阿毘達磨藏顯宗論卷第二十三尊者眾賢造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘達磨藏顯宗論卷第二十三尊者眾賢造

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

辯業品第五之六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辯業品第五之六

善惡業道得果云何？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善惡業道得果云何？頌曰：

皆能招異熟， 等流增上果， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆能招異熟， 等流增上果，

此令他受苦， 斷命壞威故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此令他受苦， 斷命壞威故。

論曰：且先分別十惡業道各招三果。其三者何？異熟、等流、增上別故。謂於十種，若習若修若多所作，由此力故生捺落迦，是異熟果。從彼出已來生此間人同分中，受等流果，謂殺生者壽量短促，不與取者資財乏匱，欲邪行者妻不貞良，虛誑語者多遭誹謗，離間語者親友乖穆，麁惡語者恒聞惡聲，雜穢語者言不威肅。貪者貪盛、瞋者瞋增、邪見者癡增上，近增上果亦名等流。此十所招增上果者，謂外所有諸資生具，由殺生故光澤尠少；不與取故多遭霜雹，稼穡微薄果實希少；欲邪行故多諸塵埃；虛誑語故多諸臭穢；離間語故所居險曲；麁惡語故多諸惡觸，田豐荊棘磽确醎鹵；雜穢語故時候變改。貪故果少、瞋故果辣、由邪見故果少或無，是名業道增上果別。為一殺業感地獄已，復感短壽外惡果耶？有餘師言：即一殺業先受異熟，次近增上，後遠增上，故有三果。理實殺時，能令所殺受苦命斷壞失威光，令他苦故生於地獄，斷他命故人中壽短。先是加行果，後是根本果，根本近分俱名殺生，由壞威光感惡外具，是故殺業得三種果。餘惡業道，如理應思。由此應准知，善業道三果。且於離殺，若習若修若多所作，由此力故生於天中受異熟果。從彼歿已來生人中，受極長壽近增上果，即復由此感諸外具有大威光遠增上果。餘善三果，翻惡應說。又契經說：八邪支中分色業為三，謂邪語、業、命。離邪語業，邪命是何？雖離彼無而別說者，頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：且先分別十惡業道各招三果。其三者何？異熟、等流、增上別故。謂於十種，若習若修若多所作，由此力故生捺落迦，是異熟果。從彼出已來生此間人同分中，受等流果，謂殺生者壽量短促，不與取者資財乏匱，欲邪行者妻不貞良，虛誑語者多遭誹謗，離間語者親友乖穆，麁惡語者恒聞惡聲，雜穢語者言不威肅。貪者貪盛、瞋者瞋增、邪見者癡增上，近增上果亦名等流。此十所招增上果者，謂外所有諸資生具，由殺生故光澤尠少；不與取故多遭霜雹，稼穡微薄果實希少；欲邪行故多諸塵埃；虛誑語故多諸臭穢；離間語故所居險曲；麁惡語故多諸惡觸，田豐荊棘磽确醎鹵；雜穢語故時候變改。貪故果少、瞋故果辣、由邪見故果少或無，是名業道增上果別。為一殺業感地獄已，復感短壽外惡果耶？有餘師言：即一殺業先受異熟，次近增上，後遠增上，故有三果。理實殺時，能令所殺受苦命斷壞失威光，令他苦故生於地獄，斷他命故人中壽短。先是加行果，後是根本果，根本近分俱名殺生，由壞威光感惡外具，是故殺業得三種果。餘惡業道，如理應思。由此應准知，善業道三果。且於離殺，若習若修若多所作，由此力故生於天中受異熟果。從彼歿已來生人中，受極長壽近增上果，即復由此感諸外具有大威光遠增上果。餘善三果，翻惡應說。又契經說：八邪支中分色業為三，謂邪語、業、命。離邪語業，邪命是何？雖離彼無而別說者，頌曰：

貪生身語業， 邪命難除故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貪生身語業， 邪命難除故，

執命資貪生， 違經故非理。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 執命資貪生， 違經故非理。

論曰：瞋癡所生身語二業，如次唯名邪語、邪業。從貪所生身語二業，名邪語，邪業，亦說名邪命，以難除故，異二別立。貪細能奪諸有情心，極聰慧人猶難禁護，故此對二為極難除。諸在家人邪見難斷，以多妄執吉祥等故。諸出家者邪命難除，所有命緣皆屬他故。為於正命令殷重修，故佛離前別說為一。有餘師執，緣命資具，貪欲所生身語二業，方名邪命，非餘貪生。所以者何？為自戲樂作歌舞等非資命故。此違經故，理定不然。《戒蘊經》中觀象鬪等，世尊亦立在邪命中，邪受外塵虛延命故。由此非獨命資糧貪所發身語方名邪命。正語業命，翻此應知。諸業道中隨麁細說先身後語，八道支內據順相生先語後身，故契經中說尋伺已發語。如前所說，果有五種。何等業有幾果？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：瞋癡所生身語二業，如次唯名邪語、邪業。從貪所生身語二業，名邪語，邪業，亦說名邪命，以難除故，異二別立。貪細能奪諸有情心，極聰慧人猶難禁護，故此對二為極難除。諸在家人邪見難斷，以多妄執吉祥等故。諸出家者邪命難除，所有命緣皆屬他故。為於正命令殷重修，故佛離前別說為一。有餘師執，緣命資具，貪欲所生身語二業，方名邪命，非餘貪生。所以者何？為自戲樂作歌舞等非資命故。此違經故，理定不然。《戒蘊經》中觀象鬪等，世尊亦立在邪命中，邪受外塵虛延命故。由此非獨命資糧貪所發身語方名邪命。正語業命，翻此應知。諸業道中隨麁細說先身後語，八道支內據順相生先語後身，故契經中說尋伺已發語。如前所說，果有五種。何等業有幾果？頌曰：

斷道有漏業， 具足有五果， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷道有漏業， 具足有五果，

無漏業有四， 謂唯除異熟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無漏業有四， 謂唯除異熟，

餘有漏善惡， 亦四除離繫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘有漏善惡， 亦四除離繫，

餘無漏無記， 三除前所除。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘無漏無記， 三除前所除。

論曰：道能證斷及能斷惑，得斷道名，即無間道。此道有二種，謂有漏、無漏。有漏道業具有五果：等流果者，謂自地中後等若增諸相似法。異熟果者，謂自地中斷道所招可愛異熟。離繫果者，謂此道力斷惑所證擇滅無為。士用果者，謂道所牽俱有解脫所修及斷。言俱有者，謂俱生法。言解脫者，謂無間生即解脫道。言所修者，謂未來修斷謂擇滅，由道力故彼得方起。增上果者，有如是說：謂離自性餘有為法，唯除前生。有作是言：斷亦應是道增上果，道增上力能證彼故，即斷道中無漏道業唯有四果，謂除異熟。餘有漏善及不善業亦有四果，謂除離繫。異前斷道故說為餘，次後餘言例此應釋。謂餘無漏及無記業唯有三果，除前所除，謂除前所除異熟及離繫。已總分別諸業有果，次辯異門業有果相，於中先辯善等三業。頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：道能證斷及能斷惑，得斷道名，即無間道。此道有二種，謂有漏、無漏。有漏道業具有五果：等流果者，謂自地中後等若增諸相似法。異熟果者，謂自地中斷道所招可愛異熟。離繫果者，謂此道力斷惑所證擇滅無為。士用果者，謂道所牽俱有解脫所修及斷。言俱有者，謂俱生法。言解脫者，謂無間生即解脫道。言所修者，謂未來修斷謂擇滅，由道力故彼得方起。增上果者，有如是說：謂離自性餘有為法，唯除前生。有作是言：斷亦應是道增上果，道增上力能證彼故，即斷道中無漏道業唯有四果，謂除異熟。餘有漏善及不善業亦有四果，謂除離繫。異前斷道故說為餘，次後餘言例此應釋。謂餘無漏及無記業唯有三果，除前所除，謂除前所除異熟及離繫。已總分別諸業有果，次辯異門業有果相，於中先辯善等三業。頌曰：

善等於善等， 初有四二三， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善等於善等， 初有四二三，

中有二三四， 後二三三果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中有二三四， 後二三三果。

論曰：最後所說皆如次言，顯隨所應遍前門義。且善、不善、無記三業一一為因，如其次第對善不善無記三法辯有果數，後例應知。謂初善業以善法為四果，除異熟。以不善為二果，謂士用及增上。以無記為三果，除等流及離繫。中不善業以善法為二果，謂士用及增上。以不善為三果，除異熟及離繫。以無記為四果，除離繫。等流果者，謂見苦所斷一切不善業，及見集所斷遍行不善業，以欲界中身邊見品諸無記法為等流故。後無記業以善法為二果，謂士用及增上。以不善為三果，除異熟及離繫。等流果者，謂身邊見品諸無記業，以五部不善為等流故。以無記為三果，如不善。已辯三性，當辯三世。頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：最後所說皆如次言，顯隨所應遍前門義。且善、不善、無記三業一一為因，如其次第對善不善無記三法辯有果數，後例應知。謂初善業以善法為四果，除異熟。以不善為二果，謂士用及增上。以無記為三果，除等流及離繫。中不善業以善法為二果，謂士用及增上。以不善為三果，除異熟及離繫。以無記為四果，除離繫。等流果者，謂見苦所斷一切不善業，及見集所斷遍行不善業，以欲界中身邊見品諸無記法為等流故。後無記業以善法為二果，謂士用及增上。以不善為三果，除異熟及離繫。等流果者，謂身邊見品諸無記業，以五部不善為等流故。以無記為三果，如不善。已辯三性，當辯三世。頌曰：

過於三各四， 現於未亦爾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過於三各四， 現於未亦爾，

現於現二果， 未於未果三。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現於現二果， 未於未果三。

論曰：過去現在未來三業一一為因，如其所應以過去等為果別者，謂過去業，以三世法各為四果，除離繫。現在業，以未來為四果，如前說。以現在為二果，謂士用及增上。未來世業，以未來為三果，除等流及離繫。不說後業有前果者，前法定非後業果故。已辯三世，當辯諸地。頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：過去現在未來三業一一為因，如其所應以過去等為果別者，謂過去業，以三世法各為四果，除離繫。現在業，以未來為四果，如前說。以現在為二果，謂士用及增上。未來世業，以未來為三果，除等流及離繫。不說後業有前果者，前法定非後業果故。已辯三世，當辯諸地。頌曰：

同地有四果， 異地二或三。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 同地有四果， 異地二或三。

論曰：於諸地中隨何地業，以同地法為四果，除離繫。若是有漏，以異地法為二果，謂士用及增上。若是無漏，以異地法為三果，除異熟及離繫，不墮界故不遮等流。已辯諸地，當辯學等。頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：於諸地中隨何地業，以同地法為四果，除離繫。若是有漏，以異地法為二果，謂士用及增上。若是無漏，以異地法為三果，除異熟及離繫，不墮界故不遮等流。已辯諸地，當辯學等。頌曰：

學於三各三， 無學一三二， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 學於三各三， 無學一三二，

非學非無學， 有二二五果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非學非無學， 有二二五果。

論曰：學等三業一一為因，如其次第各以三法為果別者，謂學業以學法為三果，除異熟及離繫。以無學法，為三亦爾。以非二，為三果，除異熟及等流。無學業以學法為一果，謂增上。以無學為三果，除異熟及離繫。以非二為二果，謂士用及增上。非二業，以學法為二果，謂士用及增上。以無學法為二亦爾。以非二為五果。已辯學等，當辯見所斷等。頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：學等三業一一為因，如其次第各以三法為果別者，謂學業以學法為三果，除異熟及離繫。以無學法，為三亦爾。以非二，為三果，除異熟及等流。無學業以學法為一果，謂增上。以無學為三果，除異熟及離繫。以非二為二果，謂士用及增上。非二業，以學法為二果，謂士用及增上。以無學法為二亦爾。以非二為五果。已辯學等，當辯見所斷等。頌曰：

見所斷業等， 一一各於三， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見所斷業等， 一一各於三，

初有三四一， 中二四三果， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初有三四一， 中二四三果，

後有一二四， 皆如次應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後有一二四， 皆如次應知。

論曰：見所斷等三業，如次一一為因，各以三法為果。別者，初見所斷業，以見所斷法為三果，除異熟及離繫。以修所斷法為四果，除離繫。以非所斷法為一果，謂增上。中修所斷業，以見所斷法為二果，謂士用及增上。以修所斷法為四果，除離繫。以非所斷法為三果，除異熟及等流。後非所斷業，以見所斷法為一果，謂增上。以修所斷法為二果，謂士用及增上。以非所斷法為四果，除異熟。皆如次者，隨其所應，遍上諸門略法應爾。因辯諸業，應復問言：如本論中所說三業，謂應作業、不應作業及非應作非不應作，其相云何？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：見所斷等三業，如次一一為因，各以三法為果。別者，初見所斷業，以見所斷法為三果，除異熟及離繫。以修所斷法為四果，除離繫。以非所斷法為一果，謂增上。中修所斷業，以見所斷法為二果，謂士用及增上。以修所斷法為四果，除離繫。以非所斷法為三果，除異熟及等流。後非所斷業，以見所斷法為一果，謂增上。以修所斷法為二果，謂士用及增上。以非所斷法為四果，除異熟。皆如次者，隨其所應，遍上諸門略法應爾。因辯諸業，應復問言：如本論中所說三業，謂應作業、不應作業及非應作非不應作，其相云何？頌曰：

染業不應作， 有說亦壞軌， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 染業不應作， 有說亦壞軌，

應作業翻此， 俱相違第三。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應作業翻此， 俱相違第三。

論曰：有說染污身語意業名不應作，以從非理作意生故。有餘師言：諸壞軌則身語意業，設是不染亦不應作，由彼不合世軌則故。謂諸無覆無記身業，若住若行若飲食等，諸有不合世俗禮儀，皆說名為壞軌身業。諸有無覆無記語業，壞形言時及作者等，但有不合世俗禮儀，皆說名為壞軌語業。等起前二思，名壞軌意業，此及染業名不應作。應作業者，與此相翻。俱違前二，是第三業。若依世俗後亦可然，若就勝義前說為善。謂唯善業名為應作，唯諸染業名不應作，無覆無記身語意業名非應作非不應作。然非一切不應作業皆惡行攝，唯有不善，是惡性故，得惡行名。以招愛果名為妙行，招不愛果名為惡行。有覆無記雖是不應作而非惡行攝，由此所行決定不能招愛非愛果故。今於此中復應思擇，為由一業但引一生、為引多生？又為一生，但一業引、為多業引？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：有說染污身語意業名不應作，以從非理作意生故。有餘師言：諸壞軌則身語意業，設是不染亦不應作，由彼不合世軌則故。謂諸無覆無記身業，若住若行若飲食等，諸有不合世俗禮儀，皆說名為壞軌身業。諸有無覆無記語業，壞形言時及作者等，但有不合世俗禮儀，皆說名為壞軌語業。等起前二思，名壞軌意業，此及染業名不應作。應作業者，與此相翻。俱違前二，是第三業。若依世俗後亦可然，若就勝義前說為善。謂唯善業名為應作，唯諸染業名不應作，無覆無記身語意業名非應作非不應作。然非一切不應作業皆惡行攝，唯有不善，是惡性故，得惡行名。以招愛果名為妙行，招不愛果名為惡行。有覆無記雖是不應作而非惡行攝，由此所行決定不能招愛非愛果故。今於此中復應思擇，為由一業但引一生、為引多生？又為一生，但一業引、為多業引？頌曰：

一業引一生， 多業能圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一業引一生， 多業能圓滿。

論曰：若依正理，應決定說但由一業唯引一生。此一生言顯眾同分，以得同分方說名生。若說一生由多業引，或說一業能引多生，如是二言於理何失？且初有失，謂一生中前業果終、後業果起，業果別故，應有死生或應多生。無死生理，業果終起，如一生故二俱有過。一本有中應有眾多死生有故，或應乃至無餘涅槃，中間永無死及生故。何緣定限一趣處中有異業果生便有生死？有異業果起而無死生，一業果終餘業果起，理定應立有死有生。又許一生定為多種，造作增長業所引故，則應決定無中夭者，或應不受果而永棄彼業。然先已說。先說者何？謂理必無時分定業所感異熟轉餘時受。又理必無時分定業非造作增長，必受異熟故。若謂有生由定不定多種業引，或復有生唯為多種定業所引，故有中夭及有盡壽。此亦不然，時分果業定不定受無決定故。若有一類中年老年，時分果業決定應受，嬰孩童子少年果業不定受者，彼復如何？理必無容離前有後，或應前位所有果業必是定受果故。然於此中無決定理，令前位業決定受果，令後位業受果不定，故無一生多業所引。後亦有失，一業引多生，時分定業應成雜亂故。此無雜亂，如先已辯，故無一業能引多生。若爾，何緣尊者無滅自言：我憶昔於一時於殊勝福田一施食異熟，從茲七返生三十三天，七生人中為轉輪聖帝，最後生在大釋迦家，豐足珍財多受快樂。毘婆沙者已釋此言，一施食為依起多勝思，願能引位別多異熟生故，作如是言。一施食異熟，不應異熟能復感生，但為顯依一施食境起多思願所招異熟分位差別故作是言，或顯初基故作是說。彼由一業感一生中大貴多財及宿生智，乘斯更造感餘生福，如是展轉至最後身生富貴家得究竟果。如有緣一迦栗沙鉢拏方便勤求息利成千倍，言我本由一迦栗沙鉢拏遂至今時成大富貴。是故一業唯引一生。雖言一生由一業引，而許圓滿由多業成，譬如畫師先以一色圖其形狀後填眾彩。今於此中一色所喻，為一類業、為一剎那？若喻一類，違此宗理，以非一業引一生言可約一類，類必多故。多引一生，不應理故。若言一色喻一剎那，非一剎那能圖形狀，即所立喻於證無能。今見此中喻一類業，如何引業約類得成？引一趣業有眾多故。此言意顯一類業中，唯一剎那引眾同分，同類異類多剎那業能為圓滿，故說為多。故如一色先圖形狀後填眾彩，此言應理。是故雖有同稟人身，而於其中有具支體諸根形量色力莊嚴。或有於前多缺減者，為但由業能引滿生？不爾，一切業一果法，勢力強故亦引滿生，與此相違能滿非引。如是二類，其體是何？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：若依正理，應決定說但由一業唯引一生。此一生言顯眾同分，以得同分方說名生。若說一生由多業引，或說一業能引多生，如是二言於理何失？且初有失，謂一生中前業果終、後業果起，業果別故，應有死生或應多生。無死生理，業果終起，如一生故二俱有過。一本有中應有眾多死生有故，或應乃至無餘涅槃，中間永無死及生故。何緣定限一趣處中有異業果生便有生死？有異業果起而無死生，一業果終餘業果起，理定應立有死有生。又許一生定為多種，造作增長業所引故，則應決定無中夭者，或應不受果而永棄彼業。然先已說。先說者何？謂理必無時分定業所感異熟轉餘時受。又理必無時分定業非造作增長，必受異熟故。若謂有生由定不定多種業引，或復有生唯為多種定業所引，故有中夭及有盡壽。此亦不然，時分果業定不定受無決定故。若有一類中年老年，時分果業決定應受，嬰孩童子少年果業不定受者，彼復如何？理必無容離前有後，或應前位所有果業必是定受果故。然於此中無決定理，令前位業決定受果，令後位業受果不定，故無一生多業所引。後亦有失，一業引多生，時分定業應成雜亂故。此無雜亂，如先已辯，故無一業能引多生。若爾，何緣尊者無滅自言：我憶昔於一時於殊勝福田一施食異熟，從茲七返生三十三天，七生人中為轉輪聖帝，最後生在大釋迦家，豐足珍財多受快樂。毘婆沙者已釋此言，一施食為依起多勝思，願能引位別多異熟生故，作如是言。一施食異熟，不應異熟能復感生，但為顯依一施食境起多思願所招異熟分位差別故作是言，或顯初基故作是說。彼由一業感一生中大貴多財及宿生智，乘斯更造感餘生福，如是展轉至最後身生富貴家得究竟果。如有緣一迦栗沙鉢拏方便勤求息利成千倍，言我本由一迦栗沙鉢拏遂至今時成大富貴。是故一業唯引一生。雖言一生由一業引，而許圓滿由多業成，譬如畫師先以一色圖其形狀後填眾彩。今於此中一色所喻，為一類業、為一剎那？若喻一類，違此宗理，以非一業引一生言可約一類，類必多故。多引一生，不應理故。若言一色喻一剎那，非一剎那能圖形狀，即所立喻於證無能。今見此中喻一類業，如何引業約類得成？引一趣業有眾多故。此言意顯一類業中，唯一剎那引眾同分，同類異類多剎那業能為圓滿，故說為多。故如一色先圖形狀後填眾彩，此言應理。是故雖有同稟人身，而於其中有具支體諸根形量色力莊嚴。或有於前多缺減者，為但由業能引滿生？不爾，一切業一果法，勢力強故亦引滿生，與此相違能滿非引。如是二類，其體是何？頌曰：

二無心定得， 不能引餘通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二無心定得， 不能引餘通。

論曰：二無心定，雖有異熟而無勢力引眾同分，以與諸業非俱有故。一切不善善有漏得，亦無勢力引眾同分，以與諸業非一果故。諸餘不善善有漏法，皆容通二，謂引及滿。契經中說：重障有三，謂業障、煩惱障、異熟障。如是三障，其體是何？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：二無心定，雖有異熟而無勢力引眾同分，以與諸業非俱有故。一切不善善有漏得，亦無勢力引眾同分，以與諸業非一果故。諸餘不善善有漏法，皆容通二，謂引及滿。契經中說：重障有三，謂業障、煩惱障、異熟障。如是三障，其體是何？頌曰：

三障無間業， 及數行煩惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三障無間業， 及數行煩惱，

并一切惡趣， 北洲無想天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 并一切惡趣， 北洲無想天。

論曰：業障體者謂五無間，一者害母、二者害父、三者害阿羅漢、四者破和合僧、五者惡心出佛身血。煩惱障體者，謂數行煩惱。下品煩惱若有數行，雖欲伏除難得其便，由彼展轉令上品生難可伏除，故亦名障。上品煩惱若不數行，對治道生易得其便，雖極猛利而非障攝。雖住欲界具縛有情，平等皆成一切煩惱，而現行別，為障不同。故煩惱中隨品上下，但數行者名煩惱障。異熟障體者，謂三惡趣全及善趣一分，即北洲、無想。何故名障？能障聖道及道資糧并離染故。雖有餘業能障見道，而可轉故，非如五逆。毘婆沙說：此五因緣，易見易知，說為業障，謂處、趣、生、果及補特伽羅。餘障廢立，如理應思。此三障中，煩惱最重，以能發業，業感果故。有餘師言：煩惱與業二障皆最重，以有此者第二生中亦不可治故。無間何義？此無間業，於無間生必受果故，無餘生果業能障故。有說：造逆補特伽羅，從此命終定墮地獄中，無間隔故名無間。三障應知何趣中有？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：業障體者謂五無間，一者害母、二者害父、三者害阿羅漢、四者破和合僧、五者惡心出佛身血。煩惱障體者，謂數行煩惱。下品煩惱若有數行，雖欲伏除難得其便，由彼展轉令上品生難可伏除，故亦名障。上品煩惱若不數行，對治道生易得其便，雖極猛利而非障攝。雖住欲界具縛有情，平等皆成一切煩惱，而現行別，為障不同。故煩惱中隨品上下，但數行者名煩惱障。異熟障體者，謂三惡趣全及善趣一分，即北洲、無想。何故名障？能障聖道及道資糧并離染故。雖有餘業能障見道，而可轉故，非如五逆。毘婆沙說：此五因緣，易見易知，說為業障，謂處、趣、生、果及補特伽羅。餘障廢立，如理應思。此三障中，煩惱最重，以能發業，業感果故。有餘師言：煩惱與業二障皆最重，以有此者第二生中亦不可治故。無間何義？此無間業，於無間生必受果故，無餘生果業能障故。有說：造逆補特伽羅，從此命終定墮地獄中，無間隔故名無間。三障應知何趣中有？頌曰：

三洲有無間， 非餘扇𢮎等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三洲有無間， 非餘扇𢮎等，

少恩少羞恥， 餘障通五趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 少恩少羞恥， 餘障通五趣。

論曰：非一切障諸趣皆有，且無間業唯人三洲，非北俱盧、餘趣餘界。於三洲內唯女及男，非扇𢮎等，如無惡戒。有說：父母於彼少恩，彼於父母少羞恥故。謂彼父母生不具身，愛念又微，故言恩少。彼於父母慚愧亦微，要懷重慚愧方觸無間罪。若有人害非人父母，亦不成逆罪，少恩羞恥故。謂彼於子無如人恩，子於彼無如人慚愧。已辯業障唯人三洲，餘障應知五趣皆有。然煩惱障遍一切處。若異熟障全三惡趣，人唯北洲，天唯無想。於前所辯三重障中，說五無間為業障體。五無間業其體是何？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：非一切障諸趣皆有，且無間業唯人三洲，非北俱盧、餘趣餘界。於三洲內唯女及男，非扇𢮎等，如無惡戒。有說：父母於彼少恩，彼於父母少羞恥故。謂彼父母生不具身，愛念又微，故言恩少。彼於父母慚愧亦微，要懷重慚愧方觸無間罪。若有人害非人父母，亦不成逆罪，少恩羞恥故。謂彼於子無如人恩，子於彼無如人慚愧。已辯業障唯人三洲，餘障應知五趣皆有。然煩惱障遍一切處。若異熟障全三惡趣，人唯北洲，天唯無想。於前所辯三重障中，說五無間為業障體。五無間業其體是何？頌曰：

此五無間中， 四身一語業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此五無間中， 四身一語業，

三殺一誑語， 一殺生加行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三殺一誑語， 一殺生加行。

論曰：五無間中，四是身業，一是語業，三是殺生，一虛誑語。根本業道，一是殺生業道加行，以如來身不可害故。破僧無間是虛誑語。既是虛誑語，何緣名破僧？因受果名，或能破故。若爾，僧破其體是何？能所破人誰所成就？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：五無間中，四是身業，一是語業，三是殺生，一虛誑語。根本業道，一是殺生業道加行，以如來身不可害故。破僧無間是虛誑語。既是虛誑語，何緣名破僧？因受果名，或能破故。若爾，僧破其體是何？能所破人誰所成就？頌曰：

僧破不和合， 心不相應行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧破不和合， 心不相應行，

無覆無記性， 所破僧所成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無覆無記性， 所破僧所成。

論曰：僧破體是不和合性，無覆無記心不相應行蘊所攝，豈成無間？如是僧破因妄語生，故說破僧是無間果。非能破者成此僧破，但是所破僧眾所成。此能破人何所成就？破僧異熟何處幾時？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：僧破體是不和合性，無覆無記心不相應行蘊所攝，豈成無間？如是僧破因妄語生，故說破僧是無間果。非能破者成此僧破，但是所破僧眾所成。此能破人何所成就？破僧異熟何處幾時？頌曰：

能破者唯成， 此虛誑語罪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能破者唯成， 此虛誑語罪，

無間一劫熟， 隨罪增苦增。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無間一劫熟， 隨罪增苦增。

論曰：能破僧人成破僧罪，此破僧罪誑語為性。即僧破俱生語表無表業，此必無間大地獄中經一中劫受極重苦，餘逆不必生於無間。然此不經一大劫者，欲界無有此壽量故，一中劫時亦不滿足。經說：天授人壽四萬歲時，來生人中證獨覺菩提故。然不違背壽一劫言，一劫少分中立一劫名故。現有一分亦立全名，如言此曰：我有障等。若造多逆，初一已招無間獄生，餘應無果。無無果失，造多逆人唯一能引，餘助滿故，隨彼罪增苦還增劇。謂由多逆感地獄中大柔軟身、多猛苦具，受二三四五倍重苦；或無中夭受苦多時，如何可言餘應無果。誰於何處能破於誰？破在何時？經幾時破？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：能破僧人成破僧罪，此破僧罪誑語為性。即僧破俱生語表無表業，此必無間大地獄中經一中劫受極重苦，餘逆不必生於無間。然此不經一大劫者，欲界無有此壽量故，一中劫時亦不滿足。經說：天授人壽四萬歲時，來生人中證獨覺菩提故。然不違背壽一劫言，一劫少分中立一劫名故。現有一分亦立全名，如言此曰：我有障等。若造多逆，初一已招無間獄生，餘應無果。無無果失，造多逆人唯一能引，餘助滿故，隨彼罪增苦還增劇。謂由多逆感地獄中大柔軟身、多猛苦具，受二三四五倍重苦；或無中夭受苦多時，如何可言餘應無果。誰於何處能破於誰？破在何時？經幾時破？頌曰：

苾芻見淨行， 破異處愚夫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 苾芻見淨行， 破異處愚夫，

忍異師道時， 名破不經宿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 忍異師道時， 名破不經宿。

論曰：能破僧者要大苾芻，必非在家、苾芻尼等，以彼依止無威德故。唯見行人非愛行者，以惡意樂極堅深故，於染淨品俱躁動故。要住淨行方能破僧，以犯戒人無威德故。即由此證，造餘逆後不能破僧，以造餘逆及受彼果處無定故。於斯且舉淨行為初，類顯端嚴語具圓等，醜陋訥等無破能故。要異處破非對大師，以諸如來不可輕逼，言詞威肅對必無能。唯破異生非破聖者，他不能引得證淨故。有說得忍亦不可破，由決定忍佛所說故。為含二義說愚夫言，要所破僧、忍師異佛。忍異佛說有餘聖道。應說僧破在如是時，此夜必和不經宿住，如是名曰破法輪僧，能障佛法輪、壞僧和合故。謂由僧壞邪道轉時，聖道被遮暫時不轉。言邪道者，提婆達多妄說五事為出離道：一者不應受用乳等、二者斷肉、三者斷鹽、四者應被不截衣服、五者應居聚落邊寺。眾若忍許彼所說時，名破法輪亦名僧破。何洲人幾破法輪僧？破羯磨僧何洲人幾？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：能破僧者要大苾芻，必非在家、苾芻尼等，以彼依止無威德故。唯見行人非愛行者，以惡意樂極堅深故，於染淨品俱躁動故。要住淨行方能破僧，以犯戒人無威德故。即由此證，造餘逆後不能破僧，以造餘逆及受彼果處無定故。於斯且舉淨行為初，類顯端嚴語具圓等，醜陋訥等無破能故。要異處破非對大師，以諸如來不可輕逼，言詞威肅對必無能。唯破異生非破聖者，他不能引得證淨故。有說得忍亦不可破，由決定忍佛所說故。為含二義說愚夫言，要所破僧、忍師異佛。忍異佛說有餘聖道。應說僧破在如是時，此夜必和不經宿住，如是名曰破法輪僧，能障佛法輪、壞僧和合故。謂由僧壞邪道轉時，聖道被遮暫時不轉。言邪道者，提婆達多妄說五事為出離道：一者不應受用乳等、二者斷肉、三者斷鹽、四者應被不截衣服、五者應居聚落邊寺。眾若忍許彼所說時，名破法輪亦名僧破。何洲人幾破法輪僧？破羯磨僧何洲人幾？頌曰：

贍部洲九等， 方破法輪僧； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贍部洲九等， 方破法輪僧；

唯破羯磨僧， 通三洲八等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯破羯磨僧， 通三洲八等。

論曰：唯贍部洲人少至九或復過此，能破法輪。非於餘洲，以無佛故，要有佛處可立異師。要八苾芻分為二眾以為所破，能破第九，故眾極少猶須九人。等言為明過此無限。唯破羯磨通在三洲，極少八人，多亦無限。通三洲者，以有聖教及有出家弟子眾故。要一界中僧分二部別作羯磨，故須八人，過此無遮故亦言等。於何時分容有破僧？破羯磨僧從結界後迄今亦有，至法未滅。破法輪僧，除六時分。何等為六？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：唯贍部洲人少至九或復過此，能破法輪。非於餘洲，以無佛故，要有佛處可立異師。要八苾芻分為二眾以為所破，能破第九，故眾極少猶須九人。等言為明過此無限。唯破羯磨通在三洲，極少八人，多亦無限。通三洲者，以有聖教及有出家弟子眾故。要一界中僧分二部別作羯磨，故須八人，過此無遮故亦言等。於何時分容有破僧？破羯磨僧從結界後迄今亦有，至法未滅。破法輪僧，除六時分。何等為六？頌曰：

初後皰雙前， 佛滅未結界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初後皰雙前， 佛滅未結界，

於如是六位， 無破法輪僧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於如是六位， 無破法輪僧。

論曰：初謂世尊成佛未久，有情有善阿世耶故，惡阿世耶猶未起故。後謂善逝將般涅槃，聖教增廣善安住故，必僧和合佛方涅槃。有餘師言：證法性定故，眾咸憂慼故，非初非後。於聖教中戒見二皰若未起位亦無破僧，要見皰生方敢破故。未立止觀第一雙時，法爾由彼速還合故。佛滅後時他不信受，無有真佛為敵對故。未結界時，無一界內僧分二部可名僧破。於此六位無破法輪。如是破僧諸佛皆有？不爾，要有宿破他業，於此賢劫迦葉波佛時，釋迦牟尼曾破他眾故。且止傍論應辯逆緣。頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：初謂世尊成佛未久，有情有善阿世耶故，惡阿世耶猶未起故。後謂善逝將般涅槃，聖教增廣善安住故，必僧和合佛方涅槃。有餘師言：證法性定故，眾咸憂慼故，非初非後。於聖教中戒見二皰若未起位亦無破僧，要見皰生方敢破故。未立止觀第一雙時，法爾由彼速還合故。佛滅後時他不信受，無有真佛為敵對故。未結界時，無一界內僧分二部可名僧破。於此六位無破法輪。如是破僧諸佛皆有？不爾，要有宿破他業，於此賢劫迦葉波佛時，釋迦牟尼曾破他眾故。且止傍論應辯逆緣。頌曰：

棄壞恩德田， 轉形亦成逆， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 棄壞恩德田， 轉形亦成逆，

母謂因彼血， 誤等無或有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 母謂因彼血， 誤等無或有，

打心出佛血， 害後無學無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 打心出佛血， 害後無學無。

論曰：何緣害母等成無間非餘？由棄恩田壞德田故。謂害父母是棄恩田。如何有恩？身生本故。如何棄彼？謂捨彼恩德田。謂餘阿羅漢等具諸勝德及能生故，壞德所依故成逆罪。若有父母，子初生時為殺棄於豺狼路等，或於胎中方便欲殺，由定業力子不命終，彼有何恩棄之成逆？彼定由有不活等畏，於子事急起欲殺心，然棄等時必懷悲愍，數數緣子愛戀纏心。若棄此恩下逆罪觸，為顯逆罪有下中上，故說棄恩皆成逆罪。或由母等田器法然。設彼無恩但害其命，必應無間生地獄中。諸聰慧人咸作是說：世尊於法了達根源，作如是言。但應深信父母形轉殺成逆耶？逆罪亦成，依止一故。設有女人羯剌藍墮，餘女收取置產門中，生子殺何成害母逆？因彼血生者，識託方增故。第二女人但如養母，雖諸所作皆應諮決，而害但成無間同類。故唯人趣結生勝緣，害成害母逆，非唯持養者。若於父母起殺加行，誤殺餘人，無無間罪。於非父母起殺加行，誤殺父母，亦不成逆。若一加行害母及餘，二無表生。表唯逆罪，以無間業勢力強故。鳴尊者言：亦有二表，表是積集極微成故。今觀彼意，表有多微，有逆罪收、有餘罪攝。有於阿羅漢無阿羅漢想，亦無決定解此非阿羅漢，無簡別故，害成逆罪。非於父母全與此同，以易識知而不識者，雖行殺害無棄恩心。阿羅漢人無別摽相，既難識是亦難知非，故漫心殺亦成無間。若有害父，父是阿羅漢，得一逆罪，以依止一故。然顯一逆由二緣成，或以二門訶責彼罪，故告始欠持：汝已造二逆，所謂害父、殺阿羅漢。若於佛所惡心出血，一切皆得無間罪耶？要以殺心方成逆罪，打心出血無間則無，無決定心壞福田故。若殺加行位，彼未成無學，將死方得阿羅漢果。能殺彼者，有逆罪耶？無，於無學身無殺加行故。若造無間加行不可轉，為有離染及得聖果耶？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：何緣害母等成無間非餘？由棄恩田壞德田故。謂害父母是棄恩田。如何有恩？身生本故。如何棄彼？謂捨彼恩德田。謂餘阿羅漢等具諸勝德及能生故，壞德所依故成逆罪。若有父母，子初生時為殺棄於豺狼路等，或於胎中方便欲殺，由定業力子不命終，彼有何恩棄之成逆？彼定由有不活等畏，於子事急起欲殺心，然棄等時必懷悲愍，數數緣子愛戀纏心。若棄此恩下逆罪觸，為顯逆罪有下中上，故說棄恩皆成逆罪。或由母等田器法然。設彼無恩但害其命，必應無間生地獄中。諸聰慧人咸作是說：世尊於法了達根源，作如是言。但應深信父母形轉殺成逆耶？逆罪亦成，依止一故。設有女人羯剌藍墮，餘女收取置產門中，生子殺何成害母逆？因彼血生者，識託方增故。第二女人但如養母，雖諸所作皆應諮決，而害但成無間同類。故唯人趣結生勝緣，害成害母逆，非唯持養者。若於父母起殺加行，誤殺餘人，無無間罪。於非父母起殺加行，誤殺父母，亦不成逆。若一加行害母及餘，二無表生。表唯逆罪，以無間業勢力強故。鳴尊者言：亦有二表，表是積集極微成故。今觀彼意，表有多微，有逆罪收、有餘罪攝。有於阿羅漢無阿羅漢想，亦無決定解此非阿羅漢，無簡別故，害成逆罪。非於父母全與此同，以易識知而不識者，雖行殺害無棄恩心。阿羅漢人無別摽相，既難識是亦難知非，故漫心殺亦成無間。若有害父，父是阿羅漢，得一逆罪，以依止一故。然顯一逆由二緣成，或以二門訶責彼罪，故告始欠持：汝已造二逆，所謂害父、殺阿羅漢。若於佛所惡心出血，一切皆得無間罪耶？要以殺心方成逆罪，打心出血無間則無，無決定心壞福田故。若殺加行位，彼未成無學，將死方得阿羅漢果。能殺彼者，有逆罪耶？無，於無學身無殺加行故。若造無間加行不可轉，為有離染及得聖果耶？頌曰：

造逆定加行， 無離染得果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 造逆定加行， 無離染得果。

論曰：無間加行若必定成，中間決無離染得果。餘惡業道加行中間，若聖道生業道不起，轉得相續，定違彼故。非已見諦者，業道罪所觸。然我所宗，無間加行總說有二：一近、二遠，近不可轉，遠有轉義。於諸惡行無間罪中，何罪最重？於諸妙行世善業中，何最大果：頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：無間加行若必定成，中間決無離染得果。餘惡業道加行中間，若聖道生業道不起，轉得相續，定違彼故。非已見諦者，業道罪所觸。然我所宗，無間加行總說有二：一近、二遠，近不可轉，遠有轉義。於諸惡行無間罪中，何罪最重？於諸妙行世善業中，何最大果：頌曰：

破僧虛誑語， 於罪中最大， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 破僧虛誑語， 於罪中最大，

感第一有思， 世善中大果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 感第一有思， 世善中大果。

論曰：為破僧故發虛誑語，諸惡行中此罪最大。如何此罪虛誑語收？由所發言依異想故。謂彼於法有法想、於非法有非法想、於大師有大師想、於己身有非一切智想，然由深固惡阿世耶，隱覆此想作別異說。設有不以異想破僧，則不能生劫壽重罪，何緣此罪惡行中最？由此毀傷佛法身故，障世生天解脫道故。感第一有異熟果思，於世善中為最大果，能感最極靜異熟故，約異熟果故作是說。如其通就五果說者，是則應說與金剛喻定相應思能得大果，謂此能得異熟果外諸有為無為四阿羅漢果。雖諸無漏無間道思，皆除異熟得餘四果，然此所得最為殊勝，諸結永斷。為此果故、為簡此故，說世善言。為唯無間罪定生地獄？諸無間同類亦定生彼，非定無間生，非無間業故。無間同類其相云何？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：為破僧故發虛誑語，諸惡行中此罪最大。如何此罪虛誑語收？由所發言依異想故。謂彼於法有法想、於非法有非法想、於大師有大師想、於己身有非一切智想，然由深固惡阿世耶，隱覆此想作別異說。設有不以異想破僧，則不能生劫壽重罪，何緣此罪惡行中最？由此毀傷佛法身故，障世生天解脫道故。感第一有異熟果思，於世善中為最大果，能感最極靜異熟故，約異熟果故作是說。如其通就五果說者，是則應說與金剛喻定相應思能得大果，謂此能得異熟果外諸有為無為四阿羅漢果。雖諸無漏無間道思，皆除異熟得餘四果，然此所得最為殊勝，諸結永斷。為此果故、為簡此故，說世善言。為唯無間罪定生地獄？諸無間同類亦定生彼，非定無間生，非無間業故。無間同類其相云何？頌曰：

污母無學尼， 殺住定菩薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 污母無學尼， 殺住定菩薩，

及有學聖者， 奪僧和合緣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及有學聖者， 奪僧和合緣，

破壞窣堵波， 是無間同類。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 破壞窣堵波， 是無間同類。

論曰：言同類者，是相似義。若有於母、阿羅漢尼，行非梵行為極污辱，是名害母同類業相。若有殺害住定菩薩，是名害父同類業相。若有殺害有學聖者，是名第三同類業相。若有侵奪僧和合緣，是名破僧同類業相。若有破壞佛窣堵波，是名第五同類業相。有異熟業，於三時中極能為障。言三時者，頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：言同類者，是相似義。若有於母、阿羅漢尼，行非梵行為極污辱，是名害母同類業相。若有殺害住定菩薩，是名害父同類業相。若有殺害有學聖者，是名第三同類業相。若有侵奪僧和合緣，是名破僧同類業相。若有破壞佛窣堵波，是名第五同類業相。有異熟業，於三時中極能為障。言三時者，頌曰：

將得忍不還， 無學業為障。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 將得忍不還， 無學業為障。

論曰：若從頂位將得忍時，感惡趣業皆極為障，以忍超彼異熟地故。如人將離本所居國，一切債主皆極為障。若有將得不還果時，欲界繫業皆極為障。若有將得無學果時，色無色業皆極為障。此後二位喻說如前。然於此中除順現受，及順不定受異熟不定業，并異熟定中非異處熟者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：若從頂位將得忍時，感惡趣業皆極為障，以忍超彼異熟地故。如人將離本所居國，一切債主皆極為障。若有將得不還果時，欲界繫業皆極為障。若有將得無學果時，色無色業皆極為障。此後二位喻說如前。然於此中除順現受，及順不定受異熟不定業，并異熟定中非異處熟者。