菩薩地持經卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩地持經卷第一

北涼中印度三藏曇無讖於姑臧譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北涼中印度三藏曇無讖於姑臧譯

菩薩地持初方便處種性品第一(第一段有一十八品) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩地持初方便處種性品第一(第一段有一十八品)

敬禮過去未來世， 現在一切佛世尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 敬禮過去未來世， 現在一切佛世尊。

有十法，具足菩薩道，摩訶衍攝。云何為十？一者持；二者相；三者翼；四者淨心；五者住；六者生；七者攝；八者地；九者行；十者安立。云何名持？菩薩自種性、初發心及一切菩提分法，是名為持。何以故？菩薩依種性，必定堪任阿耨多羅三藐三菩提，是故種性名必定持。菩薩依初發心，修行檀波羅蜜、尸波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜。修此六波羅蜜功德律儀、智慧律儀、菩提分法，是故初發心名為菩薩行方便持。菩薩依行方便，滿足阿耨多羅三藐三菩提，是故行方便名為大菩提持。非種性人，無種性故，雖復發心勤精進，必不究竟阿耨多羅三藐三菩提。是故當知，雖不發心、不修行方便，猶得名為種性持。若有菩薩種性，而不發心、不修行方便，不能疾成阿耨多羅三藐三菩提。有菩薩種性，發菩提心、勤行精進，則能疾成阿耨多羅三藐三菩提。又種性名為持、名為長養、名為因、名為依、名為梯、名為導、名為覆。如種性發心，行方便亦如是。云何為種性？略說有二：一者性種性；二者習種性。性種性者，是菩薩六入殊勝展轉相續，無始法爾，是名性種性。習種性者，若從先來修善所得，是名習種性。又種性名為種子、名為界、名為性。又不習者，果細果遠。習者，果麁果近。菩薩成就種性者，出過一切聲聞辟支佛上。何以故？有二種淨：一者煩惱障淨；二者智障淨。二乘種性煩惱障淨，非智障淨；菩薩種性具足二淨，是故一切最勝最上。復有四事勝於一切聲聞緣覺：一者根勝；二者道勝；三者巧便勝；四者果勝。菩薩性自利根，緣覺中根，聲聞軟根，是名根勝。聲聞緣覺但為自度，菩薩不爾，自度度彼，是名道勝。聲聞緣覺唯能了知陰界諸入、十二緣起、是處非處及四真諦；菩薩巧便悉能了知一切諸法，是名巧便勝。聲聞得聲聞菩提，緣覺得緣覺菩提，菩薩得阿耨多羅三藐三菩提，是名果勝。有六波羅蜜，是菩薩種性相，令諸眾生知是菩薩。云何為六？謂檀波羅蜜乃至般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有十法，具足菩薩道，摩訶衍攝。云何為十？一者持；二者相；三者翼；四者淨心；五者住；六者生；七者攝；八者地；九者行；十者安立。云何名持？菩薩自種性、初發心及一切菩提分法，是名為持。何以故？菩薩依種性，必定堪任阿耨多羅三藐三菩提，是故種性名必定持。菩薩依初發心，修行檀波羅蜜、尸波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜。修此六波羅蜜功德律儀、智慧律儀、菩提分法，是故初發心名為菩薩行方便持。菩薩依行方便，滿足阿耨多羅三藐三菩提，是故行方便名為大菩提持。非種性人，無種性故，雖復發心勤精進，必不究竟阿耨多羅三藐三菩提。是故當知，雖不發心、不修行方便，猶得名為種性持。若有菩薩種性，而不發心、不修行方便，不能疾成阿耨多羅三藐三菩提。有菩薩種性，發菩提心、勤行精進，則能疾成阿耨多羅三藐三菩提。又種性名為持、名為長養、名為因、名為依、名為梯、名為導、名為覆。如種性發心，行方便亦如是。云何為種性？略說有二：一者性種性；二者習種性。性種性者，是菩薩六入殊勝展轉相續，無始法爾，是名性種性。習種性者，若從先來修善所得，是名習種性。又種性名為種子、名為界、名為性。又不習者，果細果遠。習者，果麁果近。菩薩成就種性者，出過一切聲聞辟支佛上。何以故？有二種淨：一者煩惱障淨；二者智障淨。二乘種性煩惱障淨，非智障淨；菩薩種性具足二淨，是故一切最勝最上。復有四事勝於一切聲聞緣覺：一者根勝；二者道勝；三者巧便勝；四者果勝。菩薩性自利根，緣覺中根，聲聞軟根，是名根勝。聲聞緣覺但為自度，菩薩不爾，自度度彼，是名道勝。聲聞緣覺唯能了知陰界諸入、十二緣起、是處非處及四真諦；菩薩巧便悉能了知一切諸法，是名巧便勝。聲聞得聲聞菩提，緣覺得緣覺菩提，菩薩得阿耨多羅三藐三菩提，是名果勝。有六波羅蜜，是菩薩種性相，令諸眾生知是菩薩。云何為六？謂檀波羅蜜乃至般若波羅蜜。

檀波羅蜜菩薩種性相者，是菩薩性自樂施，於彼受者以所施物等施不惓，於諸財物若多若少等心惠施歡喜無悔，若無所施心常慚愧；常為他人歎施功德勸令行施，見有施者心常隨喜；於諸尊重耆宿福田應供養者，捨所坐處恭敬奉施；若有人問今世後世如法事者，悉皆為說；若有王賊水火惡知識怖，隨力所能施以無畏；受他寄物未曾差違，若負人債終不抵捍；兄弟分財平等無二。於諸珍寶深愛著者，教令離貪；尚教他離，況自貪著。性於好財能捨受用，樂修勝業報利弘多。於諸酒色歌舞倡伎種種變現一切戲事，常生慚愧能速遠離。得大財寶猶不貪著，何況小利。如是等比，是名檀波羅蜜菩薩種性相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 檀波羅蜜菩薩種性相者，是菩薩性自樂施，於彼受者以所施物等施不惓，於諸財物若多若少等心惠施歡喜無悔，若無所施心常慚愧；常為他人歎施功德勸令行施，見有施者心常隨喜；於諸尊重耆宿福田應供養者，捨所坐處恭敬奉施；若有人問今世後世如法事者，悉皆為說；若有王賊水火惡知識怖，隨力所能施以無畏；受他寄物未曾差違，若負人債終不抵捍；兄弟分財平等無二。於諸珍寶深愛著者，教令離貪；尚教他離，況自貪著。性於好財能捨受用，樂修勝業報利弘多。於諸酒色歌舞倡伎種種變現一切戲事，常生慚愧能速遠離。得大財寶猶不貪著，何況小利。如是等比，是名檀波羅蜜菩薩種性相。

尸羅波羅蜜菩薩種性相者，是菩薩身口意業性自柔軟，不增惡行、不樂殺生；設作惡業心生慚愧。能疾悔除不令增長；不以刀杖恐怖眾生，體性仁賢常懷慈愛；恭敬尊長奉迎供養，善知機宜所作巧便。善隨人心言常含笑，舒顏平視先意問訊。知恩報恩。所求正直，不偽不曲。受如法財，不為非法。性常喜樂修諸福德，見人修福尚以身助，況復自為。若有眾生更相殘害打縛割截毀訾訶責，有如是等無量眾苦，若見若聞心常憐愍。重今世善及後世樂，於輕罪中心常恐怖，況餘重惡而不畏慎。若見他人農商放牧、書數算計、和合諍訟、求財守護、出息施與、婚姻集會，如是一切如法事中悉與同事。鬪亂諍訟互相恐怖，若自若他無義無益，如是一切不與同事，善能遮制十不善道。若為他使隨順其教，已所宜行諮訪明哲。於諸事業廢我成彼，常懷悲惻不興怒害，設令暫起尋即除滅。恒修實語不誑眾生，不離他親及無義語，言常柔軟無有麁惡。於己僮僕尚不麁言，況於他人。於諸功德心常愛樂，見人行者隨喜讚善。如是等比，是名尸羅波羅蜜菩薩種性相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尸羅波羅蜜菩薩種性相者，是菩薩身口意業性自柔軟，不增惡行、不樂殺生；設作惡業心生慚愧。能疾悔除不令增長；不以刀杖恐怖眾生，體性仁賢常懷慈愛；恭敬尊長奉迎供養，善知機宜所作巧便。善隨人心言常含笑，舒顏平視先意問訊。知恩報恩。所求正直，不偽不曲。受如法財，不為非法。性常喜樂修諸福德，見人修福尚以身助，況復自為。若有眾生更相殘害打縛割截毀訾訶責，有如是等無量眾苦，若見若聞心常憐愍。重今世善及後世樂，於輕罪中心常恐怖，況餘重惡而不畏慎。若見他人農商放牧、書數算計、和合諍訟、求財守護、出息施與、婚姻集會，如是一切如法事中悉與同事。鬪亂諍訟互相恐怖，若自若他無義無益，如是一切不與同事，善能遮制十不善道。若為他使隨順其教，已所宜行諮訪明哲。於諸事業廢我成彼，常懷悲惻不興怒害，設令暫起尋即除滅。恒修實語不誑眾生，不離他親及無義語，言常柔軟無有麁惡。於己僮僕尚不麁言，況於他人。於諸功德心常愛樂，見人行者隨喜讚善。如是等比，是名尸羅波羅蜜菩薩種性相。

羼提波羅蜜菩薩種性相者，是菩薩性自柔和，若遇他人不饒益事，不起恚害無反報心，若他悔謝即受其懺，不懷結恨無復餘想。如是等比，是名羼提波羅蜜菩薩種性相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 羼提波羅蜜菩薩種性相者，是菩薩性自柔和，若遇他人不饒益事，不起恚害無反報心，若他悔謝即受其懺，不懷結恨無復餘想。如是等比，是名羼提波羅蜜菩薩種性相。

毘梨耶波羅蜜菩薩種性相者，是菩薩性自精進，晨起夜寐，不樂習著眠睡偃臥。凡所作事精勤不捨，能善思惟要令究竟。創始造業必定堅固，事若未成終不中廢。於第一義心不退沒，不自輕言不能成辦，於所作事堪能勇猛。入諸大眾摧伏邪論，善能酬答一切難問。諸餘苦事悉能堪耐，大方便力終不憂悔，何況小事。如是等比，是名毘梨耶波羅蜜菩薩種性相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘梨耶波羅蜜菩薩種性相者，是菩薩性自精進，晨起夜寐，不樂習著眠睡偃臥。凡所作事精勤不捨，能善思惟要令究竟。創始造業必定堅固，事若未成終不中廢。於第一義心不退沒，不自輕言不能成辦，於所作事堪能勇猛。入諸大眾摧伏邪論，善能酬答一切難問。諸餘苦事悉能堪耐，大方便力終不憂悔，何況小事。如是等比，是名毘梨耶波羅蜜菩薩種性相。

禪波羅蜜菩薩種性相者，是菩薩於法於義，性善思量無諸亂想。若見若聞山巖林藪，離諸憒亂隨順寂默，即生念言：是處安樂是處遠離。尋往其所，勤加修學。是菩薩性薄煩惱陰蓋輕微，至遠離處思量己利，不為惡覺之所惱亂，或時暫起尋即除滅。於怨憎所常起慈心，況復餘人。若見若聞眾生受苦，即起悲心，隨力方便度令離苦。性樂饒益安樂眾生，或有親屬錢財殺縛驅擯，如是等難悉能安忍。能速受持諸法深義，念力成就所受專諦，久遠所修悉能憶持，亦令他人憶念不忘。如是等比，是名禪波羅蜜菩薩種性相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禪波羅蜜菩薩種性相者，是菩薩於法於義，性善思量無諸亂想。若見若聞山巖林藪，離諸憒亂隨順寂默，即生念言：是處安樂是處遠離。尋往其所，勤加修學。是菩薩性薄煩惱陰蓋輕微，至遠離處思量己利，不為惡覺之所惱亂，或時暫起尋即除滅。於怨憎所常起慈心，況復餘人。若見若聞眾生受苦，即起悲心，隨力方便度令離苦。性樂饒益安樂眾生，或有親屬錢財殺縛驅擯，如是等難悉能安忍。能速受持諸法深義，念力成就所受專諦，久遠所修悉能憶持，亦令他人憶念不忘。如是等比，是名禪波羅蜜菩薩種性相。

般若波羅蜜菩薩種性相者，是菩薩於一切明處、一切智處生慧成就，不頑鈍不薄少不愚癡，諸放逸處悉能思量。是名般若波羅蜜菩薩種性相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 般若波羅蜜菩薩種性相者，是菩薩於一切明處、一切智處生慧成就，不頑鈍不薄少不愚癡，諸放逸處悉能思量。是名般若波羅蜜菩薩種性相。

是菩薩種性麁相我已略說，諸餘實義唯佛世尊能決定知。種性菩薩具足如是性功德者，成就真實白淨之法，是故名為難得、名為奇特、名為不可思議、名為不動、名為無上、名為如來住處正因相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是菩薩種性麁相我已略說，諸餘實義唯佛世尊能決定知。種性菩薩具足如是性功德者，成就真實白淨之法，是故名為難得、名為奇特、名為不可思議、名為不動、名為無上、名為如來住處正因相應。

種性菩薩成就白淨法者，不為四種煩惱之所染污。若染污者，白淨之法不現在前，或生惡道。種性菩薩久處生死或墮惡道，墮惡道者疾得解脫，雖處惡道不受大苦。如餘眾生入地獄者，若苦觸身即能厭離，見他受苦能起悲心。如是種性為大悲因，是故菩薩雖墮惡道，勝餘一切惡道眾生。云何四種煩惱？一者久習放逸煩惱數利；二者愚癡習惡知識；三者尊主王賊怨敵所迫，不得自在，其心迷亂；四者眾具不足，常憂身命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種性菩薩成就白淨法者，不為四種煩惱之所染污。若染污者，白淨之法不現在前，或生惡道。種性菩薩久處生死或墮惡道，墮惡道者疾得解脫，雖處惡道不受大苦。如餘眾生入地獄者，若苦觸身即能厭離，見他受苦能起悲心。如是種性為大悲因，是故菩薩雖墮惡道，勝餘一切惡道眾生。云何四種煩惱？一者久習放逸煩惱數利；二者愚癡習惡知識；三者尊主王賊怨敵所迫，不得自在，其心迷亂；四者眾具不足，常憂身命。

種性菩薩復有四法，不得阿耨多羅三藐三菩提。云何為四？一者本無善友諸佛菩薩善說法者；二者雖值善友佛及菩薩善說法者，而謬受學。三者雖值善友佛及菩薩善說法者，不謬受學，而不勤方便、不熾然精進。四者雖值善友佛及菩薩善說法者，勤修方便，而善根未熟、莊嚴未備，久遠已來心不調伏。菩薩雖有菩薩種性，因緣不具，不能得成無上菩提。離是四法，疾得阿耨多羅三藐三菩提。若無菩薩種性，雖有一切諸方便行，終不得成無上菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種性菩薩復有四法，不得阿耨多羅三藐三菩提。云何為四？一者本無善友諸佛菩薩善說法者；二者雖值善友佛及菩薩善說法者，而謬受學。三者雖值善友佛及菩薩善說法者，不謬受學，而不勤方便、不熾然精進。四者雖值善友佛及菩薩善說法者，勤修方便，而善根未熟、莊嚴未備，久遠已來心不調伏。菩薩雖有菩薩種性，因緣不具，不能得成無上菩提。離是四法，疾得阿耨多羅三藐三菩提。若無菩薩種性，雖有一切諸方便行，終不得成無上菩提。

菩薩地持方便處發菩提心品第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩地持方便處發菩提心品第二

菩薩初發心，是一切正願始，悉能攝受一切正願，是故初正願為自性願。菩薩發心而作是言：我當求無上菩提，安立一切眾生，令究竟無餘涅槃及如來大智。如是發心求菩薩道，是故初發心名為求行菩薩。緣於菩提及緣眾生而發心求，是故初發心攝受一切菩提善根，為上導、為極巧便、為功德具足、為極賢善、為極真實，於一切眾生悉捨惡行，於世間出世間正願為上無上，如是當知。初發心有五相：一者自性：二者行：三者緣：四者德：五者勝。初發心菩薩名為度大乘菩提諸菩薩數，是故初發心度之所攝。發是心已，漸得阿耨多羅三藐三菩提，是故初發心是菩提根木。發是心已，見諸眾生受無量苦，而起悲心欲度脫之，是故初發心是大悲所依。依初發心建立菩薩菩提分法，及眾生所作菩薩所學悉能修習，是故初發心是菩薩學之所依。如是初發心名為攝、名為根本、名為依。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩初發心，是一切正願始，悉能攝受一切正願，是故初正願為自性願。菩薩發心而作是言：我當求無上菩提，安立一切眾生，令究竟無餘涅槃及如來大智。如是發心求菩薩道，是故初發心名為求行菩薩。緣於菩提及緣眾生而發心求，是故初發心攝受一切菩提善根，為上導、為極巧便、為功德具足、為極賢善、為極真實，於一切眾生悉捨惡行，於世間出世間正願為上無上，如是當知。初發心有五相：一者自性：二者行：三者緣：四者德：五者勝。初發心菩薩名為度大乘菩提諸菩薩數，是故初發心度之所攝。發是心已，漸得阿耨多羅三藐三菩提，是故初發心是菩提根木。發是心已，見諸眾生受無量苦，而起悲心欲度脫之，是故初發心是大悲所依。依初發心建立菩薩菩提分法，及眾生所作菩薩所學悉能修習，是故初發心是菩薩學之所依。如是初發心名為攝、名為根本、名為依。

初發心菩薩有二種：一者出；二者不出。出者，從初發心乃至究竟終不退轉。不出者，則有退轉。退有二種：一者究竟退；二者不究竟退。究竟退者，退已終不復起菩薩之願。不究竟退者，退已還起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初發心菩薩有二種：一者出；二者不出。出者，從初發心乃至究竟終不退轉。不出者，則有退轉。退有二種：一者究竟退；二者不究竟退。究竟退者，退已終不復起菩薩之願。不究竟退者，退已還起。

初發心菩薩有四種緣、四種因、四種力。云何四緣？一者善男子善女人，若見若聞諸佛菩薩有不可思議神通變化，彼見聞已即發是念：是為大事，不可思議，能為如是諸變化事。以此見聞為增上緣故，樂佛大智發菩提心。二者雖不見聞如上神變，聞說法者讚歎菩提及菩薩藏，聞則欣慶歡喜信樂。以此聞法為增上緣故，樂佛大智發菩提心。三者雖不聞法，見法滅相而作是念：無量眾生當遭大苦，菩薩住世則能除滅。我今當修菩提之道，護持正法，為諸眾生滅無量苦。以護法為增上緣故，樂佛大智發菩提心。四者不見法滅，見惡世眾生為十煩惱之所惱亂：一者愚癡；二者無慚愧；三者慳嫉；四者苦惱；五者穢污；六者煩惱；七者惡行；八者放逸；九者懈怠；十者不信。見已作是念：大濁世起，於此惡世尚不能發二乘之願，況能志求無上菩提？我當發心亦令他發。以濁世中發心難得為增上緣故，樂佛大智發菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初發心菩薩有四種緣、四種因、四種力。云何四緣？一者善男子善女人，若見若聞諸佛菩薩有不可思議神通變化，彼見聞已即發是念：是為大事，不可思議，能為如是諸變化事。以此見聞為增上緣故，樂佛大智發菩提心。二者雖不見聞如上神變，聞說法者讚歎菩提及菩薩藏，聞則欣慶歡喜信樂。以此聞法為增上緣故，樂佛大智發菩提心。三者雖不聞法，見法滅相而作是念：無量眾生當遭大苦，菩薩住世則能除滅。我今當修菩提之道，護持正法，為諸眾生滅無量苦。以護法為增上緣故，樂佛大智發菩提心。四者不見法滅，見惡世眾生為十煩惱之所惱亂：一者愚癡；二者無慚愧；三者慳嫉；四者苦惱；五者穢污；六者煩惱；七者惡行；八者放逸；九者懈怠；十者不信。見已作是念：大濁世起，於此惡世尚不能發二乘之願，況能志求無上菩提？我當發心亦令他發。以濁世中發心難得為增上緣故，樂佛大智發菩提心。

云何四因？一者種性具足；二者諸佛菩薩善友所攝；三者起大悲心；四者生死苦、難行苦，如是久遠無量諸苦，於此眾苦心不怖畏。種性具足者，所謂無始法爾。善友所攝者，有四事：一者善友不愚不鈍，黠慧不邪。二者不教人放逸，亦不以放逸之具授與他人。三者不教人惡行，亦不以惡行之具授與他人。四者終不斷人上信、上欲、上受、上精進、上方便、上功德令其退下，不以下信、下欲、下受、下精進、下方便、下功德授與他人，所謂斷無上大乘令學二乘，斷修慧與思惠、斷思慧與聞慧、斷聞慧與福業、斷戒與施，如是等斷上功德令其退下，以下功德授令修習。起大悲心者有四事：或有世界有苦惱處、或有世界無有苦惱，菩薩生於有苦惱處，見他受苦、或自受苦、或見俱受，或見生死長久受無間苦，菩薩依自種性性自仁賢，於四境界起下中上悲。於無窮生死無間大苦心不怖畏者，有四事：一者性安隱勇猛；二者黠慧專修思惟；三者於無上菩提起增上樂；四者於諸眾生發增上悲。云何四力？一者自力；二者他力；三者因力；四者方便力。菩薩自力發菩提心，是名自力。因他發心，是名他力。先習大乘相應善根，今少見佛及諸菩薩，或少聞歎說則便發心，是名因力。於現世中近善知識，聞其說法能修眾善，是名方便力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何四因？一者種性具足；二者諸佛菩薩善友所攝；三者起大悲心；四者生死苦、難行苦，如是久遠無量諸苦，於此眾苦心不怖畏。種性具足者，所謂無始法爾。善友所攝者，有四事：一者善友不愚不鈍，黠慧不邪。二者不教人放逸，亦不以放逸之具授與他人。三者不教人惡行，亦不以惡行之具授與他人。四者終不斷人上信、上欲、上受、上精進、上方便、上功德令其退下，不以下信、下欲、下受、下精進、下方便、下功德授與他人，所謂斷無上大乘令學二乘，斷修慧與思惠、斷思慧與聞慧、斷聞慧與福業、斷戒與施，如是等斷上功德令其退下，以下功德授令修習。起大悲心者有四事：或有世界有苦惱處、或有世界無有苦惱，菩薩生於有苦惱處，見他受苦、或自受苦、或見俱受，或見生死長久受無間苦，菩薩依自種性性自仁賢，於四境界起下中上悲。於無窮生死無間大苦心不怖畏者，有四事：一者性安隱勇猛；二者黠慧專修思惟；三者於無上菩提起增上樂；四者於諸眾生發增上悲。云何四力？一者自力；二者他力；三者因力；四者方便力。菩薩自力發菩提心，是名自力。因他發心，是名他力。先習大乘相應善根，今少見佛及諸菩薩，或少聞歎說則便發心，是名因力。於現世中近善知識，聞其說法能修眾善，是名方便力。

菩薩以四緣、四因、自力、因力發菩提心者，堅固不動決定究竟。他力方便力而發心者，不堅固動轉不定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩以四緣、四因、自力、因力發菩提心者，堅固不動決定究竟。他力方便力而發心者，不堅固動轉不定。

菩薩有四事退菩提心。云何為四？一者種性不具足；二者惡知識所攝；三者於諸眾生悲心微薄；四者於生死苦生怖畏心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩有四事退菩提心。云何為四？一者種性不具足；二者惡知識所攝；三者於諸眾生悲心微薄；四者於生死苦生怖畏心。

初發心堅固有二事，出過世間殊勝奇特未曾有法：一者於諸眾生起親屬想；二者無攝親屬之過。攝親屬過者，受親屬故心生愛恚。初發心堅固有二事，於諸眾生起真淨心：一者安隱心；二者快樂心。安隱心者，為諸眾生除不善處安置善處。快樂心者，貧乏眾生無所依怙，能以攝法等心饒益。初發心堅固有二方便：一者淨心方便；二者道方便。淨心方便者，彼安隱心快樂心日日增長。道方便者，自於日夜成熟佛法，隨其力能，依淨心方便安樂饒益一切眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初發心堅固有二事，出過世間殊勝奇特未曾有法：一者於諸眾生起親屬想；二者無攝親屬之過。攝親屬過者，受親屬故心生愛恚。初發心堅固有二事，於諸眾生起真淨心：一者安隱心；二者快樂心。安隱心者，為諸眾生除不善處安置善處。快樂心者，貧乏眾生無所依怙，能以攝法等心饒益。初發心堅固有二方便：一者淨心方便；二者道方便。淨心方便者，彼安隱心快樂心日日增長。道方便者，自於日夜成熟佛法，隨其力能，依淨心方便安樂饒益一切眾生。

初發心堅固有二門，善法所入：一者自利方便，發菩提心；二者他利方便，滅除眾苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初發心堅固有二門，善法所入：一者自利方便，發菩提心；二者他利方便，滅除眾苦。

初發心堅固有二事，發心成道所攝善法，出勝一切所攝眾善：一者因勝；二者果勝。彼菩提因所修善法，是名因勝。無上菩提，是名果勝。勝於一切聲聞緣覺，是故菩薩因果殊勝。初發心堅固有二種利益：一者發是心已，即為一切無量眾生而作淨施尊重福田。二者攝取純淨福德。成就淨福者，二轉輪王福德所護，若臥若覺不為惡獸惡鬼神等之所惱害，在所生處少病無病。若說法時，身不疲惓心不忘失。性種性菩薩身口意惡性自微薄，既發心已轉復輕微。若他所用無驗呪術，菩薩用之悉皆神驗。已能成就隨順上忍，能忍他惱亦不惱他；見人相惱，心生憐愍。瞋嫉隱覆、幻偽諂曲諸上煩惱皆悉微薄，設起速滅。在所住處無諸恐怖鬪諍飢饉非人所惱。如是諸難未起不起，設起速滅。發心菩薩或生惡道速得解脫，受苦微少疾生厭離。於餘眾生能起悲心，純淨福德之所護故。成就如是等無量淨福。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初發心堅固有二事，發心成道所攝善法，出勝一切所攝眾善：一者因勝；二者果勝。彼菩提因所修善法，是名因勝。無上菩提，是名果勝。勝於一切聲聞緣覺，是故菩薩因果殊勝。初發心堅固有二種利益：一者發是心已，即為一切無量眾生而作淨施尊重福田。二者攝取純淨福德。成就淨福者，二轉輪王福德所護，若臥若覺不為惡獸惡鬼神等之所惱害，在所生處少病無病。若說法時，身不疲惓心不忘失。性種性菩薩身口意惡性自微薄，既發心已轉復輕微。若他所用無驗呪術，菩薩用之悉皆神驗。已能成就隨順上忍，能忍他惱亦不惱他；見人相惱，心生憐愍。瞋嫉隱覆、幻偽諂曲諸上煩惱皆悉微薄，設起速滅。在所住處無諸恐怖鬪諍飢饉非人所惱。如是諸難未起不起，設起速滅。發心菩薩或生惡道速得解脫，受苦微少疾生厭離。於餘眾生能起悲心，純淨福德之所護故。成就如是等無量淨福。

菩薩地持方便處自他利品第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩地持方便處自他利品第三

云何菩薩行？略說諸菩薩所學，如學而學；總說是菩薩行。菩薩於何處學？學有七處。云何為七？一者自利；二者利他；三者真實義；四者力；五者成熟眾生；六者自熟佛法；七者無上菩提。云何自利他利？自利他利略說十種：一者純；二者共；三者安；四者樂；五者因攝；六者果攝；七者此世；八者他世；九者畢竟；十者不畢竟。純共自他利者，有二種：一者純自利；二者純他利。違菩薩道者應知應斷，順菩薩道者應當修學。為已樂故求財自用，為祕法故求佛經法守護執持，為生天故受持禁戒精進禪定智慧等法，為世間貪果故供養佛塔，為貪利故作求利相，為欺彼故無緣自說種種功德，貪他親附非法攝受，自住禪樂捨為眾生，是名純自利，應知應斷。布施忍辱悲心為首，迴向菩提及欲生天，是名自利共他，應當修學。除如是所說，餘純自利相違者，是名自利共他。純他利者，無因無果邪見布施，犯戒違道為他說法，自度下地而以下地淨法授與他人，菩薩捨禪願生欲界，自在菩薩十方世界種種變現教化眾生，如來畢竟力無所畏不共之法利益一切無量眾生，是名純他利。前所說二種純他利，應知應斷；餘純他利，應當勤學。除如是所說，餘純他利相違者，是名他利共自。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何菩薩行？略說諸菩薩所學，如學而學；總說是菩薩行。菩薩於何處學？學有七處。云何為七？一者自利；二者利他；三者真實義；四者力；五者成熟眾生；六者自熟佛法；七者無上菩提。云何自利他利？自利他利略說十種：一者純；二者共；三者安；四者樂；五者因攝；六者果攝；七者此世；八者他世；九者畢竟；十者不畢竟。純共自他利者，有二種：一者純自利；二者純他利。違菩薩道者應知應斷，順菩薩道者應當修學。為已樂故求財自用，為祕法故求佛經法守護執持，為生天故受持禁戒精進禪定智慧等法，為世間貪果故供養佛塔，為貪利故作求利相，為欺彼故無緣自說種種功德，貪他親附非法攝受，自住禪樂捨為眾生，是名純自利，應知應斷。布施忍辱悲心為首，迴向菩提及欲生天，是名自利共他，應當修學。除如是所說，餘純自利相違者，是名自利共他。純他利者，無因無果邪見布施，犯戒違道為他說法，自度下地而以下地淨法授與他人，菩薩捨禪願生欲界，自在菩薩十方世界種種變現教化眾生，如來畢竟力無所畏不共之法利益一切無量眾生，是名純他利。前所說二種純他利，應知應斷；餘純他利，應當勤學。除如是所說，餘純他利相違者，是名他利共自。

安自他利者，略說五種：一者無罪相；二者攝受相；三者此世；四者他世；五者寂滅。菩薩所攝善根，若多若少修習成就，亦以此善成就眾生調伏建立，是名無罪相。安自他利菩薩，以離染污樂眾具樂，住禪樂饒益自他，是名攝受相。安自他利菩薩，有此世安非他世、有他世非此世、有此世他世、有非此世非他世，此四種受、四種法，次第隨其所應。云何為四？有法現世受樂他世受苦，有法現世受苦他世受樂，有法現世受樂他世受樂，有法現世受苦他世受苦，是名此世他世安自他利。涅槃及涅槃道涅槃分、世間法出世間法，是名寂滅安自利他。樂自他利者，略說五種：一者因樂；二者受樂；三者苦對治樂；四者斷受樂；五者無罪樂。因樂有二種：一者情塵觸因緣故樂受生；二者今世後世愛果業。是名因樂。眾苦息已，思惟三種因樂，起身心受，是名受樂。受樂有二種：有漏及無漏。無漏者，學無學；有漏者，三界繫。欲界、色界、無色界，彼一切三界隨其所應六入分別，眼觸因緣乃至意觸因緣生，五識相應名為身受，意識相應名為心受。寒暑飢渴種種苦惱，已起未起對治令息，息已樂知生，是名苦對治樂。滅受想定，是名斷受樂。無罪樂者，有四種：一者出家樂；二者遠離樂；三者寂滅樂；四者菩提樂。信家非家出家學道，解脫種種在家之難，是名出家樂。斷欲惡不善法，得初禪離生喜樂，是名遠離樂。二禪為首，覺觀止息，是名寂滅樂。一切煩惱究竟滅，於一切法如實覺知樂，是名菩提樂。因樂者，是樂因非自性。受樂者，非樂因是自性。對治樂者，非樂因、非自性，而是息苦除苦。斷受樂者，非樂因、非自性、非除苦，而所有受是真實苦，隨住定時是受滅，無罪樂所攝。最後菩提樂，未來現在一切煩惱究竟滅，諸餘無罪樂於彼隨順，是名無罪樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安自他利者，略說五種：一者無罪相；二者攝受相；三者此世；四者他世；五者寂滅。菩薩所攝善根，若多若少修習成就，亦以此善成就眾生調伏建立，是名無罪相。安自他利菩薩，以離染污樂眾具樂，住禪樂饒益自他，是名攝受相。安自他利菩薩，有此世安非他世、有他世非此世、有此世他世、有非此世非他世，此四種受、四種法，次第隨其所應。云何為四？有法現世受樂他世受苦，有法現世受苦他世受樂，有法現世受樂他世受樂，有法現世受苦他世受苦，是名此世他世安自他利。涅槃及涅槃道涅槃分、世間法出世間法，是名寂滅安自利他。樂自他利者，略說五種：一者因樂；二者受樂；三者苦對治樂；四者斷受樂；五者無罪樂。因樂有二種：一者情塵觸因緣故樂受生；二者今世後世愛果業。是名因樂。眾苦息已，思惟三種因樂，起身心受，是名受樂。受樂有二種：有漏及無漏。無漏者，學無學；有漏者，三界繫。欲界、色界、無色界，彼一切三界隨其所應六入分別，眼觸因緣乃至意觸因緣生，五識相應名為身受，意識相應名為心受。寒暑飢渴種種苦惱，已起未起對治令息，息已樂知生，是名苦對治樂。滅受想定，是名斷受樂。無罪樂者，有四種：一者出家樂；二者遠離樂；三者寂滅樂；四者菩提樂。信家非家出家學道，解脫種種在家之難，是名出家樂。斷欲惡不善法，得初禪離生喜樂，是名遠離樂。二禪為首，覺觀止息，是名寂滅樂。一切煩惱究竟滅，於一切法如實覺知樂，是名菩提樂。因樂者，是樂因非自性。受樂者，非樂因是自性。對治樂者，非樂因、非自性，而是息苦除苦。斷受樂者，非樂因、非自性、非除苦，而所有受是真實苦，隨住定時是受滅，無罪樂所攝。最後菩提樂，未來現在一切煩惱究竟滅，諸餘無罪樂於彼隨順，是名無罪樂。

是菩薩以安隱樂饒益眾生，非安隱樂如實知之，隨力方便教令除斷。若苦而後安者，彼雖憂惱要當饒益，是則菩薩依巧方便。若樂而後不安者，彼雖憂苦不欲去之，以方便力要為除斷。何以故？以後必得樂故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是菩薩以安隱樂饒益眾生，非安隱樂如實知之，隨力方便教令除斷。若苦而後安者，彼雖憂惱要當饒益，是則菩薩依巧方便。若樂而後不安者，彼雖憂苦不欲去之，以方便力要為除斷。何以故？以後必得樂故。

是菩薩欲眾生安者欲令得樂，與其安者亦欲與樂。安者謂因處，樂者謂果處。是故當知，樂眾生者必先安之。彼愛果業今世後世因樂所攝，及苦對治樂、斷受樂、無罪樂，決定以此饒益眾生，亦名為攝，亦名無罪受樂及情塵觸因樂。是染污有罪不安隱者，不以饒益教令除斷。若非染污無罪安隱者，以此饒益一切眾生。菩薩亦常隨力自行，是名菩薩安樂自他利因攝。果攝自他利者，略說三種因、三種果。報因報果、福因福果、智因智果。云何為報？報有八種：一者壽具足；二者色具足；三者種性具足；四者自在具足；五者信言具足；六者大力具足；七者人具足；八者力具足。長壽久往，是名壽具足。顏容端政，是名色具足。生於上族，是名種性具足。得大財大眾大眷屬，是名自在具足。斷事聽訟制作法度，受與寄付悉從取正，凡所出言人所信伏，是名信言具足。有大名稱、大方便、大智慧，種種技藝為人所重，大眾恭敬尊重讚歎，是名大力具足。成就丈夫法，是名人具足。少病少惱有所堪能，是名力具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是菩薩欲眾生安者欲令得樂，與其安者亦欲與樂。安者謂因處，樂者謂果處。是故當知，樂眾生者必先安之。彼愛果業今世後世因樂所攝，及苦對治樂、斷受樂、無罪樂，決定以此饒益眾生，亦名為攝，亦名無罪受樂及情塵觸因樂。是染污有罪不安隱者，不以饒益教令除斷。若非染污無罪安隱者，以此饒益一切眾生。菩薩亦常隨力自行，是名菩薩安樂自他利因攝。果攝自他利者，略說三種因、三種果。報因報果、福因福果、智因智果。云何為報？報有八種：一者壽具足；二者色具足；三者種性具足；四者自在具足；五者信言具足；六者大力具足；七者人具足；八者力具足。長壽久往，是名壽具足。顏容端政，是名色具足。生於上族，是名種性具足。得大財大眾大眷屬，是名自在具足。斷事聽訟制作法度，受與寄付悉從取正，凡所出言人所信伏，是名信言具足。有大名稱、大方便、大智慧，種種技藝為人所重，大眾恭敬尊重讚歎，是名大力具足。成就丈夫法，是名人具足。少病少惱有所堪能，是名力具足。

云何報因？不害眾生無傷害心，是名壽因。施燈明淨物，是名色因。捨離憍慢，是名種性因。眾具惠施，是名自在因。離口四過，是名信言因。攝諸功德立大誓願，供養三寶及諸尊長，是名大力因。樂丈夫法、厭女人法，說丈夫法饒益他人，教令厭離女人之法，是名人因。眾生所作如法事中，隨其所能悉往營助，是名力因。如是八種是名報因。略說報因有三種勝，令報增上：一者心淨；二者方便淨；三者福田淨。淨心悕望無上菩提，迴向善根漸漸增長，信樂修行勝妙純善，見人行者心生隨喜，日夜念念隨順正法隨覺隨觀，是名心淨。長夜修習精勤無間，復以此法轉授他人，見有授者隨喜讚善，見彼受行隨順訓導，亦以此法而自建立，是名方便淨。略說方便正起方便果，是名福田淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何報因？不害眾生無傷害心，是名壽因。施燈明淨物，是名色因。捨離憍慢，是名種性因。眾具惠施，是名自在因。離口四過，是名信言因。攝諸功德立大誓願，供養三寶及諸尊長，是名大力因。樂丈夫法、厭女人法，說丈夫法饒益他人，教令厭離女人之法，是名人因。眾生所作如法事中，隨其所能悉往營助，是名力因。如是八種是名報因。略說報因有三種勝，令報增上：一者心淨；二者方便淨；三者福田淨。淨心悕望無上菩提，迴向善根漸漸增長，信樂修行勝妙純善，見人行者心生隨喜，日夜念念隨順正法隨覺隨觀，是名心淨。長夜修習精勤無間，復以此法轉授他人，見有授者隨喜讚善，見彼受行隨順訓導，亦以此法而自建立，是名方便淨。略說方便正起方便果，是名福田淨。

云何報果？菩薩壽具足故，久修善法令諸眾生成就善根，是名壽具足果。菩薩色具足故，大眾愛樂；眾愛樂故，悉共宗敬樂聽所說，是名色具足果。菩薩種性具足故，眾所敬重供養讚歎，言必受行無所違犯，是名種性具足果。菩薩自在具足故，布施普攝成就眾生，是名自在具足果。菩薩信言具足故，常以愛語利益同事，攝取眾生化令成就，是名信言具足果。菩薩大力具足故，眾生所作悉能營助，眾生知恩咸來歸仰，凡出言教即皆承用，是名大力具足果。菩薩人具足故，男相成就，堪為一切功德法器，於一切方便一切知見得無所畏，於一切時自在遊處，一切眾生往來同事，人間曠野隨意無礙，是名人具足果。菩薩力具足故，精勤方便、堅固方便、速疾方便，修善無厭攝人不惓，是名力具足果。菩薩以此八種報果饒益眾生，自熟佛法隨順功德，菩薩住是報果，令諸眾生作所應作，眾生隨教各修所願。若菩薩雖自有力而彼不從，不名利他。若自無力而受化者順，亦不名利他。若自有力、受化者順，是二具足則能兼利。菩薩具足二法能自行佛法，以三乘法成就眾生，能自究竟無上菩提，眾生熟者令得解脫。是故菩薩住八種報果，乃能安樂一切眾生，一切眾生無際生死，從本已來空無義利，悉令不空獲大果實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何報果？菩薩壽具足故，久修善法令諸眾生成就善根，是名壽具足果。菩薩色具足故，大眾愛樂；眾愛樂故，悉共宗敬樂聽所說，是名色具足果。菩薩種性具足故，眾所敬重供養讚歎，言必受行無所違犯，是名種性具足果。菩薩自在具足故，布施普攝成就眾生，是名自在具足果。菩薩信言具足故，常以愛語利益同事，攝取眾生化令成就，是名信言具足果。菩薩大力具足故，眾生所作悉能營助，眾生知恩咸來歸仰，凡出言教即皆承用，是名大力具足果。菩薩人具足故，男相成就，堪為一切功德法器，於一切方便一切知見得無所畏，於一切時自在遊處，一切眾生往來同事，人間曠野隨意無礙，是名人具足果。菩薩力具足故，精勤方便、堅固方便、速疾方便，修善無厭攝人不惓，是名力具足果。菩薩以此八種報果饒益眾生，自熟佛法隨順功德，菩薩住是報果，令諸眾生作所應作，眾生隨教各修所願。若菩薩雖自有力而彼不從，不名利他。若自無力而受化者順，亦不名利他。若自有力、受化者順，是二具足則能兼利。菩薩具足二法能自行佛法，以三乘法成就眾生，能自究竟無上菩提，眾生熟者令得解脫。是故菩薩住八種報果，乃能安樂一切眾生，一切眾生無際生死，從本已來空無義利，悉令不空獲大果實。

云何為福？云何為智？檀波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜，是名為福。般若波羅蜜，是名為智。禪波羅蜜、毘梨耶波羅蜜，各有二分：一者福分；二者智分。依禪故修四無量等，是名福分；依禪故修陰界入巧便、處非處巧便，觀苦習滅道善不善法、有罪無罪法、下法上法、垢法淨法及諸緣起，皆能如實分別觀察，是名智分。依精進故，修行施戒四無量等，是名福分。依精進故，修聞思修惠，陰巧便等如前說，是名智分。如是福智略說六種，廣說則無量。云何福因、智因？福因、智因略說三種：一者得長養福智方便處欲；二者隨順近緣；三者本習福智近緣者，不住顛倒緣，住不顛倒緣。習近惡知識，倒說福智倒念倒受，是名住顛倒緣。與此相違淨分，名住不顛倒緣。離長養福智方便處欲障不起，是名為近。此三因不具者，福智不生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何為福？云何為智？檀波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜，是名為福。般若波羅蜜，是名為智。禪波羅蜜、毘梨耶波羅蜜，各有二分：一者福分；二者智分。依禪故修四無量等，是名福分；依禪故修陰界入巧便、處非處巧便，觀苦習滅道善不善法、有罪無罪法、下法上法、垢法淨法及諸緣起，皆能如實分別觀察，是名智分。依精進故，修行施戒四無量等，是名福分。依精進故，修聞思修惠，陰巧便等如前說，是名智分。如是福智略說六種，廣說則無量。云何福因、智因？福因、智因略說三種：一者得長養福智方便處欲；二者隨順近緣；三者本習福智近緣者，不住顛倒緣，住不顛倒緣。習近惡知識，倒說福智倒念倒受，是名住顛倒緣。與此相違淨分，名住不顛倒緣。離長養福智方便處欲障不起，是名為近。此三因不具者，福智不生。

云何福果、智果？菩薩依福故，為諸眾生於無窮生死備經眾苦，隨其所欲攝取眾生。菩薩依智故，攝受正福種種巧便，為諸眾生乃至無上菩提。如是略說福智有四種果，廣說則無量。若報、若報因、若報果，一切依福起，福依智起，此二具足最勝最上，得無上菩提；若福智不具，終不能得。是名菩薩因攝果攝自他利。云何此世他世自他利？現修福業獲如法財，宿善因緣今受果報，善能轉禪住此世樂，依於此世為利眾生，依於諸禪現法涅槃，如實世間出世間，向現法涅槃有為法，是名此世自利。即以此法教化眾生，是名此世他利。他世欲界身財乃至禪無色，生此世憂苦，思惟修習彼因，是名他世自他利。此世喜樂，思惟修身財因，乃至此世退分禪無色正受，是名此世他世自他利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何福果、智果？菩薩依福故，為諸眾生於無窮生死備經眾苦，隨其所欲攝取眾生。菩薩依智故，攝受正福種種巧便，為諸眾生乃至無上菩提。如是略說福智有四種果，廣說則無量。若報、若報因、若報果，一切依福起，福依智起，此二具足最勝最上，得無上菩提；若福智不具，終不能得。是名菩薩因攝果攝自他利。云何此世他世自他利？現修福業獲如法財，宿善因緣今受果報，善能轉禪住此世樂，依於此世為利眾生，依於諸禪現法涅槃，如實世間出世間，向現法涅槃有為法，是名此世自利。即以此法教化眾生，是名此世他利。他世欲界身財乃至禪無色，生此世憂苦，思惟修習彼因，是名他世自他利。此世喜樂，思惟修身財因，乃至此世退分禪無色正受，是名此世他世自他利。

云何畢竟不畢竟自他利？欲界身財有因有果，凡夫世俗淨有因有果，是名不畢竟自他利。一切煩惱畢竟滅，八正道及依此生世俗善法，是名畢竟自他利。畢竟不畢竟有三種：一者自性；二者退；三者受用果盡。自性者，涅槃畢竟，一切有為法不畢竟。八正道不退，受用果不盡畢竟。餘善有漏法退，受用果盡不畢竟。是名十種自他利，如是略說廣說。菩薩應當隨力修學，過去已學、未來當學，一切十種自他利，是名畢竟不畢竟自他利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何畢竟不畢竟自他利？欲界身財有因有果，凡夫世俗淨有因有果，是名不畢竟自他利。一切煩惱畢竟滅，八正道及依此生世俗善法，是名畢竟自他利。畢竟不畢竟有三種：一者自性；二者退；三者受用果盡。自性者，涅槃畢竟，一切有為法不畢竟。八正道不退，受用果不盡畢竟。餘善有漏法退，受用果盡不畢竟。是名十種自他利，如是略說廣說。菩薩應當隨力修學，過去已學、未來當學，一切十種自他利，是名畢竟不畢竟自他利。

菩薩地持方便處真實義品第四之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩地持方便處真實義品第四之一

云何真實義？略說二種：一者實法性；二者一切事法性。此二法性以種分別，復有四種：一者世間所知；二者學所知；三者煩惱障淨智所行處法；四者智障淨智所行處法。云何世間所知真實義耶？世間眾事，隨順俗數知見悉同，謂地即是地，非水非餘水火風。色聲香味觸乃至苦樂，略說此物即此物、非彼物，如是一切決定意解所行處事，世間本來自憶想知不從修習，是名世間所知真實義也。云何學所知真實義耶？如世智人，依現智比智及從師聞思量修學，彼決定智所行處事結集建立，是名學所知真實義也。云何煩惱障淨智所行處法真實義耶？一切聲聞緣覺無漏智、若無漏方便、若隨生世智修行境界，於彼智緣中煩惱障淨，未來世障畢竟不起，是名煩惱障淨智所行處法真實義也。所謂四聖諦苦集滅道，觀此四諦入無間等惠及無間等所起智慧，聲聞緣覺見陰離陰我不可得，諸行緣起生滅和合，陰與離陰無我人性修習知見。云何智障淨智所行處法真實義耶？智所知礙是名為障，彼智障解脫智修行境界，是名智障淨智所行處法真實義也。所謂諸佛菩薩入無我法，入已清淨，於一切法離言說自性、假名自性，離諸妄想平等大智修行境界，第一如實無上無邊，一切法擇永滅不起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何真實義？略說二種：一者實法性；二者一切事法性。此二法性以種分別，復有四種：一者世間所知；二者學所知；三者煩惱障淨智所行處法；四者智障淨智所行處法。云何世間所知真實義耶？世間眾事，隨順俗數知見悉同，謂地即是地，非水非餘水火風。色聲香味觸乃至苦樂，略說此物即此物、非彼物，如是一切決定意解所行處事，世間本來自憶想知不從修習，是名世間所知真實義也。云何學所知真實義耶？如世智人，依現智比智及從師聞思量修學，彼決定智所行處事結集建立，是名學所知真實義也。云何煩惱障淨智所行處法真實義耶？一切聲聞緣覺無漏智、若無漏方便、若隨生世智修行境界，於彼智緣中煩惱障淨，未來世障畢竟不起，是名煩惱障淨智所行處法真實義也。所謂四聖諦苦集滅道，觀此四諦入無間等惠及無間等所起智慧，聲聞緣覺見陰離陰我不可得，諸行緣起生滅和合，陰與離陰無我人性修習知見。云何智障淨智所行處法真實義耶？智所知礙是名為障，彼智障解脫智修行境界，是名智障淨智所行處法真實義也。所謂諸佛菩薩入無我法，入已清淨，於一切法離言說自性、假名自性，離諸妄想平等大智修行境界，第一如實無上無邊，一切法擇永滅不起。

又真實相建立二種：一者有性；二者無性。有性者，建立施設假名自性。久遠已來世間計著一切憶想虛妄根本，所謂是色，是受想行識，眼耳鼻舌身意、地水火風、色聲香味觸法乃至涅槃，如是世間假名有自性法，是名為有。無性者，色假名乃至涅槃假名，無事無依假名，所依一切悉無，是名為無。如上所說有無是二，俱離法相。所攝二法無有二，無二者是名中道，離於二邊是名無上。如是真實，是佛世尊淨智境界，是諸菩薩所應修學。若修學者，名為大智方便菩薩，當得阿耨多羅三藐三菩提。何以故？菩薩與空解脫相應，在於生死如實知生死，不於生死無常等行而生厭離，能成就佛法利益眾生。若不如實知生死者，不能捨離貪恚癡等一切煩惱。若不捨離則以染污受諸生死，以染污心受生死者不能成就佛法利益眾生。若於生死無常等行生厭離者，是菩薩疾得涅槃。疾得涅槃者，亦不能成就佛法利益眾生。云何能得阿耨多羅三藐三菩提？若空解脫相應菩薩，則不畏涅槃亦不求涅槃。若菩薩畏涅槃者不能滿足涅槃道，以畏涅槃故不見涅槃功德利益，不見涅槃功德利益，清淨信樂皆悉遠離。若菩薩求涅槃者，多修習故疾般涅槃。疾般涅槃者，不能成就佛法利益眾生。若於生死不如實知，則長受生死；若厭生死，則疾般涅槃。若畏涅槃者，不能滿足涅槃之道；若求涅槃多修習者，則疾般涅槃，當知是菩薩於阿耨多羅三藐三菩提無大方便。若於生死得如實知，則於生死心不染著，若於生死無常等行不厭離者不疾涅槃，不畏涅槃者則能滿足涅槃之道、深見涅槃功德利益。若不勤求疾涅槃者，當知是菩薩於阿耨多羅三藐三菩提有大方便，是大方便依第一空解脫，是故名為修第一空解脫菩薩最大方便，謂向如來無上大智故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又真實相建立二種：一者有性；二者無性。有性者，建立施設假名自性。久遠已來世間計著一切憶想虛妄根本，所謂是色，是受想行識，眼耳鼻舌身意、地水火風、色聲香味觸法乃至涅槃，如是世間假名有自性法，是名為有。無性者，色假名乃至涅槃假名，無事無依假名，所依一切悉無，是名為無。如上所說有無是二，俱離法相。所攝二法無有二，無二者是名中道，離於二邊是名無上。如是真實，是佛世尊淨智境界，是諸菩薩所應修學。若修學者，名為大智方便菩薩，當得阿耨多羅三藐三菩提。何以故？菩薩與空解脫相應，在於生死如實知生死，不於生死無常等行而生厭離，能成就佛法利益眾生。若不如實知生死者，不能捨離貪恚癡等一切煩惱。若不捨離則以染污受諸生死，以染污心受生死者不能成就佛法利益眾生。若於生死無常等行生厭離者，是菩薩疾得涅槃。疾得涅槃者，亦不能成就佛法利益眾生。云何能得阿耨多羅三藐三菩提？若空解脫相應菩薩，則不畏涅槃亦不求涅槃。若菩薩畏涅槃者不能滿足涅槃道，以畏涅槃故不見涅槃功德利益，不見涅槃功德利益，清淨信樂皆悉遠離。若菩薩求涅槃者，多修習故疾般涅槃。疾般涅槃者，不能成就佛法利益眾生。若於生死不如實知，則長受生死；若厭生死，則疾般涅槃。若畏涅槃者，不能滿足涅槃之道；若求涅槃多修習者，則疾般涅槃，當知是菩薩於阿耨多羅三藐三菩提無大方便。若於生死得如實知，則於生死心不染著，若於生死無常等行不厭離者不疾涅槃，不畏涅槃者則能滿足涅槃之道、深見涅槃功德利益。若不勤求疾涅槃者，當知是菩薩於阿耨多羅三藐三菩提有大方便，是大方便依第一空解脫，是故名為修第一空解脫菩薩最大方便，謂向如來無上大智故。