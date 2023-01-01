阿毘達磨藏顯宗論卷第二十八尊者眾賢造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘達磨藏顯宗論卷第二十八尊者眾賢造

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

辯隨眠品第六之四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辯隨眠品第六之四

已辯煩惱諸受相應，今次復應辯隨煩惱。頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已辯煩惱諸受相應，今次復應辯隨煩惱。頌曰：

諸隨煩惱中， 嫉悔忿及惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸隨煩惱中， 嫉悔忿及惱，

害恨憂俱起， 慳喜受相應， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 害恨憂俱起， 慳喜受相應，

諂誑及眠覆， 通憂喜相應， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諂誑及眠覆， 通憂喜相應，

憍喜樂皆捨， 餘四遍相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 憍喜樂皆捨， 餘四遍相應。

論曰：隨煩惱中嫉等六種，一切皆與憂根相應，以慼行轉唯意地故。有餘師說：惱喜相應，見取等流應歡行故。慳喜相應，以歡行轉唯意地故。歡行轉者，慳相與貪極相似故。諂誑眠覆憂喜相應，歡慼行轉唯意地故。歡慼行者，謂或有時以歡喜心而行諂等，或時有以憂慼心行。有餘師言：既說誑是貪等流故，但應歡行，不應說與憂根相應，是歡等流不應慼故。又正誑時不應慼故，或應說誑是癡等流。憍喜樂相應，歡行唯意故，在第三靜慮與樂相應，若在下諸地與喜相應。此上所說諸隨煩惱，一切皆與捨受相應，相續斷時皆住捨故，有通行在唯捨地故。捨於一切相應無遮，譬如無明遍相應故。餘無慚愧、惛沈、掉舉，四皆遍與五受相應，前二是大不善地法攝故，後二是大煩惱地法攝故。說二及聲顯難及釋。謂於惱誑設難如前，理應釋言果因相別，如無慚掉雖貪等流，而與憂苦有相應義，故知所說與受相應。不唯同因但據相別許有憂慼而行誑者，情有所憂而行誑故。所說煩惱隨煩惱中，有依異門佛說為蓋，今次應辯。蓋相云何？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：隨煩惱中嫉等六種，一切皆與憂根相應，以慼行轉唯意地故。有餘師說：惱喜相應，見取等流應歡行故。慳喜相應，以歡行轉唯意地故。歡行轉者，慳相與貪極相似故。諂誑眠覆憂喜相應，歡慼行轉唯意地故。歡慼行者，謂或有時以歡喜心而行諂等，或時有以憂慼心行。有餘師言：既說誑是貪等流故，但應歡行，不應說與憂根相應，是歡等流不應慼故。又正誑時不應慼故，或應說誑是癡等流。憍喜樂相應，歡行唯意故，在第三靜慮與樂相應，若在下諸地與喜相應。此上所說諸隨煩惱，一切皆與捨受相應，相續斷時皆住捨故，有通行在唯捨地故。捨於一切相應無遮，譬如無明遍相應故。餘無慚愧、惛沈、掉舉，四皆遍與五受相應，前二是大不善地法攝故，後二是大煩惱地法攝故。說二及聲顯難及釋。謂於惱誑設難如前，理應釋言果因相別，如無慚掉雖貪等流，而與憂苦有相應義，故知所說與受相應。不唯同因但據相別許有憂慼而行誑者，情有所憂而行誑故。所說煩惱隨煩惱中，有依異門佛說為蓋，今次應辯。蓋相云何？頌曰：

蓋五唯在欲， 食治用同故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蓋五唯在欲， 食治用同故，

雖二立一蓋， 障蘊故唯五。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖二立一蓋， 障蘊故唯五。

論曰：如契經言，若說五蓋為不善聚，是為正說。所以者何？如是五種純是圓滿不善聚故。其五者何？一欲貪蓋、二瞋恚蓋、三惛眠蓋、四掉悔蓋、五疑蓋。契經既說蓋唯不善，故知唯在欲，非色無色界。由此為證，知惛掉疑體雖皆通欲色無色，而但欲界有得蓋名。為顯惛沈、掉舉二種唯欲界者有立為蓋，故與眠悔和合而立，眠悔唯是欲界繫故。為顯眠悔唯染污者有得蓋名，故與惛沈掉舉二種和合而立，惛掉唯是染污性故。疑准前四，在欲可知。何緣欲貪瞋恚疑蓋各於一體別立蓋名，而彼惛眠掉悔二蓋各於二體合立蓋名？欲貪瞋疑食治各別，是故一一別立蓋名。由惛與眠及掉與悔，所食能治事用皆同，故體雖殊俱合立一。欲貪蓋食謂可愛相，此蓋對治謂不淨想。瞋恚蓋食謂可憎相，此蓋對治謂慈善根。疑蓋食謂三世，如契經說：於過去世生如是疑，乃至廣說。此蓋對治，謂若有能如實觀察緣性緣起。惛眠蓋食謂五種法，一𧄼瞢、二不悅、三頻申、四食不平性、五心昧劣性，此蓋對治謂光明想，此蓋事用謂俱能令心性沈昧。掉悔蓋食謂四種法，一親里尋、二國土尋、三不死尋、四隨念昔種種所更笑戲歡娛承奉等事，此蓋對治謂奢摩他，此蓋事用謂俱能令心不寂靜。由此說食治用同故，惛眠掉悔二合為一。或貪瞋疑是滿煩惱，一一能荷一覆蓋用。惛眠掉悔非滿煩惱，二合方荷一覆蓋用。此五名蓋，其義云何？謂決定能覆障聖道聖道加行，故立蓋名。若爾，則應諸煩惱等皆得名蓋，一切皆能覆障聖道及加行故。如世尊告諸苾芻言：若為一法所覆障者，則不能了眼是非常。一法謂貪，乃至廣說。一一別說如雜事中。何故世尊說蓋唯五？理實應爾，然佛世尊於立蓋門唯說五者，唯此於五蘊能為勝障故。謂貪恚蓋能障戒蘊，如次令遠離欲惡故。惛沈睡眠能障慧蘊，此二俱令遠毘鉢舍那故。掉舉惡作能障定蘊，此俱令遠奢摩他故。如是四蓋漸次令越出離白法，由此於後令於業果四諦生疑，疑故能令乃至解脫解脫智見皆不得起。故唯此五建立為蓋。若爾，掉悔蓋應惛眠前說，順戒定慧蘊次第而說故。不爾，此中壞次第者，世尊意欲顯別義故。謂契經中佛依正理說惛眠蓋，毘鉢舍那能治非止，說掉悔蓋唯奢摩他能治非觀，此依伏斷說觀止門別治惛眠掉悔二蓋；若依永斷，此觀止門對治一切用無差別。為顯此理故壞次第。何故無明不立為蓋？不說成故。如契經說：無明所覆，覆即是蓋。有餘師說：等荷擔者立諸蓋中，無明於中所荷偏重，是故不說。慢復何緣不立為蓋？以有由慢能修勝法，為蓋義劣，不立蓋中。有餘師言：夫為蓋者令心趣下，慢則不 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：如契經言，若說五蓋為不善聚，是為正說。所以者何？如是五種純是圓滿不善聚故。其五者何？一欲貪蓋、二瞋恚蓋、三惛眠蓋、四掉悔蓋、五疑蓋。契經既說蓋唯不善，故知唯在欲，非色無色界。由此為證，知惛掉疑體雖皆通欲色無色，而但欲界有得蓋名。為顯惛沈、掉舉二種唯欲界者有立為蓋，故與眠悔和合而立，眠悔唯是欲界繫故。為顯眠悔唯染污者有得蓋名，故與惛沈掉舉二種和合而立，惛掉唯是染污性故。疑准前四，在欲可知。何緣欲貪瞋恚疑蓋各於一體別立蓋名，而彼惛眠掉悔二蓋各於二體合立蓋名？欲貪瞋疑食治各別，是故一一別立蓋名。由惛與眠及掉與悔，所食能治事用皆同，故體雖殊俱合立一。欲貪蓋食謂可愛相，此蓋對治謂不淨想。瞋恚蓋食謂可憎相，此蓋對治謂慈善根。疑蓋食謂三世，如契經說：於過去世生如是疑，乃至廣說。此蓋對治，謂若有能如實觀察緣性緣起。惛眠蓋食謂五種法，一𧄼瞢、二不悅、三頻申、四食不平性、五心昧劣性，此蓋對治謂光明想，此蓋事用謂俱能令心性沈昧。掉悔蓋食謂四種法，一親里尋、二國土尋、三不死尋、四隨念昔種種所更笑戲歡娛承奉等事，此蓋對治謂奢摩他，此蓋事用謂俱能令心不寂靜。由此說食治用同故，惛眠掉悔二合為一。或貪瞋疑是滿煩惱，一一能荷一覆蓋用。惛眠掉悔非滿煩惱，二合方荷一覆蓋用。此五名蓋，其義云何？謂決定能覆障聖道聖道加行，故立蓋名。若爾，則應諸煩惱等皆得名蓋，一切皆能覆障聖道及加行故。如世尊告諸苾芻言：若為一法所覆障者，則不能了眼是非常。一法謂貪，乃至廣說。一一別說如雜事中。何故世尊說蓋唯五？理實應爾，然佛世尊於立蓋門唯說五者，唯此於五蘊能為勝障故。謂貪恚蓋能障戒蘊，如次令遠離欲惡故。惛沈睡眠能障慧蘊，此二俱令遠毘鉢舍那故。掉舉惡作能障定蘊，此俱令遠奢摩他故。如是四蓋漸次令越出離白法，由此於後令於業果四諦生疑，疑故能令乃至解脫解脫智見皆不得起。故唯此五建立為蓋。若爾，掉悔蓋應惛眠前說，順戒定慧蘊次第而說故。不爾，此中壞次第者，世尊意欲顯別義故。謂契經中佛依正理說惛眠蓋，毘鉢舍那能治非止，說掉悔蓋唯奢摩他能治非觀，此依伏斷說觀止門別治惛眠掉悔二蓋；若依永斷，此觀止門對治一切用無差別。為顯此理故壞次第。何故無明不立為蓋？不說成故。如契經說：無明所覆，覆即是蓋。有餘師說：等荷擔者立諸蓋中，無明於中所荷偏重，是故不說。慢復何緣不立為蓋？以有由慢能修勝法，為蓋義劣，不立蓋中。有餘師言：夫為蓋者令心趣下，慢則不

然，以能令心趣上法故。諸見何故不立蓋中？見諸有情闕非我見者，雖執有我而能離染故。有說諸見性捷利故，不順蓋義，蓋性遲鈍。隨煩惱中餘不立蓋，准前所說應如理思。上二界惑不立蓋者，離三界染，初非障故。又彼無記蓋唯不善。今應思擇諸隨眠等，由何而斷？由慧觀見彼所緣故，隨眠等斷。若爾，欲界他界遍行及三界中見滅道斷有漏緣惑應無斷義，緣苦集諦法智忍生，唯緣欲界苦集諦故；緣滅道諦諸智忍生，唯緣無漏為境界故。無如是失，我許諸惑永斷方便有多種故。為有幾種？總有四種。何等為四？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然，以能令心趣上法故。諸見何故不立蓋中？見諸有情闕非我見者，雖執有我而能離染故。有說諸見性捷利故，不順蓋義，蓋性遲鈍。隨煩惱中餘不立蓋，准前所說應如理思。上二界惑不立蓋者，離三界染，初非障故。又彼無記蓋唯不善。今應思擇諸隨眠等，由何而斷？由慧觀見彼所緣故，隨眠等斷。若爾，欲界他界遍行及三界中見滅道斷有漏緣惑應無斷義，緣苦集諦法智忍生，唯緣欲界苦集諦故；緣滅道諦諸智忍生，唯緣無漏為境界故。無如是失，我許諸惑永斷方便有多種故。為有幾種？總有四種。何等為四？頌曰：

遍知所緣故， 斷彼能緣故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍知所緣故， 斷彼能緣故，

斷彼所緣故， 對治起故斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷彼所緣故， 對治起故斷。

論曰：斷見所斷惑，由前三方便：一由遍知所緣故斷，謂欲界繫見苦集斷自界緣惑，色無色界見苦集斷所有諸惑，以上二界他界地緣亦由遍知所緣斷故，緣苦集諦類智忍生俱能頓觀三界境故。及通三界見滅道斷無漏緣惑，如是諸惑皆由遍知所緣斷故。二由斷彼能緣故斷，謂欲界繫他界緣惑，以欲界繫見苦集斷自界緣惑能緣於彼，此惑於彼能作依持，依持斷時彼隨斷故。如羸病者却倚而立，去所倚時彼隨倒故。如何於彼能作依持？由此於彼能為因故。豈不此即說由害因故斷？實爾，此彼但是異名，然為止濫故作是說。謂欲界惑自他界緣，皆有此彼互為因義，然無此彼展轉相緣，故於此中說能緣斷，欲令易了唯他界緣，由斷此因彼便隨斷。三由斷彼所緣故斷，謂見滅道斷諸有漏緣惑，以無漏緣惑能為彼所緣，所緣斷時彼隨斷故。如羸病者杖策而行，去彼杖時彼隨倒故。何緣於此所斷惑中有斷能緣故說所緣斷？如緣欲苦集起現觀時有斷所緣，故說能緣斷。如緣諸滅道起現觀時，雖實爾時此彼俱斷，而由所斷有勝有劣，故勝斷時言劣隨斷。謂若於彼惑所緣中，無漏慧生能為對治，彼惑名勝，所餘名劣。何緣彼惑偏得勝名？於彼所緣無漏慧起，專為敵彼發功用故。若許惑斷方便有多，有由能緣斷故隨斷，有由所緣斷故隨斷。何故前說由慧觀見彼所緣故隨眠等斷？但應於此先立宗言，永斷諸惑由多方便；勿先立宗與後解釋，言義各異前後相違。如先立宗後釋無異，先據必觀惑所緣故，後據於中有差別故。惑先舉勝後兼辯劣，正敵對者說名為勝。已說三方便，斷見所斷惑。斷修所斷惑，由第四方便，謂彼但由治起故斷。以若此品對治道生，即此品中諸惑頓斷。如下下品治道起時，上上品惑即皆頓斷。至上上品治道起時，下下品惑即皆頓斷。如是理趣，後當廣辯。豈不一切見所斷惑，斷時亦由對治道起？以若此部對治道生，則此部中諸惑斷故。理實應爾，然於此中為顯三界修所斷惑無不皆由九品道斷治道決定，故說此言。見所斷中唯有頂惑，對治決定如前已辯。惑見所斷諸惑斷時，方便定三，故就別說。修所斷惑能斷方便不決定故，就總而說。豈不所明第四方便，與前宗義有不相關？謂修位中以滅道智能斷三界修所斷惑，慧非見此惑所緣故。此與宗義實不相關，前宗唯辯見所斷故。設彼總攝亦不相違，見彼惑所緣此惑治生故。所言對治總有幾種？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：斷見所斷惑，由前三方便：一由遍知所緣故斷，謂欲界繫見苦集斷自界緣惑，色無色界見苦集斷所有諸惑，以上二界他界地緣亦由遍知所緣斷故，緣苦集諦類智忍生俱能頓觀三界境故。及通三界見滅道斷無漏緣惑，如是諸惑皆由遍知所緣斷故。二由斷彼能緣故斷，謂欲界繫他界緣惑，以欲界繫見苦集斷自界緣惑能緣於彼，此惑於彼能作依持，依持斷時彼隨斷故。如羸病者却倚而立，去所倚時彼隨倒故。如何於彼能作依持？由此於彼能為因故。豈不此即說由害因故斷？實爾，此彼但是異名，然為止濫故作是說。謂欲界惑自他界緣，皆有此彼互為因義，然無此彼展轉相緣，故於此中說能緣斷，欲令易了唯他界緣，由斷此因彼便隨斷。三由斷彼所緣故斷，謂見滅道斷諸有漏緣惑，以無漏緣惑能為彼所緣，所緣斷時彼隨斷故。如羸病者杖策而行，去彼杖時彼隨倒故。何緣於此所斷惑中有斷能緣故說所緣斷？如緣欲苦集起現觀時有斷所緣，故說能緣斷。如緣諸滅道起現觀時，雖實爾時此彼俱斷，而由所斷有勝有劣，故勝斷時言劣隨斷。謂若於彼惑所緣中，無漏慧生能為對治，彼惑名勝，所餘名劣。何緣彼惑偏得勝名？於彼所緣無漏慧起，專為敵彼發功用故。若許惑斷方便有多，有由能緣斷故隨斷，有由所緣斷故隨斷。何故前說由慧觀見彼所緣故隨眠等斷？但應於此先立宗言，永斷諸惑由多方便；勿先立宗與後解釋，言義各異前後相違。如先立宗後釋無異，先據必觀惑所緣故，後據於中有差別故。惑先舉勝後兼辯劣，正敵對者說名為勝。已說三方便，斷見所斷惑。斷修所斷惑，由第四方便，謂彼但由治起故斷。以若此品對治道生，即此品中諸惑頓斷。如下下品治道起時，上上品惑即皆頓斷。至上上品治道起時，下下品惑即皆頓斷。如是理趣，後當廣辯。豈不一切見所斷惑，斷時亦由對治道起？以若此部對治道生，則此部中諸惑斷故。理實應爾，然於此中為顯三界修所斷惑無不皆由九品道斷治道決定，故說此言。見所斷中唯有頂惑，對治決定如前已辯。惑見所斷諸惑斷時，方便定三，故就別說。修所斷惑能斷方便不決定故，就總而說。豈不所明第四方便，與前宗義有不相關？謂修位中以滅道智能斷三界修所斷惑，慧非見此惑所緣故。此與宗義實不相關，前宗唯辯見所斷故。設彼總攝亦不相違，見彼惑所緣此惑治生故。所言對治總有幾種？頌曰：

對治有四種， 謂斷持遠厭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 對治有四種， 謂斷持遠厭。

論曰：諸對治門，總有四種：一斷對治，謂道親能斷諸惑得，即無間道。二持對治，謂道初與斷得俱生，即解脫道，由如是道持斷得故，令諸惑得不相續生。三遠分對治，謂道能令前所斷惑得轉更成遠，即勝進道，於解脫道後所起道名為勝進，乃至後得俱起生等亦得道名，令與惑得相違，諸得相續增故。四厭患對治，謂道隨於何界何地中，見諸過失深生厭患，即是於彼以種種門觀過失義，此唯諸厭作意聚攝。由此勢力，設於後時屬妙境界亦不貪著，應知多分是加行道非決定故。不說在初說多分言，應知為顯無間解脫，勝進道中緣苦集諦者亦厭患對治。已說惑對治，當辯斷惑理。諸惑永斷為定從何？為從所緣、為從相應、為從自性？何故生疑？於此三種皆見過故。且不應說斷從所緣，謂若此法是彼所緣，未曾有時非所緣故。亦不可說斷從相應，謂相應法互為因故，此法無時非因性故。又由此惑令心成染，此心無時成不染故。亦不可說斷從自性，謂法無容捨自性故。以斷惑時，不可令彼所斷諸法失所斷性，是故應思惑從何斷。頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：諸對治門，總有四種：一斷對治，謂道親能斷諸惑得，即無間道。二持對治，謂道初與斷得俱生，即解脫道，由如是道持斷得故，令諸惑得不相續生。三遠分對治，謂道能令前所斷惑得轉更成遠，即勝進道，於解脫道後所起道名為勝進，乃至後得俱起生等亦得道名，令與惑得相違，諸得相續增故。四厭患對治，謂道隨於何界何地中，見諸過失深生厭患，即是於彼以種種門觀過失義，此唯諸厭作意聚攝。由此勢力，設於後時屬妙境界亦不貪著，應知多分是加行道非決定故。不說在初說多分言，應知為顯無間解脫，勝進道中緣苦集諦者亦厭患對治。已說惑對治，當辯斷惑理。諸惑永斷為定從何？為從所緣、為從相應、為從自性？何故生疑？於此三種皆見過故。且不應說斷從所緣，謂若此法是彼所緣，未曾有時非所緣故。亦不可說斷從相應，謂相應法互為因故，此法無時非因性故。又由此惑令心成染，此心無時成不染故。亦不可說斷從自性，謂法無容捨自性故。以斷惑時，不可令彼所斷諸法失所斷性，是故應思惑從何斷。頌曰：

應知從所緣， 可令諸惑斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應知從所緣， 可令諸惑斷。

論曰：諸惑永斷定從所緣，以於所緣遍知力故，令惑永斷如前已說。然惑所緣總有二種，謂有繫事及無繫事。緣有繫事為境諸惑，及從此惑力所引生不緣此事為境諸惑。如是二惑，於一有情現相續中引起諸得。設無染污心現在前，此得恒行無有間斷，為去來世諸惑果因。如是應知，緣無繫事為境諸惑，及因此惑勢力所引隨從現行，不緣此事為境諸惑，所引起得類亦同前。言為去來惑果因者，謂此諸得現在世時，是過去惑等流性故，說之為果；是未來惑生緣性故，說之為因。然此諸得與斷對治等流諸得現行相違，能持去來所得諸惑，故令一切緣此事惑及緣餘惑相續而轉。緣此事境諸斷對治等流起時惑得便絕，所得諸惑於自所緣雖體猶有，而由因果得永絕故可說名斷。以於少境若未遍知緣此境惑，及因此惑力所引起緣餘境惑，所引去來惑果因得，現相續中無間而轉。若於少境得遍知時，惑所引得便不復轉，故知惑斷定從所緣。如前所言遠分對治，一切遠性總有幾種？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：諸惑永斷定從所緣，以於所緣遍知力故，令惑永斷如前已說。然惑所緣總有二種，謂有繫事及無繫事。緣有繫事為境諸惑，及從此惑力所引生不緣此事為境諸惑。如是二惑，於一有情現相續中引起諸得。設無染污心現在前，此得恒行無有間斷，為去來世諸惑果因。如是應知，緣無繫事為境諸惑，及因此惑勢力所引隨從現行，不緣此事為境諸惑，所引起得類亦同前。言為去來惑果因者，謂此諸得現在世時，是過去惑等流性故，說之為果；是未來惑生緣性故，說之為因。然此諸得與斷對治等流諸得現行相違，能持去來所得諸惑，故令一切緣此事惑及緣餘惑相續而轉。緣此事境諸斷對治等流起時惑得便絕，所得諸惑於自所緣雖體猶有，而由因果得永絕故可說名斷。以於少境若未遍知緣此境惑，及因此惑力所引起緣餘境惑，所引去來惑果因得，現相續中無間而轉。若於少境得遍知時，惑所引得便不復轉，故知惑斷定從所緣。如前所言遠分對治，一切遠性總有幾種？頌曰：

遠性有四種， 謂相治處時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠性有四種， 謂相治處時，

如大種尸羅， 異方二世等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如大種尸羅， 異方二世等。

論曰：一切遠性，總有四種：一相遠性，如四大種，雖復俱在一聚中生，以相異故亦名為遠。二治遠性，如持犯戒，雖復俱在一身中行，以相治故亦名為遠。三處遠性，如海兩岸，雖復俱在一大海邊，方處隔故亦名為遠。四時遠性，如去來世，雖復俱依一法上立，時分隔故亦名為遠。望何說遠？望現在世無間已滅及正生時與現相隣。如何名遠？非眼等境故，或無作用故。無為非時，不可為難。虛空體遍二滅遍得，故契經中亦說為近。等聲為明舉法未盡。已辯煩惱對治差別。修能對治勝進位中，所斷諸惑為再斷不？所得離繫有重得耶？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：一切遠性，總有四種：一相遠性，如四大種，雖復俱在一聚中生，以相異故亦名為遠。二治遠性，如持犯戒，雖復俱在一身中行，以相治故亦名為遠。三處遠性，如海兩岸，雖復俱在一大海邊，方處隔故亦名為遠。四時遠性，如去來世，雖復俱依一法上立，時分隔故亦名為遠。望何說遠？望現在世無間已滅及正生時與現相隣。如何名遠？非眼等境故，或無作用故。無為非時，不可為難。虛空體遍二滅遍得，故契經中亦說為近。等聲為明舉法未盡。已辯煩惱對治差別。修能對治勝進位中，所斷諸惑為再斷不？所得離繫有重得耶？頌曰：

諸惑無再斷， 離繫有重得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸惑無再斷， 離繫有重得，

謂治生得果， 練根六時中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂治生得果， 練根六時中。

論曰：所斷諸惑，由得自分無間道故，便頓永斷。離退後時無再斷義，斷已復斷則為唐捐。所得離繫，雖無隨道漸勝進理，而道進時容有重起彼勝得理，以離繫得道所攝故；捨得道時彼亦捨得，故諸離繫有重得理。此依容有。時總有六，謂治道起得果練根。說治生言通目二義：若據住此能證離繫，目無間道；若據住此正證離繫，目解脫道。言得果者，謂得預流、一來、不還、阿羅漢果。言練根者，謂增進根，由此六時得未曾道、有捨曾道得離繫故。說得果言既無差別，如攝四果應攝練根，以轉根時必得果故，何勞長說此練根言？為顯練根異斷惑得果故，得果外說練根無失。然得離繫，隨其所應有具六時，乃至唯二謂欲界繫見四諦斷，及色無色見三諦斷，所得離繫得具六時。色無色界見道諦斷，所得離繫得唯五時，由治生時即得果故。說得果已，不說治生。欲界修斷五品離繫亦五時得，除預流果。第六離繫得唯四時，得果治生時無別故。第七八品亦唯四時，得四果中除前二故。第九離繫得唯三時，亦治生時即得果故。色無色界修所斷中唯除有頂第九離繫，所餘離繫亦唯三時，得果四中除前三故。有頂第九得唯二時，得果治生同一時故。此約鈍說。若就利根，前諸位中除練根得。豈不八地容世俗道，斷應分二種，對治、生時得。不爾，此說漸次得故，或此唯約無漏得故。若依越次通有漏得，則世俗道八地染中隨離少多入聖道者，彼得離繫，隨其所應有具六時，乃至唯一，以利根故，除練根時。謂欲界中先斷五品入見諦者，彼見所斷五品離繫具六時得，謂有二種，自治生時及得果時，復四成六。彼修所斷五品離繫唯五時得，除預流果。先斷六品入見諦者，彼見所斷六品離繫亦五時得，除一如前。彼修所斷六品離繫，唯世俗道治生時得，必不起彼無漏對治，是一來果向道攝故，非住果時起彼向道，以住勝果不起劣故。先斷八品入見諦者，彼見所斷八品離繫亦五時得，除一如前。彼修所斷前六離繫唯一時得，如前應知。七八離繫唯四時得，謂二治生及二得果。先斷九品依未至地入見諦者，彼見所斷九品離繫亦四時得，如前應知。依根本地入見諦者，彼見所斷九品離繫亦一時得，如前應知，根本非欲斷對治故。若依未至、若依根本，彼修所斷九品離繫亦一時得，如前應知，必不起彼無漏對治，是不還果向道攝故。先斷上七地入見諦者，彼見三諦斷七地離繫亦四時得，如前應知。見道諦斷七地離繫唯三時得，謂一治生及二得果，無漏治生即得果故。彼修所斷七地離繫唯三時得，謂二治生及一得果。具離八地入聖道者，見修位中斷有頂惑見三諦斷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：所斷諸惑，由得自分無間道故，便頓永斷。離退後時無再斷義，斷已復斷則為唐捐。所得離繫，雖無隨道漸勝進理，而道進時容有重起彼勝得理，以離繫得道所攝故；捨得道時彼亦捨得，故諸離繫有重得理。此依容有。時總有六，謂治道起得果練根。說治生言通目二義：若據住此能證離繫，目無間道；若據住此正證離繫，目解脫道。言得果者，謂得預流、一來、不還、阿羅漢果。言練根者，謂增進根，由此六時得未曾道、有捨曾道得離繫故。說得果言既無差別，如攝四果應攝練根，以轉根時必得果故，何勞長說此練根言？為顯練根異斷惑得果故，得果外說練根無失。然得離繫，隨其所應有具六時，乃至唯二謂欲界繫見四諦斷，及色無色見三諦斷，所得離繫得具六時。色無色界見道諦斷，所得離繫得唯五時，由治生時即得果故。說得果已，不說治生。欲界修斷五品離繫亦五時得，除預流果。第六離繫得唯四時，得果治生時無別故。第七八品亦唯四時，得四果中除前二故。第九離繫得唯三時，亦治生時即得果故。色無色界修所斷中唯除有頂第九離繫，所餘離繫亦唯三時，得果四中除前三故。有頂第九得唯二時，得果治生同一時故。此約鈍說。若就利根，前諸位中除練根得。豈不八地容世俗道，斷應分二種，對治、生時得。不爾，此說漸次得故，或此唯約無漏得故。若依越次通有漏得，則世俗道八地染中隨離少多入聖道者，彼得離繫，隨其所應有具六時，乃至唯一，以利根故，除練根時。謂欲界中先斷五品入見諦者，彼見所斷五品離繫具六時得，謂有二種，自治生時及得果時，復四成六。彼修所斷五品離繫唯五時得，除預流果。先斷六品入見諦者，彼見所斷六品離繫亦五時得，除一如前。彼修所斷六品離繫，唯世俗道治生時得，必不起彼無漏對治，是一來果向道攝故，非住果時起彼向道，以住勝果不起劣故。先斷八品入見諦者，彼見所斷八品離繫亦五時得，除一如前。彼修所斷前六離繫唯一時得，如前應知。七八離繫唯四時得，謂二治生及二得果。先斷九品依未至地入見諦者，彼見所斷九品離繫亦四時得，如前應知。依根本地入見諦者，彼見所斷九品離繫亦一時得，如前應知，根本非欲斷對治故。若依未至、若依根本，彼修所斷九品離繫亦一時得，如前應知，必不起彼無漏對治，是不還果向道攝故。先斷上七地入見諦者，彼見三諦斷七地離繫亦四時得，如前應知。見道諦斷七地離繫唯三時得，謂一治生及二得果，無漏治生即得果故。彼修所斷七地離繫唯三時得，謂二治生及一得果。具離八地入聖道者，見修位中斷有頂惑見三諦斷

離繫三時，謂一治生及二得果。見道諦斷離繫二時，由治生時即得果故。修斷八品離繫二時，謂一治生及一得果。第九離繫唯一時得，以治生時即得果故。諸分離染見，修位中進斷，所餘准此應說。以何因證得後果時，重得先時所斷離繫？由至教故。謂契經中依正證得阿羅漢果，說如是言：應如是知、應如是見，彼從欲漏心得解脫，乃至廣說。由此位中亦得欲界厭患對治等無學法智故，知彼離繫亦應重得。前言斷欲六品九品入見諦者，彼先修斷六九離繫無無漏得，為永不得、暫不得耶？應決定言彼永不得。豈不證得阿羅漢時，必得先時見修所斷一切離繫諸無漏得。若彼先時所斷離繫有無漏得，今時捨者於彼今應得無漏得。若先無者今時亦無，得離繫時唯自治起，及捨劣道得勝時故。諸有先依根本靜慮入見諦者，得無學時寧從欲漏心得解脫？就依未至入見諦者及次第者，說故無失，即諸離繫彼彼位中得遍知名，隨勝立故。遍知有二：一智遍知、二斷遍知。智遍知者，體即是慧，唯是無漏。斷遍知者，體即離繫，是智果故得遍知名，如業解名詮業解果。若爾，忍果應非遍知。是智眷屬故，名遍知無失。或於後時轉成智果。為一一斷道所得離繫各立一遍知？為一切斷道所得離繫總立一遍知？二俱不然，以有極廣極略過故。若爾，云何？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離繫三時，謂一治生及二得果。見道諦斷離繫二時，由治生時即得果故。修斷八品離繫二時，謂一治生及一得果。第九離繫唯一時得，以治生時即得果故。諸分離染見，修位中進斷，所餘准此應說。以何因證得後果時，重得先時所斷離繫？由至教故。謂契經中依正證得阿羅漢果，說如是言：應如是知、應如是見，彼從欲漏心得解脫，乃至廣說。由此位中亦得欲界厭患對治等無學法智故，知彼離繫亦應重得。前言斷欲六品九品入見諦者，彼先修斷六九離繫無無漏得，為永不得、暫不得耶？應決定言彼永不得。豈不證得阿羅漢時，必得先時見修所斷一切離繫諸無漏得。若彼先時所斷離繫有無漏得，今時捨者於彼今應得無漏得。若先無者今時亦無，得離繫時唯自治起，及捨劣道得勝時故。諸有先依根本靜慮入見諦者，得無學時寧從欲漏心得解脫？就依未至入見諦者及次第者，說故無失，即諸離繫彼彼位中得遍知名，隨勝立故。遍知有二：一智遍知、二斷遍知。智遍知者，體即是慧，唯是無漏。斷遍知者，體即離繫，是智果故得遍知名，如業解名詮業解果。若爾，忍果應非遍知。是智眷屬故，名遍知無失。或於後時轉成智果。為一一斷道所得離繫各立一遍知？為一切斷道所得離繫總立一遍知？二俱不然，以有極廣極略過故。若爾，云何？頌曰：

斷遍知有九， 欲初二斷一， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷遍知有九， 欲初二斷一，

二各一合三， 上界三亦爾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二各一合三， 上界三亦爾，

餘五順下分， 色一切斷三。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘五順下分， 色一切斷三。

論曰：諸斷總立九種，遍知唯立九緣，如後當辯。何等名曰九種遍知？且三界繫見諦所斷煩惱等斷，立六遍知，謂欲界繫初二部斷立一遍知，次二各一，上界亦然，故合成六。餘三界繫修道所斷煩惱等斷，立三遍知，謂欲界繫修道所斷煩惱等斷立一遍知，應知即是五順下分結盡遍知并前立故。色界所繫修道所斷煩惱等斷立一遍知，應知此即是色愛盡遍知。無色界繫修道所斷煩惱等斷立一遍知，即一切結永盡遍知。此亦并前合立一故。如是所立九種遍知，應辯於中幾何道果？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：諸斷總立九種，遍知唯立九緣，如後當辯。何等名曰九種遍知？且三界繫見諦所斷煩惱等斷，立六遍知，謂欲界繫初二部斷立一遍知，次二各一，上界亦然，故合成六。餘三界繫修道所斷煩惱等斷，立三遍知，謂欲界繫修道所斷煩惱等斷立一遍知，應知即是五順下分結盡遍知并前立故。色界所繫修道所斷煩惱等斷立一遍知，應知此即是色愛盡遍知。無色界繫修道所斷煩惱等斷立一遍知，即一切結永盡遍知。此亦并前合立一故。如是所立九種遍知，應辯於中幾何道果？頌曰：

於中忍果六， 餘三是智果， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於中忍果六， 餘三是智果，

未至果一切， 根本五或八， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未至果一切， 根本五或八，

無色邊果一， 三根本亦爾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無色邊果一， 三根本亦爾，

俗果二聖九， 法智三類二， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 俗果二聖九， 法智三類二，

法智品果六， 類智品果五。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法智品果六， 類智品果五。

論曰：於此九中且應先辯與忍智道為果差別。忍果有六，謂三界繫見斷法斷六種遍知。智果有三，謂順下分色愛一切結盡遍知，由此三遍知是修道果故。由此已辯見修道果。與靜慮地為果別者，未至靜慮果具有九，謂此為依斷一切故。根本靜慮果五或八。所言五者，毘婆沙師說：根本靜慮非欲斷治故。所言八者，尊者妙音說：根本靜慮亦欲斷治故，除色無色見道斷遍知，道類智時總集遍知故。中間靜慮如根本說。豈不依止根本靜慮入見諦時亦修未來，依未至地欲斷治道得斷治故，亦應證彼欲見斷法斷無漏離繫得，寧說根本唯得五果？此責不然，爾時所修依未至地斷對治者，唯色無色斷對治故。根本地道既不能為欲斷對治，彼現起位如何能修欲斷治道？由彼所修未至斷治唯治上界，故果唯五。與無色地為果別者，無色邊地果唯有一，謂依空處近分地道得色愛盡遍知果故。聖依俗道離諸染位，所得斷果亦名遍知，以得無漏離繫得故。前三根本果亦唯一，謂依無色前三根本得一切盡遍知果故。由此已辯靜慮無色總得遍知果多少別。與俗聖道為果別者，俗道果二，謂俗道力唯能獲得順下分盡及色愛盡遍知果故。聖道果九，謂聖道力乃至能越二有頂故。應知九中二是共果，七不共果，唯聖果故。與法類智為果別者，法智果三，謂法智力能斷三界修所斷故。類智果二，謂類智力斷色無色修所斷故。與法類品為果別者，法智品果六，謂即是前法智法忍所得六果。類智品果五，謂即是前類智類忍所得五果。品言通攝智及忍故。法品六中四不共果，三屬法忍，一屬法智；二是共果，謂最後二雙屬法類二種智故。類品五中，三不共果皆屬類忍，二是共果，謂最後二義如前釋。何緣一一道所得斷，不各各立為一遍知？以永斷時說遍知故。如契經說：吾今為汝宣說遍知，乃至廣說此中何等名為遍知？謂貪永斷、瞋永斷、癡永斷。乃至廣說說永斷言。顯所得斷都無隨縛，方名遍知。云何名為有隨縛斷？云何名為無隨縛斷？斷具三種或四種緣，名無隨縛。不具名有，謂或有斷雖得離繫得，而闕餘得故，容還永捨。或復有斷餘得雖生，未缺堅牢生死之首，以八地染雖數曾離未能缺彼，故還墜惡趣獄。或復有斷雖亦缺彼，而餘煩惱繫縛未除，於永斷義未得圓滿。或復有斷餘縛亦除，而猶未能越所屬界，以同類惑未斷無餘，於永斷義亦未圓滿。如是諸斷各有隨縛，是故於彼不立遍知。唯九位中三四緣具斷無隨縛，可立遍知。何謂具緣？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：於此九中且應先辯與忍智道為果差別。忍果有六，謂三界繫見斷法斷六種遍知。智果有三，謂順下分色愛一切結盡遍知，由此三遍知是修道果故。由此已辯見修道果。與靜慮地為果別者，未至靜慮果具有九，謂此為依斷一切故。根本靜慮果五或八。所言五者，毘婆沙師說：根本靜慮非欲斷治故。所言八者，尊者妙音說：根本靜慮亦欲斷治故，除色無色見道斷遍知，道類智時總集遍知故。中間靜慮如根本說。豈不依止根本靜慮入見諦時亦修未來，依未至地欲斷治道得斷治故，亦應證彼欲見斷法斷無漏離繫得，寧說根本唯得五果？此責不然，爾時所修依未至地斷對治者，唯色無色斷對治故。根本地道既不能為欲斷對治，彼現起位如何能修欲斷治道？由彼所修未至斷治唯治上界，故果唯五。與無色地為果別者，無色邊地果唯有一，謂依空處近分地道得色愛盡遍知果故。聖依俗道離諸染位，所得斷果亦名遍知，以得無漏離繫得故。前三根本果亦唯一，謂依無色前三根本得一切盡遍知果故。由此已辯靜慮無色總得遍知果多少別。與俗聖道為果別者，俗道果二，謂俗道力唯能獲得順下分盡及色愛盡遍知果故。聖道果九，謂聖道力乃至能越二有頂故。應知九中二是共果，七不共果，唯聖果故。與法類智為果別者，法智果三，謂法智力能斷三界修所斷故。類智果二，謂類智力斷色無色修所斷故。與法類品為果別者，法智品果六，謂即是前法智法忍所得六果。類智品果五，謂即是前類智類忍所得五果。品言通攝智及忍故。法品六中四不共果，三屬法忍，一屬法智；二是共果，謂最後二雙屬法類二種智故。類品五中，三不共果皆屬類忍，二是共果，謂最後二義如前釋。何緣一一道所得斷，不各各立為一遍知？以永斷時說遍知故。如契經說：吾今為汝宣說遍知，乃至廣說此中何等名為遍知？謂貪永斷、瞋永斷、癡永斷。乃至廣說說永斷言。顯所得斷都無隨縛，方名遍知。云何名為有隨縛斷？云何名為無隨縛斷？斷具三種或四種緣，名無隨縛。不具名有，謂或有斷雖得離繫得，而闕餘得故，容還永捨。或復有斷餘得雖生，未缺堅牢生死之首，以八地染雖數曾離未能缺彼，故還墜惡趣獄。或復有斷雖亦缺彼，而餘煩惱繫縛未除，於永斷義未得圓滿。或復有斷餘縛亦除，而猶未能越所屬界，以同類惑未斷無餘，於永斷義亦未圓滿。如是諸斷各有隨縛，是故於彼不立遍知。唯九位中三四緣具斷無隨縛，可立遍知。何謂具緣？頌曰：

得無漏斷得， 及缺第一有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得無漏斷得， 及缺第一有，

滅雙因越界， 故立九遍知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滅雙因越界， 故立九遍知。

論曰：見斷法斷具三緣故，便立遍知。修斷法斷具四緣故，方立遍知。見斷法斷具三緣者，謂得無漏離繫得故、缺有頂故、滅雙因故。此中異生雖復亦有離八地染，名滅雙因，而斷非遍知，闕餘二緣故。見聖諦位第二三剎那諸斷，雖有無漏離繫得，餘二緣闕未立遍知。第四五剎那雖亦缺有頂雙因未滅，不立遍知。見集斷因，有未滅故。集法智位欲二部斷，具三緣故，得遍知名。後五剎那法類智位斷具三緣故，皆得遍知名。修斷法斷具四緣者，三緣如上，越界第四。謂諸界中聖未越地，彼所得斷唯具二緣；若已越地未越界者，彼所得斷猶闕一緣；若越界時四緣方具，隨應彼斷得遍知名。有說五緣，加離俱繫，義異前故，說雙因滅俱繫離成，故此不說。離成就幾遍知？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：見斷法斷具三緣故，便立遍知。修斷法斷具四緣故，方立遍知。見斷法斷具三緣者，謂得無漏離繫得故、缺有頂故、滅雙因故。此中異生雖復亦有離八地染，名滅雙因，而斷非遍知，闕餘二緣故。見聖諦位第二三剎那諸斷，雖有無漏離繫得，餘二緣闕未立遍知。第四五剎那雖亦缺有頂雙因未滅，不立遍知。見集斷因，有未滅故。集法智位欲二部斷，具三緣故，得遍知名。後五剎那法類智位斷具三緣故，皆得遍知名。修斷法斷具四緣者，三緣如上，越界第四。謂諸界中聖未越地，彼所得斷唯具二緣；若已越地未越界者，彼所得斷猶闕一緣；若越界時四緣方具，隨應彼斷得遍知名。有說五緣，加離俱繫，義異前故，說雙因滅俱繫離成，故此不說。離成就幾遍知？頌曰：

住見諦位無， 或成一至五， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住見諦位無， 或成一至五，

修成六一二， 無學唯成一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修成六一二， 無學唯成一。

論曰：異生位中雖能離染，乃至八地不成遍知。於聖位中依未至定入見諦者，從初乃至集法忍位亦無遍知，至集法智集類忍位唯成就一，至集類智滅法忍位便成就二，至滅法智滅類忍位便成就三，至滅類智道法忍位便成就四，至道法智道類忍位便成就五。依根本定入見諦者，至集類忍亦無遍知，後位隨應如理思擇。住修道位未離欲者，道類智為初，乃至未得全離欲界染及離欲退皆成就六。至全離欲以離欲第九解脫道為初，乃至離色界最後無間道先離欲者，從道類智乃至未起色盡道前唯成一遍知，謂順下分盡。從色愛盡及無學位起色纏退，亦一如前。有色愛者，從色愛永盡。先離色者，從起色盡道。至未全離無色愛前，成下分盡。色愛盡二。從無學退起無色纏，成二遍知，名如前說。住無學位唯成就一，謂一切結永盡遍知。若依根本入正決定道類智時，彼所有斷亦得順下分斷遍知名者，寧許根本果唯有五？遍知唯色無色界見斷法斷得彼遍知名，故無有失。何緣唯此亦得彼名？以漸次得不還果者，於此斷上立彼名故。又先俗道所斷下分，今聖道力令永不生故，彼所得斷假說為此果，今實不得欲斷遍知。何故不還、阿羅漢果總集諸斷立一遍知？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：異生位中雖能離染，乃至八地不成遍知。於聖位中依未至定入見諦者，從初乃至集法忍位亦無遍知，至集法智集類忍位唯成就一，至集類智滅法忍位便成就二，至滅法智滅類忍位便成就三，至滅類智道法忍位便成就四，至道法智道類忍位便成就五。依根本定入見諦者，至集類忍亦無遍知，後位隨應如理思擇。住修道位未離欲者，道類智為初，乃至未得全離欲界染及離欲退皆成就六。至全離欲以離欲第九解脫道為初，乃至離色界最後無間道先離欲者，從道類智乃至未起色盡道前唯成一遍知，謂順下分盡。從色愛盡及無學位起色纏退，亦一如前。有色愛者，從色愛永盡。先離色者，從起色盡道。至未全離無色愛前，成下分盡。色愛盡二。從無學退起無色纏，成二遍知，名如前說。住無學位唯成就一，謂一切結永盡遍知。若依根本入正決定道類智時，彼所有斷亦得順下分斷遍知名者，寧許根本果唯有五？遍知唯色無色界見斷法斷得彼遍知名，故無有失。何緣唯此亦得彼名？以漸次得不還果者，於此斷上立彼名故。又先俗道所斷下分，今聖道力令永不生故，彼所得斷假說為此果，今實不得欲斷遍知。何故不還、阿羅漢果總集諸斷立一遍知？頌曰：

越界得果故， 二處集遍知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 越界得果故， 二處集遍知。

論曰：具二緣故，於所得斷總集建立為一遍知：一者越界、二者得果。所言集者，是合一義。若於無色分離染故得預流果，全離染故得阿羅漢。若於欲界分離染故得一來果，全離染故得不還果。若於色界分離、全離俱不得果。唯於二處具足二緣，謂得果時亦即越界，故阿羅漢及不還果集所得斷立一遍知，爾時總起一味得故。餘二果時得雖一味而未越界，色愛盡時雖是越界無一味得，故於彼位不集遍知，要具二緣方總集故。誰捨誰得幾種遍知？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：具二緣故，於所得斷總集建立為一遍知：一者越界、二者得果。所言集者，是合一義。若於無色分離染故得預流果，全離染故得阿羅漢。若於欲界分離染故得一來果，全離染故得不還果。若於色界分離、全離俱不得果。唯於二處具足二緣，謂得果時亦即越界，故阿羅漢及不還果集所得斷立一遍知，爾時總起一味得故。餘二果時得雖一味而未越界，色愛盡時雖是越界無一味得，故於彼位不集遍知，要具二緣方總集故。誰捨誰得幾種遍知？頌曰：

捨一二五六， 得亦然除五。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨一二五六， 得亦然除五。

論曰：言捨一者，謂從無學及色愛盡全離欲退。言捨二者，謂諸不還從色愛盡起欲纏退，及彼獲得阿羅漢時，諸先離欲依根本定入見諦者道類忍時。言捨五者，經主釋言：謂先離欲道類智位。此但應說道類忍時，道類智時彼已捨故。夫言得捨，據將說故。又應簡言依未至定入見諦者，若依根本入見諦者，於欲界斷不得無漏離繫得故，不得欲界見斷法斷三種遍知，非先不得可言今捨。言捨六者，謂未離欲所有聖者得不還時。得亦然者，謂有得一得二得六。言得一者，謂勝進位集法忍等九種位中，及從無學起色纏退。言得二者，謂從無學起無色界諸纏退時。言得六者，謂不還退。無得五者，理無容故。謂先離欲依未至定入見諦者，道類忍時捨五遍知得不還果。此果若退，可得五遍知；此退既無，故無容得五。豈不勝進得聖果時，於諸無為更起勝得，乍可名得，寧捨遍知？約斷實然，恒成就故。但今且據九遍知中，若得異名本名便失，說名為捨，亦無有過，建立遍知與斷別故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：言捨一者，謂從無學及色愛盡全離欲退。言捨二者，謂諸不還從色愛盡起欲纏退，及彼獲得阿羅漢時，諸先離欲依根本定入見諦者道類忍時。言捨五者，經主釋言：謂先離欲道類智位。此但應說道類忍時，道類智時彼已捨故。夫言得捨，據將說故。又應簡言依未至定入見諦者，若依根本入見諦者，於欲界斷不得無漏離繫得故，不得欲界見斷法斷三種遍知，非先不得可言今捨。言捨六者，謂未離欲所有聖者得不還時。得亦然者，謂有得一得二得六。言得一者，謂勝進位集法忍等九種位中，及從無學起色纏退。言得二者，謂從無學起無色界諸纏退時。言得六者，謂不還退。無得五者，理無容故。謂先離欲依未至定入見諦者，道類忍時捨五遍知得不還果。此果若退，可得五遍知；此退既無，故無容得五。豈不勝進得聖果時，於諸無為更起勝得，乍可名得，寧捨遍知？約斷實然，恒成就故。但今且據九遍知中，若得異名本名便失，說名為捨，亦無有過，建立遍知與斷別故。