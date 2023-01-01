阿毘達磨藏顯宗論卷第十三尊者眾賢造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘達磨藏顯宗論卷第十三尊者眾賢造

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

辯緣起品第四之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辯緣起品第四之二

前說地獄、諸天、中有唯是化生，何謂中有？此何緣故非即名生？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前說地獄、諸天、中有唯是化生，何謂中有？此何緣故非即名生？頌曰：

死生二有中， 五蘊名中有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 死生二有中， 五蘊名中有，

未至應至處， 故中有非生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未至應至處， 故中有非生。

論曰：死後生前有自體起，具足五蘊為至生處，在二有中，故名中有。如何此有體有起歿而不名生？又此有身為從業得、為自體有？從業得者，此應名生，業為生因，契經說故。自體有者，此應無因，則同無因外道論失。是故中有應即名生。生謂當來所應至處，依所至義建立生名。此中有身，體雖起歿而未至彼，故不名生。體謂此中異熟五蘊，此但名起不說為生，死生有中暫時起故。或復生者是所趣義，中有能趣，所以非生。所趣者何？謂業所引異熟五蘊。究竟分明以業為生因，契經說故，此應名生者，其理不然。不說業為因皆名為生，故契經說：有補特伽羅，已斷生結、起結未斷，廣說四句。由是准知，有順中有非生有業，此業所得不說為生，故與彼經無相違失。此既與生同一業引，如何中有名起非生？豈不前說所至所趣乃說為生，中有不爾。又一業果多故無失，如一念業有多念果，一無色業色無色果。如是一業所引之果，有生有起，理何相違？破餘部執說有中有理教相違，如《順正理》。應理者說，定有中有，由理教故。理教者何？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：死後生前有自體起，具足五蘊為至生處，在二有中，故名中有。如何此有體有起歿而不名生？又此有身為從業得、為自體有？從業得者，此應名生，業為生因，契經說故。自體有者，此應無因，則同無因外道論失。是故中有應即名生。生謂當來所應至處，依所至義建立生名。此中有身，體雖起歿而未至彼，故不名生。體謂此中異熟五蘊，此但名起不說為生，死生有中暫時起故。或復生者是所趣義，中有能趣，所以非生。所趣者何？謂業所引異熟五蘊。究竟分明以業為生因，契經說故，此應名生者，其理不然。不說業為因皆名為生，故契經說：有補特伽羅，已斷生結、起結未斷，廣說四句。由是准知，有順中有非生有業，此業所得不說為生，故與彼經無相違失。此既與生同一業引，如何中有名起非生？豈不前說所至所趣乃說為生，中有不爾。又一業果多故無失，如一念業有多念果，一無色業色無色果。如是一業所引之果，有生有起，理何相違？破餘部執說有中有理教相違，如《順正理》。應理者說，定有中有，由理教故。理教者何？頌曰：

如穀等相續， 處無間續生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如穀等相續， 處無間續生，

我宗許像生， 其中亦無間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我宗許像生， 其中亦無間，

不成故非譬， 是一類所許。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不成故非譬， 是一類所許。

彼所說非理， 能生餘像故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼所說非理， 能生餘像故，

有相相應故， 非恒可得故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有相相應故， 非恒可得故，

能障餘色故， 無分別境故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能障餘色故， 無分別境故。

一處無二並， 由謂如是得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一處無二並， 由謂如是得，

非光二像生， 不等故非譬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非光二像生， 不等故非譬。

從一生多故， 非相續二生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從一生多故， 非相續二生，

聖說健達縛， 及五七經故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖說健達縛， 及五七經故。

論曰：且由理故中有非無。中有若無，應定非有從餘處歿餘處續生。未見世間相續轉法，處雖有間而可續生。既許有情從餘處歿生於餘處，則定應許中間連續中有非無，譬如世間穀等相續。現見穀等餘處續生，必於中間處無間斷。故有情類相續亦然，剎那續生處必無間，是故中有實有義成。豈不世間亦見有色，處雖間斷而得續生，如鏡等中從質生像。死生二有理亦應然。我許質依中間有物，連續無斷諸像方生，故於其中亦無間斷。謂月面等大種，恒時法爾能生，清妙大種無間遍至，現對所依在所皆生似本像色。依若清徹像顯易知，依若麁穢像隱難了，雖二中間亦有像色，由清妙故在依方顯，如日光等雖復遍生，在壁等依方現可見。如何知像連質而生？中間有隔像不生故。謂若月等中無連續，於水等中能生像者，中間有隔像亦應生。如彼所宗執無中有餘處蘊滅餘處蘊生，又像形容屈申俯仰及往來等隨本質故，由斯證像連質而生，不可引為遮中有喻。然經主等一類諸師，許像不成故非譬者，彼說非理。像非不成，對別現生如是像故，猶如此像本質所依。謂鏡等中鏡等現質為依緣故，有隨所依本質像起分明可得，像所緣質實有極成。此像為緣，於別鏡等亦有隨質，所依像起分明可得，故知前像緣起像故實有義成，由是應知諸像實有。此若無者，餘像何緣？若言前像所緣本質為此緣者，理亦不然，前質不對後所依故，後像不隨前質起故。謂後所依，唯對前像不對前質，如何可說前質為緣現於後像？曾未見有背鏡等質於鏡等中為緣現像，由斯後像不隨前質，但隨前像其理極成。復如何知像體實有？由像不越實有相故。謂若不越眼等識境，皆是實有後當成立，像既可見故知實有。又像有時而可得故。此若無者，應一切時定不可得、或常可得。若謂有時可不可得，由所待緣合不合者，是則應知餘有為法於緣合位實有義成。又像能遮餘色生故，謂像能礙餘像色生，於自所居障餘生故。又無分別識所緣故，謂五識身所緣境界實有極成，然像既通眼識所得，故知實有。若法隨具如前相者，當知彼法實有極成，此像既然故知實有。然經主等立像無因，謂一處所無二並故。彼謂一處鏡色及像並見現前，二色不應同處並有，依異大故。又挾水上兩岸色形，同處一時俱現二像。居兩岸者互見分明，曾無一處並見二色，不應謂此二色俱生。又影與光未甞同處，然曾見鏡懸置影中，光像顯然現於鏡面，不應於此謂二並生。或言一處無二並者，鏡面月像謂之為二，近遠別見如觀井水，若有並生如何別見？故知諸像於理實無。今觀彼因不能遣像，由謂如是而可得故。且 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：且由理故中有非無。中有若無，應定非有從餘處歿餘處續生。未見世間相續轉法，處雖有間而可續生。既許有情從餘處歿生於餘處，則定應許中間連續中有非無，譬如世間穀等相續。現見穀等餘處續生，必於中間處無間斷。故有情類相續亦然，剎那續生處必無間，是故中有實有義成。豈不世間亦見有色，處雖間斷而得續生，如鏡等中從質生像。死生二有理亦應然。我許質依中間有物，連續無斷諸像方生，故於其中亦無間斷。謂月面等大種，恒時法爾能生，清妙大種無間遍至，現對所依在所皆生似本像色。依若清徹像顯易知，依若麁穢像隱難了，雖二中間亦有像色，由清妙故在依方顯，如日光等雖復遍生，在壁等依方現可見。如何知像連質而生？中間有隔像不生故。謂若月等中無連續，於水等中能生像者，中間有隔像亦應生。如彼所宗執無中有餘處蘊滅餘處蘊生，又像形容屈申俯仰及往來等隨本質故，由斯證像連質而生，不可引為遮中有喻。然經主等一類諸師，許像不成故非譬者，彼說非理。像非不成，對別現生如是像故，猶如此像本質所依。謂鏡等中鏡等現質為依緣故，有隨所依本質像起分明可得，像所緣質實有極成。此像為緣，於別鏡等亦有隨質，所依像起分明可得，故知前像緣起像故實有義成，由是應知諸像實有。此若無者，餘像何緣？若言前像所緣本質為此緣者，理亦不然，前質不對後所依故，後像不隨前質起故。謂後所依，唯對前像不對前質，如何可說前質為緣現於後像？曾未見有背鏡等質於鏡等中為緣現像，由斯後像不隨前質，但隨前像其理極成。復如何知像體實有？由像不越實有相故。謂若不越眼等識境，皆是實有後當成立，像既可見故知實有。又像有時而可得故。此若無者，應一切時定不可得、或常可得。若謂有時可不可得，由所待緣合不合者，是則應知餘有為法於緣合位實有義成。又像能遮餘色生故，謂像能礙餘像色生，於自所居障餘生故。又無分別識所緣故，謂五識身所緣境界實有極成，然像既通眼識所得，故知實有。若法隨具如前相者，當知彼法實有極成，此像既然故知實有。然經主等立像無因，謂一處所無二並故。彼謂一處鏡色及像並見現前，二色不應同處並有，依異大故。又挾水上兩岸色形，同處一時俱現二像。居兩岸者互見分明，曾無一處並見二色，不應謂此二色俱生。又影與光未甞同處，然曾見鏡懸置影中，光像顯然現於鏡面，不應於此謂二並生。或言一處無二並者，鏡面月像謂之為二，近遠別見如觀井水，若有並生如何別見？故知諸像於理實無。今觀彼因不能遣像，由謂如是而可得故。且

彼所說一處鏡像並見現前，二色不應同處並有，依異大故。此非定因，同處壁光俱可取故。雖壁光色異大為依，而於一時同處可取，不可亦撥在壁光無，由此例知鏡像俱有，故彼所說非遣像因。若謂光依日輪大種故無過者，理亦不然，煖觸如光近可取故。又日光色應無依因，許離所依能依轉故。如是鏡像二色所依，大種雖殊而可同處，故彼所說依異大故，因證一處不同，成不定失。又鏡像色俱有對故必不同處，如何乃說一處鏡像並見現前？若言處異不可得者，如壁光色處雖不同而可同取，謂彼像色極清妙故，不能掩蔽所餘諸色。由鏡與像最極相隣，起增上慢謂同處取，如雲母等與所隔色若極相隣便謂同處，又如光壁雖處有殊以極相隣謂為同處。言於一水兩岸形色現像同時各別見者，此亦非是證像無因，緣合差別如是見故。謂一水上非一像生，清妙處隣不相掩蔽，見緣合者則能見之，若闕見緣則不能見。若都無像所見是何？應同餘處都無見理，如於一處籌畫為文，向光背光有見不見。豈不同見則無有體，言影與光未常同處。然曾見鏡懸置影中，光像顯然現於鏡者。此亦非理，非所許故。謂懸二鏡置影光中，所現二像非實光影，如色彼觸不可得故。若爾，明了所見是何？謂隨壁等光影二質，於二鏡面有不相違光影像起，非光影色，如有情像體非有情，故光影像體非光影，雖同處現而不相違。又彼所宗影非實物，既無實體何所相違？非無體中可有違害。故約彼執違義亦無，則所說因俱非所許。又言鏡像近遠別見，故知諸像理實無者，亦非證因，二像生故。所以者何？空界月像同依鏡等而發生故。謂空界色與彼月輪，次第安布近遠差別，是見依像處差別因。空界是有色處所攝，辯本事品已略成立，故與月輪於鏡等上各能生像。由所生像與質相同，故見與依處似差別。或由如是見緣和合，非遠近中令見遠近，如觀綵畫錦繡等文，無高下中見有高下。由月遠故，見像亦然，如滿月輪見像無缺。由如是理破彼諸因，故彼諸因不能遣像。大德喜慧亦以多同證像非有同經主者。如經主破有不同者，《順正理》中已廣別破，今更略述。彼作是言：鏡等諸像皆非實色，一分、遍生俱非理故。謂藉月輪為因引發，依水一分或復遍依生像實色，二皆非理。依水一分理且不然，無定因故、遍隨轉故。遍亦不然，分限見故。又量無差，見動作故。謂一天授背趣鏡時，像現量無差，見往來用別。於一實色，無容有此。若爾，於彼所見是何？本質為緣生眼識故，如緣眼色眼識得生。如是緣於眼及鏡等，對鏡等質眼識得生，實見本質謂見別像。今謂彼因亦不遣像。且彼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼所說一處鏡像並見現前，二色不應同處並有，依異大故。此非定因，同處壁光俱可取故。雖壁光色異大為依，而於一時同處可取，不可亦撥在壁光無，由此例知鏡像俱有，故彼所說非遣像因。若謂光依日輪大種故無過者，理亦不然，煖觸如光近可取故。又日光色應無依因，許離所依能依轉故。如是鏡像二色所依，大種雖殊而可同處，故彼所說依異大故，因證一處不同，成不定失。又鏡像色俱有對故必不同處，如何乃說一處鏡像並見現前？若言處異不可得者，如壁光色處雖不同而可同取，謂彼像色極清妙故，不能掩蔽所餘諸色。由鏡與像最極相隣，起增上慢謂同處取，如雲母等與所隔色若極相隣便謂同處，又如光壁雖處有殊以極相隣謂為同處。言於一水兩岸形色現像同時各別見者，此亦非是證像無因，緣合差別如是見故。謂一水上非一像生，清妙處隣不相掩蔽，見緣合者則能見之，若闕見緣則不能見。若都無像所見是何？應同餘處都無見理，如於一處籌畫為文，向光背光有見不見。豈不同見則無有體，言影與光未常同處。然曾見鏡懸置影中，光像顯然現於鏡者。此亦非理，非所許故。謂懸二鏡置影光中，所現二像非實光影，如色彼觸不可得故。若爾，明了所見是何？謂隨壁等光影二質，於二鏡面有不相違光影像起，非光影色，如有情像體非有情，故光影像體非光影，雖同處現而不相違。又彼所宗影非實物，既無實體何所相違？非無體中可有違害。故約彼執違義亦無，則所說因俱非所許。又言鏡像近遠別見，故知諸像理實無者，亦非證因，二像生故。所以者何？空界月像同依鏡等而發生故。謂空界色與彼月輪，次第安布近遠差別，是見依像處差別因。空界是有色處所攝，辯本事品已略成立，故與月輪於鏡等上各能生像。由所生像與質相同，故見與依處似差別。或由如是見緣和合，非遠近中令見遠近，如觀綵畫錦繡等文，無高下中見有高下。由月遠故，見像亦然，如滿月輪見像無缺。由如是理破彼諸因，故彼諸因不能遣像。大德喜慧亦以多同證像非有同經主者。如經主破有不同者，《順正理》中已廣別破，今更略述。彼作是言：鏡等諸像皆非實色，一分、遍生俱非理故。謂藉月輪為因引發，依水一分或復遍依生像實色，二皆非理。依水一分理且不然，無定因故、遍隨轉故。遍亦不然，分限見故。又量無差，見動作故。謂一天授背趣鏡時，像現量無差，見往來用別。於一實色，無容有此。若爾，於彼所見是何？本質為緣生眼識故，如緣眼色眼識得生。如是緣於眼及鏡等，對鏡等質眼識得生，實見本質謂見別像。今謂彼因亦不遣像。且彼

所說：一分、遍生俱非理故，非實色者。理不應然，餘亦同故。謂許緣於眼及鏡等，對鏡等質眼識生者，如是二種徵責亦同，一分與遍俱非理故。謂還見本質藉鏡等為緣，一分或遍二皆非理。且非鏡等一分為緣，無定因故。歷餘方所皆能現前，為見緣故。亦非鏡等遍能為緣，所見分明有分限故。然我不許月等為因、水等一分為依生像，但質與依無隔相對，依中法爾有質像生，何容像生但依一分。如何知像遍所依生？現見多人別長渠側各見月像，對自面故。若爾，何故一不見多？如是見緣不和合故，雖一切處有月像生，而但現前見緣和合，故於一分可見非餘，傍闕明緣闇所隔故。有餘師釋：像色輕微正近可觀，橫遠難見，或復漸次一亦見多，故於此中不應為難。然見月像有分限者，以彼本質有分限故，現像必隨所依本質。或無分限本質為緣，於水上生無分限像，猶如於水現空相青。是故本質有分限故，雖一切處有月像生，而見分限亦無有過。或復如說鏡等為緣還見現前本質相者，雖復一分或遍為緣，皆不應理。然見本質，決定應許鏡等為緣。生像亦然，何勞徵難。又彼所說其量無差見動作故像非實者，理亦不然，如前說故。謂雖別有實像色生，而像必隨所依本質，故量雖等而隨所應。於所依上如其本質，有顯、形、動三種像生，像隨所依及本質故，雖無動作而似往來，及餘運動三用可得。如是動相，或由本質餘方運轉無間生故，或由所依隨持者等有動搖故，或由觀者自有動搖謂像轉故。如是諸像不越所依，分量處所隨本質等，見有往來及餘動相。又彼所說本質為緣生於眼識還見本質，理定不然，於鏡等中無本質故，非餘處法餘處可取，世極成故。又所取像形量顯色異本質故。若謂藉緣力所改轉雖即是彼而現有異，此亦不然，互相違故、理不成故。謂若即彼不應現異，既現有異不應即彼。即彼現異更互相違，又現有異而言即彼，理不成立太過失故。謂老等位亦應可執，即是先時羯邏藍等，由緣力轉故現有異等爾劬勞，何不即信藉眾緣力有別像生，而計藉緣還見本質？經主於此亦作是言：然諸因緣和合勢力，雖無有像令如是見，以諸法性功能差別難思議者。彼何不謂質鏡等緣和合勢力別能生像故如是見，以說法性功能差別難思議故。又和合名非名實法，如何可執有勢力耶？又執多緣合成一力，如何說諸法有差別功能？是故應如功能差別眼及色等為緣，別引功能差別眼識令生。如是亦由功能差別質及鏡等為緣，別引功能差別像色令生。由此證成諸像實有，非像無故，為喻不成。但由非等壞隨質故，謂見諸像壞隨本質，生有亦隨死有滅者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所說：一分、遍生俱非理故，非實色者。理不應然，餘亦同故。謂許緣於眼及鏡等，對鏡等質眼識生者，如是二種徵責亦同，一分與遍俱非理故。謂還見本質藉鏡等為緣，一分或遍二皆非理。且非鏡等一分為緣，無定因故。歷餘方所皆能現前，為見緣故。亦非鏡等遍能為緣，所見分明有分限故。然我不許月等為因、水等一分為依生像，但質與依無隔相對，依中法爾有質像生，何容像生但依一分。如何知像遍所依生？現見多人別長渠側各見月像，對自面故。若爾，何故一不見多？如是見緣不和合故，雖一切處有月像生，而但現前見緣和合，故於一分可見非餘，傍闕明緣闇所隔故。有餘師釋：像色輕微正近可觀，橫遠難見，或復漸次一亦見多，故於此中不應為難。然見月像有分限者，以彼本質有分限故，現像必隨所依本質。或無分限本質為緣，於水上生無分限像，猶如於水現空相青。是故本質有分限故，雖一切處有月像生，而見分限亦無有過。或復如說鏡等為緣還見現前本質相者，雖復一分或遍為緣，皆不應理。然見本質，決定應許鏡等為緣。生像亦然，何勞徵難。又彼所說其量無差見動作故像非實者，理亦不然，如前說故。謂雖別有實像色生，而像必隨所依本質，故量雖等而隨所應。於所依上如其本質，有顯、形、動三種像生，像隨所依及本質故，雖無動作而似往來，及餘運動三用可得。如是動相，或由本質餘方運轉無間生故，或由所依隨持者等有動搖故，或由觀者自有動搖謂像轉故。如是諸像不越所依，分量處所隨本質等，見有往來及餘動相。又彼所說本質為緣生於眼識還見本質，理定不然，於鏡等中無本質故，非餘處法餘處可取，世極成故。又所取像形量顯色異本質故。若謂藉緣力所改轉雖即是彼而現有異，此亦不然，互相違故、理不成故。謂若即彼不應現異，既現有異不應即彼。即彼現異更互相違，又現有異而言即彼，理不成立太過失故。謂老等位亦應可執，即是先時羯邏藍等，由緣力轉故現有異等爾劬勞，何不即信藉眾緣力有別像生，而計藉緣還見本質？經主於此亦作是言：然諸因緣和合勢力，雖無有像令如是見，以諸法性功能差別難思議者。彼何不謂質鏡等緣和合勢力別能生像故如是見，以說法性功能差別難思議故。又和合名非名實法，如何可執有勢力耶？又執多緣合成一力，如何說諸法有差別功能？是故應如功能差別眼及色等為緣，別引功能差別眼識令生。如是亦由功能差別質及鏡等為緣，別引功能差別像色令生。由此證成諸像實有，非像無故，為喻不成。但由非等壞隨質故，謂見諸像壞隨本質，生有亦隨死有滅者，

有情相質便有斷過。又諸像生似本質故，謂月等像定似本質，從牛等死有應唯牛等生。既不許然，故喻非等。又從一質生多像故，謂隨質依生諸像位，可從一質隨對鏡等眾多所依遍生多像，非從一蘊相續死有多蘊相續生有俱生，故像於斯非為等喻。又質與像非相續故，謂質與像非一相續，像與本質俱時有故。諸相續者必不俱生，像質俱生故非相續。有情相續前後無間，於此處死餘處續生，但應引穀為同法喻，像非等故為喻不成。又所現像由二生故，謂二緣故諸像得生，一者本質、二者鏡等。世間現見生有不爾。所以者何？生有如像、死有如質，更有何法如像所依？故所引喻與法非等。若精血等如像所依，理亦不然，非有情故。又於空等欻爾化生，於中執何如像依處？若謂唯識相續流轉，連續死生其義已立，執色相續復何所成？此不應理。諸有於色未得離貪，離色唯心相續流轉，理不成故。若心離色可相續流，則應受生定不取色，故心相續必與色俱方能流轉往受生處。又契經說：唯縛而生：唯縛而死。唯由被縛，從此世間往於他世。聖說一切未離色貪，無不皆被色縛所縛，故無唯識相續流轉。亦不可計前本有色即能相續往後生處，現見死處身喪滅故。由此應知別有色往，是故中有定有理成。眼耳意識取非至境，故住於此遠取月輪，遙念他邑說遠行等，非心離色能趣餘方。如是已明像連質起、死生處隔同喻不成。由此亦遮響聲為喻，以聲與彼谷等中間有物相續傳生響故。謂本發聲所依大種，傳生妙大種遍至谷等中。所在擊生似本聲響，中間雖有聲響相續，或散微故而不可聞。若於中間觸崖谷等，即便聚積亦可得聞。云何知然？異時聞故。豈非不許諸聲相續轉入耳聞，如何言聲展轉相續遇緣發響？此責不然，我不遮故。謂聲相續轉非我所遮，唯轉入耳聞非我所許。諸有大種發聲緣處，展轉相擊皆有聲生，在可聞緣聲方可取。於中先取本質處聲，於後乃聞異處生響，無同外道至根聞過。若唯能取逼耳生聲，應不遙聞異方聲響，及應不了遠近聲別。如無色歿欲色色生中無連續，如是亦應死生二有中無連續。此責非理，從無色歿生有色時有連續故。謂無色歿生欲色時，即由是處大種和合，從順後受業有異熟色生，故彼色生非無連續。或總相續無間斷故，謂無色蘊無間無斷為緣引發欲色蘊故。有餘復言：猶如尺蠖前安前足後足後移，如是死生方所雖隔，先取後捨得至餘方，中有何用？如是便有非二有情二趣二心俱行過失。又尺蠖身中無間絕，死生間絕，如何為喻？有餘復言：死生二有雖隔而至，如意勢通。此亦不然，非所許故。異此餘類此歿彼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有情相質便有斷過。又諸像生似本質故，謂月等像定似本質，從牛等死有應唯牛等生。既不許然，故喻非等。又從一質生多像故，謂隨質依生諸像位，可從一質隨對鏡等眾多所依遍生多像，非從一蘊相續死有多蘊相續生有俱生，故像於斯非為等喻。又質與像非相續故，謂質與像非一相續，像與本質俱時有故。諸相續者必不俱生，像質俱生故非相續。有情相續前後無間，於此處死餘處續生，但應引穀為同法喻，像非等故為喻不成。又所現像由二生故，謂二緣故諸像得生，一者本質、二者鏡等。世間現見生有不爾。所以者何？生有如像、死有如質，更有何法如像所依？故所引喻與法非等。若精血等如像所依，理亦不然，非有情故。又於空等欻爾化生，於中執何如像依處？若謂唯識相續流轉，連續死生其義已立，執色相續復何所成？此不應理。諸有於色未得離貪，離色唯心相續流轉，理不成故。若心離色可相續流，則應受生定不取色，故心相續必與色俱方能流轉往受生處。又契經說：唯縛而生：唯縛而死。唯由被縛，從此世間往於他世。聖說一切未離色貪，無不皆被色縛所縛，故無唯識相續流轉。亦不可計前本有色即能相續往後生處，現見死處身喪滅故。由此應知別有色往，是故中有定有理成。眼耳意識取非至境，故住於此遠取月輪，遙念他邑說遠行等，非心離色能趣餘方。如是已明像連質起、死生處隔同喻不成。由此亦遮響聲為喻，以聲與彼谷等中間有物相續傳生響故。謂本發聲所依大種，傳生妙大種遍至谷等中。所在擊生似本聲響，中間雖有聲響相續，或散微故而不可聞。若於中間觸崖谷等，即便聚積亦可得聞。云何知然？異時聞故。豈非不許諸聲相續轉入耳聞，如何言聲展轉相續遇緣發響？此責不然，我不遮故。謂聲相續轉非我所遮，唯轉入耳聞非我所許。諸有大種發聲緣處，展轉相擊皆有聲生，在可聞緣聲方可取。於中先取本質處聲，於後乃聞異處生響，無同外道至根聞過。若唯能取逼耳生聲，應不遙聞異方聲響，及應不了遠近聲別。如無色歿欲色色生中無連續，如是亦應死生二有中無連續。此責非理，從無色歿生有色時有連續故。謂無色歿生欲色時，即由是處大種和合，從順後受業有異熟色生，故彼色生非無連續。或總相續無間斷故，謂無色蘊無間無斷為緣引發欲色蘊故。有餘復言：猶如尺蠖前安前足後足後移，如是死生方所雖隔，先取後捨得至餘方，中有何用？如是便有非二有情二趣二心俱行過失。又尺蠖身中無間絕，死生間絕，如何為喻？有餘復言：死生二有雖隔而至，如意勢通。此亦不然，非所許故。異此餘類此歿彼

生，中間隔絕應成通慧。若爾，此應是行差別。實爾，細故難可了知，謂一剎那不應為難。又有別理中有非無，現見剎那無間生者，決定方所無間生故。若謂如從無色界歿生有色界色初起時，昔色與今方所無間，剎那有間而得續生。亦應下界死生有色，剎那無間處有間生。此亦不然，不了宗故。謂於昔者從欲色歿生無色時色身滅處，今從彼歿生欲色時，即前色身滅處無間引今色起，非我所宗。是故此中剎那處所俱非隣近，不應為喻。又若剎那隣近生者處所定爾，非猶豫故。又中有身，淨天眼者現前可得，故如是說：諸中有身極淨天眼之所能見。又彼尊者阿奴律陀亦言：具壽！我觀佛化其量最多，非諸中有。是故中有決定非無。又聖教說有中有故，謂契經言：有有七種，即五趣有、業有、中有。又經說有健達縛故，如契經言：入母胎者要由三事俱現在前，一者母身是時調適、二者父母交愛和合、三健達縛正現在前。除中有身，有何別物名健達縛正現在前？又經說有五不還故，謂世尊說：有五不還，一者中般、二者生般、三無行般、四有行般、五者上流般。中有若無，何名中般？若謂欲色二界中間得般涅槃名中般者，不生二界、中有復無，何有有情於中趣般？若謂於彼有天名中，理必不然，無聖言故。謂於餘部亦無契經說有中天，唯憑自執。又契經說有七善士趣故，謂於前五中般分三，由處及時遠近中故，譬如札火小星迸時纔起近即滅，初善士亦爾。譬如鐵火小星迸時起至中乃滅，二善士亦爾。譬如鐵火大星迸時遠未墮而滅，三善士亦爾。若無中有，此依何立？非彼所執別有中天，有此處時三品差別。乘茲立破如《順正理》，是故中有實有極成，若撥言無是邪見攝。已廣成立中有非無，今復應思，當往何趣？所起中有形狀如何？與所趣生為同為異？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生，中間隔絕應成通慧。若爾，此應是行差別。實爾，細故難可了知，謂一剎那不應為難。又有別理中有非無，現見剎那無間生者，決定方所無間生故。若謂如從無色界歿生有色界色初起時，昔色與今方所無間，剎那有間而得續生。亦應下界死生有色，剎那無間處有間生。此亦不然，不了宗故。謂於昔者從欲色歿生無色時色身滅處，今從彼歿生欲色時，即前色身滅處無間引今色起，非我所宗。是故此中剎那處所俱非隣近，不應為喻。又若剎那隣近生者處所定爾，非猶豫故。又中有身，淨天眼者現前可得，故如是說：諸中有身極淨天眼之所能見。又彼尊者阿奴律陀亦言：具壽！我觀佛化其量最多，非諸中有。是故中有決定非無。又聖教說有中有故，謂契經言：有有七種，即五趣有、業有、中有。又經說有健達縛故，如契經言：入母胎者要由三事俱現在前，一者母身是時調適、二者父母交愛和合、三健達縛正現在前。除中有身，有何別物名健達縛正現在前？又經說有五不還故，謂世尊說：有五不還，一者中般、二者生般、三無行般、四有行般、五者上流般。中有若無，何名中般？若謂欲色二界中間得般涅槃名中般者，不生二界、中有復無，何有有情於中趣般？若謂於彼有天名中，理必不然，無聖言故。謂於餘部亦無契經說有中天，唯憑自執。又契經說有七善士趣故，謂於前五中般分三，由處及時遠近中故，譬如札火小星迸時纔起近即滅，初善士亦爾。譬如鐵火小星迸時起至中乃滅，二善士亦爾。譬如鐵火大星迸時遠未墮而滅，三善士亦爾。若無中有，此依何立？非彼所執別有中天，有此處時三品差別。乘茲立破如《順正理》，是故中有實有極成，若撥言無是邪見攝。已廣成立中有非無，今復應思，當往何趣？所起中有形狀如何？與所趣生為同為異？頌曰：

此一業引故， 如當本有形， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此一業引故， 如當本有形，

本有謂死前， 居生剎那後。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本有謂死前， 居生剎那後。

論曰：業有二種，一牽引業、二圓滿業。中生二有牽引業同、圓滿業異。引業同故，此中有形與當本有其狀相似，如印所印文像無別。欲中有量雖如小兒年五六歲，而根明利。有餘師說：欲界中有皆如本有盛年時量。有言：菩薩中有可然，非餘有情中有可爾。菩薩中有如盛年時，形量周圓具諸相好，故住中有將入胎時，照百俱胝四大洲等。有說：中有皆生門入，非破母腹而得入胎。理實中有隨欲入胎，非要生門，無障礙故。色界中有其量周圓，其身微妙如彼本有。又彼中有與衣俱生，慚愧增故。欲界中有多分無衣，無慚愧故；唯除菩薩及鮮白尼，本願力故。有餘師說：唯除此尼，施僧袈裟發勝願故，從茲世世有自然衣，恒不離身隨時改變，乃至最後般涅槃時，即以此衣纏屍焚葬，收其遺骨起窣堵波，亦有衣形周匝纏繞。菩薩所起一切善法，皆唯迴向無上菩提。我等所宗許二俱有。所似本有其體是何？在死有前、生有後蘊，總說有體通諸有漏。於中有情位分四種：一者中有，義如前說；二者生有，謂於諸趣結生剎那；三者本有，除生剎那，死前餘位；四者死有，謂最後念。若有於色未得離貪，此有無間中有定起，即於一生位別分四。豈不諸有中有最初，則本有名應目中有？非目中有以當無間，生等三有非彼果故。若位容有生當無間，中等諸位可名本有，望餘生諸位立本有名。非立此名望一生三位。又此無間定生彼有，此有望彼立本有名。又本有名目正所趣，餘三不爾，不得此名。已說形量，餘義當辯。頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：業有二種，一牽引業、二圓滿業。中生二有牽引業同、圓滿業異。引業同故，此中有形與當本有其狀相似，如印所印文像無別。欲中有量雖如小兒年五六歲，而根明利。有餘師說：欲界中有皆如本有盛年時量。有言：菩薩中有可然，非餘有情中有可爾。菩薩中有如盛年時，形量周圓具諸相好，故住中有將入胎時，照百俱胝四大洲等。有說：中有皆生門入，非破母腹而得入胎。理實中有隨欲入胎，非要生門，無障礙故。色界中有其量周圓，其身微妙如彼本有。又彼中有與衣俱生，慚愧增故。欲界中有多分無衣，無慚愧故；唯除菩薩及鮮白尼，本願力故。有餘師說：唯除此尼，施僧袈裟發勝願故，從茲世世有自然衣，恒不離身隨時改變，乃至最後般涅槃時，即以此衣纏屍焚葬，收其遺骨起窣堵波，亦有衣形周匝纏繞。菩薩所起一切善法，皆唯迴向無上菩提。我等所宗許二俱有。所似本有其體是何？在死有前、生有後蘊，總說有體通諸有漏。於中有情位分四種：一者中有，義如前說；二者生有，謂於諸趣結生剎那；三者本有，除生剎那，死前餘位；四者死有，謂最後念。若有於色未得離貪，此有無間中有定起，即於一生位別分四。豈不諸有中有最初，則本有名應目中有？非目中有以當無間，生等三有非彼果故。若位容有生當無間，中等諸位可名本有，望餘生諸位立本有名。非立此名望一生三位。又此無間定生彼有，此有望彼立本有名。又本有名目正所趣，餘三不爾，不得此名。已說形量，餘義當辯。頌曰：

同淨天眼見， 業通疾具根， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 同淨天眼見， 業通疾具根，

無對不可轉， 食香非久住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無對不可轉， 食香非久住。

倒心趣欲境， 濕化染香處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 倒心趣欲境， 濕化染香處，

天首上三橫， 地獄頭歸下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天首上三橫， 地獄頭歸下。

論曰：此中有身是何眼境？為同類眼淨天眼見，謂中有身唯同類眼及餘修得淨天眼見，非不同類不淨天眼之所能觀，極微細故。生得天眼尚不能觀，況餘能見？以說若有極淨天眼方能見彼中有身故。有說：地獄、傍生、餓鬼、人、天中有，如其次第，各除後後見自及前。為有能遮中有行不？上至諸佛亦不能遮，以諸通中業通疾故。中有成就最疾業通，故契經言：中有業力最為強盛，一切有情一切加行無能遮抑。凌虛自在是謂通義，通由業得名為業通，此通勢用速故名疾。中有具此最疾業通，諸通速行無能勝者，依此故說業力最強，隨地諸根中有皆具。雖言中有如本有形，而初異熟最勝妙故，又求有故無不具根。曾聞析破炎赤鐵團，見於其中有虫居止，故知中有無對義成。對謂對礙，此金剛等所不能遮，故名無對。此界趣處皆不可轉，謂定無有色中有沒、欲中有生，亦無翻此，此與生有一業引故，應知趣處不轉亦然。此中有身資段食不？且知欲界中有食香，隨福多福少香有好有惡，由斯故得健達縛名。諸字界中義非一故，此頞縛界雖正目行，而於其中亦有食義，以食香故名健達縛，而音短者如設建途及羯建途，略故無過。有說：中有身賴香持，以尋香行名健達縛。如是中有為住幾時？此中有身定非久住。生緣未合非久如何？大德釋言：常途非久，緣未合者容住多時，由彼命根非別業引。有餘師說：此但少時，以中有中恒求生故。若於父母俱定不移，雖住遠方業令速合。若於父母隨一可移，雖極清貞訶厭欲者，而於異境起染現行，諸起染定時令非時亦起。或寄相似餘類中生，謂驢等身似於馬等。非由所寄同分有殊便失中生，一業所引生緣雖別所引一故。設許轉受相似類生，由少類同亦無有過。又界趣處若不全移，雖少類殊亦無有失。以界趣處業定不移，餘外生緣轉亦無過。或業種類差別無邊，唯佛世尊方能究達。正結中有為以何心？以染污心，譬如生有。將結生有方便如何？住中有中為至生處，由心顛倒馳趣欲境，彼宿業力所起眼根，雖住遠方，能見生處父母交會而起倒心。若當為男，於母起愛、於父起恚，女則相違。由是因緣男女生已，於母於父如次偏朋。故《施設論》有如是說：時健達縛於二心中隨一現行，謂愛或恚。彼由起此二種倒心，便謂己身與所愛合。所憎不淨泄至胎時，謂是己有便生喜慰，當生憙位名入母胎，取最後時所遺精血二三滴許成羯剌藍。精血相依無間而住，中有蘊滅生有蘊生，生有色生正因中有。父母精血但作生緣，如種生芽依地糞等，非有情色無情為因。若男處胎，依母右脇向背蹲坐。若女處胎，依母左脇 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此中有身是何眼境？為同類眼淨天眼見，謂中有身唯同類眼及餘修得淨天眼見，非不同類不淨天眼之所能觀，極微細故。生得天眼尚不能觀，況餘能見？以說若有極淨天眼方能見彼中有身故。有說：地獄、傍生、餓鬼、人、天中有，如其次第，各除後後見自及前。為有能遮中有行不？上至諸佛亦不能遮，以諸通中業通疾故。中有成就最疾業通，故契經言：中有業力最為強盛，一切有情一切加行無能遮抑。凌虛自在是謂通義，通由業得名為業通，此通勢用速故名疾。中有具此最疾業通，諸通速行無能勝者，依此故說業力最強，隨地諸根中有皆具。雖言中有如本有形，而初異熟最勝妙故，又求有故無不具根。曾聞析破炎赤鐵團，見於其中有虫居止，故知中有無對義成。對謂對礙，此金剛等所不能遮，故名無對。此界趣處皆不可轉，謂定無有色中有沒、欲中有生，亦無翻此，此與生有一業引故，應知趣處不轉亦然。此中有身資段食不？且知欲界中有食香，隨福多福少香有好有惡，由斯故得健達縛名。諸字界中義非一故，此頞縛界雖正目行，而於其中亦有食義，以食香故名健達縛，而音短者如設建途及羯建途，略故無過。有說：中有身賴香持，以尋香行名健達縛。如是中有為住幾時？此中有身定非久住。生緣未合非久如何？大德釋言：常途非久，緣未合者容住多時，由彼命根非別業引。有餘師說：此但少時，以中有中恒求生故。若於父母俱定不移，雖住遠方業令速合。若於父母隨一可移，雖極清貞訶厭欲者，而於異境起染現行，諸起染定時令非時亦起。或寄相似餘類中生，謂驢等身似於馬等。非由所寄同分有殊便失中生，一業所引生緣雖別所引一故。設許轉受相似類生，由少類同亦無有過。又界趣處若不全移，雖少類殊亦無有失。以界趣處業定不移，餘外生緣轉亦無過。或業種類差別無邊，唯佛世尊方能究達。正結中有為以何心？以染污心，譬如生有。將結生有方便如何？住中有中為至生處，由心顛倒馳趣欲境，彼宿業力所起眼根，雖住遠方，能見生處父母交會而起倒心。若當為男，於母起愛、於父起恚，女則相違。由是因緣男女生已，於母於父如次偏朋。故《施設論》有如是說：時健達縛於二心中隨一現行，謂愛或恚。彼由起此二種倒心，便謂己身與所愛合。所憎不淨泄至胎時，謂是己有便生喜慰，當生憙位名入母胎，取最後時所遺精血二三滴許成羯剌藍。精血相依無間而住，中有蘊滅生有蘊生，生有色生正因中有。父母精血但作生緣，如種生芽依地糞等，非有情色無情為因。若男處胎，依母右脇向背蹲坐。若女處胎，依母左脇

向腹而住。女男慣習左右事故宿自分別，力使然故。無欲中有非女非男，以中有身不闕根故，入母胎後或作不男。此說欲界胎卵二生。濕化二生染於香處，若濕生者染香故生，謂遠嗅知生處香氣，便生愛染往彼受生，隨業所應香有淨穢。若化生者染處故生，謂遠觀知當所生處，便生愛染往彼受生，隨業所應處有淨穢。生地獄者亦由業力，或見身遇冷雨寒風、或見身遭熱風猛焰，冷侵熱逼酷毒難忍，希遇溫涼冀除所厄，見熱地獄熱焰熾然、寒地獄中寒風飄鼓，便生愛染馳躬投赴。有說：由見先造業時己身伴類，愛慕馳往。往何趣中？有何相赴生處？且天中有首正上昇，如人直身從坐而起。人等三趣中有橫行，如鳥飛空。往餘洲處地獄中有，頭下足上顛墜其中。故伽他說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 向腹而住。女男慣習左右事故宿自分別，力使然故。無欲中有非女非男，以中有身不闕根故，入母胎後或作不男。此說欲界胎卵二生。濕化二生染於香處，若濕生者染香故生，謂遠嗅知生處香氣，便生愛染往彼受生，隨業所應香有淨穢。若化生者染處故生，謂遠觀知當所生處，便生愛染往彼受生，隨業所應處有淨穢。生地獄者亦由業力，或見身遇冷雨寒風、或見身遭熱風猛焰，冷侵熱逼酷毒難忍，希遇溫涼冀除所厄，見熱地獄熱焰熾然、寒地獄中寒風飄鼓，便生愛染馳躬投赴。有說：由見先造業時己身伴類，愛慕馳往。往何趣中？有何相赴生處？且天中有首正上昇，如人直身從坐而起。人等三趣中有橫行，如鳥飛空。往餘洲處地獄中有，頭下足上顛墜其中。故伽他說：

「顛墜於地獄， 足上頭歸下， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「顛墜於地獄， 足上頭歸下，

由毀謗諸仙， 樂寂修苦行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由毀謗諸仙， 樂寂修苦行。」

無色界中無往來故、無彼業故，必無中有。若命終處即受生者，由有業故亦有中有。然此中有有決定相，謂無未離欲色界貪，生有不從中有後起，亦無中有與所趣生非一業引，亦無中有能入無心可為身證俱分解脫及起世俗不同分心。住中有中無轉根義，亦無能斷見所斷惑，及無斷欲界修所斷隨眠。所餘決擇如《順正理》。一切中有皆起倒心入母胎不？不爾。云何？契經中說入胎有四。其四者何？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無色界中無往來故、無彼業故，必無中有。若命終處即受生者，由有業故亦有中有。然此中有有決定相，謂無未離欲色界貪，生有不從中有後起，亦無中有與所趣生非一業引，亦無中有能入無心可為身證俱分解脫及起世俗不同分心。住中有中無轉根義，亦無能斷見所斷惑，及無斷欲界修所斷隨眠。所餘決擇如《順正理》。一切中有皆起倒心入母胎不？不爾。云何？契經中說入胎有四。其四者何？頌曰：

一於入正知， 二三兼住出， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一於入正知， 二三兼住出，

四於一切位， 及卵恒無知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四於一切位， 及卵恒無知。

前三種入胎， 謂輪王二佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前三種入胎， 謂輪王二佛，

業智俱勝故， 如次四餘生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 業智俱勝故， 如次四餘生。

論曰：有諸有情多修福慧，故死生位念力所持，心想分明正知無亂，於中或有正知入胎、或有正知住胎兼入、或正知出兼知入住。兼言為顯後必帶前。有諸有情福慧俱少，入住出位皆不正知，前不正知後位必爾。如是所說四種入胎，具攝一切入胎皆盡。順結頌法如是次第，然契經中次第不爾。如是四種且說胎生，有愚不愚分位差別。諸卵生者，入胎等位皆恒無知。如何卵生？從卵而出。言入胎等，此據當來，立名無失，如世間說造釧織衣。或說卵生曾入胎等，依今說昔，亦無有過。何緣入胎不正知者，於住出位必不正知？劣悟勝迷理無容故。謂將入位支體諸根具足無損，強勝明利尚不正知，況住出時支根損缺，羸劣闇昧而能正知？理無容故。住正知者，由入胎時勝正知因一力引故。出正知者，由入住時勝正知因二力引故。又前三種入胎不同，謂轉輪王、獨覺、大覺。如其次第，初入胎者謂轉輪王，入位正知，非住非出。二入胎者謂獨勝覺，入住正知，非於出位。三入胎者謂無上覺，入住出位皆能正知。此初三人以當名顯，復有差別如次應知，業、智及俱三種勝故。第一業勝，宿世曾修廣大福故。第二智勝，久習多聞勝思擇故。第三俱勝，曠劫修行勝福慧故。除前三種，餘胎卵生福智俱劣，合成第四。有說：此四皆辯菩薩，謂最後有即是第三，覩史多天前生第二遇迦葉波佛，次前生為初，自此已前皆是第四。或復初二三無數劫，如其次第前三入胎，自此已前皆是第四。豈不續有定是染心，何容正知入母胎藏？正知正念說根律儀。夫根律儀決定是善，無斯過失。一切正知皆善性攝，非所許故。異此應無正知妄語。或入胎位據相續說，非唯正結生有剎那。於此位中善多染少，從多分故說為正知。或令於彼發起恭敬，於不迷亂立正知名。謂如實知，此是我父、此是我母，故名正知。云何第三後有菩薩，於戒果等皆明了知，而入胎時有如是事？無始慣習率爾起心，斯有何過。或唯發起親愛染心，無非法愛。所餘問答如《順正理》。此中應說，誰往入胎？何故問誰？以無我故。謂若無我，為復說誰？從此世間乘中有蘊，往趣他世入住出胎，是故應有內用士夫，從此世間往入胎等。為遮彼故，頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：有諸有情多修福慧，故死生位念力所持，心想分明正知無亂，於中或有正知入胎、或有正知住胎兼入、或正知出兼知入住。兼言為顯後必帶前。有諸有情福慧俱少，入住出位皆不正知，前不正知後位必爾。如是所說四種入胎，具攝一切入胎皆盡。順結頌法如是次第，然契經中次第不爾。如是四種且說胎生，有愚不愚分位差別。諸卵生者，入胎等位皆恒無知。如何卵生？從卵而出。言入胎等，此據當來，立名無失，如世間說造釧織衣。或說卵生曾入胎等，依今說昔，亦無有過。何緣入胎不正知者，於住出位必不正知？劣悟勝迷理無容故。謂將入位支體諸根具足無損，強勝明利尚不正知，況住出時支根損缺，羸劣闇昧而能正知？理無容故。住正知者，由入胎時勝正知因一力引故。出正知者，由入住時勝正知因二力引故。又前三種入胎不同，謂轉輪王、獨覺、大覺。如其次第，初入胎者謂轉輪王，入位正知，非住非出。二入胎者謂獨勝覺，入住正知，非於出位。三入胎者謂無上覺，入住出位皆能正知。此初三人以當名顯，復有差別如次應知，業、智及俱三種勝故。第一業勝，宿世曾修廣大福故。第二智勝，久習多聞勝思擇故。第三俱勝，曠劫修行勝福慧故。除前三種，餘胎卵生福智俱劣，合成第四。有說：此四皆辯菩薩，謂最後有即是第三，覩史多天前生第二遇迦葉波佛，次前生為初，自此已前皆是第四。或復初二三無數劫，如其次第前三入胎，自此已前皆是第四。豈不續有定是染心，何容正知入母胎藏？正知正念說根律儀。夫根律儀決定是善，無斯過失。一切正知皆善性攝，非所許故。異此應無正知妄語。或入胎位據相續說，非唯正結生有剎那。於此位中善多染少，從多分故說為正知。或令於彼發起恭敬，於不迷亂立正知名。謂如實知，此是我父、此是我母，故名正知。云何第三後有菩薩，於戒果等皆明了知，而入胎時有如是事？無始慣習率爾起心，斯有何過。或唯發起親愛染心，無非法愛。所餘問答如《順正理》。此中應說，誰往入胎？何故問誰？以無我故。謂若無我，為復說誰？從此世間乘中有蘊，往趣他世入住出胎，是故應有內用士夫，從此世間往入胎等。為遮彼故，頌曰：

無我唯諸蘊， 煩惱業所為， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無我唯諸蘊， 煩惱業所為，

由中有相續， 入胎如燈焰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由中有相續， 入胎如燈焰。

如引次第增， 相續由惑業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如引次第增， 相續由惑業，

更趣於餘世， 故有輪無初。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 更趣於餘世， 故有輪無初。

論曰：無有實我能往入胎。所以者何？如色眼等自性作業不可得故。世尊亦遮，所執實我是作受者能往後世。故世尊言：有業有異熟，作者不可得。謂能捨此蘊及能續餘蘊，乃至廣說破四我執，如《順正理》。若爾，外道於何所緣而起我執？雖離諸蘊無別我性為執所緣，然唯諸蘊為境起執。如契經說：諸有執我等隨觀見，一切唯於五取蘊起。雖無如彼外道所說真實我性，而有聖教隨順世間所說假我。既無實我，依何假說？雖無實我，而於諸蘊隨順世間假說為我。何緣知說我唯託蘊非餘？以染及淨法唯依蘊成故，謂我實無。且雜染法但依諸蘊剎那相續，由煩惱業勢力所為，中有相續得入母胎。譬如燈焰，剎那相續轉至餘方，諸蘊亦爾。且於欲界若未離貪，內外處為緣起非理作意，貪等煩惱從此而生，劣中勝思及識俱起，起已能牽當非愛果，亦為無間識等生緣。無間識等觀同異類前俱生緣而得起時，或善或染或無記性，起已復能引自當果，及為無間識等生緣。如是為緣，後後次第能牽二果，隨應當知。此蘊相續領納先世惑業所引壽量等法，彼異熟勢至窮盡時，死識與依俱至滅位，能為中有識等生緣。中有諸蘊由先惑業，如幻相續往所生處，至母腹內中有滅時，復能為緣生生有蘊。譬如燈焰雖剎那滅，而能前後因果無間展轉相續得至餘方。故雖無我，蘊剎那滅而能往趣後世義成。即此諸蘊，如先惑業勢力所引次第漸增，於一期中展轉相續，復由惑業往趣餘世。現見因異果必有殊，故諸引業果量非等，壽果長短由業不同。隨業增微所引壽命，與身根等展轉相依，於羯邏藍、頞部曇等後後諸位漸漸轉增。何等名為羯邏藍等？謂蘊相續轉變不同，如是漸增至根熟位。觀內外處作意等緣和合發生貪等煩惱，造作增長種種諸業，由此惑業復有如前中有相續轉趣餘世。應知如是有輪無初，謂惑為因能造諸業，業為因故而能引生，生復為因起於惑業，從此惑業更復有生，故知有輪旋環無始。若執有始，始應無因。始既無因，餘應自起，無異因故。現見相違，由此定無無因起法。無一常法少能為因，破自在中已廣遮遣，是故生死決定無初。猶如穀等展轉相續然有後邊，由因盡故。如種等盡，芽等不生，生死既無究竟清淨。故染及淨唯依蘊成，執有實我便為無用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：無有實我能往入胎。所以者何？如色眼等自性作業不可得故。世尊亦遮，所執實我是作受者能往後世。故世尊言：有業有異熟，作者不可得。謂能捨此蘊及能續餘蘊，乃至廣說破四我執，如《順正理》。若爾，外道於何所緣而起我執？雖離諸蘊無別我性為執所緣，然唯諸蘊為境起執。如契經說：諸有執我等隨觀見，一切唯於五取蘊起。雖無如彼外道所說真實我性，而有聖教隨順世間所說假我。既無實我，依何假說？雖無實我，而於諸蘊隨順世間假說為我。何緣知說我唯託蘊非餘？以染及淨法唯依蘊成故，謂我實無。且雜染法但依諸蘊剎那相續，由煩惱業勢力所為，中有相續得入母胎。譬如燈焰，剎那相續轉至餘方，諸蘊亦爾。且於欲界若未離貪，內外處為緣起非理作意，貪等煩惱從此而生，劣中勝思及識俱起，起已能牽當非愛果，亦為無間識等生緣。無間識等觀同異類前俱生緣而得起時，或善或染或無記性，起已復能引自當果，及為無間識等生緣。如是為緣，後後次第能牽二果，隨應當知。此蘊相續領納先世惑業所引壽量等法，彼異熟勢至窮盡時，死識與依俱至滅位，能為中有識等生緣。中有諸蘊由先惑業，如幻相續往所生處，至母腹內中有滅時，復能為緣生生有蘊。譬如燈焰雖剎那滅，而能前後因果無間展轉相續得至餘方。故雖無我，蘊剎那滅而能往趣後世義成。即此諸蘊，如先惑業勢力所引次第漸增，於一期中展轉相續，復由惑業往趣餘世。現見因異果必有殊，故諸引業果量非等，壽果長短由業不同。隨業增微所引壽命，與身根等展轉相依，於羯邏藍、頞部曇等後後諸位漸漸轉增。何等名為羯邏藍等？謂蘊相續轉變不同，如是漸增至根熟位。觀內外處作意等緣和合發生貪等煩惱，造作增長種種諸業，由此惑業復有如前中有相續轉趣餘世。應知如是有輪無初，謂惑為因能造諸業，業為因故而能引生，生復為因起於惑業，從此惑業更復有生，故知有輪旋環無始。若執有始，始應無因。始既無因，餘應自起，無異因故。現見相違，由此定無無因起法。無一常法少能為因，破自在中已廣遮遣，是故生死決定無初。猶如穀等展轉相續然有後邊，由因盡故。如種等盡，芽等不生，生死既無究竟清淨。故染及淨唯依蘊成，執有實我便為無用。