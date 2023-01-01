阿毘達磨藏顯宗論卷第十五尊者眾賢造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘達磨藏顯宗論卷第十五尊者眾賢造

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

辯緣起品第四之四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辯緣起品第四之四

已辯無明，當辯名色。色已廣辯，名相云何？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已辯無明，當辯名色。色已廣辯，名相云何？頌曰：

名無色四蘊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名無色四蘊。

論曰：佛說無色四蘊名名。何故名名？能表召故。謂能表召種種所緣。若爾，不應全攝無色不相應法，無所緣故。不爾，表召唯在無色，如釋色名所說無過。又微細故，彼彼義中隨理立名，標以名稱，非無表等亦可稱名，以彼所依現量得故。又於一切界地趣生能遍趣求，故立名稱，非無漏無色不得名，名雖非此所明，而似此故。又於無色隨說者情，總說為名，不勞徵詰。餘廣決擇如《順正理》。已辯名相。觸相云何？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：佛說無色四蘊名名。何故名名？能表召故。謂能表召種種所緣。若爾，不應全攝無色不相應法，無所緣故。不爾，表召唯在無色，如釋色名所說無過。又微細故，彼彼義中隨理立名，標以名稱，非無表等亦可稱名，以彼所依現量得故。又於一切界地趣生能遍趣求，故立名稱，非無漏無色不得名，名雖非此所明，而似此故。又於無色隨說者情，總說為名，不勞徵詰。餘廣決擇如《順正理》。已辯名相。觸相云何？頌曰：

觸六三和生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觸六三和生。

論曰：觸有六種，所謂眼觸乃至意觸。此復是何？三和所生，謂根、境、識三和合故，有別觸生。雖第六三有各別世，而因果相屬，故和合義成。或同一果是和合義，雖根境識未必俱生，而觸果同，故名和合。觸體別有，大地中已成。雖三和生而定識俱起，以如識說二緣生故。謂契經說：內有識身及外名色，二二為緣諸觸生起，乃至廣說。有識身言顯六內處，外名色言顯六外處，此義必然，伽他說故。如伽他說：眼色二等。又經說：識觸俱名色為緣。生緣既同，時豈前後？緣具必起，無能障故。由此即證眼等觸所生受等諸法，眼等識俱起，與眼識等生因同故。由此經言：是受：是想：是思：是識。如是諸法相雜不離，故識觸俱理極成立。即前六觸復合為二。其二者何？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：觸有六種，所謂眼觸乃至意觸。此復是何？三和所生，謂根、境、識三和合故，有別觸生。雖第六三有各別世，而因果相屬，故和合義成。或同一果是和合義，雖根境識未必俱生，而觸果同，故名和合。觸體別有，大地中已成。雖三和生而定識俱起，以如識說二緣生故。謂契經說：內有識身及外名色，二二為緣諸觸生起，乃至廣說。有識身言顯六內處，外名色言顯六外處，此義必然，伽他說故。如伽他說：眼色二等。又經說：識觸俱名色為緣。生緣既同，時豈前後？緣具必起，無能障故。由此即證眼等觸所生受等諸法，眼等識俱起，與眼識等生因同故。由此經言：是受：是想：是思：是識。如是諸法相雜不離，故識觸俱理極成立。即前六觸復合為二。其二者何？頌曰：

五相應有對， 第六俱增語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五相應有對， 第六俱增語。

論曰：眼等五觸說名有對，以有對根為所依故，唯有對法為境界故。第六意觸說名增語，增語謂名，名是意觸所緣長境，故偏說此名增語觸。意識通用名義為境，五不緣名故說為長。如說眼識，但能了青不了是青，意識了青亦了是青，乃至廣說。故有對觸名從所依境，就所長境立增語觸名。有說意識名為增語，於發語中為增上故。有言意識語為增上方於境轉，五識不然，是故意識獨名增語，與此相應名增語觸。故有對觸名從所依境，就相應主立增語觸名。即前六觸，隨別相應復成八種。頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：眼等五觸說名有對，以有對根為所依故，唯有對法為境界故。第六意觸說名增語，增語謂名，名是意觸所緣長境，故偏說此名增語觸。意識通用名義為境，五不緣名故說為長。如說眼識，但能了青不了是青，意識了青亦了是青，乃至廣說。故有對觸名從所依境，就所長境立增語觸名。有說意識名為增語，於發語中為增上故。有言意識語為增上方於境轉，五識不然，是故意識獨名增語，與此相應名增語觸。故有對觸名從所依境，就相應主立增語觸名。即前六觸，隨別相應復成八種。頌曰：

明無明非二， 無漏染污餘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明無明非二， 無漏染污餘，

愛恚二相應， 樂等順三受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愛恚二相應， 樂等順三受。

論曰：明無明等相應成三，一明觸、二無明觸、三非明非無明觸，此三如次應知即是無漏染污餘相應觸。餘謂無漏及染污餘，即有漏善、無覆無記。染污觸中一分數起，依彼復立愛、恚二觸，愛恚隨眠共相應故。總攝一切復成三觸，一順樂受觸、二順苦受觸、三順不苦不樂受觸。云何順受觸？是樂等受所領故。或能為受行相依故，名為順受。如何觸為受所領行相依？行相極似觸依觸而生故。又與樂等受相應故，或能引生樂等受故，名為順受。如是合成十六種觸。已辯觸相。受相云何？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：明無明等相應成三，一明觸、二無明觸、三非明非無明觸，此三如次應知即是無漏染污餘相應觸。餘謂無漏及染污餘，即有漏善、無覆無記。染污觸中一分數起，依彼復立愛、恚二觸，愛恚隨眠共相應故。總攝一切復成三觸，一順樂受觸、二順苦受觸、三順不苦不樂受觸。云何順受觸？是樂等受所領故。或能為受行相依故，名為順受。如何觸為受所領行相依？行相極似觸依觸而生故。又與樂等受相應故，或能引生樂等受故，名為順受。如是合成十六種觸。已辯觸相。受相云何？頌曰：

從此生六受， 五屬身餘心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從此生六受， 五屬身餘心，

此復成十八， 由意近行異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此復成十八， 由意近行異。

論曰：從前六觸生於六受，謂眼觸所生受至意觸所生受。此合成二，一者身受、二者心受。六中前五說為身受，依色根故。意觸所生說為心受，但依心故。即於所說一心受中，由意近行異，復分成十八。云何十八意近行耶？謂憂、喜、捨各六近行。此復何緣立為十八？由三領納唯意相應，六境有異故成十八。非一受體意識相應，境異成六，領納異故。意近行名為目何義？喜等有力能為近緣，令意於境數遊行故。若說喜等意為近緣於境數行名意近行，即應想等亦得此名，與意相應由意行故。若唯意地有意近行，豈不違經？如契經言：眼見色已，於順喜色起喜近行，乃至廣說。此不相違，如依眼識引不淨觀，此不淨觀唯意地攝。然契經言：眼見色已，隨觀不淨具足安住。此亦如是，依五識身所引意地，喜等近行，故作是說。由彼經言：眼見色已乃至廣說。故意近行五識所引意識相應，不應為難。何緣身受非意近行？與意近行非同法故。以意近行唯依意識，故名為近。分別三世等自相共相境，故名為行。一切身受與此相違，故非意近，亦不名行。豈不身受亦有此相？身受領納色等境已，意識隨行，由身受力，意識於境數遊行故。此亦不然，已說相故，謂諸身受不依意識，無分別故。由彼不能分別境界功德過失，故非彼力令意於境數數遊行。又不定故，謂身受後非決定有意識續生，意受俱時必有意識，故唯意受名意近行。又生盲等類雖無見已乃至觸已，而有近行故。第三靜慮有意地樂，亦應攝在意近行中。此責不然，初界無故。又凝滯故，謂欲界中無意地樂，第三靜慮雖有不立。又彼地樂凝滯於境，近行於境數有推移不滯一緣方名行故。又無所對苦根所攝意近行故。若爾，應無捨意近行，無所對故。不爾，憂喜即捨對故。第三靜慮意地樂根，無自根本地捨根為對故。然無近分等、無捨等近行失，以於初界中有同地所對故。或復容有不容有故，謂意捨等容有同地所敵對法，意樂定無同地敵對，故無有失。諸意近行中幾欲界繫？欲界意近行幾何所緣？色無色界為問亦爾。頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：從前六觸生於六受，謂眼觸所生受至意觸所生受。此合成二，一者身受、二者心受。六中前五說為身受，依色根故。意觸所生說為心受，但依心故。即於所說一心受中，由意近行異，復分成十八。云何十八意近行耶？謂憂、喜、捨各六近行。此復何緣立為十八？由三領納唯意相應，六境有異故成十八。非一受體意識相應，境異成六，領納異故。意近行名為目何義？喜等有力能為近緣，令意於境數遊行故。若說喜等意為近緣於境數行名意近行，即應想等亦得此名，與意相應由意行故。若唯意地有意近行，豈不違經？如契經言：眼見色已，於順喜色起喜近行，乃至廣說。此不相違，如依眼識引不淨觀，此不淨觀唯意地攝。然契經言：眼見色已，隨觀不淨具足安住。此亦如是，依五識身所引意地，喜等近行，故作是說。由彼經言：眼見色已乃至廣說。故意近行五識所引意識相應，不應為難。何緣身受非意近行？與意近行非同法故。以意近行唯依意識，故名為近。分別三世等自相共相境，故名為行。一切身受與此相違，故非意近，亦不名行。豈不身受亦有此相？身受領納色等境已，意識隨行，由身受力，意識於境數遊行故。此亦不然，已說相故，謂諸身受不依意識，無分別故。由彼不能分別境界功德過失，故非彼力令意於境數數遊行。又不定故，謂身受後非決定有意識續生，意受俱時必有意識，故唯意受名意近行。又生盲等類雖無見已乃至觸已，而有近行故。第三靜慮有意地樂，亦應攝在意近行中。此責不然，初界無故。又凝滯故，謂欲界中無意地樂，第三靜慮雖有不立。又彼地樂凝滯於境，近行於境數有推移不滯一緣方名行故。又無所對苦根所攝意近行故。若爾，應無捨意近行，無所對故。不爾，憂喜即捨對故。第三靜慮意地樂根，無自根本地捨根為對故。然無近分等、無捨等近行失，以於初界中有同地所對故。或復容有不容有故，謂意捨等容有同地所敵對法，意樂定無同地敵對，故無有失。諸意近行中幾欲界繫？欲界意近行幾何所緣？色無色界為問亦爾。頌曰：

欲緣欲十八， 色十二上三， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲緣欲十八， 色十二上三，

二緣欲十二， 八自二無色， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二緣欲十二， 八自二無色，

後二緣欲六， 四自一上緣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後二緣欲六， 四自一上緣，

初無色近分， 緣色四自一， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初無色近分， 緣色四自一，

四本及三邊， 唯一緣自境。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四本及三邊， 唯一緣自境。

論曰：欲界所繫具有十八，緣欲界境其數亦然。緣色界境唯有十二，除香味六，彼無境故。緣無色境唯得有三，彼無色等五所緣故。緣不繫境亦唯有三。說欲界繫已，當說色界繫。初二靜慮唯有十二，謂除六憂，若說所緣定無染污能緣下境。善緣欲境亦具十二，除香味四，餘八自緣。二緣無色，謂法近行。緣不繫法，亦唯二種。三四靜慮唯六，謂捨緣欲界境。善亦具六，除香味二，餘四自緣。一緣無色，謂法近行。緣不繫法，亦唯一種。說色界繫已，當說無色繫。空處近分唯有四種，謂捨但緣色聲觸法。緣第四靜慮，亦具有四種，此就許有別緣者說。若執彼地唯總緣下，但有雜緣法意近行。緣無色界，唯一謂法。緣不繫法，亦唯一種。四根本地及上三邊，唯一謂法，亦緣自地，無色根本不緣下故，彼上三邊不緣色故。不緣下義如後當辯。此緣不繫，亦唯有一。諸意近行通無漏耶？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：欲界所繫具有十八，緣欲界境其數亦然。緣色界境唯有十二，除香味六，彼無境故。緣無色境唯得有三，彼無色等五所緣故。緣不繫境亦唯有三。說欲界繫已，當說色界繫。初二靜慮唯有十二，謂除六憂，若說所緣定無染污能緣下境。善緣欲境亦具十二，除香味四，餘八自緣。二緣無色，謂法近行。緣不繫法，亦唯二種。三四靜慮唯六，謂捨緣欲界境。善亦具六，除香味二，餘四自緣。一緣無色，謂法近行。緣不繫法，亦唯一種。說色界繫已，當說無色繫。空處近分唯有四種，謂捨但緣色聲觸法。緣第四靜慮，亦具有四種，此就許有別緣者說。若執彼地唯總緣下，但有雜緣法意近行。緣無色界，唯一謂法。緣不繫法，亦唯一種。四根本地及上三邊，唯一謂法，亦緣自地，無色根本不緣下故，彼上三邊不緣色故。不緣下義如後當辯。此緣不繫，亦唯有一。諸意近行通無漏耶？頌曰：

十八唯有漏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十八唯有漏。

論曰：無有近行通無漏者。所以者何？增長有故。無漏諸法與此相違。有說近行有情皆有，無漏不然，故非近行。有說聖道任運而轉，故順無相界，故非近行體，近行與此體相違故。誰成就幾意近行耶？謂生欲界若未獲得色界善心，成就一切，初二定八，三四定四，無色界一。所成上界皆不下緣，唯染污故。若已獲得色界善心未離欲貪，成欲一切，初靜慮十。捨具六種，未至地中善心得緣香味境故。喜唯有四，以但有染，不緣下故。豈不意近行，眼等識所引？彼既無鼻舌二識，應無緣香味近行。此責不然，生盲聾等自性生念，及在定中，皆應無有色等近行，故非一切五識所引。成二定八，三四靜慮、無色如前。已離欲貪，若未獲得二定善心，彼成欲界初定十二，謂除六憂。二靜慮等，皆如前說。若已獲得二定善心，於初定貪未得離者，成二定十，謂喜但四，唯染污故；捨具六種，已獲得彼近分善故。餘如前說，由此道理餘准應知。若生色界，唯成欲界一捨法近行，謂通果心俱。云何獲得諸意近行？謂離欲貪，前八無間八解脫道，獲得初定近分地中六捨近行，第九無間解脫道中，獲得欲界通果心俱法捨近行。獲得初定，十二近行，此初定言兼攝眷屬。由此理趣，離上地染如應當知。然有差別，謂離第四靜慮貪時，第九無間及解脫道，必不獲得自地下地通果心俱法捨近行。離空處等諸地貪時，一切無間及解脫道，唯獲得一法捨近行。得無學時，獲得欲界初二靜慮十二近行、三四靜慮六捨近行。空無邊處四捨近行。上地各一法捨近行。於受生位從上地沒生下地時，獲得當地所有近行生諸靜慮亦兼下地捨法近行，是即喜等十八意行。由為耽嗜出依別故，世尊說為三十六師句，此差別句能表大師，是師幖幟故名師句。如是諸句唯佛大師能知能說，餘無能故。耽嗜依者，謂諸染受。出離依者，謂諸善受無覆無記，順善染故。隨應二攝，更不別說。此三十六界地定者，謂欲界中具三十六。初二靜慮唯有二十，謂耽嗜依八、出離依十二。三四靜慮唯有十種，謂耽嗜依四及出離依六。空處近分若許別緣便有五種，謂耽嗜依一、出離依四；若執唯總緣但有二種，謂耽嗜依一、出離依一。無色根本及上三邊各唯有二，如前應知。此約界地所緣定者，欲緣欲境具三十六。緣色界境唯二十四，除緣香味二依各六。緣無色境唯有六種，謂法近行二依各三。緣不繫境亦唯此六。由此道理，色無色界緣境差別如應當思。所餘有支何緣不說？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：無有近行通無漏者。所以者何？增長有故。無漏諸法與此相違。有說近行有情皆有，無漏不然，故非近行。有說聖道任運而轉，故順無相界，故非近行體，近行與此體相違故。誰成就幾意近行耶？謂生欲界若未獲得色界善心，成就一切，初二定八，三四定四，無色界一。所成上界皆不下緣，唯染污故。若已獲得色界善心未離欲貪，成欲一切，初靜慮十。捨具六種，未至地中善心得緣香味境故。喜唯有四，以但有染，不緣下故。豈不意近行，眼等識所引？彼既無鼻舌二識，應無緣香味近行。此責不然，生盲聾等自性生念，及在定中，皆應無有色等近行，故非一切五識所引。成二定八，三四靜慮、無色如前。已離欲貪，若未獲得二定善心，彼成欲界初定十二，謂除六憂。二靜慮等，皆如前說。若已獲得二定善心，於初定貪未得離者，成二定十，謂喜但四，唯染污故；捨具六種，已獲得彼近分善故。餘如前說，由此道理餘准應知。若生色界，唯成欲界一捨法近行，謂通果心俱。云何獲得諸意近行？謂離欲貪，前八無間八解脫道，獲得初定近分地中六捨近行，第九無間解脫道中，獲得欲界通果心俱法捨近行。獲得初定，十二近行，此初定言兼攝眷屬。由此理趣，離上地染如應當知。然有差別，謂離第四靜慮貪時，第九無間及解脫道，必不獲得自地下地通果心俱法捨近行。離空處等諸地貪時，一切無間及解脫道，唯獲得一法捨近行。得無學時，獲得欲界初二靜慮十二近行、三四靜慮六捨近行。空無邊處四捨近行。上地各一法捨近行。於受生位從上地沒生下地時，獲得當地所有近行生諸靜慮亦兼下地捨法近行，是即喜等十八意行。由為耽嗜出依別故，世尊說為三十六師句，此差別句能表大師，是師幖幟故名師句。如是諸句唯佛大師能知能說，餘無能故。耽嗜依者，謂諸染受。出離依者，謂諸善受無覆無記，順善染故。隨應二攝，更不別說。此三十六界地定者，謂欲界中具三十六。初二靜慮唯有二十，謂耽嗜依八、出離依十二。三四靜慮唯有十種，謂耽嗜依四及出離依六。空處近分若許別緣便有五種，謂耽嗜依一、出離依四；若執唯總緣但有二種，謂耽嗜依一、出離依一。無色根本及上三邊各唯有二，如前應知。此約界地所緣定者，欲緣欲境具三十六。緣色界境唯二十四，除緣香味二依各六。緣無色境唯有六種，謂法近行二依各三。緣不繫境亦唯此六。由此道理，色無色界緣境差別如應當思。所餘有支何緣不說？頌曰：

餘已說當說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘已說當說。

論曰：所餘有支，或有已說、或有當說，如前已辯。若爾，何緣更興此頌？為於後頌遮廣釋疑。由後頌中說煩惱等，勿有於此生如是疑。前已廣明四支義訖，次應廣釋其餘有支。為顯後文依惑業事，寄喻總顯十二有支，故軌範師更興此頌。如前已說十二有支，略攝唯三，謂惑、業、事，此三用別。其喻云何？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：所餘有支，或有已說、或有當說，如前已辯。若爾，何緣更興此頌？為於後頌遮廣釋疑。由後頌中說煩惱等，勿有於此生如是疑。前已廣明四支義訖，次應廣釋其餘有支。為顯後文依惑業事，寄喻總顯十二有支，故軌範師更興此頌。如前已說十二有支，略攝唯三，謂惑、業、事，此三用別。其喻云何？頌曰：

此中說煩惱， 如種復如龍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中說煩惱， 如種復如龍，

如草根樹莖， 及如糠裹米； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如草根樹莖， 及如糠裹米；

業如有糠米， 如草藥如花； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 業如有糠米， 如草藥如花；

諸異熟果事， 如成熟飲食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸異熟果事， 如成熟飲食。

論曰：如何此三種等相似，如從種子芽葉等生？如是從煩惱生煩惱、業、事，如龍鎮池水恒不竭。如是煩惱得相續鎮生池，令惑業事流注無盡。如草根未拔苗剪剪還生，如是煩惱根未以聖道拔，令生苗稼斷斷還起。如從樹莖頻生枝花果，如是從惑數起惑業事。如糠裹米能生芽等非獨能生，煩惱裹業能感後有非獨能感。如米有糠能生芽等，業有煩惱能招異熟。如諸草藥果熟為後邊，業果熟已更不招異熟。如花於果為生近因，業為近因能生異熟。如熟飲食但應受用，不可轉生成餘飲食，異熟果事既成熟已，不能更招餘生異熟。若諸異熟復感餘生，餘復感餘應無解脫。已辯緣起，即於此中就位差別分成四有，中、生、本、死如前已釋。善等差別三界有無，今當略辯。頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：如何此三種等相似，如從種子芽葉等生？如是從煩惱生煩惱、業、事，如龍鎮池水恒不竭。如是煩惱得相續鎮生池，令惑業事流注無盡。如草根未拔苗剪剪還生，如是煩惱根未以聖道拔，令生苗稼斷斷還起。如從樹莖頻生枝花果，如是從惑數起惑業事。如糠裹米能生芽等非獨能生，煩惱裹業能感後有非獨能感。如米有糠能生芽等，業有煩惱能招異熟。如諸草藥果熟為後邊，業果熟已更不招異熟。如花於果為生近因，業為近因能生異熟。如熟飲食但應受用，不可轉生成餘飲食，異熟果事既成熟已，不能更招餘生異熟。若諸異熟復感餘生，餘復感餘應無解脫。已辯緣起，即於此中就位差別分成四有，中、生、本、死如前已釋。善等差別三界有無，今當略辯。頌曰：

於四種有中， 生有唯染污， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於四種有中， 生有唯染污，

由自地煩惱， 餘三無色三。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由自地煩惱， 餘三無色三。

論曰：於四有中生有唯染，決定非善無覆無記。由何等惑一切煩惱諸煩惱染諸生有耶？不爾。云何？但由自地。謂生此地，唯由此地中一切煩惱生，有成染污。諸煩惱中無一煩惱於結生位無潤功能，然諸結生唯煩惱力，非由纏垢。所以者何？以自力行悔覆纏等，要由思擇方現起故。然此位中身心昧劣，要任運惑方可現行。唯有隨眠數習力勝，故諸煩惱能數現行，於結生時任運現起。諸纏及垢數習力劣，非不思擇而得現前，是故結生非諸纏垢。故唯自地諸煩惱力染污生有，理極成立。餘中有等一一通三，謂彼皆通善、染、無記。應知中有初續剎那亦必染污，猶如生有。如是四有何界所繫？欲色具四，無色唯三，非無色業感中有果。如《順正理》已具思擇。有情於此四種有中由何而住？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：於四有中生有唯染，決定非善無覆無記。由何等惑一切煩惱諸煩惱染諸生有耶？不爾。云何？但由自地。謂生此地，唯由此地中一切煩惱生，有成染污。諸煩惱中無一煩惱於結生位無潤功能，然諸結生唯煩惱力，非由纏垢。所以者何？以自力行悔覆纏等，要由思擇方現起故。然此位中身心昧劣，要任運惑方可現行。唯有隨眠數習力勝，故諸煩惱能數現行，於結生時任運現起。諸纏及垢數習力劣，非不思擇而得現前，是故結生非諸纏垢。故唯自地諸煩惱力染污生有，理極成立。餘中有等一一通三，謂彼皆通善、染、無記。應知中有初續剎那亦必染污，猶如生有。如是四有何界所繫？欲色具四，無色唯三，非無色業感中有果。如《順正理》已具思擇。有情於此四種有中由何而住？頌曰：

有情由食住， 段欲體唯三， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有情由食住， 段欲體唯三，

非色不能益， 自根解脫故； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非色不能益， 自根解脫故；

觸思識三食， 有漏通三界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觸思識三食， 有漏通三界，

意成及求生， 食香中有起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 意成及求生， 食香中有起。

前二益此世， 所依及能依， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前二益此世， 所依及能依，

後二於當有， 引及起如次。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後二於當有， 引及起如次。

論曰：經說世尊自悟一法正覺正說，謂諸有情一切無非由食而住。何等為食？食有四種：一段、二觸、三思、四識。段有二種，謂細及麁。細謂中有食，香為食故；及天劫初食，無變穢故。如油沃沙散入支故，或細污蟲嬰兒等食，說名為細，翻此為麁。如是段食唯在欲界，離段食貪生上界故。非上界身依外緣住，色界雖有能益大種而非段食，如非妙欲。如色界中雖有微妙色聲觸境，而不引生增上貪故，不名妙欲。如是雖有最勝微妙能攝益觸，而畢竟無分段吞噉，故非段食。雖非段食攝，而非無食義。如喜雖非四食中攝，而經說為食，以有食義故。如契經言：我食喜食。由喜食久住，如極光淨天。然段食體有十三事，以處總收唯有三種，謂唯欲界香、味、觸三。一切皆為段食自體，可成段別而吞噉故。謂以口鼻分分受之，以少從多故作是說。雖非吞噉，但能益身令得久住，亦細食攝，猶如影光炎涼塗洗。又劫初位地味等食亦名段食，分段受故。又諸飲等亦名段食，皆可段別而受用故。色處名段，不名為食，以不能攝益自所對根故。夫言食者，攝益諸根及諸大種。色處無力攝益自根及諸大種，是不至取根所行故。以契經說段食，非在手中器中可成食事，要入鼻口牙齒咀嚼、津液浸潤進度喉筒、墮生藏中漸漸消化、味勢熟德流諸脈中，攝益諸蟲乃名為食，爾時方得成食事故。若在手器以當為名，如天授名那落迦等，雖彼分段總得食名，而成食時唯香味觸，爾時唯此為根境故。又如何知色處非食？身內攝益根大功能，如香味觸不別見故，爾時不生彼境識故。生自識時尚不損益自根大種，況入身已不生自識能為食事。見日月輪等能損益眼根，是觸功能非形顯力。豈不苦樂與識俱生，此二能為損益事故，色處於眼亦為損益。理不應然，眼與明等應成食故，然彼為境順苦樂觸能為食事，色處不然。見安繕那籌等諸色，眼不增損，要至眼中眼方增損，是故段食定非色處。若爾，何故於契經中稱讚段食具色香味？為令欣樂兼讚助緣，如亦讚言恭敬施與，豈即恭敬亦名段食？然成段食具正助緣，又舉色相表香味觸亦妙可欣，故作是說。是故食體唯香味觸，非色不能益自根解脫故。夫名食者，必先資益自根大種，後乃及餘。飲噉色時，於自根大尚不為益，況能及餘，由彼諸根境各別故。有時見色生喜樂者，緣色觸生是食非色。又不還者及阿羅漢解脫食貪，雖見妙食而不生喜，無所益故。已說段食界繫及體，觸思識三次當顯示。觸謂根境識三和所生，心所緣起中已廣思擇。思謂意業，識謂了境。此三唯有漏，通三界皆有。如是四食體總有十六事，唯後三食 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：經說世尊自悟一法正覺正說，謂諸有情一切無非由食而住。何等為食？食有四種：一段、二觸、三思、四識。段有二種，謂細及麁。細謂中有食，香為食故；及天劫初食，無變穢故。如油沃沙散入支故，或細污蟲嬰兒等食，說名為細，翻此為麁。如是段食唯在欲界，離段食貪生上界故。非上界身依外緣住，色界雖有能益大種而非段食，如非妙欲。如色界中雖有微妙色聲觸境，而不引生增上貪故，不名妙欲。如是雖有最勝微妙能攝益觸，而畢竟無分段吞噉，故非段食。雖非段食攝，而非無食義。如喜雖非四食中攝，而經說為食，以有食義故。如契經言：我食喜食。由喜食久住，如極光淨天。然段食體有十三事，以處總收唯有三種，謂唯欲界香、味、觸三。一切皆為段食自體，可成段別而吞噉故。謂以口鼻分分受之，以少從多故作是說。雖非吞噉，但能益身令得久住，亦細食攝，猶如影光炎涼塗洗。又劫初位地味等食亦名段食，分段受故。又諸飲等亦名段食，皆可段別而受用故。色處名段，不名為食，以不能攝益自所對根故。夫言食者，攝益諸根及諸大種。色處無力攝益自根及諸大種，是不至取根所行故。以契經說段食，非在手中器中可成食事，要入鼻口牙齒咀嚼、津液浸潤進度喉筒、墮生藏中漸漸消化、味勢熟德流諸脈中，攝益諸蟲乃名為食，爾時方得成食事故。若在手器以當為名，如天授名那落迦等，雖彼分段總得食名，而成食時唯香味觸，爾時唯此為根境故。又如何知色處非食？身內攝益根大功能，如香味觸不別見故，爾時不生彼境識故。生自識時尚不損益自根大種，況入身已不生自識能為食事。見日月輪等能損益眼根，是觸功能非形顯力。豈不苦樂與識俱生，此二能為損益事故，色處於眼亦為損益。理不應然，眼與明等應成食故，然彼為境順苦樂觸能為食事，色處不然。見安繕那籌等諸色，眼不增損，要至眼中眼方增損，是故段食定非色處。若爾，何故於契經中稱讚段食具色香味？為令欣樂兼讚助緣，如亦讚言恭敬施與，豈即恭敬亦名段食？然成段食具正助緣，又舉色相表香味觸亦妙可欣，故作是說。是故食體唯香味觸，非色不能益自根解脫故。夫名食者，必先資益自根大種，後乃及餘。飲噉色時，於自根大尚不為益，況能及餘，由彼諸根境各別故。有時見色生喜樂者，緣色觸生是食非色。又不還者及阿羅漢解脫食貪，雖見妙食而不生喜，無所益故。已說段食界繫及體，觸思識三次當顯示。觸謂根境識三和所生，心所緣起中已廣思擇。思謂意業，識謂了境。此三唯有漏，通三界皆有。如是四食體總有十六事，唯後三食

說有漏言，顯香等三不濫無漏。何緣無漏觸等非食？食謂能牽，能資諸有可厭可斷愛生長處。無漏雖資他所牽有，而自無有牽有功能，非可厭斷愛生長處，故不建立在四食中。即由此因望他界地，雖有漏法亦非食體。他界地法雖亦為因能資現有，而不能作牽後有因，故不名食。諸無漏法現在前時，雖能為因資根大種，而不能作牽後有因。雖暫為因資根大種，而但為欲成己勝依，速趣涅槃永滅諸有。自地有漏現在前時，資現令增能招後有。由此已釋段食為因招後有義，謂觸等食牽後有時，亦牽當來內法香等，現內香等資觸等因令牽當有，亦能自取當來香等為等流果，是故段食與後有因，同一果故亦能牽有，故名為食。然香味觸體類有三，謂異熟生、等流、長養。由外香等覺發身中內香味觸令成食事，故所說食其理定成。如契經說：食有四種，能令部多有情安住，及能資益諸求生者。言部多者，顯已生義。諸趣生已，皆謂已生。復說求生，為何所目？此目中有，由佛世尊以五種名說中有故。何等為五？一者意成，從意生故，是牽引業所引果義。若爾，此應有太過失。不爾，中有不攬外緣精血等物以成身故。二者求生，多喜尋察當生處故。生謂生有，中有多求趣生有處。三者食香，身資香食往生處故。四者中有，死生二有無間有故。五者名起，死有無間支體無缺身頓起故。或復對向當生決定，暫時起故。何緣說食唯有四種？一切有為皆有食用，經說涅槃亦有食故。如契經說：涅槃有食，所謂覺支。雖諸有為皆有食用，而就勝說。謂大仙尊為所化者，就資有勝唯說四食，謂初二食能益此身所依能依，後之二食能引當有、能起當有。如次資益引起名色二種有身，故立四食。所依謂色，即有根身。能依謂名，即心心所。此中段食資益所依，以有根身由此住故。此中觸食資益能依，以心心所由此活故。如是二食於已生有資益功能最為殊勝。思為引業、識為種子，引起當有，謂由業故能引當來名色二有。業既引已，愛潤識種能令當有名色身起。故契經說：業為生因，愛為起因。如是二食於未生有引起功能最為殊勝，故唯說此四種為食。此四食中，後二如生母，生未生故；前二如養母，養已生故。餘廣決擇如《順正理》。今更應思前釋四有，死生二有唯一剎那，於此時中何識現起？此識復與何受相應？定心無心得死生不？住何性識得入涅槃？於命終時識何處滅？斷末摩者其體是何？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說有漏言，顯香等三不濫無漏。何緣無漏觸等非食？食謂能牽，能資諸有可厭可斷愛生長處。無漏雖資他所牽有，而自無有牽有功能，非可厭斷愛生長處，故不建立在四食中。即由此因望他界地，雖有漏法亦非食體。他界地法雖亦為因能資現有，而不能作牽後有因，故不名食。諸無漏法現在前時，雖能為因資根大種，而不能作牽後有因。雖暫為因資根大種，而但為欲成己勝依，速趣涅槃永滅諸有。自地有漏現在前時，資現令增能招後有。由此已釋段食為因招後有義，謂觸等食牽後有時，亦牽當來內法香等，現內香等資觸等因令牽當有，亦能自取當來香等為等流果，是故段食與後有因，同一果故亦能牽有，故名為食。然香味觸體類有三，謂異熟生、等流、長養。由外香等覺發身中內香味觸令成食事，故所說食其理定成。如契經說：食有四種，能令部多有情安住，及能資益諸求生者。言部多者，顯已生義。諸趣生已，皆謂已生。復說求生，為何所目？此目中有，由佛世尊以五種名說中有故。何等為五？一者意成，從意生故，是牽引業所引果義。若爾，此應有太過失。不爾，中有不攬外緣精血等物以成身故。二者求生，多喜尋察當生處故。生謂生有，中有多求趣生有處。三者食香，身資香食往生處故。四者中有，死生二有無間有故。五者名起，死有無間支體無缺身頓起故。或復對向當生決定，暫時起故。何緣說食唯有四種？一切有為皆有食用，經說涅槃亦有食故。如契經說：涅槃有食，所謂覺支。雖諸有為皆有食用，而就勝說。謂大仙尊為所化者，就資有勝唯說四食，謂初二食能益此身所依能依，後之二食能引當有、能起當有。如次資益引起名色二種有身，故立四食。所依謂色，即有根身。能依謂名，即心心所。此中段食資益所依，以有根身由此住故。此中觸食資益能依，以心心所由此活故。如是二食於已生有資益功能最為殊勝。思為引業、識為種子，引起當有，謂由業故能引當來名色二有。業既引已，愛潤識種能令當有名色身起。故契經說：業為生因，愛為起因。如是二食於未生有引起功能最為殊勝，故唯說此四種為食。此四食中，後二如生母，生未生故；前二如養母，養已生故。餘廣決擇如《順正理》。今更應思前釋四有，死生二有唯一剎那，於此時中何識現起？此識復與何受相應？定心無心得死生不？住何性識得入涅槃？於命終時識何處滅？斷末摩者其體是何？頌曰：

斷善根與續， 離染退死生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷善根與續， 離染退死生，

許唯意識中， 死生唯捨受， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 許唯意識中， 死生唯捨受，

非定無心二， 二無記涅槃， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非定無心二， 二無記涅槃，

漸死足臍心， 最後意識滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 漸死足臍心， 最後意識滅，

下人天不生， 斷末摩水等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 下人天不生， 斷末摩水等。

論曰：斷善續善離界地染，從離染退命終受生，此六位中唯許意識，皆是意識不共法故，五識於此無有功能。生言兼攝中有初念。意識雖具三受相應，而死生時唯有捨受，非苦樂受，性不明利順死生時苦樂二受，性極明利不順死生。非明利識有死生義，以死生時必昧劣故。由此故說，下三靜慮唯近分心有死生理，以根本地無捨受故。雖說在意識得有死生，而非在定心有死生理，非界地別有死生故。設界地同，極明利故，由勝加行所引發故。又在定心能攝益故，必由損害方有命終。諸在定心非染污故，必由染污方得受生。異地染心亦攝益故無命終理，加行起故無受生理。異地染心必勝地攝，無容樂往劣地受生。異地無記以非染污加行起故，亦無生死亦非無心，有死生義理相違故。死有二種，或他所害、或任運終。處無心位他不能害，有殊勝法任持身故；處無心位非任運終，入心定能引出心故。謂入心作等無間緣，取依此身心等果法，必無有別法能礙令不生。若所依身將欲變壞，必定還起屬此身心方得命終，更無餘理。又有契經證，非無心命終，故契經說：無想有情由想起已從彼處歿，非無心位可得受生，必由勝心現所引故，住昧劣位而受生故，離起煩惱無受生故。亦有契經證非無心受生，故契經言：識若不入母胎中者，名色得成羯剌藍不？乃至廣說。然死有心雖通三性，而阿羅漢必無染心。雖有善心及二無記，而強盛故不入涅槃。入涅槃心唯二無記，謂威儀路或異熟生。若說欲界有捨異熟入涅槃心，通二無記；若說欲界無捨異熟入涅槃心，但威儀路，必無離受而獨有心。劣善何故不入涅槃？以彼善心有異熟故。諸阿羅漢厭背未來諸異熟果，入涅槃故。若爾，住異熟應不入涅槃。不爾，已簡言厭背未來故。何不厭背現在異熟？知依現異熟永斷諸有故。依現異熟證無學果，知彼有恩不深厭患。諸阿羅漢深厭當生，故命終時避彼因善，唯二無記勢力劣故，順於昧劣相續斷心，故入涅槃唯二無記。眼等諸識雖依色根而無方所，況復意識。然約身根滅處說者，若頓死者，意識身根欻然總滅非有別處；若漸死者，往下人天於足臍心如次識滅。謂墮惡趣說名往下，彼識最後兩足處滅。若往人趣，識滅於臍。若往生天，識滅心處。諸阿羅漢說名不生，彼最後心亦心處滅。有餘師說：彼滅在頂。正命終時，於足等處身根滅故意識隨滅，臨命終時身根漸減，至足等處欻然都滅，如以少水置炎石上，漸減漸消一處都盡。必無同分相續為因，能無間生所趣後有。唯漸命終者臨命終時，有為斷末摩苦受所逼。無有別物名為末摩，然於身中有別處所，風熱炎盛所 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：斷善續善離界地染，從離染退命終受生，此六位中唯許意識，皆是意識不共法故，五識於此無有功能。生言兼攝中有初念。意識雖具三受相應，而死生時唯有捨受，非苦樂受，性不明利順死生時苦樂二受，性極明利不順死生。非明利識有死生義，以死生時必昧劣故。由此故說，下三靜慮唯近分心有死生理，以根本地無捨受故。雖說在意識得有死生，而非在定心有死生理，非界地別有死生故。設界地同，極明利故，由勝加行所引發故。又在定心能攝益故，必由損害方有命終。諸在定心非染污故，必由染污方得受生。異地染心亦攝益故無命終理，加行起故無受生理。異地染心必勝地攝，無容樂往劣地受生。異地無記以非染污加行起故，亦無生死亦非無心，有死生義理相違故。死有二種，或他所害、或任運終。處無心位他不能害，有殊勝法任持身故；處無心位非任運終，入心定能引出心故。謂入心作等無間緣，取依此身心等果法，必無有別法能礙令不生。若所依身將欲變壞，必定還起屬此身心方得命終，更無餘理。又有契經證，非無心命終，故契經說：無想有情由想起已從彼處歿，非無心位可得受生，必由勝心現所引故，住昧劣位而受生故，離起煩惱無受生故。亦有契經證非無心受生，故契經言：識若不入母胎中者，名色得成羯剌藍不？乃至廣說。然死有心雖通三性，而阿羅漢必無染心。雖有善心及二無記，而強盛故不入涅槃。入涅槃心唯二無記，謂威儀路或異熟生。若說欲界有捨異熟入涅槃心，通二無記；若說欲界無捨異熟入涅槃心，但威儀路，必無離受而獨有心。劣善何故不入涅槃？以彼善心有異熟故。諸阿羅漢厭背未來諸異熟果，入涅槃故。若爾，住異熟應不入涅槃。不爾，已簡言厭背未來故。何不厭背現在異熟？知依現異熟永斷諸有故。依現異熟證無學果，知彼有恩不深厭患。諸阿羅漢深厭當生，故命終時避彼因善，唯二無記勢力劣故，順於昧劣相續斷心，故入涅槃唯二無記。眼等諸識雖依色根而無方所，況復意識。然約身根滅處說者，若頓死者，意識身根欻然總滅非有別處；若漸死者，往下人天於足臍心如次識滅。謂墮惡趣說名往下，彼識最後兩足處滅。若往人趣，識滅於臍。若往生天，識滅心處。諸阿羅漢說名不生，彼最後心亦心處滅。有餘師說：彼滅在頂。正命終時，於足等處身根滅故意識隨滅，臨命終時身根漸減，至足等處欻然都滅，如以少水置炎石上，漸減漸消一處都盡。必無同分相續為因，能無間生所趣後有。唯漸命終者臨命終時，有為斷末摩苦受所逼。無有別物名為末摩，然於身中有別處所，風熱炎盛所

逼切時，極苦受生即便致死，得末摩稱。如有頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 逼切時，極苦受生即便致死，得末摩稱。如有頌曰：

「身中有別處， 觸便令命終， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「身中有別處， 觸便令命終，

如青蓮花鬚， 微塵等所觸。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如青蓮花鬚， 微塵等所觸。」

若水火風不平緣合，互相乖反或總或別，勢用增盛傷害末摩。如以利刀分解支節，因斯引發極苦受生，從此須臾定當捨命。由茲理故名斷末摩。非如斬薪說名為斷，如斷無覺故得斷名。好發語言譏刺於彼，隨實不實傷切人心，由此當招斷末摩苦。何緣地界非斷末摩？以無第四內災患故。內三災患，謂風、熱、痰，水火風增隨所應起。有說此似外器三災。此斷末摩，天中非有。然諸天子將命終時，先有五種小衰相現：一者衣服嚴具絕可意聲；二者自身光明欻然昧劣；三者於沐浴位水渧著身；四者本性囂馳今滯一境；五者眼本凝寂今數瞬動。此五相現非定命終，遇勝善緣猶可轉故。復有五種大衰相現：一者衣染埃塵；二者花鬘萎萃；三者兩腋汗出；四者臭氣入身；五者不樂本座。此五相現決定命終，設遇強緣亦不轉故。世尊於此有情世間生住歿中建立三聚。何謂三聚？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若水火風不平緣合，互相乖反或總或別，勢用增盛傷害末摩。如以利刀分解支節，因斯引發極苦受生，從此須臾定當捨命。由茲理故名斷末摩。非如斬薪說名為斷，如斷無覺故得斷名。好發語言譏刺於彼，隨實不實傷切人心，由此當招斷末摩苦。何緣地界非斷末摩？以無第四內災患故。內三災患，謂風、熱、痰，水火風增隨所應起。有說此似外器三災。此斷末摩，天中非有。然諸天子將命終時，先有五種小衰相現：一者衣服嚴具絕可意聲；二者自身光明欻然昧劣；三者於沐浴位水渧著身；四者本性囂馳今滯一境；五者眼本凝寂今數瞬動。此五相現非定命終，遇勝善緣猶可轉故。復有五種大衰相現：一者衣染埃塵；二者花鬘萎萃；三者兩腋汗出；四者臭氣入身；五者不樂本座。此五相現決定命終，設遇強緣亦不轉故。世尊於此有情世間生住歿中建立三聚。何謂三聚？頌曰：

正邪不定聚， 聖造無間餘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正邪不定聚， 聖造無間餘。

論曰：一正性定聚、二邪性定聚、三不定性聚。何名正性？謂世尊言：貪無餘斷、瞋無餘斷、癡無餘斷，一切煩惱皆無餘斷，是名正性。何故唯斷說名正性？謂此永盡邪偽法故。又體是善常，智者定愛故。世尊亦說：聖道名正性。經說：趣入正性離生故。何名邪性？謂有三種：一趣邪性、二業邪性、三見邪性，即是惡趣五無間業，五不正見如次為體。於二定者學無學法，五無間業如其次第，定趣離繫地獄果故。成就此者得此聚名，即名為聖。造無間者，正脫已脫煩惱縛故，說名為聖。聖是自在離繫縛義。或遠眾惡故名為聖，獲得畢竟離繫得故。或善所趣，故名為聖。中無間隔，故名無間。好為此因，故名為造。正邪定餘，名不定性，彼待二緣可成二故。非定屬一，得不定名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：一正性定聚、二邪性定聚、三不定性聚。何名正性？謂世尊言：貪無餘斷、瞋無餘斷、癡無餘斷，一切煩惱皆無餘斷，是名正性。何故唯斷說名正性？謂此永盡邪偽法故。又體是善常，智者定愛故。世尊亦說：聖道名正性。經說：趣入正性離生故。何名邪性？謂有三種：一趣邪性、二業邪性、三見邪性，即是惡趣五無間業，五不正見如次為體。於二定者學無學法，五無間業如其次第，定趣離繫地獄果故。成就此者得此聚名，即名為聖。造無間者，正脫已脫煩惱縛故，說名為聖。聖是自在離繫縛義。或遠眾惡故名為聖，獲得畢竟離繫得故。或善所趣，故名為聖。中無間隔，故名無間。好為此因，故名為造。正邪定餘，名不定性，彼待二緣可成二故。非定屬一，得不定名。