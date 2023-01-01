阿毘達磨藏顯宗論卷第二十七尊者眾賢造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘達磨藏顯宗論卷第二十七尊者眾賢造

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

辯隨眠品第六之三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辯隨眠品第六之三

如上所辯十種隨眠，次第生時誰前誰後？諸隨眠起無定次第，可一切後一切生故。然有一類煩惱現行，前後相牽非無次第。就此一類辯次第者，頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如上所辯十種隨眠，次第生時誰前誰後？諸隨眠起無定次第，可一切後一切生故。然有一類煩惱現行，前後相牽非無次第。就此一類辯次第者，頌曰：

無明疑邪身， 邊見戒見取， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無明疑邪身， 邊見戒見取，

貪慢瞋如次， 由前引後生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貪慢瞋如次， 由前引後生。

論曰：謂彼煩惱次第生時，先由無明於諦不了，不欲觀苦乃至道諦。由不了故無觀察能，既聞二途便懷猶豫，為苦非苦？乃至廣說，若遇邪論便生邪見，撥無苦諦。乃至廣說，於取蘊中既撥無苦，因此便起薩迦耶見。從此復執我有斷常，隨執一邊計為能淨，於如是計執為第一。見已見德緣之起貪，謂此勝他恃而生慢，於他所起違見生瞋，如執我徒憎無我見，或於己見取捨位中，必應起瞋憎嫌所捨。此依一類辯十隨眠，相牽現行前後次第。理實煩惱行次無邊，以所待緣有差別故。諸煩惱起由幾因緣？此起因緣乃有多種，隨麁就勝要唯有三。頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：謂彼煩惱次第生時，先由無明於諦不了，不欲觀苦乃至道諦。由不了故無觀察能，既聞二途便懷猶豫，為苦非苦？乃至廣說，若遇邪論便生邪見，撥無苦諦。乃至廣說，於取蘊中既撥無苦，因此便起薩迦耶見。從此復執我有斷常，隨執一邊計為能淨，於如是計執為第一。見已見德緣之起貪，謂此勝他恃而生慢，於他所起違見生瞋，如執我徒憎無我見，或於己見取捨位中，必應起瞋憎嫌所捨。此依一類辯十隨眠，相牽現行前後次第。理實煩惱行次無邊，以所待緣有差別故。諸煩惱起由幾因緣？此起因緣乃有多種，隨麁就勝要唯有三。頌曰：

由未斷隨眠， 及隨應境現， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由未斷隨眠， 及隨應境現，

非理作意起， 說惑具因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非理作意起， 說惑具因緣。

論曰：由三因緣諸煩惱起。且如將起欲貪隨眠，未斷未遍知欲貪隨眠故，順欲貪境現在前故，緣彼非理作意起故，餘隨眠起。類此應知。未斷未遍知欲貪隨眠者，三緣故說未斷遍知，謂得未斷故、對治未生故、未遍知境故。又斷有二，一有分斷、二無分斷。故說未斷未遍知言。此說隨眠由因力起，順欲貪境現在前者，謂有實境順欲貪纏，此若現前欲貪便起。此則說隨眠由境界力起。緣彼非理作意起者，謂有如木境界現前及有如鑽燧，非理作意起鑽境界木欲貪火生。此中何名非理作意？謂於上妙衣服花鬘嚴具塗香彫粧采飾嬌姿所顯女想，糞聚起有情想，所住持心俱顛倒警覺，名非理作意。此則說隨眠由加行力起。若隨眠起具三因緣，云何許有阿羅漢退？非阿羅漢隨眠未斷，且非定許煩惱現前，方得名為阿羅漢退。然此且據從前煩惱無間引生，故說無過。以煩惱生總有二種，一從煩惱無間引生、二次所餘非煩惱起。若異此者，善無記心無間不應有煩惱起。此中不據次所餘生，是故不應舉退為難。或此且據具因緣說，實有唯託境界力生，無有因力。加行力者，即上所說隨眠并伴，佛說為漏瀑流軛取。漏謂三漏，一欲漏、二有漏、三無明漏。瀑流有四，一欲瀑流、二有瀑流、三見瀑流、四無明瀑流。軛謂四軛，如瀑流說。取謂四取，一欲取、二見取、三戒禁取、四我語取。如是漏等其體云何？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：由三因緣諸煩惱起。且如將起欲貪隨眠，未斷未遍知欲貪隨眠故，順欲貪境現在前故，緣彼非理作意起故，餘隨眠起。類此應知。未斷未遍知欲貪隨眠者，三緣故說未斷遍知，謂得未斷故、對治未生故、未遍知境故。又斷有二，一有分斷、二無分斷。故說未斷未遍知言。此說隨眠由因力起，順欲貪境現在前者，謂有實境順欲貪纏，此若現前欲貪便起。此則說隨眠由境界力起。緣彼非理作意起者，謂有如木境界現前及有如鑽燧，非理作意起鑽境界木欲貪火生。此中何名非理作意？謂於上妙衣服花鬘嚴具塗香彫粧采飾嬌姿所顯女想，糞聚起有情想，所住持心俱顛倒警覺，名非理作意。此則說隨眠由加行力起。若隨眠起具三因緣，云何許有阿羅漢退？非阿羅漢隨眠未斷，且非定許煩惱現前，方得名為阿羅漢退。然此且據從前煩惱無間引生，故說無過。以煩惱生總有二種，一從煩惱無間引生、二次所餘非煩惱起。若異此者，善無記心無間不應有煩惱起。此中不據次所餘生，是故不應舉退為難。或此且據具因緣說，實有唯託境界力生，無有因力。加行力者，即上所說隨眠并伴，佛說為漏瀑流軛取。漏謂三漏，一欲漏、二有漏、三無明漏。瀑流有四，一欲瀑流、二有瀑流、三見瀑流、四無明瀑流。軛謂四軛，如瀑流說。取謂四取，一欲取、二見取、三戒禁取、四我語取。如是漏等其體云何？頌曰：

欲煩惱并纏， 除癡名欲漏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲煩惱并纏， 除癡名欲漏，

有漏上二界， 唯煩惱除癡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有漏上二界， 唯煩惱除癡，

同無記對治， 定地故合一， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 同無記對治， 定地故合一，

無明諸有本， 故別為一漏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無明諸有本， 故別為一漏。

瀑流軛亦然， 別立見利故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瀑流軛亦然， 別立見利故，

見不順住故， 非於漏獨立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見不順住故， 非於漏獨立。

欲有軛并癡， 見分二名取， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲有軛并癡， 見分二名取，

無明不別立， 以非能取故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無明不別立， 以非能取故。

論曰：欲界煩惱并纏除癡四十一物，總名欲漏，謂欲界繫根本煩惱三十一并十纏。色無色界煩惱除癡五十二物，總名有漏，謂上二界根本煩惱各二十六，色無色界雖復亦有惛沈、掉舉，而纏不應依界分別，上界纏少不自在故。由是有漏唯說煩惱，若纏亦依界分別者，則有漏體有五十六。故《品類足》作如是言：云何有漏？謂除無明，餘色無色二界所繫結縛隨眠、隨煩惱纏。何緣合說二界煩惱為一有漏？同無記性、同一對治、同定地故。亦緣色聲觸為境故，不應唯說於內門轉。義准三界十五無明為無明漏體，故頌不別說。何緣唯此別立漏名？為顯無明過患勝故。謂獨能作生死根本，如契經說：無明為因生於貪染，乃至廣說。又如頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：欲界煩惱并纏除癡四十一物，總名欲漏，謂欲界繫根本煩惱三十一并十纏。色無色界煩惱除癡五十二物，總名有漏，謂上二界根本煩惱各二十六，色無色界雖復亦有惛沈、掉舉，而纏不應依界分別，上界纏少不自在故。由是有漏唯說煩惱，若纏亦依界分別者，則有漏體有五十六。故《品類足》作如是言：云何有漏？謂除無明，餘色無色二界所繫結縛隨眠、隨煩惱纏。何緣合說二界煩惱為一有漏？同無記性、同一對治、同定地故。亦緣色聲觸為境故，不應唯說於內門轉。義准三界十五無明為無明漏體，故頌不別說。何緣唯此別立漏名？為顯無明過患勝故。謂獨能作生死根本，如契經說：無明為因生於貪染，乃至廣說。又如頌言：

「諸所有惡趣， 此及他世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸所有惡趣， 此及他世間，

皆無明為根， 貪欲所等起。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆無明為根， 貪欲所等起。」

今於此中唯據勝顯說一百八諸惑為漏，謂非染污思等恨等非漏所攝，唯此諸惑稽留有情久住生死，或令流轉於生死中，從有頂天至無間獄用強易了，是故偏說。瀑流及軛體與漏同，然於其中見亦別立，謂前欲漏即欲瀑流及欲軛，如是有漏即有瀑流及有軛。析出諸見為見瀑流及見軛者，以猛利故。謂漂合執義，立瀑流軛取，如餘煩惱，但除無明，總互相資能漂合執。諸見亦爾，由猛利故，離餘相助能漂合執，故亦別立瀑流軛取。又諸煩惱皆令眾生漂淪染法離諸善品，無解邪解湧泛波濤，漂激眾生於善更遠，故無明見於此別立。若爾，何不別立見漏？令住名漏，如後當說。見不順彼，義有別故。謂令異生及諸聖者等住生死，故名為漏。諸見無有令聖住能，漏義不全，故不別立。漂合執義，聖異生殊，故後三門皆別立見。謂此諸惑能漂異生，容有令離一切善品，漂諸聖者則不可然。漂已能令諸異生類遍與非愛界趣生合，令聖者合則不可然。合已能令諸異生類無不依執，令聖不然。由此三門，異生異聖於中見勝，是故別立。有餘師說：見躁利故，於令住義獨不能辦，故於漏門與餘合立。若與餘合便有住能，如於調象王繫縛生象子。如是已顯二十九物名欲瀑流，謂貪瞋慢各有五種、疑四、纏十。二十八物名有瀑流，謂貪與慢各十，疑八。若足惛掉成三十二，色無色界各有二故。三十六物名見瀑流，謂三界中各十二見。十五物名無明瀑流，謂三界無明各有五。應知四軛與瀑流同，四取應知體同四軛。然欲我語各并無明，見分為二與前軛別，即前欲軛并欲無明，三十四物總名欲取，謂貪瞋慢無明各五，疑有四，并十纏。即前有軛并二界無明，三十八物總名我語取，謂貪慢無明各十，疑有八；若足惛掉成四十二。於見軛中除戒禁取，餘三十物總名見取。所除六物名戒禁取，由此獨為聖道怨故，雙誑在家出家眾故。何故無明不別立取？依能取義建立取名，然諸無明非能取故。謂不了相說名無明，彼非能取，不猛利故；但可與餘合立為取。已辯十種隨眠并纏，經說為漏、瀑流、軛、取。此隨眠等名有何義？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今於此中唯據勝顯說一百八諸惑為漏，謂非染污思等恨等非漏所攝，唯此諸惑稽留有情久住生死，或令流轉於生死中，從有頂天至無間獄用強易了，是故偏說。瀑流及軛體與漏同，然於其中見亦別立，謂前欲漏即欲瀑流及欲軛，如是有漏即有瀑流及有軛。析出諸見為見瀑流及見軛者，以猛利故。謂漂合執義，立瀑流軛取，如餘煩惱，但除無明，總互相資能漂合執。諸見亦爾，由猛利故，離餘相助能漂合執，故亦別立瀑流軛取。又諸煩惱皆令眾生漂淪染法離諸善品，無解邪解湧泛波濤，漂激眾生於善更遠，故無明見於此別立。若爾，何不別立見漏？令住名漏，如後當說。見不順彼，義有別故。謂令異生及諸聖者等住生死，故名為漏。諸見無有令聖住能，漏義不全，故不別立。漂合執義，聖異生殊，故後三門皆別立見。謂此諸惑能漂異生，容有令離一切善品，漂諸聖者則不可然。漂已能令諸異生類遍與非愛界趣生合，令聖者合則不可然。合已能令諸異生類無不依執，令聖不然。由此三門，異生異聖於中見勝，是故別立。有餘師說：見躁利故，於令住義獨不能辦，故於漏門與餘合立。若與餘合便有住能，如於調象王繫縛生象子。如是已顯二十九物名欲瀑流，謂貪瞋慢各有五種、疑四、纏十。二十八物名有瀑流，謂貪與慢各十，疑八。若足惛掉成三十二，色無色界各有二故。三十六物名見瀑流，謂三界中各十二見。十五物名無明瀑流，謂三界無明各有五。應知四軛與瀑流同，四取應知體同四軛。然欲我語各并無明，見分為二與前軛別，即前欲軛并欲無明，三十四物總名欲取，謂貪瞋慢無明各五，疑有四，并十纏。即前有軛并二界無明，三十八物總名我語取，謂貪慢無明各十，疑有八；若足惛掉成四十二。於見軛中除戒禁取，餘三十物總名見取。所除六物名戒禁取，由此獨為聖道怨故，雙誑在家出家眾故。何故無明不別立取？依能取義建立取名，然諸無明非能取故。謂不了相說名無明，彼非能取，不猛利故；但可與餘合立為取。已辯十種隨眠并纏，經說為漏、瀑流、軛、取。此隨眠等名有何義？頌曰：

微細二隨增， 隨逐與隨縛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 微細二隨增， 隨逐與隨縛，

住流漂合執， 是隨眠等義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住流漂合執， 是隨眠等義。

論曰：根本煩惱現在前時，行相難知故名微細。是故聖者阿難陀言：我今不知於同梵行起慢心不？不說全無，以慢隨眠行相微細，彼尚不了慢心有無，況諸異生。餘例應爾。有釋於一剎那極微亦有隨增，故名微細。二隨增者，謂於所緣及所相應皆隨增故。如何煩惱有於所緣相應隨增？如前已辯，或如怨害伺求瑕隙及如見毒。應知煩惱於自所緣有隨增義，如熱鐵丸能令水熱及如觸毒。應知煩惱於自相應有隨增義，二皆同乳母，令嬰兒隨增。乳母能令嬰兒增長，及令伎藝漸次積集，所緣、相應令諸煩惱相續增長及得積集。言隨逐者，謂無始來於相續中起得隨逐。言隨縛者，極難離故，如四日瘧及鼠毒等。有說隨縛謂得恒隨，如海水行隨空行影。由此所說諸因緣故，十種煩煩立隨眠名。依訓詞門釋此名者，謂隨流者相續中眠，故名隨眠，即順流者身中安住增惛滯義。或隨勝者相續中眠，故名隨眠，即是趣入如實解位為惛迷義。或有獄中長時隨逐，覆有情類故名隨眠。何故隨眠唯貪等十非餘忿等？唯此十種習氣堅牢，非忿等故，稽留有情久住生死，或令流轉於生死中，從有頂天至無間獄，由彼相續於六瘡門泄過無窮，故名為漏，極漂善品故名瀑流，於界趣生和合名軛，執取彼彼自體名取。已辯十種隨眠并纏。世尊說為漏流軛取，為唯爾所、為更有餘？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：根本煩惱現在前時，行相難知故名微細。是故聖者阿難陀言：我今不知於同梵行起慢心不？不說全無，以慢隨眠行相微細，彼尚不了慢心有無，況諸異生。餘例應爾。有釋於一剎那極微亦有隨增，故名微細。二隨增者，謂於所緣及所相應皆隨增故。如何煩惱有於所緣相應隨增？如前已辯，或如怨害伺求瑕隙及如見毒。應知煩惱於自所緣有隨增義，如熱鐵丸能令水熱及如觸毒。應知煩惱於自相應有隨增義，二皆同乳母，令嬰兒隨增。乳母能令嬰兒增長，及令伎藝漸次積集，所緣、相應令諸煩惱相續增長及得積集。言隨逐者，謂無始來於相續中起得隨逐。言隨縛者，極難離故，如四日瘧及鼠毒等。有說隨縛謂得恒隨，如海水行隨空行影。由此所說諸因緣故，十種煩煩立隨眠名。依訓詞門釋此名者，謂隨流者相續中眠，故名隨眠，即順流者身中安住增惛滯義。或隨勝者相續中眠，故名隨眠，即是趣入如實解位為惛迷義。或有獄中長時隨逐，覆有情類故名隨眠。何故隨眠唯貪等十非餘忿等？唯此十種習氣堅牢，非忿等故，稽留有情久住生死，或令流轉於生死中，從有頂天至無間獄，由彼相續於六瘡門泄過無窮，故名為漏，極漂善品故名瀑流，於界趣生和合名軛，執取彼彼自體名取。已辯十種隨眠并纏。世尊說為漏流軛取，為唯爾所、為更有餘？頌曰：

由結等差別， 復說有五種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由結等差別， 復說有五種。

論曰：即諸煩惱、結、縛、隨眠、隨煩惱纏義有別故，復說五種。且結云何？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：即諸煩惱、結、縛、隨眠、隨煩惱纏義有別故，復說五種。且結云何？頌曰：

結九物取等， 立見取二結， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結九物取等， 立見取二結，

由二唯不善， 及自在起故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由二唯不善， 及自在起故。

纏中唯嫉慳， 建立為二結， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 纏中唯嫉慳， 建立為二結，

或二數行故， 為賤貧因故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或二數行故， 為賤貧因故，

遍顯隨惑故， 惱亂二部故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍顯隨惑故， 惱亂二部故。

論曰：結有九種，一愛結、二恚結、三慢結、四無明結、五見結、六取結、七疑結、八嫉結、九慳結。以此九種於境於生有繫縛能，故名為結。如契經言：苾芻當知，非眼繫色、非色繫眼。繫謂此中所有欲貪。又契經說：諸愚夫類無聞異生，結縛故生、結縛故死。由結縛故，從此世間往彼世間。或有此故令諸有情合眾多苦，故名為結，是眾苦惱安足處故。此中愛結謂三界貪，此約所依及所緣故。若於違想及別離欲所攝行中令心憎背，名為恚結。慢謂七慢，如前已說。言無明結者，謂三界無知，此約所依，非所緣故。以諸無漏法不墮界，故無明亦用彼為所緣故。見結謂三見。取結謂二取。何緣三見別立見結，二取別立為取結耶？三見二取，物取等故。謂彼三見有十八物，二取亦然，故名物等。說此物等於義何益？於結義中見有益故。此言意說，如貪瞋等一一獨能成一結事，三見二取各十八物，和合各成一結事故。若異此者，應說五見各為一結，如貪瞋等。故見及取各十八物，共立一結方敵貪等。若爾，身見、邊見、見取有十八物，戒取、邪見十八亦然，豈非物等？不爾，本釋其理決定。所以者何？以取等故。三見等所取，二取等能取，所取能取有差別故。謂於諸行執我斷常或撥為無，後起二取，執見第一，或執為淨，不雜亂故。本釋為善。有說由物及聲等故。有說貪著有及財者，見結於彼繫用增上。若有貪著涅槃樂者，取結於彼繫用增上。疑結謂於四諦猶豫，此異於慧，有別法體。令心不喜說名為嫉，此異於瞋，有別法體，故有釋嫉不耐他榮。令心悋著說名為慳，謂勿令斯捨離於我，令心堅執故名為慳。何故纏中嫉慳二種建立為結，非餘纏耶？若立八纏，應作是釋：二唯不善，自在起故。謂唯此二兩義具足，餘六無一具兩義者。無慚無愧雖唯不善，非自在起；悔自在起，非唯不善；餘兩皆無。若立十纏，應作是釋：唯嫉慳二過失尤重，故十纏中立二為結，由此二種數現行故。謂生欲界人天趣中，此嫉與慳數數現起。又二能為賤貧因故，謂生欲界人天趣中，多為賤貧重苦所軛。現見卑賤及諸乏財，乃至極親亦不敬愛。又二遍顯隨煩惱故，謂隨煩惱總有二種，一慼俱行、二歡俱行，嫉慳遍顯如是二相。又此二能惱二部故，謂在家眾於財位中，由嫉及慳極為惱亂；若出家眾於教行中，由嫉及慳極為惱亂。或能惱天阿素洛眾，謂因色味極相擾惱。或此能惱人天二眾，如世尊告憍尸迦言：由嫉慳結人天惱亂。或此二能惱自他眾，謂由嫉故惱亂他朋，由內懷慳惱亂自侶。故十纏內立二為結。佛於餘處依差別門，即以結聲說有五種。頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：結有九種，一愛結、二恚結、三慢結、四無明結、五見結、六取結、七疑結、八嫉結、九慳結。以此九種於境於生有繫縛能，故名為結。如契經言：苾芻當知，非眼繫色、非色繫眼。繫謂此中所有欲貪。又契經說：諸愚夫類無聞異生，結縛故生、結縛故死。由結縛故，從此世間往彼世間。或有此故令諸有情合眾多苦，故名為結，是眾苦惱安足處故。此中愛結謂三界貪，此約所依及所緣故。若於違想及別離欲所攝行中令心憎背，名為恚結。慢謂七慢，如前已說。言無明結者，謂三界無知，此約所依，非所緣故。以諸無漏法不墮界，故無明亦用彼為所緣故。見結謂三見。取結謂二取。何緣三見別立見結，二取別立為取結耶？三見二取，物取等故。謂彼三見有十八物，二取亦然，故名物等。說此物等於義何益？於結義中見有益故。此言意說，如貪瞋等一一獨能成一結事，三見二取各十八物，和合各成一結事故。若異此者，應說五見各為一結，如貪瞋等。故見及取各十八物，共立一結方敵貪等。若爾，身見、邊見、見取有十八物，戒取、邪見十八亦然，豈非物等？不爾，本釋其理決定。所以者何？以取等故。三見等所取，二取等能取，所取能取有差別故。謂於諸行執我斷常或撥為無，後起二取，執見第一，或執為淨，不雜亂故。本釋為善。有說由物及聲等故。有說貪著有及財者，見結於彼繫用增上。若有貪著涅槃樂者，取結於彼繫用增上。疑結謂於四諦猶豫，此異於慧，有別法體。令心不喜說名為嫉，此異於瞋，有別法體，故有釋嫉不耐他榮。令心悋著說名為慳，謂勿令斯捨離於我，令心堅執故名為慳。何故纏中嫉慳二種建立為結，非餘纏耶？若立八纏，應作是釋：二唯不善，自在起故。謂唯此二兩義具足，餘六無一具兩義者。無慚無愧雖唯不善，非自在起；悔自在起，非唯不善；餘兩皆無。若立十纏，應作是釋：唯嫉慳二過失尤重，故十纏中立二為結，由此二種數現行故。謂生欲界人天趣中，此嫉與慳數數現起。又二能為賤貧因故，謂生欲界人天趣中，多為賤貧重苦所軛。現見卑賤及諸乏財，乃至極親亦不敬愛。又二遍顯隨煩惱故，謂隨煩惱總有二種，一慼俱行、二歡俱行，嫉慳遍顯如是二相。又此二能惱二部故，謂在家眾於財位中，由嫉及慳極為惱亂；若出家眾於教行中，由嫉及慳極為惱亂。或能惱天阿素洛眾，謂因色味極相擾惱。或此能惱人天二眾，如世尊告憍尸迦言：由嫉慳結人天惱亂。或此二能惱自他眾，謂由嫉故惱亂他朋，由內懷慳惱亂自侶。故十纏內立二為結。佛於餘處依差別門，即以結聲說有五種。頌曰：

又五順下分， 由二不超欲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又五順下分， 由二不超欲，

由三復還下， 攝門根故三。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由三復還下， 攝門根故三。

或不欲發趣， 迷道及疑道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或不欲發趣， 迷道及疑道，

能障趣解脫， 故唯說斷三。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能障趣解脫， 故唯說斷三。

論曰：何等為五？謂有身見、戒禁取、疑、欲貪、瞋恚，如是五種於下分法能為順益，故名下分。然下分法略有二種：一下界，謂欲界；二下有情，謂諸異生。雖得聖法而不能超下分界者，由為欲貪、瞋恚二結所繫縛故。雖離欲貪而不能越下有情者，由為身見、戒取、疑結所繫縛故。諸有情住欲界獄中，欲貪及瞋猶如獄卒，由彼禁約不越獄故。身見等三如防邏者，設有方便超欲界獄，彼三執還置獄中故。順下分結由此唯五。已見諦者，由欲貪、瞋不超下界，其義可爾，唯此但是欲界繫故。離欲貪者，見斷一切皆令不越下分有情，何故世尊唯說三種？雖有此責，而佛世尊略攝門根且說三種。言攝門者，見所斷惑類總有三，唯一通二通四部故，說此三種攝彼三門，類顯彼故。言攝根者，身見等三是餘三根，以邊執見、見取、邪見如其次第，隨有身見、戒禁取、疑三種勝根而得轉故，說此三種攝彼三根。故順下分唯有此五。諸得預流六煩惱斷，何緣但說斷三結耶？此亦如前攝門根故。雖但有一通於二部，即舉彼相以顯彼體，由此故說攝彼三門。或有餘師作如是釋：趣異方者有三種障：一不欲發，謂見此餘方功德過失故息心不往。二迷正道，謂雖發趣而依邪路不至彼方。三疑正道，謂不諳悉，見有二路人皆數遊，便於正道心懷猶豫，此於趣彼為是為非？如是應知，趣解脫者亦有如是相似三障。謂由身見，於蘊涅槃見執我斷功德過失，故於解脫不欲發趣。由戒禁取，雖求解脫而迷正路依世間道，徒經辛苦不至涅槃。由疑不能善自觀察，見諸邪道有多人修，便於正道心懷猶豫，於趣解脫為是為非？佛顯預流永斷如是趣解脫障，故說斷三。雖見行常亦不趣解脫，見世道勝亦迷失正道，撥無聖道者亦不信正道。而前三種是後三根，後三必隨前三轉故，舉本攝末但說前三。佛於餘經如順下分，說順上分亦有五種。頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：何等為五？謂有身見、戒禁取、疑、欲貪、瞋恚，如是五種於下分法能為順益，故名下分。然下分法略有二種：一下界，謂欲界；二下有情，謂諸異生。雖得聖法而不能超下分界者，由為欲貪、瞋恚二結所繫縛故。雖離欲貪而不能越下有情者，由為身見、戒取、疑結所繫縛故。諸有情住欲界獄中，欲貪及瞋猶如獄卒，由彼禁約不越獄故。身見等三如防邏者，設有方便超欲界獄，彼三執還置獄中故。順下分結由此唯五。已見諦者，由欲貪、瞋不超下界，其義可爾，唯此但是欲界繫故。離欲貪者，見斷一切皆令不越下分有情，何故世尊唯說三種？雖有此責，而佛世尊略攝門根且說三種。言攝門者，見所斷惑類總有三，唯一通二通四部故，說此三種攝彼三門，類顯彼故。言攝根者，身見等三是餘三根，以邊執見、見取、邪見如其次第，隨有身見、戒禁取、疑三種勝根而得轉故，說此三種攝彼三根。故順下分唯有此五。諸得預流六煩惱斷，何緣但說斷三結耶？此亦如前攝門根故。雖但有一通於二部，即舉彼相以顯彼體，由此故說攝彼三門。或有餘師作如是釋：趣異方者有三種障：一不欲發，謂見此餘方功德過失故息心不往。二迷正道，謂雖發趣而依邪路不至彼方。三疑正道，謂不諳悉，見有二路人皆數遊，便於正道心懷猶豫，此於趣彼為是為非？如是應知，趣解脫者亦有如是相似三障。謂由身見，於蘊涅槃見執我斷功德過失，故於解脫不欲發趣。由戒禁取，雖求解脫而迷正路依世間道，徒經辛苦不至涅槃。由疑不能善自觀察，見諸邪道有多人修，便於正道心懷猶豫，於趣解脫為是為非？佛顯預流永斷如是趣解脫障，故說斷三。雖見行常亦不趣解脫，見世道勝亦迷失正道，撥無聖道者亦不信正道。而前三種是後三根，後三必隨前三轉故，舉本攝末但說前三。佛於餘經如順下分，說順上分亦有五種。頌曰：

順上分亦五， 色無色二貪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 順上分亦五， 色無色二貪，

掉舉慢無明， 令不超上故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 掉舉慢無明， 令不超上故。

論曰：如是五種體有八物，掉舉等三亦界別故。唯修所斷名順上分，順益上分故，名順上分結。要斷見所斷，彼方現行故。見所斷惑未永斷時，亦能資彼令順下分，故要永斷見所斷惑方現行者，名順上分。此中既說色無色貪及順上言，知掉舉等亦色無色，非欲界繫。《品類足論》即作是言：結法云何？謂九結。非結法云何？謂除九結所餘法。由此證成。掉舉一種少分是結，謂二界繫。少分非結，謂欲界繫。於少是結，謂聖者；於少非結，謂異生。有位是結，謂已離欲貪；有位非結，謂未離欲貪。由如是等差別不定，《品類足論》不說為結。掉舉擾惱三摩地故，於順上分建立為結。即由此理，順上分中不說惛沈，順等持故。已辯結，縛云何？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：如是五種體有八物，掉舉等三亦界別故。唯修所斷名順上分，順益上分故，名順上分結。要斷見所斷，彼方現行故。見所斷惑未永斷時，亦能資彼令順下分，故要永斷見所斷惑方現行者，名順上分。此中既說色無色貪及順上言，知掉舉等亦色無色，非欲界繫。《品類足論》即作是言：結法云何？謂九結。非結法云何？謂除九結所餘法。由此證成。掉舉一種少分是結，謂二界繫。少分非結，謂欲界繫。於少是結，謂聖者；於少非結，謂異生。有位是結，謂已離欲貪；有位非結，謂未離欲貪。由如是等差別不定，《品類足論》不說為結。掉舉擾惱三摩地故，於順上分建立為結。即由此理，順上分中不說惛沈，順等持故。已辯結，縛云何？頌曰：

縛三由三受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 縛三由三受。

論曰：以能繫縛，故立縛名，即是能遮趣離染義。結縛二相雖無差別，而依本母說縛有三：一者貪縛、二者瞋縛、三者癡縛。所餘諸結品類同故，攝在三中。謂五見疑同癡品類，慢慳二結貪品類同，嫉結同瞋，故皆三攝。又為顯示已見諦者餘所應作，故說三縛，通縛六識身置生死獄故。又佛偏為覺慧劣者顯麁相煩惱，故但說三縛。有餘師說：由隨三受勢力所引，說縛有三。謂貪多分於自樂受所緣、相應二種隨增；少分亦於不苦不樂；於自他苦及他樂捨，唯有一種所緣隨增。瞋亦多分於自苦受所緣、相應二種隨增；少分亦於不苦不樂；於自他樂及他苦捨，唯有一種所緣隨增。癡亦多分於自捨受所緣、相應二種隨增；少分亦於樂受苦受；於他一切受唯所緣隨增。是故世尊依多分理，說隨三受建立三縛。何類貪等遮趣離染說名為縛？謂唯現行。若異此者皆成三故，則應畢竟遮趣離染。已分別縛。隨眠云何？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：以能繫縛，故立縛名，即是能遮趣離染義。結縛二相雖無差別，而依本母說縛有三：一者貪縛、二者瞋縛、三者癡縛。所餘諸結品類同故，攝在三中。謂五見疑同癡品類，慢慳二結貪品類同，嫉結同瞋，故皆三攝。又為顯示已見諦者餘所應作，故說三縛，通縛六識身置生死獄故。又佛偏為覺慧劣者顯麁相煩惱，故但說三縛。有餘師說：由隨三受勢力所引，說縛有三。謂貪多分於自樂受所緣、相應二種隨增；少分亦於不苦不樂；於自他苦及他樂捨，唯有一種所緣隨增。瞋亦多分於自苦受所緣、相應二種隨增；少分亦於不苦不樂；於自他樂及他苦捨，唯有一種所緣隨增。癡亦多分於自捨受所緣、相應二種隨增；少分亦於樂受苦受；於他一切受唯所緣隨增。是故世尊依多分理，說隨三受建立三縛。何類貪等遮趣離染說名為縛？謂唯現行。若異此者皆成三故，則應畢竟遮趣離染。已分別縛。隨眠云何？頌曰：

隨眠前已說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨眠前已說。

論曰：隨眠有六或七或十或九十八，如前已說。隨眠既已說，隨煩惱云何？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：隨眠有六或七或十或九十八，如前已說。隨眠既已說，隨煩惱云何？頌曰：

隨煩惱此餘， 染心所行蘊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨煩惱此餘， 染心所行蘊。

論曰：能為擾亂故名煩惱。隨諸煩惱轉，得隨煩惱名。有古師言：若法不具滿煩惱相，名隨煩惱，如月不滿得隨月名。然諸隨眠名為煩惱，即此亦得隨煩惱名，以是圓滿煩惱品故。由此故說，即諸煩惱有結、縛、隨眠、隨煩惱、纏義，所餘染污心所行蘊隨煩惱起，隨惱心故得隨煩惱名，不得名煩惱，以闕圓滿煩惱相故。隨煩惱名為目幾法？經種種說，故有眾多，謂憤發不忍及起惡言類。如世尊告婆羅門言：有二十一諸隨煩惱能惱亂心，乃至廣說。後當略辯。纏煩惱垢攝者且應先辯。纏相云何？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：能為擾亂故名煩惱。隨諸煩惱轉，得隨煩惱名。有古師言：若法不具滿煩惱相，名隨煩惱，如月不滿得隨月名。然諸隨眠名為煩惱，即此亦得隨煩惱名，以是圓滿煩惱品故。由此故說，即諸煩惱有結、縛、隨眠、隨煩惱、纏義，所餘染污心所行蘊隨煩惱起，隨惱心故得隨煩惱名，不得名煩惱，以闕圓滿煩惱相故。隨煩惱名為目幾法？經種種說，故有眾多，謂憤發不忍及起惡言類。如世尊告婆羅門言：有二十一諸隨煩惱能惱亂心，乃至廣說。後當略辯。纏煩惱垢攝者且應先辯。纏相云何？頌曰：

纏八無慚愧、 嫉慳并悔眠， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 纏八無慚愧、 嫉慳并悔眠，

及掉舉惛沈， 或十加忿覆。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及掉舉惛沈， 或十加忿覆。

無慚慳掉舉， 皆從貪所生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無慚慳掉舉， 皆從貪所生，

無愧眠惛沈， 從無明所起， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無愧眠惛沈， 從無明所起，

嫉忿從瞋起， 悔從疑覆諍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 嫉忿從瞋起， 悔從疑覆諍。

論曰：根本煩惱亦名為纏，經說欲貪纏為緣故。若異此者，貪等云何可得名為圓滿煩惱？然諸論者離諸隨眠，就勝說纏或八或十。謂《品類足》說有八纏，毘婆沙宗說纏有十，即於前八更加忿覆。如是十種，繫縛含識置生死獄，故名為纏。或十為因，起諸惡行令拘惡趣，故名為纏。無慚、無愧、嫉、慳并悔、掉舉、惛沈，如前已辯。令心昧略惛沈相應，不能持身是為眠相。眠雖亦有惛不相應，此唯辯纏，故作是說。於此頓說眠三相者，此三與眠義相順故。因自反損怨益而生，瞋恚為先，心憤名忿。有餘師說：因處非處違逆而生，力能令心無顧而轉，乃至子上令心憤發，說名為忿。隱藏自罪說名為覆。罪謂可訶，即是毀犯尸羅軌則及諸淨命，隱藏即是匿罪欲因。有餘釋言：捫拭名覆，謂內懷惡，捫拭外邊，是欲令他不覺察義。前說若法從煩惱起，方可建立隨煩惱名。此中何法何煩惱起？無慚、慳、掉舉是貪等流，要貪為近因方得生故。無愧、眠、惛沈是無明等流，此與無明相極相隣近故。嫉、忿是瞋等流，由此相同瞋故。悔是疑等流，因猶豫生故。覆有說是貪等流，有說是無明等流，有說是俱等流，諸有知者因愛生故，諸無知者因癡生故。即由此相故有說言：心著稱譽利養恭敬，不了惡行所招當果，是於自罪隱匿欲因，為愛無明二等流果，隨惱心法說名為覆。如是十種從煩惱生，是煩惱等流，故名隨煩惱。餘煩惱垢其相云何？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：根本煩惱亦名為纏，經說欲貪纏為緣故。若異此者，貪等云何可得名為圓滿煩惱？然諸論者離諸隨眠，就勝說纏或八或十。謂《品類足》說有八纏，毘婆沙宗說纏有十，即於前八更加忿覆。如是十種，繫縛含識置生死獄，故名為纏。或十為因，起諸惡行令拘惡趣，故名為纏。無慚、無愧、嫉、慳并悔、掉舉、惛沈，如前已辯。令心昧略惛沈相應，不能持身是為眠相。眠雖亦有惛不相應，此唯辯纏，故作是說。於此頓說眠三相者，此三與眠義相順故。因自反損怨益而生，瞋恚為先，心憤名忿。有餘師說：因處非處違逆而生，力能令心無顧而轉，乃至子上令心憤發，說名為忿。隱藏自罪說名為覆。罪謂可訶，即是毀犯尸羅軌則及諸淨命，隱藏即是匿罪欲因。有餘釋言：捫拭名覆，謂內懷惡，捫拭外邊，是欲令他不覺察義。前說若法從煩惱起，方可建立隨煩惱名。此中何法何煩惱起？無慚、慳、掉舉是貪等流，要貪為近因方得生故。無愧、眠、惛沈是無明等流，此與無明相極相隣近故。嫉、忿是瞋等流，由此相同瞋故。悔是疑等流，因猶豫生故。覆有說是貪等流，有說是無明等流，有說是俱等流，諸有知者因愛生故，諸無知者因癡生故。即由此相故有說言：心著稱譽利養恭敬，不了惡行所招當果，是於自罪隱匿欲因，為愛無明二等流果，隨惱心法說名為覆。如是十種從煩惱生，是煩惱等流，故名隨煩惱。餘煩惱垢其相云何？頌曰：

煩惱垢六惱， 害恨諂誑憍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 煩惱垢六惱， 害恨諂誑憍，

誑憍從貪生， 害恨從瞋起， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誑憍從貪生， 害恨從瞋起，

惱從見取起， 諂從諸見生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惱從見取起， 諂從諸見生。

論曰：於可毀事決定堅執難令捨因，說名為惱。由有此故，世間說為不可引導。執惡所執，於他有情非全不顧，擬重攝受為損惱因，悲障惱心，說名為害。於非愛相隨念分別，生續忿後起心結怨名恨。於己情事方便隱匿，矯設謀略誘取他情，實智相違心曲名諂。於名利等貪為先故，欲令他惑邪示現因，正定相違心險名誑。心險、心曲相差別者，如道如杖、於他於自、因貪因見故有差別。憍相如前已具分別。有餘師說：從貪所生，恃己少年無病壽等，諸興盛事心傲名憍。有餘師言：於自相續興盛諸行，耽染為先不顧於他，謂己為勝心自舉恃，說名為憍。由不顧他，與慢有異。如是六種從煩惱生，穢污相麁名煩惱垢。於此六種煩惱垢中，誑、憍是貪等流，害、恨是瞋等流，惱是見取等流，諂是諸見等流。如言阿曲謂諸惡見，故諂定是諸見等流。此六亦從煩惱生故，如纏亦得隨煩惱名。已說諸纏及煩惱垢，今次應辯彼斷對治。諸纏垢中誰何所斷？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：於可毀事決定堅執難令捨因，說名為惱。由有此故，世間說為不可引導。執惡所執，於他有情非全不顧，擬重攝受為損惱因，悲障惱心，說名為害。於非愛相隨念分別，生續忿後起心結怨名恨。於己情事方便隱匿，矯設謀略誘取他情，實智相違心曲名諂。於名利等貪為先故，欲令他惑邪示現因，正定相違心險名誑。心險、心曲相差別者，如道如杖、於他於自、因貪因見故有差別。憍相如前已具分別。有餘師說：從貪所生，恃己少年無病壽等，諸興盛事心傲名憍。有餘師言：於自相續興盛諸行，耽染為先不顧於他，謂己為勝心自舉恃，說名為憍。由不顧他，與慢有異。如是六種從煩惱生，穢污相麁名煩惱垢。於此六種煩惱垢中，誑、憍是貪等流，害、恨是瞋等流，惱是見取等流，諂是諸見等流。如言阿曲謂諸惡見，故諂定是諸見等流。此六亦從煩惱生故，如纏亦得隨煩惱名。已說諸纏及煩惱垢，今次應辯彼斷對治。諸纏垢中誰何所斷？頌曰：

纏無慚愧眠， 惛掉見修斷， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 纏無慚愧眠， 惛掉見修斷，

餘及煩惱垢， 自在故唯修。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘及煩惱垢， 自在故唯修。

論曰：且十纏中無慚無愧，通與一切不善心俱；眠欲界中通與一切意識俱起；惛沈、掉舉通與一切染污心俱，故五皆通見修所斷。餘嫉、慳、悔、忿、覆并垢，自在起故，唯修所斷，唯與脩斷。他力無明共相應故，名自在起。與自在起纏垢相應所有無明，唯修斷故。此諸纏垢誰通何性？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：且十纏中無慚無愧，通與一切不善心俱；眠欲界中通與一切意識俱起；惛沈、掉舉通與一切染污心俱，故五皆通見修所斷。餘嫉、慳、悔、忿、覆并垢，自在起故，唯修所斷，唯與脩斷。他力無明共相應故，名自在起。與自在起纏垢相應所有無明，唯修斷故。此諸纏垢誰通何性？頌曰：

欲三二餘惡， 上界皆無記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲三二餘惡， 上界皆無記。

論曰：欲界所繫眠、惛、掉三，皆通不善無記二性，所餘一切皆唯不善。即欲界繫七纏六垢，上二界中隨應所有，一切唯是無記性攝，即諂、誑、憍、惛沈、掉舉。此諸纏垢誰何界繫？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：欲界所繫眠、惛、掉三，皆通不善無記二性，所餘一切皆唯不善。即欲界繫七纏六垢，上二界中隨應所有，一切唯是無記性攝，即諂、誑、憍、惛沈、掉舉。此諸纏垢誰何界繫？頌曰：

諂誑欲初定， 三三界餘欲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諂誑欲初定， 三三界餘欲。

論曰：諂、誑唯在欲界初定。寧知梵世有諂誑耶？以大梵王匿己情事，現相誑惑馬勝苾芻。傳聞此唯異生所起，非諸聖者亦可現前。惛、掉、憍三通三界繫，所餘一切皆唯在欲。謂十六中五如前辯，所餘十一唯欲界繫。所說隨眠及隨煩惱，於中有幾唯依意地？有幾通依六識地起？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：諂、誑唯在欲界初定。寧知梵世有諂誑耶？以大梵王匿己情事，現相誑惑馬勝苾芻。傳聞此唯異生所起，非諸聖者亦可現前。惛、掉、憍三通三界繫，所餘一切皆唯在欲。謂十六中五如前辯，所餘十一唯欲界繫。所說隨眠及隨煩惱，於中有幾唯依意地？有幾通依六識地起？頌曰：

見所斷慢眠， 自在隨煩惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見所斷慢眠， 自在隨煩惱，

皆唯意地起， 餘通依六識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆唯意地起， 餘通依六識。

論曰：一切見斷修斷慢眠隨煩惱中自在起者，如是三種皆依意識，依五識身無容起故。所餘一切通依六識，謂修所斷貪瞋無明，及彼相應諸隨煩惱，即無慚愧、惛、掉，及餘大煩惱地法所攝隨煩惱，即是放逸、懈怠、不信，依六識身皆容起故。理應通說諸隨煩惱，今此且依麁顯者說。復應思擇，如先所辯樂等五受根對，今此中所辯一切煩惱隨煩惱，何煩惱等何根相應？於此先應辯諸煩惱。頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：一切見斷修斷慢眠隨煩惱中自在起者，如是三種皆依意識，依五識身無容起故。所餘一切通依六識，謂修所斷貪瞋無明，及彼相應諸隨煩惱，即無慚愧、惛、掉，及餘大煩惱地法所攝隨煩惱，即是放逸、懈怠、不信，依六識身皆容起故。理應通說諸隨煩惱，今此且依麁顯者說。復應思擇，如先所辯樂等五受根對，今此中所辯一切煩惱隨煩惱，何煩惱等何根相應？於此先應辯諸煩惱。頌曰：

欲界諸煩惱， 貪喜樂相應， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲界諸煩惱， 貪喜樂相應，

瞋憂苦癡遍， 邪見憂及喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瞋憂苦癡遍， 邪見憂及喜，

疑憂餘五喜， 一切捨相應， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疑憂餘五喜， 一切捨相應，

上地皆隨應， 遍自識諸受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上地皆隨應， 遍自識諸受。

論曰：欲界所繫諸煩惱中，貪喜樂相應，以歡行轉遍六識故。瞋憂苦相應，以慼行轉遍六識故。無明遍與前四相應，歡慼行轉遍六識故，與餘煩惱遍相應故。邪見通與憂喜相應，歡慼行轉唯意地故，如次先造罪福業故。疑憂相應，以慼行轉唯意地故，懷猶豫者求決定知心愁慼故。餘四見慢與喜相應，以歡行轉唯意地故。通說皆與捨受相應，以說捨受癡隨增故，癡與諸惑遍相應故。煩惱相續至究竟時，取境奢緩起處中欲，漸漸衰微相續便斷，爾時煩惱與捨相順，是故皆與捨受相應。豈不捨根非歡非慼，如何歡慼煩惱相應？如處中人俱無違故。欲界既爾，上地云何？皆隨所應，遍與自地自識俱起諸受相應。謂若地中具有四識，彼一一識所起煩惱，各遍自識諸受相應。若諸地中唯有意識，即彼意識所起煩惱。遍與意識諸受相應。上諸地中識有多少？謂初靜慮，具四餘一。受有多少？謂初二三四等如次具喜樂捨。喜捨樂捨，唯捨應知。隨諸地中所有煩惱，如應與彼識受相應；何緣二疑俱不決定，而上得與喜樂相應？非欲界疑喜受俱起，以諸煩惱在離欲地，雖不決定亦不憂慼，雖懷疑網無癡情怡。如在人間求得所愛，雖多勞倦而生樂想。有說色界雖復懷疑，而於疑中生善品想，故彼得與喜樂相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：欲界所繫諸煩惱中，貪喜樂相應，以歡行轉遍六識故。瞋憂苦相應，以慼行轉遍六識故。無明遍與前四相應，歡慼行轉遍六識故，與餘煩惱遍相應故。邪見通與憂喜相應，歡慼行轉唯意地故，如次先造罪福業故。疑憂相應，以慼行轉唯意地故，懷猶豫者求決定知心愁慼故。餘四見慢與喜相應，以歡行轉唯意地故。通說皆與捨受相應，以說捨受癡隨增故，癡與諸惑遍相應故。煩惱相續至究竟時，取境奢緩起處中欲，漸漸衰微相續便斷，爾時煩惱與捨相順，是故皆與捨受相應。豈不捨根非歡非慼，如何歡慼煩惱相應？如處中人俱無違故。欲界既爾，上地云何？皆隨所應，遍與自地自識俱起諸受相應。謂若地中具有四識，彼一一識所起煩惱，各遍自識諸受相應。若諸地中唯有意識，即彼意識所起煩惱。遍與意識諸受相應。上諸地中識有多少？謂初靜慮，具四餘一。受有多少？謂初二三四等如次具喜樂捨。喜捨樂捨，唯捨應知。隨諸地中所有煩惱，如應與彼識受相應；何緣二疑俱不決定，而上得與喜樂相應？非欲界疑喜受俱起，以諸煩惱在離欲地，雖不決定亦不憂慼，雖懷疑網無癡情怡。如在人間求得所愛，雖多勞倦而生樂想。有說色界雖復懷疑，而於疑中生善品想，故彼得與喜樂相應。