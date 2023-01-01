阿毘達磨藏顯宗論卷第三十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘達磨藏顯宗論卷第三十五

尊者眾賢造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者眾賢造

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

辯智品第八之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辯智品第八之一

如是已依諸道差別建立賢聖補特伽羅。所依道中作如是說，正見正智名無學支。故於此中應審思擇，為有慧見非智及有慧智非見，而別建立見智二支？亦有。云何？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是已依諸道差別建立賢聖補特伽羅。所依道中作如是說，正見正智名無學支。故於此中應審思擇，為有慧見非智及有慧智非見，而別建立見智二支？亦有。云何？頌曰：

聖慧忍非智， 盡無生非見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖慧忍非智， 盡無生非見，

餘二有漏慧， 皆智六見性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘二有漏慧， 皆智六見性。

論曰：慧有二種，有漏、無漏，唯無漏慧立以聖名。此聖慧中八忍非智性。所以者何？非決斷性故，唯決斷義是智義故。如何八忍不能決斷？自所斷疑得隨相續生故。或求見境意樂止息，加行奢緩說名為智。諸忍正起推度意樂，加行猛利故非智攝，而名見者，推度性故。盡及無生二智非見性，推度意樂一向止息故，所起加行極奢緩故，而名智者，決斷性故。所餘皆通智見二性，已斷自疑推度性故。謂前八忍盡無生餘，有學八智無學正見，一一皆通見智性攝。豈不忍餘諸無間道，亦自所治惑得隨生，無非正起推度意樂加行猛利，應非智攝；盡無生餘解脫道等，此相違故，皆應非見。此難不然，餘無間道無自品疑得隨相續生故。有漏無間不行諦理，與斷疑得非親違故。又彼唯見曾所見境，非如八忍，極違智故。餘解脫等非全息求，所起加行非極奢緩，以皆於後有所作故。由此一切皆通二種，並具推度決斷用故。諸有漏慧皆智性攝，於中唯六亦是見性，謂五染污見、世正見為六。有餘師說：能發身語五識所引，及命終時意識相應善有漏慧，亦非見性，外門轉故、如能引故、勢力劣故。此亦不然，不應許故、非決定故、契經說故。謂不應許，唯內門轉方是見性，勿聖慧中外身念住非見性攝。然契經說：於外身循身觀是見性攝。亦非決定如五識身所引意識。如是性轉，以彼善等所引意識有時亦是不善等故，由此不應所引意識同能引五識是無分別性。如契經說：有命終時得正見俱。善心心所故說所有意地善慧皆見性攝，於理為善。如是所說聖有漏慧，皆擇法故並慧性攝。智有幾種？相別云何？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：慧有二種，有漏、無漏，唯無漏慧立以聖名。此聖慧中八忍非智性。所以者何？非決斷性故，唯決斷義是智義故。如何八忍不能決斷？自所斷疑得隨相續生故。或求見境意樂止息，加行奢緩說名為智。諸忍正起推度意樂，加行猛利故非智攝，而名見者，推度性故。盡及無生二智非見性，推度意樂一向止息故，所起加行極奢緩故，而名智者，決斷性故。所餘皆通智見二性，已斷自疑推度性故。謂前八忍盡無生餘，有學八智無學正見，一一皆通見智性攝。豈不忍餘諸無間道，亦自所治惑得隨生，無非正起推度意樂加行猛利，應非智攝；盡無生餘解脫道等，此相違故，皆應非見。此難不然，餘無間道無自品疑得隨相續生故。有漏無間不行諦理，與斷疑得非親違故。又彼唯見曾所見境，非如八忍，極違智故。餘解脫等非全息求，所起加行非極奢緩，以皆於後有所作故。由此一切皆通二種，並具推度決斷用故。諸有漏慧皆智性攝，於中唯六亦是見性，謂五染污見、世正見為六。有餘師說：能發身語五識所引，及命終時意識相應善有漏慧，亦非見性，外門轉故、如能引故、勢力劣故。此亦不然，不應許故、非決定故、契經說故。謂不應許，唯內門轉方是見性，勿聖慧中外身念住非見性攝。然契經說：於外身循身觀是見性攝。亦非決定如五識身所引意識。如是性轉，以彼善等所引意識有時亦是不善等故，由此不應所引意識同能引五識是無分別性。如契經說：有命終時得正見俱。善心心所故說所有意地善慧皆見性攝，於理為善。如是所說聖有漏慧，皆擇法故並慧性攝。智有幾種？相別云何？頌曰：

智十總有二， 有漏無漏別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智十總有二， 有漏無漏別，

有漏稱世俗， 無漏名法類。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有漏稱世俗， 無漏名法類。

世俗遍為境， 法智及類智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世俗遍為境， 法智及類智，

如次欲上界， 苦等諦為境。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如次欲上界， 苦等諦為境。

論曰：智有十種攝一切智，一世俗智、二法智、三類智、四苦智、五集智、六滅智、七道智、八他心智、九盡智、十無生智。如是十智總唯二種，有漏、無漏性差別故。如是二智相別有三，謂世俗智、法智、類智。前有漏智總名世俗，瓶衣等物性可毀壞，顯在俗情故名世俗。此智多取世俗境故，多順世間俗事轉故，從多建立世俗智名。非無取勝義、順勝義事轉，然是愛境，無勝功能息內眾惑，故非無漏。惑覆出世引發世間，得世俗名。體即無智，智隨屬彼，得彼智名。意顯此名目有漏智。有說諸趣名為世俗，此智多是往諸趣因，從果為名名世俗智。有說此智無始時來，生死身中顯現而轉，由此故立世俗智名。或諸有中隨流無絕，名世俗智，以一切時隨順諸有相續轉故。或復此智於一切境能遍映發，得世俗名，獨能遍緣一切法故。後無漏智分為二種，法、類二名所目別故。此二名義，如前已釋。是名二智，相別成三。定心相應聖行相轉，有漏無漏二智何別？無漏於境行相明利，彼有漏智與此相違。如朅地羅餘木二炭，於所燒煉勢用不同。及勝劣香能熏用別，炎鐵草火熱勢有殊，二智相望差別亦爾。或俗智後起增上慢，無漏不然，故有差別。又世俗智與法類智，境有寬陜故有差別。謂世俗智遍以一切有為無為為所緣境。以契經說：有善俗智能遍知苦，廣說乃至遍知虛空非擇滅故。亦有以非我行相總緣一切法為境，以契經說：諸行非常、一切法非我、涅槃寂靜故。法智但緣欲界四諦，類智能通緣上二界四諦。由此三智境有差別。即於如是三種智中，頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：智有十種攝一切智，一世俗智、二法智、三類智、四苦智、五集智、六滅智、七道智、八他心智、九盡智、十無生智。如是十智總唯二種，有漏、無漏性差別故。如是二智相別有三，謂世俗智、法智、類智。前有漏智總名世俗，瓶衣等物性可毀壞，顯在俗情故名世俗。此智多取世俗境故，多順世間俗事轉故，從多建立世俗智名。非無取勝義、順勝義事轉，然是愛境，無勝功能息內眾惑，故非無漏。惑覆出世引發世間，得世俗名。體即無智，智隨屬彼，得彼智名。意顯此名目有漏智。有說諸趣名為世俗，此智多是往諸趣因，從果為名名世俗智。有說此智無始時來，生死身中顯現而轉，由此故立世俗智名。或諸有中隨流無絕，名世俗智，以一切時隨順諸有相續轉故。或復此智於一切境能遍映發，得世俗名，獨能遍緣一切法故。後無漏智分為二種，法、類二名所目別故。此二名義，如前已釋。是名二智，相別成三。定心相應聖行相轉，有漏無漏二智何別？無漏於境行相明利，彼有漏智與此相違。如朅地羅餘木二炭，於所燒煉勢用不同。及勝劣香能熏用別，炎鐵草火熱勢有殊，二智相望差別亦爾。或俗智後起增上慢，無漏不然，故有差別。又世俗智與法類智，境有寬陜故有差別。謂世俗智遍以一切有為無為為所緣境。以契經說：有善俗智能遍知苦，廣說乃至遍知虛空非擇滅故。亦有以非我行相總緣一切法為境，以契經說：諸行非常、一切法非我、涅槃寂靜故。法智但緣欲界四諦，類智能通緣上二界四諦。由此三智境有差別。即於如是三種智中，頌曰：

法類由境別， 立苦等四名， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法類由境別， 立苦等四名，

皆通盡無生， 初唯苦集類。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆通盡無生， 初唯苦集類。

論曰：法智、類智由境差別，分為苦集滅道四智。何緣俗智亦緣苦等、作苦等行相，而非苦等智？由彼先以苦等行相觀苦等已，後時復容觀苦等境為樂等故。又得如是世俗智已，後緣諦疑容現行故。如是六智若無學攝，非見性者，名盡、無生。此二初生唯苦集類，以緣苦集六種行相、緣有頂蘊為境界故。金剛喻定若緣苦集，與此境同，緣滅道異。若爾，豈不至教相違，如說於盡有初智生，從此無間能自了達。無違教失，此於盡言是有第七聲，非境第七故，謂有煩惱無餘盡故，有初智生非此智生。緣盡為境，何所違害？彼言意顯有惑身中無此智生，要有惑盡。於前所說九種智中，頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：法智、類智由境差別，分為苦集滅道四智。何緣俗智亦緣苦等、作苦等行相，而非苦等智？由彼先以苦等行相觀苦等已，後時復容觀苦等境為樂等故。又得如是世俗智已，後緣諦疑容現行故。如是六智若無學攝，非見性者，名盡、無生。此二初生唯苦集類，以緣苦集六種行相、緣有頂蘊為境界故。金剛喻定若緣苦集，與此境同，緣滅道異。若爾，豈不至教相違，如說於盡有初智生，從此無間能自了達。無違教失，此於盡言是有第七聲，非境第七故，謂有煩惱無餘盡故，有初智生非此智生。緣盡為境，何所違害？彼言意顯有惑身中無此智生，要有惑盡。於前所說九種智中，頌曰：

法類道世俗， 有成他心智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法類道世俗， 有成他心智，

於勝地根位， 去來世不知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於勝地根位， 去來世不知。

法類不相知， 聲聞麟喻佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法類不相知， 聲聞麟喻佛，

如次知見道， 二三念一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如次知見道， 二三念一切。

論曰：有法、類、道及世俗智成他心智，餘則不然。豈不道智離法類無，應但言二成他心智？理實如是，為顯他心智但知同類境，故作是言。謂為顯成此法類智，知他無漏心心所法，是道智攝，非苦集智，以無漏智決定不能知他有漏心心所故。他身無漏心心所法，細故勝故，非己有漏他心智境。其理可然。何緣己身無漏他心智，不能知他有漏心心所？於有漏境無漏智生，行相所緣異此智故。謂無漏智緣有漏時，必是總緣厭背行相，是故決定不能別緣他心心所成他心智。以諸聖智緣有漏時，必於所緣深生厭背，樂總棄捨不樂別觀，緣無漏時生欣樂故。既總觀已亦樂別觀，如有見聞非所愛事，總緣便捨不樂別緣。於所愛中則不如是，總見聞已亦樂別緣，是故於他有漏心等，必無聖智一一別觀，成緣有漏心無漏他心智，以他心智決定於他心心所法別別知故。豈不亦有三念住攝？苦集忍智雖有，而非但緣一法，緣多體故。又他心智有決定相，謂不知勝去來二世，并法類品不互相知。勝復有三，謂地、根、位。地謂下地智不知上地心，義唯能知自地下地。根謂信解、時解脫根知，不知見至、不時解脫心。位謂不還聲聞應果獨覺大覺，前前位智不知後後勝位者心，義唯能知自下根位。然他心智及所知境，根地既殊，知亦有異。所知有漏心心所法，曾未曾得各有十五。謂欲四靜慮，各下中上根能知，但除欲界三品。曾未曾得各有十二，所知無漏及彼能知，皆除欲三各有十二。且諸有漏曾未曾得，下根所攝他心智生，隨其所應能知下地三根心品、自地下根，中品亦知自地中品，上品總了自下地三。無漏下根他心智起，唯知自地下地下根，中亦知中，上兼知上。何緣有漏無漏智生，知下地心多少有異？有漏三品可一身成，無漏隨根立聖差別，尚無有一成二品根況有成三，故有差別。如何說一補特伽羅成九品道斷九品惑？此道差別非根有異，由因漸長後道轉增，如次能令多品惑斷。或諸種性各有九品，成一九品，必不成餘。故前後言，無相違失。故依上地起下根心，有上根心依下地起，地根互勝必不相知，地位位根相對亦爾。此他心智不知去來，本為知能緣心心所法故。法類二品不互相知，此二如次以欲上界全分對治為所緣故。此他心智見道中無，總觀諦理極速轉故，然皆容作他心智境。三乘聖者起此智時，中下二乘必須加行，聲聞加行或上或中，麟喻但須下品加行，佛無加行隨欲現前。若諸有情將入見道，聲聞獨覺預修加行，為欲知彼見道位心。彼諸有情入見道位，聲聞法分加行若滿，知彼見道初二念心。若為更知類分心故，別修加行至加行滿，彼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：有法、類、道及世俗智成他心智，餘則不然。豈不道智離法類無，應但言二成他心智？理實如是，為顯他心智但知同類境，故作是言。謂為顯成此法類智，知他無漏心心所法，是道智攝，非苦集智，以無漏智決定不能知他有漏心心所故。他身無漏心心所法，細故勝故，非己有漏他心智境。其理可然。何緣己身無漏他心智，不能知他有漏心心所？於有漏境無漏智生，行相所緣異此智故。謂無漏智緣有漏時，必是總緣厭背行相，是故決定不能別緣他心心所成他心智。以諸聖智緣有漏時，必於所緣深生厭背，樂總棄捨不樂別觀，緣無漏時生欣樂故。既總觀已亦樂別觀，如有見聞非所愛事，總緣便捨不樂別緣。於所愛中則不如是，總見聞已亦樂別緣，是故於他有漏心等，必無聖智一一別觀，成緣有漏心無漏他心智，以他心智決定於他心心所法別別知故。豈不亦有三念住攝？苦集忍智雖有，而非但緣一法，緣多體故。又他心智有決定相，謂不知勝去來二世，并法類品不互相知。勝復有三，謂地、根、位。地謂下地智不知上地心，義唯能知自地下地。根謂信解、時解脫根知，不知見至、不時解脫心。位謂不還聲聞應果獨覺大覺，前前位智不知後後勝位者心，義唯能知自下根位。然他心智及所知境，根地既殊，知亦有異。所知有漏心心所法，曾未曾得各有十五。謂欲四靜慮，各下中上根能知，但除欲界三品。曾未曾得各有十二，所知無漏及彼能知，皆除欲三各有十二。且諸有漏曾未曾得，下根所攝他心智生，隨其所應能知下地三根心品、自地下根，中品亦知自地中品，上品總了自下地三。無漏下根他心智起，唯知自地下地下根，中亦知中，上兼知上。何緣有漏無漏智生，知下地心多少有異？有漏三品可一身成，無漏隨根立聖差別，尚無有一成二品根況有成三，故有差別。如何說一補特伽羅成九品道斷九品惑？此道差別非根有異，由因漸長後道轉增，如次能令多品惑斷。或諸種性各有九品，成一九品，必不成餘。故前後言，無相違失。故依上地起下根心，有上根心依下地起，地根互勝必不相知，地位位根相對亦爾。此他心智不知去來，本為知能緣心心所法故。法類二品不互相知，此二如次以欲上界全分對治為所緣故。此他心智見道中無，總觀諦理極速轉故，然皆容作他心智境。三乘聖者起此智時，中下二乘必須加行，聲聞加行或上或中，麟喻但須下品加行，佛無加行隨欲現前。若諸有情將入見道，聲聞獨覺預修加行，為欲知彼見道位心。彼諸有情入見道位，聲聞法分加行若滿，知彼見道初二念心。若為更知類分心故，別修加行至加行滿，彼

已度至第十六心。雖知此心非知見道，是故說彼唯知二念。麟喻法分加行若滿，知彼見道初二念心。若為更知類分心故，別修加行至加行滿，知彼第八集類智心。有餘師言：知第十五。有說麟喻知四剎那，謂初二心第八十四。此言應理。所以者何？許從知初二念心已，唯隔五念知第八心。若復更修法分加行，經五念頃加行應成，何不許知第十四念。有餘亦說：知四剎那，謂初二心第十一二。佛於一切殊勝功德隨欲現前，心自在故，於十五念能次第知。以佛世尊三無數劫精勤修習無量資糧，故獲難思殊勝妙智，具大勢用隨欲能知，雖此智生亦知心所。然修加行本為知心，如空處等名他心智。脇尊者曰：引此智生，要先知心後方知所，從初但立他心智名。引此智時修何加行？先應觀察身之顯形，所樂言音表心差別。謂彼行者初修業時，為欲審知他心差別，先審觀察自身顯形，所樂言音因何有別，遂知顯等差別由心。次復審觀他身顯等，亦由心異有差別生。由此後時離欲身意，調柔清淨引勝定生，依定發生有威德智，此智真實照見他心。如明珠中種種色縷，差別之相了然可得，是名脩世俗他心智加行。若修無漏他心智時，以觀非常等苦智為加行，此加行位通緣色心，至成滿時緣心非色。又加行位緣自他心，至成滿時緣他非自。盡無生智二相何別？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已度至第十六心。雖知此心非知見道，是故說彼唯知二念。麟喻法分加行若滿，知彼見道初二念心。若為更知類分心故，別修加行至加行滿，知彼第八集類智心。有餘師言：知第十五。有說麟喻知四剎那，謂初二心第八十四。此言應理。所以者何？許從知初二念心已，唯隔五念知第八心。若復更修法分加行，經五念頃加行應成，何不許知第十四念。有餘亦說：知四剎那，謂初二心第十一二。佛於一切殊勝功德隨欲現前，心自在故，於十五念能次第知。以佛世尊三無數劫精勤修習無量資糧，故獲難思殊勝妙智，具大勢用隨欲能知，雖此智生亦知心所。然修加行本為知心，如空處等名他心智。脇尊者曰：引此智生，要先知心後方知所，從初但立他心智名。引此智時修何加行？先應觀察身之顯形，所樂言音表心差別。謂彼行者初修業時，為欲審知他心差別，先審觀察自身顯形，所樂言音因何有別，遂知顯等差別由心。次復審觀他身顯等，亦由心異有差別生。由此後時離欲身意，調柔清淨引勝定生，依定發生有威德智，此智真實照見他心。如明珠中種種色縷，差別之相了然可得，是名脩世俗他心智加行。若修無漏他心智時，以觀非常等苦智為加行，此加行位通緣色心，至成滿時緣心非色。又加行位緣自他心，至成滿時緣他非自。盡無生智二相何別？頌曰：

智於四聖諦， 知我已知等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智於四聖諦， 知我已知等，

不應更知等， 如次盡無生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不應更知等， 如次盡無生。

論曰：如本論說：云何盡智？謂無學位。若正自知，我已知苦、我已斷集、我已證滅、我已修道。由此所有智見明覺解慧光觀，是名盡智。云何無生智？謂正自知，我已知苦不應更知，廣說乃至我已修道不應更修。由此所有，廣說乃至是名無生智。由本意樂二智轉時，力能引起如是解智，非於無漏二智轉時作如是解，無分別故。謂出二智後得智中，方作如是二類分別。此二分別二智後生，是盡無生力所引故，此二俗智是彼士用果故。舉二果表二智差別，理必應然，說由此故。依為此義，說由此聲，即是為此所有智義。不爾應言，如是所有諸觀行者，本修行時定起如斯要期意樂，謂我當證阿羅漢時，要應起此自審察智。故今出觀，此智必生。為令此生所起之智，隨應建立盡無生名。即後智生所依止義，故言此釋理必應然。如是十智互相攝者，謂世俗智攝一全一少分，法類智各攝一全七少分，苦集滅智各攝一全四少分，道智攝一全五少分，他心智攝一全四少分，盡無生智各攝一全六少分。何緣二智建立為十？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：如本論說：云何盡智？謂無學位。若正自知，我已知苦、我已斷集、我已證滅、我已修道。由此所有智見明覺解慧光觀，是名盡智。云何無生智？謂正自知，我已知苦不應更知，廣說乃至我已修道不應更修。由此所有，廣說乃至是名無生智。由本意樂二智轉時，力能引起如是解智，非於無漏二智轉時作如是解，無分別故。謂出二智後得智中，方作如是二類分別。此二分別二智後生，是盡無生力所引故，此二俗智是彼士用果故。舉二果表二智差別，理必應然，說由此故。依為此義，說由此聲，即是為此所有智義。不爾應言，如是所有諸觀行者，本修行時定起如斯要期意樂，謂我當證阿羅漢時，要應起此自審察智。故今出觀，此智必生。為令此生所起之智，隨應建立盡無生名。即後智生所依止義，故言此釋理必應然。如是十智互相攝者，謂世俗智攝一全一少分，法類智各攝一全七少分，苦集滅智各攝一全四少分，道智攝一全五少分，他心智攝一全四少分，盡無生智各攝一全六少分。何緣二智建立為十？頌曰：

由自性對治， 行相行相境， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由自性對治， 行相行相境，

加行辦因圓， 故建立十智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 加行辦因圓， 故建立十智。

論曰：由七緣故，立二為十：一、自性故立世俗智，以世俗智為自性故。二、對治故立法類智，全能對治欲上界故。三、行相故立苦集智，此二智境體無別故。四、行相境故立滅道智，此二行相境俱有別故。五、加行故立他心智，非此不知他心所法，本修加行為知他心，雖成滿時亦知心所，而約加行故立他心智名。加行如前已具分別。六、事辦故建立盡智，事辦身中定初生故。七、因圓故立無生智，一切聖道為因生故。謂有盡智非無生智為因故生，無無生智不以盡智為因故起。如上既言法智類智，全能對治欲上界法、為有少分治上欲耶？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：由七緣故，立二為十：一、自性故立世俗智，以世俗智為自性故。二、對治故立法類智，全能對治欲上界故。三、行相故立苦集智，此二智境體無別故。四、行相境故立滅道智，此二行相境俱有別故。五、加行故立他心智，非此不知他心所法，本修加行為知他心，雖成滿時亦知心所，而約加行故立他心智名。加行如前已具分別。六、事辦故建立盡智，事辦身中定初生故。七、因圓故立無生智，一切聖道為因生故。謂有盡智非無生智為因故生，無無生智不以盡智為因故起。如上既言法智類智，全能對治欲上界法、為有少分治上欲耶？頌曰：

緣滅道法智， 於修道位中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緣滅道法智， 於修道位中，

兼治上修斷， 類無能治欲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 兼治上修斷， 類無能治欲。

論曰：修道所攝滅道法智，兼能對治上界修斷。望欲界法，四諦法智全能對治。於欲見斷，法智亦為持對治故，能治所治皆得全名，望上俱缺俱名少分。何緣唯有滅道法智兼治上界，非苦集耶？所緣寂靜出離同故。謂欲上滅及能治道，展轉相望相無別故。以諸擇滅皆善皆常，一切聖道皆能出離，所緣苦集欲上不同，少多細麁上下別故。又苦集智，緣所厭境，無容厭彼於此離貪。理厭此地時，斷此地煩惱。若許異厭異離貪，應異離貪異解脫。若許不厭色無色界而能離彼界貪，習厭離貪理則應壞。滅道二智，不緣厭境，緣下治上亦無過失。又如不淨觀及欣涅槃欲，謂不淨觀緣欲界境，唯能令心厭背欲界。欣涅槃欲現在前時，普能令心厭背三界。如是緣欲苦集智生，唯能令心離欲界染，緣欲界法滅道智生，普能令心離三界染。故許滅道法智品增，乃至得成金剛喻定。由此大聖妙善了知，依全治門立法類智，法智少分有治上能，類智必無能治欲界，要於自界所作已周，方可兼為他界所作，非諸類智己事成時、他事未成，有須助義，故無類智治欲界法。豈不第十六道類智生，乘此便則能治欲界惑？將斷欲惑，類智不行。設許現行，由自界障所拘礙故，必無勢力能助成他法智所作，由此類智無能治欲。於此十智中，誰有何行相？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：修道所攝滅道法智，兼能對治上界修斷。望欲界法，四諦法智全能對治。於欲見斷，法智亦為持對治故，能治所治皆得全名，望上俱缺俱名少分。何緣唯有滅道法智兼治上界，非苦集耶？所緣寂靜出離同故。謂欲上滅及能治道，展轉相望相無別故。以諸擇滅皆善皆常，一切聖道皆能出離，所緣苦集欲上不同，少多細麁上下別故。又苦集智，緣所厭境，無容厭彼於此離貪。理厭此地時，斷此地煩惱。若許異厭異離貪，應異離貪異解脫。若許不厭色無色界而能離彼界貪，習厭離貪理則應壞。滅道二智，不緣厭境，緣下治上亦無過失。又如不淨觀及欣涅槃欲，謂不淨觀緣欲界境，唯能令心厭背欲界。欣涅槃欲現在前時，普能令心厭背三界。如是緣欲苦集智生，唯能令心離欲界染，緣欲界法滅道智生，普能令心離三界染。故許滅道法智品增，乃至得成金剛喻定。由此大聖妙善了知，依全治門立法類智，法智少分有治上能，類智必無能治欲界，要於自界所作已周，方可兼為他界所作，非諸類智己事成時、他事未成，有須助義，故無類智治欲界法。豈不第十六道類智生，乘此便則能治欲界惑？將斷欲惑，類智不行。設許現行，由自界障所拘礙故，必無勢力能助成他法智所作，由此類智無能治欲。於此十智中，誰有何行相？頌曰：

法智及類智， 行相俱十六， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法智及類智， 行相俱十六，

俗智此及餘， 四諦智各四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 俗智此及餘， 四諦智各四。

他心智無漏， 唯四謂緣道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 他心智無漏， 唯四謂緣道，

有漏自相緣， 俱但緣一事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有漏自相緣， 俱但緣一事。

盡無生十四， 謂離空非我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盡無生十四， 謂離空非我。

論曰：法智類智一一具有非常苦等十六行相，十六行相後當廣釋。世智有此及更有餘，能緣一切法自共相等故。謂世俗智，或有具作十六行相，如於煖頂忍等位中；或有不具，如世第一重三摩地，及現觀邊世俗智等。或有別作非聖行相，如不淨觀、息念、慈等。諸世俗智行相無邊，苦等四智一一各有緣自諦境四種行相。他心智中，若無漏者，唯有緣道四種行相，此即道智一分攝故；若有漏者，取自所緣心心所法自相境故，如境自相行相亦爾，故此非前十六所攝。如是二種於一切時，一念但緣一事為境，謂緣心時不緣心所，緣受等時不緣想等。若爾，何故薄伽梵說：如實了知有貪心等。非俱時取貪等及心，如不俱時取衣及垢。如何他心智有行相所緣，而說不觀所緣行相？以不觀他心所緣行相故。謂但知彼有染等心，不知彼心所染色等，亦不知彼能緣行相。不爾他心智應亦緣色等，又亦應有能自緣失，無漏他心智應緣苦等境，是則亦應許空無相相應。既不許然，知不觀二。諸他心智有決定相。謂唯能取欲色界繫及非所繫他相續中現在同類心心所法一實自相為所緣境，空無相不相應，盡無生所不攝，不在見道、無間道中，餘所不遮。如應容有盡無生智，除空非我，各具有餘十四行相。由與出觀心轉相違，故在觀中無二行相。謂從二智出觀後時，必自了知我生盡等。此中意說盡無生智，雖是勝義而涉世俗，我生盡等是世俗故。空非我是勝義，必涉勝義，此觀後決了知空非我故，由此二智離空非我。為有無漏越此十六，更是所餘行相攝不？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：法智類智一一具有非常苦等十六行相，十六行相後當廣釋。世智有此及更有餘，能緣一切法自共相等故。謂世俗智，或有具作十六行相，如於煖頂忍等位中；或有不具，如世第一重三摩地，及現觀邊世俗智等。或有別作非聖行相，如不淨觀、息念、慈等。諸世俗智行相無邊，苦等四智一一各有緣自諦境四種行相。他心智中，若無漏者，唯有緣道四種行相，此即道智一分攝故；若有漏者，取自所緣心心所法自相境故，如境自相行相亦爾，故此非前十六所攝。如是二種於一切時，一念但緣一事為境，謂緣心時不緣心所，緣受等時不緣想等。若爾，何故薄伽梵說：如實了知有貪心等。非俱時取貪等及心，如不俱時取衣及垢。如何他心智有行相所緣，而說不觀所緣行相？以不觀他心所緣行相故。謂但知彼有染等心，不知彼心所染色等，亦不知彼能緣行相。不爾他心智應亦緣色等，又亦應有能自緣失，無漏他心智應緣苦等境，是則亦應許空無相相應。既不許然，知不觀二。諸他心智有決定相。謂唯能取欲色界繫及非所繫他相續中現在同類心心所法一實自相為所緣境，空無相不相應，盡無生所不攝，不在見道、無間道中，餘所不遮。如應容有盡無生智，除空非我，各具有餘十四行相。由與出觀心轉相違，故在觀中無二行相。謂從二智出觀後時，必自了知我生盡等。此中意說盡無生智，雖是勝義而涉世俗，我生盡等是世俗故。空非我是勝義，必涉勝義，此觀後決了知空非我故，由此二智離空非我。為有無漏越此十六，更是所餘行相攝不？頌曰：

淨無越十六， 餘說有論故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨無越十六， 餘說有論故。

論曰：對法諸師有一類說，無越十六無漏行相，離此所餘不可得故。豈不有說盡無生智，必自了知我生盡等？此不相違，前已說故。謂前已說無漏觀後，世俗智中作此行相，非無漏智。此行相轉由盡無生引起俗智，推功於本，言彼了知，故許此智離空非我，本意樂力令此二智後必引生我生盡等，非由觀內此行相轉，令於後時起此行相。我等行相觀內雖無，而由不遇自證解脫。義言此位必已應有我生盡等行相勢分，由先世俗行相引生，能引後時世俗行相，故離十四無盡無生。若謂此應言離十六無者，此不應理，除十四餘有盡無生，非極成故。謂離十四，有依密說，計我生盡等，為盡無生智，遮彼故說離十四無。餘不極成，寧對遮此。若爾，既有無漏他心智，應越十六有無漏行相，謂他心智皆以一實自相為境，道等行相皆以聚集共相為境，彼此既殊，知離十六決定別有無漏行相，非定許故。所難不然，謂我所宗非決定許共相行相但緣聚集，許有受心二念住故，如觀一受體是非常，此智生時以共相行相觀一實自相為境極成。如是寧不許無漏他心智，以共相行相緣一實自相，謂知他心是真道等，即緣一實是道等相。若謂應如受心念住，總緣三世所有受心為非常等共相行相，無漏他心智亦總緣三世他無漏心等為道等行相，便違自宗。他心智起，唯緣現在一實自相，此亦不然，加行異故。此智加行，為欲知他現能緣心有貪等別，修非常等念住加行，為總厭背諸有漏法。由前加行勢力有殊，至成滿時現總緣別，是故無有應相例過。若謂非常非受自體，故應觀受為非常時。非緣一實自相為境，寧可引此喻他心智？則彼應許受非非常，不應於受起非常觀。如受與心其體各別，必定無有觀受為心。雖即觀受以為非常，而無一物有多體過。領納非常，體無別故，如損益等非離領納。所餘行相，餘法亦然。若爾，應與至教相違。如說於身住循身觀應言法智，乃至廣說。又說觀老死，應言是四智。俱不相違，且初所說非顯法智等。離十六行相住循身觀，觀身為身，但如實觀為非常等。我先已許共相行相，亦以一實自相為境，故彼所說於我無違。後老死聲總目取蘊。觀五取蘊為非常等，是四智攝，何所相違？若爾，如說受樂受時，如實了知受於樂受。如何是法類世俗道智攝？此應思擇，受現在時必不了知，不自緣故。亦不可說了知去來，去來不名受樂時故。而契經說：受樂受時，如實了知受於樂受。故知此說別有密意。釋此密意，如盡無生，謂出觀後時，方起此行相。故無漏行相越十六外無。有一類言，有越十六，本論說故。如本論言：頗有不繫心能了別欲界 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：對法諸師有一類說，無越十六無漏行相，離此所餘不可得故。豈不有說盡無生智，必自了知我生盡等？此不相違，前已說故。謂前已說無漏觀後，世俗智中作此行相，非無漏智。此行相轉由盡無生引起俗智，推功於本，言彼了知，故許此智離空非我，本意樂力令此二智後必引生我生盡等，非由觀內此行相轉，令於後時起此行相。我等行相觀內雖無，而由不遇自證解脫。義言此位必已應有我生盡等行相勢分，由先世俗行相引生，能引後時世俗行相，故離十四無盡無生。若謂此應言離十六無者，此不應理，除十四餘有盡無生，非極成故。謂離十四，有依密說，計我生盡等，為盡無生智，遮彼故說離十四無。餘不極成，寧對遮此。若爾，既有無漏他心智，應越十六有無漏行相，謂他心智皆以一實自相為境，道等行相皆以聚集共相為境，彼此既殊，知離十六決定別有無漏行相，非定許故。所難不然，謂我所宗非決定許共相行相但緣聚集，許有受心二念住故，如觀一受體是非常，此智生時以共相行相觀一實自相為境極成。如是寧不許無漏他心智，以共相行相緣一實自相，謂知他心是真道等，即緣一實是道等相。若謂應如受心念住，總緣三世所有受心為非常等共相行相，無漏他心智亦總緣三世他無漏心等為道等行相，便違自宗。他心智起，唯緣現在一實自相，此亦不然，加行異故。此智加行，為欲知他現能緣心有貪等別，修非常等念住加行，為總厭背諸有漏法。由前加行勢力有殊，至成滿時現總緣別，是故無有應相例過。若謂非常非受自體，故應觀受為非常時。非緣一實自相為境，寧可引此喻他心智？則彼應許受非非常，不應於受起非常觀。如受與心其體各別，必定無有觀受為心。雖即觀受以為非常，而無一物有多體過。領納非常，體無別故，如損益等非離領納。所餘行相，餘法亦然。若爾，應與至教相違。如說於身住循身觀應言法智，乃至廣說。又說觀老死，應言是四智。俱不相違，且初所說非顯法智等。離十六行相住循身觀，觀身為身，但如實觀為非常等。我先已許共相行相，亦以一實自相為境，故彼所說於我無違。後老死聲總目取蘊。觀五取蘊為非常等，是四智攝，何所相違？若爾，如說受樂受時，如實了知受於樂受。如何是法類世俗道智攝？此應思擇，受現在時必不了知，不自緣故。亦不可說了知去來，去來不名受樂時故。而契經說：受樂受時，如實了知受於樂受。故知此說別有密意。釋此密意，如盡無生，謂出觀後時，方起此行相。故無漏行相越十六外無。有一類言，有越十六，本論說故。如本論言：頗有不繫心能了別欲界

繫法耶？曰：能了別，謂非常故、苦故、空故、非我故、因故、集故、生故、緣故，有是處、有是事。如理所引了別，此證不成，迷論意故。論顯不繫行相眾多，於中有緣欲界繫者，依容有說有是處言、有是事言，顯無顛倒即由此故，餘無此言。謂彼論中復作是說：頗有見斷心能了別欲界繫法耶？曰：能了別，謂我故、我所故、斷故、常故、無因故、無作故、損減故、尊故、勝故、上故、第一故、能清淨故、能解脫故、能出離故、惑故、疑故、猶豫故、貪故、瞋故、慢故、癡故。不如理所引了別，除此無容有餘行相，由此不說有是處言；由皆顛倒轉，不言有是事。故淨行相無越十六，理教無違，不可傾動。所言行相有十六者，為但名別？實亦有異？何謂行相？能行所行。頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 繫法耶？曰：能了別，謂非常故、苦故、空故、非我故、因故、集故、生故、緣故，有是處、有是事。如理所引了別，此證不成，迷論意故。論顯不繫行相眾多，於中有緣欲界繫者，依容有說有是處言、有是事言，顯無顛倒即由此故，餘無此言。謂彼論中復作是說：頗有見斷心能了別欲界繫法耶？曰：能了別，謂我故、我所故、斷故、常故、無因故、無作故、損減故、尊故、勝故、上故、第一故、能清淨故、能解脫故、能出離故、惑故、疑故、猶豫故、貪故、瞋故、慢故、癡故。不如理所引了別，除此無容有餘行相，由此不說有是處言；由皆顛倒轉，不言有是事。故淨行相無越十六，理教無違，不可傾動。所言行相有十六者，為但名別？實亦有異？何謂行相？能行所行。頌曰：

行相實十六， 此體唯是慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行相實十六， 此體唯是慧，

能行有所緣， 所行諸有法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能行有所緣， 所行諸有法。

論曰：有說行相名雖十六，實事唯七。緣苦諦境治四倒故，名實俱四；緣三諦境，名四實一。如是說者，實亦十六，所治所行相有別故。言所對治相有別者，為治常見故修非常行相，為治樂諸行故修苦行相，為治我所見故修空行相，為治我見故修非我行相，為治無因論故修因行相，為治自在等一因論故修集行相，為治轉變因常因論故修生行相，為治知為先能生論故修緣行相，為治歸自在為涅槃論顯諸蘊永滅是涅槃故修滅行相，為治執自體所有解脫是雜染惑苦不正見故修靜行相，為治執涅槃如被呪詛遂致殄滅是弊壞論故修妙行相，為治執解脫還退見故修離行相，為治執無解脫道故修道行相，為治苦行是真道見及謗真道是邪論故修如行相，為治不修道生死自淨及世間離染是真道故修行行相，為治甞遭不永離染道所誑惑於真聖道亦不敬故修出行相。言所行境相有別者，苦聖諦有四相：一非常、二苦、三空、四非我。有生滅故非常，逼迫性故、違聖心故苦，無主宰故空，違我相故非我。集聖諦有四相，一因、二集、三生、四緣。能生法故因，有多種故集，恒孳產故生，各別助故緣。滅聖諦有四相，一滅、二靜、三妙、四離。息眾苦故滅，三有為相三火滅故靜。有餘師說：眾苦息故靜，如說苾芻諸行皆苦，唯有涅槃最為寂靜。善故常故妙，一切災患永解脫故。極安隱故離。道聖諦有四相，一道、二如、三行、四出。能通尋求諸法性相至解脫故道，無倒轉故如，如實趣故行。有餘師說：定能趣故行。如說此道能至清淨，餘見必無至清淨理，一向趣故。決能至故出。如是所治及所行境，相有別故實有十六。如是行相以慧為體，謂唯諸慧於境相中簡擇而轉名為行相。豈不心心所皆名有行相，如是無慧與慧相應，如何可言慧有行相？非有行相。唯慧相應心等皆名有行相者，是心心所等於所緣品類相中有能取義。若依唯慧得行相名，則慧之餘心心所法，與行相等名有行相，如等漏故得有漏名，是與漏體同對治義。如是所餘心心所法，等與行相行於所緣，是俱時行無前後義。或心心所有行相者多，如已知根，總名有行相。或依無間亦說有聲，如有所依，故無有過。謂如心心所皆名有所依，意識相應諸心所法，與所依識亦俱時生，識之所依唯無間滅。有行相理應知亦然。無間滅慧於現何能？此於現有能如無間滅意。若爾，應受等得有受等名。許亦無違，然非所辯。慧及諸餘心心所法有所緣故皆是能行，此能行名應唯目慧行相體故，餘心心所既非行相，寧是能行？若謂所餘名能行者，以與行相相應起故，是則慧等與受相應，應名能受。雖有此語，而理不然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：有說行相名雖十六，實事唯七。緣苦諦境治四倒故，名實俱四；緣三諦境，名四實一。如是說者，實亦十六，所治所行相有別故。言所對治相有別者，為治常見故修非常行相，為治樂諸行故修苦行相，為治我所見故修空行相，為治我見故修非我行相，為治無因論故修因行相，為治自在等一因論故修集行相，為治轉變因常因論故修生行相，為治知為先能生論故修緣行相，為治歸自在為涅槃論顯諸蘊永滅是涅槃故修滅行相，為治執自體所有解脫是雜染惑苦不正見故修靜行相，為治執涅槃如被呪詛遂致殄滅是弊壞論故修妙行相，為治執解脫還退見故修離行相，為治執無解脫道故修道行相，為治苦行是真道見及謗真道是邪論故修如行相，為治不修道生死自淨及世間離染是真道故修行行相，為治甞遭不永離染道所誑惑於真聖道亦不敬故修出行相。言所行境相有別者，苦聖諦有四相：一非常、二苦、三空、四非我。有生滅故非常，逼迫性故、違聖心故苦，無主宰故空，違我相故非我。集聖諦有四相，一因、二集、三生、四緣。能生法故因，有多種故集，恒孳產故生，各別助故緣。滅聖諦有四相，一滅、二靜、三妙、四離。息眾苦故滅，三有為相三火滅故靜。有餘師說：眾苦息故靜，如說苾芻諸行皆苦，唯有涅槃最為寂靜。善故常故妙，一切災患永解脫故。極安隱故離。道聖諦有四相，一道、二如、三行、四出。能通尋求諸法性相至解脫故道，無倒轉故如，如實趣故行。有餘師說：定能趣故行。如說此道能至清淨，餘見必無至清淨理，一向趣故。決能至故出。如是所治及所行境，相有別故實有十六。如是行相以慧為體，謂唯諸慧於境相中簡擇而轉名為行相。豈不心心所皆名有行相，如是無慧與慧相應，如何可言慧有行相？非有行相。唯慧相應心等皆名有行相者，是心心所等於所緣品類相中有能取義。若依唯慧得行相名，則慧之餘心心所法，與行相等名有行相，如等漏故得有漏名，是與漏體同對治義。如是所餘心心所法，等與行相行於所緣，是俱時行無前後義。或心心所有行相者多，如已知根，總名有行相。或依無間亦說有聲，如有所依，故無有過。謂如心心所皆名有所依，意識相應諸心所法，與所依識亦俱時生，識之所依唯無間滅。有行相理應知亦然。無間滅慧於現何能？此於現有能如無間滅意。若爾，應受等得有受等名。許亦無違，然非所辯。慧及諸餘心心所法有所緣故皆是能行，此能行名應唯目慧行相體故，餘心心所既非行相，寧是能行？若謂所餘名能行者，以與行相相應起故，是則慧等與受相應，應名能受。雖有此語，而理不然。

謂慧異門稱為行相，能行即是取境別名，非能行言偏為詮慧。寧以受等體非行相，便作是難應非能行。如於境中慧能簡擇，便許說慧名為能行。既於境中想能取像，識能了等，寧非能行？故能行名，通目取境，故應受等亦是能行。所行名通一切有法，若實若假皆所行故。由此三門體有寬陿，慧通行相能行所行，餘心心所唯能所行，諸餘有法唯是所行。其理善成不可傾動。已辯十智行相差別，當辯性攝依身依地。頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂慧異門稱為行相，能行即是取境別名，非能行言偏為詮慧。寧以受等體非行相，便作是難應非能行。如於境中慧能簡擇，便許說慧名為能行。既於境中想能取像，識能了等，寧非能行？故能行名，通目取境，故應受等亦是能行。所行名通一切有法，若實若假皆所行故。由此三門體有寬陿，慧通行相能行所行，餘心心所唯能所行，諸餘有法唯是所行。其理善成不可傾動。已辯十智行相差別，當辯性攝依身依地。頌曰：

性俗三九善， 依地俗一切， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 性俗三九善， 依地俗一切，

他心智唯四， 法六餘七九， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 他心智唯四， 法六餘七九，

現起所依身， 他心依欲色， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現起所依身， 他心依欲色，

法智但依欲， 餘八通三界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法智但依欲， 餘八通三界。

論曰：如是十智三性攝者，謂世俗通三性，餘九智唯是善。依地別者，謂世俗智通依欲界乃至有頂，他心智唯依四根本靜慮，不依近分靜慮中間，此智所緣極微細故。彼地道力微劣，不能了達他相續中現在微細心心所法。亦不依無色，無此加行故。又通性故，餘地非依，五通所依止觀等故。法智通以六地為依，謂未至、中間、四根本靜慮，不依餘近分，彼唯有漏故。亦不依無色，此緣欲界故。所餘七智九地為依，謂下三無色及前說六地。總說如是，然有差別。謂此所說七種智中，類智決定依九地起，苦集滅道、盡無生智，苦法智攝，六地為依；類智攝者，通依九地。依身別者，謂他心智依欲色界俱可現前，不依無色，彼自無故。不起下地他心智者，此智隨轉色，彼無容起故。法智但依欲界身起，非上二界入出此智，諸有漏心唯欲有故。又法智隨轉色所依大種唯欲繫故。又此能治起破戒惑，破戒唯欲非上界故。餘八智現起，通依三界身。已辯性地身，當辯念住攝。頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：如是十智三性攝者，謂世俗通三性，餘九智唯是善。依地別者，謂世俗智通依欲界乃至有頂，他心智唯依四根本靜慮，不依近分靜慮中間，此智所緣極微細故。彼地道力微劣，不能了達他相續中現在微細心心所法。亦不依無色，無此加行故。又通性故，餘地非依，五通所依止觀等故。法智通以六地為依，謂未至、中間、四根本靜慮，不依餘近分，彼唯有漏故。亦不依無色，此緣欲界故。所餘七智九地為依，謂下三無色及前說六地。總說如是，然有差別。謂此所說七種智中，類智決定依九地起，苦集滅道、盡無生智，苦法智攝，六地為依；類智攝者，通依九地。依身別者，謂他心智依欲色界俱可現前，不依無色，彼自無故。不起下地他心智者，此智隨轉色，彼無容起故。法智但依欲界身起，非上二界入出此智，諸有漏心唯欲有故。又法智隨轉色所依大種唯欲繫故。又此能治起破戒惑，破戒唯欲非上界故。餘八智現起，通依三界身。已辯性地身，當辯念住攝。頌曰：

諸智念住攝， 滅智唯最後， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸智念住攝， 滅智唯最後，

他心智後三， 餘八智通四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 他心智後三， 餘八智通四。

論曰：滅智攝在法念住中，他心智後三攝，所餘八皆通四。如是十智展轉相望，一一當言幾智為境？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：滅智攝在法念住中，他心智後三攝，所餘八皆通四。如是十智展轉相望，一一當言幾智為境？頌曰：

諸智互相緣， 法類道各九， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸智互相緣， 法類道各九，

苦集智各二， 四皆十滅非。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 苦集智各二， 四皆十滅非。

論曰：法智能緣九智為境，除類智。類智能緣九智為境，除法智。道智能緣九智為境，除世俗智，非道攝故。苦集二智一一能緣二智為境，謂世俗智及有漏他心智。世俗他心盡無生智，此四皆緣十智為境。滅智不緣諸智為境，唯以擇滅為所緣故。十智所緣總有幾法？何智幾法為所緣境？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：法智能緣九智為境，除類智。類智能緣九智為境，除法智。道智能緣九智為境，除世俗智，非道攝故。苦集二智一一能緣二智為境，謂世俗智及有漏他心智。世俗他心盡無生智，此四皆緣十智為境。滅智不緣諸智為境，唯以擇滅為所緣故。十智所緣總有幾法？何智幾法為所緣境？頌曰：

所緣總有十， 謂三界無漏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所緣總有十， 謂三界無漏，

無為各有二， 俗緣十法五， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無為各有二， 俗緣十法五，

類七苦集六， 滅緣一道二， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 類七苦集六， 滅緣一道二，

他心智緣三， 盡無生各九。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 他心智緣三， 盡無生各九。

論曰：十智所緣總有十法。謂有為法分為八種，三界所繫無漏有為各有相應不相應故。無為分二種，善無記別故。俗智總緣十法為境。法智緣五，謂欲界二、無漏道二及善無為。類智緣七，謂色無色無漏道六及善無為。苦集智各緣三界所繫六。滅智緣一，謂善無為。道智緣二，謂無漏道。他心智緣欲色無漏三相應法。盡無生智緣有為八及善無為。頗有一念智緣一切法不？不爾。豈不非我觀智知一切法皆非我耶？此亦不能緣一切法。不緣何法？此體是何？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：十智所緣總有十法。謂有為法分為八種，三界所繫無漏有為各有相應不相應故。無為分二種，善無記別故。俗智總緣十法為境。法智緣五，謂欲界二、無漏道二及善無為。類智緣七，謂色無色無漏道六及善無為。苦集智各緣三界所繫六。滅智緣一，謂善無為。道智緣二，謂無漏道。他心智緣欲色無漏三相應法。盡無生智緣有為八及善無為。頗有一念智緣一切法不？不爾。豈不非我觀智知一切法皆非我耶？此亦不能緣一切法。不緣何法？此體是何？頌曰：

俗智除自品， 總緣一切法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 俗智除自品， 總緣一切法，

為非我行相， 聞思修所成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為非我行相， 聞思修所成。

論曰：以世俗智觀一切法為非我時，猶除自品，自品謂自體相應俱有法。何故不緣自體為境？諸對法者立此因言：諸法必無待自體故。即由此理不緣相應，以與相應一境轉故。許緣相應者，便應許自緣。亦不能緣俱有法者，以俱有法極相近故，如眼不見扶眼根色。契經亦說：一剎那智不能頓知一切法境。如契經說：無有沙門婆羅門等，於一切法頓見頓知。義准唯漸。此智唯是欲色界攝，無色界中雖有此類，而緣法少非此所明。此通聞思修所成慧，皆能除自品緣一切法故。已辯所緣。復應思擇，誰成就幾智耶？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：以世俗智觀一切法為非我時，猶除自品，自品謂自體相應俱有法。何故不緣自體為境？諸對法者立此因言：諸法必無待自體故。即由此理不緣相應，以與相應一境轉故。許緣相應者，便應許自緣。亦不能緣俱有法者，以俱有法極相近故，如眼不見扶眼根色。契經亦說：一剎那智不能頓知一切法境。如契經說：無有沙門婆羅門等，於一切法頓見頓知。義准唯漸。此智唯是欲色界攝，無色界中雖有此類，而緣法少非此所明。此通聞思修所成慧，皆能除自品緣一切法故。已辯所緣。復應思擇，誰成就幾智耶？頌曰：

異生聖見道， 初念定成一， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 異生聖見道， 初念定成一，

二定成三智， 後四一一增， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二定成三智， 後四一一增，

修道定成七， 離欲增他心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修道定成七， 離欲增他心，

無學鈍利根， 定成九成十。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無學鈍利根， 定成九成十。

論曰：諸異生位及聖見道，第一剎那定成一智，謂世俗智。第二剎那定成三智，謂加法、苦。第四六十十四剎那，如次後後增類集滅道智。諸未增位成數如前，故修位中亦定成七。如是諸位，若已離欲各各增一，謂他心智，唯除異生生無色者。然異生位及見道中，唯可成就俗他心智道類智時具成二種，爾時初得不還果故，兼得無漏以成果體。餘修位中皆具成二，生無色者便捨世俗。諸時解脫定成九智，謂加盡智。不時解脫定成就十，謂增無生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：諸異生位及聖見道，第一剎那定成一智，謂世俗智。第二剎那定成三智，謂加法、苦。第四六十十四剎那，如次後後增類集滅道智。諸未增位成數如前，故修位中亦定成七。如是諸位，若已離欲各各增一，謂他心智，唯除異生生無色者。然異生位及見道中，唯可成就俗他心智道類智時具成二種，爾時初得不還果故，兼得無漏以成果體。餘修位中皆具成二，生無色者便捨世俗。諸時解脫定成九智，謂加盡智。不時解脫定成就十，謂增無生。