、慰喻愛語、發喜愛語、自恣安以眾具代其所作虛受普納愛語、種種恐怖施安愛語、具足說法攝取愛語、開覺不善法安立善法見聞疑舉罪折伏愛語、勸有力說法者愛語。如是十三種，名為一切行愛語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何菩薩一切行愛語？謂六種七種，略說十三種：聽所應聽法愛語、制所應制法愛語、現諸經法愛語、現諸法相愛語、現諸法名字不顛倒愛語、法句種種分別愛語、慰喻愛語、發喜愛語、自恣安以眾具代其所作虛受普納愛語、種種恐怖施安愛語、具足說法攝取愛語、開覺不善法安立善法見聞疑舉罪折伏愛語、勸有力說法者愛語。如是十三種，名為一切行愛語。

云何菩薩除惱愛語？略說八種。是菩薩依口四淨八種聖語，是名除惱愛語。口四淨者，離妄語、兩舌、惡口、綺語。八種聖語者，見聞覺知說、不見不聞不覺不知說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何菩薩除惱愛語？略說八種。是菩薩依口四淨八種聖語，是名除惱愛語。口四淨者，離妄語、兩舌、惡口、綺語。八種聖語者，見聞覺知說、不見不聞不覺不知說。

云何菩薩此世他世樂愛語？略說九種：一者斷親屬難憂苦故愛語說法；二者斷財物難憂苦故愛語說法；三者斷疾病難憂苦故愛語說法；四者斷戒難憂苦故愛語說法；五者斷見難憂苦故愛語說法；戒具足、見具足、威儀具足、正命具足故愛語說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何菩薩此世他世樂愛語？略說九種：一者斷親屬難憂苦故愛語說法；二者斷財物難憂苦故愛語說法；三者斷疾病難憂苦故愛語說法；四者斷戒難憂苦故愛語說法；五者斷見難憂苦故愛語說法；戒具足、見具足、威儀具足、正命具足故愛語說法。

云何菩薩清淨愛語？當知有二十種說法，如前力種性品說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何菩薩清淨愛語？當知有二十種說法，如前力種性品說。

云何菩薩行利？彼行利者，如愛語廣說；異行利今當說。謂菩薩一切種愛語，隨所說義利安眾生。云何菩薩自性行利？是愛語具足顯示眾生如所應學隨利行行法次法向，住於悲心心無貪著，勸導教授調伏安立，是名略說自性行利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何菩薩行利？彼行利者，如愛語廣說；異行利今當說。謂菩薩一切種愛語，隨所說義利安眾生。云何菩薩自性行利？是愛語具足顯示眾生如所應學隨利行行法次法向，住於悲心心無貪著，勸導教授調伏安立，是名略說自性行利。

云何菩薩一切行利？略說二種：一切眾生未熟者方便令熟、已熟者令至解脫。又說三種：一者與現世利；二者與後世利；三者與現世後世利。勸令眾生如法德業，獲大財富守護增長與現世利樂。於此現世得大名稱及眾具樂，攝受安立勸捨大財，非家出家乞求活命與後世利樂。以必定得故現則不定，勸在家出家次第離欲，是名現世後世利樂。於此現世身心止息安隱樂住，後世則生淨妙天上及無餘涅槃界而般涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何菩薩一切行利？略說二種：一切眾生未熟者方便令熟、已熟者令至解脫。又說三種：一者與現世利；二者與後世利；三者與現世後世利。勸令眾生如法德業，獲大財富守護增長與現世利樂。於此現世得大名稱及眾具樂，攝受安立勸捨大財，非家出家乞求活命與後世利樂。以必定得故現則不定，勸在家出家次第離欲，是名現世後世利樂。於此現世身心止息安隱樂住，後世則生淨妙天上及無餘涅槃界而般涅槃。

云何菩薩難行利？略說三種。若眾生本來不修善因而能行利，是名第一難行利，謂苦勸化故。若本修善根得大財寶，深起貪著而能行利，是名第二難行利，謂彼大放逸處故。外道異學著本邪見而能行利，是名第三難行利，謂彼愚癡極違正法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何菩薩難行利？略說三種。若眾生本來不修善因而能行利，是名第一難行利，謂苦勸化故。若本修善根得大財寶，深起貪著而能行利，是名第二難行利，謂彼大放逸處故。外道異學著本邪見而能行利，是名第三難行利，謂彼愚癡極違正法故。

云何菩薩一切門行利？略說四種：一者是菩薩不信者勸令生信乃至建立；二者惡戒者勸修淨戒；三者惡慧者勸修正慧；四者慳者勸修惠施乃至建立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何菩薩一切門行利？略說四種：一者是菩薩不信者勸令生信乃至建立；二者惡戒者勸修淨戒；三者惡慧者勸修正慧；四者慳者勸修惠施乃至建立。

云何菩薩善人行利？略說五種：一者是菩薩於眾生真實利與；二者時與；三者義饒益與；四者柔軟與；五者慈心與。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何菩薩善人行利？略說五種：一者是菩薩於眾生真實利與；二者時與；三者義饒益與；四者柔軟與；五者慈心與。

云何菩薩一切行行利？謂六種七種，略說十三種。是菩薩應攝等攝、應伏等伏，違佛法者除其障礙，中住眾生令入法律，已入者以三乘法而成熟之，已成熟者令得解脫。眾具護養勸導成熟，所謂勸捨小乘守護大乘，如眾具護養。如是獨靜一心淨諸障礙，憶念及修勸令成就。有聲聞緣覺種性者，以聲聞緣覺乘而成就之；有如來種性者，以無上菩提而成就之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何菩薩一切行行利？謂六種七種，略說十三種。是菩薩應攝等攝、應伏等伏，違佛法者除其障礙，中住眾生令入法律，已入者以三乘法而成熟之，已成熟者令得解脫。眾具護養勸導成熟，所謂勸捨小乘守護大乘，如眾具護養。如是獨靜一心淨諸障礙，憶念及修勸令成就。有聲聞緣覺種性者，以聲聞緣覺乘而成就之；有如來種性者，以無上菩提而成就之。

云何菩薩除惱行利？略說八種。若有眾生所應慚處令捨無慚纏，以得開覺如無慚纏。如是無愧纏、睡纏、眠纏、掉纏、悔纏、慳纏、嫉纏，悉令聞覺亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何菩薩除惱行利？略說八種。若有眾生所應慚處令捨無慚纏，以得開覺如無慚纏。如是無愧纏、睡纏、眠纏、掉纏、悔纏、慳纏、嫉纏，悉令聞覺亦復如是。

云何菩薩此世他世樂行利？略說九種。普令眾生身業清淨，謂授一切種不殺生、一切種不盜、一切種不邪婬、一切種不飲酒。普令眾生口業清淨，謂授一切種不妄語、一切種不兩舌、一切種不惡口、一切種不綺語。普令眾生意業清淨，謂授無貪、無恚正見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何菩薩此世他世樂行利？略說九種。普令眾生身業清淨，謂授一切種不殺生、一切種不盜、一切種不邪婬、一切種不飲酒。普令眾生口業清淨，謂授一切種不妄語、一切種不兩舌、一切種不惡口、一切種不綺語。普令眾生意業清淨，謂授無貪、無恚正見。

云何菩薩清淨行利？略說十種：五種外清淨、五種內清淨。五種外清淨者，一者無罪；二者不隨轉；三者次第；四者一切；五者如其所應。雜惡行者、先惡行者、一向惡行者等，以善法而成就之，是名無罪利安眾生。樂解脫者勸令解脫，是名不隨轉利安眾生。童蒙眾生，先說麁法麁近教誡而隨順之。知中智者，為說中法中教誡而隨順之。勝智慧者，為說深法微細教誡而隨順之。令其次第漸得善法，是名次第利安眾生四性。乃至天人一切眾生，隨能隨力利益安樂，是名一切利安眾生。下善中善上善者，隨其所應方便利安，是名如其所應。是名五種外清淨行利。五種內清淨者，是菩薩廣住悲心利安眾生；是菩薩忍一切苦而不懈惓，心常歡喜利安眾生；是菩薩以自在身，謙卑忍下猶如僕使亦如孝子如旃陀羅子，離諸我慢利安眾生；是菩薩離於利養心不虛偽，心存勝妙利安眾生；是菩薩於究竟處終不退轉，常以慈心利安眾生。是名菩薩五種內清淨。如是內外五種清淨，是名十種清淨利安眾生。云何菩薩同利？是菩薩此義此善若等若勝，授與眾生悉與己同，是名菩薩與眾生同利。菩薩得此同利，調伏眾生堅固決定，終不退轉於勸授善法。何以故？彼作是念：「是菩薩與我同利，必能令我安隱快樂。以是菩薩所授我者自修行故，非不樂因而自修行。」若以同利教授眾生，彼終不言：「汝自不行，云何勸授教誡他人？汝應從他諮受教誡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何菩薩清淨行利？略說十種：五種外清淨、五種內清淨。五種外清淨者，一者無罪；二者不隨轉；三者次第；四者一切；五者如其所應。雜惡行者、先惡行者、一向惡行者等，以善法而成就之，是名無罪利安眾生。樂解脫者勸令解脫，是名不隨轉利安眾生。童蒙眾生，先說麁法麁近教誡而隨順之。知中智者，為說中法中教誡而隨順之。勝智慧者，為說深法微細教誡而隨順之。令其次第漸得善法，是名次第利安眾生四性。乃至天人一切眾生，隨能隨力利益安樂，是名一切利安眾生。下善中善上善者，隨其所應方便利安，是名如其所應。是名五種外清淨行利。五種內清淨者，是菩薩廣住悲心利安眾生；是菩薩忍一切苦而不懈惓，心常歡喜利安眾生；是菩薩以自在身，謙卑忍下猶如僕使亦如孝子如旃陀羅子，離諸我慢利安眾生；是菩薩離於利養心不虛偽，心存勝妙利安眾生；是菩薩於究竟處終不退轉，常以慈心利安眾生。是名菩薩五種內清淨。如是內外五種清淨，是名十種清淨利安眾生。云何菩薩同利？是菩薩此義此善若等若勝，授與眾生悉與己同，是名菩薩與眾生同利。菩薩得此同利，調伏眾生堅固決定，終不退轉於勸授善法。何以故？彼作是念：「是菩薩與我同利，必能令我安隱快樂。以是菩薩所授我者自修行故，非不樂因而自修行。」若以同利教授眾生，彼終不言：「汝自不行，云何勸授教誡他人？汝應從他諮受教誡。」

有菩薩他同利，如是同利不示他。有菩薩不同利，如是示同利。有菩薩同利，亦示同利。有菩薩亦不同利亦不同利示他。初句者，諸菩薩等功德、住菩薩道等功德，菩薩隱覆真實功德不為顯示。第二句者，下劣眾生怖畏深法，菩薩思惟方便調伏，現同彼法如栴陀羅，疾得利益息惱調伏，故現與彼同。第三句者，為調伏彼受動搖善根眾生故，菩薩以住善根若上善根顯示同利。第四句者，心自放逸棄捨他利，從種種施如前說如戒廣說，乃至同利彼諸波羅蜜，自成熟佛法成熟攝事。是名略說菩薩善法業。從種種施乃至同利，是種種無量善法菩提分，當知三種行、二種勝。三種淨身口意行，當知是行上妙。無染，當知是勝無上。不共彼眾生等、事等、時等，是名上妙。眾生等者，是菩薩為一切眾生行施等善根、不自為己。事等者、是菩薩行施等一切種善根。時等者、是菩薩不離方便時節日夜、今世後世常修施等善根心不休息。無染者、有四種。是菩薩歡喜心修習善法、不因是故生憂苦悔恨。是菩薩不惱他人、不著諸見、不雜惡行，行施等善根。是菩薩一切自己功德專至顯現，堅固顯現寂滅決定，不由於他行施戒等諸善法。是菩薩不於施等善法而求果報，若轉輪聖王帝釋魔梵，不求他報、不依此等求名利身命。於此等行淨歡喜俱，不惱亂他、專至無依，從施等乃至同利諸善法行，是名無染。熾然不動快淨，是名清淨。菩薩入淨心地，一切善根熾然不動，是熾然淨心地。菩薩一切善法不思惟起，是不動淨心地。菩薩隨所得所修善法則不退轉，於未來世必定不退日夜增長，如明分月日夜增長，善法不退亦復如是。菩薩住究竟菩薩地一生相續，若最後有所得善根名為快淨，於上更無菩薩淨地故。是名三種善行二種勝、三種淨。當知從檀波羅蜜乃至同利，一切施等乃至一切同利，修習清淨如來具足充滿無上菩提金剛堅固身正法久住果報生。難施乃至難同利，修習清淨如來平等奇特未曾有法，成就果報生。一切門施乃至一切門同利，修習清淨如來為一切最勝眾生天人供養果報生。善人施等乃至善人同利，修習清淨如來於彼無足二足四足多足、色無色想無想非想非非想一切眾生最上果報生。一切行施乃至一切行同利，修習清淨如來種種無量功德攝受，三十二大人相、八十隨形好身果報生。除惱施乃至除惱同利，修習清淨如來於菩提樹下一切魔怨不能傾動果報生。此世他世樂施乃至此世他世樂同利，修習清淨如來最勝禪解脫三昧正受安樂果報生。清淨施乃至清淨同利，修習清淨如來一切種清淨，所謂四種淨：身淨、緣淨、心淨、智淨果報生，三不護、十力 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有菩薩他同利，如是同利不示他。有菩薩不同利，如是示同利。有菩薩同利，亦示同利。有菩薩亦不同利亦不同利示他。初句者，諸菩薩等功德、住菩薩道等功德，菩薩隱覆真實功德不為顯示。第二句者，下劣眾生怖畏深法，菩薩思惟方便調伏，現同彼法如栴陀羅，疾得利益息惱調伏，故現與彼同。第三句者，為調伏彼受動搖善根眾生故，菩薩以住善根若上善根顯示同利。第四句者，心自放逸棄捨他利，從種種施如前說如戒廣說，乃至同利彼諸波羅蜜，自成熟佛法成熟攝事。是名略說菩薩善法業。從種種施乃至同利，是種種無量善法菩提分，當知三種行、二種勝。三種淨身口意行，當知是行上妙。無染，當知是勝無上。不共彼眾生等、事等、時等，是名上妙。眾生等者，是菩薩為一切眾生行施等善根、不自為己。事等者、是菩薩行施等一切種善根。時等者、是菩薩不離方便時節日夜、今世後世常修施等善根心不休息。無染者、有四種。是菩薩歡喜心修習善法、不因是故生憂苦悔恨。是菩薩不惱他人、不著諸見、不雜惡行，行施等善根。是菩薩一切自己功德專至顯現，堅固顯現寂滅決定，不由於他行施戒等諸善法。是菩薩不於施等善法而求果報，若轉輪聖王帝釋魔梵，不求他報、不依此等求名利身命。於此等行淨歡喜俱，不惱亂他、專至無依，從施等乃至同利諸善法行，是名無染。熾然不動快淨，是名清淨。菩薩入淨心地，一切善根熾然不動，是熾然淨心地。菩薩一切善法不思惟起，是不動淨心地。菩薩隨所得所修善法則不退轉，於未來世必定不退日夜增長，如明分月日夜增長，善法不退亦復如是。菩薩住究竟菩薩地一生相續，若最後有所得善根名為快淨，於上更無菩薩淨地故。是名三種善行二種勝、三種淨。當知從檀波羅蜜乃至同利，一切施等乃至一切同利，修習清淨如來具足充滿無上菩提金剛堅固身正法久住果報生。難施乃至難同利，修習清淨如來平等奇特未曾有法，成就果報生。一切門施乃至一切門同利，修習清淨如來為一切最勝眾生天人供養果報生。善人施等乃至善人同利，修習清淨如來於彼無足二足四足多足、色無色想無想非想非非想一切眾生最上果報生。一切行施乃至一切行同利，修習清淨如來種種無量功德攝受，三十二大人相、八十隨形好身果報生。除惱施乃至除惱同利，修習清淨如來於菩提樹下一切魔怨不能傾動果報生。此世他世樂施乃至此世他世樂同利，修習清淨如來最勝禪解脫三昧正受安樂果報生。清淨施乃至清淨同利，修習清淨如來一切種清淨，所謂四種淨：身淨、緣淨、心淨、智淨果報生，三不護、十力

、四無畏、三念處、一切不共佛法清淨果報生。是名菩薩施等諸善法果報無上，無量菩薩無罪行之所出生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 、四無畏、三念處、一切不共佛法清淨果報生。是名菩薩施等諸善法果報無上，無量菩薩無罪行之所出生。

菩薩地持方便處供養習近無量品第十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩地持方便處供養習近無量品第十六

云何菩薩供養如來？略說十種：一者身供養；二者支提供養；三者現前供養；四者不現前供養；五者自作供養；六者他作供養；七者財物供養；八者勝供養；九者不染污供養；十者至處道供養。若菩薩於佛色身而設供養，是名身供養。若菩薩為如來故，若供養偷婆、若窟、若舍，若故若新，是名支提供養。若菩薩面見佛身及支提而設供養，是名現前供養。若菩薩於如來及支提，悕望心俱、歡喜心俱，現前供養；如一如來法，如是過去未來現在一切如來法；如一如來支提法，如是一切如來支提法。作是念：「我今現前供養如來及供養過去未來現在如來，我今現前供養如來支提及供養一切十方無量世界一切支提，若偷婆、若窟、若舍，若新若故。」是名菩薩共現前不現前供養。若菩薩於不現前如來及支提心念供養，為一切佛故、為一切如來支提故，是名不現前供養。若菩薩於如來般涅槃後，以佛舍利起偷婆、若窟若舍，若一若二若多乃至億百千萬，隨力所能，是名菩薩廣不現前供養。以是因緣，得無量大果，常攝梵福，是菩薩常於無量大劫不墮惡趣，無上菩提眾具滿足。若菩薩於如來及支提，現前供養得大功德，不現前供養得大大功德，共現前不現前供養得最大大功德。若菩薩於如來及支提手自供養，不依懈墮令他施作，是名菩薩自作供養。若菩薩於如來及支提不獨供養，普令父母師友親屬國王大臣長者居士在家出家悉共供養，是名自他共供養。若菩薩有少許物，以慈悲心施彼貧苦薄福眾生，令得供養如來及支提，令得安樂而不自為，是名菩薩他作供養。自作供養者得大果報，他作供養者得大大果報，自作他作供養者得最大大果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何菩薩供養如來？略說十種：一者身供養；二者支提供養；三者現前供養；四者不現前供養；五者自作供養；六者他作供養；七者財物供養；八者勝供養；九者不染污供養；十者至處道供養。若菩薩於佛色身而設供養，是名身供養。若菩薩為如來故，若供養偷婆、若窟、若舍，若故若新，是名支提供養。若菩薩面見佛身及支提而設供養，是名現前供養。若菩薩於如來及支提，悕望心俱、歡喜心俱，現前供養；如一如來法，如是過去未來現在一切如來法；如一如來支提法，如是一切如來支提法。作是念：「我今現前供養如來及供養過去未來現在如來，我今現前供養如來支提及供養一切十方無量世界一切支提，若偷婆、若窟、若舍，若新若故。」是名菩薩共現前不現前供養。若菩薩於不現前如來及支提心念供養，為一切佛故、為一切如來支提故，是名不現前供養。若菩薩於如來般涅槃後，以佛舍利起偷婆、若窟若舍，若一若二若多乃至億百千萬，隨力所能，是名菩薩廣不現前供養。以是因緣，得無量大果，常攝梵福，是菩薩常於無量大劫不墮惡趣，無上菩提眾具滿足。若菩薩於如來及支提，現前供養得大功德，不現前供養得大大功德，共現前不現前供養得最大大功德。若菩薩於如來及支提手自供養，不依懈墮令他施作，是名菩薩自作供養。若菩薩於如來及支提不獨供養，普令父母師友親屬國王大臣長者居士在家出家悉共供養，是名自他共供養。若菩薩有少許物，以慈悲心施彼貧苦薄福眾生，令得供養如來及支提，令得安樂而不自為，是名菩薩他作供養。自作供養者得大果報，他作供養者得大大果報，自作他作供養者得最大大果。

若菩薩於如來及支提，以衣食床臥湯藥眾具、問訊禮拜奉迎合掌、熏香末香塗香種種花鬘伎樂幢幡繒蓋燈明、種種讚歎五輪作禮敬遶右旋以為供養，無盡勝財摩尼真珠珂珼玉石、珊瑚琥珀車𤦲馬瑙、金銀赤寶左旋勝寶摩尼寶環，懸以寶鈴散以金錢金縷圍遶。施如是等寶，是名財物供養。若菩薩久遠於如來及支提以財物供養，若多若勝、若現前不現前、若自作他作，淳淨信心現在前，專精解心而作供養，以是善根迴向無上菩提，如是七種名菩薩勝供養。若菩薩自手供養如來及支提，不輕他人、不放逸、不懈怠，至心恭敬不輕未、不亂心、不染污心，不於信心國王諸勝人所現諂曲威儀求財供養，不以雌黃塗佛形像，亦不以汁而洗浴之，亦不燒求求羅香而以供養，阿迦花等諸不淨物悉不用之，是名菩薩六種無染污供養。若菩薩殊勝不染財物供養如來及支提，若自力得、若從他求、若如意得，彼眾具自在如意得財。菩薩若化作身，若二若三乃至百千萬億身，彼一一身悉禮如來；彼一一身化作百千手，彼一一手以種種華香供養如來及支提。彼一切身悉讚歎如來真實功德饒益眾生，彼一切身皆以上妙衣服眾寶瓔珞幢幡花蓋供養如來，如是等名為如意自在力得。繫心供養，不待如來出現于世。何以故？住不退轉地菩薩於一切佛剎未曾障礙故。若菩薩不自力得財、不從他求亦不自在力得而為供養；然於他眾生，若閻浮提、若四天下、若千世界、若二千世界、若三千大千世界，乃至十方無量世界，上中下心所作供養，菩薩於彼一切供養，以淨信心、勝妙解心周遍隨喜。是菩薩以少方便興大供養，攝大菩提具。是菩薩常等真實心、可喜樂心應當修學。彼菩薩少時乃至一𤛗牛頃，於一切眾生修習慈心悲心喜心捨心，於一切有為行起無常想、無常苦想、苦無我想、涅槃安樂想，念佛念法念僧、念波羅蜜，乃至少時於一切法起少忍知，離言說法自性如解脫，離諸妄想無相心住，況復過上。彼菩薩護持禁戒、止觀、菩提分方便、諸波羅蜜、諸善攝事方便，是名菩薩至處道供養如來，第一最上最妙最勝無上。如此供養，比前財物供養，百倍千倍乃至極算數譬喻不得為比。如是十事，名菩薩一切種供養如來。如供養佛，如是法、如是僧，隨所應當知於此三寶作十種供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若菩薩於如來及支提，以衣食床臥湯藥眾具、問訊禮拜奉迎合掌、熏香末香塗香種種花鬘伎樂幢幡繒蓋燈明、種種讚歎五輪作禮敬遶右旋以為供養，無盡勝財摩尼真珠珂珼玉石、珊瑚琥珀車𤦲馬瑙、金銀赤寶左旋勝寶摩尼寶環，懸以寶鈴散以金錢金縷圍遶。施如是等寶，是名財物供養。若菩薩久遠於如來及支提以財物供養，若多若勝、若現前不現前、若自作他作，淳淨信心現在前，專精解心而作供養，以是善根迴向無上菩提，如是七種名菩薩勝供養。若菩薩自手供養如來及支提，不輕他人、不放逸、不懈怠，至心恭敬不輕未、不亂心、不染污心，不於信心國王諸勝人所現諂曲威儀求財供養，不以雌黃塗佛形像，亦不以汁而洗浴之，亦不燒求求羅香而以供養，阿迦花等諸不淨物悉不用之，是名菩薩六種無染污供養。若菩薩殊勝不染財物供養如來及支提，若自力得、若從他求、若如意得，彼眾具自在如意得財。菩薩若化作身，若二若三乃至百千萬億身，彼一一身悉禮如來；彼一一身化作百千手，彼一一手以種種華香供養如來及支提。彼一切身悉讚歎如來真實功德饒益眾生，彼一切身皆以上妙衣服眾寶瓔珞幢幡花蓋供養如來，如是等名為如意自在力得。繫心供養，不待如來出現于世。何以故？住不退轉地菩薩於一切佛剎未曾障礙故。若菩薩不自力得財、不從他求亦不自在力得而為供養；然於他眾生，若閻浮提、若四天下、若千世界、若二千世界、若三千大千世界，乃至十方無量世界，上中下心所作供養，菩薩於彼一切供養，以淨信心、勝妙解心周遍隨喜。是菩薩以少方便興大供養，攝大菩提具。是菩薩常等真實心、可喜樂心應當修學。彼菩薩少時乃至一𤛗牛頃，於一切眾生修習慈心悲心喜心捨心，於一切有為行起無常想、無常苦想、苦無我想、涅槃安樂想，念佛念法念僧、念波羅蜜，乃至少時於一切法起少忍知，離言說法自性如解脫，離諸妄想無相心住，況復過上。彼菩薩護持禁戒、止觀、菩提分方便、諸波羅蜜、諸善攝事方便，是名菩薩至處道供養如來，第一最上最妙最勝無上。如此供養，比前財物供養，百倍千倍乃至極算數譬喻不得為比。如是十事，名菩薩一切種供養如來。如供養佛，如是法、如是僧，隨所應當知於此三寶作十種供養。

菩薩於如來所起六種淨心，謂福田無上心、恩德無上心、於一切眾生無上心、如優曇鉢花難遇心、於三千大千世界獨一心、於世間出世間法一切具足依義心。以此六心少想供養如來法僧獲無量功德，何況多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩於如來所起六種淨心，謂福田無上心、恩德無上心、於一切眾生無上心、如優曇鉢花難遇心、於三千大千世界獨一心、於世間出世間法一切具足依義心。以此六心少想供養如來法僧獲無量功德，何況多。

菩薩成就幾行為善知識？有幾行善知識開導無礙？復有幾行得善知識淨信住處？復有幾行善知識調伏眾生、為善知識事？菩薩有幾行習近善知識？復有幾行想於善知識聽受正法？菩薩於善知識聽受正法復有幾處？無有想念菩薩成就八事，滿足一切善知識行。一者善住律儀戒而不毀犯；二者多聞現在覺悟；三者得禪定修慧及餘止觀善根；四者悲心哀愍捨現法樂廣化眾生；五者成就無畏為眾說法，正念不失樂說無畏；六者堪忍輕欺罵辱諸不愛言，及諸惡行皆悉能忍；七者無惓，多思惟力，為四眾說法而不疲懈；八者辯才巧便，凡所說法言辭通利。菩薩有五事，如是一切種功德具足善知識，善知識所作開導無礙。一者先欲安樂眾生；二者於彼安樂如實知之不顛倒覺；三者若作方便隨順說法，善能隨順調伏眾生有堪能力；四者心不疲厭；五者平等悲念一切眾生，於上中下心無偏黨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩成就幾行為善知識？有幾行善知識開導無礙？復有幾行得善知識淨信住處？復有幾行善知識調伏眾生、為善知識事？菩薩有幾行習近善知識？復有幾行想於善知識聽受正法？菩薩於善知識聽受正法復有幾處？無有想念菩薩成就八事，滿足一切善知識行。一者善住律儀戒而不毀犯；二者多聞現在覺悟；三者得禪定修慧及餘止觀善根；四者悲心哀愍捨現法樂廣化眾生；五者成就無畏為眾說法，正念不失樂說無畏；六者堪忍輕欺罵辱諸不愛言，及諸惡行皆悉能忍；七者無惓，多思惟力，為四眾說法而不疲懈；八者辯才巧便，凡所說法言辭通利。菩薩有五事，如是一切種功德具足善知識，善知識所作開導無礙。一者先欲安樂眾生；二者於彼安樂如實知之不顛倒覺；三者若作方便隨順說法，善能隨順調伏眾生有堪能力；四者心不疲厭；五者平等悲念一切眾生，於上中下心無偏黨。

菩薩有五事，得善知識淨信住處，他聞歡喜，況復現見。一者威儀成就，寂靜威儀、具足威儀，舉身齊整。二者心常安住，身口意業不悼不躁。三者不誑，謂不誑他故攝持威儀。四者不嫉，謂於他說法及得財利不生嫉心，常自勸請令他說法，若財向己勸與他人，無諂偽心心常歡喜。見他說法及得利樂，起隨喜心如己所得。五者以知足心少積眾具，所得能捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩有五事，得善知識淨信住處，他聞歡喜，況復現見。一者威儀成就，寂靜威儀、具足威儀，舉身齊整。二者心常安住，身口意業不悼不躁。三者不誑，謂不誑他故攝持威儀。四者不嫉，謂於他說法及得財利不生嫉心，常自勸請令他說法，若財向己勸與他人，無諂偽心心常歡喜。見他說法及得利樂，起隨喜心如己所得。五者以知足心少積眾具，所得能捨。

菩薩有五事，真善知識調伏眾生，為善知識事。一者語言；二者與念；三者教授；四者教誡；五者說法。以是五事廣化眾生，如聲聞地教授教誡，廣說如力性品。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩有五事，真善知識調伏眾生，為善知識事。一者語言；二者與念；三者教授；四者教誡；五者說法。以是五事廣化眾生，如聲聞地教授教誡，廣說如力性品。

菩薩有四事，親近善知識滿足。一者若病不病隨時供養，愛念恭敬淨信饒益。二者隨時敬禮，問訊奉迎合掌供養。三者如法衣食湯藥眾具而作供養。四者若依止者，如法隨作而不傾動，如實而說隨時往詣，請所應作。菩薩於善知識所，成就五想而聽法，當作寶想，以難得故。作眼想，得勝俱生智慧因故。作明想，得俱生智慧眼，顯示一切種如實境界故。作大果福利想，得涅槃道無上因故。作樂無罪想，現法不得涅槃道，如實觀察止觀大樂，無罪因故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩有四事，親近善知識滿足。一者若病不病隨時供養，愛念恭敬淨信饒益。二者隨時敬禮，問訊奉迎合掌供養。三者如法衣食湯藥眾具而作供養。四者若依止者，如法隨作而不傾動，如實而說隨時往詣，請所應作。菩薩於善知識所，成就五想而聽法，當作寶想，以難得故。作眼想，得勝俱生智慧因故。作明想，得俱生智慧眼，顯示一切種如實境界故。作大果福利想，得涅槃道無上因故。作樂無罪想，現法不得涅槃道，如實觀察止觀大樂，無罪因故。

菩薩於善知識聽受經法，於說法人有五處不憶念淨心專聽。一者不念破戒，謂不念言此犯律儀，不應從彼聽受經法。二者不念下姓，謂不念言，我不從彼下姓之人聽受經法。三者不念醜陋，謂不念言，我不從彼醜陋之人聽受經法。四者不念壞味，謂不念言，我不從彼不正語人聽受經法，但依於義不依於味。五者不念壞美語，謂不念言，我不從彼麁言說人聽受經法。如是五處不憶念已，是菩薩勤攝正法，於說法人不起嫌想。若下根菩薩起人過心退不樂聽法，當知是菩薩不能自度，智慧退減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩於善知識聽受經法，於說法人有五處不憶念淨心專聽。一者不念破戒，謂不念言此犯律儀，不應從彼聽受經法。二者不念下姓，謂不念言，我不從彼下姓之人聽受經法。三者不念醜陋，謂不念言，我不從彼醜陋之人聽受經法。四者不念壞味，謂不念言，我不從彼不正語人聽受經法，但依於義不依於味。五者不念壞美語，謂不念言，我不從彼麁言說人聽受經法。如是五處不憶念已，是菩薩勤攝正法，於說法人不起嫌想。若下根菩薩起人過心退不樂聽法，當知是菩薩不能自度，智慧退減。

云何菩薩修四無量？謂慈悲喜捨。略說菩薩四無量有三種修：一者眾生緣；二者法緣；三者無緣。菩薩安處一切三聚眾生已，若苦若樂不苦不樂眾生，欲安樂故，作樂饒益想而修慈心，周滿十方一切眾生意解想住，是名菩薩眾生緣慈。若菩薩起法數想，法數眾生行觀而修慈心，是名法緣慈。若復於法離諸妄想而修慈心，是名無緣慈。如眾生緣、法緣、無緣慈，悲喜捨亦如是。若菩薩於苦眾生作除苦想，周滿十方而修悲心，是名為悲。於樂眾生起樂隨喜想，周滿十方而修喜心，是名為喜。如是三種眾生不苦不樂，隨其次第起離癡恚貪想，周滿十方而修捨心，是名為捨。若菩薩慈等無量，眾生緣與外道共。若法緣者，與聲聞緣覺共，非外道共。若菩薩無緣無量，不共一切聲聞緣覺及諸外道。若菩薩三無量，當知樂想攝，所謂慈悲喜。一無量安想攝，所謂捨。一切無量，名為哀愍。成就此者，名哀愍菩薩。菩薩觀察眾生界，有百一十苦而修悲心。云何百一十苦？有一種苦，謂一切眾生皆墮集苦，以集苦無差別故。又二種苦，謂欲根本所愛念事變易生苦、愚癡報苦，極苦觸身而作是言：「我苦我苦。」愚癡愁憂亦名二箭，身受心受。又三種苦，謂苦苦、行苦、變易苦。又四種苦，一者合會別離苦，從愛別離生；二者斷苦，從種類沒死生；三者相續苦，從無量生死展轉相續生；四者終竟苦，從不得涅槃者五盛陰生。又五種苦：欲纏緣苦，恚、癡、睡眠、悔、悼纏緣苦。又六種苦，謂因苦，依惡道因故；果苦，生惡道故；求財苦、守護苦、不足苦、壞敗苦。又七種苦，謂生苦、老苦、病苦、死苦、怨憎會苦、愛別離苦、求不得苦。又八種苦，謂寒苦；熱苦；飢苦；渴苦；不自在苦；自作苦，謂尼乾等；他作苦，謂彼手石刀杖蚊虫等；久住威儀苦。又九種苦，謂自不具足苦；他不具足苦；親屬不具足苦；財物不具足苦；無病不具足苦；戒不具足苦；見不具足苦；現在苦；他世苦。又十種苦，謂食具不足苦；飲具不足苦；車乘不足苦；衣服不足苦；瓔珞不足苦；器物眾具不足苦；華鬚塗香眾具不足苦；伎樂眾具不足苦；燈明眾具不足苦；男女給使不足苦；初始苦。復有餘九種苦，謂一切苦、大苦、一切門苦、惡行苦、轉生苦、不隨欲苦、違害苦、相續苦、一切種苦。一切苦者，若前因所起及轉時緣苦。大苦者，長夜種種無間大苦。一切門苦者，若地獄畜生餓鬼、善趣輪轉。惡行苦者，若現世犯他他還報己，若食惡食令身不安，如是種種自身現作還受其苦。若住眾多不正思惟，則生一切諸煩惱苦。身口及心多造惡行，於未來世生惡行苦。轉生苦者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何菩薩修四無量？謂慈悲喜捨。略說菩薩四無量有三種修：一者眾生緣；二者法緣；三者無緣。菩薩安處一切三聚眾生已，若苦若樂不苦不樂眾生，欲安樂故，作樂饒益想而修慈心，周滿十方一切眾生意解想住，是名菩薩眾生緣慈。若菩薩起法數想，法數眾生行觀而修慈心，是名法緣慈。若復於法離諸妄想而修慈心，是名無緣慈。如眾生緣、法緣、無緣慈，悲喜捨亦如是。若菩薩於苦眾生作除苦想，周滿十方而修悲心，是名為悲。於樂眾生起樂隨喜想，周滿十方而修喜心，是名為喜。如是三種眾生不苦不樂，隨其次第起離癡恚貪想，周滿十方而修捨心，是名為捨。若菩薩慈等無量，眾生緣與外道共。若法緣者，與聲聞緣覺共，非外道共。若菩薩無緣無量，不共一切聲聞緣覺及諸外道。若菩薩三無量，當知樂想攝，所謂慈悲喜。一無量安想攝，所謂捨。一切無量，名為哀愍。成就此者，名哀愍菩薩。菩薩觀察眾生界，有百一十苦而修悲心。云何百一十苦？有一種苦，謂一切眾生皆墮集苦，以集苦無差別故。又二種苦，謂欲根本所愛念事變易生苦、愚癡報苦，極苦觸身而作是言：「我苦我苦。」愚癡愁憂亦名二箭，身受心受。又三種苦，謂苦苦、行苦、變易苦。又四種苦，一者合會別離苦，從愛別離生；二者斷苦，從種類沒死生；三者相續苦，從無量生死展轉相續生；四者終竟苦，從不得涅槃者五盛陰生。又五種苦：欲纏緣苦，恚、癡、睡眠、悔、悼纏緣苦。又六種苦，謂因苦，依惡道因故；果苦，生惡道故；求財苦、守護苦、不足苦、壞敗苦。又七種苦，謂生苦、老苦、病苦、死苦、怨憎會苦、愛別離苦、求不得苦。又八種苦，謂寒苦；熱苦；飢苦；渴苦；不自在苦；自作苦，謂尼乾等；他作苦，謂彼手石刀杖蚊虫等；久住威儀苦。又九種苦，謂自不具足苦；他不具足苦；親屬不具足苦；財物不具足苦；無病不具足苦；戒不具足苦；見不具足苦；現在苦；他世苦。又十種苦，謂食具不足苦；飲具不足苦；車乘不足苦；衣服不足苦；瓔珞不足苦；器物眾具不足苦；華鬚塗香眾具不足苦；伎樂眾具不足苦；燈明眾具不足苦；男女給使不足苦；初始苦。復有餘九種苦，謂一切苦、大苦、一切門苦、惡行苦、轉生苦、不隨欲苦、違害苦、相續苦、一切種苦。一切苦者，若前因所起及轉時緣苦。大苦者，長夜種種無間大苦。一切門苦者，若地獄畜生餓鬼、善趣輪轉。惡行苦者，若現世犯他他還報己，若食惡食令身不安，如是種種自身現作還受其苦。若住眾多不正思惟，則生一切諸煩惱苦。身口及心多造惡行，於未來世生惡行苦。轉生苦者，

有六事不決定起輪轉生死。自身不定，謂先為王後反貧乞。妻子不定、奴婢給使不定、朋友大臣親屬不定，謂今為妻子乃至大臣親屬已，彼於後時在生死中反為怨害及惡知識。財物不決定者，謂於生死中資財無量，後極貧苦。不隨欲苦者，欲得長壽不樂短命，惱苦生；欲得端正不樂醜陋，惱苦生；欲為上族不樂卑賤，惱苦生；欲得自在不樂貧窮，惱苦生；欲得大力不樂少力，惱苦生；欲多智慧不樂愚癡，惱苦生；欲降伏彼不樂不如，惱苦生。違害苦者，謂在家妻子減苦、出家煩惱增苦、飢儉苦、刀兵恐畏苦、曠野嶮處恐怖苦、支節不具苦、殺縛斷截捶打苦、驅擯出外苦。相續苦有九種，此中不說。一切種苦者有五種，如前說。五種樂相違苦，謂因苦、受苦、樂對治苦、不斷受苦、出家遠離寂滅菩提樂對治非家欲界和合覺想凡夫苦，是名五苦。又有五苦，謂逼迫苦、眾具不足苦、四大增損苦、失所欲苦、三界煩惱穢污苦，是名五苦。此五種及前五種，略說十種一切種苦。前五十五種、此五十五種，略說百一十種苦，是菩薩悲境界，緣彼故悲心生，修習增長成就滿足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有六事不決定起輪轉生死。自身不定，謂先為王後反貧乞。妻子不定、奴婢給使不定、朋友大臣親屬不定，謂今為妻子乃至大臣親屬已，彼於後時在生死中反為怨害及惡知識。財物不決定者，謂於生死中資財無量，後極貧苦。不隨欲苦者，欲得長壽不樂短命，惱苦生；欲得端正不樂醜陋，惱苦生；欲為上族不樂卑賤，惱苦生；欲得自在不樂貧窮，惱苦生；欲得大力不樂少力，惱苦生；欲多智慧不樂愚癡，惱苦生；欲降伏彼不樂不如，惱苦生。違害苦者，謂在家妻子減苦、出家煩惱增苦、飢儉苦、刀兵恐畏苦、曠野嶮處恐怖苦、支節不具苦、殺縛斷截捶打苦、驅擯出外苦。相續苦有九種，此中不說。一切種苦者有五種，如前說。五種樂相違苦，謂因苦、受苦、樂對治苦、不斷受苦、出家遠離寂滅菩提樂對治非家欲界和合覺想凡夫苦，是名五苦。又有五苦，謂逼迫苦、眾具不足苦、四大增損苦、失所欲苦、三界煩惱穢污苦，是名五苦。此五種及前五種，略說十種一切種苦。前五十五種、此五十五種，略說百一十種苦，是菩薩悲境界，緣彼故悲心生，修習增長成就滿足。

於彼大苦聚，緣十八種苦，生大悲心。云何十八苦？謂愚癡報苦、行苦、所攝究竟苦、因苦、生苦、自作苦、他逼迫苦、他作苦、惡戒苦、惡見苦、本因苦、大苦、地獄苦、善趣攝苦、一切性苦、無智苦、增長苦、受苦、鄙穢苦。復次有四行悲，名為大悲：一者緣彼眾生甚深微細難知之苦而起悲心；二者久遠長養於百千劫修習慇懃發悟緣生；三者菩薩隨其發悟入於悲心，為令眾生永離眾苦故捨百千身命，何況一身及諸財物；四者悉能代受一切種苦出離快淨，謂究竟地菩薩菩薩清淨及如來如來地清淨。復次菩薩於此百一十種苦修習悲心，則為修習菩薩一切悲心，則能疾得清淨悲心入淨心地。菩薩於諸眾生極親厚想、愛念想、欲為所作想、不疲厭想、代受苦想、所作自在想。悲如苦諦無間等，聖弟子究竟深入厭離心相續生，謂菩薩悲心。前行觀百一十種大苦種積聚，菩薩如是修習悲心，於內外事無有少物而不捨離、無一律儀而不攝持、無一他不饒益而不堪忍、無一精進而不勇猛、無一禪定而不正受、無一智慧而不得入。若人問佛：「住何等住處名為菩薩？」應正答言：「住大悲者是。」彼一無量如前說，於諸無量最為無量積聚，攝無量愛果、無量行，一向純善無有罪過。如是具足修習無量者，有四功德利：修此無量先得第一現法樂住；無量功德具攝受增長；於無上菩提淨心堅固；為眾生故於生死中代諸眾生受一切苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼大苦聚，緣十八種苦，生大悲心。云何十八苦？謂愚癡報苦、行苦、所攝究竟苦、因苦、生苦、自作苦、他逼迫苦、他作苦、惡戒苦、惡見苦、本因苦、大苦、地獄苦、善趣攝苦、一切性苦、無智苦、增長苦、受苦、鄙穢苦。復次有四行悲，名為大悲：一者緣彼眾生甚深微細難知之苦而起悲心；二者久遠長養於百千劫修習慇懃發悟緣生；三者菩薩隨其發悟入於悲心，為令眾生永離眾苦故捨百千身命，何況一身及諸財物；四者悉能代受一切種苦出離快淨，謂究竟地菩薩菩薩清淨及如來如來地清淨。復次菩薩於此百一十種苦修習悲心，則為修習菩薩一切悲心，則能疾得清淨悲心入淨心地。菩薩於諸眾生極親厚想、愛念想、欲為所作想、不疲厭想、代受苦想、所作自在想。悲如苦諦無間等，聖弟子究竟深入厭離心相續生，謂菩薩悲心。前行觀百一十種大苦種積聚，菩薩如是修習悲心，於內外事無有少物而不捨離、無一律儀而不攝持、無一他不饒益而不堪忍、無一精進而不勇猛、無一禪定而不正受、無一智慧而不得入。若人問佛：「住何等住處名為菩薩？」應正答言：「住大悲者是。」彼一無量如前說，於諸無量最為無量積聚，攝無量愛果、無量行，一向純善無有罪過。如是具足修習無量者，有四功德利：修此無量先得第一現法樂住；無量功德具攝受增長；於無上菩提淨心堅固；為眾生故於生死中代諸眾生受一切苦。

菩薩地持方便處菩提品第十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩地持方便處菩提品第十七

云何菩薩慚愧？略說有二種：一者自性；二者依處。菩薩行無罪行，自覺非法內自羞恥，是名為慚。以此非法故，於他生畏恭敬羞恥，是名為愧。又羞恥菩薩，性自專精，況復修習，是名菩薩自性慚愧。依處者，略說有四種：若所應作，不隨建立而生羞恥，是名初依處。所不應作，隨順建立而生羞恥，是名第二依處。若為惡覆藏而生羞恥，是名第三依處。若自疑悔能自除滅，續起羞恥，是名第四依處。是名依處。云何菩薩不動力？略說有二種：一者自性；二者依處。能斷染污心，不令一切煩惱自在，堪忍眾苦，種種財利種種恐怖，修正方便而不傾動，性自寬忍性能思惟，是故不動，是名自性不動力。復次菩薩不動力，略說五種不動：一者種種輪轉苦能速除滅；二者所化種種眾生造諸惡行，為是等故長夜受苦；三者伏諸異論；四者為諸大眾隨順說法；五者演說勝妙甚深之法，能令菩薩具足受持一切禁戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何菩薩慚愧？略說有二種：一者自性；二者依處。菩薩行無罪行，自覺非法內自羞恥，是名為慚。以此非法故，於他生畏恭敬羞恥，是名為愧。又羞恥菩薩，性自專精，況復修習，是名菩薩自性慚愧。依處者，略說有四種：若所應作，不隨建立而生羞恥，是名初依處。所不應作，隨順建立而生羞恥，是名第二依處。若為惡覆藏而生羞恥，是名第三依處。若自疑悔能自除滅，續起羞恥，是名第四依處。是名依處。云何菩薩不動力？略說有二種：一者自性；二者依處。能斷染污心，不令一切煩惱自在，堪忍眾苦，種種財利種種恐怖，修正方便而不傾動，性自寬忍性能思惟，是故不動，是名自性不動力。復次菩薩不動力，略說五種不動：一者種種輪轉苦能速除滅；二者所化種種眾生造諸惡行，為是等故長夜受苦；三者伏諸異論；四者為諸大眾隨順說法；五者演說勝妙甚深之法，能令菩薩具足受持一切禁戒。

云何菩薩心無疲厭？有五因緣，修正方便而不疲厭。一者菩薩性自有力而不疲厭；二者於不疲厭數數修習而不疲厭；三者方便所攝，精進勇猛自觀前後，所修轉勝而不疲厭；四者深利智慧思惟成就而不疲厭；五者於諸眾生深起悲心，常等哀愍而不疲厭。云何菩薩善知諸論？是菩薩於五明處、名身句身味身，從他所聞具足攝受誦習通利，從他聞義善能思量。如是菩薩知法知義，於法於義已受不忘。未修習者，漸漸增進聞思究竟，次第成熟得喜淨心。菩薩如是行者無量滿足，善知諸論而不顛倒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何菩薩心無疲厭？有五因緣，修正方便而不疲厭。一者菩薩性自有力而不疲厭；二者於不疲厭數數修習而不疲厭；三者方便所攝，精進勇猛自觀前後，所修轉勝而不疲厭；四者深利智慧思惟成就而不疲厭；五者於諸眾生深起悲心，常等哀愍而不疲厭。云何菩薩善知諸論？是菩薩於五明處、名身句身味身，從他所聞具足攝受誦習通利，從他聞義善能思量。如是菩薩知法知義，於法於義已受不忘。未修習者，漸漸增進聞思究竟，次第成熟得喜淨心。菩薩如是行者無量滿足，善知諸論而不顛倒。

云何菩薩善知世間？是菩薩於眾生世間如實了知，所謂生老死、此沒彼生。此眾生於生死出離，如實了知。復次於眾生世間濁世增時如實了知，離濁世增時亦如實知。所謂五濁：一曰命濁；二曰眾生濁；三曰煩惱濁；四曰見濁；五曰劫濁。謂今世短壽，人極壽百歲，是名命濁。若諸眾生不識父母、不識沙門婆羅門及宗族尊長、不修義理、不作所作、不畏今世後世惡業果報、不修慧施、不作功德、不修齋法、不持禁戒，是名眾生濁。若此眾生增非法貪，刀劍布施、器仗布施，諍訟鬪亂、諂誑妄語，攝受邪法及餘惡不善法生，是名煩惱濁。若於今世法壞法沒，像法漸起邪法轉生，是名見濁。若飢饉劫起、疾病劫起、刀兵劫起，是名劫濁。是名菩薩知眾生世間。復次菩薩於器世間若成若壞如實了知。復次菩薩於世間、世間集、世間滅、世間集滅道、世間味、世間患、世間離如實了知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何菩薩善知世間？是菩薩於眾生世間如實了知，所謂生老死、此沒彼生。此眾生於生死出離，如實了知。復次於眾生世間濁世增時如實了知，離濁世增時亦如實知。所謂五濁：一曰命濁；二曰眾生濁；三曰煩惱濁；四曰見濁；五曰劫濁。謂今世短壽，人極壽百歲，是名命濁。若諸眾生不識父母、不識沙門婆羅門及宗族尊長、不修義理、不作所作、不畏今世後世惡業果報、不修慧施、不作功德、不修齋法、不持禁戒，是名眾生濁。若此眾生增非法貪，刀劍布施、器仗布施，諍訟鬪亂、諂誑妄語，攝受邪法及餘惡不善法生，是名煩惱濁。若於今世法壞法沒，像法漸起邪法轉生，是名見濁。若飢饉劫起、疾病劫起、刀兵劫起，是名劫濁。是名菩薩知眾生世間。復次菩薩於器世間若成若壞如實了知。復次菩薩於世間、世間集、世間滅、世間集滅道、世間味、世間患、世間離如實了知。

復次菩薩眼及色俱生四大名士夫，身名為人，無有第三。言我眾生想，無第三想。言我眼見色乃至我意識法，俱是言說數。言是長老，如是生、如是姓、如是食、如是苦覺樂覺、如是長壽、如是久住，如是等言說分齊，一切皆如實知。菩薩於此眾生世間、器世間，八行觀察世間義、世間第一義，如實了知，是名知世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次菩薩眼及色俱生四大名士夫，身名為人，無有第三。言我眾生想，無第三想。言我眼見色乃至我意識法，俱是言說數。言是長老，如是生、如是姓、如是食、如是苦覺樂覺、如是長壽、如是久住，如是等言說分齊，一切皆如實知。菩薩於此眾生世間、器世間，八行觀察世間義、世間第一義，如實了知，是名知世間。

復次菩薩若見上座及勝功德者，尊重奉迎設床請坐，合掌恭敬禮拜問訊。年德等者，正言詶對軟語安慰，不起等慢稱量彼此。年德下者，隨力勸喻稱彼實德，為覆實罪，不令恥懼生退沒心，不輕蔑彼。若見眾生求法求財，不背面不嚬蹙，歡喜舒顏，不嗤彼闕。見彼圮頓不起輕心。若見一切上中下人，先語問訊，歎言善哉。隨宜善處，隨力所能攝以財法。不諂曲不自重、不自高不自大，不以增高而自矜異。於諸親厚一切給與，終不棄捐若病不病。隨順身口意業，與相習近為善知識，離諸怨對孤獨貧乞無所歸蔭，隨其力能為作依怙，不以憂苦加於眾生。因緣事起，所應戲笑如法戲笑非不如法。不以戲言形名他人，乃至親密亦復不說。於他人所不久瞋恨，雖復瞋彼不揚其過。若為他人身口毀辱，能善思惟以法自解。自省己過心不躁動，身口意業慮而後行。離十四垢業，謂隱覆六方，離四惡友、攝四善友，如修多羅廣說。現法樂義、錢財具足、勤力具足、守護具足，以正命心為諸世間工巧之業，不曲不幻不欺誑，常有慚愧行、無罪行，威儀具足重慎威儀。為他親厚受寄不侵，若負人債終不抵捍。分父餘財平等無偏。若是真寶，主作偽想，依實與價。決斷世事辯正機速。彼彼所作來求請者，悉與同事終不廢退。能隨問答。為正事業不為非正。若為國王，以法治世不為非法，不樂罰責，於惡戒眾以戒建立。成就八種賢聖之語，見則言見，聞覺識知則言識知，不聞不見不覺不知則言不知。菩薩成就如是等法，如世間知、如世間轉，如實了知，是名知世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次菩薩若見上座及勝功德者，尊重奉迎設床請坐，合掌恭敬禮拜問訊。年德等者，正言詶對軟語安慰，不起等慢稱量彼此。年德下者，隨力勸喻稱彼實德，為覆實罪，不令恥懼生退沒心，不輕蔑彼。若見眾生求法求財，不背面不嚬蹙，歡喜舒顏，不嗤彼闕。見彼圮頓不起輕心。若見一切上中下人，先語問訊，歎言善哉。隨宜善處，隨力所能攝以財法。不諂曲不自重、不自高不自大，不以增高而自矜異。於諸親厚一切給與，終不棄捐若病不病。隨順身口意業，與相習近為善知識，離諸怨對孤獨貧乞無所歸蔭，隨其力能為作依怙，不以憂苦加於眾生。因緣事起，所應戲笑如法戲笑非不如法。不以戲言形名他人，乃至親密亦復不說。於他人所不久瞋恨，雖復瞋彼不揚其過。若為他人身口毀辱，能善思惟以法自解。自省己過心不躁動，身口意業慮而後行。離十四垢業，謂隱覆六方，離四惡友、攝四善友，如修多羅廣說。現法樂義、錢財具足、勤力具足、守護具足，以正命心為諸世間工巧之業，不曲不幻不欺誑，常有慚愧行、無罪行，威儀具足重慎威儀。為他親厚受寄不侵，若負人債終不抵捍。分父餘財平等無偏。若是真寶，主作偽想，依實與價。決斷世事辯正機速。彼彼所作來求請者，悉與同事終不廢退。能隨問答。為正事業不為非正。若為國王，以法治世不為非法，不樂罰責，於惡戒眾以戒建立。成就八種賢聖之語，見則言見，聞覺識知則言識知，不聞不見不覺不知則言不知。菩薩成就如是等法，如世間知、如世間轉，如實了知，是名知世間。

云何菩薩修習四依？是菩薩為義故從他聽法，不為味為義聽法。不為味者，若聞世間非巧便說，依義菩薩亦專心聽。復次菩薩於闇說明說如實了知，知所應依，不以上座多識。若佛若僧，依止如是諸說法人。如是依止所應，不依於人。於真實義心不動搖，能自了知不由於他。復次菩薩於如來所深信清淨，一向信受如來所說，依了義經非不了義。依了義經者，於此法律不可破壞。不了義經者，謂以種種門說而不決定，應有疑問。若菩薩於了義經作不決定者，於此法律則為可壞。復次菩薩得堅固修慧，不以聞思識諸法義，用修慧知，不以聞思識知故。聞如來所說第一甚深法義，不起誹謗。是名菩薩修習四依。如是成就者，略說四種無量，顯示其義具足。大師修慧所知，一切四依平等方便，菩薩於彼出要道皆悉明達而不迷惑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何菩薩修習四依？是菩薩為義故從他聽法，不為味為義聽法。不為味者，若聞世間非巧便說，依義菩薩亦專心聽。復次菩薩於闇說明說如實了知，知所應依，不以上座多識。若佛若僧，依止如是諸說法人。如是依止所應，不依於人。於真實義心不動搖，能自了知不由於他。復次菩薩於如來所深信清淨，一向信受如來所說，依了義經非不了義。依了義經者，於此法律不可破壞。不了義經者，謂以種種門說而不決定，應有疑問。若菩薩於了義經作不決定者，於此法律則為可壞。復次菩薩得堅固修慧，不以聞思識諸法義，用修慧知，不以聞思識知故。聞如來所說第一甚深法義，不起誹謗。是名菩薩修習四依。如是成就者，略說四種無量，顯示其義具足。大師修慧所知，一切四依平等方便，菩薩於彼出要道皆悉明達而不迷惑。

云何菩薩四無礙慧？於一切法一切章句，如其體實，修慧所知無礙不謬，是名法無礙。於一切法一切相，如其體實，修慧所知無礙不謬，是名義無礙。於一切法一切名處，如其體實，修慧所知無礙不謬，是名辭無礙。於一切法一切種分別，如其體實，修慧所知無礙不謬，是名樂說無礙。菩薩如是四無礙，得五處無量巧便，謂陰巧便、界巧便、入巧便、緣起巧便、處非處巧便。此四行菩薩，於一切法能自覺悟為他顯示；除此已更無有餘能自覺悟，況餘顯示。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何菩薩四無礙慧？於一切法一切章句，如其體實，修慧所知無礙不謬，是名法無礙。於一切法一切相，如其體實，修慧所知無礙不謬，是名義無礙。於一切法一切名處，如其體實，修慧所知無礙不謬，是名辭無礙。於一切法一切種分別，如其體實，修慧所知無礙不謬，是名樂說無礙。菩薩如是四無礙，得五處無量巧便，謂陰巧便、界巧便、入巧便、緣起巧便、處非處巧便。此四行菩薩，於一切法能自覺悟為他顯示；除此已更無有餘能自覺悟，況餘顯示。

云何菩薩菩提具？當知二種：一功德具；二智慧具。此二種具，廣說如自他品。又功德、智慧具，菩薩初阿僧祇劫名為下，第二為中，第三為上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何菩薩菩提具？當知二種：一功德具；二智慧具。此二種具，廣說如自他品。又功德、智慧具，菩薩初阿僧祇劫名為下，第二為中，第三為上。

云何菩薩摩訶衍所攝？修習三十七道分是菩薩依，四無礙慧方便所攝智三十七道分，如實了知而不取證。種種乘方便，彼亦如實知，所謂聲聞乘方便、大乘方便。聲聞乘方便如實知，如聲聞地所說。云何菩薩於大乘方便三十七品如實了知？是菩薩住身身觀，不於身身而起妄想，亦非一切非性。於彼身離言說自性，如實了知，是名第一義身身觀念處。若菩薩觀世諦者，隨無量處方便，知身身觀念處。如身身觀念處，餘念處及餘道品亦復如是。非身等法妄想觀苦、若妄想觀集，亦不於斷起滅妄想，亦不於得因起道妄想。離言說自性，苦法集法滅法道法如實了知，依此第一義修道分，名為修諦。若菩薩隨世諦無量處方便，名為緣諦修。若彼菩薩於此法如是不起妄想者，是名為止。及彼如實知第一義，及無量處方便知法，是名為觀。略說菩薩止有四行：一者第一義；二者俗數智前行；三者一切虛偽妄想不行；四者於此無言無相之法不起妄想其心寂靜，一切諸法悉同一味。如是四行，菩薩止起乃至究竟如來知見。略說菩薩觀有四行，謂此四行所起智慧，是名為觀。離一切法有無智慧，隨無量法分別處觀，於此四行菩薩觀起乃至究竟如來知見，是名略說菩薩止觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何菩薩摩訶衍所攝？修習三十七道分是菩薩依，四無礙慧方便所攝智三十七道分，如實了知而不取證。種種乘方便，彼亦如實知，所謂聲聞乘方便、大乘方便。聲聞乘方便如實知，如聲聞地所說。云何菩薩於大乘方便三十七品如實了知？是菩薩住身身觀，不於身身而起妄想，亦非一切非性。於彼身離言說自性，如實了知，是名第一義身身觀念處。若菩薩觀世諦者，隨無量處方便，知身身觀念處。如身身觀念處，餘念處及餘道品亦復如是。非身等法妄想觀苦、若妄想觀集，亦不於斷起滅妄想，亦不於得因起道妄想。離言說自性，苦法集法滅法道法如實了知，依此第一義修道分，名為修諦。若菩薩隨世諦無量處方便，名為緣諦修。若彼菩薩於此法如是不起妄想者，是名為止。及彼如實知第一義，及無量處方便知法，是名為觀。略說菩薩止有四行：一者第一義；二者俗數智前行；三者一切虛偽妄想不行；四者於此無言無相之法不起妄想其心寂靜，一切諸法悉同一味。如是四行，菩薩止起乃至究竟如來知見。略說菩薩觀有四行，謂此四行所起智慧，是名為觀。離一切法有無智慧，隨無量法分別處觀，於此四行菩薩觀起乃至究竟如來知見，是名略說菩薩止觀。

云何菩薩巧方便？略說十二種，為起內佛法有六種、為外成熟眾生有六種。云何為起內佛法六種巧方便？一者菩薩悲心顧念一切眾生；二者一切諸行如實了知；三者求無上菩提智；四者依顧念眾生捨離生死；五者依諸行如實知，以無染心輪轉生死；六者依求佛智慧熾然精進。是名為起內佛法六種巧方便。云何為外成熟眾生六種巧方便？一者菩薩巧方便以少善根起無量果；二者以少方便起無量善根；三者毀壞佛法眾生除其暴害；四者處中眾生令入佛法；五者已入眾生令其成熟；六者已成熟者令得解脫。云何菩薩能以少善根得無量果？是菩薩教下劣眾生，以少財物施下福田，乃至揣麨施於畜生，施已迴向無上菩提，以迴向力故得無量果。云何菩薩以少方便起無量善根？是菩薩見有眾生，修邪法齋而求解脫，則為彼說賢聖八齋斷苦方便不究竟法，授少方便得大果齋。復次邪見眾生苦身求度，為說中道，令離二邊究竟解脫。復次或有眾生求生天者，邪見方便投巖赴火不食等苦，則為演說正法禪定，現法樂住，後生天上如法受樂。復次或有眾生誦習外典求清淨者，以佛正法令其誦習思惟其義，又說如來甚深經典，具足顯示空相應法。彼聞法已，生厭離心專精淨信，於一念頃能攝廣大無量善根，況復次第續念不捨。復次菩薩意解思惟起淨妙想，即以世間香花珍物供養三寶，亦教他人心想供養。復次如是淨心遍滿十方一切世界，供養三寶生隨喜心，亦復教人令其隨喜。復次常修念佛乃至念天，亦教他人令修六念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何菩薩巧方便？略說十二種，為起內佛法有六種、為外成熟眾生有六種。云何為起內佛法六種巧方便？一者菩薩悲心顧念一切眾生；二者一切諸行如實了知；三者求無上菩提智；四者依顧念眾生捨離生死；五者依諸行如實知，以無染心輪轉生死；六者依求佛智慧熾然精進。是名為起內佛法六種巧方便。云何為外成熟眾生六種巧方便？一者菩薩巧方便以少善根起無量果；二者以少方便起無量善根；三者毀壞佛法眾生除其暴害；四者處中眾生令入佛法；五者已入眾生令其成熟；六者已成熟者令得解脫。云何菩薩能以少善根得無量果？是菩薩教下劣眾生，以少財物施下福田，乃至揣麨施於畜生，施已迴向無上菩提，以迴向力故得無量果。云何菩薩以少方便起無量善根？是菩薩見有眾生，修邪法齋而求解脫，則為彼說賢聖八齋斷苦方便不究竟法，授少方便得大果齋。復次邪見眾生苦身求度，為說中道，令離二邊究竟解脫。復次或有眾生求生天者，邪見方便投巖赴火不食等苦，則為演說正法禪定，現法樂住，後生天上如法受樂。復次或有眾生誦習外典求清淨者，以佛正法令其誦習思惟其義，又說如來甚深經典，具足顯示空相應法。彼聞法已，生厭離心專精淨信，於一念頃能攝廣大無量善根，況復次第續念不捨。復次菩薩意解思惟起淨妙想，即以世間香花珍物供養三寶，亦教他人心想供養。復次如是淨心遍滿十方一切世界，供養三寶生隨喜心，亦復教人令其隨喜。復次常修念佛乃至念天，亦教他人令修六念。

復次正念合掌恭敬，隨時供養一切三寶，亦教他人修此供養。復次於一切眾生一切功德皆悉隨喜，亦教他人起隨喜心。復次於一切眾生入廣大悲心，悉欲代受一切眾苦，亦教他人興此大悲。復次於過去現在一切所犯，以真實隨順求淨戒心向十方佛至誠懺悔，亦教他人如是悔過。彼常如是悔其所犯，以少方便，於一切業障悉得解脫。復次作眾多種種無量變化，一切十方佛法僧處及眾生處，無量神通他心自在菩薩攝取功德。復次菩薩修慈悲喜捨，亦教他修。是名菩薩以少方便，生廣大無量善根果報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次正念合掌恭敬，隨時供養一切三寶，亦教他人修此供養。復次於一切眾生一切功德皆悉隨喜，亦教他人起隨喜心。復次於一切眾生入廣大悲心，悉欲代受一切眾苦，亦教他人興此大悲。復次於過去現在一切所犯，以真實隨順求淨戒心向十方佛至誠懺悔，亦教他人如是悔過。彼常如是悔其所犯，以少方便，於一切業障悉得解脫。復次作眾多種種無量變化，一切十方佛法僧處及眾生處，無量神通他心自在菩薩攝取功德。復次菩薩修慈悲喜捨，亦教他修。是名菩薩以少方便，生廣大無量善根果報。

菩薩地持經卷第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩地持經卷第七

方便處攝品第十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 方便處攝品第十五

云何菩薩愛語？略說有九種：一者自性愛語；二者一切愛語；三者難愛語；四者一切門愛語；五者善人愛語；六者一切行愛語；七者除惱愛語；八者此世他世樂愛語；九者清淨愛語。自性愛語者，是菩薩可喜語、真實語、如法語、義饒益語、與眾生語，是名自性愛語。一切愛語者，略說二種：一者菩薩見人舒顏平視，讚言善來等念在前，先語安慰，道路清泰四大調適臥覺安不。如是等隨順世間巧便調言等心慰問，又復呪願妻子眷屬錢財穀米增長具足。見具功德者，勸其信戒施聞智慧令其歡喜。二者說一切種功德用應法安樂眾生，常說等說第一勝妙饒益言說，是名菩薩一切愛語。菩薩愛語二種分別：慰問讚歎者是名隨世間語；第一勝妙饒益言說者是名正說法語。難愛語者略說三種：一者於怨憎所，以清淨心思惟慰喻，發喜饒益而共言語。二者於增上愚癡鈍根眾生，以無厭心思惟籌量，忍諸疲苦以法攝取為具足說。三者於諸諂曲幻偽眾生、欺和尚阿闍梨及尊重福田、或惡邪見，以無害心方便慰喻，發喜饒益而為說法。是名難愛語。一切門愛語者，略說四種：一者斷除諸蓋向於善趣，說初所作法；二者斷除諸蓋實心增進，說應四真諦法；三者見在家出家放逸眾生，等心訶責令離放逸；四者已起疑惑能為開解，若說法若決定論。善人愛語者，略說五種：一者說佛菩薩正因調伏法；二者正出；三者正依；四者正度；五者正示現。處所因緣制戒，是故此法名為正因。於所受戒有所缺犯，教令還淨，是故此法名為正出。說四依所攝正法律至處道，是故此法名為正依。顯示出一切苦不退還道，是故此法名為正度。三種示現於一切說無礙，是故此法名為正示現。一切行愛語者，謂六種七種，略說十三種：聽所應聽法愛語、制所應制法愛語、現諸經法愛語、現諸法相愛語、現諸法名字不顛倒愛語、法句種種分別愛語、慰喻愛語、發喜愛語、自恣安以眾具代其所作虛受愛語、種種恐怖施安愛語、具足說法攝取愛語、開覺不善安立善法見聞疑舉罪折伏愛語、勸有力說法愛語，是十三種名為一切行愛語。除惱愛語者，略說八種，依口四淨八種聖語。口四淨者，離妄語、兩舌、惡口、綺語。八種聖語者，見、聞、識、知，見聞覺知說；不見、不聞、不識、不知，不見不聞不覺不知說。此世他世樂愛語者，略說九種。斷親屬難憂苦故，愛語說法。斷財物難憂苦故，愛語說法。斷疾病難憂苦故，愛語說法。斷戒難憂苦故，愛語說法。斷見難憂苦故，愛語說法。戒具足、見具足、威儀具足、正命具足故，愛語說法。清淨愛語者，有二十種說法，如前力種性品說。云何 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何菩薩愛語？略說有九種：一者自性愛語；二者一切愛語；三者難愛語；四者一切門愛語；五者善人愛語；六者一切行愛語；七者除惱愛語；八者此世他世樂愛語；九者清淨愛語。自性愛語者，是菩薩可喜語、真實語、如法語、義饒益語、與眾生語，是名自性愛語。一切愛語者，略說二種：一者菩薩見人舒顏平視，讚言善來等念在前，先語安慰，道路清泰四大調適臥覺安不。如是等隨順世間巧便調言等心慰問，又復呪願妻子眷屬錢財穀米增長具足。見具功德者，勸其信戒施聞智慧令其歡喜。二者說一切種功德用應法安樂眾生，常說等說第一勝妙饒益言說，是名菩薩一切愛語。菩薩愛語二種分別：慰問讚歎者是名隨世間語；第一勝妙饒益言說者是名正說法語。難愛語者略說三種：一者於怨憎所，以清淨心思惟慰喻，發喜饒益而共言語。二者於增上愚癡鈍根眾生，以無厭心思惟籌量，忍諸疲苦以法攝取為具足說。三者於諸諂曲幻偽眾生、欺和尚阿闍梨及尊重福田、或惡邪見，以無害心方便慰喻，發喜饒益而為說法。是名難愛語。一切門愛語者，略說四種：一者斷除諸蓋向於善趣，說初所作法；二者斷除諸蓋實心增進，說應四真諦法；三者見在家出家放逸眾生，等心訶責令離放逸；四者已起疑惑能為開解，若說法若決定論。善人愛語者，略說五種：一者說佛菩薩正因調伏法；二者正出；三者正依；四者正度；五者正示現。處所因緣制戒，是故此法名為正因。於所受戒有所缺犯，教令還淨，是故此法名為正出。說四依所攝正法律至處道，是故此法名為正依。顯示出一切苦不退還道，是故此法名為正度。三種示現於一切說無礙，是故此法名為正示現。一切行愛語者，謂六種七種，略說十三種：聽所應聽法愛語、制所應制法愛語、現諸經法愛語、現諸法相愛語、現諸法名字不顛倒愛語、法句種種分別愛語、慰喻愛語、發喜愛語、自恣安以眾具代其所作虛受愛語、種種恐怖施安愛語、具足說法攝取愛語、開覺不善安立善法見聞疑舉罪折伏愛語、勸有力說法愛語，是十三種名為一切行愛語。除惱愛語者，略說八種，依口四淨八種聖語。口四淨者，離妄語、兩舌、惡口、綺語。八種聖語者，見、聞、識、知，見聞覺知說；不見、不聞、不識、不知，不見不聞不覺不知說。此世他世樂愛語者，略說九種。斷親屬難憂苦故，愛語說法。斷財物難憂苦故，愛語說法。斷疾病難憂苦故，愛語說法。斷戒難憂苦故，愛語說法。斷見難憂苦故，愛語說法。戒具足、見具足、威儀具足、正命具足故，愛語說法。清淨愛語者，有二十種說法，如前力種性品說。云何

菩薩利益？利益者，如愛語廣說，異利益今當說。謂菩薩一切行愛語，隨所說義利安眾生。自性利益者，是愛語具足，顯示眾生如所應學，隨利益行法次法向，住於悲心無貪心，勸導教授調伏安立，是名自性利益。一切利益者，略說二種：一者一切眾生未熟者方便令熟；二者已熟者令至解脫。復有三種：一者與現世利；二者與後世利；三者與現世後世利。勸教眾生如法德業獲大財寶，守護增長與現世利，於此現世得大名稱及眾具樂，攝受安立勸捨大財，在家出家乞求活命。與後世利樂，已必定得故，現則不定。勸在家出家次第離欲，於此現世身心息止安隱樂住，後世則生淨妙天上，及無餘涅槃界而般涅槃，是名現世後世利。難利益者，略說三種：一切眾生本不修善因而能利益，以苦勸化故。二者本修善根得大財寶深起貪著，而能利益彼大放逸故。三者外道異學著本邪見而能利益彼，極愚癡違正法故。一切門利益者，略說四種：一者不信者勸令生信乃至建立；二者惡戒者勸修淨戒；三者惡慧者勸修正慧；四者慳貪者勸修慧施乃至建立。善人利益者，略說五種：一者於眾生真實利與；二者時與；三者義饒益與；四者柔軟與；五者慈心與。一切行利益者，謂六種七種，略說十三種：應攝等攝；應伏等伏；違佛法者除其障礙；中住眾生令入法律；已入者以三乘法而成熟之；已成熟者令得解脫，眾具護養勸導成就，所謂勸捨小乘守護大乘，獨靜一心，淨諸障礙，憶念及修勸令成就。有聲聞緣覺種性者，以聲聞緣覺乘而成就之。有如來種性者，以無上菩提而成就之。除惱利益者，略說八種。若有眾生，所應慚處令無慚纏，心得開覺；無愧纏、睡纏、眠纏、掉纏、悔纏、慳纏、嫉纏，悉令開覺亦復如是。此世他世樂利益者，略說九種：普令眾生身業清淨，謂授一切種不殺、不盜、不邪婬、不飲酒。普令眾生口業清淨，謂授一切種不妄語、不兩舌、不惡口、不綺語。普令眾生意業清淨，謂授無貪無恚正見。清淨利益者，略說十種，五種外清淨、五種內清淨。五種外清淨者，一者無罪；二者不隨轉；三者次第；四者一切；五者隨所應。雜惡行者、先惡行者、一向惡行者，等以善法而成就之，是名無罪利安眾生。樂解脫者勸令解脫，是名不隨轉利安眾生。童蒙眾生為說近法，近教誡而隨順之。中智者為說中法，教誡而隨順之。上智者為說深法，勝微細誡而隨順之。令其次第漸得善法，是名次第利安眾生。四姓乃至天人一切眾生，隨能隨力利益安樂，是名一切利安眾生。下中上善隨其所應方便利益，是名五種外清淨。六種內清淨者，廣住悲心利安眾生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩利益？利益者，如愛語廣說，異利益今當說。謂菩薩一切行愛語，隨所說義利安眾生。自性利益者，是愛語具足，顯示眾生如所應學，隨利益行法次法向，住於悲心無貪心，勸導教授調伏安立，是名自性利益。一切利益者，略說二種：一者一切眾生未熟者方便令熟；二者已熟者令至解脫。復有三種：一者與現世利；二者與後世利；三者與現世後世利。勸教眾生如法德業獲大財寶，守護增長與現世利，於此現世得大名稱及眾具樂，攝受安立勸捨大財，在家出家乞求活命。與後世利樂，已必定得故，現則不定。勸在家出家次第離欲，於此現世身心息止安隱樂住，後世則生淨妙天上，及無餘涅槃界而般涅槃，是名現世後世利。難利益者，略說三種：一切眾生本不修善因而能利益，以苦勸化故。二者本修善根得大財寶深起貪著，而能利益彼大放逸故。三者外道異學著本邪見而能利益彼，極愚癡違正法故。一切門利益者，略說四種：一者不信者勸令生信乃至建立；二者惡戒者勸修淨戒；三者惡慧者勸修正慧；四者慳貪者勸修慧施乃至建立。善人利益者，略說五種：一者於眾生真實利與；二者時與；三者義饒益與；四者柔軟與；五者慈心與。一切行利益者，謂六種七種，略說十三種：應攝等攝；應伏等伏；違佛法者除其障礙；中住眾生令入法律；已入者以三乘法而成熟之；已成熟者令得解脫，眾具護養勸導成就，所謂勸捨小乘守護大乘，獨靜一心，淨諸障礙，憶念及修勸令成就。有聲聞緣覺種性者，以聲聞緣覺乘而成就之。有如來種性者，以無上菩提而成就之。除惱利益者，略說八種。若有眾生，所應慚處令無慚纏，心得開覺；無愧纏、睡纏、眠纏、掉纏、悔纏、慳纏、嫉纏，悉令開覺亦復如是。此世他世樂利益者，略說九種：普令眾生身業清淨，謂授一切種不殺、不盜、不邪婬、不飲酒。普令眾生口業清淨，謂授一切種不妄語、不兩舌、不惡口、不綺語。普令眾生意業清淨，謂授無貪無恚正見。清淨利益者，略說十種，五種外清淨、五種內清淨。五種外清淨者，一者無罪；二者不隨轉；三者次第；四者一切；五者隨所應。雜惡行者、先惡行者、一向惡行者，等以善法而成就之，是名無罪利安眾生。樂解脫者勸令解脫，是名不隨轉利安眾生。童蒙眾生為說近法，近教誡而隨順之。中智者為說中法，教誡而隨順之。上智者為說深法，勝微細誡而隨順之。令其次第漸得善法，是名次第利安眾生。四姓乃至天人一切眾生，隨能隨力利益安樂，是名一切利安眾生。下中上善隨其所應方便利益，是名五種外清淨。六種內清淨者，廣住悲心利安眾生；

忍一切苦而不懈惓，心常歡喜利安眾生；以自在身謙卑忍下猶如僕使亦如旃陀羅子，離於我慢利安眾生；離於利養捨於虛偽，心在勝妙利安眾生；於究竟處終不退轉，常以慈心利安眾生。是名五種內清淨。如是外內五種清淨，是名十種清淨利安眾生。云何菩薩同事？是菩薩此義此善、若等若勝，受與眾生悉與己同，是名同事菩薩。得此同事，調伏眾生堅固決定，終不退轉於勸授善法。何以故？彼作是念：「是菩薩與我同事，必能令我安隱快樂。是菩薩所授我者，自修行故，非不樂因而自修行。」若以同事教授眾生，彼終不言：「汝自不行，云何勸授教誡於人？汝應從人諮受教誡。」有菩薩同事，如是同事不示他。有菩薩不同事，如是同事示他。有菩薩同事，亦示同事。有菩薩不同事，亦不示同事。不示他者，諸菩薩等功德、住菩薩道等功德，菩薩隱覆真實功德。不為顯示他者，下劣眾生怖畏深法，菩薩思惟方便調伏，現同彼法如旃陀羅，疾得利益息惱調伏故，現與彼同。示亦同事者，為調伏彼受動搖善根眾生故，菩薩以住善根若上善根顯示同事。亦不示同事者，心自放逸，棄捨他利。從種種施如前說，乃至同事諸波羅蜜，自成熟佛法、成熟眾生，是名略說菩薩善法業。從種種施，乃至同事，是無量善法菩提分。當知三種行、二種勝。三種淨身口意行，是名為行。上妙無染，是名為勝上妙。有三種：眾生等、事等、時等。眾生等者，是菩薩為一切眾生行施等善根，不自為己。事等者，是菩薩行施等一切種善根。時等者，是菩薩不離方便，時節日夜今世後世，常修施等善根，心不休息。無染有四種：是菩薩歡喜心修習善法，不因是故生憂苦悔恨。是菩薩不惱他人，不著諸見、不雜惡行行施等善根。是菩薩一切自己功德，專至顯現堅固顯現寂滅決定，不由於他行施戒等諸善法。是菩薩不於施等善法而求果報，若轉輪聖王帝釋魔梵，不求他報，不依此等求名利身命，於此等行淨歡喜俱，不惱亂他，專至無依。從施等乃至同事諸善法行，是名無染熾然不動快淨，是名清淨菩薩入淨心地。一切善根熾然不動，是名熾然淨心地。菩薩一切善法不思惟起，是名不動淨心地。菩薩隨所得所修善法則不退轉，於未來世必定不退，如明分月日夜增長，善法不退亦復如是。代究竟地菩薩一生相續，若最後身所得善根，是名快淨，於上更無菩薩淨地故。是名三種行、二種勝。三種淨當知，從檀波羅蜜乃至同事，一切施乃至一切同事，修習清淨如來具足充滿無上菩提金剛法身正法久住果報生。難施乃至難同事，修習清淨如來平等奇特未曾有法成就果報生。一切 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 忍一切苦而不懈惓，心常歡喜利安眾生；以自在身謙卑忍下猶如僕使亦如旃陀羅子，離於我慢利安眾生；離於利養捨於虛偽，心在勝妙利安眾生；於究竟處終不退轉，常以慈心利安眾生。是名五種內清淨。如是外內五種清淨，是名十種清淨利安眾生。云何菩薩同事？是菩薩此義此善、若等若勝，受與眾生悉與己同，是名同事菩薩。得此同事，調伏眾生堅固決定，終不退轉於勸授善法。何以故？彼作是念：「是菩薩與我同事，必能令我安隱快樂。是菩薩所授我者，自修行故，非不樂因而自修行。」若以同事教授眾生，彼終不言：「汝自不行，云何勸授教誡於人？汝應從人諮受教誡。」有菩薩同事，如是同事不示他。有菩薩不同事，如是同事示他。有菩薩同事，亦示同事。有菩薩不同事，亦不示同事。不示他者，諸菩薩等功德、住菩薩道等功德，菩薩隱覆真實功德。不為顯示他者，下劣眾生怖畏深法，菩薩思惟方便調伏，現同彼法如旃陀羅，疾得利益息惱調伏故，現與彼同。示亦同事者，為調伏彼受動搖善根眾生故，菩薩以住善根若上善根顯示同事。亦不示同事者，心自放逸，棄捨他利。從種種施如前說，乃至同事諸波羅蜜，自成熟佛法、成熟眾生，是名略說菩薩善法業。從種種施，乃至同事，是無量善法菩提分。當知三種行、二種勝。三種淨身口意行，是名為行。上妙無染，是名為勝上妙。有三種：眾生等、事等、時等。眾生等者，是菩薩為一切眾生行施等善根，不自為己。事等者，是菩薩行施等一切種善根。時等者，是菩薩不離方便，時節日夜今世後世，常修施等善根，心不休息。無染有四種：是菩薩歡喜心修習善法，不因是故生憂苦悔恨。是菩薩不惱他人，不著諸見、不雜惡行行施等善根。是菩薩一切自己功德，專至顯現堅固顯現寂滅決定，不由於他行施戒等諸善法。是菩薩不於施等善法而求果報，若轉輪聖王帝釋魔梵，不求他報，不依此等求名利身命，於此等行淨歡喜俱，不惱亂他，專至無依。從施等乃至同事諸善法行，是名無染熾然不動快淨，是名清淨菩薩入淨心地。一切善根熾然不動，是名熾然淨心地。菩薩一切善法不思惟起，是名不動淨心地。菩薩隨所得所修善法則不退轉，於未來世必定不退，如明分月日夜增長，善法不退亦復如是。代究竟地菩薩一生相續，若最後身所得善根，是名快淨，於上更無菩薩淨地故。是名三種行、二種勝。三種淨當知，從檀波羅蜜乃至同事，一切施乃至一切同事，修習清淨如來具足充滿無上菩提金剛法身正法久住果報生。難施乃至難同事，修習清淨如來平等奇特未曾有法成就果報生。一切