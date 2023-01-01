大乘理趣六波羅蜜多經

大乘理趣六波羅蜜多經卷第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘理趣六波羅蜜多經卷第九

罽賓國三藏般若奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 罽賓國三藏般若奉 詔譯

靜慮波羅蜜多品第九之餘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 靜慮波羅蜜多品第九之餘

佛告慈氏：「菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多，應當修習大悲無量，為此大悲於諸善業而為導首。譬如命根於出入息而為其先，輪王七寶輪寶為先，大乘萬行大悲為先。譬如長者唯有一子，父母鍾念徹於骨髓。菩薩大悲亦復如是，於諸有情住於極愛一子之地。云何大悲？大名麼賀，麼者名我，我以大悲利樂有情故名大悲。又賀者名性，自性大悲能濟有情，不由他教，故名大悲。又娑嚩者名屬已分，一切有情我應救護故名大悲。又迦者名護。不令他人得其便故，名為大悲。又此大悲者能作方便，成辦一切助菩提故。又此大悲能悟無師自然智故。又此大悲能除一切自心熱惱，隨順有情為饒益故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告慈氏：「菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多，應當修習大悲無量，為此大悲於諸善業而為導首。譬如命根於出入息而為其先，輪王七寶輪寶為先，大乘萬行大悲為先。譬如長者唯有一子，父母鍾念徹於骨髓。菩薩大悲亦復如是，於諸有情住於極愛一子之地。云何大悲？大名麼賀，麼者名我，我以大悲利樂有情故名大悲。又賀者名性，自性大悲能濟有情，不由他教，故名大悲。又娑嚩者名屬已分，一切有情我應救護故名大悲。又迦者名護。不令他人得其便故，名為大悲。又此大悲者能作方便，成辦一切助菩提故。又此大悲能悟無師自然智故。又此大悲能除一切自心熱惱，隨順有情為饒益故。

「復次，慈氏！此大悲心有五十種。云何大悲？無諂諛故。云何大悲？身口相應故。云何大悲？無虛誑故。云何大悲？住實際故。云何大悲？不退轉故。云何大悲？了本覺故。云何大悲？無詐偽故。云何大悲？自性清淨故。云何大悲？行質直故。云何大悲？住正性故。云何大悲？求佛身故。云何大悲？求佛壽故。云何大悲？不起一切過故。云何大悲？護有情故。云何大悲？所度有情無有量故。云何大悲？同虛空故。云何大悲？不捨貧窮諸眾生故。云何大悲？拔諸苦故。云何大悲？自性不動荷負一切故。云何大悲？行清淨行不誑自他故。云何大悲？能作自利諸善業故。云何大悲？普與樂故。云何大悲？不生疲倦故。云何大悲？能除重擔示勝義故。云何大悲？堅持施忍精勤行故。云何大悲？能忍下劣所輕慢故。云何大悲？不懷一切宿憾恨故。云何大悲？作無上醫故。云何大悲？以大乘慧攝下劣乘，等無二故。云何大悲？善覆自德讚他善故。云何大悲？能與無漏真法樂故。云何大悲？能捨所愛心無悋故。云何大悲？為諸有情心無悔故。云何大悲？善持淨戒護毀禁故。云何大悲？能忍己苦，令諸有情得佛樂故。云何大悲？成就有情住法身故。云何大悲？不惜自身捨支節故。云何大悲？樂修功德不求報故。云何大悲？能調有情修靜慮故。云何大悲？了三界空不染著故。云何大悲？積集善根離不善故。云何大悲？能滿一切有情所求願故。云何大悲？不捨普願住無為故。云何大悲？捨有為法故。云何大悲？慳貪有情令行捨故。云何大悲？能令有情住佛戒故。云何大悲？多瞋有情令住忍故。云何大悲？懈怠有情令精進故。云何大悲？散亂有情令住定故。云何大悲？愚癡有情令智慧故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，慈氏！此大悲心有五十種。云何大悲？無諂諛故。云何大悲？身口相應故。云何大悲？無虛誑故。云何大悲？住實際故。云何大悲？不退轉故。云何大悲？了本覺故。云何大悲？無詐偽故。云何大悲？自性清淨故。云何大悲？行質直故。云何大悲？住正性故。云何大悲？求佛身故。云何大悲？求佛壽故。云何大悲？不起一切過故。云何大悲？護有情故。云何大悲？所度有情無有量故。云何大悲？同虛空故。云何大悲？不捨貧窮諸眾生故。云何大悲？拔諸苦故。云何大悲？自性不動荷負一切故。云何大悲？行清淨行不誑自他故。云何大悲？能作自利諸善業故。云何大悲？普與樂故。云何大悲？不生疲倦故。云何大悲？能除重擔示勝義故。云何大悲？堅持施忍精勤行故。云何大悲？能忍下劣所輕慢故。云何大悲？不懷一切宿憾恨故。云何大悲？作無上醫故。云何大悲？以大乘慧攝下劣乘，等無二故。云何大悲？善覆自德讚他善故。云何大悲？能與無漏真法樂故。云何大悲？能捨所愛心無悋故。云何大悲？為諸有情心無悔故。云何大悲？善持淨戒護毀禁故。云何大悲？能忍己苦，令諸有情得佛樂故。云何大悲？成就有情住法身故。云何大悲？不惜自身捨支節故。云何大悲？樂修功德不求報故。云何大悲？能調有情修靜慮故。云何大悲？了三界空不染著故。云何大悲？積集善根離不善故。云何大悲？能滿一切有情所求願故。云何大悲？不捨普願住無為故。云何大悲？捨有為法故。云何大悲？慳貪有情令行捨故。云何大悲？能令有情住佛戒故。云何大悲？多瞋有情令住忍故。云何大悲？懈怠有情令精進故。云何大悲？散亂有情令住定故。云何大悲？愚癡有情令智慧故。」

佛告慈氏：「如是大悲，能令自他一切善根皆得成就，是則名為大悲無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告慈氏：「如是大悲，能令自他一切善根皆得成就，是則名為大悲無量。

「復次，慈氏！菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多，云何修習大喜無量？所謂憶念一切佛法愛樂恭敬，不住生死、不壞喜心，除諸邪見、離五欲蓋，能安有情住真實際，恒求如來三十二相、八十種好，聽聞正法順第一義，恒樂修行達於彼岸，圓滿具足喜慶心生。譬如世間大節會日，一切親族善友集會，勝妙五欲歡娛喜悅。菩薩亦爾，起大神變遊戲之時，八部龍天四眾雲集，戒、定、智慧、解脫、知見悅樂其心，是名大喜。又此喜者，於諸有情無損害心，勤求一切諸佛妙法，已得未得心無暫捨。於大乘法心恒正解，於二乘法不生取著。捨離慳悋增長檀那，見乞者來心樂惠施。於他持戒生淨信心，見毀禁人極懷憐愍。於己尸羅清淨圓滿，離三惡怖迴向法身，設有毀罵安忍受之。於軌範師奉順言教，頂戴尊重勤而行之。於諸有情善言含㗛，遠離嚬慼先意問訊。住真寂定，無諂無誑不麁不曲，常讚人善不說他過，樂與眾同行六和敬，作大法師開示涅槃顯真實相。於尊重所起父母想，等視眾生猶如一子。於親教師尊重如佛，於修行者猶海導師，諸波羅蜜如無價寶，於說法人如如意珠，無漏法林自在遊戲。教授我者深自慶喜，聞說過非如醫示病，聞說正法如病獲藥是名為喜。了苦、無常、無我、不淨，隨順涅槃常樂我淨一相一味，故名為喜。又大喜者，體真勝義性無生滅，不沈不舉、無去無來、常爾一心，名真喜悅。又大喜者，如聞善言身心適悅，安住不動猶若須彌。又大喜者，明了因果無迷謬故。又大喜者，如地不動為所依故。又大喜者，如威德人無能敵故。又大喜者，如勝義諦不毀壞故。又大喜者，如佛法僧功德圓滿求無厭故。慈氏！當知此即名為菩薩摩訶薩大喜無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，慈氏！菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多，云何修習大喜無量？所謂憶念一切佛法愛樂恭敬，不住生死、不壞喜心，除諸邪見、離五欲蓋，能安有情住真實際，恒求如來三十二相、八十種好，聽聞正法順第一義，恒樂修行達於彼岸，圓滿具足喜慶心生。譬如世間大節會日，一切親族善友集會，勝妙五欲歡娛喜悅。菩薩亦爾，起大神變遊戲之時，八部龍天四眾雲集，戒、定、智慧、解脫、知見悅樂其心，是名大喜。又此喜者，於諸有情無損害心，勤求一切諸佛妙法，已得未得心無暫捨。於大乘法心恒正解，於二乘法不生取著。捨離慳悋增長檀那，見乞者來心樂惠施。於他持戒生淨信心，見毀禁人極懷憐愍。於己尸羅清淨圓滿，離三惡怖迴向法身，設有毀罵安忍受之。於軌範師奉順言教，頂戴尊重勤而行之。於諸有情善言含㗛，遠離嚬慼先意問訊。住真寂定，無諂無誑不麁不曲，常讚人善不說他過，樂與眾同行六和敬，作大法師開示涅槃顯真實相。於尊重所起父母想，等視眾生猶如一子。於親教師尊重如佛，於修行者猶海導師，諸波羅蜜如無價寶，於說法人如如意珠，無漏法林自在遊戲。教授我者深自慶喜，聞說過非如醫示病，聞說正法如病獲藥是名為喜。了苦、無常、無我、不淨，隨順涅槃常樂我淨一相一味，故名為喜。又大喜者，體真勝義性無生滅，不沈不舉、無去無來、常爾一心，名真喜悅。又大喜者，如聞善言身心適悅，安住不動猶若須彌。又大喜者，明了因果無迷謬故。又大喜者，如地不動為所依故。又大喜者，如威德人無能敵故。又大喜者，如勝義諦不毀壞故。又大喜者，如佛法僧功德圓滿求無厭故。慈氏！當知此即名為菩薩摩訶薩大喜無量。

「復次，慈氏！菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多。云何修習大捨無量？菩薩摩訶薩修捨無量，總有三種。云何為三？一者煩惱捨，二者護自他捨，三者時非時捨。云何名為煩惱捨？若遇恭敬心不高舉，設遇輕慢不鄙卑賤，得利不喜、失利不憂，毀罵不瞋、讚亦無喜，稱揚不欣、聞譏不恚，遭苦難時觀空無我，悅樂事至恒觀無常，於所愛境心無貪著，設見嫌恨亦不生瞋，於怨於親、持戒破戒其心平等，作善作惡、若愛若憎都無二相，聞善惡言正不正法亦復如是，於諸有情其心平等，於身命財不生慳悋，是則名為煩惱大捨。云何名為護自他捨？菩薩摩訶薩若有人來節節支解，菩薩於彼無瞋恨心。如是菩薩於身語中未甞變易，是名為捨。復次乞叉(二合、上聲)多者，是名雙義及瘡痕義，謂眼及色，如有二人於菩薩所，一人打罵、一則香塗，菩薩觀之等心無二。瘡痕義者，菩薩觀之，第一義中誰為打者、誰為塗者？不見損益亦無彼我，不害自他，是名為捨。眼根色境雙義既然，耳聲、鼻香、舌味、身觸、意法，寂滅平等亦復如是。於毀讚者及我六根，第一義中無傷無害，故名為捨。設被傷害亦不損他，是名為捨。或護自他俱無傷損，是名為捨。於利非利常爾一心無害自他，故名為捨。常自覺察護他人心，離於諍訟，亦名為捨。復深觀察無有是非，是名為捨。如是名為護自他捨。云何名為時、非時捨？若諸有情不受教誨非法器者，菩薩不瞋，名非時捨。於聲聞人觀四聖諦，獲苦法忍趣羅漢果，菩薩不障，名非時捨。行布施時且止持戒，修淨戒時且止於施，忍辱、精進、禪定、智慧亦復如是，名非時捨。若於諸法應成就事決定應作，精進勇猛長時無倦，無暇無退不辭勞苦，乃至事畢方可故捨，是名時捨。如是名為時、非時捨。如是修習慈悲喜捨，但名靜慮，不得名為波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，慈氏！菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多。云何修習大捨無量？菩薩摩訶薩修捨無量，總有三種。云何為三？一者煩惱捨，二者護自他捨，三者時非時捨。云何名為煩惱捨？若遇恭敬心不高舉，設遇輕慢不鄙卑賤，得利不喜、失利不憂，毀罵不瞋、讚亦無喜，稱揚不欣、聞譏不恚，遭苦難時觀空無我，悅樂事至恒觀無常，於所愛境心無貪著，設見嫌恨亦不生瞋，於怨於親、持戒破戒其心平等，作善作惡、若愛若憎都無二相，聞善惡言正不正法亦復如是，於諸有情其心平等，於身命財不生慳悋，是則名為煩惱大捨。云何名為護自他捨？菩薩摩訶薩若有人來節節支解，菩薩於彼無瞋恨心。如是菩薩於身語中未甞變易，是名為捨。復次乞叉(二合、上聲)多者，是名雙義及瘡痕義，謂眼及色，如有二人於菩薩所，一人打罵、一則香塗，菩薩觀之等心無二。瘡痕義者，菩薩觀之，第一義中誰為打者、誰為塗者？不見損益亦無彼我，不害自他，是名為捨。眼根色境雙義既然，耳聲、鼻香、舌味、身觸、意法，寂滅平等亦復如是。於毀讚者及我六根，第一義中無傷無害，故名為捨。設被傷害亦不損他，是名為捨。或護自他俱無傷損，是名為捨。於利非利常爾一心無害自他，故名為捨。常自覺察護他人心，離於諍訟，亦名為捨。復深觀察無有是非，是名為捨。如是名為護自他捨。云何名為時、非時捨？若諸有情不受教誨非法器者，菩薩不瞋，名非時捨。於聲聞人觀四聖諦，獲苦法忍趣羅漢果，菩薩不障，名非時捨。行布施時且止持戒，修淨戒時且止於施，忍辱、精進、禪定、智慧亦復如是，名非時捨。若於諸法應成就事決定應作，精進勇猛長時無倦，無暇無退不辭勞苦，乃至事畢方可故捨，是名時捨。如是名為時、非時捨。如是修習慈悲喜捨，但名靜慮，不得名為波羅蜜多。」

爾時慈氏白佛言：「世尊！如是修習靜慮為因，悉能具足神通智慧。云何名為神通智慧？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時慈氏白佛言：「世尊！如是修習靜慮為因，悉能具足神通智慧。云何名為神通智慧？」

爾時薄伽梵告慈氏言：「善男子！是神通者，能以通力見極微色，是名神通；以淨法眼，知色性空亦不取著，是名智慧。復次，聞諸世間極微小聲，是名神通；於諸音聲，悟無言說離諸譬喻，是名智慧。復次，能知一切有情心行，是名神通；了諸有情妄心非心，是名智慧。復次，於過未際悉皆憶念，是名神通；了佛土空，是名智慧。復次，了知根性差別之相，是名神通；了勝義空，是名智慧。復次，能知諸法，是名神通；了俗如幻，是名智慧。復次，力能超彼釋、梵、四王，是名神通；超過一切聲聞、獨覺，是名智慧。慈氏！當知如是名為菩薩摩訶薩修真靜慮得不思議神通果報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時薄伽梵告慈氏言：「善男子！是神通者，能以通力見極微色，是名神通；以淨法眼，知色性空亦不取著，是名智慧。復次，聞諸世間極微小聲，是名神通；於諸音聲，悟無言說離諸譬喻，是名智慧。復次，能知一切有情心行，是名神通；了諸有情妄心非心，是名智慧。復次，於過未際悉皆憶念，是名神通；了佛土空，是名智慧。復次，了知根性差別之相，是名神通；了勝義空，是名智慧。復次，能知諸法，是名神通；了俗如幻，是名智慧。復次，力能超彼釋、梵、四王，是名神通；超過一切聲聞、獨覺，是名智慧。慈氏！當知如是名為菩薩摩訶薩修真靜慮得不思議神通果報。

「復次，慈氏！一切眾生恒為無量煩惱擾亂其心。菩薩摩訶薩得真三昧，隨彼有情煩惱品類，現如是等諸三昧門令其解脫。菩薩摩訶薩勤加精進住是三昧，令諸有情安住如是平等法中。所謂得心平等、行平等、相應平等，布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧悉皆平等，即一切法普皆平等，是名法性三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，慈氏！一切眾生恒為無量煩惱擾亂其心。菩薩摩訶薩得真三昧，隨彼有情煩惱品類，現如是等諸三昧門令其解脫。菩薩摩訶薩勤加精進住是三昧，令諸有情安住如是平等法中。所謂得心平等、行平等、相應平等，布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧悉皆平等，即一切法普皆平等，是名法性三昧。

「復次，慈氏！此三昧平等即菩提平等，菩提平等即一切有情平等，一切有情平等即一切法平等。得如是平等法已，是名住真三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，慈氏！此三昧平等即菩提平等，菩提平等即一切有情平等，一切有情平等即一切法平等。得如是平等法已，是名住真三昧。

「復次，慈氏！此菩提平等即虛空平等，虛空平等即一切有情平等，一切有情平等即一切法平等。得如是平等法已，是則名為住真三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，慈氏！此菩提平等即虛空平等，虛空平等即一切有情平等，一切有情平等即一切法平等。得如是平等法已，是則名為住真三昧。

「復次，慈氏！一切世間性平等即清淨性平等，清淨性平等即一切有情平等，一切有情平等即一切法平等。得此一切法平等，是則名為住真三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，慈氏！一切世間性平等即清淨性平等，清淨性平等即一切有情平等，一切有情平等即一切法平等。得此一切法平等，是則名為住真三昧。

「復次，慈氏！若知自心平等，即知一切有情心平等，是則名為住真三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，慈氏！若知自心平等，即知一切有情心平等，是則名為住真三昧。

「復次，慈氏！若諸有情，能於我身作於饒益及不饒益，我於彼等，心如大地普皆平等，其心不動。所以者何？由住是三昧平等性故。以住三昧，無散亂語、無率爾語，了達諸法、解第一義，善知時節隨順而說，八風不動。菩薩能住如是平等法性，不捨三昧、不離世間，自在無礙，是名菩薩摩訶薩方便智慧靜慮波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，慈氏！若諸有情，能於我身作於饒益及不饒益，我於彼等，心如大地普皆平等，其心不動。所以者何？由住是三昧平等性故。以住三昧，無散亂語、無率爾語，了達諸法、解第一義，善知時節隨順而說，八風不動。菩薩能住如是平等法性，不捨三昧、不離世間，自在無礙，是名菩薩摩訶薩方便智慧靜慮波羅蜜多。

「復次，慈氏！云何菩薩摩訶薩修行出世方便智慧？若菩薩修靜慮時，於諸有情起慈悲心，名為方便；觀法寂滅，是名智慧。復次，修靜慮時歸依於佛，是名方便；了無取著，是名智慧。求一切法，是名方便；了法性空，是名智慧。觀佛色身，是名方便；觀佛身空，是名智慧。觀佛梵音，是名方便；了無言說，是名智慧。若正觀時，是名方便；觀照亦空，是名智慧。拔濟有情，是名方便；了眾生空，是名智慧。知眾生根，是名方便；根性亦空，是名智慧。觀佛土淨，是名方便；了佛土空，是名智慧。得佛菩提，是名方便；了本寂滅，是名智慧。請轉法輪，是名方便；法無轉相，是名智慧。觀七覺支，是名方便；了真本覺，是名智慧。菩薩摩訶薩如是相應修習靜慮波羅蜜多，一切天魔不得其便，即能成就無上菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，慈氏！云何菩薩摩訶薩修行出世方便智慧？若菩薩修靜慮時，於諸有情起慈悲心，名為方便；觀法寂滅，是名智慧。復次，修靜慮時歸依於佛，是名方便；了無取著，是名智慧。求一切法，是名方便；了法性空，是名智慧。觀佛色身，是名方便；觀佛身空，是名智慧。觀佛梵音，是名方便；了無言說，是名智慧。若正觀時，是名方便；觀照亦空，是名智慧。拔濟有情，是名方便；了眾生空，是名智慧。知眾生根，是名方便；根性亦空，是名智慧。觀佛土淨，是名方便；了佛土空，是名智慧。得佛菩提，是名方便；了本寂滅，是名智慧。請轉法輪，是名方便；法無轉相，是名智慧。觀七覺支，是名方便；了真本覺，是名智慧。菩薩摩訶薩如是相應修習靜慮波羅蜜多，一切天魔不得其便，即能成就無上菩提。」

爾時薄伽梵說此靜慮波羅蜜多時，會中三萬二千菩薩得日燈三昧，此日燈三昧亦名一莊嚴三昧。云何名為日燈三昧？如日出時，一切燈燭星月無復光明。菩薩得此三昧者亦復如是，有學無學聲聞、獨覺。諸有情智映蔽不現，是故名為日燈三昧。復次，云何名一莊嚴三昧？所言一者即是無生，無生者即是法空。又一者名遍一切處，譬如油麻油遍麻中。無生法者亦復如是，體遍一切，是名一莊嚴三昧。此一莊嚴亦名一增長三昧，一者即婀，婀即法界，所謂契經令法界現前，法界現前已。所有諸法神通增長明了現前，是故名為一增長三昧。此一增長亦名一法界三昧，所言一者即是法界，法界亦空，以定力故其空現前，是名一法界莊嚴三昧。此一法界亦名一空三昧，所言一者猶如虛空，一切萬物生長空中，菩薩真空現在前時，信等善法悉皆增長，是故名為一空三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時薄伽梵說此靜慮波羅蜜多時，會中三萬二千菩薩得日燈三昧，此日燈三昧亦名一莊嚴三昧。云何名為日燈三昧？如日出時，一切燈燭星月無復光明。菩薩得此三昧者亦復如是，有學無學聲聞、獨覺。諸有情智映蔽不現，是故名為日燈三昧。復次，云何名一莊嚴三昧？所言一者即是無生，無生者即是法空。又一者名遍一切處，譬如油麻油遍麻中。無生法者亦復如是，體遍一切，是名一莊嚴三昧。此一莊嚴亦名一增長三昧，一者即婀，婀即法界，所謂契經令法界現前，法界現前已。所有諸法神通增長明了現前，是故名為一增長三昧。此一增長亦名一法界三昧，所言一者即是法界，法界亦空，以定力故其空現前，是名一法界莊嚴三昧。此一法界亦名一空三昧，所言一者猶如虛空，一切萬物生長空中，菩薩真空現在前時，信等善法悉皆增長，是故名為一空三昧。

「復次，慈氏！菩薩摩訶薩住此靜慮波羅蜜多時，能入俱胝那庾多百千三昧。今為汝說小分名字，所謂電光三昧，月光三昧，善增長三昧，毗盧遮那三昧，增長不思議三昧，如如光照三昧，無垢三昧，海德三昧，能自在轉一切法輪三昧，成就禁戒三昧，無憂三昧，堅固三昧，蘇迷盧三昧，法炬三昧，法勇三昧，轉法智自在三昧，散積聚法三昧，持一切法三昧，持白法三昧，知他心三昧，莊嚴寶幢三昧，滅煩惱三昧，壞四魔三昧，發起十力三昧，無著三昧，斷縛著三昧，燈手三昧，聞施名三昧，持地三昧，安住心三昧，須彌燈三昧，摧伏怨敵三昧，智炬三昧，發生智三昧，教授三昧，自在轉無邊法門三昧，令心堪任三昧，知勝妙善三昧，震日月音三昧，無所行三昧，壞魔三昧，無種種想三昧，善調伏心三昧，釋師子三昧，念佛三昧，念法三昧，念僧三昧，不退轉三昧，不眴三昧，最勝無我三昧，似空處三昧，常覺悟三昧，除煩惱緣三昧，如虛空三昧，入功能三昧，念慧覺三昧，無盡辯三昧，大悲聲三昧，現真諦三昧，不毀壞三昧，善行三昧，有情歡喜三昧，知愛樂三昧，生愛樂三昧，勝慈三昧，性靜三昧，大悲三昧，大喜三昧，無所捨著三昧，法義三昧，法悲三昧，慧炬三昧，智海三昧，無動三昧，善調伏身三昧，解脫智自在三昧，金剛幢三昧，勝蓮花道場三昧，離世間法三昧，勝智三昧，佛觀行三昧，威光三昧，威焰三昧，與解脫智三昧，佛身莊嚴三昧，光明普遍三昧，剎土遍淨三昧，入有情性三昧，滿一切願三昧，順菩提路三昧，波羅蜜莊嚴三昧，寶髻三昧，覺花三昧，與解脫果三昧，甘露音三昧，無滯三昧，疾風行三昧，寶冠三昧，截海流三昧，金剛峯三昧，大神通三昧，出生義三昧，見無邊佛三昧，憶持一切所聞三昧，與剎那智三昧，清淨無邊功德三昧，如是無量俱胝三昧。若諸菩薩摩訶薩得是三昧者，是則名為靜慮波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，慈氏！菩薩摩訶薩住此靜慮波羅蜜多時，能入俱胝那庾多百千三昧。今為汝說小分名字，所謂電光三昧，月光三昧，善增長三昧，毗盧遮那三昧，增長不思議三昧，如如光照三昧，無垢三昧，海德三昧，能自在轉一切法輪三昧，成就禁戒三昧，無憂三昧，堅固三昧，蘇迷盧三昧，法炬三昧，法勇三昧，轉法智自在三昧，散積聚法三昧，持一切法三昧，持白法三昧，知他心三昧，莊嚴寶幢三昧，滅煩惱三昧，壞四魔三昧，發起十力三昧，無著三昧，斷縛著三昧，燈手三昧，聞施名三昧，持地三昧，安住心三昧，須彌燈三昧，摧伏怨敵三昧，智炬三昧，發生智三昧，教授三昧，自在轉無邊法門三昧，令心堪任三昧，知勝妙善三昧，震日月音三昧，無所行三昧，壞魔三昧，無種種想三昧，善調伏心三昧，釋師子三昧，念佛三昧，念法三昧，念僧三昧，不退轉三昧，不眴三昧，最勝無我三昧，似空處三昧，常覺悟三昧，除煩惱緣三昧，如虛空三昧，入功能三昧，念慧覺三昧，無盡辯三昧，大悲聲三昧，現真諦三昧，不毀壞三昧，善行三昧，有情歡喜三昧，知愛樂三昧，生愛樂三昧，勝慈三昧，性靜三昧，大悲三昧，大喜三昧，無所捨著三昧，法義三昧，法悲三昧，慧炬三昧，智海三昧，無動三昧，善調伏身三昧，解脫智自在三昧，金剛幢三昧，勝蓮花道場三昧，離世間法三昧，勝智三昧，佛觀行三昧，威光三昧，威焰三昧，與解脫智三昧，佛身莊嚴三昧，光明普遍三昧，剎土遍淨三昧，入有情性三昧，滿一切願三昧，順菩提路三昧，波羅蜜莊嚴三昧，寶髻三昧，覺花三昧，與解脫果三昧，甘露音三昧，無滯三昧，疾風行三昧，寶冠三昧，截海流三昧，金剛峯三昧，大神通三昧，出生義三昧，見無邊佛三昧，憶持一切所聞三昧，與剎那智三昧，清淨無邊功德三昧，如是無量俱胝三昧。若諸菩薩摩訶薩得是三昧者，是則名為靜慮波羅蜜多。」

時薄伽梵說此靜慮波羅蜜多時，會中七十八那庾多人天發阿耨多羅三藐三菩提心，三萬二千菩薩證無生法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時薄伽梵說此靜慮波羅蜜多時，會中七十八那庾多人天發阿耨多羅三藐三菩提心，三萬二千菩薩證無生法忍。

般若波羅蜜多品第十之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 般若波羅蜜多品第十之一

爾時薄伽梵處於種種摩尼寶王師子座上，現種種相，純以菩薩摩訶薩眾而共圍遶。時慈氏菩薩摩訶薩即從座起，偏袒右肩右膝著地，合掌恭敬而白佛言：「大聖世尊已為利益安樂諸菩薩故，說靜慮波羅蜜多，唯願世尊為諸菩薩說般若波羅蜜多。又此般若波羅蜜多復有幾種？修何方便而能得之？唯願如來分別解說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時薄伽梵處於種種摩尼寶王師子座上，現種種相，純以菩薩摩訶薩眾而共圍遶。時慈氏菩薩摩訶薩即從座起，偏袒右肩右膝著地，合掌恭敬而白佛言：「大聖世尊已為利益安樂諸菩薩故，說靜慮波羅蜜多，唯願世尊為諸菩薩說般若波羅蜜多。又此般若波羅蜜多復有幾種？修何方便而能得之？唯願如來分別解說。」

爾時薄伽梵告慈氏菩薩摩訶薩言：「善男子！汝今諦聽，善思念之，吾當為汝分別解說。若諸菩薩修行布施波羅蜜多，乃至靜慮波羅蜜多，皆從般若波羅蜜多本母所生而為根本。譬如眼等五根發生五識，能取五塵皆有作用，如是一一皆以識心而為根本，若離其心無所成辦。菩薩摩訶薩修前五種波羅蜜多，恒以智慧而為其母，若離智慧無所剋獲。亦如有情身有命根能有所作，命根謝已無復堪任，修行諸度若無智慧亦復如是。譬如國境無有智臣，陰陽失序，一切人民皆不安樂。法王國土若無智慧亦復如是，修行布施乃至靜慮波羅蜜多皆不成就，解脫涅槃終不能得。亦如商主入海採寶，要得船師方達寶所隨意而取。菩薩亦爾，於生死海以五波羅蜜多而為舟舡，載功德寶，要因般若波羅蜜多無上舡師至於彼岸。」爾時薄伽梵而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時薄伽梵告慈氏菩薩摩訶薩言：「善男子！汝今諦聽，善思念之，吾當為汝分別解說。若諸菩薩修行布施波羅蜜多，乃至靜慮波羅蜜多，皆從般若波羅蜜多本母所生而為根本。譬如眼等五根發生五識，能取五塵皆有作用，如是一一皆以識心而為根本，若離其心無所成辦。菩薩摩訶薩修前五種波羅蜜多，恒以智慧而為其母，若離智慧無所剋獲。亦如有情身有命根能有所作，命根謝已無復堪任，修行諸度若無智慧亦復如是。譬如國境無有智臣，陰陽失序，一切人民皆不安樂。法王國土若無智慧亦復如是，修行布施乃至靜慮波羅蜜多皆不成就，解脫涅槃終不能得。亦如商主入海採寶，要得船師方達寶所隨意而取。菩薩亦爾，於生死海以五波羅蜜多而為舟舡，載功德寶，要因般若波羅蜜多無上舡師至於彼岸。」爾時薄伽梵而說頌言：

「智慧為根本， 能生善法芽， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「智慧為根本， 能生善法芽，

佛果大菩提， 無非智所作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛果大菩提， 無非智所作。

如人遭苦難， 智者能救護， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如人遭苦難， 智者能救護，

愚者造諸惡， 如石投深水。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愚者造諸惡， 如石投深水。

若無真智慧， 多聞妄分別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若無真智慧， 多聞妄分別，

斯人不解義， 如器安知味。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯人不解義， 如器安知味。

所謂長老相， 不必在耆年， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所謂長老相， 不必在耆年，

雖少有智慧， 是為真長老。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖少有智慧， 是為真長老。

如世有德人， 正直無邪曲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如世有德人， 正直無邪曲，

不能辯邪正， 寧知理是非。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不能辯邪正， 寧知理是非。

正智聞深法， 智與理相應， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正智聞深法， 智與理相應，

隨順於大乘， 是名真智者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨順於大乘， 是名真智者。

於得失無著， 憂喜不能動， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於得失無著， 憂喜不能動，

安住如須彌， 是名真智者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安住如須彌， 是名真智者。

恭敬不生喜， 輕慢無瞋恚， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恭敬不生喜， 輕慢無瞋恚，

智慧如大海， 是名真智者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧如大海， 是名真智者。

不說他人過， 亦不稱己德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不說他人過， 亦不稱己德，

智照無自他， 當獲大名稱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智照無自他， 當獲大名稱，

勇猛勤精進， 遠離一切相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勇猛勤精進， 遠離一切相，

我慢悉皆除， 是名真智者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我慢悉皆除， 是名真智者。

常當正觀察， 不見他人過， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常當正觀察， 不見他人過，

深信善惡報， 是名真智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深信善惡報， 是名真智慧。

智者在眾中， 不說自功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智者在眾中， 不說自功德，

若人所稱讚， 愧心無取著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人所稱讚， 愧心無取著。

成就諸功德， 虛己常謙下， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就諸功德， 虛己常謙下，

如果樹繁熟， 枝條自低屈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如果樹繁熟， 枝條自低屈。

福智生豪族， 雖貴無憍慢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 福智生豪族， 雖貴無憍慢，

愚者自矜高， 智者應觀察。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愚者自矜高， 智者應觀察。

智慧為善伴， 遠離惡知識， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧為善伴， 遠離惡知識，

斷滅諸煩惱， 自然得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷滅諸煩惱， 自然得解脫。

樂將護惡人， 亦當常遠離， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樂將護惡人， 亦當常遠離，

崇重於賢善， 是名真智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 崇重於賢善， 是名真智慧。

菩薩多悲智， 損惱猶慈愍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩多悲智， 損惱猶慈愍，

如斫栴檀樹， 流香普芬馥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如斫栴檀樹， 流香普芬馥。

不念他人惡， 常思其善事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不念他人惡， 常思其善事，

智慧離分別， 人中最第一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧離分別， 人中最第一。

智者住空寂， 被毀心無惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智者住空寂， 被毀心無惱，

諸惡不能燒， 如火煖大海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸惡不能燒， 如火煖大海。

大悲離分別， 見惡常憐愍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大悲離分別， 見惡常憐愍，

如日放光明， 不棄旃荼舍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如日放光明， 不棄旃荼舍。

智人雖小過， 為益應同住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智人雖小過， 為益應同住，

如入瞻蔔林， 自然皆蒙熏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如入瞻蔔林， 自然皆蒙熏。

正智離分別， 如日無私照， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正智離分別， 如日無私照，

亦如清涼月， 能淨諸雲翳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦如清涼月， 能淨諸雲翳。

智者多慈悲， 常濟於貧乏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智者多慈悲， 常濟於貧乏，

見乞不輕賤， 應生歡喜心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見乞不輕賤， 應生歡喜心。

如樹初生長， 日夜無休息， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如樹初生長， 日夜無休息，

智者樂修行， 增長亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智者樂修行， 增長亦如是。

智者遇大怨， 慈悲猶不捨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智者遇大怨， 慈悲猶不捨，

如折蓮花莖， 藕絲恒不斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如折蓮花莖， 藕絲恒不斷。

生死如毒樹， 悟即法身果， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生死如毒樹， 悟即法身果，

生死與涅槃， 本性皆平等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生死與涅槃， 本性皆平等。

淨慧賢聖行， 大悲常利物， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨慧賢聖行， 大悲常利物，

不擇於怨親， 恒離於分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不擇於怨親， 恒離於分別。

耆年多智慧， 淨戒悉圓滿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 耆年多智慧， 淨戒悉圓滿，

親近如是人， 速成安樂行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 親近如是人， 速成安樂行。

智慧無垢人， 三業恒清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧無垢人， 三業恒清淨，

應親近是人， 尊重過父母。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應親近是人， 尊重過父母。

無智難親近， 能壞善人心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無智難親近， 能壞善人心，

如火燒枯木， 應當常遠離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如火燒枯木， 應當常遠離。

供給於惡人， 欲益反招損， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供給於惡人， 欲益反招損，

如人飼猛獸， 無不傷害者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如人飼猛獸， 無不傷害者。

供養智慧人， 小善獲多福， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養智慧人， 小善獲多福，

如人飲甘露， 求得安隱樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如人飲甘露， 求得安隱樂。」

佛告慈氏菩薩摩訶薩：「此般若波羅蜜多，皆從善友聞正法生，邪見之人是智慧怨，汝等應當親近善友、遠惡知識。此般若波羅蜜多，非唯出生一切善法，過去未來現在諸佛皆從此生，當知此經即是一切諸佛之母。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告慈氏菩薩摩訶薩：「此般若波羅蜜多，皆從善友聞正法生，邪見之人是智慧怨，汝等應當親近善友、遠惡知識。此般若波羅蜜多，非唯出生一切善法，過去未來現在諸佛皆從此生，當知此經即是一切諸佛之母。

「復次，慈氏！菩薩摩訶薩行布施時，有二種智：一者小智，二者大智。小智施者，為求人、天、二乘解脫，如是施者但名布施，不得名為波羅蜜多。大智施者，心無所得，無所得故得佛菩提，如是施者名檀波羅蜜。以是故知，檀波羅蜜從智慧生。尸波羅蜜亦有二種：一者小智，二者大智。小智持戒，怖三惡道，求生人、天、二乘解脫，如是持戒心不清淨，不得名為尸波羅蜜。大智持戒，普為利樂一切有情，不住於相而無所得，趣大菩提，如是持戒是則名為尸波羅蜜。以是故知，戒波羅蜜從智慧生。忍辱波羅蜜多亦從般若波羅蜜多生，一切有情本智如日，無明覆蔽忍光不現。修安忍者除斷無明，聖智現前佛日斯照。譬如國邑無有智臣，識用不均人民流散，設有智者亦當迴避，無忍慧者亦復如是。又此智慧如明眼人，遙見毒虵即便遠避，有智慧眼避瞋恚蛇亦復如是。無慧眼者，謂於過去無量劫中修行諸善，無安忍力及智慧眼，一念瞋火燒滅無餘，如乾草積飈火入中焚燒皆盡。智慧之人有安忍力，設遇惡人打罵訶責，正智安忍能調伏之。譬如香象既已調伏，臨陣驅策能破敵軍。菩薩摩訶薩亦復如是，住無相忍不起瞋恚，無緣大悲廣度一切。以是當知，安忍波羅蜜從般若波羅蜜生。精進波羅蜜亦從般若波羅蜜多而得發生。何以故？若無般若波羅蜜多，一切所作皆不成就大菩提果，無邊法門安住最勝，巧便大智周遍觀察，要精進力方能圓滿六波羅蜜。以是當知，精進波羅蜜皆從般若波羅蜜生。禪波羅蜜亦從般若波羅蜜生。所以者何？意業微細難可測量，身口所作則易除滅，妄心所起難可制伏。如風飄火猛焰可制，如海濤波亦可息之，唯有妄心甚難調伏。何以故？無始無明迷心性故。譬如世間多思覺者，妄起尋求而伺察之。如是妄想設入定門心猶取著，無智慧故經百千劫，終不能得三昧現前。亦如愚人妄執諸見，或執我常、或執我斷，見不清淨，云何能得三昧現前？有智慧人觀察二事：一者見其自身多有疾病苦樂等事，皆由先世妄想顛倒，造作諸業而今受之。若無癡愛，何有病耶？身本自空，因緣幻有，無造無作，誰受苦耶？二者復應重更觀察，雖無我相，所作福業皆不唐捐。當願法界一切有情，無盡福德滌令清淨，悉得成就六波羅蜜，戒、定、智慧以為莊嚴。以是故知，一切萬行皆以般若波羅蜜而為其母。猶如大地皆依虛空而得安立，而彼虛空無有所依。般若波羅蜜亦復如是。以是故知，禪波羅蜜，智慧為母。非唯五度從智慧生，一切世間福德名聞人天果報，乃至出世無漏善根，皆以智慧而為生處，猶如大地皆依虛空而得安立。一切眾生 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，慈氏！菩薩摩訶薩行布施時，有二種智：一者小智，二者大智。小智施者，為求人、天、二乘解脫，如是施者但名布施，不得名為波羅蜜多。大智施者，心無所得，無所得故得佛菩提，如是施者名檀波羅蜜。以是故知，檀波羅蜜從智慧生。尸波羅蜜亦有二種：一者小智，二者大智。小智持戒，怖三惡道，求生人、天、二乘解脫，如是持戒心不清淨，不得名為尸波羅蜜。大智持戒，普為利樂一切有情，不住於相而無所得，趣大菩提，如是持戒是則名為尸波羅蜜。以是故知，戒波羅蜜從智慧生。忍辱波羅蜜多亦從般若波羅蜜多生，一切有情本智如日，無明覆蔽忍光不現。修安忍者除斷無明，聖智現前佛日斯照。譬如國邑無有智臣，識用不均人民流散，設有智者亦當迴避，無忍慧者亦復如是。又此智慧如明眼人，遙見毒虵即便遠避，有智慧眼避瞋恚蛇亦復如是。無慧眼者，謂於過去無量劫中修行諸善，無安忍力及智慧眼，一念瞋火燒滅無餘，如乾草積飈火入中焚燒皆盡。智慧之人有安忍力，設遇惡人打罵訶責，正智安忍能調伏之。譬如香象既已調伏，臨陣驅策能破敵軍。菩薩摩訶薩亦復如是，住無相忍不起瞋恚，無緣大悲廣度一切。以是當知，安忍波羅蜜從般若波羅蜜生。精進波羅蜜亦從般若波羅蜜多而得發生。何以故？若無般若波羅蜜多，一切所作皆不成就大菩提果，無邊法門安住最勝，巧便大智周遍觀察，要精進力方能圓滿六波羅蜜。以是當知，精進波羅蜜皆從般若波羅蜜生。禪波羅蜜亦從般若波羅蜜生。所以者何？意業微細難可測量，身口所作則易除滅，妄心所起難可制伏。如風飄火猛焰可制，如海濤波亦可息之，唯有妄心甚難調伏。何以故？無始無明迷心性故。譬如世間多思覺者，妄起尋求而伺察之。如是妄想設入定門心猶取著，無智慧故經百千劫，終不能得三昧現前。亦如愚人妄執諸見，或執我常、或執我斷，見不清淨，云何能得三昧現前？有智慧人觀察二事：一者見其自身多有疾病苦樂等事，皆由先世妄想顛倒，造作諸業而今受之。若無癡愛，何有病耶？身本自空，因緣幻有，無造無作，誰受苦耶？二者復應重更觀察，雖無我相，所作福業皆不唐捐。當願法界一切有情，無盡福德滌令清淨，悉得成就六波羅蜜，戒、定、智慧以為莊嚴。以是故知，一切萬行皆以般若波羅蜜而為其母。猶如大地皆依虛空而得安立，而彼虛空無有所依。般若波羅蜜亦復如是。以是故知，禪波羅蜜，智慧為母。非唯五度從智慧生，一切世間福德名聞人天果報，乃至出世無漏善根，皆以智慧而為生處，猶如大地皆依虛空而得安立。一切眾生

執我取相，有五怖畏：一不活畏，常積資財恐不活故。二惡趣畏，造不善業恐墮三塗恒怖畏故。三者死畏，愛惜身命恐喪失故。四者惡名畏，恒作諸惡以自覆藏，恐人聞知常怖畏故。五者大眾威德畏，於大眾中所發言詞懷怖畏故。菩薩摩訶薩智慧觀察具證二空，能益自他，無不活畏。除斷邪行具淨尸羅，必至涅槃，無惡趣畏。深入緣起了本無生，則無死畏。住無相理身心寂靜，無自他相，離惡名畏。成就微妙四無礙辯，處眾無畏猶師子王，是故名為無大眾畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 執我取相，有五怖畏：一不活畏，常積資財恐不活故。二惡趣畏，造不善業恐墮三塗恒怖畏故。三者死畏，愛惜身命恐喪失故。四者惡名畏，恒作諸惡以自覆藏，恐人聞知常怖畏故。五者大眾威德畏，於大眾中所發言詞懷怖畏故。菩薩摩訶薩智慧觀察具證二空，能益自他，無不活畏。除斷邪行具淨尸羅，必至涅槃，無惡趣畏。深入緣起了本無生，則無死畏。住無相理身心寂靜，無自他相，離惡名畏。成就微妙四無礙辯，處眾無畏猶師子王，是故名為無大眾畏。

「復次，慈氏！一切眾生根性差別，慳貪者令惠施，瞋恚者令慈忍，我慢者令謙下，愚癡者得智慧，開示涅槃顯真實相無量功德，皆從般若波羅蜜生。一切諸佛及諸菩薩、天龍八部咸皆讚歎，尊重恭敬猶如父母。譬如慈母唯有一子，鞠育誨示漸漸成長令得尊貴。菩薩亦爾，憐愛有情等如一子，般若甘露而為法食，五波羅蜜為大資糧，十力、四無所畏、十八不共法諸妙功德莊嚴法身，成就無上法王之位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，慈氏！一切眾生根性差別，慳貪者令惠施，瞋恚者令慈忍，我慢者令謙下，愚癡者得智慧，開示涅槃顯真實相無量功德，皆從般若波羅蜜生。一切諸佛及諸菩薩、天龍八部咸皆讚歎，尊重恭敬猶如父母。譬如慈母唯有一子，鞠育誨示漸漸成長令得尊貴。菩薩亦爾，憐愛有情等如一子，般若甘露而為法食，五波羅蜜為大資糧，十力、四無所畏、十八不共法諸妙功德莊嚴法身，成就無上法王之位。

「復次，慈氏！有十種事能障智燈，掩蔽光明不能顯了，增長癡闇無所覺知。一者懶惰，於世事業皆不成就，豈能修行出世妙善。二者近惡知識，造諸惡業增長無明。三者耽著睡眠身心昏昧，不能修習無上菩提。四者聽聞大乘尋復忘失。五者樂習世間一切技藝，不知如幻而生執著。六者我慢覆藏，雖遇善友不能諮問無上正法。七者於大乘教微妙深理不能解悟，我慢自高便生退屈。八者恥己愚昧，不能親近有智之人。九者攻乎異端詐謂知見，有所論難皆涉邪徒。十者於最上乘不生信樂，設有所聞師心邪解。由是十事障礙大乘，正法不聞，淪溺生死。離此十事有十勝法，便能悟入無上菩提。一者精勤樂習禪定。二者親近善友聽聞正法。三者損減睡眠恒自覺悟。四者於大乘法所聞不忘。五者順世事業，常觀如幻無所著故。六者無所藏隱，決眾疑故。七者不輕己身，勤修行故。八者常樂法施，興大會故。九者恒自謙下，不誑眾生故。十者不自師心，深入佛慧故。菩薩摩訶薩以此十事具足圓滿六波羅蜜，成就法身清淨解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，慈氏！有十種事能障智燈，掩蔽光明不能顯了，增長癡闇無所覺知。一者懶惰，於世事業皆不成就，豈能修行出世妙善。二者近惡知識，造諸惡業增長無明。三者耽著睡眠身心昏昧，不能修習無上菩提。四者聽聞大乘尋復忘失。五者樂習世間一切技藝，不知如幻而生執著。六者我慢覆藏，雖遇善友不能諮問無上正法。七者於大乘教微妙深理不能解悟，我慢自高便生退屈。八者恥己愚昧，不能親近有智之人。九者攻乎異端詐謂知見，有所論難皆涉邪徒。十者於最上乘不生信樂，設有所聞師心邪解。由是十事障礙大乘，正法不聞，淪溺生死。離此十事有十勝法，便能悟入無上菩提。一者精勤樂習禪定。二者親近善友聽聞正法。三者損減睡眠恒自覺悟。四者於大乘法所聞不忘。五者順世事業，常觀如幻無所著故。六者無所藏隱，決眾疑故。七者不輕己身，勤修行故。八者常樂法施，興大會故。九者恒自謙下，不誑眾生故。十者不自師心，深入佛慧故。菩薩摩訶薩以此十事具足圓滿六波羅蜜，成就法身清淨解脫。

「復次，慈氏菩薩摩訶薩！此般若波羅蜜多，不與十六種法而為相應。一者不與十二因緣相應，所謂無明乃至老死。二者不與無明滅乃至老死滅而為相應，菩薩摩訶薩離分別心、無二相故。三者不與身見、邊見乃至六十二見而為相應。四者不與世間八風相應，所謂利、養、稱讚、譏毀、苦、樂、衰、損等事而為相應。五者不與隨煩惱等忿恨相應。六者不與我慢、增上慢等相應。七者不與根本貪、瞋、癡等而為相應。八者不與煩惱魔、死魔等而為相應。九者不與我相、人相、作者、受者、養育、士夫、補特伽羅、意生、儒童、業障、報障、煩惱等障而為相應。十者不與妄念分別、見聞覺知而為相應。十一者不與四顛倒法而為相應——無常計常、常計無常，無樂計樂、樂計無樂，無我計我、我計無我，不淨計淨、淨計不淨。如是妄計名顛倒法，有情心行乃至諸塵勞門而為相應。十二者不與慳悋、犯戒、瞋恚、懈怠、散亂、愚癡而為相應，亦不與有相行施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧相應。十三者不與不善等法——性罪遮罪、有漏有為——而為相應，亦不分別世出世善法——有漏無漏——而為相應。十四者不與二十二根相應，所謂眼、耳、鼻、舌、身根相應，亦不與苦、樂、憂、喜、捨受相應，亦不與男女等根、意根、命根、信等五根、三無漏根而為相應。十五者不與三界五趣種種有情而為相應，亦不分別大乘小乘佛法僧寶差別之相而為相應。十六者不分別真諦俗諦、有為無為、有智無智、有識無識、作意無作意、有體性無體性、有相無相心意差別而為相應。慈氏、當知摩訶般若波羅蜜多，無染無著，離諸分別，平等清淨，一相一味，不與如是差別等法而為相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，慈氏菩薩摩訶薩！此般若波羅蜜多，不與十六種法而為相應。一者不與十二因緣相應，所謂無明乃至老死。二者不與無明滅乃至老死滅而為相應，菩薩摩訶薩離分別心、無二相故。三者不與身見、邊見乃至六十二見而為相應。四者不與世間八風相應，所謂利、養、稱讚、譏毀、苦、樂、衰、損等事而為相應。五者不與隨煩惱等忿恨相應。六者不與我慢、增上慢等相應。七者不與根本貪、瞋、癡等而為相應。八者不與煩惱魔、死魔等而為相應。九者不與我相、人相、作者、受者、養育、士夫、補特伽羅、意生、儒童、業障、報障、煩惱等障而為相應。十者不與妄念分別、見聞覺知而為相應。十一者不與四顛倒法而為相應——無常計常、常計無常，無樂計樂、樂計無樂，無我計我、我計無我，不淨計淨、淨計不淨。如是妄計名顛倒法，有情心行乃至諸塵勞門而為相應。十二者不與慳悋、犯戒、瞋恚、懈怠、散亂、愚癡而為相應，亦不與有相行施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧相應。十三者不與不善等法——性罪遮罪、有漏有為——而為相應，亦不分別世出世善法——有漏無漏——而為相應。十四者不與二十二根相應，所謂眼、耳、鼻、舌、身根相應，亦不與苦、樂、憂、喜、捨受相應，亦不與男女等根、意根、命根、信等五根、三無漏根而為相應。十五者不與三界五趣種種有情而為相應，亦不分別大乘小乘佛法僧寶差別之相而為相應。十六者不分別真諦俗諦、有為無為、有智無智、有識無識、作意無作意、有體性無體性、有相無相心意差別而為相應。慈氏、當知摩訶般若波羅蜜多，無染無著，離諸分別，平等清淨，一相一味，不與如是差別等法而為相應。

「復次，慈氏！菩薩摩訶薩善巧方便行深般若波羅蜜多時，住奢摩他、毘鉢舍那，住身寂靜，了因緣法如幻如化，順勝義諦，離有離無非斷非常，隨順因果，無我人相真實不動，不壞威儀住三解脫門而不取證。無動無靜是如來禪，遊戲神通深入實際，不住生死不入涅槃，不盡有為不住無為，雖觀無相不捨大悲，雖住三界而恒出離，知真無染而不修證，離於戲論常樂宣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，慈氏！菩薩摩訶薩善巧方便行深般若波羅蜜多時，住奢摩他、毘鉢舍那，住身寂靜，了因緣法如幻如化，順勝義諦，離有離無非斷非常，隨順因果，無我人相真實不動，不壞威儀住三解脫門而不取證。無動無靜是如來禪，遊戲神通深入實際，不住生死不入涅槃，不盡有為不住無為，雖觀無相不捨大悲，雖住三界而恒出離，知真無染而不修證，離於戲論常樂宣說。

「復次，慈氏！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，應於善友聽聞正法，具足八十四種勝上之心，方能發生般若波羅蜜多微妙勝慧。所謂住真實相，最極微妙相，般若相應相，善知識相，離憍慢相，恭敬相，右遶相，無量相，善言相，至誠相，善作意相，無亂相，無定相，妙寶相，妙藥相，除病相，法器相，示導相，入智慧相，聞法無厭相，增長捨相，善調象馬相，敬事多聞相，樂聞深法相，觀身寂滅相，清淨適悅相，聞法無倦相，聞義相，聞法相，隨說修行相，為他說法相，聞所未聞相，聞神通相，不求餘乘相，樂聞般若相，樂聞菩薩藏相，樂聞善巧方便相，四攝法相，聞梵行相，念正定相，能生善巧無生相，大慈悲心相，緣起相，無常相，苦相，空相，無我相，不淨相，寂靜相，空相，無相相，無願相，無不善行相，勝義諦相，不壞相，自在相，護自心相，不捨精進相，思惟妙法相，對治煩惱相，宗重正法相，對治邪見相，獲聖財相，除斷貧窮相，智者稱讚相，智人極喜相，智者所樂相，崇重賢善相，見諦相，觀蘊過失相，有為過患相，依法相，依義相，依智相，依了義經相，不依不了義經相，不作諸惡相，自利益相，利益他相，善作業相，無熱惱相，勝行相，獲一切諸佛法門相。慈氏！當知聽法之人具足如是勝妙之心，能善聽聞甚深般若波羅蜜多，知一切法無我、無人、本來清淨。生死、涅槃平等無二。復次，菩薩摩訶薩觀於眼等五根苦樂等受，男女意、命，能起煩惱生死根本；信等五根、三無漏根，能捨煩惱是涅槃因。知煩惱性從本以來，不生不滅性相常住，如是修習是名般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，慈氏！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，應於善友聽聞正法，具足八十四種勝上之心，方能發生般若波羅蜜多微妙勝慧。所謂住真實相，最極微妙相，般若相應相，善知識相，離憍慢相，恭敬相，右遶相，無量相，善言相，至誠相，善作意相，無亂相，無定相，妙寶相，妙藥相，除病相，法器相，示導相，入智慧相，聞法無厭相，增長捨相，善調象馬相，敬事多聞相，樂聞深法相，觀身寂滅相，清淨適悅相，聞法無倦相，聞義相，聞法相，隨說修行相，為他說法相，聞所未聞相，聞神通相，不求餘乘相，樂聞般若相，樂聞菩薩藏相，樂聞善巧方便相，四攝法相，聞梵行相，念正定相，能生善巧無生相，大慈悲心相，緣起相，無常相，苦相，空相，無我相，不淨相，寂靜相，空相，無相相，無願相，無不善行相，勝義諦相，不壞相，自在相，護自心相，不捨精進相，思惟妙法相，對治煩惱相，宗重正法相，對治邪見相，獲聖財相，除斷貧窮相，智者稱讚相，智人極喜相，智者所樂相，崇重賢善相，見諦相，觀蘊過失相，有為過患相，依法相，依義相，依智相，依了義經相，不依不了義經相，不作諸惡相，自利益相，利益他相，善作業相，無熱惱相，勝行相，獲一切諸佛法門相。慈氏！當知聽法之人具足如是勝妙之心，能善聽聞甚深般若波羅蜜多，知一切法無我、無人、本來清淨。生死、涅槃平等無二。復次，菩薩摩訶薩觀於眼等五根苦樂等受，男女意、命，能起煩惱生死根本；信等五根、三無漏根，能捨煩惱是涅槃因。知煩惱性從本以來，不生不滅性相常住，如是修習是名般若波羅蜜多。

「復次，慈氏！菩薩摩訶薩所修勝行，與智慧相應及不相應，無有分別、二智平等，不捨眾生恒起大悲，普覆一切清淨不動。如是修習，是則名為般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，慈氏！菩薩摩訶薩所修勝行，與智慧相應及不相應，無有分別、二智平等，不捨眾生恒起大悲，普覆一切清淨不動。如是修習，是則名為般若波羅蜜多。」

佛告慈氏：「此般若波羅蜜多句義不可思議，是相應句、如理句、如量句、佛語句、了緣句、無礙句、無滅句、大捨句、不動句、一切不動句、無依止句、平等句、無難句、無高下句、實際句、不變易句、無著句、無住句、無所住句、對治句、寂靜句、極寂靜句、遍寂靜句、無戲論句、無起句、即真句、不缺句、無餘句、無際句、無對治句、最勝句、真實句、如如句、絕言句、不別異句、無彼此句、三世平等句、無三世句、不住五蘊句、不住六界句、不住十二處句、不住十八界句、依法句、依義句、依智句、依了義句。如是句義，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不可思議，離言說故、真勝義故、不可思議故、無因喻故、無比量故、無有上故、自利利他故、大希有故，唯佛與佛能證能說，餘無測知。何以故？般若波羅蜜多無性無相、無比無喻，唯佛如來方能究盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告慈氏：「此般若波羅蜜多句義不可思議，是相應句、如理句、如量句、佛語句、了緣句、無礙句、無滅句、大捨句、不動句、一切不動句、無依止句、平等句、無難句、無高下句、實際句、不變易句、無著句、無住句、無所住句、對治句、寂靜句、極寂靜句、遍寂靜句、無戲論句、無起句、即真句、不缺句、無餘句、無際句、無對治句、最勝句、真實句、如如句、絕言句、不別異句、無彼此句、三世平等句、無三世句、不住五蘊句、不住六界句、不住十二處句、不住十八界句、依法句、依義句、依智句、依了義句。如是句義，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不可思議，離言說故、真勝義故、不可思議故、無因喻故、無比量故、無有上故、自利利他故、大希有故，唯佛與佛能證能說，餘無測知。何以故？般若波羅蜜多無性無相、無比無喻，唯佛如來方能究盡。

「復次，慈氏！此般若波羅蜜多，非即蘊、處、界，無依無止、不生不滅，不內不外不在中間。是故般若波羅蜜多不可思議。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，慈氏！此般若波羅蜜多，非即蘊、處、界，無依無止、不生不滅，不內不外不在中間。是故般若波羅蜜多不可思議。」

爾時，慈氏菩薩聞是般若波羅蜜多，歡喜踊躍，以偈讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，慈氏菩薩聞是般若波羅蜜多，歡喜踊躍，以偈讚曰：

「大雄世尊智無量， 十力無畏真解脫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大雄世尊智無量， 十力無畏真解脫，

神通廣大無邊際， 一切無能測量者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 神通廣大無邊際， 一切無能測量者。

昔曾侍覲無量佛， 獲得甚深微妙智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔曾侍覲無量佛， 獲得甚深微妙智，

難行苦行恒沙劫， 是故能成調御師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 難行苦行恒沙劫， 是故能成調御師。

佛證自然一切智， 住真寂滅難思議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛證自然一切智， 住真寂滅難思議，

唯佛如來自證知， 能現無邊佛境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯佛如來自證知， 能現無邊佛境界。

法性真常離二邊， 寂滅無為出三有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法性真常離二邊， 寂滅無為出三有，

煩惱業苦悉皆除， 法身清淨真解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 煩惱業苦悉皆除， 法身清淨真解脫。

菩提道場成正覺， 唯有諸佛能證知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩提道場成正覺， 唯有諸佛能證知，

清淨湛然無去來， 無相無行無說示。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨湛然無去來， 無相無行無說示。

涅槃無比無能喻， 凡夫二乘莫能測， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 涅槃無比無能喻， 凡夫二乘莫能測，

等覺菩薩不能知， 唯佛世尊獨明了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 等覺菩薩不能知， 唯佛世尊獨明了。

佛會一切聲聞眾， 逮得己利如來讚， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛會一切聲聞眾， 逮得己利如來讚，

漏盡皆住最後身， 此等不知佛境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 漏盡皆住最後身， 此等不知佛境界。

一切辟支佛利智， 遍滿十方如稻麻， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切辟支佛利智， 遍滿十方如稻麻，

百千萬劫共思惟， 不能測知佛智慧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 百千萬劫共思惟， 不能測知佛智慧。」