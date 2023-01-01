阿毘達磨藏顯宗論卷第二十一尊者眾賢造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘達磨藏顯宗論卷第二十一尊者眾賢造

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

辯業品第五之四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辯業品第五之四

如是已說得律儀等，捨律儀等今次當說。且云何捨別解脫律儀？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是已說得律儀等，捨律儀等今次當說。且云何捨別解脫律儀？頌曰：

捨別解調伏， 由故捨命終， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨別解調伏， 由故捨命終，

及二形俱生， 斷善根夜盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及二形俱生， 斷善根夜盡。

有說由犯重， 餘說由法滅； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有說由犯重， 餘說由法滅；

迦濕彌羅說， 犯二如負財。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦濕彌羅說， 犯二如負財。

論曰：調伏聲顯律儀異名，由此能令根調伏故。由五緣捨別解律儀：一由故捨，謂於律儀由阿世耶不懷欣慕，為捨學處，對有解人發起相違表業差別。非但由起捨學處心，如得律儀心無能故。又在夢中捨不成故。非但由起表業差別，忿癲狂等捨不成故。非但由二對傍生等起心發表，捨不成故。二由命終，謂眾同分增上勢力得律儀故。三由依止二形俱生，謂身變時心隨變故，又二形者非增上故。四由斷滅所因善根，謂表無表業等起心斷故。是此律儀因緣斷義，捨盡壽戒由上四緣。近住律儀亦由夜盡，謂近住戒由上四緣及夜盡捨過期限故。夜盡者，謂明相出時，諸軌範師多分共許。如是五種捨律儀緣，有餘部師執，隨犯一感墮重罪捨出家戒。有餘部執，正法滅時別解律儀無不皆捨，以諸學處結界羯磨所有聖教皆息滅故。對法諸師作如是說：爾時雖無得未得律儀，而先得律儀無有捨義。迦濕彌羅國毘婆沙師蘊理教於心，作如是說：非犯隨一根本罪時，一切律儀皆有捨義。然犯重者有二種名，一名具尸羅、二名犯戒者。若於所犯應可悔除，發露悔除唯名具戒。如有財者負他債時，名為富人及負債者，若還債已但名富人。此亦應然，故非捨戒。靜慮、無漏二律儀等，云何當捨？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：調伏聲顯律儀異名，由此能令根調伏故。由五緣捨別解律儀：一由故捨，謂於律儀由阿世耶不懷欣慕，為捨學處，對有解人發起相違表業差別。非但由起捨學處心，如得律儀心無能故。又在夢中捨不成故。非但由起表業差別，忿癲狂等捨不成故。非但由二對傍生等起心發表，捨不成故。二由命終，謂眾同分增上勢力得律儀故。三由依止二形俱生，謂身變時心隨變故，又二形者非增上故。四由斷滅所因善根，謂表無表業等起心斷故。是此律儀因緣斷義，捨盡壽戒由上四緣。近住律儀亦由夜盡，謂近住戒由上四緣及夜盡捨過期限故。夜盡者，謂明相出時，諸軌範師多分共許。如是五種捨律儀緣，有餘部師執，隨犯一感墮重罪捨出家戒。有餘部執，正法滅時別解律儀無不皆捨，以諸學處結界羯磨所有聖教皆息滅故。對法諸師作如是說：爾時雖無得未得律儀，而先得律儀無有捨義。迦濕彌羅國毘婆沙師蘊理教於心，作如是說：非犯隨一根本罪時，一切律儀皆有捨義。然犯重者有二種名，一名具尸羅、二名犯戒者。若於所犯應可悔除，發露悔除唯名具戒。如有財者負他債時，名為富人及負債者，若還債已但名富人。此亦應然，故非捨戒。靜慮、無漏二律儀等，云何當捨？頌曰：

捨定生善法， 由易地退等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨定生善法， 由易地退等，

捨諸無漏善， 由得果退失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨諸無漏善， 由得果退失。

論曰：諸靜慮地所繫善法，由二緣捨：一由易地，謂上下生；二由退失，謂退勝定。捨眾同分及離染時，亦捨暖等及退分定。為攝此故，復說等言。如捨色善由易地退，及離染三無色亦爾。捨無漏善由二種緣：一由得果總捨前道、二由退失捨諸勝道。此或是果，或勝果攝。我於此中應少分別。若捨見道及道類智、當知但由得果非退，道類智果攝亦必無退故。退所練根亦有退義。若不動法無學俱無，所餘無漏容具二種。如是已說捨諸律儀。不律儀云何捨？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：諸靜慮地所繫善法，由二緣捨：一由易地，謂上下生；二由退失，謂退勝定。捨眾同分及離染時，亦捨暖等及退分定。為攝此故，復說等言。如捨色善由易地退，及離染三無色亦爾。捨無漏善由二種緣：一由得果總捨前道、二由退失捨諸勝道。此或是果，或勝果攝。我於此中應少分別。若捨見道及道類智、當知但由得果非退，道類智果攝亦必無退故。退所練根亦有退義。若不動法無學俱無，所餘無漏容具二種。如是已說捨諸律儀。不律儀云何捨？頌曰：

捨惡戒由死， 得戒二形生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨惡戒由死， 得戒二形生。

論曰：諸不律儀，由三緣捨：一者由死捨所依故，眾同分力得律儀故。二由得戒，謂若受得別解律儀，或由獲得靜慮律儀，惡戒便捨，對治力勝捨不律儀。三由相續二形俱起，以於爾時所依變故。不律儀者受近住戒，至夜盡位捨律儀時，為得不律儀、為名處中者？有餘師說：得不律儀，惡阿世耶非永捨故，如停熱鐵赤滅青生。有餘師言：若不更作，無緣令彼得不律儀，以不律儀依表得故。前說應理，先受戒時惡阿世耶非永捨故，依前表業惡戒還起。處中無表捨復云何？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：諸不律儀，由三緣捨：一者由死捨所依故，眾同分力得律儀故。二由得戒，謂若受得別解律儀，或由獲得靜慮律儀，惡戒便捨，對治力勝捨不律儀。三由相續二形俱起，以於爾時所依變故。不律儀者受近住戒，至夜盡位捨律儀時，為得不律儀、為名處中者？有餘師說：得不律儀，惡阿世耶非永捨故，如停熱鐵赤滅青生。有餘師言：若不更作，無緣令彼得不律儀，以不律儀依表得故。前說應理，先受戒時惡阿世耶非永捨故，依前表業惡戒還起。處中無表捨復云何？頌曰：

捨中由受勢， 作事壽根斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨中由受勢， 作事壽根斷。

論曰：處中無表，捨由六緣：一由受心斷壞故捨，謂先誓受，恒於某時敬禮制多及讚頌等。今作是念：後不更為。彼阿世耶從茲便息，由彼棄捨本意樂故。或復別作勢用增強，與先現行相違事業，本意樂息無表便斷。二由勢力斷壞故捨，謂由淨信、煩惱勢力所引無表，彼二限勢若斷壞時無表便捨，如所放箭及陶家輪。故軌範師作如是說：由等起力所引發故，雖捨加行及阿世耶，無表或容盡壽隨轉，乃至發起極猛利纏捶擊禽獸應知亦爾。或先立限齊爾所時，今限勢過無表便斷。三由作業斷壞故捨，謂雖不捨根本受心，然更不為所受作業，唯除忘念而不作者。以此無表期加行生，絕加行時無表便捨。四由事物斷壞故捨，謂所捨施制多園林，及所施為罝網等事，本由彼事引無表生，彼事壞時無表便捨。五由壽命斷壞故捨，謂所依止有轉易故。六由依根斷壞故捨，謂起加行斷善惡時，各捨彼根所引無表。非至斷善、得靜慮時方捨處中善惡無表，以羸劣故，起加行時便捨處中善惡無表。所言根者通善惡根。所說斷言是斷加行。欲非色善及餘一切非色染法捨復云何？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：處中無表，捨由六緣：一由受心斷壞故捨，謂先誓受，恒於某時敬禮制多及讚頌等。今作是念：後不更為。彼阿世耶從茲便息，由彼棄捨本意樂故。或復別作勢用增強，與先現行相違事業，本意樂息無表便斷。二由勢力斷壞故捨，謂由淨信、煩惱勢力所引無表，彼二限勢若斷壞時無表便捨，如所放箭及陶家輪。故軌範師作如是說：由等起力所引發故，雖捨加行及阿世耶，無表或容盡壽隨轉，乃至發起極猛利纏捶擊禽獸應知亦爾。或先立限齊爾所時，今限勢過無表便斷。三由作業斷壞故捨，謂雖不捨根本受心，然更不為所受作業，唯除忘念而不作者。以此無表期加行生，絕加行時無表便捨。四由事物斷壞故捨，謂所捨施制多園林，及所施為罝網等事，本由彼事引無表生，彼事壞時無表便捨。五由壽命斷壞故捨，謂所依止有轉易故。六由依根斷壞故捨，謂起加行斷善惡時，各捨彼根所引無表。非至斷善、得靜慮時方捨處中善惡無表，以羸劣故，起加行時便捨處中善惡無表。所言根者通善惡根。所說斷言是斷加行。欲非色善及餘一切非色染法捨復云何？頌曰：

捨欲非色善， 由根斷上生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨欲非色善， 由根斷上生；

由對治道生， 捨諸非色染。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由對治道生， 捨諸非色染。

論曰：欲界一切非色善法，捨由二緣：一斷善根、二生上界。應言少分亦離染捨，如憂根等非色善法。三界一切非色染法，捨由一緣，謂起治道。若此品類能斷道生，捨此品中惑及助伴。何有情有善惡律儀？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：欲界一切非色善法，捨由二緣：一斷善根、二生上界。應言少分亦離染捨，如憂根等非色善法。三界一切非色染法，捨由一緣，謂起治道。若此品類能斷道生，捨此品中惑及助伴。何有情有善惡律儀？頌曰：

惡戒人除北， 二黃門二形， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惡戒人除北， 二黃門二形，

律儀亦在天， 唯人具三種； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 律儀亦在天， 唯人具三種；

生欲天色界， 有靜慮律儀， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生欲天色界， 有靜慮律儀，

無漏并無色， 除中定無想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無漏并無色， 除中定無想。

論曰：唯於人趣有不律儀，然除北洲，唯三方有。於三方內，復除扇𢮎及半擇迦。具二形者，律儀亦爾。謂於人中除前所除，并天亦有，故於二趣容有律儀。然唯人中具有三種，謂別解脫、靜慮、無漏。若生欲天及生色界，皆容得有靜慮律儀，然無想天但容成就；生無色界彼俱非有。無漏律儀亦在無色。謂若生在欲界天中及生色界中，除中定無想，皆容得有無漏律儀；生無色中唯得成就，以無色故必不現起，無漏上生得成下故。已辯諸業性相不同，當釋經中所摽諸業。且經中說業有三種，善、惡、無記。其相云何？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：唯於人趣有不律儀，然除北洲，唯三方有。於三方內，復除扇𢮎及半擇迦。具二形者，律儀亦爾。謂於人中除前所除，并天亦有，故於二趣容有律儀。然唯人中具有三種，謂別解脫、靜慮、無漏。若生欲天及生色界，皆容得有靜慮律儀，然無想天但容成就；生無色界彼俱非有。無漏律儀亦在無色。謂若生在欲界天中及生色界中，除中定無想，皆容得有無漏律儀；生無色中唯得成就，以無色故必不現起，無漏上生得成下故。已辯諸業性相不同，當釋經中所摽諸業。且經中說業有三種，善、惡、無記。其相云何？頌曰：

安不安非業， 名善惡無記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安不安非業， 名善惡無記。

論曰：諸安隱業說名為善，能得可愛異熟涅槃，暫永二時濟眾苦故。不安隱業名為不善，由此能招非愛異熟，極能遮止趣涅槃故。非前二業立無記名，不可記為善不善故，是非安隱不安隱義。又經中說：業有三種，福非福等。其相云何？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：諸安隱業說名為善，能得可愛異熟涅槃，暫永二時濟眾苦故。不安隱業名為不善，由此能招非愛異熟，極能遮止趣涅槃故。非前二業立無記名，不可記為善不善故，是非安隱不安隱義。又經中說：業有三種，福非福等。其相云何？頌曰：

福非福不動， 欲善業名福， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 福非福不動， 欲善業名福，

不善名非福， 上界善不動， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不善名非福， 上界善不動，

約自地處所， 果業無動故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 約自地處所， 果業無動故。

論曰：欲界善業說名為福，非福相違，招愛果故。諸不善業說名非福，招非愛果，違福業故。上二界善說名不動。豈不世尊說下三定皆名有動？聖說此中有尋伺喜樂受動故。由下三定有尋伺等災患未息，故立動名。不動，經中據能感得不動異熟，故名不動。如何有動定招無動異熟？雖此定中有災患動，而業對果非如欲界有動轉故，立不動名。謂欲界中餘趣處滿業，由別緣力可異趣處受。以或有業能感外內財位形量色力樂等，於天等中此業應熟，由別緣力所引轉故，於人等中此業便熟。色無色界餘地處業，無容轉令異地處受，業果處所無改動故，等引地攝無散動故。依如是義，立不動名。應知此中由於因果相屬愚故，造非福業。以非福業純染污故，要依麁重相續無明。由此無明現在前位，不能解信因果相屬，是故發起諸非福行。由真實義愚故，造福及不動業。真實義者，謂四聖諦。若於彼愚，諸異生類於善心位亦得間起，由此勢力令於三界不如實知其性皆苦，起福、不動行為後有因。若已見諦者則無是事，乘先行力漸離染時，如次得生欲色無色。又經中說：業有三種，順樂受等。其相云何？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：欲界善業說名為福，非福相違，招愛果故。諸不善業說名非福，招非愛果，違福業故。上二界善說名不動。豈不世尊說下三定皆名有動？聖說此中有尋伺喜樂受動故。由下三定有尋伺等災患未息，故立動名。不動，經中據能感得不動異熟，故名不動。如何有動定招無動異熟？雖此定中有災患動，而業對果非如欲界有動轉故，立不動名。謂欲界中餘趣處滿業，由別緣力可異趣處受。以或有業能感外內財位形量色力樂等，於天等中此業應熟，由別緣力所引轉故，於人等中此業便熟。色無色界餘地處業，無容轉令異地處受，業果處所無改動故，等引地攝無散動故。依如是義，立不動名。應知此中由於因果相屬愚故，造非福業。以非福業純染污故，要依麁重相續無明。由此無明現在前位，不能解信因果相屬，是故發起諸非福行。由真實義愚故，造福及不動業。真實義者，謂四聖諦。若於彼愚，諸異生類於善心位亦得間起，由此勢力令於三界不如實知其性皆苦，起福、不動行為後有因。若已見諦者則無是事，乘先行力漸離染時，如次得生欲色無色。又經中說：業有三種，順樂受等。其相云何？頌曰：

順樂苦非二， 善至三順樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 順樂苦非二， 善至三順樂，

諸不善順苦， 上善順非二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸不善順苦， 上善順非二。

餘說下亦有， 由中招異熟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘說下亦有， 由中招異熟，

又許此三業， 非前後熟故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又許此三業， 非前後熟故。

順受總有五， 謂自性相應， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 順受總有五， 謂自性相應，

及所緣異熟， 現前差別故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及所緣異熟， 現前差別故。

論曰：諸善業中，始從欲界至第三靜慮，名順樂受業，以諸樂受唯至此故。諸不善業名順苦受。第四靜慮及無色善業，說名為順不苦不樂受，此上都無苦樂受故。非此諸業唯感受果，應知亦感彼受資糧。受及資糧，此中名受，隨所化欲總立受名。下諸地中為亦許有順非二業、為決定無？有餘師言：下地亦有順非二業，以定中間既無苦樂，應無業故。又更有證，謂本論說：頗有三業非前非後受異熟耶？曰：有，謂順樂受業色，順苦受業心心所法，順不苦不樂受業心不相應行，乃至廣說。由此證知，下地亦有順非二業。非離欲界有此三業，俱時熟故，此俱非定證。然於下地中，理應定有順非二業，如《順正理》廣辯應知。此業為善、為不善耶？有作是言：是善而劣，又不可別示而可總言。於諸善業中，或有一類能感樂受及受資糧，或有一類能感非二，應知此業能益樂受名順樂受，如順馬處。或復此業能受於樂名順樂受，如順浴散。順餘受業應知亦然。此業非唯感受異熟，如何總得順受業名？諸業為因所感異熟皆似於受，得受名故。所以者何？彼皆如受，為身損益及平等故，如水火等於樹枝等為益為損、為等義成。又順受多，略說有五：一自性順受，謂諸受體，如契經說：受樂受時如實了知受於樂受，乃至廣說。二相應順受，謂一切觸，如契經言：順樂受觸，乃至廣說。三所緣順受，謂一切境，如契經言：眼見色已唯受於色不受色貪，乃至廣說由色等是受所緣故。四異熟順受，謂感異熟業，如契經說：順樂受業，乃至廣說。五現前順受，謂現行受，如契經說：受樂受時二受便滅，乃至廣說。非此樂受現在前時，有餘受能受此樂受。但據樂受自體現前，即說名為受於樂受，由所順受有多種故。雖業異熟非皆是受，而可總立順受業名。謂諸善業為因，所感色不相應，能為所緣生樂受故、是諸樂受所領納故、可愛異熟順樂受故，亦名樂受。由此善業所招諸果雖非樂受，順樂受故，招彼業名。順樂受業，順苦、非二理亦應然。如是三業有定不定，其相云何？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：諸善業中，始從欲界至第三靜慮，名順樂受業，以諸樂受唯至此故。諸不善業名順苦受。第四靜慮及無色善業，說名為順不苦不樂受，此上都無苦樂受故。非此諸業唯感受果，應知亦感彼受資糧。受及資糧，此中名受，隨所化欲總立受名。下諸地中為亦許有順非二業、為決定無？有餘師言：下地亦有順非二業，以定中間既無苦樂，應無業故。又更有證，謂本論說：頗有三業非前非後受異熟耶？曰：有，謂順樂受業色，順苦受業心心所法，順不苦不樂受業心不相應行，乃至廣說。由此證知，下地亦有順非二業。非離欲界有此三業，俱時熟故，此俱非定證。然於下地中，理應定有順非二業，如《順正理》廣辯應知。此業為善、為不善耶？有作是言：是善而劣，又不可別示而可總言。於諸善業中，或有一類能感樂受及受資糧，或有一類能感非二，應知此業能益樂受名順樂受，如順馬處。或復此業能受於樂名順樂受，如順浴散。順餘受業應知亦然。此業非唯感受異熟，如何總得順受業名？諸業為因所感異熟皆似於受，得受名故。所以者何？彼皆如受，為身損益及平等故，如水火等於樹枝等為益為損、為等義成。又順受多，略說有五：一自性順受，謂諸受體，如契經說：受樂受時如實了知受於樂受，乃至廣說。二相應順受，謂一切觸，如契經言：順樂受觸，乃至廣說。三所緣順受，謂一切境，如契經言：眼見色已唯受於色不受色貪，乃至廣說由色等是受所緣故。四異熟順受，謂感異熟業，如契經說：順樂受業，乃至廣說。五現前順受，謂現行受，如契經說：受樂受時二受便滅，乃至廣說。非此樂受現在前時，有餘受能受此樂受。但據樂受自體現前，即說名為受於樂受，由所順受有多種故。雖業異熟非皆是受，而可總立順受業名。謂諸善業為因，所感色不相應，能為所緣生樂受故、是諸樂受所領納故、可愛異熟順樂受故，亦名樂受。由此善業所招諸果雖非樂受，順樂受故，招彼業名。順樂受業，順苦、非二理亦應然。如是三業有定不定，其相云何？頌曰：

此有定不定， 定三順現等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此有定不定， 定三順現等，

或說業有五， 餘師說四句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或說業有五， 餘師說四句。

論曰：此上所說順樂受等，應知各有定不定異，非定受故立不定名。謂順樂業非必定熟，若熟必應受樂異熟，順餘二業說亦如是。定復有三：一順現法受、二順次生受、三順後次受。此三定業定感異熟，并前不定總成四種。或有欲令不定受業復有二種，謂於異熟有定不定，并定業三合成五種。譬喻者說業有四句：一者有業於時分定、異熟不定，謂順現等三非定得異熟。二者有業於異熟定、時分不定，謂不定業定得異熟。三者有業於二俱定，謂順現等定得異熟。四者有業於二俱不定，謂不定業非定得異熟。彼說諸業總成八種，謂順現受有定不定，乃至不定亦有二種。於此所說業差別中，頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此上所說順樂受等，應知各有定不定異，非定受故立不定名。謂順樂業非必定熟，若熟必應受樂異熟，順餘二業說亦如是。定復有三：一順現法受、二順次生受、三順後次受。此三定業定感異熟，并前不定總成四種。或有欲令不定受業復有二種，謂於異熟有定不定，并定業三合成五種。譬喻者說業有四句：一者有業於時分定、異熟不定，謂順現等三非定得異熟。二者有業於異熟定、時分不定，謂不定業定得異熟。三者有業於二俱定，謂順現等定得異熟。四者有業於二俱不定，謂不定業非定得異熟。彼說諸業總成八種，謂順現受有定不定，乃至不定亦有二種。於此所說業差別中，頌曰：

四善容俱作， 引同分唯三， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四善容俱作， 引同分唯三，

諸處造四種， 地獄善除現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸處造四種， 地獄善除現。

堅於離染地， 異生不造生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堅於離染地， 異生不造生，

聖不造生後， 并欲有頂退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖不造生後， 并欲有頂退。

論曰：此中唯顯順樂等業，於現等時有定不定，釋經所說順現受等四業相殊，故定業中分為三種，并不定業合而為四，是說為善。理必無有異熟不定、時分定業，時定唯是異熟定中位差別故。非離異熟別有時體，如何時定非異熟耶？此中但依異熟定業得果位差別立順現等故。頗有四業俱時作耶？容有。云何？遣三使已，自行邪欲俱時究竟。順現受等四種業中，幾業有能引眾同分？唯三能引，除順現業，以順現業必依先業所引同分而得起故，即於現生必與果故。何界何趣能造幾業？諸界諸趣或善或惡，隨其所應皆容造四，總開如是。若就別遮，捺落迦中，善除順現，無愛果故；餘皆得造。不退姓名堅，彼於離染地，若異生類，除順生受，可造餘三。聖者雙除順生後受，可造餘二。異生不退若離彼染，無容於彼無間受生，故彼應除順生受業。於上界沒必還生下，故容造彼順後受業。聖者不退若離彼染，必無容有於彼更生，故彼雙除順生順後，隨所生地容造順現，受造不定業，一切處無遮。然諸聖者若於欲界及有頂處已得離染，雖有退墮而亦不造順生後業，從彼退者必退果故。諸退果已，必不命終還得本果。住中有位亦造業耶？亦造。云何？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此中唯顯順樂等業，於現等時有定不定，釋經所說順現受等四業相殊，故定業中分為三種，并不定業合而為四，是說為善。理必無有異熟不定、時分定業，時定唯是異熟定中位差別故。非離異熟別有時體，如何時定非異熟耶？此中但依異熟定業得果位差別立順現等故。頗有四業俱時作耶？容有。云何？遣三使已，自行邪欲俱時究竟。順現受等四種業中，幾業有能引眾同分？唯三能引，除順現業，以順現業必依先業所引同分而得起故，即於現生必與果故。何界何趣能造幾業？諸界諸趣或善或惡，隨其所應皆容造四，總開如是。若就別遮，捺落迦中，善除順現，無愛果故；餘皆得造。不退姓名堅，彼於離染地，若異生類，除順生受，可造餘三。聖者雙除順生後受，可造餘二。異生不退若離彼染，無容於彼無間受生，故彼應除順生受業。於上界沒必還生下，故容造彼順後受業。聖者不退若離彼染，必無容有於彼更生，故彼雙除順生順後，隨所生地容造順現，受造不定業，一切處無遮。然諸聖者若於欲界及有頂處已得離染，雖有退墮而亦不造順生後業，從彼退者必退果故。諸退果已，必不命終還得本果。住中有位亦造業耶？亦造。云何？頌曰：

欲中有能造， 二十二種業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲中有能造， 二十二種業，

皆順現受攝， 類同分一故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆順現受攝， 類同分一故。

論曰：於欲界中住中有位，容有能造二十二業。謂中有位及處胎中、出胎以後各有五位。胎中五者，一羯剌藍、二頞部曇、三閉尸、四鍵南、五鉢羅奢佉。胎外五者，一嬰孩、二童子、三少年、四中年、五老年。此十一位一生所攝。住中有位能造中有定不定業，乃至能造老時二業。應知亦爾。當知如是中有所造十一種定業皆順現受攝，由類同分無差別故。謂此中有位與自類十位，一眾同分一業引故，由此不別說順中有受業，即順生等業所引故。類同分者，謂人等類非趣非生，以約趣生中有生有同分異故。諸定受業其相云何？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：於欲界中住中有位，容有能造二十二業。謂中有位及處胎中、出胎以後各有五位。胎中五者，一羯剌藍、二頞部曇、三閉尸、四鍵南、五鉢羅奢佉。胎外五者，一嬰孩、二童子、三少年、四中年、五老年。此十一位一生所攝。住中有位能造中有定不定業，乃至能造老時二業。應知亦爾。當知如是中有所造十一種定業皆順現受攝，由類同分無差別故。謂此中有位與自類十位，一眾同分一業引故，由此不別說順中有受業，即順生等業所引故。類同分者，謂人等類非趣非生，以約趣生中有生有同分異故。諸定受業其相云何？頌曰：

由重惑淨心， 及是恒所造， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由重惑淨心， 及是恒所造，

於功德田起， 害父母業定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於功德田起， 害父母業定。

論曰：若所造業由重煩惱、或淳淨心、或常所作、或於增上功德田起。功德田者謂佛法僧，或增上補特伽羅，謂證世出世勝德。於此田所雖無重惑及淳淨心亦非常行，若善不善所起諸業，或於父母設起下纏行損害事，如是一切皆定業攝。有餘師說：若以猛利意樂所造，或有造已起歡喜心，或一切時數數慣習，或勝願力事力所起業，皆決定現法果業。其相云何？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：若所造業由重煩惱、或淳淨心、或常所作、或於增上功德田起。功德田者謂佛法僧，或增上補特伽羅，謂證世出世勝德。於此田所雖無重惑及淳淨心亦非常行，若善不善所起諸業，或於父母設起下纏行損害事，如是一切皆定業攝。有餘師說：若以猛利意樂所造，或有造已起歡喜心，或一切時數數慣習，或勝願力事力所起業，皆決定現法果業。其相云何？頌曰：

由田意樂勝， 及定招異熟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由田意樂勝， 及定招異熟，

得永離地業， 定招現法果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得永離地業， 定招現法果。

論曰：由田勝者，聞有苾芻於僧眾中作女人語，彼須臾頃轉作女人，此等傳聞其類非一。由意樂勝者，聞有扇𢮎救脫諸牛黃門事故，彼須臾頃轉作丈夫，此等傳聞事亦非一。或有餘業亦得現果，謂生此地永離此地染，於此地中諸善不善業必應現受，不重生故。如阿羅漢及不還者，未離染時已造彼業，今離染故成現法受，彼是何業？謂異熟定。應知此中所說業者，是異熟定、非時定業。若有餘位順定受業，彼必定無永離染義，必於餘位受異熟果。若於異熟亦不定者，永離染故不受異熟。諸不還者及阿羅漢，於欲三界設退起染，必不生下，定涅槃故。異熟定業皆成現受，餘隨所應類此當說。何田起業定即受耶？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：由田勝者，聞有苾芻於僧眾中作女人語，彼須臾頃轉作女人，此等傳聞其類非一。由意樂勝者，聞有扇𢮎救脫諸牛黃門事故，彼須臾頃轉作丈夫，此等傳聞事亦非一。或有餘業亦得現果，謂生此地永離此地染，於此地中諸善不善業必應現受，不重生故。如阿羅漢及不還者，未離染時已造彼業，今離染故成現法受，彼是何業？謂異熟定。應知此中所說業者，是異熟定、非時定業。若有餘位順定受業，彼必定無永離染義，必於餘位受異熟果。若於異熟亦不定者，永離染故不受異熟。諸不還者及阿羅漢，於欲三界設退起染，必不生下，定涅槃故。異熟定業皆成現受，餘隨所應類此當說。何田起業定即受耶？頌曰：

於佛上首僧， 及滅定無諍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於佛上首僧， 及滅定無諍，

慈見修道出， 損益業即受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈見修道出， 損益業即受。

論曰：於如是類功德田中，為善惡業定即受果。功德田者，謂佛上首僧。約補特伽羅差別有五：一從滅定出，謂此定中得心寂靜，此定寂靜似涅槃故。若從此定初起心時，如入涅槃還復出者，勝靜功德莊嚴其身，為慇淨心生長依處。二從無諍出，謂此定中已能永拔一切煩惱災患相續，有緣一切有情為境，所起無邊增上意樂、無諍功德積集熏身，從此出時彼心相續，不為一切世間定心及不定心之所勝伏，是福非福近果勝田。三從慈定出，謂此定中有緣無量有情為境，利益安樂增上意樂積集熏身。出此定時，有為無量最勝功德所熏修身，相續而轉能生勝業。四從見道出，謂此道中能超一分無始流轉所不能超三界輪迴生死根本，從此道出有勝淨身，相續而生能生勝業。五從修道出，謂此道中能超一分生死根本，餘如前說。從如是一一初出位中，乘前所修勝功德勢，心猶反顧專念不捨，諸根寂靜特異於常，世出世間定不定福無能勝伏映奪彼者，故說此五名功德田。若有於中為損益業，此業必定能招即果。若從餘定餘果出時，由前所修定非殊勝，修所斷惑未畢竟盡，故彼相續非勝福田，異熟果中受最為勝。今應思擇，於諸業中頗有唯招心受異熟，或招身受非心受耶？亦有。云何？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：於如是類功德田中，為善惡業定即受果。功德田者，謂佛上首僧。約補特伽羅差別有五：一從滅定出，謂此定中得心寂靜，此定寂靜似涅槃故。若從此定初起心時，如入涅槃還復出者，勝靜功德莊嚴其身，為慇淨心生長依處。二從無諍出，謂此定中已能永拔一切煩惱災患相續，有緣一切有情為境，所起無邊增上意樂、無諍功德積集熏身，從此出時彼心相續，不為一切世間定心及不定心之所勝伏，是福非福近果勝田。三從慈定出，謂此定中有緣無量有情為境，利益安樂增上意樂積集熏身。出此定時，有為無量最勝功德所熏修身，相續而轉能生勝業。四從見道出，謂此道中能超一分無始流轉所不能超三界輪迴生死根本，從此道出有勝淨身，相續而生能生勝業。五從修道出，謂此道中能超一分生死根本，餘如前說。從如是一一初出位中，乘前所修勝功德勢，心猶反顧專念不捨，諸根寂靜特異於常，世出世間定不定福無能勝伏映奪彼者，故說此五名功德田。若有於中為損益業，此業必定能招即果。若從餘定餘果出時，由前所修定非殊勝，修所斷惑未畢竟盡，故彼相續非勝福田，異熟果中受最為勝。今應思擇，於諸業中頗有唯招心受異熟，或招身受非心受耶？亦有。云何？頌曰：

諸善無尋業， 許唯感心受， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸善無尋業， 許唯感心受，

惡唯感身受， 是感受業異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惡唯感身受， 是感受業異。

論曰：善無尋業，謂從中定乃至有頂所有善業。於中能招受異熟者，應知但感心受非身，於彼地中無身受故。身受必定與尋相應，非無尋業感有尋果。諸不善業能感受者，應知但感身受非心，以不善因苦受為果。意地苦受決定名憂，憂受必非異熟果攝，故不善業唯感身受。若執憂根定非異熟，諸有情類所發心狂，在何識中、何因所感、依何處起，非異熟耶？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：善無尋業，謂從中定乃至有頂所有善業。於中能招受異熟者，應知但感心受非身，於彼地中無身受故。身受必定與尋相應，非無尋業感有尋果。諸不善業能感受者，應知但感身受非心，以不善因苦受為果。意地苦受決定名憂，憂受必非異熟果攝，故不善業唯感身受。若執憂根定非異熟，諸有情類所發心狂，在何識中、何因所感、依何處起，非異熟耶？頌曰：

心狂唯意識， 由業異熟生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心狂唯意識， 由業異熟生，

及怖害違憂， 除北洲在欲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及怖害違憂， 除北洲在欲。

論曰：有情心狂唯在意識，若在五識必無心狂，以五識身無分別故。由何因故有情心狂？由諸有情業異熟起。由何等業異熟起耶？謂由彼用藥物呪術令他心狂，或復令他飲非所欲若毒若酒，或現威嚴怖禽獸等，或放猛火焚燒山澤，或作坑穽陷墜眾生，或餘事業令他失念。由此業因，於當來世感得異類大種異熟，由彼勢力令心發狂。由此心狂體非異熟，善惡心等皆容狂故，由斯但說業異熟生。謂惡業因感不平等異熟大種，依此大種心便失念，故說為狂。如是心狂對於心亂，應作四句。狂非亂者，謂諸狂者不染污心。亂非狂者，謂不狂者諸染污心。狂亦亂者，謂諸狂者諸染污心。非狂亂者，謂不狂者不染污心。有情心狂，為但由此、更由四種？其四者何？一由驚怖，謂非人等現可怖形來相逼迫，有情見已遂致心狂。二由傷害，謂因事業惱非人等，由彼瞋故傷其支等遂致心狂。有情身中有別支節，若被打觸心即發狂。三由乖違，謂由身內風熱淡界互相違反，大種乖適故致心狂。四由愁憂，謂因喪失親愛等事，愁毒纏懷心遂發狂，如婆私等。何有情類有此心狂？除北俱盧，所餘欲界諸有情類容有心狂。謂欲天心尚有狂者，況人惡趣得離心狂。地獄恒狂，眾苦逼故。欲界諸聖唯除諸佛，大種乖適容有心狂。一切如來心無狂亂，無漸捨命無破音聲，亦無髮白面皺等事，以極淳淨妙業所生。又經中說：業有三種，謂曲、穢、濁。其相云何？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：有情心狂唯在意識，若在五識必無心狂，以五識身無分別故。由何因故有情心狂？由諸有情業異熟起。由何等業異熟起耶？謂由彼用藥物呪術令他心狂，或復令他飲非所欲若毒若酒，或現威嚴怖禽獸等，或放猛火焚燒山澤，或作坑穽陷墜眾生，或餘事業令他失念。由此業因，於當來世感得異類大種異熟，由彼勢力令心發狂。由此心狂體非異熟，善惡心等皆容狂故，由斯但說業異熟生。謂惡業因感不平等異熟大種，依此大種心便失念，故說為狂。如是心狂對於心亂，應作四句。狂非亂者，謂諸狂者不染污心。亂非狂者，謂不狂者諸染污心。狂亦亂者，謂諸狂者諸染污心。非狂亂者，謂不狂者不染污心。有情心狂，為但由此、更由四種？其四者何？一由驚怖，謂非人等現可怖形來相逼迫，有情見已遂致心狂。二由傷害，謂因事業惱非人等，由彼瞋故傷其支等遂致心狂。有情身中有別支節，若被打觸心即發狂。三由乖違，謂由身內風熱淡界互相違反，大種乖適故致心狂。四由愁憂，謂因喪失親愛等事，愁毒纏懷心遂發狂，如婆私等。何有情類有此心狂？除北俱盧，所餘欲界諸有情類容有心狂。謂欲天心尚有狂者，況人惡趣得離心狂。地獄恒狂，眾苦逼故。欲界諸聖唯除諸佛，大種乖適容有心狂。一切如來心無狂亂，無漸捨命無破音聲，亦無髮白面皺等事，以極淳淨妙業所生。又經中說：業有三種，謂曲、穢、濁。其相云何？頌曰：

說曲穢濁業， 依諂瞋貪生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說曲穢濁業， 依諂瞋貪生。

論曰：身語意三各有三種，謂曲、穢、濁，如其次第應知依諂、瞋、貪所生。謂依諂生身語意業，名為曲業，諂曲類故，實曲謂見。故契經言：實曲者何？謂諸惡見，諂是彼類。故得曲名。從諂所生身語意業，曲為因故，果受因名，是故世尊說彼為曲。若彼瞋生身語意業，名為穢業，瞋穢類故。瞋名穢者，謂瞋現前如熱鐵丸，隨所投處便能燒害自他身心，諸煩惱中為過最重，故薄伽梵重立穢名，是諸穢中之極穢故。從瞋所生身語意業，穢為因故，果受因名，是故世尊說彼為穢。若依貪生身語意業，名為濁業，貪濁類故。貪名濁者，謂貪現前染著所緣是染性故。從彼生等，准前應釋。又真直道，謂八聖支，能障彼生三業名曲。真實無病，謂求涅槃，障證彼因三業名穢。依外道見，於佛教中障淨信心，不信名穢，以能擾濁淨信心故。從彼所起三業名濁。又墮斷常，違處中行，從彼所起身語意業，違直道義，故立曲名。由損減見所起諸業，能穢淨法，故立穢名，穢名必依極穢義故。薩迦耶見所起諸業，能障無我真實淨見，依障淨義，故立濁名。又經中說：業有四種，謂或有業黑黑異熟、或復有業白白異熟、或復有業黑白黑白異熟、或復有業非黑非白無異熟，能盡諸業。經雖略示而不廣釋，今應釋彼。其相何云？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：身語意三各有三種，謂曲、穢、濁，如其次第應知依諂、瞋、貪所生。謂依諂生身語意業，名為曲業，諂曲類故，實曲謂見。故契經言：實曲者何？謂諸惡見，諂是彼類。故得曲名。從諂所生身語意業，曲為因故，果受因名，是故世尊說彼為曲。若彼瞋生身語意業，名為穢業，瞋穢類故。瞋名穢者，謂瞋現前如熱鐵丸，隨所投處便能燒害自他身心，諸煩惱中為過最重，故薄伽梵重立穢名，是諸穢中之極穢故。從瞋所生身語意業，穢為因故，果受因名，是故世尊說彼為穢。若依貪生身語意業，名為濁業，貪濁類故。貪名濁者，謂貪現前染著所緣是染性故。從彼生等，准前應釋。又真直道，謂八聖支，能障彼生三業名曲。真實無病，謂求涅槃，障證彼因三業名穢。依外道見，於佛教中障淨信心，不信名穢，以能擾濁淨信心故。從彼所起三業名濁。又墮斷常，違處中行，從彼所起身語意業，違直道義，故立曲名。由損減見所起諸業，能穢淨法，故立穢名，穢名必依極穢義故。薩迦耶見所起諸業，能障無我真實淨見，依障淨義，故立濁名。又經中說：業有四種，謂或有業黑黑異熟、或復有業白白異熟、或復有業黑白黑白異熟、或復有業非黑非白無異熟，能盡諸業。經雖略示而不廣釋，今應釋彼。其相何云？頌曰：

依黑黑等殊， 所說四種業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依黑黑等殊， 所說四種業，

惡色欲界善， 能盡彼無漏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惡色欲界善， 能盡彼無漏，

應知如次第， 名黑白俱非。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應知如次第， 名黑白俱非。

論曰：佛依業果性類不同、所治能治殊，說黑黑等四。諸不善業一句名黑，以具染污黑不可意黑故；異熟亦黑，不可意故。色界善業一向名白，不為一切不善煩惱及不善業所𣣋雜故；異熟亦白，是可意故，非無色者多闕減故。欲界善業名為黑白，惡所雜故；異熟亦黑白，非愛果雜故。此黑白名依相續立，非據自體，互相違故。欲界惡強非善𣣋雜，故惡業果得純黑名。諸無漏業能永斷盡前三業者，名第四業。此無漏業，非染污故，得非黑名，非順愛故。又不能感白異熟故，說名非白。然《大空經》說無學法是純白者，以無學法於超諸染身中可得，非如學法非超諸染身中可得。諸無漏業為皆能盡前三業不？不爾。云何？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：佛依業果性類不同、所治能治殊，說黑黑等四。諸不善業一句名黑，以具染污黑不可意黑故；異熟亦黑，不可意故。色界善業一向名白，不為一切不善煩惱及不善業所𣣋雜故；異熟亦白，是可意故，非無色者多闕減故。欲界善業名為黑白，惡所雜故；異熟亦黑白，非愛果雜故。此黑白名依相續立，非據自體，互相違故。欲界惡強非善𣣋雜，故惡業果得純黑名。諸無漏業能永斷盡前三業者，名第四業。此無漏業，非染污故，得非黑名，非順愛故。又不能感白異熟故，說名非白。然《大空經》說無學法是純白者，以無學法於超諸染身中可得，非如學法非超諸染身中可得。諸無漏業為皆能盡前三業不？不爾。云何？頌曰：

四法忍離欲， 前八無間俱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四法忍離欲， 前八無間俱，

十二無漏思， 唯盡純黑業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十二無漏思， 唯盡純黑業。

離欲四靜慮， 第九無間思， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離欲四靜慮， 第九無間思，

一盡雜純黑， 四令純白盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一盡雜純黑， 四令純白盡。

論曰：於見道中四法智忍，及於修道離欲染位，前八無間聖道俱行，有十二思唯盡純黑。離欲界染第九無間聖道俱行，一無漏思雙令黑白及純黑盡，此時總斷欲界善故，亦斷第九不善業故。離四靜慮一一地染，第九無間道俱行無漏思，此四唯令純白業盡，所餘諸業無異熟故。非所明故於此不論，故於此中唯說十七與無間道俱行聖思能永盡前三有漏業。雖盡諸業是聖慧解，然於此中說近對治。雖身語業亦近治三，非慧相應故此不說。何緣諸地有漏善業，唯最後道能斷非餘？以諸善法非自性斷，已斷有容現在前故。然由緣彼煩惱盡時，方說名為斷彼善法，爾時善法得離繫故。由此乃至緣彼煩惱餘一品在，斷義不成，善法爾時猶被縛故。頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：於見道中四法智忍，及於修道離欲染位，前八無間聖道俱行，有十二思唯盡純黑。離欲界染第九無間聖道俱行，一無漏思雙令黑白及純黑盡，此時總斷欲界善故，亦斷第九不善業故。離四靜慮一一地染，第九無間道俱行無漏思，此四唯令純白業盡，所餘諸業無異熟故。非所明故於此不論，故於此中唯說十七與無間道俱行聖思能永盡前三有漏業。雖盡諸業是聖慧解，然於此中說近對治。雖身語業亦近治三，非慧相應故此不說。何緣諸地有漏善業，唯最後道能斷非餘？以諸善法非自性斷，已斷有容現在前故。然由緣彼煩惱盡時，方說名為斷彼善法，爾時善法得離繫故。由此乃至緣彼煩惱餘一品在，斷義不成，善法爾時猶被縛故。頌曰：

有說地獄受， 餘欲業黑雜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有說地獄受， 餘欲業黑雜，

有說欲見滅， 餘欲業黑俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有說欲見滅， 餘欲業黑俱。

論曰：第一第三皆有異說。有餘師說：順地獄受及欲界中順餘受業，如次名為純黑雜業。謂地獄異熟唯不善業感，故順彼受名純黑業。唯除地獄，餘欲界中異熟皆通善惡業感，故順彼受名黑白業。如是所說前已遮遣，謂善無能雜不善故。有餘師說：欲見所斷及欲界中所有餘業，如次名為純黑俱業。謂見所斷無善雜故名純黑業，欲修所斷有善不善故名俱業。此亦非理，二所斷中俱有業不能感異熟果故。若謂此中所說三業據有異熟說非無異熟者，不應簡言欲見所滅。又強力業理必不應為力劣者之所𣣋雜，是故不應說修所斷諸不善業亦得離名，亦不應言欲界有善力勝不善𣣋伏惡業，非所許故。所以者何？以欲界善非數行故，無有能感一劫果故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：第一第三皆有異說。有餘師說：順地獄受及欲界中順餘受業，如次名為純黑雜業。謂地獄異熟唯不善業感，故順彼受名純黑業。唯除地獄，餘欲界中異熟皆通善惡業感，故順彼受名黑白業。如是所說前已遮遣，謂善無能雜不善故。有餘師說：欲見所斷及欲界中所有餘業，如次名為純黑俱業。謂見所斷無善雜故名純黑業，欲修所斷有善不善故名俱業。此亦非理，二所斷中俱有業不能感異熟果故。若謂此中所說三業據有異熟說非無異熟者，不應簡言欲見所滅。又強力業理必不應為力劣者之所𣣋雜，是故不應說修所斷諸不善業亦得離名，亦不應言欲界有善力勝不善𣣋伏惡業，非所許故。所以者何？以欲界善非數行故，無有能感一劫果故。