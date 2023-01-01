阿毘達磨藏顯宗論卷第十六尊者眾賢造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘達磨藏顯宗論卷第十六尊者眾賢造

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

辯緣起品第四之五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辯緣起品第四之五

如是已辯有情世間，器世間今當辯。頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是已辯有情世間，器世間今當辯。頌曰：

安立器世間， 風輪最居下， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安立器世間， 風輪最居下，

其量廣無數， 厚十六洛叉； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其量廣無數， 厚十六洛叉；

次上水輪深， 十一億二萬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次上水輪深， 十一億二萬，

下八洛叉水， 餘凝結成金； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 下八洛叉水， 餘凝結成金；

此水金輪廣， 徑十二洛叉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此水金輪廣， 徑十二洛叉，

三千四百半， 周圍此三倍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三千四百半， 周圍此三倍。

論曰：此百俱胝四大洲界如是安立，同壞同成。謂諸有情法爾修得諸靜慮故，下命終已生第二等靜慮地中。下器世間三災所壞，經久遠已依下空中，由諸有情業增上力，有微風起後後轉增蟠結成輪，其體堅密。假設有一大諾健那，以金剛輪奮威懸擊，金剛有碎風輪無損。如是風輪廣無數，厚十六億踰繕那。又諸有情業增上力，起大雲雨澍風輪上，滴如車軸積水成輪。如是水輪於未凝結位，深十一億二萬踰繕那，廣稱風輪。有言狹小有情業力持令不散，如所食飲未熟變時，終不移流墮於熟藏。有餘師說：由風所持令不傍流，如篅持穀。有情業力引別風起，搏擊此水上結成金，如熟乳停上凝成膜，故水輪減唯厚八洛叉。餘轉成金，厚三億二萬。二輪界別有百俱胝，一一二輪廣量皆等，謂徑十二億三千四百半，周圍其邊數成三倍，謂周圍量成三十六億一萬三百五十踰繕耶。已辯三輪，山今當辯。頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此百俱胝四大洲界如是安立，同壞同成。謂諸有情法爾修得諸靜慮故，下命終已生第二等靜慮地中。下器世間三災所壞，經久遠已依下空中，由諸有情業增上力，有微風起後後轉增蟠結成輪，其體堅密。假設有一大諾健那，以金剛輪奮威懸擊，金剛有碎風輪無損。如是風輪廣無數，厚十六億踰繕那。又諸有情業增上力，起大雲雨澍風輪上，滴如車軸積水成輪。如是水輪於未凝結位，深十一億二萬踰繕那，廣稱風輪。有言狹小有情業力持令不散，如所食飲未熟變時，終不移流墮於熟藏。有餘師說：由風所持令不傍流，如篅持穀。有情業力引別風起，搏擊此水上結成金，如熟乳停上凝成膜，故水輪減唯厚八洛叉。餘轉成金，厚三億二萬。二輪界別有百俱胝，一一二輪廣量皆等，謂徑十二億三千四百半，周圍其邊數成三倍，謂周圍量成三十六億一萬三百五十踰繕耶。已辯三輪，山今當辯。頌曰：

蘇迷盧處中， 次踰健達羅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蘇迷盧處中， 次踰健達羅，

伊沙馱羅山， 朅地洛迦山， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 伊沙馱羅山， 朅地洛迦山，

蘇達黎舍那， 頞濕縛羯拏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蘇達黎舍那， 頞濕縛羯拏，

毘那怛迦山， 尼民達羅山， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘那怛迦山， 尼民達羅山，

於大洲等外， 有鐵輪圍山。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於大洲等外， 有鐵輪圍山。

前七金所成， 蘇迷盧四寶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前七金所成， 蘇迷盧四寶，

入水皆八萬， 妙高出亦然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入水皆八萬， 妙高出亦然，

餘八半半下， 廣皆等高量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘八半半下， 廣皆等高量。

論曰：於金輪上有九大山，妙高山王處中而住，餘八周匝繞妙高山。於八山中前七名內，第七山外有大洲等。此外復有鐵輪圍山，周匝如輪圍四洲界。持雙等七唯金所成，妙高山王四寶為體，謂四面如次北、東、南、西，金、銀、吠琉璃、頗胝迦寶。隨寶威德色顯於空，故贍部洲空似吠琉璃色。如是寶等從何而生？從諸有情業增上力。復大雲起雨金輪上，滴如車軸，經於久時積水奔濤深踰八萬，猛風鑽擊寶等變生。如是變生金寶等已，復由業力引起別風，簡別寶等攝令聚集成山成洲，分水甘醎令別成立內海外海。云何一類水，別類寶等生？雨水能為異類寶等種所依藏，復為種種威德猛風之所鑽擊生眾寶等，故無有過。如是九山住金輪上，沒水量皆等八萬踰繕那，蘇迷盧山出水亦爾。如是則說妙高山王從下金輪上至其頂，總有十六萬踰繕那。其餘八山出水高量，從內至外半半漸卑，謂初持雙出水四萬，乃至最後鐵輪圍山出水三百一十二半。如是九山一一廣量，各各與自出水量同。已辯九山，海今當辯。頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：於金輪上有九大山，妙高山王處中而住，餘八周匝繞妙高山。於八山中前七名內，第七山外有大洲等。此外復有鐵輪圍山，周匝如輪圍四洲界。持雙等七唯金所成，妙高山王四寶為體，謂四面如次北、東、南、西，金、銀、吠琉璃、頗胝迦寶。隨寶威德色顯於空，故贍部洲空似吠琉璃色。如是寶等從何而生？從諸有情業增上力。復大雲起雨金輪上，滴如車軸，經於久時積水奔濤深踰八萬，猛風鑽擊寶等變生。如是變生金寶等已，復由業力引起別風，簡別寶等攝令聚集成山成洲，分水甘醎令別成立內海外海。云何一類水，別類寶等生？雨水能為異類寶等種所依藏，復為種種威德猛風之所鑽擊生眾寶等，故無有過。如是九山住金輪上，沒水量皆等八萬踰繕那，蘇迷盧山出水亦爾。如是則說妙高山王從下金輪上至其頂，總有十六萬踰繕那。其餘八山出水高量，從內至外半半漸卑，謂初持雙出水四萬，乃至最後鐵輪圍山出水三百一十二半。如是九山一一廣量，各各與自出水量同。已辯九山，海今當辯。頌曰：

山間有八海， 前七名為內， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 山間有八海， 前七名為內，

最初廣八萬， 四邊各三倍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最初廣八萬， 四邊各三倍，

餘六半半狹， 第八名為外， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘六半半狹， 第八名為外，

三洛叉二萬， 三千二百餘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三洛叉二萬， 三千二百餘。

論曰：妙高為初、輪圍為後，中間八海，前七名內，七中皆具八功德水：一甘、二冷、三軟、四輕、五清淨、六不臭、七飲時不損喉、八飲已不傷腹。如是七海，初廣八萬，約持雙山內邊周量，於其四面數各三倍，謂各成二億四萬踰繕那。其餘六海量半半狹，謂第二海量廣四萬，乃至第七量廣一千二百五十。此等不說周圍量者，以煩多故、准前知故。第八名外，醎水盈滿，量廣三億二萬三千及二百八十七踰繕那半，八十七半餘聲所顯。已辯八海，當辯諸洲形量有異。頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：妙高為初、輪圍為後，中間八海，前七名內，七中皆具八功德水：一甘、二冷、三軟、四輕、五清淨、六不臭、七飲時不損喉、八飲已不傷腹。如是七海，初廣八萬，約持雙山內邊周量，於其四面數各三倍，謂各成二億四萬踰繕那。其餘六海量半半狹，謂第二海量廣四萬，乃至第七量廣一千二百五十。此等不說周圍量者，以煩多故、准前知故。第八名外，醎水盈滿，量廣三億二萬三千及二百八十七踰繕那半，八十七半餘聲所顯。已辯八海，當辯諸洲形量有異。頌曰：

於中大洲相， 南贍部如車， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於中大洲相， 南贍部如車，

三邊各二千， 南邊有三半。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三邊各二千， 南邊有三半。

東毘提訶洲， 其相如半月， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東毘提訶洲， 其相如半月，

三邊如贍部， 東邊三百半。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三邊如贍部， 東邊三百半。

西瞿陀尼洲， 其相如滿月， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西瞿陀尼洲， 其相如滿月，

徑二千五百， 周圍此三倍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 徑二千五百， 周圍此三倍。

北洲如方座， 四面各二千， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北洲如方座， 四面各二千，

中洲復有八， 四洲邊各二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中洲復有八， 四洲邊各二。

論曰：於外海中大洲有四，謂於四面對妙高山。南贍部洲，北廣南狹，三邊量等，其相如車。南邊唯廣三踰繕那半，三邊各有二千踰繕那。唯此洲中有金剛座，上窮地際下據金輪，諸最後身菩提薩埵將登無上正等菩提，皆坐此座上起金剛喻定，以無餘依及餘處所有堅固力能持此定。東勝身洲，東狹西廣，三面量等，形如半月。東三百五十，三邊各二千。此東洲東邊廣、南洲南際，故東如半月，南贍部如車。西牛貨洲形如滿月，徑二千五百，周圍七千半。北俱盧洲形如方座，四邊量等，面各二千，周圍八千踰繕那量。隨自洲相人面亦然。復有八中洲，是大洲眷屬，謂四大洲側各有二中洲。贍部洲邊二中洲者，一遮末羅洲、二筏羅遮末羅洲。勝身洲邊二中洲者，一提訶洲、二毘提訶洲。牛貨洲邊二中洲者，一舍𢮎洲、二嗢怛羅漫怛理拏洲。俱盧洲邊二中洲者，一矩拉婆洲、二憍拉婆洲。此一切洲皆人所住，由下劣業增上所生，故住彼人身形卑陋。有餘師說：遮末羅洲羅剎娑居，餘皆人住。辯諸洲已。無熱惱池何方幾量？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：於外海中大洲有四，謂於四面對妙高山。南贍部洲，北廣南狹，三邊量等，其相如車。南邊唯廣三踰繕那半，三邊各有二千踰繕那。唯此洲中有金剛座，上窮地際下據金輪，諸最後身菩提薩埵將登無上正等菩提，皆坐此座上起金剛喻定，以無餘依及餘處所有堅固力能持此定。東勝身洲，東狹西廣，三面量等，形如半月。東三百五十，三邊各二千。此東洲東邊廣、南洲南際，故東如半月，南贍部如車。西牛貨洲形如滿月，徑二千五百，周圍七千半。北俱盧洲形如方座，四邊量等，面各二千，周圍八千踰繕那量。隨自洲相人面亦然。復有八中洲，是大洲眷屬，謂四大洲側各有二中洲。贍部洲邊二中洲者，一遮末羅洲、二筏羅遮末羅洲。勝身洲邊二中洲者，一提訶洲、二毘提訶洲。牛貨洲邊二中洲者，一舍𢮎洲、二嗢怛羅漫怛理拏洲。俱盧洲邊二中洲者，一矩拉婆洲、二憍拉婆洲。此一切洲皆人所住，由下劣業增上所生，故住彼人身形卑陋。有餘師說：遮末羅洲羅剎娑居，餘皆人住。辯諸洲已。無熱惱池何方幾量？頌曰：

此北九黑山， 雪香醉山內， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此北九黑山， 雪香醉山內，

無熱池縱廣， 五十踰繕那。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無熱池縱廣， 五十踰繕那。

論曰：至教說此贍部洲中，從中印度漸次向北，三處各有三重黑山，有大雪山在黑山北，大雪山北有香醉山，雪北香南有大池水名無熱惱，出四大河，從四面流趣四大海，一殑伽河、二信度河、三徙多河、四縛芻河。無熱惱池縱廣正等，面各五十踰繕那量，八功德水盈滿其中，非得通人難至其所。於此池側有贍部林，樹形高大其果甘美，依此林故名贍部洲，或依此果以立洲號。復於何處置捺落迦？何量有幾？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：至教說此贍部洲中，從中印度漸次向北，三處各有三重黑山，有大雪山在黑山北，大雪山北有香醉山，雪北香南有大池水名無熱惱，出四大河，從四面流趣四大海，一殑伽河、二信度河、三徙多河、四縛芻河。無熱惱池縱廣正等，面各五十踰繕那量，八功德水盈滿其中，非得通人難至其所。於此池側有贍部林，樹形高大其果甘美，依此林故名贍部洲，或依此果以立洲號。復於何處置捺落迦？何量有幾？頌曰：

此下過二萬， 無間深廣同， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此下過二萬， 無間深廣同，

上七㮈落迦， 八增皆十六， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上七㮈落迦， 八增皆十六，

謂煻煨屎糞， 鋒刃烈河增， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂煻煨屎糞， 鋒刃烈河增，

各住彼四方， 餘八寒地獄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各住彼四方， 餘八寒地獄。

論曰：此贍部洲下過二萬有阿鼻旨大㮈落迦，深廣同前謂各二萬，故彼底去此四萬踰繕那。何緣唯此洲下有無間獄？唯於此洲起極重惡業故，刀兵等災唯此有故，唯此洲人極利根故。以無樂間，立無間名。所餘地獄中雖無異熟樂而無大過失，有等流樂故。有說無隙立無間名，雖有情少而身大故。有說於中受苦無間，謂彼各為百釘釘身，於六觸門恒受劇苦，居熱鐵地鐵牆所圍，猛焰交通曾無暫歇，身遭熱逼苦痛難任。雖有四門遠觀開闢，而走求出便見關閉，所求不遂荼毒怨傷。以己身薪投赴猛火，焚燒支體骨肉燋然，惡業所持而不至死。餘七地獄在無間上重壘而住。其七者何？一者極熱、二者炎熱、三者大叫、四者號叫、五者眾合、六者黑繩、七者等活。有說此七在無間傍。外內自他身諸支節，皆出猛火互相燒害，熱中極故，名為極熱。火隨身轉炎熾周圍，熱苦難任，故名炎熱。劇苦所逼發大酷聲，悲叫稱怨，故名大叫。眾苦所逼異類悲號，怨發叫聲，故名號叫。眾多苦具俱來逼身，合黨相殘，故名眾合。先以墨索拼量支體，後方斬鋸，故名黑繩。眾苦逼身數悶如死，尋蘇如本，故名等活。謂彼有情雖遭種種斫刺磨擣，而彼暫遇涼風所吹尋蘇如本，等前活故，立等活名。八㮈落迦增各十六，謂四門外各有四增，以非皆異名，但標其定數。故薄伽梵說此頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此贍部洲下過二萬有阿鼻旨大㮈落迦，深廣同前謂各二萬，故彼底去此四萬踰繕那。何緣唯此洲下有無間獄？唯於此洲起極重惡業故，刀兵等災唯此有故，唯此洲人極利根故。以無樂間，立無間名。所餘地獄中雖無異熟樂而無大過失，有等流樂故。有說無隙立無間名，雖有情少而身大故。有說於中受苦無間，謂彼各為百釘釘身，於六觸門恒受劇苦，居熱鐵地鐵牆所圍，猛焰交通曾無暫歇，身遭熱逼苦痛難任。雖有四門遠觀開闢，而走求出便見關閉，所求不遂荼毒怨傷。以己身薪投赴猛火，焚燒支體骨肉燋然，惡業所持而不至死。餘七地獄在無間上重壘而住。其七者何？一者極熱、二者炎熱、三者大叫、四者號叫、五者眾合、六者黑繩、七者等活。有說此七在無間傍。外內自他身諸支節，皆出猛火互相燒害，熱中極故，名為極熱。火隨身轉炎熾周圍，熱苦難任，故名炎熱。劇苦所逼發大酷聲，悲叫稱怨，故名大叫。眾苦所逼異類悲號，怨發叫聲，故名號叫。眾多苦具俱來逼身，合黨相殘，故名眾合。先以墨索拼量支體，後方斬鋸，故名黑繩。眾苦逼身數悶如死，尋蘇如本，故名等活。謂彼有情雖遭種種斫刺磨擣，而彼暫遇涼風所吹尋蘇如本，等前活故，立等活名。八㮈落迦增各十六，謂四門外各有四增，以非皆異名，但標其定數。故薄伽梵說此頌言：

「此八㮈落迦， 我說甚難越， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此八㮈落迦， 我說甚難越，

以熱鐵為地， 周匝有鐵牆， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以熱鐵為地， 周匝有鐵牆，

四面有四門， 關閉以鐵扇， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四面有四門， 關閉以鐵扇，

巧安布分量， 各有十六增， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 巧安布分量， 各有十六增，

多百踰繕那， 滿中造惡者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多百踰繕那， 滿中造惡者，

周遍焰交徹， 猛火恒洞燃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 周遍焰交徹， 猛火恒洞燃。」

此十六中受苦增劇過本地獄，故說為增。或於此中受種種苦，苦具多類，故說為增。或地獄中遍受苦已，重遭此苦，故說為增。有說有情出地獄已，數復遭苦，故說為增。門各四增，其名何等？煻煨、屎糞、鋒刃、烈河，門門四增名皆相似。煻煨增者，謂此增中煻煨沒膝，其量寬廣多踰繕那，有情遊中纔下其足，皮肉與血俱燋爛墜，舉足還生平復如本。屍糞增者，謂此增中屍糞泥滿，搓瀨臭澁深沒於人，又廣於前煻煨增量，於中多有娘矩吒蟲，㭰利如針身白頭黑，有情遊彼皆為此蟲鑽皮破骨𠯗食其髓。鋒刃增者，謂此增中復有三種：一刀刃路，謂於此中仰布刀刃以為大道，有情遊彼纔下足時，皮肉與血俱斷碎墜，舉足還生平復如本。二劍葉林，謂此林上純以銛利劍刃為葉，有情遊下，風吹葉墜斬刺支體骨肉零落，有烏駮狗撲令僵仆，囓首齩足䶗頸擘腴，爴腹掐心摣掣食噉。三鐵刺林，謂此林內鐵樹高聳量過百人，有利鐵刺長十六指，有情被逼上下樹時，其刺銛鋒下上劖刺，有鐵㭰鳥探啄有情，眼精心肝爭競而食。刀刃路等三種雖殊，而鐵杖同，故一增攝。烈河增者，謂此增河其量深廣，熱醎烈水盈滿其中，有情溺中或浮或沒或逆或順或橫或轉，被蒸被煮骨皮糜爛。如大鑊中滿盛灰汁，置麻米等猛火下燃，麻等於中上下迴轉舉體糜爛，有情亦然。設欲逃亡，於兩岸上有諸獄卒，手執刀槍禦捍令迴，無由得出。復有獄卒張大鐵網，漉諸有情置於岸上，洋銅灌其口、令吞熱鐵丸，眾苦備經還擲河內。此河如塹，前三似園，圍繞莊嚴諸大地獄。已說有八熱㮈落迦。寒㮈落迦亦有八種。何等為八？一頞部陀、二尼剌部陀、三頞哳吒、四曤臛婆、五呼呼婆、六嗢鉢羅、七鉢特摩、八摩訶鉢特摩。此中有情嚴寒所逼，隨身聲瘡變立差別想名，謂二三三如其次第。此寒地獄在繞四洲輪圍山外極冥闇所，於中恒有凄勁冷風上下衝擊縱橫旋擁。有情遊此屯聚相依，寒酷切身膚皮疱裂，身戰僵鞕各出異聲，瘡開剖坼如三花相，多由謗賢聖招如是苦果。有說此在熱地獄傍，以贍部洲上尖下闊形如穀聚故得包容，是故大海漸深漸狹。十六大獄皆諸有情增上業感，餘孤地獄或多二一各別業招，或近江河山間曠野，或在地下空中餘處。無間大熱及炎熱三，於中皆無獄卒防守。大叫號叫及眾合三，少有獄卒，琰魔王使時時往來巡撿彼故。其餘皆為獄卒防守。有情無情異類獄卒，防守治罰罪有情故，火不焚燒。有情卒者，彼身別稟異大種故，或由業力所遮隔故。一切地獄身形皆竪，初同聖語。曾聞有以聖語告言：汝在人中不觀欲過，又不承敬梵志沙門，是故於今受 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此十六中受苦增劇過本地獄，故說為增。或於此中受種種苦，苦具多類，故說為增。或地獄中遍受苦已，重遭此苦，故說為增。有說有情出地獄已，數復遭苦，故說為增。門各四增，其名何等？煻煨、屎糞、鋒刃、烈河，門門四增名皆相似。煻煨增者，謂此增中煻煨沒膝，其量寬廣多踰繕那，有情遊中纔下其足，皮肉與血俱燋爛墜，舉足還生平復如本。屍糞增者，謂此增中屍糞泥滿，搓瀨臭澁深沒於人，又廣於前煻煨增量，於中多有娘矩吒蟲，㭰利如針身白頭黑，有情遊彼皆為此蟲鑽皮破骨𠯗食其髓。鋒刃增者，謂此增中復有三種：一刀刃路，謂於此中仰布刀刃以為大道，有情遊彼纔下足時，皮肉與血俱斷碎墜，舉足還生平復如本。二劍葉林，謂此林上純以銛利劍刃為葉，有情遊下，風吹葉墜斬刺支體骨肉零落，有烏駮狗撲令僵仆，囓首齩足䶗頸擘腴，爴腹掐心摣掣食噉。三鐵刺林，謂此林內鐵樹高聳量過百人，有利鐵刺長十六指，有情被逼上下樹時，其刺銛鋒下上劖刺，有鐵㭰鳥探啄有情，眼精心肝爭競而食。刀刃路等三種雖殊，而鐵杖同，故一增攝。烈河增者，謂此增河其量深廣，熱醎烈水盈滿其中，有情溺中或浮或沒或逆或順或橫或轉，被蒸被煮骨皮糜爛。如大鑊中滿盛灰汁，置麻米等猛火下燃，麻等於中上下迴轉舉體糜爛，有情亦然。設欲逃亡，於兩岸上有諸獄卒，手執刀槍禦捍令迴，無由得出。復有獄卒張大鐵網，漉諸有情置於岸上，洋銅灌其口、令吞熱鐵丸，眾苦備經還擲河內。此河如塹，前三似園，圍繞莊嚴諸大地獄。已說有八熱㮈落迦。寒㮈落迦亦有八種。何等為八？一頞部陀、二尼剌部陀、三頞哳吒、四曤臛婆、五呼呼婆、六嗢鉢羅、七鉢特摩、八摩訶鉢特摩。此中有情嚴寒所逼，隨身聲瘡變立差別想名，謂二三三如其次第。此寒地獄在繞四洲輪圍山外極冥闇所，於中恒有凄勁冷風上下衝擊縱橫旋擁。有情遊此屯聚相依，寒酷切身膚皮疱裂，身戰僵鞕各出異聲，瘡開剖坼如三花相，多由謗賢聖招如是苦果。有說此在熱地獄傍，以贍部洲上尖下闊形如穀聚故得包容，是故大海漸深漸狹。十六大獄皆諸有情增上業感，餘孤地獄或多二一各別業招，或近江河山間曠野，或在地下空中餘處。無間大熱及炎熱三，於中皆無獄卒防守。大叫號叫及眾合三，少有獄卒，琰魔王使時時往來巡撿彼故。其餘皆為獄卒防守。有情無情異類獄卒，防守治罰罪有情故，火不焚燒。有情卒者，彼身別稟異大種故，或由業力所遮隔故。一切地獄身形皆竪，初同聖語。曾聞有以聖語告言：汝在人中不觀欲過，又不承敬梵志沙門，是故於今受

斯劇苦。彼聞領解生慚悔心，後不分明，苦所逼故。諸地獄器安布如是。傍生所止謂水陸空，生類顯形無邊差別，其身行相少竪多傍，本住海中後流五趣，初同聖語後漸乖訛。諸鬼本住琰魔王國，從此展轉散趣餘方。此贍部洲南邊直下深過五百踰繕那量，有琰魔王都，縱廣量亦爾。鬼有三種，謂無、少、多財。無財復三，謂炬、針、臭口。少財亦有三，謂針、臭毛、癭。多財亦有三，謂希祠、棄、大勢。廣釋此九如《順正理》。然諸鬼中無威德者唯三洲有，除北俱盧。若有威德，天上亦有。贍部洲西，渚有五百，於中有二唯鬼所居。渚各有城二百五十，有威德鬼住一渚城，一渚城居無威德鬼。諸鬼多分行竪而行，於劫初時皆同聖語，後隨處別種種乖訛。日月所居量等義者，頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯劇苦。彼聞領解生慚悔心，後不分明，苦所逼故。諸地獄器安布如是。傍生所止謂水陸空，生類顯形無邊差別，其身行相少竪多傍，本住海中後流五趣，初同聖語後漸乖訛。諸鬼本住琰魔王國，從此展轉散趣餘方。此贍部洲南邊直下深過五百踰繕那量，有琰魔王都，縱廣量亦爾。鬼有三種，謂無、少、多財。無財復三，謂炬、針、臭口。少財亦有三，謂針、臭毛、癭。多財亦有三，謂希祠、棄、大勢。廣釋此九如《順正理》。然諸鬼中無威德者唯三洲有，除北俱盧。若有威德，天上亦有。贍部洲西，渚有五百，於中有二唯鬼所居。渚各有城二百五十，有威德鬼住一渚城，一渚城居無威德鬼。諸鬼多分行竪而行，於劫初時皆同聖語，後隨處別種種乖訛。日月所居量等義者，頌曰：

日月迷盧半， 五十一五十， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 日月迷盧半， 五十一五十，

夜半日沒中， 日出四洲等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夜半日沒中， 日出四洲等，

雨際第二月， 後九夜漸增， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雨際第二月， 後九夜漸增，

寒第四亦然， 夜減晝翻此， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寒第四亦然， 夜減晝翻此，

晝夜增臘縛， 行南北路時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 晝夜增臘縛， 行南北路時，

近日自影覆， 故見月輪缺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 近日自影覆， 故見月輪缺。

論曰：日月眾星依何而住？依風而住。謂諸有情業增上力共引風起，繞妙高山空中旋環，運持日等令不停墜。彼所住去此幾踰繕那？持雙山頂齊妙高山半。日等徑量幾踰繕那？日五十一，月唯五十，星最小者半俱盧舍，最大者十六踰繕那。四洲日月各有別耶？不爾，四洲同一日月。俱時四處作所作耶？不爾。云何？夜半、日沒、日中、日出，四洲時等，俱盧、贍部、牛貨、勝身隔妙高山相對住故。若俱盧夜半，即贍部日中、勝身日沒、牛貨日出。若牛貨日中，即勝身夜半、贍部日沒、俱盧日出。此略義者，隨何洲相對日中月中，餘二洲隨應西沒東出，第三洲處夜中晝中。由是若時勝身、牛貨如其次第日中月中，爾時光明四洲皆有，然光作事在東南洲，於西北洲唯明作事，俱見兩事在北南洲。謂贍部洲見日出月沒，見月出日沒謂俱盧洲，東勝身洲唯得見日，唯得見月謂牛貨洲。如是所餘例應思擇。何緣晝夜有減有增？日行此洲路有別故。從雨際第二月後半第九日夜漸增，從寒際第四月後半第九日夜漸減，晝增減位與此相違。夜漸增時晝便漸減，夜漸減位晝即漸增。晝夜增時，一晝夜增幾？增一臘縛，晝夜減亦然。日行此洲向南向北，如其次第夜增晝增。何故月輪於黑半末白半初位見有缺耶？世施設中作如是釋：以月宮殿行近日輪，月被日輪光所侵照，餘邊發影自覆月輪，令於爾時見不圓滿。理必應爾，以於爾時亦見不明全月輪故。由是日沒月便出時，相去極遙見月圓滿。日等宮殿何有情居？四大王天所部天眾。是諸天眾唯住此耶？若空居天，唯住如是日等宮殿。若地居天，住妙高山。諸層級等有幾層級？其量云何？何等諸天住何層級？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：日月眾星依何而住？依風而住。謂諸有情業增上力共引風起，繞妙高山空中旋環，運持日等令不停墜。彼所住去此幾踰繕那？持雙山頂齊妙高山半。日等徑量幾踰繕那？日五十一，月唯五十，星最小者半俱盧舍，最大者十六踰繕那。四洲日月各有別耶？不爾，四洲同一日月。俱時四處作所作耶？不爾。云何？夜半、日沒、日中、日出，四洲時等，俱盧、贍部、牛貨、勝身隔妙高山相對住故。若俱盧夜半，即贍部日中、勝身日沒、牛貨日出。若牛貨日中，即勝身夜半、贍部日沒、俱盧日出。此略義者，隨何洲相對日中月中，餘二洲隨應西沒東出，第三洲處夜中晝中。由是若時勝身、牛貨如其次第日中月中，爾時光明四洲皆有，然光作事在東南洲，於西北洲唯明作事，俱見兩事在北南洲。謂贍部洲見日出月沒，見月出日沒謂俱盧洲，東勝身洲唯得見日，唯得見月謂牛貨洲。如是所餘例應思擇。何緣晝夜有減有增？日行此洲路有別故。從雨際第二月後半第九日夜漸增，從寒際第四月後半第九日夜漸減，晝增減位與此相違。夜漸增時晝便漸減，夜漸減位晝即漸增。晝夜增時，一晝夜增幾？增一臘縛，晝夜減亦然。日行此洲向南向北，如其次第夜增晝增。何故月輪於黑半末白半初位見有缺耶？世施設中作如是釋：以月宮殿行近日輪，月被日輪光所侵照，餘邊發影自覆月輪，令於爾時見不圓滿。理必應爾，以於爾時亦見不明全月輪故。由是日沒月便出時，相去極遙見月圓滿。日等宮殿何有情居？四大王天所部天眾。是諸天眾唯住此耶？若空居天，唯住如是日等宮殿。若地居天，住妙高山。諸層級等有幾層級？其量云何？何等諸天住何層級？頌曰：

妙高層有四， 相去各十千， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙高層有四， 相去各十千，

傍出十六千， 八四二千量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 傍出十六千， 八四二千量，

堅手及持鬘， 恒憍大王眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堅手及持鬘， 恒憍大王眾，

如次居四級， 亦住餘七山。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如次居四級， 亦住餘七山。

論曰：蘇迷盧山有四層級，始從水際盡第一層相去十千踰繕那量，如是乃至從第三層盡第四層亦十千量。此四層級，從妙高山傍出圍繞盡其下半，最初層級出十六千，第二第三第四層級，如其次第八四二千。住初層天名為堅手，持鬘居第二，恒憍處第三，四大天王及諸眷屬各一方面住第四層。堅手等三天皆四王眾攝。持雙山等七金山上亦有四王所部村邑，是名依地住四大王眾天。於欲天中此天最廣。三十三天住在何處？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：蘇迷盧山有四層級，始從水際盡第一層相去十千踰繕那量，如是乃至從第三層盡第四層亦十千量。此四層級，從妙高山傍出圍繞盡其下半，最初層級出十六千，第二第三第四層級，如其次第八四二千。住初層天名為堅手，持鬘居第二，恒憍處第三，四大天王及諸眷屬各一方面住第四層。堅手等三天皆四王眾攝。持雙山等七金山上亦有四王所部村邑，是名依地住四大王眾天。於欲天中此天最廣。三十三天住在何處？頌曰：

妙高頂八萬， 三十三天居， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙高頂八萬， 三十三天居，

四角有四峯， 金剛手所住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四角有四峯， 金剛手所住。

中宮名善見， 周萬踰繕那， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中宮名善見， 周萬踰繕那，

高一半金城， 雜飾地柔軟； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 高一半金城， 雜飾地柔軟；

中有殊勝殿， 周千踰繕那， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中有殊勝殿， 周千踰繕那，

外四苑莊嚴， 眾車麁雜喜； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 外四苑莊嚴， 眾車麁雜喜；

妙地居四方， 相去各二十， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙地居四方， 相去各二十，

東北圓生樹， 西南善法堂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東北圓生樹， 西南善法堂。

論曰：三十三天住迷盧頂，其頂四面各二十千，若據周圍數成八萬。有餘師說：面各八十千，與下際四邊其量無別。山頂四角各有一峯，其高廣量各有五百。有藥叉神名金剛手，於中止住，守護諸天。於山頂中有宮名善見，面二千半，周萬踰繕那。金城量高一踰繕那半，其地平坦亦真金所成，俱用百一雜寶嚴飾，地觸柔軟如妬羅綿，於踐躡時隨足高下，是天帝釋所都大城。城有千門嚴飾壯麗，門有五百青衣藥叉，勇健端嚴踰繕那量，各嚴鎧仗防守城門。於其城中有殊勝殿，種種妙寶具足莊嚴，蔽餘天宮故名殊勝，面二百五十，周千踰繕那。是謂城中諸可愛事。城外四面四苑莊嚴，是彼諸天共遊戲處。一眾車苑，謂此苑中隨天福力種種車現。二麁惡苑，天欲戰時隨其所須甲仗等現。三雜林苑，諸天入中所玩皆同俱生勝喜。四喜林苑，極妙欲塵雜類俱臻歷觀無厭。如是四苑形皆畟方，一一周千踰繕那量。居中各有一如意池，面各五十踰繕那量，八功德水彌滿其中。隨欲妙花寶舟好鳥，一一奇麗種種莊嚴。四苑四邊有四妙地，中間各去苑二十踰繕那，地一一邊量皆二百，是諸天眾勝遊戲所，諸天於彼捔勝歡娛。城外東北有圓生樹，是三十三天受欲樂勝所，蟠根深廣五十踰繕那，聳幹上昇枝條傍布，高廣量等百踰繕那。挺葉開花妙香芬馥，順風薰滿百踰繕那，若逆風薰猶遍五十。城外西南角有大善法堂，三十三天時集詳辯，制伏阿素洛等如法不如法事。如是已辯三十三天所居外器。餘有色天眾所住器云何？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：三十三天住迷盧頂，其頂四面各二十千，若據周圍數成八萬。有餘師說：面各八十千，與下際四邊其量無別。山頂四角各有一峯，其高廣量各有五百。有藥叉神名金剛手，於中止住，守護諸天。於山頂中有宮名善見，面二千半，周萬踰繕那。金城量高一踰繕那半，其地平坦亦真金所成，俱用百一雜寶嚴飾，地觸柔軟如妬羅綿，於踐躡時隨足高下，是天帝釋所都大城。城有千門嚴飾壯麗，門有五百青衣藥叉，勇健端嚴踰繕那量，各嚴鎧仗防守城門。於其城中有殊勝殿，種種妙寶具足莊嚴，蔽餘天宮故名殊勝，面二百五十，周千踰繕那。是謂城中諸可愛事。城外四面四苑莊嚴，是彼諸天共遊戲處。一眾車苑，謂此苑中隨天福力種種車現。二麁惡苑，天欲戰時隨其所須甲仗等現。三雜林苑，諸天入中所玩皆同俱生勝喜。四喜林苑，極妙欲塵雜類俱臻歷觀無厭。如是四苑形皆畟方，一一周千踰繕那量。居中各有一如意池，面各五十踰繕那量，八功德水彌滿其中。隨欲妙花寶舟好鳥，一一奇麗種種莊嚴。四苑四邊有四妙地，中間各去苑二十踰繕那，地一一邊量皆二百，是諸天眾勝遊戲所，諸天於彼捔勝歡娛。城外東北有圓生樹，是三十三天受欲樂勝所，蟠根深廣五十踰繕那，聳幹上昇枝條傍布，高廣量等百踰繕那。挺葉開花妙香芬馥，順風薰滿百踰繕那，若逆風薰猶遍五十。城外西南角有大善法堂，三十三天時集詳辯，制伏阿素洛等如法不如法事。如是已辯三十三天所居外器。餘有色天眾所住器云何？頌曰：

此上有色天， 住依空宮殿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此上有色天， 住依空宮殿。

論曰：從夜摩天至色究竟，所住宮殿皆但依空。有說空中密雲彌布如地，為彼宮殿所依外器。世間至色究竟上，無色故不可施設。如是所說諸天眾中，頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：從夜摩天至色究竟，所住宮殿皆但依空。有說空中密雲彌布如地，為彼宮殿所依外器。世間至色究竟上，無色故不可施設。如是所說諸天眾中，頌曰：

六受欲交抱， 執手笑視婬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六受欲交抱， 執手笑視婬。

論曰：梵眾天等由對治力，於諸欲法皆已遠離。唯六欲天受妙欲境。六欲天者，一、四大王眾天，謂彼有四大王及所領眾，或彼天眾事四大王，是四大王之所領故。二、三十三天，謂彼天處是三十三部諸天所居。妙高山頂四面各有八部天眾，中央有一，即天帝釋，故三十三。三、夜摩天，謂彼天處時時多分稱快樂哉。四、覩史多天，謂彼天處多於自所受生喜足心。五、樂變化天，謂彼天處樂數化欲境於中受樂。六、他化自在天，謂彼天處於他所化欲境自在受樂。六中初二依地居天，形交成婬與人無別，然風氣泄熱惱便除，非如人間有餘不淨。夜摩天眾纔抱成婬，俱起染心暫時相抱熱惱便息，唯一起染雖受抱樂而不成婬。若俱無染心，雖相執抱，如親相敬愛而無過失。覩史多天但由執手熱惱便息。樂變化天唯相向笑便除熱惱。他化自在相視成婬。如是後三俱一無染，成婬樂愛差別如前。後二天中唯化資具，若異此者俱染不成，實並形交方成婬事，《施設》所說顯時不同。由上諸天欲境轉妙，貪心轉重身觸有殊，故經少時數成婬事。不爾，天欲樂應少於人中。隨彼諸天男女膝上，有童男童女欻爾化生，即說為彼天所生。男女初生天眾身量云何？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：梵眾天等由對治力，於諸欲法皆已遠離。唯六欲天受妙欲境。六欲天者，一、四大王眾天，謂彼有四大王及所領眾，或彼天眾事四大王，是四大王之所領故。二、三十三天，謂彼天處是三十三部諸天所居。妙高山頂四面各有八部天眾，中央有一，即天帝釋，故三十三。三、夜摩天，謂彼天處時時多分稱快樂哉。四、覩史多天，謂彼天處多於自所受生喜足心。五、樂變化天，謂彼天處樂數化欲境於中受樂。六、他化自在天，謂彼天處於他所化欲境自在受樂。六中初二依地居天，形交成婬與人無別，然風氣泄熱惱便除，非如人間有餘不淨。夜摩天眾纔抱成婬，俱起染心暫時相抱熱惱便息，唯一起染雖受抱樂而不成婬。若俱無染心，雖相執抱，如親相敬愛而無過失。覩史多天但由執手熱惱便息。樂變化天唯相向笑便除熱惱。他化自在相視成婬。如是後三俱一無染，成婬樂愛差別如前。後二天中唯化資具，若異此者俱染不成，實並形交方成婬事，《施設》所說顯時不同。由上諸天欲境轉妙，貪心轉重身觸有殊，故經少時數成婬事。不爾，天欲樂應少於人中。隨彼諸天男女膝上，有童男童女欻爾化生，即說為彼天所生。男女初生天眾身量云何？頌曰：

初如五至十， 色圓滿有衣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初如五至十， 色圓滿有衣。

論曰：且六欲諸天，初生如次，如五六七八九十歲人，生已身形速得圓滿。色界天眾於初生時，身量周圓具妙衣服。一切天眾皆作聖言，謂彼言詞同中印度，然不由學自解典言。欲生樂生云何差別？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：且六欲諸天，初生如次，如五六七八九十歲人，生已身形速得圓滿。色界天眾於初生時，身量周圓具妙衣服。一切天眾皆作聖言，謂彼言詞同中印度，然不由學自解典言。欲生樂生云何差別？頌曰：

欲生三人天， 樂生三九處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲生三人天， 樂生三九處。

論曰：欲生三者，有諸有情樂受現前諸妙欲境，彼於如是現欲境中自在而轉，謂全人趣及下四天。有諸有情樂受自化諸妙欲境，彼於自化妙欲境中自在而轉，謂唯第五樂變化天。有諸有情樂受他化諸妙欲境，彼於他化妙欲境中自在而轉，謂第六他化自在天。此欲生三依何建立？依受如生現前欲境故，依受如樂自化欲境故，依受如樂他化欲境故。又依所受下中上境故。又依受用有罪有勞現前欲境故，依樂受用無罪有勞自化欲境故，依樂受用無罪無勞他化欲境故。樂生三者，三靜慮中於九處生受三種樂，以彼所受有樂異熟無苦異熟，故名樂生。此樂生三依何建立？依多安住離生喜樂、定生喜樂、離喜樂故，或依三種災所及故，或依尋喜樂增上故，或依身想異無異故。所說諸天二十二處，上下相去其量云何？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：欲生三者，有諸有情樂受現前諸妙欲境，彼於如是現欲境中自在而轉，謂全人趣及下四天。有諸有情樂受自化諸妙欲境，彼於自化妙欲境中自在而轉，謂唯第五樂變化天。有諸有情樂受他化諸妙欲境，彼於他化妙欲境中自在而轉，謂第六他化自在天。此欲生三依何建立？依受如生現前欲境故，依受如樂自化欲境故，依受如樂他化欲境故。又依所受下中上境故。又依受用有罪有勞現前欲境故，依樂受用無罪有勞自化欲境故，依樂受用無罪無勞他化欲境故。樂生三者，三靜慮中於九處生受三種樂，以彼所受有樂異熟無苦異熟，故名樂生。此樂生三依何建立？依多安住離生喜樂、定生喜樂、離喜樂故，或依三種災所及故，或依尋喜樂增上故，或依身想異無異故。所說諸天二十二處，上下相去其量云何？頌曰：

如彼去下量， 去上數亦然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如彼去下量， 去上數亦然。

論曰：一一中間踰繕那量非易可數，但可總舉。彼去下量，去上例然。隨從何天去下海量，彼上所至與去下同。謂妙高山從第四層級去下大海四萬踰繕那，上去三十三天亦如去下海量。如三十三天去下大海，上去夜摩天其量亦爾。如是乃至如善見天去下大海，從彼上去色究竟天其量亦爾。如是懸遠多踰繕那。如明眼人暫見色頃，世尊能以意勢神通運身往來自在無礙，故佛神力不可思。議。於下處生昇上見不？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：一一中間踰繕那量非易可數，但可總舉。彼去下量，去上例然。隨從何天去下海量，彼上所至與去下同。謂妙高山從第四層級去下大海四萬踰繕那，上去三十三天亦如去下海量。如三十三天去下大海，上去夜摩天其量亦爾。如是乃至如善見天去下大海，從彼上去色究竟天其量亦爾。如是懸遠多踰繕那。如明眼人暫見色頃，世尊能以意勢神通運身往來自在無礙，故佛神力不可思。議。於下處生昇上見不？頌曰：

離通力依他， 下無昇見上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離通力依他， 下無昇見上。

論曰：如四大王天眾昇見三十三天，非三十三等天昇見夜摩天等。然彼若得定所發通，一切皆能昇見於上。或依他力昇見上天，謂得神通及上天眾引接往彼，隨其所應。或上天來下亦能見。若上界地來向下時，非下化身，下眼不見，非其境界故。如不覺彼觸故，上界地來向下時，必化下身為令下見。依地居天已說處量，夜摩天等處量云何？有說四天如迷盧頂。有說此四上倍倍增。有餘師言：初靜慮地宮殿依處等一四洲，第二靜慮等小千界，第三靜慮等中千界，第四靜慮等大千界。有餘師言：下三靜慮如次量等小中大千，第四靜慮量無邊際。齊何量說小中大千？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：如四大王天眾昇見三十三天，非三十三等天昇見夜摩天等。然彼若得定所發通，一切皆能昇見於上。或依他力昇見上天，謂得神通及上天眾引接往彼，隨其所應。或上天來下亦能見。若上界地來向下時，非下化身，下眼不見，非其境界故。如不覺彼觸故，上界地來向下時，必化下身為令下見。依地居天已說處量，夜摩天等處量云何？有說四天如迷盧頂。有說此四上倍倍增。有餘師言：初靜慮地宮殿依處等一四洲，第二靜慮等小千界，第三靜慮等中千界，第四靜慮等大千界。有餘師言：下三靜慮如次量等小中大千，第四靜慮量無邊際。齊何量說小中大千？頌曰：

四大洲日月， 蘇迷盧欲天， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四大洲日月， 蘇迷盧欲天，

梵世各一千， 名一小千界； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵世各一千， 名一小千界；

此小千千倍， 說名一中千； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此小千千倍， 說名一中千；

此千倍大千， 皆同一成壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此千倍大千， 皆同一成壞。

論曰：千四大洲乃至梵世，如是總說為一小千。千倍小千，名一中千界。千中千界，總名一大千。如是大千同成同壞，中有情類成壞亦同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：千四大洲乃至梵世，如是總說為一小千。千倍小千，名一中千界。千中千界，總名一大千。如是大千同成同壞，中有情類成壞亦同。