金光明最勝王經卷第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金光明最勝王經卷第七

大唐三藏沙門義淨奉 制譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐三藏沙門義淨奉 制譯

無染著陀羅尼品第十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無染著陀羅尼品第十三

爾時，世尊告具壽舍利子：「今有法門，名無染著陀羅尼，是諸菩薩所修行法，過去菩薩之所受持，是菩薩母。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告具壽舍利子：「今有法門，名無染著陀羅尼，是諸菩薩所修行法，過去菩薩之所受持，是菩薩母。」

說是語已，具壽舍利子白佛言：「世尊！陀羅尼者，是何句義？世尊！陀羅尼者，非方處、非非方處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是語已，具壽舍利子白佛言：「世尊！陀羅尼者，是何句義？世尊！陀羅尼者，非方處、非非方處。」

作是語已，佛告舍利子：「善哉！善哉！舍利子！汝於大乘已能發起，信解大乘，尊重大乘。如汝所說，陀羅尼者，非方處、非非方處，非法、非非法，非過去、非未來、非現在，非事、非非事，非緣、非非緣，非行、非非行，無有法生，亦無法滅。然為利益諸菩薩故，作如是說。於此陀羅尼功用正道理趣勢力安立，即是諸佛功德，諸佛禁戒，諸佛所學，諸佛祕意，諸佛生處，故名無染著陀羅尼最妙法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作是語已，佛告舍利子：「善哉！善哉！舍利子！汝於大乘已能發起，信解大乘，尊重大乘。如汝所說，陀羅尼者，非方處、非非方處，非法、非非法，非過去、非未來、非現在，非事、非非事，非緣、非非緣，非行、非非行，無有法生，亦無法滅。然為利益諸菩薩故，作如是說。於此陀羅尼功用正道理趣勢力安立，即是諸佛功德，諸佛禁戒，諸佛所學，諸佛祕意，諸佛生處，故名無染著陀羅尼最妙法門。」

作是語已，舍利子白佛言：「世尊！惟願善逝為我說此陀羅尼法。若諸菩薩能安住者，於無上菩提不復退轉，成就正願，得無所依，自性辯才，獲希有事，安住聖道，皆由得此陀羅尼故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作是語已，舍利子白佛言：「世尊！惟願善逝為我說此陀羅尼法。若諸菩薩能安住者，於無上菩提不復退轉，成就正願，得無所依，自性辯才，獲希有事，安住聖道，皆由得此陀羅尼故。」

佛告舍利子：「善哉！善哉！如是！如是！如汝所說。若有菩薩得此陀羅尼者，應知是人與佛無異。若有供養尊重、承事供給此菩薩者，應知即是供養於佛。舍利子！若有餘人聞此陀羅尼，受持讀誦生信解者，亦應如是恭敬供養，與佛無異，以是因緣獲無上果。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利子：「善哉！善哉！如是！如是！如汝所說。若有菩薩得此陀羅尼者，應知是人與佛無異。若有供養尊重、承事供給此菩薩者，應知即是供養於佛。舍利子！若有餘人聞此陀羅尼，受持讀誦生信解者，亦應如是恭敬供養，與佛無異，以是因緣獲無上果。」

爾時世尊即為演說陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊即為演說陀羅尼曰：

「怛姪他 刪陀喇儞 嗢多喇儞 蘇三鉢囉底瑟恥哆 蘇那麼 蘇鉢喇底瑟恥哆鼻逝也 跋羅 薩底也 鉢喇底慎若 蘇阿 嚧訶 慎若那末底 嗢波彈儞 阿伐那末底 阿毘師彈儞 阿鞞毘耶訶囉 輸婆 伐底 蘇尼室唎多(引)薄虎郡社(引)阿毘婆䭾(引)莎訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛姪他 刪陀喇儞 嗢多喇儞 蘇三鉢囉底瑟恥哆 蘇那麼 蘇鉢喇底瑟恥哆鼻逝也 跋羅 薩底也 鉢喇底慎若 蘇阿 嚧訶 慎若那末底 嗢波彈儞 阿伐那末底 阿毘師彈儞 阿鞞毘耶訶囉 輸婆 伐底 蘇尼室唎多(引)薄虎郡社(引)阿毘婆䭾(引)莎訶」

佛告舍利子：「此無染著陀羅尼句，若有菩薩能善安住、能正受持者，當知是人若於一劫、若百劫、若千劫、若百千劫，所發正願無有窮盡，身亦不被刀杖、毒藥、水火、猛獸之所損害。何以故？舍利子！此無染著陀羅尼，是過去諸佛母，未來諸佛母，現在諸佛母。舍利子！若復有人以十阿僧企耶三千大千世界滿中七寶，奉施諸佛，及以上妙衣服、飲食種種供養，經無數劫；若復有人於此陀羅尼，乃至一句能受持者，所生之福，倍多於彼。何以故？舍利子！此無染著陀羅尼甚深法門，是諸佛母故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利子：「此無染著陀羅尼句，若有菩薩能善安住、能正受持者，當知是人若於一劫、若百劫、若千劫、若百千劫，所發正願無有窮盡，身亦不被刀杖、毒藥、水火、猛獸之所損害。何以故？舍利子！此無染著陀羅尼，是過去諸佛母，未來諸佛母，現在諸佛母。舍利子！若復有人以十阿僧企耶三千大千世界滿中七寶，奉施諸佛，及以上妙衣服、飲食種種供養，經無數劫；若復有人於此陀羅尼，乃至一句能受持者，所生之福，倍多於彼。何以故？舍利子！此無染著陀羅尼甚深法門，是諸佛母故。」

時具壽舍利子及諸大眾聞是法已，皆大歡喜，咸願受持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時具壽舍利子及諸大眾聞是法已，皆大歡喜，咸願受持。

金光明最勝王經如意寶珠品第十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金光明最勝王經如意寶珠品第十四

爾時，世尊於大眾中，告阿難陀曰：「汝等當知，有陀羅尼名如意寶珠，遠離一切災厄，亦能遮止諸惡雷電，過去如來、應、正等覺所共宣說。我於今時於此經中，亦為汝等大眾宣說，能於人天為大利益，哀愍世間，擁護一切，令得安樂。」時諸大眾及阿難陀聞佛語已，各各至誠瞻仰世尊，聽受神呪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊於大眾中，告阿難陀曰：「汝等當知，有陀羅尼名如意寶珠，遠離一切災厄，亦能遮止諸惡雷電，過去如來、應、正等覺所共宣說。我於今時於此經中，亦為汝等大眾宣說，能於人天為大利益，哀愍世間，擁護一切，令得安樂。」時諸大眾及阿難陀聞佛語已，各各至誠瞻仰世尊，聽受神呪。

佛言：「汝等諦聽，於此東方有光明電王，名阿揭多；南方有光明電王，名設羝嚕；西方有光明電王，名主多光；北方有光明電王，名蘇多末尼。若有善男子、善女人得聞如是電王名字，及知方處者，此人即便遠離一切怖畏之事，及諸災橫悉皆消殄。若於住處書此四方電王名者，於所住處無雷電怖，亦無災厄及諸障惱，非時抂死，悉皆遠離。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「汝等諦聽，於此東方有光明電王，名阿揭多；南方有光明電王，名設羝嚕；西方有光明電王，名主多光；北方有光明電王，名蘇多末尼。若有善男子、善女人得聞如是電王名字，及知方處者，此人即便遠離一切怖畏之事，及諸災橫悉皆消殄。若於住處書此四方電王名者，於所住處無雷電怖，亦無災厄及諸障惱，非時抂死，悉皆遠離。」

爾時世尊即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊即說呪曰：

「怛姪他 儞弭 儞弭 儞弭 尼民達哩 窒哩盧迦 盧羯儞 窒哩輸攞波儞 曷𠸪叉 曷𠸪叉 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛姪他 儞弭 儞弭 儞弭 尼民達哩 窒哩盧迦 盧羯儞 窒哩輸攞波儞 曷𠸪叉 曷𠸪叉

「我某甲及此住處，一切恐怖所有苦惱雷電霹靂，乃至抂死，悉皆遠離，莎訶。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我某甲及此住處，一切恐怖所有苦惱雷電霹靂，乃至抂死，悉皆遠離，莎訶。」

爾時觀自在菩薩摩訶薩在大眾中，即從座起，偏袒右肩，合掌恭敬，白佛言：「世尊！我今亦於佛前，略說如意寶珠神呪，於諸人天為大利益，哀愍世間，擁護一切，令得安樂，有大威力，所求如意。」即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時觀自在菩薩摩訶薩在大眾中，即從座起，偏袒右肩，合掌恭敬，白佛言：「世尊！我今亦於佛前，略說如意寶珠神呪，於諸人天為大利益，哀愍世間，擁護一切，令得安樂，有大威力，所求如意。」即說呪曰：

「怛姪他 喝帝 毘喝帝 儞喝帝 鉢喇窒體雞 鉢喇底(丁履反)蜜窒囇 戍提 目羝毘末麗 鉢喇婆莎(蘇活反)囇 安茶(入聲)囇般茶囇稅(平聲)帝 般茶囉婆死儞 喝囇羯茶(引)囇 劫畢麗 氷揭羅惡綺 達地目企 曷𠸪叉 曷𠸪叉 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛姪他 喝帝 毘喝帝 儞喝帝 鉢喇窒體雞 鉢喇底(丁履反)蜜窒囇 戍提 目羝毘末麗 鉢喇婆莎(蘇活反)囇 安茶(入聲)囇般茶囇稅(平聲)帝 般茶囉婆死儞 喝囇羯茶(引)囇 劫畢麗 氷揭羅惡綺 達地目企 曷𠸪叉 曷𠸪叉

「我某甲及此住處，一切恐怖所有苦惱，乃至抂死，悉皆遠離，願我莫見罪惡之事，常蒙聖觀自在菩薩大悲威光之所護念，莎訶。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我某甲及此住處，一切恐怖所有苦惱，乃至抂死，悉皆遠離，願我莫見罪惡之事，常蒙聖觀自在菩薩大悲威光之所護念，莎訶。」

爾時，執金剛祕密主菩薩，即從座起，合掌恭敬，白佛言：「世尊！我今亦說陀羅尼呪，名曰無勝，於諸人天為大利益，哀愍世間，擁護一切，有大威力，所求如願。」即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，執金剛祕密主菩薩，即從座起，合掌恭敬，白佛言：「世尊！我今亦說陀羅尼呪，名曰無勝，於諸人天為大利益，哀愍世間，擁護一切，有大威力，所求如願。」即說呪曰：

「怛姪他 母儞母儞 母尼囇 末底末底 蘇末底 莫訶末底 呵呵呵 磨婆 以那悉底帝(引) 波跛 跋折攞波儞 惡甜(火含反)姪㗚茶(上)莎訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛姪他 母儞母儞 母尼囇 末底末底 蘇末底 莫訶末底 呵呵呵 磨婆 以那悉底帝(引) 波跛 跋折攞波儞 惡甜(火含反)姪㗚茶(上)莎訶

「世尊！我此神呪名曰無勝擁護，若有男女一心受持，書寫讀誦，憶念不忘，我於晝夜，常護是人，於一切恐怖乃至抂死，悉皆遠離。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我此神呪名曰無勝擁護，若有男女一心受持，書寫讀誦，憶念不忘，我於晝夜，常護是人，於一切恐怖乃至抂死，悉皆遠離。」

爾時，索訶世界主梵天王，即從座起，合掌恭敬，白佛言：「世尊！我亦有陀羅尼微妙法門，於諸人天為大利益，哀愍世間，擁護一切，有大威力，所求如願。」即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，索訶世界主梵天王，即從座起，合掌恭敬，白佛言：「世尊！我亦有陀羅尼微妙法門，於諸人天為大利益，哀愍世間，擁護一切，有大威力，所求如願。」即說呪曰：

「怛姪他 醯哩 弭哩 地哩 莎訶 跋囉甜魔布囇 跋囉甜麼末泥 跋囉甜麼揭鞞 補澁跛僧悉怛囇 莎訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛姪他 醯哩 弭哩 地哩 莎訶 跋囉甜魔布囇 跋囉甜麼末泥 跋囉甜麼揭鞞 補澁跛僧悉怛囇 莎訶

「世尊！我此神呪名曰梵治，悉能擁護持是呪者，令離憂惱及諸罪業，乃至抂死，悉皆遠離。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我此神呪名曰梵治，悉能擁護持是呪者，令離憂惱及諸罪業，乃至抂死，悉皆遠離。」

爾時，帝釋天主即從座起，合掌恭敬，白佛言：「世尊！我亦有陀羅尼，名跋折羅扇儞，是大明呪，能除一切恐怖厄難，乃至抂死，悉皆遠離，拔苦與樂，利益人天。」即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，帝釋天主即從座起，合掌恭敬，白佛言：「世尊！我亦有陀羅尼，名跋折羅扇儞，是大明呪，能除一切恐怖厄難，乃至抂死，悉皆遠離，拔苦與樂，利益人天。」即說呪曰：

「怛姪他 毘儞 婆喇儞 畔陀麼彈滯磨膩儞㨖 爾瞿哩 健陀哩 旃茶哩 摩登耆(上)卜羯死 薩囉跋𡂖鞞(去) 呬娜末低 答麼 嗢多喇儞 莫呼喇儞 達喇儞 計斫羯囉婆抧 捨伐哩 奢伐哩 莎訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛姪他 毘儞 婆喇儞 畔陀麼彈滯磨膩儞㨖 爾瞿哩 健陀哩 旃茶哩 摩登耆(上)卜羯死 薩囉跋𡂖鞞(去) 呬娜末低 答麼 嗢多喇儞 莫呼喇儞 達喇儞 計斫羯囉婆抧 捨伐哩 奢伐哩 莎訶」

爾時，多聞天王、持國天王、增長天王、廣目天王俱從座起，合掌恭敬，白佛言：「世尊！我今亦有神呪，名施一切眾生無畏，於諸苦惱常為擁護，令得安樂，增益壽命，無諸患苦，乃至抂死，悉皆遠離。」即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，多聞天王、持國天王、增長天王、廣目天王俱從座起，合掌恭敬，白佛言：「世尊！我今亦有神呪，名施一切眾生無畏，於諸苦惱常為擁護，令得安樂，增益壽命，無諸患苦，乃至抂死，悉皆遠離。」即說呪曰：

「怛姪他補澁閉 蘇補澁閉 度麼鉢唎呵囇 阿囄耶鉢喇設悉帝 扇帝涅 目帝忙揭例窣覩帝 悉哆鼻帝 莎訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛姪他補澁閉 蘇補澁閉 度麼鉢唎呵囇 阿囄耶鉢喇設悉帝 扇帝涅 目帝忙揭例窣覩帝 悉哆鼻帝 莎訶」

爾時，復有諸大龍王，所謂末那斯龍王、電光龍王、無熱池龍王、電舌龍王、妙光龍王，俱從座起，合掌恭敬，白佛言：「世尊！我亦有如意寶珠陀羅尼，能遮惡電，除諸恐怖，能於人天為大利益，哀愍世間，擁護一切，有大威力，所求如願，乃至抂死，悉皆遠離，一切毒藥皆令止息，一切造作蠱道呪術不吉祥事悉令除滅。我今以此神呪奉獻世尊，惟願哀愍慈悲納受，當令我等離此龍趣永捨慳貪。何以故？由此慳貪於生死中受諸苦惱，我等願斷慳貪種子。」即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，復有諸大龍王，所謂末那斯龍王、電光龍王、無熱池龍王、電舌龍王、妙光龍王，俱從座起，合掌恭敬，白佛言：「世尊！我亦有如意寶珠陀羅尼，能遮惡電，除諸恐怖，能於人天為大利益，哀愍世間，擁護一切，有大威力，所求如願，乃至抂死，悉皆遠離，一切毒藥皆令止息，一切造作蠱道呪術不吉祥事悉令除滅。我今以此神呪奉獻世尊，惟願哀愍慈悲納受，當令我等離此龍趣永捨慳貪。何以故？由此慳貪於生死中受諸苦惱，我等願斷慳貪種子。」即說呪曰：

「怛姪他 阿折囇 阿末囇 阿蜜㗚諦 惡叉裔 阿弊裔 奔尼鉢唎耶栗諦 薩婆波跛 鉢喇苫摩尼裔 莎訶 阿離裔般豆 蘇波尼裔莎訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛姪他 阿折囇 阿末囇 阿蜜㗚諦 惡叉裔 阿弊裔 奔尼鉢唎耶栗諦 薩婆波跛 鉢喇苫摩尼裔 莎訶 阿離裔般豆 蘇波尼裔莎訶

「世尊！若有善男子、善女人，口中說此陀羅尼明呪，或書經卷，受持讀誦、恭敬供養者，終無雷電霹靂，及諸恐怖苦惱憂患，乃至抂死，悉皆遠離；所有毒藥蠱魅厭禱，害人虎狼師子毒蛇之類，乃至蚊虻悉不為害。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若有善男子、善女人，口中說此陀羅尼明呪，或書經卷，受持讀誦、恭敬供養者，終無雷電霹靂，及諸恐怖苦惱憂患，乃至抂死，悉皆遠離；所有毒藥蠱魅厭禱，害人虎狼師子毒蛇之類，乃至蚊虻悉不為害。」

爾時，世尊普告大眾：「善哉！善哉！此等神呪皆有大力，能隨眾生心所求事，悉令圓滿，為大利益，除不至心；汝等勿疑。」時諸大眾聞佛語已，歡喜信受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊普告大眾：「善哉！善哉！此等神呪皆有大力，能隨眾生心所求事，悉令圓滿，為大利益，除不至心；汝等勿疑。」時諸大眾聞佛語已，歡喜信受。

金光明最勝王經大辯才天女品第十五之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金光明最勝王經大辯才天女品第十五之一

爾時大辯才天女於大眾中，即從座起，頂禮佛足，白佛言：「世尊！若有法師，說是《金光明最勝王經》者，我當益其智慧，具足莊嚴言說之辯；若彼法師於此經中文字句義所有忘失，皆令憶持，能善開悟，復與陀羅尼總持無礙。又此《金光明最勝王經》，為彼有情已於百千佛所種諸善根常受持者，於贍部洲廣行流布，不速隱沒。復令無量有情聞是經典，皆得不可思議捷利辯才無盡大慧，善解眾論及諸伎術，能出生死，速趣無上正等菩提，於現世中增益壽命，資身之具悉令圓滿。世尊！我當為彼持經法師及餘有情，於此經典樂聽聞者，說其呪藥洗浴之法。彼人所有惡星災變與初生時星屬相違，疫病之苦、鬪諍戰陣、惡夢鬼神、蠱毒厭魅、呪術起屍，如是諸惡為障難者，悉令除滅。諸有智者應作如是洗浴之法，當取香藥三十二味，所謂： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大辯才天女於大眾中，即從座起，頂禮佛足，白佛言：「世尊！若有法師，說是《金光明最勝王經》者，我當益其智慧，具足莊嚴言說之辯；若彼法師於此經中文字句義所有忘失，皆令憶持，能善開悟，復與陀羅尼總持無礙。又此《金光明最勝王經》，為彼有情已於百千佛所種諸善根常受持者，於贍部洲廣行流布，不速隱沒。復令無量有情聞是經典，皆得不可思議捷利辯才無盡大慧，善解眾論及諸伎術，能出生死，速趣無上正等菩提，於現世中增益壽命，資身之具悉令圓滿。世尊！我當為彼持經法師及餘有情，於此經典樂聽聞者，說其呪藥洗浴之法。彼人所有惡星災變與初生時星屬相違，疫病之苦、鬪諍戰陣、惡夢鬼神、蠱毒厭魅、呪術起屍，如是諸惡為障難者，悉令除滅。諸有智者應作如是洗浴之法，當取香藥三十二味，所謂：

「菖蒲(跋者)、牛黃(瞿盧折娜)、苜蓿香(塞畢力迦)、麝香(莫訶婆伽)、雄黃(末㮈眵羅)、合昬樹(尸利灑)、白及(因達囉喝悉哆)、芎藭(闍莫迦)、㺃杞根(苫弭)、松脂(室利薜瑟得迦)、桂皮(咄者)、香附子(目窣哆)、沈香(惡揭嚕)、栴檀(栴檀娜)、零凌香(多揭羅)、丁子(索瞿者)、欝金(茶矩麼)、婆律膏(揭羅娑)、葦香(捺剌柁)、竹黃(𩾲路戰娜)、細豆蔻(蘇泣迷羅)、甘松(苦弭哆)、藿香(鉢怛羅)、茅根香(嗢尸羅)、叱脂(薩洛計)、艾納(世黎也)、安息香(窶具攞)、芥子(薩利殺跛)、馬芹(葉婆儞)、龍花鬚(那伽雞薩羅)、白膠(薩折羅婆)、青木(矩瑟侘)。皆等分以布灑星日，一處擣篩，取其香末，當以此呪呪一百八遍。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菖蒲(跋者)、牛黃(瞿盧折娜)、苜蓿香(塞畢力迦)、麝香(莫訶婆伽)、雄黃(末㮈眵羅)、合昬樹(尸利灑)、白及(因達囉喝悉哆)、芎藭(闍莫迦)、㺃杞根(苫弭)、松脂(室利薜瑟得迦)、桂皮(咄者)、香附子(目窣哆)、沈香(惡揭嚕)、栴檀(栴檀娜)、零凌香(多揭羅)、丁子(索瞿者)、欝金(茶矩麼)、婆律膏(揭羅娑)、葦香(捺剌柁)、竹黃(𩾲路戰娜)、細豆蔻(蘇泣迷羅)、甘松(苦弭哆)、藿香(鉢怛羅)、茅根香(嗢尸羅)、叱脂(薩洛計)、艾納(世黎也)、安息香(窶具攞)、芥子(薩利殺跛)、馬芹(葉婆儞)、龍花鬚(那伽雞薩羅)、白膠(薩折羅婆)、青木(矩瑟侘)。皆等分以布灑星日，一處擣篩，取其香末，當以此呪呪一百八遍。呪曰：

「怛姪他 蘇訖栗帝 訖栗帝訖栗帝劫摩怛里 繕怒羯囉滯 郝羯喇滯 因達囉闍利膩 鑠羯㘓滯 鉢設姪囇 阿伐底羯細 計娜矩覩矩覩 脚迦鼻囇 劫鼻囇劫鼻囇劫毘囉末底(丁里反) 尸羅末底那底度囉末底哩 波伐雉畔稚囇 室囇室囇薩底悉體羝莎訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛姪他 蘇訖栗帝 訖栗帝訖栗帝劫摩怛里 繕怒羯囉滯 郝羯喇滯 因達囉闍利膩 鑠羯㘓滯 鉢設姪囇 阿伐底羯細 計娜矩覩矩覩 脚迦鼻囇 劫鼻囇劫鼻囇劫毘囉末底(丁里反) 尸羅末底那底度囉末底哩 波伐雉畔稚囇 室囇室囇薩底悉體羝莎訶

「若樂如法洗浴時， 應作壇場方八肘； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若樂如法洗浴時， 應作壇場方八肘；

可於寂靜安隱處， 念所求事不離心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 可於寂靜安隱處， 念所求事不離心。

應塗牛糞作其壇， 於上普散諸花彩； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應塗牛糞作其壇， 於上普散諸花彩；

當以淨潔金銀器， 盛滿美味并乳蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當以淨潔金銀器， 盛滿美味并乳蜜。

於彼壇場四門所， 四人守護法如常； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼壇場四門所， 四人守護法如常；

令四童子好嚴身， 各於一角持瓶水。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令四童子好嚴身， 各於一角持瓶水。

於此常燒安息香， 五音之樂聲不絕； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此常燒安息香， 五音之樂聲不絕；

幡蓋莊嚴懸繒綵， 安在壇場之四邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 幡蓋莊嚴懸繒綵， 安在壇場之四邊。

復於場內置明鏡， 利刀兼箭各四枚； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復於場內置明鏡， 利刀兼箭各四枚；

於壇中心埋大盆， 應以漏版安其上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於壇中心埋大盆， 應以漏版安其上。

用前香末以和湯， 亦復安在於壇內； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 用前香末以和湯， 亦復安在於壇內；

既作如斯布置已， 然後誦呪結其壇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既作如斯布置已， 然後誦呪結其壇。

「結界呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「結界呪曰：

「怛姪他 頞喇計 娜也泥(去) 呬囇弭囇祇囇 企企囇莎訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛姪他 頞喇計 娜也泥(去) 呬囇弭囇祇囇 企企囇莎訶

「如是結界已， 方入於壇內； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是結界已， 方入於壇內；

呪水三七遍， 散灑於四方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 呪水三七遍， 散灑於四方。

次可呪香湯， 滿一百八遍； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次可呪香湯， 滿一百八遍；

四邊安幔障， 然後洗浴身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四邊安幔障， 然後洗浴身。

「呪水呪湯呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「呪水呪湯呪曰：

「怛姪他(一) 索揭智(貞勵反，下同)(二) 毘揭智(三) 毘揭荼伐底(四) 莎訶(五) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛姪他(一) 索揭智(貞勵反，下同)(二) 毘揭智(三) 毘揭荼伐底(四) 莎訶(五)

「若洗浴訖，其洗浴湯及壇場中供養飲食棄河池內，餘皆收攝。如是浴已，方著淨衣，既出壇場，入淨室內。呪師教其發弘誓願，永斷眾惡，常修諸善，於諸有情興大悲心，以是因緣當獲無量隨心福報。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若洗浴訖，其洗浴湯及壇場中供養飲食棄河池內，餘皆收攝。如是浴已，方著淨衣，既出壇場，入淨室內。呪師教其發弘誓願，永斷眾惡，常修諸善，於諸有情興大悲心，以是因緣當獲無量隨心福報。」

復說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復說頌曰：

「若有病苦諸眾生， 種種方藥治不差； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有病苦諸眾生， 種種方藥治不差；

若依如是洗浴法， 并復讀誦斯經典。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若依如是洗浴法， 并復讀誦斯經典。

常於日夜念不散， 專想慇懃生信心； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常於日夜念不散， 專想慇懃生信心；

所有患苦盡消除， 解脫貧窮足財寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有患苦盡消除， 解脫貧窮足財寶。

四方星辰及日月， 威神擁護得延年； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四方星辰及日月， 威神擁護得延年；

吉祥安隱福德增， 災變厄難皆除遣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吉祥安隱福德增， 災變厄難皆除遣。

「次誦護身呪三七遍。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次誦護身呪三七遍。呪曰：

「怛姪他 三謎 毘三謎 莎訶 索揭滯毘揭滯 莎訶 毘揭茶(亭耶反)伐底 莎訶娑揭囉 三步多也莎訶 塞建陀 摩多也莎訶 尼攞建佗也 莎訶 阿鉢囉市哆 毘𠼝耶也 莎訶 呬摩槃哆 三步多也 莎訶 阿儞蜜攞 薄怛囉也 莎訶 南謨薄伽伐都 跋囉甜摩寫莎訶 南謨薩囉酸(蘇活)底 莫訶提鼻裔莎訶 悉甸覩漫(此云成就我某甲)曼怛囉鉢拖莎訶 怛喇覩仳姪哆 跋囉甜摩奴末覩 莎訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛姪他 三謎 毘三謎 莎訶 索揭滯毘揭滯 莎訶 毘揭茶(亭耶反)伐底 莎訶娑揭囉 三步多也莎訶 塞建陀 摩多也莎訶 尼攞建佗也 莎訶 阿鉢囉市哆 毘𠼝耶也 莎訶 呬摩槃哆 三步多也 莎訶 阿儞蜜攞 薄怛囉也 莎訶 南謨薄伽伐都 跋囉甜摩寫莎訶 南謨薩囉酸(蘇活)底 莫訶提鼻裔莎訶 悉甸覩漫(此云成就我某甲)曼怛囉鉢拖莎訶 怛喇覩仳姪哆 跋囉甜摩奴末覩 莎訶」

爾時，大辯才天女說洗浴法壇場呪已，前禮佛足，白佛言：「世尊！若有苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦，受持讀誦、書寫流布是妙經王，如說行者，若在城邑聚落、曠野山林、僧尼住處，我為是人將諸眷屬作天伎樂，來詣其所而為擁護，除諸病苦、流星變怪、疫疾鬪諍、王法所拘、惡夢惡神為障礙者，蠱道厭術悉皆除殄，饒益是等持經之人。苾芻等眾及諸聽者，皆令速渡生死大海，不退菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大辯才天女說洗浴法壇場呪已，前禮佛足，白佛言：「世尊！若有苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦，受持讀誦、書寫流布是妙經王，如說行者，若在城邑聚落、曠野山林、僧尼住處，我為是人將諸眷屬作天伎樂，來詣其所而為擁護，除諸病苦、流星變怪、疫疾鬪諍、王法所拘、惡夢惡神為障礙者，蠱道厭術悉皆除殄，饒益是等持經之人。苾芻等眾及諸聽者，皆令速渡生死大海，不退菩提。」

爾時，世尊聞是說已，讚辯才天女言：「善哉！善哉！天女！汝能安樂利益無量無邊有情，說此神呪及以香水壇場法式，果報難思。汝當擁護最勝經王，勿令隱沒，常得流通。」爾時，大辯才天女禮佛足已，還復本座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊聞是說已，讚辯才天女言：「善哉！善哉！天女！汝能安樂利益無量無邊有情，說此神呪及以香水壇場法式，果報難思。汝當擁護最勝經王，勿令隱沒，常得流通。」爾時，大辯才天女禮佛足已，還復本座。

爾時，法師授記憍陳如婆羅門，承佛威力，於大眾前讚請辯才天女曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，法師授記憍陳如婆羅門，承佛威力，於大眾前讚請辯才天女曰：

「聰明勇進辯才天， 人天供養悉應受； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「聰明勇進辯才天， 人天供養悉應受；

名聞世間遍充滿， 能與一切眾生願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名聞世間遍充滿， 能與一切眾生願。

依高山頂勝住處， 葺茅為室在中居； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依高山頂勝住處， 葺茅為室在中居；

恒結軟草以為衣， 在處常翹於一足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒結軟草以為衣， 在處常翹於一足。

諸天大眾皆來集， 咸同一心申讚請； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天大眾皆來集， 咸同一心申讚請；

惟願智慧辯才天， 以妙言詞施一切。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惟願智慧辯才天， 以妙言詞施一切。」

爾時，辯才天女即便受請，為說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，辯才天女即便受請，為說呪曰：

「怛姪他慕囇只囇 阿伐帝(貞勵)阿伐吒伐底(丁里，下同)馨遇㘑名具㘑 名具羅伐底 鴦具師 末唎只三末底 毘三末底惡近(入) 唎莫近唎怛囉只 怛囉者伐 底質質哩室里蜜里 末難地 曇(去)末唎只 八囉拏畢唎裔 盧迦逝瑟跇(丑世反) 盧迦失囇瑟耻 盧迦畢唎裔 悉馱跋唎帝 毘麼目企(輕利反)輸只折唎 阿鉢唎底喝帝 阿鉢喇底喝哆勃地 南母只 南母只 莫訶提鼻鉢喇底近(入)唎昬(火恨)拏(上)南摩塞迦囉 我某甲勃地 達哩奢呬 勃地 阿鉢喇底喝哆 婆(上)跋覩 帀婆謎毘輸姪覩 舍悉怛囉輸路迦 曼怛囉畢得迦 迦婢耶地數 怛姪他 莫訶鉢喇婆鼻 呬里蜜里呬里蜜里 毘折喇覩謎勃地 我某甲勃地輸提 薄伽伐點 提毘焰 薩羅酸(蘇活)點(丁焰反)羯囉(魯家)滯雞由囇雞由囉末底 呬里蜜里呬里蜜里 阿婆訶耶弭 莫訶提鼻勃陀薩帝娜 達摩薩帝娜 僧伽薩帝娜因達囉薩帝娜 跋嘍拏薩帝娜 裔盧雞薩底婆地娜 羝釤(引)薩帝娜 薩底伐者泥娜阿婆訶耶弭 莫訶提鼻 呬哩蜜哩呬哩蜜哩 毘折喇覩 我某甲勃地 南謨薄伽伐底(丁利反)莫訶提鼻 薩囉酸底 悉甸覩 曼怛囉鉢陀彌 莎訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛姪他慕囇只囇 阿伐帝(貞勵)阿伐吒伐底(丁里，下同)馨遇㘑名具㘑 名具羅伐底 鴦具師 末唎只三末底 毘三末底惡近(入) 唎莫近唎怛囉只 怛囉者伐 底質質哩室里蜜里 末難地 曇(去)末唎只 八囉拏畢唎裔 盧迦逝瑟跇(丑世反) 盧迦失囇瑟耻 盧迦畢唎裔 悉馱跋唎帝 毘麼目企(輕利反)輸只折唎 阿鉢唎底喝帝 阿鉢喇底喝哆勃地 南母只 南母只 莫訶提鼻鉢喇底近(入)唎昬(火恨)拏(上)南摩塞迦囉 我某甲勃地 達哩奢呬 勃地 阿鉢喇底喝哆 婆(上)跋覩 帀婆謎毘輸姪覩 舍悉怛囉輸路迦 曼怛囉畢得迦 迦婢耶地數 怛姪他 莫訶鉢喇婆鼻 呬里蜜里呬里蜜里 毘折喇覩謎勃地 我某甲勃地輸提 薄伽伐點 提毘焰 薩羅酸(蘇活)點(丁焰反)羯囉(魯家)滯雞由囇雞由囉末底 呬里蜜里呬里蜜里 阿婆訶耶弭 莫訶提鼻勃陀薩帝娜 達摩薩帝娜 僧伽薩帝娜因達囉薩帝娜 跋嘍拏薩帝娜 裔盧雞薩底婆地娜 羝釤(引)薩帝娜 薩底伐者泥娜阿婆訶耶弭 莫訶提鼻 呬哩蜜哩呬哩蜜哩 毘折喇覩 我某甲勃地 南謨薄伽伐底(丁利反)莫訶提鼻 薩囉酸底 悉甸覩 曼怛囉鉢陀彌 莎訶」

爾時，辯才天女說是呪已，告婆羅門言：「善哉！大士！能為眾生求妙辯才及諸珍寶神通智慧，廣利一切，速證菩提，如是應知受持法式。」即說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，辯才天女說是呪已，告婆羅門言：「善哉！大士！能為眾生求妙辯才及諸珍寶神通智慧，廣利一切，速證菩提，如是應知受持法式。」即說頌曰：

「先可誦此陀羅尼， 令使純熟無謬失， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「先可誦此陀羅尼， 令使純熟無謬失，

歸敬三寶諸天眾， 請求加護願隨心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸敬三寶諸天眾， 請求加護願隨心。

敬禮諸佛及法寶， 菩薩獨覺聲聞眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 敬禮諸佛及法寶， 菩薩獨覺聲聞眾，

次禮梵王并帝釋， 及護世者四天王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次禮梵王并帝釋， 及護世者四天王，

一切常修梵行人， 悉可至誠殷重敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切常修梵行人， 悉可至誠殷重敬。

可於寂靜蘭若處， 大聲誦前呪讚法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 可於寂靜蘭若處， 大聲誦前呪讚法；

應在佛像天龍前， 隨其所有修供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應在佛像天龍前， 隨其所有修供養。

於彼一切眾生類， 發起慈悲哀愍心； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼一切眾生類， 發起慈悲哀愍心；

世尊妙相紫金身， 繫想正念心無亂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊妙相紫金身， 繫想正念心無亂。

世尊護念說教法， 隨彼根機令習定； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊護念說教法， 隨彼根機令習定；

於其句義善思惟， 復依空性而修習。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於其句義善思惟， 復依空性而修習。

應在世尊形像前， 一心正念而安坐； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應在世尊形像前， 一心正念而安坐；

即得妙智三摩地， 并獲最勝陀羅尼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即得妙智三摩地， 并獲最勝陀羅尼。

如來金口演說法， 妙響調伏諸人天； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來金口演說法， 妙響調伏諸人天；

舌相隨緣現希有， 廣長能覆三千界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舌相隨緣現希有， 廣長能覆三千界。

如是諸佛妙音聲， 至誠憶念心無畏； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是諸佛妙音聲， 至誠憶念心無畏；

諸佛皆由發弘願， 得此舌相不思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛皆由發弘願， 得此舌相不思議。

宣說諸法皆非有， 譬如虛空無所著； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宣說諸法皆非有， 譬如虛空無所著；

諸佛音聲及舌相， 繫念思量願圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛音聲及舌相， 繫念思量願圓滿。

若見供養辯才天， 或見弟子隨師教； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若見供養辯才天， 或見弟子隨師教；

授此秘法令修學， 尊重隨心皆得成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 授此秘法令修學， 尊重隨心皆得成。

若人欲得最上智， 應當一心持此法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人欲得最上智， 應當一心持此法；

增長福智諸功德， 必定成就勿生疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 增長福智諸功德， 必定成就勿生疑。

若求財者得多財， 求名稱者獲名稱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若求財者得多財， 求名稱者獲名稱，

求出離者得解脫， 必定成就勿生疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 求出離者得解脫， 必定成就勿生疑。

無量無邊諸功德， 隨其內心之所願； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量無邊諸功德， 隨其內心之所願；

若能如是依行者， 必得成就勿生疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能如是依行者， 必得成就勿生疑。

當於淨處著淨衣， 應作壇場隨大小； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當於淨處著淨衣， 應作壇場隨大小；

以四淨瓶盛美味， 香花供養可隨時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以四淨瓶盛美味， 香花供養可隨時。

懸諸繒綵并幡蓋， 塗香末香遍嚴飾； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 懸諸繒綵并幡蓋， 塗香末香遍嚴飾；

供養佛及辯才天， 求見天身皆遂願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養佛及辯才天， 求見天身皆遂願。

應三七日誦前呪， 可對大辯天神前； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應三七日誦前呪， 可對大辯天神前；

若其不見此天神， 應更用心經九日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若其不見此天神， 應更用心經九日。

於後夜中猶不見， 更求清淨勝妙處； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於後夜中猶不見， 更求清淨勝妙處；

如法應畫辯才天， 供養誦持心無捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如法應畫辯才天， 供養誦持心無捨。

晝夜不生於懈怠， 自利利他無窮盡； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 晝夜不生於懈怠， 自利利他無窮盡；

所獲果報施群生， 於所求願皆成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所獲果報施群生， 於所求願皆成就。

若不遂意經三月， 六月九月或一年； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若不遂意經三月， 六月九月或一年；

慇懃求請心不移， 天眼他心皆悉得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慇懃求請心不移， 天眼他心皆悉得。」

爾時，憍陳如婆羅門聞是說已，歡喜踊躍，歎未曾有，告諸大眾，作如是言：「汝等人天一切大眾，如是當知，皆一心聽，我今更欲依世諦法讚彼勝妙辯才天女。」即說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，憍陳如婆羅門聞是說已，歡喜踊躍，歎未曾有，告諸大眾，作如是言：「汝等人天一切大眾，如是當知，皆一心聽，我今更欲依世諦法讚彼勝妙辯才天女。」即說頌曰：

「敬禮天女那羅延， 於世界中得自在； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「敬禮天女那羅延， 於世界中得自在；

我今讚歎彼尊者， 皆如往昔仙人說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今讚歎彼尊者， 皆如往昔仙人說。

吉祥成就心安隱， 聰明慙愧有名聞； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吉祥成就心安隱， 聰明慙愧有名聞；

為母能生於世間， 勇猛常行大精進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為母能生於世間， 勇猛常行大精進。

於軍陣處戰恒勝， 長養調伏心慈忍； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於軍陣處戰恒勝， 長養調伏心慈忍；

現為閻羅之長姊， 常著青色野蠶衣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現為閻羅之長姊， 常著青色野蠶衣。

好醜容儀皆具有， 眼目能令見者怖； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 好醜容儀皆具有， 眼目能令見者怖；

無量勝行超世間， 歸信之人咸攝受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量勝行超世間， 歸信之人咸攝受。

或在山巖深險處， 或居坎窟及河邊； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或在山巖深險處， 或居坎窟及河邊；

或在大樹諸叢林， 天女多依此中住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或在大樹諸叢林， 天女多依此中住。

假使山林野人輩， 亦常供養於天女； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假使山林野人輩， 亦常供養於天女；

以孔雀羽作幡旗， 於一切時常護世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以孔雀羽作幡旗， 於一切時常護世。

師子虎狼恒圍遶， 牛羊雞等亦相依； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師子虎狼恒圍遶， 牛羊雞等亦相依；

振大鈴鐸出音聲， 頻陀山眾皆聞響。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 振大鈴鐸出音聲， 頻陀山眾皆聞響。

或執三戟頭圓髻， 左右恒持日月旗； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或執三戟頭圓髻， 左右恒持日月旗；

黑月九日十一日， 於此時中當供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 黑月九日十一日， 於此時中當供養。

或現婆蘇大天女， 見有鬪戰心常愍； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或現婆蘇大天女， 見有鬪戰心常愍；

觀察一切有情中， 天女最勝無過者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀察一切有情中， 天女最勝無過者。

權現牧牛歡喜女， 與天戰時常得勝； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 權現牧牛歡喜女， 與天戰時常得勝；

能久安住於世間， 亦為和忍及暴惡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能久安住於世間， 亦為和忍及暴惡。

大婆羅門四明法， 幻化呪等悉皆通； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大婆羅門四明法， 幻化呪等悉皆通；

於天仙中得自在， 能為種子及大地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於天仙中得自在， 能為種子及大地。

諸天女等集會時， 如大海潮必來應； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天女等集會時， 如大海潮必來應；

於諸龍神藥叉眾， 咸為上首能調伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸龍神藥叉眾， 咸為上首能調伏。

於諸女中最梵行， 出言猶如世間主； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸女中最梵行， 出言猶如世間主；

於王住處如蓮華， 若在河津喻橋栰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於王住處如蓮華， 若在河津喻橋栰。

面貌猶如盛滿月， 具足多聞作依處； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 面貌猶如盛滿月， 具足多聞作依處；

辯才勝出若高峯， 念者皆與為洲渚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辯才勝出若高峯， 念者皆與為洲渚。

阿蘇羅等諸天眾， 咸共稱讚其功德； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿蘇羅等諸天眾， 咸共稱讚其功德；

乃至千眼帝釋主， 以殷重心而觀察。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至千眼帝釋主， 以殷重心而觀察。

眾生若有悕求事， 悉能令彼速得成； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生若有悕求事， 悉能令彼速得成；

亦令聰辯具聞持， 於大地中為第一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦令聰辯具聞持， 於大地中為第一。

於此十方世界中， 如大燈明常普照； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此十方世界中， 如大燈明常普照；

乃至神鬼諸禽獸， 咸皆遂彼所求心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至神鬼諸禽獸， 咸皆遂彼所求心。

於諸女中若山峯， 同昔仙人久住世； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸女中若山峯， 同昔仙人久住世；

如少女天常離欲， 實語猶如大世主。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如少女天常離欲， 實語猶如大世主。

普見世間差別類， 乃至欲界諸天宮； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普見世間差別類， 乃至欲界諸天宮；

唯有天女獨稱尊， 不見有情能勝者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯有天女獨稱尊， 不見有情能勝者。

若於戰陣恐怖處， 或見墮在火坑中； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若於戰陣恐怖處， 或見墮在火坑中；

河津險難賊盜時， 悉能令彼除怖畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 河津險難賊盜時， 悉能令彼除怖畏。

或被王法所枷縛， 或為怨讎行殺害； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或被王法所枷縛， 或為怨讎行殺害；

若能專注心不移， 決定解脫諸憂苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能專注心不移， 決定解脫諸憂苦。

於善惡人皆擁護， 慈悲愍念常現前； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於善惡人皆擁護， 慈悲愍念常現前；

是故我以至誠心， 稽首歸依大天女。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故我以至誠心， 稽首歸依大天女。」

爾時，婆羅門復以呪讚天女曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，婆羅門復以呪讚天女曰：

「敬禮敬禮世間尊， 於諸母中最為勝； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「敬禮敬禮世間尊， 於諸母中最為勝；

三種世間咸供養， 面貌容儀人樂觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三種世間咸供養， 面貌容儀人樂觀。

種種妙德以嚴身， 目如脩廣青蓮葉； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種妙德以嚴身， 目如脩廣青蓮葉；

福智光明名稱滿， 譬如無價末尼珠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 福智光明名稱滿， 譬如無價末尼珠。

我今讚歎最勝者， 悉能成辦所求心； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今讚歎最勝者， 悉能成辦所求心；

真實功德妙吉祥， 譬如蓮花極清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真實功德妙吉祥， 譬如蓮花極清淨。

身色端嚴皆樂見， 眾相希有不思議； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身色端嚴皆樂見， 眾相希有不思議；

能放無垢智光明， 於諸念中為最勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能放無垢智光明， 於諸念中為最勝。

猶如師子獸中上， 常以八臂自莊嚴； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如師子獸中上， 常以八臂自莊嚴；

各持弓箭刀矟斧， 長杵鐵輪并羂索。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各持弓箭刀矟斧， 長杵鐵輪并羂索。

端正樂見如滿月， 言詞無滯出和音； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 端正樂見如滿月， 言詞無滯出和音；

若有眾生心願求， 善事隨念令圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有眾生心願求， 善事隨念令圓滿。

帝釋諸天咸供養， 皆共稱讚可歸依； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帝釋諸天咸供養， 皆共稱讚可歸依；

眾德能生不思議， 一切時中起恭敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾德能生不思議， 一切時中起恭敬。

「莎訶(此上呪頌是呪亦是讚，若持呪時必先誦之) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「莎訶(此上呪頌是呪亦是讚，若持呪時必先誦之)

「若欲祈請辯才天， 依此呪讚言詞句； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲祈請辯才天， 依此呪讚言詞句；

晨朝清淨至誠誦， 於所求事悉隨心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 晨朝清淨至誠誦， 於所求事悉隨心。」

爾時，佛告婆羅門：「善哉！善哉！汝能如是利益眾生，施與安樂，讚彼天女，請求加護，獲福無邊。」(此品呪法有略有廣，或開或合前後不同，梵本既多，但依一譯，後勘者知之) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告婆羅門：「善哉！善哉！汝能如是利益眾生，施與安樂，讚彼天女，請求加護，獲福無邊。」(此品呪法有略有廣，或開或合前後不同，梵本既多，但依一譯，後勘者知之)