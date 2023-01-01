大乘理趣六波羅蜜多經

大乘理趣六波羅蜜多經卷第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘理趣六波羅蜜多經卷第五

罽賓國三藏般若奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 罽賓國三藏般若奉 詔譯

淨戒波羅蜜多品第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨戒波羅蜜多品第六

爾時，佛薄伽梵於大眾中作師子吼，廣說布施波羅蜜多已。時慈氏菩薩摩訶薩合掌恭敬而白佛言：「大聖世尊已說修大乘者興大悲心行布施波羅蜜多，以何方便而能圓滿淨戒波羅蜜多？何名淨戒？防何過失？云何護持而得清淨？設護淨戒，現在未來有何果報？云何守護當證阿耨多羅三藐三菩提？唯願世尊分別廣說，利益安樂一切有情。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛薄伽梵於大眾中作師子吼，廣說布施波羅蜜多已。時慈氏菩薩摩訶薩合掌恭敬而白佛言：「大聖世尊已說修大乘者興大悲心行布施波羅蜜多，以何方便而能圓滿淨戒波羅蜜多？何名淨戒？防何過失？云何護持而得清淨？設護淨戒，現在未來有何果報？云何守護當證阿耨多羅三藐三菩提？唯願世尊分別廣說，利益安樂一切有情。」

爾時如來、應供、正遍知、明行圓滿、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊讚慈氏菩薩摩訶薩言：「善哉，善哉！汝於無量百千億劫奉持淨戒，普為利益安樂有情問如是義。汝今諦聽，善思念之，吾當為汝分別解說。若有善男子、善女人修大乘者，若欲圓滿淨戒波羅蜜多，應當如是發廣大心：『普為憐愍一切眾生，所謂不怖地獄、不求生天、不為已身自求解脫護持禁戒。』復作如是正念思惟：『我於昔時已發誓願，若見有情毀禁戒者，誓當勸令堅持淨戒，以佛淨戒而為瓔珞莊嚴其身。若我不能護持戒者，云何以戒攝護有情？以是因緣勸令持戒？若不如是，云何能置一切有情於阿耨多羅三藐三菩提？所以者何？若諸凡夫自不清淨為毀戒者，雖說正法勸他持戒，終不信從反被輕呵：「若欲教他護持淨戒，何不自護而毀犯耶？」以是思之汝應持戒，汝若不持，汝口雖說自耳不聞，如是種種被他譏毀，何能勸人守護淨戒？』以是當知，先自檢身離諸放逸，堅持淨戒波羅蜜多，然後為人說正法要。有情聞已便能信受，既信受已護持佛戒，具足清白乃至得成阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時如來、應供、正遍知、明行圓滿、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊讚慈氏菩薩摩訶薩言：「善哉，善哉！汝於無量百千億劫奉持淨戒，普為利益安樂有情問如是義。汝今諦聽，善思念之，吾當為汝分別解說。若有善男子、善女人修大乘者，若欲圓滿淨戒波羅蜜多，應當如是發廣大心：『普為憐愍一切眾生，所謂不怖地獄、不求生天、不為已身自求解脫護持禁戒。』復作如是正念思惟：『我於昔時已發誓願，若見有情毀禁戒者，誓當勸令堅持淨戒，以佛淨戒而為瓔珞莊嚴其身。若我不能護持戒者，云何以戒攝護有情？以是因緣勸令持戒？若不如是，云何能置一切有情於阿耨多羅三藐三菩提？所以者何？若諸凡夫自不清淨為毀戒者，雖說正法勸他持戒，終不信從反被輕呵：「若欲教他護持淨戒，何不自護而毀犯耶？」以是思之汝應持戒，汝若不持，汝口雖說自耳不聞，如是種種被他譏毀，何能勸人守護淨戒？』以是當知，先自檢身離諸放逸，堅持淨戒波羅蜜多，然後為人說正法要。有情聞已便能信受，既信受已護持佛戒，具足清白乃至得成阿耨多羅三藐三菩提。

「復次，慈氏！若有眾生發菩提心，普為一切五趣四生，乃至護持一禁戒者，亦得名為入佛淨戒波羅蜜多，能得無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，慈氏！若有眾生發菩提心，普為一切五趣四生，乃至護持一禁戒者，亦得名為入佛淨戒波羅蜜多，能得無上正等菩提。

「復次，慈氏！菩薩摩訶薩修大乘者，見諸有情墮於惡趣，應當修習淨戒波羅蜜多，拔濟令出置於涅槃。然修行時有三大障：一者瞋恚，二者慳貪，三者染欲。其瞋恚者能退悲心，大悲心者一切菩提行之根本，以悲力故，於夢寐中不生殺想，況𭔏寤時斷命食肉。其慳貪者不能捨施，於己財物常生慳惜，於他財寶恒起貪求。是故菩薩摩訶薩見他財物，如覩毒虵不生貪著。其染欲者非清淨行，應當遠離五欲淤泥。然此貪欲諸苦根本，六波羅蜜之大障也，復能燒滅菩提之心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，慈氏！菩薩摩訶薩修大乘者，見諸有情墮於惡趣，應當修習淨戒波羅蜜多，拔濟令出置於涅槃。然修行時有三大障：一者瞋恚，二者慳貪，三者染欲。其瞋恚者能退悲心，大悲心者一切菩提行之根本，以悲力故，於夢寐中不生殺想，況𭔏寤時斷命食肉。其慳貪者不能捨施，於己財物常生慳惜，於他財寶恒起貪求。是故菩薩摩訶薩見他財物，如覩毒虵不生貪著。其染欲者非清淨行，應當遠離五欲淤泥。然此貪欲諸苦根本，六波羅蜜之大障也，復能燒滅菩提之心。」

爾時薄伽梵而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時薄伽梵而說頌言：

「女性妖媚幻惑人， 如怨詐親不可近， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「女性妖媚幻惑人， 如怨詐親不可近，

貪欲迷荒壞清淨， 如水瀑流摧石壁。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貪欲迷荒壞清淨， 如水瀑流摧石壁。

女人之性多諂曲， 如水隨流性不定， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女人之性多諂曲， 如水隨流性不定，

恒懷異志背其夫， 智者諦思應遠離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒懷異志背其夫， 智者諦思應遠離。

譬如靈山白象王， 鼻有力能拔大樹， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如靈山白象王， 鼻有力能拔大樹，

及見母象心昏醉， 引入陷穽被調伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及見母象心昏醉， 引入陷穽被調伏。

如鹿食草飲清流， 復能遠陟諸山谷， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如鹿食草飲清流， 復能遠陟諸山谷，

獵師能為誘鹿聲， 彼鹿尋聲來就死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獵師能為誘鹿聲， 彼鹿尋聲來就死。

如魚沈潛深隱處， 游泳水中難可見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如魚沈潛深隱處， 游泳水中難可見，

為求其食吞鉤餌， 貪欲喪身亦復然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為求其食吞鉤餌， 貪欲喪身亦復然。

譬如黑蜂貪其香， 醉象污流發香氣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如黑蜂貪其香， 醉象污流發香氣，

貪齅此香集象身， 象耳搖動撲皆死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貪齅此香集象身， 象耳搖動撲皆死。

如燈無風焰熾然， 飛蛾為明競投赴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如燈無風焰熾然， 飛蛾為明競投赴，

由斯入火自焚燒， 貪愛亡軀亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由斯入火自焚燒， 貪愛亡軀亦如是。

五塵遍觸眾生身， 一一害人如毒藥， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五塵遍觸眾生身， 一一害人如毒藥，

受者如是諦思惟， 眾苦積聚非安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受者如是諦思惟， 眾苦積聚非安樂。

炎火熾然猶可觸， 旋嵐猛風或能繫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 炎火熾然猶可觸， 旋嵐猛風或能繫，

瞋恚毒虵易調伏， 女人之心難可禁。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瞋恚毒虵易調伏， 女人之心難可禁。

無熱池中功德水， 流入大海不堪飲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無熱池中功德水， 流入大海不堪飲，

八味皆失同醎苦， 親近女人善法盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八味皆失同醎苦， 親近女人善法盡。」

佛告慈氏：「以是因緣，當知女人不應親近，乃至夢中不應思想，況覺悟時而行欲事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告慈氏：「以是因緣，當知女人不應親近，乃至夢中不應思想，況覺悟時而行欲事。

「復次，菩薩摩訶薩離三障已，應當修習十種淨戒。云何為十？所謂身三淨戒、口四淨戒、意三淨戒。言身三者，離殺、盜、婬。云何不殺、若見有情被損害時，應以悲心往救其命，或以資財贖令得脫，設不免者以身代之；何況自殺。不偷盜者，菩薩摩訶薩於他財物，乃至夢中不生盜想，況於𭔏寤而起盜心。應於自財以清淨心，無所悋惜常行惠施，亦勸他人離不與取，恒行布施波羅蜜多。離染欲者，菩薩摩訶薩應當遠離五欲境界，亦為有情說欲過失，復令眾生離欲邪行，讚說出家無量功德，令多眾生捨家出家，拔濟有情離貪愛獄。是則名為身三善也。言口四者，謂離虛誑、離間、麤惡及無義語。云何虛誑？謂不見言見、見言不見，聞覺知等亦復如是。於此虛誑皆捨離之，作真實語，名離妄語。復次言離間者，於彼說此、於此說彼，令生乖諍。若能離此，常和合語，是則名為遠離間語。麤惡語者，謂出惡言令彼熱惱，所不欲聞而令聞之。若能離此，常以軟語令彼適悅，是則名為離麤惡語言。無義語者，以染欲心戲弄談謔，乃至邪論皆無義利。若能離此，為益有情實語時語，是則名為離無義語。菩薩如是若能離口四過，修習如來四種善語，常為有情說於妙語，令聞法者歡喜信受，如水清珠能清濁水，聞法信受亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，菩薩摩訶薩離三障已，應當修習十種淨戒。云何為十？所謂身三淨戒、口四淨戒、意三淨戒。言身三者，離殺、盜、婬。云何不殺、若見有情被損害時，應以悲心往救其命，或以資財贖令得脫，設不免者以身代之；何況自殺。不偷盜者，菩薩摩訶薩於他財物，乃至夢中不生盜想，況於𭔏寤而起盜心。應於自財以清淨心，無所悋惜常行惠施，亦勸他人離不與取，恒行布施波羅蜜多。離染欲者，菩薩摩訶薩應當遠離五欲境界，亦為有情說欲過失，復令眾生離欲邪行，讚說出家無量功德，令多眾生捨家出家，拔濟有情離貪愛獄。是則名為身三善也。言口四者，謂離虛誑、離間、麤惡及無義語。云何虛誑？謂不見言見、見言不見，聞覺知等亦復如是。於此虛誑皆捨離之，作真實語，名離妄語。復次言離間者，於彼說此、於此說彼，令生乖諍。若能離此，常和合語，是則名為遠離間語。麤惡語者，謂出惡言令彼熱惱，所不欲聞而令聞之。若能離此，常以軟語令彼適悅，是則名為離麤惡語言。無義語者，以染欲心戲弄談謔，乃至邪論皆無義利。若能離此，為益有情實語時語，是則名為離無義語。菩薩如是若能離口四過，修習如來四種善語，常為有情說於妙語，令聞法者歡喜信受，如水清珠能清濁水，聞法信受亦復如是。

「復次，慈氏！意不善業亦有三種，謂貪、瞋、癡。離貪嫉者，見他尊貴、多饒財寶起嫉妬心，應正思惟作如是念：『願一切有情得大富貴無所乏少，是諸有情勤苦艱難今乃獲得，云何於彼生嫉妬心？我於己財皆應奉彼，況彼自獲我應隨喜，云何乃反生嫉妬耶？』以是因緣，於彼有情不應嫉妬但生隨喜。若能如是除貪嫉者，是名菩薩持心淨戒。復次，離瞋害者，若菩薩摩訶薩被諸有情諸惡誣謗，無故打罵斷截支節。菩薩於彼離瞋害心，作是思惟：『我已發願，於諸有情不起瞋害。云何今日乃發是心？又我昔願，常以法藥蠲除有情瞋害之病。若於眾生起瞋害者，自疾不能救，何能救彼一切有情？復次，若諸有情瞋菩薩時，深自剋責以我有過，福德鮮薄令他生瞋，我若無過彼必不瞋。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，慈氏！意不善業亦有三種，謂貪、瞋、癡。離貪嫉者，見他尊貴、多饒財寶起嫉妬心，應正思惟作如是念：『願一切有情得大富貴無所乏少，是諸有情勤苦艱難今乃獲得，云何於彼生嫉妬心？我於己財皆應奉彼，況彼自獲我應隨喜，云何乃反生嫉妬耶？』以是因緣，於彼有情不應嫉妬但生隨喜。若能如是除貪嫉者，是名菩薩持心淨戒。復次，離瞋害者，若菩薩摩訶薩被諸有情諸惡誣謗，無故打罵斷截支節。菩薩於彼離瞋害心，作是思惟：『我已發願，於諸有情不起瞋害。云何今日乃發是心？又我昔願，常以法藥蠲除有情瞋害之病。若於眾生起瞋害者，自疾不能救，何能救彼一切有情？復次，若諸有情瞋菩薩時，深自剋責以我有過，福德鮮薄令他生瞋，我若無過彼必不瞋。』

「復次，若菩薩摩訶薩見二有情互相瞋恨結怨不捨。菩薩見已，生悲愍心：『此之有情不捨瞋恨，當墮地獄火燒其身受大苦惱。是我之咎，應持法藥療此瞋病。我昔誓願，願與一切眾生除瞋恚病，云何今日不為斷除？此等眾生常為恚魔之所執縛不自覺知，以大猛火之所焚燒。既被魔執，設持利刀來殺害我，我知魔鬼不應生瞋，當於是人生大悲愍。』復次，離邪見者，一切眾生皆有邪見極為深厚。菩薩大悲，以正見炬作大照明令見三寶，又於佛法眾僧所有功德深生信樂。一切外道，一切眾魔作障礙者，不能破壞正見之心，於大乘行無能退屈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，若菩薩摩訶薩見二有情互相瞋恨結怨不捨。菩薩見已，生悲愍心：『此之有情不捨瞋恨，當墮地獄火燒其身受大苦惱。是我之咎，應持法藥療此瞋病。我昔誓願，願與一切眾生除瞋恚病，云何今日不為斷除？此等眾生常為恚魔之所執縛不自覺知，以大猛火之所焚燒。既被魔執，設持利刀來殺害我，我知魔鬼不應生瞋，當於是人生大悲愍。』復次，離邪見者，一切眾生皆有邪見極為深厚。菩薩大悲，以正見炬作大照明令見三寶，又於佛法眾僧所有功德深生信樂。一切外道，一切眾魔作障礙者，不能破壞正見之心，於大乘行無能退屈。

「復次，慈氏！菩薩摩訶薩行大乘者，欲令眾生離不善行，先當自身遠離十惡、修行十善。何以故？若諸菩薩自行十善，所有言教人皆信受。若自不行而教人者，譬如有人為水漂溺，語岸上人：『我能救汝。』無有是處。造十惡者亦復如是，自被十惡瀑流所漂，語諸眾生：『我當度汝。』亦無是處。菩薩如是於十善戒具足修習，復教他人如是展轉，名為修習淨戒波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，慈氏！菩薩摩訶薩行大乘者，欲令眾生離不善行，先當自身遠離十惡、修行十善。何以故？若諸菩薩自行十善，所有言教人皆信受。若自不行而教人者，譬如有人為水漂溺，語岸上人：『我能救汝。』無有是處。造十惡者亦復如是，自被十惡瀑流所漂，語諸眾生：『我當度汝。』亦無是處。菩薩如是於十善戒具足修習，復教他人如是展轉，名為修習淨戒波羅蜜多。」

時慈氏菩薩摩訶薩復白佛言：「世尊！如是有情，除斷十惡修十善者，當獲何果？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時慈氏菩薩摩訶薩復白佛言：「世尊！如是有情，除斷十惡修十善者，當獲何果？」

爾時佛薄伽梵讚慈氏菩薩摩訶薩言：「善哉，善哉！善男子！汝今諦聽，善思念之，吾當為汝次第解說。此十善業，一一皆感四種果報。云何為四？一現在安樂，二煩惱怨賊勢力羸劣，三於當來世常得尊貴無所乏少，四精勤修習當得無上正等菩提。離殺四者，一者菩薩摩訶薩於一切眾生不起害心，能施無畏亦不恐怖，以無怖故，一切眾生親近供養尊重讚歎。菩薩於彼生憐愍心，由慈心故，過去所有一切怨恨自然心息。二者瞋恚害心悉皆羸劣，以慈甘露用塗其心，而能蠲除瞋等熱惱，睡眠安隱恒無惡夢。以慈心故，藥叉諸鬼、食血肉者捨離害心，及諸惡獸常相守護。三者於未來世獲三種果：一者壽命長遠常無中夭；二者所生之處常無病苦；三者大富饒財恒得自在。四者以不殺故得佛法分，於五趣中所生之處，於世自在隨意能住，乃至坐於菩提樹下，諸魔鬼神不能為障成等正覺，無量聖眾之所圍遶。慈氏！此即離殺四種果報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛薄伽梵讚慈氏菩薩摩訶薩言：「善哉，善哉！善男子！汝今諦聽，善思念之，吾當為汝次第解說。此十善業，一一皆感四種果報。云何為四？一現在安樂，二煩惱怨賊勢力羸劣，三於當來世常得尊貴無所乏少，四精勤修習當得無上正等菩提。離殺四者，一者菩薩摩訶薩於一切眾生不起害心，能施無畏亦不恐怖，以無怖故，一切眾生親近供養尊重讚歎。菩薩於彼生憐愍心，由慈心故，過去所有一切怨恨自然心息。二者瞋恚害心悉皆羸劣，以慈甘露用塗其心，而能蠲除瞋等熱惱，睡眠安隱恒無惡夢。以慈心故，藥叉諸鬼、食血肉者捨離害心，及諸惡獸常相守護。三者於未來世獲三種果：一者壽命長遠常無中夭；二者所生之處常無病苦；三者大富饒財恒得自在。四者以不殺故得佛法分，於五趣中所生之處，於世自在隨意能住，乃至坐於菩提樹下，諸魔鬼神不能為障成等正覺，無量聖眾之所圍遶。慈氏！此即離殺四種果報。

「復次，離不與取亦四果報。一者於現生中得離貪嫉，身心安樂。二者以離貪嫉，一切眾生之所信向，委寄任用無復疑惑，與諸有情而作伏藏。三者於未來世得大富饒豪貴自在，所有珍財，王、賊、水、火無能侵奪。四者能與殑伽沙等一切諸佛主功德藏，所謂十八不共法等清淨法財，二乘之人耳尚不聞何況得見。慈氏！當知此即名為離偷盜業四種果報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，離不與取亦四果報。一者於現生中得離貪嫉，身心安樂。二者以離貪嫉，一切眾生之所信向，委寄任用無復疑惑，與諸有情而作伏藏。三者於未來世得大富饒豪貴自在，所有珍財，王、賊、水、火無能侵奪。四者能與殑伽沙等一切諸佛主功德藏，所謂十八不共法等清淨法財，二乘之人耳尚不聞何況得見。慈氏！當知此即名為離偷盜業四種果報。

「復次，離欲邪行亦四種報。一者於現生中一切人天之所稱讚，亦無疑阻，人所敬重，遠離惡名。二者六根調善，令染欲火勢力微劣。三者於未來世所生之處，父母宗親妻子眷屬，孝友貞順純一無雜，離於女人所有過失，令諸眾生無復愛染。四者為離邪行而得馬王陰藏之相，乃至成就阿耨多羅三藐三菩提。慈氏！當知此即名為離於邪行四種果報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，離欲邪行亦四種報。一者於現生中一切人天之所稱讚，亦無疑阻，人所敬重，遠離惡名。二者六根調善，令染欲火勢力微劣。三者於未來世所生之處，父母宗親妻子眷屬，孝友貞順純一無雜，離於女人所有過失，令諸眾生無復愛染。四者為離邪行而得馬王陰藏之相，乃至成就阿耨多羅三藐三菩提。慈氏！當知此即名為離於邪行四種果報。

「復次，離虛誑語亦四種報。一者於現在世常行實語，離虛誑語，諸天憐念常共守護。二者既無虛誑，一切眾生信受其語，若說法時人皆諦受，無勞功力自然信行。設復有人自雖虛誑憎誑語人，見實語者心亦歡喜。以自妄語不信他實，若知真實深生敬重。當知實語為大利益，斷妄語者，一切惡業不復造作。何以故？以他問時如實答故。若在閑靜不起妄念。何以故？若人問我：『汝閑居時生妄念不？』若言無者是虛誑語，若言有者羞愧他人。以是因緣，能令妄心漸漸微薄。三者所生之處，口中常出青蓮花香、蘇曼那香，一切有情之所愛敬。自實語者不疑他人有虛誑語，亦令他人信己實語，能令眾生永斷疑網。四者所出言詞人皆信受，能令眾生聞法歡喜，乃至當得無上菩提。慈氏！當知此即離虛誑語四種果報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，離虛誑語亦四種報。一者於現在世常行實語，離虛誑語，諸天憐念常共守護。二者既無虛誑，一切眾生信受其語，若說法時人皆諦受，無勞功力自然信行。設復有人自雖虛誑憎誑語人，見實語者心亦歡喜。以自妄語不信他實，若知真實深生敬重。當知實語為大利益，斷妄語者，一切惡業不復造作。何以故？以他問時如實答故。若在閑靜不起妄念。何以故？若人問我：『汝閑居時生妄念不？』若言無者是虛誑語，若言有者羞愧他人。以是因緣，能令妄心漸漸微薄。三者所生之處，口中常出青蓮花香、蘇曼那香，一切有情之所愛敬。自實語者不疑他人有虛誑語，亦令他人信己實語，能令眾生永斷疑網。四者所出言詞人皆信受，能令眾生聞法歡喜，乃至當得無上菩提。慈氏！當知此即離虛誑語四種果報。

「復次，不離間語亦四種報。一者現在世中能令自他和合無諍所在安樂。二者以和合故眾人愛敬，過去所有離間語罪悉得銷滅，於三惡趣心無憂懼。三者於未來世得五種果：一者能獲金剛不壞之身，世間刀杖無能損壞；二者於所生處得善眷屬，無諸乖諍，不相捨離；三者於所生處設不遭遇善友知識為說法者，自然覺悟無二法門，於佛法僧深生信向，無有退轉；四者令諸有情一心一事歡喜相向，速能證得慈三摩地；五者而能勸發一切有情修習大乘令不退轉。四者遠離間語，常和合語，得善眷屬隨順調伏，乃至涅槃不相捨離。慈氏！當知此即名為離兩舌語四種果報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，不離間語亦四種報。一者現在世中能令自他和合無諍所在安樂。二者以和合故眾人愛敬，過去所有離間語罪悉得銷滅，於三惡趣心無憂懼。三者於未來世得五種果：一者能獲金剛不壞之身，世間刀杖無能損壞；二者於所生處得善眷屬，無諸乖諍，不相捨離；三者於所生處設不遭遇善友知識為說法者，自然覺悟無二法門，於佛法僧深生信向，無有退轉；四者令諸有情一心一事歡喜相向，速能證得慈三摩地；五者而能勸發一切有情修習大乘令不退轉。四者遠離間語，常和合語，得善眷屬隨順調伏，乃至涅槃不相捨離。慈氏！當知此即名為離兩舌語四種果報。

「復次，離麁惡語亦四種報。一者現在世中離麤染垢心常清淨。若於塵境妄起貪欲，瞋恚風塵集諸藏識。菩薩摩訶薩興大悲雲、降慈心雨，滅妄貪欲、止恚風塵令得清淨。二者軟語之人一切愛樂讚歎隨順，令麤惡者漸令調伏，六根清淨三業無染。三者以清淨故，於當來世所生之處，永離三塗常生善處。四者漸次能得無上菩提具梵音聲，說法之時隨其類音各解其義，而生念言：『今薄伽梵為我說法、不為餘人，所說妙法皆契我心，除我身心煩惱習氣。』慈氏！當知此即名為離麤惡語四種果報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，離麁惡語亦四種報。一者現在世中離麤染垢心常清淨。若於塵境妄起貪欲，瞋恚風塵集諸藏識。菩薩摩訶薩興大悲雲、降慈心雨，滅妄貪欲、止恚風塵令得清淨。二者軟語之人一切愛樂讚歎隨順，令麤惡者漸令調伏，六根清淨三業無染。三者以清淨故，於當來世所生之處，永離三塗常生善處。四者漸次能得無上菩提具梵音聲，說法之時隨其類音各解其義，而生念言：『今薄伽梵為我說法、不為餘人，所說妙法皆契我心，除我身心煩惱習氣。』慈氏！當知此即名為離麤惡語四種果報。

「復次，離無義語亦四種報。一者現在世中智人讚歎，心無卒暴而得安樂。二者所出言教人皆信受，麁惡微薄。三者於未來世所生之處，恒聞種種如意音聲。四者漸次能得無上菩提獲無礙辯，設彼三千大千世界，所有一切天、龍、人非人等來詣佛所，同於一時各各別問自所疑事。時薄伽梵於一剎那以一言音悉能詶對，皆契本心斷除疑網。慈氏！當知此即名為離無義語四種果報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，離無義語亦四種報。一者現在世中智人讚歎，心無卒暴而得安樂。二者所出言教人皆信受，麁惡微薄。三者於未來世所生之處，恒聞種種如意音聲。四者漸次能得無上菩提獲無礙辯，設彼三千大千世界，所有一切天、龍、人非人等來詣佛所，同於一時各各別問自所疑事。時薄伽梵於一剎那以一言音悉能詶對，皆契本心斷除疑網。慈氏！當知此即名為離無義語四種果報。

「復次，離貪嫉者亦四種報。一者現在世中見他富貴不生貪嫉，作是思惟：『彼人富貴皆宿福生，以我貪嫉豈能侵奪。以是因緣，應永斷除慳貪嫉妬，若不除斷常受貧窮無復威力。』以是義故，菩薩觀之除其貪嫉，於他富貴生隨喜心，不捨毫釐獲大功德。二者一切愛敬，身心安樂無復憂惱威德自在，能淨心中貪欲雲翳，猶如夜月眾星圍遶，貪嫉之心由斯微薄。三者所生之處常得端嚴，六根圓滿財寶豐足，眾人愛敬常行惠施，無礙辯才處眾無畏。四者乃至證得無上菩提，眾聖圍繞功德最上，一切眾生同受教命。慈氏！當知此即名為離貪嫉者四種果報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，離貪嫉者亦四種報。一者現在世中見他富貴不生貪嫉，作是思惟：『彼人富貴皆宿福生，以我貪嫉豈能侵奪。以是因緣，應永斷除慳貪嫉妬，若不除斷常受貧窮無復威力。』以是義故，菩薩觀之除其貪嫉，於他富貴生隨喜心，不捨毫釐獲大功德。二者一切愛敬，身心安樂無復憂惱威德自在，能淨心中貪欲雲翳，猶如夜月眾星圍遶，貪嫉之心由斯微薄。三者所生之處常得端嚴，六根圓滿財寶豐足，眾人愛敬常行惠施，無礙辯才處眾無畏。四者乃至證得無上菩提，眾聖圍繞功德最上，一切眾生同受教命。慈氏！當知此即名為離貪嫉者四種果報。

「復次，離瞋恚者亦四種報。一者於現在世六根聰利，儀容可觀人所親附。瞋恚之人猶如枯樹，心中火然，所有枝葉悉皆乾盡。眾生亦爾，被瞋恚火熏習五根，儀相枯槁人所惡見。二者心無瞋恚，一切惱害打罵訶責盡皆不起。譬如有人持迦嚕羅呪，一切諸毒無能害之。以無恚怒增長慈心，以慈真言，令三十六俱胝天魔鬼神悉皆摧伏，奉慈真言無所損害。三者於未來世，以慈心梯上生梵天一劫安樂，令諸眾生斷惡修善。四者漸次能得無上菩提，具足莊嚴三十二相，八十種好熾然炳著，無量功德蘊集其身。慈氏！當知此即名為離瞋恚人四種果報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，離瞋恚者亦四種報。一者於現在世六根聰利，儀容可觀人所親附。瞋恚之人猶如枯樹，心中火然，所有枝葉悉皆乾盡。眾生亦爾，被瞋恚火熏習五根，儀相枯槁人所惡見。二者心無瞋恚，一切惱害打罵訶責盡皆不起。譬如有人持迦嚕羅呪，一切諸毒無能害之。以無恚怒增長慈心，以慈真言，令三十六俱胝天魔鬼神悉皆摧伏，奉慈真言無所損害。三者於未來世，以慈心梯上生梵天一劫安樂，令諸眾生斷惡修善。四者漸次能得無上菩提，具足莊嚴三十二相，八十種好熾然炳著，無量功德蘊集其身。慈氏！當知此即名為離瞋恚人四種果報。

「復次，離邪見者亦四種報。一者若離邪見修行正見，於現世中離惡知識，親近善友聞法信受，未生不善令永不生，已生不善令盡除斷，未生善法修習令生，已生善法修令增長。此正見者，一切善法之根本也。二者能閉不善行門，於大眾中名稱普聞心無疑悔。三者於未來世，所生之處遇善知識、得善伴侶，順於正見，歸佛法僧更無異向。於菩薩行無退轉心，除滅罪愆增長福聚，有漏無漏、生死涅槃、過患利益能善分別，了達諸法無我我所，無有執著住法性空，正見力能究竟清淨。四者所有三乘勝妙功德人不能測，正見之力皆悉圓滿，能為眾生作歸依處，度脫有情出生死苦，悉皆安置無上大乘，乃至處於法王之位。慈氏！當知此即名為離邪見人四種果報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，離邪見者亦四種報。一者若離邪見修行正見，於現世中離惡知識，親近善友聞法信受，未生不善令永不生，已生不善令盡除斷，未生善法修習令生，已生善法修令增長。此正見者，一切善法之根本也。二者能閉不善行門，於大眾中名稱普聞心無疑悔。三者於未來世，所生之處遇善知識、得善伴侶，順於正見，歸佛法僧更無異向。於菩薩行無退轉心，除滅罪愆增長福聚，有漏無漏、生死涅槃、過患利益能善分別，了達諸法無我我所，無有執著住法性空，正見力能究竟清淨。四者所有三乘勝妙功德人不能測，正見之力皆悉圓滿，能為眾生作歸依處，度脫有情出生死苦，悉皆安置無上大乘，乃至處於法王之位。慈氏！當知此即名為離邪見人四種果報。

「復次，菩薩摩訶薩非唯護持十善淨戒功德無盡，乃至受持微細禁戒，清淨功德亦無有盡。何以故？凡夫眾生受持禁戒，取相果報一切有盡：外道諸仙所有禁戒，失通亦盡；人間十善，捨十善時戒亦隨失；欲界諸天壽盡戒失，色界諸天四靜慮中，無色界天三摩鉢底，捨生失定戒亦隨盡；二乘無學入涅槃時戒亦隨盡。若菩薩摩訶薩所受禁戒六十五種，隨一一戒究竟清淨功德無盡。云何名為六十五種？謂：不害眾生；不行偷盜；不侵他妻；不誑惑他；不兩舌語；忍麁惡言；不作綺語；不生貪嫉，見他安樂生歡喜心；不起瞋恚，惡言罵辱悉能忍受；不起邪見，尊重如來，不師外道。復次，歸信佛戒，心無疑濁故；歸信法戒，離欲真實故；歸信僧戒，和合最勝故。尊重父戒，生我身故；尊重母戒，養育我故；尊重和尚戒；生我法身故；尊重阿闍梨戒，教我軌則故；尊重大弟子戒，成我法身故。一心戒，輕重無差故；無破戒，於重不犯故；不缺戒，於輕不毀故。不習三乘戒，不求聲聞果故；不習二乘戒，不求獨覺果故。離惡生處戒，不生邪見外道家故；增長白法戒，以淨戒力隨願生故；富貴相戒，智者不嫌故；端嚴戒，其心不亂故；無毀呰戒，於一切處不被譏訶故。善護五根戒，勤不放逸故；名稱戒，善解諸法故；少欲戒，無所希求故；端直戒，眾善隨心故；如說修行戒，不違教命故。大慈戒，救度一切眾生故；大悲戒，拔一切眾生苦故；大喜戒；慶彼得樂故；大捨戒，離憎愛故。知己過戒，省察自心故；不見他過戒，護彼意故。布施戒，救貧乏故；攝持戒，攝一切善法故；忍辱戒，不害眾生故；精進戒，勇猛不退故；禪定戒，定支增長故；智慧戒，聞法無厭故。多聞戒，求法無倦故；近善知識戒，修集覺分故；離惡知識戒，避險惡道故。不惜身分戒，剎那無常故；不惜壽命戒，如救頭然故；不追悔戒，性本清淨故；不虛假戒，無變動故；無熱惱戒，內外清涼故；無人我戒，心謙下故；不掉舉戒；性安靜故；不諂曲戒，常質直故。知眾生心戒，善識物機故；調伏心戒；不濁亂故；寂靜戒，離諠雜故；右遶戒；順理行故。救拔眾生戒，行四攝法故；護正法戒；守護法財故；圓滿諸願戒，弘誓清淨故；如來戒，隨順如相故；佛三昧戒，圓滿一切佛法故。慈氏！當知此即菩薩摩訶薩六十五種清淨戒身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，菩薩摩訶薩非唯護持十善淨戒功德無盡，乃至受持微細禁戒，清淨功德亦無有盡。何以故？凡夫眾生受持禁戒，取相果報一切有盡：外道諸仙所有禁戒，失通亦盡；人間十善，捨十善時戒亦隨失；欲界諸天壽盡戒失，色界諸天四靜慮中，無色界天三摩鉢底，捨生失定戒亦隨盡；二乘無學入涅槃時戒亦隨盡。若菩薩摩訶薩所受禁戒六十五種，隨一一戒究竟清淨功德無盡。云何名為六十五種？謂：不害眾生；不行偷盜；不侵他妻；不誑惑他；不兩舌語；忍麁惡言；不作綺語；不生貪嫉，見他安樂生歡喜心；不起瞋恚，惡言罵辱悉能忍受；不起邪見，尊重如來，不師外道。復次，歸信佛戒，心無疑濁故；歸信法戒，離欲真實故；歸信僧戒，和合最勝故。尊重父戒，生我身故；尊重母戒，養育我故；尊重和尚戒；生我法身故；尊重阿闍梨戒，教我軌則故；尊重大弟子戒，成我法身故。一心戒，輕重無差故；無破戒，於重不犯故；不缺戒，於輕不毀故。不習三乘戒，不求聲聞果故；不習二乘戒，不求獨覺果故。離惡生處戒，不生邪見外道家故；增長白法戒，以淨戒力隨願生故；富貴相戒，智者不嫌故；端嚴戒，其心不亂故；無毀呰戒，於一切處不被譏訶故。善護五根戒，勤不放逸故；名稱戒，善解諸法故；少欲戒，無所希求故；端直戒，眾善隨心故；如說修行戒，不違教命故。大慈戒，救度一切眾生故；大悲戒，拔一切眾生苦故；大喜戒；慶彼得樂故；大捨戒，離憎愛故。知己過戒，省察自心故；不見他過戒，護彼意故。布施戒，救貧乏故；攝持戒，攝一切善法故；忍辱戒，不害眾生故；精進戒，勇猛不退故；禪定戒，定支增長故；智慧戒，聞法無厭故。多聞戒，求法無倦故；近善知識戒，修集覺分故；離惡知識戒，避險惡道故。不惜身分戒，剎那無常故；不惜壽命戒，如救頭然故；不追悔戒，性本清淨故；不虛假戒，無變動故；無熱惱戒，內外清涼故；無人我戒，心謙下故；不掉舉戒；性安靜故；不諂曲戒，常質直故。知眾生心戒，善識物機故；調伏心戒；不濁亂故；寂靜戒，離諠雜故；右遶戒；順理行故。救拔眾生戒，行四攝法故；護正法戒；守護法財故；圓滿諸願戒，弘誓清淨故；如來戒，隨順如相故；佛三昧戒，圓滿一切佛法故。慈氏！當知此即菩薩摩訶薩六十五種清淨戒身。」

佛告慈氏：「若諸菩薩持一一戒，能得如是無量功德，乃至捨所愛命不得缺犯佛之禁戒。應持此戒如護眼睛，守慎此戒如護賢瓶，不以五欲利斧而斬壞故。護微小戒如五逆罪，輕重等護心若金剛。不得起於貢高我慢，雖持此戒清淨如是，比於無始所造惡業如大千界所有微塵，此持戒善比彼惡業如一微塵。既知如是，云何持戒而生我慢？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告慈氏：「若諸菩薩持一一戒，能得如是無量功德，乃至捨所愛命不得缺犯佛之禁戒。應持此戒如護眼睛，守慎此戒如護賢瓶，不以五欲利斧而斬壞故。護微小戒如五逆罪，輕重等護心若金剛。不得起於貢高我慢，雖持此戒清淨如是，比於無始所造惡業如大千界所有微塵，此持戒善比彼惡業如一微塵。既知如是，云何持戒而生我慢？

「復次，慈氏！菩薩見諸眾生毀破禁戒不生輕慢，而於自身更增持護，復作是念：『我昔誓願，令諸眾生堅住淨戒。雖諸眾生難可化度，我當勤加精進，以淨戒船度破戒者，出生死海到涅槃岸。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，慈氏！菩薩見諸眾生毀破禁戒不生輕慢，而於自身更增持護，復作是念：『我昔誓願，令諸眾生堅住淨戒。雖諸眾生難可化度，我當勤加精進，以淨戒船度破戒者，出生死海到涅槃岸。』

「復次，慈氏！若諸眾生有此身者，須四種物。云何為四？一者飲食，二者衣服，三者房舍，四者醫藥。菩薩摩訶薩於此四事，如法營求不以非法，不自矜高多求無厭，應當少欲知足支身。譬如有人身患瘡苦，求善良醫，以藥塗附用衣裹之，處深密室臥軟敷具，但為治瘡非愛身故。菩薩如是，以八苦身，雖求良藥塗以飲食、假以衣服處於房舍，不樂此身色力壽命，為修勝法安樂眾生，除斷生死煩惱癰瘡。菩薩如是處大眾中，常省己過不毀他人，遠離名譽。若有讚歎之者，皆自思之：『如是名聞我皆無分，我今自測多諸𠎝犯，功德法中我無少分，眾生妄見言我有之。』菩薩以大悲心而為依止，以淨戒波羅蜜多而為伴侶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，慈氏！若諸眾生有此身者，須四種物。云何為四？一者飲食，二者衣服，三者房舍，四者醫藥。菩薩摩訶薩於此四事，如法營求不以非法，不自矜高多求無厭，應當少欲知足支身。譬如有人身患瘡苦，求善良醫，以藥塗附用衣裹之，處深密室臥軟敷具，但為治瘡非愛身故。菩薩如是，以八苦身，雖求良藥塗以飲食、假以衣服處於房舍，不樂此身色力壽命，為修勝法安樂眾生，除斷生死煩惱癰瘡。菩薩如是處大眾中，常省己過不毀他人，遠離名譽。若有讚歎之者，皆自思之：『如是名聞我皆無分，我今自測多諸𠎝犯，功德法中我無少分，眾生妄見言我有之。』菩薩以大悲心而為依止，以淨戒波羅蜜多而為伴侶。

「復次，慈氏！有是淨戒非波羅蜜多，取相持戒不為最勝之所攝受，但名淨戒非波羅蜜多。何以故？但獲三界有漏果報，壽盡無故。若普為一切眾生護持禁戒，觀第一義空無我人相，而為有情護持禁戒，是則名為淨戒波羅蜜多，能令眾生速得無上正等菩提。又此淨戒波羅蜜多，與諸有情而為示導，復與一切無信有情生淨信故，能與有情作伏藏故，復與一切有情作無價寶珠瓔珞嚴身故，復與一切有情作上妙塗香故，復與一切有情作大名聞故。又此淨戒波羅蜜多，能與在家出家一切有情，若老若少平等端嚴故。不起我慢、增上慢，離諸過患，威儀清淨無諸怖畏，能得阿耨多羅三藐三菩提最勝法王。云何能知戒為第一？若有眾生能持淨戒，雖處卑賤而非族姓豪貴尊嚴，亦非自力能益他人，以是淨戒波羅蜜多，能令一切天、龍、藥叉、人非人等，國王、大臣、剎帝利、婆羅門、長者、居士，悉皆歸敬禮拜供養尊重讚歎。廝下之人受持佛戒，尚得如是恭敬尊重，況餘尊貴之人護持禁戒，成就圓滿淨戒波羅蜜多。當知護淨戒者，行住坐臥及經行處，其地吉祥，一切人天應取其土頂戴供養。以是當知，持淨戒者於諸眾中而為第一最高最上。是則名為淨戒波羅蜜多究竟圓滿。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，慈氏！有是淨戒非波羅蜜多，取相持戒不為最勝之所攝受，但名淨戒非波羅蜜多。何以故？但獲三界有漏果報，壽盡無故。若普為一切眾生護持禁戒，觀第一義空無我人相，而為有情護持禁戒，是則名為淨戒波羅蜜多，能令眾生速得無上正等菩提。又此淨戒波羅蜜多，與諸有情而為示導，復與一切無信有情生淨信故，能與有情作伏藏故，復與一切有情作無價寶珠瓔珞嚴身故，復與一切有情作上妙塗香故，復與一切有情作大名聞故。又此淨戒波羅蜜多，能與在家出家一切有情，若老若少平等端嚴故。不起我慢、增上慢，離諸過患，威儀清淨無諸怖畏，能得阿耨多羅三藐三菩提最勝法王。云何能知戒為第一？若有眾生能持淨戒，雖處卑賤而非族姓豪貴尊嚴，亦非自力能益他人，以是淨戒波羅蜜多，能令一切天、龍、藥叉、人非人等，國王、大臣、剎帝利、婆羅門、長者、居士，悉皆歸敬禮拜供養尊重讚歎。廝下之人受持佛戒，尚得如是恭敬尊重，況餘尊貴之人護持禁戒，成就圓滿淨戒波羅蜜多。當知護淨戒者，行住坐臥及經行處，其地吉祥，一切人天應取其土頂戴供養。以是當知，持淨戒者於諸眾中而為第一最高最上。是則名為淨戒波羅蜜多究竟圓滿。」