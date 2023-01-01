大乘理趣六波羅蜜多經

大乘理趣六波羅蜜多經卷第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘理趣六波羅蜜多經卷第四

罽賓國三藏般若奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 罽賓國三藏般若奉 詔譯

布施波羅蜜多品第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 布施波羅蜜多品第五

爾時佛薄伽梵於大眾中作師子吼，廣說五種發菩提心已。時慈氏菩薩摩訶薩與無量無數百千俱胝諸大菩薩摩訶薩眾，文殊師利菩薩摩訶薩而為上首，皆已成就六種波羅蜜多。復有無量大阿羅漢，諸漏已盡所作已辦，捨離重擔梵行清淨。及無數俱胝百千萬億那庾多天、龍、阿蘇羅、乾闥婆、迦嚕羅、緊捺羅、摩怙洛迦、藥叉羅剎、鳩畔茶、薜荔多、毘舍遮、人非人等。時慈氏菩薩摩訶薩在大眾中即從座起，整理衣服偏袒右肩，長跪合掌一心恭敬而白佛言：「世尊已說大乘菩薩不退轉心，菩薩摩訶薩修習幾法得名菩薩摩訶薩？唯願世尊分別解說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛薄伽梵於大眾中作師子吼，廣說五種發菩提心已。時慈氏菩薩摩訶薩與無量無數百千俱胝諸大菩薩摩訶薩眾，文殊師利菩薩摩訶薩而為上首，皆已成就六種波羅蜜多。復有無量大阿羅漢，諸漏已盡所作已辦，捨離重擔梵行清淨。及無數俱胝百千萬億那庾多天、龍、阿蘇羅、乾闥婆、迦嚕羅、緊捺羅、摩怙洛迦、藥叉羅剎、鳩畔茶、薜荔多、毘舍遮、人非人等。時慈氏菩薩摩訶薩在大眾中即從座起，整理衣服偏袒右肩，長跪合掌一心恭敬而白佛言：「世尊已說大乘菩薩不退轉心，菩薩摩訶薩修習幾法得名菩薩摩訶薩？唯願世尊分別解說。」

爾時薄伽梵告慈氏菩薩摩訶薩言：「若有善男子、善女人，以清淨心歸依佛法僧寶，發阿耨多羅三藐三菩提心，得不退轉即名菩薩，生我法中名摩訶薩。與殑伽沙等諸佛菩薩而為法子，為彼有情而為父母，以大福德光明照曜過百千日莊嚴其身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時薄伽梵告慈氏菩薩摩訶薩言：「若有善男子、善女人，以清淨心歸依佛法僧寶，發阿耨多羅三藐三菩提心，得不退轉即名菩薩，生我法中名摩訶薩。與殑伽沙等諸佛菩薩而為法子，為彼有情而為父母，以大福德光明照曜過百千日莊嚴其身。」

爾時慈氏菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！此諸菩薩摩訶薩，云何遠離？云何親近？復以何人而為伴侶？先作何事？應云何住？云何修行？云何降伏其心？云何攝持？誰之勢力速疾證得阿耨多羅三藐三菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時慈氏菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！此諸菩薩摩訶薩，云何遠離？云何親近？復以何人而為伴侶？先作何事？應云何住？云何修行？云何降伏其心？云何攝持？誰之勢力速疾證得阿耨多羅三藐三菩提？」

爾時佛薄伽梵告慈氏菩薩摩訶薩言：「若善男子、善女人，應當導引五趣眾生，置於無上正等菩提，遠離外道邪法及惡知識，應當親近修行布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧具足，行大乘者而為伴侶。應於自身，聽聞正法精勤誦持，應常安住如是六種波羅蜜多精進修行，降伏心意攝護六根，由此勢力疾證無上正等菩提，是名菩薩摩訶薩。云何名為六種波羅蜜多？所謂布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧，是為六種波羅蜜多。何故先說檀波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛薄伽梵告慈氏菩薩摩訶薩言：「若善男子、善女人，應當導引五趣眾生，置於無上正等菩提，遠離外道邪法及惡知識，應當親近修行布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧具足，行大乘者而為伴侶。應於自身，聽聞正法精勤誦持，應常安住如是六種波羅蜜多精進修行，降伏心意攝護六根，由此勢力疾證無上正等菩提，是名菩薩摩訶薩。云何名為六種波羅蜜多？所謂布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧，是為六種波羅蜜多。何故先說檀波羅蜜？」

佛告慈氏：「我今為汝廣分別說。其布施者，於六度中最易修習，是故先說。譬如世間諸所作事，若易作者先當作之，是故先說布施波羅蜜多。一切有情無有不能行布施者，若藥叉，若羅剎，師子虎狼，及諸獄卒屠兒魁膾，此等眾生於有情中極為暴惡，尚能離慳而行布施。云何布施？所謂養育男女慈念乳哺。然此眾生雖不能知福利之事，以憐愛故，令得色力壽命安樂、離飢渴苦，亦名布施。以是義故，於六波羅蜜多先說檀波羅蜜。又如一切貧窮有情，飢寒裸露身心不安，何能造作種種事業？若與衣食令得安樂，然後能修種種事業。菩薩摩訶薩亦復如是，見諸有情貧窮所逼，不能發起無上信心，修行大乘種種事業。先施一切衣服飲食、房舍臥具、病瘦醫藥，令心安樂，然後令發無上正等覺心，修行大乘種種事業。以是義故，六度彼岸布施為門，四攝之行而為其首。猶如大地一切萬物依之生長，以是義故，先說布施波羅蜜多。如上所說藥叉等類，不知福田及非福田，由愛念故施於乳哺，當作人身，富有資財所須無乏。以此習故，所生之處常離慳貪，給施一切，能除有情貧窮困苦。所以者何？諸菩薩摩訶薩，為欲利樂諸有情故，先行布施波羅蜜多。有來乞者皆施與之，不得顰蹙，亦不邪視忿恚懷恨而行布施，隨其所有而施與之，不得遲疑而生慳悋。於所愛物衣服臥具、飲食湯藥、國城妻子、奴婢僮僕、象馬七珍，不生慳悋隨乞與之，乃至一念不生追悔。若生疑惑，當知是魔。何以故？魔王波旬化為財寶令使慳悋，以此方便惑亂我心，於大菩提而為障礙。以是義故，不應慳悋。如是思惟，一切珍財愛戀之心，皆應捨離。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告慈氏：「我今為汝廣分別說。其布施者，於六度中最易修習，是故先說。譬如世間諸所作事，若易作者先當作之，是故先說布施波羅蜜多。一切有情無有不能行布施者，若藥叉，若羅剎，師子虎狼，及諸獄卒屠兒魁膾，此等眾生於有情中極為暴惡，尚能離慳而行布施。云何布施？所謂養育男女慈念乳哺。然此眾生雖不能知福利之事，以憐愛故，令得色力壽命安樂、離飢渴苦，亦名布施。以是義故，於六波羅蜜多先說檀波羅蜜。又如一切貧窮有情，飢寒裸露身心不安，何能造作種種事業？若與衣食令得安樂，然後能修種種事業。菩薩摩訶薩亦復如是，見諸有情貧窮所逼，不能發起無上信心，修行大乘種種事業。先施一切衣服飲食、房舍臥具、病瘦醫藥，令心安樂，然後令發無上正等覺心，修行大乘種種事業。以是義故，六度彼岸布施為門，四攝之行而為其首。猶如大地一切萬物依之生長，以是義故，先說布施波羅蜜多。如上所說藥叉等類，不知福田及非福田，由愛念故施於乳哺，當作人身，富有資財所須無乏。以此習故，所生之處常離慳貪，給施一切，能除有情貧窮困苦。所以者何？諸菩薩摩訶薩，為欲利樂諸有情故，先行布施波羅蜜多。有來乞者皆施與之，不得顰蹙，亦不邪視忿恚懷恨而行布施，隨其所有而施與之，不得遲疑而生慳悋。於所愛物衣服臥具、飲食湯藥、國城妻子、奴婢僮僕、象馬七珍，不生慳悋隨乞與之，乃至一念不生追悔。若生疑惑，當知是魔。何以故？魔王波旬化為財寶令使慳悋，以此方便惑亂我心，於大菩提而為障礙。以是義故，不應慳悋。如是思惟，一切珍財愛戀之心，皆應捨離。」

爾時慈氏菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！若所愛財寶皆應布施不生悋惜，菩薩摩訶薩為轉輪王，所有七寶千子圍遶不知云何？譬如微細草木處於谿㵎遇天暴雨，大水汎漲漂盡無遺。其轉輪王五欲自恣，雄猛自在千子隨身，滌菩提心皆悉漂盡，云何修習布施行耶？以是因緣難為捨離。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時慈氏菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！若所愛財寶皆應布施不生悋惜，菩薩摩訶薩為轉輪王，所有七寶千子圍遶不知云何？譬如微細草木處於谿㵎遇天暴雨，大水汎漲漂盡無遺。其轉輪王五欲自恣，雄猛自在千子隨身，滌菩提心皆悉漂盡，云何修習布施行耶？以是因緣難為捨離。」

爾時薄伽梵告慈氏菩薩摩訶薩言：「善男子！菩薩摩訶薩所生之處，常得富貴財寶豐足，法應如是。若為轉輪聖王，應作如是二種思惟：一者思惟過去諸佛難行之行，及佛菩薩所有教法。此轉輪王五欲勝樂，皆從妄計分別而生，猶如幻夢。轉輪聖王於五欲境，不起分別不生計著，何能障礙菩提之心？二者思惟一切有情，我已引入阿耨多羅三藐三菩提安樂之地，亦如過去殑伽沙等諸佛如來難捨能捨，我亦誓當作如是捨，為欲滌除慳悋之垢，發如是心：『願從今身乃至成佛，誓以此身捨與法界一切眾生，所修福業若多若少，願與一切眾生共之，迴向無上正等菩提。以是觀之，我昔已捨一切身命如妙高山。觀我此身猶如芥子，身命尚捨何況珍財。若諸菩薩多積珍財不行布施，猶如白象於殑伽河淨澡浴已，以鼻噏取糞穢塵土遍身坌之。我以福德淨水澡浴其身端嚴清潔，不應慳悋愛惜財寶坌污其身。』慈氏！當知菩薩應作如是思惟：『若有人來乞我身皮，我即剝之不生瞋恨，歡喜施與。若乞身首血肉骨髓，皆悉能施。』以是因緣，菩薩摩訶薩利益安樂諸有情故，不捨生死而取涅槃。復作是念：『我今此身，前際不來後亦無去，父母和合不淨種子而有我身，處不淨中生熟藏間，猶如種樹枝葉茂盛花果成實，我身亦爾，以苦為枝、憂悲為葉、欺誑為花、癡為根本，瞋恚羅剎而居此樹，又為惡業虎豹犲狼師子等獸圍遶此樹。我今暫時憩此樹下，何為愛惜此毒樹耶？而此樹身無我我所，設復有者我亦捨之，願奉眾生任彼所須終無悋惜。何以故？我已捨故，不求果報、不求恩德，無所著故。所以者何？以此毒身有三惡法之所纏繞。云何為三？一者不淨，二者極苦，三者無恩。若復有人，於此羅剎毒害惡獸圍遶眾中救拔我身，當知此人於我大恩，而於我身作大利益。我於此人常懷恩德，豈更於此而惜身耶？又此大地所有園林草木藥等，根芽枝葉花果成實，而堪服食及帶持者，若以利斧斬此草木，枝葉花果分析與人，而能利益無量眾生。而此大地，不念眾生食我身分枝葉花菓而得除病。彼無情物尚不分別，而能利益一切有情，而況我身不能於他而興利益行於布施，反於乞者起我慢心輕罵凌懱？』復於自身內外觀察。先觀內身，眼是我耶？是我所耶？若非我者，云何悋惜，耳鼻舌身亦復如是，周遍觀察無我我所。次觀外身，色是我耶？是我所耶？聲香味觸亦復如是。於此內外周遍觀察皆無有我，既無有我，云何慳惜而不施耶？應當決定如是思惟：『願將此身速奉一切。何以故？此身無常遷變不定，剎那生滅無所有故。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時薄伽梵告慈氏菩薩摩訶薩言：「善男子！菩薩摩訶薩所生之處，常得富貴財寶豐足，法應如是。若為轉輪聖王，應作如是二種思惟：一者思惟過去諸佛難行之行，及佛菩薩所有教法。此轉輪王五欲勝樂，皆從妄計分別而生，猶如幻夢。轉輪聖王於五欲境，不起分別不生計著，何能障礙菩提之心？二者思惟一切有情，我已引入阿耨多羅三藐三菩提安樂之地，亦如過去殑伽沙等諸佛如來難捨能捨，我亦誓當作如是捨，為欲滌除慳悋之垢，發如是心：『願從今身乃至成佛，誓以此身捨與法界一切眾生，所修福業若多若少，願與一切眾生共之，迴向無上正等菩提。以是觀之，我昔已捨一切身命如妙高山。觀我此身猶如芥子，身命尚捨何況珍財。若諸菩薩多積珍財不行布施，猶如白象於殑伽河淨澡浴已，以鼻噏取糞穢塵土遍身坌之。我以福德淨水澡浴其身端嚴清潔，不應慳悋愛惜財寶坌污其身。』慈氏！當知菩薩應作如是思惟：『若有人來乞我身皮，我即剝之不生瞋恨，歡喜施與。若乞身首血肉骨髓，皆悉能施。』以是因緣，菩薩摩訶薩利益安樂諸有情故，不捨生死而取涅槃。復作是念：『我今此身，前際不來後亦無去，父母和合不淨種子而有我身，處不淨中生熟藏間，猶如種樹枝葉茂盛花果成實，我身亦爾，以苦為枝、憂悲為葉、欺誑為花、癡為根本，瞋恚羅剎而居此樹，又為惡業虎豹犲狼師子等獸圍遶此樹。我今暫時憩此樹下，何為愛惜此毒樹耶？而此樹身無我我所，設復有者我亦捨之，願奉眾生任彼所須終無悋惜。何以故？我已捨故，不求果報、不求恩德，無所著故。所以者何？以此毒身有三惡法之所纏繞。云何為三？一者不淨，二者極苦，三者無恩。若復有人，於此羅剎毒害惡獸圍遶眾中救拔我身，當知此人於我大恩，而於我身作大利益。我於此人常懷恩德，豈更於此而惜身耶？又此大地所有園林草木藥等，根芽枝葉花果成實，而堪服食及帶持者，若以利斧斬此草木，枝葉花果分析與人，而能利益無量眾生。而此大地，不念眾生食我身分枝葉花菓而得除病。彼無情物尚不分別，而能利益一切有情，而況我身不能於他而興利益行於布施，反於乞者起我慢心輕罵凌懱？』復於自身內外觀察。先觀內身，眼是我耶？是我所耶？若非我者，云何悋惜，耳鼻舌身亦復如是，周遍觀察無我我所。次觀外身，色是我耶？是我所耶？聲香味觸亦復如是。於此內外周遍觀察皆無有我，既無有我，云何慳惜而不施耶？應當決定如是思惟：『願將此身速奉一切。何以故？此身無常遷變不定，剎那生滅無所有故。』」

爾時世尊而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊而說偈言：

「若他逼捨身命財， 制不自由無利益， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若他逼捨身命財， 制不自由無利益，

如是知已諦思惟， 開心自施為最勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是知已諦思惟， 開心自施為最勝。

迷人若悟夢幻法， 內外皆捨無所著， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迷人若悟夢幻法， 內外皆捨無所著，

如是布施等虛空， 無我無受為最勝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是布施等虛空， 無我無受為最勝，

「復次，慈氏！若菩薩摩訶薩修行大乘求阿耨多羅三藐三菩提者，當修空法。以觀空故心得自在，於殑伽沙佛所得受記別，心不退轉而行布施無有劬勞，檀施為刀破慳悋賊，慳悋賊者眾苦根本。菩薩於此不生愛著。何以故？菩薩摩訶薩雖有煩惱，皆是方便利物而生，然彼煩惱不為過失，以諸菩薩隨願生故。身口意業住無功用，得清淨故。善調五根，無放逸故。能多利樂一切眾生，能知勝義及世俗諦。以正定水洗滌慳垢，除此垢已於施自在，說大乘法威光照曜，如日流輝破諸黑闇，說法聲光除心昏冥。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，慈氏！若菩薩摩訶薩修行大乘求阿耨多羅三藐三菩提者，當修空法。以觀空故心得自在，於殑伽沙佛所得受記別，心不退轉而行布施無有劬勞，檀施為刀破慳悋賊，慳悋賊者眾苦根本。菩薩於此不生愛著。何以故？菩薩摩訶薩雖有煩惱，皆是方便利物而生，然彼煩惱不為過失，以諸菩薩隨願生故。身口意業住無功用，得清淨故。善調五根，無放逸故。能多利樂一切眾生，能知勝義及世俗諦。以正定水洗滌慳垢，除此垢已於施自在，說大乘法威光照曜，如日流輝破諸黑闇，說法聲光除心昏冥。」

慈氏菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！以何因緣先明法施？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈氏菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！以何因緣先明法施？」

佛告慈氏菩薩摩訶薩：「此法施者，有三種事勝於財施。云何為三？一財施者而有竭盡，法施增長則無有盡，以是校量勝於財施。二受財施者現在利益，受法施者現在未來俱有利益，於無量世恒相隨逐無人侵奪，乃至無上正等菩提不相捨離。三財施者能施獲益受者無益，若法施者自他俱益，由聞法故發心速趣無上菩提。由此三義，法施之者勝於財施。由行法施名稱遠聞，一切人天尊重恭敬，以此因緣先說法施。若菩薩摩訶薩修習布施波羅蜜多，為三種事，與諸功德而為其本：一者能利自他，若不利他自受世樂非菩薩行；二者於大乘中無有退轉；三者隨修少分乃為無量功德之本。何以故？由清淨心無分別故。譬如日出照於世間，情與非情皆蒙利益，是日不言我能照觸，亦不分別情與非情。以是菩薩所作功德，乃至布施一花一果，皆為利益一切眾生，以此功德成無上果，悲化十方示導一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告慈氏菩薩摩訶薩：「此法施者，有三種事勝於財施。云何為三？一財施者而有竭盡，法施增長則無有盡，以是校量勝於財施。二受財施者現在利益，受法施者現在未來俱有利益，於無量世恒相隨逐無人侵奪，乃至無上正等菩提不相捨離。三財施者能施獲益受者無益，若法施者自他俱益，由聞法故發心速趣無上菩提。由此三義，法施之者勝於財施。由行法施名稱遠聞，一切人天尊重恭敬，以此因緣先說法施。若菩薩摩訶薩修習布施波羅蜜多，為三種事，與諸功德而為其本：一者能利自他，若不利他自受世樂非菩薩行；二者於大乘中無有退轉；三者隨修少分乃為無量功德之本。何以故？由清淨心無分別故。譬如日出照於世間，情與非情皆蒙利益，是日不言我能照觸，亦不分別情與非情。以是菩薩所作功德，乃至布施一花一果，皆為利益一切眾生，以此功德成無上果，悲化十方示導一切。

「復次，慈氏！菩薩摩訶薩以施為寶作莊嚴具，乃至成佛相好莊嚴。云何少施功德多耶？以方便力少分布施，迴向發願，與一切眾生同證無上正等菩提。以是功德無量無邊，猶如少雲漸遍世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，慈氏！菩薩摩訶薩以施為寶作莊嚴具，乃至成佛相好莊嚴。云何少施功德多耶？以方便力少分布施，迴向發願，與一切眾生同證無上正等菩提。以是功德無量無邊，猶如少雲漸遍世界。

「復次，慈氏！施有三種：一者小施，二者大施，三者第一義施。言小施者，謂以種種飲食衣服諸莊嚴具，財寶象馬庫藏倉廩，城邑聚落園林屋宅，及轉輪王所有樂具而行布施，是名小施。二大施者，輪王所愛后妃眷屬及與己身，以施乞者，是名大施。三第一義施者，能以身命而行布施，以無所得心相應故，名為第一義施。菩薩摩訶薩以是三種而行布施，是故名為檀波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，慈氏！施有三種：一者小施，二者大施，三者第一義施。言小施者，謂以種種飲食衣服諸莊嚴具，財寶象馬庫藏倉廩，城邑聚落園林屋宅，及轉輪王所有樂具而行布施，是名小施。二大施者，輪王所愛后妃眷屬及與己身，以施乞者，是名大施。三第一義施者，能以身命而行布施，以無所得心相應故，名為第一義施。菩薩摩訶薩以是三種而行布施，是故名為檀波羅蜜。

「復次，慈氏！以食施者當施五事。云何為五。一者施命，若人無食難以濟命。二者施色，因得食故顏色和悅。三者施力，以是食故增益氣力。四者施樂，以此食故身心安樂。五者施辯，若飢餓者身心怯弱，言說謇訥不能辯了，飲食充足身心勇銳，得大辯才智慧無礙。菩薩摩訶薩施飯食時，應作如是迴向發願：『我施食時施此五事。若施命者，願與一切眾生得佛壽命長遠無盡，一劫二劫隨願而住。二施色者，願與一切眾生得佛色身如紫金色，照曜世間過百千日。三施力者，願與一切眾生得佛十力，一一節中皆有八萬四千六百六十三種那羅延力。四施樂者，願與一切眾生得佛無比涅槃安樂。五施辯者，願與一切眾生得佛世尊四無礙辯。若施味時，願與一切眾生得佛無上甘露法味具足充滿，安置無比清淨涅槃。若施漿時，願與一切眾生除其渴愛。若施美飲砂糖石蜜甘蔗蒲萄種種香飲，得如來口中四牙，所有飲食及諸毒藥，至此牙時變成甘露。若施醫藥，願與一切眾生得六度藥療生死病，悉得痊除獲涅槃樂。若施衣服，願與一切眾生得慚愧服以覆其身，離諸陋形端嚴殊勝，獲金色身最勝無比。若施塗香種種末香，願與一切眾生戒香塗身，悉除煩惱臭穢習氣。若施象馬車乘輦輿船筏，願與一切眾生皆得如來隨心三昧，遊止自在無所障礙。施橋梁時，願與一切眾生得六度橋，越生死河至涅槃岸。若施瓔珞，願與一切眾生得三十二相八十種好瓔珞莊嚴。若於曠野沙磧之處，往來渴乏為日所曝，施以井池飲水沐浴，願與一切眾生離於流轉生死曠野，三毒炎火渴愛之苦。復願我身為法泉池，一切智水充滿其中，隨彼眾生飲水沐浴，竭生死源得真解脫。施義堂屋令諸眾生，離風雨怨賊惡獸怖懼，身得安樂，願與一切眾生悉得入於涅槃堂屋，離煩惱賊地獄寒熱生死風雨，永無怖畏。若施氈褥細軟敷具，願與眾生坐菩提座，自然覺悟得真平等。若施種種上妙衣服，願與一切眾生得三乘法衣，普覆一切苦惱眾生。若施三寶師僧父母種種燈燭，願與一切眾生得一切智眼。若施音樂，願與一切眾生得真天耳，十方世界所有音聲皆悉聞知。若於逈遠無佛法處，建立僧坊及招提舍，置諸資具飲食湯藥，願與一切眾生置涅槃城安樂之處，永離流轉生死之苦。若施湯藥，願與一切眾生施以法藥除煩惱病。若施僕使，願與一切眾生悉如阿難奉侍如來。若救囚繫令得解脫，願與眾生遠離一切煩惱囚繫，得真解脫住法王位。若施金銀及無價寶，願與一切眾生得百福相莊嚴其身。若施寶冠莊嚴之具，瓔珞環釧耳璫珠鬘種種校飾，願與一切眾生獲八十種好莊嚴法身。若施阿蘭若修 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，慈氏！以食施者當施五事。云何為五。一者施命，若人無食難以濟命。二者施色，因得食故顏色和悅。三者施力，以是食故增益氣力。四者施樂，以此食故身心安樂。五者施辯，若飢餓者身心怯弱，言說謇訥不能辯了，飲食充足身心勇銳，得大辯才智慧無礙。菩薩摩訶薩施飯食時，應作如是迴向發願：『我施食時施此五事。若施命者，願與一切眾生得佛壽命長遠無盡，一劫二劫隨願而住。二施色者，願與一切眾生得佛色身如紫金色，照曜世間過百千日。三施力者，願與一切眾生得佛十力，一一節中皆有八萬四千六百六十三種那羅延力。四施樂者，願與一切眾生得佛無比涅槃安樂。五施辯者，願與一切眾生得佛世尊四無礙辯。若施味時，願與一切眾生得佛無上甘露法味具足充滿，安置無比清淨涅槃。若施漿時，願與一切眾生除其渴愛。若施美飲砂糖石蜜甘蔗蒲萄種種香飲，得如來口中四牙，所有飲食及諸毒藥，至此牙時變成甘露。若施醫藥，願與一切眾生得六度藥療生死病，悉得痊除獲涅槃樂。若施衣服，願與一切眾生得慚愧服以覆其身，離諸陋形端嚴殊勝，獲金色身最勝無比。若施塗香種種末香，願與一切眾生戒香塗身，悉除煩惱臭穢習氣。若施象馬車乘輦輿船筏，願與一切眾生皆得如來隨心三昧，遊止自在無所障礙。施橋梁時，願與一切眾生得六度橋，越生死河至涅槃岸。若施瓔珞，願與一切眾生得三十二相八十種好瓔珞莊嚴。若於曠野沙磧之處，往來渴乏為日所曝，施以井池飲水沐浴，願與一切眾生離於流轉生死曠野，三毒炎火渴愛之苦。復願我身為法泉池，一切智水充滿其中，隨彼眾生飲水沐浴，竭生死源得真解脫。施義堂屋令諸眾生，離風雨怨賊惡獸怖懼，身得安樂，願與一切眾生悉得入於涅槃堂屋，離煩惱賊地獄寒熱生死風雨，永無怖畏。若施氈褥細軟敷具，願與眾生坐菩提座，自然覺悟得真平等。若施種種上妙衣服，願與一切眾生得三乘法衣，普覆一切苦惱眾生。若施三寶師僧父母種種燈燭，願與一切眾生得一切智眼。若施音樂，願與一切眾生得真天耳，十方世界所有音聲皆悉聞知。若於逈遠無佛法處，建立僧坊及招提舍，置諸資具飲食湯藥，願與一切眾生置涅槃城安樂之處，永離流轉生死之苦。若施湯藥，願與一切眾生施以法藥除煩惱病。若施僕使，願與一切眾生悉如阿難奉侍如來。若救囚繫令得解脫，願與眾生遠離一切煩惱囚繫，得真解脫住法王位。若施金銀及無價寶，願與一切眾生得百福相莊嚴其身。若施寶冠莊嚴之具，瓔珞環釧耳璫珠鬘種種校飾，願與一切眾生獲八十種好莊嚴法身。若施阿蘭若修

道之處，願與一切眾生得四聖種依止之所。若施伏藏，願與一切眾生得佛無上功德法財。若施七寶及轉輪王位自在安樂，願與一切眾生得大力用，以妙法手拔濟眾生出十惡業，以十善水洗令清淨，以淨戒香用塗其身，除斷一切惡名臭氣，以慚愧衣服而為覆蓋，以佛功德而為瓔珞，以忍辱為花鬘莊嚴其身，以靜慮為床座安處不動，以菩提冠置於頂上，處法王位而受灌頂。』慈氏！當知如是施者，此即名為菩薩行於小施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道之處，願與一切眾生得四聖種依止之所。若施伏藏，願與一切眾生得佛無上功德法財。若施七寶及轉輪王位自在安樂，願與一切眾生得大力用，以妙法手拔濟眾生出十惡業，以十善水洗令清淨，以淨戒香用塗其身，除斷一切惡名臭氣，以慚愧衣服而為覆蓋，以佛功德而為瓔珞，以忍辱為花鬘莊嚴其身，以靜慮為床座安處不動，以菩提冠置於頂上，處法王位而受灌頂。』慈氏！當知如是施者，此即名為菩薩行於小施。

「復次，言大施者，菩薩摩訶薩於所愛敬貞順妻妾，及以端正孝友男女愛無雙者，以用布施。若我不捨此妻子者，云何得與一切眾生為法父母，及能憐愛一切眾生，悲愍救護如己愛子，能令離於生老病死。以是義故，菩薩摩訶薩一切寵愛珍惜之者悉皆布施，乃至成佛無上菩提。慈氏！當知如是施者，名為菩薩行於大施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，言大施者，菩薩摩訶薩於所愛敬貞順妻妾，及以端正孝友男女愛無雙者，以用布施。若我不捨此妻子者，云何得與一切眾生為法父母，及能憐愛一切眾生，悲愍救護如己愛子，能令離於生老病死。以是義故，菩薩摩訶薩一切寵愛珍惜之者悉皆布施，乃至成佛無上菩提。慈氏！當知如是施者，名為菩薩行於大施。

「復次，第一義施者，菩薩摩訶薩以清淨心，於自身手足皮肉骨髓頭目耳鼻乃至身命，以用布施，心無悋惜。以此功德，願與一切眾生於當來世得佛金剛不壞之身。若施手足心無悋惜，願與一切眾生於生死流轉漂溺瀑河無救護者，授正法手拔濟令出置安樂地。若施耳鼻舌時，願與一切眾生於當來世，悉得諸佛清淨五根，以是妙法莊嚴眾生。若以血肉施諸眾生，如是施時，願與一切眾生當得此身猶如大地，與諸有情作依止處，亦如大水能除垢穢，潤澤枯涸百卉滋長，又如大火能除闇冥成就一切，復如大風能鼓一切，開發生長使得敷榮。若施眼時，願與一切眾生而得佛眼。若施頭首及施寶冠，願與一切眾生得佛無上七覺寶冠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，第一義施者，菩薩摩訶薩以清淨心，於自身手足皮肉骨髓頭目耳鼻乃至身命，以用布施，心無悋惜。以此功德，願與一切眾生於當來世得佛金剛不壞之身。若施手足心無悋惜，願與一切眾生於生死流轉漂溺瀑河無救護者，授正法手拔濟令出置安樂地。若施耳鼻舌時，願與一切眾生於當來世，悉得諸佛清淨五根，以是妙法莊嚴眾生。若以血肉施諸眾生，如是施時，願與一切眾生當得此身猶如大地，與諸有情作依止處，亦如大水能除垢穢，潤澤枯涸百卉滋長，又如大火能除闇冥成就一切，復如大風能鼓一切，開發生長使得敷榮。若施眼時，願與一切眾生而得佛眼。若施頭首及施寶冠，願與一切眾生得佛無上七覺寶冠。

「復次，慈氏！菩薩摩訶薩所有世間妙好之物，不生貪著，常能惠施一切有情。所以者何？以大悲心等視眾生猶如一子，願與一切眾生永息貧窮，於所求願悉令滿足，而於生死曠野之中備七聖財得佛智寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，慈氏！菩薩摩訶薩所有世間妙好之物，不生貪著，常能惠施一切有情。所以者何？以大悲心等視眾生猶如一子，願與一切眾生永息貧窮，於所求願悉令滿足，而於生死曠野之中備七聖財得佛智寶。

「復次，慈氏！云何菩薩摩訶薩修行布施無諸過患？謂自手營作而行布施，非嫉妬他、非畏惡名、非求恩德而行布施，為濟貧乏惸獨困苦而行布施，是名為施。若為名聞而作師長行於布施，如商賈人非真施也。起大悲心，不擇怨親財物多少而行布施，名真施也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，慈氏！云何菩薩摩訶薩修行布施無諸過患？謂自手營作而行布施，非嫉妬他、非畏惡名、非求恩德而行布施，為濟貧乏惸獨困苦而行布施，是名為施。若為名聞而作師長行於布施，如商賈人非真施也。起大悲心，不擇怨親財物多少而行布施，名真施也。

「復次，慈氏！有二種田！云何為二？一者悲田，謂諸孤露貧窮困苦。二者敬田，謂佛法僧父母師長。於悲田所，不應輕賤言無福田。於敬田所，不應求報。以大悲心，無所分別等施一切，名真施也。又布施者勿起希求，而於財物不能捨離。或被官逼奪而行布施，或畏損失而行布施。於三寶所不得輕慢，應生尊重，不自稱說而行布施。若以重寶無所愛著，不生我慢亦不貢高而行布施，名真布施。若於敬田不生恭敬，將所厭物而施與之，不名為施。或為家貧無妙好物，而有麤鄙，恥不施之，以是因緣都不行施。善男子！夫行施者不應分別，隨其所有來即與之，是即名為檀波羅蜜。菩薩摩訶薩不應自恃持戒、多聞、禪定、智慧而行布施，亦不輕慢他人貪恚、愚癡、寡聞、破戒而行布施，非淨施也。菩薩摩訶薩所行布施，無不活畏、無惡趣畏，隨其多少而施與之。以廣大心，皆得無盡無量功德，是即名為檀波羅蜜。若為布施互相嫉妬，令家眷屬鬪諍不和，不名布施。若為布施譏毀乞人：『汝今丁壯，諸根具足，何不自作營理生業而求乞耶？』如是施者不名布施。或施已追悔而作是言：『我為愚癡枉費財物。』如是施者不名為施。或希他讚歎、或怖惡名，如是施者不名布施。或為惡願而行布施，不名布施。或擇日而施——謂白月一日、八日、十四日、十五日，黑月三日、八日、九日、十三日、十四日、十五日，如是日施餘日不施——不名為施。或擇時施——晨朝布施，午時不施，日暮餘時亦復如是——如此施者不名布施。或擇人施——施與貧者不施富者，或貧富俱施不施病者，或與病者不施餘類，或施此人不施彼人——如是施者不名布施。或選知識顏貌端正而與好物，餘施惡物，不名為施。或見乞者俳優鼓樂善戲談笑而施與之，餘者不施，如是施者不名布施。夫布施者不求果報——輪王、護世、釋梵諸天、剎帝利家及婆羅門長者、居士，如是家生——而為已身自求解脫而行布施，亦不厭退生疲倦心，言：『我已施，不應更施。』如是等施但名布施，不得名為檀波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，慈氏！有二種田！云何為二？一者悲田，謂諸孤露貧窮困苦。二者敬田，謂佛法僧父母師長。於悲田所，不應輕賤言無福田。於敬田所，不應求報。以大悲心，無所分別等施一切，名真施也。又布施者勿起希求，而於財物不能捨離。或被官逼奪而行布施，或畏損失而行布施。於三寶所不得輕慢，應生尊重，不自稱說而行布施。若以重寶無所愛著，不生我慢亦不貢高而行布施，名真布施。若於敬田不生恭敬，將所厭物而施與之，不名為施。或為家貧無妙好物，而有麤鄙，恥不施之，以是因緣都不行施。善男子！夫行施者不應分別，隨其所有來即與之，是即名為檀波羅蜜。菩薩摩訶薩不應自恃持戒、多聞、禪定、智慧而行布施，亦不輕慢他人貪恚、愚癡、寡聞、破戒而行布施，非淨施也。菩薩摩訶薩所行布施，無不活畏、無惡趣畏，隨其多少而施與之。以廣大心，皆得無盡無量功德，是即名為檀波羅蜜。若為布施互相嫉妬，令家眷屬鬪諍不和，不名布施。若為布施譏毀乞人：『汝今丁壯，諸根具足，何不自作營理生業而求乞耶？』如是施者不名布施。或施已追悔而作是言：『我為愚癡枉費財物。』如是施者不名為施。或希他讚歎、或怖惡名，如是施者不名布施。或為惡願而行布施，不名布施。或擇日而施——謂白月一日、八日、十四日、十五日，黑月三日、八日、九日、十三日、十四日、十五日，如是日施餘日不施——不名為施。或擇時施——晨朝布施，午時不施，日暮餘時亦復如是——如此施者不名布施。或擇人施——施與貧者不施富者，或貧富俱施不施病者，或與病者不施餘類，或施此人不施彼人——如是施者不名布施。或選知識顏貌端正而與好物，餘施惡物，不名為施。或見乞者俳優鼓樂善戲談笑而施與之，餘者不施，如是施者不名布施。夫布施者不求果報——輪王、護世、釋梵諸天、剎帝利家及婆羅門長者、居士，如是家生——而為已身自求解脫而行布施，亦不厭退生疲倦心，言：『我已施，不應更施。』如是等施但名布施，不得名為檀波羅蜜。

「復次，慈氏！菩薩摩訶薩不為如上非法布施，以正解脫迴向發願無上菩提是真布施，檀波羅蜜究竟清淨，於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。若能如是，離諸過失行無相施，所得功德無量無邊，廣大如法界，究竟若虛空。菩薩摩訶薩以如是心，若施一華、若施一果乃至施水一滴，而於此經受持讀誦乃至一偈一句，令他聽聞經一剎那，所得功德無量無邊。若復有人從無量阿僧祇劫所行布施，以金銀七寶及餘種種上妙珍財以用布施，求轉輪王、釋梵護世或求阿羅漢果、獨覺菩提及餘作業，於無量無邊阿僧祇劫受持淨戒所有功德，比前菩薩摩訶薩無住相施所得功德，百分千分萬分億分俱胝分乃至鄔波尼殺曇分不及其一。而此菩薩願力所施，一滴之水投於大海，海水有盡滴水無盡。何以故？眾生無盡故菩薩願力亦無有盡，虛空、法界亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，慈氏！菩薩摩訶薩不為如上非法布施，以正解脫迴向發願無上菩提是真布施，檀波羅蜜究竟清淨，於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。若能如是，離諸過失行無相施，所得功德無量無邊，廣大如法界，究竟若虛空。菩薩摩訶薩以如是心，若施一華、若施一果乃至施水一滴，而於此經受持讀誦乃至一偈一句，令他聽聞經一剎那，所得功德無量無邊。若復有人從無量阿僧祇劫所行布施，以金銀七寶及餘種種上妙珍財以用布施，求轉輪王、釋梵護世或求阿羅漢果、獨覺菩提及餘作業，於無量無邊阿僧祇劫受持淨戒所有功德，比前菩薩摩訶薩無住相施所得功德，百分千分萬分億分俱胝分乃至鄔波尼殺曇分不及其一。而此菩薩願力所施，一滴之水投於大海，海水有盡滴水無盡。何以故？眾生無盡故菩薩願力亦無有盡，虛空、法界亦復如是。

「復次，菩薩摩訶薩如是漸次勤行精進，得大神通昇妙高山，或至大海獲無價寶，還贍部洲雨種種寶給施有情，或雨飲食、衣服、臥具、救病醫藥，除斷有情飢渴疾病貧窮困苦。以此功德願施有情，盡未來際常無休息，廣大如法界，究竟若虛空，若但自利而行布施。如空片雲風吹即散，豈能利益一切眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，菩薩摩訶薩如是漸次勤行精進，得大神通昇妙高山，或至大海獲無價寶，還贍部洲雨種種寶給施有情，或雨飲食、衣服、臥具、救病醫藥，除斷有情飢渴疾病貧窮困苦。以此功德願施有情，盡未來際常無休息，廣大如法界，究竟若虛空，若但自利而行布施。如空片雲風吹即散，豈能利益一切眾生。

「復次，菩薩摩訶薩如是布施，同真際、等法界，火不能燒，水不能漂，風不能吹，金剛堅寶不能碎壞，是故菩薩布施願力，能令眾生得大利益究竟安樂，亦令一切有情同此行願，乃至無上正等菩提，誓不退轉常行是行，乃至涅槃利益有情令得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，菩薩摩訶薩如是布施，同真際、等法界，火不能燒，水不能漂，風不能吹，金剛堅寶不能碎壞，是故菩薩布施願力，能令眾生得大利益究竟安樂，亦令一切有情同此行願，乃至無上正等菩提，誓不退轉常行是行，乃至涅槃利益有情令得解脫。

「復次，慈氏！如來在世，一切有情而以種種上妙衣服、房舍、臥具、飲食、湯藥、酥燈、油燈、瞻蔔油燈、種種花香，以奉供養尊重恭敬歌唄讚歎，於佛滅後取佛舍利起窣堵波，亦作如上種種供養尊重讚歎。如是二事，功德果報等無差別。由此義利，令諸有情發慇重心虔誠愛樂，以敬慕故，發菩提心聽聞正法如說修行，便能趣證阿羅漢果、辟支佛果及諸菩薩成就十地圓滿六度，乃至佛果無上正等菩提。即此有情復能勸喻諸有情等，同修勝行乃至證得無上正等菩提。以是義故，菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多，乃至施水一滴所有利益，同真際、等法界，無有窮盡。若行施時，不能普為一切有情迴向無上正等菩提，設以寶聚如妙高山而用布施，利益甚少。猶如芥子易可窮盡，亦如片雲風飄即滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，慈氏！如來在世，一切有情而以種種上妙衣服、房舍、臥具、飲食、湯藥、酥燈、油燈、瞻蔔油燈、種種花香，以奉供養尊重恭敬歌唄讚歎，於佛滅後取佛舍利起窣堵波，亦作如上種種供養尊重讚歎。如是二事，功德果報等無差別。由此義利，令諸有情發慇重心虔誠愛樂，以敬慕故，發菩提心聽聞正法如說修行，便能趣證阿羅漢果、辟支佛果及諸菩薩成就十地圓滿六度，乃至佛果無上正等菩提。即此有情復能勸喻諸有情等，同修勝行乃至證得無上正等菩提。以是義故，菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多，乃至施水一滴所有利益，同真際、等法界，無有窮盡。若行施時，不能普為一切有情迴向無上正等菩提，設以寶聚如妙高山而用布施，利益甚少。猶如芥子易可窮盡，亦如片雲風飄即滅。

「復次，慈氏！菩薩摩訶薩修習大乘布施行時，猶如伏藏隨自身行，如如意樹隨有情意能滿彼願。菩薩摩訶薩應當更發二種勝心：一者所有資財庫藏諸物知自性空：猶如陽焰：夢想：幻化；二者於諸有情起大悲心，若見貧窮起憐愍心。發是心已應正了知，於是財寶不應慳悋，手自行施，願與一切有情同證無上正等菩提。如是之財真我所有，設畜財物終不為已，皆為饒益一切眾生，悉皆成就檀波羅蜜。若我積聚種種財物不能自施，如是之物非是我有，用不自在同於裸形，如守藏人自無其分，無常賊來風刀解體，所愛財物、妻妾持去別奉他人。彼人得已倍復慳惜，乃至命終亦復如是，展轉慳悋終不能捨。如是等人暫時守護，以是當知如是資財定非我物，王、賊、水、火及與惡子悉皆有分、常懼侵奪思寄親知、寢息不安恒憂散失。由慳不施招此憂危。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，慈氏！菩薩摩訶薩修習大乘布施行時，猶如伏藏隨自身行，如如意樹隨有情意能滿彼願。菩薩摩訶薩應當更發二種勝心：一者所有資財庫藏諸物知自性空：猶如陽焰：夢想：幻化；二者於諸有情起大悲心，若見貧窮起憐愍心。發是心已應正了知，於是財寶不應慳悋，手自行施，願與一切有情同證無上正等菩提。如是之財真我所有，設畜財物終不為已，皆為饒益一切眾生，悉皆成就檀波羅蜜。若我積聚種種財物不能自施，如是之物非是我有，用不自在同於裸形，如守藏人自無其分，無常賊來風刀解體，所愛財物、妻妾持去別奉他人。彼人得已倍復慳惜，乃至命終亦復如是，展轉慳悋終不能捨。如是等人暫時守護，以是當知如是資財定非我物，王、賊、水、火及與惡子悉皆有分、常懼侵奪思寄親知、寢息不安恒憂散失。由慳不施招此憂危。

「復次，慈氏！行此施已，水、火、怨賊不能侵奪，寢息安隱心無憂慮。若自手施迴向發願，彼諸有情方霑其分，乃至佛果恒相隨逐，心常安隱離諸憂怖。若慳悋者常懷憂惱，現在世中諸苦根本，於未來世當知亦然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，慈氏！行此施已，水、火、怨賊不能侵奪，寢息安隱心無憂慮。若自手施迴向發願，彼諸有情方霑其分，乃至佛果恒相隨逐，心常安隱離諸憂怖。若慳悋者常懷憂惱，現在世中諸苦根本，於未來世當知亦然。

「復次，慈氏！慳悋不施所畜財物，如把草炬逆風而行，草盡燒手當受痛苦；若速棄者則無諸苦。如是知已，當觀此財猶如火炬亦如幻焰，應速捨之求真實果。若慳貪有情互相讚歎：『汝有黠慧守護珍財，莫如愚人妄行惠施。』如是之人謗無因果，當墮地獄，餓鬼，畜生，設得為人常多貧賤。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，慈氏！慳悋不施所畜財物，如把草炬逆風而行，草盡燒手當受痛苦；若速棄者則無諸苦。如是知已，當觀此財猶如火炬亦如幻焰，應速捨之求真實果。若慳貪有情互相讚歎：『汝有黠慧守護珍財，莫如愚人妄行惠施。』如是之人謗無因果，當墮地獄，餓鬼，畜生，設得為人常多貧賤。

「復次，能行施者，國王、大臣、婆羅門、居士之所稱讚，所出言詞人皆信受。慳悋之人不能惠施，常懷憂惱，謂施無福，當墮三塗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，能行施者，國王、大臣、婆羅門、居士之所稱讚，所出言詞人皆信受。慳悋之人不能惠施，常懷憂惱，謂施無福，當墮三塗。

「復次，能施之人一切敬愛，慳貪之輩眾所憎嫌。能布施者如僧伽藍，一切人天悉皆歸向；慳貪之人如陷塜墓，一切賢聖皆悉遠之，亦如涸池眾鳥不集。如是二人處大眾中，若讚於施聞之怡暢，若訶慳悋𧹞而媿之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，能施之人一切敬愛，慳貪之輩眾所憎嫌。能布施者如僧伽藍，一切人天悉皆歸向；慳貪之人如陷塜墓，一切賢聖皆悉遠之，亦如涸池眾鳥不集。如是二人處大眾中，若讚於施聞之怡暢，若訶慳悋𧹞而媿之。

「復次，行布施者諸天賢聖樂與同處，慳不施者餓鬼、畜生自然會集。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，行布施者諸天賢聖樂與同處，慳不施者餓鬼、畜生自然會集。

「復次，行無相施，住第一義，得人法空，能利自他究竟圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，行無相施，住第一義，得人法空，能利自他究竟圓滿。

「復次，慈氏！若有善男子、善女人，自稱菩薩修行大乘，應當決定正念思惟：『布施功德無量無邊，慳悋過失亦復無量。』如是知已，決定斷除無有障礙。見乞者來，顏色和悅言無譏毀，若聞乞聲歡喜愍念。譬如孝子違離父母五十餘年，忽聞還家不勝喜躍聞。乞者聲亦復如是，迎至家中瞻覩如佛，發如是心：『此善知識今受我施，除我慳貪惡趣過失，無量利益莊嚴我身，無上菩提瑩飾我體。如是乞士著弊垢衣，和顏軟語愍我而來，是我良友。所以者何？除我身中慳貪過惡。此之乞者是我郎主，我即奴僕，應受教命。』發是心已，從座而起，手自捧持所施之物，右膝著地歡喜奉施，願與一切眾生利益安樂，迴向無上正等菩提。復於乞者起利益心：『如是之人即是能行天如意樹，若無是者，如何得度生死曠野，不乏資糧，達於人天涅槃彼岸。』以是當知，人天安樂無上解脫，皆因乞者而得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，慈氏！若有善男子、善女人，自稱菩薩修行大乘，應當決定正念思惟：『布施功德無量無邊，慳悋過失亦復無量。』如是知已，決定斷除無有障礙。見乞者來，顏色和悅言無譏毀，若聞乞聲歡喜愍念。譬如孝子違離父母五十餘年，忽聞還家不勝喜躍聞。乞者聲亦復如是，迎至家中瞻覩如佛，發如是心：『此善知識今受我施，除我慳貪惡趣過失，無量利益莊嚴我身，無上菩提瑩飾我體。如是乞士著弊垢衣，和顏軟語愍我而來，是我良友。所以者何？除我身中慳貪過惡。此之乞者是我郎主，我即奴僕，應受教命。』發是心已，從座而起，手自捧持所施之物，右膝著地歡喜奉施，願與一切眾生利益安樂，迴向無上正等菩提。復於乞者起利益心：『如是之人即是能行天如意樹，若無是者，如何得度生死曠野，不乏資糧，達於人天涅槃彼岸。』以是當知，人天安樂無上解脫，皆因乞者而得成就。

「復次，慈氏！若時乞者至菩薩所起大希望，菩薩是時家貧無物，應當軟語慰諭彼人，無令瞋恨不生疑惑令悉有無。以是因緣歡喜而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，慈氏！若時乞者至菩薩所起大希望，菩薩是時家貧無物，應當軟語慰諭彼人，無令瞋恨不生疑惑令悉有無。以是因緣歡喜而去。

「復次，菩薩摩訶薩行布施時，應當慈悲寬其心意，所有乞者任彼往來，隨其所須皆不遮悋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，菩薩摩訶薩行布施時，應當慈悲寬其心意，所有乞者任彼往來，隨其所須皆不遮悋。

「復次，慈氏！一切財物，無常敗壞眾苦之本，如身瘡疣鳥持敗肉，其慳悋者不自食用，功德不修復不與人。堅守財寶亦復如是，當知此人非行施者、不名菩薩，於大乘法不發勝心，亦不能成不退轉位。譬如大海不宿死屍，大乘海中不容慳者。菩薩所以修大乘行，為欲遠離一切罪垢、具修功德，於佛法中不生疑慮，於諸有情及諸財寶一切時中心無分別，常行惠施利樂群生。以如是行圓滿布施波羅蜜多，速得成就阿耨多羅三藐三菩提。是則名為第三勝義檀波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，慈氏！一切財物，無常敗壞眾苦之本，如身瘡疣鳥持敗肉，其慳悋者不自食用，功德不修復不與人。堅守財寶亦復如是，當知此人非行施者、不名菩薩，於大乘法不發勝心，亦不能成不退轉位。譬如大海不宿死屍，大乘海中不容慳者。菩薩所以修大乘行，為欲遠離一切罪垢、具修功德，於佛法中不生疑慮，於諸有情及諸財寶一切時中心無分別，常行惠施利樂群生。以如是行圓滿布施波羅蜜多，速得成就阿耨多羅三藐三菩提。是則名為第三勝義檀波羅蜜多。」