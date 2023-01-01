阿毘達磨藏顯宗論卷第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘達磨藏顯宗論卷第五

尊者眾賢造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者眾賢造

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

辯差別品第三之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辯差別品第三之一

如是因界已列諸根，今於此中應更思擇，世尊何故別說根名？在內界全及法一分，以增上義別說為根，彼彼事中得增上故。雖增上義諸法皆有，而極增上方立根名。誰望於誰為極增上？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是因界已列諸根，今於此中應更思擇，世尊何故別說根名？在內界全及法一分，以增上義別說為根，彼彼事中得增上故。雖增上義諸法皆有，而極增上方立根名。誰望於誰為極增上？頌曰：

五根於四事， 四根於二種， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五根於四事， 四根於二種，

五八染淨中， 各別為增上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五八染淨中， 各別為增上。

論曰：非一切根總於一事為極增上。眼等五根各於四事有增上用，一莊嚴身、二導養身、三生識等、四不共事。莊嚴身者，謂五根中隨闕一根身醜陋故。導養身者，謂因見聞避險難故，及於段食能受用故。香味觸三皆成段食，如有頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：非一切根總於一事為極增上。眼等五根各於四事有增上用，一莊嚴身、二導養身、三生識等、四不共事。莊嚴身者，謂五根中隨闕一根身醜陋故。導養身者，謂因見聞避險難故，及於段食能受用故。香味觸三皆成段食，如有頌曰：

「譬如明眼人， 能避現險難， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如明眼人， 能避現險難，

世有聰明者， 能離當苦惡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世有聰明者， 能離當苦惡。

多聞能知法， 多聞能離罪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多聞能知法， 多聞能離罪，

多聞捨無義， 多聞得涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多聞捨無義， 多聞得涅槃。」

「身由食住， 命託食存， 食已令心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「身由食住， 命託食存， 食已令心，

適悅安泰。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 適悅安泰。」

生識等者，謂發五識及相應法，隨所依根有明昧故。不共事者，謂取自境見聞嗅嘗，覺別境故。有說，眼耳於能守護生身法身，如其次第有增上用，前二伽他即為此證。有說，眼耳俱能守護生法二身，親近善士聽聞正法，眼耳各為一增上故。女、男、命、意各於二事有增上用。且女男根二增上者，一有情異、二分別異。有情異者，劫初有情形類皆等，二根生已便有女男形類差別。分別異者，進止言音乳房髻等安布差別。有說，勇怯有差別故，名有情異；衣服莊嚴有差別故，名分別異。有說，此於染淨二品有增上力，故言於二受不律儀，起無間業斷善根故，名於染品有增上力。能受律儀入道得果及離欲故，名於淨品有增上力，半擇迦等無如是事。命根於二有增上者，謂由命故施設諸根及根差別，由此有彼有、此無彼無故。或於眾同分能續及能持，於無色界要有命根，方有所生處決定故。彼起自地善染污心或起餘心，非命終故。意根於二有增上者，謂能續後有及自在隨行。能續後有者，如世尊告阿難陀言：識若不入母胎中者，精血得成羯羅藍不？不也。世尊！乃至廣說。自在隨行者，如契經言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生識等者，謂發五識及相應法，隨所依根有明昧故。不共事者，謂取自境見聞嗅嘗，覺別境故。有說，眼耳於能守護生身法身，如其次第有增上用，前二伽他即為此證。有說，眼耳俱能守護生法二身，親近善士聽聞正法，眼耳各為一增上故。女、男、命、意各於二事有增上用。且女男根二增上者，一有情異、二分別異。有情異者，劫初有情形類皆等，二根生已便有女男形類差別。分別異者，進止言音乳房髻等安布差別。有說，勇怯有差別故，名有情異；衣服莊嚴有差別故，名分別異。有說，此於染淨二品有增上力，故言於二受不律儀，起無間業斷善根故，名於染品有增上力。能受律儀入道得果及離欲故，名於淨品有增上力，半擇迦等無如是事。命根於二有增上者，謂由命故施設諸根及根差別，由此有彼有、此無彼無故。或於眾同分能續及能持，於無色界要有命根，方有所生處決定故。彼起自地善染污心或起餘心，非命終故。意根於二有增上者，謂能續後有及自在隨行。能續後有者，如世尊告阿難陀言：識若不入母胎中者，精血得成羯羅藍不？不也。世尊！乃至廣說。自在隨行者，如契經言：

「心能導世間， 心能遍攝受， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「心能導世間， 心能遍攝受，

如是心一法， 皆自在隨行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是心一法， 皆自在隨行。」

有說，意根於染淨品有增上力，故言於二，如契經言：心雜染故有情雜染，心清淨故有情清淨。樂等五受、信等八根於染淨中有增上力，謂樂等五於染增上貪等隨眠所依事故。有說，此於染淨二品俱有增上，說為耽嗜、出離依故。樂故心定，苦為信依，六依出離喜及憂捨。契經說故，信等八根於淨增上，如契經說：我聖弟子，具信牆塹、具勤勢力，具念防衛，心定解脫，慧為刀劍，乃至廣說。此中即攝後三根故，彼於淨品定有增上。若增上故立為根者，於愛見品諸煩惱中，受想二法有增上用，想應如受亦立為根。又諸煩惱於能損壞善品等中有增上用，應成根體。又最勝故建立諸根，一切法中涅槃最勝，何緣不立涅槃為根？又迦比羅語具手足及大便處亦立為根，於語執行及能棄捨有增上故。如是等事不應立根，由所許根有如是相。頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有說，意根於染淨品有增上力，故言於二，如契經言：心雜染故有情雜染，心清淨故有情清淨。樂等五受、信等八根於染淨中有增上力，謂樂等五於染增上貪等隨眠所依事故。有說，此於染淨二品俱有增上，說為耽嗜、出離依故。樂故心定，苦為信依，六依出離喜及憂捨。契經說故，信等八根於淨增上，如契經說：我聖弟子，具信牆塹、具勤勢力，具念防衛，心定解脫，慧為刀劍，乃至廣說。此中即攝後三根故，彼於淨品定有增上。若增上故立為根者，於愛見品諸煩惱中，受想二法有增上用，想應如受亦立為根。又諸煩惱於能損壞善品等中有增上用，應成根體。又最勝故建立諸根，一切法中涅槃最勝，何緣不立涅槃為根？又迦比羅語具手足及大便處亦立為根，於語執行及能棄捨有增上故。如是等事不應立根，由所許根有如是相。頌曰：

心所依此別， 此住此雜染， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心所依此別， 此住此雜染，

此資糧此淨， 由此量立根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此資糧此淨， 由此量立根。

論曰：心所依者，眼等六根，此內六處是有情本。此相差別由男女根。復由命根，此一期住，此成雜染。由五受根，此淨資糧由信等五，此成清淨，由後三根，由此立根事皆究竟，不應更立想等為根。諸煩惱中愛過最重，故唯立受與彼為根。愛過重者，以契經說：愛與六處為生因故。又想非見煩惱生因，餘因發生顛倒見已，妄分別想持令相續，離正對治不可斷壞，故說此想與彼為因。受為愛因，俱通二種。受為過重，煩惱因故、通二因故，獨立為根。有餘師言：想為餘法所映奪故不立為根，謂諸善想正慧映奪，諸染污想顛倒映奪，非增上故不立為根。又諸煩惱亦非增上，受於其中成增上故，唯受於彼可立為根。或損善品壞樂果事，下劣鄙穢如何立根？根是世間增上法故。又於諸法涅槃雖勝，滅諸根故不立為根。如破諸瓶，破非瓶體。又語具等亦不名根，不定雜亂太過失故。不定失者，何等語具立為語根？能發言音名為語具，此即是舌。若爾，則應尋伺等法及能引起語業諸風亦立為根，能發語故。謂尋伺等依脣齒腭咽喉等緣發起言音，非但依舌，無異因故。又尋伺等於發言音是勝因故，又諸手腋管弦息等皆能為因發言音故，不應唯立舌為語根。若謂了色亦由言故，不應獨立眼為根者，理必不然。諸生盲人雖聞說色，不了青等差別相故。手於執取不應名根，口等亦能執取物故。足於行動不應名根，蛇魚等類不由於足有行動故。出大便處於能棄捨不應名根，口等亦能有棄捨故。雜亂失者，彼所立根應成雜亂，口能執取及棄捨故、手足俱有執行用故，有如是等雜亂過失。太過失者，彼所立根應無限量。若舌根異語根異者，應許鼻根與息根異，如舌能語、鼻通息故。若此於彼少有作用即立為根，是則咽喉齒脣肚等，於諸吞嚼攝持等事有增上故，應立為根。或一切因於生自果皆增上故，應並立根。故迦比羅如童子戲，不應許彼語具等根。已說根義及建立因，當說諸根一一自體。此中眼等乃至男根，前此品中已辯其相，謂彼識依五種淨色名眼等根。女男二根從身一分差別而立。命根體是不相應故，不相應中至時當辯。信等體是心所法故，心所法中至時當辯。樂等五受三無漏根更無辯處，故今應釋。頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：心所依者，眼等六根，此內六處是有情本。此相差別由男女根。復由命根，此一期住，此成雜染。由五受根，此淨資糧由信等五，此成清淨，由後三根，由此立根事皆究竟，不應更立想等為根。諸煩惱中愛過最重，故唯立受與彼為根。愛過重者，以契經說：愛與六處為生因故。又想非見煩惱生因，餘因發生顛倒見已，妄分別想持令相續，離正對治不可斷壞，故說此想與彼為因。受為愛因，俱通二種。受為過重，煩惱因故、通二因故，獨立為根。有餘師言：想為餘法所映奪故不立為根，謂諸善想正慧映奪，諸染污想顛倒映奪，非增上故不立為根。又諸煩惱亦非增上，受於其中成增上故，唯受於彼可立為根。或損善品壞樂果事，下劣鄙穢如何立根？根是世間增上法故。又於諸法涅槃雖勝，滅諸根故不立為根。如破諸瓶，破非瓶體。又語具等亦不名根，不定雜亂太過失故。不定失者，何等語具立為語根？能發言音名為語具，此即是舌。若爾，則應尋伺等法及能引起語業諸風亦立為根，能發語故。謂尋伺等依脣齒腭咽喉等緣發起言音，非但依舌，無異因故。又尋伺等於發言音是勝因故，又諸手腋管弦息等皆能為因發言音故，不應唯立舌為語根。若謂了色亦由言故，不應獨立眼為根者，理必不然。諸生盲人雖聞說色，不了青等差別相故。手於執取不應名根，口等亦能執取物故。足於行動不應名根，蛇魚等類不由於足有行動故。出大便處於能棄捨不應名根，口等亦能有棄捨故。雜亂失者，彼所立根應成雜亂，口能執取及棄捨故、手足俱有執行用故，有如是等雜亂過失。太過失者，彼所立根應無限量。若舌根異語根異者，應許鼻根與息根異，如舌能語、鼻通息故。若此於彼少有作用即立為根，是則咽喉齒脣肚等，於諸吞嚼攝持等事有增上故，應立為根。或一切因於生自果皆增上故，應並立根。故迦比羅如童子戲，不應許彼語具等根。已說根義及建立因，當說諸根一一自體。此中眼等乃至男根，前此品中已辯其相，謂彼識依五種淨色名眼等根。女男二根從身一分差別而立。命根體是不相應故，不相應中至時當辯。信等體是心所法故，心所法中至時當辯。樂等五受三無漏根更無辯處，故今應釋。頌曰：

身不悅名苦， 即此悅名樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身不悅名苦， 即此悅名樂，

及三定心悅， 餘處此名喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及三定心悅， 餘處此名喜，

心不悅名憂， 中捨二無別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心不悅名憂， 中捨二無別，

見修無學道， 依九立三根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見修無學道， 依九立三根。

論曰：身謂身受，依色根故，即五識相應受。言不悅者是損惱義，於五識俱領觸受內能損惱者，名為苦根。所言悅者是攝益義，即五識俱領觸受內能攝益者，名為樂根。初靜慮中三識俱樂，亦此所攝種類同故。第三靜慮意識俱受能攝益者，亦名樂根，彼地更無餘識身故，即意俱悅立為樂根。意識俱生悅受有二，在第三定說名為樂，由此地中離喜貪故。除第三定，下三地中說名喜根，有喜貪故。此二心悅攝益義同，行相何殊分為喜樂？由行相轉有差別故。若有心悅安靜行轉，名為樂根。若有心悅麁動行轉，名為喜根。或復樂根攝益力勝，喜根攝益則不如是。由此第三靜慮地樂，諸聖說為所耽著處。與意識俱能損惱受，是心不悅，名曰憂根。已約身心悅不悅受行相差別立四受根。所言中捨二無別者，中是非悅非不悅義，即不苦樂說名捨根。身心受中此定何受？應言此受通在身心。苦樂何緣各分為二，不苦不樂唯立一根？此在身心無差別故。謂心苦樂多分躁動，苦樂在身則為安住；不苦不樂在身在心，行相無差唯安住故。又心苦樂多分別生，在身不然隨境力故，阿羅漢等亦如是生。捨在身心俱無分別，處中行相任運而起。又苦樂受在身在心，於怨於親行相轉異。不苦不樂在身在心，於中庸境行相無異。是故苦樂各分為二，不苦不樂唯立一根。已釋樂等諸受根體，三無漏根今次應釋。不可一一別說其體，應就三道依九總立。意樂喜捨信等五根，此九三道中即是三無漏，謂在見道意等九法，即是未知當知根體，未知當知行相轉故。若在修道意等九法，即是第二已知根體，為欲斷除餘隨眠故，於已知境數復了知。在無學道意等九法，即是第三具知根體，知自己知故名為知，習知成性故。或能護知故名為具知。九根相應合成此事，故意等八亦得此名。如是根名雖二十二，而諸根體但有十七，女男二根身根攝故、三無漏根九根攝故。如是已釋根體不同，當辯諸門義類差別。此二十二根中幾有漏幾無漏？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：身謂身受，依色根故，即五識相應受。言不悅者是損惱義，於五識俱領觸受內能損惱者，名為苦根。所言悅者是攝益義，即五識俱領觸受內能攝益者，名為樂根。初靜慮中三識俱樂，亦此所攝種類同故。第三靜慮意識俱受能攝益者，亦名樂根，彼地更無餘識身故，即意俱悅立為樂根。意識俱生悅受有二，在第三定說名為樂，由此地中離喜貪故。除第三定，下三地中說名喜根，有喜貪故。此二心悅攝益義同，行相何殊分為喜樂？由行相轉有差別故。若有心悅安靜行轉，名為樂根。若有心悅麁動行轉，名為喜根。或復樂根攝益力勝，喜根攝益則不如是。由此第三靜慮地樂，諸聖說為所耽著處。與意識俱能損惱受，是心不悅，名曰憂根。已約身心悅不悅受行相差別立四受根。所言中捨二無別者，中是非悅非不悅義，即不苦樂說名捨根。身心受中此定何受？應言此受通在身心。苦樂何緣各分為二，不苦不樂唯立一根？此在身心無差別故。謂心苦樂多分躁動，苦樂在身則為安住；不苦不樂在身在心，行相無差唯安住故。又心苦樂多分別生，在身不然隨境力故，阿羅漢等亦如是生。捨在身心俱無分別，處中行相任運而起。又苦樂受在身在心，於怨於親行相轉異。不苦不樂在身在心，於中庸境行相無異。是故苦樂各分為二，不苦不樂唯立一根。已釋樂等諸受根體，三無漏根今次應釋。不可一一別說其體，應就三道依九總立。意樂喜捨信等五根，此九三道中即是三無漏，謂在見道意等九法，即是未知當知根體，未知當知行相轉故。若在修道意等九法，即是第二已知根體，為欲斷除餘隨眠故，於已知境數復了知。在無學道意等九法，即是第三具知根體，知自己知故名為知，習知成性故。或能護知故名為具知。九根相應合成此事，故意等八亦得此名。如是根名雖二十二，而諸根體但有十七，女男二根身根攝故、三無漏根九根攝故。如是已釋根體不同，當辯諸門義類差別。此二十二根中幾有漏幾無漏？頌曰：

唯無漏後三， 有色命憂苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯無漏後三， 有色命憂苦，

當知唯有漏， 通二餘九根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當知唯有漏， 通二餘九根。

論曰：次前所說最後三根，體唯無漏，是無垢義，垢之與漏名異體同。七有色根色蘊攝故，名為有色，此有色根命及憂苦一向有漏。九通二者，即前所說三無漏攝意等九根名為無漏，餘意等九是名有漏。有說，信等亦唯無漏。此不應理，如世尊言：我若於此信等五根，未如實知是集、沒、味、過患、出、離，未能超此天人世間，乃至廣說非無漏法。應作如是次第觀察。又佛未轉正法輪時，先以佛眼遍觀世間，諸有情類有利中軟諸根差別。此廣決擇如《順正理》。如是已說有漏無漏。二十二根中，幾是異熟、幾非異熟？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：次前所說最後三根，體唯無漏，是無垢義，垢之與漏名異體同。七有色根色蘊攝故，名為有色，此有色根命及憂苦一向有漏。九通二者，即前所說三無漏攝意等九根名為無漏，餘意等九是名有漏。有說，信等亦唯無漏。此不應理，如世尊言：我若於此信等五根，未如實知是集、沒、味、過患、出、離，未能超此天人世間，乃至廣說非無漏法。應作如是次第觀察。又佛未轉正法輪時，先以佛眼遍觀世間，諸有情類有利中軟諸根差別。此廣決擇如《順正理》。如是已說有漏無漏。二十二根中，幾是異熟、幾非異熟？頌曰：

命唯是異熟， 憂及後八非， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 命唯是異熟， 憂及後八非，

色意餘四受， 一一皆通二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 色意餘四受， 一一皆通二。

論曰：且無分別此諸根中唯一命根定是異熟。如何此命可無分別？定果命根非異熟故。如是命根亦是異熟，得邊際定應果苾芻，於僧眾中或別人所施思果故，諸我能感富異熟業，願皆轉招壽異熟果。聖所說故。有說，彼由邊際定力，引取前生順不定受業所感壽令現受用，復有欲令邊際定力引前生業殘異熟果。憂根及後信等八根皆非異熟，有記性故。經說：有業順憂受者，依受相應。言順無過，如言有觸順樂受等。何緣定知憂非異熟？離欲貪者不隨轉故。異熟不然，故非異熟。如何定知離欲貪者憂不隨轉？憂是無知等流果故，阿羅漢等一切無知皆已斷故，諸怨憎相彼無有故。諸阿羅漢離欲貪者，已斷欲界諸災患故，諸怨憎相亦皆無有。又彼相續多歡悅故，離欲貪者憂不隨轉。故知憂根越異熟法，餘根通二，義准已成。謂七色意根，除憂餘四受，十二一一皆通二類。七有色根若所長養，則非異熟，餘皆異熟。意及四受若善染污，若威儀路及工巧處并能變化，隨其所應亦非異熟，餘皆異熟。如是已說是異熟等。二十二根中幾有異熟、幾無異熟？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：且無分別此諸根中唯一命根定是異熟。如何此命可無分別？定果命根非異熟故。如是命根亦是異熟，得邊際定應果苾芻，於僧眾中或別人所施思果故，諸我能感富異熟業，願皆轉招壽異熟果。聖所說故。有說，彼由邊際定力，引取前生順不定受業所感壽令現受用，復有欲令邊際定力引前生業殘異熟果。憂根及後信等八根皆非異熟，有記性故。經說：有業順憂受者，依受相應。言順無過，如言有觸順樂受等。何緣定知憂非異熟？離欲貪者不隨轉故。異熟不然，故非異熟。如何定知離欲貪者憂不隨轉？憂是無知等流果故，阿羅漢等一切無知皆已斷故，諸怨憎相彼無有故。諸阿羅漢離欲貪者，已斷欲界諸災患故，諸怨憎相亦皆無有。又彼相續多歡悅故，離欲貪者憂不隨轉。故知憂根越異熟法，餘根通二，義准已成。謂七色意根，除憂餘四受，十二一一皆通二類。七有色根若所長養，則非異熟，餘皆異熟。意及四受若善染污，若威儀路及工巧處并能變化，隨其所應亦非異熟，餘皆異熟。如是已說是異熟等。二十二根中幾有異熟、幾無異熟？頌曰：

憂定有異熟， 前八後三無， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 憂定有異熟， 前八後三無，

意餘受信等， 一一皆通二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 意餘受信等， 一一皆通二。

論曰：如前所說憂根，當知定有異熟。定言意顯唯有非無遮非異熟，因無記無漏故。眼等前八及最後三，此十一根定無異熟，八無記故、三無漏故。餘皆通二，義准已成，謂意根餘四受信等，言等取精進等四根，此十一一皆通二類。意樂喜捨若不善、善有漏有異熟，若無記無漏無異熟。苦根若善不善有異熟，若無記無異熟。信等五根若有漏有異熟，若無漏無異熟。如是已說有異熟等。二十二根中幾善、幾不善、幾無記？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：如前所說憂根，當知定有異熟。定言意顯唯有非無遮非異熟，因無記無漏故。眼等前八及最後三，此十一根定無異熟，八無記故、三無漏故。餘皆通二，義准已成，謂意根餘四受信等，言等取精進等四根，此十一一皆通二類。意樂喜捨若不善、善有漏有異熟，若無記無漏無異熟。苦根若善不善有異熟，若無記無異熟。信等五根若有漏有異熟，若無漏無異熟。如是已說有異熟等。二十二根中幾善、幾不善、幾無記？頌曰：

唯善後八根， 憂通善不善， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯善後八根， 憂通善不善，

意餘受三種， 前八唯無記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 意餘受三種， 前八唯無記。

論曰：信等五根及三無漏一向是善，憂根唯通善不善性，意及四受皆通三性，眼等八根唯是無記。如是已說善不善等。二十二根中幾欲界繫、幾色界繫、幾無色界繫？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：信等五根及三無漏一向是善，憂根唯通善不善性，意及四受皆通三性，眼等八根唯是無記。如是已說善不善等。二十二根中幾欲界繫、幾色界繫、幾無色界繫？頌曰：

欲色無色界， 如次除後三， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲色無色界， 如次除後三，

兼女男憂苦， 并餘色喜樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 兼女男憂苦， 并餘色喜樂。

論曰：欲界除後三無漏根，由彼三根唯不繫故，准知欲界繫有餘十九根。色界如前除三無漏，亦除男女憂苦四根，准知十五根亦通色界繫。除男女者，色界已離婬欲法故，除此無因須受用故。有說，由此身醜陋故。此說不然，陰藏隱密非醜陋故，然佛置彼在男品中。如契經說：無處無容女身為梵，有處有容男為梵者，離欲威猛似男用故。如有稱讚大梵王言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：欲界除後三無漏根，由彼三根唯不繫故，准知欲界繫有餘十九根。色界如前除三無漏，亦除男女憂苦四根，准知十五根亦通色界繫。除男女者，色界已離婬欲法故，除此無因須受用故。有說，由此身醜陋故。此說不然，陰藏隱密非醜陋故，然佛置彼在男品中。如契經說：無處無容女身為梵，有處有容男為梵者，離欲威猛似男用故。如有稱讚大梵王言：

「大梵如丈夫， 所得皆已得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大梵如丈夫， 所得皆已得，

離欲道威猛， 故說為丈夫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離欲道威猛， 故說為丈夫。」

除苦根者，色界中無損害事故。苦是損害，業異熟故。有說，彼身極淨妙故。除憂根者，彼處無有怨憎相故，又奢摩他潤相續故。有說，色界具離欲智，憂是無知等流果故。無色如前除三無漏女男憂苦，并除喜樂及五色根，准知餘八根通無色界繫。如是已說欲界繫等。二十二根中幾見所斷、幾修所斷、幾非所斷？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除苦根者，色界中無損害事故。苦是損害，業異熟故。有說，彼身極淨妙故。除憂根者，彼處無有怨憎相故，又奢摩他潤相續故。有說，色界具離欲智，憂是無知等流果故。無色如前除三無漏女男憂苦，并除喜樂及五色根，准知餘八根通無色界繫。如是已說欲界繫等。二十二根中幾見所斷、幾修所斷、幾非所斷？頌曰：

意三受通三， 憂見修所斷， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 意三受通三， 憂見修所斷，

九唯修所斷， 五修非三非。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九唯修所斷， 五修非三非。

論曰：意喜樂捨一一通三。憂根唯通見修所斷，非無漏故。七色命苦唯修所斷，有色無染非六生故、非無漏故。信等五根，或修所斷、或非所斷，通善有漏及無漏故。最後三根唯非所斷，皆是無漏無過法故。然契經言：應知聖道猶如船筏，法尚應斷，何況非法。此非見修二道所斷，入無餘依涅槃界位，捨故名斷。已說諸門義類差別，當說初得異熟諸根。幾異熟根何界初得？須問初得異熟根者，遮無染心能續生故。頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：意喜樂捨一一通三。憂根唯通見修所斷，非無漏故。七色命苦唯修所斷，有色無染非六生故、非無漏故。信等五根，或修所斷、或非所斷，通善有漏及無漏故。最後三根唯非所斷，皆是無漏無過法故。然契經言：應知聖道猶如船筏，法尚應斷，何況非法。此非見修二道所斷，入無餘依涅槃界位，捨故名斷。已說諸門義類差別，當說初得異熟諸根。幾異熟根何界初得？須問初得異熟根者，遮無染心能續生故。頌曰：

欲胎卵濕生， 初得二異熟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲胎卵濕生， 初得二異熟，

化生六七八， 色六上唯命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 化生六七八， 色六上唯命。

論曰：欲胎卵濕生初受生位，唯得身與命二異熟根。舉胎卵濕，顯除化生，化生色根無漸起故。此辯異熟，不說意捨，時彼定染非異熟故。爾時亦得信等諸根，非異熟故，此中不說。此因化說，不辯三生。羯剌藍位，雖得色等異熟生法，而體非根，故此不說。化生初位得六七八，無形得六。如劫初時，六謂眼耳鼻舌身命。一形得七，如諸天等。二形得八，惡趣容有二形化生。色初得六，如欲化生無形者說。上唯命者，謂無色界定生俱勝，故名為上。彼初唯得異熟命根，由此證知命根實有。此若非有，為得何根名生無色？非善染污名業果生，未受彼生，客現起故。又異熟心無續生理，唯許染心能續生故。過去未來非有論者，爾時三世異熟皆無，生依何說？應許實命為彼生依說異熟根。最初得已，當說最後所滅諸根。何界死時幾根後滅？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：欲胎卵濕生初受生位，唯得身與命二異熟根。舉胎卵濕，顯除化生，化生色根無漸起故。此辯異熟，不說意捨，時彼定染非異熟故。爾時亦得信等諸根，非異熟故，此中不說。此因化說，不辯三生。羯剌藍位，雖得色等異熟生法，而體非根，故此不說。化生初位得六七八，無形得六。如劫初時，六謂眼耳鼻舌身命。一形得七，如諸天等。二形得八，惡趣容有二形化生。色初得六，如欲化生無形者說。上唯命者，謂無色界定生俱勝，故名為上。彼初唯得異熟命根，由此證知命根實有。此若非有，為得何根名生無色？非善染污名業果生，未受彼生，客現起故。又異熟心無續生理，唯許染心能續生故。過去未來非有論者，爾時三世異熟皆無，生依何說？應許實命為彼生依說異熟根。最初得已，當說最後所滅諸根。何界死時幾根後滅？頌曰：

正死滅諸根， 無色三色八， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正死滅諸根， 無色三色八，

欲頓十九八， 漸四善增五。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲頓十九八， 漸四善增五。

論曰：且說染污及無記心，正命終時根滅多少？謂無色界將命終時，命意捨三於最後滅，無色唯有捨受非餘。又無色言，遮彼有色。有餘師說：彼有色故，若不說有實物命根，何異熟斷名無色死？若言異熟四蘊斷故彼名死者，善染污心現在前位應亦名死。若言彼地所受異熟猶未盡者，如何不受而有盡期？善染污心現在前位，當言彼受何業異熟？非不現前可名為受。餘廣決擇如《順正理》。色界死時八根後滅，謂眼等五及前三根。化生生死根無缺故。欲頓死時十九八滅。二形十滅，謂女男根及前說八。一形九滅，無形八滅。若漸死時，身命意捨四根後滅，此四必無前後滅義。若在三界善心死時，一切位中數各增五，善心必具信等根故。謂於無色增至八根，乃至欲界漸終至九。今復應思：幾根能得何沙門果？雖沙門果非根亦得，此辯根故但問諸根。頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：且說染污及無記心，正命終時根滅多少？謂無色界將命終時，命意捨三於最後滅，無色唯有捨受非餘。又無色言，遮彼有色。有餘師說：彼有色故，若不說有實物命根，何異熟斷名無色死？若言異熟四蘊斷故彼名死者，善染污心現在前位應亦名死。若言彼地所受異熟猶未盡者，如何不受而有盡期？善染污心現在前位，當言彼受何業異熟？非不現前可名為受。餘廣決擇如《順正理》。色界死時八根後滅，謂眼等五及前三根。化生生死根無缺故。欲頓死時十九八滅。二形十滅，謂女男根及前說八。一形九滅，無形八滅。若漸死時，身命意捨四根後滅，此四必無前後滅義。若在三界善心死時，一切位中數各增五，善心必具信等根故。謂於無色增至八根，乃至欲界漸終至九。今復應思：幾根能得何沙門果？雖沙門果非根亦得，此辯根故但問諸根。頌曰：

九得邊二果， 七八九中二， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九得邊二果， 七八九中二，

十一阿羅漢， 依一容有說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十一阿羅漢， 依一容有說。

論曰：邊謂預流、阿羅漢果，中謂一來及不還果。且預流果由九根得，謂意捨信等初二無漏根，此果與向未至地攝，故唯有捨。云何此由已知根得？由離繫得與解脫道俱時起故。雖解脫道於沙門果非同類因而是相應，俱有因故，名得無失。或已知根亦為同類因能得預流果，謂轉依時如阿羅漢，就容有說亦無有過。阿羅漢果亦九根得，謂意信等後二無漏，樂喜捨中隨取一種，此果及向通九地攝，故於三受隨取其一。中間二果一一皆通，七八九得世出世道，次第超越證差別故。且一來果次第證者，依世間道由七根得，謂意及捨、信等五根。依出世道由八根得，謂即前七及已知根。倍離欲貪超越證者，如預流果由九根得，證不還果應知亦爾。總例雖然，而有差別。全離欲貪超越證者，依地別故三受隨一。次第證者，若於第九解脫道中入根本地，依世間道由八根得，喜為第八。依出世道由九根得，已知第九。若阿羅漢亦九根得，違《發智論》。彼問幾根得阿羅漢？答十一故。三受定無，俱時起故，但由九得，言十一根。依容有說，謂容有一補特伽羅，從無學位數數退已，由喜樂捨數復還得。非不還果有同此失，次第無容樂根得故，超越無容有退失故。今應思擇成就何根，彼諸根中幾定成就？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：邊謂預流、阿羅漢果，中謂一來及不還果。且預流果由九根得，謂意捨信等初二無漏根，此果與向未至地攝，故唯有捨。云何此由已知根得？由離繫得與解脫道俱時起故。雖解脫道於沙門果非同類因而是相應，俱有因故，名得無失。或已知根亦為同類因能得預流果，謂轉依時如阿羅漢，就容有說亦無有過。阿羅漢果亦九根得，謂意信等後二無漏，樂喜捨中隨取一種，此果及向通九地攝，故於三受隨取其一。中間二果一一皆通，七八九得世出世道，次第超越證差別故。且一來果次第證者，依世間道由七根得，謂意及捨、信等五根。依出世道由八根得，謂即前七及已知根。倍離欲貪超越證者，如預流果由九根得，證不還果應知亦爾。總例雖然，而有差別。全離欲貪超越證者，依地別故三受隨一。次第證者，若於第九解脫道中入根本地，依世間道由八根得，喜為第八。依出世道由九根得，已知第九。若阿羅漢亦九根得，違《發智論》。彼問幾根得阿羅漢？答十一故。三受定無，俱時起故，但由九得，言十一根。依容有說，謂容有一補特伽羅，從無學位數數退已，由喜樂捨數復還得。非不還果有同此失，次第無容樂根得故，超越無容有退失故。今應思擇成就何根，彼諸根中幾定成就？頌曰：

成就命意捨， 各定成就三， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就命意捨， 各定成就三，

若成就樂身， 各定成就四， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若成就樂身， 各定成就四，

成眼等及喜， 各定成五根， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成眼等及喜， 各定成五根，

若成就苦根， 彼定成就七， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若成就苦根， 彼定成就七，

若成女男憂， 信等各成八， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若成女男憂， 信等各成八，

二無漏十一， 初無漏十三。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二無漏十一， 初無漏十三。

論曰：命意捨中隨成就一，彼定成就如是三根。非此三中有闕成就，皆遍一切地及依故。信等五根遍一切地，非一切依。餘十四根二俱非遍。故成捨等，唯定成三，餘或成就或不成就。云何成就眼等四根？生色界全、欲界少分。身根生在欲色界全，女男生在欲界少分，樂根生在欲下三定及聖生上，喜根生在欲下二定及聖生上。若生欲界全，憂欲貪未離、信等五根若不斷善、三無漏根已得未捨，如是諸位各定成就，除此餘位定不成就。若成樂根定成就四，謂命意捨樂。若成身根亦定成四，謂命意捨身，餘或成就或不成就。若成眼根定成就五，謂命意捨身及眼根。耳鼻舌根應知亦五，前四如眼，第五自根。若成喜根亦定成五，謂命意捨樂及喜根。生第二定未離彼貪，但成第三染污樂受。若成苦根定成就七，謂身命意四受除憂。若成女根定成就八，七如苦說，第八女根。男憂亦八，七如苦說，第八自根。信等亦八，謂命意捨信等五根。若女男俱成，彼定成十五。若成具知根定成就十一，謂樂喜捨命根意根信等五根及具知根。已知根亦爾，自根第十一。若成未知根定成就十三，謂身命意四受除憂信等五根及未知根。漸命終位，傳說深心厭生死故能入見道。如是已說位定成就、補特伽羅定成，當說諸極少者成就幾根。頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：命意捨中隨成就一，彼定成就如是三根。非此三中有闕成就，皆遍一切地及依故。信等五根遍一切地，非一切依。餘十四根二俱非遍。故成捨等，唯定成三，餘或成就或不成就。云何成就眼等四根？生色界全、欲界少分。身根生在欲色界全，女男生在欲界少分，樂根生在欲下三定及聖生上，喜根生在欲下二定及聖生上。若生欲界全，憂欲貪未離、信等五根若不斷善、三無漏根已得未捨，如是諸位各定成就，除此餘位定不成就。若成樂根定成就四，謂命意捨樂。若成身根亦定成四，謂命意捨身，餘或成就或不成就。若成眼根定成就五，謂命意捨身及眼根。耳鼻舌根應知亦五，前四如眼，第五自根。若成喜根亦定成五，謂命意捨樂及喜根。生第二定未離彼貪，但成第三染污樂受。若成苦根定成就七，謂身命意四受除憂。若成女根定成就八，七如苦說，第八女根。男憂亦八，七如苦說，第八自根。信等亦八，謂命意捨信等五根。若女男俱成，彼定成十五。若成具知根定成就十一，謂樂喜捨命根意根信等五根及具知根。已知根亦爾，自根第十一。若成未知根定成就十三，謂身命意四受除憂信等五根及未知根。漸命終位，傳說深心厭生死故能入見道。如是已說位定成就、補特伽羅定成，當說諸極少者成就幾根。頌曰：

極少八無善， 成受身意命， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 極少八無善， 成受身意命，

愚生無色界， 成善命意捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愚生無色界， 成善命意捨。

論曰：已斷善根名為無善。彼若極少成就八根，謂五受根及身命意，據漸捨命唯餘身根。愚謂異生，未見諦故。彼生無色亦成八根，謂信等五及命意捨，由定數故及說愚故。善言不濫三無漏根。諸極多者成就幾根？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：已斷善根名為無善。彼若極少成就八根，謂五受根及身命意，據漸捨命唯餘身根。愚謂異生，未見諦故。彼生無色亦成八根，謂信等五及命意捨，由定數故及說愚故。善言不濫三無漏根。諸極多者成就幾根？頌曰：

極多成十九， 二形除三淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 極多成十九， 二形除三淨，

聖者未離欲， 除二淨一形。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖者未離欲， 除二淨一形。

論曰：諸二形者具眼等根，除三無漏成餘十九。無漏名淨，離二縛故。若聖有學未離欲貪，成就極多亦具十九，除二無漏及除一形。二無漏者，謂具知根前二隨一。言一形者，無有二形及與無形，得聖法故。因分別界已廣辯根，諸行俱生今應思擇。此中諸行略有二種，有色、無色。無色有三，謂心、心所、不相應行。有色有二，謂是極微及非極微。極微有二，一欲界繫、二色界繫。欲界極微復有二種，一無根聚、二有根聚。此中且辯極微聚色。頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：諸二形者具眼等根，除三無漏成餘十九。無漏名淨，離二縛故。若聖有學未離欲貪，成就極多亦具十九，除二無漏及除一形。二無漏者，謂具知根前二隨一。言一形者，無有二形及與無形，得聖法故。因分別界已廣辯根，諸行俱生今應思擇。此中諸行略有二種，有色、無色。無色有三，謂心、心所、不相應行。有色有二，謂是極微及非極微。極微有二，一欲界繫、二色界繫。欲界極微復有二種，一無根聚、二有根聚。此中且辯極微聚色。頌曰：

欲微聚無聲， 無根有八事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲微聚無聲， 無根有八事，

有身根九事， 十事有餘根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有身根九事， 十事有餘根。

論曰：有對色中最後細分，更不可析，名曰極微。謂此極微更不可以餘色覺慧分析為多，此即說為色之邊際，更無分故立邊際名。如一剎那名時邊際，更不可析為半剎那。此亦如是，眾微和合不可分離，說為微聚。此在欲界無聲無根八事俱起，謂四大種色香味觸。此若有聲即成九事，聲及前八。而不說者，顯因大種相擊故生，非如色等恒時有故。無聲有根或九或十，謂身根聚九事俱起，八如前說，第九身根。餘根聚中十事俱起，九如身聚，加眼等一。眼耳鼻舌必不離身，依身轉故。四根展轉相離而生，處各別故。此有根聚若有聲生，加所生聲成十十一。此有執受大種為因，故與諸根不相離起，不說所以如前應知。色界唯除香味二事，餘同欲界，故不別說。所說事言依體依處，皆無有失，所依能依依體依處差別說故。或唯依體亦無有失，決定俱生方說有故。形色等體非決定有，光明等中則無有故。或唯依處亦無有失，為遮多謗別說大種，謂或謗言大種造色無別有性，或復謗言無別觸處所造色體，或復謗言非一切聚具四大種。別說大種此謗皆除，然不成多，約類說故。已說有色決定俱生，無色俱生今次當說。頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：有對色中最後細分，更不可析，名曰極微。謂此極微更不可以餘色覺慧分析為多，此即說為色之邊際，更無分故立邊際名。如一剎那名時邊際，更不可析為半剎那。此亦如是，眾微和合不可分離，說為微聚。此在欲界無聲無根八事俱起，謂四大種色香味觸。此若有聲即成九事，聲及前八。而不說者，顯因大種相擊故生，非如色等恒時有故。無聲有根或九或十，謂身根聚九事俱起，八如前說，第九身根。餘根聚中十事俱起，九如身聚，加眼等一。眼耳鼻舌必不離身，依身轉故。四根展轉相離而生，處各別故。此有根聚若有聲生，加所生聲成十十一。此有執受大種為因，故與諸根不相離起，不說所以如前應知。色界唯除香味二事，餘同欲界，故不別說。所說事言依體依處，皆無有失，所依能依依體依處差別說故。或唯依體亦無有失，決定俱生方說有故。形色等體非決定有，光明等中則無有故。或唯依處亦無有失，為遮多謗別說大種，謂或謗言大種造色無別有性，或復謗言無別觸處所造色體，或復謗言非一切聚具四大種。別說大種此謗皆除，然不成多，約類說故。已說有色決定俱生，無色俱生今次當說。頌曰：

心心所必俱， 諸行相或得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心心所必俱， 諸行相或得。

論曰：心與心所必定俱生，隨闕一時餘未甞起。諸行即是一切有為，所謂有色無色諸行。前必俱言應流至此，謂有色等諸行生時，必與生等四相俱起。言或得者，唯有情法與得俱生。或言顯此不遍諸行。於前所說四有為中，廣辯色心如前品說，心所等法猶未廣辯。今先廣辯諸心所法。頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：心與心所必定俱生，隨闕一時餘未甞起。諸行即是一切有為，所謂有色無色諸行。前必俱言應流至此，謂有色等諸行生時，必與生等四相俱起。言或得者，唯有情法與得俱生。或言顯此不遍諸行。於前所說四有為中，廣辯色心如前品說，心所等法猶未廣辯。今先廣辯諸心所法。頌曰：

心所且有五， 大地法等異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心所且有五， 大地法等異。

論曰：諸心所法且有五品，大地法等有別異故。五品者何？一大地法、二大善地法、三大煩惱地法、四大不善地法、五小煩惱地法。地謂容止處，或謂所行處。若此是彼容止所行，即說此法為彼法地。地即是心大法地故，名為大地。此中若法大地所有，名大地法，謂法遍與一切品類一切心俱生。由此故心非大地法，非心俱生故。彼法是何？頌曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：諸心所法且有五品，大地法等有別異故。五品者何？一大地法、二大善地法、三大煩惱地法、四大不善地法、五小煩惱地法。地謂容止處，或謂所行處。若此是彼容止所行，即說此法為彼法地。地即是心大法地故，名為大地。此中若法大地所有，名大地法，謂法遍與一切品類一切心俱生。由此故心非大地法，非心俱生故。彼法是何？頌曰。

受想思觸欲， 慧念與作意， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受想思觸欲， 慧念與作意，

勝解三摩地， 遍於一切心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝解三摩地， 遍於一切心。

論曰：於所依身能益能損或俱相違，領受非愛俱相違觸，說名為受。安立執取女男等境差別相因，說名為想。令心造作善不善無記，成妙劣中性，說名為思。由有思故，令心於境有動作用，猶如磁石勢力能令鐵有動用。由根境識和合而生，能為受因有所觸對，說名為觸。希求取境，說名為欲。簡擇所緣邪正等相，說名為慧。於境明記不忘失因，說名為念。引心心所令於所緣有所警覺，說名作意。此即世間說為留意。於境印可，說名勝解。勝謂增勝，解謂解脫，此能令心於境無礙自在而轉，如增上戒增上定等。令心無亂取所緣境不流散因，名三摩地。委辯自相如五事釋。如是已說十大地法。大善法地名大善地，此中若法大善地所有，名大善地法，謂法恒於諸善心有。彼法是何？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：於所依身能益能損或俱相違，領受非愛俱相違觸，說名為受。安立執取女男等境差別相因，說名為想。令心造作善不善無記，成妙劣中性，說名為思。由有思故，令心於境有動作用，猶如磁石勢力能令鐵有動用。由根境識和合而生，能為受因有所觸對，說名為觸。希求取境，說名為欲。簡擇所緣邪正等相，說名為慧。於境明記不忘失因，說名為念。引心心所令於所緣有所警覺，說名作意。此即世間說為留意。於境印可，說名勝解。勝謂增勝，解謂解脫，此能令心於境無礙自在而轉，如增上戒增上定等。令心無亂取所緣境不流散因，名三摩地。委辯自相如五事釋。如是已說十大地法。大善法地名大善地，此中若法大善地所有，名大善地法，謂法恒於諸善心有。彼法是何？頌曰：

信及不放逸， 輕安捨慚愧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信及不放逸， 輕安捨慚愧，

二根及不害， 勤唯遍善心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二根及不害， 勤唯遍善心。

論曰：心濁相違現前忍許，無倒因果各別相屬，為欲所依能資勝解，說名為信。專於己利防身語意，放逸相違，名不放逸。正作意轉身心輕利，安適之因心堪任性，說名輕安。心平等性，說名為捨。掉舉相違，如理所引令心不越，是為捨義。趣向如理自法二種，增上所生違愛等流心自在性，說名為慚。愛樂修習功德為先，違癡等流厭惡劣法，說名為愧。有說，怖畏謫罰惡趣自他謗因，說名為愧。二根者，謂無貪、無瞋。已得未得境界耽著，希求相違無愛染性，名為無貪。於情非情無恚害意哀愍種子，說名無瞋。與樂損惱有情相違心賢善性，說名不害。於諸已生功德過失守護棄捨，於諸未生功德過失令生不生，心無墮性，說名為勤。由有此故，心於如理所作事業堅進不息。說二及言兼攝欣厭。厭謂善心審諦觀察無量過患，法實性故起順無貪心厭背性，與此相應名厭作意。欣謂善心欣求過患出離對治，此增上力起順證修心欣尚性，此於離喜未至等地亦有現行故非喜受，與此相應名欣作意。諸契經中，喜欣別說，從欣生喜。契經說故。諸作是說，劣喜名欣。彼輕安等應同此說，無異因故。何因唯喜說有勝劣，非輕安等？故理不然。欣厭行相更互相違，於一心中無容並起，是故於此不正顯說。大善地法性不成故，亦有喜根厭行俱轉，定無有欣厭行俱轉。為表此二定不俱行，說二及言行相違故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：心濁相違現前忍許，無倒因果各別相屬，為欲所依能資勝解，說名為信。專於己利防身語意，放逸相違，名不放逸。正作意轉身心輕利，安適之因心堪任性，說名輕安。心平等性，說名為捨。掉舉相違，如理所引令心不越，是為捨義。趣向如理自法二種，增上所生違愛等流心自在性，說名為慚。愛樂修習功德為先，違癡等流厭惡劣法，說名為愧。有說，怖畏謫罰惡趣自他謗因，說名為愧。二根者，謂無貪、無瞋。已得未得境界耽著，希求相違無愛染性，名為無貪。於情非情無恚害意哀愍種子，說名無瞋。與樂損惱有情相違心賢善性，說名不害。於諸已生功德過失守護棄捨，於諸未生功德過失令生不生，心無墮性，說名為勤。由有此故，心於如理所作事業堅進不息。說二及言兼攝欣厭。厭謂善心審諦觀察無量過患，法實性故起順無貪心厭背性，與此相應名厭作意。欣謂善心欣求過患出離對治，此增上力起順證修心欣尚性，此於離喜未至等地亦有現行故非喜受，與此相應名欣作意。諸契經中，喜欣別說，從欣生喜。契經說故。諸作是說，劣喜名欣。彼輕安等應同此說，無異因故。何因唯喜說有勝劣，非輕安等？故理不然。欣厭行相更互相違，於一心中無容並起，是故於此不正顯說。大善地法性不成故，亦有喜根厭行俱轉，定無有欣厭行俱轉。為表此二定不俱行，說二及言行相違故。