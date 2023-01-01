大乘理趣六波羅蜜多經

大乘理趣六波羅蜜多經序 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘理趣六波羅蜜多經序

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大朴既散，有為遂作。名利牽乎代，巧智喪乎真，愛惡攻其性情，因緣堅其染習，內則百慮無節，外則六根競誘，天理滅而莫知，道源迷而忘返，淪溺苦海，劫盡還初。惟至人了萬物之宗，越三界之表，廓獨立而不改，遍諸有而常然，故能開導群疑濟拔流品。六波羅蜜經者，眾法之津梁，度門之圓極也。昔日月燈明如來為菩薩說，歷劫曠遠真偈寂寥。文殊師利往於耆闍會中，甞與彌勒菩薩語及斯事。成一切種智，會無量義因，唯佛能知，唯佛能說，教必有主，其在茲乎。是以釋迦如來，為法而出俟時而現，三身不異故處代而常離，萬行無修故隨方而自在。運慈悲之力，開護攝之門，因其六塵示之六度，導於法分令證法身，結習紛綸，乘理而悟，是真般若之旨也。故有慈氏善問大音讚言，天垂寶花雲集仙蓋，甘露流液光明燭幽，使迷方淺深皆得自然之慧，恒沙億眾能通般若之智。甞試論之。先儒有言：「誠者自成而道自導也。」夫誠己於內，則不勉而中、不思而得；誠物於外，則不言而應、不為而成。其內者，證法之身；其外者，大悲之力。德產之致也密，化育之功也大，春風發吹，萬類咸滋，旭日昇晝，群陰盡釋，乾坤易簡之道是則大同，神明幽贊之情孰云區別，殊塗一至，其理固然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大朴既散，有為遂作。名利牽乎代，巧智喪乎真，愛惡攻其性情，因緣堅其染習，內則百慮無節，外則六根競誘，天理滅而莫知，道源迷而忘返，淪溺苦海，劫盡還初。惟至人了萬物之宗，越三界之表，廓獨立而不改，遍諸有而常然，故能開導群疑濟拔流品。六波羅蜜經者，眾法之津梁，度門之圓極也。昔日月燈明如來為菩薩說，歷劫曠遠真偈寂寥。文殊師利往於耆闍會中，甞與彌勒菩薩語及斯事。成一切種智，會無量義因，唯佛能知，唯佛能說，教必有主，其在茲乎。是以釋迦如來，為法而出俟時而現，三身不異故處代而常離，萬行無修故隨方而自在。運慈悲之力，開護攝之門，因其六塵示之六度，導於法分令證法身，結習紛綸，乘理而悟，是真般若之旨也。故有慈氏善問大音讚言，天垂寶花雲集仙蓋，甘露流液光明燭幽，使迷方淺深皆得自然之慧，恒沙億眾能通般若之智。甞試論之。先儒有言：「誠者自成而道自導也。」夫誠己於內，則不勉而中、不思而得；誠物於外，則不言而應、不為而成。其內者，證法之身；其外者，大悲之力。德產之致也密，化育之功也大，春風發吹，萬類咸滋，旭日昇晝，群陰盡釋，乾坤易簡之道是則大同，神明幽贊之情孰云區別，殊塗一至，其理固然。

朕虔奉丕圖保乂蒸庶，思建皇極以昇大猷，遐想靈蹤期於叶契。而舍城妙說久祕梵文，徒懷瀉瓶未啟遺夾，微言不昧將或起予。於是罽賓沙門般若受旨宣揚，光宅寺沙門利言為之翻譯，時大德則有資聖寺道液、醴泉寺超悟、慈恩寺應真、莊嚴寺圓照、光宅寺道岸、西明寺圓照、章敬寺𮗿空、西明寺良秀等，法門領袖、人中龍象，證明正義，輝潤玄文，知釋迦之寶城，識眾尊之滿字，以貞元四年歲次戊辰十一月二十八日，於西明寺譯成上進，凡一部十卷，龍神翼衛如從金口之傳，梵眾護持無異毫光之現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 朕虔奉丕圖保乂蒸庶，思建皇極以昇大猷，遐想靈蹤期於叶契。而舍城妙說久祕梵文，徒懷瀉瓶未啟遺夾，微言不昧將或起予。於是罽賓沙門般若受旨宣揚，光宅寺沙門利言為之翻譯，時大德則有資聖寺道液、醴泉寺超悟、慈恩寺應真、莊嚴寺圓照、光宅寺道岸、西明寺圓照、章敬寺𮗿空、西明寺良秀等，法門領袖、人中龍象，證明正義，輝潤玄文，知釋迦之寶城，識眾尊之滿字，以貞元四年歲次戊辰十一月二十八日，於西明寺譯成上進，凡一部十卷，龍神翼衛如從金口之傳，梵眾護持無異毫光之現。

朕齋心滌慮仰味宗源，聞所未聞實為希有。然以汲引之旨流布為先，庶憑真筌永濟浮俗。聊因暇日三復斯經，雖法海甚深而波流不讓，舉其梗概照悟將來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 朕齋心滌慮仰味宗源，聞所未聞實為希有。然以汲引之旨流布為先，庶憑真筌永濟浮俗。聊因暇日三復斯經，雖法海甚深而波流不讓，舉其梗概照悟將來。

大乘理趣六波羅蜜多經卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘理趣六波羅蜜多經卷第一

罽賓國三藏般若奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 罽賓國三藏般若奉 詔譯

歸依三寶品第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸依三寶品第一

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時薄伽梵在王舍大城迦蘭多迦竹林精舍，時與眾多菩薩摩訶薩——住不退轉位階十地，十波羅蜜多悉已圓滿；復有眾多諸大苾芻——皆阿羅漢，諸漏已盡無復煩惱，逮得已利，心善解脫、慧善解脫；復有阿僧企耶諸有情等——皆發阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時薄伽梵在王舍大城迦蘭多迦竹林精舍，時與眾多菩薩摩訶薩——住不退轉位階十地，十波羅蜜多悉已圓滿；復有眾多諸大苾芻——皆阿羅漢，諸漏已盡無復煩惱，逮得已利，心善解脫、慧善解脫；復有阿僧企耶諸有情等——皆發阿耨多羅三藐三菩提心。

爾時，慈氏菩薩摩訶薩於此會中而作是念：「此會眾中諸有情類，貧窮孤露無所依怙，流轉生死沈溺愛河；欲達彼岸為聞法故，願見世尊求一切智，無有力能。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，慈氏菩薩摩訶薩於此會中而作是念：「此會眾中諸有情類，貧窮孤露無所依怙，流轉生死沈溺愛河；欲達彼岸為聞法故，願見世尊求一切智，無有力能。」

爾時，慈氏菩薩為欲諮問甚深義趣：一切有情云何發菩提心求佛決定，三無數劫無有疲倦？今佛世尊意趣難解廣大甚深，文句巧妙具足圓滿，記別有情因果差別，希求速疾無上菩提。於是彌勒菩薩摩訶薩發如是心，即從座起，整理衣服，善調六根，身口意業皆悉寂靜——然其六根百福所生，妙相莊嚴八十種好，三無數劫之所圓滿，摩訶般若波羅蜜多等百千萬日光明相莊嚴其身，一切有情瞻仰無厭，近無等等佛果菩提——以如是身往詣佛所，五體投地禮佛雙足，又以無量功德莊嚴之手，如新生蓮華，合掌恭敬而白佛言：「如來世尊於一念中，能知一切有情過去未來現在之心。或有有情因諮問時獲清淨心，或有有情受記之時獲須陀洹果乃至阿羅漢果、辟支佛果，或得阿耨多羅三藐三菩提記。為此義故仰諮如來，惟願世尊分別解說。世尊今為三世有情所依之主，或有有情行大乘行其心柔和。唯願世尊慈悲愍念，獲甘露法不獨受用而同其味。云何令諸有情趣大涅槃安隱正路？此等有情當作何事，於一切智得不退轉？云何圓滿檀波羅蜜乃至般若波羅蜜多？又此般若波羅蜜多與前五種波羅蜜多而為其母，云何修習而能圓滿？又此大願云何顯發？又諸有情云何修習涅槃彼岸？唯願世尊分別解說，為欲利益安樂一切有情令得歡喜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，慈氏菩薩為欲諮問甚深義趣：一切有情云何發菩提心求佛決定，三無數劫無有疲倦？今佛世尊意趣難解廣大甚深，文句巧妙具足圓滿，記別有情因果差別，希求速疾無上菩提。於是彌勒菩薩摩訶薩發如是心，即從座起，整理衣服，善調六根，身口意業皆悉寂靜——然其六根百福所生，妙相莊嚴八十種好，三無數劫之所圓滿，摩訶般若波羅蜜多等百千萬日光明相莊嚴其身，一切有情瞻仰無厭，近無等等佛果菩提——以如是身往詣佛所，五體投地禮佛雙足，又以無量功德莊嚴之手，如新生蓮華，合掌恭敬而白佛言：「如來世尊於一念中，能知一切有情過去未來現在之心。或有有情因諮問時獲清淨心，或有有情受記之時獲須陀洹果乃至阿羅漢果、辟支佛果，或得阿耨多羅三藐三菩提記。為此義故仰諮如來，惟願世尊分別解說。世尊今為三世有情所依之主，或有有情行大乘行其心柔和。唯願世尊慈悲愍念，獲甘露法不獨受用而同其味。云何令諸有情趣大涅槃安隱正路？此等有情當作何事，於一切智得不退轉？云何圓滿檀波羅蜜乃至般若波羅蜜多？又此般若波羅蜜多與前五種波羅蜜多而為其母，云何修習而能圓滿？又此大願云何顯發？又諸有情云何修習涅槃彼岸？唯願世尊分別解說，為欲利益安樂一切有情令得歡喜。」

爾時薄伽梵讚慈氏菩薩摩訶薩言：「善哉，善哉！善男子！汝今乃能利益安樂一切有情問是深義，勸諸有情修善業故；常為有情勤修習故；汝今一心廣為有情頓絕羈鎖勤求法故；汝今以此大慈悲心，於三阿僧企耶圓滿六種波羅蜜多大海法故；汝今已近菩提道場涅槃岸故。猶如明星沒已旭日便照，汝今亦爾，當作佛日。汝今諦聽，善思念之。我今為汝具足分別甚深之義。如有智人能善思惟，觀察生死險道之中，莫能過於無所依怙。譬如大海舟船而無商主，其中有情多所漂溺，涌浪洄澓破壞沈沒，種種諸難常有憂患，求於吉祥無上船師以為依怙。又諸有情於生死中常多恐懼，所以求於力勢之人而為恃怙，不被怨賊之所侵害。縱彼怨賊有大狂力，為此之人依附王者，而彼怨賊必無更能作損害者；又彼怨賊既見力勢，永捨怨心順從正化。一切有情亦復如是，各作是念：『誰能與我作歸依處，除其衰患令得安樂？於此三界五道之中，天、龍、藥叉、阿蘇羅、迦嚕囉、健達婆、緊捺羅、摩怙洛迦、人非人等諸眾之中而求覓之，無有能為作歸依者。所以者何？彼諸天等，自未能免生死羈鎖，煩惱繫縛流轉三界，無量無邊眾苦吞噉諸怖畏事，以貪欲網之所纏縛，況能為我作歸依處。又諸天等常被甲冑鬪戰之具，心懷怖畏彼阿蘇羅，而況於人及餘諸趣。以是觀察三界六道，無有堪能拔濟我者，以是應當歸依佛法僧。除佛法僧，更無有能救護我者。一切有情若欲求於阿耨多羅三藐三菩提涅槃樂者，應當歸依佛法僧寶。』以是因緣令諸有情歸佛法僧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時薄伽梵讚慈氏菩薩摩訶薩言：「善哉，善哉！善男子！汝今乃能利益安樂一切有情問是深義，勸諸有情修善業故；常為有情勤修習故；汝今一心廣為有情頓絕羈鎖勤求法故；汝今以此大慈悲心，於三阿僧企耶圓滿六種波羅蜜多大海法故；汝今已近菩提道場涅槃岸故。猶如明星沒已旭日便照，汝今亦爾，當作佛日。汝今諦聽，善思念之。我今為汝具足分別甚深之義。如有智人能善思惟，觀察生死險道之中，莫能過於無所依怙。譬如大海舟船而無商主，其中有情多所漂溺，涌浪洄澓破壞沈沒，種種諸難常有憂患，求於吉祥無上船師以為依怙。又諸有情於生死中常多恐懼，所以求於力勢之人而為恃怙，不被怨賊之所侵害。縱彼怨賊有大狂力，為此之人依附王者，而彼怨賊必無更能作損害者；又彼怨賊既見力勢，永捨怨心順從正化。一切有情亦復如是，各作是念：『誰能與我作歸依處，除其衰患令得安樂？於此三界五道之中，天、龍、藥叉、阿蘇羅、迦嚕囉、健達婆、緊捺羅、摩怙洛迦、人非人等諸眾之中而求覓之，無有能為作歸依者。所以者何？彼諸天等，自未能免生死羈鎖，煩惱繫縛流轉三界，無量無邊眾苦吞噉諸怖畏事，以貪欲網之所纏縛，況能為我作歸依處。又諸天等常被甲冑鬪戰之具，心懷怖畏彼阿蘇羅，而況於人及餘諸趣。以是觀察三界六道，無有堪能拔濟我者，以是應當歸依佛法僧。除佛法僧，更無有能救護我者。一切有情若欲求於阿耨多羅三藐三菩提涅槃樂者，應當歸依佛法僧寶。』以是因緣令諸有情歸佛法僧。」

爾時慈氏菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！云何名為佛法僧寶？云何歸依？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時慈氏菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！云何名為佛法僧寶？云何歸依？」

佛告慈氏言：「佛寶者則有二種：一者佛身，二者佛德。言佛身者，所謂如來、應、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，已於過去無量無邊阿僧祇劫，不惜身命勤修六度萬行圓滿，菩提樹下坐金剛座，降伏魔軍斷諸結賊，獲一切智成等正覺，具足如是諸妙功德，號之為佛。言佛德者，即佛身中具足十力、四無所畏、十八不共法、大慈大悲大喜大捨、三解脫門、三示導、六神通、隨心三摩地、四智、二智，離於知境，斷煩惱障及所知障，離諸習氣，無功用道起如如化，若遠若近遊止自在無有障礙，於一芥子能納無量諸妙高山。如是功德無量無邊，諸佛如來悉皆具足。又從一劫至無量劫，壽命自在無能損減。於神境通往來變現，無有障礙隨意自在。諸佛世尊之所經行城邑聚落，先放微妙金色光明照曜其處，其中眾生遇斯光者，身病心病皆得除愈。心火滅已身得清涼。僂者能申、跛者能行、盲者得視、聾者能聽、瘂者能言。其心亂者便復本心，鬼魅癲狂魍魎所持悉皆除愈。裸者得衣，憍慢心者而得謙下，憂惱者心安隱，失道者得正路，飢渴者得飲食，囚繫者得解脫，恐怖者得無畏。丘陵坑坎山㵎堆阜，皆悉平正猶如抵掌，門第卑小自然高大，衢路隘狹並皆寬廣，市肆廛里自然開豁，穢惡不淨應時香潔，荊棘毒刺瓦礫沙石悉皆不現。日光晃曜而無炎毒，香風和暢無諸塵坌，白鶴、孔雀、鸚鵡、舍利、迦陵頻伽、拘枳羅、拘那羅、命命等鳥，其聲美妙出和雅音。象、馬、牛、羊、水牛、犛牛、犎牛、竹牛，各出本音其聲微妙。箜、篌、簫、笛、琴、瑟、鼓、吹，如是樂器不鼓自鳴。及餘種種巧妙希奇，諸神通事悉皆變現。如是種種諸希有事，日日各異轉加殊勝，皆是如來威神之力。若有眾生疑佛世尊及佛功德有一異者，當作是說：『佛與功德不一不異。』譬如燃燈，膏炷與明不一不異，離於膏炷無別燈明。若言燈明離膏炷者，明所及處悉應焚爇。佛身功德亦復如是。此微妙身是佛功德無漏法身，自他受用平等所依。然此佛身亦非是體，離是體外無別法身。若是體者，同於外物有四大相。故知非相亦非無相。若非相者同大虛空，同太虛者性即是常無方便過。自性清淨無染無著，甚深無量無有變易，難解難知微妙寂靜，具無邊際真常功德絕諸戲論。唯佛證知非餘所及，亦非譬喻之所校量。慈氏！當知如此身者，即是過去未來現在殑伽沙等諸佛世尊法身之相。佛報身者，謂諸如來三無數劫修集無量福慧資糧所起無邊真實功德，常住不變諸根相好，智慧光明周遍法界，皆從出世無漏善根之所生故，不可思議超過 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告慈氏言：「佛寶者則有二種：一者佛身，二者佛德。言佛身者，所謂如來、應、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，已於過去無量無邊阿僧祇劫，不惜身命勤修六度萬行圓滿，菩提樹下坐金剛座，降伏魔軍斷諸結賊，獲一切智成等正覺，具足如是諸妙功德，號之為佛。言佛德者，即佛身中具足十力、四無所畏、十八不共法、大慈大悲大喜大捨、三解脫門、三示導、六神通、隨心三摩地、四智、二智，離於知境，斷煩惱障及所知障，離諸習氣，無功用道起如如化，若遠若近遊止自在無有障礙，於一芥子能納無量諸妙高山。如是功德無量無邊，諸佛如來悉皆具足。又從一劫至無量劫，壽命自在無能損減。於神境通往來變現，無有障礙隨意自在。諸佛世尊之所經行城邑聚落，先放微妙金色光明照曜其處，其中眾生遇斯光者，身病心病皆得除愈。心火滅已身得清涼。僂者能申、跛者能行、盲者得視、聾者能聽、瘂者能言。其心亂者便復本心，鬼魅癲狂魍魎所持悉皆除愈。裸者得衣，憍慢心者而得謙下，憂惱者心安隱，失道者得正路，飢渴者得飲食，囚繫者得解脫，恐怖者得無畏。丘陵坑坎山㵎堆阜，皆悉平正猶如抵掌，門第卑小自然高大，衢路隘狹並皆寬廣，市肆廛里自然開豁，穢惡不淨應時香潔，荊棘毒刺瓦礫沙石悉皆不現。日光晃曜而無炎毒，香風和暢無諸塵坌，白鶴、孔雀、鸚鵡、舍利、迦陵頻伽、拘枳羅、拘那羅、命命等鳥，其聲美妙出和雅音。象、馬、牛、羊、水牛、犛牛、犎牛、竹牛，各出本音其聲微妙。箜、篌、簫、笛、琴、瑟、鼓、吹，如是樂器不鼓自鳴。及餘種種巧妙希奇，諸神通事悉皆變現。如是種種諸希有事，日日各異轉加殊勝，皆是如來威神之力。若有眾生疑佛世尊及佛功德有一異者，當作是說：『佛與功德不一不異。』譬如燃燈，膏炷與明不一不異，離於膏炷無別燈明。若言燈明離膏炷者，明所及處悉應焚爇。佛身功德亦復如是。此微妙身是佛功德無漏法身，自他受用平等所依。然此佛身亦非是體，離是體外無別法身。若是體者，同於外物有四大相。故知非相亦非無相。若非相者同大虛空，同太虛者性即是常無方便過。自性清淨無染無著，甚深無量無有變易，難解難知微妙寂靜，具無邊際真常功德絕諸戲論。唯佛證知非餘所及，亦非譬喻之所校量。慈氏！當知如此身者，即是過去未來現在殑伽沙等諸佛世尊法身之相。佛報身者，謂諸如來三無數劫修集無量福慧資糧所起無邊真實功德，常住不變諸根相好，智慧光明周遍法界，皆從出世無漏善根之所生故，不可思議超過

世智，純熟有情為現茲相，演無盡法廣利無邊。慈氏！當知此即如來報身圓滿。言化身者，為彼有情隨所應化，故現無量阿僧企耶諸化佛身。其所化身，或於地獄以現其身，度彼有情令離眾苦，導以正法令發勝心，便生人天受勝快樂，於佛法中深生信樂，得佛法分獲聖道果。或生鬼趣化彼有情，令離飢渴種種逼迫，化以正法使發勝心，便生人天受諸快樂，深入佛法得聖道果。或化傍生在於彼趣，或作迦嚕囉身，或作龍身，或作師子、象、馬、熊、羆、虎、豹、犲狼、野干、狐、兔、蚖蛇、蝮蝎、魚、鼈、黿、鼉、白鶴、孔雀、鳳凰、鴛鴦、鸚鵡、舍利種種之身，令諸有情離相殘害慈心相向，能離種種諸怖畏事，示以正法令深信樂歸佛法僧，得生人天獲諸快樂，得佛法分證聖道果。或化有情於餘國土，或日月光所不能照如是種種無佛法處建立正法，令諸有情歸佛法僧，剃除鬚髮受佛禁戒，而作苾芻及苾芻尼，或作鄔波索迦、鄔波斯迦，建立僧坊護持正法，安立無量無數有情，置於人天涅槃彼岸而得果證。或生天趣化彼有情，令離五欲心無染著，導以正法發菩提心，歸佛法僧深入正法，置於涅槃解脫果證。或生人趣，現處王宮生釋種家，以巧方便化諸有情，斷除三界煩惱憂患生老病死，故現受生、踰城出家、菩提樹下取吉祥草、坐於道場處金剛座、降伏魔軍成等正覺、為化有情轉正法輪，放大光明周遍一切照曜世間，自利利他悉皆圓滿，或現寂靜入大涅槃，是即名為佛化身也。如是種種善巧方便無量無邊，皆是如來自在神力。此即三身，體無異相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世智，純熟有情為現茲相，演無盡法廣利無邊。慈氏！當知此即如來報身圓滿。言化身者，為彼有情隨所應化，故現無量阿僧企耶諸化佛身。其所化身，或於地獄以現其身，度彼有情令離眾苦，導以正法令發勝心，便生人天受勝快樂，於佛法中深生信樂，得佛法分獲聖道果。或生鬼趣化彼有情，令離飢渴種種逼迫，化以正法使發勝心，便生人天受諸快樂，深入佛法得聖道果。或化傍生在於彼趣，或作迦嚕囉身，或作龍身，或作師子、象、馬、熊、羆、虎、豹、犲狼、野干、狐、兔、蚖蛇、蝮蝎、魚、鼈、黿、鼉、白鶴、孔雀、鳳凰、鴛鴦、鸚鵡、舍利種種之身，令諸有情離相殘害慈心相向，能離種種諸怖畏事，示以正法令深信樂歸佛法僧，得生人天獲諸快樂，得佛法分證聖道果。或化有情於餘國土，或日月光所不能照如是種種無佛法處建立正法，令諸有情歸佛法僧，剃除鬚髮受佛禁戒，而作苾芻及苾芻尼，或作鄔波索迦、鄔波斯迦，建立僧坊護持正法，安立無量無數有情，置於人天涅槃彼岸而得果證。或生天趣化彼有情，令離五欲心無染著，導以正法發菩提心，歸佛法僧深入正法，置於涅槃解脫果證。或生人趣，現處王宮生釋種家，以巧方便化諸有情，斷除三界煩惱憂患生老病死，故現受生、踰城出家、菩提樹下取吉祥草、坐於道場處金剛座、降伏魔軍成等正覺、為化有情轉正法輪，放大光明周遍一切照曜世間，自利利他悉皆圓滿，或現寂靜入大涅槃，是即名為佛化身也。如是種種善巧方便無量無邊，皆是如來自在神力。此即三身，體無異相。」

爾時薄伽梵告慈氏菩薩摩訶薩言：「善男子！於意云何？若有善男子、善女人歸依佛者，當歸依諸佛清淨法身。若欲求於佛法身者，當作如是發大誓願：『願我及彼一切有情，當得如是功德法身。』云何乃令發如是願？為佛應身剎那遷變，化身佛者疾入涅槃，功德法身湛然常住，以是歸依清淨法身。歸法身者，即是歸依過去未來現在諸佛。若我捨於眾生取涅槃者，即同受於地獄諸苦。若與有情同解脫者，雖處地獄無異涅槃。以是因緣令諸眾生，歸佛法身證涅槃樂，究竟如如體無增減。如是法身是真安樂，是故但令歸佛法身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時薄伽梵告慈氏菩薩摩訶薩言：「善男子！於意云何？若有善男子、善女人歸依佛者，當歸依諸佛清淨法身。若欲求於佛法身者，當作如是發大誓願：『願我及彼一切有情，當得如是功德法身。』云何乃令發如是願？為佛應身剎那遷變，化身佛者疾入涅槃，功德法身湛然常住，以是歸依清淨法身。歸法身者，即是歸依過去未來現在諸佛。若我捨於眾生取涅槃者，即同受於地獄諸苦。若與有情同解脫者，雖處地獄無異涅槃。以是因緣令諸眾生，歸佛法身證涅槃樂，究竟如如體無增減。如是法身是真安樂，是故但令歸佛法身。

「復次，慈氏！云何名為清淨法寶？言法寶者亦有三種。云何為三？第一法寶所謂涅槃甘露解脫，常樂我淨而為體性，能盡一切生老病死憂悲苦惱。云何生苦？謂依父母牉合之時，不淨種子處母胎中，業力風持時經九月，住居黑闇無有光明，生熟藏間污穢不淨，八萬戶蟲之所和雜，出息入息隨母而行，口不能言、眼不得視，飢渴寒熱種種諸苦逼切身心。如是諸苦無量無邊，令諸眾生不得自在，故名生苦。雖受此苦而有一德，一切怨家所不能見，亦不能說是非過惡。無比涅槃安樂法中無如是苦。云何老苦？所謂眾生從少至老時節代謝，所有充實悉皆損減——筋力衰朽行止戰掉，髮白面皺，眼耳昏暗，牙齒踈缺，顏貌醜陋，身相傴僂人所惡賤，所有言教隨說廢忘——而以此身為其重擔。譬如然燈，膏油既盡不久將滅。老亦如是，壯膏既盡不久將死。又如蘇莫遮帽覆人面首，令諸有情見即戲弄。老蘇莫遮亦復如是，從一城邑至一城邑，一切眾生被衰老帽見皆戲弄。以是因緣老為大苦，除非死至無藥能治。雖受老苦而不厭之，祈禱神祇恒願長壽。無比涅槃安樂法中，無此老苦。云何病苦？所謂地水火風互相違害，種種諸苦來集其身，一切眾生無問老少皆共有之。安樂適身勝妙五欲，金銀珍寶、家族眷屬，悉皆捨離。所有教詔，男女親戚皆不承順，一切怨家詐來親附。如此病苦皆不願求，以是當知病為大苦。安樂涅槃無比法中，清淨寂然無斯病苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，慈氏！云何名為清淨法寶？言法寶者亦有三種。云何為三？第一法寶所謂涅槃甘露解脫，常樂我淨而為體性，能盡一切生老病死憂悲苦惱。云何生苦？謂依父母牉合之時，不淨種子處母胎中，業力風持時經九月，住居黑闇無有光明，生熟藏間污穢不淨，八萬戶蟲之所和雜，出息入息隨母而行，口不能言、眼不得視，飢渴寒熱種種諸苦逼切身心。如是諸苦無量無邊，令諸眾生不得自在，故名生苦。雖受此苦而有一德，一切怨家所不能見，亦不能說是非過惡。無比涅槃安樂法中無如是苦。云何老苦？所謂眾生從少至老時節代謝，所有充實悉皆損減——筋力衰朽行止戰掉，髮白面皺，眼耳昏暗，牙齒踈缺，顏貌醜陋，身相傴僂人所惡賤，所有言教隨說廢忘——而以此身為其重擔。譬如然燈，膏油既盡不久將滅。老亦如是，壯膏既盡不久將死。又如蘇莫遮帽覆人面首，令諸有情見即戲弄。老蘇莫遮亦復如是，從一城邑至一城邑，一切眾生被衰老帽見皆戲弄。以是因緣老為大苦，除非死至無藥能治。雖受老苦而不厭之，祈禱神祇恒願長壽。無比涅槃安樂法中，無此老苦。云何病苦？所謂地水火風互相違害，種種諸苦來集其身，一切眾生無問老少皆共有之。安樂適身勝妙五欲，金銀珍寶、家族眷屬，悉皆捨離。所有教詔，男女親戚皆不承順，一切怨家詐來親附。如此病苦皆不願求，以是當知病為大苦。安樂涅槃無比法中，清淨寂然無斯病苦。

「復次，慈氏！云何死苦？所謂眾生氣絕識滅無所覺知，一切苦中莫過死苦。生老病苦，五趣之中有無不定，此死苦者皆共有之。譬如貧苦能却榮華，如怨憎苦能却親愛，死苦若至，不揀老少愚智貴賤，一切盡却。捨此身已入幽闇處，衣服臥具一切財寶莫能用之。裸露而行復無伴侶，貨財不免披訴無地。咄哉無常能作斯害，甚大鄙惡不揀怨親，三界眾生無能免離，皆被死伐何能救之。設轉輪王那羅延力皆被擒獲，當知死苦無量無邊。以是觀之死為大苦。解脫涅槃無比法中，寂靜安樂無茲死苦。譬如有人瀑河漂溺，登陟高山得免怖畏。眾生亦爾，常為一切生死瀑河之所漂溺，登涅槃山離生死畏。亦如天雨能除毒熱塵穢等障，人民安樂身意清涼，百卉滋茂成就果實。如來法雨亦復如是，能除一切煩惱毒熱，眾生安樂解脫清涼，滋長一切白淨善種，成就果實令得涅槃。以是因緣，諸佛世尊捨無常身證涅槃樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，慈氏！云何死苦？所謂眾生氣絕識滅無所覺知，一切苦中莫過死苦。生老病苦，五趣之中有無不定，此死苦者皆共有之。譬如貧苦能却榮華，如怨憎苦能却親愛，死苦若至，不揀老少愚智貴賤，一切盡却。捨此身已入幽闇處，衣服臥具一切財寶莫能用之。裸露而行復無伴侶，貨財不免披訴無地。咄哉無常能作斯害，甚大鄙惡不揀怨親，三界眾生無能免離，皆被死伐何能救之。設轉輪王那羅延力皆被擒獲，當知死苦無量無邊。以是觀之死為大苦。解脫涅槃無比法中，寂靜安樂無茲死苦。譬如有人瀑河漂溺，登陟高山得免怖畏。眾生亦爾，常為一切生死瀑河之所漂溺，登涅槃山離生死畏。亦如天雨能除毒熱塵穢等障，人民安樂身意清涼，百卉滋茂成就果實。如來法雨亦復如是，能除一切煩惱毒熱，眾生安樂解脫清涼，滋長一切白淨善種，成就果實令得涅槃。以是因緣，諸佛世尊捨無常身證涅槃樂。」

爾時，世尊欲重宣此義而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊欲重宣此義而說偈言：

「如來妙體即法身， 清淨解脫同真諦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來妙體即法身， 清淨解脫同真諦，

如日與光不相離。 如來功德即涅槃， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如日與光不相離。 如來功德即涅槃，

真我與佛無差別， 一切有情所歸趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真我與佛無差別， 一切有情所歸趣。

生死涅槃等無二， 其性不壞無造作， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生死涅槃等無二， 其性不壞無造作，

垢淨如如性不異， 唯佛世尊獨能了， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 垢淨如如性不異， 唯佛世尊獨能了，

眾生悉有如來藏， 三寶於是現世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生悉有如來藏， 三寶於是現世間，

一切有情入佛智， 以性清淨無別故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切有情入佛智， 以性清淨無別故。

佛與眾生性不異， 凡夫見異聖無差， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛與眾生性不異， 凡夫見異聖無差，

一切眾生本清淨， 三世如來同演說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生本清淨， 三世如來同演說。

其性垢淨本無二， 眾生與佛無差別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其性垢淨本無二， 眾生與佛無差別，

空遍十方無分別， 心性平等亦復然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 空遍十方無分別， 心性平等亦復然。

譬如一切眾生界， 遍在虛空受生滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如一切眾生界， 遍在虛空受生滅，

諸根生滅亦如是， 處在無為界亦然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸根生滅亦如是， 處在無為界亦然。

譬如虛空火不燒， 生死不壞無為性， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如虛空火不燒， 生死不壞無為性，

地水風輪轉相依， 虛空無有所依相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地水風輪轉相依， 虛空無有所依相。

蘊處界三亦復然， 恒住業種煩惱性， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蘊處界三亦復然， 恒住業種煩惱性，

彼業煩惱住何處？ 常居妄想無明源。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼業煩惱住何處？ 常居妄想無明源。

妄想之心何所居？ 恒在無為淨心性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妄想之心何所居？ 恒在無為淨心性。

蘊處界三假施設， 一切法性本無住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蘊處界三假施設， 一切法性本無住。

業惑相持如地水， 妄想轉動猶如風， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 業惑相持如地水， 妄想轉動猶如風，

心性本淨如虛空， 妄想依空無所有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心性本淨如虛空， 妄想依空無所有。

煩惱業苦從妄起， 業苦還為煩惱因， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 煩惱業苦從妄起， 業苦還為煩惱因，

惑業循環無定居， 無因無緣無所會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惑業循環無定居， 無因無緣無所會。

無生無滅性空寂， 本體光明智清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無生無滅性空寂， 本體光明智清淨，

自性無生無變異， 煩惱無明垢所覆。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自性無生無變異， 煩惱無明垢所覆。

亦如瞖眼見二月， 眾生二執亦復然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦如瞖眼見二月， 眾生二執亦復然，

煩惱猶如眾蜜蜂， 其蜜即喻如來藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 煩惱猶如眾蜜蜂， 其蜜即喻如來藏。

此蜜眾蜂共圍遶， 智者護身能取蜜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此蜜眾蜂共圍遶， 智者護身能取蜜，

無相六度為方便， 而能證彼法界身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無相六度為方便， 而能證彼法界身。

譬如五穀𥢶未除， 不堪與人充美饍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如五穀𥢶未除， 不堪與人充美饍，

菩薩煩惱糠未遣， 不能施人甘露飯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩煩惱糠未遣， 不能施人甘露飯。

行人遺寶落穢處， 設經萬歲無損污， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行人遺寶落穢處， 設經萬歲無損污，

天眼見寶知所在， 收取洗拭隨意用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天眼見寶知所在， 收取洗拭隨意用。

佛見眾生性無二， 為欲滌除煩惱穢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛見眾生性無二， 為欲滌除煩惱穢，

大乘甘露而為水， 滌盡塵勞佛性現， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘甘露而為水， 滌盡塵勞佛性現，

譬如新生五穀芽， 說米有無未決定， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如新生五穀芽， 說米有無未決定，

佛性不離有無中， 唯佛自證方明了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛性不離有無中， 唯佛自證方明了。

法寶自性恒清淨， 諸佛世尊如是說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法寶自性恒清淨， 諸佛世尊如是說。

客塵煩惱之所覆， 如雲能翳日光明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 客塵煩惱之所覆， 如雲能翳日光明，

無垢法寶眾德備， 常樂我淨悉圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無垢法寶眾德備， 常樂我淨悉圓滿。

法性清淨云何求？ 無分別智而能證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法性清淨云何求？ 無分別智而能證。

譬如池水淨無垢， 其中蓮花妙無染， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如池水淨無垢， 其中蓮花妙無染，

如月蝕已重光明， 亦如皎日出雲翳， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如月蝕已重光明， 亦如皎日出雲翳，

無垢功德遍莊嚴， 滌除煩惱光明現。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無垢功德遍莊嚴， 滌除煩惱光明現。」

佛告慈氏：「當知第一法寶即是摩訶般若解脫法身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告慈氏：「當知第一法寶即是摩訶般若解脫法身。

「復次，慈氏！應知第二法寶者，謂即戒、定、智慧諸妙功德，所謂三十七菩提分法：謂四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七覺分、八聖道。此三十七法與前清淨法寶而為方便。云何方便？以修此法而能證彼清淨法身。當知此即第二法寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，慈氏！應知第二法寶者，謂即戒、定、智慧諸妙功德，所謂三十七菩提分法：謂四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七覺分、八聖道。此三十七法與前清淨法寶而為方便。云何方便？以修此法而能證彼清淨法身。當知此即第二法寶。

「復次，慈氏！云何名為第三法寶？所謂過去無量殑伽沙諸佛世尊所說正法，我今亦當作如是說，所謂八萬四千諸妙法蘊，調伏純熟有緣眾生，而令阿難陀等諸大弟子，一聞於耳皆悉憶持，攝為五分：一素呾纜、二毘奈耶、三阿毘達磨、四般若波羅蜜多、五陀羅尼門。此五種藏教化有情，隨所應度而為說之。若彼有情樂處山林，常居閑寂修靜慮者，而為彼說素呾纜藏。若彼有情樂習威儀護持正法，一味和合令得久住，而為彼說毘奈耶藏。若彼有情樂說正法分別性相，循環研覈究竟甚深，而為彼說阿毘達磨藏。若彼有情樂習大乘真實智慧，離於我法執著分別，而為彼說般若波羅蜜多藏。若彼有情不能受持契經調伏對法般若，或復有情造諸惡業——四重、八重、五無間罪、謗方等經、一闡提等種種重罪——使得銷滅速疾解脫頓悟涅槃，而為彼說諸陀羅尼藏。此五法藏，譬如乳、酪、生酥、熟酥、及妙醍醐——契經如乳，調伏如酪，對法教者如彼生酥，大乘般若猶如熟酥，總持門者譬如醍醐——醍醐之味，乳、酪、酥中微妙第一，能除諸病，令諸有情身心安樂。總持門者，契經等中最為第一，能除重罪，令諸眾生解脫生死，速證涅槃安樂法身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，慈氏！云何名為第三法寶？所謂過去無量殑伽沙諸佛世尊所說正法，我今亦當作如是說，所謂八萬四千諸妙法蘊，調伏純熟有緣眾生，而令阿難陀等諸大弟子，一聞於耳皆悉憶持，攝為五分：一素呾纜、二毘奈耶、三阿毘達磨、四般若波羅蜜多、五陀羅尼門。此五種藏教化有情，隨所應度而為說之。若彼有情樂處山林，常居閑寂修靜慮者，而為彼說素呾纜藏。若彼有情樂習威儀護持正法，一味和合令得久住，而為彼說毘奈耶藏。若彼有情樂說正法分別性相，循環研覈究竟甚深，而為彼說阿毘達磨藏。若彼有情樂習大乘真實智慧，離於我法執著分別，而為彼說般若波羅蜜多藏。若彼有情不能受持契經調伏對法般若，或復有情造諸惡業——四重、八重、五無間罪、謗方等經、一闡提等種種重罪——使得銷滅速疾解脫頓悟涅槃，而為彼說諸陀羅尼藏。此五法藏，譬如乳、酪、生酥、熟酥、及妙醍醐——契經如乳，調伏如酪，對法教者如彼生酥，大乘般若猶如熟酥，總持門者譬如醍醐——醍醐之味，乳、酪、酥中微妙第一，能除諸病，令諸有情身心安樂。總持門者，契經等中最為第一，能除重罪，令諸眾生解脫生死，速證涅槃安樂法身。

「復次，慈氏！我滅度後，令阿難陀受持所說素呾纜藏，其鄔波離受持所說毘奈耶藏，迦多衍那受持所說阿毘達磨藏，曼殊室利菩薩受持所說大乘般若波羅蜜多，其金剛手菩薩受持所說甚深微妙諸總持門。如是教門，能除有情生死煩惱長夜黑闇，速能出離證解脫果。譬如明燈能除暗暝使得見道，佛亦如是，然智慧炬能照有情十不善闇使見善道。設彼有情慳悋財寶，聞此法已便能惠施一切貧窮；若有惡業眾生，聞此法已捨惡修善；若瞋恚者便能忍辱；懈惰有情聞已精進；散亂眾生聞已寂靜；愚癡有情聞是法已便發智慧，得智慧已悉能迴心修種種善；又諸有情聞此法已，閉惡趣門開涅槃路，猶如甘露證解脫果。當知此即第三法寶。是三法寶，一切眾生應當歸依無為法寶，一切法中最尊最勝莫過無為。何以故？以於生死大苦海中能為船筏，能作有情甘露良藥，又是殑伽沙等諸佛菩薩三無數劫六度萬行所證之果。如是妙法功德圓滿，以是歸依無為法寶。若有眾生受持經者當發是願：『願我歸依如是法寶。』歸是法已，願令五道一切眾生，亦發是願：『我今歸依。』亦令有情安住於此功德法中，引至涅槃真實寶所。慈氏！當知此即名為第三法寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，慈氏！我滅度後，令阿難陀受持所說素呾纜藏，其鄔波離受持所說毘奈耶藏，迦多衍那受持所說阿毘達磨藏，曼殊室利菩薩受持所說大乘般若波羅蜜多，其金剛手菩薩受持所說甚深微妙諸總持門。如是教門，能除有情生死煩惱長夜黑闇，速能出離證解脫果。譬如明燈能除暗暝使得見道，佛亦如是，然智慧炬能照有情十不善闇使見善道。設彼有情慳悋財寶，聞此法已便能惠施一切貧窮；若有惡業眾生，聞此法已捨惡修善；若瞋恚者便能忍辱；懈惰有情聞已精進；散亂眾生聞已寂靜；愚癡有情聞是法已便發智慧，得智慧已悉能迴心修種種善；又諸有情聞此法已，閉惡趣門開涅槃路，猶如甘露證解脫果。當知此即第三法寶。是三法寶，一切眾生應當歸依無為法寶，一切法中最尊最勝莫過無為。何以故？以於生死大苦海中能為船筏，能作有情甘露良藥，又是殑伽沙等諸佛菩薩三無數劫六度萬行所證之果。如是妙法功德圓滿，以是歸依無為法寶。若有眾生受持經者當發是願：『願我歸依如是法寶。』歸是法已，願令五道一切眾生，亦發是願：『我今歸依。』亦令有情安住於此功德法中，引至涅槃真實寶所。慈氏！當知此即名為第三法寶。

「復次，慈氏！云何名為真實僧寶？言僧寶者亦有三種：一者第一義僧：所謂諸佛聖僧如法而住：不可覩見、不可捉持、不可破壞、無能燒害、不可思議一切眾生良祐福田。雖為福田，無所受取，諸功德法常不變易。如是名為第一義僧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，慈氏！云何名為真實僧寶？言僧寶者亦有三種：一者第一義僧：所謂諸佛聖僧如法而住：不可覩見、不可捉持、不可破壞、無能燒害、不可思議一切眾生良祐福田。雖為福田，無所受取，諸功德法常不變易。如是名為第一義僧。

「第二聖僧者，謂須陀洹向、須陀洹果，斯陀含向、斯陀含果，阿那含向、阿那含果，阿羅漢向、阿羅漢果，辟支佛向、辟支佛果，八大人覺三賢十聖。如是名為第二僧寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第二聖僧者，謂須陀洹向、須陀洹果，斯陀含向、斯陀含果，阿那含向、阿那含果，阿羅漢向、阿羅漢果，辟支佛向、辟支佛果，八大人覺三賢十聖。如是名為第二僧寶。

「第三福田僧者，所謂苾芻、苾芻尼等。受持禁戒多聞智慧，猶天意樹能蔭眾生。又如曠野磧中渴乏須水，遇天甘雨霈然洪霔應時充足。又如大海，一切眾寶皆出其中。福田僧寶亦復如是，能與有情安隱快樂。又此僧寶清淨無染，能滅眾生貪瞋癡闇，如十五日夜滿月光明，一切有情無不瞻仰；亦如摩尼寶珠，能滿有情一切善願。如是名為第三僧寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第三福田僧者，所謂苾芻、苾芻尼等。受持禁戒多聞智慧，猶天意樹能蔭眾生。又如曠野磧中渴乏須水，遇天甘雨霈然洪霔應時充足。又如大海，一切眾寶皆出其中。福田僧寶亦復如是，能與有情安隱快樂。又此僧寶清淨無染，能滅眾生貪瞋癡闇，如十五日夜滿月光明，一切有情無不瞻仰；亦如摩尼寶珠，能滿有情一切善願。如是名為第三僧寶。

「是三僧寶，一切有情云何歸依？應作是說：『當令歸依第一義諦無為僧寶。所以者何？以是無為常住僧故，而此僧寶無漏無為不變不異自證之法，歸依如是無漏僧寶，能滅有情一切苦故。復願有情，當獲如是無漏功德，得此法已，演三乘法度脫有情。我所歸依佛法僧寶，不為怖畏三惡道苦，亦不願樂生於人天，誓救有情出生死苦。是則名為歸依僧寶。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是三僧寶，一切有情云何歸依？應作是說：『當令歸依第一義諦無為僧寶。所以者何？以是無為常住僧故，而此僧寶無漏無為不變不異自證之法，歸依如是無漏僧寶，能滅有情一切苦故。復願有情，當獲如是無漏功德，得此法已，演三乘法度脫有情。我所歸依佛法僧寶，不為怖畏三惡道苦，亦不願樂生於人天，誓救有情出生死苦。是則名為歸依僧寶。』

「復次，慈氏！若有眾生歸依三寶，應發是心：『我今此身已生人趣，得離八難，難得能得，以善方便，當習一切勝妙之法。若我違於如是上願，不求善法則為自欺。亦如有人乘船入海，至於寶所空手而歸。如是歸依佛法僧寶脫苦方便，若不歸依後悔何及。』既知是已，當須勉勵精懃修習速願成就。善法既成，過去罪愆應當懺悔使令除滅。復作是說：『我從無始生死已來，身口意業所作眾罪無量無邊，皆從虛妄顛倒心起，而於父母、和上、師長、佛法僧寶尊重之境，所作諸罪，今皆懺悔。復為二事造作諸罪，極重惡業如妙高山。云何為二？一者親愛，二者怨嫌。若於生死急難之中，而彼二類怨親有情，而於我身不能利益，應作如是遍觀察之，彼與我身悉歸磨滅，而我云何乃作斯罪。又於十方世界一切有情造諸善業，及學無學獨覺、聲聞，佛及弟子一切賢聖，我皆隨喜。復次於無始際生死輪轉，受五趣身，無量怨親於我未曾獲得毫釐利益之事，現在未來亦不可得，我於無始為彼怨親，所作諸罪我願自受，誓不擾他一切眾生。若我重患之時求親愛人，慈心瞻省扶侍我身，摩抆沐浴供給飲食，病瘦醫藥種種相資，雖則如斯，而於我身病苦之中無相代者，況於未來而能救我生死大苦。而我此身於現世中無依無怙，何況未來。我身既然，有情亦爾，自我及他皆無恃怙，是故歸依真實三寶。何以故？以常住故。譬如有智之人於險難中，求有力者以為救護。眾生亦爾，生死險難，歸依三寶以為其主，方能越渡生死大河。我若得已亦為其主，覆護一切苦難眾生。』能發如是大誓願者，得大信心，而於佛前長跪合掌偏露右肩，作是歸依佛法僧寶。譬如世間貧賤之人，一切有情見皆輕蔑策役驅使，種種呵罵陵辱其身。既被輕賤，遂求尊貴有力之人以為其主，便能免離種種欺辱。有情亦爾，或生惡趣及在人中，恒被諸苦逼迫其身，為求免離歸依三寶，如是諸苦悉得解脫。歸依三寶已，復發是願：『願我救護一切眾生，渡生死海到涅槃岸，如大商主導諸商人。度大曠野沙磧險路至無畏處，三寶導師亦復如是，導引有情度空曠處生死長夜，至大涅槃得無所畏。』慈氏！當知發心修行大乘行者，應作如是歸依三寶。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，慈氏！若有眾生歸依三寶，應發是心：『我今此身已生人趣，得離八難，難得能得，以善方便，當習一切勝妙之法。若我違於如是上願，不求善法則為自欺。亦如有人乘船入海，至於寶所空手而歸。如是歸依佛法僧寶脫苦方便，若不歸依後悔何及。』既知是已，當須勉勵精懃修習速願成就。善法既成，過去罪愆應當懺悔使令除滅。復作是說：『我從無始生死已來，身口意業所作眾罪無量無邊，皆從虛妄顛倒心起，而於父母、和上、師長、佛法僧寶尊重之境，所作諸罪，今皆懺悔。復為二事造作諸罪，極重惡業如妙高山。云何為二？一者親愛，二者怨嫌。若於生死急難之中，而彼二類怨親有情，而於我身不能利益，應作如是遍觀察之，彼與我身悉歸磨滅，而我云何乃作斯罪。又於十方世界一切有情造諸善業，及學無學獨覺、聲聞，佛及弟子一切賢聖，我皆隨喜。復次於無始際生死輪轉，受五趣身，無量怨親於我未曾獲得毫釐利益之事，現在未來亦不可得，我於無始為彼怨親，所作諸罪我願自受，誓不擾他一切眾生。若我重患之時求親愛人，慈心瞻省扶侍我身，摩抆沐浴供給飲食，病瘦醫藥種種相資，雖則如斯，而於我身病苦之中無相代者，況於未來而能救我生死大苦。而我此身於現世中無依無怙，何況未來。我身既然，有情亦爾，自我及他皆無恃怙，是故歸依真實三寶。何以故？以常住故。譬如有智之人於險難中，求有力者以為救護。眾生亦爾，生死險難，歸依三寶以為其主，方能越渡生死大河。我若得已亦為其主，覆護一切苦難眾生。』能發如是大誓願者，得大信心，而於佛前長跪合掌偏露右肩，作是歸依佛法僧寶。譬如世間貧賤之人，一切有情見皆輕蔑策役驅使，種種呵罵陵辱其身。既被輕賤，遂求尊貴有力之人以為其主，便能免離種種欺辱。有情亦爾，或生惡趣及在人中，恒被諸苦逼迫其身，為求免離歸依三寶，如是諸苦悉得解脫。歸依三寶已，復發是願：『願我救護一切眾生，渡生死海到涅槃岸，如大商主導諸商人。度大曠野沙磧險路至無畏處，三寶導師亦復如是，導引有情度空曠處生死長夜，至大涅槃得無所畏。』慈氏！當知發心修行大乘行者，應作如是歸依三寶。」