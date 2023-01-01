大乘理趣六波羅蜜多經

大乘理趣六波羅蜜多經卷第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘理趣六波羅蜜多經卷第八

罽賓國三藏般若奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 罽賓國三藏般若奉 詔譯

靜慮波羅蜜多品第九之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 靜慮波羅蜜多品第九之一

爾時，佛薄伽梵處種種摩尼寶王師子之座，為無量無數大菩薩摩訶薩眾之所圍遶——是諸菩薩，或現天身天眾圍遶，或現龍身龍眾圍遶，乃至或現非人身非人眾圍遶，或現菩薩身菩薩眾圍遶——光明晃曜普及大會靡不周遍。時慈氏菩薩摩訶薩即從座起，偏袒右肩右膝著地，合掌恭敬而白佛言：「大聖世尊以大慈悲，利益安樂諸菩薩眾，已說精進波羅蜜多。唯願哀愍，宣說靜慮波羅蜜多，令諸有情起大乘行。云何思惟、云何修習如是靜慮波羅蜜多而得圓滿？唯願宣說？我等樂聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛薄伽梵處種種摩尼寶王師子之座，為無量無數大菩薩摩訶薩眾之所圍遶——是諸菩薩，或現天身天眾圍遶，或現龍身龍眾圍遶，乃至或現非人身非人眾圍遶，或現菩薩身菩薩眾圍遶——光明晃曜普及大會靡不周遍。時慈氏菩薩摩訶薩即從座起，偏袒右肩右膝著地，合掌恭敬而白佛言：「大聖世尊以大慈悲，利益安樂諸菩薩眾，已說精進波羅蜜多。唯願哀愍，宣說靜慮波羅蜜多，令諸有情起大乘行。云何思惟、云何修習如是靜慮波羅蜜多而得圓滿？唯願宣說？我等樂聞。」

爾時薄伽梵告慈氏菩薩摩訶薩言：「善哉，善哉！善男子！汝今能問如是深義，利益安樂一切有情。汝等諦聽善思念之，吾當為汝分別解說。若善男子、善女人，發阿耨多羅三藐三菩提心，應作如是諦念思惟：『佛道懸遠無人能到，唯有一法饒益有情，所謂正定。若諸菩薩未獲此定，其心未得清淨不動，生死涅槃無有二相。』由此義故，為度眾生，以巧方便精勤修習相應靜慮無相正智，猶如虛空清淨無垢常住不變。復觀此定猶如滿月，一切妄想猶若浮雲，又此正定如清涼風，能除虛空一切雲翳，朗然清淨光明照曜，一切有情見皆生喜。如是滿月光明莊嚴，能施有情清涼安樂。如是靜慮清涼之風，能除性空妄想雲翳。正定滿月出現世間大悲光明，能除有情諸煩惱熱，使得清淨安樂涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時薄伽梵告慈氏菩薩摩訶薩言：「善哉，善哉！善男子！汝今能問如是深義，利益安樂一切有情。汝等諦聽善思念之，吾當為汝分別解說。若善男子、善女人，發阿耨多羅三藐三菩提心，應作如是諦念思惟：『佛道懸遠無人能到，唯有一法饒益有情，所謂正定。若諸菩薩未獲此定，其心未得清淨不動，生死涅槃無有二相。』由此義故，為度眾生，以巧方便精勤修習相應靜慮無相正智，猶如虛空清淨無垢常住不變。復觀此定猶如滿月，一切妄想猶若浮雲，又此正定如清涼風，能除虛空一切雲翳，朗然清淨光明照曜，一切有情見皆生喜。如是滿月光明莊嚴，能施有情清涼安樂。如是靜慮清涼之風，能除性空妄想雲翳。正定滿月出現世間大悲光明，能除有情諸煩惱熱，使得清淨安樂涅槃。」

爾時薄伽梵而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時薄伽梵而說頌言：

「靜慮能生智， 定復從智生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「靜慮能生智， 定復從智生，

佛果大菩提， 定慧為根本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛果大菩提， 定慧為根本。

供養讀誦持， 施戒及安忍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養讀誦持， 施戒及安忍，

正智見不二， 無二何可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正智見不二， 無二何可得。

靜慮為親友， 究竟不相離， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 靜慮為親友， 究竟不相離，

世間一切法， 身歿皆相捨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間一切法， 身歿皆相捨，

未來無善伴， 父母不能救， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未來無善伴， 父母不能救，

況餘諸眷屬， 唯靜慮能護。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 況餘諸眷屬， 唯靜慮能護。

捨此身命時， 如棄於土木， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨此身命時， 如棄於土木，

親戚皆相離， 唯禪定隨逐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 親戚皆相離， 唯禪定隨逐。

此身不堅固， 散亂造諸惡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此身不堅固， 散亂造諸惡，

若不修禪定， 死墮三惡趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若不修禪定， 死墮三惡趣。

如人理家務， 事畢應止息， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如人理家務， 事畢應止息，

如牛踐穀時， 被捶猶應食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如牛踐穀時， 被捶猶應食。

如盲還本處， 慣習不失路， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如盲還本處， 慣習不失路，

若人樂修定， 必歸空寂舍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人樂修定， 必歸空寂舍。

眾生妄心起， 如翳見空花， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生妄心起， 如翳見空花，

唯定慧能治， 諸佛說如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯定慧能治， 諸佛說如是。

眾生心躁動， 猶如旋火輪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生心躁動， 猶如旋火輪，

若欲止息時， 無過修靜慮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲止息時， 無過修靜慮。

若於一念中， 不勤修靜慮， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若於一念中， 不勤修靜慮，

如人遭賊劫， 身命難保全。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如人遭賊劫， 身命難保全。

捨定修餘業， 雖獲大果報， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨定修餘業， 雖獲大果報，

猶如雜毒藥， 智者不應食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如雜毒藥， 智者不應食。

財寶如塵穢， 盛色方駛流， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 財寶如塵穢， 盛色方駛流，

若不勤修定， 甘露門難啟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若不勤修定， 甘露門難啟。

如薪火所燒， 壯年老所逼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如薪火所燒， 壯年老所逼，

愚不修靜慮， 為欲之所害？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愚不修靜慮， 為欲之所害？

一切無常吞， 皆由貪五欲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切無常吞， 皆由貪五欲，

禪定棄不修， 云何得常住？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禪定棄不修， 云何得常住？

如人煑少米， 惜薪燒栴檀， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如人煑少米， 惜薪燒栴檀，

捨定不修行， 散亂亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨定不修行， 散亂亦如是。

愚人耽睡眠， 流轉生死海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愚人耽睡眠， 流轉生死海，

犛牛自愛尾， 貪惜喪其軀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 犛牛自愛尾， 貪惜喪其軀。

輪王壽盡時， 七寶皆散失， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 輪王壽盡時， 七寶皆散失，

大臣及妃后， 一切無隨者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大臣及妃后， 一切無隨者。

唯有修靜慮， 隨逐不相離， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯有修靜慮， 隨逐不相離，

智者樂修行， 必到涅槃岸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智者樂修行， 必到涅槃岸。

「復次，慈氏！若菩薩摩訶薩欲修靜慮波羅蜜多，先當親近大善知識，復應遠離諸惡知識。世間不善及惡名聞由惡友生，諸善法利名聞福德，皆因善友之所生起，以依善友受持淨戒莊嚴法身。破戒之人如燋穀種，一切善法皆不得生，況能滋長無漏深定。如是知已，應當一心奉持淨戒，乃至小罪應生怖畏，寧喪身命不毀禁戒，如淨戒中已廣分別。復次，菩薩摩訶薩欲修靜慮，先應捨離一切世間治生販賣種殖根栽。何以故？若不捨離，擾亂其心，何能安住甚深禪定？以是因緣，菩薩摩訶薩於四威儀，斷除妄想善攝其心，設聞眾聲亦無動亂。譬如毒蛇置竹筒內其身自直。菩薩亦爾，妄想迴曲，置靜慮中正見端直，不住生死不入涅槃，離諸邪曲。若能如是善攝六根不令放逸，眼雖見色而不取相，安住甚深寂靜解脫；耳鼻舌身意亦如是。恒以正智觀察思惟：『而此三業所作善根，為是自利？為是利他？為益現在？為益未來？』若無如是利益事者，菩薩觀察決定不為。猶如世間安立石像，身口意業不動亦然。設遇瞋罵應起慈心，或侵利養不生忿恨，或被打罵，應捨本居，自求寂靜無患難處，結跏趺坐正念觀察，以大悲心而為屋宅，智慧為鼓以覺悟杖，而扣擊之。告諸煩惱：『汝等當知，諸煩惱賊從妄想生，我法身家有善事起，非汝所為，汝宜速出。若不時出，當斷汝命。』如是告已，諸煩惱賊尋自退散。次於自身善起防護不應放逸，以大悲真言令諸有情所求滿足，以方便慧而為大將，用四念處以為守護，本覺心王住第一義禪定宮闕，安處不動猶若金剛，以智慧劍斬煩惱賊，破生死軍摧伏魔怨，荷負一切，令諸眾生皆得解脫。爾時菩薩復語其心：『汝於昔時已發誓願，今當自勉令其圓滿。過去如來已記別汝：「當得菩提廣度一切。」汝於爾時對十方佛三乘賢聖作是誓願，拔濟一切五趣有情咸令解脫。今諸有情無依無怙無救無歸，若入涅槃捨於生死，違本誓願。凡諸世間，濡行忠信言尚無二，況汝昔願而不依行。汝於今者應當正念一心不動，拔濟有情出生死獄，安置無上大般涅槃。』如是思已，住於大乘甚深禪定，是即名為菩薩摩訶薩修習靜慮波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，慈氏！若菩薩摩訶薩欲修靜慮波羅蜜多，先當親近大善知識，復應遠離諸惡知識。世間不善及惡名聞由惡友生，諸善法利名聞福德，皆因善友之所生起，以依善友受持淨戒莊嚴法身。破戒之人如燋穀種，一切善法皆不得生，況能滋長無漏深定。如是知已，應當一心奉持淨戒，乃至小罪應生怖畏，寧喪身命不毀禁戒，如淨戒中已廣分別。復次，菩薩摩訶薩欲修靜慮，先應捨離一切世間治生販賣種殖根栽。何以故？若不捨離，擾亂其心，何能安住甚深禪定？以是因緣，菩薩摩訶薩於四威儀，斷除妄想善攝其心，設聞眾聲亦無動亂。譬如毒蛇置竹筒內其身自直。菩薩亦爾，妄想迴曲，置靜慮中正見端直，不住生死不入涅槃，離諸邪曲。若能如是善攝六根不令放逸，眼雖見色而不取相，安住甚深寂靜解脫；耳鼻舌身意亦如是。恒以正智觀察思惟：『而此三業所作善根，為是自利？為是利他？為益現在？為益未來？』若無如是利益事者，菩薩觀察決定不為。猶如世間安立石像，身口意業不動亦然。設遇瞋罵應起慈心，或侵利養不生忿恨，或被打罵，應捨本居，自求寂靜無患難處，結跏趺坐正念觀察，以大悲心而為屋宅，智慧為鼓以覺悟杖，而扣擊之。告諸煩惱：『汝等當知，諸煩惱賊從妄想生，我法身家有善事起，非汝所為，汝宜速出。若不時出，當斷汝命。』如是告已，諸煩惱賊尋自退散。次於自身善起防護不應放逸，以大悲真言令諸有情所求滿足，以方便慧而為大將，用四念處以為守護，本覺心王住第一義禪定宮闕，安處不動猶若金剛，以智慧劍斬煩惱賊，破生死軍摧伏魔怨，荷負一切，令諸眾生皆得解脫。爾時菩薩復語其心：『汝於昔時已發誓願，今當自勉令其圓滿。過去如來已記別汝：「當得菩提廣度一切。」汝於爾時對十方佛三乘賢聖作是誓願，拔濟一切五趣有情咸令解脫。今諸有情無依無怙無救無歸，若入涅槃捨於生死，違本誓願。凡諸世間，濡行忠信言尚無二，況汝昔願而不依行。汝於今者應當正念一心不動，拔濟有情出生死獄，安置無上大般涅槃。』如是思已，住於大乘甚深禪定，是即名為菩薩摩訶薩修習靜慮波羅蜜多。」

佛告慈氏：「有十六種靜慮波羅蜜多，一切聲聞獨覺所不能知。一者了達生死而無生死是菩薩靜慮，安住如來清淨禪故。二者於諸禪定不生味著是菩薩靜慮，不住一切定亂相故。三者起大悲心是菩薩靜慮，除諸有情二重障故。四者增長正定是菩薩靜慮，不如三界見三界故。五者成就神通是菩薩靜慮，能了有情諸心行故。六者善調伏心是菩薩靜慮，不住調伏不調伏故。七者依無相智得淨解脫、超諸禪定是菩薩靜慮，於色無色界得自在故。八者寂靜極寂靜是菩薩靜慮，勝出一切聲聞、獨覺諸禪定故。九者無能嬈亂是菩薩靜慮，了心清淨本無動故。十者對治毀禁是菩薩靜慮，除諸有情煩惱習故。十一者入智慧門是菩薩靜慮，善達世間如幻夢故。十二者知眾生心是菩薩靜慮，了諸有情本性空故。十三者紹三寶種是菩薩靜慮，能現如來出世間故。十四者得法自在是菩薩靜慮，了一切法皆佛法故。十五者常住不壞是菩薩靜慮，普門示現、用恒寂故。十六者遍照一切是菩薩靜慮，法界平等無不鑒故。慈氏！當知此即名為菩薩摩訶薩十六種靜慮波羅蜜多，一切聲聞獨覺所未曾有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告慈氏：「有十六種靜慮波羅蜜多，一切聲聞獨覺所不能知。一者了達生死而無生死是菩薩靜慮，安住如來清淨禪故。二者於諸禪定不生味著是菩薩靜慮，不住一切定亂相故。三者起大悲心是菩薩靜慮，除諸有情二重障故。四者增長正定是菩薩靜慮，不如三界見三界故。五者成就神通是菩薩靜慮，能了有情諸心行故。六者善調伏心是菩薩靜慮，不住調伏不調伏故。七者依無相智得淨解脫、超諸禪定是菩薩靜慮，於色無色界得自在故。八者寂靜極寂靜是菩薩靜慮，勝出一切聲聞、獨覺諸禪定故。九者無能嬈亂是菩薩靜慮，了心清淨本無動故。十者對治毀禁是菩薩靜慮，除諸有情煩惱習故。十一者入智慧門是菩薩靜慮，善達世間如幻夢故。十二者知眾生心是菩薩靜慮，了諸有情本性空故。十三者紹三寶種是菩薩靜慮，能現如來出世間故。十四者得法自在是菩薩靜慮，了一切法皆佛法故。十五者常住不壞是菩薩靜慮，普門示現、用恒寂故。十六者遍照一切是菩薩靜慮，法界平等無不鑒故。慈氏！當知此即名為菩薩摩訶薩十六種靜慮波羅蜜多，一切聲聞獨覺所未曾有。

「復次，慈氏！菩薩摩訶薩於此勝三摩地，如是發起。如人要火，取木作燧，以手鑽搖，勤求不懈方得火生；若數休息，終難得火。菩薩摩訶薩亦復如是，求種智火，以定為燧，安忍為手，精勤不息，便能發生一切智火。是火生已燒煩惱薪，以布施水沐浴清淨，用持戒香塗摩其身，處大悲座受法王位，雨大法雨利樂有情，至大涅槃安樂解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，慈氏！菩薩摩訶薩於此勝三摩地，如是發起。如人要火，取木作燧，以手鑽搖，勤求不懈方得火生；若數休息，終難得火。菩薩摩訶薩亦復如是，求種智火，以定為燧，安忍為手，精勤不息，便能發生一切智火。是火生已燒煩惱薪，以布施水沐浴清淨，用持戒香塗摩其身，處大悲座受法王位，雨大法雨利樂有情，至大涅槃安樂解脫。

「復次，慈氏！若諸菩薩心未純熟，於三摩地心有動轉，猶如惡馬難可調伏，當知是人退失禪定。應於如是勝三摩地，四威儀中無暫放捨。若諸菩薩三種心生：一者懶惰，二者精進，三非勤惰。如是知已，應善調伏勤加精進，當除懈怠、懶惰、睡眠及世緣務治生艱難。若離勤惰，其心正直湛然寂靜。如人遠行，速即疲極緩即不至，遲疾處中任運能達。菩薩摩訶薩亦復如是，應以中道安止其心，設身火然安處不動，住三摩地亦無味著，以大智力常住寂靜，於生死海拔濟有情令得解脫，應以十六種三摩地印記別其心，於剎那中有少動念。應當觀察，以正智鉤制令止住，精勤不息修行靜慮波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，慈氏！若諸菩薩心未純熟，於三摩地心有動轉，猶如惡馬難可調伏，當知是人退失禪定。應於如是勝三摩地，四威儀中無暫放捨。若諸菩薩三種心生：一者懶惰，二者精進，三非勤惰。如是知已，應善調伏勤加精進，當除懈怠、懶惰、睡眠及世緣務治生艱難。若離勤惰，其心正直湛然寂靜。如人遠行，速即疲極緩即不至，遲疾處中任運能達。菩薩摩訶薩亦復如是，應以中道安止其心，設身火然安處不動，住三摩地亦無味著，以大智力常住寂靜，於生死海拔濟有情令得解脫，應以十六種三摩地印記別其心，於剎那中有少動念。應當觀察，以正智鉤制令止住，精勤不息修行靜慮波羅蜜多。

「復次，慈氏！菩薩摩訶薩修靜慮者，有五種障，一切有情皆被覆翳，所謂五蓋：一者貪欲，二者瞋恚，三者掉悔，四者昏眠，五者疑蓋。除此五蓋，方得禪定身心不動。是故菩薩而觀察之：『何因而起？云何遠離？』菩薩應當先觀色欲猶如水月，水動月動、心生法生、貪欲之心亦復如是，念念不住速起速滅。復觀色欲猶如蟒蛇在曠野中，瞋毒發時頭如蔭蓋，行人熱逼投此蓋下，為毒所觸因致命終。貪欲之人亦復如是，行於生死曠野磧中，妄見欲境生染著心，欲想纔起喪失禪定，是即名為貪欲障蓋。復次觀於欲性，如地獄火，燒炙有情；如水瀑流，漂沒一切；無有慈悲，猶如羅剎損害有情，亦如獄卒損人手足；猶如利刀、復如魁膾，斷眾生命；又如磣毒，犯必命終；如墜高山，受大苦惱；如夜黑闇，無所知見；如白癩病，不可療治；又如大海難使乾竭，貪欲深廣過於巨海；五欲麁重如妙高山；如緊波果端正可觀，若人執之觸便喪命；如屠羊柱，懸者必亡；如熱金冠，戴之燒死。猶如過去轉輪聖王、釋提桓因、四天王等，及諸力士、那羅延天一切有情，皆因貪欲興兵相伐，所積身骨如毘富羅山，過去既然，現在未來亦復如是。復次，世間之人，於己親屬父母兄弟極相憐愛，乃至身命無所悋惜，為貪欲故更相憎嫉，起毒惡心互相殺害。貪色之人有二苦因：一者富貴為貪色欲，受諸卑賤種種輕欺。二者為貪欲刀挑智慧眼，無所分別猶如盲人。為此因緣，死墮地獄受無量苦。復次，貪欲之人心無厭足如火添薪，亦如國王貪於土境，亦如商主貪其財利，如求慧解貪於聽聞，如諸菩薩樂度眾生，如是等人各於己事皆無厭足。貪欲之人亦復如是無有厭足，求於欲境憂苦艱難，得已守護纏縛倍增，死墮地獄受大劇苦。求靜慮者，常於如是色欲怨家不應想念，況親近之。以是名為貪欲重蓋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，慈氏！菩薩摩訶薩修靜慮者，有五種障，一切有情皆被覆翳，所謂五蓋：一者貪欲，二者瞋恚，三者掉悔，四者昏眠，五者疑蓋。除此五蓋，方得禪定身心不動。是故菩薩而觀察之：『何因而起？云何遠離？』菩薩應當先觀色欲猶如水月，水動月動、心生法生、貪欲之心亦復如是，念念不住速起速滅。復觀色欲猶如蟒蛇在曠野中，瞋毒發時頭如蔭蓋，行人熱逼投此蓋下，為毒所觸因致命終。貪欲之人亦復如是，行於生死曠野磧中，妄見欲境生染著心，欲想纔起喪失禪定，是即名為貪欲障蓋。復次觀於欲性，如地獄火，燒炙有情；如水瀑流，漂沒一切；無有慈悲，猶如羅剎損害有情，亦如獄卒損人手足；猶如利刀、復如魁膾，斷眾生命；又如磣毒，犯必命終；如墜高山，受大苦惱；如夜黑闇，無所知見；如白癩病，不可療治；又如大海難使乾竭，貪欲深廣過於巨海；五欲麁重如妙高山；如緊波果端正可觀，若人執之觸便喪命；如屠羊柱，懸者必亡；如熱金冠，戴之燒死。猶如過去轉輪聖王、釋提桓因、四天王等，及諸力士、那羅延天一切有情，皆因貪欲興兵相伐，所積身骨如毘富羅山，過去既然，現在未來亦復如是。復次，世間之人，於己親屬父母兄弟極相憐愛，乃至身命無所悋惜，為貪欲故更相憎嫉，起毒惡心互相殺害。貪色之人有二苦因：一者富貴為貪色欲，受諸卑賤種種輕欺。二者為貪欲刀挑智慧眼，無所分別猶如盲人。為此因緣，死墮地獄受無量苦。復次，貪欲之人心無厭足如火添薪，亦如國王貪於土境，亦如商主貪其財利，如求慧解貪於聽聞，如諸菩薩樂度眾生，如是等人各於己事皆無厭足。貪欲之人亦復如是無有厭足，求於欲境憂苦艱難，得已守護纏縛倍增，死墮地獄受大劇苦。求靜慮者，常於如是色欲怨家不應想念，況親近之。以是名為貪欲重蓋。

「復次，瞋恚蓋者，如耽酒人飲已色變，瞋恚亦爾顏容改變，作種種相身心戰掉，或行毀謗損惱自他。瞋火燒心何能修定？劫功德賊無過瞋恚，修靜慮者應當遠離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，瞋恚蓋者，如耽酒人飲已色變，瞋恚亦爾顏容改變，作種種相身心戰掉，或行毀謗損惱自他。瞋火燒心何能修定？劫功德賊無過瞋恚，修靜慮者應當遠離。

「復次，掉悔蓋者，猶如狂人身心錯亂，或緣親里國邑壽命苦樂等事妄起尋求，生善惡念追悔所作。如是躁動不能寂靜，覆蔽行捨障奢摩他，如是名為掉悔重蓋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，掉悔蓋者，猶如狂人身心錯亂，或緣親里國邑壽命苦樂等事妄起尋求，生善惡念追悔所作。如是躁動不能寂靜，覆蔽行捨障奢摩他，如是名為掉悔重蓋。

「復次，昏眠蓋者，疲極𧄼懵顰申欠呿昏昧不任，能覆輕安、障觀慧品。修靜慮者應當除棄、是則名為昏眠重蓋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，昏眠蓋者，疲極𧄼懵顰申欠呿昏昧不任，能覆輕安、障觀慧品。修靜慮者應當除棄、是則名為昏眠重蓋。

「復次，疑惑蓋者，常懷疑惑理事不决，障礙施、戒、安忍、精進、禪定、智慧三世因果，三寶性相皆不顯現。如何能生微妙靜慮？是名疑蓋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，疑惑蓋者，常懷疑惑理事不决，障礙施、戒、安忍、精進、禪定、智慧三世因果，三寶性相皆不顯現。如何能生微妙靜慮？是名疑蓋。

「由此五蓋，學行難成，戒、定、慧門不能顯了。如是知已，審諦思惟，修定之人應當遠離。精勤修習能除欲苦，獲深禪定而不味著，由此靜慮起五神通。云何為五？所謂天眼、天耳、他心、宿住、神境智證通。云何名為天眼智通？以天眼力徹見十方無量無邊諸佛世界，所有一切眾生之類——若卵生，若胎生、濕生、化生，有色無色，有想無想非有想非無想等一切有情——如觀掌中阿摩勒果。如是有情，皆被諸苦之所纏縛。菩薩觀已起大悲心，此等有情墮生死海糞穢大坑，我今云何放捨不救？以是應當勤加精進身心無倦，便能發起念佛三昧。以定力故，能見十方一切諸佛遍滿虛空，坐金剛座成等正覺，或見諸佛初轉法輪，或見諸佛往於天上，或見如來從寶階下，或見如來入里乞食，或見如來隨根說法——或為國王、大臣、長者、居士、婆羅門身如應說法，或為苾芻、苾芻尼、信男、信女如應說法；或現天、龍、藥叉、阿蘇羅、健闥婆、迦嚕羅、緊捺羅、摩呼洛迦、人非人等，薜荔多、畢舍遮、鳩畔吒、補呾那、迦吒補呾那、閻摩羅王、餓鬼、傍生，各隨本音，皆言：『如來為我說法。』悉得解悟歡喜踊躍；或見諸佛為諸菩薩說六波羅蜜，或為緣覺說十二因緣，或為聲聞說四諦法，或勸有情安十善道；或見諸佛現梵王身如應說法，或現帝釋身如應說法，或現護世四王身如應說法，或現大自在天身如應說法，或現那羅延天身如應說法，或現日天子身如應說法，或現月天子身如應說法，或現龍、神、藥叉、諸仙、婆羅門等身如應說法，或有應見轉輪王身、國王、宰官、諸男女身，和上、阿闍梨及佛如來尊重弟子，皆為現之，如應說法；或現地獄、餓鬼、傍生異類之身而為說法，各各聞已，離諸苦難及離飢渴，不相殘害慈心相向——或有應見娑羅樹林入般涅槃，而為現之如應說法；或有應見般涅槃後分布設利起諸塔廟而為現之，令申供養而得解脫。如是諸佛現種種相，皆令得度生老病死。如是諸相遍滿虛空，皆佛神通自在變現，種種奇特諸希有事。菩薩雖見如是種種神通變化，但名靜慮所起天眼，不得名為波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由此五蓋，學行難成，戒、定、慧門不能顯了。如是知已，審諦思惟，修定之人應當遠離。精勤修習能除欲苦，獲深禪定而不味著，由此靜慮起五神通。云何為五？所謂天眼、天耳、他心、宿住、神境智證通。云何名為天眼智通？以天眼力徹見十方無量無邊諸佛世界，所有一切眾生之類——若卵生，若胎生、濕生、化生，有色無色，有想無想非有想非無想等一切有情——如觀掌中阿摩勒果。如是有情，皆被諸苦之所纏縛。菩薩觀已起大悲心，此等有情墮生死海糞穢大坑，我今云何放捨不救？以是應當勤加精進身心無倦，便能發起念佛三昧。以定力故，能見十方一切諸佛遍滿虛空，坐金剛座成等正覺，或見諸佛初轉法輪，或見諸佛往於天上，或見如來從寶階下，或見如來入里乞食，或見如來隨根說法——或為國王、大臣、長者、居士、婆羅門身如應說法，或為苾芻、苾芻尼、信男、信女如應說法；或現天、龍、藥叉、阿蘇羅、健闥婆、迦嚕羅、緊捺羅、摩呼洛迦、人非人等，薜荔多、畢舍遮、鳩畔吒、補呾那、迦吒補呾那、閻摩羅王、餓鬼、傍生，各隨本音，皆言：『如來為我說法。』悉得解悟歡喜踊躍；或見諸佛為諸菩薩說六波羅蜜，或為緣覺說十二因緣，或為聲聞說四諦法，或勸有情安十善道；或見諸佛現梵王身如應說法，或現帝釋身如應說法，或現護世四王身如應說法，或現大自在天身如應說法，或現那羅延天身如應說法，或現日天子身如應說法，或現月天子身如應說法，或現龍、神、藥叉、諸仙、婆羅門等身如應說法，或有應見轉輪王身、國王、宰官、諸男女身，和上、阿闍梨及佛如來尊重弟子，皆為現之，如應說法；或現地獄、餓鬼、傍生異類之身而為說法，各各聞已，離諸苦難及離飢渴，不相殘害慈心相向——或有應見娑羅樹林入般涅槃，而為現之如應說法；或有應見般涅槃後分布設利起諸塔廟而為現之，令申供養而得解脫。如是諸佛現種種相，皆令得度生老病死。如是諸相遍滿虛空，皆佛神通自在變現，種種奇特諸希有事。菩薩雖見如是種種神通變化，但名靜慮所起天眼，不得名為波羅蜜多。

「復次，菩薩摩訶薩所得天眼，勝於一切天龍八部、有學無學聲聞獨覺所得天眼，最上最勝最妙最尊、最極明淨最大勢力。以此天眼能見過去無量無邊諸佛菩薩，行住坐臥種種威儀種種行門，禪定解脫十地妙智，陀羅尼門無礙辯才，善巧方便悉令圓滿。如是菩薩天眼清淨，見諸色像無有障礙，無染無著不取一切色像之相，能離一切隨眠執見。然其眼根本性清淨，亦不依止一切境界。又此眼根不從一切隨眠煩惱習氣所生，亦無染著不迷不亂亦無翳障無復分別，不為一切諸煩惱障及所知障之所纏縛，於一切法而得自在。又此眼根，能了一切諸法平等住真解脫，能知一切差別根性無能壞相，於一剎那能見一切有情之類。又此天眼體性明淨，能離一切濁亂之法，而能覺知慈悲之性，不捨有情，亦無縛著無貪無害。又此天眼勝義境界，從真諦生，智為先導，住於大悲，了達諸法及甚深義，離諸戲論。如所見聞能如實說，遠離一切諸不善法，趣向無上正等菩提心無障礙。見慳悋者勸令捨施，見毀禁者生悲愍心，見多瞋者令住安忍，見懈怠者令起精進，見散亂者令修靜慮，見愚癡者令學智慧，行邪徑者示以正道，狹劣心者示以大乘，令諸有情入一切智，發勝神通圓滿菩提一切智智。慈氏！當知此即名為菩薩摩訶薩修行靜慮所起清淨天眼智通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，菩薩摩訶薩所得天眼，勝於一切天龍八部、有學無學聲聞獨覺所得天眼，最上最勝最妙最尊、最極明淨最大勢力。以此天眼能見過去無量無邊諸佛菩薩，行住坐臥種種威儀種種行門，禪定解脫十地妙智，陀羅尼門無礙辯才，善巧方便悉令圓滿。如是菩薩天眼清淨，見諸色像無有障礙，無染無著不取一切色像之相，能離一切隨眠執見。然其眼根本性清淨，亦不依止一切境界。又此眼根不從一切隨眠煩惱習氣所生，亦無染著不迷不亂亦無翳障無復分別，不為一切諸煩惱障及所知障之所纏縛，於一切法而得自在。又此眼根，能了一切諸法平等住真解脫，能知一切差別根性無能壞相，於一剎那能見一切有情之類。又此天眼體性明淨，能離一切濁亂之法，而能覺知慈悲之性，不捨有情，亦無縛著無貪無害。又此天眼勝義境界，從真諦生，智為先導，住於大悲，了達諸法及甚深義，離諸戲論。如所見聞能如實說，遠離一切諸不善法，趣向無上正等菩提心無障礙。見慳悋者勸令捨施，見毀禁者生悲愍心，見多瞋者令住安忍，見懈怠者令起精進，見散亂者令修靜慮，見愚癡者令學智慧，行邪徑者示以正道，狹劣心者示以大乘，令諸有情入一切智，發勝神通圓滿菩提一切智智。慈氏！當知此即名為菩薩摩訶薩修行靜慮所起清淨天眼智通。

「復次，慈氏！云何名為菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多起天耳通？所謂以天耳力，勝於一切天龍八部、聲聞、獨覺，菩薩摩訶薩所得天耳最上最勝最妙最尊、最極明淨有大勢力。何以故？由此功德迴向無上正等菩提。菩薩摩訶薩以此天耳，能聞十方無量世界諸佛如來、獨覺、聲聞、天龍八部、人與非人乃至地獄、餓鬼、畜生、情非情等所有音聲。悉皆得聞彼諸有情若干種心，三業差別所出音聲，如是菩薩皆如實知。凡所發言作善惡因，起貪著語迷惑之聲，亦如實知。或有言音理雖真正言詞麁獷，或有言音理雖不正言詞柔軟，或有言音二俱妙好，或有言音二俱麤鄙，以此天耳皆如實知。又此天耳能聞一切凡聖之聲，於凡不厭、於聖不忻，於賢聖境起愛樂心，於凡夫境起大悲心。如是一切前中後際所有音聲，皆如實知，不生執著。又此天耳，普聞十方無量無邊所有世界一切諸佛說法音聲，皆如實知，心無錯亂亦不忘失，隨根為說，了知法性無堅不堅、非虛非實。聞一如來所說正法，無邊諸佛所有法門一時悉聞，不錯不亂、不相妨礙，悉能領受文字章句，義理性相皆如實知。又聞如來為諸眾生各隨類音而為說法，令諸有情了真實相皆得解脫。以此功德迴向如來清淨天耳，願於未來不聞一切聲聞、獨覺二乘之名。慈氏！當知此即名為菩薩摩訶薩修行靜慮所起清淨天耳智通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，慈氏！云何名為菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多起天耳通？所謂以天耳力，勝於一切天龍八部、聲聞、獨覺，菩薩摩訶薩所得天耳最上最勝最妙最尊、最極明淨有大勢力。何以故？由此功德迴向無上正等菩提。菩薩摩訶薩以此天耳，能聞十方無量世界諸佛如來、獨覺、聲聞、天龍八部、人與非人乃至地獄、餓鬼、畜生、情非情等所有音聲。悉皆得聞彼諸有情若干種心，三業差別所出音聲，如是菩薩皆如實知。凡所發言作善惡因，起貪著語迷惑之聲，亦如實知。或有言音理雖真正言詞麁獷，或有言音理雖不正言詞柔軟，或有言音二俱妙好，或有言音二俱麤鄙，以此天耳皆如實知。又此天耳能聞一切凡聖之聲，於凡不厭、於聖不忻，於賢聖境起愛樂心，於凡夫境起大悲心。如是一切前中後際所有音聲，皆如實知，不生執著。又此天耳，普聞十方無量無邊所有世界一切諸佛說法音聲，皆如實知，心無錯亂亦不忘失，隨根為說，了知法性無堅不堅、非虛非實。聞一如來所說正法，無邊諸佛所有法門一時悉聞，不錯不亂、不相妨礙，悉能領受文字章句，義理性相皆如實知。又聞如來為諸眾生各隨類音而為說法，令諸有情了真實相皆得解脫。以此功德迴向如來清淨天耳，願於未來不聞一切聲聞、獨覺二乘之名。慈氏！當知此即名為菩薩摩訶薩修行靜慮所起清淨天耳智通。

「復次，慈氏！云何名為菩薩摩訶薩他心智通？所謂一切有情過去未來現在之心，善、惡、無記皆悉能知。復知過去一切有情所作諸業因果差別。又知眾生大心小心非大小心，有欲無欲有垢無垢心，愚心智心廣心略心，定亂縛脫勝劣差別，上心下心皆悉知之。又知有情布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧，有相無相慈悲喜捨相應之心，聲聞、獨覺、大乘菩薩相應之心，此諸有情能具如是善根之因。或復有情生於貴族所為下劣，或生下賤心性清淨，或心性不善所為清淨，或二俱清淨或二俱不善。如是有情過去所有心行差別皆如實知，隨其所應而為說法，此即名為了知過去一切有情他心智通。復能了知未來有情現在布施，能生未來淨持戒因。復知有情現在持戒，能生未來安忍之因。又知現在安忍因緣，能生未來精進之因。又知有情現在精進，能生未來靜慮之因。又知有情現修相善，能生未來無相慧因。又知有情現修小善，能作未來大乘之因。如是諸心因緣相貌，菩薩摩訶薩皆如實知，隨緣救拔心無勞倦，令諸有情深入佛慧無有增減。如是說法無有斷絕，未曾於法生慳悋心，此即菩薩能知未來他心智通。復知現在一切有情，有貪欲心無貪欲心，有過失心無過失心，愚心智心，廣心略心，定心亂心，動心不動心，縛無縛心，垢無垢心，廣大心無量心上下心，皆如實知。一一有情無量煩惱之所繫縛，皆如實知。如是知已，隨根差別如應說法，了心無心不著自他，以善方便禪定智慧，決擇有情根性利鈍，永斷生死煩惱根源，了本性空圓滿無缺，無染無著亦無過失，無滓無穢亦無麁澁，了知諸法如幻如化，能知有情心行差別。慈氏！當知此即名為菩薩摩訶薩修行靜慮所起清淨他心智通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，慈氏！云何名為菩薩摩訶薩他心智通？所謂一切有情過去未來現在之心，善、惡、無記皆悉能知。復知過去一切有情所作諸業因果差別。又知眾生大心小心非大小心，有欲無欲有垢無垢心，愚心智心廣心略心，定亂縛脫勝劣差別，上心下心皆悉知之。又知有情布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧，有相無相慈悲喜捨相應之心，聲聞、獨覺、大乘菩薩相應之心，此諸有情能具如是善根之因。或復有情生於貴族所為下劣，或生下賤心性清淨，或心性不善所為清淨，或二俱清淨或二俱不善。如是有情過去所有心行差別皆如實知，隨其所應而為說法，此即名為了知過去一切有情他心智通。復能了知未來有情現在布施，能生未來淨持戒因。復知有情現在持戒，能生未來安忍之因。又知現在安忍因緣，能生未來精進之因。又知有情現在精進，能生未來靜慮之因。又知有情現修相善，能生未來無相慧因。又知有情現修小善，能作未來大乘之因。如是諸心因緣相貌，菩薩摩訶薩皆如實知，隨緣救拔心無勞倦，令諸有情深入佛慧無有增減。如是說法無有斷絕，未曾於法生慳悋心，此即菩薩能知未來他心智通。復知現在一切有情，有貪欲心無貪欲心，有過失心無過失心，愚心智心，廣心略心，定心亂心，動心不動心，縛無縛心，垢無垢心，廣大心無量心上下心，皆如實知。一一有情無量煩惱之所繫縛，皆如實知。如是知已，隨根差別如應說法，了心無心不著自他，以善方便禪定智慧，決擇有情根性利鈍，永斷生死煩惱根源，了本性空圓滿無缺，無染無著亦無過失，無滓無穢亦無麁澁，了知諸法如幻如化，能知有情心行差別。慈氏！當知此即名為菩薩摩訶薩修行靜慮所起清淨他心智通。

「復次，慈氏！云何名為菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多起宿住隨念智證通？所謂住不動地得法平等，善能了知諸法實性，清淨智慧住奢摩他、毘鉢舍那止觀相應，於一切事心無忘失，智為先導三業清淨，福德、智慧二種莊嚴，自然覺悟不由師教，到於涅槃常樂彼岸。菩薩摩訶薩以如是智，能憶過去一生二生若十二十乃至一劫百千萬億那庾多劫若成若壞，皆悉憶知。彼諸劫中如是有情，生如是家，如是父母，如是種族，如是姓字，如是相貌色力壽量苦樂等事，無不明了。又諸有情此滅彼生，種種家族自身他身，無量劫生悉皆憶念。及彼生處所有善根及相勸發，憶念知已，悉皆迴向無上菩提。又觀過去生死之身，無常、苦、空、無我、不淨，如是知已，於諸色相壽命修短富貴自在不生我慢，不求釋、梵、護世四王、人天果報，但以大悲利樂有情隨願受生。又知過去無量生中所造惡業，深生媿悔，於現在世能捨身命不造諸惡，於無量世所有善業悉皆迴向阿耨多羅三藐三菩提，普施法界一切有情，不求世間最上果報，紹三寶種盡未來際，無有斷絕永無休息。慈氏！當知此即名為菩薩摩訶薩修行靜慮所起清淨宿住智通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，慈氏！云何名為菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多起宿住隨念智證通？所謂住不動地得法平等，善能了知諸法實性，清淨智慧住奢摩他、毘鉢舍那止觀相應，於一切事心無忘失，智為先導三業清淨，福德、智慧二種莊嚴，自然覺悟不由師教，到於涅槃常樂彼岸。菩薩摩訶薩以如是智，能憶過去一生二生若十二十乃至一劫百千萬億那庾多劫若成若壞，皆悉憶知。彼諸劫中如是有情，生如是家，如是父母，如是種族，如是姓字，如是相貌色力壽量苦樂等事，無不明了。又諸有情此滅彼生，種種家族自身他身，無量劫生悉皆憶念。及彼生處所有善根及相勸發，憶念知已，悉皆迴向無上菩提。又觀過去生死之身，無常、苦、空、無我、不淨，如是知已，於諸色相壽命修短富貴自在不生我慢，不求釋、梵、護世四王、人天果報，但以大悲利樂有情隨願受生。又知過去無量生中所造惡業，深生媿悔，於現在世能捨身命不造諸惡，於無量世所有善業悉皆迴向阿耨多羅三藐三菩提，普施法界一切有情，不求世間最上果報，紹三寶種盡未來際，無有斷絕永無休息。慈氏！當知此即名為菩薩摩訶薩修行靜慮所起清淨宿住智通。

「復次，慈氏！云何名為菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多起神境智通利樂無盡？所謂菩薩住不動地得真寂靜，除去憂苦、尋、伺、喜、樂、出入息等，不生不滅住真法界，能現種種神通變化——或身如火聚放大光明，遍滿三千大千世界；或身上出水如注大雨；捫摸日月威光自在；或現大身上至梵天；或現小身猶如芥子；或震動大地如水濤波；或以一身而現多身，或以多身還復一身；或隱或顯說種種法；或沒山石，或復直過若上若下，如電流光往還自在，行坐空中如鳥飛翔；或履地如水履水如地，出沒自在無所障礙——如是神力皆為利樂一切有情。復以大悲普門示現——或現佛身或菩薩身，聲聞、獨覺、釋、梵等身，及諸異類種種之身——隨其根性皆悉為現，隨其樂欲而為說法。或諸有情恃其力勢而起貢高，隨彼所應而為現身調伏說法。或為釋、梵、護世四王、那羅延等諸大力士，為降伏故，舉妙高山擲置他方無量世界，猶如擲彼阿摩勒果還置本處，而諸天人無往來想，菩薩神力亦無損減。又復於此三千大千世界，上至色究竟天、下至水際，以其右手掌此世界住經一劫，行住坐臥而無妨礙，還置本處，而諸有情水性之屬亦無嬈害，都不覺知往來之想。如是菩薩示現自在神通力時，令諸有情驕慢之心悉皆調伏，而為說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，慈氏！云何名為菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多起神境智通利樂無盡？所謂菩薩住不動地得真寂靜，除去憂苦、尋、伺、喜、樂、出入息等，不生不滅住真法界，能現種種神通變化——或身如火聚放大光明，遍滿三千大千世界；或身上出水如注大雨；捫摸日月威光自在；或現大身上至梵天；或現小身猶如芥子；或震動大地如水濤波；或以一身而現多身，或以多身還復一身；或隱或顯說種種法；或沒山石，或復直過若上若下，如電流光往還自在，行坐空中如鳥飛翔；或履地如水履水如地，出沒自在無所障礙——如是神力皆為利樂一切有情。復以大悲普門示現——或現佛身或菩薩身，聲聞、獨覺、釋、梵等身，及諸異類種種之身——隨其根性皆悉為現，隨其樂欲而為說法。或諸有情恃其力勢而起貢高，隨彼所應而為現身調伏說法。或為釋、梵、護世四王、那羅延等諸大力士，為降伏故，舉妙高山擲置他方無量世界，猶如擲彼阿摩勒果還置本處，而諸天人無往來想，菩薩神力亦無損減。又復於此三千大千世界，上至色究竟天、下至水際，以其右手掌此世界住經一劫，行住坐臥而無妨礙，還置本處，而諸有情水性之屬亦無嬈害，都不覺知往來之想。如是菩薩示現自在神通力時，令諸有情驕慢之心悉皆調伏，而為說法。

「復次，菩薩以神通力，隨意所欲皆得自在，如如意寶所求皆得。或變大海而為牛跡，或以牛跡而為大海。或現火災至於初禪，或現水災至於二禪，或現風災至於三禪。或變水作火、變火為水。如是種種上中下法，隨心變化而得自在，更無有人能動轉者，除佛世尊，餘無能壞。菩薩以此廣大神變，隨其根緣說廣略法，令諸有情而得解脫。如是菩薩自在神力，一切天魔及煩惱魔所不能障，以是菩薩過彼天魔及煩惱魔入佛境界，隨其根緣拔濟有情得大自在，常不斷絕無能動轉。慈氏！當知此即名為菩薩摩訶薩修行靜慮所起神境智通化用無盡。如是五通但名靜慮，不得名為波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，菩薩以神通力，隨意所欲皆得自在，如如意寶所求皆得。或變大海而為牛跡，或以牛跡而為大海。或現火災至於初禪，或現水災至於二禪，或現風災至於三禪。或變水作火、變火為水。如是種種上中下法，隨心變化而得自在，更無有人能動轉者，除佛世尊，餘無能壞。菩薩以此廣大神變，隨其根緣說廣略法，令諸有情而得解脫。如是菩薩自在神力，一切天魔及煩惱魔所不能障，以是菩薩過彼天魔及煩惱魔入佛境界，隨其根緣拔濟有情得大自在，常不斷絕無能動轉。慈氏！當知此即名為菩薩摩訶薩修行靜慮所起神境智通化用無盡。如是五通但名靜慮，不得名為波羅蜜多。

「復次，慈氏！若諸菩薩得此通已，精勤修習靜慮波羅蜜多，於無上菩提得不退轉。譬如貧人掘一伏藏，未見異相猶懷懈慢，穿掘不已漸見少相，勇銳精勤無有休息，以不息故便能得之。菩薩摩訶薩亦復如是，未得阿耨多羅三藐三菩提，日夜精勤修真靜慮不休不息，乃至證得無上菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，慈氏！若諸菩薩得此通已，精勤修習靜慮波羅蜜多，於無上菩提得不退轉。譬如貧人掘一伏藏，未見異相猶懷懈慢，穿掘不已漸見少相，勇銳精勤無有休息，以不息故便能得之。菩薩摩訶薩亦復如是，未得阿耨多羅三藐三菩提，日夜精勤修真靜慮不休不息，乃至證得無上菩提。

「復次，慈氏！如是靜慮，一切有情發心非難，長時不懈能成就者是則為難。譬如勝軍侵奪他國取之不難，得已善守是則為難。外道邪師修定亦爾，不近善友、不聞正法，邪求解脫，獲無色定謂得涅槃，壽盡之時趣地獄報。復如癡人畜養毒蛇常飲牛乳。所以者何？世醫皆言牛乳除毒。蛇飲乳已瞋毒轉盛，如是癡人謂蛇毒盡，而摩𢪛之，為蛇所螫中毒而死。一切眾生亦復如是，日夜畜養如是毒身，為求安樂常供飲食，無常忽至死魔毒發，失諸善法，趣向三塗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，慈氏！如是靜慮，一切有情發心非難，長時不懈能成就者是則為難。譬如勝軍侵奪他國取之不難，得已善守是則為難。外道邪師修定亦爾，不近善友、不聞正法，邪求解脫，獲無色定謂得涅槃，壽盡之時趣地獄報。復如癡人畜養毒蛇常飲牛乳。所以者何？世醫皆言牛乳除毒。蛇飲乳已瞋毒轉盛，如是癡人謂蛇毒盡，而摩𢪛之，為蛇所螫中毒而死。一切眾生亦復如是，日夜畜養如是毒身，為求安樂常供飲食，無常忽至死魔毒發，失諸善法，趣向三塗。

「復次，慈氏！聲聞、獨覺所得靜慮斷煩惱障，無大悲心而入涅槃，非真靜慮。凡夫有情身口意業，恒為八萬四千煩惱之所纏縛不得自在。譬如有人供養怨家、羅剎惡鬼，供給不已，漸得調伏煩惱怨家，惡羅剎鬼則不如是，供給色香煩惱轉熾難可調伏，何能修習禪定解脫？既無禪定何有智慧？既無正智十善亦無，當墮地獄餓鬼傍生。以是因緣，菩薩摩訶薩應修梵行四無量心，起無緣慈普遍法界。何以故？菩薩大慈無有齊限，不可思量無邊際故，一切有情遍十方界，菩薩大慈亦復如是。譬如虛空無有邊際，菩薩大慈亦復如是。以是當知有情無盡，菩薩大慈心亦無盡。真空無盡慈亦無盡。以是因緣，菩薩大慈真實無盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，慈氏！聲聞、獨覺所得靜慮斷煩惱障，無大悲心而入涅槃，非真靜慮。凡夫有情身口意業，恒為八萬四千煩惱之所纏縛不得自在。譬如有人供養怨家、羅剎惡鬼，供給不已，漸得調伏煩惱怨家，惡羅剎鬼則不如是，供給色香煩惱轉熾難可調伏，何能修習禪定解脫？既無禪定何有智慧？既無正智十善亦無，當墮地獄餓鬼傍生。以是因緣，菩薩摩訶薩應修梵行四無量心，起無緣慈普遍法界。何以故？菩薩大慈無有齊限，不可思量無邊際故，一切有情遍十方界，菩薩大慈亦復如是。譬如虛空無有邊際，菩薩大慈亦復如是。以是當知有情無盡，菩薩大慈心亦無盡。真空無盡慈亦無盡。以是因緣，菩薩大慈真實無盡。」

爾時慈氏菩薩白佛言：「世尊！菩薩普於如是有情起大慈悲，頗有譬喻得宣說者，願為開示。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時慈氏菩薩白佛言：「世尊！菩薩普於如是有情起大慈悲，頗有譬喻得宣說者，願為開示。」

爾時薄伽梵告慈氏菩薩摩訶薩言：「善男子！不可以少因緣譬喻而得宣說。慈氏！當知譬如東方有殑伽沙等世界，南西北方四維上下亦復如是。如是十方殑伽沙數世界合為一海，滿中海水，如是十方殑伽沙數世界滿中有情，一一有情各持一毛，取大海水滴於餘處，至滿一劫是海有竭，彼諸有情尚未窮盡。善男子！如是有情遍於十方殑伽沙數世界，菩薩於彼一一有情起大慈心。善男子！於意云何，如是慈心有邊際不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時薄伽梵告慈氏菩薩摩訶薩言：「善男子！不可以少因緣譬喻而得宣說。慈氏！當知譬如東方有殑伽沙等世界，南西北方四維上下亦復如是。如是十方殑伽沙數世界合為一海，滿中海水，如是十方殑伽沙數世界滿中有情，一一有情各持一毛，取大海水滴於餘處，至滿一劫是海有竭，彼諸有情尚未窮盡。善男子！如是有情遍於十方殑伽沙數世界，菩薩於彼一一有情起大慈心。善男子！於意云何，如是慈心有邊際不？」

慈氏菩薩白佛言：「世尊！假使虛空尚可測量，此大慈心不可窮盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈氏菩薩白佛言：「世尊！假使虛空尚可測量，此大慈心不可窮盡。」

佛告慈氏：「若菩薩摩訶薩聞是慈心無邊無盡不驚怖者，當知是人亦得如是慈心無盡。其慈心者能護自他，滅除一切諍訟諸惡，能覆有情所有過失，令諸眾生三業調善，常得安樂離諸怨怖。多瞋恨者令其慈忍，息諸戰陣刀兵等苦，悉能救護一切有情。離諸欺誑名聞十方，釋梵四王恭敬供養。慈心瓔珞以自莊嚴，為諸有情解脫導首。能令二乘迴心向大，積集一切菩提資糧。不為世福之所屈伏，恒以相好莊嚴其身。能除一切諸根殘缺，捨離八難得生人天，行八聖道涅槃正路。菩薩修慈不貪五欲，但於有情起平等心。行布施時心無分別，護淨尸羅救犯禁者，示安忍力令離瞋恚，所行精進皆順正法，住三摩地慈救一切，發大智慧出離世間。煩惱菩提無有二相，無緣大慈降魔軍眾，而能安樂一切有情，此生來生常不捨離。行住坐臥恒勸修持，我慢銷除離諸放逸。又慈心者慚愧衣服淨戒塗香，能斷世間煩惱習氣，饒益有情施一切樂。聲聞慈心唯求自利，菩薩大慈救護一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告慈氏：「若菩薩摩訶薩聞是慈心無邊無盡不驚怖者，當知是人亦得如是慈心無盡。其慈心者能護自他，滅除一切諍訟諸惡，能覆有情所有過失，令諸眾生三業調善，常得安樂離諸怨怖。多瞋恨者令其慈忍，息諸戰陣刀兵等苦，悉能救護一切有情。離諸欺誑名聞十方，釋梵四王恭敬供養。慈心瓔珞以自莊嚴，為諸有情解脫導首。能令二乘迴心向大，積集一切菩提資糧。不為世福之所屈伏，恒以相好莊嚴其身。能除一切諸根殘缺，捨離八難得生人天，行八聖道涅槃正路。菩薩修慈不貪五欲，但於有情起平等心。行布施時心無分別，護淨尸羅救犯禁者，示安忍力令離瞋恚，所行精進皆順正法，住三摩地慈救一切，發大智慧出離世間。煩惱菩提無有二相，無緣大慈降魔軍眾，而能安樂一切有情，此生來生常不捨離。行住坐臥恒勸修持，我慢銷除離諸放逸。又慈心者慚愧衣服淨戒塗香，能斷世間煩惱習氣，饒益有情施一切樂。聲聞慈心唯求自利，菩薩大慈救護一切。

「復次，慈氏！慈有三種：一眾生緣慈，二法緣慈，三無緣慈。云何眾生緣慈？若初發心，遍觀有情起大慈心。云何法緣慈？若修行時觀一切法，名法緣慈。云何無緣慈？得無生忍，無有二相，名無緣慈。慈氏！當知此即菩薩摩訶薩住真法界大慈心也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，慈氏！慈有三種：一眾生緣慈，二法緣慈，三無緣慈。云何眾生緣慈？若初發心，遍觀有情起大慈心。云何法緣慈？若修行時觀一切法，名法緣慈。云何無緣慈？得無生忍，無有二相，名無緣慈。慈氏！當知此即菩薩摩訶薩住真法界大慈心也。」