金光明最勝王經卷第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金光明最勝王經卷第五

大唐三藏沙門義淨奉 制譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐三藏沙門義淨奉 制譯

蓮華喻讚品第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蓮華喻讚品第七

爾時，佛告菩提樹神：「善女天！汝今應知，妙幢夜夢見妙金鼓出大音聲，讚佛功德并懺悔法，此之因緣我為汝等廣說其事，應當諦聽，善思念之。過去有王名金龍主，常以蓮華喻讚稱歎十方三世諸佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告菩提樹神：「善女天！汝今應知，妙幢夜夢見妙金鼓出大音聲，讚佛功德并懺悔法，此之因緣我為汝等廣說其事，應當諦聽，善思念之。過去有王名金龍主，常以蓮華喻讚稱歎十方三世諸佛。」

即為大眾說其讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即為大眾說其讚曰：

「過去未來現在佛， 安住十方世界中； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「過去未來現在佛， 安住十方世界中；

我今至誠稽首禮， 一心讚歎諸最勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今至誠稽首禮， 一心讚歎諸最勝。

無上清淨牟尼尊， 身光照耀如金色； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無上清淨牟尼尊， 身光照耀如金色；

一切聲中最為上， 如大梵響震雷音。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切聲中最為上， 如大梵響震雷音。

髮彩喻若黑蜂王， 宛轉旋文紺青色； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 髮彩喻若黑蜂王， 宛轉旋文紺青色；

齒白齊密如珂雪， 平正顯現有光明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 齒白齊密如珂雪， 平正顯現有光明。

目淨無垢妙端嚴， 猶如廣大青蓮葉； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 目淨無垢妙端嚴， 猶如廣大青蓮葉；

舌相廣長極柔軟， 譬如紅蓮出水中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舌相廣長極柔軟， 譬如紅蓮出水中。

眉間常有白毫光， 右旋宛轉頗梨色； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眉間常有白毫光， 右旋宛轉頗梨色；

眉細纖長類初月， 其色晃耀比蜂王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眉細纖長類初月， 其色晃耀比蜂王。

鼻高脩直如金鋌， 淨妙光潤相無虧； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鼻高脩直如金鋌， 淨妙光潤相無虧；

一切世間殊妙香， 聞時悉知其所在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切世間殊妙香， 聞時悉知其所在。

世尊最勝身金色， 一一毛端相不殊； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊最勝身金色， 一一毛端相不殊；

紺青柔軟右旋文， 微妙光彩難為喻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 紺青柔軟右旋文， 微妙光彩難為喻。

初誕身有妙光明， 普照一切十方界； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初誕身有妙光明， 普照一切十方界；

能滅三有眾生苦， 令彼悉蒙安隱樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能滅三有眾生苦， 令彼悉蒙安隱樂。

地獄傍生鬼道中， 阿蘇羅天及人趣； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地獄傍生鬼道中， 阿蘇羅天及人趣；

令彼除滅於眾苦， 常受自然安隱樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令彼除滅於眾苦， 常受自然安隱樂。

身色光明常普照， 譬如鎔金妙無比； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身色光明常普照， 譬如鎔金妙無比；

面貌圓明如滿月， 脣色赤好喻頻婆。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 面貌圓明如滿月， 脣色赤好喻頻婆。

行步威儀類師子， 身光朗耀同初日； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行步威儀類師子， 身光朗耀同初日；

臂肘纖長立過膝， 狀等垂下娑羅枝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 臂肘纖長立過膝， 狀等垂下娑羅枝。

圓光一尋照無邊， 赫奕猶如百千日； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 圓光一尋照無邊， 赫奕猶如百千日；

悉能遍至諸佛剎， 隨緣所在覺群迷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉能遍至諸佛剎， 隨緣所在覺群迷。

淨光明網無倫比， 流耀遍滿百千界； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨光明網無倫比， 流耀遍滿百千界；

普照十方無障礙， 一切冥闇悉皆除。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普照十方無障礙， 一切冥闇悉皆除。

善逝慈光能與樂， 妙色映徹等金山； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善逝慈光能與樂， 妙色映徹等金山；

流光悉至百千土， 眾生遇者皆出離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 流光悉至百千土， 眾生遇者皆出離。

佛身成就無量福， 一切功德共莊嚴； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛身成就無量福， 一切功德共莊嚴；

超過三界獨稱尊， 世間殊勝無與等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 超過三界獨稱尊， 世間殊勝無與等。

所有過去一切佛， 數同大地諸微塵； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有過去一切佛， 數同大地諸微塵；

未來現在十方尊， 亦如大地微塵眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未來現在十方尊， 亦如大地微塵眾。

我以至誠身語意， 稽首歸依三世佛； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我以至誠身語意， 稽首歸依三世佛；

讚歎無邊功德海， 種種香花皆供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 讚歎無邊功德海， 種種香花皆供養。

設我口中有千舌， 經無量劫讚如來； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設我口中有千舌， 經無量劫讚如來；

世尊功德不思議， 最勝甚深難可說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊功德不思議， 最勝甚深難可說。

假令我舌有百千， 讚歎一佛一功德； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假令我舌有百千， 讚歎一佛一功德；

於中少分尚難知， 況諸佛德無邊際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於中少分尚難知， 況諸佛德無邊際。

假使大地及諸天， 乃至有頂為海水； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假使大地及諸天， 乃至有頂為海水；

可以毛端滴知數， 佛一功德甚難量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 可以毛端滴知數， 佛一功德甚難量。

我以至誠身語意， 禮讚諸佛德無邊； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我以至誠身語意， 禮讚諸佛德無邊；

所有勝福果難思， 迴施眾生速成佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有勝福果難思， 迴施眾生速成佛。

彼王讚歎如來已， 倍復深心發弘願； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼王讚歎如來已， 倍復深心發弘願；

願我當於未來世， 生在無量無數劫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願我當於未來世， 生在無量無數劫。

夢中常見大金鼓， 得聞顯說懺悔音； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夢中常見大金鼓， 得聞顯說懺悔音；

讚佛功德喻蓮華， 願證無生成正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 讚佛功德喻蓮華， 願證無生成正覺。

諸佛出世時一現， 於百千劫甚難逢； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛出世時一現， 於百千劫甚難逢；

夜夢常聞妙鼓音， 晝則隨應而懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夜夢常聞妙鼓音， 晝則隨應而懺悔。

我當圓滿修六度， 拔濟眾生出苦海； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我當圓滿修六度， 拔濟眾生出苦海；

然後得成無上覺， 佛土清淨不思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然後得成無上覺， 佛土清淨不思議。

以妙金鼓奉如來， 并讚諸佛實功德； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以妙金鼓奉如來， 并讚諸佛實功德；

因斯當見釋迦佛， 記我當紹人中尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因斯當見釋迦佛， 記我當紹人中尊。

金龍金光是我子， 過去曾為善知識； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金龍金光是我子， 過去曾為善知識；

世世願生於我家， 共授無上菩提記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世世願生於我家， 共授無上菩提記。

若有眾生無救護， 長夜輪迴受眾苦； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有眾生無救護， 長夜輪迴受眾苦；

我於來世作歸依， 令彼常得安隱樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我於來世作歸依， 令彼常得安隱樂。

三有眾苦願除滅， 悉得隨心安樂處； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三有眾苦願除滅， 悉得隨心安樂處；

於未來世修菩提， 皆如過去成佛者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於未來世修菩提， 皆如過去成佛者。

願此金光懺悔福， 永竭苦海罪消除； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願此金光懺悔福， 永竭苦海罪消除；

業障煩惱悉皆亡， 令我速招清淨果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 業障煩惱悉皆亡， 令我速招清淨果。

福智大海量無邊， 清淨離垢深無底； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 福智大海量無邊， 清淨離垢深無底；

願我獲斯功德海， 速成無上大菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願我獲斯功德海， 速成無上大菩提。

以此金光懺悔力， 當獲福德淨光明； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以此金光懺悔力， 當獲福德淨光明；

既得清淨妙光明， 常以智光照一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既得清淨妙光明， 常以智光照一切。

願我身光等諸佛， 福德智慧亦復然； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願我身光等諸佛， 福德智慧亦復然；

一切世界獨稱尊， 威力自在無倫匹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切世界獨稱尊， 威力自在無倫匹。

有漏苦海願超越， 無為樂海願常遊； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有漏苦海願超越， 無為樂海願常遊；

現在福海願恒盈， 當來智海願圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現在福海願恒盈， 當來智海願圓滿。

願我剎土超三界， 殊勝功德量無邊； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願我剎土超三界， 殊勝功德量無邊；

諸有緣者悉同生， 皆得速成清淨智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸有緣者悉同生， 皆得速成清淨智。

妙幢汝當知， 國王金龍主； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙幢汝當知， 國王金龍主；

曾發如是願， 彼即是汝身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曾發如是願， 彼即是汝身。

往時有二子， 金龍及金光； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 往時有二子， 金龍及金光；

即銀相銀光， 當授我所記。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即銀相銀光， 當授我所記。」

大眾聞是說， 皆發菩提心； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大眾聞是說， 皆發菩提心；

願現在未來， 常依此懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願現在未來， 常依此懺悔。

金光明最勝王經金勝陀羅尼品第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金光明最勝王經金勝陀羅尼品第八

爾時，世尊復於眾中告善住菩薩摩訶薩：「善男子！有陀羅尼名曰金勝，若有善男子、善女人，欲求親見過去、未來、現在諸佛，恭敬供養者，應當受持此陀羅尼。何以故？此陀羅尼乃是過、現、未來諸佛之母。是故當知持此陀羅尼者，具大福德，已於過去無量佛所殖諸善本，今得受持，於戒清淨不毀不缺，無有障礙，決定能入甚深法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復於眾中告善住菩薩摩訶薩：「善男子！有陀羅尼名曰金勝，若有善男子、善女人，欲求親見過去、未來、現在諸佛，恭敬供養者，應當受持此陀羅尼。何以故？此陀羅尼乃是過、現、未來諸佛之母。是故當知持此陀羅尼者，具大福德，已於過去無量佛所殖諸善本，今得受持，於戒清淨不毀不缺，無有障礙，決定能入甚深法門。」

世尊即為說持呪法，先稱諸佛及菩薩名，至心禮敬，然後誦呪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊即為說持呪法，先稱諸佛及菩薩名，至心禮敬，然後誦呪。

「南無十方一切諸佛。南無諸大菩薩摩訶薩。南謨聲聞緣覺一切賢聖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無十方一切諸佛。南無諸大菩薩摩訶薩。南謨聲聞緣覺一切賢聖。

「南謨釋迦牟尼佛。南謨東方不動佛。南謨南方寶幢佛。南謨西方阿彌陀佛。南謨北方天鼓音王佛。南謨上方廣眾德佛。南謨下方明德佛。南謨寶藏佛。南謨普光佛。南謨普明佛。南謨香積王佛。南謨蓮花勝佛。南謨平等見佛。南謨寶髻佛。南謨寶上佛。南謨寶光佛。南謨無垢光明佛。南謨辯才莊嚴思惟佛。南謨淨月光稱相王佛。南謨華嚴光佛。南謨光明王佛。南謨善光無垢稱王佛。南謨觀察無畏自在王佛。南謨無畏名稱佛。南謨最勝王佛。南謨觀自在菩薩摩訶薩。南謨地藏菩薩摩訶薩。南謨虛空藏菩薩摩訶薩。南謨妙吉祥菩薩摩訶薩。南謨金剛手菩薩摩訶薩。南謨普賢菩薩摩訶薩。南謨無盡意菩薩摩訶薩。南謨大勢至菩薩摩訶薩。南謨慈氏菩薩摩訶薩。南謨善慧菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南謨釋迦牟尼佛。南謨東方不動佛。南謨南方寶幢佛。南謨西方阿彌陀佛。南謨北方天鼓音王佛。南謨上方廣眾德佛。南謨下方明德佛。南謨寶藏佛。南謨普光佛。南謨普明佛。南謨香積王佛。南謨蓮花勝佛。南謨平等見佛。南謨寶髻佛。南謨寶上佛。南謨寶光佛。南謨無垢光明佛。南謨辯才莊嚴思惟佛。南謨淨月光稱相王佛。南謨華嚴光佛。南謨光明王佛。南謨善光無垢稱王佛。南謨觀察無畏自在王佛。南謨無畏名稱佛。南謨最勝王佛。南謨觀自在菩薩摩訶薩。南謨地藏菩薩摩訶薩。南謨虛空藏菩薩摩訶薩。南謨妙吉祥菩薩摩訶薩。南謨金剛手菩薩摩訶薩。南謨普賢菩薩摩訶薩。南謨無盡意菩薩摩訶薩。南謨大勢至菩薩摩訶薩。南謨慈氏菩薩摩訶薩。南謨善慧菩薩摩訶薩。

「陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「陀羅尼曰：

「南謨喝𡃤怛娜怛喇夜也 怛姪他 君睇 君睇 矩折囇 矩折囇 壹窒哩 蜜窒哩 莎訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南謨喝𡃤怛娜怛喇夜也 怛姪他 君睇 君睇 矩折囇 矩折囇 壹窒哩 蜜窒哩 莎訶」

佛告善住菩薩：「此陀羅尼，是三世佛母，若有善男子、善女人持此呪者，能生無量無邊福德之聚，即是供養恭敬、尊重讚歎無數諸佛，如是諸佛皆與此人授阿耨多羅三藐三菩提記。善住！若有人能持此呪者，隨其所欲，衣食財寶、多聞聰慧、無病長壽，獲福甚多，隨所願求，無不遂意。善住！持是呪者，乃至未證無上菩提，常與金城山菩薩、慈氏菩薩、大海菩薩、觀自在菩薩、妙吉祥菩薩、大氷伽羅菩薩等而共居止，為諸菩薩之所攝護。善住當知！持此呪時，作如是法，先應誦持滿一萬八遍為前方便。次於闇室莊嚴道場，黑月一日清淨洗浴，著鮮潔衣，燒香散花，種種供養并諸飲食。入道場中，先當稱禮如前所說諸佛菩薩，至心殷重悔先罪已，右膝著地，可誦前呪滿一千八遍，端坐思惟，念其所願。日未出時，於道場中，食淨黑食，日唯一食，至十五日方出道場。能令此人福德威力不可思議，隨所願求無不圓滿，若不遂意，重入道場，既稱心已，常持莫忘。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善住菩薩：「此陀羅尼，是三世佛母，若有善男子、善女人持此呪者，能生無量無邊福德之聚，即是供養恭敬、尊重讚歎無數諸佛，如是諸佛皆與此人授阿耨多羅三藐三菩提記。善住！若有人能持此呪者，隨其所欲，衣食財寶、多聞聰慧、無病長壽，獲福甚多，隨所願求，無不遂意。善住！持是呪者，乃至未證無上菩提，常與金城山菩薩、慈氏菩薩、大海菩薩、觀自在菩薩、妙吉祥菩薩、大氷伽羅菩薩等而共居止，為諸菩薩之所攝護。善住當知！持此呪時，作如是法，先應誦持滿一萬八遍為前方便。次於闇室莊嚴道場，黑月一日清淨洗浴，著鮮潔衣，燒香散花，種種供養并諸飲食。入道場中，先當稱禮如前所說諸佛菩薩，至心殷重悔先罪已，右膝著地，可誦前呪滿一千八遍，端坐思惟，念其所願。日未出時，於道場中，食淨黑食，日唯一食，至十五日方出道場。能令此人福德威力不可思議，隨所願求無不圓滿，若不遂意，重入道場，既稱心已，常持莫忘。」

金光明最勝王經重顯空性品第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金光明最勝王經重顯空性品第九

爾時，世尊說此呪已，為欲利益菩薩摩訶薩人天大眾，令得悟解甚深真實第一義故，重明空性而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說此呪已，為欲利益菩薩摩訶薩人天大眾，令得悟解甚深真實第一義故，重明空性而說頌曰：

「我已於餘甚深經， 廣說真空微妙法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我已於餘甚深經， 廣說真空微妙法；

今復於此經王內， 略說空法不思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今復於此經王內， 略說空法不思議。

於諸廣大甚深法， 有情無智不能解； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸廣大甚深法， 有情無智不能解；

故我於斯重敷演， 令於空法得開悟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故我於斯重敷演， 令於空法得開悟。

大悲哀愍有情故， 以善方便勝因緣； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大悲哀愍有情故， 以善方便勝因緣；

我今於此大眾中， 演說令彼明空義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今於此大眾中， 演說令彼明空義。

當知此身如空聚， 六賊依止不相知； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當知此身如空聚， 六賊依止不相知；

六塵諸賊別依根， 各不相知亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六塵諸賊別依根， 各不相知亦如是。

眼根常觀於色處， 耳根聽聲不斷絕， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眼根常觀於色處， 耳根聽聲不斷絕，

鼻根恒嗅於香境， 舌根鎮甞於美味， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鼻根恒嗅於香境， 舌根鎮甞於美味，

身根受於輕軟觸， 意根了法不知厭， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身根受於輕軟觸， 意根了法不知厭，

此等六根隨事起， 各於自境生分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此等六根隨事起， 各於自境生分別。

識如幻化非真實， 依止根處妄貪求； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 識如幻化非真實， 依止根處妄貪求；

如人奔走空聚中， 六識依根亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如人奔走空聚中， 六識依根亦如是。

心遍馳求隨處轉， 託根緣境了諸事； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心遍馳求隨處轉， 託根緣境了諸事；

常愛色聲香味觸， 於法尋思無暫停。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常愛色聲香味觸， 於法尋思無暫停。

隨緣遍行於六根， 如鳥飛空無障礙； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨緣遍行於六根， 如鳥飛空無障礙；

藉此諸根作依處， 方能了別於外境。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 藉此諸根作依處， 方能了別於外境。

此身無知無作者， 體不堅固託緣成； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此身無知無作者， 體不堅固託緣成；

皆從虛妄分別生， 譬如機關由業轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆從虛妄分別生， 譬如機關由業轉。

地水火風共成身， 隨彼因緣招異果； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地水火風共成身， 隨彼因緣招異果；

同在一處相違害， 如四毒蛇居一篋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 同在一處相違害， 如四毒蛇居一篋。

此四大蛇性各異， 雖居一處有昇沈； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此四大蛇性各異， 雖居一處有昇沈；

或上或下遍於身， 斯等終歸於滅法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或上或下遍於身， 斯等終歸於滅法。

於此四種毒蛇中， 地水二蛇多沈下； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此四種毒蛇中， 地水二蛇多沈下；

風火二蛇性輕舉， 由此乖違眾病生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 風火二蛇性輕舉， 由此乖違眾病生。

心識依止於此身， 造作種種善惡業； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心識依止於此身， 造作種種善惡業；

當往人天三惡趣， 隨其業力受身形。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當往人天三惡趣， 隨其業力受身形。

遭諸疾病身死後， 大小便利悉盈流； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遭諸疾病身死後， 大小便利悉盈流；

膿爛蟲蛆不可樂， 棄在屍林如朽木。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 膿爛蟲蛆不可樂， 棄在屍林如朽木。

汝等當觀法如是， 云何執有我眾生？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝等當觀法如是， 云何執有我眾生？

一切諸法盡無常， 悉從無明緣力起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸法盡無常， 悉從無明緣力起。

彼諸大種咸虛妄， 本非實有體無生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸大種咸虛妄， 本非實有體無生；

故說大種性皆空， 知此浮虛非實有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故說大種性皆空， 知此浮虛非實有。

無明自性本是無， 藉眾緣力和合有； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無明自性本是無， 藉眾緣力和合有；

於一切時失正慧， 故我說彼為無明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一切時失正慧， 故我說彼為無明。

行識為緣有名色， 六處及觸受隨生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行識為緣有名色， 六處及觸受隨生；

愛取有緣生老死， 憂悲苦惱恒隨逐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愛取有緣生老死， 憂悲苦惱恒隨逐。

眾苦惡業常纏迫， 生死輪迴無息時； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾苦惡業常纏迫， 生死輪迴無息時；

本來非有體是空， 由不如理生分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本來非有體是空， 由不如理生分別。

我斷一切諸煩惱， 常以正智現前行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我斷一切諸煩惱， 常以正智現前行；

了五蘊宅悉皆空， 求證菩提真實處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了五蘊宅悉皆空， 求證菩提真實處。

我開甘露大城門， 示現甘露微妙器； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我開甘露大城門， 示現甘露微妙器；

既得甘露真實味， 常以甘露施群生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既得甘露真實味， 常以甘露施群生。

我擊最勝大法鼓， 我吹最勝大法螺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我擊最勝大法鼓， 我吹最勝大法螺，

我然最勝大明燈， 我降最勝大法雨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我然最勝大明燈， 我降最勝大法雨。

降伏煩惱諸怨結， 建立無上大法幢； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 降伏煩惱諸怨結， 建立無上大法幢；

於生死海濟群迷， 我當關閉三惡趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於生死海濟群迷， 我當關閉三惡趣。

煩惱熾火燒眾生， 無有救護無依止； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 煩惱熾火燒眾生， 無有救護無依止；

清涼甘露充足彼， 身心熱惱並皆除。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清涼甘露充足彼， 身心熱惱並皆除。

由是我於無量劫， 恭敬供養諸如來； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由是我於無量劫， 恭敬供養諸如來；

堅持禁戒趣菩提， 求證法身安樂處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堅持禁戒趣菩提， 求證法身安樂處。

施他眼耳及手足， 妻子僮僕心無悋， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 施他眼耳及手足， 妻子僮僕心無悋，

財寶七珍莊嚴具， 隨來求者咸供給。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 財寶七珍莊嚴具， 隨來求者咸供給。

忍等諸度皆遍修， 十地圓滿成正覺； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 忍等諸度皆遍修， 十地圓滿成正覺；

故我得稱一切智， 無有眾生度量者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故我得稱一切智， 無有眾生度量者。

假使三千大千界， 盡此土地生長物； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假使三千大千界， 盡此土地生長物；

所有叢林諸樹木， 稻麻竹葦及枝條。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有叢林諸樹木， 稻麻竹葦及枝條。

此等諸物皆伐取， 竝悉細末作微塵； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此等諸物皆伐取， 竝悉細末作微塵；

隨處積集量難知， 乃至充滿虛空界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨處積集量難知， 乃至充滿虛空界。

一切十方諸剎土， 所有三千大千界； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切十方諸剎土， 所有三千大千界；

地土皆悉末為塵， 此微塵量不可數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地土皆悉末為塵， 此微塵量不可數。

假使一切眾生智， 以此智慧與一人； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假使一切眾生智， 以此智慧與一人；

如是智者量無邊， 容可知彼微塵數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是智者量無邊， 容可知彼微塵數。

牟尼世尊一念智， 令彼智人共度量； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 牟尼世尊一念智， 令彼智人共度量；

於多俱胝劫數中， 不能算知其少分。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於多俱胝劫數中， 不能算知其少分。」

時諸大眾聞佛說此甚深空性，有無量眾生，悉能了達四大、五蘊體性俱空，六根、六境妄生繫縛，願捨輪迴，正修出離，深心慶喜，如說奉持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸大眾聞佛說此甚深空性，有無量眾生，悉能了達四大、五蘊體性俱空，六根、六境妄生繫縛，願捨輪迴，正修出離，深心慶喜，如說奉持。

金光明最勝王經依空滿願品第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金光明最勝王經依空滿願品第十

爾時，如意寶光耀天女於大眾中，聞說深法，歡喜踊躍，從座而起，偏袒右肩，右膝著地，合掌恭敬而白佛言：「世尊！惟願為說於甚深理修行之法。」而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，如意寶光耀天女於大眾中，聞說深法，歡喜踊躍，從座而起，偏袒右肩，右膝著地，合掌恭敬而白佛言：「世尊！惟願為說於甚深理修行之法。」而說頌言：

「我問照世界， 兩足最勝尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我問照世界， 兩足最勝尊，

菩薩正行法， 惟願慈聽許。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩正行法， 惟願慈聽許。」

佛言：「善女天！ 若有疑惑者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善女天！ 若有疑惑者，

隨汝意所問， 吾當分別說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨汝意所問， 吾當分別說。」

是時天女請世尊曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時天女請世尊曰：

「云何諸菩薩， 行菩提正行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何諸菩薩， 行菩提正行，

離生死涅槃， 饒益自他故？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離生死涅槃， 饒益自他故？」

佛告善女天：「依於法界，行菩提法，修平等行。云何依於法界，行菩提法，修平等行？謂於五蘊能現法界，法界即是五蘊，五蘊不可說，非五蘊亦不可說。何以故？若法界是五蘊，即是斷見；若離五蘊，即是常見；離於二相，不著二邊，不可見，過所見，無名無相，是則名為說於法界。善女天！云何五蘊能現法界？如是五蘊不從因緣生。何以故？若從因緣生者，為已生故生？為未生故生？若已生生者，何用因緣？若未生生者，不可得生。何以故？未生諸法即是非有，無名無相，非校量譬喻之所能及，非是因緣之所生故。善女天！譬如鼓聲，依木、依皮及桴手等故得出聲，如是鼓聲過去亦空，未來亦空，現在亦空。何以故？是鼓音聲不從木生，不從皮生及桴手生，不於三世生，是則不生。若不可生，則不可滅；若不可滅，無所從來；若無所從來，亦無所去；若無所去，則非常非斷；若非常非斷，則不一不異。何以故？此若是一，則不異法界。若如是者，凡夫之人應見真諦，得於無上安樂涅槃；既不如是，故知不一。若言異者，一切諸佛菩薩行相即是執著，未得解脫煩惱繫縛，即不證於阿耨多羅三藐三菩提。何以故？一切聖人於行非行，同真實性，是故不異。故知五蘊非有非無，不從因緣生，非無因緣生，是聖所知，非餘境故，亦非言說之所能及，無名無相，無因無緣，亦無譬喻，始終寂靜，本來自空。是故五蘊能現法界。善女天！若善男子、善女人欲求阿耨多羅三藐三菩提，異真異俗，難可思量，於凡聖境，體非一異，不捨於俗，不離於真，依於法界，行菩提行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善女天：「依於法界，行菩提法，修平等行。云何依於法界，行菩提法，修平等行？謂於五蘊能現法界，法界即是五蘊，五蘊不可說，非五蘊亦不可說。何以故？若法界是五蘊，即是斷見；若離五蘊，即是常見；離於二相，不著二邊，不可見，過所見，無名無相，是則名為說於法界。善女天！云何五蘊能現法界？如是五蘊不從因緣生。何以故？若從因緣生者，為已生故生？為未生故生？若已生生者，何用因緣？若未生生者，不可得生。何以故？未生諸法即是非有，無名無相，非校量譬喻之所能及，非是因緣之所生故。善女天！譬如鼓聲，依木、依皮及桴手等故得出聲，如是鼓聲過去亦空，未來亦空，現在亦空。何以故？是鼓音聲不從木生，不從皮生及桴手生，不於三世生，是則不生。若不可生，則不可滅；若不可滅，無所從來；若無所從來，亦無所去；若無所去，則非常非斷；若非常非斷，則不一不異。何以故？此若是一，則不異法界。若如是者，凡夫之人應見真諦，得於無上安樂涅槃；既不如是，故知不一。若言異者，一切諸佛菩薩行相即是執著，未得解脫煩惱繫縛，即不證於阿耨多羅三藐三菩提。何以故？一切聖人於行非行，同真實性，是故不異。故知五蘊非有非無，不從因緣生，非無因緣生，是聖所知，非餘境故，亦非言說之所能及，無名無相，無因無緣，亦無譬喻，始終寂靜，本來自空。是故五蘊能現法界。善女天！若善男子、善女人欲求阿耨多羅三藐三菩提，異真異俗，難可思量，於凡聖境，體非一異，不捨於俗，不離於真，依於法界，行菩提行。」

爾時，世尊作是語已，時善女天踊躍歡喜，即從座起，偏袒右肩，右膝著地，合掌恭敬，一心頂禮，而白佛言：「世尊！如上所說菩提正行，我今當學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊作是語已，時善女天踊躍歡喜，即從座起，偏袒右肩，右膝著地，合掌恭敬，一心頂禮，而白佛言：「世尊！如上所說菩提正行，我今當學。」

是時索訶世界主大梵天王於大眾中，問如意寶光耀善女天曰：「此菩提行難可修行，汝今云何於菩提行而得自在？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時索訶世界主大梵天王於大眾中，問如意寶光耀善女天曰：「此菩提行難可修行，汝今云何於菩提行而得自在？」

爾時，善女天答梵王曰：「大梵王！如佛所說，實是甚深。一切異生不解其義，是聖境界微妙難知。若使我今依於此法得安樂住，是實語者，願令一切五濁惡世無量無數無邊眾生，皆得金色三十二相，非男非女，坐寶蓮花，受無量樂，雨天妙花，諸天音樂不鼓自鳴，一切供養皆悉具足。」時善女天說是語已，一切五濁惡世所有眾生皆悉金色，具大人相，非男非女，坐寶蓮花，受無量樂，猶如他化自在天宮，無諸惡道，寶樹行列，七寶蓮花遍滿世界，又雨七寶上妙天花，作天伎樂。如意寶光耀善女天即轉女身，作梵天身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善女天答梵王曰：「大梵王！如佛所說，實是甚深。一切異生不解其義，是聖境界微妙難知。若使我今依於此法得安樂住，是實語者，願令一切五濁惡世無量無數無邊眾生，皆得金色三十二相，非男非女，坐寶蓮花，受無量樂，雨天妙花，諸天音樂不鼓自鳴，一切供養皆悉具足。」時善女天說是語已，一切五濁惡世所有眾生皆悉金色，具大人相，非男非女，坐寶蓮花，受無量樂，猶如他化自在天宮，無諸惡道，寶樹行列，七寶蓮花遍滿世界，又雨七寶上妙天花，作天伎樂。如意寶光耀善女天即轉女身，作梵天身。

時大梵王問如意寶光耀菩薩言：「仁者！如何行菩提行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時大梵王問如意寶光耀菩薩言：「仁者！如何行菩提行？」

答言：「梵王！若水中月行菩提行，我亦行菩提行；若夢中行菩提行，我亦行菩提行；若陽焰行菩提行，我亦行菩提行；若谷響行菩提行，我亦行菩提行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「梵王！若水中月行菩提行，我亦行菩提行；若夢中行菩提行，我亦行菩提行；若陽焰行菩提行，我亦行菩提行；若谷響行菩提行，我亦行菩提行。」

時大梵王聞此說已，白菩薩言：「仁依何義而說此語？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時大梵王聞此說已，白菩薩言：「仁依何義而說此語？」

答言：「梵王！無有一法是實相者，但由因緣而得成故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「梵王！無有一法是實相者，但由因緣而得成故。」

梵王言：「若如是者，諸凡夫人皆悉應得阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵王言：「若如是者，諸凡夫人皆悉應得阿耨多羅三藐三菩提。」

答言：「仁以何意而作是說？愚癡人異，智慧人異？菩提異，非菩提異？解脫異，非解脫異？梵王！如是諸法，平等無異。於此法界真如，不一不異，無有中間而可執著，無增無減。梵王！譬如幻師及幻弟子善解幻術，於四衢道，取諸沙土草木葉等，聚在一處作諸幻術，使人覩見象眾、馬眾、車兵等眾，七寶之聚種種倉庫。若有眾生愚癡無智，不能思惟，不知幻本，若見若聞，作是思惟：『我所見聞象、馬等眾，此是實有，餘皆虛妄。』於後更不審察思惟。有智之人則不如是，了於幻本，若見若聞，作如是念：『如我所見象、馬等眾，非是真實，唯有幻事，惑人眼目，妄謂象等及諸倉庫，有名無實，如我見聞，不執為實。』後時思惟，知其虛妄。是故智者了一切法皆無實體，但隨世俗，如見如聞，表宣其事，思惟諦理，則不如是，復由假說，顯實義故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「仁以何意而作是說？愚癡人異，智慧人異？菩提異，非菩提異？解脫異，非解脫異？梵王！如是諸法，平等無異。於此法界真如，不一不異，無有中間而可執著，無增無減。梵王！譬如幻師及幻弟子善解幻術，於四衢道，取諸沙土草木葉等，聚在一處作諸幻術，使人覩見象眾、馬眾、車兵等眾，七寶之聚種種倉庫。若有眾生愚癡無智，不能思惟，不知幻本，若見若聞，作是思惟：『我所見聞象、馬等眾，此是實有，餘皆虛妄。』於後更不審察思惟。有智之人則不如是，了於幻本，若見若聞，作如是念：『如我所見象、馬等眾，非是真實，唯有幻事，惑人眼目，妄謂象等及諸倉庫，有名無實，如我見聞，不執為實。』後時思惟，知其虛妄。是故智者了一切法皆無實體，但隨世俗，如見如聞，表宣其事，思惟諦理，則不如是，復由假說，顯實義故。

「梵王！愚癡異生，未得出世聖慧之眼，未知一切諸法真如不可說故。是諸凡愚，若見若聞行非行法，如是思惟，便生執著，謂以為實，於第一義不能了知諸法真如是不可說。是諸聖人，若見若聞行非行法，隨其力能不生執著以為實有，了知一切無實行法、無實非行法，但妄思量行非行相，唯有名字，無有實體。是諸聖人，隨世俗說，為欲令他知真實義。如是梵王！是諸聖人，以聖智見，了法真如不可說故，行非行法亦復如是，令他證知，故說種種世俗名言。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「梵王！愚癡異生，未得出世聖慧之眼，未知一切諸法真如不可說故。是諸凡愚，若見若聞行非行法，如是思惟，便生執著，謂以為實，於第一義不能了知諸法真如是不可說。是諸聖人，若見若聞行非行法，隨其力能不生執著以為實有，了知一切無實行法、無實非行法，但妄思量行非行相，唯有名字，無有實體。是諸聖人，隨世俗說，為欲令他知真實義。如是梵王！是諸聖人，以聖智見，了法真如不可說故，行非行法亦復如是，令他證知，故說種種世俗名言。」

時大梵王問如意寶光耀菩薩言：「有幾眾生能解如是甚深正法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時大梵王問如意寶光耀菩薩言：「有幾眾生能解如是甚深正法？」

答言：「梵王！有眾幻人心心數法，能解如是甚深正法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「梵王！有眾幻人心心數法，能解如是甚深正法。」

梵王曰：「此幻化人，體是非有，此之心數從何而生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵王曰：「此幻化人，體是非有，此之心數從何而生？」

答曰：「若知法界不有不無，如是眾生能解深義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「若知法界不有不無，如是眾生能解深義。」

爾時，梵王白佛言：「世尊！是如意寶光耀菩薩不可思議，通達如是甚深之義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，梵王白佛言：「世尊！是如意寶光耀菩薩不可思議，通達如是甚深之義。」

佛言：「如是！如是！梵王！如汝所言，此如意寶光耀，已教汝等發心修學無生忍法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！如是！梵王！如汝所言，此如意寶光耀，已教汝等發心修學無生忍法。」

是時大梵天王與諸梵眾，從座而起，偏袒右肩，合掌恭敬，頂禮如意寶光耀菩薩足，作如是言：「希有！希有！我等今日幸遇大士，得聞正法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時大梵天王與諸梵眾，從座而起，偏袒右肩，合掌恭敬，頂禮如意寶光耀菩薩足，作如是言：「希有！希有！我等今日幸遇大士，得聞正法。」

爾時，世尊告梵王言：「是如意寶光耀，於未來世當得作佛，號寶焰吉祥藏如來、應、正遍知、明行圓滿、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告梵王言：「是如意寶光耀，於未來世當得作佛，號寶焰吉祥藏如來、應、正遍知、明行圓滿、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。」

說是品時，有三千億菩薩於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉，八千億天子、無量無數國王臣民遠塵離垢，得法眼淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是品時，有三千億菩薩於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉，八千億天子、無量無數國王臣民遠塵離垢，得法眼淨。

爾時，會中有五十億苾芻，行菩薩行，欲退菩提心，聞如意寶光耀菩薩說是法時，皆得堅固不可思議滿足上願，更復發起菩提之心，各自脫衣供養菩薩，重發無上勝進之心，作如是願：「願令我等功德善根悉皆不退，迴向阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，會中有五十億苾芻，行菩薩行，欲退菩提心，聞如意寶光耀菩薩說是法時，皆得堅固不可思議滿足上願，更復發起菩提之心，各自脫衣供養菩薩，重發無上勝進之心，作如是願：「願令我等功德善根悉皆不退，迴向阿耨多羅三藐三菩提。」

「梵王！是諸苾芻，依此功德如說修行，過九十大劫，當得解悟，出離生死。」爾時，世尊即為授記：「汝諸苾芻過三十阿僧祇劫，當得作佛，劫名難勝光王，國名無垢光，同時皆得阿耨多羅三藐三菩提，皆同一號，名願莊嚴間飾王，十號具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「梵王！是諸苾芻，依此功德如說修行，過九十大劫，當得解悟，出離生死。」爾時，世尊即為授記：「汝諸苾芻過三十阿僧祇劫，當得作佛，劫名難勝光王，國名無垢光，同時皆得阿耨多羅三藐三菩提，皆同一號，名願莊嚴間飾王，十號具足。

「梵王！是《金光明》微妙經典，若正聞持，有大威力。假使有人於百千大劫，行六波羅蜜無有方便；若有善男子、善女人書寫如是《金光明經》，半月半月專心讀誦，是功德聚於前功德百分不及一，乃至算數譬喻所不能及。梵王！是故我今令汝修學，憶念受持，為他廣說。何以故？我於往昔行菩薩道時，猶如勇士入於戰陣，不惜身命，流通如是微妙經王，受持讀誦，為他解說。梵王！譬如轉輪聖王，若王在世，七寶不滅，王若命終，所有七寶自然滅盡。梵王！是《金光明》微妙經王若現在世，無上法寶悉皆不滅，若無是經，隨處隱沒。是故應當於此經王，專心聽聞，受持讀誦，為他解說，勸令書寫，行精進波羅蜜，不惜身命，不憚疲勞，功德中勝，我諸弟子應當如是精勤修學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「梵王！是《金光明》微妙經典，若正聞持，有大威力。假使有人於百千大劫，行六波羅蜜無有方便；若有善男子、善女人書寫如是《金光明經》，半月半月專心讀誦，是功德聚於前功德百分不及一，乃至算數譬喻所不能及。梵王！是故我今令汝修學，憶念受持，為他廣說。何以故？我於往昔行菩薩道時，猶如勇士入於戰陣，不惜身命，流通如是微妙經王，受持讀誦，為他解說。梵王！譬如轉輪聖王，若王在世，七寶不滅，王若命終，所有七寶自然滅盡。梵王！是《金光明》微妙經王若現在世，無上法寶悉皆不滅，若無是經，隨處隱沒。是故應當於此經王，專心聽聞，受持讀誦，為他解說，勸令書寫，行精進波羅蜜，不惜身命，不憚疲勞，功德中勝，我諸弟子應當如是精勤修學。」

爾時，大梵天王與無量梵眾，帝釋、四王及諸藥叉，俱從座起，偏袒右肩，右膝著地，合掌恭敬而白佛言：「世尊！我等皆願守護流通是《金光明》微妙經典，及說法師若有諸難，我當除遣，令具眾善，色力充足，辯才無礙，身意泰然，時會聽者皆受安樂。所在國土，若有飢饉、怨賊、非人為惱害者，我等天眾皆為擁護，使其人民安隱豐樂，無諸枉橫，皆是我等天眾之力。若有供養是經典者，我等亦當恭敬供養，如佛不異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大梵天王與無量梵眾，帝釋、四王及諸藥叉，俱從座起，偏袒右肩，右膝著地，合掌恭敬而白佛言：「世尊！我等皆願守護流通是《金光明》微妙經典，及說法師若有諸難，我當除遣，令具眾善，色力充足，辯才無礙，身意泰然，時會聽者皆受安樂。所在國土，若有飢饉、怨賊、非人為惱害者，我等天眾皆為擁護，使其人民安隱豐樂，無諸枉橫，皆是我等天眾之力。若有供養是經典者，我等亦當恭敬供養，如佛不異。」

爾時，佛告大梵天王及諸梵眾乃至四王諸藥叉等：「善哉！善哉！汝等得聞甚深妙法，復能於此微妙經王發心擁護及持經者，當獲無邊殊勝之福，速成無上正等菩提。」時梵王等聞佛語已，歡喜頂受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告大梵天王及諸梵眾乃至四王諸藥叉等：「善哉！善哉！汝等得聞甚深妙法，復能於此微妙經王發心擁護及持經者，當獲無邊殊勝之福，速成無上正等菩提。」時梵王等聞佛語已，歡喜頂受。

金光明最勝王經四天王觀察人天品第十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金光明最勝王經四天王觀察人天品第十一

爾時，多聞天王、持國天王、增長天王、廣目天王，俱從座起，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛，禮佛足已，白言：「世尊！是《金光明最勝王經》，一切諸佛常念觀察，一切菩薩之所恭敬，一切天龍常所供養，及諸天眾常生歡喜，一切護世稱揚讚歎，聲聞、獨覺皆共受持，悉能明照諸天宮殿，能與一切眾生殊勝安樂，止息地獄、餓鬼、傍生諸趣苦惱，一切怖畏悉能除殄，所有怨敵尋即退散，飢饉惡時能令豐稔，疾疫病苦皆令蠲愈，一切災變百千苦惱咸悉消滅。世尊！是《金光明最勝王經》能為如是安隱利樂饒益我等，惟願世尊於大眾中廣為宣說。我等四王并諸眷屬，聞此甘露無上法味，氣力充實，增益威光，精進勇猛，神通倍勝。世尊！我等四王修行正法，常說正法，以法化世，我等令彼天、龍、藥叉、健闥婆、阿蘇羅、揭路茶、俱槃茶、緊那羅、莫呼羅伽及諸人王，常以正法而化於世，遮去諸惡，所有鬼神吸人精氣無慈悲者，悉令遠去。世尊！我等四王與二十八部藥叉大將，并與無量百千藥叉，以淨天眼過於世人，觀察擁護此贍部洲。世尊！以此因緣，我等諸王，名護世者。又復於此洲中，若有國王被他怨賊常來侵擾，及多飢饉，疾疫流行，無量百千災厄之事。世尊！我等四王於此《金光明最勝王經》恭敬供養，若有苾芻法師受持讀誦，我等四王共往覺悟，勸請其人。時彼法師由我神通覺悟力故，往彼國界廣宣流布是《金光明》微妙經典，由經力故，令彼無量百千衰惱災厄之事悉皆除遣。世尊！若諸人王於其國內，有持是經苾芻法師至彼國時，當知此經亦至其國。世尊！時彼國王應往法師處，聽其所說，聞已歡喜，於彼法師恭敬供養，深心擁護，令無憂惱，演說此經利益一切。世尊！以是經故，我等四王皆共一心護是人王及國人民，令離災患，常得安隱。世尊！若有苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦持是經者，時彼人王隨其所須，供給供養，令無乏少，我等四王令彼國主及以國人，悉皆安隱，遠離災患。世尊！若有受持讀誦是經典者，人王於此供養恭敬，尊重讚歎，我等當令彼王於諸王中，恭敬尊重，最為第一，諸餘國王共所稱歎。」大眾聞已，歡喜受持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，多聞天王、持國天王、增長天王、廣目天王，俱從座起，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛，禮佛足已，白言：「世尊！是《金光明最勝王經》，一切諸佛常念觀察，一切菩薩之所恭敬，一切天龍常所供養，及諸天眾常生歡喜，一切護世稱揚讚歎，聲聞、獨覺皆共受持，悉能明照諸天宮殿，能與一切眾生殊勝安樂，止息地獄、餓鬼、傍生諸趣苦惱，一切怖畏悉能除殄，所有怨敵尋即退散，飢饉惡時能令豐稔，疾疫病苦皆令蠲愈，一切災變百千苦惱咸悉消滅。世尊！是《金光明最勝王經》能為如是安隱利樂饒益我等，惟願世尊於大眾中廣為宣說。我等四王并諸眷屬，聞此甘露無上法味，氣力充實，增益威光，精進勇猛，神通倍勝。世尊！我等四王修行正法，常說正法，以法化世，我等令彼天、龍、藥叉、健闥婆、阿蘇羅、揭路茶、俱槃茶、緊那羅、莫呼羅伽及諸人王，常以正法而化於世，遮去諸惡，所有鬼神吸人精氣無慈悲者，悉令遠去。世尊！我等四王與二十八部藥叉大將，并與無量百千藥叉，以淨天眼過於世人，觀察擁護此贍部洲。世尊！以此因緣，我等諸王，名護世者。又復於此洲中，若有國王被他怨賊常來侵擾，及多飢饉，疾疫流行，無量百千災厄之事。世尊！我等四王於此《金光明最勝王經》恭敬供養，若有苾芻法師受持讀誦，我等四王共往覺悟，勸請其人。時彼法師由我神通覺悟力故，往彼國界廣宣流布是《金光明》微妙經典，由經力故，令彼無量百千衰惱災厄之事悉皆除遣。世尊！若諸人王於其國內，有持是經苾芻法師至彼國時，當知此經亦至其國。世尊！時彼國王應往法師處，聽其所說，聞已歡喜，於彼法師恭敬供養，深心擁護，令無憂惱，演說此經利益一切。世尊！以是經故，我等四王皆共一心護是人王及國人民，令離災患，常得安隱。世尊！若有苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦持是經者，時彼人王隨其所須，供給供養，令無乏少，我等四王令彼國主及以國人，悉皆安隱，遠離災患。世尊！若有受持讀誦是經典者，人王於此供養恭敬，尊重讚歎，我等當令彼王於諸王中，恭敬尊重，最為第一，諸餘國王共所稱歎。」大眾聞已，歡喜受持。