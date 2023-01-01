菩薩地持經卷第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩地持經卷第六

北涼中印度三藏曇無讖於姑臧譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北涼中印度三藏曇無讖於姑臧譯

菩薩地持方便處忍品第十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩地持方便處忍品第十一

云何菩薩羼提波羅蜜？略說有九種：一者自性忍；二者一切忍；三者難忍；四者一切門忍；五者善人忍；六者一切行忍；七者除惱忍；八者此世他世樂忍；九者清淨忍。云何自性忍？菩薩依思惟力，若性能忍他人不饒益事，一切諸忍依無貪心純一悲心，是名略說自性忍。云何菩薩一切忍？略說二種：一依在家；二依出家。此二各有三種：一者他不饒益忍；二者安苦忍；三者法思惟解忍。他不饒益忍者，從久遠來無間大苦，他不饒益現前迫切。菩薩作如是學：「是我自業過惡所招，本作罪業得今日苦。今若不忍，復為未來大苦因緣，我今便為重自造苦不由於他。又我身及彼，俱是一切有為行苦。彼無智故，於我性苦更增其苦。我今有智，云何復欲重加其苦？又復聲聞自利尚不以苦加於他人，況於菩薩廣利眾生。」如是思惟已修習五種想，於怨親中人下中勝品若苦若樂、有德無德，如是眾生一切能忍。云何五種想？一者本親屬想；二者法數想；三者無常想；四者苦想；五者攝取想。本親屬想者，菩薩作如是學：「眾生久遠已來少非親者，若父若母、兄弟姊妹、和上阿闍梨、若師若師等及諸所尊。」於怨憎所如是正思惟時，捨怨憎不饒益想，住本親想。依本親想已，他不饒益者悉能堪忍。法數想者，菩薩作如是學：「因緣行數法數，無我眾生壽命、生者罵者打者諍者。」如是正思惟時，離眾生想住法數想。依法數想已，他不饒益者悉能堪忍。無常想者，菩薩作如是學：「一切眾生生所起者，一切悉是無常死法，於上復有不饒益事欲斷其命。如是無常眾生性是死法，智者不起不清淨心，況復手石刀杖欲斷其命。」如是正思惟時，離常堅固想，住無常不堅固想。依無常想已，他不饒益者悉能堪忍。苦想者，是菩薩觀大力具足者尚不離三相，所謂行苦、變易苦、苦苦，況復不具足者。菩薩作如是學時，於常苦眾生欲令離苦，云何加報重增其苦？如是正思惟時，離於樂想住於苦想。忍苦想已，他不饒益者悉能堪忍。攝取想者，菩薩作如是學：「我於一切眾生發菩提心，於一切眾生作親屬想，我應攝取普令安樂，不應於親屬眾生應利益處而復重加不饒益事。」如是正思惟時，滅除他想住攝取想。依攝取想已，他不饒益者悉能堪忍。云何為忍？若不瞋不報、心不懷恨，是名為忍。安苦忍者，菩薩作如是學：「我從昔來常求欲事，為諸苦因，生無量大苦，所謂營世生業、治生種殖、奉事王家。如是諸苦莫不備經，皆是癡冥無知過故。今當修習樂因、具足善法，無量眾苦悉當安忍，況復小苦。」如是正思惟時，覺慧具足，一切苦事悉能安忍。一切苦事略 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何菩薩羼提波羅蜜？略說有九種：一者自性忍；二者一切忍；三者難忍；四者一切門忍；五者善人忍；六者一切行忍；七者除惱忍；八者此世他世樂忍；九者清淨忍。云何自性忍？菩薩依思惟力，若性能忍他人不饒益事，一切諸忍依無貪心純一悲心，是名略說自性忍。云何菩薩一切忍？略說二種：一依在家；二依出家。此二各有三種：一者他不饒益忍；二者安苦忍；三者法思惟解忍。他不饒益忍者，從久遠來無間大苦，他不饒益現前迫切。菩薩作如是學：「是我自業過惡所招，本作罪業得今日苦。今若不忍，復為未來大苦因緣，我今便為重自造苦不由於他。又我身及彼，俱是一切有為行苦。彼無智故，於我性苦更增其苦。我今有智，云何復欲重加其苦？又復聲聞自利尚不以苦加於他人，況於菩薩廣利眾生。」如是思惟已修習五種想，於怨親中人下中勝品若苦若樂、有德無德，如是眾生一切能忍。云何五種想？一者本親屬想；二者法數想；三者無常想；四者苦想；五者攝取想。本親屬想者，菩薩作如是學：「眾生久遠已來少非親者，若父若母、兄弟姊妹、和上阿闍梨、若師若師等及諸所尊。」於怨憎所如是正思惟時，捨怨憎不饒益想，住本親想。依本親想已，他不饒益者悉能堪忍。法數想者，菩薩作如是學：「因緣行數法數，無我眾生壽命、生者罵者打者諍者。」如是正思惟時，離眾生想住法數想。依法數想已，他不饒益者悉能堪忍。無常想者，菩薩作如是學：「一切眾生生所起者，一切悉是無常死法，於上復有不饒益事欲斷其命。如是無常眾生性是死法，智者不起不清淨心，況復手石刀杖欲斷其命。」如是正思惟時，離常堅固想，住無常不堅固想。依無常想已，他不饒益者悉能堪忍。苦想者，是菩薩觀大力具足者尚不離三相，所謂行苦、變易苦、苦苦，況復不具足者。菩薩作如是學時，於常苦眾生欲令離苦，云何加報重增其苦？如是正思惟時，離於樂想住於苦想。忍苦想已，他不饒益者悉能堪忍。攝取想者，菩薩作如是學：「我於一切眾生發菩提心，於一切眾生作親屬想，我應攝取普令安樂，不應於親屬眾生應利益處而復重加不饒益事。」如是正思惟時，滅除他想住攝取想。依攝取想已，他不饒益者悉能堪忍。云何為忍？若不瞋不報、心不懷恨，是名為忍。安苦忍者，菩薩作如是學：「我從昔來常求欲事，為諸苦因，生無量大苦，所謂營世生業、治生種殖、奉事王家。如是諸苦莫不備經，皆是癡冥無知過故。今當修習樂因、具足善法，無量眾苦悉當安忍，況復小苦。」如是正思惟時，覺慧具足，一切苦事悉能安忍。一切苦事略

說八種：一者依處；二者世法處；三者威儀處；四者攝法處；五者比丘隨戒處；六者方便處；七者利眾生處；八者諸所作處。依者，謂四依法。依正法出家，得比丘分。菩薩若得麁澁弊惡不恭敬與、留難不時，心無憂惱。菩薩於彼眾苦不捨精進，如是名為安忍依苦。世法者有九種：一者不利；二者不稱；三者毀；四者苦；五者壞法壞；六者盡法盡；七者老法老；八者病法病；九者死法死。此諸世法，若離若合能生眾苦，是名世法處。菩薩於彼眾苦不捨精進，如是名為安忍世法苦。威儀者有四威儀，行、住、坐、臥。是菩薩若行若坐，晝夜二時除去陰障心得清淨，不非時臥。臥床坐床草敷葉敷，因此疲極而生眾苦，悉能堪忍。菩薩於彼眾苦不捨精進，如是名為安忍威儀苦。攝法者有七種寶供養、德供養：諮受正法、廣為人說、妙音讚歎、獨靜思惟、稱量觀察、憶念攝受、修習止觀。菩薩攝此七種法方便修習，所起眾苦悉能堪忍，終不因是捨正方便。比丘隨戒者有七種：一者毀形好除鬚髮捨俗相；二者著壞色衣；三者捨除不如法世俗所行，心正念住；四者依他活命，捨世事業；五者盡壽從他求衣，不積聚故；六者盡壽障人五欲，攝諸根門，捨非梵行；七者盡壽捨歌舞倡伎種種戲樂。如是等所作艱難行比丘戒，由是生苦，菩薩安忍不捨精進。精勤者，菩薩精勤供養三寶，受持讀誦菩薩經藏、書寫解說、思惟其義，勤加精進修集聖道，由是生苦，菩薩安忍，不因是故捨於眾生。利眾生處者，略說有十一事，如前說。因是生苦，菩薩安忍，不因是故捨於精進。諸所作者，出家衣鉢業等，在家營生業等，因是生苦，菩薩安忍，不因是故而捨精進。菩薩雖受眾苦，要當安忍修無上菩提，非不修習。修習已終不退轉，心常歡喜不生染污，是名安苦忍法。思惟解忍者，是菩薩於法正擇善觀開覺，於八種解處深入繫念，所謂三寶功德真實之義、諸佛菩薩大神通力、若因若果所應得義、得義方便、所知行處。又復解者有二因緣：一者久遠修習；二者得快淨智，是名菩薩一切忍。依於三種分別，廣說為難忍等。云何難忍？略說三種。若菩薩於下劣眾生不饒益者，悉能堪忍，是名第一難忍。若於僕使自能堪忍，是名第二難忍。下種性人，起增上過而能堪忍，是名第三難忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說八種：一者依處；二者世法處；三者威儀處；四者攝法處；五者比丘隨戒處；六者方便處；七者利眾生處；八者諸所作處。依者，謂四依法。依正法出家，得比丘分。菩薩若得麁澁弊惡不恭敬與、留難不時，心無憂惱。菩薩於彼眾苦不捨精進，如是名為安忍依苦。世法者有九種：一者不利；二者不稱；三者毀；四者苦；五者壞法壞；六者盡法盡；七者老法老；八者病法病；九者死法死。此諸世法，若離若合能生眾苦，是名世法處。菩薩於彼眾苦不捨精進，如是名為安忍世法苦。威儀者有四威儀，行、住、坐、臥。是菩薩若行若坐，晝夜二時除去陰障心得清淨，不非時臥。臥床坐床草敷葉敷，因此疲極而生眾苦，悉能堪忍。菩薩於彼眾苦不捨精進，如是名為安忍威儀苦。攝法者有七種寶供養、德供養：諮受正法、廣為人說、妙音讚歎、獨靜思惟、稱量觀察、憶念攝受、修習止觀。菩薩攝此七種法方便修習，所起眾苦悉能堪忍，終不因是捨正方便。比丘隨戒者有七種：一者毀形好除鬚髮捨俗相；二者著壞色衣；三者捨除不如法世俗所行，心正念住；四者依他活命，捨世事業；五者盡壽從他求衣，不積聚故；六者盡壽障人五欲，攝諸根門，捨非梵行；七者盡壽捨歌舞倡伎種種戲樂。如是等所作艱難行比丘戒，由是生苦，菩薩安忍不捨精進。精勤者，菩薩精勤供養三寶，受持讀誦菩薩經藏、書寫解說、思惟其義，勤加精進修集聖道，由是生苦，菩薩安忍，不因是故捨於眾生。利眾生處者，略說有十一事，如前說。因是生苦，菩薩安忍，不因是故捨於精進。諸所作者，出家衣鉢業等，在家營生業等，因是生苦，菩薩安忍，不因是故而捨精進。菩薩雖受眾苦，要當安忍修無上菩提，非不修習。修習已終不退轉，心常歡喜不生染污，是名安苦忍法。思惟解忍者，是菩薩於法正擇善觀開覺，於八種解處深入繫念，所謂三寶功德真實之義、諸佛菩薩大神通力、若因若果所應得義、得義方便、所知行處。又復解者有二因緣：一者久遠修習；二者得快淨智，是名菩薩一切忍。依於三種分別，廣說為難忍等。云何難忍？略說三種。若菩薩於下劣眾生不饒益者，悉能堪忍，是名第一難忍。若於僕使自能堪忍，是名第二難忍。下種性人，起增上過而能堪忍，是名第三難忍。

云何菩薩一切門忍？略說四種：一者堪忍親屬不饒益事；二者堪忍怨家不饒益事；三者堪忍中人不饒益事；四者堪忍下中上不饒益事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何菩薩一切門忍？略說四種：一者堪忍親屬不饒益事；二者堪忍怨家不饒益事；三者堪忍中人不饒益事；四者堪忍下中上不饒益事。

云何善人忍？略說五種。是菩薩先見行忍有大福利，謂修行忍者於未來世不多結恨、不多乖離，心多喜樂，死時無悔，身壞命終生於善趣天上化生。見如是等功德福利，能自堪忍教他行忍，常為他人歎忍功德，見他行忍其心隨喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何善人忍？略說五種。是菩薩先見行忍有大福利，謂修行忍者於未來世不多結恨、不多乖離，心多喜樂，死時無悔，身壞命終生於善趣天上化生。見如是等功德福利，能自堪忍教他行忍，常為他人歎忍功德，見他行忍其心隨喜。

云何菩薩一切行忍？謂六種七種，略說十三種。菩薩見不忍者得大苦報，畏怖故忍。於一切眾生慈心悲心親厚心，親愛故忍。慇懃願樂無上菩提，欲滿足羼提波羅蜜，作因故忍。忍力故出家，如世尊說，常當具足等受持戒，是出家忍是名受法忍。種性具足及先修習現在住，是名性忍。知一切法無有眾生見，離言語法數，是名正念法忍。一切不饒益忍、一切忍、一切處忍，謂一人及大眾會。一切時忍，謂平旦、日中、日入、日夜，過去未來現在。若病不病、若臥若起，身常行忍，不觸惱彼；口常行忍，離不愛語；意常行忍，不興忿怒，亦復不起不淨悕望。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何菩薩一切行忍？謂六種七種，略說十三種。菩薩見不忍者得大苦報，畏怖故忍。於一切眾生慈心悲心親厚心，親愛故忍。慇懃願樂無上菩提，欲滿足羼提波羅蜜，作因故忍。忍力故出家，如世尊說，常當具足等受持戒，是出家忍是名受法忍。種性具足及先修習現在住，是名性忍。知一切法無有眾生見，離言語法數，是名正念法忍。一切不饒益忍、一切忍、一切處忍，謂一人及大眾會。一切時忍，謂平旦、日中、日入、日夜，過去未來現在。若病不病、若臥若起，身常行忍，不觸惱彼；口常行忍，離不愛語；意常行忍，不興忿怒，亦復不起不淨悕望。

云何菩薩除惱忍？略說八種：一者菩薩於苦求者，堪忍不惱。二者於凶暴增上惡者，依大悲心堪忍不惱。三者於出家犯戒者，依大悲心堪忍不惱。五種精進堪忍不惱苦惱眾生，欲為除苦求法及法次法向，如是法廣為宣說，若眾生所作悉皆營助精進堪能。是名八種除惱忍。眾生所患堪忍為除，所可乏少堪忍饒益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何菩薩除惱忍？略說八種：一者菩薩於苦求者，堪忍不惱。二者於凶暴增上惡者，依大悲心堪忍不惱。三者於出家犯戒者，依大悲心堪忍不惱。五種精進堪忍不惱苦惱眾生，欲為除苦求法及法次法向，如是法廣為宣說，若眾生所作悉皆營助精進堪能。是名八種除惱忍。眾生所患堪忍為除，所可乏少堪忍饒益。

云何菩薩此世他世樂忍？略說九種。是菩薩住不放逸善法，堪忍寒熱飢渴蚊虻所觸、風日眾毒所觸，一切堪忍。身心疲苦，悉能堪忍。墮生死海生老病死等諸苦眾生，哀愍在前如是忍。菩薩於現法中自住安樂，一切諸惡皆悉遠離，復為來世安樂因緣，亦復令他向今世後世安隱快樂，是故名為此世他世樂忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何菩薩此世他世樂忍？略說九種。是菩薩住不放逸善法，堪忍寒熱飢渴蚊虻所觸、風日眾毒所觸，一切堪忍。身心疲苦，悉能堪忍。墮生死海生老病死等諸苦眾生，哀愍在前如是忍。菩薩於現法中自住安樂，一切諸惡皆悉遠離，復為來世安樂因緣，亦復令他向今世後世安隱快樂，是故名為此世他世樂忍。

云何為菩薩清淨忍？略說十種：一者他不饒益無反報心；二者不起恚恨；三者無怨憎想；四者常饒益向如本心，後亦如是作饒益已，捨不饒益；五者於不饒益者，軟語辭謝；六者若彼悔謝，能速忍受；七者見彼不忍，加以悲心；八者見彼修忍，倍增敬佛；九者眾生恐怖，深起悲心；十者斷除一切不忍等過，離欲清淨。如是十種。名菩薩淨忍。如是從性忍乃至淨忍廣大無量大菩提果，因依是忍，必得阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何為菩薩清淨忍？略說十種：一者他不饒益無反報心；二者不起恚恨；三者無怨憎想；四者常饒益向如本心，後亦如是作饒益已，捨不饒益；五者於不饒益者，軟語辭謝；六者若彼悔謝，能速忍受；七者見彼不忍，加以悲心；八者見彼修忍，倍增敬佛；九者眾生恐怖，深起悲心；十者斷除一切不忍等過，離欲清淨。如是十種。名菩薩淨忍。如是從性忍乃至淨忍廣大無量大菩提果，因依是忍，必得阿耨多羅三藐三菩提。

菩薩地持方便處精進品第十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩地持方便處精進品第十二

云何菩薩毘梨耶波羅蜜？略說有九種：一者自性精進；二者一切精進；三者難精進；四者一切門精進；五者善人精進；六者一切行精進；七者除惱精進；八者此世他世樂精進；九者清淨精進。云何自性精進？是菩薩心堪能攝受無量善法，利益安樂一切眾生熾然不斷亦不顛倒。彼所起身口意業，是名菩薩自性精進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何菩薩毘梨耶波羅蜜？略說有九種：一者自性精進；二者一切精進；三者難精進；四者一切門精進；五者善人精進；六者一切行精進；七者除惱精進；八者此世他世樂精進；九者清淨精進。云何自性精進？是菩薩心堪能攝受無量善法，利益安樂一切眾生熾然不斷亦不顛倒。彼所起身口意業，是名菩薩自性精進。

云何一切精進？略說有二種：一依在家；二依出家。此二各有三種：一者弘誓精進；二者攝諸善法；三者利益眾生。弘誓精進者，菩薩先起精進方便，心數堪能被弘誓鎧，作是念言：「我為一眾生脫苦因緣故，以百千大劫為一日一夜，如是數億百千大劫在地獄中，乃至成佛誓不退轉，不得無上菩提終不捨精進，況復少時受於少苦。」是名菩薩弘誓精進。如是像類菩薩弘誓精進，起少解少信已，能長養無量開覺勤方便性，況復成就如是弘誓精進。菩薩為無上菩提故利益眾生，不以為難生退沒想。攝善法精進者，菩薩精進為檀波羅蜜方便成就故，為戒忍禪定般若波羅蜜方便成就故，略說七種：一者不動，一切妄想、煩惱異論、無量眾苦不傾動故。二者堅固，頓方便故。三者得無量明處，安住正念故。四者方便具足，所當得義，不顛倒道隨順得故。五者正精進義饒益，所當得義成就願故。六者熾然，常勤方便故。七者離慢，精進方便心不自舉故。菩薩修此七種攝諸善法，精進方便疾滿足諸波羅蜜，得阿耨多羅三藐三菩提。一切菩提行善法，皆此精進之所成就，是故此精進為最上最勝因、無餘無上。是故世尊修多羅中，種種稱歎精進為阿耨多羅三藐三菩提因。菩薩利眾生精進有十一種，如戒品說。彼說戒，此說精進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何一切精進？略說有二種：一依在家；二依出家。此二各有三種：一者弘誓精進；二者攝諸善法；三者利益眾生。弘誓精進者，菩薩先起精進方便，心數堪能被弘誓鎧，作是念言：「我為一眾生脫苦因緣故，以百千大劫為一日一夜，如是數億百千大劫在地獄中，乃至成佛誓不退轉，不得無上菩提終不捨精進，況復少時受於少苦。」是名菩薩弘誓精進。如是像類菩薩弘誓精進，起少解少信已，能長養無量開覺勤方便性，況復成就如是弘誓精進。菩薩為無上菩提故利益眾生，不以為難生退沒想。攝善法精進者，菩薩精進為檀波羅蜜方便成就故，為戒忍禪定般若波羅蜜方便成就故，略說七種：一者不動，一切妄想、煩惱異論、無量眾苦不傾動故。二者堅固，頓方便故。三者得無量明處，安住正念故。四者方便具足，所當得義，不顛倒道隨順得故。五者正精進義饒益，所當得義成就願故。六者熾然，常勤方便故。七者離慢，精進方便心不自舉故。菩薩修此七種攝諸善法，精進方便疾滿足諸波羅蜜，得阿耨多羅三藐三菩提。一切菩提行善法，皆此精進之所成就，是故此精進為最上最勝因、無餘無上。是故世尊修多羅中，種種稱歎精進為阿耨多羅三藐三菩提因。菩薩利眾生精進有十一種，如戒品說。彼說戒，此說精進。

云何菩薩難精進？略說三種。是菩薩精進無間，無衣食想、床臥具想、己身想，常修善法，是名第一難精進。菩薩如是精進，乃至捨身受身，常修善法不捨精進，是名第二難精進。是菩薩平等分別功德具足，不緩不急心不顛倒，以義饒益精進成就，是名第三難精進。又此菩薩難精進力，當知是攝取大悲及智慧因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何菩薩難精進？略說三種。是菩薩精進無間，無衣食想、床臥具想、己身想，常修善法，是名第一難精進。菩薩如是精進，乃至捨身受身，常修善法不捨精進，是名第二難精進。是菩薩平等分別功德具足，不緩不急心不顛倒，以義饒益精進成就，是名第三難精進。又此菩薩難精進力，當知是攝取大悲及智慧因。

云何菩薩一切門精進？略說四種：一者捨離染污法；二者生白淨法；三者淨除三業；四者增益智慧。捨染污法者，菩薩精進離諸煩惱，未起不起、已起令滅。生白淨法者，未生善法方便令生、已生善法方便增廣。淨除三業者，菩薩精進三業清淨，悉能攝取善身口意業。增益智慧者，菩薩精進，得聞思修慧增長具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何菩薩一切門精進？略說四種：一者捨離染污法；二者生白淨法；三者淨除三業；四者增益智慧。捨染污法者，菩薩精進離諸煩惱，未起不起、已起令滅。生白淨法者，未生善法方便令生、已生善法方便增廣。淨除三業者，菩薩精進三業清淨，悉能攝取善身口意業。增益智慧者，菩薩精進，得聞思修慧增長具足。

云何菩薩善人精進？略說五種：一者無不作一切欲方便，不休息故。二者不下隨，其所起若中若上，精進長養故。三者不懈怠，勇猛熾然長久無間，精進方便心不退沒、不息不壞故。四者不顛倒義饒益，方便攝取故。五者慇懃，方便精進速疾於無上菩提故。云何菩薩一切行精進者，謂六種七種，略說十三種。六種者，所謂常精進，常方便故；頓精進，至到方便故；依精進，因本精進力故；方便精進，思惟計校善方便故；不動精進，一切苦觸不傾動故，亦不向餘義故；不知足精進，限量勝進不歡喜故。菩薩成就如是六種一切行精進者，慇懃精進堪能堅固，於諸善法不可毀壞。復有七種：一者與欲俱精進，慇懃欲願長養無上菩提故。二者等具足精進，諸餘煩惱染污心住，菩薩精進於諸善法等心住故。三者勝進精進，諸餘煩惱上煩惱心住，斷彼煩惱如救頭然故。四者求精進，一切明處求故。五者學精進，彼如是諸法，隨其所應起法次法向故。六者利眾生精進，有十一事，如前說。七者自正方便護精進，若有缺漏如法悔故。是名七種。如是十三種，是名菩薩一切行精進。菩薩除惱精進，此世他世樂精進，如忍中說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何菩薩善人精進？略說五種：一者無不作一切欲方便，不休息故。二者不下隨，其所起若中若上，精進長養故。三者不懈怠，勇猛熾然長久無間，精進方便心不退沒、不息不壞故。四者不顛倒義饒益，方便攝取故。五者慇懃，方便精進速疾於無上菩提故。云何菩薩一切行精進者，謂六種七種，略說十三種。六種者，所謂常精進，常方便故；頓精進，至到方便故；依精進，因本精進力故；方便精進，思惟計校善方便故；不動精進，一切苦觸不傾動故，亦不向餘義故；不知足精進，限量勝進不歡喜故。菩薩成就如是六種一切行精進者，慇懃精進堪能堅固，於諸善法不可毀壞。復有七種：一者與欲俱精進，慇懃欲願長養無上菩提故。二者等具足精進，諸餘煩惱染污心住，菩薩精進於諸善法等心住故。三者勝進精進，諸餘煩惱上煩惱心住，斷彼煩惱如救頭然故。四者求精進，一切明處求故。五者學精進，彼如是諸法，隨其所應起法次法向故。六者利眾生精進，有十一事，如前說。七者自正方便護精進，若有缺漏如法悔故。是名七種。如是十三種，是名菩薩一切行精進。菩薩除惱精進，此世他世樂精進，如忍中說。

云何菩薩清淨精進？略說十種：一者隨順；二者修習；三者專著；四者善攝；五者時具足；六者分別相具足；七者不退弱；八者不壞；九者平等；十者迴向大菩提。是菩薩為斷除煩惱，隨其所應修習對治。如愛所縛修不淨觀、瞋修慈心、癡觀緣起、覺觀所亂修安般念、慢修分別界方便觀，如是等名隨順精進。是菩薩非成就初業精進，謂心已住教授教誡，修習方便調伏方便，是名菩薩修習精進。是菩薩非修習精進、教授教誡、方便心住，然是初業。是菩薩於是方便，專精進方便、常方便、頓方便，是名專著精進。是菩薩因諸所尊，若多聞力不顛倒受，其心安住精進方便，是名善攝精進。是菩薩如是不顛倒受，止時修止、舉時修舉、捨時修捨，是名時具足精進。菩薩於止舉捨相、三昧住起相，常善觀察不妄分別，是名菩薩分別相精進。是菩薩聞說第一妙勝、第一甚深不可思議無量菩薩精進方便，心不自輕亦不怯弱，不少勝進生知足想而不上求，是名菩薩不退弱精進。是菩薩常守根門、飲食知量、初夜後夜未曾睡眠，精進方便正智心住，如是等三摩跋提具精勤成就正義饒益，是名菩薩不壞精進。是菩薩精進方便，不緩不急平等修習，一切方便平等頓修，是名菩薩平等精進。是菩薩一切精進方便所作，迴向無上菩提，是名菩薩正迴向精進。如是從自性精進乃至清淨精進，當得大菩提果。菩薩依是精進滿足毘梨耶波羅蜜，得阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何菩薩清淨精進？略說十種：一者隨順；二者修習；三者專著；四者善攝；五者時具足；六者分別相具足；七者不退弱；八者不壞；九者平等；十者迴向大菩提。是菩薩為斷除煩惱，隨其所應修習對治。如愛所縛修不淨觀、瞋修慈心、癡觀緣起、覺觀所亂修安般念、慢修分別界方便觀，如是等名隨順精進。是菩薩非成就初業精進，謂心已住教授教誡，修習方便調伏方便，是名菩薩修習精進。是菩薩非修習精進、教授教誡、方便心住，然是初業。是菩薩於是方便，專精進方便、常方便、頓方便，是名專著精進。是菩薩因諸所尊，若多聞力不顛倒受，其心安住精進方便，是名善攝精進。是菩薩如是不顛倒受，止時修止、舉時修舉、捨時修捨，是名時具足精進。菩薩於止舉捨相、三昧住起相，常善觀察不妄分別，是名菩薩分別相精進。是菩薩聞說第一妙勝、第一甚深不可思議無量菩薩精進方便，心不自輕亦不怯弱，不少勝進生知足想而不上求，是名菩薩不退弱精進。是菩薩常守根門、飲食知量、初夜後夜未曾睡眠，精進方便正智心住，如是等三摩跋提具精勤成就正義饒益，是名菩薩不壞精進。是菩薩精進方便，不緩不急平等修習，一切方便平等頓修，是名菩薩平等精進。是菩薩一切精進方便所作，迴向無上菩提，是名菩薩正迴向精進。如是從自性精進乃至清淨精進，當得大菩提果。菩薩依是精進滿足毘梨耶波羅蜜，得阿耨多羅三藐三菩提。

菩薩地持方便處禪品第十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩地持方便處禪品第十三

云何菩薩禪波羅蜜？略說九種：一者自性禪；二者一切禪；三者難禪；四者一切門禪；五者善人禪；六者一切行禪；七者除惱禪；八者此世他世樂禪；九者清淨禪。云何自性禪？於菩薩藏聞思前行世間出世間善，一心安住，或止分、或觀分、或此二同類、或俱分，是名自性禪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何菩薩禪波羅蜜？略說九種：一者自性禪；二者一切禪；三者難禪；四者一切門禪；五者善人禪；六者一切行禪；七者除惱禪；八者此世他世樂禪；九者清淨禪。云何自性禪？於菩薩藏聞思前行世間出世間善，一心安住，或止分、或觀分、或此二同類、或俱分，是名自性禪。

云何菩薩一切禪？略說二種：一者世間；二者出世間。又隨其所應各有三種：一者現法樂住禪；二者出生三昧功德禪；三者利益眾生禪。菩薩禪定離一世妄想，身心止息，第一寂滅，自舉心息，捨離味著及一切相，是名現法樂住禪。菩薩禪定出生種種不可思議無量無邊十力種性所攝三昧，彼諸三昧一切聲聞辟支佛不知其名，況復能起及所出生二乘解脫，除入一切入無礙慧無諍願智勝妙功德，是名菩薩出生三昧功德禪。利益眾生禪者，有十一種，如前說。菩薩依布施眾生所作，以義饒益皆與同事，為除眾苦，如所應說知恩報恩，護諸恐怖，諸難憂苦能為開解，資生不具給施所須，如法畜眾善能隨順，見實功德歡喜讚歎，有過惡者等心析伏，神力恐怖或令歡喜，是名略說一切禪無餘無上。云何菩薩難禪？略說三種。菩薩久習勝妙禪定，於諸三昧心得自在，哀愍眾生欲令成熟，捨第一禪樂而生欲界，是名菩薩第一難禪。菩薩依禪出生無量無數不可思議諸深三昧，出過一切聲聞辟支佛上，是名第二難禪。菩薩依禪得無上菩提，是名第三難禪。云何菩薩一切門禪？略說四種：一者有觀有覺禪；二者喜俱禪；三者樂俱禪；四者捨俱禪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何菩薩一切禪？略說二種：一者世間；二者出世間。又隨其所應各有三種：一者現法樂住禪；二者出生三昧功德禪；三者利益眾生禪。菩薩禪定離一世妄想，身心止息，第一寂滅，自舉心息，捨離味著及一切相，是名現法樂住禪。菩薩禪定出生種種不可思議無量無邊十力種性所攝三昧，彼諸三昧一切聲聞辟支佛不知其名，況復能起及所出生二乘解脫，除入一切入無礙慧無諍願智勝妙功德，是名菩薩出生三昧功德禪。利益眾生禪者，有十一種，如前說。菩薩依布施眾生所作，以義饒益皆與同事，為除眾苦，如所應說知恩報恩，護諸恐怖，諸難憂苦能為開解，資生不具給施所須，如法畜眾善能隨順，見實功德歡喜讚歎，有過惡者等心析伏，神力恐怖或令歡喜，是名略說一切禪無餘無上。云何菩薩難禪？略說三種。菩薩久習勝妙禪定，於諸三昧心得自在，哀愍眾生欲令成熟，捨第一禪樂而生欲界，是名菩薩第一難禪。菩薩依禪出生無量無數不可思議諸深三昧，出過一切聲聞辟支佛上，是名第二難禪。菩薩依禪得無上菩提，是名第三難禪。云何菩薩一切門禪？略說四種：一者有觀有覺禪；二者喜俱禪；三者樂俱禪；四者捨俱禪。

云何菩薩善人禪？略說五種：一者不味著；二者慈心俱；三者悲心俱；四者喜心俱；五者捨心俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何菩薩善人禪？略說五種：一者不味著；二者慈心俱；三者悲心俱；四者喜心俱；五者捨心俱。

云何菩薩一切行禪？謂六種七種，略說十三種：善禪、無記化化禪、止分觀分禪、自他利禪、正念禪、出生神通力功德禪，名緣、義緣、止相緣、舉相緣、捨相緣，現法樂住第一義禪，是名十三種菩薩一切行禪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何菩薩一切行禪？謂六種七種，略說十三種：善禪、無記化化禪、止分觀分禪、自他利禪、正念禪、出生神通力功德禪，名緣、義緣、止相緣、舉相緣、捨相緣，現法樂住第一義禪，是名十三種菩薩一切行禪。

云何菩薩除惱禪？略說八種：一者菩薩入定，除諸苦患毒害霜雹熱病鬼病，是名呪術所依禪。二者菩薩入定，能除四大所起眾病，是名除惱禪。三者菩薩入定，興致甘雨，能消災旱救諸飢饉，是名雲雨禪。四者菩薩入定，濟諸恐難一切水陸人非人怖，是名等度禪。五者菩薩入定，能以飲食饒益曠野飢渴眾生，是名饒益禪。六者菩薩入定，能以財物調伏眾生，是名調伏禪。七者菩薩入定，覺諸迷醉，迷十方者等開覺之，是名開覺禪。八者菩薩入定，眾生所作悉令成就，是名等作禪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何菩薩除惱禪？略說八種：一者菩薩入定，除諸苦患毒害霜雹熱病鬼病，是名呪術所依禪。二者菩薩入定，能除四大所起眾病，是名除惱禪。三者菩薩入定，興致甘雨，能消災旱救諸飢饉，是名雲雨禪。四者菩薩入定，濟諸恐難一切水陸人非人怖，是名等度禪。五者菩薩入定，能以飲食饒益曠野飢渴眾生，是名饒益禪。六者菩薩入定，能以財物調伏眾生，是名調伏禪。七者菩薩入定，覺諸迷醉，迷十方者等開覺之，是名開覺禪。八者菩薩入定，眾生所作悉令成就，是名等作禪。

云何菩薩此世他世樂禪？略說九種：一者神足變現調伏眾生禪；二者隨說示現調伏眾生禪；三者教誡變現調伏眾生禪；四者為惡眾生示惡趣禪；五者失辯眾生以辯饒益禪；六者失念眾生以念饒益禪；七者造不顛倒論、微妙讚頌、摩得勒伽，為令正法久住世禪；八者世間技術義饒益攝取眾生，所謂書數算計資生方法，如是等種種眾具禪；九者暫息惡趣放光明禪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何菩薩此世他世樂禪？略說九種：一者神足變現調伏眾生禪；二者隨說示現調伏眾生禪；三者教誡變現調伏眾生禪；四者為惡眾生示惡趣禪；五者失辯眾生以辯饒益禪；六者失念眾生以念饒益禪；七者造不顛倒論、微妙讚頌、摩得勒伽，為令正法久住世禪；八者世間技術義饒益攝取眾生，所謂書數算計資生方法，如是等種種眾具禪；九者暫息惡趣放光明禪。

云何菩薩清淨禪？略說十種：一者世間清淨淨不味不染污禪；二者出世間清淨淨禪；三者方便清淨淨禪；四者得根本清淨淨禪；五者根本上勝進清淨淨禪；六者入住起力清淨淨禪；七者捨復入力清淨淨禪；八者神通所作力清淨淨禪；九者離一切見清淨淨禪；十者煩惱障智障斷清淨淨禪。如是菩薩無量禪得大菩提果，菩薩依是得阿耨多羅三藐三菩提，已得當得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何菩薩清淨禪？略說十種：一者世間清淨淨不味不染污禪；二者出世間清淨淨禪；三者方便清淨淨禪；四者得根本清淨淨禪；五者根本上勝進清淨淨禪；六者入住起力清淨淨禪；七者捨復入力清淨淨禪；八者神通所作力清淨淨禪；九者離一切見清淨淨禪；十者煩惱障智障斷清淨淨禪。如是菩薩無量禪得大菩提果，菩薩依是得阿耨多羅三藐三菩提，已得當得。

菩薩地持方便處慧品第十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩地持方便處慧品第十四

云何菩薩般若波羅蜜？略說九種：一者自性慧；二者一切慧；三者難慧；四者一切門慧；五者善人慧；六者一切行慧；七者除惱慧；八者此世他世樂慧；九者清淨慧。云何菩薩自性慧？入一切所知境界，隨入已如法擇觀緣五明處，所謂內明、因明、聲明、醫方明、世工巧明，是名自性慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何菩薩般若波羅蜜？略說九種：一者自性慧；二者一切慧；三者難慧；四者一切門慧；五者善人慧；六者一切行慧；七者除惱慧；八者此世他世樂慧；九者清淨慧。云何菩薩自性慧？入一切所知境界，隨入已如法擇觀緣五明處，所謂內明、因明、聲明、醫方明、世工巧明，是名自性慧。

云何菩薩一切慧？略說二種：一者世間；二者出世間。是二略說，各有三種：一者所知真實隨覺分別；二者善攝五明處及三聚法；三者利眾生所作。菩薩以無言說無我法覺了真諦，覺已於上般若第一寂滅處繫念安住，離諸妄想滅除虛偽，入於平等大總相觀，建立及謗是二俱離入于中道，是名隨覺分別慧。善五明處，廣說如力種性品。三聚者，義饒益法聚、非義饒益法聚、非義饒益非非義饒益法聚。如是八處，般若善攝，大無上慧眾具滿足，得阿耨多羅三藐三菩提。利眾生所作有十一事，如前說，於彼一一處智慧方便調伏眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何菩薩一切慧？略說二種：一者世間；二者出世間。是二略說，各有三種：一者所知真實隨覺分別；二者善攝五明處及三聚法；三者利眾生所作。菩薩以無言說無我法覺了真諦，覺已於上般若第一寂滅處繫念安住，離諸妄想滅除虛偽，入於平等大總相觀，建立及謗是二俱離入于中道，是名隨覺分別慧。善五明處，廣說如力種性品。三聚者，義饒益法聚、非義饒益法聚、非義饒益非非義饒益法聚。如是八處，般若善攝，大無上慧眾具滿足，得阿耨多羅三藐三菩提。利眾生所作有十一事，如前說，於彼一一處智慧方便調伏眾生。

云何難慧？略說三種。知甚深無我法，是名第一難慧。調伏眾生方便，是名第二難慧。一切所知無障礙，是名第三難慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何難慧？略說三種。知甚深無我法，是名第一難慧。調伏眾生方便，是名第二難慧。一切所知無障礙，是名第三難慧。

云何一切門慧？略說四種。所謂學聲聞藏、菩薩藏聞慧思慧，思惟菩薩所作隨順離諸障礙思惟力所攝慧，修力所攝正定地無量慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何一切門慧？略說四種。所謂學聲聞藏、菩薩藏聞慧思慧，思惟菩薩所作隨順離諸障礙思惟力所攝慧，修力所攝正定地無量慧。

云何菩薩善人慧？略說五種：一者得聞正法慧；二者內正思惟俱慧；三者自利利他方便俱慧；四者於諸法法相法住不顛倒決定慧；五者離煩惱慧。復有五種：一者細微如其性境界入；二者周至如其性境界入；三者本得智慧眾具俱生；四者諸佛如來及大地菩薩所說法義悉能受持；五者得淨心地乃至究竟地所攝受慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何菩薩善人慧？略說五種：一者得聞正法慧；二者內正思惟俱慧；三者自利利他方便俱慧；四者於諸法法相法住不顛倒決定慧；五者離煩惱慧。復有五種：一者細微如其性境界入；二者周至如其性境界入；三者本得智慧眾具俱生；四者諸佛如來及大地菩薩所說法義悉能受持；五者得淨心地乃至究竟地所攝受慧。

云何菩薩一切行慧？謂六種七種，略說十三種。於四真諦，苦智、集智、滅智、道智、究竟盡智、無生智，是名六種。七種者，法智、比智、等智、神通智、相智、十力方便智、四事具足智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何菩薩一切行慧？謂六種七種，略說十三種。於四真諦，苦智、集智、滅智、道智、究竟盡智、無生智，是名六種。七種者，法智、比智、等智、神通智、相智、十力方便智、四事具足智。

云何菩薩除惱慧？略說八種：一者知經法故名法無礙；二者知法相故名義無礙；三者知諸法名故名辭無礙；四者知諸法種種句義故名樂說無礙；五者伏一切異論智；六者建立一切正論智；七者能治產業增長錢財智；八者善知王者決斷世事智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何菩薩除惱慧？略說八種：一者知經法故名法無礙；二者知法相故名義無礙；三者知諸法名故名辭無礙；四者知諸法種種句義故名樂說無礙；五者伏一切異論智；六者建立一切正論智；七者能治產業增長錢財智；八者善知王者決斷世事智。

云何菩薩此世他世樂慧？略說九種。於內明處善淨建立智，因明、聲明、醫方明、世工巧明善淨建立智。如是依善淨五明，菩薩調伏眾生愚癡放逸懈怠，令正隨其次第，顯示授與照明歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何菩薩此世他世樂慧？略說九種。於內明處善淨建立智，因明、聲明、醫方明、世工巧明善淨建立智。如是依善淨五明，菩薩調伏眾生愚癡放逸懈怠，令正隨其次第，顯示授與照明歡喜。

云何菩薩清淨慧？略說十種。真實義有二種，乃至性如性真實義。攝受流轉義有二種：正因及果。攝受取義有二種：顛倒、不顛倒。如實知方便義有二種：一切應作、不應作。如實知究竟義有二種：穢污、清淨。如實知如是五種十種分別淨慧，當知第一清淨。如是菩薩善決定無上慧，得大菩提果。菩薩依是滿足般若波羅蜜，得阿耨多羅三藐三菩提。又此六波羅蜜，處處修多羅中世尊分別說，我今略說，當作是知。如來修多羅中，說檀波羅蜜乃至般若波羅蜜，分別從自性檀波羅蜜乃至清淨檀波羅蜜所攝隨其所應，如是尸波羅蜜乃至般若波羅蜜所攝隨其所應，當作是知。如來為菩薩時，於無量生苦行相應，一切檀波羅蜜相應，當知乃至般若波羅蜜相應。或為攝一、或攝二、或攝三、或攝四、或攝五、或攝一切六波羅蜜。當知此六波羅蜜，起阿耨多羅三藐三菩提，菩薩大清淨法大清淨海，一切眾生一切種正法因最大珍寶。如是無量功德智慧眾具，得阿耨多羅三藐三菩提果無餘無上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何菩薩清淨慧？略說十種。真實義有二種，乃至性如性真實義。攝受流轉義有二種：正因及果。攝受取義有二種：顛倒、不顛倒。如實知方便義有二種：一切應作、不應作。如實知究竟義有二種：穢污、清淨。如實知如是五種十種分別淨慧，當知第一清淨。如是菩薩善決定無上慧，得大菩提果。菩薩依是滿足般若波羅蜜，得阿耨多羅三藐三菩提。又此六波羅蜜，處處修多羅中世尊分別說，我今略說，當作是知。如來修多羅中，說檀波羅蜜乃至般若波羅蜜，分別從自性檀波羅蜜乃至清淨檀波羅蜜所攝隨其所應，如是尸波羅蜜乃至般若波羅蜜所攝隨其所應，當作是知。如來為菩薩時，於無量生苦行相應，一切檀波羅蜜相應，當知乃至般若波羅蜜相應。或為攝一、或攝二、或攝三、或攝四、或攝五、或攝一切六波羅蜜。當知此六波羅蜜，起阿耨多羅三藐三菩提，菩薩大清淨法大清淨海，一切眾生一切種正法因最大珍寶。如是無量功德智慧眾具，得阿耨多羅三藐三菩提果無餘無上。