阿毘達磨藏顯宗論卷第三十尊者眾賢造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘達磨藏顯宗論卷第三十尊者眾賢造

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

辯賢聖品第七之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辯賢聖品第七之二

如是已說入修二門，由此二門心便得定。心得定已復何所脩？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是已說入修二門，由此二門心便得定。心得定已復何所脩？頌曰：

依已脩成止， 為觀脩念住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依已脩成止， 為觀脩念住，

以自相共相， 觀身受心法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以自相共相， 觀身受心法。

自性聞等慧， 餘相雜所緣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自性聞等慧， 餘相雜所緣，

說次第隨生， 治倒故唯四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說次第隨生， 治倒故唯四。

論曰：已修成止以為所依，為觀速成脩四念住，非不得定者能如實見故。如何脩習四念住耶？以自相共相觀身、受、心、法。謂脩觀者專心一趣，以自共相於身等境，一一別觀修四念住。分別此法與所餘法有差別義，名觀自相。分別此法與所餘法無差別義，名觀共相。且身念住觀自相者，謂觀察身諸處別相。觀共相者，謂觀諸處同是身相，成色相同。或觀自相者，謂觀身別相。觀共相者，謂觀察身與餘有為皆非常等。受等念住准此應知。此四各三，謂自性等，自性謂慧唯聞等三。相雜謂餘此俱有法。所緣謂此三慧所緣。何故此三皆名念住？由念令慧得住所緣，念慧相資勝定等故，由此於慧立念住名，此相雜所緣故亦名念住。何緣故說三種念住？為愚行相資糧所緣三種有情，故說三種。或根勝解分位各三，機宜不同，故說三種。三中相雜能斷煩惱，非二能斷，太減增故。然相雜言，亦攝慧體，慧與俱有互相雜故。若言自性，應無所待，顯有所待說相雜言。唯修所成法念住攝，能斷煩惱要在定中，能斷惑故緣四五蘊，或緣涅槃能斷惑故。法念住中共相作意，能斷煩惱自相作意，緣少分境故無此能。四念住內前之三種唯不雜緣，第四通二。然三諦智唯有雜緣能斷煩惱，唯滅諦智雖不雜緣亦斷煩惱。身等念住各有三種，緣內、外、俱有差別故。且身念住有三種中，緣自相續說名為內，緣他身等說名為外，雙緣二種說為內外。以有我愛而慢緩者，應觀內身猶如外故。或內如前，緣無執受說名為外，緣他相續說為內外，待無執受及待自身，得二名故。或緣根境及俱名三。或緣有情及非情數、通緣二種，差別為三。或緣有情，外非情數及毛髮等，差別為三。以彼皆從內身生故、離根住故，具得二名。或緣有情現在名內，緣外非情三世名外，緣情去來說為內外，有情類故、墮法數故。又彼未來當墮情數、正墮法數，彼過去時曾墮情數、正墮法數，彼不生法是生類故。受等三種一一各三，隨其所應准前應釋。此四念住說次隨生。生復何緣次第如是？生次如是，相隨順故。有情多分於諸色中好受用故，不逮勝法。好受用色以何為緣？謂於受中情深欣樂，欣樂於受由心不調，心之不調由諸煩惱。心由信等可令調伏，隨觀此理四念住生。或隨所緣麁細生故。然非由此心，最後觀法中涅槃極微細故。彼想思等循觀受時，准義已能了知其相，同依心起等安危故。有餘師說：色可聚散可取可捨，相似相續不淨苦等易了知故，多分緣身生貪等故，男女展轉起貪處故。不淨觀、持息念及分別界三入修門，一切多緣身為境故。修念住位應最初觀，此觀為因生輕安觸，由 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：已修成止以為所依，為觀速成脩四念住，非不得定者能如實見故。如何脩習四念住耶？以自相共相觀身、受、心、法。謂脩觀者專心一趣，以自共相於身等境，一一別觀修四念住。分別此法與所餘法有差別義，名觀自相。分別此法與所餘法無差別義，名觀共相。且身念住觀自相者，謂觀察身諸處別相。觀共相者，謂觀諸處同是身相，成色相同。或觀自相者，謂觀身別相。觀共相者，謂觀察身與餘有為皆非常等。受等念住准此應知。此四各三，謂自性等，自性謂慧唯聞等三。相雜謂餘此俱有法。所緣謂此三慧所緣。何故此三皆名念住？由念令慧得住所緣，念慧相資勝定等故，由此於慧立念住名，此相雜所緣故亦名念住。何緣故說三種念住？為愚行相資糧所緣三種有情，故說三種。或根勝解分位各三，機宜不同，故說三種。三中相雜能斷煩惱，非二能斷，太減增故。然相雜言，亦攝慧體，慧與俱有互相雜故。若言自性，應無所待，顯有所待說相雜言。唯修所成法念住攝，能斷煩惱要在定中，能斷惑故緣四五蘊，或緣涅槃能斷惑故。法念住中共相作意，能斷煩惱自相作意，緣少分境故無此能。四念住內前之三種唯不雜緣，第四通二。然三諦智唯有雜緣能斷煩惱，唯滅諦智雖不雜緣亦斷煩惱。身等念住各有三種，緣內、外、俱有差別故。且身念住有三種中，緣自相續說名為內，緣他身等說名為外，雙緣二種說為內外。以有我愛而慢緩者，應觀內身猶如外故。或內如前，緣無執受說名為外，緣他相續說為內外，待無執受及待自身，得二名故。或緣根境及俱名三。或緣有情及非情數、通緣二種，差別為三。或緣有情，外非情數及毛髮等，差別為三。以彼皆從內身生故、離根住故，具得二名。或緣有情現在名內，緣外非情三世名外，緣情去來說為內外，有情類故、墮法數故。又彼未來當墮情數、正墮法數，彼過去時曾墮情數、正墮法數，彼不生法是生類故。受等三種一一各三，隨其所應准前應釋。此四念住說次隨生。生復何緣次第如是？生次如是，相隨順故。有情多分於諸色中好受用故，不逮勝法。好受用色以何為緣？謂於受中情深欣樂，欣樂於受由心不調，心之不調由諸煩惱。心由信等可令調伏，隨觀此理四念住生。或隨所緣麁細生故。然非由此心，最後觀法中涅槃極微細故。彼想思等循觀受時，准義已能了知其相，同依心起等安危故。有餘師說：色可聚散可取可捨，相似相續不淨苦等易了知故，多分緣身生貪等故，男女展轉起貪處故。不淨觀、持息念及分別界三入修門，一切多緣身為境故。修念住位應最初觀，此觀為因生輕安觸，由

輕安觸引樂受生，經說身安便受樂故。如是樂受依心而生，淨心為因得解脫果。由是受等隨次而觀，故念住生如是次第。此四念住不增不減，能治淨等四顛倒故。觀身不淨，治於不淨謂淨顛倒。雖淨顛倒通緣五蘊，然但觀身自性非淨便能總伏。如人已觀糞體不淨，亦不欣樂從糞所生。如是已觀身體不淨，亦不欣樂從身所生。由此觀身為不淨者，於五取蘊皆不欣樂。以有為身淨想迷者，彼方欣樂依身所生。是故觀身為不淨者，於身所起亦不欣樂。如有安住不淨觀時，雖不親觀聲等為境，而於歌等棄如糞穢。如是安住身念住時，雖不親觀受等為境，觀身自體為不淨故，終不欣樂受等三境。又雖不觀色無色境以為不淨，而於彼境非不引生不樂行相，是故淨倒雖緣五蘊，身念住成便能總伏。後三念住雖各別觀，例此應思能總伏理。觀受是苦，能治於苦謂樂顛倒。謂若有法真可欣欲，是為樂義。於多過患所雜行中，見有可欣殊勝功德，是名於苦謂樂顛倒。此倒必用耽受為先，以於受中深耽著已，方於一切逼惱所依有漏行中妄生樂想。是故觀受為苦性時，便能總伏計樂顛倒。觀心非常，能治非常謂常顛倒。謂觀行者憎厭受故，於所依心見有眾多品類差別，引非常觀令現在前，便於有為不生常想，故能總伏計常顛倒。觀法非我，能治非我謂我顛倒，謂有一類聞我非常心不生喜，遂作是念：誰令此心有多差別？彼即是我。為遮彼計復應諦觀，除三所餘亦唯是法，便於一切不起我想，故能總伏計我顛倒。或為對治段、觸、識、思食，如次建立身等四念住。數唯有四，不增不減。如是熟修不淨觀、持息念二加行已，能次第引所緣不雜身受心法念住現前，復於不雜緣法念住無間引所緣雜法念住生，次應修總緣共相法念住。此法念住其相云何？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 輕安觸引樂受生，經說身安便受樂故。如是樂受依心而生，淨心為因得解脫果。由是受等隨次而觀，故念住生如是次第。此四念住不增不減，能治淨等四顛倒故。觀身不淨，治於不淨謂淨顛倒。雖淨顛倒通緣五蘊，然但觀身自性非淨便能總伏。如人已觀糞體不淨，亦不欣樂從糞所生。如是已觀身體不淨，亦不欣樂從身所生。由此觀身為不淨者，於五取蘊皆不欣樂。以有為身淨想迷者，彼方欣樂依身所生。是故觀身為不淨者，於身所起亦不欣樂。如有安住不淨觀時，雖不親觀聲等為境，而於歌等棄如糞穢。如是安住身念住時，雖不親觀受等為境，觀身自體為不淨故，終不欣樂受等三境。又雖不觀色無色境以為不淨，而於彼境非不引生不樂行相，是故淨倒雖緣五蘊，身念住成便能總伏。後三念住雖各別觀，例此應思能總伏理。觀受是苦，能治於苦謂樂顛倒。謂若有法真可欣欲，是為樂義。於多過患所雜行中，見有可欣殊勝功德，是名於苦謂樂顛倒。此倒必用耽受為先，以於受中深耽著已，方於一切逼惱所依有漏行中妄生樂想。是故觀受為苦性時，便能總伏計樂顛倒。觀心非常，能治非常謂常顛倒。謂觀行者憎厭受故，於所依心見有眾多品類差別，引非常觀令現在前，便於有為不生常想，故能總伏計常顛倒。觀法非我，能治非我謂我顛倒，謂有一類聞我非常心不生喜，遂作是念：誰令此心有多差別？彼即是我。為遮彼計復應諦觀，除三所餘亦唯是法，便於一切不起我想，故能總伏計我顛倒。或為對治段、觸、識、思食，如次建立身等四念住。數唯有四，不增不減。如是熟修不淨觀、持息念二加行已，能次第引所緣不雜身受心法念住現前，復於不雜緣法念住無間引所緣雜法念住生，次應修總緣共相法念住。此法念住其相云何？頌曰：

彼居法念住， 總觀四所緣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼居法念住， 總觀四所緣，

修非常及苦， 空非我行相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修非常及苦， 空非我行相。

論曰：雜緣法念住總有四種，二三四五蘊為境別故，唯總緣五名此所修。彼居此中修四行相，總觀一切身受心法，所謂非常、苦、空、非我。然於修習此念住時，有餘善根能為加行，彼應次第修令現前。謂彼已熟修雜緣法念住，將欲修習此念住時，先應總緣修非我行，次觀生滅、次觀緣起。以觀行者先觀諸行從因生滅，便於因果相屬觀門，易趣入故。或有欲令先觀緣起，此後引起緣三義觀，此觀無間修七處善，於七處善得善巧故，能於先來諸所見境，立因果諦次第觀察。如是熟修智及定已，便能安立順現觀諦，謂欲上界苦等各別，於如是八隨次第觀，修未曾修十六行相。彼由聞慧於八諦中初起如斯十六行觀，如隔薄絹覩見眾色，齊此名為聞慧圓滿。思所成慧准此應說。次於生死深生厭患，欣樂涅槃寂靜功德，此後多引厭觀現前。方便勤修漸增漸勝，引起如是能順決擇思所成攝最勝善根。即所修總緣共相法念住，從此無間生何善根？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：雜緣法念住總有四種，二三四五蘊為境別故，唯總緣五名此所修。彼居此中修四行相，總觀一切身受心法，所謂非常、苦、空、非我。然於修習此念住時，有餘善根能為加行，彼應次第修令現前。謂彼已熟修雜緣法念住，將欲修習此念住時，先應總緣修非我行，次觀生滅、次觀緣起。以觀行者先觀諸行從因生滅，便於因果相屬觀門，易趣入故。或有欲令先觀緣起，此後引起緣三義觀，此觀無間修七處善，於七處善得善巧故，能於先來諸所見境，立因果諦次第觀察。如是熟修智及定已，便能安立順現觀諦，謂欲上界苦等各別，於如是八隨次第觀，修未曾修十六行相。彼由聞慧於八諦中初起如斯十六行觀，如隔薄絹覩見眾色，齊此名為聞慧圓滿。思所成慧准此應說。次於生死深生厭患，欣樂涅槃寂靜功德，此後多引厭觀現前。方便勤修漸增漸勝，引起如是能順決擇思所成攝最勝善根。即所修總緣共相法念住，從此無間生何善根？頌曰：

從此生煖法， 具觀四聖諦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從此生煖法， 具觀四聖諦，

修十六行相， 次生頂亦然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修十六行相， 次生頂亦然。

如是二善根， 皆初法後四， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是二善根， 皆初法後四，

次忍唯法念， 下中品同頂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次忍唯法念， 下中品同頂，

上唯觀欲苦， 一行一剎那， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上唯觀欲苦， 一行一剎那，

世第一亦然， 皆慧五除得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世第一亦然， 皆慧五除得。

論曰：從順決擇勝思所成，總緣共相法念住後，有修所成順決擇分初善根起名為暖法，是總緣共相法念住差別。如是所起是當所修，能燒煩惱薪聖道火前相，如鑽火位初暖相生，法與暖同故名暖法。此善根起分位長故，能具觀察四聖諦境，由此具修十六行相：觀苦聖諦修四行相，一非常、二苦、三空、四非我；觀集聖諦修四行相，一因、二集、三生、四緣；觀滅聖諦修四行相，一滅、二靜、三妙、四離；觀道聖諦修四行相，一道、二如、三行、四出。此相差別如後當辯。然諸暖法雖緣四諦，而從多分說厭行俱，以起彼時蘊想多故。行者修習此暖善根，下中上品漸次增進，於佛所說苦集滅道生隨順信，觀察諸有恒為猛盛焰所焚燒。於三寶中信為上首。有修所成順決擇分，次善根起名為頂法，是總緣共相法念住差別。頂聲顯此是最勝處，如吉祥事至成辦時，世間說為此人至頂。謂色界攝四善根中，二是可動、二不可動。可動二中，下者名暖；上者名頂，動中上故。不動二中，下者名忍，於四諦境極堪忍故；上者名為世第一法，世中勝故，猶如醍醐。閑居者言：修此善品其相至頂，故名頂法。此境行相與暖法同，謂觀四諦境修十六行相。如是暖頂二種善根，初安足時唯法念住，後增進位四皆現前。初安足言，顯以行相最初遊踐四聖諦迹。後增進言，顯從此後下中上品次第數習。諸先所得後不現前，於彼不生欽重心故。以勝加行引此善根，故已得中不生欽重。然此頂法雖緣四諦，緣三寶信多分現行。此頂善根下中上品，漸次增長至成滿時，有修所成順決擇分勝善根起名為忍法，是總緣共相法念住差別，於四諦理能忍可中此最勝故。又此位忍無退墮故，名為忍法。世第一法雖於聖諦亦能忍可，無間必能入見道故必無退墮，而不具觀四聖諦理。此具觀故偏得忍名，故偏說此名順諦忍。此忍善根安足增進，皆法念住；與前有別，此與見道漸相似故，以見道位中唯法念住故。然此忍法有下中上，下中二品與頂法同，謂具觀察四聖諦境及能具修十六行相；上品有異，唯觀欲苦，與世第一相隣接故。由此義准，暖等善根皆能具緣三界苦等義已成立，無簡別故。忍下中上如何分別？且下品忍具八類心，謂瑜伽師以四行相觀欲界苦名一類心，如是次觀色無色苦，集滅道諦亦如是觀，成八類心，名下品忍。中忍減略行相所緣，謂瑜伽師以四行相觀欲界苦，乃至具足以四行相觀欲界道，於上界道減一行相，從此名曰中品忍初。如是次第漸減漸略行相所緣，乃至極少唯以二心觀欲界苦，如苦法忍、苦法智位，齊此名為中品忍滿。上忍唯觀欲界苦諦，修一行相，唯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：從順決擇勝思所成，總緣共相法念住後，有修所成順決擇分初善根起名為暖法，是總緣共相法念住差別。如是所起是當所修，能燒煩惱薪聖道火前相，如鑽火位初暖相生，法與暖同故名暖法。此善根起分位長故，能具觀察四聖諦境，由此具修十六行相：觀苦聖諦修四行相，一非常、二苦、三空、四非我；觀集聖諦修四行相，一因、二集、三生、四緣；觀滅聖諦修四行相，一滅、二靜、三妙、四離；觀道聖諦修四行相，一道、二如、三行、四出。此相差別如後當辯。然諸暖法雖緣四諦，而從多分說厭行俱，以起彼時蘊想多故。行者修習此暖善根，下中上品漸次增進，於佛所說苦集滅道生隨順信，觀察諸有恒為猛盛焰所焚燒。於三寶中信為上首。有修所成順決擇分，次善根起名為頂法，是總緣共相法念住差別。頂聲顯此是最勝處，如吉祥事至成辦時，世間說為此人至頂。謂色界攝四善根中，二是可動、二不可動。可動二中，下者名暖；上者名頂，動中上故。不動二中，下者名忍，於四諦境極堪忍故；上者名為世第一法，世中勝故，猶如醍醐。閑居者言：修此善品其相至頂，故名頂法。此境行相與暖法同，謂觀四諦境修十六行相。如是暖頂二種善根，初安足時唯法念住，後增進位四皆現前。初安足言，顯以行相最初遊踐四聖諦迹。後增進言，顯從此後下中上品次第數習。諸先所得後不現前，於彼不生欽重心故。以勝加行引此善根，故已得中不生欽重。然此頂法雖緣四諦，緣三寶信多分現行。此頂善根下中上品，漸次增長至成滿時，有修所成順決擇分勝善根起名為忍法，是總緣共相法念住差別，於四諦理能忍可中此最勝故。又此位忍無退墮故，名為忍法。世第一法雖於聖諦亦能忍可，無間必能入見道故必無退墮，而不具觀四聖諦理。此具觀故偏得忍名，故偏說此名順諦忍。此忍善根安足增進，皆法念住；與前有別，此與見道漸相似故，以見道位中唯法念住故。然此忍法有下中上，下中二品與頂法同，謂具觀察四聖諦境及能具修十六行相；上品有異，唯觀欲苦，與世第一相隣接故。由此義准，暖等善根皆能具緣三界苦等義已成立，無簡別故。忍下中上如何分別？且下品忍具八類心，謂瑜伽師以四行相觀欲界苦名一類心，如是次觀色無色苦，集滅道諦亦如是觀，成八類心，名下品忍。中忍減略行相所緣，謂瑜伽師以四行相觀欲界苦，乃至具足以四行相觀欲界道，於上界道減一行相，從此名曰中品忍初。如是次第漸減漸略行相所緣，乃至極少唯以二心觀欲界苦，如苦法忍、苦法智位，齊此名為中品忍滿。上忍唯觀欲界苦諦，修一行相，唯

一剎那，此善根起不相續故。上忍無間有修所成，初開聖道門，世功德中勝。是總緣共相法念住差別順決擇分攝最上善根生，此即說名世第一法。此有漏故名為世間，是最勝故名為第一。有士用力離同類因引聖道起故名最勝，是故名為世第一法。此如上忍緣欲苦諦，修一行相唯一剎那。如是減略行相所緣，如是如是漸近見諦，故世第一唯緣欲苦，修一行相唯一剎那，謂無間入離生位故，此位決定無相續理。然色界繫有九善根，下下下中下上名暖，中下中中中上名頂，上下上中名忍，上上名世第一。暖等四法以何為體？暖等自性皆慧為體，若并助伴皆五蘊攝，定俱必有隨轉色故。然除彼得，勿諸聖者暖等善根重現前故。然已見諦不許暖等重現在前，已見諦者加行現前成無用故。此中暖法初安足時，於三諦中隨緣何諦法念住現在脩未來四，隨一行相現在修未來四，唯修同分非不同分。緣滅諦法念住現在修未來一，隨一行相現在修未來四，非初觀蘊滅能修緣蘊道。後增進位，於三諦中隨緣何諦，隨一念住現在修未來四，隨一行相現在修未來十六。緣滅諦法念住現在修未來四，隨一行相現在修未來十六。此初安足唯修同分者，先未曾得如是種性故，於諸諦中行未廣故。後增進位與此相違，故彼能修同分異分。頂初安足，於四諦中隨緣何諦法念住現在修未來四，隨一行相現在修未來十六。後增進位，於三諦中隨緣何諦，隨一念住現在修未來四，隨一行相現在修未來十六。緣滅諦法念住現在修未來四，隨一行相現在修未來十六。忍初安足及後增進，於四諦中隨緣何諦，法念住現在修未來四，隨一行相現在修未來十六。此依忍類總相而說。差別說者，略所緣時，隨略彼所緣，不修彼行相。謂具緣四，具修十六，若緣三二一，修十二八四。世第一法緣欲苦諦法念住現在修未來四，隨一行相現在修未來四。唯同分修，無緣餘諦世第一法，是故唯修爾所行相。有餘師說：近見道故、似見道故，唯修爾所。謂苦法忍唯緣欲苦諦修四行相，世第一亦然。已辯所生善根相體，今次應辯彼差別義。頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一剎那，此善根起不相續故。上忍無間有修所成，初開聖道門，世功德中勝。是總緣共相法念住差別順決擇分攝最上善根生，此即說名世第一法。此有漏故名為世間，是最勝故名為第一。有士用力離同類因引聖道起故名最勝，是故名為世第一法。此如上忍緣欲苦諦，修一行相唯一剎那。如是減略行相所緣，如是如是漸近見諦，故世第一唯緣欲苦，修一行相唯一剎那，謂無間入離生位故，此位決定無相續理。然色界繫有九善根，下下下中下上名暖，中下中中中上名頂，上下上中名忍，上上名世第一。暖等四法以何為體？暖等自性皆慧為體，若并助伴皆五蘊攝，定俱必有隨轉色故。然除彼得，勿諸聖者暖等善根重現前故。然已見諦不許暖等重現在前，已見諦者加行現前成無用故。此中暖法初安足時，於三諦中隨緣何諦法念住現在脩未來四，隨一行相現在修未來四，唯修同分非不同分。緣滅諦法念住現在修未來一，隨一行相現在修未來四，非初觀蘊滅能修緣蘊道。後增進位，於三諦中隨緣何諦，隨一念住現在修未來四，隨一行相現在修未來十六。緣滅諦法念住現在修未來四，隨一行相現在修未來十六。此初安足唯修同分者，先未曾得如是種性故，於諸諦中行未廣故。後增進位與此相違，故彼能修同分異分。頂初安足，於四諦中隨緣何諦法念住現在修未來四，隨一行相現在修未來十六。後增進位，於三諦中隨緣何諦，隨一念住現在修未來四，隨一行相現在修未來十六。緣滅諦法念住現在修未來四，隨一行相現在修未來十六。忍初安足及後增進，於四諦中隨緣何諦，法念住現在修未來四，隨一行相現在修未來十六。此依忍類總相而說。差別說者，略所緣時，隨略彼所緣，不修彼行相。謂具緣四，具修十六，若緣三二一，修十二八四。世第一法緣欲苦諦法念住現在修未來四，隨一行相現在修未來四。唯同分修，無緣餘諦世第一法，是故唯修爾所行相。有餘師說：近見道故、似見道故，唯修爾所。謂苦法忍唯緣欲苦諦修四行相，世第一亦然。已辯所生善根相體，今次應辯彼差別義。頌曰：

此順決擇分， 四皆修所成， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此順決擇分， 四皆修所成，

六地二或七， 依欲界身九， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六地二或七， 依欲界身九，

三女男得二， 第四女亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三女男得二， 第四女亦爾。

聖由失地捨， 異生由命終， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖由失地捨， 異生由命終，

初二亦退捨， 依本必見諦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初二亦退捨， 依本必見諦，

捨已得非先， 二捨性非得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨已得非先， 二捨性非得。

論曰：此暖、頂、忍、世第一法四殊勝善根，名順決擇分，由下、中、上及上上品分為四種，如前已說。決謂決斷，擇謂簡擇。決斷簡擇，謂諸聖道，以諸聖道能斷疑故，及能分別四諦相故。分謂分段，即是見道，是決擇中一分攝故。暖等為緣引決擇分，順益彼故得順彼名，故此名為順決擇分。如是四種皆修所成，非聞思所成，遠決擇分故。此四善根皆依六地，謂四靜慮、未至、中間。欲界中無，闕等引故。餘上地亦無，見道眷屬故。又無色界心不緣欲界故，欲界先應遍知斷故，於三界中彼最麁故。此四善根能感色界五蘊異熟為圓滿因，不能牽引眾同分故，極厭諸有欣圓寂故。或聲為顯二有異說，謂暖頂二。尊者妙音說：依前六及欲七地。對法諸師不許彼說，非聞思所成，順決擇分故。此四善根依欲身起，人天九處除北俱盧，唯依欲九身，容入離生故。除增上忍世第一法，餘三善根三洲初起，後生天處亦續現前，所除亦依天處初起。有餘師說：若於先時曾已修治此四加行，彼於天處皆得初起。此四善根唯依男女，前三男女俱通得二，第四女身亦得二種，勿後得男身不成暖等故；依男唯得男身善根，聖轉至餘生亦不為女故。暖頂忍位容有轉形，故二依善根展轉為因住。世第一法依女身者能為二因，女得聖已容有轉得男身理故。依男身者但為一因，已得女身非擇滅故。聖依此地得此善根，失此地時善根方捨。失地言顯遷生上地。異生於地若失不失，但失眾同分必捨此善根，聖身見道力所資故。此四善根無命終捨。寧知命終捨，唯異生非聖？以本論說卵胎中異生，唯成就身不成身業故。豈不異生先依下地起暖法等，後生上地亦必定捨暖等善根？無如是失，以彼異生爾時捨善根，由捨同分故。謂住死有無聖道資，捨諸善根非由上地中有等起。若諸聖者住死有中，由聖道資不捨暖等，但由上地中有等起捨下善根，捨時雖同而所由別，是故異生無失地捨，聖者必無由命終捨。異生命終雖捨忍法，而定無有墮諸惡趣得惡趣生，非擇滅故。身是忍法曾所居故，能感惡趣諸業煩惱不復能在身中行故，如師子窟雜獸不居。初二善根亦由退捨，如是退捨異生非聖。後二異生亦無退捨，依根本地起暖等善根，彼於此生必定得見諦。以根利故、厭有深故。依未至中間起暖等者，於此生不必得入見諦。有餘師言：依根本定起暖等者，此生必定得至涅槃，厭有深故。若先捨已後重得時，所得必非先之所捨，由先捨已後重得時亦大劬勞方得起故、於先所捨不欽敬故，如先已捨別解脫戒，後重受時得未曾得。暖等亦爾，後得非先。若先已得暖等善根，經生故捨，遇了 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此暖、頂、忍、世第一法四殊勝善根，名順決擇分，由下、中、上及上上品分為四種，如前已說。決謂決斷，擇謂簡擇。決斷簡擇，謂諸聖道，以諸聖道能斷疑故，及能分別四諦相故。分謂分段，即是見道，是決擇中一分攝故。暖等為緣引決擇分，順益彼故得順彼名，故此名為順決擇分。如是四種皆修所成，非聞思所成，遠決擇分故。此四善根皆依六地，謂四靜慮、未至、中間。欲界中無，闕等引故。餘上地亦無，見道眷屬故。又無色界心不緣欲界故，欲界先應遍知斷故，於三界中彼最麁故。此四善根能感色界五蘊異熟為圓滿因，不能牽引眾同分故，極厭諸有欣圓寂故。或聲為顯二有異說，謂暖頂二。尊者妙音說：依前六及欲七地。對法諸師不許彼說，非聞思所成，順決擇分故。此四善根依欲身起，人天九處除北俱盧，唯依欲九身，容入離生故。除增上忍世第一法，餘三善根三洲初起，後生天處亦續現前，所除亦依天處初起。有餘師說：若於先時曾已修治此四加行，彼於天處皆得初起。此四善根唯依男女，前三男女俱通得二，第四女身亦得二種，勿後得男身不成暖等故；依男唯得男身善根，聖轉至餘生亦不為女故。暖頂忍位容有轉形，故二依善根展轉為因住。世第一法依女身者能為二因，女得聖已容有轉得男身理故。依男身者但為一因，已得女身非擇滅故。聖依此地得此善根，失此地時善根方捨。失地言顯遷生上地。異生於地若失不失，但失眾同分必捨此善根，聖身見道力所資故。此四善根無命終捨。寧知命終捨，唯異生非聖？以本論說卵胎中異生，唯成就身不成身業故。豈不異生先依下地起暖法等，後生上地亦必定捨暖等善根？無如是失，以彼異生爾時捨善根，由捨同分故。謂住死有無聖道資，捨諸善根非由上地中有等起。若諸聖者住死有中，由聖道資不捨暖等，但由上地中有等起捨下善根，捨時雖同而所由別，是故異生無失地捨，聖者必無由命終捨。異生命終雖捨忍法，而定無有墮諸惡趣得惡趣生，非擇滅故。身是忍法曾所居故，能感惡趣諸業煩惱不復能在身中行故，如師子窟雜獸不居。初二善根亦由退捨，如是退捨異生非聖。後二異生亦無退捨，依根本地起暖等善根，彼於此生必定得見諦。以根利故、厭有深故。依未至中間起暖等者，於此生不必得入見諦。有餘師言：依根本定起暖等者，此生必定得至涅槃，厭有深故。若先捨已後重得時，所得必非先之所捨，由先捨已後重得時亦大劬勞方得起故、於先所捨不欽敬故，如先已捨別解脫戒，後重受時得未曾得。暖等亦爾，後得非先。若先已得暖等善根，經生故捨，遇了

分位善說法師便生頂等；若不遇者，還從本修。失退二捨非得為性，退捨必因起過而得，失捨或有由德增進。得此善根有何勝利？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分位善說法師便生頂等；若不遇者，還從本修。失退二捨非得為性，退捨必因起過而得，失捨或有由德增進。得此善根有何勝利？頌曰：

暖必至涅槃， 頂終不斷善， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 暖必至涅槃， 頂終不斷善，

忍不墮惡趣， 第一入離生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 忍不墮惡趣， 第一入離生。

論曰：四善根中若得暖法，雖有退斷善根造無間業墮惡趣等，而無久流轉，必至涅槃故。若爾，何殊順解脫分？若無障礙，去見諦近，此與見道行相同故，是等引攝勝善根故。若得頂法，雖有退等而增畢竟不斷善根，觀察三寶殊勝功德為門引生淨信心故。若得頂已，不斷善根。如何經說天授退頂？由彼曾起近頂善根，依未得退，密作是說。若得忍法，雖命終捨住異生位，而增無退不造無間不墮惡趣。然頌但說不墮惡趣言，義准已知不造無間業，造無間業者必墮惡趣故。忍位無退，如前已辯。得忍不墮諸惡者，已遠趣彼業煩惱故，得惡趣生非擇滅故。由下忍力已得一切惡趣無生，由上忍力復得少分生等無生。少分生者，謂卵濕生，由此二生多愚昧故。等言為顯處身有惑。處謂無想、大梵、北洲，無想、大梵僻見處故，北俱盧洲無現觀故。身謂扇搋等，多諸煩惱故。有謂第八等，聖必不受故。惑謂見斷惑，必不復起故。得世第一法，雖住異生位，而能趣入正性離生。頌雖不言離命終捨，既無間入正性離生，義准已成無命終捨。何緣唯此能入離生？已得異生非擇滅故，能如無間道捨異生性故。此四善根各有三品，由聲聞等種性別故。隨何種性善根已生，彼可移轉向餘乘不？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：四善根中若得暖法，雖有退斷善根造無間業墮惡趣等，而無久流轉，必至涅槃故。若爾，何殊順解脫分？若無障礙，去見諦近，此與見道行相同故，是等引攝勝善根故。若得頂法，雖有退等而增畢竟不斷善根，觀察三寶殊勝功德為門引生淨信心故。若得頂已，不斷善根。如何經說天授退頂？由彼曾起近頂善根，依未得退，密作是說。若得忍法，雖命終捨住異生位，而增無退不造無間不墮惡趣。然頌但說不墮惡趣言，義准已知不造無間業，造無間業者必墮惡趣故。忍位無退，如前已辯。得忍不墮諸惡者，已遠趣彼業煩惱故，得惡趣生非擇滅故。由下忍力已得一切惡趣無生，由上忍力復得少分生等無生。少分生者，謂卵濕生，由此二生多愚昧故。等言為顯處身有惑。處謂無想、大梵、北洲，無想、大梵僻見處故，北俱盧洲無現觀故。身謂扇搋等，多諸煩惱故。有謂第八等，聖必不受故。惑謂見斷惑，必不復起故。得世第一法，雖住異生位，而能趣入正性離生。頌雖不言離命終捨，既無間入正性離生，義准已成無命終捨。何緣唯此能入離生？已得異生非擇滅故，能如無間道捨異生性故。此四善根各有三品，由聲聞等種性別故。隨何種性善根已生，彼可移轉向餘乘不？頌曰：

轉聲聞種性， 二成佛三餘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 轉聲聞種性， 二成佛三餘，

麟喻佛無轉， 一坐成覺故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 麟喻佛無轉， 一坐成覺故。

論曰：未殖佛乘順解脫分，依聲聞種性起暖頂善根，容可轉生佛乘暖頂，是經長時方能起義。若起彼忍無向佛乘，以聲聞乘加行最久，經六十劫自果必成。菩薩專求利他事故，為欲拔濟無邊有情，弘誓莊嚴經無量劫，故往惡趣如遊園苑。若不爾者，無成佛義。起忍得一切惡趣非擇滅，故起彼忍無向佛乘，斷絕眾多利他事故。若時菩薩已殖佛乘，順解脫分為遮惡趣，展轉堅攝施戒慧三，爾時無勞起餘乘忍。故聲聞暖頂可轉向佛乘，起忍則無轉成佛義。依聲聞種性起暖頂忍，三皆可轉生獨覺乘道。非聲聞種性忍法已生，於獨覺菩提有能障義，故起彼忍亦成獨覺。此在佛外，故頌言餘。起獨覺乘種性暖頂，為有轉向餘乘理不？然獨覺乘總有二種：一麟角喻、二先聲聞。若先聲聞，如聲聞說。麟喻及佛，俱不可轉，以俱一坐成菩提故。第四靜慮是不傾動最極明利三摩地故，堪為麟喻大覺所依，故彼俱依第四靜慮，從身念住至盡無生，唯於一坐能次第起。故麟角喻及佛種性，暖等善根皆不可轉。頗有初殖順解脫分，此生即能起順決擇分耶？不爾。云何？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：未殖佛乘順解脫分，依聲聞種性起暖頂善根，容可轉生佛乘暖頂，是經長時方能起義。若起彼忍無向佛乘，以聲聞乘加行最久，經六十劫自果必成。菩薩專求利他事故，為欲拔濟無邊有情，弘誓莊嚴經無量劫，故往惡趣如遊園苑。若不爾者，無成佛義。起忍得一切惡趣非擇滅，故起彼忍無向佛乘，斷絕眾多利他事故。若時菩薩已殖佛乘，順解脫分為遮惡趣，展轉堅攝施戒慧三，爾時無勞起餘乘忍。故聲聞暖頂可轉向佛乘，起忍則無轉成佛義。依聲聞種性起暖頂忍，三皆可轉生獨覺乘道。非聲聞種性忍法已生，於獨覺菩提有能障義，故起彼忍亦成獨覺。此在佛外，故頌言餘。起獨覺乘種性暖頂，為有轉向餘乘理不？然獨覺乘總有二種：一麟角喻、二先聲聞。若先聲聞，如聲聞說。麟喻及佛，俱不可轉，以俱一坐成菩提故。第四靜慮是不傾動最極明利三摩地故，堪為麟喻大覺所依，故彼俱依第四靜慮，從身念住至盡無生，唯於一坐能次第起。故麟角喻及佛種性，暖等善根皆不可轉。頗有初殖順解脫分，此生即能起順決擇分耶？不爾。云何？頌曰：

前順解脫分， 速三生解脫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前順解脫分， 速三生解脫，

聞思成三業， 殖在人三洲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞思成三業， 殖在人三洲。

論曰：順決擇分今生起者，前生必起順解脫分。諸有創殖順解脫分，極速三生方得解脫，謂初生殖順解脫分、次生成熟、第三生起順決擇分即入聖道。若謂第二生起順決擇分，第三生入聖乃至得解脫，彼言便與前說相違。謂依根本地起暖等者，彼必於此生得入見諦。或彼應許極速二生，謂第二生依根本地起暖等者，彼於現生必入聖道得解脫故。順解脫分聞思所成非修所成，諸有未殖順解脫分者彼不能殖故。順解脫分三業為體，最勝唯是意地意業。此思願力攝起身語，亦得名為順解脫分。有由少分施戒聞等，便能種殖順解脫分。謂勝意樂至誠相續，厭背生死欣樂涅槃；與此相違，雖多修善而不能殖順解脫分。由意業勝殖此善根故，唯人中三方能殖，厭離般若餘處劣故。有佛出世若無佛時，俱能種殖順解脫分。已因便說順解脫分，入觀次第是正所論。於中已明諸加行道，世第一法為其後邊，應說從斯復生何道？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：順決擇分今生起者，前生必起順解脫分。諸有創殖順解脫分，極速三生方得解脫，謂初生殖順解脫分、次生成熟、第三生起順決擇分即入聖道。若謂第二生起順決擇分，第三生入聖乃至得解脫，彼言便與前說相違。謂依根本地起暖等者，彼必於此生得入見諦。或彼應許極速二生，謂第二生依根本地起暖等者，彼於現生必入聖道得解脫故。順解脫分聞思所成非修所成，諸有未殖順解脫分者彼不能殖故。順解脫分三業為體，最勝唯是意地意業。此思願力攝起身語，亦得名為順解脫分。有由少分施戒聞等，便能種殖順解脫分。謂勝意樂至誠相續，厭背生死欣樂涅槃；與此相違，雖多修善而不能殖順解脫分。由意業勝殖此善根故，唯人中三方能殖，厭離般若餘處劣故。有佛出世若無佛時，俱能種殖順解脫分。已因便說順解脫分，入觀次第是正所論。於中已明諸加行道，世第一法為其後邊，應說從斯復生何道？頌曰：

世第一無間， 即緣欲界苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世第一無間， 即緣欲界苦，

生無漏法忍， 忍次生法智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生無漏法忍， 忍次生法智，

次緣餘界苦， 生類忍類智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次緣餘界苦， 生類忍類智，

緣集滅道諦， 各生四亦然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緣集滅道諦， 各生四亦然。

如是十六心， 名聖諦現觀， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是十六心， 名聖諦現觀，

此總有三種， 謂見緣事別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此總有三種， 謂見緣事別。

論曰：從世第一善根無間，即緣欲界苦聖諦境有無漏攝法智忍生，此忍名為苦法智忍。寧知此忍是無漏攝，從世第一無間而生？以契經中言：世第一無間入正性決定或正性離生，爾時名超異生地故。此忍既是決定離生一分所攝，定是無漏，從世第一無間而生。說無漏言，為欲簡別世第一法所從世忍。此無漏忍，以欲苦法為其所緣，名苦法忍。謂於苦法無始時來身見所迷執我我所，今創見彼唯苦法性，忍可現前名苦法忍。此能引後苦法智生，是彼智生障之對治，故復名曰苦法智忍。即此名入正性決定，亦復名入正性離生，由此是初入正性決定，亦如初入正性離生故。經說正性，所謂涅槃。或正性言目諸聖道能決趣涅槃，或決了諦相，故諸聖道得決定名。至得決定，說名為入。若爾，何緣於無漏慧唯初見諦得決定名？以於爾時於諸諦理初得難毀，決定見故。或於爾時望餘位道有非一種決定相故。煩惱名生，如契經說：何謂生臭？謂諸煩惱。見位初越，故名離生。有說：生言目根未熟。見位初越，故名離生。至得離生，說名為入。捨異生性諸說不同。有言世第一。有言苦法忍。有言共捨，由此二種如無間道解脫道故。此忍無間即緣欲苦有法智生名苦法智，於唯是苦法得決斷慧故。應知此智亦無漏攝，前無漏言遍流後故。如緣欲界苦聖諦境，有苦法忍苦法智生，如是復於法智無間總緣餘界苦聖諦境，有類智忍生，名苦類智忍。此忍無間即緣此境有類智生，名苦類智。最初證知諸法真理，故名法智。此後境智與前相似，故得類名。是後隨前而證境義。或從前生故，後得前類名，如世間言子是父類。即是從欲界苦決定覺所生。餘界苦決定覺義，如緣苦諦欲界及餘生法類忍法類智四緣，餘三諦各四亦然。即緣一一有四心義，如是次第有十六心，總說名為聖諦現觀，以於三界四聖諦境次第現前如實觀故。初習業地於諸諦境多返旋環已淳熟故，今於此位能如是觀。餘部有言：唯頓現觀。彼言既總，理或無違，以諦現觀總有三種。其三者何？謂見、緣、事。唯無漏慧於諸諦境如實覺了，名見現觀。是即由見分明現前，如實而觀四諦境義。即無漏慧并餘相應同一所緣，名緣現觀，是即由見等心心所法同能取所緣四諦境義。即諸能緣并餘俱有同一事業，名事現觀，是即由見等心心所法并餘俱有戒及生相等，於諸諦中同所作義。戒生相等是現觀因，於現觀中彼有事用，故亦於彼立現觀名。如是應知不相應法唯一現觀，除慧所餘心心所法有二現觀，唯無漏慧具足有三。諸說名為頓現觀者，謂於一諦得現觀時，於餘諦中亦得現觀。故於前說頓現觀宗，應審推徵依 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：從世第一善根無間，即緣欲界苦聖諦境有無漏攝法智忍生，此忍名為苦法智忍。寧知此忍是無漏攝，從世第一無間而生？以契經中言：世第一無間入正性決定或正性離生，爾時名超異生地故。此忍既是決定離生一分所攝，定是無漏，從世第一無間而生。說無漏言，為欲簡別世第一法所從世忍。此無漏忍，以欲苦法為其所緣，名苦法忍。謂於苦法無始時來身見所迷執我我所，今創見彼唯苦法性，忍可現前名苦法忍。此能引後苦法智生，是彼智生障之對治，故復名曰苦法智忍。即此名入正性決定，亦復名入正性離生，由此是初入正性決定，亦如初入正性離生故。經說正性，所謂涅槃。或正性言目諸聖道能決趣涅槃，或決了諦相，故諸聖道得決定名。至得決定，說名為入。若爾，何緣於無漏慧唯初見諦得決定名？以於爾時於諸諦理初得難毀，決定見故。或於爾時望餘位道有非一種決定相故。煩惱名生，如契經說：何謂生臭？謂諸煩惱。見位初越，故名離生。有說：生言目根未熟。見位初越，故名離生。至得離生，說名為入。捨異生性諸說不同。有言世第一。有言苦法忍。有言共捨，由此二種如無間道解脫道故。此忍無間即緣欲苦有法智生名苦法智，於唯是苦法得決斷慧故。應知此智亦無漏攝，前無漏言遍流後故。如緣欲界苦聖諦境，有苦法忍苦法智生，如是復於法智無間總緣餘界苦聖諦境，有類智忍生，名苦類智忍。此忍無間即緣此境有類智生，名苦類智。最初證知諸法真理，故名法智。此後境智與前相似，故得類名。是後隨前而證境義。或從前生故，後得前類名，如世間言子是父類。即是從欲界苦決定覺所生。餘界苦決定覺義，如緣苦諦欲界及餘生法類忍法類智四緣，餘三諦各四亦然。即緣一一有四心義，如是次第有十六心，總說名為聖諦現觀，以於三界四聖諦境次第現前如實觀故。初習業地於諸諦境多返旋環已淳熟故，今於此位能如是觀。餘部有言：唯頓現觀。彼言既總，理或無違，以諦現觀總有三種。其三者何？謂見、緣、事。唯無漏慧於諸諦境如實覺了，名見現觀。是即由見分明現前，如實而觀四諦境義。即無漏慧并餘相應同一所緣，名緣現觀，是即由見等心心所法同能取所緣四諦境義。即諸能緣并餘俱有同一事業，名事現觀，是即由見等心心所法并餘俱有戒及生相等，於諸諦中同所作義。戒生相等是現觀因，於現觀中彼有事用，故亦於彼立現觀名。如是應知不相應法唯一現觀，除慧所餘心心所法有二現觀，唯無漏慧具足有三。諸說名為頓現觀者，謂於一諦得現觀時，於餘諦中亦得現觀。故於前說頓現觀宗，應審推徵依

何現觀？若言依事，應讚言善。以於苦諦得現觀時於苦具三，於餘唯事。謂初觀見苦聖諦時，盡煩惱故即名斷集，得擇滅故即名證滅，起對治故即名修道。以見苦位於集等三有斷證修事現觀故，約事現觀名頓無失。若言依見，應撥言非，此現觀必漸，諸諦相別故，一見理無多行相故。隨彼自相一一諦中，世尊說言各別見故。已辯現觀具十六心。此十六心為依何地？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何現觀？若言依事，應讚言善。以於苦諦得現觀時於苦具三，於餘唯事。謂初觀見苦聖諦時，盡煩惱故即名斷集，得擇滅故即名證滅，起對治故即名修道。以見苦位於集等三有斷證修事現觀故，約事現觀名頓無失。若言依見，應撥言非，此現觀必漸，諸諦相別故，一見理無多行相故。隨彼自相一一諦中，世尊說言各別見故。已辯現觀具十六心。此十六心為依何地？頌曰：

皆與世第一， 同依於一地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆與世第一， 同依於一地。

論曰：隨世第一所依諸地，應知即此十六心依。彼依六地如前已說，謂四靜慮、未至、中間。何緣必有如是忍智前後次第相雜而起？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：隨世第一所依諸地，應知即此十六心依。彼依六地如前已說，謂四靜慮、未至、中間。何緣必有如是忍智前後次第相雜而起？頌曰：

忍智如次第， 無間解脫道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 忍智如次第， 無間解脫道。

論曰：十六心中，四法類忍名無間道，四法類智名解脫道。名如前說。能忍可先來未見欲苦初念無漏慧，名苦法忍。以契經中世尊自說：若於此法以下劣慧或增上慧審察忍可，名隨信行、隨法行故。應知此忍即無間道。何處說此無間道名？經說：一法難可通達，名為無間，心等持故。又世尊說：有苦法智、有苦類智，乃至廣說。非此二智同緣三界苦等境起，如《順理》辯，故於苦法忍所見欲苦中決斷解生，名苦法智。前忍能斷十煩惱得，後智能與彼離繫得俱生。經說：智生隨於前忍。故知後智名解脫道。從此無間忍色無色未曾見苦，第三剎那無漏慧生，名苦類忍，是見欲苦忍種類故。次於苦類忍所觀上苦中決斷解生，名苦類智。忍智如次斷煩惱得，名無間道；離繫得俱，名解脫道，准前應說。於餘三諦，准苦應知。故前八忍名無間道，後之八智名解脫道。復以何緣說斷對治名無間道，說離繫得俱時起智名解脫道？無間隔故名為無間，無間即道名無間道。是無同類道能為間隔，令於解脫道不為緣義。諸無間道唯一剎那，諸解脫道或相續故。於自所治諸煩惱得已得解脫，與彼斷得俱時起道，名解脫道。自所治言欲顯何義？苦類忍等諸無間道，亦與他所治離繫得俱生，勿彼亦名解脫道故。此十六心皆見諦理，一切皆說見道攝耶？不爾。云何？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：十六心中，四法類忍名無間道，四法類智名解脫道。名如前說。能忍可先來未見欲苦初念無漏慧，名苦法忍。以契經中世尊自說：若於此法以下劣慧或增上慧審察忍可，名隨信行、隨法行故。應知此忍即無間道。何處說此無間道名？經說：一法難可通達，名為無間，心等持故。又世尊說：有苦法智、有苦類智，乃至廣說。非此二智同緣三界苦等境起，如《順理》辯，故於苦法忍所見欲苦中決斷解生，名苦法智。前忍能斷十煩惱得，後智能與彼離繫得俱生。經說：智生隨於前忍。故知後智名解脫道。從此無間忍色無色未曾見苦，第三剎那無漏慧生，名苦類忍，是見欲苦忍種類故。次於苦類忍所觀上苦中決斷解生，名苦類智。忍智如次斷煩惱得，名無間道；離繫得俱，名解脫道，准前應說。於餘三諦，准苦應知。故前八忍名無間道，後之八智名解脫道。復以何緣說斷對治名無間道，說離繫得俱時起智名解脫道？無間隔故名為無間，無間即道名無間道。是無同類道能為間隔，令於解脫道不為緣義。諸無間道唯一剎那，諸解脫道或相續故。於自所治諸煩惱得已得解脫，與彼斷得俱時起道，名解脫道。自所治言欲顯何義？苦類忍等諸無間道，亦與他所治離繫得俱生，勿彼亦名解脫道故。此十六心皆見諦理，一切皆說見道攝耶？不爾。云何？頌曰：

前十五見道， 見未曾見故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前十五見道， 見未曾見故。

論曰：見未曾見四聖諦理，名為見道。故於現觀十六心中，前十五心是見道攝，道類忍位於諸諦中見圓滿故。至第十六道類智時，雖亦有一先未知諦，而無一諦先未見者，以一切忍皆見性故，由此爾時不名見道。豈不亦見曾未見諦，謂道類智見道類忍，相應俱有一念道故。諸有唯見曾未見者名為見道，爾時通見曾未曾見，故無此失。或此約諦不約剎那，非爾時觀未曾見諦，非於一諦多剎那中，未見一剎那可名未見諦。如刈畦稻唯餘一科，不可名為此畦未刈。故見未見名為見道，是見道相義善成立。故我宗說，現觀後邊道類智品是修道攝，兼修異境智行相故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：見未曾見四聖諦理，名為見道。故於現觀十六心中，前十五心是見道攝，道類忍位於諸諦中見圓滿故。至第十六道類智時，雖亦有一先未知諦，而無一諦先未見者，以一切忍皆見性故，由此爾時不名見道。豈不亦見曾未見諦，謂道類智見道類忍，相應俱有一念道故。諸有唯見曾未見者名為見道，爾時通見曾未曾見，故無此失。或此約諦不約剎那，非爾時觀未曾見諦，非於一諦多剎那中，未見一剎那可名未見諦。如刈畦稻唯餘一科，不可名為此畦未刈。故見未見名為見道，是見道相義善成立。故我宗說，現觀後邊道類智品是修道攝，兼修異境智行相故。