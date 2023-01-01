阿毘達磨藏顯宗論卷第三十一尊者眾賢造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘達磨藏顯宗論卷第三十一尊者眾賢造

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

辯賢聖品第七之三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辯賢聖品第七之三

已辯見修二道生異，當依此道分位差別建立眾聖補特伽羅。且依見道十五心位建立眾聖有差別者，頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已辯見修二道生異，當依此道分位差別建立眾聖補特伽羅。且依見道十五心位建立眾聖有差別者，頌曰：

名隨信法行， 由根鈍利別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名隨信法行， 由根鈍利別，

具脩惑斷一， 至五向初果， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具脩惑斷一， 至五向初果，

斷次三向二， 離八地向三。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷次三向二， 離八地向三。

論曰：見道位中聖者有二，一隨信行、二隨法行，由根鈍利別立二名。諸鈍根名隨信行者，由先信敬力修集加行故。諸利根名隨法行者，由先樂觀察修集加行故。諸有情類種姓差別，法爾先來如是安住，於諸事業有不樂觀、或有樂觀能不能轉，即二聖者由於修惑具斷有殊，立為三向。謂彼二聖，若於先來未以世道斷修斷惑，名為具縛。或先已斷欲界一品乃至五品，至此位中名初果向，趣初果故。言初果者，謂預流果，此於一切沙門果中必初得故。若先已斷欲界六品或七八品，至此位中名第二果向，趣第二果故。第二果者，謂一來果，遍得果中此第二故。若先已離欲界九品，或先已斷初定一品，乃至具離無所有處，至此位中名第三果向，趣第三果故。第三果者，謂不還果，數准前釋。如是隨信隨法行者，由先具縛斷惑有殊，數別各成七十三種。謂於欲界具縛為初，至斷九品以為第十。如是乃至無所有處，地地各九，為七十三。諸後具縛即前離九，故後七地無別具縛。次依修道道類智時建立眾聖有差別者，頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：見道位中聖者有二，一隨信行、二隨法行，由根鈍利別立二名。諸鈍根名隨信行者，由先信敬力修集加行故。諸利根名隨法行者，由先樂觀察修集加行故。諸有情類種姓差別，法爾先來如是安住，於諸事業有不樂觀、或有樂觀能不能轉，即二聖者由於修惑具斷有殊，立為三向。謂彼二聖，若於先來未以世道斷修斷惑，名為具縛。或先已斷欲界一品乃至五品，至此位中名初果向，趣初果故。言初果者，謂預流果，此於一切沙門果中必初得故。若先已斷欲界六品或七八品，至此位中名第二果向，趣第二果故。第二果者，謂一來果，遍得果中此第二故。若先已離欲界九品，或先已斷初定一品，乃至具離無所有處，至此位中名第三果向，趣第三果故。第三果者，謂不還果，數准前釋。如是隨信隨法行者，由先具縛斷惑有殊，數別各成七十三種。謂於欲界具縛為初，至斷九品以為第十。如是乃至無所有處，地地各九，為七十三。諸後具縛即前離九，故後七地無別具縛。次依修道道類智時建立眾聖有差別者，頌曰：

至第十六心， 隨三向住果， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至第十六心， 隨三向住果，

名信解見至， 亦由鈍利別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名信解見至， 亦由鈍利別。

論曰：即前隨信、隨法行者，至第十六道類智心，名為住果不復名向，隨前三向今住三果。謂前預流向今住預流果，前一來向今住一來果，前不還向今住不還果。阿羅漢果必無初得，異生無容離有頂故，見道無容斷修惑故。至住果位，捨得二名，謂不復名隨信法行，轉得信解、見至二名，此亦由根鈍利差別。諸鈍根者，先名隨信行，今名信解，由信增上力勝解顯故。諸利根者，先名隨法行，今名見至，由慧增上力正見顯故。何緣先時斷修所斷欲一至五、或七八品、初定一品，廣說乃至無所有處第九品惑，至第十六道類智心，但名預流、一來、不還果，非一來、不還、阿羅漢向？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：即前隨信、隨法行者，至第十六道類智心，名為住果不復名向，隨前三向今住三果。謂前預流向今住預流果，前一來向今住一來果，前不還向今住不還果。阿羅漢果必無初得，異生無容離有頂故，見道無容斷修惑故。至住果位，捨得二名，謂不復名隨信法行，轉得信解、見至二名，此亦由根鈍利差別。諸鈍根者，先名隨信行，今名信解，由信增上力勝解顯故。諸利根者，先名隨法行，今名見至，由慧增上力正見顯故。何緣先時斷修所斷欲一至五、或七八品、初定一品，廣說乃至無所有處第九品惑，至第十六道類智心，但名預流、一來、不還果，非一來、不還、阿羅漢向？頌曰：

諸得果位中， 未得勝果道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸得果位中， 未得勝果道，

故未起勝道， 名住果非向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故未起勝道， 名住果非向。

論曰：依得聖道建立八聖，故初得果位未得勝果道，以得果心於勝果道所對治惑非對治故。非非彼治現在前時得彼治道，其理決定。又非得果時即有勝果道所斷煩惱離繫得生，道類忍不能斷彼繫得故。若道力能斷彼繫得，此道引彼離繫得生，可說此道能證彼滅，以得前果時未得勝果道故。住果者乃至未起勝果道時，雖先已斷修所斷惑欲一品等，但名住果，不名後向。後於何時得先所斷修惑離繫無漏得耶？於勝果道現前時得為諸先斷。後修斷惑入離生位得前果已，此生定起勝果道耶？理必應然。以本論說：聖生第四靜慮以上，無漏樂根定成就故，彼障已斷必欣彼故，障已斷道易現前故。如是已依先具倍離及全離欲入見諦者十六心位立眾聖別，當約修惑辯漸次生能對治道分位差別。頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：依得聖道建立八聖，故初得果位未得勝果道，以得果心於勝果道所對治惑非對治故。非非彼治現在前時得彼治道，其理決定。又非得果時即有勝果道所斷煩惱離繫得生，道類忍不能斷彼繫得故。若道力能斷彼繫得，此道引彼離繫得生，可說此道能證彼滅，以得前果時未得勝果道故。住果者乃至未起勝果道時，雖先已斷修所斷惑欲一品等，但名住果，不名後向。後於何時得先所斷修惑離繫無漏得耶？於勝果道現前時得為諸先斷。後修斷惑入離生位得前果已，此生定起勝果道耶？理必應然。以本論說：聖生第四靜慮以上，無漏樂根定成就故，彼障已斷必欣彼故，障已斷道易現前故。如是已依先具倍離及全離欲入見諦者十六心位立眾聖別，當約修惑辯漸次生能對治道分位差別。頌曰：

地地失德九， 下中上各三。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地地失德九， 下中上各三。

論曰：失謂過失，即所治障。德謂功德，即能治道。如先已辯欲修斷惑九品差別，上四靜慮及四無色應知亦然，生死無非九地攝故。如所治障一一地中各有九品，諸能治道無間解脫九品亦然。失德如何各分九品？謂根本品有下中上，此三各分下中上別，由此失德各分九品，謂下下、下中、下上、中下、中中、中上、上下、上中、上上品。應知此中下下品道勢力能斷上上品障，如是乃至上上品道勢力能斷下下品障，上上品等諸能治德初未有故，此德有時上上品等失已無故。應知此中智雖勝惑，未增盛故道名下品。相續中惑雖極難斷，細隨行故障名下品。依如是理應立譬喻，如浣衣位麁垢先除，於後後時漸除細垢。又如麁闇小明能滅，要以大明方滅細闇。失德相對理亦應然。由此可言白勝黑劣，以剎那頃能治道生拔無始來諸惑根故。已辯失德差別九品，次當依彼立聖者別。且諸有學修道位中，總亦名為信解、見至，隨位復有多種差別，先應建立都未斷者。頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：失謂過失，即所治障。德謂功德，即能治道。如先已辯欲修斷惑九品差別，上四靜慮及四無色應知亦然，生死無非九地攝故。如所治障一一地中各有九品，諸能治道無間解脫九品亦然。失德如何各分九品？謂根本品有下中上，此三各分下中上別，由此失德各分九品，謂下下、下中、下上、中下、中中、中上、上下、上中、上上品。應知此中下下品道勢力能斷上上品障，如是乃至上上品道勢力能斷下下品障，上上品等諸能治德初未有故，此德有時上上品等失已無故。應知此中智雖勝惑，未增盛故道名下品。相續中惑雖極難斷，細隨行故障名下品。依如是理應立譬喻，如浣衣位麁垢先除，於後後時漸除細垢。又如麁闇小明能滅，要以大明方滅細闇。失德相對理亦應然。由此可言白勝黑劣，以剎那頃能治道生拔無始來諸惑根故。已辯失德差別九品，次當依彼立聖者別。且諸有學修道位中，總亦名為信解、見至，隨位復有多種差別，先應建立都未斷者。頌曰：

未斷修斷失， 住果極七返。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未斷修斷失， 住果極七返。

論曰：諸住果者，於一切地脩所斷失全未斷時名為預流，生極七返。七返言顯七往返生，是人天中各七生義。極言為顯受生最多，非諸預流皆定七返。故契經說：極七返生。是彼最多七返生義，經說與此義無差別。諸無漏道總名為流，由此為因趣涅槃故。預言為顯最初至得彼預流故，說名預流。此預流名為目何義？若初得道名為預流，則預流名應目第八；若初得果名為預流，則倍離欲全離欲者至道類智應名預流。此預流名目初得果。然倍離欲全離欲者至道類智不名預流，約修惑斷立彼果故。預流必依遍得果者，初所得果以立名故。一來、不還非定初得，唯有此果必初得故。何緣此名不目第八？未具得向果無漏道故，未具得見修無漏道故，未遍至得現觀流故。八忍八智名現觀流，道類智時皆具至得，是故第八不名預流，由此預流唯是初果。彼從此後，欲人天中各受七生。應言十四，何故說彼極受七生？此責不然，七數等故，如七葉樹及七處善。聖道力故不過七有，中間雖有聖道現前，餘業力持不證圓寂，唯依佛出世有別解律儀故。彼第七有，若不遇佛法便在家得阿羅漢果，既得果已必不住家，苾芻威儀法爾成就。雖不會遇前佛所說，而於餘命生極厭心，不經久時便入圓寂。若於人趣得預流果，人中滿七，天准應知。非聖亦有極七返生相續成熟得涅槃義，然非決定，是故不說。已辯修惑都未斷者名預流果極七返生。今次應辯斷位眾聖，且應建立一來向果。頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：諸住果者，於一切地脩所斷失全未斷時名為預流，生極七返。七返言顯七往返生，是人天中各七生義。極言為顯受生最多，非諸預流皆定七返。故契經說：極七返生。是彼最多七返生義，經說與此義無差別。諸無漏道總名為流，由此為因趣涅槃故。預言為顯最初至得彼預流故，說名預流。此預流名為目何義？若初得道名為預流，則預流名應目第八；若初得果名為預流，則倍離欲全離欲者至道類智應名預流。此預流名目初得果。然倍離欲全離欲者至道類智不名預流，約修惑斷立彼果故。預流必依遍得果者，初所得果以立名故。一來、不還非定初得，唯有此果必初得故。何緣此名不目第八？未具得向果無漏道故，未具得見修無漏道故，未遍至得現觀流故。八忍八智名現觀流，道類智時皆具至得，是故第八不名預流，由此預流唯是初果。彼從此後，欲人天中各受七生。應言十四，何故說彼極受七生？此責不然，七數等故，如七葉樹及七處善。聖道力故不過七有，中間雖有聖道現前，餘業力持不證圓寂，唯依佛出世有別解律儀故。彼第七有，若不遇佛法便在家得阿羅漢果，既得果已必不住家，苾芻威儀法爾成就。雖不會遇前佛所說，而於餘命生極厭心，不經久時便入圓寂。若於人趣得預流果，人中滿七，天准應知。非聖亦有極七返生相續成熟得涅槃義，然非決定，是故不說。已辯修惑都未斷者名預流果極七返生。今次應辯斷位眾聖，且應建立一來向果。頌曰：

斷欲三四品， 三二生家家， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷欲三四品， 三二生家家，

斷至五二向， 斷六一來果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷至五二向， 斷六一來果。

論曰：即預流者進斷修惑，若三緣具轉名家家：一由斷惑，斷欲修惑三四品故，謂或於先異生位斷、或今預流進修位斷。二由成根，得能治彼無漏根故，謂已成就彼能治道三品四品無漏諸根。三由受生，更受欲有三二生故，謂斷三品更受三生，若斷四品更受二生。此三二生，由異生位造作及增長感三二生業，非諸聖者於聖位中更能新作牽後有業，以背生死向涅槃故，由此契經說諸聖者唯受故業更不造新。若三緣中隨闕一種、闕二、全闕，不名家家。何故成根？頌中不說預流果後說進斷惑，成能治彼無漏諸根！義准已成，故不具說。若爾，應不說三二生言，說斷三四品義已成故。謂已進斷三四品惑，決定餘有三生二生，故說家家相不圓滿，則應於頌更說等聲方可具收家家三相，或應不說三二生言。然頌中言三二生者，以有增進，於所受生或少或無、或過此故。應知總有二種家家：一天家家，謂欲天趣生三二家而證圓寂，或一天處或二或三。二人家家，謂於人趣生三二家而證圓寂，或一洲處或二或三。若有七生，生不滿七，非家家位，中間涅槃何類所攝？攝屬七生，七中極聲顯極多故，由此已顯生未滿前得般涅槃亦是彼攝。根最鈍者具經七生，非諸利根生定滿七。寧無斷五亦名家家，以斷五時必斷第六，非一品惑能障得果，猶如一間未越界故。即預流者進斷欲界一品修惑乃至五品，應知轉名一來果向，若斷第六成一來果。彼往天上一來人間而般涅槃，名一來果，過此以後更無生故。即由此義證家家中，若天家家受三生者，人間受二、天上受三。受二生者，人一天二。如應例釋人中家家。若謂不然，彼一來果有何異彼二生家家？彼貪瞋癡唯餘下品，故即一來果，名薄貪瞋癡。已辯一來向果差別，次應建立不還向果。頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：即預流者進斷修惑，若三緣具轉名家家：一由斷惑，斷欲修惑三四品故，謂或於先異生位斷、或今預流進修位斷。二由成根，得能治彼無漏根故，謂已成就彼能治道三品四品無漏諸根。三由受生，更受欲有三二生故，謂斷三品更受三生，若斷四品更受二生。此三二生，由異生位造作及增長感三二生業，非諸聖者於聖位中更能新作牽後有業，以背生死向涅槃故，由此契經說諸聖者唯受故業更不造新。若三緣中隨闕一種、闕二、全闕，不名家家。何故成根？頌中不說預流果後說進斷惑，成能治彼無漏諸根！義准已成，故不具說。若爾，應不說三二生言，說斷三四品義已成故。謂已進斷三四品惑，決定餘有三生二生，故說家家相不圓滿，則應於頌更說等聲方可具收家家三相，或應不說三二生言。然頌中言三二生者，以有增進，於所受生或少或無、或過此故。應知總有二種家家：一天家家，謂欲天趣生三二家而證圓寂，或一天處或二或三。二人家家，謂於人趣生三二家而證圓寂，或一洲處或二或三。若有七生，生不滿七，非家家位，中間涅槃何類所攝？攝屬七生，七中極聲顯極多故，由此已顯生未滿前得般涅槃亦是彼攝。根最鈍者具經七生，非諸利根生定滿七。寧無斷五亦名家家，以斷五時必斷第六，非一品惑能障得果，猶如一間未越界故。即預流者進斷欲界一品修惑乃至五品，應知轉名一來果向，若斷第六成一來果。彼往天上一來人間而般涅槃，名一來果，過此以後更無生故。即由此義證家家中，若天家家受三生者，人間受二、天上受三。受二生者，人一天二。如應例釋人中家家。若謂不然，彼一來果有何異彼二生家家？彼貪瞋癡唯餘下品，故即一來果，名薄貪瞋癡。已辯一來向果差別，次應建立不還向果。頌曰：

斷七或八品， 一生名一間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷七或八品， 一生名一間，

此即第三向， 斷九不還果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此即第三向， 斷九不還果。

論曰：即一來者進斷餘惑，若三緣具轉名一間：一由斷惑，斷欲界中修斷七品或八品故。二由成根，得能治彼無間解脫無漏根故。三由受生，更受欲有天或人中餘一生故。若三緣中隨闕一種、闕二、全闕，不名一間，成無漏根。頌中不說，及應復說。一生所因，准家家中如應當釋。所言間者是隙異名，謂彼位中由有一隙，容一生故未得涅槃。或此間名目間隔義，謂於彼位有餘一生為間隔故不證圓寂。有一間者，說名一間。如何？有餘一品修惑能為障礙令受欲界生，名為一間。未得不還果若斷此品，便為超越欲界所繫諸業煩惱異熟等流二果地故。彼極為礙容更受生，斷六品時未越彼地，故無斷五中間受生，現身不能證一來果。即斷修惑七八品者，應知亦名不還果向。先斷三四七八品惑入見諦者，後得果時即名家家及一間不？此未名曰家家一間，未得治彼無漏根故。初得果位果道現前，爾時未修勝果道故。要至後位起勝果道，方得名曰家家一間，治彼無漏根爾時方得故。即先成就一來果者，斷欲界惑九品盡時，捨一來名得不還果，必不還受欲界生故。此或名為五下結斷，此據集斷密作是說。必無五結俱時斷理，或二或三先已斷故。依不還位，諸契經中以種種門建立差別，今次應辯彼差別相。頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：即一來者進斷餘惑，若三緣具轉名一間：一由斷惑，斷欲界中修斷七品或八品故。二由成根，得能治彼無間解脫無漏根故。三由受生，更受欲有天或人中餘一生故。若三緣中隨闕一種、闕二、全闕，不名一間，成無漏根。頌中不說，及應復說。一生所因，准家家中如應當釋。所言間者是隙異名，謂彼位中由有一隙，容一生故未得涅槃。或此間名目間隔義，謂於彼位有餘一生為間隔故不證圓寂。有一間者，說名一間。如何？有餘一品修惑能為障礙令受欲界生，名為一間。未得不還果若斷此品，便為超越欲界所繫諸業煩惱異熟等流二果地故。彼極為礙容更受生，斷六品時未越彼地，故無斷五中間受生，現身不能證一來果。即斷修惑七八品者，應知亦名不還果向。先斷三四七八品惑入見諦者，後得果時即名家家及一間不？此未名曰家家一間，未得治彼無漏根故。初得果位果道現前，爾時未修勝果道故。要至後位起勝果道，方得名曰家家一間，治彼無漏根爾時方得故。即先成就一來果者，斷欲界惑九品盡時，捨一來名得不還果，必不還受欲界生故。此或名為五下結斷，此據集斷密作是說。必無五結俱時斷理，或二或三先已斷故。依不還位，諸契經中以種種門建立差別，今次應辯彼差別相。頌曰：

此中生有行， 無行般涅槃， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中生有行， 無行般涅槃，

上流若雜修， 能往色究竟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上流若雜修， 能往色究竟，

超半超遍歿， 餘能往有頂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 超半超遍歿， 餘能往有頂，

行無色有四， 住此般涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行無色有四， 住此般涅槃。

論曰：此不還者總說有七，且行色界差別有五：一中般涅槃、二生般涅槃、三有行般涅槃、四無行般涅槃、五者上流。此於中間般涅槃故，說此名曰中般涅槃。如是應知，此於生已，此由有行。此由無行般涅槃故，名生般等。此上流故，名為上流。言中般者，謂有一類補特伽羅，已於生結得非擇滅，起結不爾。彼於欲界遇逼惱緣之所逼惱，便能自勉修斷餘結殊勝加行，加行未滿遇捨命緣遂致命終，由起結力受色中有，厭多苦故，乘前起道進斷餘結，成阿羅漢得般涅槃。言生般者，謂有一類補特伽羅，由先具造順起生業及增長故，欲界歿已受色界生，由具勤修速進道故，生已不久成阿羅漢，盡其壽量方般涅槃，約有餘依說為生般。非纔生已便般無餘，彼捨壽中無自在故。言有行般、無行般者，謂有一類補特伽羅，生已多時方成無學，於中有一勇猛精進、有一稟性慢緩懈怠，如次名為有行、無行。謂若一類先欲界中依不息加行三摩地力斷五下分結成不還果，後生色界，經於多時還能進修前種類道成阿羅漢，名有行般。無行般者與此相違。或色界生經多時已，依止苦行解脫餘結，名有行般，以彼修習依功用道般涅槃故。與此相違名無行般。豈不中般、生般、現般所依止行亦有此故，應立有行、無行般名。無如是失，此義雖等而彼各有差別位故。謂中般等雖亦定依苦行樂行解脫餘結，而彼各有分位不同，對此名為不共差別。此無如是分位別故，約道不同顯其差別，如何以此例彼令同，故於此中所辯無失。由此有說：二差別者，由緣有為無為聖道，如其次第得涅槃故。應知亦無，餘同此失。然有經說無行在先，亦有經中先說有行，時既無異隨說無違，有行可尊故我先說。言上流者，謂有一類補特伽羅，上流有增，非初生處即證圓寂。謂欲界歿往色界生，未即於中能證圓寂，要轉生上方般涅槃。即此上流差別有二，由因及果有差別故。因差別者，此於靜慮由有雜修、無雜修故。果差別者，色究竟天及有頂天為極處故。謂若於靜慮有雜修者，能往色究竟方般涅槃，雜修能感淨居果故。即此復有三種差別，全超、半超、遍歿異故。言全超者，謂色界中從一處歿往色究竟，由彼先在欲界身中已具雜修四種靜慮，遇緣退失上三靜慮，以初靜慮愛味為緣，命終上生梵眾天處。由於先世慣習勢力，復能雜修第四靜慮，從彼處歿生色究竟。以於色界十六處所，最初處歿最後處生頓越中間，是全超義。言半超者，謂色界中從初天等漸次而歿，下至中間能越一處，方能往趣色究竟天。超而非全，是半超義。言遍歿者，謂於色界愛味多故一切處生，由彼遍於四靜慮 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此不還者總說有七，且行色界差別有五：一中般涅槃、二生般涅槃、三有行般涅槃、四無行般涅槃、五者上流。此於中間般涅槃故，說此名曰中般涅槃。如是應知，此於生已，此由有行。此由無行般涅槃故，名生般等。此上流故，名為上流。言中般者，謂有一類補特伽羅，已於生結得非擇滅，起結不爾。彼於欲界遇逼惱緣之所逼惱，便能自勉修斷餘結殊勝加行，加行未滿遇捨命緣遂致命終，由起結力受色中有，厭多苦故，乘前起道進斷餘結，成阿羅漢得般涅槃。言生般者，謂有一類補特伽羅，由先具造順起生業及增長故，欲界歿已受色界生，由具勤修速進道故，生已不久成阿羅漢，盡其壽量方般涅槃，約有餘依說為生般。非纔生已便般無餘，彼捨壽中無自在故。言有行般、無行般者，謂有一類補特伽羅，生已多時方成無學，於中有一勇猛精進、有一稟性慢緩懈怠，如次名為有行、無行。謂若一類先欲界中依不息加行三摩地力斷五下分結成不還果，後生色界，經於多時還能進修前種類道成阿羅漢，名有行般。無行般者與此相違。或色界生經多時已，依止苦行解脫餘結，名有行般，以彼修習依功用道般涅槃故。與此相違名無行般。豈不中般、生般、現般所依止行亦有此故，應立有行、無行般名。無如是失，此義雖等而彼各有差別位故。謂中般等雖亦定依苦行樂行解脫餘結，而彼各有分位不同，對此名為不共差別。此無如是分位別故，約道不同顯其差別，如何以此例彼令同，故於此中所辯無失。由此有說：二差別者，由緣有為無為聖道，如其次第得涅槃故。應知亦無，餘同此失。然有經說無行在先，亦有經中先說有行，時既無異隨說無違，有行可尊故我先說。言上流者，謂有一類補特伽羅，上流有增，非初生處即證圓寂。謂欲界歿往色界生，未即於中能證圓寂，要轉生上方般涅槃。即此上流差別有二，由因及果有差別故。因差別者，此於靜慮由有雜修、無雜修故。果差別者，色究竟天及有頂天為極處故。謂若於靜慮有雜修者，能往色究竟方般涅槃，雜修能感淨居果故。即此復有三種差別，全超、半超、遍歿異故。言全超者，謂色界中從一處歿往色究竟，由彼先在欲界身中已具雜修四種靜慮，遇緣退失上三靜慮，以初靜慮愛味為緣，命終上生梵眾天處。由於先世慣習勢力，復能雜修第四靜慮，從彼處歿生色究竟。以於色界十六處所，最初處歿最後處生頓越中間，是全超義。言半超者，謂色界中從初天等漸次而歿，下至中間能越一處，方能往趣色究竟天。超而非全，是半超義。言遍歿者，謂於色界愛味多故一切處生，由彼遍於四靜慮

地十六處所一一皆有下等愛味為感生緣，從梵眾天一一處所一生歿已，至色究竟方般涅槃，故名遍歿。由此義准，初靜慮中大梵所居非是別處，即是第二梵輔天攝。若異此者，大梵所居僻見處故、一導師故，必無聖者於中受生。遍歿、半超應無差別，應知此謂二上流中，由有雜修靜慮因故。往色究竟般涅槃者，餘於靜慮無雜修者，能往有頂方般涅槃。謂彼先無雜修靜慮，由於諸定愛味為緣，此歿遍生色界諸處，唯不能往五淨居天。色界命終，於三無色次第生已，後生有頂方般涅槃。二上流中，前是觀行、後是止行，樂慧樂定有差別故。二上流者，於下地中得般涅槃，亦不違理。而言此往色究竟天及有頂天，依極處說。無不還者於已生處受第二生，由彼於生容求勝進非等劣故。唯欲界歿往色界生有中有中般涅槃者，非色界歿生色界者，以色界中無災害故。若本有位有餘障緣不得涅槃，中有亦爾，中有薄劣非本有故。又彼若有，應屬上流。中般、上流應無差別，謂定無有差別因緣可作是言。唯欲界歿受色中有便般涅槃得中般名，非色界歿。何緣有學未離欲貪無中有中般涅槃者？欲界中有依身微劣，於多事業無堪能故。住本有位於欲界法尚難越度，況中有中能越欲界至得應果。多事業者，謂越三界及永斷除二種煩惱，并得二三沙門果證。住中有位無如是能。又此有前未曾數習九品差別煩惱治故。又不還果等非中有身得，斷增上惑所證得故，離三界染極為難故。無欲中有能般涅槃，色界中有與此皆異，故有於中得涅槃者。又此地中有得般涅槃，唯起此地中所有聖道。初靜慮地中有位中般涅槃者，唯起自地根本靜慮聖道現前，非未至、中間，難令現前故，在中有位依身微劣，要易起者方能現前。此五名為行色界者。行無色者差別有四，謂在欲界離色界貪，從此命終生於無色，此中差別唯有四種，謂生般等有差別故。此并前五，成六不還。復有不行色無色界，即住於此能般涅槃，名現般涅槃。并前六為七。或應總立九種不還，謂現涅槃分為二種：一於先位善辯聖旨、二臨終時方能善辯。於上流內亦分二種：一行色界、二行無色。并前四為八，足轉生成九。言轉生者，謂於前生已得預流或一來果，於今生內方得不還。前現般言唯目現世。初得入聖至涅槃者或不還者，由根差別，隨其所應分成九種，或行色界五不還中。復有異門分成九種。頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地十六處所一一皆有下等愛味為感生緣，從梵眾天一一處所一生歿已，至色究竟方般涅槃，故名遍歿。由此義准，初靜慮中大梵所居非是別處，即是第二梵輔天攝。若異此者，大梵所居僻見處故、一導師故，必無聖者於中受生。遍歿、半超應無差別，應知此謂二上流中，由有雜修靜慮因故。往色究竟般涅槃者，餘於靜慮無雜修者，能往有頂方般涅槃。謂彼先無雜修靜慮，由於諸定愛味為緣，此歿遍生色界諸處，唯不能往五淨居天。色界命終，於三無色次第生已，後生有頂方般涅槃。二上流中，前是觀行、後是止行，樂慧樂定有差別故。二上流者，於下地中得般涅槃，亦不違理。而言此往色究竟天及有頂天，依極處說。無不還者於已生處受第二生，由彼於生容求勝進非等劣故。唯欲界歿往色界生有中有中般涅槃者，非色界歿生色界者，以色界中無災害故。若本有位有餘障緣不得涅槃，中有亦爾，中有薄劣非本有故。又彼若有，應屬上流。中般、上流應無差別，謂定無有差別因緣可作是言。唯欲界歿受色中有便般涅槃得中般名，非色界歿。何緣有學未離欲貪無中有中般涅槃者？欲界中有依身微劣，於多事業無堪能故。住本有位於欲界法尚難越度，況中有中能越欲界至得應果。多事業者，謂越三界及永斷除二種煩惱，并得二三沙門果證。住中有位無如是能。又此有前未曾數習九品差別煩惱治故。又不還果等非中有身得，斷增上惑所證得故，離三界染極為難故。無欲中有能般涅槃，色界中有與此皆異，故有於中得涅槃者。又此地中有得般涅槃，唯起此地中所有聖道。初靜慮地中有位中般涅槃者，唯起自地根本靜慮聖道現前，非未至、中間，難令現前故，在中有位依身微劣，要易起者方能現前。此五名為行色界者。行無色者差別有四，謂在欲界離色界貪，從此命終生於無色，此中差別唯有四種，謂生般等有差別故。此并前五，成六不還。復有不行色無色界，即住於此能般涅槃，名現般涅槃。并前六為七。或應總立九種不還，謂現涅槃分為二種：一於先位善辯聖旨、二臨終時方能善辯。於上流內亦分二種：一行色界、二行無色。并前四為八，足轉生成九。言轉生者，謂於前生已得預流或一來果，於今生內方得不還。前現般言唯目現世。初得入聖至涅槃者或不還者，由根差別，隨其所應分成九種，或行色界五不還中。復有異門分成九種。頌曰：

行色界有九， 謂三各分三， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行色界有九， 謂三各分三，

業惑根有殊， 故成三九別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 業惑根有殊， 故成三九別。

論曰：即行色界五種不還，總立為三，各分三種，故成九種。何等為三？中、生、上流有差別故。云何三種各分為三？中般涅槃分為三者，初起、至遠、近當生處得般涅槃有差別故。生般涅槃分為三者，纔生、有行、無行異故。此皆生已得般涅槃，是故並應名為生般。於上流中分為三者，全超、半超、遍歿異故。然諸三種，一切皆由速、非速、經久得般涅槃故，分為九種不相雜亂。如是三種九種不還，由業惑根有差別故，有速、非速、經久差別，且總成三。由先所集順起生後業有異故，如其次第，下中上品煩惱現行有差別故，及上中下根有異故。此三一一如其所應。亦業惑根有差別故，各有三別，故成九種。謂初二三由惑根別各成三種，非由業異。後三亦由順後受業有差別故分成三種。故說如是行色不還，業惑根殊成三九別。若爾，何故諸契經中佛唯說有七善士趣？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：即行色界五種不還，總立為三，各分三種，故成九種。何等為三？中、生、上流有差別故。云何三種各分為三？中般涅槃分為三者，初起、至遠、近當生處得般涅槃有差別故。生般涅槃分為三者，纔生、有行、無行異故。此皆生已得般涅槃，是故並應名為生般。於上流中分為三者，全超、半超、遍歿異故。然諸三種，一切皆由速、非速、經久得般涅槃故，分為九種不相雜亂。如是三種九種不還，由業惑根有差別故，有速、非速、經久差別，且總成三。由先所集順起生後業有異故，如其次第，下中上品煩惱現行有差別故，及上中下根有異故。此三一一如其所應。亦業惑根有差別故，各有三別，故成九種。謂初二三由惑根別各成三種，非由業異。後三亦由順後受業有差別故分成三種。故說如是行色不還，業惑根殊成三九別。若爾，何故諸契經中佛唯說有七善士趣？頌曰：

立七善士趣， 由上流無別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 立七善士趣， 由上流無別，

善惡行不行， 有往無還故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善惡行不行， 有往無還故。

論曰：中生各三，上流為一，經依此立七善士趣。何故前二各分為三，第三上流唯立為一？以上行故名為上流，由此義同但立為一。前之二種雖亦義同，然為其中別相難了，欲令易了故各分三。上流有三相別易了，無煩於彼更別建立。又前二別唯有示所，易顯示故各分為三。第三上流別義多種，卒難顯示故總立一。謂初中般唯在將生，根惑品殊故分三種。第二生般唯在已生，亦根惑殊故分三種。上流通有將生、已生。將生上流復有二種，謂於靜慮雜不雜修。已生上流分二亦爾。復於如是二上流中，若無雜修容生二界，若有雜修唯生一界。生一界者復分為三，全超、半超、遍沒異故。於半超內差別有多，由此上流別相煩廣，若一一辯難可周悉，故依等義總立上流。中生位中差別義少，易顯了故分之為六。雖彼一一亦有同義，而等第三。於上流中雖有異義，而等前二。為相影顯故唯立七。唯此已斷欲貪瞋等，非善士法及與無學。大善士果極相近故，經唯說此名善士趣。非謂預流及一來者都不可說名善士趣，佛亦說彼名善士故。如契經言：云何善士？謂若成就有學正見，乃至成就有學正定，往上名趣，謂趣上果及趣上生。故唯說七。或唯此七皆能行善、不行不善，餘則不然。又唯此七往上界生不復還來，餘則不爾。故但依此立善士趣。諸在聖位曾經生者，亦有此等差別相耶？不爾。云何？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：中生各三，上流為一，經依此立七善士趣。何故前二各分為三，第三上流唯立為一？以上行故名為上流，由此義同但立為一。前之二種雖亦義同，然為其中別相難了，欲令易了故各分三。上流有三相別易了，無煩於彼更別建立。又前二別唯有示所，易顯示故各分為三。第三上流別義多種，卒難顯示故總立一。謂初中般唯在將生，根惑品殊故分三種。第二生般唯在已生，亦根惑殊故分三種。上流通有將生、已生。將生上流復有二種，謂於靜慮雜不雜修。已生上流分二亦爾。復於如是二上流中，若無雜修容生二界，若有雜修唯生一界。生一界者復分為三，全超、半超、遍沒異故。於半超內差別有多，由此上流別相煩廣，若一一辯難可周悉，故依等義總立上流。中生位中差別義少，易顯了故分之為六。雖彼一一亦有同義，而等第三。於上流中雖有異義，而等前二。為相影顯故唯立七。唯此已斷欲貪瞋等，非善士法及與無學。大善士果極相近故，經唯說此名善士趣。非謂預流及一來者都不可說名善士趣，佛亦說彼名善士故。如契經言：云何善士？謂若成就有學正見，乃至成就有學正定，往上名趣，謂趣上果及趣上生。故唯說七。或唯此七皆能行善、不行不善，餘則不然。又唯此七往上界生不復還來，餘則不爾。故但依此立善士趣。諸在聖位曾經生者，亦有此等差別相耶？不爾。云何？頌曰：

經欲界生聖， 不往餘界生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經欲界生聖， 不往餘界生，

此及往上生， 無練根并退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此及往上生， 無練根并退。

論曰：若在聖位經欲界生，必不往生色無色界，由彼證得不還果已定於現身般涅槃故。若於色界經生聖者，容有上生無色界義。然天帝釋作如是言：曾聞有天名色究竟，我後退落當生彼者。由彼不了對治相故。即此已經欲界生者，及已從此往上界生諸聖必無練根及退，以曾經生於自相續蘊積聖道極堅牢故，及得殊勝所依身故。前說上流雜修靜慮為因能往色究竟天，先應雜修何等靜慮？由何等位知雜修成？復為何緣雜修靜慮？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：若在聖位經欲界生，必不往生色無色界，由彼證得不還果已定於現身般涅槃故。若於色界經生聖者，容有上生無色界義。然天帝釋作如是言：曾聞有天名色究竟，我後退落當生彼者。由彼不了對治相故。即此已經欲界生者，及已從此往上界生諸聖必無練根及退，以曾經生於自相續蘊積聖道極堅牢故，及得殊勝所依身故。前說上流雜修靜慮為因能往色究竟天，先應雜修何等靜慮？由何等位知雜修成？復為何緣雜修靜慮？頌曰：

先雜修第四， 成由一念雜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先雜修第四， 成由一念雜，

為受生現樂， 及遮煩惱退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為受生現樂， 及遮煩惱退。

論曰：諸欲雜修四靜慮者，必先雜修第四靜慮，以彼等持最堪能故，諸樂行中彼最勝故。誰於靜慮能雜熏修？唯諸聖者通學無學，學位唯通信解、見至。於無學位通時非時，必先三洲雜修靜慮，退生色界亦能雜修，退已練根成見至姓。從欲界沒生色界中，乘前復能雜修靜慮，故六種姓皆有上流。於雜修時作何方便？彼必先入第四靜慮，多念無漏相續現前，從此引生多念有漏，後復多念無漏現前，如是旋環後後漸減，乃至最後二念無漏，次引二念有漏現前，無間復生二念無漏，名雜修定加行成滿。從此以後不由功力，任運唯從一念無漏，引起一念有漏現前，無間復生一念無漏。如是有漏中間剎那，前後剎那無漏雜故，名雜修定根本圓成。如是雜修第四定已，乘此勢力隨其所應，亦能雜修下三靜慮。雜修靜慮五蘊為體。然於此中諸世俗智，是四法四類八智所雜修。略有三緣雜修靜慮：一為受生、二為現樂、三為遮止起煩惱退。諸不還中，若見至姓為前二緣，若信解性具為三緣。阿羅漢中，不時解脫但為現樂，時解脫者為後二緣，若雜修靜慮為生五淨居。何緣淨居處唯有五？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：諸欲雜修四靜慮者，必先雜修第四靜慮，以彼等持最堪能故，諸樂行中彼最勝故。誰於靜慮能雜熏修？唯諸聖者通學無學，學位唯通信解、見至。於無學位通時非時，必先三洲雜修靜慮，退生色界亦能雜修，退已練根成見至姓。從欲界沒生色界中，乘前復能雜修靜慮，故六種姓皆有上流。於雜修時作何方便？彼必先入第四靜慮，多念無漏相續現前，從此引生多念有漏，後復多念無漏現前，如是旋環後後漸減，乃至最後二念無漏，次引二念有漏現前，無間復生二念無漏，名雜修定加行成滿。從此以後不由功力，任運唯從一念無漏，引起一念有漏現前，無間復生一念無漏。如是有漏中間剎那，前後剎那無漏雜故，名雜修定根本圓成。如是雜修第四定已，乘此勢力隨其所應，亦能雜修下三靜慮。雜修靜慮五蘊為體。然於此中諸世俗智，是四法四類八智所雜修。略有三緣雜修靜慮：一為受生、二為現樂、三為遮止起煩惱退。諸不還中，若見至姓為前二緣，若信解性具為三緣。阿羅漢中，不時解脫但為現樂，時解脫者為後二緣，若雜修靜慮為生五淨居。何緣淨居處唯有五？頌曰：

由雜修五品， 生有五淨居。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由雜修五品， 生有五淨居。

論曰：由雜熏修第四靜慮有五品故，淨居唯五。何謂五品？謂下、中、上、上勝、上極品差別故。此中初品，三心現前便得成滿，謂初無漏、次起有漏、後起無漏。第二中品，六心現前方得成滿，謂二有漏為四無漏之所雜修。如是所餘，隨其次第有九、十二、十五念心，如應現前方得成滿。如是五品雜修為因，如次能招五淨居果。如是十五有漏無漏心，皆是先來未曾得今得。有餘師說：初五無漏是從先來未得今得，餘十皆是曾所得心。前五現前時已未來修故有不起定，雜修成滿有要數起方得圓成。有餘師言：由信等五次第增上感五淨居，諸感淨居由雜修力，亦由業力相資助故。然唯有漏感彼異熟，非無漏力，棄背有故。經說不還有名身證。依何勝德而立此名？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：由雜熏修第四靜慮有五品故，淨居唯五。何謂五品？謂下、中、上、上勝、上極品差別故。此中初品，三心現前便得成滿，謂初無漏、次起有漏、後起無漏。第二中品，六心現前方得成滿，謂二有漏為四無漏之所雜修。如是所餘，隨其次第有九、十二、十五念心，如應現前方得成滿。如是五品雜修為因，如次能招五淨居果。如是十五有漏無漏心，皆是先來未曾得今得。有餘師說：初五無漏是從先來未得今得，餘十皆是曾所得心。前五現前時已未來修故有不起定，雜修成滿有要數起方得圓成。有餘師言：由信等五次第增上感五淨居，諸感淨居由雜修力，亦由業力相資助故。然唯有漏感彼異熟，非無漏力，棄背有故。經說不還有名身證。依何勝德而立此名？頌曰：

得滅定不還， 轉名為身證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得滅定不還， 轉名為身證。

論曰：有滅定得，名得滅定。即不還者若於身中有滅定得，轉名身證，謂不還者由身證得似涅槃法，故名身證。如何說彼但名身證？以無心故。依身生故，以身俱生得勢力故，彼已滅位猶名得彼。何緣佛說有學福田，身證不還不預其數？謂世尊告給孤獨言：長者當知，福田有二：一者有學、二者無學。有學十八，無學唯九。何等名為十八有學？謂預流向果、一來向果、不還向果、阿羅漢向、隨信法行、信解見至、家家一間、中生有行無行上流，是名十八。何等名為九種無學？謂退、思、護、安住、堪達、不動、不退、慧、俱解脫，是名為九。理亦應說而不說者，以佛觀見有學無學由斷及根有殊勝故，能生勝果名為福田。然諸不還所得滅定是有漏故，不可說言自性解脫故名清淨，彼所依身猶有煩惱未永斷故，不可說言相續解脫故名清淨，故不約成彼立有學福田。無學位中有漏功德，雖非自性解脫所收，相續解脫故名清淨，由此亦能生殊勝果。是故約定及根差別，說九應果皆名福田。已辯不還麁相差別，若細分析數成多千。此中且依行色界五，約諸地等五門分別。謂五約地數成二十，四定地中各五種故。五約種姓數成三十，六種姓中各五種故。五約生處數成八十，十六處中各五種故。五約種姓根數成九十，謂退法種姓下中上根有差別故數成十五，乃至不動種姓亦然。五約地種姓數成百二十，謂四地中各三十故。五約地種姓根數成三百六十，謂四地中各九十故。五約生處種姓數成四百八十，謂十六處各三十故。五約生處種姓及根數成一千四百四十，謂十六處各九十故。五約離染處種姓根，積數總成一萬二千九百六十不還差別，謂以離染九品不同，乘前一千四百四十。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：有滅定得，名得滅定。即不還者若於身中有滅定得，轉名身證，謂不還者由身證得似涅槃法，故名身證。如何說彼但名身證？以無心故。依身生故，以身俱生得勢力故，彼已滅位猶名得彼。何緣佛說有學福田，身證不還不預其數？謂世尊告給孤獨言：長者當知，福田有二：一者有學、二者無學。有學十八，無學唯九。何等名為十八有學？謂預流向果、一來向果、不還向果、阿羅漢向、隨信法行、信解見至、家家一間、中生有行無行上流，是名十八。何等名為九種無學？謂退、思、護、安住、堪達、不動、不退、慧、俱解脫，是名為九。理亦應說而不說者，以佛觀見有學無學由斷及根有殊勝故，能生勝果名為福田。然諸不還所得滅定是有漏故，不可說言自性解脫故名清淨，彼所依身猶有煩惱未永斷故，不可說言相續解脫故名清淨，故不約成彼立有學福田。無學位中有漏功德，雖非自性解脫所收，相續解脫故名清淨，由此亦能生殊勝果。是故約定及根差別，說九應果皆名福田。已辯不還麁相差別，若細分析數成多千。此中且依行色界五，約諸地等五門分別。謂五約地數成二十，四定地中各五種故。五約種姓數成三十，六種姓中各五種故。五約生處數成八十，十六處中各五種故。五約種姓根數成九十，謂退法種姓下中上根有差別故數成十五，乃至不動種姓亦然。五約地種姓數成百二十，謂四地中各三十故。五約地種姓根數成三百六十，謂四地中各九十故。五約生處種姓數成四百八十，謂十六處各三十故。五約生處種姓及根數成一千四百四十，謂十六處各九十故。五約離染處種姓根，積數總成一萬二千九百六十不還差別，謂以離染九品不同，乘前一千四百四十。