大唐龍興三藏聖教序 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐龍興三藏聖教序

中宗孝皇帝製 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中宗孝皇帝製

蓋聞蒼蒼者天，列星辰而著象；茫茫者地，奠川嶽以成形。仰觀天文，既如彼也，俯循地理，又若斯焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蓋聞蒼蒼者天，列星辰而著象；茫茫者地，奠川嶽以成形。仰觀天文，既如彼也，俯循地理，又若斯焉。

夫以妙旨幽微，名言之路攸絕；真如湛寂，性相之義都捐。然則發啟心聾，資法雷之激響；獎導迷眾，俟覺首以司方。故知假名不壞於常名，樂說乃詮於無說。至若象外之象，獨稱三界之尊；天中之天，爰著六通之聖。法王利見，孕育於七十二君；梵帝乘時，牢籠於萬八千歲。周星閱彩，言符降誕之徵；漢日流祥，載叶通神之夢。故能威揚沙劫，化被塵區，玉毫舒耀而除昏，金口弘宣而遣滯。破煩惱之賊，詎藉干戈？壞生死之軍，惟憑慧力。闢圓明之界，廣納於無邊；開常樂之門，普該於有識。縱使浮天欲浪，境風息而俄澄；漲日情塵，法雨霑而便廓。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫以妙旨幽微，名言之路攸絕；真如湛寂，性相之義都捐。然則發啟心聾，資法雷之激響；獎導迷眾，俟覺首以司方。故知假名不壞於常名，樂說乃詮於無說。至若象外之象，獨稱三界之尊；天中之天，爰著六通之聖。法王利見，孕育於七十二君；梵帝乘時，牢籠於萬八千歲。周星閱彩，言符降誕之徵；漢日流祥，載叶通神之夢。故能威揚沙劫，化被塵區，玉毫舒耀而除昏，金口弘宣而遣滯。破煩惱之賊，詎藉干戈？壞生死之軍，惟憑慧力。闢圓明之界，廣納於無邊；開常樂之門，普該於有識。縱使浮天欲浪，境風息而俄澄；漲日情塵，法雨霑而便廓。

歸依者，銷殃而致福；迴向者，去危而獲安。可謂巍巍乎其有神功，蕩蕩乎而無能名者矣！但四生蠢蠢，未悟無常；六趣悠悠，俱纏有結。詎知空華不實，水月非堅！馳逐於五陰之中，播遷於三界之域，納諸品彙，終俟法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸依者，銷殃而致福；迴向者，去危而獲安。可謂巍巍乎其有神功，蕩蕩乎而無能名者矣！但四生蠢蠢，未悟無常；六趣悠悠，俱纏有結。詎知空華不實，水月非堅！馳逐於五陰之中，播遷於三界之域，納諸品彙，終俟法門。

自白馬西來，玄言東被，世尊則隨類敷演，眾生乃逐性開迷。馬鳴擅美於瓊編，龍樹騰芳於寶偈。於是遙通震旦，遠布閻浮。半滿之教區分，大小之乘並騖。澄安俊德，接武於譯場；林遠高人，駢踪於法宇。遂使微言著範，歷千古而暢英聲；至𦣱流規，周十方而騰茂實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自白馬西來，玄言東被，世尊則隨類敷演，眾生乃逐性開迷。馬鳴擅美於瓊編，龍樹騰芳於寶偈。於是遙通震旦，遠布閻浮。半滿之教區分，大小之乘並騖。澄安俊德，接武於譯場；林遠高人，駢踪於法宇。遂使微言著範，歷千古而暢英聲；至𦣱流規，周十方而騰茂實。

頃屬後周膺運，大扇魔風，遂使天下招提咸從毀廢，寰中法侶並混編甿。嗟乎！閴寂禪居，空留宴坐之處；荒凉慧苑，無復經行之蹤。爰洎開皇，重將修建，旋逢大業，又遇分崩。鬼哭神吟，山鳴海沸，既遭塗炭，寧有伽藍？正法消淪，邪見增長，於是人迷覺路，邅迴於苦集之區，俗蔽真宗，覇絆於蓋纏之內。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頃屬後周膺運，大扇魔風，遂使天下招提咸從毀廢，寰中法侶並混編甿。嗟乎！閴寂禪居，空留宴坐之處；荒凉慧苑，無復經行之蹤。爰洎開皇，重將修建，旋逢大業，又遇分崩。鬼哭神吟，山鳴海沸，既遭塗炭，寧有伽藍？正法消淪，邪見增長，於是人迷覺路，邅迴於苦集之區，俗蔽真宗，覇絆於蓋纏之內。

我大唐之有天下也，上凌巢燧，俯視義軒，三聖重光，萬邦一統。威加有截，澤被無垠，掩坤絡以還淳，亘乾維而獻款。再懸佛日，重補梵天。龍宮將八柱齊安，鷲嶺共五峯爭峻。大弘釋教，諒屬皇朝者焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我大唐之有天下也，上凌巢燧，俯視義軒，三聖重光，萬邦一統。威加有截，澤被無垠，掩坤絡以還淳，亘乾維而獻款。再懸佛日，重補梵天。龍宮將八柱齊安，鷲嶺共五峯爭峻。大弘釋教，諒屬皇朝者焉。

大福先寺翻經三藏法師義淨者，范陽人也，俗姓張氏。五代相韓之後，三台仕晉之前，朱紫分輝，貂蟬合彩。高祖為東齊郡守，仁風遠扇，甘雨隨車，化闡六條，政行十部。爰祖及父俱厭俗榮，放曠一丘，逍遙三徑。含和體素，養志恬神，摘芝秀於東山，挹清流於南澗。可謂尋幽丹嘺，棲偃白雲。皐鶴於是吞聲，場駒以之縶影。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大福先寺翻經三藏法師義淨者，范陽人也，俗姓張氏。五代相韓之後，三台仕晉之前，朱紫分輝，貂蟬合彩。高祖為東齊郡守，仁風遠扇，甘雨隨車，化闡六條，政行十部。爰祖及父俱厭俗榮，放曠一丘，逍遙三徑。含和體素，養志恬神，摘芝秀於東山，挹清流於南澗。可謂尋幽丹嘺，棲偃白雲。皐鶴於是吞聲，場駒以之縶影。

法師幼挻明晤，夙彰聰敏。纔踰辯李之歲，心樂出家；甫過遊洛之年，志尋西國。業該經史，學洞古今，總三藏之玄樞，明一乘之奧義。既而閑居習靜，息慮安禪，託彼山林，遠玆塵累。三十有七，方遂雅懷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法師幼挻明晤，夙彰聰敏。纔踰辯李之歲，心樂出家；甫過遊洛之年，志尋西國。業該經史，學洞古今，總三藏之玄樞，明一乘之奧義。既而閑居習靜，息慮安禪，託彼山林，遠玆塵累。三十有七，方遂雅懷。

以咸亨二年行至廣府，發蹤結契，數乃十人，鼓櫂昇航，惟存一已。巡南溟以遐逝，指西域以長驅；歷巖岫之千重，凌波濤之萬里。漸屆天竺，次至王城。佛說《法華》，靈峯尚在；如來成道，聖躅仍留。吠舍城中，獻蓋之蹤不泯；給狐園內，布金之地猶存。三道寶階，居然目覩；八大靈塔，邈矣親觀。所經三十餘國，凡歷二十餘載。菩提樹下，屢攀折以淹留；阿耨池邊，幾濯纓而藻鑒。法師慈悲作室，忍辱為衣，長齋則一食自資，長坐則六時無倦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以咸亨二年行至廣府，發蹤結契，數乃十人，鼓櫂昇航，惟存一已。巡南溟以遐逝，指西域以長驅；歷巖岫之千重，凌波濤之萬里。漸屆天竺，次至王城。佛說《法華》，靈峯尚在；如來成道，聖躅仍留。吠舍城中，獻蓋之蹤不泯；給狐園內，布金之地猶存。三道寶階，居然目覩；八大靈塔，邈矣親觀。所經三十餘國，凡歷二十餘載。菩提樹下，屢攀折以淹留；阿耨池邊，幾濯纓而藻鑒。法師慈悲作室，忍辱為衣，長齋則一食自資，長坐則六時無倦。

又古來翻譯之者，莫不先出梵文，後資漢譯。摭詞方憑於學者，銓義別稟於僧徒。今玆法師不如是矣！既閑五天竺語，又詳二諦幽宗。譯義綴文，咸由於已出；指詞定理，匪假於旁求。超漢代之摩騰，跨秦年之羅什。所將梵本經僅四百部，合五十萬頌，金剛座真容一舖，舍利三百粒，以證聖元年夏五月方屆都焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又古來翻譯之者，莫不先出梵文，後資漢譯。摭詞方憑於學者，銓義別稟於僧徒。今玆法師不如是矣！既閑五天竺語，又詳二諦幽宗。譯義綴文，咸由於已出；指詞定理，匪假於旁求。超漢代之摩騰，跨秦年之羅什。所將梵本經僅四百部，合五十萬頌，金剛座真容一舖，舍利三百粒，以證聖元年夏五月方屆都焉。

則天大聖皇帝出震膺期，乘乾握紀，紹隆為務，弘濟為心，爰命百寮，兼整四眾，虹幡㨹日，鳳吹遏雲，香散六銖，華飄五色，鏘鏘濟濟，煒煒煌煌，迎于上東之門，置于授記之寺。共于闐三藏及大福先寺主沙門復禮、西崇福寺主法藏等翻《華嚴經》，後至大福先寺，與天竺三藏寶思末多及授記寺主惠表沙門勝莊、慈訓等譯《根本部律》。其大德等，莫不四禪凝慮，六度冥懷，懸法鏡於心臺，朗戒珠於性海。詞林挻秀，將覺樹而聯芳；慧炬揚輝，澄桂輪而合影。渾金𤩶玉，諒屬其人，誠梵宇之棟梁，實法門之龍象。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 則天大聖皇帝出震膺期，乘乾握紀，紹隆為務，弘濟為心，爰命百寮，兼整四眾，虹幡㨹日，鳳吹遏雲，香散六銖，華飄五色，鏘鏘濟濟，煒煒煌煌，迎于上東之門，置于授記之寺。共于闐三藏及大福先寺主沙門復禮、西崇福寺主法藏等翻《華嚴經》，後至大福先寺，與天竺三藏寶思末多及授記寺主惠表沙門勝莊、慈訓等譯《根本部律》。其大德等，莫不四禪凝慮，六度冥懷，懸法鏡於心臺，朗戒珠於性海。詞林挻秀，將覺樹而聯芳；慧炬揚輝，澄桂輪而合影。渾金𤩶玉，諒屬其人，誠梵宇之棟梁，實法門之龍象。

已翻諸雜經律二百餘卷，繕寫云畢，尋並進內。其余戒律諸論，方俟後詮。五篇之教具明，八法之因備曉。鵞珠尚護，蟲命無傷，浮囊必取於不虧，油鉢終期於靡覆。崇聖教之紀綱，啟含生之耳目。伏願上資先聖，長隆七廟之基，下逮微躬，恒佐九天之命，遷懷生於壽域，致薄俗於淳源，歲稔時和，遠安邇肅。顧以萬機務總，四海事殷，爰憑乙夜之余，式賛彌天之德，課虛扣寂，聊題序云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已翻諸雜經律二百餘卷，繕寫云畢，尋並進內。其余戒律諸論，方俟後詮。五篇之教具明，八法之因備曉。鵞珠尚護，蟲命無傷，浮囊必取於不虧，油鉢終期於靡覆。崇聖教之紀綱，啟含生之耳目。伏願上資先聖，長隆七廟之基，下逮微躬，恒佐九天之命，遷懷生於壽域，致薄俗於淳源，歲稔時和，遠安邇肅。顧以萬機務總，四海事殷，爰憑乙夜之余，式賛彌天之德，課虛扣寂，聊題序云。

金光明最勝王經卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金光明最勝王經卷第一

大唐三藏沙門義淨奉 制譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐三藏沙門義淨奉 制譯

序品第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 序品第一

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時薄伽梵，在王舍城鷲峯山頂，於最清淨甚深法界，諸佛之境如來所居，與大苾芻眾九萬八千人，皆是阿羅漢——能善調伏如大象王，諸漏已除，無復煩惱，心善解脫，慧善解脫，所作已畢，捨諸重擔，逮得己利，盡諸有結，得大自在，住清淨戒，善巧方便，智慧莊嚴，證八解脫，已到彼岸——其名曰：具壽阿若憍陳如，具壽阿說侍多，具壽婆濕波，具壽摩訶那摩，具壽婆帝利迦，大迦攝波，優樓頻螺迦攝，伽耶迦攝，那提迦攝，舍利子，大目乾連；惟阿難陀住於學地。如是等諸大聲聞，各於晡時從定而起，往詣佛所，頂禮佛足，右遶三匝，退坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時薄伽梵，在王舍城鷲峯山頂，於最清淨甚深法界，諸佛之境如來所居，與大苾芻眾九萬八千人，皆是阿羅漢——能善調伏如大象王，諸漏已除，無復煩惱，心善解脫，慧善解脫，所作已畢，捨諸重擔，逮得己利，盡諸有結，得大自在，住清淨戒，善巧方便，智慧莊嚴，證八解脫，已到彼岸——其名曰：具壽阿若憍陳如，具壽阿說侍多，具壽婆濕波，具壽摩訶那摩，具壽婆帝利迦，大迦攝波，優樓頻螺迦攝，伽耶迦攝，那提迦攝，舍利子，大目乾連；惟阿難陀住於學地。如是等諸大聲聞，各於晡時從定而起，往詣佛所，頂禮佛足，右遶三匝，退坐一面。

復有菩薩摩訶薩，百千萬億人俱——有大威德，如大龍王，名稱普聞，眾所知識，施戒清淨，常樂奉持，忍行精勤，經無量劫，超諸靜慮，繫念現前，開闡慧門，善修方便，自在遊戲，微妙神通，逮得總持，辯才無盡，斷諸煩惱，累染皆亡，不久當成一切種智，降魔軍眾而擊法鼓，制諸外道，令起淨心，轉妙法輪，度人天眾，十方佛土悉已莊嚴，六趣有情無不蒙益，成就大智，具足大忍，住大慈悲心，有大堅固力，歷事諸佛，不般涅槃，發弘誓心，盡未來際，廣於佛所深種淨因，於三世法悟無生忍，逾於二乘所行境界，以大善巧化導世間，於大師教悉能敷演，祕密之法，甚深空性，皆已了知，無復疑惑——其名曰：無障礙轉法輪菩薩，常發心轉法輪菩薩，常精進菩薩，不休息菩薩，慈氏菩薩，妙吉祥菩薩，觀自在菩薩，總持自在王菩薩，大辯莊嚴王菩薩，妙高山王菩薩，大海深王菩薩，寶幢菩薩，大寶幢菩薩，地藏菩薩，虛空藏菩薩，寶手自在菩薩，金剛手菩薩，歡喜力菩薩，大法力菩薩，大莊嚴光菩薩，大金光莊嚴菩薩，淨戒菩薩，常定菩薩，極清淨慧菩薩，堅固精進菩薩，心如虛空菩薩，不斷大願菩薩，施藥菩薩，療諸煩惱病菩薩，醫王菩薩，歡喜高王菩薩，得上授記菩薩，大雲淨光菩薩，大雲持法菩薩，大雲名稱喜樂菩薩，大雲現無邊稱菩薩，大雲師子吼菩薩，大雲牛王吼菩薩，大雲吉祥菩薩，大雲寶德菩薩，大雲日藏菩薩，大雲月藏菩薩，大雲星光菩薩，大雲火光菩薩，大雲電光菩薩，大雲雷音菩薩，大雲慧雨充遍菩薩，大雲清淨雨王菩薩，大雲花樹王菩薩，大雲青蓮花香菩薩，大雲寶栴檀香清涼身菩薩，大雲除闇菩薩，大雲破瞖菩薩。如是等無量大菩薩眾，各於晡時，從定而起，往詣佛所，頂禮佛足，右遶三匝，退坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有菩薩摩訶薩，百千萬億人俱——有大威德，如大龍王，名稱普聞，眾所知識，施戒清淨，常樂奉持，忍行精勤，經無量劫，超諸靜慮，繫念現前，開闡慧門，善修方便，自在遊戲，微妙神通，逮得總持，辯才無盡，斷諸煩惱，累染皆亡，不久當成一切種智，降魔軍眾而擊法鼓，制諸外道，令起淨心，轉妙法輪，度人天眾，十方佛土悉已莊嚴，六趣有情無不蒙益，成就大智，具足大忍，住大慈悲心，有大堅固力，歷事諸佛，不般涅槃，發弘誓心，盡未來際，廣於佛所深種淨因，於三世法悟無生忍，逾於二乘所行境界，以大善巧化導世間，於大師教悉能敷演，祕密之法，甚深空性，皆已了知，無復疑惑——其名曰：無障礙轉法輪菩薩，常發心轉法輪菩薩，常精進菩薩，不休息菩薩，慈氏菩薩，妙吉祥菩薩，觀自在菩薩，總持自在王菩薩，大辯莊嚴王菩薩，妙高山王菩薩，大海深王菩薩，寶幢菩薩，大寶幢菩薩，地藏菩薩，虛空藏菩薩，寶手自在菩薩，金剛手菩薩，歡喜力菩薩，大法力菩薩，大莊嚴光菩薩，大金光莊嚴菩薩，淨戒菩薩，常定菩薩，極清淨慧菩薩，堅固精進菩薩，心如虛空菩薩，不斷大願菩薩，施藥菩薩，療諸煩惱病菩薩，醫王菩薩，歡喜高王菩薩，得上授記菩薩，大雲淨光菩薩，大雲持法菩薩，大雲名稱喜樂菩薩，大雲現無邊稱菩薩，大雲師子吼菩薩，大雲牛王吼菩薩，大雲吉祥菩薩，大雲寶德菩薩，大雲日藏菩薩，大雲月藏菩薩，大雲星光菩薩，大雲火光菩薩，大雲電光菩薩，大雲雷音菩薩，大雲慧雨充遍菩薩，大雲清淨雨王菩薩，大雲花樹王菩薩，大雲青蓮花香菩薩，大雲寶栴檀香清涼身菩薩，大雲除闇菩薩，大雲破瞖菩薩。如是等無量大菩薩眾，各於晡時，從定而起，往詣佛所，頂禮佛足，右遶三匝，退坐一面。

復有梨車毘童子五億八千，其名曰：師子光童子，師子慧童子，法授童子，因陀羅授童子，大光童子，大猛童子，佛護童子，法護童子，僧護童子，金剛護童子，虛空護童子，虛空吼童子，寶藏童子，吉祥妙藏童子，如是等人而為上首，悉皆安住無上菩提，於大乘中，深信歡喜。各於晡時，往詣佛所，頂禮佛足，右遶三匝，退坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有梨車毘童子五億八千，其名曰：師子光童子，師子慧童子，法授童子，因陀羅授童子，大光童子，大猛童子，佛護童子，法護童子，僧護童子，金剛護童子，虛空護童子，虛空吼童子，寶藏童子，吉祥妙藏童子，如是等人而為上首，悉皆安住無上菩提，於大乘中，深信歡喜。各於晡時，往詣佛所，頂禮佛足，右遶三匝，退坐一面。

復有四萬二千天子，其名曰：喜見天子，喜悅天子，日光天子，月髻天子，明慧天子，虛空淨慧天子，除煩惱天子，吉祥天子，如是等天子而為上首，皆發弘願，護持大乘，紹隆正法，能使不絕。各於晡時，往詣佛所，頂禮佛足，右遶三匝，退坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有四萬二千天子，其名曰：喜見天子，喜悅天子，日光天子，月髻天子，明慧天子，虛空淨慧天子，除煩惱天子，吉祥天子，如是等天子而為上首，皆發弘願，護持大乘，紹隆正法，能使不絕。各於晡時，往詣佛所，頂禮佛足，右遶三匝，退坐一面。

復有二萬八千龍王：蓮華龍王，𧫦羅葉龍王，大力龍王，大吼龍王，小波龍王，持駛水龍王，金面龍王，如意龍王，如是等龍王而為上首，於大乘法，常樂受持，發深信心，稱揚擁護。各於晡時，往詣佛所，頂禮佛足，右遶三匝，退坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有二萬八千龍王：蓮華龍王，𧫦羅葉龍王，大力龍王，大吼龍王，小波龍王，持駛水龍王，金面龍王，如意龍王，如是等龍王而為上首，於大乘法，常樂受持，發深信心，稱揚擁護。各於晡時，往詣佛所，頂禮佛足，右遶三匝，退坐一面。

復有三萬六千諸藥叉眾，毘沙門天王而為上首。其名曰：菴婆藥叉，持菴婆藥叉，蓮花光藏藥叉，蓮花面藥叉，顰眉藥叉，現大怖藥叉，動地藥叉，吞食藥叉，是等藥叉悉皆愛樂如來正法，深心護持，不生疲懈。各於晡時，往詣佛所，頂禮佛足，右遶三匝，退坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有三萬六千諸藥叉眾，毘沙門天王而為上首。其名曰：菴婆藥叉，持菴婆藥叉，蓮花光藏藥叉，蓮花面藥叉，顰眉藥叉，現大怖藥叉，動地藥叉，吞食藥叉，是等藥叉悉皆愛樂如來正法，深心護持，不生疲懈。各於晡時，往詣佛所，頂禮佛足，右遶三匝，退坐一面。

復有四萬九千揭路茶王，香象勢力王而為上首，及餘健闥婆，阿蘇羅，緊那羅，莫呼洛伽等，山林河海一切神仙，并諸大國所有王眾，中宮后妃，淨信男女，人天大眾悉皆雲集，咸願擁護無上大乘，讀誦受持，書寫流布。各於晡時，往詣佛所，頂禮佛足，右遶三匝，退坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有四萬九千揭路茶王，香象勢力王而為上首，及餘健闥婆，阿蘇羅，緊那羅，莫呼洛伽等，山林河海一切神仙，并諸大國所有王眾，中宮后妃，淨信男女，人天大眾悉皆雲集，咸願擁護無上大乘，讀誦受持，書寫流布。各於晡時，往詣佛所，頂禮佛足，右遶三匝，退坐一面。

如是等聲聞、菩薩、人天大眾、龍神八部，既雲集已，各各至心合掌恭敬，瞻仰尊容，目未曾捨，願樂欲聞殊勝妙法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等聲聞、菩薩、人天大眾、龍神八部，既雲集已，各各至心合掌恭敬，瞻仰尊容，目未曾捨，願樂欲聞殊勝妙法。

爾時，薄伽梵於日晡時，從定而起，觀察大眾，而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，薄伽梵於日晡時，從定而起，觀察大眾，而說頌曰：

「金光明妙法， 最勝諸經王； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「金光明妙法， 最勝諸經王；

甚深難得聞， 諸佛之境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 甚深難得聞， 諸佛之境界。

我當為大眾， 宣說如是經； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我當為大眾， 宣說如是經；

并四方四佛， 威神共加護： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 并四方四佛， 威神共加護：

東方阿閦尊， 南方寶相佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東方阿閦尊， 南方寶相佛，

西方無量壽， 北方天鼓音。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西方無量壽， 北方天鼓音。

我復演妙法， 吉祥懺中勝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我復演妙法， 吉祥懺中勝，

能滅一切罪， 淨除諸惡業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能滅一切罪， 淨除諸惡業。

及消眾苦患， 常與無量樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及消眾苦患， 常與無量樂，

一切智根本， 諸功德莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切智根本， 諸功德莊嚴。

眾生身不具， 壽命將損減， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生身不具， 壽命將損減，

諸惡相現前， 天神皆捨離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸惡相現前， 天神皆捨離。

親友懷瞋恨， 眷屬悉分離， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 親友懷瞋恨， 眷屬悉分離，

彼此共乖違， 珍財皆散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼此共乖違， 珍財皆散失。

惡星為變怪， 或被邪蠱侵， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惡星為變怪， 或被邪蠱侵，

若復多憂愁， 眾苦之所逼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若復多憂愁， 眾苦之所逼，

睡眠見惡夢， 因此生煩惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 睡眠見惡夢， 因此生煩惱。

是人當澡浴， 應著鮮潔衣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是人當澡浴， 應著鮮潔衣，

於此妙經王， 甚深佛所讚， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此妙經王， 甚深佛所讚，

專注心無亂， 讀誦聽受持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 專注心無亂， 讀誦聽受持。

由此經威力， 能離諸災橫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由此經威力， 能離諸災橫，

及餘眾苦難， 無不皆除滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及餘眾苦難， 無不皆除滅。

護世四王眾， 及大臣眷屬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 護世四王眾， 及大臣眷屬，

無量諸藥叉， 一心皆擁衛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量諸藥叉， 一心皆擁衛。

大辯才天女， 尼連河水神， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大辯才天女， 尼連河水神，

訶利底母神， 堅牢地神眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 訶利底母神， 堅牢地神眾，

梵王帝釋主， 龍王緊那羅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵王帝釋主， 龍王緊那羅，

及金翅鳥王， 阿蘇羅天眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及金翅鳥王， 阿蘇羅天眾，

如是天神等， 并將其眷屬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是天神等， 并將其眷屬，

皆來護是人， 晝夜常不離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆來護是人， 晝夜常不離。

我當說是經， 甚深佛行處； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我當說是經， 甚深佛行處；

諸佛祕密教， 千萬劫難逢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛祕密教， 千萬劫難逢。

若有聞是經， 能為他演說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有聞是經， 能為他演說，

若心生隨喜， 或設於供養； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若心生隨喜， 或設於供養；

如是諸人等， 當於無量劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是諸人等， 當於無量劫，

常為諸天人， 龍神所恭敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常為諸天人， 龍神所恭敬。

此福聚無量， 數過於恒沙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此福聚無量， 數過於恒沙，

讀誦是經者， 當獲斯功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 讀誦是經者， 當獲斯功德。

亦為十方尊， 深行諸菩薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦為十方尊， 深行諸菩薩，

擁護持經者， 令離諸苦難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 擁護持經者， 令離諸苦難。

供養是經者， 如前澡浴身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養是經者， 如前澡浴身，

飲食及香花， 恒起慈悲意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 飲食及香花， 恒起慈悲意。

若欲聽是經， 令心淨無垢； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲聽是經， 令心淨無垢；

常生歡喜念， 能長諸功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常生歡喜念， 能長諸功德。

若以尊重心， 聽聞是經者； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若以尊重心， 聽聞是經者；

善生於人趣， 遠離諸苦難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善生於人趣， 遠離諸苦難。

彼人善根熟， 諸佛之所讚； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼人善根熟， 諸佛之所讚；

方得聞是經， 及以懺悔法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 方得聞是經， 及以懺悔法。」

金光明最勝王經如來壽量品第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金光明最勝王經如來壽量品第二

爾時，王舍大城有一菩薩摩訶薩，名曰妙幢，已於過去無量俱胝那庾多百千佛所，承事供養，殖諸善根。是時妙幢菩薩獨於靜處，作是思惟：「以何因緣，釋迦牟尼如來壽命短促，唯八十年？」復作是念：「如佛所說，有二因緣，得壽命長。云何為二？一者、不害生命，二者、施他飲食。然釋迦牟尼如來曾於無量百千萬億無數大劫，不害生命，行十善道，常以飲食惠施一切飢餓眾生，乃至己身血肉骨髓，亦持施與，令得飽滿，況餘飲食。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，王舍大城有一菩薩摩訶薩，名曰妙幢，已於過去無量俱胝那庾多百千佛所，承事供養，殖諸善根。是時妙幢菩薩獨於靜處，作是思惟：「以何因緣，釋迦牟尼如來壽命短促，唯八十年？」復作是念：「如佛所說，有二因緣，得壽命長。云何為二？一者、不害生命，二者、施他飲食。然釋迦牟尼如來曾於無量百千萬億無數大劫，不害生命，行十善道，常以飲食惠施一切飢餓眾生，乃至己身血肉骨髓，亦持施與，令得飽滿，況餘飲食。」

時彼菩薩於世尊所，作是念時，以佛威力，其室忽然廣博嚴淨，帝青琉璃種種眾寶，雜彩間飾，如佛淨土，有妙香氣過諸天香，芬馥充滿。於其四面各有上妙師子之座，四寶所成，以天寶衣而敷其上。復於此座有妙蓮花，種種珍寶以為嚴飾，量等如來自然顯現。於蓮花上有四如來，東方不動，南方寶相，西方無量壽，北方天鼓音。是四如來各於其座加趺而坐，放大光明，周遍照耀王舍大城，及此三千大千世界，乃至十方恒河沙等諸佛國土，雨諸天花，奏諸天樂。爾時，於此贍部洲中及三千大千世界，所有眾生，以佛威力，受勝妙樂，無有乏少。若身不具，皆蒙具足，盲者能視，聾者得聞，瘂者能言，愚者得智，若心亂者得本心，若無衣者得衣服，被惡賤者人所敬，有垢穢者身清潔，於此世間所有利益，未曾有事，悉皆顯現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼菩薩於世尊所，作是念時，以佛威力，其室忽然廣博嚴淨，帝青琉璃種種眾寶，雜彩間飾，如佛淨土，有妙香氣過諸天香，芬馥充滿。於其四面各有上妙師子之座，四寶所成，以天寶衣而敷其上。復於此座有妙蓮花，種種珍寶以為嚴飾，量等如來自然顯現。於蓮花上有四如來，東方不動，南方寶相，西方無量壽，北方天鼓音。是四如來各於其座加趺而坐，放大光明，周遍照耀王舍大城，及此三千大千世界，乃至十方恒河沙等諸佛國土，雨諸天花，奏諸天樂。爾時，於此贍部洲中及三千大千世界，所有眾生，以佛威力，受勝妙樂，無有乏少。若身不具，皆蒙具足，盲者能視，聾者得聞，瘂者能言，愚者得智，若心亂者得本心，若無衣者得衣服，被惡賤者人所敬，有垢穢者身清潔，於此世間所有利益，未曾有事，悉皆顯現。

爾時，妙幢菩薩見四如來及希有事，歡喜踊躍，合掌一心，瞻仰諸佛殊勝之相，亦復思惟釋迦牟尼如來無量功德，惟於壽命生疑惑心：「云何如來功德無量，壽命短促唯八十年？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，妙幢菩薩見四如來及希有事，歡喜踊躍，合掌一心，瞻仰諸佛殊勝之相，亦復思惟釋迦牟尼如來無量功德，惟於壽命生疑惑心：「云何如來功德無量，壽命短促唯八十年？」

爾時，四佛告妙幢菩薩言：「善男子！汝今不應思忖如來壽命長短。何以故？善男子！我等不見諸天世間梵、魔、沙門、婆羅門等，人及非人，有能算知佛之壽量，知其齊限；惟除無上正遍知者。」時四如來欲說釋迦牟尼佛所有壽量，以佛威力，欲色界天諸龍、鬼神、健闥婆、阿蘇羅、揭路茶、緊那羅、莫呼洛伽，及無量百千億那庾多菩薩摩訶薩，悉來集會，入妙幢菩薩淨妙室中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，四佛告妙幢菩薩言：「善男子！汝今不應思忖如來壽命長短。何以故？善男子！我等不見諸天世間梵、魔、沙門、婆羅門等，人及非人，有能算知佛之壽量，知其齊限；惟除無上正遍知者。」時四如來欲說釋迦牟尼佛所有壽量，以佛威力，欲色界天諸龍、鬼神、健闥婆、阿蘇羅、揭路茶、緊那羅、莫呼洛伽，及無量百千億那庾多菩薩摩訶薩，悉來集會，入妙幢菩薩淨妙室中。

爾時，四佛於大眾中，欲顯釋迦牟尼如來所有壽量，而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，四佛於大眾中，欲顯釋迦牟尼如來所有壽量，而說頌曰：

「一切諸海水， 可知其渧數； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切諸海水， 可知其渧數；

無有能數知， 釋迦之壽量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有能數知， 釋迦之壽量。

析諸妙高山， 如芥可知數； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 析諸妙高山， 如芥可知數；

無有能數知， 釋迦之壽量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有能數知， 釋迦之壽量。

一切大地土， 可知其塵數； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切大地土， 可知其塵數；

無有能數知， 釋迦之壽量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有能數知， 釋迦之壽量。

假使量虛空， 可得盡邊際； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假使量虛空， 可得盡邊際；

無有能度知， 釋迦之壽量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有能度知， 釋迦之壽量。

若人住億劫， 盡力常算數； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人住億劫， 盡力常算數；

亦復不能知， 世尊之壽量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦復不能知， 世尊之壽量。

不害眾生命， 及施於飲食； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不害眾生命， 及施於飲食；

由斯二種因， 得壽命長遠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由斯二種因， 得壽命長遠。

是故大覺尊， 壽命難知數； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故大覺尊， 壽命難知數；

如劫無邊際， 壽量亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如劫無邊際， 壽量亦如是。

妙幢汝當知， 不應起疑惑； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙幢汝當知， 不應起疑惑；

最勝壽無量， 莫能知數者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最勝壽無量， 莫能知數者。」

爾時，妙幢菩薩聞四如來說釋迦牟尼佛壽量無限，白言：「世尊！云何如來示現如是短促壽量？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，妙幢菩薩聞四如來說釋迦牟尼佛壽量無限，白言：「世尊！云何如來示現如是短促壽量？」

時四世尊告妙幢菩薩言：「善男子！彼釋迦牟尼佛於五濁世出現之時，人壽百年，稟性下劣，善根微薄，復無信解。此諸眾生多有我見、人見、眾生、壽者、養育邪見、我我所見、斷常見等，為欲利益此諸異生及眾外道如是等類，令生正解，速得成就無上菩提，是故釋迦牟尼如來示現如是短促壽命。善男子！然彼如來欲令眾生見涅槃已，生難遭想、憂苦等想，於佛世尊所說經教，速當受持，讀誦通利，為人解說，不生謗毀，是故如來現斯短壽。何以故？彼諸眾生若見如來不般涅槃，不生恭敬難遭之想，如來所說甚深經典，亦不受持讀誦通利、為人宣說。所以者何？以常見佛，不尊重故。善男子！譬如有人見其父母多有財產，珍寶豐盈，便於財物不生希有難遭之想。所以者何？於父財物生常想故。善男子！彼諸眾生亦復如是，若見如來不入涅槃，不生希有難遭之想。所以者何？由常見故。善男子！譬如有人父母貧窮，資財乏少，然彼貧人或詣王家、或大臣舍，見其倉庫種種珍寶悉皆盈滿，生希有心，難遭之想。時彼貧人為欲求財，廣設方便，策勤無怠。所以者何？為捨貧窮，受安樂故。善男子！彼諸眾生亦復如是，若見如來入於涅槃，生難遭想乃至憂苦等想，復作是念：『於無量劫諸佛如來出現於世，如烏曇跋花，時乃一現。』彼諸眾生發希有心，起難遭想。若遇如來，心生敬信，聞說正法，生實語想，所有經典悉皆受持，不生毀謗。善男子！以是因緣，彼佛世尊，不久住世，速入涅槃。善男子！是諸如來，以如是等善巧方便成就眾生。」爾時，四佛說是語已，忽然不現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時四世尊告妙幢菩薩言：「善男子！彼釋迦牟尼佛於五濁世出現之時，人壽百年，稟性下劣，善根微薄，復無信解。此諸眾生多有我見、人見、眾生、壽者、養育邪見、我我所見、斷常見等，為欲利益此諸異生及眾外道如是等類，令生正解，速得成就無上菩提，是故釋迦牟尼如來示現如是短促壽命。善男子！然彼如來欲令眾生見涅槃已，生難遭想、憂苦等想，於佛世尊所說經教，速當受持，讀誦通利，為人解說，不生謗毀，是故如來現斯短壽。何以故？彼諸眾生若見如來不般涅槃，不生恭敬難遭之想，如來所說甚深經典，亦不受持讀誦通利、為人宣說。所以者何？以常見佛，不尊重故。善男子！譬如有人見其父母多有財產，珍寶豐盈，便於財物不生希有難遭之想。所以者何？於父財物生常想故。善男子！彼諸眾生亦復如是，若見如來不入涅槃，不生希有難遭之想。所以者何？由常見故。善男子！譬如有人父母貧窮，資財乏少，然彼貧人或詣王家、或大臣舍，見其倉庫種種珍寶悉皆盈滿，生希有心，難遭之想。時彼貧人為欲求財，廣設方便，策勤無怠。所以者何？為捨貧窮，受安樂故。善男子！彼諸眾生亦復如是，若見如來入於涅槃，生難遭想乃至憂苦等想，復作是念：『於無量劫諸佛如來出現於世，如烏曇跋花，時乃一現。』彼諸眾生發希有心，起難遭想。若遇如來，心生敬信，聞說正法，生實語想，所有經典悉皆受持，不生毀謗。善男子！以是因緣，彼佛世尊，不久住世，速入涅槃。善男子！是諸如來，以如是等善巧方便成就眾生。」爾時，四佛說是語已，忽然不現。

爾時，妙幢菩薩摩訶薩與無量百千菩薩，及無量億那庾多百千眾生，俱共往詣鷲峯山中釋迦牟尼如來正遍知所，頂禮佛足，在一面立。時妙幢菩薩以如上事具白世尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，妙幢菩薩摩訶薩與無量百千菩薩，及無量億那庾多百千眾生，俱共往詣鷲峯山中釋迦牟尼如來正遍知所，頂禮佛足，在一面立。時妙幢菩薩以如上事具白世尊。

時四如來亦詣鷲峯，至釋迦牟尼佛所，各隨本方就座而坐，告侍者菩薩言：「善男子！汝今可詣釋迦牟尼佛所，為我致問：『少病少惱，起居輕利，安樂行不？』復作是言：『善哉！善哉！釋迦牟尼如來！今可演說《金光明經》甚深法要，為欲饒益一切眾生，除去飢饉，令得安樂，我當隨喜。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時四如來亦詣鷲峯，至釋迦牟尼佛所，各隨本方就座而坐，告侍者菩薩言：「善男子！汝今可詣釋迦牟尼佛所，為我致問：『少病少惱，起居輕利，安樂行不？』復作是言：『善哉！善哉！釋迦牟尼如來！今可演說《金光明經》甚深法要，為欲饒益一切眾生，除去飢饉，令得安樂，我當隨喜。』」

時彼侍者各詣釋迦牟尼佛所，頂禮雙足，却住一面，俱白佛言：「彼天人師致問無量：『少病少惱，起居輕利，安樂行不？』復作是言：『善哉！善哉！釋迦牟尼如來！今可演說《金光明經》甚深法要，為欲利益一切眾生，除去飢饉，令得安樂。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼侍者各詣釋迦牟尼佛所，頂禮雙足，却住一面，俱白佛言：「彼天人師致問無量：『少病少惱，起居輕利，安樂行不？』復作是言：『善哉！善哉！釋迦牟尼如來！今可演說《金光明經》甚深法要，為欲利益一切眾生，除去飢饉，令得安樂。』」

爾時，釋迦牟尼如來、應、正等覺告彼侍者諸菩薩言：「善哉！善哉！彼四如來乃能為諸眾生饒益安樂，勸請於我宣揚正法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，釋迦牟尼如來、應、正等覺告彼侍者諸菩薩言：「善哉！善哉！彼四如來乃能為諸眾生饒益安樂，勸請於我宣揚正法。」

爾時世尊，而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，而說頌曰：

「我常在鷲山， 宣說此經寶； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我常在鷲山， 宣說此經寶；

成就眾生故， 示現般涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就眾生故， 示現般涅槃。

凡夫起邪見， 不信我所說； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡夫起邪見， 不信我所說；

為成就彼故， 示現般涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為成就彼故， 示現般涅槃。」

時大會中有婆羅門，姓憍陳如，名曰法師授記，與無量百千婆羅門眾，供養佛已，聞世尊說入般涅槃，涕淚交流，前禮佛足，白言：「世尊！若實如來於諸眾生有大慈悲，憐愍利益，令得安樂，猶如父母，餘無等者，能與世間作歸依處，如淨滿月，以大智慧能為照明，如日初出，普觀眾生，愛無偏黨，如羅怙羅，惟願世尊施我一願！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時大會中有婆羅門，姓憍陳如，名曰法師授記，與無量百千婆羅門眾，供養佛已，聞世尊說入般涅槃，涕淚交流，前禮佛足，白言：「世尊！若實如來於諸眾生有大慈悲，憐愍利益，令得安樂，猶如父母，餘無等者，能與世間作歸依處，如淨滿月，以大智慧能為照明，如日初出，普觀眾生，愛無偏黨，如羅怙羅，惟願世尊施我一願！」

爾時世尊默然而止。佛威力故，於此眾中，有梨車毘童子，名一切眾生憙見，語婆羅門憍陳如言：「大婆羅門！汝今從佛欲乞何願？我能與汝。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊默然而止。佛威力故，於此眾中，有梨車毘童子，名一切眾生憙見，語婆羅門憍陳如言：「大婆羅門！汝今從佛欲乞何願？我能與汝。」

婆羅門言：「童子！我欲供養無上世尊，今從如來求請舍利如芥子許。何以故？我曾聞說：『若善男子、善女人得佛舍利如芥子許，恭敬供養，是人當生三十三天而為帝釋。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 婆羅門言：「童子！我欲供養無上世尊，今從如來求請舍利如芥子許。何以故？我曾聞說：『若善男子、善女人得佛舍利如芥子許，恭敬供養，是人當生三十三天而為帝釋。』」

是時童子語婆羅門曰：「若欲願生三十三天受勝報者，應當至心聽是《金光明最勝王經》。於諸經中最為殊勝，難解難入，聲聞、獨覺所不能知；此經能生無量無邊福德果報，乃至成辦無上菩提。我今為汝略說其事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時童子語婆羅門曰：「若欲願生三十三天受勝報者，應當至心聽是《金光明最勝王經》。於諸經中最為殊勝，難解難入，聲聞、獨覺所不能知；此經能生無量無邊福德果報，乃至成辦無上菩提。我今為汝略說其事。」

婆羅門言：「善哉！童子！此《金光明》甚深最上，難解難入，聲聞、獨覺尚不能知，何況我等邊鄙之人，智慧微淺而能解了。是故我今求佛舍利如芥子許，持還本處，置寶函中，恭敬供養，命終之後得為帝釋，常受安樂。云何汝今不能為我從明行足求斯一願？」作是語已。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 婆羅門言：「善哉！童子！此《金光明》甚深最上，難解難入，聲聞、獨覺尚不能知，何況我等邊鄙之人，智慧微淺而能解了。是故我今求佛舍利如芥子許，持還本處，置寶函中，恭敬供養，命終之後得為帝釋，常受安樂。云何汝今不能為我從明行足求斯一願？」作是語已。

爾時童子即為婆羅門，而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時童子即為婆羅門，而說頌曰：

「恒河駛流水， 可生白蓮花； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「恒河駛流水， 可生白蓮花；

黃鳥作白形， 黑鳥變為赤。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 黃鳥作白形， 黑鳥變為赤。

假使贍部樹， 可生多羅果； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假使贍部樹， 可生多羅果；

朅樹羅枝中， 能出菴羅葉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 朅樹羅枝中， 能出菴羅葉。

斯等希有物， 或容可轉變； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯等希有物， 或容可轉變；

世尊之舍利， 畢竟不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊之舍利， 畢竟不可得。

假使用龜毛， 織成上妙服， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假使用龜毛， 織成上妙服，

寒時可被著， 方求佛舍利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寒時可被著， 方求佛舍利。

假使蚊蚋足， 可使成樓觀， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假使蚊蚋足， 可使成樓觀，

堅固不搖動， 方求佛舍利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堅固不搖動， 方求佛舍利。

假使水蛭蟲， 口中生白齒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假使水蛭蟲， 口中生白齒，

長大利如鋒， 方求佛舍利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長大利如鋒， 方求佛舍利。

假使持兔角， 用成於梯蹬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假使持兔角， 用成於梯蹬，

可昇上天宮， 方求佛舍利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 可昇上天宮， 方求佛舍利。

鼠緣此梯上， 除去阿蘇羅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鼠緣此梯上， 除去阿蘇羅，

能障空中月， 方求佛舍利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能障空中月， 方求佛舍利。

若蠅飲酒醉， 周行村邑中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若蠅飲酒醉， 周行村邑中，

廣造於舍宅， 方求佛舍利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣造於舍宅， 方求佛舍利。

若使驢脣色， 赤如頻婆果， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若使驢脣色， 赤如頻婆果，

善作於歌舞， 方求佛舍利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善作於歌舞， 方求佛舍利。

烏與鵂鶹鳥， 同共一處遊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 烏與鵂鶹鳥， 同共一處遊，

彼此相順從， 方求佛舍利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼此相順從， 方求佛舍利。

假使波羅葉， 可成於傘蓋， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假使波羅葉， 可成於傘蓋，

能遮於大雨， 方求佛舍利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能遮於大雨， 方求佛舍利。

假令大船舶， 盛滿諸財寶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假令大船舶， 盛滿諸財寶，

能令陸地行， 方求佛舍利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能令陸地行， 方求佛舍利。

假使鷦鷯鳥， 以嘴銜香山， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假使鷦鷯鳥， 以嘴銜香山，

隨處任遊行， 方求佛舍利。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨處任遊行， 方求佛舍利。」

爾時，法師授記婆羅門聞此頌已，亦以伽他答一切眾生憙見童子曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，法師授記婆羅門聞此頌已，亦以伽他答一切眾生憙見童子曰：

「善哉大童子， 此眾中吉祥； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善哉大童子， 此眾中吉祥；

善巧方便心， 得佛無上記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善巧方便心， 得佛無上記。

如來大威德， 能救護世間； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來大威德， 能救護世間；

仁可至心聽， 我今次第說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仁可至心聽， 我今次第說。

諸佛境難思， 世間無與等； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛境難思， 世間無與等；

法身性常住， 修行無差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法身性常住， 修行無差別。

諸佛體皆同， 所說法亦爾； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛體皆同， 所說法亦爾；

諸佛無作者， 亦復本無生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛無作者， 亦復本無生。

世尊金剛體， 權現於化身； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊金剛體， 權現於化身；

是故佛舍利， 無如芥子許。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故佛舍利， 無如芥子許。

佛非血肉身， 云何有舍利？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛非血肉身， 云何有舍利？

方便留身骨， 為益諸眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 方便留身骨， 為益諸眾生。

法身是正覺， 法界即如來； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法身是正覺， 法界即如來；

此是佛真身， 亦說如是法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此是佛真身， 亦說如是法。」

爾時，會中三萬二千天子，聞說如來壽命長遠，皆發阿耨多羅三藐三菩提心，歡喜踊躍，得未曾有。異口同音，而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，會中三萬二千天子，聞說如來壽命長遠，皆發阿耨多羅三藐三菩提心，歡喜踊躍，得未曾有。異口同音，而說頌曰：

「佛不般涅槃， 正法亦不滅； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛不般涅槃， 正法亦不滅；

為利眾生故， 示現有滅盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為利眾生故， 示現有滅盡。

世尊不思議， 妙體無異相； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊不思議， 妙體無異相；

為利眾生故， 現種種莊嚴。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為利眾生故， 現種種莊嚴。」

爾時，妙幢菩薩親於佛前，及四如來并二大士諸天子所，聞說釋迦牟尼如來壽量事已，復從座起，合掌恭敬白佛言：「世尊！若實如是，諸佛如來不般涅槃，無舍利者，云何經中說有涅槃及佛舍利，令諸人天恭敬供養？過去諸佛現有身骨流布於世，人天供養得福無邊？今復言無，致生疑惑。惟願世尊哀愍我等，廣為分別！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，妙幢菩薩親於佛前，及四如來并二大士諸天子所，聞說釋迦牟尼如來壽量事已，復從座起，合掌恭敬白佛言：「世尊！若實如是，諸佛如來不般涅槃，無舍利者，云何經中說有涅槃及佛舍利，令諸人天恭敬供養？過去諸佛現有身骨流布於世，人天供養得福無邊？今復言無，致生疑惑。惟願世尊哀愍我等，廣為分別！」

爾時，佛告妙幢菩薩及諸大眾：「汝等當知！云般涅槃有舍利者，是密意說，如是之義，當一心聽。善男子！菩薩摩訶薩如是應知，有其十法能解如來、應、正等覺真實理趣，說有究竟大般涅槃。云何為十？一者、諸佛如來究竟斷盡諸煩惱障、所知障故，名為涅槃。二者、諸佛如來善能解了有情無性及法無性故，名為涅槃。三者、能轉身依及法依故，名為涅槃。四者、於諸有情任運休息化因緣故，名為涅槃。五者、證得真實無差別相平等法身故，名為涅槃。六者、了知生死及以涅槃無二性故，名為涅槃。七者、於一切法了其根本，證清淨故，名為涅槃。八者、於一切法無生無滅善修行故，名為涅槃。九者、真如法界實際平等，得正智故，名為涅槃。十者、於諸法性及涅槃性，得無差別故，名為涅槃。是謂十法說有涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告妙幢菩薩及諸大眾：「汝等當知！云般涅槃有舍利者，是密意說，如是之義，當一心聽。善男子！菩薩摩訶薩如是應知，有其十法能解如來、應、正等覺真實理趣，說有究竟大般涅槃。云何為十？一者、諸佛如來究竟斷盡諸煩惱障、所知障故，名為涅槃。二者、諸佛如來善能解了有情無性及法無性故，名為涅槃。三者、能轉身依及法依故，名為涅槃。四者、於諸有情任運休息化因緣故，名為涅槃。五者、證得真實無差別相平等法身故，名為涅槃。六者、了知生死及以涅槃無二性故，名為涅槃。七者、於一切法了其根本，證清淨故，名為涅槃。八者、於一切法無生無滅善修行故，名為涅槃。九者、真如法界實際平等，得正智故，名為涅槃。十者、於諸法性及涅槃性，得無差別故，名為涅槃。是謂十法說有涅槃。

「復次，善男子！菩薩摩訶薩如是應知，復有十法，能解如來、應、正等覺真實理趣，說有究竟大般涅槃。云何為十？一者、一切煩惱以樂欲為本，從樂欲生；諸佛世尊斷樂欲故，名為涅槃。二者、以諸如來斷諸樂欲，不取一法，以不取故，無去無來，無所取故，名為涅槃。三者、以無去來及無所取，是則法身不生不滅，無生滅故，名為涅槃。四者、此無生滅非言所宣，言語斷故，名為涅槃。五者、無有我人，惟法生滅，得轉依故，名為涅槃。六者、煩惱隨惑，皆是客塵，法性是主，無來無去，佛了知故，名為涅槃。七者、真如是實，餘皆虛妄，實性體者即是真如，真如性者即是如來，名為涅槃。八者、實際之性無有戲論，惟獨如來證實際法，戲論永斷，名為涅槃。九者、無生是實，生是虛妄，愚癡之人漂溺生死，如來體實，無有虛妄，名為涅槃。十者、不實之法是從緣生，真實之法不從緣起，如來法身，體是真實，名為涅槃。善男子！是謂十法說有涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩摩訶薩如是應知，復有十法，能解如來、應、正等覺真實理趣，說有究竟大般涅槃。云何為十？一者、一切煩惱以樂欲為本，從樂欲生；諸佛世尊斷樂欲故，名為涅槃。二者、以諸如來斷諸樂欲，不取一法，以不取故，無去無來，無所取故，名為涅槃。三者、以無去來及無所取，是則法身不生不滅，無生滅故，名為涅槃。四者、此無生滅非言所宣，言語斷故，名為涅槃。五者、無有我人，惟法生滅，得轉依故，名為涅槃。六者、煩惱隨惑，皆是客塵，法性是主，無來無去，佛了知故，名為涅槃。七者、真如是實，餘皆虛妄，實性體者即是真如，真如性者即是如來，名為涅槃。八者、實際之性無有戲論，惟獨如來證實際法，戲論永斷，名為涅槃。九者、無生是實，生是虛妄，愚癡之人漂溺生死，如來體實，無有虛妄，名為涅槃。十者、不實之法是從緣生，真實之法不從緣起，如來法身，體是真實，名為涅槃。善男子！是謂十法說有涅槃。

「復次，善男子！菩薩摩訶薩如是應知，復有十法，能解如來、應、正等覺真實理趣，說有究竟大般涅槃。云何為十？一者、如來善知施及施果，無我我所，此施及果不正分別，永除滅故，名為涅槃。二者、如來善知戒及戒果，無我我所，此戒及果不正分別，永除滅故，名為涅槃。三者、如來善知忍及忍果，無我我所，此忍及果不正分別，永除滅故，名為涅槃。四者、如來善知勤及勤果，無我我所，此勤及果不正分別，永除滅故，名為涅槃。五者、如來善知定及定果，無我我所，此定及果不正分別，永除滅故，名為涅槃。六者、如來善知慧及慧果，無我我所，此慧及果不正分別，永除滅故，名為涅槃。七者、諸佛如來善能了知一切有情非有情，一切諸法皆無性，不正分別，永除滅故，名為涅槃。八者、若自愛者便起追求，由追求故，受眾苦惱；諸佛如來除自愛故，永絕追求，無追求故，名為涅槃。九者、有為之法皆有數量，無為法者數量皆除，佛離有為，證無為法，無數量故，名為涅槃。十者、如來了知有情及法，體性皆空，離空非有，空性即是真法身故，名為涅槃。善男子！是謂十法說有涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩摩訶薩如是應知，復有十法，能解如來、應、正等覺真實理趣，說有究竟大般涅槃。云何為十？一者、如來善知施及施果，無我我所，此施及果不正分別，永除滅故，名為涅槃。二者、如來善知戒及戒果，無我我所，此戒及果不正分別，永除滅故，名為涅槃。三者、如來善知忍及忍果，無我我所，此忍及果不正分別，永除滅故，名為涅槃。四者、如來善知勤及勤果，無我我所，此勤及果不正分別，永除滅故，名為涅槃。五者、如來善知定及定果，無我我所，此定及果不正分別，永除滅故，名為涅槃。六者、如來善知慧及慧果，無我我所，此慧及果不正分別，永除滅故，名為涅槃。七者、諸佛如來善能了知一切有情非有情，一切諸法皆無性，不正分別，永除滅故，名為涅槃。八者、若自愛者便起追求，由追求故，受眾苦惱；諸佛如來除自愛故，永絕追求，無追求故，名為涅槃。九者、有為之法皆有數量，無為法者數量皆除，佛離有為，證無為法，無數量故，名為涅槃。十者、如來了知有情及法，體性皆空，離空非有，空性即是真法身故，名為涅槃。善男子！是謂十法說有涅槃。

「復次，善男子！豈惟如來不般涅槃是為希有？復有十種希有之法，是如來行。云何為十？一者、生死過失，涅槃寂靜，由於生死及以涅槃證平等故，不處流轉，不住涅槃，於諸有情不生厭背，是如來行。二者、佛於眾生不作是念：『此諸愚夫行顛倒見，為諸煩惱之所纏迫；我今開悟，令其解脫。』然由往昔慈善根力，於彼有情隨其根性意樂勝解，不起分別，任運濟度，示教利喜，盡未來際無有窮盡，是如來行。三者、佛無是念：『我今演說十二分教，利益有情。』然由往昔慈善根力，為彼有情廣說，乃至盡未來際無有窮盡，是如來行。四者、佛無是念：『我今往彼城邑聚落，王及大臣、婆羅門、剎帝利、薜舍、戍達羅等舍，從其乞食。』然由往昔身語意行慣習力故，任運詣彼，為利益事而行乞食，是如來行。五者、如來之身無有饑渴，亦無便利羸憊之相，雖行乞取而無所食，亦無分別，然為任運利益有情，示有食相，是如來行。六者、佛無是念：『此諸眾生，有上、中、下，隨彼機性而為說法。』然佛世尊無有分別，隨其器量善應機緣，為彼說法，是如來行。七者、佛無是念：『此類有情不恭敬我，常於我所出呵罵言，不能與彼共為言論；彼類有情恭敬於我，常於我所共相讚歎，我當與彼共為言說。』然而如來起慈悲心，平等無二，是如來行。八者、諸佛如來無有愛憎、憍慢、貪惜及諸煩惱，然而如來常樂寂靜，讚歎少欲，離諸諠閙，是如來行。九者、如來無有一法不知、不善通達，於一切處鏡智現前無有分別。然而如來，見彼有情所作事業，隨彼意轉，方便誘引，令得出離，是如來行。十者、如來若見一分有情得富盛時，不生歡喜；見其衰損，不起憂慼。然而如來見彼有情修習正行，無礙大慈自然救攝；若見有情修習邪行，無礙大悲自然救攝。是如來行。善男子！如是當知如來、應、正等覺，說有如是無邊正行。汝等當知，是謂涅槃真實之相。或時見有般涅槃者，是權方便，及留舍利令諸有情恭敬供養，皆是如來慈善根力。若供養者，於未來世，遠離八難，逢值諸佛，遇善知識，不失善心，福報無邊，速當出離，不為生死之所纏縛，如是妙行，汝等勤修，勿為放逸。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！豈惟如來不般涅槃是為希有？復有十種希有之法，是如來行。云何為十？一者、生死過失，涅槃寂靜，由於生死及以涅槃證平等故，不處流轉，不住涅槃，於諸有情不生厭背，是如來行。二者、佛於眾生不作是念：『此諸愚夫行顛倒見，為諸煩惱之所纏迫；我今開悟，令其解脫。』然由往昔慈善根力，於彼有情隨其根性意樂勝解，不起分別，任運濟度，示教利喜，盡未來際無有窮盡，是如來行。三者、佛無是念：『我今演說十二分教，利益有情。』然由往昔慈善根力，為彼有情廣說，乃至盡未來際無有窮盡，是如來行。四者、佛無是念：『我今往彼城邑聚落，王及大臣、婆羅門、剎帝利、薜舍、戍達羅等舍，從其乞食。』然由往昔身語意行慣習力故，任運詣彼，為利益事而行乞食，是如來行。五者、如來之身無有饑渴，亦無便利羸憊之相，雖行乞取而無所食，亦無分別，然為任運利益有情，示有食相，是如來行。六者、佛無是念：『此諸眾生，有上、中、下，隨彼機性而為說法。』然佛世尊無有分別，隨其器量善應機緣，為彼說法，是如來行。七者、佛無是念：『此類有情不恭敬我，常於我所出呵罵言，不能與彼共為言論；彼類有情恭敬於我，常於我所共相讚歎，我當與彼共為言說。』然而如來起慈悲心，平等無二，是如來行。八者、諸佛如來無有愛憎、憍慢、貪惜及諸煩惱，然而如來常樂寂靜，讚歎少欲，離諸諠閙，是如來行。九者、如來無有一法不知、不善通達，於一切處鏡智現前無有分別。然而如來，見彼有情所作事業，隨彼意轉，方便誘引，令得出離，是如來行。十者、如來若見一分有情得富盛時，不生歡喜；見其衰損，不起憂慼。然而如來見彼有情修習正行，無礙大慈自然救攝；若見有情修習邪行，無礙大悲自然救攝。是如來行。善男子！如是當知如來、應、正等覺，說有如是無邊正行。汝等當知，是謂涅槃真實之相。或時見有般涅槃者，是權方便，及留舍利令諸有情恭敬供養，皆是如來慈善根力。若供養者，於未來世，遠離八難，逢值諸佛，遇善知識，不失善心，福報無邊，速當出離，不為生死之所纏縛，如是妙行，汝等勤修，勿為放逸。」

爾時，妙幢菩薩聞佛親說不般涅槃及甚深行，合掌恭敬白言：「我今始知如來大師不般涅槃，及留舍利普益眾生，身心踊悅，歎未曾有。」說是如來壽量品時，無量無數無邊眾生，皆發無等等阿耨多羅三藐三菩提心。時四如來忽然不現，妙幢菩薩，禮佛足已，從座而起還其本處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，妙幢菩薩聞佛親說不般涅槃及甚深行，合掌恭敬白言：「我今始知如來大師不般涅槃，及留舍利普益眾生，身心踊悅，歎未曾有。」說是如來壽量品時，無量無數無邊眾生，皆發無等等阿耨多羅三藐三菩提心。時四如來忽然不現，妙幢菩薩，禮佛足已，從座而起還其本處。