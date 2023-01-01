金光明最勝王經卷第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金光明最勝王經卷第三

大唐三藏沙門義淨奉 制譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐三藏沙門義淨奉 制譯

滅業障品第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滅業障品第五

爾時，世尊住正分別，入於甚深微妙靜慮，從身毛孔放大光明，無量百千種種諸色，諸佛剎土悉現光中，十方恒河沙校量譬喻所不能及。五濁惡世為光所照，是諸眾生，作十惡業、五無間罪、誹謗三寶、不孝尊親、輕慢師長婆羅門眾，應墮地獄、餓鬼、傍生，彼各蒙光至所住處，是諸有情見斯光已，因光力故，皆得安樂，端正姝妙，色相具足，福智莊嚴，得見諸佛。是時帝釋一切天眾，及恒河女神并諸大眾，蒙光希有，皆至佛所，右遶三匝，退坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊住正分別，入於甚深微妙靜慮，從身毛孔放大光明，無量百千種種諸色，諸佛剎土悉現光中，十方恒河沙校量譬喻所不能及。五濁惡世為光所照，是諸眾生，作十惡業、五無間罪、誹謗三寶、不孝尊親、輕慢師長婆羅門眾，應墮地獄、餓鬼、傍生，彼各蒙光至所住處，是諸有情見斯光已，因光力故，皆得安樂，端正姝妙，色相具足，福智莊嚴，得見諸佛。是時帝釋一切天眾，及恒河女神并諸大眾，蒙光希有，皆至佛所，右遶三匝，退坐一面。

爾時，天帝釋承佛威力，即從座起，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛。而白佛言：「世尊！云何善男子、善女人願求阿耨多羅三藐三菩提，修行大乘，攝受一切邪倒有情，曾所造作業障罪者，云何懺悔，當得除滅？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，天帝釋承佛威力，即從座起，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛。而白佛言：「世尊！云何善男子、善女人願求阿耨多羅三藐三菩提，修行大乘，攝受一切邪倒有情，曾所造作業障罪者，云何懺悔，當得除滅？」

佛告天帝釋：「善哉！善哉！善男子！汝今修行，欲為無量無邊眾生，令得清淨解脫安樂，哀愍世間，福利一切。若有眾生由業障故，造諸罪者，應當策勵，晝夜六時，偏袒右肩，右膝著地，合掌恭敬，一心專念，口自說言：『歸命頂禮現在十方一切諸佛，已得阿耨多羅三藐三菩提者，轉妙法輪，持照法輪，雨大法雨，擊大法鼓，吹大法螺，建大法幢，秉大法炬。為欲利益安樂諸眾生故，常行法施，誘進群迷，令得大果，證常樂故。如是等諸佛世尊，以身、語、意稽首歸誠，至心禮敬。彼諸世尊以真實慧，以真實眼，真實證明，真實平等，悉知悉見一切眾生善惡之業。我從無始生死以來，隨惡流轉，共諸眾生造業障罪，為貪、瞋、癡之所纏縛。未識佛時，未識法時，未識僧時，未識善惡，由身、語、意造無間罪，惡心出佛身血，誹謗正法，破和合僧，殺阿羅漢，殺害父母。身三、語四、意三種行，造十惡業，自作、教他、見作隨喜。於諸善人，橫生毀謗，斗秤欺誑，以偽為真，不淨飲食施與一切，於六道中所有父母更相惱害。或盜窣堵波物、四方僧物、現前僧物自在而用，世尊法律不樂奉行，師長教示不相隨順。見行聲聞、獨覺、大乘行者，喜生罵辱，令諸行人心生悔惱。見有勝己，便懷嫉妬，法施、財施常生慳惜，無明所覆，邪見惑心，不修善因，令惡增長，於諸佛所而起誹謗，法說非法，非法說法。如是眾罪，佛以真實慧，真實眼，真實證明，真實平等，悉知悉見。我今歸命，對諸佛前，皆悉發露，不敢覆藏，未作之罪更不復作，已作之罪今皆懺悔。所作業障，應墮惡道、地獄、傍生、餓鬼之中、阿蘇羅眾及八難處，願我此生所有業障皆得消滅，所有惡報未來不受。亦如過去諸大菩薩修菩提行，所有業障悉已懺悔，我之業障今亦懺悔，皆悉發露，不敢覆藏，已作之罪願得除滅，未來之惡更不敢造。亦如未來諸大菩薩修菩提行，所有業障悉皆懺悔，我之業障今亦懺悔，皆悉發露，不敢覆藏，已作之罪願得除滅，未來之惡更不敢造。亦如現在十方世界諸大菩薩修菩提行，所有業障悉已懺悔，我之業障今亦懺悔，皆悉發露，不敢覆藏，已作之罪願得除滅，未來之惡更不敢造。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告天帝釋：「善哉！善哉！善男子！汝今修行，欲為無量無邊眾生，令得清淨解脫安樂，哀愍世間，福利一切。若有眾生由業障故，造諸罪者，應當策勵，晝夜六時，偏袒右肩，右膝著地，合掌恭敬，一心專念，口自說言：『歸命頂禮現在十方一切諸佛，已得阿耨多羅三藐三菩提者，轉妙法輪，持照法輪，雨大法雨，擊大法鼓，吹大法螺，建大法幢，秉大法炬。為欲利益安樂諸眾生故，常行法施，誘進群迷，令得大果，證常樂故。如是等諸佛世尊，以身、語、意稽首歸誠，至心禮敬。彼諸世尊以真實慧，以真實眼，真實證明，真實平等，悉知悉見一切眾生善惡之業。我從無始生死以來，隨惡流轉，共諸眾生造業障罪，為貪、瞋、癡之所纏縛。未識佛時，未識法時，未識僧時，未識善惡，由身、語、意造無間罪，惡心出佛身血，誹謗正法，破和合僧，殺阿羅漢，殺害父母。身三、語四、意三種行，造十惡業，自作、教他、見作隨喜。於諸善人，橫生毀謗，斗秤欺誑，以偽為真，不淨飲食施與一切，於六道中所有父母更相惱害。或盜窣堵波物、四方僧物、現前僧物自在而用，世尊法律不樂奉行，師長教示不相隨順。見行聲聞、獨覺、大乘行者，喜生罵辱，令諸行人心生悔惱。見有勝己，便懷嫉妬，法施、財施常生慳惜，無明所覆，邪見惑心，不修善因，令惡增長，於諸佛所而起誹謗，法說非法，非法說法。如是眾罪，佛以真實慧，真實眼，真實證明，真實平等，悉知悉見。我今歸命，對諸佛前，皆悉發露，不敢覆藏，未作之罪更不復作，已作之罪今皆懺悔。所作業障，應墮惡道、地獄、傍生、餓鬼之中、阿蘇羅眾及八難處，願我此生所有業障皆得消滅，所有惡報未來不受。亦如過去諸大菩薩修菩提行，所有業障悉已懺悔，我之業障今亦懺悔，皆悉發露，不敢覆藏，已作之罪願得除滅，未來之惡更不敢造。亦如未來諸大菩薩修菩提行，所有業障悉皆懺悔，我之業障今亦懺悔，皆悉發露，不敢覆藏，已作之罪願得除滅，未來之惡更不敢造。亦如現在十方世界諸大菩薩修菩提行，所有業障悉已懺悔，我之業障今亦懺悔，皆悉發露，不敢覆藏，已作之罪願得除滅，未來之惡更不敢造。』

「善男子！以是因緣，若有造罪，一剎那中，不得覆藏，何況一日一夜，乃至多時。若有犯罪欲求清淨，心懷愧恥，信於未來必有惡報，生大恐怖，應如是懺。如人被火燒頭燒衣，救令速滅，火若未滅，心不得安；若人犯罪亦復如是，即應懺悔，令速除滅。若有願生富樂之家，多饒財寶，復欲發意修習大乘，亦應懺悔，滅除業障。欲生豪貴婆羅門種、剎帝利家，及轉輪王七寶具足，亦應懺悔，滅除業障。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！以是因緣，若有造罪，一剎那中，不得覆藏，何況一日一夜，乃至多時。若有犯罪欲求清淨，心懷愧恥，信於未來必有惡報，生大恐怖，應如是懺。如人被火燒頭燒衣，救令速滅，火若未滅，心不得安；若人犯罪亦復如是，即應懺悔，令速除滅。若有願生富樂之家，多饒財寶，復欲發意修習大乘，亦應懺悔，滅除業障。欲生豪貴婆羅門種、剎帝利家，及轉輪王七寶具足，亦應懺悔，滅除業障。

「善男子！若有欲生四天王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天，亦應懺悔，滅除業障。若欲生梵眾、梵輔、大梵天、少光、無量光、極光淨天、少淨、無量淨、遍淨天、無雲、福生、廣果天、無煩、無熱、善現、善見、色究竟天，亦應懺悔，滅除業障。若欲求預流果、一來果、不還果、阿羅漢果，亦應懺悔，滅除業障。若欲願求三明六通、聲聞、獨覺自在菩提，至究竟地，求一切智智、淨智、不思議智、不動智、三藐三菩提正遍智者，亦應懺悔，滅除業障。何以故？善男子！一切諸法從因緣生，如來所說，異相生，異相滅，因緣異故。如是過去諸法皆已滅盡，所有業障無復遺餘，是諸行法未得現生而今得生，未來業障更不復起。何以故？善男子！一切法空，如來所說無有我、人、眾生、壽者，亦無生滅，亦無行法。善男子！一切諸法皆依於本，亦不可說。何以故？過一切相故。若有善男子、善女人，如是入於微妙真理，生信敬心，是名無眾生而有於本，以是義故，說於懺悔，滅除業障。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若有欲生四天王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天，亦應懺悔，滅除業障。若欲生梵眾、梵輔、大梵天、少光、無量光、極光淨天、少淨、無量淨、遍淨天、無雲、福生、廣果天、無煩、無熱、善現、善見、色究竟天，亦應懺悔，滅除業障。若欲求預流果、一來果、不還果、阿羅漢果，亦應懺悔，滅除業障。若欲願求三明六通、聲聞、獨覺自在菩提，至究竟地，求一切智智、淨智、不思議智、不動智、三藐三菩提正遍智者，亦應懺悔，滅除業障。何以故？善男子！一切諸法從因緣生，如來所說，異相生，異相滅，因緣異故。如是過去諸法皆已滅盡，所有業障無復遺餘，是諸行法未得現生而今得生，未來業障更不復起。何以故？善男子！一切法空，如來所說無有我、人、眾生、壽者，亦無生滅，亦無行法。善男子！一切諸法皆依於本，亦不可說。何以故？過一切相故。若有善男子、善女人，如是入於微妙真理，生信敬心，是名無眾生而有於本，以是義故，說於懺悔，滅除業障。

「善男子！若人成就四法，能除業障，永得清淨。云何為四？一者、不起邪心，正念成就，二者、於甚深理不生誹謗，三者、於初行菩薩起一切智心，四者、於諸眾生起慈無量，是謂為四。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若人成就四法，能除業障，永得清淨。云何為四？一者、不起邪心，正念成就，二者、於甚深理不生誹謗，三者、於初行菩薩起一切智心，四者、於諸眾生起慈無量，是謂為四。」

爾時世尊而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊而說頌言：

「專心護三業， 不誹謗深法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「專心護三業， 不誹謗深法；

作一切智想， 慈心淨業障。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作一切智想， 慈心淨業障。

「善男子！有四業障難可滅除。云何為四？一者、於菩薩律儀犯極重惡，二者、於大乘經心生誹謗，三者、於自善根不能增長，四者、貪著三有，無出離心。復有四種對治業障。云何為四？一者、於十方世界一切如來，至心親近，說一切罪；二者、為一切眾生勸請諸佛說深妙法；三者、隨喜一切眾生所有功德；四者、所有一切功德善根，悉皆迴向阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！有四業障難可滅除。云何為四？一者、於菩薩律儀犯極重惡，二者、於大乘經心生誹謗，三者、於自善根不能增長，四者、貪著三有，無出離心。復有四種對治業障。云何為四？一者、於十方世界一切如來，至心親近，說一切罪；二者、為一切眾生勸請諸佛說深妙法；三者、隨喜一切眾生所有功德；四者、所有一切功德善根，悉皆迴向阿耨多羅三藐三菩提。」

爾時，天帝釋白佛言：「世尊！世間所有男子女人，於大乘行有能行者，有不行者，云何能得隨喜一切眾生功德善根？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，天帝釋白佛言：「世尊！世間所有男子女人，於大乘行有能行者，有不行者，云何能得隨喜一切眾生功德善根？」

佛言：「善男子！若有眾生雖於大乘未能修習，然於晝夜六時，偏袒右肩，右膝著地，合掌恭敬，一心專念，作隨喜時，得福無量。應作是言：『十方世界一切眾生，現在修行施、戒、心、慧，我今皆悉深生隨喜。』由作如是隨喜福故，必當獲得尊重殊勝無上無等最妙之果。如是過去、未來一切眾生，所有善根皆悉隨喜。又於現在初行菩薩發菩提心所有功德，過百大劫行菩薩行，有大功德獲無生忍，至不退轉、一生補處，如是一切功德之蘊，皆悉至心隨喜讚歎。過去、未來一切菩薩，所有功德隨喜讚歎亦復如是。復於現在十方世界一切諸佛、應、正遍知證妙菩提，為度無邊諸眾生故，轉無上法輪，行無礙法施，擊法鼓，吹法螺，建法幢，雨法雨，哀愍勸化一切眾生，咸令信受，皆蒙法施，悉得充足無盡安樂。又復所有菩薩、聲聞、獨覺功德積集善根，若有眾生未具如是諸功德者，悉令具足，我皆隨喜。如是過去、未來諸佛、菩薩、聲聞、獨覺所有功德，亦皆至心隨喜讚歎。善男子！如是隨喜，當得無量功德之聚，如恒河沙三千大千世界所有眾生，皆斷煩惱，成阿羅漢。若有善男子、善女人盡其形壽，常以上妙衣服、飲食、臥具、醫藥而為供養，如是功德，不及如前隨喜功德千分之一。何以故？供養功德有數有量，不攝一切諸功德故，隨喜功德無量無數，能攝三世一切功德。是故若人欲求增長勝善根者，應修如是隨喜功德。若有女人，願轉女身為男子者，亦應修習隨喜功德，必得隨心現成男子。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！若有眾生雖於大乘未能修習，然於晝夜六時，偏袒右肩，右膝著地，合掌恭敬，一心專念，作隨喜時，得福無量。應作是言：『十方世界一切眾生，現在修行施、戒、心、慧，我今皆悉深生隨喜。』由作如是隨喜福故，必當獲得尊重殊勝無上無等最妙之果。如是過去、未來一切眾生，所有善根皆悉隨喜。又於現在初行菩薩發菩提心所有功德，過百大劫行菩薩行，有大功德獲無生忍，至不退轉、一生補處，如是一切功德之蘊，皆悉至心隨喜讚歎。過去、未來一切菩薩，所有功德隨喜讚歎亦復如是。復於現在十方世界一切諸佛、應、正遍知證妙菩提，為度無邊諸眾生故，轉無上法輪，行無礙法施，擊法鼓，吹法螺，建法幢，雨法雨，哀愍勸化一切眾生，咸令信受，皆蒙法施，悉得充足無盡安樂。又復所有菩薩、聲聞、獨覺功德積集善根，若有眾生未具如是諸功德者，悉令具足，我皆隨喜。如是過去、未來諸佛、菩薩、聲聞、獨覺所有功德，亦皆至心隨喜讚歎。善男子！如是隨喜，當得無量功德之聚，如恒河沙三千大千世界所有眾生，皆斷煩惱，成阿羅漢。若有善男子、善女人盡其形壽，常以上妙衣服、飲食、臥具、醫藥而為供養，如是功德，不及如前隨喜功德千分之一。何以故？供養功德有數有量，不攝一切諸功德故，隨喜功德無量無數，能攝三世一切功德。是故若人欲求增長勝善根者，應修如是隨喜功德。若有女人，願轉女身為男子者，亦應修習隨喜功德，必得隨心現成男子。」

爾時，天帝釋白佛言：「世尊！已知隨喜功德，勸請功德惟願為說，欲令未來一切菩薩當轉法輪，現在菩薩正修行故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，天帝釋白佛言：「世尊！已知隨喜功德，勸請功德惟願為說，欲令未來一切菩薩當轉法輪，現在菩薩正修行故。」

佛告帝釋：「若有善男子、善女人願求阿耨多羅三藐三菩提者，應當修行聲聞、獨覺、大乘之道。是人當於晝夜六時，如前威儀，一心專念，作如是言：『我今歸依十方一切諸佛世尊，已得阿耨多羅三藐三菩提，未轉無上法輪，欲捨報身入涅槃者，我皆至誠頂禮勸請轉大法輪，雨大法雨，然大法燈，照明理趣，施無礙法，莫般涅槃，久住於世，度脫安樂一切眾生，如前所說乃至無盡安樂。我今以此勸請功德，迴向阿耨多羅三藐三菩提，如過去、未來、現在諸大菩薩勸請功德迴向菩提，我亦如是勸請功德迴向無上正等菩提。』善男子！假使有人以三千大千世界滿中七寶供養如來，若復有人勸請如來轉大法輪所得功德，其福勝彼。何以故？彼是財施，此是法施。善男子！且置三千大千世界七寶布施，若人以滿恒河沙數大千世界七寶，供養一切諸佛，勸請功德亦勝於彼，由其法施有五勝利。云何為五？一者、法施兼利自他，財施不爾；二者、法施能令眾生出於三界，財施之福不出欲界；三者、法施能淨法身，財施但唯增長於色；四者、法施無窮，財施有盡；五者、法施能斷無明，財施唯伏貪愛。是故，善男子！勸請功德無量無邊，難可譬喻。如我昔行菩薩道時，勸請諸佛轉大法輪，由彼善根，是故今日一切帝釋、諸梵王等，勸請於我轉大法輪。善男子！請轉法輪，為欲度脫安樂諸眾生故。我於往昔為菩提行，勸請如來久住於世，莫般涅槃；依此善根，我得十力、四無所畏、四無礙辯、大慈大悲，證得無數不共之法，我當入於無餘涅槃，我之正法久住於世。我法身者清淨無比，種種妙相，無量智慧，無量自在，無量功德，難可思議，一切眾生皆蒙利益，百千萬劫說不能盡。法身攝藏一切諸法，一切諸法不攝法身。法身常住，不墮常見，雖復斷滅，亦非斷見。能破眾生種種異見，能生眾生種種真見，能解一切眾生之縛，無縛可解，能植眾生諸善根本，未成熟者令成熟，已成熟者令解脫。無作無動，遠離闠閙，寂靜無為，自在安樂，過於三世，能現三世；出於聲聞、獨覺之境，諸大菩薩之所修行，一切如來體無有異，此等皆由勸請功德善根力故，如是法身我今已得。是故若有欲得阿耨多羅三藐三菩提者，於諸經中一句一頌為人解說，功德善根尚無限量，何況勸請如來轉大法輪，久住於世，莫般涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告帝釋：「若有善男子、善女人願求阿耨多羅三藐三菩提者，應當修行聲聞、獨覺、大乘之道。是人當於晝夜六時，如前威儀，一心專念，作如是言：『我今歸依十方一切諸佛世尊，已得阿耨多羅三藐三菩提，未轉無上法輪，欲捨報身入涅槃者，我皆至誠頂禮勸請轉大法輪，雨大法雨，然大法燈，照明理趣，施無礙法，莫般涅槃，久住於世，度脫安樂一切眾生，如前所說乃至無盡安樂。我今以此勸請功德，迴向阿耨多羅三藐三菩提，如過去、未來、現在諸大菩薩勸請功德迴向菩提，我亦如是勸請功德迴向無上正等菩提。』善男子！假使有人以三千大千世界滿中七寶供養如來，若復有人勸請如來轉大法輪所得功德，其福勝彼。何以故？彼是財施，此是法施。善男子！且置三千大千世界七寶布施，若人以滿恒河沙數大千世界七寶，供養一切諸佛，勸請功德亦勝於彼，由其法施有五勝利。云何為五？一者、法施兼利自他，財施不爾；二者、法施能令眾生出於三界，財施之福不出欲界；三者、法施能淨法身，財施但唯增長於色；四者、法施無窮，財施有盡；五者、法施能斷無明，財施唯伏貪愛。是故，善男子！勸請功德無量無邊，難可譬喻。如我昔行菩薩道時，勸請諸佛轉大法輪，由彼善根，是故今日一切帝釋、諸梵王等，勸請於我轉大法輪。善男子！請轉法輪，為欲度脫安樂諸眾生故。我於往昔為菩提行，勸請如來久住於世，莫般涅槃；依此善根，我得十力、四無所畏、四無礙辯、大慈大悲，證得無數不共之法，我當入於無餘涅槃，我之正法久住於世。我法身者清淨無比，種種妙相，無量智慧，無量自在，無量功德，難可思議，一切眾生皆蒙利益，百千萬劫說不能盡。法身攝藏一切諸法，一切諸法不攝法身。法身常住，不墮常見，雖復斷滅，亦非斷見。能破眾生種種異見，能生眾生種種真見，能解一切眾生之縛，無縛可解，能植眾生諸善根本，未成熟者令成熟，已成熟者令解脫。無作無動，遠離闠閙，寂靜無為，自在安樂，過於三世，能現三世；出於聲聞、獨覺之境，諸大菩薩之所修行，一切如來體無有異，此等皆由勸請功德善根力故，如是法身我今已得。是故若有欲得阿耨多羅三藐三菩提者，於諸經中一句一頌為人解說，功德善根尚無限量，何況勸請如來轉大法輪，久住於世，莫般涅槃。」

時天帝釋，復白佛言：「世尊！若善男子、善女人為求阿耨多羅三藐三菩提故，修三乘道所有善根，云何迴向一切智智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時天帝釋，復白佛言：「世尊！若善男子、善女人為求阿耨多羅三藐三菩提故，修三乘道所有善根，云何迴向一切智智？」

佛告天帝：「善男子！若有眾生欲求菩提，修三乘道，所有善根願迴向者，當於晝夜六時，慇重至心作如是說：『我從無始生死以來，於三寶所，修行成就所有善根，乃至施與傍生一摶之食，或以善言和解諍訟，或受三歸及諸學處，或復懺悔、勸請、隨喜所有善根，我今作意悉皆攝取，迴施一切眾生，無悔悋心。是解脫分善根所攝，如佛世尊之所知見，不可稱量無礙清淨，如是所有功德善根，悉以迴施一切眾生，不住相心，不捨相心。我亦如是功德善根，悉以迴施一切眾生，願皆獲得如意之手，撝空出寶，滿眾生願，富樂無盡，智慧無窮，妙法辯才，悉皆無滯，共諸眾生同證阿耨多羅三藐三菩提，得一切智。因此善根更復出生無量善法，亦皆迴向無上菩提。又如過去諸大菩薩，修行之時功德善根，悉皆迴向一切種智，現在、未來亦復如是。然我所有功德善根，亦皆迴向阿耨多羅三藐三菩提，是諸善根，願共一切眾生俱成正覺。如餘諸佛，坐於道場菩提樹下，不可思議無礙清淨，住於無盡法藏陀羅尼首楞嚴定，破魔波旬無量兵眾，應見覺知，應可通達，如是一切，一剎那中悉皆照了，於後夜中獲甘露法，證甘露義，我及眾生願皆同證如是妙覺。猶如無量壽佛、勝光佛、妙光佛、阿閦佛、功德善光佛、師子光明佛、百光明佛、網光明佛、寶相佛、寶焰佛、焰明佛、焰盛光明佛、吉祥上王佛、微妙聲佛、妙莊嚴佛、法幢佛、上勝身佛、可愛色身佛、光明遍照佛、梵淨王佛、上性佛，如是等如來、應、正遍知，過去、未來及以現在示現應化、得阿耨多羅三藐三菩提，轉無上法輪為度眾生，我亦如是。』廣說如上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告天帝：「善男子！若有眾生欲求菩提，修三乘道，所有善根願迴向者，當於晝夜六時，慇重至心作如是說：『我從無始生死以來，於三寶所，修行成就所有善根，乃至施與傍生一摶之食，或以善言和解諍訟，或受三歸及諸學處，或復懺悔、勸請、隨喜所有善根，我今作意悉皆攝取，迴施一切眾生，無悔悋心。是解脫分善根所攝，如佛世尊之所知見，不可稱量無礙清淨，如是所有功德善根，悉以迴施一切眾生，不住相心，不捨相心。我亦如是功德善根，悉以迴施一切眾生，願皆獲得如意之手，撝空出寶，滿眾生願，富樂無盡，智慧無窮，妙法辯才，悉皆無滯，共諸眾生同證阿耨多羅三藐三菩提，得一切智。因此善根更復出生無量善法，亦皆迴向無上菩提。又如過去諸大菩薩，修行之時功德善根，悉皆迴向一切種智，現在、未來亦復如是。然我所有功德善根，亦皆迴向阿耨多羅三藐三菩提，是諸善根，願共一切眾生俱成正覺。如餘諸佛，坐於道場菩提樹下，不可思議無礙清淨，住於無盡法藏陀羅尼首楞嚴定，破魔波旬無量兵眾，應見覺知，應可通達，如是一切，一剎那中悉皆照了，於後夜中獲甘露法，證甘露義，我及眾生願皆同證如是妙覺。猶如無量壽佛、勝光佛、妙光佛、阿閦佛、功德善光佛、師子光明佛、百光明佛、網光明佛、寶相佛、寶焰佛、焰明佛、焰盛光明佛、吉祥上王佛、微妙聲佛、妙莊嚴佛、法幢佛、上勝身佛、可愛色身佛、光明遍照佛、梵淨王佛、上性佛，如是等如來、應、正遍知，過去、未來及以現在示現應化、得阿耨多羅三藐三菩提，轉無上法輪為度眾生，我亦如是。』廣說如上。

「善男子！若有淨信男子、女人，於此《金光明最勝王經．滅業障品》，受持讀誦，憶念不忘，為他廣說，得無量無邊大功德聚。譬如三千大千世界所有眾生，一時皆得成就人身，得人身已，成獨覺道。若有善男子、善女人，盡其形壽恭敬尊重，四事供養一一獨覺，各施七寶如須彌山，此諸獨覺入涅槃後，皆以珍寶起塔供養，其塔高廣十二瑜繕那，以諸花香寶幢幡蓋常為供養。善男子！於意云何？是人所獲功德寧為多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若有淨信男子、女人，於此《金光明最勝王經．滅業障品》，受持讀誦，憶念不忘，為他廣說，得無量無邊大功德聚。譬如三千大千世界所有眾生，一時皆得成就人身，得人身已，成獨覺道。若有善男子、善女人，盡其形壽恭敬尊重，四事供養一一獨覺，各施七寶如須彌山，此諸獨覺入涅槃後，皆以珍寶起塔供養，其塔高廣十二瑜繕那，以諸花香寶幢幡蓋常為供養。善男子！於意云何？是人所獲功德寧為多不？」

天帝釋言：「甚多。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天帝釋言：「甚多。世尊！」

「善男子！若復有人於此《金光明》微妙經典，眾經之王〈滅業障品〉，受持讀誦，憶念不忘，為他廣說，所獲功德於前所說供養功德，百分不及一，百千萬億分，乃至校量譬喻所不能及。何以故？是善男子、善女人住正行中，勸請十方一切諸佛轉無上法輪，皆為諸佛歡喜讚歎。善男子！如我所說，一切施中，法施為勝。是故，善男子！於三寶所，設諸供養，不可為比。勸受三歸，持一切戒，無有毀犯，三業不空，不可為比。一切世界一切眾生，隨力隨能，隨所願樂，於三乘中勸發菩提心，不可為比。於三世中一切世界，所有眾生皆得無礙，速令成就無量功德，不可為比。三世剎土一切眾生，令無障礙，得三菩提，不可為比。三世剎土一切眾生，勸令速出四惡道苦，不可為比。三世剎土一切眾生，勸令除滅極重惡業，不可為比。一切苦惱勸令解脫，不可為比。一切怖畏苦惱逼切，皆令得脫，不可為比。三世佛前，一切眾生所有功德，勸令隨喜，發菩提願，不可為比。勸除惡行罵辱之業，一切功德皆願成就，所在生中，勸請供養尊重讚歎一切三寶，勸請眾生淨修福行，成滿菩提，不可為比。是故當知，勸請一切世界三世三寶，勸請滿足六波羅蜜，勸請轉於無上法輪，勸請住世經無量劫，演說無量甚深妙法，功德甚深，無能比者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若復有人於此《金光明》微妙經典，眾經之王〈滅業障品〉，受持讀誦，憶念不忘，為他廣說，所獲功德於前所說供養功德，百分不及一，百千萬億分，乃至校量譬喻所不能及。何以故？是善男子、善女人住正行中，勸請十方一切諸佛轉無上法輪，皆為諸佛歡喜讚歎。善男子！如我所說，一切施中，法施為勝。是故，善男子！於三寶所，設諸供養，不可為比。勸受三歸，持一切戒，無有毀犯，三業不空，不可為比。一切世界一切眾生，隨力隨能，隨所願樂，於三乘中勸發菩提心，不可為比。於三世中一切世界，所有眾生皆得無礙，速令成就無量功德，不可為比。三世剎土一切眾生，令無障礙，得三菩提，不可為比。三世剎土一切眾生，勸令速出四惡道苦，不可為比。三世剎土一切眾生，勸令除滅極重惡業，不可為比。一切苦惱勸令解脫，不可為比。一切怖畏苦惱逼切，皆令得脫，不可為比。三世佛前，一切眾生所有功德，勸令隨喜，發菩提願，不可為比。勸除惡行罵辱之業，一切功德皆願成就，所在生中，勸請供養尊重讚歎一切三寶，勸請眾生淨修福行，成滿菩提，不可為比。是故當知，勸請一切世界三世三寶，勸請滿足六波羅蜜，勸請轉於無上法輪，勸請住世經無量劫，演說無量甚深妙法，功德甚深，無能比者。」

爾時，天帝釋及恒河女神、無量梵王、四大天眾從座而起，偏袒右肩，右膝著地，合掌頂禮。白佛言：「世尊！我等皆得聞是《金光明最勝王經》，今悉受持讀誦通利，為他廣說，依此法住。何以故？世尊！我等欲求阿耨多羅三藐三菩提，隨順此義種種勝相，如法行故。」爾時梵王及天帝釋等，於說法處皆以種種曼陀羅花而散佛上，三千大千世界地皆大動，一切天鼓及諸音樂不鼓自鳴，放金色光，遍滿世界，出妙音聲。時天帝釋白佛言：「世尊！此等皆是《金光明經》威神之力，慈悲普救種種利益，種種增長菩薩善根，滅諸業障。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，天帝釋及恒河女神、無量梵王、四大天眾從座而起，偏袒右肩，右膝著地，合掌頂禮。白佛言：「世尊！我等皆得聞是《金光明最勝王經》，今悉受持讀誦通利，為他廣說，依此法住。何以故？世尊！我等欲求阿耨多羅三藐三菩提，隨順此義種種勝相，如法行故。」爾時梵王及天帝釋等，於說法處皆以種種曼陀羅花而散佛上，三千大千世界地皆大動，一切天鼓及諸音樂不鼓自鳴，放金色光，遍滿世界，出妙音聲。時天帝釋白佛言：「世尊！此等皆是《金光明經》威神之力，慈悲普救種種利益，種種增長菩薩善根，滅諸業障。」

佛言：「如是！如是！如汝所說。何以故？善男子！我念往昔過無量百千阿僧祇劫，有佛名寶王大光照如來、應、正遍知，出現於世，住世六百八十億劫。爾時寶王大光照如來，為欲度脫人天、釋梵、沙門、婆羅門一切眾生，令安樂故，當出現時，初會說法度百千億億萬眾，皆得阿羅漢果，諸漏已盡，三明六通自在無礙。於第二會，復度九十千億億萬眾，皆得阿羅漢果，諸漏已盡，三明六通自在無礙。於第三會，復度九十八千億億萬眾，皆得阿羅漢果，圓滿如上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！如是！如汝所說。何以故？善男子！我念往昔過無量百千阿僧祇劫，有佛名寶王大光照如來、應、正遍知，出現於世，住世六百八十億劫。爾時寶王大光照如來，為欲度脫人天、釋梵、沙門、婆羅門一切眾生，令安樂故，當出現時，初會說法度百千億億萬眾，皆得阿羅漢果，諸漏已盡，三明六通自在無礙。於第二會，復度九十千億億萬眾，皆得阿羅漢果，諸漏已盡，三明六通自在無礙。於第三會，復度九十八千億億萬眾，皆得阿羅漢果，圓滿如上。

「善男子！我於爾時作女人身，名福寶光明，於第三會親近世尊，受持讀誦是《金光明經》，為他廣說，求阿耨多羅三藐三菩提故。時彼世尊為我授記：『此福寶光明女，於未來世當得作佛，號釋迦牟尼如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。』捨女身後，從是以來，越四惡道，生人天中，受上妙樂，八十四百千生作轉輪王，至于今日得成正覺，名稱普聞，遍滿世界。」時會大眾忽然皆見寶王大光照如來，轉無上法輪，說微妙法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我於爾時作女人身，名福寶光明，於第三會親近世尊，受持讀誦是《金光明經》，為他廣說，求阿耨多羅三藐三菩提故。時彼世尊為我授記：『此福寶光明女，於未來世當得作佛，號釋迦牟尼如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。』捨女身後，從是以來，越四惡道，生人天中，受上妙樂，八十四百千生作轉輪王，至于今日得成正覺，名稱普聞，遍滿世界。」時會大眾忽然皆見寶王大光照如來，轉無上法輪，說微妙法。

「善男子！去此索訶世界，東方過百千恒河沙數佛土，有世界名寶莊嚴，其寶王大光照如來，今現在彼，未般涅槃，說微妙法，廣化群生，汝等見者，即是彼佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！去此索訶世界，東方過百千恒河沙數佛土，有世界名寶莊嚴，其寶王大光照如來，今現在彼，未般涅槃，說微妙法，廣化群生，汝等見者，即是彼佛。

「善男子！若有善男子、善女人，聞是寶王大光照如來名號者，於菩薩地得不退轉，至大涅槃。若有女人聞是佛名者，臨命終時，得見彼佛來至其所，既見佛已，究竟不復更受女身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若有善男子、善女人，聞是寶王大光照如來名號者，於菩薩地得不退轉，至大涅槃。若有女人聞是佛名者，臨命終時，得見彼佛來至其所，既見佛已，究竟不復更受女身。

「善男子！是《金光明》微妙經典種種利益，種種增長菩薩善根，滅諸業障。善男子！若有苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦，隨在何處，為人講說是《金光明》微妙經典，於其國土皆獲四種福利善根。云何為四？一者、國王無病，離諸災厄；二者、壽命長遠，無有障礙；三者、無諸怨敵，兵眾勇健；四者、安隱豐樂，正法流通。何以故？如是人王，常為釋梵四王、藥叉之眾共守護故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！是《金光明》微妙經典種種利益，種種增長菩薩善根，滅諸業障。善男子！若有苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦，隨在何處，為人講說是《金光明》微妙經典，於其國土皆獲四種福利善根。云何為四？一者、國王無病，離諸災厄；二者、壽命長遠，無有障礙；三者、無諸怨敵，兵眾勇健；四者、安隱豐樂，正法流通。何以故？如是人王，常為釋梵四王、藥叉之眾共守護故。」

爾時，世尊告天眾曰：「善男子！是事實不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告天眾曰：「善男子！是事實不？」

是時無量釋梵四王及藥叉眾，俱時同聲答世尊言：「如是！如是！若有國土講宣讀誦此妙經王，是諸國主，我等四王常來擁護，行住共俱，其王若有一切災障及諸怨敵，我等四王皆使消殄，憂愁疾疫亦令除差，增益壽命，感應禎祥，所願遂心，恒生歡喜，我等亦能令其國中所有軍兵悉皆勇健。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時無量釋梵四王及藥叉眾，俱時同聲答世尊言：「如是！如是！若有國土講宣讀誦此妙經王，是諸國主，我等四王常來擁護，行住共俱，其王若有一切災障及諸怨敵，我等四王皆使消殄，憂愁疾疫亦令除差，增益壽命，感應禎祥，所願遂心，恒生歡喜，我等亦能令其國中所有軍兵悉皆勇健。」

佛言：「善哉！善哉！善男子！如汝所說，汝當修行。何以故？是諸國主，如法行時，一切人民隨王修習如法行者，汝等皆蒙色力勝利，宮殿光明，眷屬強盛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉！善哉！善男子！如汝所說，汝當修行。何以故？是諸國主，如法行時，一切人民隨王修習如法行者，汝等皆蒙色力勝利，宮殿光明，眷屬強盛。」

時釋梵等白佛言：「如是，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時釋梵等白佛言：「如是，世尊！」

佛言：「若有講讀此妙經典流通之處，於其國中大臣輔相，有四種益。云何為四？一者、更相親穆，尊重愛念；二者、常為人王心所愛重，亦為沙門、婆羅門、大國小國之所遵敬；三者、輕財重法，不求世利，嘉名普暨，眾所欽仰；四者、壽命延長，安隱快樂；是名四種利益。若有國土宣說是經，沙門、婆羅門得四種勝利。云何為四？一者、衣服、飲食、臥具、醫藥無所乏少；二者、皆得安心，思惟讀誦；三者、依於山林，得安樂住；四者、隨心所願，皆得滿足；是名四種勝利。若有國土，宣說是經，一切人民皆得豐樂，無諸疾疫，商估往還，多獲寶貨，具足勝福，是名種種功德利益。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「若有講讀此妙經典流通之處，於其國中大臣輔相，有四種益。云何為四？一者、更相親穆，尊重愛念；二者、常為人王心所愛重，亦為沙門、婆羅門、大國小國之所遵敬；三者、輕財重法，不求世利，嘉名普暨，眾所欽仰；四者、壽命延長，安隱快樂；是名四種利益。若有國土宣說是經，沙門、婆羅門得四種勝利。云何為四？一者、衣服、飲食、臥具、醫藥無所乏少；二者、皆得安心，思惟讀誦；三者、依於山林，得安樂住；四者、隨心所願，皆得滿足；是名四種勝利。若有國土，宣說是經，一切人民皆得豐樂，無諸疾疫，商估往還，多獲寶貨，具足勝福，是名種種功德利益。」

爾時，梵釋四天王及諸大眾白佛言：「世尊！如是經典甚深之義，若現在者，當知如來三十七種助菩提法住世未滅，若是經典滅盡之時，正法亦滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，梵釋四天王及諸大眾白佛言：「世尊！如是經典甚深之義，若現在者，當知如來三十七種助菩提法住世未滅，若是經典滅盡之時，正法亦滅。」

佛言：「如是！如是！善男子！是故汝等於此《金光明經》，一句、一頌、一品、一部，皆當一心正讀誦、正聞持、正思惟、正修習，為諸眾生廣宣流布，長夜安樂，福利無邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！如是！善男子！是故汝等於此《金光明經》，一句、一頌、一品、一部，皆當一心正讀誦、正聞持、正思惟、正修習，為諸眾生廣宣流布，長夜安樂，福利無邊。」

時諸大眾，聞佛說已，咸蒙勝益，歡喜受持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸大眾，聞佛說已，咸蒙勝益，歡喜受持。