菩薩地持經
北涼 曇無讖譯10卷CBETA T1581大于一万字 16 h
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第 1 卷
菩薩地持經卷第一
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北涼中印度三藏曇無讖於姑臧譯
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菩薩地持初方便處種性品第一(第一段有一十八品)
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敬禮過去未來世， 現在一切佛世尊。
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有十法，具足菩薩道，摩訶衍攝。云何為十？一者持；二者相；三者翼；四者淨心；五者住；六者生；七者攝；八者地；九者行；十者安立。云何名持？菩薩自種性、初發心及一切菩提分法，是名為持。何以故？菩薩依種性，必定堪任阿耨多羅三藐三菩提，是故種性名必定持。菩薩依初發心，修行檀波羅蜜、尸波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜。修此六波羅蜜功德律儀、智慧律儀、菩提分法，是故初發心名為菩薩行方便持。菩薩依行方便，滿足阿耨多羅三藐三菩提，是故行方便名為大菩提持。非種性人，無種性故，雖復發心勤精進，必不究竟阿耨多羅三藐三菩提。是故當知，雖不發心、不修行方便，猶得名為種性持。若有菩薩種性，而不發心、不修行方便，不能疾成阿耨多羅三藐三菩提。有菩薩種性，發菩提心、勤行精進，則能疾成阿耨多羅三藐三菩提。又種性名為持、名為長養、名為因、名為依、名為梯、名為導、名為覆。如種性發心，行方便亦如是。云何為種性？略說有二：一者性種性；二者習種性。性種性者，是菩薩六入殊勝展轉相續，無始法爾，是名性種性。習種性者，若從先來修善所得，是名習種性。又種性名為種子、名為界、名為性。又不習者，果細果遠。習者，果麁果近。菩薩成就種性者，出過一切聲聞辟支佛上。何以故？有二種淨：一者煩惱障淨；二者智障淨。二乘種性煩惱障淨，非智障淨；菩薩種性具足二淨，是故一切最勝最上。復有四事勝於一切聲聞緣覺：一者根勝；二者道勝；三者巧便勝；四者果勝。菩薩性自利根，緣覺中根，聲聞軟根，是名根勝。聲聞緣覺但為自度，菩薩不爾，自度度彼，是名道勝。聲聞緣覺唯能了知陰界諸入、十二緣起、是處非處及四真諦；菩薩巧便悉能了知一切諸法，是名巧便勝。聲聞得聲聞菩提，緣覺得緣覺菩提，菩薩得阿耨多羅三藐三菩提，是名果勝。有六波羅蜜，是菩薩種性相，令諸眾生知是菩薩。云何為六？謂檀波羅蜜乃至般若波羅蜜。
有十法，具足菩薩道，摩訶衍攝。云何為十？一者持；二者相；三者翼；四者淨心；五者住；六者生；七者攝；八者地；九者行；十者安立。云何名持？菩薩自種性、初發心及一切菩提分法，是名為持。何以故？菩薩依種性，必定堪任阿耨多羅三藐三菩提，是故種性名必定持。菩薩依初發心，修行檀波羅蜜、尸波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜。修此六波羅蜜功德律儀、智慧律儀、菩提分法，是故初發心名為菩薩行方便持。菩薩依行方便，滿足阿耨多羅三藐三菩提，是故行方便名為大菩提持。非種性人，無種性故，雖復發心勤精進，必不究竟阿耨多羅三藐三菩提。是故當知，雖不發心、不修行方便，猶得名為種性持。若有菩薩種性，而不發心、不修行方便，不能疾成阿耨多羅三藐三菩提。有菩薩種性，發菩提心、勤行精進，則能疾成阿耨多羅三藐三菩提。又種性名為持、名為長養、名為因、名為依、名為梯、名為導、名為覆。如種性發心，行方便亦如是。云何為種性？略說有二：一者性種性；二者習種性。性種性者，是菩薩六入殊勝展轉相續，無始法爾，是名性種性。習種性者，若從先來修善所得，是名習種性。又種性名為種子、名為界、名為性。又不習者，果細果遠。習者，果麁果近。菩薩成就種性者，出過一切聲聞辟支佛上。何以故？有二種淨：一者煩惱障淨；二者智障淨。二乘種性煩惱障淨，非智障淨；菩薩種性具足二淨，是故一切最勝最上。復有四事勝於一切聲聞緣覺：一者根勝；二者道勝；三者巧便勝；四者果勝。菩薩性自利根，緣覺中根，聲聞軟根，是名根勝。聲聞緣覺但為自度，菩薩不爾，自度度彼，是名道勝。聲聞緣覺唯能了知陰界諸入、十二緣起、是處非處及四真諦；菩薩巧便悉能了知一切諸法，是名巧便勝。聲聞得聲聞菩提，緣覺得緣覺菩提，菩薩得阿耨多羅三藐三菩提，是名果勝。有六波羅蜜，是菩薩種性相，令諸眾生知是菩薩。云何為六？謂檀波羅蜜乃至般若波羅蜜。
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檀波羅蜜菩薩種性相者，是菩薩性自樂施，於彼受者以所施物等施不惓，於諸財物若多若少等心惠施歡喜無悔，若無所施心常慚愧；常為他人歎施功德勸令行施，見有施者心常隨喜；於諸尊重耆宿福田應供養者，捨所坐處恭敬奉施；若有人問今世後世如法事者，悉皆為說；若有王賊水火惡知識怖，隨力所能施以無畏；受他寄物未曾差違，若負人債終不抵捍；兄弟分財平等無二。於諸珍寶深愛著者，教令離貪；尚教他離，況自貪著。性於好財能捨受用，樂修勝業報利弘多。於諸酒色歌舞倡伎種種變現一切戲事，常生慚愧能速遠離。得大財寶猶不貪著，何況小利。如是等比，是名檀波羅蜜菩薩種性相。
檀波羅蜜菩薩種性相者，是菩薩性自樂施，於彼受者以所施物等施不惓，於諸財物若多若少等心惠施歡喜無悔，若無所施心常慚愧；常為他人歎施功德勸令行施，見有施者心常隨喜；於諸尊重耆宿福田應供養者，捨所坐處恭敬奉施；若有人問今世後世如法事者，悉皆為說；若有王賊水火惡知識怖，隨力所能施以無畏；受他寄物未曾差違，若負人債終不抵捍；兄弟分財平等無二。於諸珍寶深愛著者，教令離貪；尚教他離，況自貪著。性於好財能捨受用，樂修勝業報利弘多。於諸酒色歌舞倡伎種種變現一切戲事，常生慚愧能速遠離。得大財寶猶不貪著，何況小利。如是等比，是名檀波羅蜜菩薩種性相。
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尸羅波羅蜜菩薩種性相者，是菩薩身口意業性自柔軟，不增惡行、不樂殺生；設作惡業心生慚愧。能疾悔除不令增長；不以刀杖恐怖眾生，體性仁賢常懷慈愛；恭敬尊長奉迎供養，善知機宜所作巧便。善隨人心言常含笑，舒顏平視先意問訊。知恩報恩。所求正直，不偽不曲。受如法財，不為非法。性常喜樂修諸福德，見人修福尚以身助，況復自為。若有眾生更相殘害打縛割截毀訾訶責，有如是等無量眾苦，若見若聞心常憐愍。重今世善及後世樂，於輕罪中心常恐怖，況餘重惡而不畏慎。若見他人農商放牧、書數算計、和合諍訟、求財守護、出息施與、婚姻集會，如是一切如法事中悉與同事。鬪亂諍訟互相恐怖，若自若他無義無益，如是一切不與同事，善能遮制十不善道。若為他使隨順其教，已所宜行諮訪明哲。於諸事業廢我成彼，常懷悲惻不興怒害，設令暫起尋即除滅。恒修實語不誑眾生，不離他親及無義語，言常柔軟無有麁惡。於己僮僕尚不麁言，況於他人。於諸功德心常愛樂，見人行者隨喜讚善。如是等比，是名尸羅波羅蜜菩薩種性相。
尸羅波羅蜜菩薩種性相者，是菩薩身口意業性自柔軟，不增惡行、不樂殺生；設作惡業心生慚愧。能疾悔除不令增長；不以刀杖恐怖眾生，體性仁賢常懷慈愛；恭敬尊長奉迎供養，善知機宜所作巧便。善隨人心言常含笑，舒顏平視先意問訊。知恩報恩。所求正直，不偽不曲。受如法財，不為非法。性常喜樂修諸福德，見人修福尚以身助，況復自為。若有眾生更相殘害打縛割截毀訾訶責，有如是等無量眾苦，若見若聞心常憐愍。重今世善及後世樂，於輕罪中心常恐怖，況餘重惡而不畏慎。若見他人農商放牧、書數算計、和合諍訟、求財守護、出息施與、婚姻集會，如是一切如法事中悉與同事。鬪亂諍訟互相恐怖，若自若他無義無益，如是一切不與同事，善能遮制十不善道。若為他使隨順其教，已所宜行諮訪明哲。於諸事業廢我成彼，常懷悲惻不興怒害，設令暫起尋即除滅。恒修實語不誑眾生，不離他親及無義語，言常柔軟無有麁惡。於己僮僕尚不麁言，況於他人。於諸功德心常愛樂，見人行者隨喜讚善。如是等比，是名尸羅波羅蜜菩薩種性相。
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羼提波羅蜜菩薩種性相者，是菩薩性自柔和，若遇他人不饒益事，不起恚害無反報心，若他悔謝即受其懺，不懷結恨無復餘想。如是等比，是名羼提波羅蜜菩薩種性相。
羼提波羅蜜菩薩種性相者，是菩薩性自柔和，若遇他人不饒益事，不起恚害無反報心，若他悔謝即受其懺，不懷結恨無復餘想。如是等比，是名羼提波羅蜜菩薩種性相。
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毘梨耶波羅蜜菩薩種性相者，是菩薩性自精進，晨起夜寐，不樂習著眠睡偃臥。凡所作事精勤不捨，能善思惟要令究竟。創始造業必定堅固，事若未成終不中廢。於第一義心不退沒，不自輕言不能成辦，於所作事堪能勇猛。入諸大眾摧伏邪論，善能酬答一切難問。諸餘苦事悉能堪耐，大方便力終不憂悔，何況小事。如是等比，是名毘梨耶波羅蜜菩薩種性相。
毘梨耶波羅蜜菩薩種性相者，是菩薩性自精進，晨起夜寐，不樂習著眠睡偃臥。凡所作事精勤不捨，能善思惟要令究竟。創始造業必定堅固，事若未成終不中廢。於第一義心不退沒，不自輕言不能成辦，於所作事堪能勇猛。入諸大眾摧伏邪論，善能酬答一切難問。諸餘苦事悉能堪耐，大方便力終不憂悔，何況小事。如是等比，是名毘梨耶波羅蜜菩薩種性相。
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禪波羅蜜菩薩種性相者，是菩薩於法於義，性善思量無諸亂想。若見若聞山巖林藪，離諸憒亂隨順寂默，即生念言：是處安樂是處遠離。尋往其所，勤加修學。是菩薩性薄煩惱陰蓋輕微，至遠離處思量己利，不為惡覺之所惱亂，或時暫起尋即除滅。於怨憎所常起慈心，況復餘人。若見若聞眾生受苦，即起悲心，隨力方便度令離苦。性樂饒益安樂眾生，或有親屬錢財殺縛驅擯，如是等難悉能安忍。能速受持諸法深義，念力成就所受專諦，久遠所修悉能憶持，亦令他人憶念不忘。如是等比，是名禪波羅蜜菩薩種性相。
禪波羅蜜菩薩種性相者，是菩薩於法於義，性善思量無諸亂想。若見若聞山巖林藪，離諸憒亂隨順寂默，即生念言：是處安樂是處遠離。尋往其所，勤加修學。是菩薩性薄煩惱陰蓋輕微，至遠離處思量己利，不為惡覺之所惱亂，或時暫起尋即除滅。於怨憎所常起慈心，況復餘人。若見若聞眾生受苦，即起悲心，隨力方便度令離苦。性樂饒益安樂眾生，或有親屬錢財殺縛驅擯，如是等難悉能安忍。能速受持諸法深義，念力成就所受專諦，久遠所修悉能憶持，亦令他人憶念不忘。如是等比，是名禪波羅蜜菩薩種性相。
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般若波羅蜜菩薩種性相者，是菩薩於一切明處、一切智處生慧成就，不頑鈍不薄少不愚癡，諸放逸處悉能思量。是名般若波羅蜜菩薩種性相。
般若波羅蜜菩薩種性相者，是菩薩於一切明處、一切智處生慧成就，不頑鈍不薄少不愚癡，諸放逸處悉能思量。是名般若波羅蜜菩薩種性相。
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是菩薩種性麁相我已略說，諸餘實義唯佛世尊能決定知。種性菩薩具足如是性功德者，成就真實白淨之法，是故名為難得、名為奇特、名為不可思議、名為不動、名為無上、名為如來住處正因相應。
是菩薩種性麁相我已略說，諸餘實義唯佛世尊能決定知。種性菩薩具足如是性功德者，成就真實白淨之法，是故名為難得、名為奇特、名為不可思議、名為不動、名為無上、名為如來住處正因相應。
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種性菩薩成就白淨法者，不為四種煩惱之所染污。若染污者，白淨之法不現在前，或生惡道。種性菩薩久處生死或墮惡道，墮惡道者疾得解脫，雖處惡道不受大苦。如餘眾生入地獄者，若苦觸身即能厭離，見他受苦能起悲心。如是種性為大悲因，是故菩薩雖墮惡道，勝餘一切惡道眾生。云何四種煩惱？一者久習放逸煩惱數利；二者愚癡習惡知識；三者尊主王賊怨敵所迫，不得自在，其心迷亂；四者眾具不足，常憂身命。
種性菩薩成就白淨法者，不為四種煩惱之所染污。若染污者，白淨之法不現在前，或生惡道。種性菩薩久處生死或墮惡道，墮惡道者疾得解脫，雖處惡道不受大苦。如餘眾生入地獄者，若苦觸身即能厭離，見他受苦能起悲心。如是種性為大悲因，是故菩薩雖墮惡道，勝餘一切惡道眾生。云何四種煩惱？一者久習放逸煩惱數利；二者愚癡習惡知識；三者尊主王賊怨敵所迫，不得自在，其心迷亂；四者眾具不足，常憂身命。
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種性菩薩復有四法，不得阿耨多羅三藐三菩提。云何為四？一者本無善友諸佛菩薩善說法者；二者雖值善友佛及菩薩善說法者，而謬受學。三者雖值善友佛及菩薩善說法者，不謬受學，而不勤方便、不熾然精進。四者雖值善友佛及菩薩善說法者，勤修方便，而善根未熟、莊嚴未備，久遠已來心不調伏。菩薩雖有菩薩種性，因緣不具，不能得成無上菩提。離是四法，疾得阿耨多羅三藐三菩提。若無菩薩種性，雖有一切諸方便行，終不得成無上菩提。
種性菩薩復有四法，不得阿耨多羅三藐三菩提。云何為四？一者本無善友諸佛菩薩善說法者；二者雖值善友佛及菩薩善說法者，而謬受學。三者雖值善友佛及菩薩善說法者，不謬受學，而不勤方便、不熾然精進。四者雖值善友佛及菩薩善說法者，勤修方便，而善根未熟、莊嚴未備，久遠已來心不調伏。菩薩雖有菩薩種性，因緣不具，不能得成無上菩提。離是四法，疾得阿耨多羅三藐三菩提。若無菩薩種性，雖有一切諸方便行，終不得成無上菩提。
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菩薩地持方便處發菩提心品第二
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菩薩初發心，是一切正願始，悉能攝受一切正願，是故初正願為自性願。菩薩發心而作是言：我當求無上菩提，安立一切眾生，令究竟無餘涅槃及如來大智。如是發心求菩薩道，是故初發心名為求行菩薩。緣於菩提及緣眾生而發心求，是故初發心攝受一切菩提善根，為上導、為極巧便、為功德具足、為極賢善、為極真實，於一切眾生悉捨惡行，於世間出世間正願為上無上，如是當知。初發心有五相：一者自性：二者行：三者緣：四者德：五者勝。初發心菩薩名為度大乘菩提諸菩薩數，是故初發心度之所攝。發是心已，漸得阿耨多羅三藐三菩提，是故初發心是菩提根木。發是心已，見諸眾生受無量苦，而起悲心欲度脫之，是故初發心是大悲所依。依初發心建立菩薩菩提分法，及眾生所作菩薩所學悉能修習，是故初發心是菩薩學之所依。如是初發心名為攝、名為根本、名為依。
菩薩初發心，是一切正願始，悉能攝受一切正願，是故初正願為自性願。菩薩發心而作是言：我當求無上菩提，安立一切眾生，令究竟無餘涅槃及如來大智。如是發心求菩薩道，是故初發心名為求行菩薩。緣於菩提及緣眾生而發心求，是故初發心攝受一切菩提善根，為上導、為極巧便、為功德具足、為極賢善、為極真實，於一切眾生悉捨惡行，於世間出世間正願為上無上，如是當知。初發心有五相：一者自性：二者行：三者緣：四者德：五者勝。初發心菩薩名為度大乘菩提諸菩薩數，是故初發心度之所攝。發是心已，漸得阿耨多羅三藐三菩提，是故初發心是菩提根木。發是心已，見諸眾生受無量苦，而起悲心欲度脫之，是故初發心是大悲所依。依初發心建立菩薩菩提分法，及眾生所作菩薩所學悉能修習，是故初發心是菩薩學之所依。如是初發心名為攝、名為根本、名為依。
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初發心菩薩有二種：一者出；二者不出。出者，從初發心乃至究竟終不退轉。不出者，則有退轉。退有二種：一者究竟退；二者不究竟退。究竟退者，退已終不復起菩薩之願。不究竟退者，退已還起。
初發心菩薩有二種：一者出；二者不出。出者，從初發心乃至究竟終不退轉。不出者，則有退轉。退有二種：一者究竟退；二者不究竟退。究竟退者，退已終不復起菩薩之願。不究竟退者，退已還起。
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初發心菩薩有四種緣、四種因、四種力。云何四緣？一者善男子善女人，若見若聞諸佛菩薩有不可思議神通變化，彼見聞已即發是念：是為大事，不可思議，能為如是諸變化事。以此見聞為增上緣故，樂佛大智發菩提心。二者雖不見聞如上神變，聞說法者讚歎菩提及菩薩藏，聞則欣慶歡喜信樂。以此聞法為增上緣故，樂佛大智發菩提心。三者雖不聞法，見法滅相而作是念：無量眾生當遭大苦，菩薩住世則能除滅。我今當修菩提之道，護持正法，為諸眾生滅無量苦。以護法為增上緣故，樂佛大智發菩提心。四者不見法滅，見惡世眾生為十煩惱之所惱亂：一者愚癡；二者無慚愧；三者慳嫉；四者苦惱；五者穢污；六者煩惱；七者惡行；八者放逸；九者懈怠；十者不信。見已作是念：大濁世起，於此惡世尚不能發二乘之願，況能志求無上菩提？我當發心亦令他發。以濁世中發心難得為增上緣故，樂佛大智發菩提心。
初發心菩薩有四種緣、四種因、四種力。云何四緣？一者善男子善女人，若見若聞諸佛菩薩有不可思議神通變化，彼見聞已即發是念：是為大事，不可思議，能為如是諸變化事。以此見聞為增上緣故，樂佛大智發菩提心。二者雖不見聞如上神變，聞說法者讚歎菩提及菩薩藏，聞則欣慶歡喜信樂。以此聞法為增上緣故，樂佛大智發菩提心。三者雖不聞法，見法滅相而作是念：無量眾生當遭大苦，菩薩住世則能除滅。我今當修菩提之道，護持正法，為諸眾生滅無量苦。以護法為增上緣故，樂佛大智發菩提心。四者不見法滅，見惡世眾生為十煩惱之所惱亂：一者愚癡；二者無慚愧；三者慳嫉；四者苦惱；五者穢污；六者煩惱；七者惡行；八者放逸；九者懈怠；十者不信。見已作是念：大濁世起，於此惡世尚不能發二乘之願，況能志求無上菩提？我當發心亦令他發。以濁世中發心難得為增上緣故，樂佛大智發菩提心。
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云何四因？一者種性具足；二者諸佛菩薩善友所攝；三者起大悲心；四者生死苦、難行苦，如是久遠無量諸苦，於此眾苦心不怖畏。種性具足者，所謂無始法爾。善友所攝者，有四事：一者善友不愚不鈍，黠慧不邪。二者不教人放逸，亦不以放逸之具授與他人。三者不教人惡行，亦不以惡行之具授與他人。四者終不斷人上信、上欲、上受、上精進、上方便、上功德令其退下，不以下信、下欲、下受、下精進、下方便、下功德授與他人，所謂斷無上大乘令學二乘，斷修慧與思惠、斷思慧與聞慧、斷聞慧與福業、斷戒與施，如是等斷上功德令其退下，以下功德授令修習。起大悲心者有四事：或有世界有苦惱處、或有世界無有苦惱，菩薩生於有苦惱處，見他受苦、或自受苦、或見俱受，或見生死長久受無間苦，菩薩依自種性性自仁賢，於四境界起下中上悲。於無窮生死無間大苦心不怖畏者，有四事：一者性安隱勇猛；二者黠慧專修思惟；三者於無上菩提起增上樂；四者於諸眾生發增上悲。云何四力？一者自力；二者他力；三者因力；四者方便力。菩薩自力發菩提心，是名自力。因他發心，是名他力。先習大乘相應善根，今少見佛及諸菩薩，或少聞歎說則便發心，是名因力。於現世中近善知識，聞其說法能修眾善，是名方便力。
云何四因？一者種性具足；二者諸佛菩薩善友所攝；三者起大悲心；四者生死苦、難行苦，如是久遠無量諸苦，於此眾苦心不怖畏。種性具足者，所謂無始法爾。善友所攝者，有四事：一者善友不愚不鈍，黠慧不邪。二者不教人放逸，亦不以放逸之具授與他人。三者不教人惡行，亦不以惡行之具授與他人。四者終不斷人上信、上欲、上受、上精進、上方便、上功德令其退下，不以下信、下欲、下受、下精進、下方便、下功德授與他人，所謂斷無上大乘令學二乘，斷修慧與思惠、斷思慧與聞慧、斷聞慧與福業、斷戒與施，如是等斷上功德令其退下，以下功德授令修習。起大悲心者有四事：或有世界有苦惱處、或有世界無有苦惱，菩薩生於有苦惱處，見他受苦、或自受苦、或見俱受，或見生死長久受無間苦，菩薩依自種性性自仁賢，於四境界起下中上悲。於無窮生死無間大苦心不怖畏者，有四事：一者性安隱勇猛；二者黠慧專修思惟；三者於無上菩提起增上樂；四者於諸眾生發增上悲。云何四力？一者自力；二者他力；三者因力；四者方便力。菩薩自力發菩提心，是名自力。因他發心，是名他力。先習大乘相應善根，今少見佛及諸菩薩，或少聞歎說則便發心，是名因力。於現世中近善知識，聞其說法能修眾善，是名方便力。
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菩薩以四緣、四因、自力、因力發菩提心者，堅固不動決定究竟。他力方便力而發心者，不堅固動轉不定。
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菩薩有四事退菩提心。云何為四？一者種性不具足；二者惡知識所攝；三者於諸眾生悲心微薄；四者於生死苦生怖畏心。
菩薩有四事退菩提心。云何為四？一者種性不具足；二者惡知識所攝；三者於諸眾生悲心微薄；四者於生死苦生怖畏心。
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初發心堅固有二事，出過世間殊勝奇特未曾有法：一者於諸眾生起親屬想；二者無攝親屬之過。攝親屬過者，受親屬故心生愛恚。初發心堅固有二事，於諸眾生起真淨心：一者安隱心；二者快樂心。安隱心者，為諸眾生除不善處安置善處。快樂心者，貧乏眾生無所依怙，能以攝法等心饒益。初發心堅固有二方便：一者淨心方便；二者道方便。淨心方便者，彼安隱心快樂心日日增長。道方便者，自於日夜成熟佛法，隨其力能，依淨心方便安樂饒益一切眾生。
初發心堅固有二事，出過世間殊勝奇特未曾有法：一者於諸眾生起親屬想；二者無攝親屬之過。攝親屬過者，受親屬故心生愛恚。初發心堅固有二事，於諸眾生起真淨心：一者安隱心；二者快樂心。安隱心者，為諸眾生除不善處安置善處。快樂心者，貧乏眾生無所依怙，能以攝法等心饒益。初發心堅固有二方便：一者淨心方便；二者道方便。淨心方便者，彼安隱心快樂心日日增長。道方便者，自於日夜成熟佛法，隨其力能，依淨心方便安樂饒益一切眾生。
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初發心堅固有二門，善法所入：一者自利方便，發菩提心；二者他利方便，滅除眾苦。
初發心堅固有二門，善法所入：一者自利方便，發菩提心；二者他利方便，滅除眾苦。
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初發心堅固有二事，發心成道所攝善法，出勝一切所攝眾善：一者因勝；二者果勝。彼菩提因所修善法，是名因勝。無上菩提，是名果勝。勝於一切聲聞緣覺，是故菩薩因果殊勝。初發心堅固有二種利益：一者發是心已，即為一切無量眾生而作淨施尊重福田。二者攝取純淨福德。成就淨福者，二轉輪王福德所護，若臥若覺不為惡獸惡鬼神等之所惱害，在所生處少病無病。若說法時，身不疲惓心不忘失。性種性菩薩身口意惡性自微薄，既發心已轉復輕微。若他所用無驗呪術，菩薩用之悉皆神驗。已能成就隨順上忍，能忍他惱亦不惱他；見人相惱，心生憐愍。瞋嫉隱覆、幻偽諂曲諸上煩惱皆悉微薄，設起速滅。在所住處無諸恐怖鬪諍飢饉非人所惱。如是諸難未起不起，設起速滅。發心菩薩或生惡道速得解脫，受苦微少疾生厭離。於餘眾生能起悲心，純淨福德之所護故。成就如是等無量淨福。
初發心堅固有二事，發心成道所攝善法，出勝一切所攝眾善：一者因勝；二者果勝。彼菩提因所修善法，是名因勝。無上菩提，是名果勝。勝於一切聲聞緣覺，是故菩薩因果殊勝。初發心堅固有二種利益：一者發是心已，即為一切無量眾生而作淨施尊重福田。二者攝取純淨福德。成就淨福者，二轉輪王福德所護，若臥若覺不為惡獸惡鬼神等之所惱害，在所生處少病無病。若說法時，身不疲惓心不忘失。性種性菩薩身口意惡性自微薄，既發心已轉復輕微。若他所用無驗呪術，菩薩用之悉皆神驗。已能成就隨順上忍，能忍他惱亦不惱他；見人相惱，心生憐愍。瞋嫉隱覆、幻偽諂曲諸上煩惱皆悉微薄，設起速滅。在所住處無諸恐怖鬪諍飢饉非人所惱。如是諸難未起不起，設起速滅。發心菩薩或生惡道速得解脫，受苦微少疾生厭離。於餘眾生能起悲心，純淨福德之所護故。成就如是等無量淨福。
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菩薩地持方便處自他利品第三
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云何菩薩行？略說諸菩薩所學，如學而學；總說是菩薩行。菩薩於何處學？學有七處。云何為七？一者自利；二者利他；三者真實義；四者力；五者成熟眾生；六者自熟佛法；七者無上菩提。云何自利他利？自利他利略說十種：一者純；二者共；三者安；四者樂；五者因攝；六者果攝；七者此世；八者他世；九者畢竟；十者不畢竟。純共自他利者，有二種：一者純自利；二者純他利。違菩薩道者應知應斷，順菩薩道者應當修學。為已樂故求財自用，為祕法故求佛經法守護執持，為生天故受持禁戒精進禪定智慧等法，為世間貪果故供養佛塔，為貪利故作求利相，為欺彼故無緣自說種種功德，貪他親附非法攝受，自住禪樂捨為眾生，是名純自利，應知應斷。布施忍辱悲心為首，迴向菩提及欲生天，是名自利共他，應當修學。除如是所說，餘純自利相違者，是名自利共他。純他利者，無因無果邪見布施，犯戒違道為他說法，自度下地而以下地淨法授與他人，菩薩捨禪願生欲界，自在菩薩十方世界種種變現教化眾生，如來畢竟力無所畏不共之法利益一切無量眾生，是名純他利。前所說二種純他利，應知應斷；餘純他利，應當勤學。除如是所說，餘純他利相違者，是名他利共自。
云何菩薩行？略說諸菩薩所學，如學而學；總說是菩薩行。菩薩於何處學？學有七處。云何為七？一者自利；二者利他；三者真實義；四者力；五者成熟眾生；六者自熟佛法；七者無上菩提。云何自利他利？自利他利略說十種：一者純；二者共；三者安；四者樂；五者因攝；六者果攝；七者此世；八者他世；九者畢竟；十者不畢竟。純共自他利者，有二種：一者純自利；二者純他利。違菩薩道者應知應斷，順菩薩道者應當修學。為已樂故求財自用，為祕法故求佛經法守護執持，為生天故受持禁戒精進禪定智慧等法，為世間貪果故供養佛塔，為貪利故作求利相，為欺彼故無緣自說種種功德，貪他親附非法攝受，自住禪樂捨為眾生，是名純自利，應知應斷。布施忍辱悲心為首，迴向菩提及欲生天，是名自利共他，應當修學。除如是所說，餘純自利相違者，是名自利共他。純他利者，無因無果邪見布施，犯戒違道為他說法，自度下地而以下地淨法授與他人，菩薩捨禪願生欲界，自在菩薩十方世界種種變現教化眾生，如來畢竟力無所畏不共之法利益一切無量眾生，是名純他利。前所說二種純他利，應知應斷；餘純他利，應當勤學。除如是所說，餘純他利相違者，是名他利共自。
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安自他利者，略說五種：一者無罪相；二者攝受相；三者此世；四者他世；五者寂滅。菩薩所攝善根，若多若少修習成就，亦以此善成就眾生調伏建立，是名無罪相。安自他利菩薩，以離染污樂眾具樂，住禪樂饒益自他，是名攝受相。安自他利菩薩，有此世安非他世、有他世非此世、有此世他世、有非此世非他世，此四種受、四種法，次第隨其所應。云何為四？有法現世受樂他世受苦，有法現世受苦他世受樂，有法現世受樂他世受樂，有法現世受苦他世受苦，是名此世他世安自他利。涅槃及涅槃道涅槃分、世間法出世間法，是名寂滅安自利他。樂自他利者，略說五種：一者因樂；二者受樂；三者苦對治樂；四者斷受樂；五者無罪樂。因樂有二種：一者情塵觸因緣故樂受生；二者今世後世愛果業。是名因樂。眾苦息已，思惟三種因樂，起身心受，是名受樂。受樂有二種：有漏及無漏。無漏者，學無學；有漏者，三界繫。欲界、色界、無色界，彼一切三界隨其所應六入分別，眼觸因緣乃至意觸因緣生，五識相應名為身受，意識相應名為心受。寒暑飢渴種種苦惱，已起未起對治令息，息已樂知生，是名苦對治樂。滅受想定，是名斷受樂。無罪樂者，有四種：一者出家樂；二者遠離樂；三者寂滅樂；四者菩提樂。信家非家出家學道，解脫種種在家之難，是名出家樂。斷欲惡不善法，得初禪離生喜樂，是名遠離樂。二禪為首，覺觀止息，是名寂滅樂。一切煩惱究竟滅，於一切法如實覺知樂，是名菩提樂。因樂者，是樂因非自性。受樂者，非樂因是自性。對治樂者，非樂因、非自性，而是息苦除苦。斷受樂者，非樂因、非自性、非除苦，而所有受是真實苦，隨住定時是受滅，無罪樂所攝。最後菩提樂，未來現在一切煩惱究竟滅，諸餘無罪樂於彼隨順，是名無罪樂。
安自他利者，略說五種：一者無罪相；二者攝受相；三者此世；四者他世；五者寂滅。菩薩所攝善根，若多若少修習成就，亦以此善成就眾生調伏建立，是名無罪相。安自他利菩薩，以離染污樂眾具樂，住禪樂饒益自他，是名攝受相。安自他利菩薩，有此世安非他世、有他世非此世、有此世他世、有非此世非他世，此四種受、四種法，次第隨其所應。云何為四？有法現世受樂他世受苦，有法現世受苦他世受樂，有法現世受樂他世受樂，有法現世受苦他世受苦，是名此世他世安自他利。涅槃及涅槃道涅槃分、世間法出世間法，是名寂滅安自利他。樂自他利者，略說五種：一者因樂；二者受樂；三者苦對治樂；四者斷受樂；五者無罪樂。因樂有二種：一者情塵觸因緣故樂受生；二者今世後世愛果業。是名因樂。眾苦息已，思惟三種因樂，起身心受，是名受樂。受樂有二種：有漏及無漏。無漏者，學無學；有漏者，三界繫。欲界、色界、無色界，彼一切三界隨其所應六入分別，眼觸因緣乃至意觸因緣生，五識相應名為身受，意識相應名為心受。寒暑飢渴種種苦惱，已起未起對治令息，息已樂知生，是名苦對治樂。滅受想定，是名斷受樂。無罪樂者，有四種：一者出家樂；二者遠離樂；三者寂滅樂；四者菩提樂。信家非家出家學道，解脫種種在家之難，是名出家樂。斷欲惡不善法，得初禪離生喜樂，是名遠離樂。二禪為首，覺觀止息，是名寂滅樂。一切煩惱究竟滅，於一切法如實覺知樂，是名菩提樂。因樂者，是樂因非自性。受樂者，非樂因是自性。對治樂者，非樂因、非自性，而是息苦除苦。斷受樂者，非樂因、非自性、非除苦，而所有受是真實苦，隨住定時是受滅，無罪樂所攝。最後菩提樂，未來現在一切煩惱究竟滅，諸餘無罪樂於彼隨順，是名無罪樂。
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是菩薩以安隱樂饒益眾生，非安隱樂如實知之，隨力方便教令除斷。若苦而後安者，彼雖憂惱要當饒益，是則菩薩依巧方便。若樂而後不安者，彼雖憂苦不欲去之，以方便力要為除斷。何以故？以後必得樂故。
是菩薩以安隱樂饒益眾生，非安隱樂如實知之，隨力方便教令除斷。若苦而後安者，彼雖憂惱要當饒益，是則菩薩依巧方便。若樂而後不安者，彼雖憂苦不欲去之，以方便力要為除斷。何以故？以後必得樂故。
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是菩薩欲眾生安者欲令得樂，與其安者亦欲與樂。安者謂因處，樂者謂果處。是故當知，樂眾生者必先安之。彼愛果業今世後世因樂所攝，及苦對治樂、斷受樂、無罪樂，決定以此饒益眾生，亦名為攝，亦名無罪受樂及情塵觸因樂。是染污有罪不安隱者，不以饒益教令除斷。若非染污無罪安隱者，以此饒益一切眾生。菩薩亦常隨力自行，是名菩薩安樂自他利因攝。果攝自他利者，略說三種因、三種果。報因報果、福因福果、智因智果。云何為報？報有八種：一者壽具足；二者色具足；三者種性具足；四者自在具足；五者信言具足；六者大力具足；七者人具足；八者力具足。長壽久往，是名壽具足。顏容端政，是名色具足。生於上族，是名種性具足。得大財大眾大眷屬，是名自在具足。斷事聽訟制作法度，受與寄付悉從取正，凡所出言人所信伏，是名信言具足。有大名稱、大方便、大智慧，種種技藝為人所重，大眾恭敬尊重讚歎，是名大力具足。成就丈夫法，是名人具足。少病少惱有所堪能，是名力具足。
是菩薩欲眾生安者欲令得樂，與其安者亦欲與樂。安者謂因處，樂者謂果處。是故當知，樂眾生者必先安之。彼愛果業今世後世因樂所攝，及苦對治樂、斷受樂、無罪樂，決定以此饒益眾生，亦名為攝，亦名無罪受樂及情塵觸因樂。是染污有罪不安隱者，不以饒益教令除斷。若非染污無罪安隱者，以此饒益一切眾生。菩薩亦常隨力自行，是名菩薩安樂自他利因攝。果攝自他利者，略說三種因、三種果。報因報果、福因福果、智因智果。云何為報？報有八種：一者壽具足；二者色具足；三者種性具足；四者自在具足；五者信言具足；六者大力具足；七者人具足；八者力具足。長壽久往，是名壽具足。顏容端政，是名色具足。生於上族，是名種性具足。得大財大眾大眷屬，是名自在具足。斷事聽訟制作法度，受與寄付悉從取正，凡所出言人所信伏，是名信言具足。有大名稱、大方便、大智慧，種種技藝為人所重，大眾恭敬尊重讚歎，是名大力具足。成就丈夫法，是名人具足。少病少惱有所堪能，是名力具足。
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云何報因？不害眾生無傷害心，是名壽因。施燈明淨物，是名色因。捨離憍慢，是名種性因。眾具惠施，是名自在因。離口四過，是名信言因。攝諸功德立大誓願，供養三寶及諸尊長，是名大力因。樂丈夫法、厭女人法，說丈夫法饒益他人，教令厭離女人之法，是名人因。眾生所作如法事中，隨其所能悉往營助，是名力因。如是八種是名報因。略說報因有三種勝，令報增上：一者心淨；二者方便淨；三者福田淨。淨心悕望無上菩提，迴向善根漸漸增長，信樂修行勝妙純善，見人行者心生隨喜，日夜念念隨順正法隨覺隨觀，是名心淨。長夜修習精勤無間，復以此法轉授他人，見有授者隨喜讚善，見彼受行隨順訓導，亦以此法而自建立，是名方便淨。略說方便正起方便果，是名福田淨。
云何報因？不害眾生無傷害心，是名壽因。施燈明淨物，是名色因。捨離憍慢，是名種性因。眾具惠施，是名自在因。離口四過，是名信言因。攝諸功德立大誓願，供養三寶及諸尊長，是名大力因。樂丈夫法、厭女人法，說丈夫法饒益他人，教令厭離女人之法，是名人因。眾生所作如法事中，隨其所能悉往營助，是名力因。如是八種是名報因。略說報因有三種勝，令報增上：一者心淨；二者方便淨；三者福田淨。淨心悕望無上菩提，迴向善根漸漸增長，信樂修行勝妙純善，見人行者心生隨喜，日夜念念隨順正法隨覺隨觀，是名心淨。長夜修習精勤無間，復以此法轉授他人，見有授者隨喜讚善，見彼受行隨順訓導，亦以此法而自建立，是名方便淨。略說方便正起方便果，是名福田淨。
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云何報果？菩薩壽具足故，久修善法令諸眾生成就善根，是名壽具足果。菩薩色具足故，大眾愛樂；眾愛樂故，悉共宗敬樂聽所說，是名色具足果。菩薩種性具足故，眾所敬重供養讚歎，言必受行無所違犯，是名種性具足果。菩薩自在具足故，布施普攝成就眾生，是名自在具足果。菩薩信言具足故，常以愛語利益同事，攝取眾生化令成就，是名信言具足果。菩薩大力具足故，眾生所作悉能營助，眾生知恩咸來歸仰，凡出言教即皆承用，是名大力具足果。菩薩人具足故，男相成就，堪為一切功德法器，於一切方便一切知見得無所畏，於一切時自在遊處，一切眾生往來同事，人間曠野隨意無礙，是名人具足果。菩薩力具足故，精勤方便、堅固方便、速疾方便，修善無厭攝人不惓，是名力具足果。菩薩以此八種報果饒益眾生，自熟佛法隨順功德，菩薩住是報果，令諸眾生作所應作，眾生隨教各修所願。若菩薩雖自有力而彼不從，不名利他。若自無力而受化者順，亦不名利他。若自有力、受化者順，是二具足則能兼利。菩薩具足二法能自行佛法，以三乘法成就眾生，能自究竟無上菩提，眾生熟者令得解脫。是故菩薩住八種報果，乃能安樂一切眾生，一切眾生無際生死，從本已來空無義利，悉令不空獲大果實。
云何報果？菩薩壽具足故，久修善法令諸眾生成就善根，是名壽具足果。菩薩色具足故，大眾愛樂；眾愛樂故，悉共宗敬樂聽所說，是名色具足果。菩薩種性具足故，眾所敬重供養讚歎，言必受行無所違犯，是名種性具足果。菩薩自在具足故，布施普攝成就眾生，是名自在具足果。菩薩信言具足故，常以愛語利益同事，攝取眾生化令成就，是名信言具足果。菩薩大力具足故，眾生所作悉能營助，眾生知恩咸來歸仰，凡出言教即皆承用，是名大力具足果。菩薩人具足故，男相成就，堪為一切功德法器，於一切方便一切知見得無所畏，於一切時自在遊處，一切眾生往來同事，人間曠野隨意無礙，是名人具足果。菩薩力具足故，精勤方便、堅固方便、速疾方便，修善無厭攝人不惓，是名力具足果。菩薩以此八種報果饒益眾生，自熟佛法隨順功德，菩薩住是報果，令諸眾生作所應作，眾生隨教各修所願。若菩薩雖自有力而彼不從，不名利他。若自無力而受化者順，亦不名利他。若自有力、受化者順，是二具足則能兼利。菩薩具足二法能自行佛法，以三乘法成就眾生，能自究竟無上菩提，眾生熟者令得解脫。是故菩薩住八種報果，乃能安樂一切眾生，一切眾生無際生死，從本已來空無義利，悉令不空獲大果實。
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云何為福？云何為智？檀波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜，是名為福。般若波羅蜜，是名為智。禪波羅蜜、毘梨耶波羅蜜，各有二分：一者福分；二者智分。依禪故修四無量等，是名福分；依禪故修陰界入巧便、處非處巧便，觀苦習滅道善不善法、有罪無罪法、下法上法、垢法淨法及諸緣起，皆能如實分別觀察，是名智分。依精進故，修行施戒四無量等，是名福分。依精進故，修聞思修惠，陰巧便等如前說，是名智分。如是福智略說六種，廣說則無量。云何福因、智因？福因、智因略說三種：一者得長養福智方便處欲；二者隨順近緣；三者本習福智近緣者，不住顛倒緣，住不顛倒緣。習近惡知識，倒說福智倒念倒受，是名住顛倒緣。與此相違淨分，名住不顛倒緣。離長養福智方便處欲障不起，是名為近。此三因不具者，福智不生。
云何為福？云何為智？檀波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜，是名為福。般若波羅蜜，是名為智。禪波羅蜜、毘梨耶波羅蜜，各有二分：一者福分；二者智分。依禪故修四無量等，是名福分；依禪故修陰界入巧便、處非處巧便，觀苦習滅道善不善法、有罪無罪法、下法上法、垢法淨法及諸緣起，皆能如實分別觀察，是名智分。依精進故，修行施戒四無量等，是名福分。依精進故，修聞思修惠，陰巧便等如前說，是名智分。如是福智略說六種，廣說則無量。云何福因、智因？福因、智因略說三種：一者得長養福智方便處欲；二者隨順近緣；三者本習福智近緣者，不住顛倒緣，住不顛倒緣。習近惡知識，倒說福智倒念倒受，是名住顛倒緣。與此相違淨分，名住不顛倒緣。離長養福智方便處欲障不起，是名為近。此三因不具者，福智不生。
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云何福果、智果？菩薩依福故，為諸眾生於無窮生死備經眾苦，隨其所欲攝取眾生。菩薩依智故，攝受正福種種巧便，為諸眾生乃至無上菩提。如是略說福智有四種果，廣說則無量。若報、若報因、若報果，一切依福起，福依智起，此二具足最勝最上，得無上菩提；若福智不具，終不能得。是名菩薩因攝果攝自他利。云何此世他世自他利？現修福業獲如法財，宿善因緣今受果報，善能轉禪住此世樂，依於此世為利眾生，依於諸禪現法涅槃，如實世間出世間，向現法涅槃有為法，是名此世自利。即以此法教化眾生，是名此世他利。他世欲界身財乃至禪無色，生此世憂苦，思惟修習彼因，是名他世自他利。此世喜樂，思惟修身財因，乃至此世退分禪無色正受，是名此世他世自他利。
云何福果、智果？菩薩依福故，為諸眾生於無窮生死備經眾苦，隨其所欲攝取眾生。菩薩依智故，攝受正福種種巧便，為諸眾生乃至無上菩提。如是略說福智有四種果，廣說則無量。若報、若報因、若報果，一切依福起，福依智起，此二具足最勝最上，得無上菩提；若福智不具，終不能得。是名菩薩因攝果攝自他利。云何此世他世自他利？現修福業獲如法財，宿善因緣今受果報，善能轉禪住此世樂，依於此世為利眾生，依於諸禪現法涅槃，如實世間出世間，向現法涅槃有為法，是名此世自利。即以此法教化眾生，是名此世他利。他世欲界身財乃至禪無色，生此世憂苦，思惟修習彼因，是名他世自他利。此世喜樂，思惟修身財因，乃至此世退分禪無色正受，是名此世他世自他利。
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云何畢竟不畢竟自他利？欲界身財有因有果，凡夫世俗淨有因有果，是名不畢竟自他利。一切煩惱畢竟滅，八正道及依此生世俗善法，是名畢竟自他利。畢竟不畢竟有三種：一者自性；二者退；三者受用果盡。自性者，涅槃畢竟，一切有為法不畢竟。八正道不退，受用果不盡畢竟。餘善有漏法退，受用果盡不畢竟。是名十種自他利，如是略說廣說。菩薩應當隨力修學，過去已學、未來當學，一切十種自他利，是名畢竟不畢竟自他利。
云何畢竟不畢竟自他利？欲界身財有因有果，凡夫世俗淨有因有果，是名不畢竟自他利。一切煩惱畢竟滅，八正道及依此生世俗善法，是名畢竟自他利。畢竟不畢竟有三種：一者自性；二者退；三者受用果盡。自性者，涅槃畢竟，一切有為法不畢竟。八正道不退，受用果不盡畢竟。餘善有漏法退，受用果盡不畢竟。是名十種自他利，如是略說廣說。菩薩應當隨力修學，過去已學、未來當學，一切十種自他利，是名畢竟不畢竟自他利。
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菩薩地持方便處真實義品第四之一
菩薩地持方便處真實義品第四之一
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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云何真實義？略說二種：一者實法性；二者一切事法性。此二法性以種分別，復有四種：一者世間所知；二者學所知；三者煩惱障淨智所行處法；四者智障淨智所行處法。云何世間所知真實義耶？世間眾事，隨順俗數知見悉同，謂地即是地，非水非餘水火風。色聲香味觸乃至苦樂，略說此物即此物、非彼物，如是一切決定意解所行處事，世間本來自憶想知不從修習，是名世間所知真實義也。云何學所知真實義耶？如世智人，依現智比智及從師聞思量修學，彼決定智所行處事結集建立，是名學所知真實義也。云何煩惱障淨智所行處法真實義耶？一切聲聞緣覺無漏智、若無漏方便、若隨生世智修行境界，於彼智緣中煩惱障淨，未來世障畢竟不起，是名煩惱障淨智所行處法真實義也。所謂四聖諦苦集滅道，觀此四諦入無間等惠及無間等所起智慧，聲聞緣覺見陰離陰我不可得，諸行緣起生滅和合，陰與離陰無我人性修習知見。云何智障淨智所行處法真實義耶？智所知礙是名為障，彼智障解脫智修行境界，是名智障淨智所行處法真實義也。所謂諸佛菩薩入無我法，入已清淨，於一切法離言說自性、假名自性，離諸妄想平等大智修行境界，第一如實無上無邊，一切法擇永滅不起。
云何真實義？略說二種：一者實法性；二者一切事法性。此二法性以種分別，復有四種：一者世間所知；二者學所知；三者煩惱障淨智所行處法；四者智障淨智所行處法。云何世間所知真實義耶？世間眾事，隨順俗數知見悉同，謂地即是地，非水非餘水火風。色聲香味觸乃至苦樂，略說此物即此物、非彼物，如是一切決定意解所行處事，世間本來自憶想知不從修習，是名世間所知真實義也。云何學所知真實義耶？如世智人，依現智比智及從師聞思量修學，彼決定智所行處事結集建立，是名學所知真實義也。云何煩惱障淨智所行處法真實義耶？一切聲聞緣覺無漏智、若無漏方便、若隨生世智修行境界，於彼智緣中煩惱障淨，未來世障畢竟不起，是名煩惱障淨智所行處法真實義也。所謂四聖諦苦集滅道，觀此四諦入無間等惠及無間等所起智慧，聲聞緣覺見陰離陰我不可得，諸行緣起生滅和合，陰與離陰無我人性修習知見。云何智障淨智所行處法真實義耶？智所知礙是名為障，彼智障解脫智修行境界，是名智障淨智所行處法真實義也。所謂諸佛菩薩入無我法，入已清淨，於一切法離言說自性、假名自性，離諸妄想平等大智修行境界，第一如實無上無邊，一切法擇永滅不起。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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又真實相建立二種：一者有性；二者無性。有性者，建立施設假名自性。久遠已來世間計著一切憶想虛妄根本，所謂是色，是受想行識，眼耳鼻舌身意、地水火風、色聲香味觸法乃至涅槃，如是世間假名有自性法，是名為有。無性者，色假名乃至涅槃假名，無事無依假名，所依一切悉無，是名為無。如上所說有無是二，俱離法相。所攝二法無有二，無二者是名中道，離於二邊是名無上。如是真實，是佛世尊淨智境界，是諸菩薩所應修學。若修學者，名為大智方便菩薩，當得阿耨多羅三藐三菩提。何以故？菩薩與空解脫相應，在於生死如實知生死，不於生死無常等行而生厭離，能成就佛法利益眾生。若不如實知生死者，不能捨離貪恚癡等一切煩惱。若不捨離則以染污受諸生死，以染污心受生死者不能成就佛法利益眾生。若於生死無常等行生厭離者，是菩薩疾得涅槃。疾得涅槃者，亦不能成就佛法利益眾生。云何能得阿耨多羅三藐三菩提？若空解脫相應菩薩，則不畏涅槃亦不求涅槃。若菩薩畏涅槃者不能滿足涅槃道，以畏涅槃故不見涅槃功德利益，不見涅槃功德利益，清淨信樂皆悉遠離。若菩薩求涅槃者，多修習故疾般涅槃。疾般涅槃者，不能成就佛法利益眾生。若於生死不如實知，則長受生死；若厭生死，則疾般涅槃。若畏涅槃者，不能滿足涅槃之道；若求涅槃多修習者，則疾般涅槃，當知是菩薩於阿耨多羅三藐三菩提無大方便。若於生死得如實知，則於生死心不染著，若於生死無常等行不厭離者不疾涅槃，不畏涅槃者則能滿足涅槃之道、深見涅槃功德利益。若不勤求疾涅槃者，當知是菩薩於阿耨多羅三藐三菩提有大方便，是大方便依第一空解脫，是故名為修第一空解脫菩薩最大方便，謂向如來無上大智故。
又真實相建立二種：一者有性；二者無性。有性者，建立施設假名自性。久遠已來世間計著一切憶想虛妄根本，所謂是色，是受想行識，眼耳鼻舌身意、地水火風、色聲香味觸法乃至涅槃，如是世間假名有自性法，是名為有。無性者，色假名乃至涅槃假名，無事無依假名，所依一切悉無，是名為無。如上所說有無是二，俱離法相。所攝二法無有二，無二者是名中道，離於二邊是名無上。如是真實，是佛世尊淨智境界，是諸菩薩所應修學。若修學者，名為大智方便菩薩，當得阿耨多羅三藐三菩提。何以故？菩薩與空解脫相應，在於生死如實知生死，不於生死無常等行而生厭離，能成就佛法利益眾生。若不如實知生死者，不能捨離貪恚癡等一切煩惱。若不捨離則以染污受諸生死，以染污心受生死者不能成就佛法利益眾生。若於生死無常等行生厭離者，是菩薩疾得涅槃。疾得涅槃者，亦不能成就佛法利益眾生。云何能得阿耨多羅三藐三菩提？若空解脫相應菩薩，則不畏涅槃亦不求涅槃。若菩薩畏涅槃者不能滿足涅槃道，以畏涅槃故不見涅槃功德利益，不見涅槃功德利益，清淨信樂皆悉遠離。若菩薩求涅槃者，多修習故疾般涅槃。疾般涅槃者，不能成就佛法利益眾生。若於生死不如實知，則長受生死；若厭生死，則疾般涅槃。若畏涅槃者，不能滿足涅槃之道；若求涅槃多修習者，則疾般涅槃，當知是菩薩於阿耨多羅三藐三菩提無大方便。若於生死得如實知，則於生死心不染著，若於生死無常等行不厭離者不疾涅槃，不畏涅槃者則能滿足涅槃之道、深見涅槃功德利益。若不勤求疾涅槃者，當知是菩薩於阿耨多羅三藐三菩提有大方便，是大方便依第一空解脫，是故名為修第一空解脫菩薩最大方便，謂向如來無上大智故。
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菩薩地持經卷第一
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